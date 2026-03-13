10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Epicflow ในปี [year]

Epicflow จัดการการมองเห็นของระบบท่อได้ดี
แต่แล้ว มันก็ทิ้งให้ทีมของคุณต้องติดอยู่กับแอปแยกต่างหากสำหรับงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันในแต่ละวัน ด้วยพนักงานถึง 68%ที่ขาดช่วงเวลาโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพียงพอเนื่องจากการสลับแอป ความแตกแยกนี้จึงก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง
คู่มือนี้จะแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดของ Epicflow ตั้งแต่เครื่องมือจัดตารางเวลาเฉพาะทางไปจนถึงพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่การวางแผนทรัพยากรและการดำเนินงานอยู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณอย่างแท้จริง
10 ทางเลือกของ Epicflow ที่น่าสนใจในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การกำหนดราคา*
|ClickUp
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์, งานและมุมมอง, มุมมองปริมาณงาน, ระบบอัตโนมัติ, ClickUp Brain, ตัวแทนระดับสูง, การตรวจทาน, แดชบอร์ด, การติดตามเวลา, และการแชท
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการการส่งมอบ, การร่วมมือ, และการมองเห็นทรัพยากรในระบบเดียวที่รวมกัน
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|จิรา
|การวางแผนสปรินต์, แผนงานขั้นสูง (แผน), การทำแผนที่การพึ่งพา, JQL, รายงานการเผาไหม้และรายงานความเร็ว
|ทีมซอฟต์แวร์แบบอไจล์ที่บริหารจัดการสปรินต์และงานค้างในบริษัทขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.91 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|ลอย
|การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง, อัตราการใช้ประโยชน์, เวลาหยุดงานและเวลาทำงาน, งบประมาณโครงการ
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการจัดตารางงานแบบง่ายและตรวจสอบความจุได้อย่างรวดเร็ว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.50 ต่อบุคคลที่นัดหมาย/เดือน
|ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
|ปฏิทินทรัพยากร, การจัดการการชน, การติดตามการหยุดงาน, การจองชั่วคราว
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ชัดเจนพร้อมการจัดการการลา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อคนต่อเดือน
|Monday. com
|บอร์ดที่กำหนดเอง, วิดเจ็ตปริมาณงาน, ไทม์ไลน์และแกนต์, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด
|ทีมขนาดกลางและเอเจนซี่ที่ต้องการการจัดการงานที่ยืดหยุ่นพร้อมมุมมองทรัพยากรพื้นฐาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
|วิ่ง
|แผนภูมิความจุแบบเรียลไทม์, บันทึกเวลา, การใช้งาน, การวางแผนสถานการณ์, การคาดการณ์ทางการเงิน
|หน่วยงานและบริษัทที่ปรึกษาทุกขนาดที่ต้องการทรัพยากรที่สอดคล้องกับการคาดการณ์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ที่นั่ง/เดือน
|Celoxis
|การวางแผนพอร์ตโฟลิโอ, แผนภูมิการโหลดทรัพยากร, การจัดตารางงานหลายโครงการ, การติดตามเวลาและต้นทุน
|PMOs ที่ต้องการการควบคุมระดับพอร์ตโฟลิโอและการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรในองค์กรขนาดใหญ่
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้
|การคาดการณ์
|การจัดตารางเวลาโดยใช้ระบบ AI, แดชบอร์ดการใช้ประโยชน์, การติดตามงบประมาณ, การวางแผนแบบ PSA
|ทีมบริการมืออาชีพขนาดใหญ่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และความสามารถในการทำกำไร
|ราคาตามความต้องการ
|ทีมเวิร์ค.คอม
|การส่งมอบโครงการของลูกค้า, ผู้จัดตารางทรัพยากร, มุมมองปริมาณงาน, การติดตามเวลาพร้อมรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ซึ่งต้องการโครงการและการจัดสรรทรัพยากรภายใต้หลังคาเดียวกัน
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99/ผู้ใช้/เดือน
|เคลลู
|การพยากรณ์ความต้องการ, การจัดตารางงานตามทักษะ, แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ, การวางแผนแบบสมมติ
|PMO ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่วางแผนกำลังการผลิตระยะยาวในโครงการต่างๆ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.09 ต่อทรัพยากรต่อเดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Epicflow?
คนส่วนใหญ่เริ่มมองหาทางเลือกอื่นของ Epicflow เมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่การมองเห็นทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังต้องการวิธีที่รวดเร็วขึ้นในการวางแผน, ร่วมมือ, และดำเนินการทำงานจริง ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการบำรุงรักษาที่หนักหน่วง นี่คือเหตุผลหลัก:
- การกระจายเครื่องมือและการสลับบริบท: งานถูกกระจายไปทั่วแชท เอกสาร สเปรดชีต และเครื่องมือ PM ของคุณ ทำให้การอัปเดตและการตัดสินใจอยู่ทุกที่ และการดำเนินงานช้าลง
- การตั้งค่าที่ซับซ้อนและภาระงานด้านการบริหารที่สูง: หากระบบต้องการการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แม่นยำ ทีมงานจะเริ่มไม่ไว้วางใจ และการใช้ระบบจะค่อย ๆ ลดลงโดยไม่ทันสังเกต
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน: สิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับรูปแบบโครงการหนึ่งอาจรู้สึกแข็งตัวสำหรับทีมข้ามสายงานที่ต้องจัดการงานเฉพาะกิจ แคมเปญ และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- การร่วมมือที่อ่อนแอในระหว่างการทำงาน: เมื่อการให้คำแนะนำ, การอนุมัติ, และการส่งต่อไม่ได้ถูกผนวกไว้ในงาน, คุณจะได้เห็นการถกเถียงในความคิดเห็นที่ยาว, การขาดบริบท, และการทำงานซ้ำ
- การรายงานไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่ส่งมอบ: คุณไม่สามารถติดตามตัวชี้วัดที่ผู้นำต้องการได้อย่างง่ายดาย เช่น ความล่าช้าของเป้าหมายสำคัญ เวลาที่ถูกขัดขวาง การเปลี่ยนแปลงขอบเขต หรือปริมาณงานที่แต่ละทีมส่งมอบ
- ความเจ็บปวดจากการขยายทีม: เมื่อมีโครงการและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น การรักษาความสอดคล้องของลำดับความสำคัญ การกระจายภาระงานให้สมดุล และความชัดเจนของงานที่ขึ้นต่อกันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Epicflow ที่คุณควรใช้
ตอนนี้เรามาเจาะลึกเพื่อดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Epicflow ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมทรัพยากร, การส่งมอบ, การร่วมมือ, และ AI ไว้ในที่ทำงานเดียว)
Epicflow ทำหน้าที่ได้ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร แต่ทีมส่วนใหญ่ยังคงต้องจัดการส่วนที่เหลือของระบบปฏิบัติการในที่อื่น ด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันและไม่เชื่อมโยงกัน
และเครื่องมือที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามรายงานสถานะการผลิตของ ClickUp ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีโอกาสถึง 4 เท่าที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัว
นี่คือเวลาที่คุณต้องการทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าอย่างClickUp. นี่คือConverged AI Workspaceที่รวบรวมทรัพยากร, งาน, เอกสาร, แชท, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, และ AI ไว้ในระบบเชื่อมต่อเดียว.
นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้ทีมวางแผน, ส่งมอบ, และรักษาความสอดคล้อง:
ดำเนินการประจำวันบนงานใน ClickUp
สตาร์ทอัพและทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วไม่ได้ประสบปัญหากับแผนงานใหญ่ แต่พวกเขาประสบปัญหากับชิ้นส่วนเล็กๆ นับพันที่เคลื่อนไหวและสะสมขึ้นทุกวันClickUp Tasksมอบที่อยู่เดียวสำหรับแต่ละงาน เพื่อให้มีการรับผิดชอบ ความสำคัญ สถานะ วันที่ครบกำหนด และความเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณเพิ่มลงในรายการงานจะสูญหายไป
และเนื่องจากทุกทีมมีวิธีการดูงานที่แตกต่างกัน คุณสามารถจับคู่การทำงานกับมุมมองของ ClickUpเพื่อให้ตรงกับวิธีการทำงานของทีมคุณ ใช้มุมมองแบบรายการ (List) สำหรับงานที่จัดระเบียบไว้ล่วงหน้า มุมมองกระดาน (Board) สำหรับการไหลของงาน ปฏิทิน (Calendar) สำหรับกำหนดเส้นตาย และมุมมองแบบไทม์ไลน์ (Timeline) เมื่อการจัดลำดับมีความสำคัญ
ตรวจจับความเสี่ยงด้านความจุได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp
เมื่อคุณกำลังขยายธุรกิจ ความเสี่ยงที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อมีงานมากเกินไปสำหรับคนที่ผิดในเวลาที่ไม่เหมาะสมClickUp Workload Viewช่วยให้คุณเห็นขีดความสามารถของทีมที่คุณสามารถใช้ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจจับภาระงานที่มากเกินไปก่อนที่จะกลายเป็นกำหนดส่งที่พลาดหรือการหมดไฟ
คุณสามารถดูปริมาณงานตามผู้รับผิดชอบในช่วงวันที่ที่กำหนด เปรียบเทียบกับขีดความสามารถของแต่ละคน และปรับสมดุลได้อย่างรวดเร็วโดยการเปลี่ยนเจ้าของงานหรือปรับระยะเวลาให้เหมาะสม ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อโครงการหนึ่งดูเหมือนไม่มีปัญหา แต่กลับมีคนกลุ่มเดิมเพียงไม่กี่คนกำลังรับผิดชอบงานสำคัญอีกสามโครงการไปพร้อมกันโดยไม่สะดุด
รับคำตอบทันทีและขั้นตอนถัดไปกับ ClickUp Brain
เมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น สิ่งที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดของคุณก็คือบริบท การอัปเดตอยู่ในงาน สเปคอยู่ในเอกสาร การตัดสินใจอยู่ในความคิดเห็น และไม่มีใครมีเวลาที่จะรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนการประชุมครั้งต่อไป
ClickUp Brainแก้ไขปัญหานั้นโดยให้คุณสามารถถามคำถามได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ และรับคำตอบที่เชื่อมโยงกับงานของคุณโดยเฉพาะ มันสามารถสรุปหัวข้องานที่ยาวเหยียด ดึงการตัดสินใจสำคัญออกมาจากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ และเปลี่ยนการอัปเดตที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งคุณสามารถมอบหมายได้ทันที
แทนที่จะใช้เวลา 20 นาทีในการคุยกันตามเรื่องที่ผ่านมา คุณสามารถถาม Brain ได้ว่า:
- อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัวนี้อยู่ตอนนี้?
- สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโครงการนี้ในสัปดาห์นี้
- 'เปลี่ยนสรุปการประชุมนี้ให้เป็นงานพร้อมเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนด'
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Super Agentsเป็นชั้นปฏิบัติการที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา Super Agents คือเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งทำงานด้วยบริบทของพื้นที่ทำงานอย่างครบถ้วนและสามารถดำเนินเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนแทนคุณได้อย่างง่ายดาย กล่าวคือ พวกเขาสามารถติดตามงาน ระบุความเสี่ยง และดำเนินการตามคำแนะนำ เครื่องมือ และสิทธิ์ที่คุณมอบให้
สมมติว่าคุณตั้งค่า Super Agent ที่ทำงานตามกำหนดเวลา และมัน:
- สร้างงานติดตามเมื่อมีสิ่งใดหลุดรอด
- ตรวจสอบพื้นที่ ClickUp สำหรับงานที่ค้างหรือถูกบล็อก
- โพสต์สรุปประจำสัปดาห์พร้อมขั้นตอนถัดไป
- ตัดสินใจเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานและมอบหมายงาน
ให้การทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
งานจำนวนมากมักติดขัดอยู่กับการส่งต่องานเล็กๆ น้อยๆ เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สมมติว่ามีคนเปลี่ยนสถานะ แต่เจ้าของงานไม่ได้รับการแจ้งเตือน มีงานถูกสร้างขึ้น แต่ไม่มีใครได้รับมอบหมาย วันครบกำหนดถูกเลื่อน แต่ไม่มีอะไรในขั้นตอนถัดไปได้รับการอัปเดต
ClickUp Automationsช่วยคุณกำจัดปัญหาการสูญเสียเวลาอย่างช้า ๆ ด้วยการเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานที่เป็นกิจวัตรให้กลายเป็นกฎที่ทำงานตามเงื่อนไข
คุณสามารถทำให้สิ่งที่น่าเบื่อแต่จำเป็นเป็นอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงานเมื่อสถานะเปลี่ยน การนำเทมเพลตมาใช้เมื่อมีคำขอใหม่เข้ามา การย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปหลังจากได้รับการอนุมัติ หรือการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ค้นหาข้ามเครื่องมือและเว็บ:ClickUp Brain MAXดึงคำตอบจากพื้นที่ทำงานของคุณ แอปที่เชื่อมต่อ และเว็บ พร้อมฟีเจอร์ Talk to Text สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความอย่างรวดเร็วเพื่อสั่งการได้ทันที
- ติดตามเวลาทำงานจริง:ClickUp Time Trackingช่วยให้คุณบันทึกเวลาทำงานได้โดยตรงบนงานแต่ละรายการและตรวจสอบได้ในแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- ดูความคืบหน้าได้ทันที:แดชบอร์ด ClickUpเปลี่ยนข้อมูลงานแบบเรียลไทม์ให้เป็นแผนภูมิและบัตรข้อมูลสำหรับการรายงานและการตัดสินใจ
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงาน:ClickUp Chatรักษาบริบทของการสนทนาไว้อย่างครบถ้วน พร้อมสรุปโดย AI และสร้างงานจากข้อความ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
- ตรวจสอบไฟล์ในที่เดิม:ClickUp Proofingเพิ่มคำอธิบายประกอบบนรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF เพื่อให้ข้อเสนอแนะมีความแม่นยำและนำไปปฏิบัติได้
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- แพลตฟอร์มครบวงจร: การจัดการทรัพยากร, งาน, เอกสาร, และการแชทอยู่ในที่ทำงานเดียว,ลดการสลับบริบท
- ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของ AI: ClickUp Brain มีการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณอย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาดทีม: แพลตฟอร์มสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่บุคคลไปจนถึง PMO ระดับองค์กร โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น
ข้อเสีย:
- พื้นฐาน เส้นทางการเรียนรู้: ความลึกของการปรับแต่งอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก; ควรเริ่มต้นด้วยคุณสมบัติหลัก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันรัก ClickUp เพราะมันทำให้การจัดการโครงการของเราเป็นเรื่องง่ายมาก มันรวมเอาคุณสมบัติที่ฉันเคยพบในโปรแกรมอื่น ๆ มาก่อน เช่น ช่อง, แชท, และตัวแทน AI ด้วยทุกอย่างที่จัดการจากแพลตฟอร์มเดียว ทำให้บริบทการทำงานทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา นั่นสร้างความแตกต่างอย่างมากและเป็นประโยชน์อย่างมากในงานประจำวันของเรา
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ต้องการวางแผนกำลังการผลิตตามสปรินต์)
หากคุณกำลังประเมินทางเลือกของ Epicflow, Jira มักจะเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อการทำงานของคุณเกี่ยวข้องกับการส่งมอบซอฟต์แวร์, กระบวนการทำงานทางวิศวกรรม,และทีมซอฟต์แวร์แบบ Agile. มันถูกสร้างขึ้นโดยมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับงาน (ปัญหา) และกระบวนการทำงานที่เคลื่อนย้ายงานเหล่านั้นจากความคิดไปสู่การส่งมอบ.
จุดแข็งของ Jira คือเมื่อต้องการชั้นการวางแผนเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน ด้วยไทม์ไลน์และแผนงานขั้นสูง (Advanced Roadmaps) ของ Jira ทีมงานสามารถวางแผนการพึ่งพา บูรณาการโครงการหลายโครงการ และจัดการการจัดสรรทีมตามขีดความสามารถเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- แผนงานขั้นสูง: วางแผนงานข้ามทีมหลายทีมพร้อมการแมปการพึ่งพาและดูคำเตือนเมื่อสปรินต์ถูกจองเกิน
- ค้นหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วด้วย JQL: แบ่งงานค้างจำนวนมากและงานที่กำลังดำเนินการโดยใช้ภาษา Jira Query เพื่อให้ทีมสามารถสร้างมุมมองที่แม่นยำสำหรับการคัดแยกงาน การปล่อยเวอร์ชัน การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบความรับผิดชอบ
- การรายงานความเร็วและปริมาณงานที่เสร็จสิ้น: ติดตามปริมาณงานที่ทีมของคุณทำเสร็จในแต่ละสปรินต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกำลังการผลิตที่สมจริงสำหรับอนาคต
ข้อดีและข้อเสียของ Jira
ข้อดี:
- การสนับสนุนแบบ Agile อย่างลึกซึ้ง: สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ พร้อมฟีเจอร์พื้นฐานที่เครื่องมืออื่นทำได้เพียงใกล้เคียง
- การผสานระบบนิเวศของ Atlassian: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Confluence, Bitbucket และ Trello เพื่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- ภาษาการค้นหาที่ทรงพลัง (JQL): สร้างตัวกรองและรายงานแบบกำหนดเองเพื่อการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ซับซ้อน
ข้อเสีย:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซอาจดูรก และการกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานต้องใช้ความพยายามอย่างมากในเบื้องต้น
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค: ทีมธุรกิจมักพบว่าคำศัพท์และโครงสร้างของ Jira นั้นซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ
- Advanced Roadmaps มีให้บริการจำกัด: คุณสมบัติการวางแผนความจุหลักต้องการการเข้าถึงระดับสูงกว่า
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 91 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $14.54 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
สามารถสร้างแดชบอร์ดเฉพาะทางได้ ซึ่งช่วยให้ดูข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการได้ง่ายขึ้น สามารถประมาณความพยายามได้โดยใช้คะแนนเรื่องราวและคะแนน QA ซึ่งช่วยในการวางแผนและติดตาม นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการหลายโครงการในที่เดียว ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดการงานข้ามทีมหรือโครงการต่างๆ
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Jira ที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile
3. Float (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางทรัพยากรด้วยภาพอย่างง่าย)
หากปัญหาหลักของคุณคือการหาว่าใครว่างและเมื่อไหร่ เครื่องมือจัดการโครงการเต็มรูปแบบอาจรู้สึกท่วมท้นในทันทีคุณต้องการเพียงการจัดตารางทรัพยากรที่เรียบง่ายและมองเห็นได้โดยไม่ต้องมีสิ่งเพิ่มเติม Float ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ มอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและลากและวางได้ให้กับผู้จัดการทรัพยากรเพื่อดูความพร้อมใช้งานได้ทันที
มุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุด: การจัดสรรทรัพยากร มุมมองด้านความจุจะแสดงเปอร์เซ็นต์การใช้งาน และคุณสามารถมองเห็นช่องว่างหรือการจัดสรรเกินความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Float
- จัดตารางงานด้วยภาพด้วยการลากและวาง: มอบหมายงานให้กับบุคคลในโครงการบนไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์ จากนั้นปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
- เวลาหยุดและเวลาทำงาน: สร้างแผนงานตามความสามารถที่แท้จริงโดยคำนึงถึงการลา, วันหยุด, และตารางเวลาของแต่ละบุคคล
- การจัดทำงบประมาณโครงการ: ติดตามชั่วโมงที่วางแผนไว้กับงบประมาณโครงการเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตโครงการจากมุมมองของทรัพยากร
ข้อดีและข้อเสียของการลอยตัว
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซภาพที่ใช้งานง่าย: มุมมองตารางเวลาสามารถเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
- ฟังก์ชันการทำงานที่เน้นเป้าหมาย: หลีกเลี่ยงการเพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรทรัพยากร
- การผสานรวมที่แข็งแกร่ง: เชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น Asana และ Trello
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด: ไม่มีระบบจัดการงานในตัว, แผนภูมิแกนต์, หรือเอกสารประกอบ
- การรายงานอาจลึกซึ้งกว่านี้: ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มีในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
- ไม่มีการติดตามเวลาแบบอัตโนมัติ: ต้องมีการเชื่อมต่อระบบเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่วางแผนไว้กับเวลาที่ใช้จริง
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ค่าเริ่มต้น: $8. 50 ต่อคนตามกำหนด/เดือน
- ข้อดี: $14 ต่อคนตามกำหนดการ/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการลอยตัว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Float อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Float.com มอบวิธีการจัดการความสามารถของทีมและการวางแผนทรัพยากรที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจน อินเทอร์เฟซที่อิงตามไทม์ไลน์ช่วยให้มองเห็นความพร้อมใช้งาน ป้องกันการจัดสรรเกิน และวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
ClickUp Tasksช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ ทำให้คุณรู้เสมอว่าจะทำอะไรต่อไปโดยไม่ต้องรู้สึกหนักใจ เพียงแค่ขอให้AI ของ ClickUpสร้างงานย่อย เพิ่มรายการตรวจสอบ และเชื่อมโยงงานที่ต้องทำพร้อมกันเพื่อให้คุณจัดการและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันClickUp Automationsจะช่วยจัดการงานประจำ เช่น การอัปเดต การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณใช้เวลาทำงานที่ยุ่งน้อยลงและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญมากขึ้น 🚀
4. Resource Guru (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานทีมและการจัดการการลาที่ราบรื่น)
ไม่มีอะไรทำให้แผนโครงการผิดพลาดได้เร็วกว่าการตระหนักว่าคุณได้จองนักออกแบบหลักของคุณไว้สองงานในเวลาเดียวกัน Resource Guru ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานี้
ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงการจองเกินความจำเป็นด้วยมุมมองปฏิทินที่แม่นยำซึ่งแสดงสถานะว่าง งานที่กำหนดไว้ และเวลาหยุดในที่เดียว พร้อมรองรับการจัดการการลา
หนึ่งในจุดเด่นของมันคือการจัดการการชนกัน ซึ่งสามารถตรวจจับได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีใครถูกจัดตารางไว้เกินความสามารถของตนหรือถูกจองไว้สำหรับงานที่ทับซ้อนกัน
คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru
- ปฏิทินทรัพยากรภาพ: ปฏิทินที่สะอาดและใช้รหัสสี แสดงการจองทั้งหมดของทีม
- การจองที่ยืดหยุ่นเมื่อแผนเปลี่ยนแปลง: ใช้การจองหลายทรัพยากรและการจองแบบชั่วคราวเพื่อสำรองความจุ จากนั้นยืนยันเมื่อขอบเขตและวันที่ได้รับการยืนยันแล้ว
- การจัดการการลา: ติดตามวันลาพักร้อนและวันลาป่วยในระบบเดียวกัน เพื่อให้การคำนวณกำลังคนเป็นไปตามความเป็นจริง
ข้อดีและข้อเสียของ Resource Guru
ข้อดี:
- เรียบง่ายและตรงประเด็น: จัดการตารางเวลาของทีมและติดตามความพร้อมใช้งานโดยปราศจากความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
- การตรวจจับการชนกันป้องกันการจองเกิน: การแจ้งเตือนข้อขัดแย้งอัตโนมัติช่วยจับข้อผิดพลาดก่อนที่มันจะส่งผลต่อการส่งมอบโครงการ
- แดชบอร์ดส่วนตัวสำหรับสมาชิกในทีม: บุคคลสามารถตรวจสอบตารางเวลาของตนเองได้โดยไม่ต้องขอผู้จัดการ
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด: เป็นเพียงเครื่องมือจัดตารางเวลาเท่านั้น ไม่มีการจัดการงานหรือระบบอัตโนมัติ
- การรายงานพื้นฐาน: รายงานครอบคลุมการใช้งานแต่ขาดความลึกซึ้งสำหรับการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อน
- ไม่มีการติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ไม่สามารถเปรียบเทียบชั่วโมงที่กำหนดไว้กับชั่วโมงที่ทำงานจริงได้หากไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
ราคาของ Resource Guru
- ตั๊กแตน: 5 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ดำเบลท์: 8 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- มาสเตอร์: 12 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของกูรูด้านทรัพยากร
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Resource Guru อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
RG เป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่าย. มันทำงานได้ดีมากสำหรับเราเพราะตารางเวลาและผู้คนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเราสามารถอัปเดตการนัดหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลในเวลาจริง.
5. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานเชิงภาพพร้อมมุมมองทรัพยากร)
Monday.com นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งการติดตามทรัพยากรถูกผสานรวมเข้ากับการดำเนินโครงการโดยตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานของตนเองโดยไม่ต้องถูกบังคับให้ใช้โครงสร้างที่ตายตัว
มันถูกสร้างขึ้นรอบบอร์ดที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ จากนั้นเพิ่มระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้วิดเจ็ตปริมาณงานยังสนับสนุนการจัดการปริมาณงานโดยแสดงขีดความสามารถของทีมตามประมาณการความพยายาม
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- การวางแผนกำลังการผลิตด้วยมุมมองของปริมาณงาน: ใช้ปริมาณงานเพื่อตรวจจับความเกินกำลังการผลิต vs. กำลังการผลิตไม่เพียงพอได้ทันที
- มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์: แสดงภาพตารางเวลาโครงการพร้อมการเชื่อมโยงงานเพื่อระบุจุดคอขวดของทรัพยากรในแผน
- ผู้ช่วย AI วันจันทร์: สรุปงาน สร้างเนื้อหาอัปเดต และทำงานประจำโดยอัตโนมัติ
ข้อดีและข้อเสียของ Monday.com
ข้อดี:
- มีความเป็นภาพสูงและใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซแบบกระดานช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: สร้างเวิร์กโฟลว์ แดชบอร์ด และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการของทีมคุณ
- ระบบนิเวศหลายผลิตภัณฑ์: นำเสนอผลิตภัณฑ์แยกต่างหากสำหรับ CRM, การพัฒนา, และบริการ
ข้อเสีย:
- ความถูกต้องของปริมาณงานขึ้นอยู่กับการประมาณความพยายาม: วิดเจ็ตปริมาณงานจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมของคุณประมาณความพยายามในภารกิจต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติ: จำนวนการดำเนินการอัตโนมัติต่อเดือนอาจจำกัด
- ข้อพิจารณาในการขยายขนาด: อาจจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งขั้นต่ำเมื่อทีมขยายตัว
Monday.com ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $12/ที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: $19/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com ว่าอย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
มันช่วยให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับโครงการ และทำให้การวางแผนและจัดตารางสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องง่าย
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวันจันทร์สำหรับทีม
6. Runn (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรแบบเรียลไทม์พร้อมการคาดการณ์ทางการเงิน)
สำหรับหน่วยงานและที่ปรึกษา การวางแผนทรัพยากรเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ—คุณยังจำเป็นต้องรู้ว่าโครงการของคุณมีกำไรหรือไม่
Runn ให้คุณมองเห็นความจุของทีมแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับข้อมูลการเงินของโครงการของคุณ นอกเหนือจากการตรวจสอบว่าใครว่างหรือไม่ คุณยังสามารถดูได้ว่าโครงการของคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะทำกำไรได้หรือไม่
มันรวมการจัดสรรทรัพยากรเข้ากับการติดตามงบประมาณและการคาดการณ์รายได้ และแพลตฟอร์มจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานที่มอบหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Runn
- แผนภูมิความจุแบบเรียลไทม์: ดูการอัปเดตการใช้งานทีมแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงตารางงาน โดยไม่มีอาการหน่วงจากการรีเฟรช
- รักษาการคาดการณ์ให้โปร่งใส: บันทึกเวลาผ่าน Runn Timesheets (หรือนำเข้าจากตัวติดตามอื่น ๆ) เพื่อดูชั่วโมงที่วางแผนไว้เทียบกับชั่วโมงจริง และปรับปรุงการคาดการณ์ตามข้อมูลจริง
- การวางแผนสถานการณ์: สร้างแบบจำลองสถานการณ์สมมติเพื่อดูว่าการจัดสรรทรัพยากรที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อขีดความสามารถและระยะเวลาอย่างไร
ข้อดีและข้อเสียของการวิ่ง
ข้อดี:
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: การเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลทันทีในทุกมุมมอง
- การบูรณาการทางการเงิน: การรวมการวางแผนทรัพยากรกับการติดตามงบประมาณช่วยให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของสถานะโครงการ
- การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว: ทีมขนาดเล็กสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าหรือการกำหนดค่าที่ซับซ้อน
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด: ไม่รวมการจัดการงาน เอกสาร หรือการสื่อสารในทีม
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่เล็กกว่า: การผสานรวมแบบเนทีฟน้อยกว่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
- ผู้ขายที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก: บริษัทขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ขายที่เข้มงวด
การกำหนดราคาของ Runn
- ไลท์: 9 ดอลลาร์ต่อที่นั่งทรัพยากรต่อเดือน
- มาตรฐาน: $13 ต่อที่นั่งทรัพยากรต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Runn
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Runn อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Runn ทำงานได้ดีสำหรับองค์กรของเราเพราะมีราคาไม่แพง, เป็นระบบคลาวด์, และตรงกับความต้องการในการจัดตารางเวลาของเราในฐานะผู้จัดการโครงการ
📚 อ่านเพิ่มเติม: แผนการจัดการโครงการคืออะไรและจะสร้างได้อย่างไร?
7. Celoxis (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการขององค์กรพร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร)
เมื่อคุณเป็น PMOที่บริหารโครงการหลายสิบโครงการพร้อมกันคุณต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถจัดการกับความซับซ้อนได้ Celoxis มอบการมองเห็นทรัพยากรแบบรวมศูนย์ พร้อมความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของคุณ
นอกจากนี้ยังรวมการวางแผนโครงการ (Gantt, แม่แบบ, การจัดตารางเวลา) กับการวางแผนทรัพยากรเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงาน, จัดสรรบทบาทงาน, และตรวจจับความขัดแย้งของกำลังการผลิตได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
นอกจากนี้ Celoxis ยังมีแผนภูมิโหลดทรัพยากรที่แสดงขีดความสามารถของทุกโครงการ ช่วยให้ระบุสมาชิกทีมที่ได้รับงานเกินกำลังและจัดสรรงานใหม่ได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- แผนภูมิการโหลดทรัพยากร: แสดงภาพการจัดสรรทรัพยากรในทุกโครงการในมุมมองเดียว
- การจัดตารางงานหลายโครงการ: จัดการการพึ่งพาและความขัดแย้งของทรัพยากรในพอร์ตโฟลิโอของโครงการ
- เชื่อมโยงการจัดส่งกับเวลา ต้นทุน และความสามารถในการทำกำไร: เพิ่มฟีเจอร์การบันทึกเวลา ต้นทุน และการเรียกเก็บเงินเมื่อคุณเลื่อนระดับแผน
ข้อดีและข้อเสียของ Celoxis
ข้อดี:
- การมองเห็นระดับพอร์ตโฟลิโอ: ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่บริหารจัดการโครงการจำนวนมากพร้อมกัน
- ตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น: มีให้เลือกทั้งแบบคลาวด์หรือติดตั้งภายในองค์กร
- ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง: ตัวเลือกมากมายสำหรับรายงานที่กำหนดเองและแดชบอร์ด
ข้อเสีย:
- อินเทอร์เฟซล้าสมัย: หน้าตาของ UI ดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใหม่กว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อการยอมรับของผู้ใช้
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น: คุณสมบัติระดับองค์กรต้องการการตั้งค่าและการฝึกอบรม
- ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็ก: มีทรัพยากรออนไลน์และการสนับสนุนจากชุมชนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
ราคาของ Celoxis
- หลัก: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้มาตรฐาน 1 คน
- สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้มาตรฐาน
- มืออาชีพ: $35 ต่อผู้ใช้มาตรฐาน
- ธุรกิจ: 45 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้มาตรฐาน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Celoxis อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ข้อสังเกตที่ชัดเจนอย่างหนึ่งที่ฉันได้จากการใช้ Celoxis คือมันช่วยให้การวางแผนโครงการมีความสมจริงมากขึ้น บ่อยครั้งที่กำหนดเส้นตายของโครงการถูกตั้งขึ้นโดยไม่ได้ประมาณการความจุและปริมาณงานที่แท้จริงอย่างถูกต้อง เครื่องมือการจัดตารางเวลาและการวางแผนของ Celoxis ช่วยให้ฉันสามารถจัดเรียงงานต่างๆ ในลักษณะที่ทำให้ไทม์ไลน์ดูเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่าเป็นเพียงทฤษฎี ฉันพบว่าสิ่งนี้มีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะช่วยลดความถี่ในการกลับไปแก้ไขไทม์ไลน์ของโครงการ
8. Forecast (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการและการจัดการทรัพยากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับบริการระดับมืออาชีพ)
บริษัทให้บริการมืออาชีพจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับตัวชี้วัดหลักหนึ่งตัว นั่นคือการใช้ประโยชน์ (Utilization) Forecast คือแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ (Professional Services Automation - PSA) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถวางแผนโครงการ จัดสรรบุคลากร และติดตามการส่งมอบงานได้ในขณะที่คอยติดตามการใช้ประโยชน์และความสามารถในการทำกำไร
แทนที่จะมีการจัดสรรทรัพยากรเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ระบบได้ผสานการจัดการโครงการ การจัดการทรัพยากร การวางแผนกำลังการผลิต และการเงิน เข้าไว้ในกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน
แนวคิดหลักคือคุณวางแผนงานและการจัดสรรบุคลากรในที่เดียว จากนั้น Forecast จะใช้สัญญาณการคาดการณ์ที่ช่วยด้วย AI เพื่อช่วยให้ทีมมองเห็นช่องว่างในการใช้งาน ความเสี่ยง และแรงกดดันในการส่งมอบได้เร็วขึ้น
คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การกำหนดเวลาอัตโนมัติด้วย AI: แพลตฟอร์มวิเคราะห์ความสามารถและทักษะของทีมเพื่อแนะนำการจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุด
- การติดตามงบประมาณ: ตรวจสอบงบประมาณของโครงการควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูว่างานที่กำหนดไว้จะช่วยให้โครงการยังคงทำกำไรได้หรือไม่
- แดชบอร์ดการใช้งาน: ติดตามอัตราการใช้งานของทีมด้วยแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อระบุสมาชิกทีมที่ใช้งานไม่เต็มที่
ข้อดีและข้อเสียของการคาดการณ์
ข้อดี:
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ข้อเสนอแนะการจัดตารางเวลาอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ผู้จัดการใช้ในการจัดสรรทรัพยากร
- บริการสำหรับมืออาชีพ: สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงเอเจนซี่และบริษัทที่ปรึกษา พร้อมฟีเจอร์เช่น การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- แพลตฟอร์มแบบบูรณาการ: รวมการจัดการโครงการ การจัดตารางทรัพยากร และการติดตามทางการเงิน
ข้อเสีย:
- มุ่งเน้นองค์กรขนาดใหญ่: อาจมีฟีเจอร์มากกว่าที่ทีมขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีความต้องการเรียบง่ายต้องการ
- คำแนะนำจาก AI ต้องการข้อมูลที่ดี: คุณภาพของคำแนะนำขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ทักษะที่ถูกต้องและการประมาณเวลา
- ความยืดหยุ่นน้อยสำหรับกระบวนการที่ไม่ใช่ PS: สมมติฐานของแพลตฟอร์มอาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของอุตสาหกรรมอื่น ๆ
การคาดการณ์คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
การคาดการณ์ราคา
- ราคาตามความต้องการ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Forecast อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบวิธีที่ Forecast ผสานการใช้งานเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างลงตัว ระบบนี้ช่วยให้ทุกคนที่ใช้สามารถค้นหางานและบันทึกเวลาทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ในขณะเดียวกันก็รวบรวมข้อมูลเมตริกที่เป็นประโยชน์หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถนำไปประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ทรงพลังได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือพยากรณ์ที่ดีที่สุด (รีวิวและราคา)
9. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและต้องการการจัดการทรัพยากรและโครงการร่วมกัน)
สำหรับหน่วยงานที่บริหารจัดการงานของลูกค้า ผู้วางแผนทรัพยากรของคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับการส่งมอบโครงการ การติดตามเวลา การสื่อสารกับลูกค้าและการจัดทำงบประมาณโครงการโดยรวม Teamwork.com ผสานรวมทุกสิ่งเหล่านี้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสามารถดำเนินโครงการที่มีงาน, จุดสำคัญ, แม่แบบ และการติดตามเวลา จากนั้นเพิ่มการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถติดตามความคืบหน้าได้
นอกจากนี้ยังรองรับชั้นการวางแผนทรัพยากร Schedule ของ Teamwork ให้มุมมองระดับสูงของปริมาณงานที่กระจายอยู่ตามบุคคลและโครงการต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากร วางแผนความจุล่วงหน้า และตรวจพบการทำงานเกินกำลังก่อนที่จะถึงกำหนดส่งงาน
คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com
- ผู้จัดตารางทรัพยากร: ดูความสามารถของทีมและจัดตารางงานข้ามโครงการต่างๆ โดยผสานรวมกับไทม์ไลน์ของโครงการ
- การติดตามเวลาพร้อมชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ติดตามเวลาได้โดยตรงบนงานและทำเครื่องหมายชั่วโมงว่าเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- การจัดการปริมาณงาน: ดูงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนและความสามารถในการทำงานที่มีอยู่ เพื่อระบุการจัดสรรงานเกินกำลัง
ข้อดีและข้อเสียของ Teamwork.com
ข้อดี:
- สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่: คุณสมบัติเช่นพอร์ทัลลูกค้าและการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานให้กับลูกค้า
- แพลตฟอร์มแบบบูรณาการ: ลดความจำเป็นในการสมัครสมาชิกหลายรายการด้วยการรวมการจัดการทรัพยากร โครงการ และเวลาเข้าด้วยกัน
- เข้าถึงได้สำหรับทีมขนาดเล็ก: โครงสร้างทีมที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องมีการผูกมัดขั้นต่ำจำนวนมาก
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติของทรัพยากรที่ด้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง: ตัวจัดตารางเวลาใช้งานได้ แต่ขาดความลึกซึ้งเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะ
- อินเทอร์เฟซอาจดูวุ่นวาย: เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายรวมอยู่ ทำให้บางครั้ง UI อาจดูรก
- ข้อจำกัดในการรายงาน: คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและคุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอกำลังมีให้บริการอย่างจำกัด
Teamwork.com ราคา
- ฟรี
- ราคา: $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เติบโต: $25. 99/ผู้ใช้/เดือน
Teamwork.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ความสามารถของทีมเวิร์คในการช่วยเหลือโครงสร้างองค์กร, การจัดให้ทีมสอดคล้องกัน, และการจัดการงานและเครื่องมือการจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งทำให้การมอบหมายงาน, การติดตามโครงการ, และการสื่อสารกับผู้อื่นสามารถทำได้รวดเร็วและง่ายดายผ่านโปรแกรมเดียว ทำให้การไหลเวียนของงานที่มีประสิทธิภาพและผลผลิตของพนักงานที่ดีขึ้นเป็นไปได้ด้วยทีมเวิร์ค ทีมเวิร์คเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงการจัดการโครงการที่มีมิติหลายมิติ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีม
10. Kelloo (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการวิเคราะห์กำลังการผลิตในระดับพอร์ตโฟลิโอ)
Kelloo ถูกออกแบบมาสำหรับ PMO และผู้จัดการทรัพยากรที่ต้องการคาดการณ์ความต้องการและวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมสำหรับงานที่กำลังจะมาถึงหรือไม่
มันให้เครื่องมือวางแผนทรัพยากรแบบภาพเพื่อจัดตารางและจัดสรรงาน จากนั้นแสดงข้อมูลความพร้อมใช้งาน การใช้งาน และข้อขัดแย้งของจุดที่มีการใช้งานสูงในคลังทรัพยากรของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการวางแผนทรัพยากรในระดับพอร์ตโฟลิโอ โดยแสดงความต้องการข้ามโครงการทั้งหมดและรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติเด่นของ Kelloo
- การคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร: คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตโดยอิงจากโครงการในแผนงานของคุณ เพื่อพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องจ้างหรือว่าจ้างภายนอกหรือไม่
- การจัดตารางงานตามทักษะ: มอบหมายงานตามทักษะที่จำเป็น ไม่ใช่แค่ความพร้อม
- แดชบอร์ดวางแผนพอร์ตโฟลิโอ: แสดงภาพการกระจายทรัพยากรและความต้องการทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ข้อดีและข้อเสียของ Kelloo
ข้อดี:
- จุดเน้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์: ออกแบบมาเพื่อการวางแผนกำลังการผลิตที่มองไปข้างหน้า ช่วยให้องค์กรวางแผนล่วงหน้าเป็นไตรมาส
- การจับคู่ทักษะ: ทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสม
- การมองเห็นระดับพอร์ตโฟลิโอ: รวบรวมข้อมูลทรัพยากรจากทุกโครงการเพื่อมุมมองภาพรวม
ข้อเสีย:
- ไม่มีการจัดการโครงการในระดับงาน: จัดการการวางแผนทรัพยากรแต่ไม่รวมการจัดการงานหรือคุณสมบัติการร่วมมือ
- ผู้ขายรายย่อย: มีความเป็นมืออาชีพน้อยกว่าแพลตฟอร์ม PM สำหรับองค์กร มีชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กกว่า
- ต้องการการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง: คุณภาพของการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับการมีแผนโครงการและโปรไฟล์ทักษะที่ถูกต้องในระบบ
ราคาของ Kelloo
- รายเดือน: $2.09 ต่อทรัพยากร (สำหรับ 10 ทรัพยากร)
คะแนนและรีวิวของ Kelloo
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เลือกทางเลือก Epicflow ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
การเลือกเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องหมายความว่าคุณจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งในอีกหกเดือนข้างหน้า เพื่อรับมือกับความหงุดหงิดเดิมๆ
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องหาทางออกที่สามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงทรัพยากร
และทางออกนั้นก็คือ ClickUp มันคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลักของการแยกส่วน ด้วยการนำแผนทรัพยากร งาน เอกสาร และการสนทนาทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในที่เดียว คุณจะขจัดความเสียดทานที่ขัดขวางการทำงานของทีมคุณ
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
Epicflow เป็นเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรในหลายโครงการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุคอขวดในอนาคตในสายงานโครงการ คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่นหากต้องการแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การจัดการงานในตัว การทำงานร่วมกันเป็นทีม และระบบอัตโนมัติ
ทางเลือกต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมากในวิธีการจัดการการบริหารโครงการหลายโครงการ เครื่องมืออย่าง ClickUp ให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอและงานแบบบูรณาการ ในขณะที่แพลตฟอร์มอย่าง Kelloo มุ่งเน้นเฉพาะการคาดการณ์ในระดับสูงโดยไม่มีการดำเนินการงาน
ทีมวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเช่น การวางแผนกำลังการผลิตตามสปรินต์, การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการพัฒนาเช่น GitHub หรือ GitLab, และการติดตามความเร็วเพื่อช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในอนาคตเป็นไปตามผลการดำเนินงานในอดีต
ใช่, AI สามารถมอบคุณค่าที่สำคัญได้โดยการอัตโนมัติภารกิจที่ผู้จัดการจะต้องทำด้วยตนเอง. มันสามารถช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยการสรุปรายงานภาระงาน, ทำนายโครงการที่มีความเสี่ยง, และเสนอการจัดสรรภารกิจที่เหมาะสมที่สุดตามทักษะและความพร้อมใช้งาน.