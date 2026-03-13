บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Epicflow ในปี [year]

Garima Behal
13 มีนาคม 2569

Epicflow จัดการการมองเห็นของระบบท่อได้ดี

แต่แล้ว มันก็ทิ้งให้ทีมของคุณต้องติดอยู่กับแอปแยกต่างหากสำหรับงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันในแต่ละวัน ด้วยพนักงานถึง 68%ที่ขาดช่วงเวลาโฟกัสอย่างต่อเนื่องเพียงพอเนื่องจากการสลับแอป ความแตกแยกนี้จึงก่อให้เกิดต้นทุนที่สูง

คู่มือนี้จะแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดของ Epicflow ตั้งแต่เครื่องมือจัดตารางเวลาเฉพาะทางไปจนถึงพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่การวางแผนทรัพยากรและการดำเนินงานอยู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณอย่างแท้จริง

10 ทางเลือกของ Epicflow ที่น่าสนใจในพริบตา

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับการกำหนดราคา*
ClickUpพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์, งานและมุมมอง, มุมมองปริมาณงาน, ระบบอัตโนมัติ, ClickUp Brain, ตัวแทนระดับสูง, การตรวจทาน, แดชบอร์ด, การติดตามเวลา, และการแชททีมทุกขนาดที่ต้องการการส่งมอบ, การร่วมมือ, และการมองเห็นทรัพยากรในระบบเดียวที่รวมกันฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
จิราการวางแผนสปรินต์, แผนงานขั้นสูง (แผน), การทำแผนที่การพึ่งพา, JQL, รายงานการเผาไหม้และรายงานความเร็วทีมซอฟต์แวร์แบบอไจล์ที่บริหารจัดการสปรินต์และงานค้างในบริษัทขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.91 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
ลอยการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง, อัตราการใช้ประโยชน์, เวลาหยุดงานและเวลาทำงาน, งบประมาณโครงการทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการจัดตารางงานแบบง่ายและตรวจสอบความจุได้อย่างรวดเร็วแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.50 ต่อบุคคลที่นัดหมาย/เดือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรปฏิทินทรัพยากร, การจัดการการชน, การติดตามการหยุดงาน, การจองชั่วคราวทีมขนาดเล็กที่ต้องการการจัดตารางเวลาที่ชัดเจนพร้อมการจัดการการลาแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อคนต่อเดือน
Monday. comบอร์ดที่กำหนดเอง, วิดเจ็ตปริมาณงาน, ไทม์ไลน์และแกนต์, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ดทีมขนาดกลางและเอเจนซี่ที่ต้องการการจัดการงานที่ยืดหยุ่นพร้อมมุมมองทรัพยากรพื้นฐานมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อที่นั่งต่อเดือน
วิ่งแผนภูมิความจุแบบเรียลไทม์, บันทึกเวลา, การใช้งาน, การวางแผนสถานการณ์, การคาดการณ์ทางการเงินหน่วยงานและบริษัทที่ปรึกษาทุกขนาดที่ต้องการทรัพยากรที่สอดคล้องกับการคาดการณ์แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ที่นั่ง/เดือน
Celoxisการวางแผนพอร์ตโฟลิโอ, แผนภูมิการโหลดทรัพยากร, การจัดตารางงานหลายโครงการ, การติดตามเวลาและต้นทุนPMOs ที่ต้องการการควบคุมระดับพอร์ตโฟลิโอและการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรในองค์กรขนาดใหญ่แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้
การคาดการณ์การจัดตารางเวลาโดยใช้ระบบ AI, แดชบอร์ดการใช้ประโยชน์, การติดตามงบประมาณ, การวางแผนแบบ PSAทีมบริการมืออาชีพขนาดใหญ่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์และความสามารถในการทำกำไรราคาตามความต้องการ
ทีมเวิร์ค.คอมการส่งมอบโครงการของลูกค้า, ผู้จัดตารางทรัพยากร, มุมมองปริมาณงาน, การติดตามเวลาพร้อมรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ซึ่งต้องการโครงการและการจัดสรรทรัพยากรภายใต้หลังคาเดียวกันมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99/ผู้ใช้/เดือน
เคลลูการพยากรณ์ความต้องการ, การจัดตารางงานตามทักษะ, แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ, การวางแผนแบบสมมติPMO ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่วางแผนกำลังการผลิตระยะยาวในโครงการต่างๆแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.09 ต่อทรัพยากรต่อเดือน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Epicflow?

คนส่วนใหญ่เริ่มมองหาทางเลือกอื่นของ Epicflow เมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่การมองเห็นทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังต้องการวิธีที่รวดเร็วขึ้นในการวางแผน, ร่วมมือ, และดำเนินการทำงานจริง ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการบำรุงรักษาที่หนักหน่วง นี่คือเหตุผลหลัก:

  • การกระจายเครื่องมือและการสลับบริบท: งานถูกกระจายไปทั่วแชท เอกสาร สเปรดชีต และเครื่องมือ PM ของคุณ ทำให้การอัปเดตและการตัดสินใจอยู่ทุกที่ และการดำเนินงานช้าลง
  • การตั้งค่าที่ซับซ้อนและภาระงานด้านการบริหารที่สูง: หากระบบต้องการการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แม่นยำ ทีมงานจะเริ่มไม่ไว้วางใจ และการใช้ระบบจะค่อย ๆ ลดลงโดยไม่ทันสังเกต
  • ความยืดหยุ่นที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน: สิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับรูปแบบโครงการหนึ่งอาจรู้สึกแข็งตัวสำหรับทีมข้ามสายงานที่ต้องจัดการงานเฉพาะกิจ แคมเปญ และลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • การร่วมมือที่อ่อนแอในระหว่างการทำงาน: เมื่อการให้คำแนะนำ, การอนุมัติ, และการส่งต่อไม่ได้ถูกผนวกไว้ในงาน, คุณจะได้เห็นการถกเถียงในความคิดเห็นที่ยาว, การขาดบริบท, และการทำงานซ้ำ
  • การรายงานไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่ส่งมอบ: คุณไม่สามารถติดตามตัวชี้วัดที่ผู้นำต้องการได้อย่างง่ายดาย เช่น ความล่าช้าของเป้าหมายสำคัญ เวลาที่ถูกขัดขวาง การเปลี่ยนแปลงขอบเขต หรือปริมาณงานที่แต่ละทีมส่งมอบ
  • ความเจ็บปวดจากการขยายทีม: เมื่อมีโครงการและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น การรักษาความสอดคล้องของลำดับความสำคัญ การกระจายภาระงานให้สมดุล และความชัดเจนของงานที่ขึ้นต่อกันกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้น

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Epicflow ที่คุณควรใช้

ตอนนี้เรามาเจาะลึกเพื่อดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Epicflow ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมทรัพยากร, การส่งมอบ, การร่วมมือ, และ AI ไว้ในที่ทำงานเดียว)

วางแผนทรัพยากรของคุณด้วย ClickUp

Epicflow ทำหน้าที่ได้ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร แต่ทีมส่วนใหญ่ยังคงต้องจัดการส่วนที่เหลือของระบบปฏิบัติการในที่อื่น ด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันและไม่เชื่อมโยงกัน

และเครื่องมือที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามรายงานสถานะการผลิตของ ClickUp ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีโอกาสถึง 4 เท่าที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัว

นี่คือเวลาที่คุณต้องการทางเลือกที่แข็งแกร่งกว่าอย่างClickUp. นี่คือConverged AI Workspaceที่รวบรวมทรัพยากร, งาน, เอกสาร, แชท, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, และ AI ไว้ในระบบเชื่อมต่อเดียว.

นี่คือวิธีที่ ClickUp ช่วยให้ทีมวางแผน, ส่งมอบ, และรักษาความสอดคล้อง:

สตาร์ทอัพและทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วไม่ได้ประสบปัญหากับแผนงานใหญ่ แต่พวกเขาประสบปัญหากับชิ้นส่วนเล็กๆ นับพันที่เคลื่อนไหวและสะสมขึ้นทุกวันClickUp Tasksมอบที่อยู่เดียวสำหรับแต่ละงาน เพื่อให้มีการรับผิดชอบ ความสำคัญ สถานะ วันที่ครบกำหนด และความเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณเพิ่มลงในรายการงานจะสูญหายไป

และเนื่องจากทุกทีมมีวิธีการดูงานที่แตกต่างกัน คุณสามารถจับคู่การทำงานกับมุมมองของ ClickUpเพื่อให้ตรงกับวิธีการทำงานของทีมคุณ ใช้มุมมองแบบรายการ (List) สำหรับงานที่จัดระเบียบไว้ล่วงหน้า มุมมองกระดาน (Board) สำหรับการไหลของงาน ปฏิทิน (Calendar) สำหรับกำหนดเส้นตาย และมุมมองแบบไทม์ไลน์ (Timeline) เมื่อการจัดลำดับมีความสำคัญ

เมื่อคุณกำลังขยายธุรกิจ ความเสี่ยงที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นเมื่อมีงานมากเกินไปสำหรับคนที่ผิดในเวลาที่ไม่เหมาะสมClickUp Workload Viewช่วยให้คุณเห็นขีดความสามารถของทีมที่คุณสามารถใช้ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อตรวจจับภาระงานที่มากเกินไปก่อนที่จะกลายเป็นกำหนดส่งที่พลาดหรือการหมดไฟ

คุณสามารถดูปริมาณงานตามผู้รับผิดชอบในช่วงวันที่ที่กำหนด เปรียบเทียบกับขีดความสามารถของแต่ละคน และปรับสมดุลได้อย่างรวดเร็วโดยการเปลี่ยนเจ้าของงานหรือปรับระยะเวลาให้เหมาะสม ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อโครงการหนึ่งดูเหมือนไม่มีปัญหา แต่กลับมีคนกลุ่มเดิมเพียงไม่กี่คนกำลังรับผิดชอบงานสำคัญอีกสามโครงการไปพร้อมกันโดยไม่สะดุด

เมื่อโครงการของคุณเติบโตขึ้น สิ่งที่กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดของคุณก็คือบริบท การอัปเดตอยู่ในงาน สเปคอยู่ในเอกสาร การตัดสินใจอยู่ในความคิดเห็น และไม่มีใครมีเวลาที่จะรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนการประชุมครั้งต่อไป

ClickUp Brainแก้ไขปัญหานั้นโดยให้คุณสามารถถามคำถามได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ และรับคำตอบที่เชื่อมโยงกับงานของคุณโดยเฉพาะ มันสามารถสรุปหัวข้องานที่ยาวเหยียด ดึงการตัดสินใจสำคัญออกมาจากทุกที่ในพื้นที่ทำงานของคุณ และเปลี่ยนการอัปเดตที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งคุณสามารถมอบหมายได้ทันที

รับคำตอบที่เข้าใจบริบทเกี่ยวกับงานของคุณด้วย ClickUp Brain

แทนที่จะใช้เวลา 20 นาทีในการคุยกันตามเรื่องที่ผ่านมา คุณสามารถถาม Brain ได้ว่า:

  • อะไรกำลังขัดขวางการเปิดตัวนี้อยู่ตอนนี้?
  • สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโครงการนี้ในสัปดาห์นี้
  • 'เปลี่ยนสรุปการประชุมนี้ให้เป็นงานพร้อมเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนด'

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Super Agentsเป็นชั้นปฏิบัติการที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา Super Agents คือเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งทำงานด้วยบริบทของพื้นที่ทำงานอย่างครบถ้วนและสามารถดำเนินเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนแทนคุณได้อย่างง่ายดาย กล่าวคือ พวกเขาสามารถติดตามงาน ระบุความเสี่ยง และดำเนินการตามคำแนะนำ เครื่องมือ และสิทธิ์ที่คุณมอบให้

สมมติว่าคุณตั้งค่า Super Agent ที่ทำงานตามกำหนดเวลา และมัน:

  • สร้างงานติดตามเมื่อมีสิ่งใดหลุดรอด
  • ตรวจสอบพื้นที่ ClickUp สำหรับงานที่ค้างหรือถูกบล็อก
  • โพสต์สรุปประจำสัปดาห์พร้อมขั้นตอนถัดไป
  • ตัดสินใจเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานและมอบหมายงาน

งานจำนวนมากมักติดขัดอยู่กับการส่งต่องานเล็กๆ น้อยๆ เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สมมติว่ามีคนเปลี่ยนสถานะ แต่เจ้าของงานไม่ได้รับการแจ้งเตือน มีงานถูกสร้างขึ้น แต่ไม่มีใครได้รับมอบหมาย วันครบกำหนดถูกเลื่อน แต่ไม่มีอะไรในขั้นตอนถัดไปได้รับการอัปเดต

ClickUp Automationsช่วยคุณกำจัดปัญหาการสูญเสียเวลาอย่างช้า ๆ ด้วยการเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานที่เป็นกิจวัตรให้กลายเป็นกฎที่ทำงานตามเงื่อนไข

ทำให้การมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

คุณสามารถทำให้สิ่งที่น่าเบื่อแต่จำเป็นเป็นอัตโนมัติได้ เช่น การมอบหมายงานเมื่อสถานะเปลี่ยน การนำเทมเพลตมาใช้เมื่อมีคำขอใหม่เข้ามา การย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไปหลังจากได้รับการอนุมัติ หรือการแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ค้นหาข้ามเครื่องมือและเว็บ:ClickUp Brain MAXดึงคำตอบจากพื้นที่ทำงานของคุณ แอปที่เชื่อมต่อ และเว็บ พร้อมฟีเจอร์ Talk to Text สำหรับการแปลงเสียงเป็นข้อความอย่างรวดเร็วเพื่อสั่งการได้ทันที
  • ติดตามเวลาทำงานจริง:ClickUp Time Trackingช่วยให้คุณบันทึกเวลาทำงานได้โดยตรงบนงานแต่ละรายการและตรวจสอบได้ในแบบฟอร์มบันทึกเวลา
  • ดูความคืบหน้าได้ทันที:แดชบอร์ด ClickUpเปลี่ยนข้อมูลงานแบบเรียลไทม์ให้เป็นแผนภูมิและบัตรข้อมูลสำหรับการรายงานและการตัดสินใจ
  • เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงาน:ClickUp Chatรักษาบริบทของการสนทนาไว้อย่างครบถ้วน พร้อมสรุปโดย AI และสร้างงานจากข้อความ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
  • ตรวจสอบไฟล์ในที่เดิม:ClickUp Proofingเพิ่มคำอธิบายประกอบบนรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF เพื่อให้ข้อเสนอแนะมีความแม่นยำและนำไปปฏิบัติได้

ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

ข้อดี:

  • แพลตฟอร์มครบวงจร: การจัดการทรัพยากร, งาน, เอกสาร, และการแชทอยู่ในที่ทำงานเดียว,ลดการสลับบริบท
  • ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของ AI: ClickUp Brain มีการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณอย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทและสามารถนำไปปฏิบัติได้
  • ยืดหยุ่นสำหรับทุกขนาดทีม: แพลตฟอร์มสามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่บุคคลไปจนถึง PMO ระดับองค์กร โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น

ข้อเสีย:

  • พื้นฐาน เส้นทางการเรียนรู้: ความลึกของการปรับแต่งอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก; ควรเริ่มต้นด้วยคุณสมบัติหลัก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ฉันรัก ClickUp เพราะมันทำให้การจัดการโครงการของเราเป็นเรื่องง่ายมาก มันรวมเอาคุณสมบัติที่ฉันเคยพบในโปรแกรมอื่น ๆ มาก่อน เช่น ช่อง, แชท, และตัวแทน AI ด้วยทุกอย่างที่จัดการจากแพลตฟอร์มเดียว ทำให้บริบทการทำงานทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา นั่นสร้างความแตกต่างอย่างมากและเป็นประโยชน์อย่างมากในงานประจำวันของเรา

2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ต้องการวางแผนกำลังการผลิตตามสปรินต์)

ผ่านทางJira

หากคุณกำลังประเมินทางเลือกของ Epicflow, Jira มักจะเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อการทำงานของคุณเกี่ยวข้องกับการส่งมอบซอฟต์แวร์, กระบวนการทำงานทางวิศวกรรม,และทีมซอฟต์แวร์แบบ Agile. มันถูกสร้างขึ้นโดยมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับงาน (ปัญหา) และกระบวนการทำงานที่เคลื่อนย้ายงานเหล่านั้นจากความคิดไปสู่การส่งมอบ.

จุดแข็งของ Jira คือเมื่อต้องการชั้นการวางแผนเพิ่มเติมจากการดำเนินงาน ด้วยไทม์ไลน์และแผนงานขั้นสูง (Advanced Roadmaps) ของ Jira ทีมงานสามารถวางแผนการพึ่งพา บูรณาการโครงการหลายโครงการ และจัดการการจัดสรรทีมตามขีดความสามารถเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • แผนงานขั้นสูง: วางแผนงานข้ามทีมหลายทีมพร้อมการแมปการพึ่งพาและดูคำเตือนเมื่อสปรินต์ถูกจองเกิน
  • ค้นหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วด้วย JQL: แบ่งงานค้างจำนวนมากและงานที่กำลังดำเนินการโดยใช้ภาษา Jira Query เพื่อให้ทีมสามารถสร้างมุมมองที่แม่นยำสำหรับการคัดแยกงาน การปล่อยเวอร์ชัน การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบความรับผิดชอบ
  • การรายงานความเร็วและปริมาณงานที่เสร็จสิ้น: ติดตามปริมาณงานที่ทีมของคุณทำเสร็จในแต่ละสปรินต์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกำลังการผลิตที่สมจริงสำหรับอนาคต

ข้อดีและข้อเสียของ Jira

ข้อดี:

  • การสนับสนุนแบบ Agile อย่างลึกซึ้ง: สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ พร้อมฟีเจอร์พื้นฐานที่เครื่องมืออื่นทำได้เพียงใกล้เคียง
  • การผสานระบบนิเวศของ Atlassian: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Confluence, Bitbucket และ Trello เพื่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
  • ภาษาการค้นหาที่ทรงพลัง (JQL): สร้างตัวกรองและรายงานแบบกำหนดเองเพื่อการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ซับซ้อน

ข้อเสีย:

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซอาจดูรก และการกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานต้องใช้ความพยายามอย่างมากในเบื้องต้น
  • ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค: ทีมธุรกิจมักพบว่าคำศัพท์และโครงสร้างของ Jira นั้นซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ
  • Advanced Roadmaps มีให้บริการจำกัด: คุณสมบัติการวางแผนความจุหลักต้องการการเข้าถึงระดับสูงกว่า

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 91 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $14.54 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

สามารถสร้างแดชบอร์ดเฉพาะทางได้ ซึ่งช่วยให้ดูข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการได้ง่ายขึ้น สามารถประมาณความพยายามได้โดยใช้คะแนนเรื่องราวและคะแนน QA ซึ่งช่วยในการวางแผนและติดตาม นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการหลายโครงการในที่เดียว ซึ่งสะดวกสำหรับการจัดการงานข้ามทีมหรือโครงการต่างๆ

3. Float (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางทรัพยากรด้วยภาพอย่างง่าย)

หากปัญหาหลักของคุณคือการหาว่าใครว่างและเมื่อไหร่ เครื่องมือจัดการโครงการเต็มรูปแบบอาจรู้สึกท่วมท้นในทันทีคุณต้องการเพียงการจัดตารางทรัพยากรที่เรียบง่ายและมองเห็นได้โดยไม่ต้องมีสิ่งเพิ่มเติม Float ถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ มอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและลากและวางได้ให้กับผู้จัดการทรัพยากรเพื่อดูความพร้อมใช้งานได้ทันที

มุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุด: การจัดสรรทรัพยากร มุมมองด้านความจุจะแสดงเปอร์เซ็นต์การใช้งาน และคุณสามารถมองเห็นช่องว่างหรือการจัดสรรเกินความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Float

  • จัดตารางงานด้วยภาพด้วยการลากและวาง: มอบหมายงานให้กับบุคคลในโครงการบนไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์ จากนั้นปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
  • เวลาหยุดและเวลาทำงาน: สร้างแผนงานตามความสามารถที่แท้จริงโดยคำนึงถึงการลา, วันหยุด, และตารางเวลาของแต่ละบุคคล
  • การจัดทำงบประมาณโครงการ: ติดตามชั่วโมงที่วางแผนไว้กับงบประมาณโครงการเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตโครงการจากมุมมองของทรัพยากร

ข้อดีและข้อเสียของการลอยตัว

ข้อดี:

  • อินเทอร์เฟซภาพที่ใช้งานง่าย: มุมมองตารางเวลาสามารถเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก
  • ฟังก์ชันการทำงานที่เน้นเป้าหมาย: หลีกเลี่ยงการเพิ่มฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรทรัพยากร
  • การผสานรวมที่แข็งแกร่ง: เชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น Asana และ Trello

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด: ไม่มีระบบจัดการงานในตัว, แผนภูมิแกนต์, หรือเอกสารประกอบ
  • การรายงานอาจลึกซึ้งกว่านี้: ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงที่มีในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
  • ไม่มีการติดตามเวลาแบบอัตโนมัติ: ต้องมีการเชื่อมต่อระบบเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่วางแผนไว้กับเวลาที่ใช้จริง

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • ค่าเริ่มต้น: $8. 50 ต่อคนตามกำหนด/เดือน
  • ข้อดี: $14 ต่อคนตามกำหนดการ/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวการลอยตัว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Float อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

Float.com มอบวิธีการจัดการความสามารถของทีมและการวางแผนทรัพยากรที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจน อินเทอร์เฟซที่อิงตามไทม์ไลน์ช่วยให้มองเห็นความพร้อมใช้งาน ป้องกันการจัดสรรเกิน และวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น

4. Resource Guru (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานทีมและการจัดการการลาที่ราบรื่น)

ไม่มีอะไรทำให้แผนโครงการผิดพลาดได้เร็วกว่าการตระหนักว่าคุณได้จองนักออกแบบหลักของคุณไว้สองงานในเวลาเดียวกัน Resource Guru ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันปัญหานี้

ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงการจองเกินความจำเป็นด้วยมุมมองปฏิทินที่แม่นยำซึ่งแสดงสถานะว่าง งานที่กำหนดไว้ และเวลาหยุดในที่เดียว พร้อมรองรับการจัดการการลา

หนึ่งในจุดเด่นของมันคือการจัดการการชนกัน ซึ่งสามารถตรวจจับได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีใครถูกจัดตารางไว้เกินความสามารถของตนหรือถูกจองไว้สำหรับงานที่ทับซ้อนกัน

คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru

  • ปฏิทินทรัพยากรภาพ: ปฏิทินที่สะอาดและใช้รหัสสี แสดงการจองทั้งหมดของทีม
  • การจองที่ยืดหยุ่นเมื่อแผนเปลี่ยนแปลง: ใช้การจองหลายทรัพยากรและการจองแบบชั่วคราวเพื่อสำรองความจุ จากนั้นยืนยันเมื่อขอบเขตและวันที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  • การจัดการการลา: ติดตามวันลาพักร้อนและวันลาป่วยในระบบเดียวกัน เพื่อให้การคำนวณกำลังคนเป็นไปตามความเป็นจริง

ข้อดีและข้อเสียของ Resource Guru

ข้อดี:

  • เรียบง่ายและตรงประเด็น: จัดการตารางเวลาของทีมและติดตามความพร้อมใช้งานโดยปราศจากความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
  • การตรวจจับการชนกันป้องกันการจองเกิน: การแจ้งเตือนข้อขัดแย้งอัตโนมัติช่วยจับข้อผิดพลาดก่อนที่มันจะส่งผลต่อการส่งมอบโครงการ
  • แดชบอร์ดส่วนตัวสำหรับสมาชิกในทีม: บุคคลสามารถตรวจสอบตารางเวลาของตนเองได้โดยไม่ต้องขอผู้จัดการ

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด: เป็นเพียงเครื่องมือจัดตารางเวลาเท่านั้น ไม่มีการจัดการงานหรือระบบอัตโนมัติ
  • การรายงานพื้นฐาน: รายงานครอบคลุมการใช้งานแต่ขาดความลึกซึ้งสำหรับการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อน
  • ไม่มีการติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ไม่สามารถเปรียบเทียบชั่วโมงที่กำหนดไว้กับชั่วโมงที่ทำงานจริงได้หากไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม

ราคาของ Resource Guru

  • ตั๊กแตน: 5 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • ดำเบลท์: 8 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • มาสเตอร์: 12 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของกูรูด้านทรัพยากร

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Resource Guru อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

RG เป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานง่าย. มันทำงานได้ดีมากสำหรับเราเพราะตารางเวลาและผู้คนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเราสามารถอัปเดตการนัดหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลในเวลาจริง.

5. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานเชิงภาพพร้อมมุมมองทรัพยากร)

ผ่านทางMonday.com

Monday.com นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งการติดตามทรัพยากรถูกผสานรวมเข้ากับการดำเนินโครงการโดยตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการสร้างกระบวนการทำงานของตนเองโดยไม่ต้องถูกบังคับให้ใช้โครงสร้างที่ตายตัว

มันถูกสร้างขึ้นรอบบอร์ดที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ จากนั้นเพิ่มระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้วิดเจ็ตปริมาณงานยังสนับสนุนการจัดการปริมาณงานโดยแสดงขีดความสามารถของทีมตามประมาณการความพยายาม

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • การวางแผนกำลังการผลิตด้วยมุมมองของปริมาณงาน: ใช้ปริมาณงานเพื่อตรวจจับความเกินกำลังการผลิต vs. กำลังการผลิตไม่เพียงพอได้ทันที
  • มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์: แสดงภาพตารางเวลาโครงการพร้อมการเชื่อมโยงงานเพื่อระบุจุดคอขวดของทรัพยากรในแผน
  • ผู้ช่วย AI วันจันทร์: สรุปงาน สร้างเนื้อหาอัปเดต และทำงานประจำโดยอัตโนมัติ

ข้อดีและข้อเสียของ Monday.com

ข้อดี:

  • มีความเป็นภาพสูงและใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซแบบกระดานช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: สร้างเวิร์กโฟลว์ แดชบอร์ด และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการของทีมคุณ
  • ระบบนิเวศหลายผลิตภัณฑ์: นำเสนอผลิตภัณฑ์แยกต่างหากสำหรับ CRM, การพัฒนา, และบริการ

ข้อเสีย:

  • ความถูกต้องของปริมาณงานขึ้นอยู่กับการประมาณความพยายาม: วิดเจ็ตปริมาณงานจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อทีมของคุณประมาณความพยายามในภารกิจต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติ: จำนวนการดำเนินการอัตโนมัติต่อเดือนอาจจำกัด
  • ข้อพิจารณาในการขยายขนาด: อาจจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งขั้นต่ำเมื่อทีมขยายตัว

Monday.com ราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $12/ที่นั่ง/เดือน
  • ข้อดี: $19/ที่นั่ง/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com ว่าอย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

มันช่วยให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับโครงการ และทำให้การวางแผนและจัดตารางสื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องง่าย

6. Runn (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรแบบเรียลไทม์พร้อมการคาดการณ์ทางการเงิน)

สำหรับหน่วยงานและที่ปรึกษา การวางแผนทรัพยากรเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ—คุณยังจำเป็นต้องรู้ว่าโครงการของคุณมีกำไรหรือไม่

Runn ให้คุณมองเห็นความจุของทีมแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับข้อมูลการเงินของโครงการของคุณ นอกเหนือจากการตรวจสอบว่าใครว่างหรือไม่ คุณยังสามารถดูได้ว่าโครงการของคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะทำกำไรได้หรือไม่

มันรวมการจัดสรรทรัพยากรเข้ากับการติดตามงบประมาณและการคาดการณ์รายได้ และแพลตฟอร์มจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานที่มอบหมาย

คุณสมบัติเด่นของ Runn

  • แผนภูมิความจุแบบเรียลไทม์: ดูการอัปเดตการใช้งานทีมแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงตารางงาน โดยไม่มีอาการหน่วงจากการรีเฟรช
  • รักษาการคาดการณ์ให้โปร่งใส: บันทึกเวลาผ่าน Runn Timesheets (หรือนำเข้าจากตัวติดตามอื่น ๆ) เพื่อดูชั่วโมงที่วางแผนไว้เทียบกับชั่วโมงจริง และปรับปรุงการคาดการณ์ตามข้อมูลจริง
  • การวางแผนสถานการณ์: สร้างแบบจำลองสถานการณ์สมมติเพื่อดูว่าการจัดสรรทรัพยากรที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อขีดความสามารถและระยะเวลาอย่างไร

ข้อดีและข้อเสียของการวิ่ง

ข้อดี:

  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: การเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลทันทีในทุกมุมมอง
  • การบูรณาการทางการเงิน: การรวมการวางแผนทรัพยากรกับการติดตามงบประมาณช่วยให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของสถานะโครงการ
  • การเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว: ทีมขนาดเล็กสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการตั้งค่าหรือการกำหนดค่าที่ซับซ้อน

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด: ไม่รวมการจัดการงาน เอกสาร หรือการสื่อสารในทีม
  • ระบบนิเวศการผสานรวมที่เล็กกว่า: การผสานรวมแบบเนทีฟน้อยกว่าแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
  • ผู้ขายที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก: บริษัทขนาดเล็ก ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลสำหรับองค์กรที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ขายที่เข้มงวด

การกำหนดราคาของ Runn

  • ไลท์: 9 ดอลลาร์ต่อที่นั่งทรัพยากรต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $13 ต่อที่นั่งทรัพยากรต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Runn

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Runn อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

Runn ทำงานได้ดีสำหรับองค์กรของเราเพราะมีราคาไม่แพง, เป็นระบบคลาวด์, และตรงกับความต้องการในการจัดตารางเวลาของเราในฐานะผู้จัดการโครงการ

7. Celoxis (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการขององค์กรพร้อมการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร)

ผ่านทางCeloxis

เมื่อคุณเป็น PMOที่บริหารโครงการหลายสิบโครงการพร้อมกันคุณต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถจัดการกับความซับซ้อนได้ Celoxis มอบการมองเห็นทรัพยากรแบบรวมศูนย์ พร้อมความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของคุณ

นอกจากนี้ยังรวมการวางแผนโครงการ (Gantt, แม่แบบ, การจัดตารางเวลา) กับการวางแผนทรัพยากรเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงาน, จัดสรรบทบาทงาน, และตรวจจับความขัดแย้งของกำลังการผลิตได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

นอกจากนี้ Celoxis ยังมีแผนภูมิโหลดทรัพยากรที่แสดงขีดความสามารถของทุกโครงการ ช่วยให้ระบุสมาชิกทีมที่ได้รับงานเกินกำลังและจัดสรรงานใหม่ได้ง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis

  • แผนภูมิการโหลดทรัพยากร: แสดงภาพการจัดสรรทรัพยากรในทุกโครงการในมุมมองเดียว
  • การจัดตารางงานหลายโครงการ: จัดการการพึ่งพาและความขัดแย้งของทรัพยากรในพอร์ตโฟลิโอของโครงการ
  • เชื่อมโยงการจัดส่งกับเวลา ต้นทุน และความสามารถในการทำกำไร: เพิ่มฟีเจอร์การบันทึกเวลา ต้นทุน และการเรียกเก็บเงินเมื่อคุณเลื่อนระดับแผน

ข้อดีและข้อเสียของ Celoxis

ข้อดี:

  • การมองเห็นระดับพอร์ตโฟลิโอ: ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่บริหารจัดการโครงการจำนวนมากพร้อมกัน
  • ตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น: มีให้เลือกทั้งแบบคลาวด์หรือติดตั้งภายในองค์กร
  • ความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง: ตัวเลือกมากมายสำหรับรายงานที่กำหนดเองและแดชบอร์ด

ข้อเสีย:

  • อินเทอร์เฟซล้าสมัย: หน้าตาของ UI ดูไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใหม่กว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อการยอมรับของผู้ใช้
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น: คุณสมบัติระดับองค์กรต้องการการตั้งค่าและการฝึกอบรม
  • ชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็ก: มีทรัพยากรออนไลน์และการสนับสนุนจากชุมชนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่

ราคาของ Celoxis

  • หลัก: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้มาตรฐาน 1 คน
  • สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้มาตรฐาน
  • มืออาชีพ: $35 ต่อผู้ใช้มาตรฐาน
  • ธุรกิจ: 45 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้มาตรฐาน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Celoxis

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Celoxis อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ข้อสังเกตที่ชัดเจนอย่างหนึ่งที่ฉันได้จากการใช้ Celoxis คือมันช่วยให้การวางแผนโครงการมีความสมจริงมากขึ้น บ่อยครั้งที่กำหนดเส้นตายของโครงการถูกตั้งขึ้นโดยไม่ได้ประมาณการความจุและปริมาณงานที่แท้จริงอย่างถูกต้อง เครื่องมือการจัดตารางเวลาและการวางแผนของ Celoxis ช่วยให้ฉันสามารถจัดเรียงงานต่างๆ ในลักษณะที่ทำให้ไทม์ไลน์ดูเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่าเป็นเพียงทฤษฎี ฉันพบว่าสิ่งนี้มีความเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะช่วยลดความถี่ในการกลับไปแก้ไขไทม์ไลน์ของโครงการ

8. Forecast (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการและการจัดการทรัพยากรที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับบริการระดับมืออาชีพ)

ผ่านการคาดการณ์

บริษัทให้บริการมืออาชีพจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับตัวชี้วัดหลักหนึ่งตัว นั่นคือการใช้ประโยชน์ (Utilization) Forecast คือแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ (Professional Services Automation - PSA) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถวางแผนโครงการ จัดสรรบุคลากร และติดตามการส่งมอบงานได้ในขณะที่คอยติดตามการใช้ประโยชน์และความสามารถในการทำกำไร

แทนที่จะมีการจัดสรรทรัพยากรเป็นหน่วยงานแยกต่างหาก ระบบได้ผสานการจัดการโครงการ การจัดการทรัพยากร การวางแผนกำลังการผลิต และการเงิน เข้าไว้ในกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน

แนวคิดหลักคือคุณวางแผนงานและการจัดสรรบุคลากรในที่เดียว จากนั้น Forecast จะใช้สัญญาณการคาดการณ์ที่ช่วยด้วย AI เพื่อช่วยให้ทีมมองเห็นช่องว่างในการใช้งาน ความเสี่ยง และแรงกดดันในการส่งมอบได้เร็วขึ้น

คาดการณ์คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การกำหนดเวลาอัตโนมัติด้วย AI: แพลตฟอร์มวิเคราะห์ความสามารถและทักษะของทีมเพื่อแนะนำการจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุด
  • การติดตามงบประมาณ: ตรวจสอบงบประมาณของโครงการควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูว่างานที่กำหนดไว้จะช่วยให้โครงการยังคงทำกำไรได้หรือไม่
  • แดชบอร์ดการใช้งาน: ติดตามอัตราการใช้งานของทีมด้วยแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อระบุสมาชิกทีมที่ใช้งานไม่เต็มที่

ข้อดีและข้อเสียของการคาดการณ์

ข้อดี:

  • คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ข้อเสนอแนะการจัดตารางเวลาอัตโนมัติช่วยลดเวลาที่ผู้จัดการใช้ในการจัดสรรทรัพยากร
  • บริการสำหรับมืออาชีพ: สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงเอเจนซี่และบริษัทที่ปรึกษา พร้อมฟีเจอร์เช่น การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • แพลตฟอร์มแบบบูรณาการ: รวมการจัดการโครงการ การจัดตารางทรัพยากร และการติดตามทางการเงิน

ข้อเสีย:

  • มุ่งเน้นองค์กรขนาดใหญ่: อาจมีฟีเจอร์มากกว่าที่ทีมขนาดเล็กหรือองค์กรที่มีความต้องการเรียบง่ายต้องการ
  • คำแนะนำจาก AI ต้องการข้อมูลที่ดี: คุณภาพของคำแนะนำขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ทักษะที่ถูกต้องและการประมาณเวลา
  • ความยืดหยุ่นน้อยสำหรับกระบวนการที่ไม่ใช่ PS: สมมติฐานของแพลตฟอร์มอาจไม่สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของอุตสาหกรรมอื่น ๆ

การคาดการณ์คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)

การคาดการณ์ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Forecast อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบวิธีที่ Forecast ผสานการใช้งานเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างลงตัว ระบบนี้ช่วยให้ทุกคนที่ใช้สามารถค้นหางานและบันทึกเวลาทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ในขณะเดียวกันก็รวบรวมข้อมูลเมตริกที่เป็นประโยชน์หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถนำไปประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่ทรงพลังได้

9. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าและต้องการการจัดการทรัพยากรและโครงการร่วมกัน)

ผ่านทางTeamwork.com

สำหรับหน่วยงานที่บริหารจัดการงานของลูกค้า ผู้วางแผนทรัพยากรของคุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับการส่งมอบโครงการ การติดตามเวลา การสื่อสารกับลูกค้าและการจัดทำงบประมาณโครงการโดยรวม Teamwork.com ผสานรวมทุกสิ่งเหล่านี้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสามารถดำเนินโครงการที่มีงาน, จุดสำคัญ, แม่แบบ และการติดตามเวลา จากนั้นเพิ่มการร่วมมือกับลูกค้าเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถติดตามความคืบหน้าได้

นอกจากนี้ยังรองรับชั้นการวางแผนทรัพยากร Schedule ของ Teamwork ให้มุมมองระดับสูงของปริมาณงานที่กระจายอยู่ตามบุคคลและโครงการต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากร วางแผนความจุล่วงหน้า และตรวจพบการทำงานเกินกำลังก่อนที่จะถึงกำหนดส่งงาน

คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com

  • ผู้จัดตารางทรัพยากร: ดูความสามารถของทีมและจัดตารางงานข้ามโครงการต่างๆ โดยผสานรวมกับไทม์ไลน์ของโครงการ
  • การติดตามเวลาพร้อมชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้: ติดตามเวลาได้โดยตรงบนงานและทำเครื่องหมายชั่วโมงว่าเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • การจัดการปริมาณงาน: ดูงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละคนและความสามารถในการทำงานที่มีอยู่ เพื่อระบุการจัดสรรงานเกินกำลัง

ข้อดีและข้อเสียของ Teamwork.com

ข้อดี:

  • สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่: คุณสมบัติเช่นพอร์ทัลลูกค้าและการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานให้กับลูกค้า
  • แพลตฟอร์มแบบบูรณาการ: ลดความจำเป็นในการสมัครสมาชิกหลายรายการด้วยการรวมการจัดการทรัพยากร โครงการ และเวลาเข้าด้วยกัน
  • เข้าถึงได้สำหรับทีมขนาดเล็ก: โครงสร้างทีมที่ยืดหยุ่นโดยไม่ต้องมีการผูกมัดขั้นต่ำจำนวนมาก

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติของทรัพยากรที่ด้อยกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง: ตัวจัดตารางเวลาใช้งานได้ แต่ขาดความลึกซึ้งเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะ
  • อินเทอร์เฟซอาจดูวุ่นวาย: เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายรวมอยู่ ทำให้บางครั้ง UI อาจดูรก
  • ข้อจำกัดในการรายงาน: คุณสมบัติการรายงานขั้นสูงและคุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอกำลังมีให้บริการอย่างจำกัด

Teamwork.com ราคา

  • ฟรี
  • ราคา: $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • เติบโต: $25. 99/ผู้ใช้/เดือน

Teamwork.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork.com อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ความสามารถของทีมเวิร์คในการช่วยเหลือโครงสร้างองค์กร, การจัดให้ทีมสอดคล้องกัน, และการจัดการงานและเครื่องมือการจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งทำให้การมอบหมายงาน, การติดตามโครงการ, และการสื่อสารกับผู้อื่นสามารถทำได้รวดเร็วและง่ายดายผ่านโปรแกรมเดียว ทำให้การไหลเวียนของงานที่มีประสิทธิภาพและผลผลิตของพนักงานที่ดีขึ้นเป็นไปได้ด้วยทีมเวิร์ค ทีมเวิร์คเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงการจัดการโครงการที่มีมิติหลายมิติ

10. Kelloo (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการวิเคราะห์กำลังการผลิตในระดับพอร์ตโฟลิโอ)

ผ่านทางKelloo

Kelloo ถูกออกแบบมาสำหรับ PMO และผู้จัดการทรัพยากรที่ต้องการคาดการณ์ความต้องการและวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณมีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมสำหรับงานที่กำลังจะมาถึงหรือไม่

มันให้เครื่องมือวางแผนทรัพยากรแบบภาพเพื่อจัดตารางและจัดสรรงาน จากนั้นแสดงข้อมูลความพร้อมใช้งาน การใช้งาน และข้อขัดแย้งของจุดที่มีการใช้งานสูงในคลังทรัพยากรของคุณ

แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการวางแผนทรัพยากรในระดับพอร์ตโฟลิโอ โดยแสดงความต้องการข้ามโครงการทั้งหมดและรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

คุณสมบัติเด่นของ Kelloo

  • การคาดการณ์ความต้องการทรัพยากร: คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตโดยอิงจากโครงการในแผนงานของคุณ เพื่อพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องจ้างหรือว่าจ้างภายนอกหรือไม่
  • การจัดตารางงานตามทักษะ: มอบหมายงานตามทักษะที่จำเป็น ไม่ใช่แค่ความพร้อม
  • แดชบอร์ดวางแผนพอร์ตโฟลิโอ: แสดงภาพการกระจายทรัพยากรและความต้องการทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอโครงการ

ข้อดีและข้อเสียของ Kelloo

ข้อดี:

  • จุดเน้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์: ออกแบบมาเพื่อการวางแผนกำลังการผลิตที่มองไปข้างหน้า ช่วยให้องค์กรวางแผนล่วงหน้าเป็นไตรมาส
  • การจับคู่ทักษะ: ทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสม
  • การมองเห็นระดับพอร์ตโฟลิโอ: รวบรวมข้อมูลทรัพยากรจากทุกโครงการเพื่อมุมมองภาพรวม

ข้อเสีย:

  • ไม่มีการจัดการโครงการในระดับงาน: จัดการการวางแผนทรัพยากรแต่ไม่รวมการจัดการงานหรือคุณสมบัติการร่วมมือ
  • ผู้ขายรายย่อย: มีความเป็นมืออาชีพน้อยกว่าแพลตฟอร์ม PM สำหรับองค์กร มีชุมชนผู้ใช้ขนาดเล็กกว่า
  • ต้องการการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง: คุณภาพของการคาดการณ์ขึ้นอยู่กับการมีแผนโครงการและโปรไฟล์ทักษะที่ถูกต้องในระบบ

ราคาของ Kelloo

  • รายเดือน: $2.09 ต่อทรัพยากร (สำหรับ 10 ทรัพยากร)

คะแนนและรีวิวของ Kelloo

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

เลือกทางเลือก Epicflow ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

การเลือกเครื่องมือที่ไม่ถูกต้องหมายความว่าคุณจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งในอีกหกเดือนข้างหน้า เพื่อรับมือกับความหงุดหงิดเดิมๆ

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องหาทางออกที่สามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้ ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงทรัพยากร

และทางออกนั้นก็คือ ClickUp มันคือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลักของการแยกส่วน ด้วยการนำแผนทรัพยากร งาน เอกสาร และการสนทนาทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในที่เดียว คุณจะขจัดความเสียดทานที่ขัดขวางการทำงานของทีมคุณ

เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpและนำแผนทรัพยากร งาน เอกสาร และการสนทนาของคุณมารวมไว้ในที่เดียว

คำถามที่พบบ่อย

Epicflow เป็นเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรในหลายโครงการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุคอขวดในอนาคตในสายงานโครงการ คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่นหากต้องการแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การจัดการงานในตัว การทำงานร่วมกันเป็นทีม และระบบอัตโนมัติ

ทางเลือกต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมากในวิธีการจัดการการบริหารโครงการหลายโครงการ เครื่องมืออย่าง ClickUp ให้การจัดการพอร์ตโฟลิโอและงานแบบบูรณาการ ในขณะที่แพลตฟอร์มอย่าง Kelloo มุ่งเน้นเฉพาะการคาดการณ์ในระดับสูงโดยไม่มีการดำเนินการงาน

ทีมวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเช่น การวางแผนกำลังการผลิตตามสปรินต์, การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือการพัฒนาเช่น GitHub หรือ GitLab, และการติดตามความเร็วเพื่อช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในอนาคตเป็นไปตามผลการดำเนินงานในอดีต

ใช่, AI สามารถมอบคุณค่าที่สำคัญได้โดยการอัตโนมัติภารกิจที่ผู้จัดการจะต้องทำด้วยตนเอง. มันสามารถช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยการสรุปรายงานภาระงาน, ทำนายโครงการที่มีความเสี่ยง, และเสนอการจัดสรรภารกิจที่เหมาะสมที่สุดตามทักษะและความพร้อมใช้งาน.