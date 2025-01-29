10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Resource Guru: คุณสมบัติ, ราคา, และการให้คะแนน

Resource Guru คือซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบนคลาวด์สำหรับผู้จัดการโครงการ
ตั้งแต่การจัดตารางเวลาไปจนถึงการติดตามเวลา—มันมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น. ซึ่งส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของงานที่มีประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น, การล่าช้าที่น้อยลง, และการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไป.
อย่างไรก็ตาม Resource Guru ก็มีข้อจำกัดของตัวเองเช่นกัน โดยเฉพาะในแง่ของความหลากหลาย นี่คือเหตุผลที่มันเหมาะกับบางอุตสาหกรรม เช่น บริการมืออาชีพ และอาจประสบปัญหาในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ในฐานะผู้ที่ใช้เวลาอย่างมากในการจัดการกับซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรหลายตัว ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Resource Guru ที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันไว้ให้คุณแล้ว ตรวจสอบเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณในปี 2024
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Resource Guru?
นี่คือปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบทางเลือกอื่น ๆ ของ Resource Guru:
- คุณสมบัติ: สิ่งแรกที่คุณควรพิจารณาคือช่วงของฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่แข็งแกร่งควรมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างครอบคลุม การจัดตารางเวลา การวางแผน และการติดตามเวลา
- ความสะดวกในการใช้งาน: ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์คือความง่ายในการใช้งาน มองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีความโดดเด่นเหนือกว่าในแง่ของความสะดวกในการใช้งาน
- ความสามารถในการผสานรวม: ในฐานะผู้นำ คุณจะต้องใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์เสริมบางอย่างเพื่อจัดการทรัพยากรของคุณได้อย่างราบรื่น ดังนั้น เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ ได้
- รีวิว: รีวิวและการให้คะแนนในอดีตช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นควรค้นหาและอ่านรีวิวของซอฟต์แวร์ทุกตัวบนอินเทอร์เน็ตเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ
- ราคา: เลือกซอฟต์แวร์ที่อยู่ในขอบเขตของงบประมาณของคุณ ทำเช่นนี้ในขณะที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการกิจกรรมทางธุรกิจประจำวันของคุณ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรที่ควรใช้ในปี 2024
ลองดูรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Resource Guru ที่มีให้บริการในปี 2024:
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากร
ClickUp Resource Management Softwareเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการทรัพยากรทั้งหมดของคุณจากตำแหน่งศูนย์กลาง
สำหรับฉัน การมองเห็น คือส่วนที่สำคัญที่สุดในการจัดการกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของฉัน ด้วยClickUp Viewsฉันสามารถปรับแต่งการจัดการงานตามความต้องการเฉพาะของฉันได้ ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถติดตามโครงการ, มองเห็นกระบวนการทำงาน, และสร้างแผนที่เส้นทางได้—ทุกอย่างโดยใช้15 รูปแบบการดูที่ปรับแต่งได้!
ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อวางแผนและติดตามความสามารถในการทำงานทั้งหมดของทีมของฉันได้ แต่ถ้าคุณต้องการจัดการปริมาณงานของพนักงานแต่ละคนมุมมองทีมของ ClickUpจะเข้ามาช่วยคุณ
จากแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเข้าถึง การ์ดสปรินต์แบบกำหนดเอง เพื่อจัดการทรัพยากรทั้งหมดของคุณได้ในครั้งเดียว ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้งานเครื่องมือนี้แบบฉับพลัน
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หากขั้นตอนการทำงานของคุณต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp API ต้องการแอปเฉพาะเพื่อติดตามเวลาในโครงการเฉพาะหรือไม่? เราพร้อมช่วยคุณ!
ไม่มีเวลาสร้างขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม? รับ 1000+ แม่แบบพร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ จากClickUp Templates ตั้งแต่รายงานกิจกรรมไปจนถึงโปรแกรมการตรวจสอบ มีแม่แบบสำหรับทุกความต้องการของคุณ พร้อมใช้งานได้ทันที
หนึ่งในเทมเพลตที่ฉันใช้บ่อยคือเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp การจัดวางที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจนช่วยให้ฉันวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของฉันได้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ฉันติดตามการพึ่งพาหรือความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดตารางเวลาทรัพยากรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงาน: แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยด้วยClickUp Tasks
- การจัดการเวลา: ติดตามเวลาของโครงการ, ตั้งค่าประมาณการ, และจัดสรรเวลาสำหรับทุกภารกิจของโครงการด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp
- การสื่อสารที่ราบรื่น: ใช้ClickUp Chatเพื่อแก้ไขข้อสงสัยได้ทันทีและรับรองการทำงานที่ราบรื่น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: จัดระเบียบการสื่อสารภายในทีมโดยการส่งอีเมลโดยตรงจากClickUp Email
- ระบบอัตโนมัติ: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp Brain เพื่อทำให้สถานะโครงการ การอัปเดต และสรุปเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- การเชื่อมต่อ ClickUp: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือกว่า 1000 รายการ เช่น Slack, GitHub, HubSpot และ Google Drive
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือน หรือต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. LiquidPlanner – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า
LiquidPlanner เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านฟีเจอร์การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า หากทีมของคุณทำงานหลายโครงการพร้อมกัน ฉันขอแนะนำทางเลือกนี้จาก Resource Guru เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถติดตามโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด ความสามารถในการวางแผนตามลำดับความสำคัญ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมโครงการที่มีมูลค่าสูงได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการเอกสาร เช่น Google Drive และ Dropbox และให้คุณสร้างเครื่องมือที่กำหนดเองได้ผ่าน Open API
คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner
- คาดการณ์ระยะเวลาโครงการและการส่งมอบด้วยระบบการกำหนดตารางเวลาเชิงคาดการณ์
- เพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาทีมด้วยการกระจายงานอย่างสมดุล
- จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความสำคัญด้วย Perfect Prioritization
- ติดตามความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงใด ๆ ในแผนของคุณด้วยการประมาณการแบบช่วง
- รับข้อมูลประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วย Intelligent Insights
ข้อจำกัดของ LiquidPlanner
- การจัดตั้งโครงการนั้นใช้เวลามาก
- คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินและการจัดทำงบประมาณที่จำเป็นบางอย่างขาดหายไป
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนแนบมาด้วย
ราคา LiquidPlanner
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
LiquidPlanner คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (294 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (667 รีวิว)
3. การลอยตัว – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากร
Float เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Resource Guru โดยเน้นการวางแผนทรัพยากรที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก
เครื่องมือนี้มอบไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์และรวมศูนย์ของโครงการและกำลังคนของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ คุณสามารถใช้เพื่อจัดสรรงานพร้อมมุมมองสดของทักษะ ความสามารถ และความพร้อมใช้งาน ภายในทีมของคุณ ฉันพบว่าการมอบหมายงานตามทักษะนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานเฉพาะทาง
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดการงบประมาณตามชั่วโมงหรือค่าธรรมเนียมเพื่อคาดการณ์ความสามารถในการรองรับและคาดการณ์การใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ ใบบันทึกเวลาที่กรอกไว้ล่วงหน้ายังช่วยให้คุณติดตามและวางแผนค่าใช้จ่ายได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Float
- กำหนดเวลาทำงานและสถานที่ทำงานตามต้องการ
- วางแผนงบประมาณตามเวลา/ค่าธรรมเนียม
- กำหนดและติดตามปริมาณงานผ่านฟีเจอร์การจัดตารางทรัพยากร
- ซิงค์เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Asana และ Trello
- เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงโดยใช้คุณสมบัติการจัดการเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Asana และ Slack
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- ไม่มีการคาดการณ์รายได้จากโครงการ
- ไม่เหมาะกับมือถือ
- ยากต่อการใช้งาน
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ลอย คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (1,240 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,592 รีวิว)
4. การทำงานเป็นทีม – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการ
ทีมเวิร์ค คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการทุกแง่มุมของการดำเนินงานของลูกค้าได้
มันช่วยให้คุณวางแผนโครงการ จัดสรรทรัพยากร และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อเร่งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนกำลังการผลิตประจำวันและการจัดการค่าใช้จ่ายไปจนถึงการคาดการณ์ระยะยาว ชุดคุณสมบัติของ Teamwork ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดสรรทรัพยากรของคุณ
คุณสมบัติของทีมเวิร์ค เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อวางแผนไทม์ไลน์—โดยพิจารณาจากความรวดเร็วหรือความล่าช้าที่ทีมหรือบุคคลสามารถทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้
เครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้กับ iOS, Android, Windows และ macOS
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- บันทึกเวลาที่ใช้ อัตราค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
- ใช้เทมเพลตและแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ปรับแต่งมุมมองและขั้นตอนการทำงานของคุณ
- คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตโดยอิงจากโครงการปัจจุบันและแผนงานในอนาคต
- ระบุการพึ่งพาของงานเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot และ Google Drive
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ไม่มีการสนับสนุนผ่านการแชทสด
- ไม่ตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
- ซับซ้อนในการใช้งาน
การทำงานเป็นทีม การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- จัดส่ง: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
การประเมินและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,121 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (859 รีวิว)
5. Monday.com – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์
Monday.comเป็นโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว มีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในการวางแผนโครงการและการจัดการทรัพยากรของคุณ
Monday.comมี แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ทำให้ทีมสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ยังช่วยในการวางกลยุทธ์โครงการ การวางแผน และการดำเนินการ
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น มุมมองที่กำหนดเองได้มากกว่า 10 แบบ วิดเจ็ตสำหรับแสดงข้อมูลที่หลากหลายถึง 30 แบบ และบล็อกการสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดMonday.comจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับ Resource Guru
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- มอบหมายงานโดยตรงให้กับสมาชิกในทีมด้วยคอลัมน์บุคคล
- เลือกจากเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 200 แบบ
- รับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Gmail และ Outlook
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- บางคุณสมบัติต้องชำระเงินเพิ่มเติม
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (10,730 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,794 รีวิว)
6. Accelo – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านบริการวิชาชีพ (PSA)
Accelo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการและทรัพยากรได้ด้วยการผสมผสานระหว่างวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบ Agile เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการติดตามเวลาที่ล้ำสมัย ตัวอย่างเช่น มันช่วยให้คุณควบคุมงบประมาณโครงการได้โดยการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
แพลตฟอร์มรองรับการคัดกรองตามทักษะ (skills-based filtering) เมื่อมอบหมายงาน. คุณยังสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกทีมเฉพาะได้โดยอัตโนมัติ ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า. เมื่อมอบหมายงานแล้ว ระบบสามารถตั้งค่าให้จับเวลาทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาทุกนาทีได้อย่างคุ้มค่าที่สุด.
นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือหลักต่างๆ เช่น MailChimp, Google Workspace, Salesforce เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
Accelo คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาอัตโนมัติสำหรับการติดตามเวลาและทรัพยากรของโครงการ
- ปรับแต่งสถานะและขั้นตอนการทำงาน
- รับการแจ้งเตือนและทริกเกอร์ของโครงการ
- ดูรายงานเวลาจริงเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้เพื่อการจัดการกำลังการผลิตที่ราบรื่น
- สร้างใบแจ้งหนี้ตามงบประมาณ/ความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ Accelo
- ซับซ้อนเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- แอปพลิเคชันมือถือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
Accelo ราคา
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- เอลิต: ราคาตามการตกลง
Accelo คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (502 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (172 รีวิว)
7. Wrike – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลาย
Wrike เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ให้คุณเลือกใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ตามต้องการหลากหลายรูปแบบ อัตโนมัติการรับงานด้วยแบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิก และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเห็น ปริมาณงานของทีมได้ทันที มีฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (เช่น การแสดงความคิดเห็นและการแท็ก) และทำให้การปรับเปลี่ยนแบบทันทีเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันลากและวางที่เรียบง่าย
Wrike ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามมากกว่า 400 รายการที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการ เช่น Adobe, Jira และ OneDrive
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- บันทึกงานประจำ โครงการ และโฟลเดอร์
- ดูความสามารถของแต่ละสมาชิกในทีมเพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ทำให้กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นอัตโนมัติ
- ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามคำขอ
- เข้าถึงเครื่องมือบนแอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ Wrike
- เวอร์ชันฟรีไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลา
- ไม่มีเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ในตัว
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องผ่าน
Wrike ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ
Wrike คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (3,679 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2,629 รีวิว)
8. อาสนะ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน
Asana เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการในองค์กรได้อย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติทั้งหมดของมันมุ่งเน้นไปที่การจัดตารางเวลา, การวางแผน, และการอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด. หนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Asana คือ "เป้าหมาย" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นภารกิจย่อย ๆ ได้เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการและติดตามได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
เมื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือหลายทีม คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอของ Asana สามารถช่วยได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมใหญ่ ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่เชื่อมต่อ และวางแผนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
Asana ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มหลักต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Nave, MailChimp และ Mosaic
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- ลากและวางงานเพื่อจัดการปริมาณงาน
- วัดเวลาที่ใช้จริงของโครงการเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ของโครงการ
- แชร์ข้อมูลข้ามเครื่องมือกว่า 270 รายการ เช่น Slack และ Microsoft Teams
- เข้าถึงแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ใช้คุณสมบัติการพึ่งพาของงานเพื่อติดตามและหลีกเลี่ยงการขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อินเทอร์เฟซใช้งานยาก
- ไม่สามารถเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้
ราคาของ Asana
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,988 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,612 รีวิว)
9. ClickTime – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบันทึกเวลาทำงาน
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เพื่อหาเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการเวลาทำงาน ClickTime เป็นตัวเลือกที่คุณควรสำรวจ
ClickTime มีฟังก์ชันการติดตามเวลาและการจัดสรรงบประมาณขั้นสูง ตั้งแต่การจัดการโครงการแต่ละโครงการไปจนถึงทรัพยากรทั้งหมด—ClickTime อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกภายในกระบวนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ กำหนดอัตราค่าบริการเฉพาะสำหรับสมาชิกในทีม, บทบาท, หรือโครงการต่างๆ ตามทักษะเฉพาะทางของพวกเขา เครื่องมือนี้จะติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และช่วยให้คุณตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณ
ClickTime ยังมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ทั้งระบบ Android และ iOS
คุณสมบัติเด่นของ ClickTime
- ติดตามปริมาณงานของพนักงานเพื่อจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
- การคาดการณ์ความพร้อมของกำลังคน
- เข้าถึงการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลกำไร
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Sage และ BambooHR
ข้อจำกัดของ ClickTime
- โซลูชันการวางแผนทรัพยากรมีให้บริการในแผน Premiere และแผนที่สูงกว่า
- ยากต่อการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคา ClickTime
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ClickTime คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (791 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (207 รีวิว)
10. Kantata – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
Kantata เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการปรับปรุงกิจกรรมการจัดการทรัพยากร การเงิน และโครงการต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดขายหลักของซอฟต์แวร์นี้คือคุณสมบัติการพยากรณ์ทรัพยากรที่ล้ำสมัย
มันช่วยให้คุณเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของทรัพยากรเมื่อเทียบกับรายได้รวมของโครงการเพื่อการจัดสรรงานที่ทำกำไรได้
Kantata ยังช่วยให้กระบวนการ ทำงานร่วมกับทรัพยากรภายนอก เช่น ฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมา ง่ายขึ้น คุณสามารถเชิญทรัพยากรภายนอกมาเป็น "พันธมิตร" และมอบหมายงานให้พวกเขาโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
Kantata ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มหลากหลาย เช่น Salesforce, Netsuite และ Xero ได้อีกด้วย กล่าวโดยสรุป Kantata เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับ Resource Guru
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- จัดการเวลาของโครงการ, ความต้องการ, และผลตอบแทน
- วางแผนและจัดสรรปริมาณงานได้ดีขึ้นด้วยการจับคู่ทักษะในคลังทักษะ
- กำหนดค่าคำแนะนำทรัพยากรตามข้อมูล
- ใช้เครื่องมือทางสายตา เช่น ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และบอร์ดโครงการ
ข้อจำกัดของคันตาตา
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ทำงานช้า
- การบันทึกเวลาไม่ดีและออกแบบไม่ดี
- รายละเอียดราคาทั้งหมดไม่สามารถใช้ได้
Kantata ราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kantata
- G2: 4. 2/5 (1,401 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (613 รีวิว)
เริ่มต้นบริหารจัดการทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การจัดการทรัพยากรเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวสูง โอกาสในการใช้ทรัพยากรน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะสูงมากหากคุณไม่ตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ
แม้ว่า Resource Guru จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ความจริงก็คือ—มันยังมีข้อบกพร่องในบางจุด
นั่นคือจุดที่ClickUp Resource Managementเข้ามาช่วย! ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไปจนถึงการจัดการเวลา ClickUp คือโซลูชันการจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
ดังนั้นรีบหน่อย—รับ ClickUp วันนี้ฟรี.ลงทะเบียนที่นี่!