10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Resource Guru: คุณสมบัติ, ราคา, และการให้คะแนน

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
29 มกราคม 2568

Resource Guru คือซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรบนคลาวด์สำหรับผู้จัดการโครงการ

ตั้งแต่การจัดตารางเวลาไปจนถึงการติดตามเวลา—มันมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น. ซึ่งส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของงานที่มีประสิทธิภาพ, ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น, การล่าช้าที่น้อยลง, และการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไป.

อย่างไรก็ตาม Resource Guru ก็มีข้อจำกัดของตัวเองเช่นกัน โดยเฉพาะในแง่ของความหลากหลาย นี่คือเหตุผลที่มันเหมาะกับบางอุตสาหกรรม เช่น บริการมืออาชีพ และอาจประสบปัญหาในอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ในฐานะผู้ที่ใช้เวลาอย่างมากในการจัดการกับซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรหลายตัว ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Resource Guru ที่พร้อมใช้งานในปัจจุบันไว้ให้คุณแล้ว ตรวจสอบเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณในปี 2024

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Resource Guru?

นี่คือปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบทางเลือกอื่น ๆ ของ Resource Guru:

  • คุณสมบัติ: สิ่งแรกที่คุณควรพิจารณาคือช่วงของฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่แข็งแกร่งควรมีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างครอบคลุม การจัดตารางเวลา การวางแผน และการติดตามเวลา
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์คือความง่ายในการใช้งาน มองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีความโดดเด่นเหนือกว่าในแง่ของความสะดวกในการใช้งาน
  • ความสามารถในการผสานรวม: ในฐานะผู้นำ คุณจะต้องใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์เสริมบางอย่างเพื่อจัดการทรัพยากรของคุณได้อย่างราบรื่น ดังนั้น เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ ได้
  • รีวิว: รีวิวและการให้คะแนนในอดีตช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นควรค้นหาและอ่านรีวิวของซอฟต์แวร์ทุกตัวบนอินเทอร์เน็ตเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ
  • ราคา: เลือกซอฟต์แวร์ที่อยู่ในขอบเขตของงบประมาณของคุณ ทำเช่นนี้ในขณะที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการกิจกรรมทางธุรกิจประจำวันของคุณ

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรที่ควรใช้ในปี 2024

ลองดูรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Resource Guru ที่มีให้บริการในปี 2024:

1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากร

ClickUp Resource Management Softwareเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการทรัพยากรทั้งหมดของคุณจากตำแหน่งศูนย์กลาง

สำหรับฉัน การมองเห็น คือส่วนที่สำคัญที่สุดในการจัดการกระบวนการจัดสรรทรัพยากรของฉัน ด้วยClickUp Viewsฉันสามารถปรับแต่งการจัดการงานตามความต้องการเฉพาะของฉันได้ ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถติดตามโครงการ, มองเห็นกระบวนการทำงาน, และสร้างแผนที่เส้นทางได้—ทุกอย่างโดยใช้15 รูปแบบการดูที่ปรับแต่งได้!

ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อวางแผนและติดตามความสามารถในการทำงานทั้งหมดของทีมของฉันได้ แต่ถ้าคุณต้องการจัดการปริมาณงานของพนักงานแต่ละคนมุมมองทีมของ ClickUpจะเข้ามาช่วยคุณ

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp
ดูและจัดการปริมาณงานของทีมทั้งหมดของคุณเพื่อจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย ClickUp Workload View

จากแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเข้าถึง การ์ดสปรินต์แบบกำหนดเอง เพื่อจัดการทรัพยากรทั้งหมดของคุณได้ในครั้งเดียว ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้งานเครื่องมือนี้แบบฉับพลัน

แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หากขั้นตอนการทำงานของคุณต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp API ต้องการแอปเฉพาะเพื่อติดตามเวลาในโครงการเฉพาะหรือไม่? เราพร้อมช่วยคุณ!

ไม่มีเวลาสร้างขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหม? รับ 1000+ แม่แบบพร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ จากClickUp Templates ตั้งแต่รายงานกิจกรรมไปจนถึงโปรแกรมการตรวจสอบ มีแม่แบบสำหรับทุกความต้องการของคุณ พร้อมใช้งานได้ทันที

ใช้เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp เพื่อระบุทรัพยากร ประเมินความพร้อมใช้งาน และพัฒนาไทม์ไลน์
ใช้เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp เพื่อระบุทรัพยากร ประเมินความพร้อมใช้งาน และพัฒนาไทม์ไลน์

หนึ่งในเทมเพลตที่ฉันใช้บ่อยคือเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp การจัดวางที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้ชัดเจนช่วยให้ฉันวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของฉันได้ เทมเพลตนี้ยังช่วยให้ฉันติดตามการพึ่งพาหรือความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดตารางเวลาทรัพยากรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดการงาน: แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยด้วยClickUp Tasks
  • การจัดการเวลา: ติดตามเวลาของโครงการ, ตั้งค่าประมาณการ, และจัดสรรเวลาสำหรับทุกภารกิจของโครงการด้วยคุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp
  • การสื่อสารที่ราบรื่น: ใช้ClickUp Chatเพื่อแก้ไขข้อสงสัยได้ทันทีและรับรองการทำงานที่ราบรื่น
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: จัดระเบียบการสื่อสารภายในทีมโดยการส่งอีเมลโดยตรงจากClickUp Email
  • ระบบอัตโนมัติ: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp Brain เพื่อทำให้สถานะโครงการ การอัปเดต และสรุปเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • การเชื่อมต่อ ClickUp: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือกว่า 1000 รายการ เช่น Slack, GitHub, HubSpot และ Google Drive

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟีเจอร์ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือน หรือต่อสมาชิก

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. LiquidPlanner – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า

แดชบอร์ด LiquidPlanner
ผ่านทางLiquidPlanner

LiquidPlanner เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านฟีเจอร์การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์ล่วงหน้า หากทีมของคุณทำงานหลายโครงการพร้อมกัน ฉันขอแนะนำทางเลือกนี้จาก Resource Guru เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถติดตามโครงการต่างๆ ได้ทั้งหมด ความสามารถในการวางแผนตามลำดับความสำคัญ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมโครงการที่มีมูลค่าสูงได้ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการเอกสาร เช่น Google Drive และ Dropbox และให้คุณสร้างเครื่องมือที่กำหนดเองได้ผ่าน Open API

คุณสมบัติเด่นของ LiquidPlanner

  • คาดการณ์ระยะเวลาโครงการและการส่งมอบด้วยระบบการกำหนดตารางเวลาเชิงคาดการณ์
  • เพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาทีมด้วยการกระจายงานอย่างสมดุล
  • จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความสำคัญด้วย Perfect Prioritization
  • ติดตามความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงใด ๆ ในแผนของคุณด้วยการประมาณการแบบช่วง
  • รับข้อมูลประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วย Intelligent Insights

ข้อจำกัดของ LiquidPlanner

  • การจัดตั้งโครงการนั้นใช้เวลามาก
  • คุณสมบัติการเรียกเก็บเงินและการจัดทำงบประมาณที่จำเป็นบางอย่างขาดหายไป
  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนแนบมาด้วย

ราคา LiquidPlanner

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • สิ่งจำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $42/เดือน ต่อผู้ใช้

LiquidPlanner คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (294 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (667 รีวิว)

3. การลอยตัว – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากร

แดชบอร์ดการจัดตารางเวลาแบบลอยตัว
ทางลอยตัว

Float เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Resource Guru โดยเน้นการวางแผนทรัพยากรที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรก

เครื่องมือนี้มอบไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์และรวมศูนย์ของโครงการและกำลังคนของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ คุณสามารถใช้เพื่อจัดสรรงานพร้อมมุมมองสดของทักษะ ความสามารถ และความพร้อมใช้งาน ภายในทีมของคุณ ฉันพบว่าการมอบหมายงานตามทักษะนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานเฉพาะทาง

เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดการงบประมาณตามชั่วโมงหรือค่าธรรมเนียมเพื่อคาดการณ์ความสามารถในการรองรับและคาดการณ์การใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ ใบบันทึกเวลาที่กรอกไว้ล่วงหน้ายังช่วยให้คุณติดตามและวางแผนค่าใช้จ่ายได้แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Float

  • กำหนดเวลาทำงานและสถานที่ทำงานตามต้องการ
  • วางแผนงบประมาณตามเวลา/ค่าธรรมเนียม
  • กำหนดและติดตามปริมาณงานผ่านฟีเจอร์การจัดตารางทรัพยากร
  • ซิงค์เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Asana และ Trello
  • เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงโดยใช้คุณสมบัติการจัดการเวลา
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Asana และ Slack

ข้อจำกัดในการลอยตัว

  • ไม่มีการคาดการณ์รายได้จากโครงการ
  • ไม่เหมาะกับมือถือ
  • ยากต่อการใช้งาน

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • เริ่มต้น: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ลอย คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (1,240 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,592 รีวิว)

4. การทำงานเป็นทีม – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการ

แดชบอร์ดการทำงานเป็นทีม
ผ่านทางทีมเวิร์ก

ทีมเวิร์ค คือ โปรแกรมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการทุกแง่มุมของการดำเนินงานของลูกค้าได้

มันช่วยให้คุณวางแผนโครงการ จัดสรรทรัพยากร และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อเร่งกระบวนการ ตั้งแต่การวางแผนกำลังการผลิตประจำวันและการจัดการค่าใช้จ่ายไปจนถึงการคาดการณ์ระยะยาว ชุดคุณสมบัติของ Teamwork ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดสรรทรัพยากรของคุณ

คุณสมบัติของทีมเวิร์ค เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ มีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อวางแผนไทม์ไลน์—โดยพิจารณาจากความรวดเร็วหรือความล่าช้าที่ทีมหรือบุคคลสามารถทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้

เครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้กับ iOS, Android, Windows และ macOS

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • บันทึกเวลาที่ใช้ อัตราค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
  • ใช้เทมเพลตและแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ปรับแต่งมุมมองและขั้นตอนการทำงานของคุณ
  • คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตโดยอิงจากโครงการปัจจุบันและแผนงานในอนาคต
  • ระบุการพึ่งพาของงานเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot และ Google Drive

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • ไม่มีการสนับสนุนผ่านการแชทสด
  • ไม่ตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่
  • ซับซ้อนในการใช้งาน

การทำงานเป็นทีม การกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • จัดส่ง: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: ราคาตามความต้องการ

การประเมินและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,121 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (859 รีวิว)

5. Monday.com – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์

แดชบอร์ดวันจันทร์
ผ่านทางMonday.com

Monday.comเป็นโซลูชันการจัดการงานแบบครบวงจรที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว มีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกทั้งในการวางแผนโครงการและการจัดการทรัพยากรของคุณ

Monday.comมี แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ทำให้ทีมสามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ยังช่วยในการวางกลยุทธ์โครงการ การวางแผน และการดำเนินการ

ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น มุมมองที่กำหนดเองได้มากกว่า 10 แบบ วิดเจ็ตสำหรับแสดงข้อมูลที่หลากหลายถึง 30 แบบ และบล็อกการสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดMonday.comจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับ Resource Guru

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • มอบหมายงานโดยตรงให้กับสมาชิกในทีมด้วยคอลัมน์บุคคล
  • เลือกจากเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 200 แบบ
  • รับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Gmail และ Outlook

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
  • บางคุณสมบัติต้องชำระเงินเพิ่มเติม

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (10,730 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,794 รีวิว)

6. Accelo – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านบริการวิชาชีพ (PSA)

รายงานความสามารถในการทำกำไรของลูกค้าบน Accelo
ผ่านทางAccelo

Accelo ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการและทรัพยากรได้ด้วยการผสมผสานระหว่างวิธีการแบบดั้งเดิมและแบบ Agile เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสามารถในการติดตามเวลาที่ล้ำสมัย ตัวอย่างเช่น มันช่วยให้คุณควบคุมงบประมาณโครงการได้โดยการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

แพลตฟอร์มรองรับการคัดกรองตามทักษะ (skills-based filtering) เมื่อมอบหมายงาน. คุณยังสามารถมอบหมายงานให้สมาชิกทีมเฉพาะได้โดยอัตโนมัติ ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า. เมื่อมอบหมายงานแล้ว ระบบสามารถตั้งค่าให้จับเวลาทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาทุกนาทีได้อย่างคุ้มค่าที่สุด.

นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือหลักต่างๆ เช่น MailChimp, Google Workspace, Salesforce เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

Accelo คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาอัตโนมัติสำหรับการติดตามเวลาและทรัพยากรของโครงการ
  • ปรับแต่งสถานะและขั้นตอนการทำงาน
  • รับการแจ้งเตือนและทริกเกอร์ของโครงการ
  • ดูรายงานเวลาจริงเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้เพื่อการจัดการกำลังการผลิตที่ราบรื่น
  • สร้างใบแจ้งหนี้ตามงบประมาณ/ความคืบหน้า

ข้อจำกัดของ Accelo

  • ซับซ้อนเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

Accelo ราคา

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
  • เอลิต: ราคาตามการตกลง

Accelo คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (502 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (172 รีวิว)

7. Wrike – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลาย

แดชบอร์ดโครงการ Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ให้คุณเลือกใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ตามต้องการหลากหลายรูปแบบ อัตโนมัติการรับงานด้วยแบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิก และอื่นๆ อีกมากมาย

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเห็น ปริมาณงานของทีมได้ทันที มีฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (เช่น การแสดงความคิดเห็นและการแท็ก) และทำให้การปรับเปลี่ยนแบบทันทีเป็นเรื่องง่ายด้วยฟังก์ชันลากและวางที่เรียบง่าย

Wrike ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามมากกว่า 400 รายการที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการ เช่น Adobe, Jira และ OneDrive

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • บันทึกงานประจำ โครงการ และโฟลเดอร์
  • ดูความสามารถของแต่ละสมาชิกในทีมเพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ทำให้กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบตามคำขอ
  • เข้าถึงเครื่องมือบนแอปพลิเคชันมือถือ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • เวอร์ชันฟรีไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลา
  • ไม่มีเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้ในตัว
  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ต้องผ่าน

Wrike ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.80/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ

Wrike คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (3,679 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,629 รีวิว)

8. อาสนะ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน

แดชบอร์ดอาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นโซลูชันการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามโครงการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการในองค์กรได้อย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติทั้งหมดของมันมุ่งเน้นไปที่การจัดตารางเวลา, การวางแผน, และการอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด. หนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Asana คือ "เป้าหมาย" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นภารกิจย่อย ๆ ได้เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการและติดตามได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

เมื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือหลายทีม คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอของ Asana สามารถช่วยได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมใหญ่ ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่เชื่อมต่อ และวางแผนการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Asana ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มหลักต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Nave, MailChimp และ Mosaic

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana

  • ลากและวางงานเพื่อจัดการปริมาณงาน
  • วัดเวลาที่ใช้จริงของโครงการเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ของโครงการ
  • แชร์ข้อมูลข้ามเครื่องมือกว่า 270 รายการ เช่น Slack และ Microsoft Teams
  • เข้าถึงแผนภูมิและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • ใช้คุณสมบัติการพึ่งพาของงานเพื่อติดตามและหลีกเลี่ยงการขัดแย้งในการจัดตารางเวลา

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • อินเทอร์เฟซใช้งานยาก
  • ไม่สามารถเข้าถึงแบบออฟไลน์ได้

ราคาของ Asana

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,988 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,612 รีวิว)

9. ClickTime – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบันทึกเวลาทำงาน

แดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickTime
ผ่านทางClickTime

หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เพื่อหาเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการเวลาทำงาน ClickTime เป็นตัวเลือกที่คุณควรสำรวจ

ClickTime มีฟังก์ชันการติดตามเวลาและการจัดสรรงบประมาณขั้นสูง ตั้งแต่การจัดการโครงการแต่ละโครงการไปจนถึงทรัพยากรทั้งหมด—ClickTime อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกภายในกระบวนการทำงานของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ กำหนดอัตราค่าบริการเฉพาะสำหรับสมาชิกในทีม, บทบาท, หรือโครงการต่างๆ ตามทักษะเฉพาะทางของพวกเขา เครื่องมือนี้จะติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และช่วยให้คุณตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ป้องกันการใช้จ่ายเกินงบประมาณ

ClickTime ยังมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ใช้ทั้งระบบ Android และ iOS

คุณสมบัติเด่นของ ClickTime

  • ติดตามปริมาณงานของพนักงานเพื่อจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การคาดการณ์ความพร้อมของกำลังคน
  • เข้าถึงการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลกำไร
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Sage และ BambooHR

ข้อจำกัดของ ClickTime

  • โซลูชันการวางแผนทรัพยากรมีให้บริการในแผน Premiere และแผนที่สูงกว่า
  • ยากต่อการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคา ClickTime

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

ClickTime คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (791 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (207 รีวิว)

10. Kantata – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ

แดชบอร์ดทรัพยากร Kantata
ผ่านทางKantata

Kantata เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการปรับปรุงกิจกรรมการจัดการทรัพยากร การเงิน และโครงการต่างๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดขายหลักของซอฟต์แวร์นี้คือคุณสมบัติการพยากรณ์ทรัพยากรที่ล้ำสมัย

มันช่วยให้คุณเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของทรัพยากรเมื่อเทียบกับรายได้รวมของโครงการเพื่อการจัดสรรงานที่ทำกำไรได้

Kantata ยังช่วยให้กระบวนการ ทำงานร่วมกับทรัพยากรภายนอก เช่น ฟรีแลนซ์หรือผู้รับเหมา ง่ายขึ้น คุณสามารถเชิญทรัพยากรภายนอกมาเป็น "พันธมิตร" และมอบหมายงานให้พวกเขาโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม

Kantata ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มหลากหลาย เช่น Salesforce, Netsuite และ Xero ได้อีกด้วย กล่าวโดยสรุป Kantata เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับ Resource Guru

คุณสมบัติเด่นของ Kantata

  • จัดการเวลาของโครงการ, ความต้องการ, และผลตอบแทน
  • วางแผนและจัดสรรปริมาณงานได้ดีขึ้นด้วยการจับคู่ทักษะในคลังทักษะ
  • กำหนดค่าคำแนะนำทรัพยากรตามข้อมูล
  • ใช้เครื่องมือทางสายตา เช่น ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และบอร์ดโครงการ

ข้อจำกัดของคันตาตา

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ทำงานช้า
  • การบันทึกเวลาไม่ดีและออกแบบไม่ดี
  • รายละเอียดราคาทั้งหมดไม่สามารถใช้ได้

Kantata ราคา

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Kantata

  • G2: 4. 2/5 (1,401 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (613 รีวิว)

เริ่มต้นบริหารจัดการทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การจัดการทรัพยากรเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวสูง โอกาสในการใช้ทรัพยากรน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะสูงมากหากคุณไม่ตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่เพียงพอ

แม้ว่า Resource Guru จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ความจริงก็คือ—มันยังมีข้อบกพร่องในบางจุด

นั่นคือจุดที่ClickUp Resource Managementเข้ามาช่วย! ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรไปจนถึงการจัดการเวลา ClickUp คือโซลูชันการจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

ดังนั้นรีบหน่อย—รับ ClickUp วันนี้ฟรี.ลงทะเบียนที่นี่!