10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามทรัพยากรที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025

ในฐานะผู้จัดการโครงการ กิจวัตรประจำวันของคุณอาจรู้สึกเหมือนกับการโยนลูกบอลหลายสิบลูกในอากาศโดยที่ตาบอด นั่นคือความรู้สึกของการจัดการทรัพยากรโดยไม่มีซอฟต์แวร์ติดตาม
ซอฟต์แวร์ติดตามทรัพยากรทำหน้าที่เป็นดวงตาของคุณ ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับทักษะ ความพร้อมใช้งาน และปริมาณงานของทีมคุณสำหรับโครงการ อุปกรณ์ และการเงิน
หากไม่มีสิ่งนี้ คุณเสี่ยงต่อการจองพนักงานเกินจำนวน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เต็มประสิทธิภาพ และเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดซึ่งทำให้โครงการล่าช้าและทำให้กำไรลดลง
ดังนั้น แทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาและหวังว่าทรัพยากรของคุณจะสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ ให้ค้นหาซอฟต์แวร์ติดตามทรัพยากรจาก 10 อันดับที่ดีที่สุด
ไม่ต้องกังวล! เราพร้อมช่วยเหลือคุณ แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าคุณต้องการอะไร
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามทรัพยากร?
ซอฟต์แวร์ติดตามทรัพยากรมีประโยชน์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโครงการ การจัดสรรทีม และประสิทธิภาพโดยรวม แต่ซอฟต์แวร์ติดตามทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบควรมีอะไรบ้าง? นี่คือรายละเอียดขององค์ประกอบสำคัญที่คุณควรพิจารณา:
- มุมมองแบบรวมศูนย์: ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของทรัพยากรทั้งหมดของคุณ รวมถึงบุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ
- การติดตามแบบเรียลไทม์: ช่วยในการวางแผนทรัพยากร รวมถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณ และแม้แต่พื้นที่ทางกายภาพ มุมมองแบบองค์รวมนี้ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล
- การจัดการทักษะและความพร้อมใช้งาน: คุณสมบัตินี้ช่วยในการวางแผนทักษะและความพร้อมใช้งานของทีมคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสมได้ ป้องกันการจองเกินหรือการใช้ทรัพยากรไม่เต็มที่
- การพยากรณ์และการวิเคราะห์: คุณสมบัติช่วยให้คุณสามารถทำนายความต้องการทรัพยากรในอนาคตและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดได้ ช่วยให้สามารถวางแผนกำลังการผลิตและจัดสรรทรัพยากรได้
- การรายงานและการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือที่คุณเลือกควรสร้างรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อติดตามความก้าวหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีม
- การผสานรวม: การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการสื่อสาร ช่วยส่งเสริมการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วน
- ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานที่ราบรื่นของทีมคุณ การจัดตารางงานที่ง่าย ฟังก์ชันลากและวาง และการเข้าถึงผ่านมือถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการเรียนรู้
10 อันดับซอฟต์แวร์ติดตามทรัพยากรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การติดตั้งซอฟต์แวร์ติดตามทรัพยากรเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการงานของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกนั้นเหมาะกับขนาดทีม งบประมาณ และเครื่องมือที่มีอยู่ของคุณ
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงประโยชน์ของเครื่องมือจัดการทรัพยากรและซอฟต์แวร์ติดตามแล้ว มาดูซอฟต์แวร์จัดการทรัพยากรที่ดีที่สุด 10 อันดับที่มีอยู่ในตลาดกัน
1. คลิกอัพ
ClickUp Resource Management Softwareเป็นเครื่องมือติดตามทรัพยากรและแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุม
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณได้ด้วยมุมมองแบบรวมศูนย์ของกิจกรรมทั้งหมดของคุณผ่านมุมมอง ClickUp ที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15แบบ ซึ่งรวมถึงการจัดการปริมาณงาน รายงาน การวิเคราะห์ งานที่ได้รับมอบหมาย และเวลาที่ใช้ในแต่ละงานที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์หลากหลายประเภท
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณได้ด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 50 ชนิด เช่น แผนภูมิแบบกำหนดเอง, สปรินต์, การติดตามความคืบหน้า, การติดตามเวลา, ปริมาณงาน, ภาพรวมของโครงการ, และอื่น ๆ
ClickUp APIช่วยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบของแบรนด์และปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เป็นของคุณเอง
เพิ่มเทมเพลต ClickUpมากกว่า 1,000 แบบให้กับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เพื่อจัดสรรทรัพยากร วางแผนโครงการ จัดการงานภายในแผนกต่างๆ วางแผนงานอีเวนต์ หรือจัดการโครงการใดๆ ที่คุณต้องการ!
เพื่อลดความยุ่งยากในการวางแผนทรัพยากรของคุณใช้แม่แบบการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp แม่แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละเป้าหมายการวางแผนทรัพยากร มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดระยะเวลา และติดตามความคืบหน้าของงานด้วยสถานะห้าแบบ
คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ จัดการประชุมเป็นประจำเพื่อลดอุปสรรค และติดตามหรือวิเคราะห์งานเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างกระบวนการทำงานของคุณสำหรับการจัดการสินทรัพย์, สินค้าคงคลัง, พื้นที่สำนักงาน, อุปกรณ์ธุรกิจ, และงานของทีม
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUp Brainเพื่อทำให้สรุปโครงการ อัปเดตโครงการ และรายงานสถานะเป็นไปโดยอัตโนมัติ และสร้างเทมเพลตสำหรับการใช้งานใด ๆ
- ส่งและรับอีเมลโดยตรงจากภายในClickUp Emailเพื่อจัดระเบียบการสื่อสารกับพันธมิตร ผู้ขาย และลูกค้าของคุณ
- แยกโปรเจกต์ออกเป็นงานและงานย่อยใน ClickUpที่สามารถดำเนินการได้ มอบหมายให้กับทีมของคุณ พร้อมเพิ่มรายการตรวจสอบและสิ่งที่ต้องพึ่งพา เพื่อให้กระบวนการและเกณฑ์การยอมรับชัดเจน
- เพิ่มความคิดเห็นเพื่อชี้แจงสิ่งที่ต้องทำ แบ่งปันไฟล์แนบ มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และสร้างช่องทางในClickUp Chatเพื่อสนทนาแบบเรียลไทม์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของทรัพยากร
- ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก ดูรายงาน และมอบหมายเวลาสำหรับแต่ละงานของทีมของคุณได้จากทุกที่ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUp
- ผสานรวมเครื่องมือและแอปมากกว่า 1,000 รายการด้วยClickUp Integrationsเช่น Asana, Trello, Airtable และ Jira Software
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การใช้เครื่องมืออย่างเต็มศักยภาพอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีฟีเจอร์มากเกินไป
- ไม่ทุกคุณสมบัติได้ถูกนำมาใช้ในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Kantata
Kantata ไม่เพียงแต่เป็นระบบติดตามทรัพยากรขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพ (PSA) ที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหน่วยงาน ที่ปรึกษา และองค์กร PSA อื่น ๆ
ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมดตั้งแต่การโหลดและการจัดสรรทรัพยากรไปจนถึงการจัดการทางการเงินและความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- จับคู่บุคคลที่เหมาะสมกับโครงการที่เหมาะสมตามทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพวกเขา
- รับภาพที่ชัดเจนและเรียลไทม์ของปริมาณงาน ความคืบหน้าของโครงการ และการใช้งานทรัพยากรของทีมคุณ
- คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตและวางแผนความจุของโครงการอย่างริเริ่ม
- ติดตามงบประมาณโครงการ, ค่าใช้จ่าย, และความสามารถในการทำกำไรแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีการวิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงการควบคุมทางการเงิน
- ให้ลูกค้าเข้าถึงการอัปเดตโครงการ เอกสาร และเครื่องมือสื่อสารได้อย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของคันตาตา
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยและไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับซอฟต์แวร์รุ่นใหม่
- ผู้ใช้บางรายรายงานประสบการณ์ที่หลากหลายกับการสนับสนุนลูกค้า โดยระบุว่ามีความยากลำบากเป็นครั้งคราวในการได้รับความช่วยเหลือที่ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา Kantata
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของคันตาตา
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
3. ลอยตัว
Float เป็นเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการวางแผนโครงการ การจัดตารางเวลา และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจทุกขนาด
มันช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและมั่นใจได้ว่าบุคคลที่เหมาะสมกำลังทำงานที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Float
- รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมของทรัพยากร ทักษะ และปริมาณงานปัจจุบันผ่านอินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบ
- กำหนดตารางงานและทรัพยากรผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
- สร้างสถานการณ์โครงการที่แตกต่างกันและคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานโดยตรง
- รับกระบวนการทำงานแบบรวมศูนย์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มกับเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารต่างๆ
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- โครงสร้างราคาอาจไม่เหมาะสมกับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะทีมขนาดเล็กหรือธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
- แม้ว่า Float จะมีแอปพลิเคชันบนมือถือ แต่ผู้ใช้บางรายพบว่าแอปนี้มีฟีเจอร์น้อยกว่าและใช้งานยากกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- เริ่มต้น: 7.50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวการลอยตัว
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
4. Saviom
Saviom มุ่งมั่นที่จะเป็นโซลูชันแห่งอนาคตสำหรับธุรกิจที่ต้องการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพนักงาน
ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ Saviom มีประสบการณ์มากกว่า 22 ปี และมีลูกค้าที่เป็นบริษัท Fortune 500
นอกเหนือจากการช่วยคุณติดตามทรัพยากรแล้ว Saviom ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการจัดการโครงการ, การจัดสรรตามทักษะ, ความสามารถในการทำนาย, และการรายงานแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Saviom
- กำหนดตารางเวลาตามปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงทีม, บทบาท, สถานที่, ประเภทโครงการ, และทักษะที่มีอยู่
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการคาดการณ์และการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า และให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรที่เหมาะสมพร้อมใช้งานในเวลาที่เหมาะสม
- รับภาพที่ชัดเจนและมีชีวิตชีวาของการใช้ทรัพยากรของคุณด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และรายงานที่ปรับแต่งได้
- คาดการณ์การใช้ทรัพยากรที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และระบุโอกาสในการนำทรัพยากรจากงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้มาใช้ในงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ข้อจำกัดของ Saviom
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ง่ายกว่า
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับความคาดหวังของพวกเขา
การกำหนดราคาของ Saviom
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Saviom
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. ฮับแพลนเนอร์
Hub Planner ใช้แนวทางที่เน้นทรัพยากรเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะส่วนบุคคลและการเพิ่มศักยภาพของทีมให้สูงสุด
รองรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ที่ครอบคลุม
ไม่เหมือนกับเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับการจัดการโครงการ Hub Planner มุ่งเน้นที่การเสริมศักยภาพให้กับทีมของคุณ โดยให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ทักษะ และปริมาณงานของพวกเขา
แนวทางที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางนี้ช่วยให้ธุรกิจสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ป้องกันการหมดไฟ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hub Planner
- มองเห็นความพร้อมของทีมคุณแบบเรียลไทม์ด้วยแผนที่ความหนาแน่นแบบไดนามิก ซึ่งเป็นระบบรหัสสีที่ใช้งานง่าย
- ปรับปรุงกระบวนการขอและอนุมัติการลาให้ราบรื่นด้วยฟีเจอร์การจัดการวันหยุดพักผ่อนและวันลาพักร้อนโดยเฉพาะ
- จับคู่คนที่เหมาะสมกับงานที่เหมาะสมตามทักษะและประสบการณ์เฉพาะตัวของพวกเขา
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณโดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง และสำรวจคุณสมบัติขั้นสูงเช่น อัตราการเรียกเก็บเงินและการจัดการงบประมาณ, กลุ่มอัจฉริยะ, และวันหยุดสาธารณะทั่วโลกผ่านห้องสมุดส่วนขยาย
- เข้าถึงตารางเวลา ติดตามเวลา และสื่อสารกับทีมของคุณ ทั้งหมดจากความสะดวกสบายของอุปกรณ์มือถือของคุณ
ข้อจำกัดของ Hub Planner
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่น่าดึงดูดหรือปรับแต่งได้น้อย
- ผู้ที่บริหารจัดการทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อนรายงานว่าพบข้อจำกัดด้านความสามารถในการขยายขนาด
ราคาของ Hub Planner
- ปลั๊กแอนด์เพลย์: 7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ผู้นำธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
6. โมเสก
Mosaic App เป็นโซลูชันที่ล้ำสมัยขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปฏิวัติวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของธุรกิจ—บุคลากร
มีเป้าหมายเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของสเปรดชีตแบบดั้งเดิมและซอฟต์แวร์ทั่วไปด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อมอบความสามารถในการมองเห็น การควบคุม และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการจัดสรรทรัพยากร
ตั้งแต่การปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรโครงการให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตของทีม ไปจนถึงการตรวจสอบการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้อง และการคาดการณ์ความต้องการในอนาคต Mosaic App ช่วยผู้จัดการโครงการในฐานะคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
คุณสมบัติเด่นของโมเสก
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสมาชิกในทีม การกระจายงาน ช่องว่างด้านทักษะ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
- ติดตามต้นทุนโครงการ วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของทรัพยากร และสร้างใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำ ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้แดชบอร์ด, รายงาน, และฟิลด์ข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้งานเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนในทุกระดับขององค์กร
- รับข้อมูลที่ทันสมัย, สอดคล้อง, และมีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์, คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน, และการเข้าถึงผ่านมือถือ
ข้อจำกัดของโมเสก
- ผู้ใช้บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
- อาจจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติมหรือการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของบางอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร
การกำหนดราคาแบบโมเสก
- แผนเริ่มต้น: ราคาตามตกลง
- โปรแพลน: ราคาตามตกลง
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบโมเสก
- G2: 4. 4/5 (รีวิวไม่เพียงพอ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
Resource Guru เป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและความเป็นมิตรกับผู้ใช้ ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ผู้ประกอบการเดี่ยวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ
มันใช้แนวทางที่เรียบง่าย มุ่งเน้นที่ฟังก์ชันหลักที่จำเป็นสำหรับการจัดตารางทรัพยากรและการจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการลากและวางทำให้เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทีมสามารถเชี่ยวชาญในการจัดการตารางเวลาและปริมาณงานได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru
- รับอินเทอร์เฟซที่สะอาดและฟังก์ชันการลากและวางที่ทำให้ซอฟต์แวร์เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ความคืบหน้าของโครงการ และประสิทธิภาพของทีม
- กระบวนการอนุมัติหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอทรัพยากรสำหรับโครงการเฉพาะ โดยการจัดตั้งสายการอนุมัติที่โปร่งใส
- ผสานรวมกับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมต่าง ๆ รวมถึงปฏิทิน ซอฟต์แวร์บัญชี และเครื่องมือจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของกูรูด้านทรัพยากร
- ผู้ใช้ที่ต้องการรายงานที่ปรับแต่งอย่างสูงหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอาจพบว่ามันขาดคุณสมบัติขั้นสูง
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซขาดตัวเลือกในการปรับแต่งเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์รุ่นใหม่อื่น ๆ
ราคาของ Resource Guru
- แผน Grasshopper: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผน Blackbelt: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนแม่บท: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Resource Guru
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
8. Paymo
Paymo ก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องมือที่มีฟังก์ชันเดียวด้วยการนำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการจัดการงาน การจัดตารางเวลาทีม การติดตามเวลา และการเรียกเก็บเงินลูกค้า
นี่คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ให้คุณสามารถบริหารจัดการวงจรชีวิตโครงการทั้งหมดได้จากศูนย์กลางเดียว วิธีการที่เรียบง่ายนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ลดปัญหาข้อมูลแยกส่วน และส่งเสริมประสิทธิภาพและความร่วมมือภายในทีมให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- รวมฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น เช่น การจัดการงาน การจัดตารางเวลาทีม การติดตามเวลา และการเรียกเก็บเงินลูกค้าไว้ในศูนย์กลางเดียว
- จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระดานคัมบังแบบภาพ ลากและวางงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จแล้ว) เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน ระบุจุดติดขัด และติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ตัวเลือกการติดตามเวลาหลายแบบ รวมถึงตัวจับเวลาแบบแมนนวล การติดตามอัตโนมัติ และการบันทึกแบบออฟไลน์
- สร้างใบแจ้งหนี้โดยใช้ระบบอัตโนมัติและการประมวลผลการชำระเงินตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่ติดตามได้ และรับการชำระเงินออนไลน์จากลูกค้าโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Paymo
- อาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปมือถือมีฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มบนเว็บ
ราคาของ Paymo
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $9. 9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สำนักงานขนาดเล็ก: $15. 9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $23. 9/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
9. ClickTime
ตั้งแต่ปี 1999 ClickTime ได้สร้างชื่อเสียงในวงการการติดตามเวลาและการจัดการทรัพยากร มันก้าวข้ามไปกว่าระบบบันทึกเวลาพื้นฐานด้วยการนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการติดตามเวลา การจัดการโครงการ การจัดการค่าใช้จ่าย และการรายงานเชิงลึก
ClickTime โดดเด่นด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้อนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickTime
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เองเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญและรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพของทีม และการใช้งานทรัพยากร
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, ปรับปรุงการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์, ประหยัดเวลา, และลดข้อผิดพลาด
- ผสานการทำงานของ ClickTime กับเครื่องมือธุรกิจยอดนิยมต่าง ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์บัญชี แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และระบบ CRM
- ติดตามเวลาอย่างแม่นยำด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงการใช้ตัวจับเวลาแบบแมนนวล การติดตามเวลาอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือ
- แนบใบเสร็จและจัดการการเบิกเงินที่ช่วยให้การติดตามค่าใช้จ่ายถูกต้องและการจัดการทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickTime
- อาจไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ธุรกิจที่ต้องการความร่วมมือกับลูกค้าอย่างกว้างขวางอาจพบว่าขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างราบรื่น
ราคา ClickTime
- เริ่มต้น: $13/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีม: $17/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียร์: $28/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
10. พารัลแลกซ์
Parallax เป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรบริการดิจิทัล ช่วยให้เอเจนซี่ บริษัทที่ปรึกษา และสตูดิโอพัฒนา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านการคาดการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพ และข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน
Parallax ใช้แนวทางแบบองค์รวมที่ผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น โดยคำนึงถึงความพร้อมของทีม ทักษะ ความต้องการของโครงการ และเป้าหมายทางการเงิน
แนวทางที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลางนี้ทำให้ Parallax แตกต่างจากคู่แข่ง โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลในอดีต ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการคาดการณ์ เพื่อวางแผนโครงการเชิงรุก ระบุช่องว่างด้านขีดความสามารถของทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น และรับประกันการจัดสรรโครงการที่เหมาะสมที่สุด
คุณสมบัติเด่นของพารัลแลกซ์
- สร้างสถานการณ์โครงการที่แตกต่างกันและคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น
- ติดตามงบประมาณโครงการ, ค่าใช้จ่าย, และกำไรในแบบเรียลไทม์
- มองเห็นการใช้งานของทีมคุณได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้และแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร, ประสิทธิภาพของโครงการ, และผลผลิตของทีม
- สร้างความโปร่งใสและความร่วมมือกับลูกค้าโดยใช้พอร์ทัลลูกค้าและตัวเลือกการมองเห็นโครงการ
ข้อจำกัดของพารัลแลกซ์
- แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและฟังก์ชันขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่เรียบง่าย
- ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรเฉพาะทางทั่วไป Parallax ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ให้บริการดิจิทัล
การตั้งราคาแบบพารัลแลกซ์
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวพารัลแลกซ์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp
ตอนนี้คุณได้เปรียบเทียบโซลูชันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุด 10 อันดับแล้ว คุณสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเครื่องมือและแอปพลิเคชันเหล่านี้ทำงานอย่างไร และวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง, และส่งเสริมการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน
แต่หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่กว้างขึ้นของคุณ ลองพิจารณา ClickUp! ด้วย ClickUp คุณจะได้รับฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การจัดการงาน เครื่องมือสื่อสาร และการแชร์เอกสาร
ลงทะเบียนใช้ClickUp วันนี้! เลือกโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของทีมคุณ พร้อมรับประกันการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ!