10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Stepfun AI สำหรับ [ปี]

เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนส่วนใหญ่ Stepfun AI มีจุดแข็งของตัวเอง แต่ทีมที่ใช้มันมักจะพบว่าตัวเองต้องสลับแท็บไปมาเพื่อทำงานให้เสร็จ
คุณต้องคัดลอกและวางบริบทจากแผนโครงการของคุณลงใน AI จากนั้นนำผลลัพธ์กลับมาใส่ในรายการงานของคุณ ผลลัพธ์คืออะไร? คุณเสียเวลาอันมีค่าและความสนใจไปกับการสลับไปมาทุกครั้ง
การวิจัยของ ClickUp พบว่า42% ของการขัดจังหวะในการทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดระหว่างการประชุม หากคุณอยู่ที่นี่ คุณอาจตระหนักแล้วว่าเครื่องมือที่แยกตัวออกจากงานของคุณจะเพิ่มภาระงานเท่านั้น
ดังนั้น หากทีมของคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้น คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือก Stepfun AI ที่ใช้งานได้จริง 10 รายการ ตั้งแต่โมเดลโอเพนซอร์สสำหรับนักพัฒนา ไปจนถึง Converged AI Workspace—แพลตฟอร์มรวมที่ฝัง AI เป็นชั้นข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจงานของคุณ (สปอยล์: มันคือ ClickUp)
ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดของ Stepfun ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ทีมที่ต้องการให้ AI ถูกฝังอยู่ในระบบการจัดการงานประจำวัน
|ClickUp Brain, ClickUp Automations, ClickUp Docs, 15+ มุมมอง
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|DeepSeek
|นักพัฒนาที่ต้องการโมเดลการให้เหตุผลแบบโอเพนซอร์ส
|DeepSeek-R1, น้ำหนักแบบโอเพนซอร์ส, ความสามารถในการเขียนโค้ด
|การกำหนดราคาตาม API
|ควีน
|ทีมหลายภาษาที่ต้องการ AI ภาษาจีน/อังกฤษ
|Qwen2. 5 โมเดล, รองรับหลายรูปแบบ, บริบทยาว
|โอเพ่นซอร์ส; มี API บนคลาวด์
|Zhipu AI
|กิจการจีนที่ต้องการระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด
|GLM-4 ซีรีส์, API สำหรับองค์กร, การจัดส่งเอกสาร
|ราคาสำหรับองค์กร
|มินิแม็กซ์
|ทีมสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นไปที่เสียงและเนื้อหาที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
|Hailuo 2. 3 วิดีโอเอนจิน, Speech 2. 8, ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา
|การกำหนดราคาตาม API
|มูนช็อต
|ทีมที่ต้องการบริบทยาวสำหรับการวิเคราะห์เอกสาร
|ผู้ช่วยคิมิ, หน้าต่างบริบทหลายล้านโทเค็น, การประมวลผลเอกสาร
|ระดับฟรีและระดับชำระเงิน
|ไป่เฉวียน
|องค์กรจีนที่ต้องการ LLM ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
|แบบจำลองไถ่เฉวียน, การปรับใช้ในองค์กร, การสร้างภาพหลอนแบบปรับตัว
|ราคาสำหรับองค์กร
|ModelBest
|นักวิจัยที่กำลังสำรวจแบบจำลองขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ
|ครอบครัว MiniCPM, การติดตั้งที่ขอบ, โอเพนซอร์ส
|โอเพนซอร์ส
|อินฟินิเจนซ์ เอไอ
|ทีมที่ต้องการการอนุมานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
|การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมาน, โมเดล Omni, เครื่องยนต์ FlashDecoding++
|ราคาตามความต้องการ
|โนชั่น เอไอ
|ทีมที่ใช้ Notion อยู่แล้ว
|คำถามและคำตอบเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน, ความช่วยเหลือในการเขียน, การกรอกข้อมูลอัตโนมัติ
|เพิ่มเสริมหรือรวมอยู่ในแผนชำระเงิน
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Stepfun AI
ในขณะที่ Stepfun แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างวิดีโอที่น่าประทับใจและราคาที่แข่งขันได้ในตลาดบ้านเกิด คุณอาจพบว่าตัวเองกำลังมองหาทางเลือกอื่น สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่ออุปสรรคทางปฏิบัติทำให้การทำงานขยายตัวออกไปอย่างไม่เป็นระเบียบ ซึ่งบังคับให้ทีมของคุณต้องจัดการกับเครื่องมือที่กระจัดกระจายและไม่สื่อสารกัน แทนที่จะทำงานจริงให้เสร็จสมบูรณ์
โมเดล AI แบบสแตนด์อโลนต้องการความรู้ทางเทคนิคในการนำไปใช้ ซึ่งเปลี่ยนความต้องการความช่วยเหลือจาก AI ที่เรียบง่ายให้กลายเป็นโครงการพัฒนาเต็มรูปแบบ หากทีมของคุณขาดนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สิ่งนี้จะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ คุณไม่ควรต้องสร้างสะพานเพียงเพื่อใช้เครื่องมือของคุณ คุณต้องการ AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ทำให้ชุดเครื่องมือของคุณซับซ้อน
ทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระบบทางเทคนิคของคุณ:
- หากคุณเป็นนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับ API และต้องการสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเอง โมเดลโอเพนซอร์สอย่าง DeepSeek หรือ Qwen อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
- หากคุณเป็นทีมที่ต้องการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น พื้นที่ทำงานแบบรวมที่มี AI ในตัวจะช่วยขจัดปัญหาการผสานรวมและให้คุณมุ่งเน้นไปที่งาน
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ไม่เกิน 9 แพลตฟอร์ม แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stepfun AI ที่ควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เราได้วิเคราะห์ผู้แข่งขันชั้นนำโดยพิจารณาจากวิธีที่พวกเขาแก้ไขปัญหาคอขวดในโลกจริง ตั้งแต่ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการวิจัยในบริบทระยะยาว เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีเฉพาะของคุณ
นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดของเรา:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการ AI ฝังอยู่ในงานประจำวันโดยไม่ต้องตั้งค่าทางเทคนิค)
ทางเลือกของ Stepfun AI โดยทั่วไปจะเป็นโมเดลดิบที่ต้องการให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซรอบๆ โมเดลเหล่านั้น ClickUp กลับแนวคิดนี้โดยทำให้ AI เป็นเพื่อนร่วมทีมในเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วมันคือพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมที่นำงาน โครงการ เอกสาร และการแชทของทีมมาไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ชั้น AI พื้นเมืองของ ClickUp จะนั่งอยู่บนบริบททั้งหมดนี้และเข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง
ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบทซึ่งทำงานในที่ที่คุณทำงาน
ต้องการให้ AI ทำงานในแท็บเดียวกันกับที่คุณกำลังร่างเอกสารหรืออัปเดตสถานะงานอยู่หรือไม่?
ClickUp Brainช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ ด้วยความเป็นผู้ช่วย AI ที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก เนื่องจากมันทำงานอยู่บนข้อมูลโครงการจริงของคุณ จึงสามารถสรุปการอัปเดตงานตลอดทั้งเดือนหรือร่างสรุปโครงการโดยอ้างอิงจากประวัติเฉพาะของทีมคุณ โดยไม่ต้องคัดลอกและวางบริบท
คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ชั้นนำ (เช่น ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ) ได้โดยตรงจาก ClickUp วิธีนี้ช่วยให้คุณได้รับคำตอบหรือร่างที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณโดยไม่ต้องสมัครใช้บริการแยกต่างหาก
สิ่งนี้ช่วยขจัดปัญหาAI Sprawl ซึ่งคุณต้องนำเครื่องมือ AI หลายตัวมาใช้สำหรับงานประเภทต่างๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเครื่องมือ AI ที่รวมบริบทไม่เพียงแค่ภายใน ClickUp แต่ยังรวมถึงแอปงานอื่นๆ ของคุณ เช่น Google Drive, HubSpot, Figma ฯลฯ ด้วยหรือไม่? ลองใช้Brain MAX ดูสิ ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อปนี้ช่วยให้คุณค้นหาข้ามพื้นที่ทำงาน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่ออื่นๆ ได้จากที่เดียว คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์Talk to Textที่มีในตัวเพื่อสั่งงาน บันทึก และเอกสารของคุณได้—เร็วกว่าพิมพ์ถึง 4 เท่า!
ตัวแทนที่เป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่ต้นจนจบ
แทนที่จะจ้างนักพัฒนาเพื่อผสานระบบ AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ClickUp ใช้Super Agentsเพื่อลดภาระงานแทน นี่คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่คุณสามารถมอบหมายงานหรือเรียกใช้งานผ่านการอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อคัดกรองงาน ตรวจสอบอุปสรรค และสร้างรายงาน
พวกเขาจัดการงานที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องให้คุณกำกับดูแล และพวกเขาทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องทำงานเอง สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกเดียวของ Stepfun AI ที่เปลี่ยน AI จากการทดลองสร้างสรรค์ให้กลายเป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานประจำวันของคุณอย่างแท้จริง
🎥 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพวกเขาในวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Automations: สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวด้วย ClickUp AI Automation Builder
- ClickUp Docs: สร้างและทำงานร่วมกันในแผนงานโครงการ, บันทึกการประชุม, และวิกิได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ, ช่วยให้คุณฝังงานสดและใช้ AI เพื่อแก้ไขเนื้อหาแบบเรียลไทม์
- งานใน ClickUp: จัดระเบียบงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง, งานย่อยแบบซ้อน, และการเชื่อมโยงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและสมาชิกในทีมทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรต่อไป
- มุมมอง ClickUp: มองเห็นงานของคุณในรูปแบบที่หลากหลายกว่า 15 รูปแบบ รวมถึงมุมมองรายการ ClickUp, มุมมองบอร์ด ClickUp, ปฏิทิน ClickUp และมุมมองแกนต์ ClickUp ช่วยให้ทุกแผนกเห็นข้อมูลเดียวกันผ่านมุมมองที่แต่ละคนชื่นชอบ
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- AI ที่เข้าใจบริบทการทำงานของคุณ: ต่างจากโมเดลแบบสแตนด์อโลน ClickUp Brain สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณได้ ดังนั้นจึงสามารถให้คำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรเจ็กต์และงานเฉพาะใน ClickUpของคุณได้
- ขจัดปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไป: ด้วยการรวมการจัดการโครงการ เอกสารClickUp Chat และ AI ไว้ในที่เดียว คุณจะขจัดปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไป—การสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่องที่ทำให้เสียสมาธิและสร้างข้อมูลที่แยกส่วน
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค: คุณสามารถปรับ ClickUp ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้อย่างแม่นยำ ด้วยClickUp Custom Fields, Automations และClickUp Templatesโดยไม่จำเป็นต้องมีนักพัฒนา
ข้อเสีย:
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ ดังนั้นจึงควรเริ่มต้นด้วยการใช้เทมเพลตและค่อยๆ สำรวจเพิ่มเติมจากจุดนั้น
- แอปพลิเคชันมือถือมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนสูงและหลายขั้นตอนอาจต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นจากผู้ใช้ G2:
ฉันชอบวิธีที่ ClickUp รวมการจัดการงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันมีความยืดหยุ่นมากและช่วยให้ฉันปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน สถานะ และมุมมองต่างๆ ตามวิธีการทำงานจริงของทีมฉันได้ การมีทุกอย่างในที่เดียวช่วยลดการสลับเครื่องมือและทำให้โครงการเป็นระเบียบมากขึ้น
ฉันชอบวิธีที่ ClickUp รวมการจัดการงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันมีความยืดหยุ่นมากและช่วยให้ฉันปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน สถานะ และมุมมองต่างๆ ตามวิธีการทำงานจริงของทีมฉันได้ การมีทุกอย่างในที่เดียวช่วยลดการสลับเครื่องมือและทำให้โครงการเป็นระเบียบมากขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทโดยเฉลี่ยใช้แอปพลิเคชันถึง 101ตัวในการทำงาน! นี่คือสาเหตุหลักของการมีเครื่องมือมากเกินไป
2. DeepSeek (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการโมเดลการให้เหตุผลแบบโอเพนซอร์สในต้นทุนที่ต่ำกว่า)
หากคุณเป็นนักพัฒนา ความรู้สึกหงุดหงิดของคุณกับโมเดล AI นั้นแตกต่างออกไป คุณอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับ API ที่มีราคาแพงและข้อจำกัดมากมาย ซึ่งไม่สามารถมอบการควบคุมที่คุณต้องการได้ DeepSeek แก้ไขปัญหาจุดนี้โดยตรง
ในขณะที่ Stepfun มุ่งเน้นการสร้างวิดีโอแบบภาพยนตร์ DeepSeek มุ่งเน้นที่การให้เหตุผลทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงและการสร้างโค้ด ด้วยการเปิดเผยน้ำหนักของโมเดลต่อสาธารณะ ทำให้คุณสามารถข้ามข้อจำกัดของ API บนคลาวด์และเรียกใช้ปัญญาประดิษฐ์บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองได้
สิ่งนี้มอบอิสระให้คุณในการตรวจสอบโมเดล ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย API ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความสามารถเหล่านี้ยังทำให้เป็นคู่แข่งที่เหมาะสมของHugging Face อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ DeepSeek
- DeepSeek-R1 แบบจำลองการให้เหตุผล: แบบจำลองนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อน มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การสร้างโค้ด และการวิเคราะห์เชิงตรรกะ
- น้ำหนักแบบเปิด: DeepSeek เปิดเผยน้ำหนักของโมเดลของตน ให้คุณสามารถดาวน์โหลดและรันบนฮาร์ดแวร์ของคุณเองได้ เพื่อการควบคุมอย่างเต็มที่และประหยัดค่าใช้จ่าย
- ความสามารถในการเขียนโค้ดที่แข็งแกร่ง: โมเดลเหล่านี้ทำงานได้ดีบนเกณฑ์มาตรฐานการเขียนโค้ด ทำให้มีประโยชน์สำหรับการเติมโค้ดให้สมบูรณ์ การแก้ไขข้อผิดพลาด และการสร้างโค้ดพื้นฐาน
ข้อดีและข้อเสียของ DeepSeek
ข้อดี:
- ความคุ้มค่าด้านต้นทุน: การประมวลผลเชิงอนุมานในเครื่องช่วยลดค่าใช้จ่าย API ต่อการค้นหา ซึ่งเป็นการประหยัดอย่างมากสำหรับแอปพลิเคชันที่มีปริมาณการใช้งานสูง
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: การแยกตัวแบบออกจากเครือข่าย (Air-gapping) ช่วยให้มั่นใจว่าโค้ดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณจะไม่ถูกนำออกจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของคุณ
- ความแม่นยำทางเทคนิคสูง: สอดคล้องกับแบบจำลองแนวหน้าอย่างสม่ำเสมอในเกณฑ์มาตรฐานการเขียนโค้ดและการให้เหตุผลเชิงตรรกะ
ข้อเสีย:
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในการติดตั้งและจัดการ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- เอกสารและระบบสนับสนุนยังไม่สมบูรณ์เท่ากับที่คุณจะพบจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงในตะวันตก
- การรันโมเดลในเครื่องจำเป็นต้องมีการตั้งค่า GPU ที่ทรงพลัง
ราคาของ DeepSeek
การกำหนดราคาตาม API:
- 1M โทเค็นอินพุต (แคชฮิต): $0. 028
- 1M โทเค็นอินพุต (แคชไม่พบ): $0. 28
- โทเคนผลลัพธ์ 1 ล้าน: $0. 42
คะแนนและรีวิวของ DeepSeek
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Trustpilot: 2. 3/5 (110+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง DeepSeek อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Trustpilotให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย:
สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลือในการร่างจดหมายหรือคำแนะนำทั่วไป เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด ถือว่าดีมาก นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีอีกด้วย อาจจะไม่เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือปัญหาที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง แต่สำหรับการใช้งานทั่วไปนั้น ฟรีและค่อนข้างสะดวกมาก ผมชอบมันมากและใช้บ่อยมาก
สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลือในการร่างจดหมายหรือคำแนะนำทั่วไป เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด ถือว่าดีมาก นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีอีกด้วย อาจจะไม่เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือปัญหาที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง แต่สำหรับการใช้งานทั่วไปนั้น ฟรีและค่อนข้างสะดวกมาก ผมชอบมันมากและใช้บ่อยมาก
3. Qwen (เหมาะที่สุดสำหรับทีมหลายภาษาที่ต้องการประสิทธิภาพ AI ที่แข็งแกร่งทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)
เครื่องมือ AIที่แยกส่วนกันมักทำให้ผิดหวังหากทีมของคุณดำเนินงานทั้งในตลาดตะวันตกและจีน เครื่องมือเหล่านี้ก่อให้เกิดคุณภาพที่ไม่สม่ำเสมอ งานซ้ำซ้อน และกระบวนการทำงานที่ยุ่งยาก นี่คือความท้าทายทั่วไปสำหรับทีมระดับโลกที่ต้องการ AI ที่รองรับสองภาษาอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่การแปลที่ธรรมดาเท่านั้น
Qwen ซึ่งเป็นตระกูลโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของ Alibaba Cloud เป็นตัวเลือกโอเพนซอร์สที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมดังกล่าว แตกต่างจากการเน้นวิดีโอของ Stepfun Qwen มีความเชี่ยวชาญในการทำความเข้าใจข้อความ การสร้างโค้ด และงานแบบหลายรูปแบบที่ผสมผสานการประมวลผลข้อความและภาพเข้าด้วยกัน
ด้วย Qwen คุณสามารถวิเคราะห์เอกสารธุรกิจที่เขียนเป็นภาษาจีนและถามคำถามติดตามผลเป็นภาษาอังกฤษได้โดยไม่สูญเสียบริบท การเปิดตัวแบบ open-weights ยังหมายความว่าคุณสามารถนำไปใช้บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองเพื่อควบคุมได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ Qwen
- ตัวแทนมัลติโมดัลพื้นเมือง (Qwen3-VL): ก้าวไปไกลกว่าการจดจำภาพอย่างง่ายเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางสายตาที่สามารถใช้งาน GUI ของคอมพิวเตอร์หรือมือถือเพื่อทำงานให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ
- Qwen3-Coder-Next model: สร้างสมดุลระหว่างการให้เหตุผลอย่างช้าและรอบคอบกับการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทัดเทียมกับโมเดลแนวหน้าในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบหลายขั้นตอน
- หน้าต่างบริบทยาว: รับหน้าต่างบริบทแบบเนทีฟขนาด 256K โทเค็น (ขยายได้ถึง 1 ล้าน) ช่วยให้สามารถรับข้อมูลจากหนังสือทั้งเล่มหรือวิดีโอหลายชั่วโมงและดึงรายละเอียดเฉพาะที่ต้องการได้
ข้อดีและข้อเสียของ Qwen
ข้อดี:
- ประสิทธิภาพการแปลหลายภาษาที่แข็งแกร่ง: ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ให้คุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกภาษา
- ความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์ส: คุณสามารถปรับใช้โมเดลในเครื่องเพื่อควบคุมได้ดียิ่งขึ้นและหลีกเลี่ยงการพึ่งพา API
- ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่: การมีส่วนร่วมของ Alibaba Cloud รับประกันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตัวเลือกการสนับสนุนสำหรับองค์กร
ข้อเสีย:
- การใช้ API ที่จัดการจากภายนอกประเทศจีนอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูลสำหรับบางทีม
- เอกสารบางส่วนอาจใช้ภาษาจีนเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องแปล
- การสนับสนุนระดับองค์กรได้รับการจัดตั้งไว้เป็นอย่างดีสำหรับตลาดจีน
ราคาของ Qwen
- Qwen-Max: 6 ดอลลาร์
- Qwen-Plus: 1. 2
- Qwen-Flash: $0. 4
- Qwen-Coder: $1. 5
หมายเหตุ: ราคาเหล่านี้คำนวณต่อ 1 ล้านโทเคน ที่ได้รับการประมวลผล*
คะแนนและรีวิวของ Qwen
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
- Trustpilot: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Qwen อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraได้โพสต์ประสบการณ์ของพวกเขา:
อาลีบาบา คลาวด์ เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้หลากหลาย: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นในด้านการคำนวณบนคลาวด์ โดยมีทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพตลอดจนเอกสารประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ)
อาลีบาบา คลาวด์ เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้หลากหลาย: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในด้านการคำนวณบนคลาวด์ โดยมีทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพตลอดจนเอกสารประกอบ (ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ)
👀 คุณรู้หรือไม่? AI สร้างสรรค์ในปัจจุบันและเทคโนโลยีอื่น ๆ มีศักยภาพในการทำงานอัตโนมัติในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้เวลาของพนักงานถึง 60% ถึง 70%ในปัจจุบัน
4. Zhipu AI (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจจีนที่ต้องการ AI พร้อมใช้งานสำหรับการผลิตและสอดคล้องกับข้อกำหนดท้องถิ่น)
ต่างจากความมุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ของ Stepfun, Zhipu มุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันสำหรับองค์กร: ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา, การจัดการความรู้, และการอัตโนมัติทางธุรกิจ, ทั้งหมดได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความละเอียดอ่อนของภาษาจีน
หากองค์กรของคุณดำเนินธุรกิจในประเทศจีน คุณจะต้องเผชิญกับกฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อน กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บข้อมูลในประเทศ และการสนับสนุนในท้องถิ่นที่จำกัด การใช้โมเดลที่โฮสต์อยู่นอกประเทศอาจไม่สามารถใช้งานได้เลย ส่งผลให้ทีมของคุณขาดเครื่องมือ AI ที่จำเป็นในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน
Zhipu AI ถูกออกแบบมาเพื่อสถานการณ์นี้โดยเฉพาะ เกิดจากการแยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยชิงหัว โดยเป็นพลังขับเคลื่อนของ ChatGLM หนึ่งในระบบAI สนทนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน มันมอบ AI ที่พร้อมใช้งานจริงและเป็นไปตามโปรแกรม AI ของจีน พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนในท้องถิ่นที่ธุรกิจต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zhipu AI
- GLM-4 ซีรีส์รุ่น: รุ่นล่าสุดของ Zhipu มอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในงานภาษาจีน การให้เหตุผล และการสร้างโค้ด
- API สำหรับองค์กรพร้อม SLA: ให้บริการการเข้าถึง API ระดับองค์กรพร้อมการรับประกันเวลาทำงานและการสนับสนุนเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล
- การจัดส่งเอกสารแบบครบวงจร: ความสามารถในการแปลงคำสั่งหรือข้อมูลดิบให้เป็นไฟล์ที่จัดรูปแบบแล้ว เช่น docx, pdf และ xlsx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการสร้างไฟล์
ข้อดีและข้อเสียของ Zhipu AI
ข้อดี:
- พร้อมผลิตสำหรับตลาดจีน: มาพร้อมกับการจัดเก็บข้อมูลในประเทศและการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับองค์กรจีน
- ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาที่แข็งแกร่ง: ChatGLM ได้รับการปรับปรุงผ่านการให้คำแนะนำจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ
- การสนับสนุนและการปรับแต่งสำหรับองค์กร: ให้บริการปรับแต่งอย่างละเอียดและตัวเลือกการติดตั้งเฉพาะทางที่โมเดลโอเพ่นซอร์สไม่มี
ข้อเสีย:
- มุ่งเน้นไปที่ตลาดจีนเป็นหลัก ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับทีมระหว่างประเทศ
- การกำหนดราคาสำหรับองค์กรจำเป็นต้องติดต่อทีมขาย ซึ่งมีความโปร่งใสน้อยกว่าการใช้ API แบบบริการตนเอง
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานหลักในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
ราคา Zhipu AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Zhipu AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- TrustPilot: รีวิวไม่เพียงพอ
5. มินิแม็กซ์ (เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่มุ่งเน้นเนื้อหาและเสียงที่สร้างโดย AI)
Minimax เป็นคู่แข่งสร้างสรรค์หลักของ Stepfun โดยเปลี่ยนจุดสนใจจากการใช้เหตุผลจากข้อความดิบไปสู่การผลิตมัลติมีเดียระดับสูง เทคโนโลยีของพวกเขาเป็นพลังขับเคลื่อนแอปยอดนิยม Talkie ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับตัวละคร AI ได้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาบุคลิกและบริบทในการสนทนาที่ยาวนาน
มันมุ่งเน้นไปที่จักรวาลของตัวแทน—พื้นที่ที่ AI เขียนสคริปต์และสร้างเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและวิดีโอที่อิงตามฟิสิกส์ให้สอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Minimax
- Hailuo 2. 3 วิดีโอเอนจิน: ใช้การจำลองฟิสิกส์เฉพาะทางเพื่อจัดการกับแสงที่สมจริง, พลศาสตร์ของไหล, และการแสดงออกทางสีหน้าที่ซับซ้อน, ช่วยปรับปรุงคลิปที่สร้างขึ้น
- MiniMax Speech 2. 8: การสร้างเสียงพูดจากข้อความของมันให้เสียงคุณภาพสูงและฟังดูเป็นธรรมชาติในหลายสไตล์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพากย์เสียงและเนื้อหาเสียง
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาที่มีความสม่ำเสมอของบุคลิกภาพ: โมเดลเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาบุคลิกภาพที่สม่ำเสมอ ช่วยให้สามารถนำไปใช้ในแอปพลิเคชัน เช่น ผู้ช่วยเสมือนจริงหรือตัวละครในนิทานเชิงโต้ตอบ
ข้อดีและข้อเสียของมินิแม็กซ์
ข้อดี:
- ความสามารถด้านเสียงและเสียงพูดที่แข็งแกร่ง: คุณภาพเสียงพูดจากข้อความเหมาะสำหรับเนื้อหาในระดับการผลิต
- การสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละคร: ความสามารถในการรักษาบุคลิกภาพที่สม่ำเสมอช่วยให้เกิดการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแชทบอททั่วไปไม่สามารถจัดการได้
- การตรวจสอบแอปสำหรับผู้บริโภค: ความสำเร็จของแอป Talkie ของพวกเขาพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีของพวกเขาใช้งานได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง
ข้อเสีย:
- การมุ่งเน้นที่แคบทำให้ไม่เหมาะสำหรับงานวิเคราะห์หรืองานเขียนโค้ด
- เอกสารประกอบ API และทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับผู้ให้บริการรายใหญ่
- ตลาดหลักที่ให้ความสำคัญคือประเทศจีน ดังนั้นการสนับสนุนระหว่างประเทศอาจมีจำกัด
การกำหนดราคาแบบมินิแม็กซ์
- เริ่มต้น: $10/เดือน
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- แม็กซ์: 50 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Minimax
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
- TrustPilot: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Moonshot (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการบริบทที่ยาวมากสำหรับการวิเคราะห์เอกสาร)
บ่อยครั้งโมเดลภาษาขนาดใหญ่มีหน้าต่างบริบทที่จำกัด ซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถจดจำข้อความได้เพียงไม่กี่หน้าในแต่ละครั้งเท่านั้น สิ่งนี้บังคับให้คุณต้องแบ่งเอกสารของคุณออกเป็นส่วนๆ ป้อนข้อมูลให้กับ AI ทีละส่วน แล้วนำคำตอบมาประกอบกัน เราไม่จำเป็นต้องบอกคุณว่ากระบวนการนี้สร้างความหงุดหงิดและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเพียงใด และคุณคงเห็นด้วยว่ามันขัดกับจุดประสงค์ของการใช้ AI ตั้งแต่แรก
Moonshot AI ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการปัญญาประดิษฐ์จากจีน ได้สร้างความฮือฮาด้วยการนำเสนอหน้าต่างบริบทที่ยาวซึ่งสามารถจัดการกับโทเค็นได้หลายล้านตัว ซึ่งเทียบเท่ากับหลายพันหน้า ด้วยผู้ช่วยแชท Kimi ของพวกเขา คุณสามารถอัปโหลดหนังสือทั้งเล่มและถามคำถามที่ละเอียดที่ต้องการความเข้าใจจากเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบได้
คุณสมบัติเด่นของ Moonshot
- หน้าต่างบริบทที่ยาวมาก: ประมวลผลเอกสารที่มีโทเค็นนับล้านชิ้น ช่วยให้สามารถวิเคราะห์หนังสือทั้งเล่มหรือโค้ดขนาดใหญ่ทั้งหมดได้ในการค้นหาเพียงครั้งเดียว
- ผู้ช่วยแชท Kimi: อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างประณีตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัย ซึ่งคุณสามารถอัปโหลดไฟล์และโต้ตอบกับไฟล์เหล่านั้นได้ในรูปแบบการสนทนา
- ความสามารถในการประมวลผลเอกสาร: รองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบในตัว พร้อมฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานด้านความรู้ระดับมืออาชีพ
ข้อดีและข้อเสียของมูนช็อต
ข้อดี:
- ความยาวบริบทที่ไม่มีใครเทียบได้: กำจัดความจำเป็นในการแบ่งส่วนหรือสรุปเอกสารยาว ซึ่งมักทำให้ข้อมูลสูญหาย
- การออกแบบที่เน้นการวิจัย: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ นักวิจัย และนักวิเคราะห์
- กระบวนการทำงานเอกสารเชิงปฏิบัติ: คุณสมบัติถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์เอกสารในโลกจริง
ข้อเสีย:
- การมุ่งเน้นเฉพาะทางของมันทำให้ไม่เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์หรือการเขียนโค้ด
- มีให้บริการหลักในตลาดจีน ดังนั้นการเข้าถึงในระดับสากลอาจจำกัด
- การประมวลผลเอกสารที่ยาวมากอาจช้ากว่าการค้นหาแบบมาตรฐาน
การตั้งราคาแบบทะลุขีดจำกัด
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Moonshot
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Trustpilot: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Moonshot อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2 ได้รีวิวMoonshot:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์นี้คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของพวกเขา
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์นี้คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
7. ไบ่เฉวียน (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรจีนที่ต้องการปรับใช้ LLM ในท้องถิ่น)
คุณต้องการโมเดลที่เข้าใจคำศัพท์ทางธุรกิจท้องถิ่น, ปฏิบัติตามกฎหมายการเก็บรักษาข้อมูลในประเทศ, และมีการสนับสนุนระดับองค์กรหรือไม่? Baichuan Intelligence, เครื่องมือค้นหาชั้นนำของจีน, สามารถช่วยคุณได้!
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนา LLM ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรจีนจริง เช่น การบริการลูกค้า การจัดการความรู้ และการค้นหาภายในองค์กร
ต่างจากเครื่องมือสร้างสรรค์ของ Stepfun, มันมีตัวเลือกการPLOYMENT และคุณสมบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกแบบมาเพื่อบริษัทที่ดำเนินการในประเทศจีน, ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชัน AI ที่ได้รับการสนับสนุนและปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น.
จุดเด่นที่ดีที่สุดของไป่เฉวียน
- Baichuan-M3 การให้เหตุผลทางการแพทย์: โมเดลแนวตั้งเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแพทย์มนุษย์ในการสอบถามทางคลินิกและความแม่นยำในการวินิจฉัย
- การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริด (InfiniCore): ช่วยให้องค์กรสามารถปรับใช้โมเดลต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรและคลาวด์ส่วนตัวได้
- การระงับภาพหลอนแบบปรับตัวได้: มีสถาปัตยกรรมพื้นฐานที่ลดการเกิดภาพหลอนโดยธรรมชาติ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแพตช์จากภายนอก
ข้อดีและข้อเสียของไถ่ชวน
ข้อดี:
- โครงสร้างพื้นฐานพร้อมใช้งานสำหรับองค์กร: ให้ตัวเลือกการPLOYMENT และโครงสร้างการสนับสนุนที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของจีน
- การปรับแต่งภาษาจีนขั้นสูง: ทำงานได้ดีกว่าในงานเฉพาะทางเมื่อเทียบกับโมเดลหลายภาษาทั่วไป
- เน้นธุรกิจเชิงปฏิบัติ: คุณสมบัติต่างๆ มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจจริง
ข้อเสีย:
- มีความเกี่ยวข้องจำกัดสำหรับทีมที่ทำงานหลักนอกประเทศจีน
- การสนับสนุนจากชุมชนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากกว่า
- การกำหนดราคาสำหรับองค์กรต้องมีการติดต่อโดยตรงกับทีมขาย
การกำหนดราคาของเป่ยฉวน
- การกำหนดราคาตาม API ในสกุลเงินหยวน (CNY)
คะแนนและรีวิวของไถ่ชวน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- TrustPilot: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. ModelBest (เหมาะสำหรับนักวิจัยที่สำรวจโมเดลภาษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ)
👀 คุณรู้หรือไม่?แบบสำรวจความพร้อมด้าน AI ของ ClickUpแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึง AI ในที่ทำงานยังคงมีจำกัด—36% ของผู้คนไม่มีการเข้าถึงเลย และเพียง 14% เท่านั้นที่กล่าวว่าพนักงานส่วนใหญ่สามารถทดลองใช้ได้จริง
หากขนาดและต้นทุนของโมเดลขั้นสูงทำให้คุณไม่สามารถทดลองใช้ AI ได้ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแชทบอทแบบเนทีฟหรือใช้งาน AI บนอุปกรณ์ขอบเครือข่าย เช่น โทรศัพท์มือถือ ModelBest มีโซลูชันด้วยตระกูลโมเดล MiniCPM
องค์กรที่มุ่งเน้นการวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงโมเดลภาษาขนาดเล็ก พวกเขามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำงานบนฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค ซึ่งเปิดโอกาสมากมายให้กับทีมที่ไม่มีงบประมาณมหาศาล
ModelBest พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้โมเดลที่ใหญ่ที่สุดเสมอไปเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ทำให้เป็นทางเลือกโอเพนซอร์สที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยและนักพัฒนาที่สนใจใน AI ที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ModelBest
- ตระกูลโมเดล MiniCPM: ชุดของโมเดลภาษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องการทรัพยากรน้อยกว่าโมเดลขนาดใหญ่มาก
- เน้นที่แหล่งเปิด: โมเดล, โค้ดการฝึกอบรม, และการวิจัยทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้สาธารณะ, ส่งเสริมการร่วมมือของชุมชน
- ความสามารถในการปรับใช้ที่ขอบ: โมเดลมีขนาดเล็กพอที่จะทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือฮาร์ดแวร์สำหรับการปรับใช้ที่ขอบอื่น ๆ ทำให้สามารถใช้งานAI แบบออฟไลน์และแอปพลิเคชันที่มีความหน่วงต่ำได้
ข้อดีและข้อเสียของ ModelBest
ข้อดี:
- ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: คุณสามารถรันโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ซับซ้อนได้ โดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพง
- ความโปร่งใสในการวิจัย: แนวทางโอเพนซอร์สช่วยให้สามารถตรวจสอบอย่างละเอียดและศึกษาทางวิชาการของโมเดลได้
- ตัวเลือกการปรับใช้แบบ Edge: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการรันแบบภายในเครื่องโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคลาวด์
ข้อเสีย:
- รุ่นที่มีขนาดเล็กกว่ามีข้อจำกัดและไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้การให้เหตุผลที่ซับซ้อนที่สุด
- เป็นองค์กรที่เน้นการวิจัยโดยมีการสนับสนุนจากภาคธุรกิจน้อยกว่าผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์
- เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้อ่านที่มีความรู้ทางเทคนิค
โมเดลเบสท์ราคา
- ราคาตามความต้องการ
ModelBest คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
- TrustPilot: รีวิวไม่เพียงพอ
9. อินฟินิเจนซ์ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการอนุมานเอไอที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมและการPLOYMENTที่ขอบ)
Infinigence AI มุ่งเน้นไปที่ชั้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ AI โดยแก้ไขปัญหาการรันแบบจำลองประสิทธิภาพสูงในต้นทุนที่ต่ำลงอย่างมาก เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายในการประมวลผลบนคลาวด์ได้อย่างมากและปรับปรุงความหน่วงเวลา ทำให้แอปพลิเคชัน AI แบบเรียลไทม์เป็นไปได้
เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมเทคนิคที่กำลังประสบปัญหาด้านการดำเนินงานในการปรับใช้ AI
คุณสมบัติเด่นของ Infinigence AI
- โครงสร้างพื้นฐานแบบ MxN ที่ไม่เหมือนกัน: รูปแบบการคำนวณเฉพาะทางที่ช่วยให้งาน AI เดียวสามารถทำงานบนชิปประเภทต่างๆ ได้พร้อมกัน
- Infini-Megrez-Omni model: โมเดลพารามิเตอร์ 3B บนอุปกรณ์ที่ให้ความแม่นยำสูงสุดในการเข้าใจภาพและเสียง
- เครื่องยนต์ FlashDecoding++: เพิ่มความเร็วในการถอดรหัส LLM ได้สูงสุดถึง 3 เท่า ช่วยให้ตอบสนองแบบเรียลไทม์ในแอปพลิเคชันสนทนา
ข้อดีและข้อเสียของปัญญาประดิษฐ์อินฟินิเจนซ์
ข้อดี:
- การลดต้นทุน: การอนุมานที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสามารถนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ได้อย่างมากสำหรับแอปพลิเคชันที่มีปริมาณการใช้งานสูง
- การปรับปรุงความหน่วง: การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นช่วยให้สามารถใช้งานแบบเรียลไทม์ได้ ซึ่งหากไม่มีความหน่วงนี้จะเป็นไปไม่ได้
- ความยืดหยุ่นในการปรับใช้: การเพิ่มประสิทธิภาพที่ขอบช่วยให้ AI สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
ข้อเสีย:
- นี่ไม่ใช่โซลูชันที่สมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องนำโมเดล AI ของคุณเองมาและต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการนำไปใช้งาน
- ผลลัพธ์ของการปรับให้เหมาะสมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแบบจำลองและกรณีการใช้งาน
- มันมีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าสำหรับทีมที่มีความต้องการหลักคือความสามารถของ AI ที่ดีขึ้น ไม่ใช่ประสิทธิภาพในการปรับใช้ที่ดีขึ้น
การกำหนดราคาของ Infinigence AI
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
Infinigence AI คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- TrustPilot: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Notion อยู่แล้วและต้องการความช่วยเหลือจาก AI แบบบูรณาการ)
Notion AI ฝังความช่วยเหลือจาก AI ไว้ในพื้นที่ทำงานที่คุณใช้อยู่แล้วสำหรับเอกสาร บันทึกการประชุม และแผนงานโครงการของคุณโดยตรง ไม่มีเครื่องมือใหม่ให้เรียนรู้หรือการตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม AI อยู่ในอินเทอร์เฟซพร้อมที่จะช่วยคุณเขียน สรุป และค้นหาข้อมูลภายในหน้า Notion ของคุณ
ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องทำงานด้านการผสานรวมที่โมเดลแบบสแตนด์อโลนต้องทำ ข้อแลกเปลี่ยนคือ คุณจะถูกจำกัดอยู่ในระบบนิเวศของ Notion และหากงานของคุณครอบคลุมหลายแพลตฟอร์ม บริบทของ Notion AI จะถูกจำกัดอยู่แค่สิ่งที่อยู่ใน Notion เท่านั้น (ต่างจากทางเลือกอย่าง ClickUp ที่ Brain MAX สามารถรวมบริบทจากหลายแอปไว้ในที่เดียว!)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ถาม-ตอบเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของคุณ: ถามคำถามและรับคำตอบโดยตรงจากหน้าและฐานข้อมูลใน Notion ของคุณ
- ความช่วยเหลือในการเขียน: ร่าง แก้ไข และสรุปเนื้อหาได้โดยตรงภายในหน้า Notion โดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมืออื่น
- การเติมคุณสมบัติอัตโนมัติ: เติมข้อมูลในฟิลด์ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของหน้า ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อดีและข้อเสียของ Notion AI
ข้อดี:
- ไม่ต้องผสานรวม: AI ทำงานได้ทันทีหากคุณเป็นผู้ใช้ Notion อยู่แล้ว
- การตอบสนองที่ตระหนักถึงบริบท: คำตอบมีความเกี่ยวข้องเพราะถูกดึงมาจากเอกสารจริงของคุณ
- การทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ: ความช่วยเหลือจาก AI พร้อมใช้งานทันทีในที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่
ข้อเสีย:
- จำกัดเฉพาะในระบบนิเวศของ Notion และไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากเครื่องมืออื่นได้
- ความสามารถของ AI มุ่งเน้นไปที่การเขียนและการค้นหาความรู้ ไม่ใช่การให้เหตุผลที่ซับซ้อนหรือการสร้างเนื้อหาใหม่
ราคาของ Notion
- แผนฟรี: ทดลองใช้ AI แบบจำกัด
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อคน + ทดลองใช้ AI แบบจำกัด
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Notion AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2500+ รีวิว)
- TrustPilot: 2. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา:
พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ และฟีเจอร์ AI ถาม-ตอบช่วยให้ฉันค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในวันที่ยุ่งวุ่นวาย
พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ และฟีเจอร์ AI ถาม-ตอบช่วยให้ฉันค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในวันที่ยุ่งวุ่นวาย
เลือก AI ที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานจริงของคุณ
การเลือกทางเลือกแทน Stepfun AI ไม่ใช่เรื่องของการค้นหาแบบจำลองที่ดีที่สุดบนลีดเดอร์บอร์ด แต่เป็นการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ทีมของคุณต้องทำ ตัวเลือกต่าง ๆ สามารถจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนไม่กี่ประเภท
- สำหรับนักพัฒนา: หากคุณมีทีมเทคนิคและต้องการสร้างแอปพลิเคชัน AI แบบกำหนดเอง โมเดลโอเพนซอร์สอย่าง DeepSeek, Qwen และ ModelBest มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมต้นทุนที่ยอดเยี่ยม
- สำหรับองค์กรจีน: หากคุณดำเนินธุรกิจในประเทศจีน ผู้ให้บริการอย่าง Zhipu AI และ Baichuan มีโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับข้อกำหนด พร้อมการสนับสนุนระดับองค์กรที่คุณต้องการ
- สำหรับงานเฉพาะทาง: หากคุณมีความต้องการเฉพาะ เช่น การสร้างเนื้อหาเสียงหรือการวิเคราะห์เอกสารจำนวนมาก เครื่องมือเฉพาะทางอย่าง Minimax และ Moonshot ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานเหล่านั้นโดยเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม หากทีมของคุณไม่ต้องการกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เรามีทางออกอื่นให้ ปัญหาของโมเดล AI แบบสแตนด์อโลนคือมันสร้างงานเพิ่มขึ้น—คุณต้องจัดการเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง ป้อนบริบท และย้ายข้อมูลไปมาด้วยตนเอง พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมที่มีAI ในตัวจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ในเครื่องมือประจำวันของคุณ ซึ่งเข้าใจโครงการ เอกสาร และกระบวนการทำงานของคุณอยู่แล้ว จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่ม แทนที่จะสร้างงานเพิ่มขึ้น มันจะเริ่มจัดการงานต่างๆ ให้คุณแทน
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUpเพื่อดูว่า AI ที่ฝังตัวและเข้าใจบริบทสามารถเร่งความเร็วในการทำงานของคุณได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Stepfun AI เป็นบริษัทปัญญาประดิษฐ์จากประเทศจีนที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างวิดีโอและโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ทีมงานมักมองหาทางเลือกอื่นเนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงนอกประเทศจีน ความต้องการความสามารถด้าน AI ที่แตกต่าง เช่น การให้เหตุผลด้วยข้อความ หรือข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลในประเทศ
ผู้ให้บริการโมเดล AI นำเสนอโมเดลพื้นฐานผ่าน API ที่นักพัฒนาใช้เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แพลตฟอร์มการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp ฝัง AI ไว้ในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง ทำให้คุณได้รับความช่วยเหลือภายในกระบวนการทำงานของคุณโดยไม่ต้องมีการผสานรวมทางเทคนิคใดๆ
ขึ้นอยู่กับกรณี โมเดลโอเพนซอร์สอย่าง Qwen และ DeepSeek สามารถดาวน์โหลดและใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองได้ทุกที่ อย่างไรก็ตาม API บนคลาวด์จากผู้ให้บริการในประเทศจีนอาจประสบปัญหาด้านความหน่วง ความสอดคล้องตามข้อกำหนด หรือข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสำหรับทีมระหว่างประเทศ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายการจัดเก็บข้อมูลและการสนับสนุนสำหรับภูมิภาคของคุณก่อนใช้งาน
สำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ClickUp เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะ ClickUp ให้บริการความช่วยเหลือจาก AI ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ไม่จำเป็นต้องมีการผสานระบบ API หรือทักษะการตั้งคำถาม (prompt engineering) คุณจึงได้รับ AI ที่เข้าใจบริบทและงานของคุณโดยไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเอง