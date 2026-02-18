15 แบบอีเมลติดตามการขายสำหรับทีมที่ยุ่ง

จากการศึกษาของ Brevet พบว่า 80% ของยอดขายต้องมีการติดตามถึงห้าครั้งจึงจะปิดการขายได้ แต่มีพนักงานขายถึง 44% ที่ยอมแพ้หลังจากติดตามเพียงครั้งเดียว
ความแตกต่างระหว่างพนักงานขายที่ทำยอดได้ตามเป้าและผู้ที่ทำไม่ได้ มักจะขึ้นอยู่กับสิ่งเดียว: ระบบการติดตามผลที่สม่ำเสมอซึ่งไม่พึ่งพาความจำหรือเครื่องมือที่กระจัดกระจาย
คู่มือนี้จะนำคุณผ่านหัวข้ออีเมลที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว, โครงสร้างอีเมลที่สามารถทำซ้ำได้, และเทมเพลตฟรีที่คุณสามารถใช้ได้ในวันนี้. เราแสดงให้คุณเห็นวิธีการรวมศูนย์กระบวนการติดตามผลของคุณเพื่อให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป.
แบบฟอร์มอีเมลติดตามการขายแบบสรุป
|ชื่อเทมเพลต
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เทมเพลตอีเมลติดตามผล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ตัวแทนขายที่ต้องการอีเมลติดตามผลที่พร้อมใช้งาน (หลังการประชุม หลังการสาธิต การติดตามผล) โดยไม่ต้องเขียนใหม่ทั้งหมด
|ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับส่วนเปิด, ข้อเสนอคุณค่า, คำกระตุ้นการตัดสินใจ, และการปิดท้าย; ปรับโทนเสียง/ความยาวได้ง่าย; ClickUp Brain สามารถสร้างรูปแบบที่หลากหลายโดยใช้บริบทของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
|เทมเพลตการโทรขายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการบันทึกการโทรที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานติดตามผลและผลลัพธ์
|รวมผู้เข้าร่วมประชุม หัวข้อการสนทนา และรายการที่ต้องดำเนินการไว้ที่เดียว เชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับงานที่ต้องติดตาม มีคำแนะนำสำหรับการอ้างอิงประเด็นเฉพาะในการติดตามผล
|เทมเพลต CRM ฝ่ายขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่จัดการลูกค้าเป้าหมาย, ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง, และตารางการติดตามผลในระบบเดียว
|ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับวันที่ติดต่อครั้งล่าสุด/ครั้งถัดไปและขั้นตอนของดีล; ดูเพื่อแสดงโอกาสทางการค้าที่ต้องการการติดตามผลในวันนี้; เข้าถึงเทมเพลตอีเมลจากบันทึกการติดต่อได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
|ระบบอีเมลอัตโนมัติด้วยเทมเพลต ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการการติดตามผลอัตโนมัติพร้อมทั้งสามารถปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวโดยมนุษย์ได้
|ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งถูกกระตุ้นโดยสถานะ/วันที่; สร้างงานติดตามผลโดยอัตโนมัติ; ร่างเนื้อหาติดตามผลตามประวัติ/บันทึกของงาน
|เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขายและการตลาดที่สร้างลำดับการติดตามหลายจุดสัมผัสหรือแคมเปญแบบหยดต่อเนื่อง
|สร้างลำดับอีเมล 3 ถึง 5 อีเมล พร้อมเป้าหมายสำหรับแต่ละจุดสัมผัส; ติดตามประสิทธิภาพผ่านแดชบอร์ด; จัดเก็บเนื้อหา ไฟล์สื่อ และข้อความในที่เดียว
|เทมเพลตอีเมลการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การดูแลเอาใจใส่ในระยะเริ่มต้น การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอีกครั้ง และการติดตามผลที่เน้นคุณค่าเป็นสำคัญ
|โครงสร้างที่เน้นคุณค่าเป็นสำคัญพร้อมการกระตุ้นการตัดสินใจแบบนุ่มนวล; จัดระเบียบทรัพย์สินทางการตลาดในเอกสาร; สนับสนุนการสร้างข้อความที่สร้างความไว้วางใจและไม่เร่งรัด
|เทมเพลตอีเมลแนะนำธุรกิจ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|อีเมลแรกที่สร้างความประทับใจและเตรียมการติดตามผลในอนาคต
|ครอบคลุมว่าคุณเป็นใคร ทำไมคุณถึงติดต่อมา มีอะไรให้พวกเขา และขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน; รูปแบบ ClickUp Brain สำหรับบุคลิกภาพผู้ซื้อ; ติดตามการมีส่วนร่วมจากภายในมุมมอง ClickUp CRM
|เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการความโปร่งใสในดีลที่หยุดชะงักหรือขาดการติดตาม
|ขั้นตอนที่ปรับแต่งได้; แดชบอร์ดเพื่อแสดงการติดตามที่ค้างอยู่; ระบบอัตโนมัติเพื่อย้ายดีลเมื่อการติดตามเสร็จสิ้น
|เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การมาตรฐานการติดตามผลที่ดีที่สุดและการรับตัวแทนใหม่
|ส่วนสำหรับกฎการจับเวลา, กรอบการสื่อสาร, และการจัดการข้อโต้แย้ง; ลิงก์ไปยังเทมเพลตอีเมล/ระบบอัตโนมัติเพื่อให้เพลย์บุ๊คทันสมัยอยู่เสมอ; ตัวแทนสามารถค้นหาข้อมูลด้วย ClickUp Brain
|เทมเพลตรายงานการประชุมฝ่ายขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การบันทึกบริบทการประชุมเพื่ออีเมลติดตามผลที่มีความเฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องมากขึ้น
|ติดตามผู้เข้าร่วมประชุม, รายการวาระการประชุม, ประเด็นการหารือ, และรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมผู้รับผิดชอบ/วันครบกำหนด; สามารถกรอกข้อมูลผ่านผลลัพธ์จากผู้ช่วยการบันทึกการประชุมด้วย AI; เชื่อมโยงบันทึกการประชุมกับงานที่ต้องติดตามและบันทึกการจัดการ
|30 แบบอีเมลติดตามผลจาก HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ต้องการชุดสคริปต์ติดตามผลที่พร้อมใช้งานจำนวนมาก
|ครอบคลุมการติดตามหลังการประชุม ไม่มีการตอบกลับ หลังฝากข้อความเสียง และอื่นๆ ปรับแต่งได้ง่าย สามารถนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp Docs เพื่อรวมเทมเพลตไว้ในที่เดียว
|เทมเพลตอีเมลขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 75 แบบจาก HubSpot
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ต้องการเทมเพลตสำหรับอีเมลการหาลูกค้าใหม่, การติดตามผล, การปิดการขาย, และการยกเลิกการขาย
|รวมถึงสถานการณ์การติดต่อครั้งแรก การติดตามผล และการยุติความสัมพันธ์; สามารถปรับแต่งได้; แนะนำให้จัดเก็บไว้ใน ClickUp Docs เพื่อความสอดคล้องของน้ำเสียงแบรนด์
|เทมเพลตอีเมลบันทึกข้อความตัวอย่างจาก Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ชอบใช้เทมเพลตอีเมลบันทึกข้อความแบบ Word
|ดาวน์โหลดและแก้ไขได้ใน Microsoft Word, Google Docs หรือ Apple Pages; ออกแบบมาเพื่ออีเมลบันทึกข้อความที่ชัดเจนและกระชับ
|เทมเพลต CRM สำหรับ Excel ฟรีจาก Vertex42
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ประกอบการเดี่ยวหรือทีมขนาดเล็กมากที่ติดตามลูกค้าเป้าหมายในสเปรดชีต
|ตาราง CRM สำหรับการจัดเรียง/กรองข้อมูลลูกค้า; การติดตามบันทึกผ่านความคิดเห็นในเซลล์/คอลัมน์บันทึก; ทางเลือกที่ง่ายเมื่อยังไม่มีระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบ
|เทมเพลตการนำเสนอขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การสร้างข้อความสื่อสารคุณค่าที่สอดคล้องกันเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของอีเมลติดตามผล
|กำหนดองค์ประกอบของการนำเสนอ (ปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, ความแตกต่าง, จุดพิสูจน์); เชื่อมโยงเอกสารการนำเสนอกับเทมเพลตอีเมล; ClickUp Brain สามารถสร้างเวอร์ชันการนำเสนอสำหรับบุคลิกที่แตกต่างกันได้
อีเมลติดตามการขายคืออะไร?
อีเมลติดตามการขายคือข้อความที่คุณส่งถึงลูกค้าเป้าหมายหลังจากที่คุณได้ติดต่อกับพวกเขาไปแล้วผ่านการโทร, การประชุม, หรือการสาธิต. วัตถุประสงค์ของมันคือเพื่อ รักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป และทำให้การปิดการขายใกล้เข้ามา.
ในขณะที่พนักงานขายทุกคนส่งอีเมลติดตามผล งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีเพียง 27% ของอีเมลขายเท่านั้นที่ถูกเปิด และน้อยกว่า 8% ที่ได้รับการตอบกลับ—ซึ่งมักเป็นเพราะขาดความเฉพาะบุคคล ส่งในเวลาที่ไม่เหมาะสม หรือซ่อนประเด็นสำคัญไว้
ปัญหาที่แท้จริงสำหรับทีมขายคือ "การกระจายบริบท" — เมื่อข้อมูลสำคัญถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน โดย80% ของเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ถูกใช้ไปกับการค้นหาและเตรียมข้อมูลแทนที่จะเป็นการขาย
ข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณอยู่ในระบบ CRM, ร่างอีเมลของคุณอยู่ใน Gmail, บันทึกการประชุมของคุณอยู่ในเอกสารแยกต่างหาก, และตัวเตือนการติดตามผลของคุณอยู่ในแอปงาน การแยกส่วนเช่นนี้เป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว ทำให้พลาดการติดตามผลและข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งทำให้ดีลหลุดลอยไป
ขจัดความขัดแย้งนี้โดยใช้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ซึ่งเทมเพลตอีเมลติดตามการขาย ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย และงานติดตามผลทั้งหมดของคุณอยู่รวมกันในที่เดียว
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ ขอแนะนำClickUp Brain ที่มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการนำเสนอเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่เหมาะสมภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ตัวอย่างหัวข้ออีเมลติดตามการขาย
หัวข้ออีเมลของคุณคือผู้พิทักษ์ของอีเมลคุณ หากมันล้มเหลว ข้อความของคุณก็จะไม่ถูกอ่านในจำนวนอีเมล 361.6 พันล้านฉบับต่อวัน และความพยายามของคุณก็จะสูญเปล่า หัวข้ออีเมลที่ดีที่สุดคือสั้น เป็นส่วนตัว และน่าสนใจ
ให้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร ใช้ชื่อหรือชื่อบริษัทของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และหลีกเลี่ยงคำที่ดูเป็นการสแปม เช่น "ฟรี" หรือ "ทำทันที" นี่คือตัวอย่างที่พิสูจน์แล้วสำหรับสถานการณ์ต่างๆ:
- หลังจากการโทรขาย: "มีคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับ [หัวข้อเฉพาะที่ได้พูดคุย]"
- หากไม่มีการตอบกลับ: "คุณไม่สนใจหรือ, [ชื่อ]?"
- หลังจากส่งข้อเสนอ/ใบเสนอราคา: "มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอหรือไม่?"
- หลังจากสาธิต: "[บริษัทของคุณ] + [บริษัทที่สนใจ]: ขั้นตอนต่อไป"
- หลังการประชุมหรือกิจกรรม: "ยินดีที่ได้พบคุณที่ [ชื่อกิจกรรม]"
- การติดต่อผู้มุ่งหวังที่เย็นชาอีกครั้ง: "ยังสนใจ [การแก้ปัญหา X] อยู่หรือไม่?"
- หลังจากฝากข้อความเสียง: "[ชื่อแรก], เพิ่งฝากข้อความเสียงไว้ให้คุณ"
- แนวทางที่เน้นคุณค่า: "แนวคิดสำหรับ [ความท้าทายเฉพาะที่พวกเขาได้กล่าวถึง]"
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดขัดในการหาคำที่เหมาะสมใช่ไหม? แค่ขอให้ClickUp Brainช่วยได้เลย AI Writer จะช่วยคุณถ่ายทอดความคิดให้เป็นรูปแบบอีเมลที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ
วิธีเขียนอีเมลติดตามการขาย
พนักงานขายใช้เวลาเฉลี่ย 21% ของวันไปกับการเขียนอีเมล—และส่วนใหญ่ของเวลานั้นถูกใช้ไปกับการเขียนอีเมลติดตามผลเดิมซ้ำใหม่ โครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถทำซ้ำได้จะช่วยให้คุณเขียนอีเมลที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
ใช้ กรอบการทำงานห้าส่วน นี้สำหรับทุกสถานการณ์การขาย:
- เปิดบทสนทนาแบบเฉพาะบุคคล: เริ่มต้นด้วยการอ้างอิงถึงรายละเอียดเฉพาะจากครั้งสุดท้ายที่คุณได้ติดต่อกัน การกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการสนทนาทางโทรศัพท์ การประชุม หรืออีเมลก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและไม่ได้ส่งข้อความแบบส่งไปจำนวนมาก
- การเตือนคุณค่า: ย้ำปัญหาหลักที่คุณแก้ไขหรือประโยชน์หลักที่คุณนำเสนออีกครั้งอย่างสั้นๆ อย่าสมมติว่าผู้มุ่งหวังจำทุกอย่างเกี่ยวกับโซลูชันของคุณได้
- ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลใหม่: เพิ่มสิ่งที่มีประโยชน์ในการสนทนา อาจเป็นกรณีศึกษา บทความที่เกี่ยวข้อง หรือคำตอบสำหรับคำถามที่พวกเขาเคยถาม เพื่อให้พวกเขามีเหตุผลในการมีส่วนร่วม
- การเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน (CTA): ขอให้ทำเพียงสิ่งเดียวที่ชัดเจน ขอให้พวกเขาจองการโทร ตอบกลับพร้อมข้อเสนอแนะ หรือยืนยันขั้นตอนถัดไป แต่หลีกเลี่ยงการขอหลายสิ่งพร้อมกัน
- การอนุมัติอย่างเป็นทางการ: ให้สั้นและมืออาชีพ หากมีความเหมาะสม ให้เพิ่มลิงก์ไปยังปฏิทินของคุณเพื่อให้การนัดหมายง่ายขึ้น
สำหรับเวลาที่เหมาะสม ควรติดตามผลภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังการประชุม หากคุณกำลังติดต่อกับผู้ที่ไม่รู้จักมาก่อน ควรเว้นระยะห่างระหว่างการติดต่อแต่ละครั้งประมาณสามถึงห้าวัน เมื่อคุณมีโครงสร้างแล้ว นี่คือ 15 ตัวอย่างเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งได้ ✨
📚 อ่านเพิ่มเติม:ต้นทุนแฝงจากการติดตามงานที่ไม่ตรงเวลาของทีมขายคืออะไร
15 แบบอีเมลติดตามการขายที่ดีที่สุด
การมีคลังแม่แบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่หากแม่แบบเหล่านั้นถูกเก็บไว้อย่างไม่เป็นระเบียบในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง ก็จะไม่เกิดประโยชน์มากนัก คุณจำเป็นต้องมีระบบในการจัดการ
รายการต่อไปนี้ครอบคลุมทั้งสคริปต์อีเมลที่พร้อมคัดลอกและเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้ทีมของคุณจัดการ อัตโนมัติ และติดตามกระบวนการติดตามผลทั้งหมดในระดับที่ใหญ่ขึ้น
1. เทมเพลตอีเมลติดตามผลใน ClickUp
ความเจ็บปวดจากการต้องเขียนอีเมลติดตามผลแบบเดิมซ้ำๆ นั้นเป็นเรื่องจริง มันทำให้เสียเวลาหลายชั่วโมงและนำไปสู่การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันภายในทีม
หยุดเริ่มต้นใหม่จากศูนย์และนำเทมเพลตของคุณมาไว้ที่ที่งานของคุณเกิดขึ้น รับโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าภายในClickUp Docsด้วยเทมเพลตอีเมลติดตามผลของ ClickUp
มีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับส่วนเปิด, ข้อเสนอคุณค่า, คำกระตุ้นการตัดสินใจ, และการลงท้าย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอีเมลสอดคล้องกับแบรนด์ เนื่องจากอยู่ใน ClickUp ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้ข้างๆ งานของกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลดีลของพวกเขา—ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างสถานการณ์สำหรับการติดตามหลังการประชุม หลังการสาธิต หรือการตรวจสอบทั่วไป
- รับตัวเปิดที่พร้อมใช้งานส่วนตัว เตือนคุณค่า ลิงก์ทรัพยากร และคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว
- ปรับโทนและระยะเวลาได้อย่างรวดเร็วให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหรือขนาดของธุรกรรมที่แตกต่างกัน
- ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างรูปแบบที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ทันทีโดยการดึงบริบทจากงานของผู้ที่สนใจหรือบันทึกก่อนหน้านี้
2. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
คุณเพิ่งมีการโทรขายที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อคุณนั่งลงเพื่อเขียนการติดตามผล คุณกลับลืมรายละเอียดสำคัญไป นี่นำไปสู่การส่งอีเมลทั่วไปที่ไม่สามารถสร้างแรงผลักดันที่คุณสร้างไว้ได้
ด้วยเทมเพลตการโทรขายของ ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อบันทึกการโทรของคุณกับการดำเนินการติดตามผลได้โดยตรง
บันทึกผู้เข้าร่วมประชุม หัวข้อการหารือ และรายการที่ต้องดำเนินการไว้ในที่เดียว. หลังการประชุม ให้เริ่มงานติดตามผลโดยใช้แบบอีเมลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าบริบทของการสนทนาไม่สูญหาย.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- กล่าวถึงประเด็นเฉพาะจากการสนทนาของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณได้ตั้งใจฟัง
- เชื่อมต่อบันทึกการโทรของคุณโดยตรงกับงานติดตามผลเพื่อไม่ให้มีรายการที่ต้องดำเนินการตกหล่น
- รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการอ้างอิงหัวข้อการโทรเฉพาะ เช่น "ตามที่เราได้พูดคุยกัน ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของทีมคุณคือ..."
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อจับสรุปการโทรโดยอัตโนมัติและป้อนข้อมูลเข้าสู่การปรับแต่งอีเมลของคุณได้โดยตรง
3. แม่แบบ CRM การขาย ClickUp
เมื่อคุณต้องจัดการกับระบบ CRM แยกต่างหาก, โปรแกรมอีเมลของคุณ, และรายการสิ่งที่ต้องทำ, มันง่ายมากที่จะพลาดวันที่ติดตามผล. การกระจายของบริบทนี้ทำให้ดีลเย็นลงเพียงเพราะไม่มีใครรู้ว่าผู้ติดต่อใดต้องการความสนใจ.
จัดการลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, และตารางการติดตามผลโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ CRM แยกต่างหากที่ไม่เชื่อมต่อด้วยการใช้เทมเพลต CRM สำหรับการขายของ ClickUp คุณสามารถติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทุกคนและสถานะการติดตามผลของพวกเขาได้ในมุมมองเดียว ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของเครื่องมือ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามข้อมูลการติดตามที่สำคัญ เช่น วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด วันที่ติดตามครั้งถัดไป และขั้นตอนของดีลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สร้างมุมมองที่แสดงให้คุณเห็นทันทีว่าผู้มุ่งหวังคนใด "ต้องการการติดตามผลวันนี้"
- เข้าถึงเทมเพลตอีเมลของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อใด ๆ เพื่อการติดต่อที่รวดเร็วและมีบริบทครบถ้วน
4. การทำงานอัตโนมัติทางอีเมลด้วยเทมเพลต ClickUp
การพึ่งพาความจำหรือการเตือนปฏิทินด้วยตนเองในการติดตามงานอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดของมนุษย์
ส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงสถานะงาน วันที่ครบกำหนด หรือเงื่อนไขอื่น ๆด้วยเทมเพลตอีเมลอัตโนมัติของ ClickUpและระบบอัตโนมัติของClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ให้ระบบจัดการเรื่องเวลาเอง เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติให้สร้างงานติดตามผลหลังจากสถานะดีลเปลี่ยนเป็น "ส่งข้อเสนอแล้ว" เป็นเวลา 3 วัน
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ผสานการทำงานอัตโนมัติกับการตรวจสอบโดยมนุษย์ด้วยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อร่างอีเมลให้คุณตรวจสอบและส่งด้วยตนเอง เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ
- ให้ ClickUp Brain ร่างเนื้อหาติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอิงจากประวัติงานและบันทึกของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลอัตโนมัติทุกฉบับยังคงให้ความรู้สึกส่วนตัวและเกี่ยวข้อง
5. แม่แบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
สร้างแคมเปญการส่งอีเมลแบบหยดและอีเมลแบบครั้งเดียวด้วยเทมเพลตแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp
เมื่อทีมขายและทีมการตลาดไม่สอดคล้องกัน พวกเขาอาจส่งข้อความที่ขัดแย้งกันไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเดียวกัน ซึ่งสร้างประสบการณ์ที่สับสนและทำให้ความพยายามของทุกคนสูญเปล่า
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ให้วางแผนลำดับการติดตามแบบหลายจุดสัมผัสของคุณไว้ในที่เดียวกับกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ ของคุณ เมื่อทั้งสองทีมเห็นไทม์ไลน์ของแคมเปญและข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเหมือนกัน ข้อความของคุณก็จะคงความสม่ำเสมอ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- จัดโครงสร้างลำดับอีเมลติดตามผล 3 ถึง 5 ฉบับได้อย่างง่ายดาย พร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละจุดติดต่อ
- ตรวจสอบอัตราการเปิดและการคลิกผ่านในแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อดูว่าอะไรได้ผล
- เก็บรักษาอีเมลทั้งหมดของคุณ, คัดลอก, และการสื่อสารไว้ในที่เดียวเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดตามกระบวนการขายและผลลัพธ์ทั้งหมดได้อย่างเป็นศูนย์กลางในที่เดียวด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่สามารถปรับแต่งและแชร์ได้
6. แม่แบบอีเมลการตลาด ClickUp
การส่งการติดตามที่เน้นการขายมากเกินไปในช่วงต้นของวงจรการขายอาจทำให้ลูกค้าที่ยังไม่พร้อมซื้อรู้สึกกลัวได้ คุณจำเป็นต้องมีวิธีที่จะทำให้ลูกค้าจำคุณได้โดยไม่ดูเป็นการบังคับ ผสมผสานข้อความทางการขายและการตลาดให้เข้ากันอย่างลงตัวเพื่อให้การติดต่อดูนุ่มนวลขึ้น
บ่มเพาะลูกค้าด้วยอีเมลที่เน้นคุณค่าและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ แทนการเสนอขายโดยตรง โดยใช้เทมเพลตอีเมลการตลาดของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งปันเนื้อหา กรณีศึกษา หรือคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายในระยะเริ่มต้น หรือสำหรับแคมเปญกระตุ้นการมีส่วนร่วมซ้ำ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- โครงสร้างที่เน้นคุณค่าเป็นอันดับแรกส่งเสริมให้คุณนำเสนอด้วยทรัพยากรที่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลเชิงลึกก่อน ตามด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่นุ่มนวล
- เก็บรักษาทรัพย์สินทางการตลาดทั้งหมดของคุณ เช่น กรณีศึกษาและเอกสารไวท์เปเปอร์ ใน ClickUp Docs เพื่อการแทรกเข้าอีเมลของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่พนักงานขาย
7. เทมเพลตอีเมลแนะนำธุรกิจ ClickUp
หากอีเมลแรกที่คุณส่งถึงลูกค้าเป้าหมายอ่อนแอ การติดตามครั้งต่อ ๆ ไปทั้งหมดจะรู้สึกเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบาก ความประทับใจแรกที่ไม่ดีสามารถทำลายโอกาสทางธุรกิจได้ก่อนที่จะเริ่มต้นเสียอีก
อีเมลแนะนำตัวที่แข็งแกร่งและเกี่ยวข้องทำให้การติดตามครั้งต่อไปง่ายขึ้น เพราะคุณได้สร้างความชัดเจนแล้วว่าทำไมคุณถึงติดต่อมา
เทมเพลตอีเมลแนะนำธุรกิจของ ClickUpมอบรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับการติดต่อครั้งแรกของคุณ สร้างความประทับใจแรกที่ดีด้วยบทนำที่มีโครงสร้างซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการติดตามผลในอนาคต
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- แนะนำให้คุณครอบคลุมถึงตัวตนของคุณ เหตุผลที่คุณติดต่อ สิ่งที่พวกเขาจะได้รับ และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างรูปแบบการแนะนำตัวที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้อย่างรวดเร็วสำหรับกลุ่มผู้ซื้อที่แตกต่างกัน
- ให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมของอีเมลแนะนำตัวของคุณได้โดยตรงในมุมมอง CRM ของคุณภายใน ClickUp
8. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
หากไม่มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับดีลของคุณ คุณจะไม่มีทางรู้ว่าดีลใดกำลังชะลอตัวหรือต้องการการติดตามผล การขาดความโปร่งใสนี้ทำให้ดีลหลุดลอยไปเพียงเพราะถูกลืม
ป้องกันไม่ให้ดีลเย็นชาด้วยการจัดการท่อดีลแบบภาพ เห็นสถานะทุกขั้นตอนและสถานะการติดตามของดีลแต่ละรายการในมุมมอง Kanbanหรือมุมมองรายการ ด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pipeline ตัวแทนขายสามารถเห็นได้ทันทีว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดต้องการความสนใจ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ปรับแต่งขั้นตอนต่างๆ เช่น "ติดต่อแล้ว" "กำหนดการติดตามผล" และ "ส่งข้อเสนอแล้ว" ให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ
- ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงรายการดีลที่มีการติดตามล่าช้าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อย้ายดีลระหว่างขั้นตอนโดยอัตโนมัติเมื่อการติดตามผลเสร็จสิ้น
9. แม่แบบคู่มือกลยุทธ์การขาย ClickUp
เมื่อพนักงานใหม่เข้าร่วมทีม พวกเขามักไม่ทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของทีมในการติดตามงาน ซึ่งส่งผลให้การติดต่อสื่อสารไม่สม่ำเสมอและใช้เวลาในการปรับตัวนานขึ้น
บันทึกคู่มือการติดตามของทีมคุณเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน จับภาพแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด,สคริปต์อีเมล, และแนวทางเวลาในเทมเพลตเอกสารด้วยเทมเพลตกลยุทธ์การขายของ ClickUp โดยการเก็บคู่มือไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกับดีลของคุณ คุณจะช่วยให้ตัวแทนใหม่เรียนรู้งานได้เร็วขึ้น
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- รวมส่วนสำหรับกฎเวลา, กรอบการสื่อสาร, และการจัดการข้อโต้แย้ง
- เชื่อมโยงคู่มือกลยุทธ์ของคุณกับเทมเพลตอีเมลและระบบอัตโนมัติของคุณโดยตรงเพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- ให้ตัวแทนใช้ ClickUp Brain เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับเพลย์บุ๊กและรับคำตอบแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรบกวนผู้จัดการ
10. แม่แบบบันทึกการประชุมการขาย ClickUp
หลังจากการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจสำคัญมักสูญหายในบันทึกที่กระจัดกระจายหรือถูกลืมไปทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้คุณต้องส่งการติดตามผลที่ขาดบริบทเฉพาะ และขั้นตอนสำคัญถัดไปไม่เคยเสร็จสมบูรณ์
บันทึกการตัดสินใจ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และผู้รับผิดชอบในการติดตามผลด้วยเทมเพลตรายงานการประชุมการขายของ ClickUp รายงานการประชุมเหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่การปรับแต่งอีเมลติดตามผลของคุณโดยตรง ทำให้คุณสามารถเขียนสิ่งต่างๆ เช่น "ตามที่เราได้พูดคุยกัน คุณได้กล่าวถึงข้อกังวล X..."
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม หัวข้อการประชุม ประเด็นการหารือ และข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
- ใช้ ClickUp AI Notetaker เพื่อสร้างสรุปการประชุมและดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถกรอกลงในเทมเพลตนี้ได้
- เชื่อมโยงรายงานการประชุมของคุณโดยตรงกับงานที่ต้องติดตามและบันทึกการดำเนินการ เพื่อให้บริบททั้งหมดอยู่ในที่เดียว
11. แม่แบบอีเมลติดตามผล 30 แบบของ HubSpot
การค้นหาเทมเพลตภายนอกอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่บ่อยครั้งจะนำไปสู่การสะสมไฟล์ที่ไม่เชื่อมโยงกันHubSpot's 30 Follow-Up Email Templatesนำเสนอสคริปต์ 30 แบบในที่เดียวสำหรับสถานการณ์ต่างๆ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตเหล่านี้:
- จัดการกับสถานการณ์เช่น หลังการประชุม, ไม่มีการตอบกลับ, และหลังจากฝากข้อความเสียง
- ปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ
- นำเข้าข้อมูลเหล่านี้ไปยัง ClickUp Docs เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้เพียงหนึ่งเดียวสำหรับทีมของคุณ
12. เทมเพลตอีเมลขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 75 แบบจาก HubSpot
เทมเพลตอีเมลขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 75 แบบของ HubSpotครอบคลุมสถานการณ์การขายที่กว้างขวางกว่าการติดตามผลเพียงอย่างเดียว รวมถึงการค้นหาลูกค้าใหม่และการปิดการขาย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตเหล่านี้:
- เทมเพลตอีเมลแบบสัมผัสแรกช่วยให้คุณเริ่มต้นการสนทนาที่มีความหมายและสร้างความสัมพันธ์
- อีเมลติดตามผลช่วยให้การสนทนาดำเนินต่อไปและนำทางลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขาย
- อีเมลยุติความสัมพันธ์จะยุติการติดต่อกับลูกค้าที่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ พร้อมเปิดโอกาสสำหรับอนาคต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: โดยการคัดลอกเทมเพลตเหล่านี้ไปยัง ClickUp Docs คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับเสียงของแบรนด์ของคุณและจัดระเบียบด้วยแท็กและโฟลเดอร์ ทำให้ค้นหาและเข้าถึงได้ง่ายอยู่ถัดจาก CRM และงานของคุณ
13. เทมเพลต.เน็ต เทมเพลตบันทึกข้อความทางอีเมลในรูปแบบ Word
บางทีมอาจคุ้นเคยกับการทำงานใน Microsoft Word และอาจมองหาเทมเพลตที่สามารถดาวน์โหลดได้.เทมเพลตตัวอย่างอีเมล์เมโมของ Template.netเป็นเทมเพลตที่รองรับ Word ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้.
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- เขียนอีเมลบันทึกข้อความที่ชัดเจนและกระชับถึงลูกค้าและพันธมิตร
- ดาวน์โหลดและแก้ไขใน Microsoft Word, Google Docs หรือ Apple Pages
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อพนักงานหลายคนดาวน์โหลดและแก้ไขสำเนาในเครื่องของตนเอง ข้อความของคุณอาจไม่สอดคล้องกัน วิธีที่ดีกว่าคือให้นำเทมเพลตเหล่านี้ไปใช้งานใน ClickUp Docs ซึ่งทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์และเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลา
14. เทมเพลต CRM สำหรับ Excel ฟรีจาก Vertex42
สำหรับทีมขนาดเล็กมากหรือผู้ประกอบการเดี่ยว การติดตามลูกค้าเป้าหมายในสเปรดชีตอาจดูเหมือนเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายVertex42's Free Excel CRM Templateเป็นตัวเลือกฟรีที่คุณสามารถใช้ได้
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- ใช้ตารางฐานข้อมูล CRM เพื่อจัดเรียง, คัดกรอง, และแสดงข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายของคุณผ่านความคิดเห็นในเซลล์หรือคอลัมน์บันทึก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Excel ขาดการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการผสานรวมกับเครื่องมืออีเมลของคุณ เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น คุณจะใช้เวลาในการอัปเดตสเปรดชีตมากกว่าการขาย รับอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยเหมือนสเปรดชีตพร้อมพลังของการทำงานอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันในตัวโดยใช้ เทมเพลต ClickUp Sales CRM เป็นเส้นทางอัปเกรดที่ง่ายดาย
15. แม่แบบการนำเสนอขายของ ClickUp
หากอีเมลติดตามผลของทีมคุณมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกัน คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์อาจสูญหายไป สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อการนำเสนอขายของคุณไม่ได้ถูกบันทึกไว้และเข้าถึงได้ง่าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารคุณค่าอย่างสม่ำเสมอในทุกการติดตามผลโดยการสร้างและปรับปรุงข้อเสนอหลักของคุณในเอกสารกลางด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Pitch ตัวแทนขายที่เข้าใจและนำไปใช้ในตัวเองสามารถผสานคุณค่าที่สำคัญเข้าไปในทุกการติดตามผลได้โดยไม่ฟังดูเหมือนอ่านจากสคริปต์
ทำไมคุณถึงชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดองค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ เช่น ปัญหา, วิธีแก้ไข, ความแตกต่าง, และจุดพิสูจน์
- เชื่อมโยงเอกสารนำเสนอของคุณกับเทมเพลตอีเมลของคุณโดยตรงเพื่อให้ข้อความสอดคล้องกัน
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเวอร์ชันต่างๆ ของการนำเสนอของคุณสำหรับกลุ่มผู้ซื้อที่แตกต่างกัน
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงในการติดตามผลทางอีเมลเพื่อเพิ่มยอดขาย
แม้จะมีเทมเพลตที่ดีที่สุด ก็ยังง่ายที่จะทำผิดพลาดซึ่งทำให้อัตราการตอบกลับของคุณลดลง การส่งการติดตามที่ถูกละเลยหรือแย่กว่านั้นคือการกระตุ้นให้ผู้รับยกเลิกการสมัคร สามารถทำลายความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ควรหลีกเลี่ยง:
- หัวข้อเริ่มต้นทั่วไป: การเริ่มต้นด้วย "แค่ตรวจสอบ" หรือ "ติดตามผล" ส่งสัญญาณว่าคุณไม่ได้ปรับแต่งอีเมลให้เฉพาะเจาะจง และทำให้ง่ายต่อการเพิกเฉย
- ไม่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน: คำขอที่คลุมเครือเช่น "แจ้งความคิดเห็นของคุณให้ทราบ" ไม่ได้ให้ขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการกระทำได้
- ติดตามมากเกินไปและเร็วเกินไป: การส่งข้อความติดตามไปยังกล่องจดหมายของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าบ่อยเกินไปจะทำให้ดูเหมือนกำลังหมดหวัง และเป็นวิธีที่รวดเร็วในการทำให้พวกเขาเลิกติดตาม
- การละเลยบริบทก่อนหน้า: การไม่กล่าวถึงสิ่งที่คุณได้พูดคุยกันในครั้งก่อนทำให้คุณถูกมองข้าม
- กำแพงข้อความ: อีเมลที่ยาวและแน่นเกินไปมักไม่ถูกอ่านในวันที่ยุ่ง ควรทำให้ข้อความของคุณสแกนได้ง่ายด้วยย่อหน้าสั้น ๆ และหัวข้อย่อย
- เวลาไม่เหมาะสม: การส่งอีเมลตอน 23.00 น. ในวันศุกร์แทบจะรับประกันได้เลยว่าจะถูกฝังอยู่ใต้กองงานในเช้าวันจันทร์
- ไม่มีคุณค่าเพิ่ม: ทุกการติดตามควรมีสิ่งที่เป็นประโยชน์มอบให้ หากคุณเพียงแค่ขออะไรบางอย่าง คุณก็ไม่ได้ให้เหตุผลที่พวกเขาควรตอบกลับ
พื้นที่ทำงานแบบรวมช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ แม่แบบช่วยให้มีโครงสร้าง การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp จัดการเรื่องเวลา และบันทึกที่รวมศูนย์ใน ClickUp ช่วยป้องกันการสูญเสียบริบท
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
ในขณะที่ AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมที่ประสบความสำเร็จจะเป็นทีมที่ใช้ AIเพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่— ไม่ใช่เพื่อส่งข้อความทั่วไปแบบไม่เจาะจง แต่เพื่อทำให้ทุกการติดตามรู้สึกถึงเจตนาและความใส่ใจ
เพื่อดูว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการขายของคุณได้ทั้งหมดอย่างไร นอกเหนือจากการติดตามผลเพียงอย่างเดียว ชมการสาธิตเชิงปฏิบัติที่แสดงกลยุทธ์สำคัญในการใช้ประโยชน์จาก AI ตลอดกระบวนการขายของคุณ
เปลี่ยนเทมเพลตการติดตามผลของคุณให้เป็นดีลที่ปิดการขายได้
การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพคือการผสมผสานระหว่างโครงสร้าง, เวลาที่เหมาะสม, และการปรับให้เหมาะกับบุคคล. สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ทำลายกลยุทธ์การติดตามผลคือการกระจายตัว—เมื่อข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, ร่างอีเมล, และการแจ้งเตือนงานของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ, สิ่งต่าง ๆ จะหลุดรอดไปอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้.
ทีมขายที่รวมเทมเพลต ข้อมูล และกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียวสามารถปิดการขายได้มากขึ้น เพราะไม่มีอะไรสูญหาย ทุกการติดต่อจะต่อยอดจากครั้งก่อน สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าเป้าหมาย
พร้อมที่จะรวมศูนย์การติดตามการขายของคุณแล้วหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
เทมเพลตข้อความอีเมลคือคำจริงที่คุณส่ง เช่น หัวเรื่องและเนื้อหาของข้อความ ส่วนเทมเพลตเวิร์กโฟลว์คือระบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อจัดระเบียบว่าเมื่อใด อย่างไร และส่งอีเมลเหล่านั้นถึงใคร รวมถึงการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและการติดตามผล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายส่วนใหญ่แนะนำให้มีการติดต่อห้าถึงเจ็ดครั้งก่อนที่จะดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม จำนวนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ ขนาดของดีล และสัญญาณการมีส่วนร่วมที่คุณเห็นจากลูกค้าเป้าหมาย
ใช่ คุณสามารถทำได้ ระบบอัตโนมัติสามารถจัดการเวลาและการกระตุ้นได้ ในขณะที่เครื่องมือ AI อย่าง ClickUp Brain สามารถร่างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณได้ เพื่อให้คุณตรวจสอบก่อนส่ง