ตัวเลือกเทมเพลตอีเมลขายฟรีเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง

🔎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง87%ของผู้นำด้านการตลาดเชื่อว่าการตลาดผ่านอีเมลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันความสำเร็จ
แม้จะมีการวิจัยอย่างละเอียดและเข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างลึกซึ้งแล้วก็ตาม การได้รับการตอบกลับจากอีเมลขายของคุณก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และนั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะลูกค้าได้รับอีเมลหลายสิบฉบับต่อวัน ดังนั้นคุณจึงต้องการอีเมลที่ถูกออกแบบมาอย่างดีและปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า เพื่อดึงดูดความสนใจของพวกเขา
นั่นคือจุดที่เทมเพลตอีเมลขายสินค้าเข้ามาช่วย. พวกเขามอบโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความมีส่วนร่วม ในขณะที่คุณสามารถปรับแต่งข้อความหลักได้ตามต้องการ. การใช้เทมเพลตอีเมลขายสินค้าที่เหมาะสมช่วยประหยัดเวลา รักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสาร และเพิ่มอัตราการตอบกลับ.
มาสำรวจเทมเพลตอีเมลขายฟรีที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อให้แคมเปญการขายของคุณได้รับการกระตุ้นอย่างที่ต้องการ ⚡
เทมเพลตอีเมลขายสินค้าคืออะไร?
เทมเพลตอีเมลขายคือรูปแบบอีเมลที่เขียนไว้ล่วงหน้าเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย, บ่มเพาะลูกค้า, และปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ. พวกมันมอบกรอบโครงสร้างสำหรับการจัดการอีเมล, ทำให้เกิดความสม่ำเสมอในขณะที่อนุญาตให้ปรับแต่งได้ตามต้องการ.
ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่านการทดสอบแล้ว เทมเพลตอีเมลขายจะช่วยคุณประหยัดเวลา รักษาเสียงของแบรนด์ และปรับปรุงอัตราการตอบกลับ
เทมเพลตอีเมลขายที่มีโครงสร้างดีควรประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้:
- หัวข้ออีเมล:47%ของอีเมลถูกเปิดหรือถูกทิ้งไปขึ้นอยู่กับหัวข้ออีเมล หัวข้อที่น่าสนใจและกระชับเพื่อดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้รับเปิดอีเมล ✅
- คำทักทายส่วนบุคคล: การเรียกชื่อผู้รับเพื่อสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงส่วนตัวด้วยความปรารถนาดี ✅
- จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ: ประโยคเปิดที่ทรงพลังซึ่งกระตุ้นความสนใจ ชี้ให้เห็นปัญหา หรืออ้างอิงถึงอีเมลหรือการโต้ตอบก่อนหน้านี้ ✅
- ข้อเสนอคุณค่า: คำอธิบายที่ชัดเจนและกระชับเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักไม่กี่ประการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้รับ เพื่อสร้างคุณค่าทันทีให้กับอีเมล ✅
- หลักฐานทางสังคม: เมื่อลูกค้าดูรีวิวจากลูกค้าคนอื่น ๆ พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ อีเมลควรมีคำรับรองจากลูกค้าที่มีอยู่จริง ✅
- คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA): คำกระตุ้นการตัดสินใจที่สามารถทำได้จริงและชัดเจน เช่น การนัดหมายการโทรหรือแชทอย่างรวดเร็ว การลงทะเบียนเพื่อรับการสาธิต หรือการตอบกลับอีเมลเพื่อดำเนินการสนทนาต่อไป ✅
- คำกล่าวปิด: การปิดท้ายอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพ พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปิดท้าย และเปิดโอกาสสำหรับการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม ✅
- ลายเซ็น: รายละเอียดการติดต่อ ชื่อบริษัท และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ✅
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
กรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้เทมเพลตอีเมลขายสินค้า
การจัดการการสื่อสารการขายมักใช้เวลามาก แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
ClickUp, แอปสำหรับงานประจำวัน ช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ช่วยการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างอีเมลขายที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย ติดตามผล หรือปิดการขาย ClickUp Brain สามารถสร้างเทมเพลตอีเมลที่โน้มน้าวใจและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่รักษาการมีส่วนร่วมให้สูงอยู่เสมอ
นี่คือแปดกรณีการใช้งานที่ทรงพลังและคำแนะนำสำหรับ ClickUp Brain ที่จะช่วยคุณสร้างอีเมลขายที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสถานการณ์
1. อีเมลติดต่อครั้งแรก
การดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณมาก่อนนั้นเป็นเรื่องยาก! มันเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายที่ไม่คุ้นเคยกับแบรนด์ของคุณ การทำลายกำแพงน้ำแข็งด้วยอีเมลที่ส่งถึงคนที่ไม่รู้จักคุณมาก่อนนั้นต้องการให้คุณดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็ว สร้างความน่าเชื่อถือ และนำเสนอคุณค่าทันที—ทั้งหมดนี้ในเพียงไม่กี่ประโยค
ตัวอย่างที่ 2: แม่แบบที่สร้างจาก ClickUp Brain
หัวข้ออีเมล: ปลดล็อก [ประโยชน์เฉพาะ] สำหรับธุรกิจของคุณกับ [ชื่อบริษัทของคุณ] สวัสดี [ชื่อผู้รับ], หวังว่าคุณจะสบายดี! ผม/ดิฉัน [ชื่อของคุณ], [ตำแหน่งของคุณ] ที่ [ชื่อบริษัทของคุณ]. เราเชี่ยวชาญใน [อธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือสินค้า/บริการของคุณ], ช่วยเหลือธุรกิจเช่น [ชื่อบริษัทของผู้รับ] ให้บรรลุ [ประโยชน์หรือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง]. ผมสังเกตเห็นว่า [สังเกตการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับบริษัทของพวกเขา, อุตสาหกรรม, หรือปัญหาที่พวกเขาอาจเผชิญ] ด้วย [ชื่อบริษัทของคุณ], เราได้ช่วยเหลือบริษัทเช่น [กล่าวถึงลูกค้าที่มีชื่อเสียงหรืออุตสาหกรรม] ให้บรรลุ [ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เฉพาะเจาะจง] นี่คือวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้: 1. [ประโยชน์หรือคุณสมบัติที่สำคัญ #1] 2. [ประโยชน์หรือคุณสมบัติที่สำคัญ #2] 3. [ประโยชน์หรือคุณสมบัติหลัก #3] คุณเปิดใจที่จะคุยกันสั้น ๆ 15 นาทีเพื่อสำรวจว่าเราสามารถช่วยเหลือ [ชื่อบริษัทของผู้รับ] ในการบรรลุ [เป้าหมายเฉพาะหรือแก้ไขปัญหา] ได้อย่างไรบ้างหรือไม่? คุณสามารถจองเวลาที่สะดวกสำหรับคุณผ่านลิงก์นี้: [ใส่ลิงก์สำหรับการนัดหมาย]. หรือหากคุณต้องการให้ฉันช่วยจองเวลาให้คุณ ฉันก็ยินดีช่วยเหลือเช่นกัน. รอคอยที่จะได้ติดต่อ!ขอแสดงความนับถือ[ชื่อเต็มของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัทของคุณ]
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเนื้อหาเพื่อเสริมการขาย (พร้อมตัวอย่าง)
💡 เคล็ดลับด่วน: มีหลายวิธีที่คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอีเมลได้ด้วยการใช้อัลกอริทึมเพื่อเขียนอีเมลขายสินค้า.
ClickUp Brain, ตัวอย่างเช่น, ช่วยคุณ:
- อัตโนมัติอีเมลประจำโดยเรียนรู้สไตล์การเขียนของคุณ
- สแกนอีเมลเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดด้านการสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน หรือโครงสร้าง
- รับหัวเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจาก AI ธรรมชาติวิเคราะห์อีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างหัวเรื่อง
- แบ่งกลุ่มรายการเนื้อหาของคุณและปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยรายละเอียดเฉพาะเจาะจง
2. การติดตามผลหลังการติดต่อครั้งแรก
การรักษาความสนใจของผู้ติดต่อหลังจากสนทนาหรือพบปะครั้งแรกเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างความประทับใจแรกที่ดีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น อีเมลติดตามผลที่วางแผนมาอย่างดีจะรักษาแรงผลักดันและเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนผู้ติดต่อให้กลายเป็นลูกค้า
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยได้:
ตัวอย่างที่ 2: เทมเพลตที่สร้างจาก ClickUp Brain
หัวข้ออีเมล: ติดตามผล: ปลดล็อก [ประโยชน์เฉพาะ] สำหรับ [ชื่อบริษัทของผู้รับ]
สวัสดี [ชื่อผู้รับ],
หวังว่าคุณจะสบายดี! ฉันติดตามการสนทนาล่าสุดของเราเกี่ยวกับวิธีที่ [ชื่อบริษัทของคุณ] สามารถช่วยให้ [ชื่อบริษัทของผู้รับ] บรรลุ [เป้าหมายหรือประโยชน์เฉพาะ]
เพื่อสรุปโดยย่อ เราเชี่ยวชาญใน [กล่าวถึงคุณค่าที่นำเสนอของคุณอย่างสั้นๆ] และผมเชื่อว่าเราสามารถสร้างผลกระทบที่แท้จริงได้ด้วยการ [ระบุประโยชน์หรือวิธีแก้ปัญหาเฉพาะ]
เพื่อเพิ่มคุณค่าเพิ่มเติม นี่คือ [ทรัพยากร, กรณีศึกษา, หรือข้อมูลเชิงลึก] ที่เน้นย้ำถึงวิธีที่เราได้ช่วยเหลือบริษัทเช่น [ระบุลูกค้าหรืออุตสาหกรรม] ให้บรรลุ [ผลลัพธ์เฉพาะ]: [แทรก ลิงก์ หรือ ไฟล์แนบ].
ฉันยินดีที่จะดำเนินการสนทนาของเราต่อและสำรวจวิธีที่เราสามารถปรับโซลูชันให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ คุณสะดวกสำหรับการโทรติดตามผลสั้นๆ ในสัปดาห์นี้หรือไม่? คุณสามารถจองเวลาได้ที่นี่: [Insert Scheduling Link]
รอคอยที่จะได้ยินจากคุณ!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อเต็มของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัทของคุณ]
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือจดบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด
3. อีเมลเชิญชวนให้กลับมาใช้งาน
เหตุการณ์ที่พบได้บ่อยในด้านการขายคือลูกค้าเป้าหมายของคุณเงียบหายไป แทนที่จะปล่อยให้พวกเขาหายไป การส่งอีเมลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมใหม่อย่างรอบคอบจะช่วยฟื้นฟูความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยได้:
ตัวอย่างที่ 2: เทมเพลตที่สร้างจาก ClickUp Brain
หัวข้ออีเมล: มาติดต่อกันอีกครั้ง: อัปเดตที่น่าตื่นเต้นจาก [ชื่อบริษัทของคุณ]
สวัสดี [ชื่อผู้รับ],
หวังว่าอีเมลฉบับนี้จะถึงคุณในสภาวะที่ดี! นานแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน และฉันต้องการติดต่อเพื่อเตือนให้คุณทราบว่า [ชื่อบริษัทของคุณ] สามารถช่วยเหลือ [ชื่อบริษัทของผู้รับ] ให้บรรลุ [เป้าหมายหรือประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจง] ได้อย่างไร
ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราคุยกัน เราได้แนะนำข้อเสนอใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งผมเชื่อว่าอาจเปลี่ยนเกมสำหรับทีมของคุณ:
- [ข้อเสนอ/ฟีเจอร์ใหม่ #1 และประโยชน์ที่ได้รับ]
- [ข้อเสนอใหม่/คุณสมบัติใหม่ #2 และประโยชน์ของมัน]
- [ข้อเสนอ/ฟีเจอร์ใหม่ #3 และประโยชน์ที่ได้รับ]
การอัปเดตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจเช่นของคุณสามารถ [คุณค่าหรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง] ได้ง่ายขึ้น
ฉันยินดีที่จะติดต่อและแบ่งปันว่าฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้สามารถช่วยให้ [ชื่อบริษัทของผู้รับ] บรรลุ [เป้าหมายเฉพาะ] ได้อย่างไร คุณสะดวกที่จะพูดคุยกันสั้นๆ ทางโทรศัพท์หรือไม่? คุณสามารถจองเวลาได้ที่นี่: [แทรกลิงก์การนัดหมาย] หรือแจ้งเวลาที่คุณสะดวกให้ฉันทราบ แล้วฉันจะพยายามจัดให้ตามความสะดวกของคุณ
รอคอยที่จะได้พูดคุยกัน!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อเต็มของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัทของคุณ]
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมพนักงานออนไลน์ที่ดีที่สุด
4. คำเชิญเข้าร่วมการสาธิตผลิตภัณฑ์
การเห็นคือความเชื่อ ดังนั้นในฐานะมืออาชีพด้านการขาย คุณต้องการให้ลูกค้าเห็นผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานจริงโดยเร็วที่สุด! อีเมลเชิญชมการสาธิตที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าใจถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณและนำพวกเขาเข้าใกล้การตัดสินใจซื้อและเข้าร่วม การเป็นลูกค้ามากขึ้น
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยได้:
ตัวอย่างที่ 2: เทมเพลตที่สร้างจาก ClickUp Brain
หัวข้ออีเมล: ชม [ชื่อบริษัท] ในการปฏิบัติจริง—เข้าร่วมการสาธิตสดกับเรา!
สวัสดี [ชื่อผู้รับ],
คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมคุณ? มาร่วมชมการสาธิตสดของ [ชื่อบริษัท] แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงาน, เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ, และทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง.
ในเวลาเพียง 30 นาที คุณจะค้นพบวิธีที่ [ชื่อบริษัท] สามารถ:
- [ข้อเสนอ/ฟีเจอร์ใหม่ #1 และประโยชน์ที่ได้รับ]
- [ข้อเสนอใหม่/คุณสมบัติใหม่ #2 และประโยชน์ของมัน]
- [ข้อเสนอ/ฟีเจอร์ใหม่ #3 และประโยชน์ที่ได้รับ]
[จองที่นั่งของคุณตอนนี้](ใส่ลิงก์ตัวอย่าง)
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ใช่ไหม? ไม่มีปัญหา! ลงทะเบียนไว้ก่อนเลย แล้วเราจะส่งบันทึกการถ่ายทอดสดให้คุณดูได้ตามสะดวก
รอคอยที่จะได้พบคุณที่นั่น!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อเต็มของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัทของคุณ]
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:คุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการและมีคุณค่ามากที่สุดในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือการแชร์ไฟล์ การติดตามเวลา การผสานรวมอีเมล และการจัดการงบประมาณ รับทั้งหมดนี้และอีกมากมายกับClickUp แอปเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน!
5. อีเมลข้อเสนอหรือใบเสนอราคา
การส่งข้อเสนอราคาอย่างมืออาชีพไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า. อีเมลข้อเสนอควรมีมากกว่าตัวเลขเพียงอย่างเดียว; มันควรเสริมสร้างคุณค่าของข้อเสนอของคุณ และทำให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถตอบตกลงได้ง่าย.
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยได้:
ตัวอย่างที่ 2: เทมเพลตที่สร้างจาก ClickUp Brain
หัวข้อ: ข้อเสนอสำหรับ [ชื่อบริษัทของผู้รับ]—มาเริ่มต้นกันเถอะ
สวัสดี [ชื่อผู้รับ],
ขอบคุณที่พิจารณา [ชื่อบริษัทของคุณ] เป็นพันธมิตรเพื่อช่วย [เป้าหมายหรือความท้าทายที่เฉพาะเจาะจง] แนบมาด้วยคือข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับ [ชื่อบริษัทของผู้รับ] ซึ่งสรุปวิธีที่เราสามารถส่งมอบ [ประโยชน์หรือโซลูชันที่เฉพาะเจาะจง]
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของสิ่งที่รวมอยู่:
- ประโยชน์หลัก #1: [คำอธิบายสั้น ๆ]
- ประโยชน์หลัก #2: [คำอธิบายสั้น ๆ]
- ประโยชน์หลัก #3: [คำอธิบายสั้น ๆ]
รายละเอียดราคา: [กล่าวถึงราคาโดยย่อหรืออ้างอิงข้อเสนอที่แนบมาสำหรับรายละเอียดทั้งหมด]
ขั้นตอนต่อไปง่ายมาก: เรามาจัดตารางเวลาสำหรับการโทรสั้น ๆ เพื่อทบทวนข้อเสนอและตอบคำถามที่คุณอาจมี คุณสามารถจองเวลาที่สะดวกได้ที่นี่: [ใส่ลิงก์สำหรับจองเวลา]
ตั้งตารอที่จะช่วย [ชื่อบริษัทของผู้รับ] ให้บรรลุ [เป้าหมายเฉพาะ]!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อเต็มของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัทของคุณ]
📚 อ่านเพิ่มเติม:ขั้นตอนการต้อนรับลูกค้าใหม่เพื่อลดอัตราการยกเลิก (พร้อมเทมเพลต)
6. อีเมลปิดการขาย
ในขั้นตอนสุดท้าย อีเมลปิดการขายที่เขียนอย่างพิถีพิถันจากตัวแทนฝ่ายขายจะกล่าวถึงข้อกังวลที่ยังค้างอยู่ สร้างความเร่งด่วน และผลักดันให้ดีลสำเร็จลุล่วง
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ช่วยได้:
ตัวอย่างที่ 2: เทมเพลตที่สร้างจาก ClickUp Brain
หัวข้ออีเมล: เริ่มต้นกันเถอะ—ปลดล็อก [ประโยชน์เฉพาะ] วันนี้
สวัสดี [ชื่อผู้รับ],
ฉันต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่อขอบคุณที่คุณพิจารณา [ชื่อบริษัทของคุณ] เป็นพันธมิตรเพื่อช่วยให้ [ชื่อบริษัทของผู้รับ] บรรลุ [เป้าหมายเฉพาะ]
เราเข้าใจว่าการตัดสินใจต้องใช้ความคิดอย่างรอบคอบ ดังนั้นฉันจึงต้องการชี้แจงข้อกังวลของคุณ นี่คือเหตุผลที่ [ชื่อบริษัทของคุณ] เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม:
- ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้ว: เราได้ช่วยให้บริษัทต่างๆ เช่น [ชื่อลูกค้า] บรรลุ [ผลลัพธ์เฉพาะ]
- โซลูชันที่ปรับแต่งได้: แพลตฟอร์มของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
- การสนับสนุนที่ทุ่มเท: ทีมงานของเราจะอยู่เคียงข้างคุณทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จ
การก้าวไปข้างหน้าในวันนี้จะทำให้คุณเข้าใกล้ [ประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง] มากขึ้น อย่าเลื่อนโอกาสที่จะได้ [คุณค่าหรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง]
ฉันยินดีที่จะช่วยคุณก้าวไปข้างหน้า หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายการสนทนาสั้น ๆ กรุณาแจ้งให้ฉันทราบที่นี่: [Insert Scheduling Link]
ตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคุณ!
ขอแสดงความนับถือ,[ชื่อเต็มของคุณ][ตำแหน่งของคุณ][ชื่อบริษัทของคุณ]
🎁 อ่านเพิ่มเติม:เทคนิคปิดการขายยอดขายสูงสุดเพื่อชนะดีลมากขึ้น (+ตัวอย่าง)
5 แบบอีเมลขายสินค้า
ในขณะที่ ClickUp Brain สร้างเทมเพลตอีเมลทันทีที่ขับเคลื่อนด้วย AI โครงร่างบทความบล็อก และเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการการขายเฉพาะของคุณ ClickUp เสนอเทมเพลตอีเมลการขายที่พร้อมใช้งานทันทีซึ่งให้โครงสร้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการติดต่อ การติดตามผล และการแปลงที่ราบรื่น
1. แม่แบบอีเมลติดตามผลใน ClickUp
การติดตามการสนทนาหลายรายการพร้อมกันหรือค้นหาอีเมลด้วยตนเองเป็นเรื่องท้าทายและนำไปสู่ข้อผิดพลาดเทมเพลตอีเมลติดตามผลของ ClickUpมอบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบทุกอย่างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
ด้วยตัวเลือกการตั้งเวลาและการปรับแต่งส่วนตัวในตัว คุณสามารถส่งการแจ้งเตือน เสริมสร้างประเด็นสำคัญ และกระตุ้นให้ผู้มุ่งหวังตัดสินใจได้อย่างนุ่มนวล—ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็รักษาโทนที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ติดตามสถานะ ความสำคัญ และรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับอีเมลติดตามผลเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสใดๆ
- สร้างรายการตรวจสอบเพื่อติดตามขั้นตอนต่างๆ ในการส่งอีเมลติดตามผลด้วยClickUp Docs
- กำหนดเวลาส่งอีเมลล่วงหน้าเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสาร
- ทำให้การติดตามเป็นอัตโนมัติเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทันเวลาโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย, ผู้จัดการบัญชี, ตัวแทนพัฒนาธุรกิจ, และทุกคนที่ต้องการอีเมลติดตามผลที่มีโครงสร้างชัดเจน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
2. เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของ ClickUpมอบกรอบการทำงานแบบพร้อมใช้งานทันทีสำหรับการออกแบบ กำหนดเวลา และติดตามอีเมลการตลาดได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกอีเมลสร้างผลกระทบได้ ตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงโปรโมชั่นพิเศษ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างจดหมายข่าว, อีเมลโปรโมชั่น, หรือลำดับการส่งอีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์, เทมเพลตนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณจะสื่อสารกับผู้คนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มประสิทธิภาพอีเมลด้วยการทดสอบ A/B ในแต่ละส่วนเพื่อการปรับปรุงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- มองเห็นประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยการติดตามการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
- ติดตามแคมเปญ รวมถึงการเข้าถึงอีเมล และกลุ่มเป้าหมายด้วยรายการแคมเปญ
- กำหนดความคืบหน้าด้วยรายการแคมเปญที่แบ่งตามรหัสสีโดยใช้ปฏิทินเนื้อหา ซึ่งแสดงแคมเปญที่วางแผนไว้สำหรับเดือนนั้น
เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, นักการตลาดดิจิทัล, แบรนด์อีคอมเมิร์ซ, เอเจนซี่, และนักกลยุทธ์เนื้อหาที่ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมทางอีเมลเพื่อสร้าง, กำหนดเวลา, และส่งอีเมลโปรโมชั่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะยกระดับแคมเปญอีเมลของคุณได้อย่างไร? ใช้เทมเพลตแคมเปญแบบหยดเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม
นี่คือวิธีที่เทมเพลตเหล่านี้ช่วยได้:
- ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของการเดินทางของลูกค้า ✅️
- รักษาการสื่อสารที่ทันเวลาและสม่ำเสมอ ✅️
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ ✅️
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารเป็นแบบส่วนตัวและตรงเป้าหมาย ✅️
3. แม่แบบแคมเปญอีเมล ClickUp
การตั้งค่าแคมเปญอีเมลภายในกระบวนการขายต้องอาศัยแผนที่จัดระเบียบอย่างดีและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามประสิทธิภาพClickUp Email Campaign Templateช่วยให้คุณวางแผนและจัดการแคมเปญอีเมลหลายขั้นตอนด้วยแนวทางที่มีโครงสร้างและมุ่งเน้นเป้าหมาย
ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผน ร่าง และกำหนดเวลาแคมเปญอีเมลในกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ด้วยการปรับกระบวนการสร้างอีเมลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถรับประกันความสม่ำเสมอในอีเมลของคุณและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เพิ่มงานย่อยและรายการตรวจสอบเพื่อจัดการอีเมลส่วนบุคคลและติดตามสถานะของอีเมลแต่ละฉบับ
- การรวมศูนย์เนื้อหาอีเมล การอนุมัติ และการจัดตารางเวลา โดยการทำงานร่วมกับทีม
- ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงข้อความและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, และธุรกิจที่กำลังจะเปิดตัวแคมเปญอีเมลเป้าหมาย
นี่คือสิ่งที่ฟิลิป สตอรี่ ผู้ดูแลระบบอาวุโสที่ SYZYGY กล่าวถึงการใช้ ClickUp:
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางอย่าง เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้ใช้คุณสมบัติการผสานระบบอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีระบบแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ทีมของเราได้ใช้แบบฟอร์มและเทมเพลตเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานบางประการ เราได้ใช้ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานบางอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเก็บข้อมูลผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรได้รับมอบหมายงานนั้น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้ใช้คุณสมบัติการผสานการทำงานกับอีเมลและ API เพื่อสร้างงานอัตโนมัติเมื่อมีแพลตฟอร์มบางแห่งแจ้งเตือนหรือแสดงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น
4. แม่แบบแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
การดำเนินแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ประสบความสำเร็จหมายถึงการบาลานซ์กลยุทธ์, เวลา, และเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน—และนั่นคือสิ่งที่เทมเพลตแคมเปญการตลาดทางอีเมลของ ClickUpช่วยคุณทำได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกอีเมลในแคมเปญของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายและ KPI ของการตลาดทางอีเมล เสียงของแบรนด์ และเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ส่งผลให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในทุกกลยุทธ์การจัดการแคมเปญอีเมลของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- กำหนดเป้าหมายสำหรับแต่ละอีเมลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพเพื่อปรับกลยุทธ์ได้ทันที
- กำหนดกฎระเบียบของกระบวนการทำงานอย่างชัดเจนสำหรับแต่ละแคมเปญเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงความสับสน
- สร้างกระบวนการจัดการข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสำหรับอีเมลโดยใช้ภารกิจแคมเปญอีเมล
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ต้องการสร้างแคมเปญที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและติดตามผลลัพธ์
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าจะเป็นการส่งบันทึกติดตามผลหรือการใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมล ยิ่งไปกว่านั้น เปลี่ยนแปลงอีเมลการขายและการตลาดของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
5. แม่แบบอัตโนมัติสำหรับอีเมลใน ClickUp
ระบบอีเมลอัตโนมัติไม่ใช่แค่เรื่องความมีประสิทธิภาพเท่านั้น—แต่คือการส่งข้อความที่ถูกต้องไปยังผู้รับในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงด้วยตนเองเทมเพลตระบบอีเมลอัตโนมัติของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานของอีเมลที่ชาญฉลาดและทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยรักษาความสนใจของผู้รับและประหยัดเวลาของคุณ
นอกจากนี้ ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งค่าลำดับการดูแลลูกค้าเป้าหมาย อีเมลต้อนรับ หรือข้อความเตือนสำหรับลูกค้าที่ทิ้งรถเข็นไว้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณส่งการสื่อสารที่ตรงเวลาและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ในปริมาณมาก
ชมวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอัตโนมัติบน ClickUp:
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วยClickUp Automations
- ตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลที่เหมาะสมในขั้นตอนที่ถูกต้องตามการกระทำเฉพาะ เช่น การลงทะเบียนหรือการซื้อ
- จัดระเบียบงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีขั้นตอนหรือโอกาสใดถูกมองข้าม
- ตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับการอัปเดตเป็นประจำ
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการอัตโนมัติอีเมล์การขายตามตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือที่จำเป็นในชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตอีเมลขายดี?
ตอนนี้คุณได้เห็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเทมเพลตอีเมลขายสินค้าแล้ว คุณจะเลือกอันไหนให้เหมาะกับคุณ?
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเทมเพลตอีเมลขาย:
- รูปแบบที่มีโครงสร้าง: เลือกใช้เทมเพลตอีเมลขายที่มีโครงสร้างชัดเจนและมีลำดับเนื้อหาที่สมเหตุสมผล เพื่อให้ข้อความสามารถอ่านและสแกนได้ง่าย สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
- ปรับแต่งได้ง่าย: เลือกเทมเพลตอีเมลขายที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตอีเมลแนะนำการขายหรือเทมเพลตอีเมลติดตามผลที่สามารถปรับแต่งได้ง่าย ควรมีช่องสำหรับใส่ชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ รายละเอียดบริษัท และปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้รับ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นส่วนตัว
- รูปแบบที่เหมาะกับมือถือ: เลือกเทมเพลตอีเมลขายสินค้าที่เหมาะกับหน้าจอขนาดเล็ก เนื่องจาก 81%ของผู้ใช้ชอบเปิดอีเมลบนมือถือ
- ความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย: เลือกเทมเพลตสำหรับเขียนอีเมลขายที่สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการขาย การนัดหมาย หรือการโปรโมทข้อเสนอ นอกจากนี้ควรปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ติดตามได้ง่าย: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตอีเมลเย็นที่รองรับคุณสมบัติการติดตาม เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิก และอัตราการตอบกลับ ซึ่งจะช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถวัดประสิทธิภาพ ปรับปรุงข้อความ และติดตามผู้ที่มีส่วนร่วมกับคุณได้อย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตอีเมลการขายสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การทำงานอัตโนมัติไปจนถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามสำหรับการจัดการ เทมเพลตควรทำงานได้อย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับ: ใช้เครื่องมือการติดต่อทางอีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้า
นี่คือสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีส่งอีเมลที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลขายของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลตอีเมลขายสินค้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มอัตราการตอบกลับและสื่อสารกับลูกค้า ด้วยเทมเพลตอีเมลขายสินค้าที่เหมาะสมสำหรับอีเมลเย็น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ClickUp มอบแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามในการส่งอีเมลขายของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแคมเปญหรือติดตามผลกับลูกค้า ClickUp มอบโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามอีเมลของคุณ
ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Docs, ClickUp Brain, และเทมเพลตอีเมล์ขายสินค้าแบบเย็นที่สามารถปรับแต่งได้, ClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและติดตามความสำเร็จของแคมเปญ
อย่าปล่อยให้อีเมลที่มีโครงสร้างไม่ดีลดอัตราความสำเร็จของแคมเปญของคุณ—สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลขายของคุณ 🤩