11 ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมการขายที่ดีที่สุดในปี 2025

การนำเสนอขายสมัยใหม่คือการผลักดันสินค้าและมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้าโดยการแก้ไขปัญหาของพวกเขา. เพื่อให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีทีมที่มีอุปกรณ์ครบครันและมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของลูกค้า และสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างนุ่มนวล.
แต่การฝึกอบรมทีมขายไม่ใช่เรื่องง่าย. ผู้ฝึกอบรมการขายอาจประสบปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักขายทุกคนที่เข้าร่วมบริษัท.
นั่นคือจุดที่เครื่องมือการฝึกอบรมการขายเข้ามาช่วย—เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ของคุณพร้อมที่จะเริ่มทำงานได้ทันทีด้วยการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงและการปรับตัวเข้ากับองค์กรอย่างราบรื่น
ในบล็อกนี้ ทีมงาน ClickUp และฉันได้เน้นย้ำถึงซอฟต์แวร์การแนะนำและการฝึกอบรมการขายที่แตกต่างกัน 11 รายการ เราจะสำรวจคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของเครื่องมือแนะนำการขายที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณได้
คุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์มการอบรมการขาย?
นี่คือคุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มการฝึกอบรมการขายที่ดีที่สุดที่คุณควรระวัง:
- ใช้งานง่าย: แพลตฟอร์มควรให้ความรู้สึกเรียบง่าย เหมือนแอปที่คุณชื่นชอบ ผู้จัดการฝ่ายขายควรสามารถอัปโหลดเอกสารการฝึกอบรมได้อย่างรวดเร็ว และพนักงานใหม่ไม่ควรรู้สึกสับสนเมื่อพยายามใช้งาน โปรแกรมการปฐมนิเทศฝ่ายขายควรราบรื่นและแม่นยำ ไม่ซับซ้อน
- การปรับแต่ง: ไม่ใช่ทุกคนที่เรียนรู้ในแบบเดียวกัน ดังนั้นแพลตฟอร์มที่ดีควรมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ไม่ว่าคุณจะกำลังฝึกอบรมพนักงานที่มีประสบการณ์มากหรือพนักงานใหม่ในสายงานขาย การฝึกอบรมควรตอบสนองความต้องการของพวกเขา
- ระบบอัตโนมัติ: แพลตฟอร์มที่ดีควรจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการติดตามความคืบหน้า ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และพัฒนาทักษะการขาย แทนที่จะต้องกังวลกับงานเล็กๆ น้อยๆ
- การขาย การวิเคราะห์: จะดีมากหากแพลตฟอร์มสามารถติดตามประสิทธิภาพการขายได้เพื่อช่วยให้คุณเห็นว่าโปรแกรมฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเพียงใด
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: หากทีมขายของคุณกระจายตัวอยู่หรือทำงานจากระยะไกล คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการจัดการทีมให้เป็นหนึ่งเดียว มองหาคุณสมบัติเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแชร์ทรัพยากรที่ง่ายดายเพื่อให้การปฐมนิเทศเป็นความร่วมมือของทีม
ตอนนี้ที่คุณรู้แล้วว่าต้องมองหาอะไร มาดูซอฟต์แวร์การขายที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่ครอบคลุมทุกด้านเหล่านี้กัน!
11 แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นงานขาย
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานขายและการทำงานร่วมกัน)
จากประสบการณ์ของผม ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตอย่างแท้จริงในการจัดระเบียบโครงการและช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น ผมใช้ ClickUp มาหลายปีแล้ว และมันทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น 10 เท่า ซึ่งส่งผลให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น
ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจัดการทีมขายที่ดูแลลูกค้าหลายรายในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการขาย ด้วย ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานให้กับตัวแทนแต่ละคน ติดตามสถานะของแต่ละดีล และจัดลำดับความสำคัญของลีดได้ในที่เดียว
เพิ่มเข้าไปในนั้นด้วยชุดเทมเพลตการขายที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp และคุณจะสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขายได้ด้วยเพียงไม่กี่คลิก มาสำรวจไปด้วยกันเถอะ
เทมเพลตการปฐมนิเทศการขาย ClickUp
นี่คือวิธีที่เทมเพลตการปฐมนิเทศการขายของ ClickUpสามารถเปลี่ยนเกมให้กับตัวแทนขายของคุณได้ ด้วยแผนงานที่ชัดเจนและรายการตรวจสอบสำหรับงานสำคัญ เช่น การตั้งเป้าหมายและการจัดกำหนดการสาธิต ไม่มีสิ่งใดที่จะถูกมองข้าม
นอกจากนี้ ระบบการทำงานอัตโนมัติยังช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการดูแลอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโปรแกรมการรับพนักงานฝ่ายขายใหม่หรือการวางแผนการฝึกอบรมฝ่ายขาย ClickUp ก็ทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงาน: สร้าง มอบหมาย และติดตามงานขายได้อย่างง่ายดายสำหรับทีมของคุณ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ
- การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ แบ่งปันไฟล์ และสื่อสารผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึง
- มุมมองที่กำหนดเอง: เร่งการเติบโตของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบ CRM ที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ดูงานในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ, แผนงาน Gantt, ปริมาณงาน, และปฏิทิน เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานหรือการส่งการแจ้งเตือน
- การผสานรวม: ผสาน ClickUp กับเครื่องมือขายที่คุณชื่นชอบ เช่น Salesforce, HubSpot, Zapier และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp นั้นมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการตั้งค่าเริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Mindtickle (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการขายเชิงลึกและการโค้ชประสิทธิภาพ)
Mindtickle เป็นแพลตฟอร์มการปฐมนิเทศการขายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ฉันชื่นชมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือความสามารถในการนำเสนอเส้นทางการเรียนรู้และโปรแกรมการฝึกอบรมที่สามารถปรับแต่งได้
นอกจากนี้ การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดคุณสมบัติด้านการสนับสนุนการขายของระบบก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทีมพัฒนาทักษะของตนเอง และเฝ้าติดตามเป้าหมายรายได้ได้อย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mindtickle
- การเสริมสร้างศักยภาพการขายและการฝึกอบรม: เครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดส่งและจัดการโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขายใหม่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ
- การโค้ชการขาย: เครื่องมือการโค้ชแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถแนะนำทีมของตนได้ด้วยการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการขายดีขึ้น
- ปัญญาในการสนทนา: Mindtickle วิเคราะห์การสนทนาด้านการขาย โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและปิดการขายได้เร็วขึ้น
- การวิเคราะห์และแดชบอร์ด: ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ติดตามความพร้อมในการขาย, ประสิทธิภาพ, และประสิทธิผลของการฝึกอบรมโดยรวม
- ดัชนีความพร้อมในการขาย: คุณลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายสามารถวัดและติดตามความพร้อมของทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความพร้อมในการติดต่อกับลูกค้าอย่างมั่นใจ
ข้อจำกัดของ Mindtickle
- การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: ผู้ใช้ต้องออกจากกระบวนการทำงานของตนเพื่อเข้าถึงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ซึ่งอาจรบกวนประสิทธิภาพการทำงาน
- อินเทอร์เฟซ: ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความรก ล้าสมัย และไม่ใช้งานง่าย
- เส้นทางการเรียนรู้: คุณสมบัติของ Mindtickle อาจซับซ้อนเกินไป ทำให้เกิดเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ Mindtickle
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Mindtickle
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,190+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
3. Allego (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาการขายและการโค้ชเชิงโต้ตอบ)
กำลังมองหาวิธียกระดับการจัดการเนื้อหาการขายอยู่หรือเปล่า? ฉันพบว่า Allego มีประโยชน์ในด้านนั้น สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือความสามารถในการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงเวลา
หมดยุคที่ต้องวุ่นวายหาเอกสารฝึกอบรมหรือจำรายละเอียดสินค้า—ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายภายใน Allego นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์การโค้ชแบบโต้ตอบ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนต่อประสิทธิภาพการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Allego
- เตรียมเนื้อหาให้ผู้ขาย: ให้ทีมของคุณเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและทันท่วงที
- ผู้ขายรถไฟและรถโค้ช: ช่วยให้ทีมของคุณกลายเป็นผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้วยการเรียนรู้ที่ราบรื่นตลอดทั้งวัน
- เชื่อมต่อผู้ขายและผู้ซื้อ: ทำให้ทีมของคุณโดดเด่นด้วยการนำเสนอประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการและสะดวกสบายซึ่งผู้ซื้อจะจดจำ
- เปิดใช้งานการเรียนรู้สำหรับองค์กร: มอบเครื่องมือ ความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกคนเพื่อความสำเร็จ
- ปัญญาในการสนทนาและการวิเคราะห์การโทร: ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาด้านการขายด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการโค้ชอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Allego
- การตั้งค่าที่ซับซ้อน: ใช้เวลาและท้าทายสำหรับผู้ดูแลระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมขนาดใหญ่
- อินเทอร์เฟซที่รก: การนำทางอาจรู้สึกท่วมท้นและยากต่อการจัดการ
- ข้อจำกัดของมือถือ: แอปมือถือยังไม่ได้รับการปรับแต่งอย่างสมบูรณ์สำหรับการใช้งานที่สะดวกขณะเดินทาง
ราคาของ Allego
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Allego
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Brainshark (เหมาะที่สุดสำหรับการเตรียมความพร้อมด้านการขายและการสร้างเนื้อหาการฝึกอบรม)
Brainshark ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีความเฉียบคมอยู่เสมอด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมที่น่าสนใจและบัตรคะแนนความพร้อมที่ละเอียด โซลูชันนี้ช่วยให้ตัวแทนขายของคุณปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำเสนอการขาย โดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
หนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉันคือความง่ายในการสร้างและส่งมอบการฝึกอบรมตามความต้องการ ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างซึ่งจะนำทางตัวแทนขายใหม่ผ่านหลักสูตรที่สำคัญที่สุด คุณสมบัติที่โดดเด่นคืออะไร? เครื่องมือการโค้ชและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องที่ติดตั้งในตัวของ Brainshark ช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวแทนขายไม่ได้เพียงแค่ผ่านเนื้อหาไปอย่างรวดเร็ว—แต่พวกเขากำลังเชี่ยวชาญมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brainshark
- กระดานคะแนนความพร้อม: มองเห็นภาพรวมว่าทีมขายของคุณมีความพร้อมเพียงใดผ่านการติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพด้วยกระดานคะแนนที่ละเอียด
- การสร้างเนื้อหา: สร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยเสียงของคุณเอง พร้อมแบบทดสอบแบบโต้ตอบ, แบบสำรวจความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
- การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศ: จัดเตรียมเส้นทางการเรียนรู้และหลักสูตรตามความต้องการที่สอดคล้องกับตารางเวลาของทีมคุณ
- การโค้ชและการฝึกฝน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้เชี่ยวชาญข้อความสำคัญผ่านการประเมินวิดีโอ การตรวจสอบโดยเพื่อน และการฝึกซ้อมบทบาทสมมติ
- การวิเคราะห์และให้คะแนนโดยเครื่องจักร: ให้คะแนนและประเมินการนำเสนอวิดีโอโดยอัตโนมัติ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์แก่ตัวแทนฝ่ายขายของคุณ
ราคาของ Brainshark
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Brainshark
- G2: 4. 4/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
5. WorkRamp (เหมาะที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นในการฝึกอบรมพนักงานและลูกค้า)
ฉันพบว่า WorkRamp มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานและการให้ความรู้แก่ลูกค้า กำลังต้อนรับพนักงานใหม่ใช่ไหม? กำลังพยายามพัฒนาทักษะของทีมปัจจุบันอยู่หรือเปล่า? WorkRamp's Learning Cloud มีระบบที่พร้อมช่วยให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จ
แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่ปรับแต่งได้เอง ติดตามผลการขาย และผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ระบบช่วยเหลือด้วย AI และเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้ของ WorkRamp ยังช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้รู้สึกหนักใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WorkRamp
- การเสริมศักยภาพรายได้: มอบโมดูลการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมกับทีมขายของคุณ โดยเน้นการยกระดับความพร้อมในการขาย
- AI Assist และการรับรองทักษะ: อัตโนมัติการสร้างเนื้อหาและรับรองตัวแทนของคุณในด้านการขายและการนำเสนอเดโมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ระบบคลาวด์การเรียนรู้สำหรับพนักงาน: สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับทีมของคุณอย่างรวดเร็ว
- การสร้างเนื้อหาและความปลอดภัย: สร้างและจัดการเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย พร้อมรักษาความปลอดภัยด้วยการปกป้องข้อมูลขั้นสูง
- การรายงานขั้นสูง: ติดตามความคืบหน้าของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณและแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ราคาของ WorkRamp
- ราคาตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ WorkRamp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด: คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การปรับแต่งเส้นทางการเรียนรู้ มีข้อจำกัด ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการด้วยตนเองสำหรับการอัปเดต
- การปรับขนาดการรายงาน: เมื่อทีมเติบโตขึ้น การสร้างรายงานที่ครอบคลุมอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติม
- ข้อจำกัดของ SCORM และ xAPI: หลักสูตร SCORM อาจมีความไม่สอดคล้องกัน และแพลตฟอร์มในปัจจุบันยังขาดการรองรับ xAPI ซึ่งจำกัดการติดตามเนื้อหาขั้นสูง
คะแนนและรีวิวของ WorkRamp
- G2: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
6. Continu (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการขายที่ไร้รอยต่อและการติดตามความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์)
Continu ยังเป็นโซลูชัน LMS (ระบบการจัดการการเรียนรู้) ที่ทำให้การฝึกอบรมการขายง่ายขึ้นมาก ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและปิดการขายได้เร็วขึ้น
ด้วย Continu การสร้างโปรแกรมฝึกอบรมการขายเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสร้างหลักสูตรที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว และติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขายของคุณแบบเรียลไทม์ มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดการการฝึกอบรมของคุณโดยไม่มีปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Continu
- การเรียนรู้แบบเวิร์กโฟลว์: Continu ช่วยให้คุณสามารถทำให้การฝึกอบรมการขายของคุณเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ตัวแทนขายของคุณได้รับบทเรียนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม โดยที่คุณไม่ต้องคอยดูแลทุกขั้นตอน
- การเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล: ไม่ใช่ทุกคนที่เรียนรู้ในแบบเดียวกัน และ Continu เข้าใจดี คุณสามารถสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละตัวแทนขาย ทีม หรือแผนก
- การติดตามแบบเรียลไทม์: ต้องการทราบผลงานของทีมคุณหรือไม่? Continu ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของพวกเขา คุณจึงทราบเสมอว่าใครพร้อมที่จะขายและใครอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
- เส้นทางการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ: Continu ช่วยให้ทีมของคุณผ่านเส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบและทำงานโดยอัตโนมัติ—ทำให้พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์มากนัก
- การผสานรวม: ไม่ว่าทีมของคุณจะใช้ Salesforce, Zoom หรือ Google Calendar, Continu ก็สามารถผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมทั้งหมดได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดอย่างต่อเนื่อง
- ปัญหาการนำทาง: ผู้ใช้บางรายระบุว่า การใช้งานแพลตฟอร์มอาจมีความยุ่งยากเล็กน้อยเมื่อมีเนื้อหาจำนวนมาก
- อินเตอร์เฟซ: ผู้ใช้บางท่านคิดว่าอาจต้องการการปรับปรุงการออกแบบเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้น
- การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนส่วนใหญ่ผ่านทางอีเมล และผู้ใช้ต้องการให้มีตัวเลือกที่รวดเร็วกว่า เช่น แชทสด
การกำหนดราคาต่อเนื่อง
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. 360Learning (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้ร่วมกันและการฝึกอบรมที่ขับเคลื่อนโดยเพื่อนร่วมงาน)
ฉันได้ลองใช้ 360Learning เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อทดสอบศักยภาพของมัน ตั้งแต่การเสริมศักยภาพการขายไปจนถึงการปฐมนิเทศ 360Learning มอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับตัวแทนขายในการจัดการกระบวนการขายของพวกเขา
ด้วยการเรียนรู้แบบ 360 องศา คุณจะได้สร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่น่าสนใจ โปรแกรมเหล่านี้มีความโต้ตอบและขับเคลื่อนโดยทีมมากขึ้น—ไม่ใช่การบรรยายจากบนลงล่างแบบทั่วไป แต่ตัวแทนของคุณสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ ด้วยข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ ผู้นำฝ่ายขายสามารถให้คำแนะนำได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 360Learning
- การโค้ชเชิงปฏิบัติ: ขยายการโค้ชภายในองค์กรด้วยการบันทึกวิดีโอ, ให้ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัว, และการร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้การฝึกอบรมการขายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีปฏิสัมพันธ์
- การทำให้เป็นเกม: รักษาแรงจูงใจของพนักงานขายด้วยประสบการณ์การเรียนรู้แบบเกม รวมถึงความสำเร็จและการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพ
- การผสานรวม: ด้วยการผสานรวมกับ Salesforce ตัวแทนขายสามารถเข้าถึงเนื้อหาการฝึกอบรมได้โดยตรงจาก CRM ของพวกเขา ทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของพวกเขา
ข้อจำกัดของ 360Learning
- การปรับแต่ง: ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแพลตฟอร์มควรมีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกอบรมขนาดใหญ่
- การสนับสนุนลูกค้า: แม้ว่าจะมีการตอบสนองโดยทั่วไป แต่ผู้ใช้บางรายพบว่าการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
- ฟังก์ชันการค้นหา: ผู้ใช้หลายคนได้แจ้งว่าฟังก์ชันการค้นหาสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ราคาของ 360Learning
- แผนทีม: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- แผนธุรกิจ: แบบกำหนดเอง
360Learning คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (380+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
8. TalentLMS (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมการขายที่ใช้งานง่ายและการเรียนรู้แบบเกม)
TalentLMS ถูกออกแบบมาเพื่อให้การฝึกอบรมการขายง่ายและมีประสิทธิภาพ. ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังรับพนักงานขายใหม่เข้ามาในระบบ TalentLMS ช่วยให้คุณตั้งค่าโมดูลการฝึกอบรมที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับสินค้าไปจนถึงเทคนิคการขาย.
องค์ประกอบของเกม—เช่น เหรียญตราและกระดานผู้นำ—เพิ่มความสนุกสนานและแข่งขันได้ กระตุ้นให้ตัวแทนของคุณมีส่วนร่วมและผลักดันตัวเองให้พัฒนาขึ้น ด้วยการติดตามความก้าวหน้าแบบเรียลไทม์ คุณสามารถระบุผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและผู้ที่ต้องการการฝึกสอนเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TalentLMS
- การเรียนรู้ตามความต้องการ: มอบอิสระให้ทีมของคุณเรียนรู้ได้ทุกเมื่อที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นช่วงพักหรือระหว่างรอสายลูกค้า พวกเขาสามารถเข้าถึงหลักสูตรการขาย แบบทดสอบ และวิดีโอได้ตามตารางเวลาของตนเอง
- การทำให้เป็นเกม: เพิ่มความสนุกให้กับกระบวนการเรียนรู้ด้วยคะแนน, เหรียญตรา, และตารางผู้นำ. สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาและปรับปรุงทักษะของพวกเขา
- รายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียด: ติดตามความคืบหน้าของทีมคุณด้วยรายงานแบบเรียลไทม์ที่เน้นให้เห็นสิ่งที่กำลังทำงานได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ TalentLMS
- คุณสมบัติการปรับแต่ง: ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอาจได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในการดำเนินการแบบกลุ่มและการกำหนดใบรับรอง
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยไปบ้างและอาจได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น
- ความพร้อมในการสนับสนุน: ผู้ใช้ที่อยู่ในแผนระดับต่ำกว่าอาจรู้สึกต้องการตัวเลือกการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามากขึ้น เช่น แชทสดหรือการสนับสนุนทางโทรศัพท์
- ตัวเลือกแบบทดสอบที่จำกัด: ฟีเจอร์แบบทดสอบสามารถนำเสนอความหลากหลายและความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการสร้างคำถามที่น่าสนใจและหลากหลายประเภท
ราคาของ TalentLMS
- แผนหลัก: $69/เดือน
- แผนการเติบโต: $109/เดือน
- แผนโปร: $139/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ TalentLMS
- G2: 4. 6/5 (720+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (530+ รีวิว)
9. iSpring Learn (เหมาะที่สุดสำหรับการปฐมนิเทศอย่างรวดเร็วและการพัฒนาทักษะการขาย)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่มอบการฝึกอบรมที่รวดเร็วและปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้งรักษาความมีส่วนร่วมของทีมไว้ได้ iSpring Learn เป็นตัวเลือกที่ดี เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การพัฒนาทักษะ และการรับรองมาตรฐาน โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
คุณสามารถสร้างโปรแกรมฝึกอบรมจากศูนย์หรือขยายโปรแกรมที่มีอยู่แล้วได้ และ iSpring Learn จะปรับตัวอย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างคือการใช้งานที่ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องจัดการกับความรับผิดชอบหลายอย่าง นอกจากนี้ การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการติดตามผลการปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของทีมได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iSpring Learn
- การจัดการเนื้อหา: อัปโหลดและจัดระเบียบเนื้อหาประเภทต่างๆ ลงในเส้นทางการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย
- เส้นทางการเรียนรู้: รวมหลักสูตรและการประเมินผลเข้าด้วยกันเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเป็นขั้นตอน
- การปฏิบัติตามมาตรฐาน SCORM: รองรับ SCORM 1.2 และ 2004 อย่างสมบูรณ์ เพื่อความเข้ากันได้อย่างราบรื่นกับเนื้อหาภายนอก
- รายงานแบบเรียลไทม์: เข้าถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยละเอียดเพื่อติดตามความก้าวหน้าและจุดที่ควรปรับปรุง
- เกมมิฟิเคชัน: กระตุ้นทีมด้วยคะแนน, เหรียญตรา, และตารางผู้นำเพื่อการแข่งขันอย่างเป็นมิตร
ข้อจำกัดของ iSpring Learn
- การปรับแต่งที่จำกัด: สามารถทำแบรนด์ได้ แต่ไม่สามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ในระดับลึกได้
- เครื่องมือแปลภาษา: ไม่มีเครื่องมือแปลภาษาในตัว; จำเป็นต้องใช้การผสานรวมกับบุคคลที่สามสำหรับเนื้อหาหลายภาษา
- ข้อจำกัดของ SSO: ฟังก์ชันการทำงานของ SSO อาจมีข้อจำกัดเมื่อจัดการกับหลายองค์กร
- คุณสมบัติการเล่นบทบาทสมมติ: การจำลองสถานการณ์แบบเล่นบทบาทสมมติต้องใช้ iSpring Suite Max ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่าย
ราคา iSpring Learn
- เริ่มต้นแผน: $3 ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- แผนธุรกิจ: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- แผนที่กำหนดเอง: สำหรับองค์กรหรือผู้ที่ต้องการติดตั้งในสถานที่
iSpring Learn คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
10. SmartWinnr (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการมีส่วนร่วม)
SmartWinnr นำเสนอวิธีการที่ทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย ด้วยการผสมผสานการแข่งขันแบบเรียลไทม์ การติดตามแรงจูงใจ และการโค้ชผ่านวิดีโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วย SmartWinnr คุณสามารถทำให้กระบวนการขายทั้งหมดเป็นเกมได้ ไม่ว่าคุณจะติดตามการแข่งขัน ให้คำแนะนำขณะเดินทาง หรือจัดการแผนจูงใจ SmartWinnr จะเปลี่ยนการขายให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและน่าดึงดูดใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartWinnr สำหรับทีมขาย
- การแข่งขันขาย: กระตุ้นการแข่งขันด้วยกิจกรรมแข่งขันระยะยาว, การท้าทายแบบทันที, หรือการจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค ตัวแทนสามารถตรวจสอบอันดับได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยรักษาแรงจูงใจให้สูงอยู่เสมอ
- แรงจูงใจในการขาย: ทำให้แผนค่าตอบแทนที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างสูตรของ SmartWinnr จัดการโครงสร้างการจ่ายเงิน อัตโนมัติการกระทบยอด และจัดการข้อยกเว้นได้อย่างง่ายดาย
- การโค้ชผ่านวิดีโอ: ตัวแทนสามารถบันทึกการนำเสนอ รับข้อเสนอแนะทันที และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองได้ เป็นวิธีที่ง่ายในการพัฒนาทักษะและสร้างความมั่นใจ
- บทบาทสมมติโดย AI: การแสดงบทบาทสมมติแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ตัวแทนฝึกฝนสถานการณ์การขายในสภาพแวดล้อมที่สมจริง เพื่อพัฒนาทักษะของพวกเขา
- SmartFeeds: ส่งมอบความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลเชิงลึกของตลาดในรูปแบบไมโครเลิร์นนิงที่กระชับ เข้าใจง่าย ช่วยให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดและพร้อมเสมอ
ข้อจำกัดของ SmartWinnr
- ข้อจำกัดในการปรับแต่งที่เข้มงวด: แม้ว่าจะเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย แต่ SmartWinnr อาจรู้สึกยากไปบ้างในแง่ของการปรับแต่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงแดชบอร์ดของผู้ดูแลระบบและรายงาน
- การตั้งค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อน: ผู้ดูแลระบบอาจพบว่าการเรียนรู้ค่อนข้างยากในช่วงแรก โดยเฉพาะเมื่อกำหนดค่ากลุ่มผู้ใช้หรือตั้งค่าแผนการสอนที่ละเอียด
ราคาของ SmartWinnr
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SmartWinnr
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. Trainual (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงานให้มีประสิทธิภาพและรวบรวมความรู้ไว้ในที่เดียว)
ลืมเกี่ยวกับไฟล์ PDF ที่ไม่มีที่สิ้นสุด, อีเมล, หรือเอกสารสเปรดชีตที่ล้าสมัยไปได้เลย. Trainual จัดระเบียบขั้นตอน, งาน, และข้อมูลทั้งหมดของบริษัทคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าใครรู้อะไรหรือว่าทีมของคุณได้ทำการฝึกอบรมที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ Trainual คือทางออกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่กำลังขยายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trainual
- เอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI: สร้างเอกสารการฝึกอบรมใหม่ได้อย่างรวดเร็วหรืออัปโหลดเอกสารที่มีอยู่ เช่น PDF และวิดีโอ จัดระเบียบทุกอย่างตามแผนก บทบาท หรือสถานที่เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- การเริ่มต้นใช้งานอัตโนมัติ: มอบหมายการฝึกอบรมตามบทบาทและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย Trainual ช่วยให้พนักงานใหม่มีสิ่งที่จำเป็นตั้งแต่วันแรก
- เส้นทางการเรียนรู้แบบโต้ตอบ: สร้างการฝึกอบรมที่น่าสนใจด้วยวิดีโอ แบบทดสอบ และเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับแต่งได้ ติดตามอัตราการสำเร็จเพื่อรักษาความก้าวหน้าของทุกคน
- ฐานความรู้แบบรวมศูนย์: จัดเก็บนโยบาย กระบวนการ และคำถามที่พบบ่อยทั้งหมดของบริษัทไว้ในที่เดียว พร้อมระบบค้นหาด้วย AI ที่ให้คำตอบทันที
ข้อจำกัดของ Trainual
- การปรับแต่งที่จำกัด: ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดรูปแบบเอกสารและตัวเลือกแบบอักษรมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับทีมขนาดใหญ่: การจัดโครงสร้างเนื้อหาสำหรับทีมขนาดใหญ่อาจใช้เวลา แต่ทีมสนับสนุนลูกค้าจะตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือ
ราคา Trainual
- แผนขนาดเล็ก: $249/เดือน (สูงสุด 25 คน)
- แผนกลาง: $279/เดือน (สูงสุด 50 คน)
- แผนการเติบโต: $419/เดือน (สูงสุด 100 คน)
- ราคาพิเศษ: มีให้บริการสำหรับองค์กรที่มีพนักงาน 101 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิวของ Trainual
- G2: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
ติดตั้ง ClickUp บนระบบของคุณสำหรับการฝึกอบรมการขาย
คำตัดสินชัดเจน: ประสบการณ์การเริ่มต้นงานขายที่ดีที่สุดมาจากเครื่องมือที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและการทำงานร่วมกันมากกว่า แม้ว่าฉันจะได้รีวิวเครื่องมือเหล่านี้มาแล้ว 11 รายการ แต่ละเครื่องมือก็มีจุดแข็งและเหมาะสมกับความต้องการของทีมขายแต่ละทีมมากกว่า
ไม่มีซอฟต์แวร์ฝึกอบรมการขายที่เหมาะกับทุกคน
แต่ ClickUp คือเครื่องมือในฝันที่รวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การต้อนรับพนักงานขายใหม่ไปจนถึงการบริหารโครงการ ฟีเจอร์การจัดการงานที่ทรงพลัง เครื่องมือการทำงานร่วมกัน ระบบอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้จัดการกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน ติดตามดีล หรือรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp มอบความยืดหยุ่นและพลังให้คุณยกระดับกระบวนการปฐมนิเทศทีมขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะขายมากขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้!