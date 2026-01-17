9 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Stansa AI สำหรับทีมในปี [year]

Stansa AI เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการโต้ตอบกับ AI ที่ยืดหยุ่นและไม่มีข้อจำกัด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำงานเป็นทีม การใช้เครื่องมือ AI แบบแยกเดี่ยวจะสร้างช่องว่างที่น่าหงุดหงิดระหว่างการสร้างสรรค์เนื้อหาและการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
การขาดการเชื่อมต่อนี้ ซึ่งเรียกว่า "การแพร่กระจายของบริบท" — เมื่อทีมเสียเวลาในการสลับระหว่างแอปพลิเคชันและค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายแพลตฟอร์ม — บังคับให้คุณต้องคัดลอก วาง และจัดรูปแบบผลลัพธ์จาก AI ใหม่เข้าสู่ระบบจัดการโครงการของคุณอยู่ตลอดเวลา
เนื่องจากบริษัทต่างๆ กำลังจัดการกับแอปพลิเคชัน SaaS แยกกันถึง 275รายการโดยเฉลี่ย ความแตกแยกนี้ได้กลายเป็นความท้าทายด้านประสิทธิภาพที่สำคัญ
คู่มือนี้ครอบคลุมทางเลือกของ Stansa AI จำนวน 10 รายการที่ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ บางตัวเน้นการเขียนนิยายโดยมีข้อจำกัดของเนื้อหาไม่มากนัก ขณะที่บางตัว เช่นClickUp ให้บริการ AI ที่ทำงานร่วมกับงานของคุณและการสื่อสารในทีม
มาเริ่มกันเลย
9 ทางเลือกของ Stansa AI ที่คุณควรรู้
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการการสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ผสานรวมกับการจัดการงาน
|ClickUp Brain สำหรับการเขียนที่เข้าใจบริบท, ClickUp Docs สำหรับการเขียนร่วมกัน, ClickUp Automations สำหรับกระบวนการทำงานของเนื้อหา
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ดรีมเจน
|นักเขียนที่ต้องการการสร้างนิยายสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัด
|การสร้างเรื่องราวโดยไม่มีการเซ็นเซอร์, การปรับแต่งตัวละคร, โมเดล AI หลายแบบ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7. 83/เดือนต่อผู้ใช้
|โนเวลเอไอ
|นักเขียนนิยายที่ต้องการ AI เล่าเรื่องแบบปรับแต่งได้
|โมเดล AI ที่ปรับแต่งตามวรรณกรรม การสร้างภาพ ระบบความจำ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|AI Dungeon
|ทีมที่สร้างประสบการณ์การเล่าเรื่องแบบโต้ตอบและประสบการณ์การเล่าเรื่องแบบเกม
|รูปแบบเกมผจญภัยแบบข้อความ, สถานการณ์ผู้เล่นหลายคน, โลกที่กำหนดเอง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
|ซูโดไรท์
|นักเขียนนิยายมืออาชีพที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเขียน
|เครื่องมือสร้างเรื่องราว, อธิบายคุณสมบัติ, โหมดระดมความคิด, เครื่องมือแก้ไขใหม่
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|โคลด
|ทีมวิจัยและสร้างสรรค์ที่ต้องการ AI สนทนาที่มีความละเอียดอ่อนในการตอบสนอง
|หน้าต่างบริบทยาว, คำตอบที่รอบคอบ, การวิเคราะห์เอกสาร
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|DeepFiction AI
|นักเขียนที่ต้องการสร้างเรื่องราวอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตประเภทเรื่อง
|เทมเพลตเฉพาะประเภท, การดำเนินเรื่องต่อ, การสร้างตัวละคร
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|แชทจีพีที
|บุคคลและทีมที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI สำหรับการใช้งานทั่วไปในทุกประเภทของเนื้อหา
|การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย, ปลั๊กอิน, ความสามารถของ GPT-4
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|แจสเปอร์
|ทีมการตลาดที่ต้องการเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
|การฝึกอบรมเสียงแบรนด์, แม่แบบการตลาด, เครื่องมือแคมเปญ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Stansa AI?
ทีมมักมองหาทางเลือกอื่นแทน Stansa AI ด้วยเหตุผลสำคัญบางประการ:
- ความต้องการสำหรับ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม: Stansa AI ทำงานเป็นเครื่องมือเดี่ยว ขาดการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งซึ่งจำเป็นสำหรับโครงการของทีม
- ข้อกังวลด้านการกำกับดูแลเนื้อหา: องค์กรมักต้องการควบคุมผลลัพธ์จาก AIเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์และความถูกต้องแม่นยำ
- ช่องว่างในการบูรณาการเวิร์กโฟลว์: เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนสร้างความยุ่งยากเนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ไหลเข้าสู่ระบบการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ หลายทีมต้องการ AI ที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ แผนโครงการและเอกสารทางการของพวกเขาเพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้อง
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการอิสระในการสร้างสรรค์มากขึ้น การสร้างเนื้อหาอย่างมืออาชีพ หรือเครื่องมือ AI ที่ผสานรวมเข้ากับระบบบริหารจัดการงานของคุณอย่างสมบูรณ์ ก็มีตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ
📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว!
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Stansa AI ที่คุณควรใช้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ผสานรวมกับการจัดการงาน)
การใช้เครื่องมือเขียน AI แบบสแตนด์อโลนสำหรับโปรเจกต์ทีมมักนำไปสู่ความหงุดหงิด คุณสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมในแอปเดียว แต่หลังจากนั้นก็ต้องคัดลอกด้วยตนเองไปยังเอกสาร สร้างงานให้ทีม และอธิบายบริบททั้งหมดอีกครั้งในแชทแยกต่างหาก
ClickUp'sConverged AI Workspace—แพลตฟอร์มเดียวที่โครงการ เอกสาร และการสนทนาอยู่ร่วมกันพร้อม AI ที่ฝังเป็นชั้นข้อมูลอัจฉริยะ—ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงการสลับแอปอย่างต่อเนื่องโดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
Stansa AI มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาปริมาณมากโดยไม่มีการกรองข้อมูล อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมเนื้อหาในระดับมืออาชีพที่ต้องการให้ AI เข้าใจข้อมูลธุรกิจเฉพาะของตน สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และจัดการขั้นตอนการผลิตเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์หลักของ ClickUp โดดเด่นในบริบทนั้น:
ความคิดสร้างสรรค์ที่ตระหนักถึงบริบทด้วย ClickUp Brain
ในขณะที่ Stansa AI สร้างข้อความโดยอิงจากข้อมูลการฝึกอบรมทั่วไปClickUp Brainสร้างข้อความโดยอิงจากข้อมูล ของคุณ เป็นเครือข่ายประสาทเทียมสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณที่เชื่อมต่องาน เอกสาร และผู้คนของคุณเข้าด้วยกัน
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้ทันทีในที่เดียวกับที่โครงการ เอกสารและการสื่อสารของทีมคุณอยู่ มันรู้กำหนดเวลาของโครงการ เอกสารที่ผ่านมาของแบรนด์ และใครรับผิดชอบอะไร
สมองกำจัดความยุ่งเหยิงจากการ "คัดลอก-วาง" เพราะ AI สามารถเข้าถึงฐานความรู้ภายในของคุณได้แล้ว
การสร้างเนื้อหาแบบร่วมมือด้วย ClickUp Docs
Stansa AI เป็นประสบการณ์ที่ส่วนใหญ่ทำงานคนเดียว—คุณป้อนคำสั่ง มันเขียนคลิกอัพ Docsเปลี่ยนการสร้างเนื้อหาให้กลายเป็นกีฬาทีม มันแทนที่ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือแยกต่างหากเช่น Google Docs
คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการร่างโครงร่างใน ClickUp Doc ใช้ ClickUp Brain เพื่อขยายรายละเอียดจากนั้นสร้างงานใน ClickUpสำหรับการแก้ไขและตรวจสอบ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
เพื่อนร่วมทีมสามารถเพิ่มบริบท, ทิ้ง ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ หรือ @mention กันและกันเพื่อแก้ไขงานได้ ด้วยรูปแบบการจัดรูปแบบที่หลากหลายและสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับเปลี่ยนได้ Docs จึงกลายเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ปลอดภัยสำหรับโครงการเนื้อหาทุกประเภท
เปลี่ยนไฮไลต์ใด ๆ ในเอกสารให้เป็น งานที่สามารถติดตามได้ หากผู้แก้ไขแสดงความคิดเห็นว่า "แก้ไขบทนำนี้" ความคิดเห็นนั้นสามารถถูกกำหนดให้เป็นงานอย่างเป็นทางการพร้อมกำหนดเวลาส่งได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดตกหล่น—ระดับความรับผิดชอบที่ Stansa AI ไม่มีให้
รักษาการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp Automations
ClickUp Automations จัดการงาน "ที่ยุ่งยาก" ของกระบวนการบรรณาธิการ ทีมงานสามารถ รักษาความสอดคล้อง ตลอดการสร้างเนื้อหาโดยใช้ ClickUp Automationsเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและย้ายเนื้อหาผ่านขั้นตอนการอนุมัติ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อให้เมื่อผู้เขียนเสร็จสิ้นร่างใน ClickUp Docs สถานะจะเปลี่ยนเป็น "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" โดยอัตโนมัติ และผู้แก้ไขจะได้รับแจ้งผ่าน Slack หรืออีเมล
คุณสามารถใช้ ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่องานย้ายไปยังสถานะ "เสร็จสิ้น" ClickUp Brain สามารถสร้างสรุปงานที่เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติและโพสต์เป็นความคิดเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนอะไรเลยแม้แต่คำเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การเขียนแบบร่วมมือ: ร่วมเขียนเนื้อหาแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ พร้อมแปลงข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงานที่ติดตามได้โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการแก้ไขได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จริง
- คำแนะนำตามบุคลิกภาพ: สร้างผลลัพธ์เฉพาะทางโดยใช้กรอบการทำงานของ AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับบทบาทต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, บรรณาธิการ หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- ฟิลด์ AI แบบไดนามิก: สกัดข้อมูลเชิงลึก แปลข้อความ หรือสรุปคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติภายในปฏิทินเนื้อหาของคุณ เพื่อดูข้อมูลระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว
- การค้นหาองค์กรแบบครบวงจร: ค้นหาไฟล์หรือการสนทนาใด ๆ ได้จาก ClickUp, Google Drive, Slack และอื่น ๆ อีกมากมาย ผ่านแถบค้นหาเดียว ช่วยประหยัดเวลาจากการค้นหาผ่านหลายแพลตฟอร์ม
- ระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์: กำหนดให้ทำงานซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะ การสร้างสรุป และการแจ้งเตือนทีม ตามกฎที่กำหนดเอง เพื่อให้กระบวนการจัดการเนื้อหาของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- วิกิที่ได้รับการยืนยัน: รวบรวมแนวทางแบรนด์และ SOP ของคุณไว้ในฐานความรู้ที่ปลอดภัย ซึ่งจะแจ้งเตือนเนื้อหาที่ล้าสมัย เพื่อให้ทีมงานของคุณใช้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดอยู่เสมอ
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
|ลดความซับซ้อนของบริบทด้วยการรวมเนื้อหา โครงการ และการสื่อสารไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp's Converged AI Workspace
|จำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่มากมายอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจอย่างครบถ้วน
|ปัญญาประดิษฐ์มีความตระหนักถึงบริบท นำไปสู่การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์มากขึ้น
|ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือมีความแตกต่างจากเวอร์ชันเดสก์ท็อป
|เนื้อหาเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับงานต่าง ๆ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
|ผู้ใช้ใหม่อาจพบช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้เมื่อตั้งค่าโครงสร้างพื้นที่ทำงานเริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว—งาน, ไทม์ไลน์, ความคิดเห็น, เอกสาร และความรับผิดชอบทั้งหมดเชื่อมโยงกัน ซึ่งช่วยลดการสื่อสารที่ไม่จำเป็นและทำให้การทำงานโปร่งใสมากขึ้น ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, สถานะ, และมุมมองช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานในวิธีที่เหมาะกับกระบวนการของพวกเขาได้อย่างแท้จริง ในขณะที่ยังคงรักษาการมองเห็นและการควบคุม ClickUp ได้ปรับปรุงการประสานงาน, การติดตามงาน และการดำเนินงานโดยรวมของงานประจำวันอย่างมาก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว—งาน, ไทม์ไลน์, ความคิดเห็น, เอกสาร และความรับผิดชอบทั้งหมดเชื่อมโยงกัน ซึ่งช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและทำให้การทำงานโปร่งใสมากขึ้น ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, สถานะ, และมุมมอง ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานในวิธีที่เข้ากับกระบวนการของพวกเขาได้อย่างแท้จริง ในขณะที่ยังคงรักษาการมองเห็นและการควบคุม ClickUp ได้ปรับปรุงการประสานงาน, การติดตามงาน และการดำเนินงานโดยรวมของงานประจำวันอย่างมาก
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใน ClickUp คุณสามารถสร้างSuper Agentsสำหรับงานแทบทุกประเภท ลองสร้างหนึ่งขึ้นมาวันนี้สำหรับการค้นคว้าข้อมูล, เขียนโครงร่างบล็อก, หรือแม้กระทั่งการปรับใช้เนื้อหาที่เผยแพร่แล้วให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะกับโซเชียลมีเดีย!
2. DreamGen (เหมาะสำหรับนักเขียนที่ต้องการการสร้างนิยายสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัด)
เครื่องมือเขียน AIหลายตัวมีตัวกรองเนื้อหาที่เข้มงวดซึ่งอาจทำให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียนนิยายที่ต้องการสำรวจตัวละครที่ซับซ้อนหรือโครงเรื่องที่ไม่ธรรมดา
DreamGen เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับนักเขียนนิยายสร้างสรรค์ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเน้นการสร้างเรื่องราวโดยไม่มีการจำกัดเนื้อหาที่เข้มงวดเหมือนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทำให้คุณสามารถสำรวจธีมและสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นได้
ด้วย DreamGen คุณสามารถสร้างตัวละครที่กำหนดเอง สร้างสถานการณ์เรื่องราวที่ละเอียด และสร้างเนื้อหาเชิงบรรยายด้วยการแทรกแซงจากการตรวจสอบเนื้อหาที่น้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้คุณรักษาเสียงและเส้นเรื่องที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงการนิยายที่ยาวขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ DreamGen
- การสร้างเรื่องราวที่ไม่มีการเซ็นเซอร์: สำรวจเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาโดยไม่ต้องมีตัวกรองเนื้อหาที่ขัดขวางการไหลของความคิดสร้างสรรค์ในเครื่องมือ AI ทั่วไป
- การปรับแต่งตัวละครและความจำ: สร้างโปรไฟล์ตัวละครที่ละเอียดซึ่ง AI จะจดจำได้ เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องกันในเรื่องราวของคุณโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ตลอดเวลา
- ตัวเลือกโมเดล AI หลากหลาย: เข้าถึงโมเดล AI ที่แตกต่างกันซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสไตล์การเขียนที่หลากหลาย มอบความยืดหยุ่นให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ DreamGen
|มอบอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเขียนนิยายในการสำรวจเส้นเรื่องที่หลากหลาย
|การผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือการเขียนหรือการจัดการโครงการภายนอก
|ความสม่ำเสมอของตัวละครที่แข็งแกร่งช่วยรักษาความสอดคล้องของเรื่องราวในนิยายยาว
|เน้นที่นิยาย ทำให้ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาเชิงวิชาชีพหรือการตลาด
|การเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดยชุมชนเป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงการใหม่
|มีเส้นทางการเรียนรู้ในการปรับแต่งคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
DreamGen ราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $7. 83/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19. 35/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $48. 30/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ DreamGen
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง DreamGen อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แบ่งปัน:
ฉันชอบแนวคิดที่สามารถสร้างตัวละครหลายตัวสำหรับเรื่องราวเดียวมาก มันเป็นเอกลักษณ์และเว็บไซต์นี้มีศักยภาพมาก! ฉันได้สร้างบอทของตัวเอง (ส่วนตัว) มีตัวละคร 16 ตัว ทั้งหมดมีคำอธิบายยาวมาก ตอนที่สร้างไปได้ครึ่งทางมันทำงานได้ดี แต่ตอนนี้ที่สร้างเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาขัดข้อง
ฉันชอบแนวคิดที่สามารถสร้างตัวละครหลายตัวสำหรับเรื่องราวเดียวมาก มันเป็นเอกลักษณ์และเว็บไซต์นี้มีศักยภาพมาก! ฉันสร้างบอทของตัวเอง (ส่วนตัว) มีตัวละคร 16 ตัว ทั้งหมดมีคำอธิบายยาวมาก ตอนที่สร้างไปได้ครึ่งทางมันทำงานได้ดี แต่ตอนนี้ที่สร้างเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาขัดข้อง
3. NovelAI (เหมาะสำหรับนักเขียนนิยายที่ต้องการการเล่าเรื่องด้วย AI ที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมการสร้างภาพ)
เครื่องมือ AI ทั่วไปมักสร้างข้อความที่คาดเดาได้และขาดแรงบันดาลใจ ซึ่งไม่เหมาะสมกับงานเขียนเชิงนวนิยาย นักเขียนต้องการ AI ที่เข้าใจหลักเกณฑ์ทางวรรณกรรมและสามารถปรับให้เข้ากับประเภทและสไตล์เฉพาะได้
NovelAI เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนักเล่าเรื่อง โมเดลของมันได้รับการฝึกฝนจากวรรณกรรม ทำให้มีความเข้าใจในโครงสร้างการเล่าเรื่องและสไตล์การเขียนที่ดีขึ้น ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความเป็นวรรณกรรมมากขึ้น
คุณสามารถสร้างโมดูลตามผู้แต่งหรือประเภทที่คุณชื่นชอบได้ และยังสามารถสร้างภาพเพื่อช่วยคุณมองเห็นตัวละครและฉากของคุณได้
NovelAI ยังให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยรับรองว่าเรื่องราวของคุณจะยังคงเป็นความลับและไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกฝน
คุณสมบัติเด่นของ NovelAI
- โมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากวรรณกรรม: AI ได้รับการฝึกฝนจากวรรณกรรม ทำให้สามารถสร้างร้อยแก้วที่เข้าใจจังหวะการเล่าเรื่องและรูปแบบการสนทนา
- โมดูล AI แบบกำหนดเอง: ปรับแต่งสไตล์การเขียนของ AI ให้ตรงกับผู้เขียนหรือแนวเรื่องเฉพาะ ทำให้คุณควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายได้มากขึ้น
- การสร้างภาพแบบบูรณาการ: สร้างภาพตัวละครและฉากของคุณด้วยตัวสร้างภาพในตัว ช่วยให้คุณพัฒนาวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของ NovelAI
|สร้างร้อยแก้วที่มีคุณภาพระดับวรรณกรรมซึ่งให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า AI ทั่วไป
|จำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงและแบบจำลอง
|เรื่องราวของคุณยังคงเป็นส่วนตัวและไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมโมเดล
|คุณภาพของการสร้างภาพอาจแตกต่างกัน
|ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ของ AI ให้ตรงตามความต้องการของคุณได้
|ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเนื้อหาเชิงวิชาชีพหรือการตลาด
NovelAI ราคา
- ฟรี
- แท็บเล็ต: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Scroll: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Opus: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ NovelAI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง NovelAI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2ระบุว่า:
ฉันใช้ NovelAI เป็นหลักสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฉันชอบความยืดหยุ่นของมันและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเขียนที่แตกต่างกันได้ดี มันช่วยฉันเมื่อฉันติดขัดกับภาวะเขียนไม่ออกและไม่รู้ว่าจะดำเนินเรื่องต่อไปอย่างไร ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ฉันสามารถปรับโทนหรือสไตล์ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันชื่นชมที่มันรักษาบริบทและตัวละครให้สอดคล้องกัน แม้เมื่อฉันเปลี่ยนสไตล์ก็ตาม นี่ทำให้การทดลองง่ายขึ้นมากและไม่ทำให้หงุดหงิด มันช่วยได้มากเมื่อทำงานกับเรื่องราวที่ยาวและรักษาความสอดคล้องไว้
ฉันใช้ NovelAI เป็นหลักสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฉันชอบความยืดหยุ่นของมันและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเขียนที่แตกต่างกัน มันช่วยฉันเมื่อฉันติดขัดกับภาวะเขียนไม่ออกและไม่รู้ว่าควรดำเนินเรื่องต่อไปอย่างไร ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ฉันสามารถปรับโทนหรือสไตล์ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันชื่นชมที่มันรักษาบริบทและตัวละครให้สอดคล้องกัน แม้เมื่อฉันเปลี่ยนสไตล์ก็ตาม นี่ทำให้การทดลองง่ายขึ้นมากและไม่ทำให้หงุดหงิด มันมีประโยชน์มากเมื่อทำงานกับเรื่องราวที่ยาวและรักษาความสอดคล้องไว้
- ค้นหาและสรุปงานวิจัยได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน เอกสาร และแอปที่เชื่อมต่อ เพื่อรวบรวมข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- บันทึกไอเดียหรือคำแนะนำโดยใช้Talk to Textและให้ BrainGPT สร้างสำเนาหลากหลายรูปแบบ โครงร่าง หรือจุดดึงดูดความคิดสร้างสรรค์สำหรับรูปแบบการเขียนใด ๆ
- แก้ไข, ตรวจสอบ, และปรับปรุงร่างให้ชัดเจน, ตรงกับน้ำเสียง, และเหมาะกับ SEO ด้วยคำแนะนำจาก AI
- สร้างภาพและสินทรัพย์ทางภาพจากคำสั่ง และเก็บไว้เชื่อมโยงกับงานเขียนของคุณเพื่อการสร้างเนื้อหาที่ราบรื่น
- ทำให้กระบวนการเขียนซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ มอบหมายงาน และจัดการการแก้ไขทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์
- จัดเก็บและนำเทมเพลตข้อความที่ใช้บ่อยกลับมาใช้ใหม่ พร้อมอ้างอิงแนวทางภายในได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณมีความสม่ำเสมอและถูกต้อง
4. AI Dungeon (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบและประสบการณ์การเล่าเรื่องแบบเกม)
เครื่องมือเขียน AI แบบดั้งเดิมสร้างข้อความแบบคงที่ แต่หากคุณต้องการเรื่องราวที่ตอบสนองต่อการเลือกของคุณล่ะ? สำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการประสบการณ์ที่มีพลวัตและเหมือนเกมเครื่องมือสร้างข้อความแบบง่าย ๆ อาจไม่เพียงพอ
AI Dungeon เป็นผู้บุกเบิกในการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ สร้างเรื่องราวที่มีพลวัตซึ่งตอบสนองต่อข้อมูลที่คุณป้อน โดยทำงานคล้ายกับเกมผจญภัยแบบข้อความมากกว่าผู้ช่วยเขียน
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าหรือสร้างโลกของคุณเองได้ตามต้องการ ระบบ AI จะปรับตัวตามการกระทำของคุณแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ผู้เล่นหลายคน ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเล่าเรื่องร่วมกันหรือกลุ่มเล่นเกมกระดาน
คุณสมบัติเด่นของ AI Dungeon
- รูปแบบการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ: เรื่องราวจะปรับเปลี่ยนตามการตัดสินใจของคุณ สร้างเส้นเรื่องที่แตกแขนงออกไปอย่างพลวัตและน่าติดตาม
- การสร้างโลกตามความต้องการ: สร้างโลกและตัวละครที่มีรายละเอียดเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเรื่องราวเชิงโต้ตอบของคุณ
- การเล่าเรื่องแบบผู้เล่นหลายคน: เชิญชวนผู้อื่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของคุณและมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อเรื่อง ทำให้เป็นเครื่องมือที่สนุกสำหรับการสร้างสรรค์ร่วมกัน
ข้อดีและข้อเสียของ AI Dungeon
|รูปแบบการโต้ตอบที่ไม่เหมือนใครทำให้การเล่าเรื่องรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าสนใจมากขึ้น
|ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเนื้อหาที่ขัดเกลาแล้วและพร้อมสำหรับการเผยแพร่
|ชุมชนที่แข็งแกร่งและคลังเนื้อหาที่สมบูรณ์มอบแรงบันดาลใจไม่รู้จบสำหรับเรื่องราวใหม่ ๆ
|นโยบายการตรวจสอบเนื้อหาได้พัฒนาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบางกรณีการใช้งาน
|รูปแบบที่คล้ายเกมเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ใหม่ในการเล่าเรื่องด้วย AI
|คุณภาพของผลลัพธ์อาจไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของสถานการณ์
AI Dungeon ราคา
- ฟรี
- แชมป์: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- หมายเหตุ: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ตำนาน: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว AI Dungeon
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
5. Sudowrite (เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนนิยายมืออาชีพที่ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนที่มีโครงสร้าง)
นักเขียนนิยายมืออาชีพต้องการมากกว่าการสร้างข้อความดิบๆ พวกเขาต้องการเครื่องมือที่เข้าใจโครงสร้างของเรื่องราวและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเขียนเฉพาะด้าน เช่น การสร้างคำบรรยายที่ชัดเจนหรือการปรับแต่งบทสนทนาให้ดียิ่งขึ้น
Sudowrite ถูกออกแบบมาสำหรับนักเขียนนิยายที่จริงจัง โดยมีฟีเจอร์เฉพาะที่เหนือกว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ทั่วไป มันทำหน้าที่เป็นคู่คิดในการเขียน ช่วยคุณระดมความคิด ขยายเนื้อหา และขัดเกลาผลงานของคุณให้สมบูรณ์แบบ
ด้วยเครื่องมืออย่าง "Describe" สำหรับรายละเอียดทางประสาทสัมผัส และ "Story Engine" สำหรับการพัฒนาโครงเรื่องยาวระดับนวนิยาย Sudowrite ช่วยให้คุณรักษาแรงผลักดันในโครงการยาวได้ นักเขียนมืออาชีพหลายคนใช้มันเพราะมันเข้ากับกระบวนการเขียนที่จริงจัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite
- อธิบายคุณสมบัติสำหรับการเขียนเชิงประสาทสัมผัส: สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับภาพ เสียง กลิ่น และการสัมผัส เพื่อเพิ่มสีสันให้กับฉากของคุณและทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง
- เครื่องมือสร้างเรื่องราวสำหรับการพัฒนานวนิยาย: ระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งจะนำคุณผ่านการพัฒนาโครงเรื่องและเส้นเรื่องตัวละคร ทำให้การจัดการกับงานเขียนยาวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- เครื่องมือการเขียนใหม่และขยาย: ปรับปรุงงานเขียนของคุณโดยการเขียนย่อหน้าใหม่ในสไตล์ที่แตกต่างกัน ขยายคำอธิบายสั้น ๆ หรือทำให้ส่วนที่เยิ่นเย้อกระชับขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของ Sudowrite
|ทุกฟีเจอร์ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในการเขียนนิยาย
|มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องแต่งเท่านั้น จึงไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาประเภทอื่น
|เครื่องมือสร้างเรื่องราวรองรับโครงการแบบยาว ไม่ใช่แค่เนื้อหาแบบสั้น
|ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือเฉพาะและกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
|ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่นักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพระดับมืออาชีพ
|รูปแบบการสมัครสมาชิกสามารถเป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับนักเขียนสมัครเล่น
ราคา Sudowrite
- ฟรี
- งานอดิเรก: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Sudowrite
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Sudowrite อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
มันให้เครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยในการเขียนและแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของเรื่องราว การรวมเอาสตอรี่ไบเบิลเข้ามาช่วยได้มากจริง ๆ ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง AI ทำงานได้ทั้งในต้นฉบับและสตอรี่ไบเบิล ทำให้คุณสามารถพัฒนาทุกแง่มุมของเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว
มันให้เครื่องมือหลากหลายเพื่อช่วยในการเขียนและแก้ไขส่วนต่าง ๆ ของเรื่องราว การรวมเอาสตอรี่ไบเบิลเข้ามาช่วยได้มากจริง ๆ ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง AI ทำงานได้ทั้งในต้นฉบับและสตอรี่ไบเบิล ทำให้คุณสามารถพัฒนาทุกแง่มุมของเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว
6. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการ AI สนทนาที่มีความละเอียดอ่อนและคำตอบที่รอบคอบ)
เครื่องมือ AI หลายตัวสร้างคำตอบที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์และขาดความละเอียดอ่อน เมื่อคุณกำลังจัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อน คุณต้องการ AI ที่สามารถให้คำตอบที่รอบคอบและพิจารณาอย่างถี่ถ้วน แทนที่จะเป็นข้อความทั่วไปที่ใช้สูตรสำเร็จ
โคล้ด ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์จาก Anthropic เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสนทนาที่มีคุณภาพสูง คำตอบของมันมักจะให้ความรู้สึกที่รอบคอบมากขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเนื้อหาที่ต้องการความละเอียดอ่อนหรือการให้เหตุผลที่ซับซ้อน
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Claude คือหน้าต่างบริบทขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลเอกสารยาว ๆ ได้เพื่อการสรุปหรือวิเคราะห์ คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF และให้ Claude ให้ข้อมูลเชิงลึกได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอย่างมากสำหรับงานที่ต้องทำวิจัยอย่างหนัก
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- หน้าต่างบริบทขยาย: ประมวลผลและอ้างอิงเอกสารยาว ๆ ทำให้เหมาะสำหรับการสรุปรายงานหรือวิเคราะห์งานวิจัย
- การตอบสนองในการสนทนาที่มีความละเอียดอ่อน: Claude จัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อนด้วยความละเอียดอ่อนมากกว่าคู่แข่งหลายราย สร้างเนื้อหาที่ให้ความรู้สึกได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
- ความสามารถในการวิเคราะห์เอกสาร: อัปโหลดไฟล์โดยตรงเพื่อให้ Claude วิเคราะห์ สรุป หรือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการสร้างเนื้อหา
ข้อดีและข้อเสียของโคลด
|ผลิตผลลัพธ์ที่รอบคอบ มีรายละเอียดที่ซับซ้อน และให้ความรู้สึกไม่เหมือนเครื่องจักร
|อาจระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้องจัดการกับหัวข้อหรือคำขอบางอย่าง
|ความสามารถในการประมวลผลเอกสารที่แข็งแกร่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้การค้นคว้าอย่างหนัก
|แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดการใช้งานที่อาจไม่รองรับการทำงานหนัก
|การโต้ตอบรู้สึกเป็นธรรมชาติและเหมือนการสนทนา
|ไม่มีการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการโดยตรง
ราคาของ Claude
- ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $30 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Claude อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraแบ่งปัน:
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจที่สุดเกี่ยวกับการใช้ Claude คือวิธีการสนทนาของมัน แทนที่จะรู้สึกเหมือนกำลังค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล Claude กลับทำให้รู้สึกเหมือนกำลังทำงานร่วมกัน Claude จะถามคำถามเพื่อชี้แจงเมื่อคำขอของฉันไม่ชัดเจน ซึ่งมักช่วยให้ฉันปรับปรุงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจริง ๆ การโต้ตอบนี้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าไม่เพียงแค่สำหรับการได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยพัฒนาความคิดที่ชัดเจนตั้งแต่แรกอีกด้วย
สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจที่สุดเกี่ยวกับการใช้ Claude คือวิธีการสนทนาของมัน แทนที่จะรู้สึกเหมือนฉันกำลังค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล Claude กลับทำให้การโต้ตอบรู้สึกเหมือนการทำงานร่วมกัน Claude จะถามคำถามเพื่อชี้แจงเมื่อคำขอของฉันไม่ชัดเจน ซึ่งมักจะช่วยให้ฉันปรับปรุงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆ การโต้ตอบแบบนี้มีคุณค่าไม่เพียงแค่สำหรับการได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาความคิดที่ชัดเจนตั้งแต่แรกอีกด้วย
7. DeepFiction AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเรื่องราวอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตเฉพาะแนว)
บางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเขียนที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก คุณเพียงแค่ต้องการสร้างเรื่องราวอย่างรวดเร็วเพื่อความบันเทิงหรือจุดประกายความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่ามากมาย
DeepFiction AI เป็นจุดเริ่มต้นที่เข้าถึงได้สำหรับการสร้างเรื่องราวด้วย AI มันมีเทมเพลตเฉพาะแนวที่ช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างคำสั่ง
คุณสามารถเลือกจากหมวดหมู่เช่นโรแมนติก, แฟนตาซี, หรือลึกลับ, และระบบ AI จะสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหมวดหมู่เหล่านั้น. นี่คือเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงได้และคุณค่าทางความบันเทิง.
คุณสมบัติเด่นของ DeepFiction AI
- เทมเพลตเฉพาะแนว: เลือกแนวเรื่องและรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งปฏิบัติตามรูปแบบและขนบของแนวนั้น ๆ ทำให้การสร้างเรื่องราวเป็นเรื่องง่าย
- การสร้างเรื่องราวอย่างรวดเร็ว: อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ช่วยให้คุณสร้างเรื่องราวได้ด้วยการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย
- คุณสมบัติการดำเนินเรื่องต่อ: ขยายเรื่องราวที่มีอยู่หรือดำเนินเรื่องต่อด้วยความช่วยเหลือจาก AI
ข้อดีและข้อเสียของ DeepFiction AI
|แนวทางที่ใช้เทมเพลตช่วยให้ผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือ AI สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
|การปรับแต่งน้อยกว่าแพลตฟอร์มการเขียนนิยายขั้นสูง
|การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วหรือเพื่อความบันเทิง
|คุณภาพของผลลัพธ์อาจไม่ละเอียดเท่ากับเครื่องมือที่มีความเฉพาะทางมากกว่า
|ผลงานที่เน้นประเภทช่วยรับประกันว่าเนื้อหาจะสอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ
|คุณสมบัติจำกัดสำหรับโครงการนิยายยาวหรือโครงการนิยายเชิงมืออาชีพ
DeepFiction AI ราคา
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรครีเอเตอร์: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สตูดิโอ: 75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวโดย DeepFiction AI
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถามกับ AI ค่าใช้จ่ายในการสลับไปมาและการสูญเสียบริบทจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับ ClickUp Brain เพราะมันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และสามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้อย่างแม่นยำ!
8. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือ AI ทั่วไปที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภทของเนื้อหา)
ความต้องการด้านเนื้อหาของทีมคุณมีความหลากหลาย บางวันคุณกำลังร่างอีเมล วันถัดไปคุณกำลังสร้างข้อความทางการตลาดและวันต่อมาก็พยายามทำให้หัวข้อทางเทคนิคที่ซับซ้อนเข้าใจง่าย การใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับแต่ละงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ChatGPT เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ของAI ที่มีความสามารถในการจัดการงานเนื้อหาที่หลากหลายอย่างมหาศาล ความหลากหลายของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่ทีมต่างๆ นิยมใช้สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปจนถึงการอธิบายทางเทคนิค
ด้วย ChatGPT คุณสามารถร่างอีเมล เขียนโค้ด ระดมความคิด และทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายขึ้นผ่านอินเทอร์เฟซการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม มันทำงานเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ดังนั้นคุณยังคงเผชิญกับปัญหาการกระจายของบริบท— ซึ่งเป็นสิ่งที่ ClickUp's Converged AI Workspace ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไข
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย: จัดการงานได้หลากหลาย ตั้งแต่การร่างอีเมลไปจนถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสร้างโค้ด ทั้งหมดในที่เดียว
- ปลั๊กอินและ GPT ที่กำหนดเอง: ขยายความสามารถของมันโดยการเชื่อมต่อกับบริการภายนอกหรือสร้าง GPT ที่กำหนดเองให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การปรับปรุงการสนทนา: ปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณผ่านการสนทนาแบบไปมาอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของ ChatGPT
|ความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับทีมที่มีความต้องการหลากหลาย
|ทำงานเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้องผสานรวมกับแพลตฟอร์มการทำงาน
|การอัปเดตเป็นประจำและการปรับปรุงแบบจำลองหมายความว่าความสามารถของมันกำลังขยายตัวอยู่เสมอ
|เนื้อหาจำเป็นต้องถูกโอนย้ายด้วยตนเองไปยังที่ที่งานของคุณเกิดขึ้นจริง
|ชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ให้ทรัพยากรมากมายและคำแนะนำที่แบ่งปัน
|ตัวกรองเนื้อหาอาจขัดจังหวะการใช้งานที่สร้างสรรค์หรือการใช้งานในเชิงวิชาชีพได้ในบางครั้ง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $200 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (1400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2แบ่งปันว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือความฉลาดทางธรรมชาติและความน่าเชื่อถือของมัน; มันเข้าใจบริบทได้อย่างรวดเร็วและให้คำตอบที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีโดยไม่ต้องการการโต้ตอบกลับไปกลับมาเยอะ ฉันชื่นชมเป็นพิเศษว่ามันปรับตัวให้เข้ากับโทนและข้อกำหนดที่แตกต่างกันได้ดี ไม่ว่าจะต้องการอะไรที่เป็นทางการ สร้างสรรค์ หรือกระชับก็ตาม
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือความฉลาดทางธรรมชาติและความน่าเชื่อถือของมัน; มันเข้าใจบริบทได้อย่างรวดเร็วและให้คำตอบที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดีโดยไม่ต้องการการโต้ตอบมากนัก ฉันชื่นชมเป็นพิเศษว่ามันปรับตัวให้เข้ากับโทนและข้อกำหนดที่แตกต่างกันได้ดี ไม่ว่าจะต้องการอะไรที่เป็นทางการ สร้างสรรค์ หรือกระชับก็ตาม
9. Jasper (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ในระดับใหญ่)
ทีมการตลาดอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการผลิตเนื้อหาที่มีปริมาณมากและสอดคล้องกับแบรนด์ เครื่องมือ AI ทั่วไปไม่เข้าใจเสียงของแบรนด์คุณ ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณเสียเวลาอันมีค่าไปกับการแก้ไขผลลัพธ์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท
Jasper เป็นแพลตฟอร์มเนื้อหา AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด มุ่งเน้นที่ความสม่ำเสมอของแบรนด์และให้เทมเพลตที่สนับสนุนการผลิตเนื้อหาในระดับใหญ่
ด้วยฟีเจอร์ Brand Voice ของ Jasper คุณสามารถฝึก AI ตามแนวทางเฉพาะของคุณได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมดสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและฟีเจอร์การจัดการแคมเปญ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมการตลาด
อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นเครื่องมือสำหรับเนื้อหาเฉพาะทางมากกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครอบคลุม
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- การฝึกอบรมเสียงแบรนด์: ฝึกอบรม AI ตามแนวทางของแบรนด์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมดมีความสอดคล้องและเป็นไปตามแบรนด์
- เทมเพลตเฉพาะด้านการตลาด: เข้าถึงเทมเพลตสำหรับข้อความโฆษณา โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และบทความบล็อกที่บรรจุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการตลาด
- เครื่องมือแคมเปญและความร่วมมือ: จัดการแคมเปญการตลาดด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมที่สนับสนุนกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของแจสเปอร์
|ทุกฟีเจอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทีมการตลาด
|ไม่เหมาะสำหรับฟังก์ชันทางธุรกิจอื่น ๆ หรือประเภทเนื้อหาอื่น ๆ
|คุณสมบัติของเสียงแบรนด์ช่วยให้แบรนด์มีความสม่ำเสมอในระดับใหญ่
|ต้องใช้เวลาลงทุนเบื้องต้นในการตั้งค่าฟีเจอร์ Brand Voice
|เครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวรองรับกระบวนการทำงานของทีมการตลาด
|ผู้ใช้แต่ละรายอาจพบว่ามันมีคุณสมบัติมากกว่าที่พวกเขาต้องการ
ราคา Jasper
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อระดมความคิด, ปรับปรุงความคิด, จัดระเบียบความคิด, และเขียนได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าการเริ่มต้นจากศูนย์. โดยรวมแล้ว, มันได้แนะนำประสิทธิภาพที่ชัดเจนทั้งในระดับบุคคลและทีม และเราพอใจมากกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ทำกับแพลตฟอร์ม!
คุณสามารถใช้ Jasper เพื่อระดมความคิด, ปรับปรุงความคิด, จัดระเบียบความคิด, และเขียนได้รวดเร็วมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นจากศูนย์. โดยรวมแล้ว, มันได้แนะนำประสิทธิภาพที่ชัดเจนทั้งในระดับบุคคลและทีม และเราพอใจมากกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ทำกับแพลตฟอร์ม!
ค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณ
ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Stansa AI ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ นักเขียนนิยายสร้างสรรค์จะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือเฉพาะทางเช่น NovelAI หรือ Sudowrite ทีมการตลาดจะพบคุณค่าในแพลตฟอร์มที่เน้นแบรนด์เช่น Jasper
แต่ความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การหา AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาที่ดีได้เท่านั้น—แต่คือการหา AI ที่เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณจริงๆ เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนสร้างแรงเสียดทาน บังคับให้คุณต้องถ่ายโอนเนื้อหาด้วยตนเองระหว่างระบบจัดการโครงการ เอกสาร และการแชทของทีม
โซลูชัน AI ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือโซลูชันที่สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการสร้างสรรค์เนื้อหาและการนำไปใช้ได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เครื่องมือเฉพาะทางสำหรับนิยายหรือแพลตฟอร์มการตลาด ให้ให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการทำงานของคุณ
สำหรับทีมที่ต้องการลดความสับสนระหว่างการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการงาน ClickUp มี AI ที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกับการทำงานของคุณ ✨/
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Stansa AI เป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหลัก โดดเด่นด้วยการโต้ตอบที่ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และงานมืออาชีพโดยเฉพาะ หลายทีมมักมองหาทางเลือกอื่นเพื่อรับฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม การผสานรวมกับระบบบริหารจัดการงานได้ดีขึ้น หรือความสามารถเฉพาะทางสำหรับการตลาดหรือนิยาย
เครื่องมือเขียน AI ที่ไม่มีการกรองมีข้อจำกัดด้านเนื้อหาที่น้อยกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถสำรวจหัวข้อที่ไม่ธรรมดาซึ่งอาจถูกบล็อกโดยเครื่องมือกระแสหลัก แพลตฟอร์มเช่น ChatGPT ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการเข้าถึงที่กว้างขวาง ซึ่งบางครั้งอาจขัดจังหวะการไหลของความคิดสร้างสรรค์สำหรับประเภทนิยายบางประเภท
สำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันในเนื้อหาและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา ClickUp คือตัวเลือกที่แข็งแกร่งที่สุด มันรวมการสร้างเนื้อหาด้วย AI กับการจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ใช่, ตัวเลือกระบบเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ รวมถึง ClickUp และ Jasper ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาเชิงพาณิชย์ และอนุญาตให้คุณใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่ดีเสมอที่จะตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละแพลตฟอร์มเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในเนื้อหา