วิธีสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง (กรณีการใช้งานและเครื่องมือ)

6 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ช่วย AI ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจากกิจวัตรประจำวันของเรา ตั้งแต่การใช้ผู้ช่วยในบ้านสำหรับสูตรอาหารไปจนถึงการตรวจสอบร้านอาหารใกล้เคียงบนสมาร์ทโฟนของเรา

ในความเป็นจริงคาดการณ์ว่าจะมีผู้ช่วย AIมากกว่า8.4 พันล้านรายใช้งานภายในสิ้นปี 2024— มากกว่าจำนวนประชากรโลกเสียอีก!

วันนี้ ผู้ช่วยเหล่านี้ทำมากกว่าการตอบคำถามเพียงอย่างเดียว พวกเขาช่วยในการสร้างเนื้อหา, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่มีข้อแม้: ผู้ช่วยแชทที่สามารถใช้ได้สาธารณะไม่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงสำคัญมากกว่าที่เคยในการรู้วิธีสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณ!

เมื่อจบบล็อกนี้ คุณจะไม่เพียงแค่รู้วิธีสร้างผู้ช่วยแชทสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณเองเท่านั้น แต่เรายังจะมอบทางเลือกที่ชาญฉลาดและง่ายกว่า ซึ่งช่วยขจัดความยุ่งยากในการคาดเดาทั้งหมดให้กับคุณอีกด้วย!

⏰สรุป 60 วินาที

  • ผู้ช่วย AI คือแอปพลิเคชัน AI แบบแชทที่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานและงานส่วนตัว
  • มันใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เพื่อทำความเข้าใจคำถามในภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้เพื่อทำหน้าที่เฉพาะได้
  • คุณสามารถสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเองได้ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบและการฝึกอบรมโมเดล
  • ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpมอบผู้ช่วย AI ที่สร้างขึ้นในตัวซึ่งผสานรวมโดยตรงกับพื้นที่ทำงานของคุณ
  • คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp Brain เพื่อดำเนินการเฉพาะโครงการได้อย่างง่ายดาย เช่น การสร้างเอกสาร การตรวจสอบความคืบหน้า เป็นต้น

ผู้ช่วย AI คืออะไร?

ผู้ช่วย AI คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการกระทำโดยอัตโนมัติซึ่งโดยปกติจะต้องใช้ความพยายามและสติปัญญาของมนุษย์ด้วยการใช้ AI เพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เวลาของคุณไปกับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

ผู้ช่วยดิจิทัลเหล่านี้ เข้าใจคำถามในภาษาของมนุษย์ผ่านพลังของ Natural Language Processing (NLP) และ Machine Learning (ML) ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการตามคำสั่งเฉพาะที่คุณร้องขอได้

แม้ว่าความสามารถของ AI Assistant จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกโปรแกรมให้ทำ แต่ตัวอย่างของงานบางอย่างที่พวกเขาสามารถทำได้ ได้แก่:

  • ตอบคำถามของคุณตามความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาจากอินเทอร์เน็ต
  • การตั้งและดำเนินการเตือนความจำในเวลาที่เราเลือก
  • การเขียนอีเมลหรือข้อความ
  • ควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะในบ้านของเรา
  • การสร้างภาพและกราฟิก
  • สรุปเนื้อหาเว็บเพจ (หรือข้อมูลอื่นใด)

ตัวอย่างของผู้ช่วยเสมือนปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมได้แก่ Google Assistant, Siri, Alexa และ ChatGPT

ประโยชน์ของการสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง

แม้ว่าคุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างและผสานรวมพวกมันผ่าน API ได้ แต่การสร้างผู้ช่วย AI เองนั้นมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครสี่ประการ

  1. การปรับแต่ง: เมื่อคุณสร้างผู้ช่วย AI ของคุณ คุณสามารถปรับแต่ง UI หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้กับผู้ช่วย AI จากผู้ให้บริการภายนอก
  2. ประสิทธิภาพ: ผู้ช่วยจากบุคคลที่สามมักจะดำเนินการกับคำถามของผู้ใช้หนึ่งล้านคนในเวลาเดียวกัน ผู้ช่วย AI ของคุณเองจะดำเนินการกับคำถามของคุณและองค์กรของคุณเท่านั้น ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพ
  3. ความเป็นส่วนตัว: ผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณมอบความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีกว่าผู้ช่วยจากบุคคลที่สาม ข้อมูลจะยังคงเป็นความลับภายในองค์กรของคุณ และคุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะนำไปใช้อย่างไร
  4. ความสามารถในการปรับขนาด: ผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณมีความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างยอดเยี่ยมและยืดหยุ่น คุณสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของคุณได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มคุณสมบัติหรือความสามารถใหม่ ๆ ได้ตามต้องการ

วิธีสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง: คู่มือทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกรณีการใช้งานและความสามารถ

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือกำหนดกรณีการใช้งานของ AI ผู้ช่วยของคุณ— ความสามารถและข้อจำกัดของมัน

หากการวางแผนนี้ไม่ทำอย่างรอบคอบ จะทำให้คุณได้ผลงานที่ไม่สามารถทำภารกิจตามที่ตั้งใจไว้ได้ในลักษณะที่ต้องการ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องกำหนดและบันทึกไว้ให้ชัดเจนเกี่ยวกับผู้ช่วย AI ของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับมัน:

ประเภทของผู้ช่วย

คุณกำลังสร้างผู้ช่วย AI ส่วนตัวอยู่หรือไม่? หรือผู้ช่วยที่จะใช้ในกรณีเช่นการสนับสนุนลูกค้าหรือการดำเนินงานทางธุรกิจ? ในขณะที่ผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปมีความสามารถหลากหลายที่ช่วยให้สามารถดำเนินการหลายประเภทได้ ผู้ช่วยที่เฉพาะเจาะจงกับกรณีต้องการการฝึกอบรมพิเศษ

กลุ่มเป้าหมายและทักษะของพวกเขา

ผู้ใช้เป้าหมายของ AI ผู้ช่วยของคุณคือใคร และพวกเขามีทักษะอะไรบ้าง? ทำความเข้าใจว่าพวกเขามีความคุ้นเคยกับแอป AI มากน้อยเพียงใด ใช้ภาษาประเภทใดในการกำหนดปัญหา และพวกเขาชอบใช้ผู้ช่วยเสมือนอย่างไร (เช่น การส่งคำสั่งหรือใช้เสียงเป็นแอปหรือบนเว็บ)

ปัญหาที่ต้องแก้ไข

พิจารณาความสามารถของผู้ช่วย AI และสิ่งที่คุณต้องการให้มันแก้ไข ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการปฏิทิน อีเมล และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณอย่างน้อยที่สุด หรือคุณอาจต้องการให้มันสรุปการประชุมและเขียนอีเมลให้คุณด้วย

ข้อจำกัด

นักพัฒนาซอฟต์แวร์มักกำหนดข้อจำกัดบางประการให้กับผู้ช่วย AI เพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น ควรกำหนดขอบเขตเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ควรเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้นานแค่ไหน? ควรดำเนินการประเภทใดบ้างที่ไม่ควรทำ? กำหนดและบันทึกข้อจำกัดเหล่านี้ รวมถึงข้อจำกัดอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ช่วยของคุณมี

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ขณะกำหนดขีดจำกัด ให้สร้าง "รายการสิ่งที่จะทำ / สิ่งที่ไม่จะทำ" ตัวอย่างเช่น:

✅ จะดำเนินการ: ตอบคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า และให้ข้อมูลการติดตามคำสั่งซื้อ

❌ ไม่สามารถทำได้: ประมวลผลการชำระเงิน, จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ที่มีความอ่อนไหว

ขั้นตอนที่ 2: ระบุเทคโนโลยีที่ใช้

เมื่อคุณได้บันทึกความสามารถและข้อจำกัดของ AI ผู้ช่วยของคุณแล้ว คุณสามารถคิดถึงเทคโนโลยีสแต็กที่เหมาะสมเพื่อสร้างมันได้ ซึ่งรวมถึง ทุกไลบรารีและเฟรมเวิร์กที่คุณจะใช้เพื่อเร่งการพัฒนาผู้ช่วยของคุณ และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่น:

  • ภาษาโปรแกรมที่คุณจะใช้ (เช่น Python, Java, C++ เป็นต้น)
  • ตัวติดตั้งแพ็กเกจสำหรับภาษาที่คุณวางแผนจะใช้ (เช่น ตัวจัดการแพ็กเกจ Python สำหรับ Python)
  • สภาพแวดล้อมการโฮสต์ (เช่น โฮสต์เอง, โฮสต์บนคลาวด์, เป็นต้น)
  • ไลบรารีหรือเฟรมเวิร์ก NLP (เช่น NLTK, spaCy, Gensim เป็นต้น)
  • ไลบรารีและเฟรมเวิร์กสำหรับแมชชีนเลิร์นนิง (SciPy, TensorFlow, NumPy เป็นต้น)
  • ไลบรารีการจดจำเสียง (หากคุณต้องการให้ผู้ช่วยของคุณมีความสามารถในการใช้เสียง)

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เลือกชุดเทคโนโลยีที่เน้นความสามารถในการขยายตัวและความง่ายในการผสานรวม

✅ หลีกเลี่ยงการออกแบบที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นในช่วงเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาข้อมูลสำหรับการฝึกอบรม

ตอนนี้ คุณจำเป็นต้องค้นหาข้อมูลเพื่อฝึกฝนผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ คุณสามารถหาข้อมูลนี้ได้จากหลายแหล่ง เช่น เว็บไซต์ข้อมูลจากบุคคลที่สาม แหล่งข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และบันทึกกิจกรรมขององค์กรของคุณหรือข้อมูลลูกค้า

สำหรับประเภทของข้อมูล คุณจะต้องมีข้อมูลฝึกอบรมสามประเภทสำหรับผู้ช่วย AI ของคุณ:

  • ข้อมูลภาษาของมนุษย์สำหรับการฝึกอบรม NLP
  • ข้อมูลเสียงสำหรับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพูด (หากคุณต้องการรวมคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการพูด)
  • ข้อมูลเฉพาะงานเพื่อฝึกผู้ช่วยในการทำงานที่มันจะต้องทำ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่ว่าคุณจะเลือกชุดข้อมูลใดก็ตาม ให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการฝึกโมเดล AI จุดเริ่มต้นที่ดีคือกฎ 10 เท่าซึ่งแนะนำให้มีชุดข้อมูลอย่างน้อย 10 เท่าของจำนวนพารามิเตอร์ในโมเดลของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดและเตรียมข้อมูลการฝึกอบรม

เมื่อคุณมีข้อมูลของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำความสะอาด, ติดป้ายกำกับ, และเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการฝึกอบรมแบบจำลองของผู้ช่วย. นี่คือขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะมันจะ กำหนดวิธีที่แบบจำลองจะตีความข้อมูลของคุณ ดังนั้นอย่าเร่งรีบในขั้นตอนนี้. นี่คือวิธีที่คุณจะทำแต่ละขั้นตอน:

  • การทำความสะอาดข้อมูล: ในขั้นตอนนี้ คุณจะทำการลบข้อผิดพลาดและความผิดปกติทั้งหมดออกจากข้อมูลของคุณ เช่น แถวที่ว่างเปล่า ค่าที่ผิดปกติ ค่าที่ซ้ำกัน เป็นต้น การดำเนินการนี้ทำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่โมเดลของคุณจะใช้ในการฝึกฝนนั้นมีความถูกต้องและปราศจากการบิดเบือนในรูปแบบใด ๆ
  • การติดฉลาก: นี่คือกระบวนการในการติดแท็ก จัดหมวดหมู่ และติดฉลากข้อมูลในชุดข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าโมเดลสามารถตีความข้อมูลได้อย่างถูกต้องในระหว่างการฝึกอบรม ความสัมพันธ์ที่โมเดลของคุณจะสร้างขึ้นระหว่างจุดข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการนี้

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณทำความสะอาดและติดป้ายกำกับข้อมูลของคุณแล้ว ให้แบ่งข้อมูลออกเป็นสองชุดข้อมูล—หนึ่งชุดสำหรับการฝึกอบรมและอีกหนึ่งชุดสำหรับการทดสอบ ให้เก็บ 70% ของชุดข้อมูลไว้สำหรับการฝึกอบรม และ 30% สำหรับการทดสอบ

ขั้นตอนที่ 5: ฝึกอบรมผู้ช่วยของคุณ

ข้อมูลของคุณพร้อมแล้ว และระบบเทคโนโลยีของคุณก็พร้อมใช้งานแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มฝึกอบรมผู้ช่วย AI ของคุณ ติดตั้งและเปิดใช้งานเครื่องมือที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมโฮสติ้งของคุณ และป้อนข้อมูลชุดฝึกอบรมให้กับเครื่องมือเหล่านั้น ปรับแต่งพารามิเตอร์การฝึกอบรม เช่น อัตราการฝึกอบรมและขนาดชุดข้อมูล และเริ่มกระบวนการฝึกอบรม

ขั้นตอนที่แน่นอนสำหรับกระบวนการนี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับไลบรารี NLP และ ML ที่คุณเลือกใช้ ดังนั้นโปรดอ้างอิงคู่มือของเทคโนโลยีที่คุณใช้ เพื่อลดข้อผิดพลาด ควรตรวจสอบกระบวนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากความเร็วในการฝึกอบรมช้า ให้ปรับพารามิเตอร์ความเร็วในการเรียนรู้และขนาดของชุดข้อมูล แล้วเริ่มกระบวนการใหม่ หากคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆ ให้ตรวจสอบคำแนะนำการแก้ไขปัญหาของไลบรารีของคุณ

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบผู้ช่วย

เมื่อผู้ช่วย AI ของคุณได้รับการฝึกอบรมแล้ว ให้ทดสอบมันบนชุดข้อมูลทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของประสิทธิภาพของมัน ในขั้นตอนนี้ คุณอาจเผชิญกับปัญหาสองประเภท:

  • การเกิดโอเวอร์ฟิตติ้ง: สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อแบบจำลองการฝึกฝนจดจำข้อมูลการฝึกฝนแทนที่จะสรุปเป็นหลักการทั่วไป ส่งผลให้มันทำงานได้แม่นยำเมื่อทดสอบกับชุดข้อมูลการฝึกฝน แต่ทำงานได้ไม่ดีเมื่อทดสอบกับข้อมูลใหม่ เทคนิคที่คุณสามารถทำตามเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้แก่ การทำให้เรียบง่าย (regularization), การรวมแบบจำลอง (ensembling), เป็นต้น
  • การปรับโมเดลไม่เหมาะสม: สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อโมเดลไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนำเข้าของผู้ใช้และพารามิเตอร์ผลลัพธ์ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ทั้งในชุดข้อมูลฝึกและชุดข้อมูลทดสอบ โดยทั่วไปคุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการขยายเวลาการฝึกหรือใช้ชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น/ซับซ้อนมากขึ้น หากยังไม่สำเร็จ คุณสามารถลองใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิศวกรรมคุณลักษณะหรือเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมโมเดลที่ซับซ้อนมากขึ้น

ฝึกอบรมโมเดลผู้ช่วย AI ของคุณใหม่ด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ให้ไว้ข้างต้นเพื่อปรับแต่งการทำงานให้แม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อโมเดลเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วยชุดข้อมูลทดสอบแล้ว ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างสถานการณ์ที่ท้าทายขีดจำกัดของความสามารถของผู้ช่วยของคุณ รวมถึงการป้อนข้อมูลที่ยาว/สั้น การป้อนข้อมูลในภาษาต่างๆ การป้อนข้อมูลที่มีอักขระพิเศษหรือรูปแบบที่ไม่ปกติ และคำขอที่ไม่สมบูรณ์หรือคลุมเครือ

ขั้นตอนที่ 7: ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

เมื่อผู้ช่วย AI ของคุณเริ่มทำงานตามที่คาดหวังไว้ คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจไปที่ UI ของมันได้ ในท้ายที่สุด บุคลิกของผู้ช่วยแชทก็ดีเท่ากับประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ของมัน—ไม่มีใครต้องการใช้ผู้ช่วยที่ดูและรู้สึกไม่ราบรื่น ดังนั้น คุณต้องออกแบบ UI ที่ใช้งานง่ายสำหรับมัน หากคุณไม่เคยออกแบบมันด้วยตัวเอง ให้จ้างนักออกแบบ UX สำหรับงานนี้!

เมื่อออกแบบ UI เสร็จแล้ว ให้รวมเข้ากับผู้ช่วยและนำไปใช้งานในสภาพแวดล้อมโฮสติ้งของคุณเพื่อทำการทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดขั้นสุดท้าย

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มฟีเจอร์ UI ที่ชาญฉลาด เช่น คำแนะนำอัตโนมัติและการตอบกลับอย่างรวดเร็ว เพื่อเร่งความเร็วในการโต้ตอบด้วยการคาดการณ์อัจฉริยะ

ขั้นตอนที่ 8: ดำเนินการทดสอบขั้นสุดท้ายและแก้ไขข้อบกพร่อง

ถึงเวลาที่จะทำการทดสอบครั้งสุดท้ายกับผู้ช่วย AI ที่คุณสร้างขึ้นแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า UX, โมเดล AI ของผู้ช่วย และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดทำงานตามที่ตั้งใจไว้ ส่งคำสั่งเพื่อดำเนินการตามงานที่คุณต้องการและดูว่าผลลัพธ์มีความแม่นยำเพียงใด นอกจากนี้ ให้ทดสอบฟังก์ชันการทำงานด้วยเสียงด้วย

ในการทำเช่นนี้ เชิญผู้ใช้บางรายจากกลุ่มเป้าหมายของผู้ช่วย มาทดลองใช้งาน ดูว่าพวกเขาตั้งคำถามอย่างไรและผู้ช่วยตอบสนองได้ดีเพียงใด หากมีสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ให้ทำการแก้ไขและปรับปรุง

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เชิญผู้ใช้บางส่วนจากกลุ่มเป้าหมายของผู้ช่วยมาทดลองใช้งาน ดูว่าพวกเขาตั้งคำถามอย่างไร และผู้ช่วยตอบสนองได้ดีแค่ไหน หากมีสิ่งใดไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ ให้แก้ไขและปรับปรุง

ขั้นตอนที่ 9: เปิดใช้งานและตรวจสอบ

ในที่สุด คุณสามารถทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้เป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรของคุณ ติดตามประสิทธิภาพในโลกจริงและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้ ตามความคิดเห็นที่ได้รับ ปรับปรุงตามความจำเป็น

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ช่วยให้ผู้ช่วย AI ของคุณพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการป้อนข้อมูลใหม่ ๆ ให้มัน เพิ่มการโต้ตอบในโลกจริงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำ และปรับแบบจำลองภาษาให้เข้าใจเจตนาของผู้ใช้ได้ดีขึ้น

ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? ให้ผู้นำที่ประสบความสำเร็จเป็นแรงบันดาลใจของคุณ!

แนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างหนึ่งคือการใช้แบบจำลองภาษาที่ทรงพลังของ OpenAI

คุณสามารถเข้าถึงโมเดลเหล่านี้ได้สองวิธี: โดยตรงผ่าน API ของพวกเขา (ซึ่งต้องใช้ API key) หรือวิธีที่สะดวกกว่าคือใช้ไลบรารี Python ของพวกเขา ซึ่งทำให้ทุกอย่างราบรื่นมากขึ้น เคล็ดลับสำคัญสำหรับผู้ช่วย AI ใด ๆ คือการจัดการประวัติการสนทนา มันเหมือนกับการให้ผู้ช่วยของคุณมีความจำที่ดี!

คุณจะต้องเก็บรักษาการโต้ตอบในอดีตไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในโค้ดสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว ไฟล์สำหรับการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น หรือฐานข้อมูลสำหรับโครงการที่ซับซ้อน เมื่อคุณถาม AI ของคุณเกี่ยวกับบางสิ่ง ให้รวมประวัติที่เกี่ยวข้องไว้ใน "คำสั่ง" ของคุณเพื่อให้มันเข้าใจบริบท หากคุณใช้ OpenAI ไลบรารี Python ของพวกเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ ซึ่งจัดการรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดของการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา

ความท้าทายในการสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง

แม้ว่าจะมีห้องสมุด, เฟรมเวิร์ก, และการสนับสนุนจากชุมชนมากมาย, การสร้างผู้ช่วยส่วนตัว AI ของคุณเองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย. คุณจะเผชิญกับความท้าทาย, รวมถึง:

  • ความซับซ้อนทางเทคนิค: กระบวนการสร้างผู้ช่วย AI นั้นมีความซับซ้อน เราได้นำเสนอในรูปแบบที่ง่ายขึ้นที่นี่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นเรื่องยากทางเทคนิค (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช่นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือวิศวกร)
  • ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายในการสร้าง, บำรุงรักษา, และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณนั้นค่อนข้างสูง. การออกแบบ UI, ค่าใช้จ่ายของเซิร์ฟเวอร์, และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสามารถเพิ่มขึ้นไปถึงหลายพันดอลลาร์ได้อย่างง่ายดายหากคุณต้องการให้ระบบผู้ช่วย AI ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ปัญหาความเป็นส่วนตัว: แม้ว่าผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งเองจะช่วยให้คุณควบคุมความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้มากขึ้น แต่การควบคุมนั้นก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นกัน เมื่อข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้นตกเป็นของคุณ หากเกิดการละเมิดข้อมูล คุณและองค์กรของคุณจะต้องรับผิดชอบ

ทำไม ClickUp Brain ถึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าผู้ช่วย AI ของคุณเอง

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง แต่ยังคงต้องการใช้สำหรับองค์กรของคุณ มีทางออกที่ง่ายดายพร้อมให้บริการแล้ว!

ClickUp—แอปสำหรับทุกงาน— มาพร้อมกับผู้ช่วย AI ของตัวเอง ClickUp Brain ซึ่งทีมสามารถใช้ได้หลากหลายกรณีการใช้งาน

ด้วยการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp, ClickUp Brain ช่วยคุณค้นหาข้อมูล, สร้างเนื้อหา, และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้เพียงคำสั่งข้อความง่าย ๆ

มาสำรวจกันว่ามันคืออะไรและมันสามารถช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร

ClickUp Brain คืออะไร?

ClickUp Brainคือฟังก์ชัน AI ที่ถูกสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp โดยมีการผสานรวมอย่างแน่นหนาเข้ากับทุกฟีเจอร์ของ ClickUp ในพื้นที่ทำงานของคุณ รวมถึงฟีเจอร์การสื่อสารภายในClickUp Chat คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brainได้ที่นี่

ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain

เนื่องจากการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับกระบวนการทำงานของคุณและเอกสารใด ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp Brain จึง ตระหนักถึงบริบทอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะใช้มันเพื่อร่างข้อความถึงเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับโครงการหรือขณะค้นหาเอกสาร มันจะค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเสมอ

📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

ประโยชน์ของการใช้ ClickUp Brain

ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถใช้จุดแข็งของ AI ได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างผู้ช่วยของคุณเอง ต่อไปนี้คือประโยชน์หลักสี่ประการของมัน:

  • ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น: ช่วยให้คุณสามารถนำเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AIมาใช้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับทุกโครงการและไฟล์ งาน กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ ของคุณทั้งหมด สิ่งนี้ช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ สำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ความสะดวกในการตั้งค่าและการใช้งาน: ClickUp Brain ยังง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งานมากกว่าผู้ช่วย AI ที่ปรับแต่งเองอย่างมาก เพียงแค่สมัครบัญชี ClickUp ก็สามารถเริ่มใช้ ClickUp Brain ได้ทันที
  • ความสามารถในการจ่าย: ClickUp Brain มีค่าใช้จ่ายเพียง $7 ต่อเดือน ซึ่งถูกกว่าการสร้างและดำเนินการผู้ช่วย AI ที่คุณออกแบบเองอย่างมาก นอกจากนี้ยังถูกกว่าผู้ช่วย AI อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน (เช่น ChatGPT Plus และ Gemini Advanced)
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ดีขึ้น: สุดท้ายนี้ ClickUp Brain ยังมอบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่ดีขึ้นสำหรับข้อมูลของคุณ เนื่องจากสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล เช่น GDPR, HIPAA และ AICPA SOC2

วิธีใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI ของคุณ

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI สำหรับงานของคุณ คุณสามารถ ถามเกี่ยวกับสถานะของโครงการและงาน และมันจะตอบคุณด้วยข้อมูลล่าสุด

ClickUp AI: วิธีสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง
ใช้ ClickUp AI เพื่อทำงานอัตโนมัติและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

และคุณยังสามารถขอให้มัน สรุปเอกสาร การประชุม กระทู้แชท ถอดความคลิปที่บันทึกไว้ หรือข้อมูลส่วนใดก็ตาม ที่คุณพบจากที่อื่นได้อีกด้วย ClickUp brain ไม่ละเลยรายละเอียดสำคัญ!

ClickUp AI: วิธีสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเอง
สรุปหัวข้อสนทนาของคุณด้วย ClickUp AI

นอกจากนี้ยังมี ฟีเจอร์ "catch-me-up" ที่ช่วยให้คุณดึงข้อมูลอัปเดตสำหรับช่วงเวลาเฉพาะได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่คุณไม่อยู่เพียงถาม AI คำถาม แล้วมันจะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่คุณไม่อยู่ รวมถึงงานที่เสร็จสิ้น งานที่ล่าช้า การอัปเดตจากสมาชิกในทีม เอกสารที่สร้างขึ้น ฯลฯ

สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดเลย มัน สร้างเอกสาร แผนผังความคิด อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย ClickUp Brain ผสานการทำงานกับClickUp Docs เพิ่มความสามารถในการสร้างเนื้อหาด้วย AI ไปยังฟีเจอร์การแก้ไขเอกสารของ ClickUp

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเอกสารใด ๆ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถนี้เพื่อสร้างโครงร่างอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่เอกสารทั้งหมดของคุณ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ

การใช้ ClickUp AI ในการเขียนสรุปโครงการ
เขียนสรุปโครงการของคุณด้วย ClickUp Brain

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp

AI ไม่ใช่แค่คำฮิตอีกต่อไป—มันกำลังนิยามใหม่ว่าเราทำงานและใช้ชีวิตอย่างไร มันสามารถสร้างอีเมลของคุณ ช่วยเหลือคุณในการวิจัย และทำให้งานที่น่าเบื่อกลายเป็นอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณต้องการเอาชนะคู่แข่ง การผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป!

และดังที่เราได้แสดงให้เห็นที่นี่ การสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเองนั้นมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม ด้วย ClickUp คุณจะได้รับโซลูชันที่หลากหลายและคุ้มค่าผ่าน ClickUp Brain

คุณสมบัติที่ทรงพลังของมันสามารถดึงข้อมูลโครงการ, สรุปการสนทนา, สร้างแผนผังความคิด, และอื่น ๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดเพื่อความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ!

แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนกับ ClickUp และสัมผัสพลังของ AI ด้วยตัวคุณเอง!