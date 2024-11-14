บล็อก ClickUp
วิธีใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่เพื่อนวัตกรรมและประสิทธิภาพ

Pavitra M
Pavitra M
14 พฤศจิกายน 2567

AI จะไม่มาแทนที่มนุษย์—แต่คนที่ใช้ AI จะมาแทนที่คนที่ไม่ได้ใช้ AI

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คือผู้เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของมนุษย์เราไปตลอดกาล คำถามคือ คุณจะนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณได้อย่างไร?

การอัตโนมัติกระบวนการ, การตอบคำถามพื้นฐาน, การสร้างรายงาน—นี่คือตัวอย่างของงานประจำวันบางอย่างที่ AI สามารถช่วยเหลือธุรกิจได้. อย่างไรก็ตาม, ข้อได้เปรียบที่แท้จริงสำหรับธุรกิจที่ใช้ AI อยู่ที่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล.

การใช้ประโยชน์จาก AI อย่างประสบความสำเร็จต้องอาศัยแนวทางเชิงกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนโครงการให้กลายเป็นความสำเร็จที่พลิกโฉม. มาสำรวจวิธีการใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ.

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) คือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, ดนตรี, หรือวิดีโอ โดยการเรียนรู้จากข้อมูลและรูปแบบต่าง ๆ ต่างจากปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การจดจำหรือจัดหมวดหมู่ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและสร้างสรรค์ได้ ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง บริษัทต่าง ๆ กำลังแข่งขันกันเพื่อสร้างนวัตกรรมที่รวดเร็ว ชาญฉลาด และแม่นยำยิ่งขึ้น นี่คือจุดที่เทคนิค AIเชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) แสดงศักยภาพอย่างโดดเด่น ความสามารถของ GenAI ในการสร้างสิ่งใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่ ช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบด้านความคิดสร้างสรรค์

เพื่อให้บรรลุศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตน โมเดล AI ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบวนซ้ำ เทคนิคนี้ประกอบด้วยโครงข่ายประสาทเทียมสองชุด: ชุดหนึ่งสร้างเนื้อหา และอีกชุดหนึ่งประเมินความถูกต้องของเนื้อหา

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์: วิธีใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่
ผ่านทางDALL·E

ยกตัวอย่างการออกแบบผลิตภัณฑ์ AI สามารถสร้างแบบร่างที่เป็นไปได้หลายร้อยแบบในเวลาที่ทีมงานมนุษย์ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการร่างแนวคิดไม่กี่อย่างเท่านั้น สิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของ AI สร้างสรรค์สำหรับธุรกิจ

ตามการวิเคราะห์ของ McKinsey, AI เชิงสร้างสรรค์มีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลค่าเทียบเท่ากับ$2.6 ล้านล้านถึง $4.4 ล้านล้านต่อปีในกรณีการใช้งานต่างๆ

นี่คือเหตุผลที่บริษัทต่าง ๆ เร่งนำมาใช้เร็วกว่าที่เคย:

  • ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับความสม่ำเสมอ: AI สามารถสร้างไอเดียใหม่ ๆ เนื้อหา หรือดีไซน์ได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความเหนื่อยล้าหรือความไม่สม่ำเสมอเหมือนมนุษย์ และแตกต่างจากผู้สร้างสรรค์ที่เป็นมนุษย์ AI ไม่ประสบกับภาวะตันทางความคิด
  • ประสิทธิภาพสูงสุด: AI เชิงสร้างสรรค์สามารถรับมือกับงานซ้ำๆ วิเคราะห์ข้อมูล และแม้กระทั่งเสนอแนวทางแก้ไข—ทั้งหมดนี้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลาที่ทีมมนุษย์ต้องใช้
  • การลดต้นทุนในขณะที่ยังคงความล้ำสมัย: ด้วยการอัตโนมัติงานที่เคยต้องใช้พนักงานจำนวนมากหรือใช้เวลาทำงานด้วยมืออย่างไม่สิ้นสุด AI เชิงสร้างสรรค์ช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนในขณะที่ยังคงอยู่ในแนวหน้าของนวัตกรรม

ตัวอย่างเช่น Klarna บริษัทฟินเทคจากสวีเดน ได้ใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ เช่น Midjourney และ DALL-E เพื่อทำให้การผลิตภาพเป็นอัตโนมัติวิธีการนี้ช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพได้ถึง 1.5 ล้านดอลลาร์และลดระยะเวลาการพัฒนาจากหกสัปดาห์เหลือเพียงเจ็ดวัน

โดยรวมแล้ว AI มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดของ Klarna ลงได้ 11% คิดเป็นมูลค่า 37% ของยอดรวม ซึ่งเทียบเท่ากับ 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี

  • ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลและทำการวิจัยตลาดเพื่อสร้างคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ
  • การแก้ปัญหา: โดยการวิเคราะห์รูปแบบและสร้างแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ AI สามารถช่วยธุรกิจแก้ปัญหาที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ โดยมักจะค้นพบโอกาสที่ซ่อนอยู่ระหว่างทาง

ข้อมูลคุณภาพสูงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพบริษัทอย่าง Cogito Tech เชี่ยวชาญด้านการติดป้ายกำกับข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าโมเดล AI ได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพในหลากหลายอุตสาหกรรม

โดยสรุปแล้ว ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์คือไพ่เด็ดที่ทุกธุรกิจควรมีติดตัวไว้—แต่การใช้ให้ถูกวิธีและถูกเวลาเท่านั้นที่จะสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทั้งธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม มาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างผลกระทบมากที่สุด และสำรวจว่าธุรกิจสามารถนำศักยภาพของมันมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

การสร้างเนื้อหา

หากเนื้อหาคือราชา AI สร้างสรรค์ก็คงเป็นราชบัณฑิตผู้บันทึกเรื่องราว

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างเนื้อหา โดยช่วยนักเขียนในการสร้างบทความบล็อก ข้อความสำหรับโซเชียลมีเดีย บทวิดีโอ ภาพ และสื่อและข้อมูลประเภทอื่นๆ ด้วยเนื้อหาที่สร้างโดย AI ผู้ใช้สามารถเอาชนะภาวะตันทางความคิดได้อย่างง่ายดาย มุ่งเน้นไปที่การขัดเกลาแนวคิด และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณภาพ

ด้วยการใช้ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) โมเดล AI สามารถเข้าใจสไตล์การเขียนใด ๆ และสร้างผลลัพธ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ชมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบทความหรือการนำเสนอขาย AI ยังสามารถช่วยคุณในการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหาหลัก ๆ ได้อีกด้วย

Surfer AIผสาน AI เข้ากับ SEO โดยการวิเคราะห์คำมากกว่า 300,000 คำทั่วอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างบทความที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา มันประเมินปัจจัยการจัดอันดับแบบเรียลไทม์มากกว่า 500 รายการ มอบผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เสมือนจริงให้กับผู้ใช้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การออกแบบผลิตภัณฑ์

ปัญญาประดิษฐ์ยังคงผลักดันขอบเขตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างต้นแบบและแนะนำการปรับปรุงโดยอิงจากข้อมูลผู้ใช้

สำหรับนักออกแบบ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ ของการออกแบบได้หลายแบบ ให้ไอเดียใหม่ ๆ และจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เพื่อดูว่าอะไรทำงานได้ดีที่สุด ด้วยการนำการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ นักออกแบบสามารถทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำ ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อาจไม่ปรากฏให้เห็นได้หากไม่ใช้ AI

ตัวอย่างที่โดดเด่นคือAdobe Firefly ซึ่งผสานรวม AI สร้างสรรค์เข้ากับแอปพลิเคชันสร้างสรรค์ของ Adobe ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขภาพ สร้างเอฟเฟกต์ข้อความ และอื่นๆ ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบ

การใช้คำสั่งที่เหมาะสมกับเครื่องมือ AI สามารถช่วยปรับปรุงจุดมุ่งหมายของโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สร้างคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจ และมอบบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับการตัดสินใจสร้างสรรค์

คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าด้วยการนำเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ลองนึกถึงบริการช้อปปิ้งออนไลน์หรือสตรีมมิ่งที่คุณชื่นชอบ—คำแนะนำที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดใจเหล่านั้น ล้วนขับเคลื่อนด้วย AI ที่ใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลในการคาดการณ์สิ่งที่คุณอาจต้องการรับชมต่อไป

โดยการวิเคราะห์พฤติกรรม ความชอบ และการโต้ตอบของลูกค้า ระบบ AI สามารถสร้างคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการขาย—ตั้งแต่คำแนะนำหนังสือใหม่ที่เหมาะสม ไปจนถึงงานศิลปะชิ้นหนึ่ง หรือแม้กระทั่งคอร์สเรียนภาษาโปรแกรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ลองดูระบบแนะนำของ Amazon เป็นตัวอย่าง ระบบนี้เป็นอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การช้อปปิ้งโดยการแนะนำสินค้าตามประวัติการเข้าชมของแต่ละบุคคล การซื้อในอดีต และสินค้าที่มักซื้อร่วมกัน

โดยการตรวจสอบคำค้นหาผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Amazon สามารถจัดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับเจตนาของผู้ใช้ได้มากกว่าการจับคู่คำหลักอย่างเดียว นี่ไม่ใช่เวทมนตร์—แต่เป็นการเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ทำงานอยู่

แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อสำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในอีคอมเมิร์ซ สื่อ หรือแม้แต่บริการลูกค้า เครื่องมือ AI สามารถช่วยให้บริษัทปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้นสำหรับลูกค้าทุกคน บริษัทอย่าง Microsoft และผู้นำในอุตสาหกรรมอื่นๆ (รวมถึง ClickUp) ได้ผสานรวม AI เชิงสร้างสรรค์เข้ากับแพลตฟอร์มของพวกเขาเพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำและทำงานได้เร็วขึ้น

การจำลองและการสร้างแบบจำลอง

จากกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนไปจนถึงการสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญญาประดิษฐ์สามารถจำลองสถานการณ์ได้มากมายมหาศาลโดยใช้ข้อมูลจากโลกจริง การจำลองเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำนายผลลัพธ์ ปรับปรุงกระบวนการ และวางแผนสำหรับสถานการณ์ในอนาคตได้

ตัวอย่างเช่นในด้านการขับขี่อัตโนมัติ ระบบ AI จะจำลองการขับขี่เป็นระยะทางหลายล้านไมล์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับยานพาหนะสำหรับสภาพการใช้งานจริง ในด้านการดูแลสุขภาพ แบบจำลอง AIจะจำลองปฏิกิริยาระหว่างยาเพื่อค้นหาวิธีการรักษาใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการจำลองเหล่านี้ด้วยความเร็วสูงเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ในอุตสาหกรรมที่ทุกวินาที—และทุกการตัดสินใจ—มีความสำคัญ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพ AI เชิงสร้างสรรค์

ธุรกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่นี้เข้าใจดีว่าการเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือ AI ให้สูงสุดนั้นต้องอาศัยกลยุทธ์และความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังต้องการความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือทรงพลังที่สามารถช่วยในเส้นทางนี้ได้คือClickUp ซึ่งมอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ด้วยการผสานคุณสมบัติของ ClickUp และการช่วยเหลือจาก AI กับโครงการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถประหยัดเวลาพร้อมทั้งปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อไปนี้จะช่วยคุณในการเพิ่มประโยชน์สูงสุดของ AI สร้างสรรค์ในธุรกิจของคุณ

การเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม

ทุกอย่างเริ่มต้นจากการเลือกเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม ไม่ใช่ทุกระบบ AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน และสิ่งสำคัญคือการเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกระบวนการทำงานของคุณ

ClickUp Brain
ปลดล็อกเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดและประสิทธิภาพการทำงานที่ง่ายดายด้วย ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่นClickUp Brain เชื่อมต่อทุกกระบวนการทางธุรกิจ ความรู้ และบุคลากรของคุณเข้าด้วยกันโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมแบบแรกในประเภทนี้ ซึ่งนำเสนอเครื่องมือหลากหลายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp Brain: วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ให้ได้สูงสุด
รับคำตอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยAI Knowledge Manager ใน ClickUp Brain

ภายใน ClickUp Brain, 'AI Knowledge Manager' ให้คำตอบที่รวดเร็วและถูกต้องเกี่ยวกับงาน, เอกสาร, และสมาชิกทีม, ทำให้ข้อมูลที่สำคัญอยู่ในปลายนิ้วของคุณ.

ClickUp Brain
เร่งแผนโครงการด้วย AI Project Manager ใน ClickUp Brain

'ผู้จัดการโครงการ AI'ช่วยทำงานอัตโนมัติในการอัปเดตตามปกติ สรุป และรายการที่ต้องดำเนินการ ลดงานที่ทำซ้ำๆ และช่วยให้โครงการมีความชัดเจน

ClickUp Brain: วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ให้ได้สูงสุด
พัฒนาการเขียนของคุณด้วย AI Writer ใน ClickUp Brain

ClickUp Brain ยังขับเคลื่อนด้วย AI Writer ที่ทรงพลังซึ่งปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณ เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการสร้างข้อความเท่านั้น แต่ยังตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ได้อย่างราบรื่น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติม

ตั้งแต่การสร้างคำตอบอย่างรวดเร็วไปจนถึงการจัดโครงสร้างตารางที่เป็นระเบียบเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า ClickUp Brain มอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างเทมเพลต การจัดการงาน และการถอดความบันทึกการประชุมเป็นเรื่องง่าย ด้วยผู้ช่วยอันทรงพลังนี้ การเขียนจะรวดเร็ว ชาญฉลาด และปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ClickUp Brain เป็นโซลูชันที่หลากหลายอย่างแท้จริง ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยศักยภาพ AI ที่ล้ำสมัย

เมื่อคุณมองหาแพลตฟอร์ม AI ให้ประเมินโดยมุ่งเน้นที่:

  • ความยืดหยุ่น: เครื่องมือนี้สามารถปรับใช้กับงานต่าง ๆ ได้หรือไม่ เช่น การสร้างเนื้อหา การจำลอง หรือการให้คำแนะนำ?
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ทีมของคุณสามารถเรียนรู้วิธีการนำไปใช้และปรับแต่ง AI ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?
  • ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น แพลตฟอร์ม AI จะสามารถขยายตัวตามได้หรือไม่?
  • การสนับสนุนและการผสานรวม: AI สามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานและระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดายหรือไม่?

ความคิดเห็นจากผู้ใช้ ClickUpในกระทู้สนทนาบน Redditเน้นย้ำว่า ClickUp Brain สามารถช่วยเริ่มต้นโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร แม้ว่านี่จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว แต่ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความสามารถของ ClickUp Brain

ฉันใช้ [ClickUp Brain] ตลอดเวลาเพื่อเริ่มต้นทำงาน ต้องการเขียนบล็อกใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อยกระดับความรู้ของคุณใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าใช่ไหม? เริ่มต้นด้วย Brain! มันช่วยคุณเริ่มต้นโครงการหรือเพียงแค่เริ่มต้นร่างเนื้อหาได้อย่างดีจริงๆ

ดังนั้น การเลือกระบบ AI ที่เหมาะสม คุณกำลังวางรากฐานสำหรับการขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรมในธุรกิจของคุณ

การผสานรวมปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่

เครื่องมือใหม่ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อไม่ได้เพียงแค่เพิ่มเข้ามาแต่ต้องผสานรวมอย่างสมบูรณ์AI ควรเสริม, ปรับปรุง,หรือทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติแทนที่จะรบกวนมัน การผสานรวมที่ประสบความสำเร็จหมายถึงการค้นหาพื้นที่ที่AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่สร้างปัญหาคอขวด

ClickUp Brain: วิธีใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่
สรุปรายงานด้วย AI Project Manager ใน ClickUp Brain

ตัวอย่างเช่น 'AI Project Manager' ของ Clickup Brain สามารถจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การสร้างรายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์ได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสม่ำเสมอ ทำให้ทีมมนุษย์ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการเชิงกลยุทธ์หรือสร้างสรรค์ได้แทน

กลยุทธ์สำคัญในการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ได้แก่:

  • การระบุจุดที่เกิดปัญหา: ให้ความสำคัญกับงานที่ทำซ้ำหรือใช้เวลามาก และนำ AI มาใช้เพื่อลดปริมาณงานเหล่านั้น
  • เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ: เริ่มต้นด้วยการผสานระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ากับงานหรือแผนกเฉพาะ และทดสอบประสิทธิภาพของมันก่อนที่จะนำไปใช้ทั่วทั้งบริษัท

ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม

รายงานสถิติ AI ของ Forbes พบว่า64% ของธุรกิจที่สำรวจเชื่อในศักยภาพของ AI

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทีมได้รับการสนับสนุนให้ทดสอบโซลูชันใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ ธุรกิจที่ส่งเสริมการทดลองและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ AI มีแนวโน้มที่จะเห็นประโยชน์อย่างเต็มที่ของมัน

เพื่อสร้างวัฒนธรรมนี้:

  • ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น: ให้ทีมมีอิสระในการค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการใช้ AI แม้ว่าจะอยู่นอกเหนือหน้าที่งานของพวกเขาโดยตรงก็ตาม
  • ความล้มเหลวในการสนับสนุน: การนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการเสี่ยง และไม่ใช่ทุกการนำไปใช้ของ AI จะประสบความสำเร็จในทันที ให้ทีมเรียนรู้จากความล้มเหลวและปรับปรุงให้ดีขึ้น
  • ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามสาขาวิชา: เปิดโอกาสให้พนักงานได้สัมผัสกับการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตความเชี่ยวชาญของตน เพื่อจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับตัว

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อให้คุณสามารถแข่งขันได้และสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในองค์กรของคุณ:

  • ดำเนินการฝึกอบรมเป็นประจำ: จัดเวิร์กช็อปและสัมมนาเพื่อให้ทีมงานได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้: สร้างแพลตฟอร์มให้พนักงานได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและแอปพลิเคชัน AI
  • จัดตั้งโปรแกรมการให้คำปรึกษา: จับคู่พนักงานที่มีประสบการณ์กับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานด้าน AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
  • ส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต: ส่งเสริมให้ทีมมองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโต และแสวงหาวิธีพัฒนาทักษะด้าน AI อย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือระหว่างแผนก

ทีมการตลาดอาจใช้ 'AI Writer for Work' ของ ClickUp Brain เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ในขณะที่ทีมออกแบบผลิตภัณฑ์อาจใช้ 'AI Knowledge Manager' ของ ClickUp Brain เพื่อจำลองและปรับปรุงอย่างรวดเร็วจนได้คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ

โดยการแบ่งปันข้อมูล, ข้อมูลเชิงลึก, และประสบการณ์, หน่วยงานสามารถเรียนรู้จากกันและกัน และเพิ่มคุณค่าของเครื่องมือ AI ของพวกเขาได้สูงสุด

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ:

  • สร้างทีมข้ามสายงาน: รวมสมาชิกทีมจากแผนกต่างๆ เพื่อทำงานในโครงการ AI โดยรับประกันความหลากหลายของมุมมอง
  • แบ่งปันความสำเร็จ: เมื่อแผนกใดประสบความสำเร็จด้วยเครื่องมือ AI ให้แบ่งปันผลลัพธ์นั้นกับผู้อื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้ใหม่
  • เปิดการสื่อสารอย่างเปิดเผย: ส่งเสริมให้แต่ละแผนกสื่อสารเกี่ยวกับประสบการณ์ด้าน AI ของตนอย่างเปิดเผย รวมถึงความท้าทายและข้อคิดเห็น

การติดตามและปรับแบบจำลอง AI

แบบจำลอง AI ต้องการการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันทำงานได้ดีที่สุด. เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจต้องการการอัปเดตเพื่อให้คงความถูกต้องและประสิทธิภาพไว้. การทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เครื่องมือ AI ของคุณมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ.

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามและปรับปรุง:

  • ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า AI บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง
  • จัดการตรวจสอบเป็นประจำ: ระบุพื้นที่ที่อาจต้องการการปรับปรุงหรือการฝึกอบรมใหม่
  • สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะ: ส่งเสริมให้พนักงานรายงานปัญหาหรือความไม่มีประสิทธิภาพที่พวกเขาสังเกตเห็นในผลลัพธ์ของ AI

การเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพ

คุณภาพของผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างข้อมูลนำเข้าของคุณเป็นอย่างมาก การออกแบบคำสั่ง (Prompt Engineering) คือเคล็ดลับสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของระบบ AI ยิ่งคำถามของคุณชัดเจนและมีรายละเอียดมากเท่าไร คำตอบก็จะยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้น

ClickUpให้บริการเทมเพลตคำสั่ง AI ฟรีเพื่อช่วยคุณเขียนคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI ของคุณ:

ระบุให้ชัดเจน: หากคุณกำลังมองหาสิ่งใดเป็นพิเศษ โปรดระบุให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น "เน้นที่วิธีที่ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าในศูนย์บริการที่มีปริมาณการโทรสูง"

ให้รายละเอียด: คำสั่งที่ชัดเจนและเจาะจงมากขึ้นจะช่วยให้ผลลัพธ์มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยระบุแนวคิดหลัก ความยาวที่ต้องการ โทนเสียง และบริบท ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้ "เขียนเกี่ยวกับ AI" ให้ใช้ "เขียนบทความบล็อกความยาว 300 คำเกี่ยวกับวิธีที่ AI เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในธุรกิจค้าปลีก"

ใช้โครงสร้างประโยคที่ชัดเจน: หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ซับซ้อนหรือคลุมเครือเกินไป โครงสร้างประโยคที่เรียบง่ายและตรงประเด็นจะดีที่สุด โดยเฉพาะกับหัวข้อที่ซับซ้อน แบ่งข้อความยาวออกเป็นส่วนสั้น ๆ เพื่อความชัดเจน

ถามคำถามติดตามผล: หลังจากได้รับคำตอบเบื้องต้นแล้ว ให้ขอให้ AI ปรับปรุงหรือขยายคำตอบเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หาก AI ให้คำตอบทั่วไป ให้ติดตามด้วยคำถามว่า "คุณช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจค้าปลีกได้ไหม?"

ให้ความชัดเจน: หากคุณกำลังทำงานกับคำศัพท์ทางเทคนิคหรือหัวข้อเฉพาะทาง ให้คำจำกัดความของวลีและยกตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่า AI เข้าใจคำขอของคุณ

การเอาชนะความท้าทายในการนำ AI มาใช้

แม้ว่าประโยชน์ของ AI สร้างสรรค์จะปฏิเสธไม่ได้ แต่เส้นทางสู่การนำ AI มาใช้อย่างประสบความสำเร็จก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย สองประเด็นหลักที่บริษัทมักเผชิญเมื่อบูรณาการระบบ AI เข้ากับกระบวนการทำงานคือ อคติของ AI และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การทำความเข้าใจและจัดการกับปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยในการรับรองว่าเครื่องมือ AI ของคุณทำงานอย่างมีจริยธรรม ยุติธรรม และปลอดภัย

การจัดการอคติของปัญญาประดิษฐ์

อคติของ AI เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่ใช้ในการฝึกโมเดล AI มีอคติแฝงอยู่ ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เอนเอียงหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น คำแนะนำในการจ้างงานที่มีอคติโดยไม่ตั้งใจ การตีความความต้องการของลูกค้าผิดพลาด หรือการสร้างเนื้อหาที่เอนเอียง

การศึกษาล่าสุดของ Anthropicได้เน้นย้ำถึงวิธีการลดอคติของ AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโมเดลภาษาขนาดใหญ่เช่น Claude โดยการปรับแต่งคำสั่งเพื่อชี้นำโมเดลให้หลีกเลี่ยงอคติทางประชากรศาสตร์ นักพัฒนาสามารถลดผลลัพธ์ที่มีอคติได้ทั้งอย่างชัดเจนและแฝงอยู่ วิธีการนี้ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการปรับแต่งคำสั่งอย่างมีจริยธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาความยุติธรรมในการตอบสนอง

แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ Anthropic ยังคงเตือนไม่ให้พึ่งพา AI ในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การจ้างงานหรือการดูแลสุขภาพ เนื่องจากวิธีการในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเพียงพอ แนวทางที่ระมัดระวังนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังเพื่อลดการเลือกปฏิบัติในเทคโนโลยี AI

ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เมื่อใช้เครื่องมือ AI ที่พึ่งพาข้อมูลจำนวนมหาศาล การปกป้องข้อมูลลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมักเกิดขึ้นเนื่องจากขนาดมหาศาลของการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโมเดล AI บริษัทต่างๆ ต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพื่อป้องกันการรั่วไหล การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้ AI:

  • การทำให้ข้อมูลไม่ระบุตัวตน: การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ระบุตัวตนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อปกป้องตัวตนของบุคคลก่อนที่จะป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ AI โดยการลบข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อ AI ได้โดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ AI ของคุณปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น GDPR หรือ CCPA การปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลจะช่วยให้ธุรกิจของคุณปลอดภัยจากความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน
  • การเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย: ใช้วิธีการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ใช้ในแบบจำลอง AI อัปเดตโปรโตคอลความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อก้าวล้ำหน้าภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
  • ความโปร่งใสกับลูกค้า: สื่อสารอย่างชัดเจนกับลูกค้าเกี่ยวกับวิธีที่ระบบ AI ของคุณใช้ข้อมูลของพวกเขา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของคุณอย่างโปร่งใสจะช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอนที่คุณดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของพวกเขา

การจัดการกับปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งเอไอสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่ทำให้ข้อมูลที่บอบช้ำเสียหาย การทำเช่นนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของคุณ และทำให้ระบบเอไอของคุณไม่เพียงแต่เป็นนวัตกรรมใหม่เท่านั้น แต่ยังมีความรับผิดชอบอีกด้วย

คิดนอกกรอบ 'บอท' ด้วย ClickUp!

อนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่ในมือของผู้ที่สามารถควบคุมมันได้ และสิ่งนี้เริ่มต้นจากการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มีพลังที่จะปฏิวัติธุรกิจของคุณ แต่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการผสานมันเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น และการปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของมันอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์พบว่า การเข้าถึงเครื่องมือ AIช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง 14%

หากคุณพร้อมที่จะยกระดับธุรกิจของคุณด้วย AI ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp Brain ในฐานะโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพงาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มผลผลิต—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการโครงการ, การสร้างเนื้อหา, หรือการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้, ClickUp Brain ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณให้สูงสุดในขณะที่ทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำของนวัตกรรม.

