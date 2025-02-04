บล็อก ClickUp

9 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
4 กุมภาพันธ์ 2568

จำเจ็ตสันส์ได้ไหม?

หุ่นยนต์ที่ทำอาหารเย็นให้ครอบครัว, รถยนต์บินได้, เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์, และทุกสิ่งที่ทำงานอัตโนมัติ—ชีวิตในอนาคต.

แม้ว่าเราอาจยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบขับเคลื่อนด้วย AI เหมือนในซีรีส์เจ็ตสันส์ แต่เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ก็ได้เข้ามาในชีวิตของเราอย่างน่าทึ่งเพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น

เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมทักษะที่มีอยู่ และเปลี่ยนเราให้กลายเป็นบุคคลที่มีพลังและมีการจัดการที่ดี

ส่วนที่น่าตื่นเต้นคือ การปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นกระแสหลักแล้ว โดยมีเครื่องมือ AI ให้ทุกคนใช้งานได้

การใช้เทคโนโลยีเช่น AI สร้างสรรค์ (Generative AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เครื่องมือ AI จะดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามบริบทที่เราต้องการ คุณสามารถช่วยให้เครื่องมือเหล่านี้เข้าใจบริบทและความต้องการเฉพาะของคุณได้โดยการโต้ตอบกับพวกมันผ่านข้อความคำสั่งที่ง่าย ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

ตั้งแต่การสร้างภาพและวิดีโอที่น่าดึงดูดไปจนถึงการค้นหาคำตอบเฉพาะในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ตั้งแต่การเขียนอีเมลของคุณไปจนถึงการช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น เครื่องมือ AI สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลสามารถทำได้ทั้งหมด

มาดูเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ปรับปรุงกระบวนการ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการใช้ส่วนตัว?

ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดของเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว โปรดพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือ AI ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และการนำทางที่สะดวก
  • การผสานรวม: พิจารณาเครื่องมือ AI ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างราบรื่น เช่น โปรแกรมอีเมล ปฏิทิน การจัดการโครงการ และ Google Docs สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ความต้องการส่วนตัวไปจนถึงงานระดับมืออาชีพ
  • ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: เครื่องมือ AI สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลต้องให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือหรือโมเดล AI ที่คุณเลือกใช้มีการเข้ารหัสข้อมูลและมีนโยบายการจัดการข้อมูลที่โปร่งใสเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ค่าใช้จ่าย: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวจะไม่ทำให้คุณต้องเสียเงินมากมาย เลือกเครื่องมือที่มีเวอร์ชันฟรีเพื่อให้คุณสามารถทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน
  • ระบบอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือผู้ช่วย AI ที่สามารถทำงานอัตโนมัติให้กับงานประจำและงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การตอบอีเมล การสรุปรายงานการประชุม การจัดระเบียบไฟล์ หรือการนัดหมาย
  • ความสามารถในการเรียนรู้: เพื่อช่วยคุณอย่างต่อเนื่องในวันอันแสนวุ่นวายของคุณ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูล ความชอบ และข้อเสนอแนะของคุณ และปรับตัวให้เหมาะสม

เครื่องมือ AI 9 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว

1. คลิกอัพ

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ เครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น

ClickUp Brainผสานปัญญาประดิษฐ์ ความเข้าใจตามบริบท การจัดการความรู้ และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือผู้ช่วยเสมือนจริงที่เรียนรู้จากความชอบของคุณ ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล และช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมง

ClickUp Brain - เครื่องมือ AI สำหรับการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Brain คู่หูการระดมสมองเสมือนจริงของคุณ

นอกเหนือจากการให้คำตอบตามบริบทสำหรับคำถามของคุณแล้ว ClickUp Brain ยังช่วยทำงานอัตโนมัติให้กับงานของคุณ สร้างสรุปเนื้อหาได้เพียงคลิกเดียว เขียนทุกอย่างตั้งแต่อีเมลไปจนถึงบล็อก และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับสิ่งสำคัญ—ทั้งหมดนี้ด้วยข้อความคำสั่งง่ายๆ

นอกจากนี้ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานประจำวันของคุณ

เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานส่วนตัวตามลำดับความสำคัญและประเภท กำหนดสถานะที่กำหนดเอง และเพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้

ClickUp 3.0 มุมมองตารางพร้อมชุดปฏิทิน
สลับระหว่างมุมมองตาราง ClickUp 3.0 ที่หลากหลายและมุมมองปฏิทินเพื่อดูงานทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับคำตอบทันทีและตรงตามบริบทสำหรับคำถามต่าง ๆ ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่ทรงพลังเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ใช้เพื่อสร้างตาราง, กรอกข้อมูลในเทมเพลตอัตโนมัติ, สร้างบทถอดเสียงจากการสนทนาของคุณ, และเขียนหน้าแลนดิ้ง, อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • สร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สามารถแชร์ได้กับClickUp Docsและทำงานร่วมกับลูกค้าในไอเดียและเอกสารแบบเรียลไทม์
  • วางแผนกิจกรรมของคุณและติดตามการนัดหมายทั้งหมดของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทิน
รายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp
เพียงสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อจัดการไอเดียและงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp
  • รักษาความรับผิดชอบของคุณด้วยการสร้างรายการสำหรับเป้าหมายส่วนตัว งานที่ต้องทำประจำเดือน หนังสือที่ต้องอ่าน และแทบทุกอย่างอื่นๆ
  • ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อย เช่น อีเมล, แอพส่งข้อความ, ปฏิทิน, ตัวติดตามเวลา, แอพจดบันทึก, แม้กระทั่ง Alexa และ Google Assistant, ด้วย ClickUp
  • ระดมความคิดและเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงด้วยClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsเป็นผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • AI ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานของ AI แบบครบวงจร

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
  • แผนธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

2. คลีโอ

แดชบอร์ด Cleo
ผ่านทางคลีโอ

Cleo เป็นแอปจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่น Gen Z เครื่องมือ AI นี้มอบข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำด้านการเงินที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ตามความต้องการและสถานการณ์ทางการเงินของคุณ

Cleo ยังมีเครื่องมือช่วยในการจัดทำงบประมาณเพื่อช่วยให้คุณติดตามการใช้จ่ายและประหยัดเงินได้มากขึ้น

ด้วยการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบสนทนา Cleo จะโต้ตอบกับคุณเหมือนเพื่อน หยอกล้อ และแซวคุณเมื่อถูกขอ คุณสามารถถาม Cleo เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการงบประมาณ การออม การใช้จ่าย และทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน

ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และพลังของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง มันวิเคราะห์พฤติกรรมและข้อมูลทางการเงินของคุณเพื่อให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

คุณสมบัติเด่นของคลีโอ

  • ตั้งและติดตามงบประมาณ, ได้ภาพรวมของรูปแบบการใช้จ่าย, และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
  • จัดประเภทรายการธุรกรรมโดยอัตโนมัติและรับรายละเอียดการใช้จ่ายอย่างละเอียดเพื่อช่วยระบุรูปแบบการใช้จ่ายเกิน
  • อัตโนมัติการออมโดยการโอนจำนวนที่ต้องการเข้าสู่กระเป๋าเงินในแอป ซึ่งสามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ได้

ข้อจำกัดของคลีโอ

  • การสร้างกระเป๋าเงินในปัจจุบันจำเป็นต้องมีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้ใช้จากต่างประเทศไม่สามารถใช้กระเป๋าเงินและฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การโอนเงินอัตโนมัติ
  • แอปตัดการเชื่อมต่อจากบัญชีโดยอัตโนมัติ

ราคาของคลีโอ

  • ฟรี
  • คุณสมบัติโบนัส: $5.99/เดือน

คุณสมบัติโบนัสและกระเป๋าเงิน Cleo มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

คะแนนและรีวิวของคลีโอ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. หายใจเข้าลึกๆ

หายใจเข้า
ผ่านทางBreathhh

Breathh เป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่นำทางคุณผ่านการฝึกสติและช่วยให้คุณบรรลุความชัดเจนทางจิตใจและการผ่อนคลาย ลดความเหนื่อยล้า และมุ่งเน้นมากขึ้น

แอปนี้ใช้โมเดล AI เพื่อมอบคำแนะนำและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านการฝึกหายใจ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายสำหรับ Google Chrome ที่จะแสดงการฝึกในเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติบนแอปมือถือ

Breathhh ใช้เทคโนโลยีเอ็นเนอจี้เอ็นจินเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของคุณ แสดงการฝึกฝน แนะนำการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายไหล่และตา และให้เสียงพื้นหลังเพื่อการผ่อนคลายและปรับปรุงสุขภาพจิต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Breathhh

  • รับการฝึกหายใจผ่านเครื่องจำลองการหายใจเพื่อการพักผ่อนที่ชาญฉลาด
  • ใช้บันทึกอารมณ์เพื่อค้นหาสมดุลทางสุขภาพจิตและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
  • ผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นด้วยความสามารถในการปิดเสียงรบกวนที่รบกวนสมาธิ

จำกัดการหายใจ

  • สามารถปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างได้ เช่น การเพิ่มตัวจับเวลาหรือรูปแบบการหายใจเพิ่มเติม

ราคาหายใจ

  • ฟรี
  • Breathhh Ultima: $4/เดือน

คะแนนและรีวิวการหายใจ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. Decktopus AI

ผ่านทางDecktopus

Decktopus เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณสร้างโครงร่างสไลด์ เนื้อหา ไอคอน รูปภาพ และสคริปต์สำหรับการออกแบบและการจัดรูปแบบงานนำเสนอของคุณ

นอกเหนือจากการนำเสนอแล้ว คุณยังสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอ, ไมโครไซต์, ฟันเนลการขาย, การนำเสนอสำหรับสตาร์ทอัพ, กรณีศึกษา, ข้อเสนอ, การสร้างโอกาสในการขาย, ลิงก์โปรไฟล์, ลิงก์ลายเซ็นอีเมล และลิงก์อื่น ๆ ได้อีกด้วย

เลิกงานออกแบบด้วยมือ เช่น การแก้ไขภาพที่มีอยู่หรือการสร้างงานนำเสนอจากศูนย์

ใช้ Decktopus เพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและมีบริบทโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาที่คุณป้อนเข้าสู่โมเดล AI มุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม และปล่อยให้ AI สร้างภาพประกอบสำหรับการนำเสนอของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Decktopus

  • สร้างการนำเสนอที่เหมาะสมกับบริบทได้อย่างรวดเร็วโดยการกรอกรายละเอียด เช่น หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่ต้องการ
  • แทรกภาพและไอคอนลงในสไลด์ของคุณโดยอัตโนมัติตามบริบทและเนื้อหาของสไลด์
  • เลือกจากหลากหลายเทมเพลตสไลด์สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การนำเสนอธุรกิจเริ่มต้น, การนำเสนอธุรกิจ, การศึกษาเคส, และสรุปผู้บริหาร

ข้อจำกัดของ Decktopus

  • ฟังก์ชันการทำงานของ AI จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพต่ำเมื่อป้อนข้อมูลเชิงพรรณนา
  • กระบวนการสร้างหน้าปัจจุบันขัดขวางประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการจำกัดไม่ให้พวกเขาเข้าถึงเทมเพลตแทนที่จะเป็นเลย์เอาต์เมื่อเพิ่มหน้าใหม่ในการนำเสนอ

ราคา Decktopus

  • ฟรีตลอดไป
  • Pro AI: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ AI: $48/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Decktopus

  • G2: 4. 6/5 (55 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (57 รีวิว)

5. เรียกคืน

กู้คืน AI
ผ่านทางReclaim AI

Reclaim เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณปรับตารางเวลาให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้ว Reclaim ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดการเวลาของคุณและปลดปล่อยเวลาให้คุณได้ทำสิ่งสำคัญและงานอดิเรกมากขึ้น

เครื่องมือ AI นี้วิเคราะห์ตารางเวลาและปฏิทินของคุณเพื่อหาช่วงเวลาและกำหนดกิจวัตรสำหรับสิ่งที่คุณต้องการทำ เช่น การสร้างนิสัยใหม่หรือกิจกรรมยามว่าง

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ Reclaim ช่วยให้คุณติดตามงานต่าง ๆ ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณเพื่อปกป้องเวลาสำหรับนิสัย และพักผ่อนอย่างชาญฉลาดเพื่อลดความเครียดและสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ค้นพบเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานอย่างมุ่งเน้นใน Google Calendar โดยการวิเคราะห์ตารางเวลา, ความสำคัญ, งาน, และภาระผูกพันผ่านอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์
  • จัดการปฏิทินโดยอัตโนมัติด้วยการซิงค์กับ Google Calendar ที่มีอยู่ และเปิดใช้งานการควบคุมและแจ้งเตือนปฏิทินอัจฉริยะเพื่อปกป้องผู้ใช้จากการทำงานล่วงเวลา
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและนิสัยการทำงานในสัปดาห์ด้วยการวิเคราะห์การติดตามเวลา ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ พร้อมรายงานประจำสัปดาห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและผลการปฏิบัติงาน

เรียกคืนข้อจำกัด

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
  • การผสานรวมใช้เวลาในการซิงค์และกำหนดเวลาการทำงานนานขึ้น

เรียกคืนราคา

  • ฟรีตลอดไป สำหรับผู้ใช้คนเดียว
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $18/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

กู้คืนคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (66 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Reclaim เหล่านี้!

6. Gymbuddy

แดชบอร์ด GymBuddy
ผ่านทางGymBuddy

Gymbuddy มอบโปรแกรมออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เครื่องมือ AI สำหรับการออกกำลังกายนี้สร้างตารางการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลทั่วไปและเทรนเนอร์ฟิตเนสที่ต้องการจัดทำโปรแกรมออกกำลังกาย

แอปนี้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้คุณออกกำลังกายได้ตามระดับของคุณ—ตั้งค่าระดับความฟิต สร้างการออกกำลังกาย และจัดตารางการออกกำลังกายในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Gymbuddy

  • รับแผนการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับระดับความฟิต เป้าหมาย และความชอบของคุณ
  • ค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายตามตารางเวลาของคุณโดยใช้ตัวจัดตารางการออกกำลังกาย
  • สร้างตารางออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย (เหมาะสำหรับผู้ฝึกสอนฟิตเนส)

ข้อจำกัดของ Gymbuddy

  • การออกกำลังกายจะถูกสร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาสองสัปดาห์ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนกิจวัตรได้ในช่วงเวลานั้น

ราคาของ Gymbuddy

  • ฟรีตลอดไป
  • สำหรับผู้ฝึกสอน: ค่าธรรมเนียม 20% จากยอดขายโปรแกรมทั้งหมด

คะแนนและรีวิวของ Gymbuddy

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. ChatGPT

คำตอบของ ChatGPT ต่อคำถามของผู้ใช้
ผ่านทางChatGPT

แชทบอท AI ชื่อว่า ChatGPT ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อตอบคำถามของคุณ. หนึ่งในแบบจำลอง AI ที่ซับซ้อนที่สุดที่พัฒนาโดย OpenAI, เครื่องมือการเขียน AI นี้เข้าใจและตอบสนองต่อข้อมูลที่คุณป้อนด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง.

สร้างเนื้อหาแบบสั้นและยาวโดยใช้ข้อความกระตุ้นการสนทนา. ChatGPT ยังช่วยคุณปรับปรุงข้อความที่มีอยู่, ตรวจสอบไวยากรณ์, สร้างตารางเวลา, วางแผนการเดินทาง, เขียนคำอธิบายสินค้า, และเขียนโค้ด.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างการตอบสนองแบบไดนามิกตามบริบทที่เลียนแบบรูปแบบของมนุษย์
  • รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมตามคำถามของคุณ การโต้ตอบที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะของคุณ
  • ได้รับประโยชน์จากชุดข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลายเพื่อครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ มากมายสำหรับการสร้างเนื้อหา

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • ChatGPT อาจไม่ให้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเสมอไป เนื่องจากคำตอบนั้นอ้างอิงจากข้อมูลการฝึกอบรมที่ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดในเดือนมกราคม 2022
  • นี่คือผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์และไม่รองรับการสร้างภาพด้วย AI, การสร้างวิดีโอ หรือการเนื้อหาวิดีโอแบบเคลื่อนไหว

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรีตลอดไป
  • ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม ChatGPT: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (443 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (40 รีวิว)

8. อมีเลีย

ผ่านทางอมีเลีย

Amelia เป็นเครื่องมือ AI สำหรับองค์กรที่นำเสนอโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนลูกค้า เพื่อเร่งเวลาในการสร้างมูลค่า เพิ่มมูลค่าโดยรวมที่สร้างขึ้น และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดโดยใช้ AI แบบสนทนา

ด้วยการทำให้กระบวนการ HR และ IT ที่ใช้เวลานานและซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ Amelia สามารถนำมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ

คุณสมบัติเด่นของอมีเลีย

  • สร้างกระบวนการสนทนาสำหรับการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การผสานกับโค้ดว้าว เนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้า และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ
  • ให้บริการการสื่อสารที่ราบรื่นในกว่า 100 ภาษา ด้วยความสามารถในการรับรู้หลายเจตนาและการสลับบริบท
  • ฝึกเครื่องมือด้วยข้อมูลจากการสนทนาที่ยกระดับและการโต้ตอบของผู้ใช้ และรับเมตริกประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของอมีเลีย

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ขาดฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างเครื่องมือ

ราคาของอมีเลีย

  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของอมีเลีย

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. ไบรท์คราวด์

BrightCrowd
ผ่านทางBrightCrowd

BrightCrowd เป็นแพลตฟอร์มที่มีความคล่องตัวซึ่งช่วยให้คุณค้นหาการเชื่อมต่อทางวิชาชีพที่มีความหมายโดยการอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

ด้วยคุณสมบัติเช่นหนังสือชุมชน, มันเป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตทางอาชีพ, ให้คุณมีอำนาจในการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและอุตสาหกรรม.

คุณสมบัติเด่นของ Brightcrowd

  • สร้างหนังสือดิจิทัลบนหน้าของคุณเพื่อแบ่งปันการอัปเดตชีวิต ความสำเร็จ และความทรงจำ
  • เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเหมือนกันซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ความสนใจ หรือเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน
  • แสดงทักษะความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสนใจทางวิชาชีพเพื่อดึงดูดโอกาสและความร่วมมือ

ข้อจำกัดของ Brightcrowd

  • ประโยชน์ของมันอาจจำกัดอยู่แค่กลุ่มศิษย์เก่า ชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

คะแนนและรีวิวจาก Brightcrowd

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

เครื่องมือ AI สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลคือตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

ในปัจจุบันมีเครื่องมือ AI มากมายที่สามารถใช้ได้สำหรับการใช้ส่วนตัว; พวกมันช่วยอัตโนมัติงานที่ซ้ำซ้อนทั้งส่วนตัวและอาชีพ และช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว. เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด.

ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้รวดเร็วขึ้น และจัดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปลดปล่อยพลังแห่งเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIด้วยการสมัครใช้งาน ClickUp เพื่อทดลองใช้ฟรี