9 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในปี 2025

จำเจ็ตสันส์ได้ไหม?
หุ่นยนต์ที่ทำอาหารเย็นให้ครอบครัว, รถยนต์บินได้, เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์, และทุกสิ่งที่ทำงานอัตโนมัติ—ชีวิตในอนาคต.
แม้ว่าเราอาจยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบขับเคลื่อนด้วย AI เหมือนในซีรีส์เจ็ตสันส์ แต่เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ก็ได้เข้ามาในชีวิตของเราอย่างน่าทึ่งเพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้น
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมทักษะที่มีอยู่ และเปลี่ยนเราให้กลายเป็นบุคคลที่มีพลังและมีการจัดการที่ดี
ส่วนที่น่าตื่นเต้นคือ การปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นกระแสหลักแล้ว โดยมีเครื่องมือ AI ให้ทุกคนใช้งานได้
การใช้เทคโนโลยีเช่น AI สร้างสรรค์ (Generative AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เครื่องมือ AI จะดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามบริบทที่เราต้องการ คุณสามารถช่วยให้เครื่องมือเหล่านี้เข้าใจบริบทและความต้องการเฉพาะของคุณได้โดยการโต้ตอบกับพวกมันผ่านข้อความคำสั่งที่ง่าย ๆ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
ตั้งแต่การสร้างภาพและวิดีโอที่น่าดึงดูดไปจนถึงการค้นหาคำตอบเฉพาะในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ตั้งแต่การเขียนอีเมลของคุณไปจนถึงการช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้น เครื่องมือ AI สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลสามารถทำได้ทั้งหมด
มาดูเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ปรับปรุงกระบวนการ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการใช้ส่วนตัว?
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดของเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว โปรดพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือ AI ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และการนำทางที่สะดวก
- การผสานรวม: พิจารณาเครื่องมือ AI ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำได้อย่างราบรื่น เช่น โปรแกรมอีเมล ปฏิทิน การจัดการโครงการ และ Google Docs สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ความต้องการส่วนตัวไปจนถึงงานระดับมืออาชีพ
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย: เครื่องมือ AI สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลต้องให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นอันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือหรือโมเดล AI ที่คุณเลือกใช้มีการเข้ารหัสข้อมูลและมีนโยบายการจัดการข้อมูลที่โปร่งใสเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- ค่าใช้จ่าย: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวจะไม่ทำให้คุณต้องเสียเงินมากมาย เลือกเครื่องมือที่มีเวอร์ชันฟรีเพื่อให้คุณสามารถทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน
- ระบบอัตโนมัติ: เลือกเครื่องมือผู้ช่วย AI ที่สามารถทำงานอัตโนมัติให้กับงานประจำและงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การตอบอีเมล การสรุปรายงานการประชุม การจัดระเบียบไฟล์ หรือการนัดหมาย
- ความสามารถในการเรียนรู้: เพื่อช่วยคุณอย่างต่อเนื่องในวันอันแสนวุ่นวายของคุณ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูล ความชอบ และข้อเสนอแนะของคุณ และปรับตัวให้เหมาะสม
เครื่องมือ AI 9 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ เครื่องมือจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น
ClickUp Brainผสานปัญญาประดิษฐ์ ความเข้าใจตามบริบท การจัดการความรู้ และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ผลลัพธ์คือผู้ช่วยเสมือนจริงที่เรียนรู้จากความชอบของคุณ ให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล และช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมง
นอกเหนือจากการให้คำตอบตามบริบทสำหรับคำถามของคุณแล้ว ClickUp Brain ยังช่วยทำงานอัตโนมัติให้กับงานของคุณ สร้างสรุปเนื้อหาได้เพียงคลิกเดียว เขียนทุกอย่างตั้งแต่อีเมลไปจนถึงบล็อก และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับสิ่งสำคัญ—ทั้งหมดนี้ด้วยข้อความคำสั่งง่ายๆ
นอกจากนี้ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานประจำวันของคุณ
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานส่วนตัวตามลำดับความสำคัญและประเภท กำหนดสถานะที่กำหนดเอง และเพิ่มการแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับคำตอบทันทีและตรงตามบริบทสำหรับคำถามต่าง ๆ ด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวที่ทรงพลังเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ ใช้เพื่อสร้างตาราง, กรอกข้อมูลในเทมเพลตอัตโนมัติ, สร้างบทถอดเสียงจากการสนทนาของคุณ, และเขียนหน้าแลนดิ้ง, อีเมล และอื่น ๆ อีกมากมาย
- สร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สามารถแชร์ได้กับClickUp Docsและทำงานร่วมกับลูกค้าในไอเดียและเอกสารแบบเรียลไทม์
- วางแผนกิจกรรมของคุณและติดตามการนัดหมายทั้งหมดของคุณโดยใช้มุมมองปฏิทิน
- รักษาความรับผิดชอบของคุณด้วยการสร้างรายการสำหรับเป้าหมายส่วนตัว งานที่ต้องทำประจำเดือน หนังสือที่ต้องอ่าน และแทบทุกอย่างอื่นๆ
- ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อย เช่น อีเมล, แอพส่งข้อความ, ปฏิทิน, ตัวติดตามเวลา, แอพจดบันทึก, แม้กระทั่ง Alexa และ Google Assistant, ด้วย ClickUp
- ระดมความคิดและเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงด้วยClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsเป็นผืนผ้าใบแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- AI ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานของ AI แบบครบวงจร
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- แผนธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้ คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
2. คลีโอ
Cleo เป็นแอปจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่น Gen Z เครื่องมือ AI นี้มอบข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำด้านการเงินที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ตามความต้องการและสถานการณ์ทางการเงินของคุณ
Cleo ยังมีเครื่องมือช่วยในการจัดทำงบประมาณเพื่อช่วยให้คุณติดตามการใช้จ่ายและประหยัดเงินได้มากขึ้น
ด้วยการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบสนทนา Cleo จะโต้ตอบกับคุณเหมือนเพื่อน หยอกล้อ และแซวคุณเมื่อถูกขอ คุณสามารถถาม Cleo เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการงบประมาณ การออม การใช้จ่าย และทุกเรื่องเกี่ยวกับการเงิน
ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และพลังของอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง มันวิเคราะห์พฤติกรรมและข้อมูลทางการเงินของคุณเพื่อให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ
คุณสมบัติเด่นของคลีโอ
- ตั้งและติดตามงบประมาณ, ได้ภาพรวมของรูปแบบการใช้จ่าย, และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเกินงบประมาณที่ตั้งไว้
- จัดประเภทรายการธุรกรรมโดยอัตโนมัติและรับรายละเอียดการใช้จ่ายอย่างละเอียดเพื่อช่วยระบุรูปแบบการใช้จ่ายเกิน
- อัตโนมัติการออมโดยการโอนจำนวนที่ต้องการเข้าสู่กระเป๋าเงินในแอป ซึ่งสามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ได้
ข้อจำกัดของคลีโอ
- การสร้างกระเป๋าเงินในปัจจุบันจำเป็นต้องมีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ผู้ใช้จากต่างประเทศไม่สามารถใช้กระเป๋าเงินและฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การโอนเงินอัตโนมัติ
- แอปตัดการเชื่อมต่อจากบัญชีโดยอัตโนมัติ
ราคาของคลีโอ
- ฟรี
- คุณสมบัติโบนัส: $5.99/เดือน
คุณสมบัติโบนัสและกระเป๋าเงิน Cleo มีให้เฉพาะผู้ใช้ที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
คะแนนและรีวิวของคลีโอ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. หายใจเข้าลึกๆ
Breathh เป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่นำทางคุณผ่านการฝึกสติและช่วยให้คุณบรรลุความชัดเจนทางจิตใจและการผ่อนคลาย ลดความเหนื่อยล้า และมุ่งเน้นมากขึ้น
แอปนี้ใช้โมเดล AI เพื่อมอบคำแนะนำและการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านการฝึกหายใจ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายสำหรับ Google Chrome ที่จะแสดงการฝึกในเวลาที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติบนแอปมือถือ
Breathhh ใช้เทคโนโลยีเอ็นเนอจี้เอ็นจินเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของคุณ แสดงการฝึกฝน แนะนำการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายไหล่และตา และให้เสียงพื้นหลังเพื่อการผ่อนคลายและปรับปรุงสุขภาพจิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Breathhh
- รับการฝึกหายใจผ่านเครื่องจำลองการหายใจเพื่อการพักผ่อนที่ชาญฉลาด
- ใช้บันทึกอารมณ์เพื่อค้นหาสมดุลทางสุขภาพจิตและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
- ผ่อนคลายได้ง่ายขึ้นด้วยความสามารถในการปิดเสียงรบกวนที่รบกวนสมาธิ
จำกัดการหายใจ
- สามารถปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่างได้ เช่น การเพิ่มตัวจับเวลาหรือรูปแบบการหายใจเพิ่มเติม
ราคาหายใจ
- ฟรี
- Breathhh Ultima: $4/เดือน
คะแนนและรีวิวการหายใจ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Decktopus AI
Decktopus เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณสร้างโครงร่างสไลด์ เนื้อหา ไอคอน รูปภาพ และสคริปต์สำหรับการออกแบบและการจัดรูปแบบงานนำเสนอของคุณ
นอกเหนือจากการนำเสนอแล้ว คุณยังสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอ, ไมโครไซต์, ฟันเนลการขาย, การนำเสนอสำหรับสตาร์ทอัพ, กรณีศึกษา, ข้อเสนอ, การสร้างโอกาสในการขาย, ลิงก์โปรไฟล์, ลิงก์ลายเซ็นอีเมล และลิงก์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
เลิกงานออกแบบด้วยมือ เช่น การแก้ไขภาพที่มีอยู่หรือการสร้างงานนำเสนอจากศูนย์
ใช้ Decktopus เพื่อสร้างการนำเสนอที่น่าสนใจและมีบริบทโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาที่คุณป้อนเข้าสู่โมเดล AI มุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม และปล่อยให้ AI สร้างภาพประกอบสำหรับการนำเสนอของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Decktopus
- สร้างการนำเสนอที่เหมาะสมกับบริบทได้อย่างรวดเร็วโดยการกรอกรายละเอียด เช่น หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่ต้องการ
- แทรกภาพและไอคอนลงในสไลด์ของคุณโดยอัตโนมัติตามบริบทและเนื้อหาของสไลด์
- เลือกจากหลากหลายเทมเพลตสไลด์สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การนำเสนอธุรกิจเริ่มต้น, การนำเสนอธุรกิจ, การศึกษาเคส, และสรุปผู้บริหาร
ข้อจำกัดของ Decktopus
- ฟังก์ชันการทำงานของ AI จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้มีคุณภาพต่ำเมื่อป้อนข้อมูลเชิงพรรณนา
- กระบวนการสร้างหน้าปัจจุบันขัดขวางประสบการณ์ของผู้ใช้โดยการจำกัดไม่ให้พวกเขาเข้าถึงเทมเพลตแทนที่จะเป็นเลย์เอาต์เมื่อเพิ่มหน้าใหม่ในการนำเสนอ
ราคา Decktopus
- ฟรีตลอดไป
- Pro AI: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ AI: $48/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Decktopus
- G2: 4. 6/5 (55 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (57 รีวิว)
5. เรียกคืน
Reclaim เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลาที่ช่วยให้คุณปรับตารางเวลาให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้ว Reclaim ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดการเวลาของคุณและปลดปล่อยเวลาให้คุณได้ทำสิ่งสำคัญและงานอดิเรกมากขึ้น
เครื่องมือ AI นี้วิเคราะห์ตารางเวลาและปฏิทินของคุณเพื่อหาช่วงเวลาและกำหนดกิจวัตรสำหรับสิ่งที่คุณต้องการทำ เช่น การสร้างนิสัยใหม่หรือกิจกรรมยามว่าง
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ Reclaim ช่วยให้คุณติดตามงานต่าง ๆ ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณเพื่อปกป้องเวลาสำหรับนิสัย และพักผ่อนอย่างชาญฉลาดเพื่อลดความเครียดและสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ค้นพบเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานอย่างมุ่งเน้นใน Google Calendar โดยการวิเคราะห์ตารางเวลา, ความสำคัญ, งาน, และภาระผูกพันผ่านอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์
- จัดการปฏิทินโดยอัตโนมัติด้วยการซิงค์กับ Google Calendar ที่มีอยู่ และเปิดใช้งานการควบคุมและแจ้งเตือนปฏิทินอัจฉริยะเพื่อปกป้องผู้ใช้จากการทำงานล่วงเวลา
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและนิสัยการทำงานในสัปดาห์ด้วยการวิเคราะห์การติดตามเวลา ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ พร้อมรายงานประจำสัปดาห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและผลการปฏิบัติงาน
เรียกคืนข้อจำกัด
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- การผสานรวมใช้เวลาในการซิงค์และกำหนดเวลาการทำงานนานขึ้น
เรียกคืนราคา
- ฟรีตลอดไป สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $18/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
กู้คืนคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (66 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. Gymbuddy
Gymbuddy มอบโปรแกรมออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เครื่องมือ AI สำหรับการออกกำลังกายนี้สร้างตารางการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลทั่วไปและเทรนเนอร์ฟิตเนสที่ต้องการจัดทำโปรแกรมออกกำลังกาย
แอปนี้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้คุณออกกำลังกายได้ตามระดับของคุณ—ตั้งค่าระดับความฟิต สร้างการออกกำลังกาย และจัดตารางการออกกำลังกายในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Gymbuddy
- รับแผนการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับระดับความฟิต เป้าหมาย และความชอบของคุณ
- ค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการออกกำลังกายตามตารางเวลาของคุณโดยใช้ตัวจัดตารางการออกกำลังกาย
- สร้างตารางออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย (เหมาะสำหรับผู้ฝึกสอนฟิตเนส)
ข้อจำกัดของ Gymbuddy
- การออกกำลังกายจะถูกสร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาสองสัปดาห์ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนกิจวัตรได้ในช่วงเวลานั้น
ราคาของ Gymbuddy
- ฟรีตลอดไป
- สำหรับผู้ฝึกสอน: ค่าธรรมเนียม 20% จากยอดขายโปรแกรมทั้งหมด
คะแนนและรีวิวของ Gymbuddy
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. ChatGPT
แชทบอท AI ชื่อว่า ChatGPT ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อตอบคำถามของคุณ. หนึ่งในแบบจำลอง AI ที่ซับซ้อนที่สุดที่พัฒนาโดย OpenAI, เครื่องมือการเขียน AI นี้เข้าใจและตอบสนองต่อข้อมูลที่คุณป้อนด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง.
สร้างเนื้อหาแบบสั้นและยาวโดยใช้ข้อความกระตุ้นการสนทนา. ChatGPT ยังช่วยคุณปรับปรุงข้อความที่มีอยู่, ตรวจสอบไวยากรณ์, สร้างตารางเวลา, วางแผนการเดินทาง, เขียนคำอธิบายสินค้า, และเขียนโค้ด.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างการตอบสนองแบบไดนามิกตามบริบทที่เลียนแบบรูปแบบของมนุษย์
- รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมตามคำถามของคุณ การโต้ตอบที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะของคุณ
- ได้รับประโยชน์จากชุดข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลายเพื่อครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ มากมายสำหรับการสร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ChatGPT อาจไม่ให้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเสมอไป เนื่องจากคำตอบนั้นอ้างอิงจากข้อมูลการฝึกอบรมที่ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดในเดือนมกราคม 2022
- นี่คือผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์และไม่รองรับการสร้างภาพด้วย AI, การสร้างวิดีโอ หรือการเนื้อหาวิดีโอแบบเคลื่อนไหว
ราคาของ ChatGPT
- ฟรีตลอดไป
- ChatGPT Plus: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม ChatGPT: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (443 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40 รีวิว)
8. อมีเลีย
Amelia เป็นเครื่องมือ AI สำหรับองค์กรที่นำเสนอโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสนับสนุนลูกค้า เพื่อเร่งเวลาในการสร้างมูลค่า เพิ่มมูลค่าโดยรวมที่สร้างขึ้น และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของทั้งหมดโดยใช้ AI แบบสนทนา
ด้วยการทำให้กระบวนการ HR และ IT ที่ใช้เวลานานและซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ Amelia สามารถนำมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของอมีเลีย
- สร้างกระบวนการสนทนาสำหรับการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การผสานกับโค้ดว้าว เนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้า และการเข้าใจภาษาธรรมชาติ
- ให้บริการการสื่อสารที่ราบรื่นในกว่า 100 ภาษา ด้วยความสามารถในการรับรู้หลายเจตนาและการสลับบริบท
- ฝึกเครื่องมือด้วยข้อมูลจากการสนทนาที่ยกระดับและการโต้ตอบของผู้ใช้ และรับเมตริกประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของอมีเลีย
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ขาดฐานความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างเครื่องมือ
ราคาของอมีเลีย
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของอมีเลีย
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. ไบรท์คราวด์
BrightCrowd เป็นแพลตฟอร์มที่มีความคล่องตัวซึ่งช่วยให้คุณค้นหาการเชื่อมต่อทางวิชาชีพที่มีความหมายโดยการอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ
ด้วยคุณสมบัติเช่นหนังสือชุมชน, มันเป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโตทางอาชีพ, ให้คุณมีอำนาจในการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและอุตสาหกรรม.
คุณสมบัติเด่นของ Brightcrowd
- สร้างหนังสือดิจิทัลบนหน้าของคุณเพื่อแบ่งปันการอัปเดตชีวิต ความสำเร็จ และความทรงจำ
- เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเหมือนกันซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ความสนใจ หรือเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน
- แสดงทักษะความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสนใจทางวิชาชีพเพื่อดึงดูดโอกาสและความร่วมมือ
ข้อจำกัดของ Brightcrowd
- ประโยชน์ของมันอาจจำกัดอยู่แค่กลุ่มศิษย์เก่า ชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย ฯลฯ
คะแนนและรีวิวจาก Brightcrowd
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เครื่องมือ AI สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลคือตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ
ในปัจจุบันมีเครื่องมือ AI มากมายที่สามารถใช้ได้สำหรับการใช้ส่วนตัว; พวกมันช่วยอัตโนมัติงานที่ซ้ำซ้อนทั้งส่วนตัวและอาชีพ และช่วยให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว. เลือกเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด.
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้รวดเร็วขึ้น และจัดการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
