คู่มือการกำกับดูแลเนื้อหา: คืออะไรและวิธีการนำไปใช้

เมื่อดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก คุณมักไม่มีปัญหาในการจัดการเนื้อหา— คุณมีปริมาณที่คงที่ อาจมีพนักงานสองสามคน และมีขั้นตอนน้อยกว่าที่ต้องทำเพื่อเตรียมและเผยแพร่เนื้อหาของคุณ
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น สิ่งต่าง ๆ ก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้น คุณจะเริ่มสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติที่เหมาะสม การกระจายงาน การเผยแพร่แนวทางการสร้างแบรนด์ และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเนื้อหาของคุณ กลยุทธ์ที่คุณเคยใช้เมื่อธุรกิจของคุณยังเล็กไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป—คุณเติบโตเกินกว่านั้นแล้ว ถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 🚶
รองเท้าคู่นี้เรียกว่า การบริหารจัดการเนื้อหา ด้วยมัน คุณสามารถกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับระบบการจัดการเนื้อหา และรับประกันความสม่ำเสมอและความชัดเจนในทุกด้าน
ในบทความนี้ เราจะ พูดคุยถึงรายละเอียดปลีกย่อยของการบริหารจัดการเนื้อหา และนำเสนอขั้นตอนในการสร้างและนำกฎเกณฑ์ไปปฏิบัติ รวมถึงวิธีเพิ่มความสำเร็จสูงสุดโดยใช้ClickUp
การบริหารจัดการเนื้อหาคืออะไร?
การกำกับดูแลเนื้อหาคือชุดของแนวทางและกฎเกณฑ์การแก้ไขที่ควบคุมเนื้อหาของคุณ มันอธิบายกิจกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมเนื้อหาของคุณทราบวิธีการทำงานอย่างถูกต้องพร้อมความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่สอดคล้องกัน
ไม่มีกฎหรือกฎหมายเฉพาะที่กำหนดว่ารูปแบบการกำกับดูแลเนื้อหาของคุณควรเป็นอย่างไร คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหาตามขนาดของบริษัท ลักษณะงาน และเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่น การกำกับดูแลเนื้อหาของคุณอาจเน้นที่รูปแบบการเขียนสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรืออาจอธิบายถึงเครื่องมือที่คุณใช้ในการผลิตเนื้อหาหรือกำหนดแง่มุมต่างๆ ของการจัดการเนื้อหา
ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่อะไรการสร้างกรอบการกำกับดูแลเนื้อหาสามารถปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาของคุณได้ทำให้ทุกคนในทีมรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ และในท้ายที่สุด จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
การกำกับดูแลเนื้อหา vs. กลยุทธ์เนื้อหา
แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในบางแง่มุม การกำกับดูแลเนื้อหาและกลยุทธ์เนื้อหาไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
กลยุทธ์เนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิธีการที่คุณจะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณและตอบสนองเจตนาในการค้นหาของลูกค้า เมื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาของบริษัท คุณจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายและหาวิธีที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายนั้น
ในทางกลับกัน การกำกับดูแลเนื้อหาจะเน้นไปที่ภาพรวมมากกว่า ครอบคลุมทุกขั้นตอนของเนื้อหาของคุณและรับประกันความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
การกำกับดูแลและกลยุทธ์ด้านเนื้อหาเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปและจำเป็นสำหรับระบบการจัดการเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ ☯️
ประโยชน์ของการบริหารจัดการเนื้อหา
การกระโดดขึ้นรถไฟของการจัดการเนื้อหาอาจฟังดูใช้เวลามากและซับซ้อน 🚂
เราจะไม่โกหกคุณ—บางครั้งมันอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ความพยายามนั้นคุ้มค่าเพราะคุณจะได้รับประโยชน์มากมาย มาดูประโยชน์ที่สำคัญที่สุดกัน
ความสม่ำเสมอของเนื้อหา
ลองจินตนาการถึงทีมผู้จัดการเนื้อหา 10 คน ทุกคนมีสไตล์การเขียน โทนเสียง และความชอบที่ไม่เหมือนกันในกระบวนการสร้างเนื้อหา ตอนนี้ลองจินตนาการว่าทุกคนกำลังทำงานในแคมเปญโซเชียลมีเดียเดียวกัน คุณจะจบลงด้วย การผสมผสานที่น่ารัก ของความวุ่นวายและความไม่สอดคล้องกัน
การกำกับดูแลเนื้อหาช่วยป้องกันสิ่งนี้ได้ ด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการสร้างเนื้อหา คุณทำให้ทุกคนมีดาวนำทางที่จะปฏิบัติตามในแง่ของสไตล์, น้ำเสียง, และข้อกำหนดทางเทคนิค ⭐
ด้วยวิธีนี้ คุณจะลดความเสี่ยงของความไม่สอดคล้องกันและทำให้บริษัทของคุณถูกมองว่าน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
การร่วมมือและการสื่อสารของทีมที่ดีขึ้น
ทีมที่ไม่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนอาจเผชิญกับปัญหาที่พวกเขาไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง เพราะพวกเขาไม่ทราบว่าใครทำอะไร และทำอย่างไร
หนึ่งในประเด็นที่การกำกับดูแลเนื้อหาครอบคลุมคือการกำหนดบทบาทของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้าง แก้ไข จัดการ และติดตามเนื้อหา เมื่อทุกคนทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ความเสี่ยงที่งานจะหลุดรอดหรือซ้ำซ้อนก็จะลดลงอย่างมาก
ดังนั้นการทำงานร่วมกันของทีมสามารถไปถึงระดับใหม่ได้ เพราะทุกคนเข้าใจว่าพวกเขามีอะไรมาช่วยได้บ้าง มีปัญหาการติดขัดและการล่าช้าในการสร้างและจัดการเนื้อหาลดลง
เนื่องจากการสร้างและนำโมเดลการบริหารจัดการเนื้อหาไปใช้เป็นความพยายามร่วมกันของทีม พนักงานของคุณจะสามารถมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและเสนอความคิดเห็นในการทำให้โมเดลนี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
การกำกับดูแลเนื้อหา (Content governance) กำหนดทุกแง่มุมของการสร้างเนื้อหา ตั้งแต่กฎไวยากรณ์ไปจนถึงข้อกำหนดและความชอบเฉพาะของลูกค้า ด้วยการพึ่งพาแนวทางบรรณาธิการและแบรนด์ที่ละเอียดเหล่านี้ คุณและทีมของคุณสามารถส่งมอบเนื้อหาชั้นเยี่ยมที่ตรงใจลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
การบริหารจัดการเนื้อหา คือเรื่องของความสม่ำเสมอ ดังนั้น หากคุณวางแผนอย่างรอบคอบและสร้างกรอบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถส่งมอบเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง! 😍
การวางแผนและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
การบริหารจัดการเนื้อหาโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการกำหนดเกณฑ์สำหรับการติดตามและวัดผลการดำเนินงานของเนื้อหาของคุณ. คุณจะใช้ข้อมูลที่มีค่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับการวางแผนเนื้อหาของคุณและตัดสินใจอย่างถูกต้องในอนาคต, ทำให้ทีมของคุณมีเวลาพร้อมใช้งานและมีศักยภาพสูงสุด.
วิธีสร้างโมเดลการบริหารจัดการเนื้อหาด้วย ClickUp: 5 ขั้นตอน
มีหลายวิธีในการสร้างโมเดลการบริหารจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ ในที่นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากพลังของ ClickUpแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เพื่อสร้างกระบวนการจัดการเนื้อหาสำหรับบริษัทของคุณ
ก่อนที่จะลงลึกในกระบวนการ เราต้องย้ำอีกครั้งว่าการบริหารจัดการเนื้อหาไม่ใช่แนวทางเดียวที่เหมาะกับทุกสถานการณ์ คุณต้องสร้างมันขึ้นโดยสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น:
- ขนาด
- อุตสาหกรรม
- เป้าหมาย
- ความต้องการของลูกค้า
ขั้นตอนที่เราจะกล่าวถึงด้านล่างนี้ เป็นคำแนะนำทั่วไปที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับโมเดลการบริหารจัดการเนื้อหาของคุณได้ ปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อสร้างกรอบการทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อคุณ ไม่ใช่ขัดขวางคุณ 💪
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายของคุณ
นี่ไม่ใช่ขั้นตอนโดยตรง แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่าสำหรับโมเดลการกำกับดูแลเนื้อหาของคุณ หากคุณไม่ระบุเป้าหมายของคุณ คุณเสี่ยงที่จะพลาดข้อมูลสำคัญและก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกันภายในทีมของคุณ
คุณต้องถามตัวเองว่าทำไม คุณถึงสร้างกรอบการทำงานนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรก บันทึกคำตอบของคุณโดยใช้ClickUp Goals ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้า
สร้างเป้าหมายและจัดระเบียบเป้าหมายของคุณในโฟลเดอร์ที่ง่ายต่อการนำทางเพื่อติดตามความคืบหน้าและรวมข้อมูลไว้ที่เดียว
ปรับแต่งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเป้าหมายของคุณ—เชิญผู้จัดการเนื้อหา นักเขียน และบรรณาธิการของคุณให้ดูและแก้ไขวัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนกำลังมุ่งสู่เส้นชัยเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดบทบาทภายในทีมการตลาดเนื้อหา
การจัดการและสร้างเนื้อหาเป็นงานที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม นอกเหนือจากนักเขียนแล้ว คุณอาจต้องการบรรณาธิการ ผู้จัดการ SEO นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา นักวิเคราะห์ นักออกแบบ ผู้อนุมัติ และผู้อัปโหลด
สมาชิกทุกคนในทีมคือฟันเฟืองในวงล้อการผลิตและการจัดการเนื้อหา หากฟันเฟืองตัวใดตัวหนึ่งทำงานผิดปกติ วงล้อทั้งหมดก็จะหยุดทำงาน เพื่อป้องกันสถานการณ์เช่นนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมของคุณ ⚙️
ไม่มีคู่มือสำหรับเรื่องนี้—สร้างโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณและจุดแข็งของพวกเขา
เมื่อกำหนดบทบาท ควรขอความคิดเห็นจากทีมของคุณ ClickUp มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับสิ่งนี้—ClickUp Whiteboards. คิดถึงมันเหมือนกับผืนผ้าใบดิจิทัลที่คุณและทีมของคุณสามารถระดมความคิดและวางแผนการแบ่งบทบาทที่เหมาะสมได้
ไวท์บอร์ดมีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง คุณจึงไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะด้านศิลปะก็สามารถแสดงความคิดของคุณได้ เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องลงในไวท์บอร์ดและเริ่มระดมความคิดแบบเรียลไทม์ได้เลย! 🧠
ทิ้งบันทึกและความคิดเห็น เชื่อมโยงความคิดของคุณ และสร้างภาพรวมของบทบาทในทีม
เมื่อคุณได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบร่วมมือที่ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข แชร์ และจัดเก็บเอกสารได้
คุณสามารถสร้างเอกสารแยกสำหรับแต่ละบทบาทและกำหนดความรับผิดชอบด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อยได้ หากคุณต้องการ คุณสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบแต่ละข้อได้—ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่
เพิ่มทีมของคุณในเอกสารที่เหมาะสมและอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงได้เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น คุณสามารถแก้ไขเอกสารได้เมื่อต้องการเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
ClickUp Docs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน—แต่ละคนในเอกสารจะมีเคอร์เซอร์พร้อมชื่อของตนเองอยู่ด้านบน วิธีนี้ช่วยให้หลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้โดยไม่เกิดความสับสน ข้อมูลทั้งหมดจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณและทีมจึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดกระบวนการทำงานของเนื้อหา
คุณได้กำหนดผู้เล่นแล้ว และตอนนี้ถึงเวลาที่จะกำหนดเกม 🏐
ในขั้นตอนนี้ คุณจะระบุขั้นตอนทุกขั้นตอนที่เนื้อหาของคุณต้องผ่านเพื่อที่จะได้รับการเผยแพร่ ขั้นตอนเหล่านี้อาจรวมถึงการคิดค้น, การผลิตเนื้อหา, การแก้ไข, การปรับปรุง, การอนุมัติ, การเผยแพร่, การจัดจำหน่าย, การตรวจสอบ, เป็นต้น
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างไทม์ไลน์ การวางแผนเนื้อหาและกลยุทธ์ที่สมจริง และการลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือการมองข้าม
ClickUp มีตัวเลือกหลายอย่างที่คุณสามารถใช้ประโยชน์เพื่อกำหนดกระบวนการทำงานของเนื้อหาด้วยความแม่นยำสูงสุด:
- ClickUp Whiteboards: มองเห็นกระบวนการทำงานของเนื้อหาทั้งหมดและเชื่อมต่อขั้นตอนต่างๆ ด้วยการลากและวางอย่างง่ายดาย
- เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ ClickUp: คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจะนำทางคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง
- มุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp: กำหนดขั้นตอนการทำงานของคุณและระบุรายละเอียดทุกอย่าง ใช้มุมมองแบบคลาสสิกเช่นมุมมองรายการเพื่อระบุกิจกรรมทั้งหมด ClickUp มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าCustom Fields ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถให้รายละเอียดสำหรับทุกงานเพื่อให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่เป็นระเบียบ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ช่องข้อมูลไฟล์แบบกำหนดเองเพื่อแนบไฟล์กับงานของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ที่เดียว หรือใช้ช่องข้อมูลบุคคลแบบกำหนดเองเพื่อแท็กสมาชิกทีมเฉพาะในงานต่างๆ
คุณจะชื่นชอบฟิลด์กำหนดเองสำหรับความสัมพันธ์ ด้วยฟิลด์นี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่างานหรือกิจกรรมใดที่ต้องทำก่อน และมั่นใจได้ว่าลำดับการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: สร้างแนวทางและขั้นตอนในการจัดทำเนื้อหา
นี่คือหัวใจของโมเดลการกำกับดูแลเนื้อหาของคุณ—ซึ่งเป็นที่ที่คุณกำหนดทุกภารกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในกระบวนการทำงานของคุณ และอธิบายอย่างละเอียด
สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการทำสวน คุณจะบรรลุเป้าหมายนี้โดยการเผยแพร่บทความเริ่มต้นห้าบทความในหัวข้อนี้ คุณจะอธิบายกระบวนการต่างๆ และให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการวางแผน การปลูก และการดูแลสวน
ในขั้นตอนนี้ คุณจะกำหนด:
- โทนและสไตล์การเขียนที่ต้องการ
- กฎการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
- สถาปัตยกรรมเนื้อหา
- แนวทางด้านภาพ
คุณยังจะกำหนดสิ่งที่บรรณาธิการควรให้ความสำคัญเมื่อตรวจสอบเนื้อหา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่คุณจะติดตามเพื่อวัดผลการดำเนินงานของเนื้อหา
เมื่อคุณได้กำหนดกฎเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณครบถ้วนแล้ว คุณต้องบันทึกข้อมูลเหล่านี้เป็นเอกสารและแบ่งปันให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง สำหรับขั้นตอนนี้ คุณจะใช้ตัวเลือกใน ClickUp ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว นั่นคือ ClickUp Docs
สิ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือฟีเจอร์โบนัสที่คุณจะได้รับภายใน ClickUp Docs—ClickUp AI ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIนี้จะช่วยคุณระดมความคิด แก้ไข และจัดรูปแบบเอกสารของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันด้วยการเขียน SOP ทั้งหมด สรุปบันทึกการประชุม และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ
สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับ ClickUp Docs คือคุณสามารถเชื่อมต่อเอกสารเหล่านี้กับงานได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างและรักษาการไหลเวียนของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมั่นใจได้ว่าสมาชิกในทีมของคุณจะทราบว่าจะต้องทำอะไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
นอกจากการเพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องในเอกสาร ClickUp ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนแล้ว การทบทวนเอกสารเหล่านั้นก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกัน คุณสามารถทำได้ในวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
- การประชุมแบบพบหน้ากัน
- การประชุมออนไลน์โดยใช้การผสาน Zoom ของ ClickUp
นี่จะช่วยให้คุณสามารถนำทีมของคุณผ่านแบบจำลองการบริหารจัดการเนื้อหา และทำให้ทุกคนเข้าใจมันได้
สุดท้ายนี้ หากคุณต้องการคำแนะนำในการกำหนดกฎระเบียบและขั้นตอน หรือต้องการประหยัดเวลาด้วยการใช้ทางลัดคุณสามารถเรียกดูคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของ ClickUp ที่มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้
อย่าลืมตรวจสอบเทมเพลต SOPเพื่อเริ่มต้นการจัดการเนื้อหาของคุณได้อย่างราบรื่น เทมเพลตทั้งหมดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้ ดังนั้นคุณสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ 🥳
ขั้นตอนที่ 5: ติดตามผลการดำเนินงานของกระบวนการกำกับดูแลเนื้อหา
คุณได้สร้างโมเดลการจัดการเนื้อหาแล้ว และคุณอาจคิดว่าสามารถนั่งพักผ่อนได้ แต่ยังไม่ถึงเวลา!
คุณจำเป็นต้องติดตามประสิทธิภาพของโมเดลของคุณเพื่อดูว่าต้องการการอัปเกรดหรือไม่ClickUp Dashboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้—ใช้การ์ดมากกว่า 50 แบบเพื่อสร้างศูนย์ควบคุมที่กำหนดเองและแสดงความสำเร็จให้เห็นได้ชัดเจน
นอกจากการดูข้อมูลแล้ว วิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบว่าโมเดลการกำกับดูแลเนื้อหาของคุณกำลังบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ คือการพูดคุยกับทีมของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาคือผู้ที่ทำงานตามโมเดลนี้ และพวกเขาสามารถบอกคุณได้ว่าบางพื้นที่ต้องการการแก้ไขและปรับปรุงหรือไม่
ClickUp มีหลายวิธีในการสื่อสารกับทีมของคุณ:
- มุมมองแชทช่วยให้คุณส่งข้อความถึงทีมของคุณไปพร้อมกับงานของคุณ ใช้ @mentions เพื่อระบุสมาชิกทีมเฉพาะ จัดรูปแบบข้อความของคุณ และทำให้การสื่อสารของคุณตรงประเด็น
- ความคิดเห็นใน ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการเนื้อหาที่เหมาะสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นอย่างรวดเร็วและขอความคิดเห็นจากทีมของคุณก่อนเผยแพร่เนื้อหา
- ClickUp Formsช่วยให้คุณถามคำถามที่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจว่าสมาชิกในทีมของคุณชอบรูปแบบปัจจุบันอย่างไร อนุญาตให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นโดยทิ้งช่องสำหรับไอเดียในการปรับปรุงรูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพของมัน
ClickUp Forms มีการออกแบบแบบลากและวางเพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มได้ในเวลาไม่นาน ใช้ Task และ Custom Fields เป็นบล็อกการสร้างสำหรับแบบฟอร์มของคุณ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Forms คือคุณสามารถเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นงานได้! ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมหลายคนระบุว่าต้องการให้มีการปรับโครงสร้างบทบาทหน้าที่เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและพนักงานใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนคำตอบนี้ให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนได้ จากนั้นเพิ่มผู้รับผิดชอบและให้คำแนะนำว่าควรปรับโครงสร้างบทบาทอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าภาระงานมีความยุติธรรมและเหมาะสมที่สุด
บริหารจัดการเนื้อหาอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp
ควบคุมโมเดลการกำกับดูแลเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp! ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถสร้าง จัดการ ตรวจสอบ และปรับปรุงกฎและขั้นตอนที่ควบคุมเนื้อหาของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
สมัครใช้ ClickUpเพื่อรวมทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวและควบคุมเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ! 🥇