10 เครื่องมือการกำกับดูแล AI ที่ดีที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใส

การใช้ AI เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด—จนกว่าจะไม่ใช่
ในขณะที่ธุรกิจต่างเร่งรีบในการผสาน AI เข้ากับองค์กร หลายคนมองข้ามสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือการกำกับดูแล แม้แต่ระบบ AI ที่ดีที่สุดก็สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยง อคติ หรือปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ หากขาดการกำกับดูแลที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม56% ของผู้บริหารไม่แน่ใจว่าบริษัทของตนมีมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับ AI
ความไม่แน่นอนนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้
เครื่องมือการกำกับดูแล AI ที่ช่วยให้คุณจัดการ AI อย่างมีความรับผิดชอบ—พร้อมคุณสมบัติการโปร่งใส, การจัดทำเอกสาร, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัว ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมตัวเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการกำกับดูแล AI?
ความท้าทายของ AIไม่ได้สังเกตเห็นได้ง่ายเสมอไป คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือการกำกับดูแลที่ดูแลรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดเพื่อไม่ให้คุณมองข้ามข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
คุณต้องค้นหาคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อเลือกแพลตฟอร์มการกำกับดูแล AI
- การตรวจจับอคติและความเสี่ยง: ผสานกรอบการกำกับดูแล AI ที่มีจริยธรรมเพื่อสแกนชุดข้อมูลและผลลัพธ์ ระบุอคติที่อาจเกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข
- การควบคุมความโปร่งใส: ให้เส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนและคำอธิบายสำหรับผลลัพธ์และการตัดสินใจที่สร้างขึ้น
- เทมเพลตการกำกับดูแล AI:นำเสนอเทมเพลตคำสั่ง AIที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามงานที่ใช้ AI และการจัดการกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AI
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์: ส่งการแจ้งเตือนและคำเตือนทันทีเมื่อเครื่องมือตรวจพบความเสี่ยงหรืออคติ
- การติดตามกฎระเบียบ: ตรวจสอบกระบวนการทำงานของ AI ให้สอดคล้องกับข้อบังคับปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติ AI ของสหภาพยุโรป, กรอบการจัดการความเสี่ยง AI ของ NIST (AI RMF) และอื่น ๆ
👀 คุณรู้หรือไม่? เปิดตัวในปี 2023MACHIAVELLIเป็นมาตรฐานใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของระบบ AI ในแง่จริยธรรมเมื่อปล่อยให้ระบบมีปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมทางสังคม
เครื่องมือการกำกับดูแล AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การบริหารจัดการ AI แบบรวมศูนย์พร้อมระบบอัตโนมัติ
|งาน AI เอกสาร แดชบอร์ด ClickUp Brain สำหรับสรุปข้อมูลอัจฉริยะ การทำงานอัตโนมัติ การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ฟรี; มีบริการราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Credo AI
|SMEs ที่นำมาใช้เป็นครั้งแรก
|ระบบทะเบียน AI, Credo AI Assist สำหรับสถานการณ์ความเสี่ยง, ซิงค์ข้อมูลจากเครื่องมือ MLOps
|ราคาตามความต้องการ
|ปัญญาประดิษฐ์แบบองค์รวม
|การดำเนินงานด้าน AI ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม
|การวิเคราะห์ความเสี่ยง, การลดอคติ, การเซ็นเซอร์ทันที
|ราคาตามความต้องการ
|Fiddler AI
|การติดตามแบบจำลองระดับองค์กร
|การตรวจจับการเบี่ยงเบนของโมเดล, เส้นทางการตรวจสอบ, การสังเกตการณ์ LLM, การตรวจจับอคติ
|ราคาตามความต้องการ
|Fairly AI
|สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
|การติดตามวงจรชีวิต, การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด, การสร้างแบบจำลองภัยคุกคาม
|แผนเริ่มต้นที่ $99
|มอนิเทียร์
|เอกสารวงจรชีวิต AI แบบครบวงจร
|บันทึกการตรวจสอบ, การติดตามอคติ, การตรวจจับการเบี่ยงเบน, การตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิต
|ราคาตามความต้องการ
|อเมซอน เซจเมคเกอร์
|การพัฒนา AI แบบเต็มรูปแบบ + การตรวจสอบ
|การทดสอบโมเดล, คำศัพท์ AI, การสนับสนุนวงจรชีวิต ML แบบครบวงจร
|ราคาตามความต้องการ
|IBM วัตสัน
|การปรับปรุงกระบวนการทำงานของวงจรชีวิต AI ให้มีประสิทธิภาพ
|การติดตามอคติ, การวิเคราะห์กฎระเบียบ, ความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน
|ราคาตามความต้องการ
|ดาต้าทรอน
|ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการติดตามสุขภาพด้วย AI
|การควบคุมเนื้อหาตามเกณฑ์, การตรวจจับการเบี่ยงเบน, การบันทึกกิจกรรม
|ราคาตามความต้องการ
|ไมโครซอฟต์ อะซัวร์
|ทดสอบการสร้าง AI ใหม่ก่อนการเปิดตัว
|การทดสอบการไหลของคำสั่งอย่างรวดเร็ว, แนวทาง RAI, ตัวกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
|ราคาตามความต้องการ
10 เครื่องมือการกำกับดูแล AI ที่ช่วยให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องง่าย
ตอนนี้เมื่อคุณมีความรู้พื้นฐานแล้ว นี่คือ 10เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ เราจะสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และการจัดอันดับของแต่ละเครื่องมือ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการกำกับดูแล AI และการทำงานอัตโนมัติ)
การจัดการ AI อย่างมีความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องง่าย จากความเสี่ยงทางจริยธรรมและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไปจนถึงการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันสิบอย่าง นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย—แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ ที่ช่วยจัดระเบียบ ติดตาม และทำให้การกำกับดูแล AI เป็นระบบอัตโนมัติ
ทำให้กระบวนการกำกับดูแล AI เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Tasks
ClickUp Tasksสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานกำกับดูแล AI ที่ซ้ำซากและแจ้งเตือนต่าง ๆ มอบหมายงานตรวจสอบ และกำหนดขั้นตอนอนุมัติจากทุกการดำเนินการ
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากClickUp Automationsเพื่อกำหนดผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ, กำหนดการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลาตามกฎระเบียบ, และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงจากการละเลย
นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและตรวจสอบผลกระทบได้อย่างง่ายดาย เชื่อมโยงงานและข้อพึ่งพาด้านการกำกับดูแล AI แล้ว ClickUp จะจัดวางลำดับขั้นตอนทั้งหมดให้คุณ!
การกำกับดูแล AI เป็นเหมือนปริศนาของกฎระเบียบการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม? ตั้งแต่ GDPR และพระราชบัญญัติ AI ของสหภาพยุโรป ไปจนถึงมาตรฐาน ISO และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่น มันเยอะมาก! และกฎระเบียบก็ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วย
เว้นแต่ว่าคุณมีความจำแบบภาพถ่าย การติดตามทุกอย่างเป็นเรื่องเพ้อฝันใช่ไหม?
รับการอัปเดตการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย ClickUp AI
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณค้นหา สรุป และจัดระเบียบข้อมูลด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว สร้างสรุปโดยอัตโนมัติ และจัดทำรายงานสำหรับงานด้านการกำกับดูแล AI ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อรับการอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติและสรุปกิจกรรมสำหรับงานด้านการกำกับดูแลของคุณได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ Brain สรุปสถานะของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบเฉพาะเจาะจง
ClickUp Brain Max: แปลงเสียงเป็นข้อความสำหรับกระบวนการทำงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
การกำกับดูแล AI จำเป็นต้องบันทึกความเสี่ยง การอนุมัติ และเส้นทางการตรวจสอบทุกขั้นตอนโดยไม่พลาดแม้แต่เรื่องเดียว—และนี่คือจุดที่ ClickUp Brain Max เข้ามามีบทบาท แทนที่จะต้องพิมพ์บันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรืออัปเดตการตรวจสอบที่ยาวเหยียด ให้ใช้ Talk to Text เพื่อบันทึกข้อค้นพบความเสี่ยง บทสรุปจากการประชุม หรืออัปเดตข้อกำหนดทางกฎระเบียบได้ทันที และเปลี่ยนให้เป็นงานหรือเอกสารที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระเบียบ
จับคู่สิ่งนี้กับ การค้นหาสำหรับองค์กร เพื่อถามคำถามเช่น "แสดงงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ GDPR ที่ครบกำหนดในเดือนนี้" หรือ "สรุปความคืบหน้าของทะเบียนความเสี่ยงด้าน AI ของเรา"—และ Brain Max จะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องจากพื้นที่ทำงานของคุณทันที
ด้วยการผสาน การป้อนข้อมูลด้วยเสียงเป็นหลักเข้ากับ AI ที่ตระหนักถึงบริบท ทีมการกำกับดูแลสามารถบันทึกข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ลดการรายงานด้วยตนเอง และยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยไม่จมอยู่กับเอกสาร
แต่เอกสารเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ—คุณยังต้องมีวิธีการที่มีโครงสร้างในการรวบรวมข้อมูลจากทีมของคุณด้วย ด้วย ClickUp Forms คุณสามารถรวบรวมการประเมินความเสี่ยง รายงานเหตุการณ์ หรือรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และแปลงคำตอบให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งจะทำให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปในกระบวนการกำกับดูแลของคุณ
แน่นอนว่า ในขณะที่ระบบ AI สามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น พวกมันก็อาจนำมาซึ่ง ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล นั่นคือเหตุผลที่การผสานการทำงานอัตโนมัติเข้ากับการควบคุมการกำกับดูแลที่เข้มงวดเป็นสิ่งสำคัญ—คุณสามารถทำให้การรายงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ปกป้องข้อมูลการกำกับดูแลที่ละเอียดอ่อนด้วยสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูงและการควบคุมความเป็นส่วนตัวของ ClickUp เพื่อให้เฉพาะสมาชิกทีมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
ลดความซับซ้อนในการประเมินความเสี่ยงด้วย ClickUp Governance AI Agents
ClickUp Governance AI Agentsสามารถช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานด้านการกำกับดูแลโดยการมอบหมายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ติดตามงานประเมินความเสี่ยง และแสดงรายการที่ถูกทำเครื่องหมายตามกฎที่คุณกำหนดเอง
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ และข้อกังวลด้านความปลอดภัย แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยอยู่แล้วล่ะ?
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ClickUp ผสาน AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวกับ คุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร—เพื่อให้ข้อมูลการกำกับดูแลของคุณได้รับการปกป้อง ในขณะที่ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ได้อย่างปลอดภัยทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
ร่วมมือกับทีมของคุณบน ClickUp Docs
ทีมการกำกับดูแลของคุณสามารถแก้ไขร่วมกันในทะเบียนความเสี่ยงในClickUp Docs, ติดแท็กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม, และแสดงความคิดเห็นโดยตรงในที่ที่มีความสำคัญได้
📌 ตัวอย่าง: ฝ่ายกฎหมายสามารถแจ้งปัญหาการปฏิบัติตาม GDPR ได้ ในขณะที่ฝ่ายวิศวกรรมอัปเดตขั้นตอนการแก้ไข—ทั้งหมดในเอกสารเดียวที่ใช้งานร่วมกันได้
เนื่องจากเอกสารเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงาน คุณสามารถทำให้การประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงเป็นอัตโนมัติ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกลับไปยังพื้นที่โครงการของคุณได้ สิ่งนี้ทำให้ การกำกับดูแลข้อมูลไม่ใช่แค่ทฤษฎี—แต่ถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานประจำวัน
โครงสร้างประเภทนี้มีความสำคัญเมื่อ AI เริ่มฝังตัวมากขึ้นในที่ทำงาน แทนที่จะมีสเปรดชีตกระจัดกระจายและบันทึกแยกส่วน คุณจะได้รับระบบศูนย์กลางที่การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กรอบการกำกับดูแล และการประเมินความเสี่ยงจะได้รับการอัปเดต ตรวจสอบได้ และนำไปปฏิบัติได้
โดยสรุปแล้ว นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ เปลี่ยนAI ในที่ทำงานจากปัจจัยเสี่ยงให้กลายเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปและค้นหาเอกสารการกำกับดูแลและข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย ClickUp Brain
- ทำให้กระบวนการกำกับดูแลที่ซ้ำซ้อนเป็นอัตโนมัติและมอบหมายงานตรวจสอบ/อนุมัติด้วย ClickUp Tasks และ AI Agents
- สร้างแผนการจัดการความเสี่ยงและกำหนดเวลาแต่ละขั้นตอนเป็นงาน
- ติดตามสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระดับความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- เพิ่มบันทึกในแต่ละรายการเวลาเพื่อวัดเวลาสำหรับทุกงาน การกำกับดูแล AI หรืออื่นๆ ด้วยClickUp Project Time Tracking
- ให้บริบทเพิ่มเติมแก่สมาชิกทีมเกี่ยวกับความซับซ้อนของการกำกับดูแล AI โดยการตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- ติดตามการกระทำที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการภายในงานการกำกับดูแล AI แต่ละงานได้อย่างง่ายดายในแถบกิจกรรมบนแดชบอร์ด ClickUp
- ระบุความเสี่ยงที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วนด้วยClickUp Risk Assessment Whiteboard Template
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวแทน AI ใน ClickUp Brain อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติ แต่จะง่ายขึ้นเมื่อใช้งานบ่อย
- ฟีเจอร์ขั้นสูงของ ClickUp มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ แต่จะมอบการปรับแต่งที่ทรงพลังเมื่อผู้ใช้คุ้นเคยมากขึ้น
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
โจดี้ ซาลิส, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ที่ ยูไนเต็ด เวย์ ซันโคสต์, กล่าวว่า,
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างและเพิ่มทรัพยากร เช่น แนวปฏิบัติในการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ และพื้นฐานของกฎหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนด ลงในภารกิจการกำกับดูแล AI ของคุณบน ClickUp วิธีนี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนเข้าใจสัญญาณความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม
2. Credo AI (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่วางแผนจะนำ AI มาใช้เป็นครั้งแรก)
การนำ AI มาใช้เป็นครั้งแรกอาจรู้สึกท่วมท้น—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังเผชิญกับกฎระเบียบที่ไม่คุ้นเคย Credo AI ช่วยทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยการรวมศูนย์การจัดการ AI ของคุณไว้ในที่เดียว และแปลงเอกสารทางเทคนิคให้กลายเป็นข้อมูลเชิงนโยบายที่อ่านเข้าใจได้ในเชิงธุรกิจ
ด้วยคุณสมบัติอย่าง Credo AI Assist แพลตฟอร์มนี้ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในการกรอกข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ และช่วยให้คุณสร้างทะเบียน AI ที่สอดคล้องกับกรอบการทำงาน เช่น พระราชบัญญัติ AI ของสหภาพยุโรป (EU AI Act) และ NIST AI RMF
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Credo AI
- ลงทะเบียนโครงการ AI ตามข้อบังคับ AI อย่างเป็นทางการและนโยบาย AI ของบริษัท และบันทึกข้อมูลเมตาด้วยระบบทะเบียน AI
- ตั้งค่าและมอบหมายการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง และติดตามการควบคุมบนพื้นที่ทำงานการกำกับดูแล AI
- ซิงค์หลักฐานการกำกับดูแลข้อมูลไปยัง Credo AI จากเครื่องมือ MLOps ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน
ข้อจำกัดของ Credo AI
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามการดำเนินงานของ AI ขนาดใหญ่
ราคาของ Credo AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Credo AI
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจดจำใบหน้าบางครั้งมีความแม่นยำมากกว่ามนุษย์ในการระบุตัวบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานข้อมูลขนาดใหญ่
3. ปัญญาประดิษฐ์แบบองค์รวม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านการดำเนินงานของปัญญาประดิษฐ์)
ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบองค์รวม (Holistic AI) เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่วางแผนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปัญญาประดิษฐ์ของสหภาพยุโรป (EU AI Act) และข้อบังคับอื่น ๆ แพลตฟอร์มการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์นี้ติดตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และข้อกำหนดการปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ พร้อมทั้งทำให้การตรวจสอบระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI แบบองค์รวม
- วางแผนและติดตามความเสี่ยง รวมถึงข้อเสนอแนะในการลดความเสี่ยงสำหรับระบบ AI แต่ละระบบ
- เซ็นเซอร์ข้อมูลที่อ่อนไหวจากการถูกเพิ่มเข้าไปในคำสั่งของ AI สร้างสรรค์
- ป้องกันอคติและการแสดงผลผิดของระบบในแอปพลิเคชัน LLM ของคุณ
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์แบบองค์รวม
- อินเตอร์เฟซไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้
- การค้นหาภารกิจการกำกับดูแลข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงอาจเป็นเรื่องยากเมื่อคุณเริ่มดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายรายการ
การกำหนดราคา AI แบบองค์รวม
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว AI แบบองค์รวม
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่าง AI สร้างสรรค์ที่น่าประทับใจกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
4. Fiddler AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบโมเดล AI ที่ซับซ้อนสำหรับองค์กรและรัฐบาล)
Fiddler AI เป็นแพลตฟอร์มการสังเกตการณ์ที่ทรงพลัง สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่จัดการการปรับใช้ AI ขนาดใหญ่ มันตรวจสอบและอธิบายพฤติกรรมของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและ LLM ช่วยให้ทีมสามารถตรวจจับการเบี่ยงเบน ความลำเอียง ภาพหลอน และปัญหาด้านประสิทธิภาพก่อนที่มันจะลุกลาม
ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเงิน, ประกันภัย, และองค์กรภาครัฐ, Fiddler ช่วยให้การตัดสินใจของระบบ AI เป็นธรรม, สามารถอธิบายได้, และสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแล—พร้อมทั้งสร้างหลักฐานที่มีคุณภาพสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติเด่นของ Fiddler AI
- ตรวจจับประสิทธิภาพของโมเดลและตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับความไม่สอดคล้องและความลำเอียงด้วยการตรวจสอบโมเดล
- ใช้มาตรการป้องกัน AI เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณสำหรับการบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน
- ติดตามและวิเคราะห์แบบจำลอง AI เชิงสร้างสรรค์และแอปพลิเคชัน LLM ที่คุณกำลังออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรม AI
- อธิบายการคาดการณ์ของระบบเรียนรู้เชิงลึก (ML) สำหรับระบบอัตโนมัติ เช่น โดรน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความปลอดภัยสูง ที่ความแม่นยำและการกำกับดูแลทางจริยธรรมไม่สามารถต่อรองได้
ข้อจำกัดของ Fiddler AI
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไป
ราคาของ Fiddler AI
- ไลท์: ราคาตามความต้องการ
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Fiddler AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fiddler AI อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2กล่าวว่า:
มีเครื่องมือการสังเกตการณ์ที่ดีน้อยมากในตลาดเมื่อพูดถึงการตรวจสอบแบบจำลอง AI ความสามารถในการตรวจสอบของ Fiddler โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบ ๆ LLMs นั้นทรงพลังอย่างมาก คุณสมบัติการอธิบายแบบจำลองของมันยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ การผสานรวมก็ดีมาก
มีเครื่องมือการสังเกตการณ์ที่ดีน้อยมากในตลาดเมื่อพูดถึงการตรวจสอบแบบจำลอง AI ความสามารถในการตรวจสอบของ Fiddler โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบ ๆ LLMs นั้นทรงพลังอย่างมาก ฟีเจอร์การอธิบายแบบจำลองของมันยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ การผสานรวมก็ดีมาก
📮 ClickUp Insight: 22% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเรายังคงระมัดระวังเมื่อต้องใช้AI ในการทำงาน จาก 22% นั้น ครึ่งหนึ่งกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเชื่อถือสิ่งที่ AI บอกได้หรือไม่
ClickUpจัดการกับทั้งสองข้อกังวลโดยตรงด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง และโดยการสร้างลิงก์ที่ละเอียดไปยังงานและแหล่งที่มาในแต่ละคำตอบ ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ทีมที่ระมัดระวังที่สุดก็สามารถเริ่มเพลิดเพลินกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องหรือไม่ หรือพวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนภาพรวมของกรอบการกำกับดูแล ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการทำงานตามกฎระเบียบ เพื่อให้ทีมเข้าใจและทำงานสอดคล้องกันได้ดีขึ้น
5. Fairly AI (เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดกลางและเล็ก)
คุณเป็นสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังชะลอการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบเพราะไม่สามารถหาเครื่องมือที่เชื่อถือได้ภายในงบประมาณของคุณหรือไม่? Fairly AI เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ มันช่วยให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติการกำกับดูแล AI ที่สำคัญทั้งหมดได้โดยไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fairly AI
- ติดตามระบบ AI ตลอดวงจรชีวิตด้วยกรอบการทำงานแบบตัวแทนเป็นผู้ตัดสิน
- ตรวจจับความเสี่ยงโดยอัตโนมัติด้วยฐานข้อมูลการจำลองภัยคุกคามด้วย AI
- เพิ่มนโยบายของบริษัทและติดตามระบบ AI เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทะเบียน AI
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับจุดตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ AI ที่ค่อนข้างยุติธรรม
- อาจไม่เพียงพอเมื่อคุณขยายการดำเนินงานของคุณ
- อินเทอร์เฟซขาดความใช้งานง่าย
การกำหนดราคา AI ที่ยุติธรรม
- บรอนซ์: $99/เดือน
- เงิน: $299/เดือน
- ทองคำ: 2,500 ดอลลาร์/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวโดย AI ที่ยุติธรรม
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
👀 คุณรู้หรือไม่?พระราชบัญญัติ AI ของสหภาพยุโรปเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะ โดยจัดประเภทระบบ AI ตามระดับความเสี่ยงและบังคับใช้การปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำให้การกำกับดูแลมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
6. Monitaur (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกวงจรชีวิตของระบบ AI ของคุณ)
Monitaur ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ต้องการบันทึกวงจรชีวิตทั้งหมดของโมเดล AI ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการใช้งานจริง รองรับการกำกับดูแลในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น ประกันภัยและการดูแลสุขภาพ ด้วยระบบเวอร์ชันที่ละเอียด การติดตามอคติ การตรวจจับการเปลี่ยนแปลง และการบันทึกข้อมูลที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
กรอบการทำงานจากนโยบายสู่หลักฐาน ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแล นำมาตรการควบคุมไปใช้ และสร้างหลักฐานที่พิสูจน์การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติเด่นของ Monitaur
- ตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนำเข้าและความคลาดเคลื่อนของแบบจำลอง และระบุอคติในเทคนิคปัญญาประดิษฐ์
- ค้นหาและกรองธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านโมเดลของคุณเพื่อเข้าถึงธุรกรรมที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบจำลองภายในองค์กรของคุณพร้อมด้วยการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการผลิตจริง ก่อนที่จะนำไปผสานรวมกับเครื่องมือ AI สำหรับการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของมอนิเตอร์
- ขาดคุณสมบัติการเซ็นเซอร์ข้อมูล
การกำหนดราคาของ Monitaur
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมอนิเทียร์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amazon SageMaker อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2กล่าวว่า:
Minotaur Business Systems เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากและมีความหลากหลายในหลายด้าน พนักงานมีความรู้ความสามารถสูงและพร้อมให้การสนับสนุนเสมอ
Minotaur Business Systems เป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากและมีความหลากหลายในหลายด้าน พนักงานมีความรู้ความสามารถสูงและพร้อมให้การสนับสนุนเสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: อินฟลูเอนเซอร์ AI: ติดตามใครที่กำลังพูดถึงเทรนด์ AI ล่าสุด
7. Amazon SageMaker (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาและติดตามแบบจำลอง AI ภายในองค์กร)
เป็นส่วนหนึ่งของ Amazon Web Services, Amazon SageMaker ให้บริการเครื่องมือสำหรับการสร้าง, การPLOY, และการจัดการแบบจำลอง AI และ machine learning ที่มีความรับผิดชอบ. คุณสามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทดสอบ ML และติดตามประสิทธิภาพของแบบจำลองได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon SageMaker
- เข้าถึงแคตตาล็อกด้วยอภิธานศัพท์ AIและแบบฟอร์มเมตาดาตาเพื่อการกำกับดูแล AI ได้อย่างง่ายดาย
- สร้างข้อกำหนดสำหรับสภาพแวดล้อม AI และทดสอบการเข้าถึงโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องและสินทรัพย์ข้อมูล
- บันทึกสมมติฐานหลัก ลักษณะเฉพาะ และเอกสารประกอบสำหรับแต่ละโมเดล ตั้งแต่ขั้นตอนการคิดค้นจนถึงการนำไปใช้งาน
ข้อจำกัดของ Amazon SageMaker
- มีฟีเจอร์มากเกินไปสำหรับคนที่ต้องการแค่การกำกับดูแล AI เท่านั้น
ราคาของ Amazon SageMaker
- ราคาตามความต้องการ
Amazon SageMaker รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Amazon SageMaker อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2กล่าวว่า:
มีความสามารถในการปรับขนาดสูงมาก มีพลังการประมวลผลสูงมาก ผสานรวมกับคลังข้อมูลและทะเลข้อมูลของส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี และสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
มีความสามารถในการปรับขนาดสูงมาก มีพลังการประมวลผลสูงมาก ผสานการทำงานกับคลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูลของผู้ให้บริการส่วนใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม และสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
📖 อ่านเพิ่มเติม:สถิติ AI: เรียนรู้ผลกระทบและการคาดการณ์อนาคตของ AI
8. IBM Watson (เหมาะที่สุดสำหรับการย่นระยะเวลาของวงจรชีวิตของ AI)
IBM Watson เป็นซอฟต์แวร์การกำกับดูแล AI ที่เหมาะสมอย่างยิ่งหากจุดมุ่งเน้นหลักของคุณคือการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ของระบบ AI ของคุณ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณติดตามวงจรชีวิตของ AI ระบุและลดอคติในห่วงโซ่อุปทาน และลดการใช้พลังงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Watson
- ตรวจสอบและเปลี่ยนรุ่นในระบบ IBM, OpenAI และ Amazon SageMaker
- ค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและการกำหนดค่าที่ผิดพลาด และระบุ AI ที่ซ่อนอยู่
- ทำให้กระบวนการระบุและแปลการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบเป็นนโยบายที่ครอบคลุมเป็นระบบอัตโนมัติ
- ติดตามการสนทนาของ AI เพื่อค้นหาความลำเอียงและการตอบสนองที่ไม่เหมาะสม พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ IBM Watson
- ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- มันแพง
ราคาของ IBM Watson
- ราคาตามความต้องการ
IBM Watson คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง IBM Watson อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2กล่าวว่า:
ผลลัพธ์มีความรวดเร็วกว่าเครื่องมือค้นหา AI อื่น ๆ และมีการจัดระเบียบอย่างดี สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติมากมาย
ผลลัพธ์มีความรวดเร็วกว่าเครื่องมือค้นหา AI อื่น ๆ และมีการจัดระเบียบอย่างดี สามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติมากมาย
9. Datatron (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)
กำลังเผชิญกับภัยคุกคามข้อมูลบ่อยครั้งหรือไม่? บางทีคำสั่ง AI ของคุณอาจนำข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเข้ามาในผลลัพธ์ที่สร้างขึ้น คุณสามารถใช้ Datatron สำหรับการกำกับดูแล AI และระบุการรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ มันช่วยให้คุณกำหนดเกณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบ AI รวมข้อมูลสำคัญในคำสั่งและผลลัพธ์ที่สร้างขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Datatron
- เข้าถึงคะแนนสุขภาพ AI บนแดชบอร์ด
- ตรวจจับการเบี่ยงเบนของข้อมูล การเบี่ยงเบนของแนวคิด และความผิดปกติผ่านการกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อโมเดลทำงานขัดแย้งกับเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
- บันทึกกิจกรรมของ AI และเส้นทางการตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจว่าระบบกำลังทำงานอย่างไรและเพราะเหตุใด
ข้อจำกัดของดาตาทรอน
- คุณสมบัติการประมวลผลแบบกระจายยังไม่มีความซับซ้อนเพียงพอ
- อาจไม่สามารถระบุทุกกรณีได้ในครั้งเดียว
การกำหนดราคาของ Datatron
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Datatron
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Datatron อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2กล่าวว่า:
การผสานข้อมูลจากหลายแหล่งช่วยฉันได้มาก ประสบการณ์ที่ราบรื่นของพวกเขาช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของฉัน Data Tron มอบการปรับแต่งที่หลากหลายและใช้งานง่ายจริงๆ ฉันยังชอบทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาด้วย พวกเขาช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขา เมื่อเร็วๆ นี้ฉันติดปัญหาในการถ่ายโอน FTP แต่ DataTron แก้ไขปัญหานั้นได้ หลังจากนั้น ฉันใช้เวลาน้อยลงในการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล
การผสานข้อมูลจากหลายแหล่งช่วยฉันได้มาก ประสบการณ์ที่ราบรื่นของพวกเขาช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของฉัน Data Tron มอบการปรับแต่งที่หลากหลายและใช้งานง่ายจริงๆ ฉันยังชอบทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาด้วย พวกเขาช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขา เมื่อเร็วๆ นี้ฉันติดปัญหาในการถ่ายโอน FTP แต่ DataTron แก้ไขปัญหานั้นได้ หลังจากนั้น ฉันใช้เวลาน้อยลงในการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดล
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:แชทบอทตัวแรกชื่อเอลิซา มีมาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1960! นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชื่อโจเซฟ ไวเซนบาม สร้างมันขึ้นที่ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)
10. Microsoft Azure (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบการพัฒนา AI ใหม่ก่อนการนำไปใช้ทั่วทั้งบริษัท)
Microsoft Azure มีคุณสมบัติการกำกับดูแล AI ที่น่าประทับใจ คุณสามารถกำหนดแนวทางภายในสำหรับการปฏิบัติ AI อย่างรับผิดชอบ และร่วมมือกันในกระบวนการสร้างคำสั่งเพื่อประเมินความลำเอียง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure
- ตรวจสอบข้อความและรูปภาพเพื่อตรวจจับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย
- พัฒนาแอปพลิเคชัน AI สร้างสรรค์และระบบคู่หูอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้บนแพลตฟอร์มเดียว
- เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังผลลัพธ์ที่เกิดจาก AI และปรับปรุงให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Microsoft Azure
- แผนที่อิงตามการบริโภคทำให้ยากต่อการระบุปัญหาในระหว่างการทำงานล้มเหลว
ราคาของ Microsoft Azure
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Azure
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1900+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Azure อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2กล่าวว่า:
มันยากที่จะเลือกเครื่องมือภายในแพลตฟอร์มที่ฉันชอบมากที่สุด เนื่องจากมันครอบคลุมมาก อย่างไรก็ตาม ฉันชอบการผสานรวมกับ Microsoft Entra ID มาก ที่คุณสามารถมอบบทบาทให้กับผู้ใช้ได้ และยังสามารถกำหนดกฎการเข้าถึงทรัพยากรภายใน Microsoft Azure ได้ด้วย
มันยากที่จะเลือกเครื่องมือภายในแพลตฟอร์มที่ฉันชอบมากที่สุด เนื่องจากมันครอบคลุมมาก อย่างไรก็ตาม ฉันชอบการผสานรวมกับ Microsoft Entra ID มาก ที่คุณสามารถมอบบทบาทให้กับผู้ใช้ได้ และยังสามารถกำหนดกฎการเข้าถึงทรัพยากรภายใน Microsoft Azure ได้ด้วย
⭐ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
เครื่องมือเหล่านี้อาจไม่ใช่แพลตฟอร์มการกำกับดูแล AI ที่สมบูรณ์แบบ แต่พวกเขามีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติ AI อย่างรับผิดชอบ
1. Arthur AI — การตรวจสอบอคติและโมเดลแบบเรียลไทม์
Arthur AIเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้สำหรับการสังเกตการณ์ AI ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดล ความเป็นธรรม การเบี่ยงเบน และอคติในกระบวนการผลิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด เช่น การเงินและการดูแลสุขภาพ ที่ต้องการการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งต่อโมเดลที่ถูกนำไปใช้งาน
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อความยุติธรรม, ความลำเอียง, และการเปลี่ยนแปลง
- ผสานรวมกับกระบวนการพัฒนาและผลิตแบบจำลอง
- ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรที่ต้องการ AI ที่อธิบายได้และมีจริยธรรม
2. Knostic — การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นสำหรับ LLMs
Knosticถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากเกินไปในคำสั่งและคำตอบของ AI โดยใช้ การควบคุมการเข้าถึงแบบ "จำเป็นต้องรู้" ที่ระดับ LLM ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดความเสี่ยงของการละเมิดความเป็นส่วนตัวและการรั่วไหลของข้อมูล
- บังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลภายในบทสนทนาของ LLM
- บันทึกการโต้ตอบที่ละเอียดอ่อนและใช้การปิดบังอัตโนมัติ
- เหมาะสำหรับแอปแชท AI, ผู้ช่วยเสมือน, และบอทที่ติดต่อกับลูกค้า
3. CalypsoAI — การปรับใช้ AI เชิงสร้างสรรค์อย่างปลอดภัย
CalypsoAIให้บริการทดสอบและมาตรการป้องกันสำหรับ LLM สำหรับองค์กรที่ใช้งานเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ ช่วยให้องค์กรสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่ง, ตรวจจับภาพหลอน, และ บังคับใช้นโยบาย—ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ
- บล็อกข้อความที่เสี่ยงสูงและผลลัพธ์ที่เกิดจากการสร้างภาพลวง
- ติดตามว่า LLMs ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานภายในอย่างไร
- มักใช้โดยฝ่ายป้องกัน, หน่วยข่าวกรอง, และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ส่งเสริมการปฏิบัติ AI อย่างรับผิดชอบด้วย ClickUp
55% ของชาวอเมริกันเชื่อว่าบริษัทต่างๆไม่ได้คำนึงถึงจริยธรรมของ AI เมื่อพัฒนาระบบ AI ความสงสัยนี้จากผู้ชมอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความสามารถในการทำกำไรของแบรนด์ของคุณ ดังนั้น การกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่โปร่งใสและเป็นบวก
อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้อาจดูซับซ้อนและท่วมท้น อย่าให้ศัพท์เฉพาะทางของ AI ทำให้คุณรู้สึกกลัว เพียงแค่ลงทุนในระบบกำกับดูแล AI ที่เชื่อถือได้ และรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม ไม่ว่าคุณจะใช้ AI ในบริษัทของคุณมากเพียงใดก็ตาม
หรือเลือก ClickUp แอปที่จะมาแทนที่ทุกแอปของคุณ เราให้บริการระบบการทำงานด้านการกำกับดูแล AI พร้อมเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ให้คุณใช้เพื่อติดตามการตรวจสอบ AI ทุกขั้นตอน ระบบของเราจะระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือนทีมของคุณ
ยังมีมากกว่านี้! ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการความเสี่ยงด้วยกระบวนการประเมินผล จัดลำดับความสำคัญกับเรื่องเร่งด่วนที่สุดก่อน และดำเนินการตามลำดับความรุนแรงของปัญหา
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และรับมือกับกฎระเบียบ AI ด้วยการกำกับดูแลที่รอบคอบ!