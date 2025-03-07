10 อันดับเครื่องมือสร้างข้อความสุ่มที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

เคยมองดูแบบจำลองการออกแบบที่ว่างเปล่าแล้วสงสัยว่าจะทำให้ดูสมจริงได้อย่างไรหรือไม่? ข้อความตัวอย่างมีประโยชน์มากในกรณีนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบเว็บไซต์ที่ต้องการแสดงเค้าโครงหรือนักพัฒนาที่กำลังทดสอบการไหลของเนื้อหา แต่ต้องยอมรับว่า 'Lorem Ipsum' นั้นเริ่มจะน่าเบื่อแล้ว
ในขณะที่เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เราต้องมองไปไกลกว่าข้อความตัวอย่างแบบดั้งเดิม นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรรายการตัวสร้างข้อความสุ่มใหม่ๆ นี้ เพื่อทำให้กระบวนการออกแบบและการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นและสนุกยิ่งขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในตัวสร้างข้อความแบบสุ่ม?
ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเลือกยอดนิยมของเรา นี่คือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือสร้างคำสุ่มมีคุณค่าอย่างแท้จริงสำหรับกระบวนการออกแบบของคุณ:
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่ให้คุณควบคุมความยาวของข้อความ รูปแบบ และโครงสร้างได้ ความสามารถในการระบุย่อหน้า จำนวนคำ และขีดจำกัดจำนวนตัวอักษร ช่วยให้ข้อความที่สร้างขึ้นตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำ
- ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา: แม้ว่า Lorem Ipsum แบบดั้งเดิมจะเหมาะสำหรับการจัดวางพื้นฐาน แต่เครื่องมือสมัยใหม่สามารถสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะทำให้แบบจำลองของคุณมีความหมายและสอดคล้องกับบริบทมากขึ้น
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องกำเนิดที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือออกแบบและพัฒนาที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น การเข้าถึง API และฟังก์ชันคัดลอก-วางที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- การรองรับภาษา: พิจารณาว่าคุณต้องการการสร้างข้อความหลายภาษาสำหรับโครงการระหว่างประเทศหรือไม่ เครื่องมือบางชนิดมีข้อความตัวแทนในหลายภาษาและชุดอักขระ
- ความเร็วในการสร้าง: เมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีการล่าช้าหรือหน่วงเวลา มองหาเครื่องมือสร้างที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผล
👀 คุณรู้หรือไม่? การสร้างข้อความมีรากฐานมาจากการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 และ 1960 โดยมีความก้าวหน้าสำคัญเกิดขึ้นในทศวรรษ 1980 และ 1990 ผ่านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
10 อันดับเครื่องมือสร้างข้อความสุ่มที่ดีที่สุด
นี่คือ 10 อันดับเครื่องมือสร้างข้อความสุ่มที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อความด้วย AI)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมงาน การแชท และความรู้ของคุณไว้ด้วยกันClickUpไม่เพียงแต่เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เท่านั้น
ในบรรดาสิ่งต่าง ๆ มากมายนับไม่ถ้วน มันยังสามารถทำหน้าที่เป็นตัวสร้างข้อความสุ่มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อีกด้วย จุดเด่นของมันคือความสามารถในการนำฟีเจอร์การสร้างข้อความมาผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการคุณโดยตรงผ่านClickUp Brain ผู้ช่วย AI ภายในของ ClickUp
คุณสมบัตินี้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมจัดการการสร้างข้อความภายในกระบวนการทำงานของพวกเขา แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ คุณสามารถสร้างและจัดการข้อความตัวแทนทั้งหมดของคุณในที่เดียวที่คุณวางแผนและดำเนินโครงการของคุณ
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
สำหรับนักออกแบบและนักพัฒนาที่ต้องการข้อความตัวอย่าง คุณสามารถสร้าง จัดการ และทำงานร่วมกันบนเนื้อหาได้ ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงกับโครงการ งาน และสินทรัพย์การออกแบบของคุณ
การผสานรวมนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการออกแบบขนาดใหญ่ที่ต้องการเนื้อหาตัวแทนที่สอดคล้องกันในหลายองค์ประกอบ
ระบบจัดการเอกสารของแพลตฟอร์มClickUp Docs เป็นศูนย์กลางสำหรับกระบวนการจัดการเนื้อหาของคุณ
ClickUp Brain ผสานการทำงานเข้ากับตัวแก้ไขเอกสารโดยตรง ช่วยให้คุณสร้างข้อความประเภทต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่มีความยาวและสไตล์ที่หลากหลาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบรูปแบบการออกแบบที่แตกต่างกัน คุณยังสามารถแปลและปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นได้ด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI นี้
ผู้ช่วย AI สามารถช่วยขยายคำอธิบายสั้น ๆ ให้กลายเป็นบล็อกเนื้อหาที่สมบูรณ์ขึ้น หรือย่อข้อความยาว ๆ ให้กลายเป็นเวอร์ชันที่สั้นลงสำหรับองค์ประกอบ UI ที่ต่างกันได้
ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเนื้อหาข้อความที่สร้างขึ้นได้แบบเรียลไทม์ภายใน ClickUp Docs สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกัน ใส่ความคิดเห็น และเสนอการเปลี่ยนแปลงได้
นอกจากนี้ ClickUp Brain สามารถสร้างเทมเพลตสำหรับงาน เอกสาร และโครงการได้ทันที พร้อมด้วยส่วนประกอบข้อความตัวแทน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างกรอบงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับความต้องการข้อความที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ข้อความ UI ไปจนถึงบล็อกเนื้อหา และสามารถปรับใช้ได้อย่างง่ายดายในโครงการต่างๆ
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยรักษาความสม่ำเสมอในการใช้ข้อความตัวอย่างเมื่อสร้างแบบจำลองเว็บไซต์, อินเทอร์เฟซแอปพลิเคชัน, หรือเอกสารการตลาด
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับเอกสาร โปรดชมวิดีโออธิบายที่เป็นประโยชน์นี้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ถอดเสียงและสร้างข้อความโดยอัตโนมัติจากการบันทึกเสียงด้วย ClickUp Brain
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบและอนุมัติเนื้อหาผ่านการทำงานอัตโนมัติแบบ if-then ใน ClickUp
- จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เนื้อหาข้อความด้วยแท็กที่กำหนดเองและลำดับชั้น
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสารเดียวกันกับสมาชิกทีมของคุณใน ClickUp
- ติดตามเวอร์ชันของเนื้อหาด้วยประวัติเวอร์ชันในตัวใน ClickUp Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้รายงานว่ามีเส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ยิ่งคำสั่ง AI ของคุณมีความเฉพาะเจาะจงและปรับแต่งมากขึ้นเท่าใด ข้อความที่สร้างขึ้นก็จะยิ่งมีความแม่นยำและตรงประเด็นมากขึ้นเท่านั้น ClickUp Brain จะเรียนรู้จากบริบทในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
ClickUp มีสิ่งต่าง ๆ มากมายให้คุณได้ในที่เดียว เช่น การจัดการโครงการ, การคิดค้นตัวเลือก, การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การจัดการเอกสาร, เป็นต้น มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะมันใช้งานง่าย, หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบมาอย่างดี, และการร่วมมือกับทีมในองค์กรและทีมอื่น ๆ ก็ง่ายขึ้น เราสามารถจัดการงานได้ดีขึ้น, ติดตามและรายงานงานได้ง่าย, และจากการติดตามความคืบหน้าทุกวัน, การวางแผนอนาคตก็ง่ายขึ้น
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เข้าใจบริบท)
ChatGPT มีความโดดเด่นในการสร้างข้อความตัวอย่างสำหรับการออกแบบที่เฉพาะเจาะจง โดยยังคงรักษาความเกี่ยวข้องทางความหมายไว้ได้ นักออกแบบให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความสามารถในการสร้างข้อความที่สอดคล้องกับบริบทขององค์ประกอบ UI ที่แตกต่างกัน เช่น เมนูนำทาง แม่แบบหน้าเว็บ และคำอธิบายสินค้า
สิ่งนี้ทำให้ต้นแบบมีความหมายมากขึ้นในระหว่างการนำเสนอแก่ลูกค้าและการทดสอบผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างเนื้อหาข้อความในโทนและสไตล์ที่แตกต่างกันตามคำแนะนำการเขียนของAI
- สร้างเนื้อหาที่มีความยาวเฉพาะเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดด้านการออกแบบ
- สร้างข้อความในหลายภาษาสำหรับโครงการระดับนานาชาติ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในบางครั้ง
- แพ็กเกจฟรีมีข้อจำกัดในการใช้งาน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ChatGPT Plus: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 650+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ChatGPT ได้เปลี่ยนเกมสำหรับโปรเจ็กต์งานสร้างสรรค์ของฉันอย่างสิ้นเชิง ฉันสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การคิดค้นไอเดีย, การสร้างสรรค์แนวคิด, การเขียนเนื้อหา, การจัดการโปรเจ็กต์ และการบริหารโครงการ การโต้ตอบและประสบการณ์นั้นง่ายมากบนแลปท็อปหรือโทรศัพท์ของฉัน การมีบัญชีที่บันทึกการค้นหาทั้งหมดของฉันไว้เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง
ChatGPT ได้เปลี่ยนเกมสำหรับโปรเจกต์งานสร้างสรรค์ของฉันอย่างสิ้นเชิง ฉันสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การระดมความคิด การสร้างไอเดีย แนวคิด การเขียนเนื้อหา ไปจนถึงการบริหารจัดการโปรเจกต์ การโต้ตอบและประสบการณ์ใช้งานก็ง่ายมากบนแล็ปท็อปหรือโทรศัพท์ของฉัน การมีบัญชีที่บันทึกการค้นหาทั้งหมดของฉันไว้เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง
🧠 เกร็ดความรู้: วิคเตอร์ เอช. อิง์เว ในปี 1961ได้พัฒนาแบบจำลองเพื่อแสดงให้เห็นว่าการสร้างประโยคโดยอัตโนมัติเป็นไปได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยคจากวรรณกรรมสำหรับเด็ก
3. Perplexity (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความที่อิงการวิจัย)
เครื่องมือวิจัยหลักที่ดึงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่อ้างถึง Perplexity AI สร้างข้อความคุณภาพสูงด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง สามารถสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกันสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การสรุป และการเติมประโยค
ฟีเจอร์การสร้างภาษาของ AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อความได้ด้วยการป้อนข้อมูลเพียงเล็กน้อย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนที่ต้องการแรงบันดาลใจหรือสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งข้อความสุ่ม
คุณสมบัติเด่นของความสับสน
- สร้างข้อความด้วยข้อมูลปัจจุบันและข้อเท็จจริง
- รับการอ้างอิงและแหล่งที่มาภายในข้อความที่สร้างขึ้น
ข้อจำกัดของความสับสน
- จุดมุ่งเน้นหลักอยู่ที่การค้นคืนข้อมูลมากกว่าความสามารถในการสร้างข้อความตัวแทน
การตั้งราคาแบบสร้างความสับสน
- มาตรฐาน: ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนความสับสนและความคิดเห็น
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Perplexity อย่างไรบ้าง?
ความสับสนได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการทำงานประจำวันของฉัน มันช่วยประหยัดเวลาให้ฉันนับไม่ถ้วนในแต่ละสัปดาห์ ดีกว่าการจ่ายเงินเพียงเพื่อใช้ ChatGPT ซึ่งมาพร้อมกับการสมัครสมาชิกนี้ และละเอียดกว่า Gemini การใช้สำหรับการวิจัยให้ข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การร่างอีเมลและการค้นคว้าสำหรับการนำเสนอ
ความสับสนได้กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการทำงานประจำวันของฉัน มันช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มากมายในแต่ละสัปดาห์ ดีมากกว่าการจ่ายเงินเพื่อใช้ ChatGPT เพียงอย่างเดียว ซึ่งมาพร้อมกับการสมัครสมาชิกนี้ และละเอียดกว่า Gemini การใช้สำหรับการค้นคว้าให้ข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งเช่นการร่างอีเมลและการค้นคว้าเพื่อการนำเสนอ
4. จิเมไน (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความแบบหลายรูปแบบ)
Gemini ของ Google ผสานการสร้างข้อความเข้ากับความเข้าใจในบริบททางภาพ ทำให้มีประโยชน์ในการสร้างข้อความตัวแทนที่สอดคล้องกับองค์ประกอบการออกแบบ ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลหลายรูปแบบของ Gemini ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาข้อความตัวแทนที่เหมาะสมกับบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การผสานรวมที่แน่นหนาของ Gemini สามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นสำหรับนักออกแบบที่ใช้ Google Workspace (Docs, Slides, ฯลฯ) อยู่แล้ว
คุณสมบัติเด่นของราศีเมถุน
- แปลและสร้างข้อความในหลายภาษาได้อย่างราบรื่น
- สร้างข้อความที่มีความเข้าใจเชิงความหมายและบริบทอย่างละเอียดอ่อน
- จัดรูปแบบให้สอดคล้องกันในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดในการใช้งาน
- คำตอบมักจะสั้นกระชับ
การกำหนดราคาของ Gemini
- ฟรี
- ธุรกิจ Gemini: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Gemini Enterprise: $36/ผู้ใช้ต่อเดือน
- การประชุมและการสื่อสารด้วย AI: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gemini อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว สิ่งนี้ทำให้การเขียนเอกสารง่ายขึ้นมาก ให้ตัวเลือกที่ดีกว่าเดิมให้เลือกแทนสิ่งที่เขียนไว้แต่แรก และยังเป็นแหล่งอ้างอิงหากฉันติดขัดกับอะไรก็ตาม
โดยรวมแล้ว สิ่งนี้ทำให้การเขียนเอกสารง่ายขึ้นมาก ให้ตัวเลือกที่ดีกว่าเดิมให้เลือกแทนสิ่งที่เขียนไว้แต่แรก และยังเป็นแหล่งอ้างอิงหากฉันติดขัดกับอะไรก็ตาม
👀 คุณรู้หรือไม่? ในเดือนธันวาคม 2019BBC ได้ใช้ข้อความที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานข่าวการเลือกตั้งอย่างละเอียด โดยผลิตบทความประมาณ 650 บทความเป็นภาษาอังกฤษและ 40 บทความเป็นภาษาเวลส์
5. Lorem Ipsum (เหมาะที่สุดสำหรับข้อความตัวอย่างแบบคลาสสิก)
เครื่องกำเนิด Lorem Ipsum แบบดั้งเดิม (lipsum.com) ยังคงเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการสร้างข้อความตัวอย่างที่เป็นกลาง
นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของข้อความ Lorem Ipsum:
ลอเรม อิปซัม ดอโลร์ ซิต อเมต, คอนเซกเตตุร์ อะดิพิสซิง เอลิต, เซด โด อิอูสมอด เทมโป อินซิดิดันท์ อุต ลาโบเร เอต ดอโลร์ มังนา อะลิควา. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. *
ลอเรม อิปซัม ดอโลร์ ซิต อเมท, คอนเซกเตตูร์ อะดิพิสซิง เอลิต, เซด โด อิอูสมอด เทมโปร อินซิไดดันท์ อุต ลาโบเร เอต ดอโลร์ มังนา อะลิควา. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. *
ข้อความ Lorem Ipsum มาตรฐานนี้แสดงให้เห็นว่าทำไมจึงมีประสิทธิภาพสำหรับการทำแบบจำลองการออกแบบ—มันรักษาการไหลของข้อความตามธรรมชาติและการกระจายตัวของตัวอักษรไว้ได้ ในขณะที่ยังคงความเป็นกลางเพียงพอที่จะไม่รบกวนองค์ประกอบของการออกแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Lorem Ipsum
- สร้างข้อความ Lorem Ipsum มาตรฐานในความยาวต่างๆ
- คัดลอกข้อความในรูปแบบต่าง ๆ (ข้อความธรรมดา, HTML)
- เลือกจำนวนคำ, ไบต์, หรือย่อหน้าเฉพาะ
- เริ่มต้นข้อความด้วย 'Lorem ipsum' แบบดั้งเดิมหรือวลีที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Lorem Ipsum
- จำกัดเฉพาะข้อความตัวอย่างแบบภาษาละตินเท่านั้น
ราคา Lorem Ipsum
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Lorem Ipsum
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
🧠 เกร็ดความรู้: Lorem Ipsum หมายถึงอะไร?
ข้อความนี้มาจากส่วนที่สับสนของ De finibus bonorum et malorum (เรื่องจุดจบของความดีและความชั่ว) ผลงานของซิเซโรที่เขียนขึ้นในปี 45 ก่อนคริสตกาล
ข้อความนี้ส่วนใหญ่เป็นคำพูดที่ไร้ความหมาย แต่เลียนแบบรูปแบบของภาษาธรรมชาติ ทำให้มีประโยชน์สำหรับการทดสอบแบบอักษร การเว้นวรรค และความอ่านโดยรวมในงานออกแบบ
6. เครื่องสร้างข้อความตัวอย่าง (เหมาะที่สุดสำหรับข้อความตัวอย่างที่ปรับแต่งได้)
เครื่องกำเนิดนี้เชี่ยวชาญในการสร้างข้อความตัวแทนที่สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ได้
เครื่องมือสร้างข้อความตัวอย่างช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างข้อความที่สอดคล้องกับลักษณะทางสายตาของภาษาต่างๆ ได้ในขณะที่ยังคงความไร้ความหมาย ช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของการออกแบบได้
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมสร้างข้อความตัวอย่าง
- เลือกจากสไตล์ข้อความตัวอย่างหลากหลายรูปแบบที่มากกว่าข้อความตัวอย่างแบบดั้งเดิม
- ปรับแต่งความยาวของย่อหน้าและประโยค
- สร้างข้อความในรูปแบบต่าง ๆ (TXT, HTML, Word)
- เลือกจากสไตล์ข้อความและรูปแบบต่างๆ
ข้อจำกัดของตัวสร้างข้อความตัวอย่าง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
ราคาของเครื่องมือสร้างข้อความตัวอย่าง
- ใช้ฟรีออนไลน์
คะแนนและรีวิวของเครื่องมือสร้างข้อความตัวอย่าง
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
7. RANDOM. ORG (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำแบบสุ่มอย่างแท้จริง)
RANDOM. ORG มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบกรณีขอบในพัฒนา UI
ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ที่มีค่าสุ่มได้ถึง 20 ล้านค่าผ่านบริการสร้างไฟล์ ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับความต้องการขนาดใหญ่ เช่น รหัสส่งเสริมการขาย ข้อมูลทดสอบ หรือการใช้งานทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RANDOM. ORG
- ตรวจสอบความสุ่มที่แท้จริงในข้อความที่สร้างขึ้นโดยใช้แหล่งเสียงรบกวนจากบรรยากาศ
- ส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงข้อความธรรมดา, CSV, และ Excel
- สร้างค่าสุ่มที่กำหนดเอง (เช่น รหัสอักษรและตัวเลข)
ข้อจำกัดของ RANDOM. ORG
- การเรียกใช้ API ถูกจำกัดอยู่ในระดับฟรีเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบสุ่มโดย RANDOM. ORG
- ผู้พัฒนา: มีให้บริการฟรี
- เชิงพาณิชย์ (ไม่เกี่ยวกับการพนัน): 12 ดอลลาร์/เดือน
RANDOM. ORG คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
8. Lipsumator (เหมาะที่สุดสำหรับวิธีการสร้างข้อความตัวอย่างที่ตรงไปตรงมา)
เครื่องสร้างข้อความตัวอย่างแบบตรงไปตรงมา Lipsumator ช่วยให้คุณปรับแต่งข้อความตัวอย่างของคุณได้โดยการระบุจำนวนย่อหน้าหรือคำที่ต้องการ
เครื่องมือนี้คงรูปแบบการจัดวางตัวอักษรแบบคลาสสิกไว้ ทำให้สไตล์ข้อความตัวอย่างนี้เหมาะสำหรับการทำแบบจำลองการออกแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Lipsumator
- ตัวเลือกในการเริ่มต้นด้วยข้อความเปิดแบบดั้งเดิม 'Lorem Ipsum'
- สร้างข้อความที่มีการแบ่งย่อหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ
- คัดลอกข้อความที่สร้างขึ้นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ Lipsumator
- จำกัดเฉพาะข้อความตัวอย่างที่อิงจากภาษาละติน
- ตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐาน
ราคาของ Lipsumator
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Lipsumator
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
9. แบบสุ่ม. Onl (เหมาะที่สุดสำหรับรูปแบบข้อความเฉพาะทาง)
Random. Onl ให้บริการเครื่องมือสร้างข้อความแบบง่ายแต่หลากหลาย ที่สร้างข้อความตัวอย่างตามความต้องการ แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์ที่ต้องการข้อความตัวอย่างสำหรับการจำลองเว็บไซต์ และนักเขียนที่ต้องการแรงบันดาลใจสร้างสรรค์
มันมีความยอดเยี่ยมในการสร้างข้อความสำหรับประเภทเนื้อหาเฉพาะ เช่น ที่อยู่ คำอธิบายสินค้า และโปรไฟล์ผู้ใช้ ทำให้มีคุณค่าสำหรับอีคอมเมิร์ซและต้นแบบแอปพลิเคชัน
สุ่ม. เฉพาะคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างข้อความตามจำนวนคำที่กำหนดได้ทันที
- เข้าถึงการสร้างข้อความควบคู่ไปกับตัวสร้างแบบสุ่มอื่น ๆ (ตัวเลข, ชื่อ, วันที่)
- อินเทอร์เฟซแบบง่ายที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้ง
สุ่ม ข้อจำกัดเพียงเล็กน้อย
- มีเพียงตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐานเท่านั้น
สุ่ม ราคาออนไลน์เท่านั้น
- ฟรี
สุ่ม. รีวิวและคะแนนจากผู้ใช้เท่านั้น
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. รับเครื่องมือแบบสุ่ม (เหมาะที่สุดสำหรับความต้องการในการสร้างข้อความที่หลากหลาย)
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเครื่องมือสร้างข้อความแบบสุ่มออนไลน์ที่สามารถสร้างข้อความตามความยาวที่กำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ Get Random Tools สร้างข้อความสำหรับการทดสอบ, การเติมข้อมูล, เนื้อหาตัวแทน, และตัวอย่างข้อความ
รับเครื่องมือสุ่ม คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ปรับแต่งชุดตัวอักษรให้เหมาะกับความต้องการของเนื้อหาที่แตกต่างกัน
- สร้างข้อความตัวแทนที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับตัวอักษรเฉพาะ
- เข้าถึงเครื่องมือจัดการข้อความเพิ่มเติมเพื่อการปรับแต่งเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Get Random Tools
- อินเตอร์เฟซพื้นฐานพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่น้อยที่สุด
- จำกัดเฉพาะการสร้างข้อความที่อิงจากสตริง
รับราคาเครื่องมือสุ่ม
- ใช้ฟรีออนไลน์
รับคะแนนและรีวิวเครื่องมือสุ่ม
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อความตัวอย่าง
การค้นหาเครื่องมือสร้างข้อความตัวอย่างที่เหมาะสมสามารถช่วยให้กระบวนการออกแบบและพัฒนาของคุณง่ายขึ้นอย่างมาก แม้ว่า Lorem Ipsum แบบดั้งเดิมยังคงมีประโยชน์ในบางกรณี แต่เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI สมัยใหม่ เช่น ClickUp ก็มอบความสามารถในการสร้างข้อความที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทได้มากยิ่งขึ้น
การเข้าใจสมดุลระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์ช่วยให้สามารถสร้างโมคอัพและต้นแบบที่ดูสมจริงมากขึ้นได้ ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมจัดการการสร้างข้อความภายในกระบวนการทำงานของพวกเขาด้วยเทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและคำแนะนำการเขียนด้วย AI คุณสามารถสร้างและจัดการข้อความตัวแทนทั้งหมดของคุณได้ในขณะที่เรียนรู้วิธีการทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นมนุษย์ผ่านการปรับปรุงร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบจำลอง ทดสอบเลย์เอาต์ หรือพัฒนาโครงสร้างเนื้อหา เครื่องมือเหล่านี้มอบความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นสำหรับความท้าทายด้านการออกแบบในปัจจุบัน