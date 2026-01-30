วิธีสร้างคู่มือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้ผล

แอปสร้างแอปด้วย AI ชื่อ Lovable ทำรายได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเวลาเพียง 8 เดือนนับตั้งแต่ทำรายได้ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐครั้งแรก. มันกลายเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของคู่มือการเติบโตที่นำโดย AI.
ตามที่ Elena Verna หัวหน้าฝ่ายการเติบโตของ Lovableกล่าวในจดหมายข่าวของ Lenny Lovable ถือว่า AI เป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโต ผลิตภัณฑ์เรียนรู้จากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบความสามารถใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว และค้นหาความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทุกๆ ไม่กี่เดือน
ด้านล่างนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างคู่มือการเติบโตที่นำโดย AI ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างต่อเนื่อง วัดผลได้ และเพิ่มพูนการเรียนรู้ได้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า
การเติบโตที่นำโดยปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI หมายถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจและรูปแบบการเข้าสู่ตลาด (GTM) ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการได้มาซึ่งลูกค้า การเติบโตของรายได้ และการขยายขนาดการดำเนินงาน
มันสร้างขึ้นจากกรอบความคิดเดิม เช่น การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการขาย (อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการขายโดยตรง) และการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ (PLG ซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อนการยอมรับของผู้ใช้และการแพร่กระจายแบบไวรัล) แต่เปลี่ยนข้อได้เปรียบหลักไปที่ ความฉลาด
กล่าวอีกนัยหนึ่ง AI สามารถใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจ ปรับแต่งประสบการณ์ให้เป็นส่วนตัว อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน และสร้างเส้นทางใหม่ในการเข้าถึงลูกค้า
ในกลยุทธ์ PLG สมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์คือช่องทาง และ AI ตัดสินใจว่าการกระทำใดในผลิตภัณฑ์ที่สร้างช่วงเวลา 'อ๋อ' ครั้งต่อไป
ที่แก่นแท้ การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำงานเหมือนล้อหมุน:
- การโต้ตอบของผู้ใช้สร้างข้อมูลพฤติกรรม
- แบบจำลองมีความแม่นยำและมีประโยชน์มากขึ้น
- ผลิตภัณฑ์มอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้น
- ผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เสริมสร้างวงจร
ทำไม "การเติบโตที่นำโดย AI" จึงเป็นความจำเป็นใหม่
หนึ่งในเหตุผลหลักที่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลายเป็นความจำเป็นในระดับคณะกรรมการบริษัท ก็คือขนาดและความเร็วของการนำเทคโนโลยีมาใช้และการลงทุนได้เกินจุดวิกฤตที่กำหนดไว้แล้ว
นี่คือเหตุผลที่กลยุทธ์การเติบโตของ AI กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นใหม่:
- จำนวนพนักงานไม่ขยายอีกต่อไป: การเติบโตเคยถูกจำกัดด้วยจำนวนคนที่คุณสามารถจ้างและจัดการได้ AI ช่วยให้ทีมที่แข็งแกร่งเพียงทีมเดียวสามารถจัดการงานของหลายคนได้โดยการอัตโนมัติการวิจัย, การติดต่อ, การติดตาม, และการวิเคราะห์ข้ามบัญชีหลายพันบัญชี ข้อจำกัดเปลี่ยนจากการจ้างคนเพิ่มเป็นการสร้างลูปการเติบโตที่ดีขึ้น
- ความเร็วกลายเป็นข้อได้เปรียบ: บริษัทส่วนใหญ่มีไอเดียเพียงพอที่จะทดสอบอยู่แล้ว แต่พวกเขามักดำเนินการจากข้อมูลเชิงลึกไปสู่การปฏิบัติอย่างล่าช้า AI ช่วยย่นระยะเวลาของวงจรนี้ด้วยการสร้างตัวเลือกที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว ตรวจจับรูปแบบสำคัญได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากผลลัพธ์
- การค้นพบกำลังถูกเขียนใหม่: ผู้ซื้อมักได้รับคำแนะนำจากสรุปที่สร้างโดย AI คำแนะนำ และคำตอบจากผู้ช่วย ก่อนที่พวกเขาจะพูดคุยกับฝ่ายขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ELIZA ซึ่งถูกสร้างขึ้นที่ MIT โดยJoseph Weizenbaum ระหว่างปี 1964 ถึง 1966 เป็นหนึ่งในแชทบอท AI ตัวแรกๆ ที่แสร้งทำตัวเป็นนักบำบัดผ่านการจับคู่รูปแบบอย่างง่าย
แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนคำค้นหาเป็นคำตอบที่เขียนไว้ล่วงหน้า แต่บางคนก็รู้สึกว่าเครื่องมือนี้เข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริง
องค์ประกอบพื้นฐานของคู่มือกลยุทธ์
นี่คือเจ็ดองค์ประกอบที่เป็นแกนหลักของกรอบการเติบโตด้าน AI ของคุณ 👇
1. ประเมินความพร้อมของ AI และพื้นฐานข้อมูล
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะพังทลายอย่างรวดเร็วหากข้อมูลของคุณกระจัดกระจาย ล้าสมัย หรือไม่มีเจ้าของ ก่อนที่จะสร้างอะไรก็ตาม ทีมงานจำเป็นต้องเข้าใจ:
- ที่เก็บข้อมูลข้อมูลการเติบโตในเครื่องมือต่างๆ
- ชุดข้อมูลใดเชื่อถือได้เทียบกับชุดข้อมูลใดที่มีข้อมูลรบกวน
- ใครเป็นเจ้าของคุณภาพข้อมูลและการบำรุงรักษา
ก่อนตัดสินใจ ให้ตรวจสอบคำถามเหล่านี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณสนับสนุนคำถามเหล่านั้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Whiteboardเพื่อวางแผนภาพกระบวนการทำงานของข้อมูล เช่น:
- จัดวางแหล่งที่มาของข้อมูลการเติบโต (เหตุการณ์ของผลิตภัณฑ์, CRM, โฆษณา, การสนับสนุน, การเรียกเก็บเงิน)
- แสดงวิธีการที่ข้อมูลไหลเวียนระหว่างเครื่องมือและทีม
- ระบุการส่งต่อด้วยมือ ความล่าช้า และจุดบอด
- ตกลงกันว่าอะไร ควร ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ และอะไรที่มนุษย์ควรรับผิดชอบ
2. กำหนดเป้าหมายการเติบโตและตัวชี้วัด
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต้องการข้อจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน มันจะปรับกิจกรรมให้เหมาะสมแทนที่จะให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณต้องกำหนด:
- ตัวชี้วัดการเติบโตหลักของคุณ
- ตัวชี้วัดนำที่แสดงถึงแรงขับเคลื่อน
- ตัวชี้วัดที่ล่าช้าที่ยืนยันผลกระทบ
📌 ตัวอย่าง: บริษัท B2B SaaS กำหนดเมตริกหลักของตนว่า "ทีมที่เปิดใช้งานแล้ว"
เมตริกเริ่มต้นทางทิศเหนือคือจำนวนทีมที่ทำการตั้งค่าหลักเสร็จสมบูรณ์ภายใน 7 วัน
ตัวชี้วัดนำประกอบด้วยเหตุการณ์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน เวลาที่ใช้จนถึงการทำงานเวิร์กโฟลว์สำเร็จครั้งแรก และจำนวนการดำเนินการที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI ที่เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน
ตัวชี้วัดที่ล่าช้าคืออัตราการเปลี่ยนจากการทดลองใช้เป็นชำระเงิน และอัตราการคงอยู่ 30 วัน
3. ระบุกรณีการใช้งานที่มีผลกระทบสูง
จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือพื้นที่ที่ความพยายามด้วยมือหรือการตัดสินใจที่ล่าช้าเป็นข้อจำกัดโดยตรงต่อการเติบโต มองหา:
- คอขวดในการทดลอง
- การวิเคราะห์หรือรายงานซ้ำซาก
- กระบวนการทำงานที่มีปริมาณมากซึ่งต้องอาศัยการประสานงานของมนุษย์
ให้ความสำคัญกับกรณีการใช้งานที่ AI ช่วยลดระยะห่างระหว่างข้อมูลเชิงลึกกับการลงมือทำ นั่นคือจุดเริ่มต้นของการทวีคูณผลลัพธ์
4. สร้างและทำให้กระบวนการทำงานเพื่อการเติบโตเป็นระบบอัตโนมัติ
ถึงเวลาที่จะแปลกรณีการใช้งานให้เป็นกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งประกอบด้วย:
- การประสานงานแบบหลายตัวแทน: ทีมของตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำงานร่วมกัน โดยตัวแทนหนึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณเจตนา ตัวแทนอีกคนหนึ่งสร้างลำดับการตอบสนองที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และตัวแทนที่สามประเมินผลลัพธ์และเปลี่ยนเส้นทางเมื่อเกิดความล้มเหลว
- วงจรการปรับปรุงตนเอง: ตัวแทนบันทึกผลลัพธ์ (เช่น อัตราการเปิด, การจองการประชุม, การป้องกันการยกเลิก) นำข้อมูลเหล่านี้กลับไปใช้ในการปรับแต่งหรือการปรับปรุงคำแนะนำ และปรับปรุงตนเองโดยอัตโนมัติ
- การยกระดับแบบไดนามิกและรูปแบบไฮบริด: ตัวแทน AI ตรวจจับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือคลุมเครือ (เช่น การเจรจาที่ซับซ้อนหรือกรณีพิเศษ) และส่งต่ออย่างราบรื่นพร้อมสรุปบริบททั้งหมด
เมื่อดำเนินการอย่างดีแล้ว กระบวนการทำงานเชิงตัวแทนจะก้าวข้ามการตลาดอัตโนมัติขั้นพื้นฐานด้วยการปรับการดำเนินการตามสัญญาณสดและผลลัพธ์ที่คำนวณไว้
📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ชัดเจน: 54% ของทีมทำงานผ่านระบบที่กระจัดกระจาย, 49% แทบจะไม่แบ่งปันบริบทระหว่างเครื่องมือ, และ 43% ประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ.
เมื่อการทำงานถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วน เครื่องมือ AI ของคุณไม่สามารถเข้าถึงบริบททั้งหมดได้ ซึ่งหมายถึงคำตอบที่ไม่สมบูรณ์ การตอบสนองที่ล่าช้า และผลลัพธ์ที่ขาดความลึกหรือความแม่นยำ นั่นคือปรากฏการณ์การทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและเวลาไปหลายล้านดอลลาร์
ClickUp Brainแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งงาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันการค้นหาสำหรับองค์กรจะนำทุกข้อมูลรายละเอียดมาแสดงทันที ในขณะที่ AI Agents ทำงานข้ามแพลตฟอร์มทั้งหมดเพื่อรวบรวมบริบท แบ่งปันการอัปเดต และขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
ผลลัพธ์คือ AI ที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีความรู้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือที่ขาดการเชื่อมต่อไม่สามารถเทียบได้
5. ทดสอบ เรียนรู้ และปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
การเติบโตที่นำโดย AI เปลี่ยนคำถามจาก "สิ่งนี้ได้ผลหรือไม่?" เป็น "เราได้เรียนรู้อะไรที่เร็วพอที่จะนำไปปฏิบัติ?" เพราะคุณต้องการลดระยะเวลาจากสัญญาณไปจนถึงการตัดสินใจ
ซึ่งหมายถึงการวนรอบอย่างรวดเร็วของการทดสอบ → วัด → ปรับปรุง
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะรอการประชุมสรุปหลังเหตุการณ์ AI จะวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการทดลองทันทีที่ข้อมูลมีเสถียรภาพ แสดงรูปแบบที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่ม และเน้นย้ำจุดที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจริง ทีมงานสามารถตัดสินใจดำเนินการต่อในสิ่งที่ได้ผลดีในขณะที่บริบทยังสดใหม่
⏭️การ์ด AIภายในแดชบอร์ด ClickUp จะสรุปผลการทดลองโดยอัตโนมัติข้างกราฟของคุณ พวกเขาจะเน้นผลลัพธ์สำคัญ แสดงความผิดปกติ และชี้ให้เห็นสิ่งที่ส่งผลต่อเมตริกหลักของคุณโดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองรับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ด AI + การใช้งานร่วมกับแดชบอร์ด 👇
6. ขยายขนาดและดำเนินการใช้งานเครื่องยนต์
เมื่อการทดสอบพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำซ้ำได้ ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการขยายขนาดอย่างยั่งยืน นี่คือวิธีการบางประการ:
- ทยอยเปิดตัวเป็นระลอกอย่างมีการควบคุม: ขยายจาก 10–20% เป็น 50% จากนั้น 80–100% ของกลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินการเฉพาะเมื่อตัวชี้วัดนำมีเสถียรภาพตลอดสองรอบเต็มเท่านั้น
- อัตโนมัติการสังเกตการณ์: ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เกณฑ์สำคัญ (เช่น อัตราการตอบสนองลดลง >15%, ค่าใช้จ่ายต่อการกระทำ >$X, อัตราการยกระดับปัญหา >10%) เพื่อให้ปัญหาปรากฏก่อนที่ผลกระทบต่อรายได้จะเกิดขึ้น
- งบประมาณสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: จัดสรรเวลา 10–15% ของทีมการเติบโต (หรือจำนวนพนักงานที่ทุ่มเท) สำหรับการปรับปรุงซ้ำแม้หลังจากขยายขนาดแล้ว ระบบที่ดีที่สุดจะยังคงปรับปรุงต่อไปหลังจากการเปิดตัว
7. การกำกับดูแล จริยธรรม และวัฒนธรรมของทีม
ข้อมูลใหม่จาก IBMแสดงให้เห็นว่า 13% ขององค์กรได้ประสบกับการละเมิดโมเดลหรือแอปพลิเคชัน AI แล้ว โดยในจำนวนนี้ 8% ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพวกเขาถูกบุกรุกหรือไม่
หากยังไม่เพียงพอ มีถึง 97% ของผู้ที่ถูกบุกรุกไม่มีการควบคุมการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ AI อยู่ในระบบ
เมื่อตัวแทนทำการตัดสินใจเกี่ยวกับรายได้หรือปรับแต่งในระดับใหญ่ การขาดการเข้าถึง ความลำเอียง หรือความโปร่งใสเพียงครั้งเดียวสามารถส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือการสูญเสียรายได้ได้
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถิตินี้ ทำตามนี้ 👇
- จัดตั้งกลุ่มกำกับดูแลด้าน AI (ประกอบด้วยผู้นำด้านกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และธุรกิจ) เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานใหม่ทุกเดือน แจ้งเตือนความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
- เขียนแถลงการณ์หลักการของ AI ที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณ—ความเป็นธรรม, ความสามารถในการอธิบายได้, ความเป็นส่วนตัว, และการกำกับดูแลโดยมนุษย์
- ส่งมอบการฝึกอบรมสั้น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์ เช่น 'หากตัวแทนตั้งเป้าหมายเกินสำหรับกลุ่มผู้ใช้หนึ่งกลุ่มล่ะ?' หรือ 'เราจะยกระดับการเจรจาที่มีมูลค่าสูงได้อย่างไร?' ใช้ตัวอย่างจริงที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อสร้างการตัดสินใจร่วมกัน
- ดำเนินการตรวจสอบผลลัพธ์รายไตรมาสที่มุ่งเน้นความยุติธรรมในแต่ละกลุ่ม ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับการตัดสินใจ และการเบี่ยงเบนของประสิทธิภาพ เก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมด (คำสั่ง ข้อมูลแหล่งที่มา ผลลัพธ์) เพื่อความโปร่งใสหากมีข้อสงสัย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ความปลอดภัยของ ClickUpรับประกันว่าข้อมูลใน Workspace ของคุณจะยังคงเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าพันธมิตร AI ของ ClickUp จะถูกห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้ใช้ข้อมูลของคุณในการฝึกฝนโมเดลของพวกเขา
วิธีการดำเนินการ AI Growth Sprint
การเร่งการเติบโตด้วย AI คือ วงจรระยะเวลาสองถึงสี่สัปดาห์ที่มุ่งเน้นไปที่ปัญหาคอขวดในการเติบโตเพียงหนึ่งเดียว ในช่วงเวลาดังกล่าว คุณจะดำเนินการทดลองที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่กี่อย่างและประเมินผลกระทบโดยใช้เกณฑ์ความสำเร็จที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและวิธีการเปรียบเทียบที่ถูกต้อง (เช่น การทดสอบ A/B)
หากคุณต้องการดำเนินการ AI growth sprints ให้ทำตามนี้:
ขั้นตอนที่ 1: เลือกตัวชี้วัดหนึ่งตัวและช่วงเวลาหนึ่งช่วงของการเดินทาง
เลือกตัวชี้วัดเพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการให้เปลี่ยนแปลง เช่น การเปิดใช้งาน การแปลงเป็นลูกค้า การรักษาลูกค้า หรือรายได้ต่อผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่หลงไปกับตัวชี้วัดที่ดูดีบนกระดาษแต่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ลูกค้าทำหรือสิ่งที่ธุรกิจได้รับ
ต่อไป เลือกหนึ่งช่วงเวลาในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ที่ตัวชี้วัดนั้นประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว
📌 ตัวอย่าง: อาจเป็นเซสชันแรกหลังจากลงทะเบียน ขั้นตอนการตั้งค่าที่ผู้คนมักออกจากระบบ หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของลูกค้า เมื่อช่วงเวลาเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้
⭐ โบนัส: ด้วยClickUp AI Fields คุณสามารถจัดประเภทข้อมูลสปรินต์โดยอัตโนมัติ เช่น ผลลัพธ์ของการทดลอง สัญญาณความตั้งใจของผู้ใช้ ระดับผลกระทบ หรือคะแนนความมั่นใจ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะเปลี่ยนทุกสปรินต์ให้กลายเป็นการเรียนรู้ที่มีโครงสร้าง ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบการทดลอง ระบุรูปแบบ และตัดสินใจว่าจะขยายอะไรต่อไปโดยไม่ต้องติดแท็กหรือวิเคราะห์ด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดกรอบสปรินต์เป็นคำถามง่ายๆ
เขียนคำถามหนึ่งข้อที่สปรินต์ควรตอบได้ คำถามนั้นควรวัดผลได้และเชื่อมโยงกับการยอมรับผลิตภัณฑ์
โดยทั่วไปแล้ว ควรเชื่อมโยงโดยตรงกับตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาของผู้ใช้เพียงหนึ่งเดียว และสามารถตอบได้ภายในช่วงเวลาของสปรินต์ ตัวอย่างบางกรณีได้แก่:
- เราสามารถช่วยให้ผู้ใช้ใหม่ประสบความสำเร็จครั้งแรกได้ภายใน 10 นาทีหลังจากลงทะเบียนหรือไม่?
- เราสามารถลดอัตราการยกเลิกระหว่างการตั้งค่าได้หรือไม่ โดยการตอบคำถามภายในผลิตภัณฑ์?
- เราสามารถปรับปรุงอัตราการจองเดโมได้หรือไม่โดยการปรับการติดตามผลให้สอดคล้องกับเจตนา?
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ระบุคำถามของสปรินต์ เกณฑ์ความสำเร็จ และแหล่งข้อมูลไว้ในเอกสารClickUp Doc การบันทึกคำถามไว้อย่างชัดเจนและมองเห็นได้จะป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็น และช่วยให้ทุกการทดลอง งาน และคำแนะนำจาก AI ยังคงยึดโยงกับผลลัพธ์เดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3: ออกแบบการทดลองที่เล็กที่สุดที่สามารถจัดส่งได้
การทดลองที่ดีที่สุดเริ่มต้นด้วยกลุ่มผู้ใช้หนึ่งหรือสองกลุ่มเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นช่วยเหลือผู้ที่เหมาะสมหรือไม่ ต่อไปนี้คือรูปแบบการทดลองที่พบบ่อยสามแบบ:
- คำแนะนำ: ผู้ช่วยในผลิตภัณฑ์ที่แนะนำการดำเนินการถัดไปโดยอิงจากสิ่งที่ผู้ใช้กำลังพยายามทำ
- คำตอบ: ประสบการณ์ช่วยเหลือที่ตอบกลับโดยใช้เอกสารและนโยบายที่คุณอนุมัติเท่านั้น
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: การเริ่มต้นใช้งานหรือการติดตามผลที่ปรับให้เข้ากับสิ่งที่ผู้ใช้ทำ (มากกว่าการตั้งเวลาแบบผิวเผิน)
ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงการล็อกขอบเขตก่อนที่คุณจะเริ่มสร้าง ซึ่งหมายความว่า:
|การตัดสินใจ
|ขอบเขตที่แน่นอน
|กลุ่มเป้าหมาย
|เลือกหนึ่งหรือสองกลุ่มผู้ใช้ (ตัวอย่าง: ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใหม่ในสัปดาห์นี้)
|พื้นผิว
|เลือกหนึ่งตำแหน่ง (ตัวอย่าง: หน้าจอต้อนรับหรืออีเมล)
|งาน AI
|เลือกงานหนึ่งอย่าง (ตัวอย่าง: แนะนำขั้นตอนต่อไป หรือ ตอบคำถาม)
|ความสำเร็จ
|เลือกการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดหนึ่งรายการที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ (ตัวอย่าง: อัตราการเปิดใช้งาน +5% ภายใน 7 วัน)
|ความปลอดภัย
|เพิ่มตัวเลือกสำรอง (ตัวอย่าง: หากไม่แน่ใจ ให้แสดงลิงก์ช่วยเหลือหรือส่งต่อ)
ขั้นตอนที่ 4: สร้างระบบป้องกันและส่งมอบให้กับกลุ่มเล็ก
ก่อนที่จะเพิ่มการปรับแต่งเพิ่มเติมใด ๆ ให้แน่ใจอย่างยิ่งว่า AI ทำงานอย่างปลอดภัยและคาดการณ์ได้ นี่คือเวลาที่คุณควรใช้กฎ เช่น 'ใช้เฉพาะแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น', 'อย่าคาดเดา', และ 'เสนอการส่งต่อให้มนุษย์เมื่อจำเป็น'
จากนั้นให้ทดลองกับกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน อาจเป็นหนึ่งส่วน หนึ่งช่องทาง หรือทีมภายในก่อนลูกค้า การทดลองในวงแคบช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้น เพราะคุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลย้อนกลับกับพฤติกรรมของลูกค้าจริงได้
⚒️ เคล็ดลับด่วน: ใช้ClickUp Automationsเพื่อกำหนดกฎด้านความปลอดภัยและการเปิดตัวให้อยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างถาวร
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อ:
- กำหนดเส้นทางผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ให้ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์ก่อนเผยแพร่ภายนอก
- หยุดชั่วคราวหรือทำเครื่องหมายงานหากคะแนนความมั่นใจลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- ยกระดับกรณีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนไปยังเจ้าของอาวุโสเมื่อเจตนาไม่ชัดเจน
- จำกัดการกระทำของ AI เฉพาะแหล่งข้อมูลหรือส่วนที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
สำหรับการเปิดตัวขนาดเล็ก ระบบอัตโนมัติช่วยให้การทดลองอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ เมื่อสัญญาณมีความเสถียร คุณสามารถขยายการเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนกระบวนการใหม่
🎥:ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำให้กระบวนการทำงานประจำวันของคุณเป็นอัตโนมัติ
👀 คุณรู้หรือไม่? 62% ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีกล่าวว่าองค์กรของพวกเขามีแนวคิดเกี่ยวกับ AI ที่แข็งแกร่ง แต่ประสบปัญหาในการนำไปปฏิบัติและขยายผล สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดของ AI ในปัจจุบันคือการส่งมอบ ไม่ใช่การมองเห็น
ขั้นตอนที่ 5: วัดผลลัพธ์, เรียนรู้, และตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป
เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ คุณควรสามารถตอบคำถามสามข้อได้:
- ตัวชี้วัดเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความหมายทางสถิติหรือไม่?
- กลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดที่ตอบสนองแตกต่างกัน และเพราะอะไร?
- การกระทำต่อไปที่อิงตามหลักฐาน ไม่ใช่สัญชาตญาณ คืออะไร?
คุณจะได้รับผลลัพธ์หนึ่งในสามอย่างนี้: ขยายขนาด เนื่องจากสัญญาณมีความแรง ปรับขอบเขต, แยกส่วน, หรือพฤติกรรมของ AI แล้วทำการทดสอบใหม่ หรือเก็บการทดลองไว้ในคลังและบันทึกเหตุผลที่ล้มเหลว
⭐ โบนัส: ใช้ClickUp Dashboardsเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจเพื่อการเติบโตของคุณ ข้อมูลจากการทดลอง งาน เป้าหมาย และรายงานที่กำหนดเองของคุณจะถูกรวบรวมไว้ในมุมมองเดียวที่แชร์ร่วมกัน
ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถสร้างใหม่ทั้งหมดหรือใช้ที่มีอยู่แล้วก็ได้
ควรติดตามตัวชี้วัดใดบ้างเพื่อวัดความสำเร็จของการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI?
ระวังตัวชี้วัดเหล่านี้เมื่อติดตามความสำเร็จของการเติบโตที่นำโดย AI:
|เมตริก
|คำอธิบาย
|ตัวอย่าง
|การลงทะเบียนจากแหล่งข้อมูล AI (% + จำนวน)
|วัดปริมาณพื้นผิวของ AI ที่มีส่วนช่วยในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ในระดับบนสุดของช่องทางการตลาด
|'18% ของการลงทะเบียน (2,400) มาจากหน้า AI + แชทบอท'
|ลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากแหล่งข้อมูล AI (อัตราการเป็น SQL/MQL)
|คุณภาพของผู้ใช้/ลูกค้าเป้าหมายที่ได้จาก AI
|'AI นำไปสู่การแปลงเป็น SQL ที่ 22% เทียบกับ 14% ของช่องทางอื่น'
|อัตราการแปลงที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI
|ร้อยละของการซื้อ/ดีลที่ AI มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจ
|'32% ของการปิดการขายที่ใช้กระบวนการเสนอ/สาธิตด้วย AI'
|เวลาที่ใช้ถึงมูลค่า (AI TTV)
|ผู้ใช้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่มีความหมายแรกได้รวดเร็วเพียงใดด้วย AI
|'ค่ากลาง TTV: 2 วัน → 20 นาที'
|อัตราการเปิดใช้งาน AI
|ร้อยละของผู้ใช้ใหม่ที่มาถึง 'ช่วงเวลาแห่งการเข้าใจ' ของ AI (การทำงานสำเร็จครั้งแรก/ขั้นตอนการทำงาน)
|46% ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ AI ที่ประสบความสำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง
|อัตราการสำเร็จตามคำแนะนำ (การเสร็จสิ้นงาน)
|การวัดโดยตรงของ 'AI ทำงาน' จากมุมมองของผู้ใช้
|'78% ของเซสชัน AI สิ้นสุดด้วยงานที่เสร็จสมบูรณ์'
|การนำฟีเจอร์ AI มาใช้ (AI WAU/MAU)
|การมีส่วนร่วมกับ AI อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อผลิตภัณฑ์
|'AI WAU/MAU = 0. 62'
|การรักษาผู้ใช้ AI (D7/D30)
|การรักษาไว้ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ AI (กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการวัด)
|'D30: ผู้ใช้ AI 34% เทียบกับผู้ที่ไม่ใช่ AI 18%'
|การขยายตัวที่ได้รับอิทธิพลจาก AI (การอัปเกรด/การเพิ่มประสิทธิภาพ ARPA)
|ไม่ว่าผู้ใช้ AI หนักจะอัปเกรดหรือใช้จ่ายมากขึ้น
|'10+ รอบ AI ต่อสัปดาห์ → อัตราการอัปเกรดสูงขึ้น 2 เท่า'
|รายได้ต่อผู้ใช้ AI ที่ใช้งาน (RPAU-AI)
|ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ที่เชื่อมโยงกับการใช้ AI โดยเฉพาะ
|'RPAU-AI $9. 20 เทียบกับ $5. 10 โดยรวม'
ตัวอย่างจริงของการเติบโตที่นำโดยปัญญาประดิษฐ์
มาเรียนรู้วิธีการขยายธุรกิจด้วย AI แบบเดียวกับที่บริษัทอื่นๆ กำลังทำกันอยู่
1. น่ารักน่าเอ็นดู
ผู้สร้างแอปด้วย AI ชื่อ Lovable แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่นำโดย AI ด้วยการทำให้การปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเป็นกลไกหลักในการเติบโต
นี่คือเหตุผลบางประการที่ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดตลอดกาล:
- ผลิตภัณฑ์ที่น่ารักมองการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนการเติบโต โดยมักจะค้นหาความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดใหม่อยู่เสมอ แทนที่จะปรับแต่งข้อเสนอที่คงที่
- คำแนะนำและพฤติกรรมของผู้ใช้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาฟีเจอร์ถัดไป ทำให้กระบวนการสร้าง-วัด-เรียนรู้สั้นลงจากหลายเดือนเหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์
- เมื่อทีมเรียนรู้ได้เร็วขึ้น พวกเขาจะปรับปรุงการสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด และปลดล็อกกลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่ขับเคลื่อนการยอมรับและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
2. เคอร์เซอร์
โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่เน้น AI เป็นอันดับแรก Cursor ขับเคลื่อนการเติบโตโดยการลดช่องว่างระหว่างเจตนาของนักพัฒนาและการดำเนินการ
แทนที่จะวางตำแหน่ง AI เป็นเพียงส่วนเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Cursor ได้ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานหลักของการเขียนโค้ดโดยตรง ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีที่นักพัฒนาสร้าง ซ้ำแก้ไข และส่งมอบซอฟต์แวร์
- คำแนะนำในตัวแบบ AI, การปรับโครงสร้างโค้ด, และคำตอบตามบริบท ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและลดความยุ่งยากในระหว่างการทำงานที่ซับซ้อน
- การวนซ้ำที่รวดเร็วกว่านำไปสู่การรักษาผู้ใช้ที่สูงขึ้น เนื่องจากนักพัฒนาพึ่งพา Cursor ในการเขียนโค้ดประจำวันมากกว่าการขอความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว
- การยอมรับแพร่กระจายอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อทีมต่างๆ มาตรฐานการใช้เครื่องมือนี้ ทำให้การใช้งานประจำวันกลายเป็นวงจรการเติบโตแบบทบต้น
3. ClickUp Brain
ClickUp ใช้คู่มือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโมเดล PLG เพื่อเติบโตสู่ผู้ใช้ 20 ล้านคนทั่วโลกและรายได้ประจำปี (ARR) 300 ล้านดอลลาร์
เราทำเช่นนั้นโดยการดำดิ่งเข้าสู่ใจกลางของโครงสร้างและระบบการทำงานสมัยใหม่โดยตรง ขอให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเล็กน้อย:
ทีมต่างจมอยู่กับเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้—แอปแชท, ตัวติดตามโครงการ, โปรแกรมแก้ไขเอกสาร, แดชบอร์ด—แต่ละอย่างสัญญาว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพแต่กลับสร้างการสลับบริบทที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการขยายงานที่ไม่จำเป็น ผู้ใช้ต้องการความเรียบง่าย: แพลตฟอร์มเดียวที่เข้าใจบริบทและลดความยุ่งยาก
ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ SaaS หลักทุกตัวกำลังฝัง AI หวังว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ AI ที่ไม่มีบริบทก็เป็นเพียงอีกหนึ่งชั้นของเสียงรบกวนเท่านั้น
ClickUp ปิดช่องว่างนี้ด้วยConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก เราได้ผสานรวมเครื่องมือมากกว่า 50 รายการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมฝังเทคโนโลยีContextual AIที่เข้าใจงาน เอกสาร การแชท และแดชบอร์ดของผู้ใช้ เพื่อให้พวกเขาไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือมากมายหลายสิบตัวในการทำงานให้สำเร็จ
เวลาที่เหมาะสมนี้สมบูรณ์แบบ ทีมต่างคาดหวัง AI อยู่แล้ว และพวกเขารู้สึกไม่พอใจกับระบบที่แยกส่วนกัน วิธีการนี้ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านี้และลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าได้
เราสร้าง ClickUp ขึ้นมาเพื่อยุติความวุ่นวายจากการขยายตัวแบบไร้ทิศทางของงาน และมอบพื้นที่ทำงานเดียวที่ผสาน AI เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ให้กับทีมของคุณ AI จะปฏิวัติวงการได้ก็ต่อเมื่อมีบริบทการทำงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์—ซึ่งการผสานรวมนี้คือสิ่งที่มอบให้ อนาคตของซอฟต์แวร์คือการผสานรวม และเราคือผู้นำคนแรกที่ทำสำเร็จ
เราสร้าง ClickUp ขึ้นมาเพื่อยุติความวุ่นวายจากการทำงานที่กระจัดกระจาย และมอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI ให้กับทีมของคุณ AI จะปฏิวัติการทำงานได้เมื่อมีบริบทการทำงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์—นั่นคือสิ่งที่การรวมศูนย์มอบให้ อนาคตของซอฟต์แวร์คือการรวมศูนย์ และเราคือผู้นำคนแรกที่ทำสิ่งนี้สำเร็จ
เครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตด้วย AI ของคุณ
เครื่องมือต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มพลังให้กับกรอบการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเดียว)
การวิจัยเรื่อง "สถานะของความพร้อมด้าน AI ปี 2025" ของ ClickUpพบว่ามีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า AI กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทน นี่ถือเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทำไมความพยายามในการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลายโครงการจึงหยุดชะงักหลังจากทดลองเพียงไม่กี่ครั้ง
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ล้มเหลวเมื่อแผนของคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง การดำเนินการอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และการอัปเดตแทบจะไม่รอดอยู่ในแชท มันคือการขยายตัวของเครื่องมือที่แทบไม่มีใครสังเกตเห็นหรือพูดถึง
ClickUp สำหรับทีมการตลาดนำการวางแผนแคมเปญ การผลิตเนื้อหา งาน และการสื่อสารของทีมมาไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกัน มาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp กัน:
สร้างสื่อและข้อความสำหรับแคมเปญได้ทันที
ใช้ ClickUp Brain + ClickUp Docs +ClickUp Tasksเมื่อคุณต้องการความเร็วในทุกแผนกโดยไม่สูญเสียบริบทใด ๆนี่คือตัวอย่างการใช้ AI ในการตลาดที่แสดงให้เห็นว่าทีมใช้ClickUp Brain อย่างไร:
- ร่างสรุปแคมเปญ มุมมองโฆษณา ข้อความอีเมล และโครงร่างหน้าแลนดิ้งเพจโดยตรงจากบันทึกและรายละเอียดงานของคุณ
- สรุปการอัปเดตโครงการและหัวข้อสนทนายาวให้เป็นสถานะที่ชัดเจน ความเสี่ยง และขั้นตอนถัดไป
- ตอบคำถามโดยตรงเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น โดยใช้สิ่งที่อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
ลองใช้คำสั่งเช่น:
- สรุปสถานะปัจจุบันของแคมเปญนี้ สิ่งที่ถูกบล็อก และสิ่งที่ต้องการการอนุมัติ
- 'เขียนแผนเปิดตัวหนึ่งหน้าจากบันทึกเหล่านี้; รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย, ข้อความ, ช่องทาง, และตัวชี้วัดความสำเร็จ'
- 'ร่างอีเมลติดตามผลสั้นสองฉบับสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเปิดใช้งานภายใน 48 ชั่วโมง'
ปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการที่เข้าใจงานของคุณ
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์นี้ฝังAI ไว้ในทุกส่วนของพื้นที่ทำงาน งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย แดชบอร์ด และการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดจะแชร์บริบทร่วมกัน ซึ่งหมายความว่า ClickUp Brain จะแสดงสิ่งกีดขวาง ความพึ่งพา และข้อมูลเชิงลึกตามบริบทอื่นๆ ที่อิงจากงานจริงให้คุณเห็น
ทำให้การอนุมัติ การส่งต่องาน และการดำเนินงานแคมเปญเป็นอัตโนมัติด้วย Super Agents
เมื่อมีการสร้างสินทรัพย์แล้วClickUp Super Agentsจะเข้ามารับผิดชอบงานประจำวันทั้งหมดของคุณเสมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมที่แท้จริง ตัวแทน AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดและทำงานตามเงื่อนไขเหล่านี้สามารถถูก @mention, มอบหมายงาน, ส่งข้อความส่วนตัว หรือกำหนดเวลาได้เหมือนกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์
พวกเขาทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมหน่วยความจำไม่จำกัด การรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัว และความสามารถในการทำงานข้ามพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่เชื่อมต่อของคุณ
ตั้งค่าตัวแทนได้ในไม่กี่นาทีด้วยคำสั่งเดียวที่อธิบายเป้าหมายและกฎของพวกเขา. ผู้ช่วยที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาสามารถทำตัวเหมือนได้รวมถึง:
✅ ตัวแทนผู้จัดการแคมเปญ: วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อ สร้างบทสรุปเนื้อหา มอบหมายงานสร้างสรรค์ให้กับนักออกแบบ/นักเขียน อัปเดตสถานะ ป้ายกำกับตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพต่ำ และโพสต์สรุปแบบเรียลไทม์ไปยังClickUp Chat
✅ ผู้ตรวจสอบเนื้อหา: ตรวจสอบร่างตามแนวทางของแบรนด์, เสนอการแก้ไขสำหรับโทน/เสียง/การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และส่งต่อเพื่อการอนุมัติขั้นสุดท้ายเมื่อพร้อมเท่านั้น
✅ ตัวแทนอนุมัติและส่งต่อ: ทำการแจ้งเตือน, มอบหมายเจ้าของถัดไป (เช่น จากผู้เขียน → นักออกแบบ → ฝ่ายกฎหมาย), และอัปเดตไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อรายการเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน
✅ ผู้ช่วยจัดการตารางโซเชียล: ดึงโพสต์ที่ได้รับการอนุมัติ จัดรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง แนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งตามข้อมูลในอดีต และสร้างงานที่กำหนดเวลาไว้สำหรับการเผยแพร่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จับความคิดได้เร็วเท่าความคิด: พูดสมมติฐาน สรุปการทดลอง ระดมความคิดแคมเปญ หรือแบ่งปันข้อสังเกตหลังการสนทนาแบบไม่ต้องใช้มือกับClickUp Talk to Text ClickUp จะถอดเสียงเป็นข้อความทันที (เร็วกว่าพิมพ์ถึง 4 เท่า) แปลงคลิปเสียงเป็นข้อความที่แก้ไขได้ งาน ความคิดเห็น หรือเอกสาร และให้ ClickUp Brain ช่วยปรับปรุง สรุป หรือเปลี่ยนให้เป็นรายการที่นำไปปฏิบัติได้
- บันทึกและถอดเสียงด้วย AI: ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อเข้าร่วมการประชุม Zoom, Teams หรือ Google Meet โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกและถอดเสียงในหลายภาษา สร้างสรุปอัจฉริยะ สกัดข้อมูลการตัดสินใจ ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และระบุรายการที่ต้องดำเนินการ
- ค้นหาทุกอย่างได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงานและโฟลเดอร์ภายนอก: ใช้ClickUp Enterprise Searchเพื่อถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและดึงคำตอบจากงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, ไฟล์แนบ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือเครื่องมือต่างๆ ทีมจะได้รับคำตอบที่เข้าใจบริบทและสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในงานทั้งหมด
- เข้าถึงโมเดล AI ภายนอกหลายตัวในที่เดียว:สลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำโดยไม่ต้องออกจากClickUp ช่วยให้ทีมสามารถใช้โมเดลที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย การเขียน การวิเคราะห์ หรือการให้เหตุผล ในขณะที่รักษาบริบทของพื้นที่ทำงานเดียวกันไว้ในทุกผลลัพธ์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่: การเชื่อมต่อClickUp Integrationsสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ ในด้านการตลาด, การขาย, ผลิตภัณฑ์, และวิศวกรรมได้ ระบบการทำงานจะคงความสอดคล้องกันอยู่เสมอเมื่อข้อมูลไหลเข้าจากระบบภายนอก ทำให้การตัดสินใจของ AI และการทำงานอัตโนมัติสะท้อนข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเสมอ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงกำลังพูดอะไรอยู่?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างมาก เนื่องจากมันรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันได้รับบริบทครบถ้วน 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ ClickUp Brain เป็นพิเศษ เพราะมันทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันได้โดยตรง แง่มุมของการทำงานอัตโนมัตินี้มีประโยชน์มาก เพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระเบียบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp ก็ง่ายต่อการนำทางอย่างมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนผ่านจากเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, OpenAI, และ GitHub ได้ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างดี ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp อย่างสูงแก่ผู้อื่น
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างมาก เนื่องจากมันรวมฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งช่วยให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันเข้าใจบริบทได้ 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการของฉันง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ ClickUp Brain เป็นพิเศษ เนื่องจากมันทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันได้จริงๆ ด้านอัตโนมัติของมันมีประโยชน์มากเพราะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันเป็นระเบียบและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp ก็ง่ายต่อการนำทางอย่างมาก ซึ่งทำให้การเปลี่ยนผ่านจากเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, OpenAI, และ GitHub ได้ ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp อย่างสูงแก่ผู้อื่น
2. ดินเหนียว (เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วย AI และการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลขั้นสูง)
Clay เป็นเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ GTM ที่ช่วยให้ทีมขาย/การตลาดค้นหาลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มข้อมูลติดต่อ/บริษัท และสร้างการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ของมัน (โดยเฉพาะ Claygent) เปรียบเสมือนนักวิจัยส่วนตัวที่พร้อมให้บริการตามความต้องการและอาศัยอยู่ภายในโต๊ะ Clay ของคุณ คุณให้รายชื่อโดเมน/บริษัทแก่ Claygent พร้อมกับคำถาม แล้วมันจะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดึงข้อมูลเฉพาะที่คุณสนใจออกมา และส่งคืนในรูปแบบของฟิลด์ที่คุณสามารถกรอง คะแนน และทำให้เป็นอัตโนมัติได้ (เช่น 'มีทดลองใช้ฟรีหรือไม่?', 'รองรับ SOC 2 หรือไม่?', 'มีกรณีศึกษาหรือไม่?', ฯลฯ)
คุณสมบัติเด่นของดินเหนียว
- สร้างเวิร์กโฟลว์ GTM ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายผ่าน Sculptor เปลี่ยนคำสั่งให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถทำซ้ำได้
- ขยาย Clay ด้วยส่วนเสริมต่างๆ เช่น เครื่องสร้างสูตร AI แพ็คเกจ Salesforce ระบบรักษาความปลอดภัย และการเข้าถึง ChatGPT ในตัว
- การเข้าถึงศูนย์กลางจากผู้ให้บริการข้อมูลกว่า 150 ราย เพื่อให้คุณสามารถรวมผู้ให้บริการและผสมผสานแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของดินเหนียว
- แพลตฟอร์มประสบปัญหาในการสร้างรายการที่เชื่อถือได้ซึ่งรวมถึงบริษัทท้องถิ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมาก
- ที่อยู่อีเมลที่สร้างขึ้นบางส่วนไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
ราคาของดินเหนียว
- ฟรี
- เริ่มต้น: $149/เดือน
- นักสำรวจ: $349/เดือน
- ข้อดี: $800/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของดินเหนียว
- G2: 4. 8/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงกำลังพูดถึงอะไร?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
นี่คือแพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากซึ่งช่วยเหลือองค์กรในการระบุประชากรที่เหมาะสมเพื่อเป็นเป้าหมายได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก การค้นหาบุคคล ธุรกิจ หรือบริษัทที่เหมาะสมผ่านการค้นหาด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ได้กลายเป็นเรื่องง่ายมาก ความสามารถของแพลตฟอร์มในการสังเคราะห์ข้อมูลผู้ติดต่อให้เป็นรูปแบบ CSV ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการนำไปใช้ได้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอีกด้วย
นี่คือแพลตฟอร์มที่ทรงพลังมากซึ่งช่วยองค์กรในการระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก การค้นหาบุคคล ธุรกิจ หรือบริษัทที่เหมาะสมผ่านการค้นหาด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ทำได้ง่ายมาก ความสามารถของแพลตฟอร์มในการสังเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายให้เป็นรูปแบบ CSV ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายอีกด้วย
3. เคอร์เซอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขโค้ดที่เร่งด้วย AI และการทดลองการเติบโตอย่างรวดเร็ว)
Cursor เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่เน้น AI เป็นหลัก สร้างขึ้นบน VS Code ซึ่งเปลี่ยนภาษาธรรมชาติให้เป็นโค้ดที่พร้อมใช้งานสำหรับการผลิต ช่วยให้ทีมการเติบโตและ PM สามารถส่งการทดลอง หน้า landing page กระบวนการเริ่มต้นใช้งาน และฟีเจอร์ในแอปได้
อินเทอร์เฟซ Composer และโมเดลการเขียนโค้ดเฉพาะทางช่วยให้เกิดเวิร์กโฟลว์แบบตัวแทนได้อย่างง่ายดาย กล่าวคือ เพียงอธิบายคุณสมบัติต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษทั่วไป Cursor จะสร้างโค้ดหลายไฟล์โดยอัตโนมัติ แสดงตัวอย่างความแตกต่าง รันการทดสอบ และปรับใช้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดพร้อมบริบทครบถ้วนจากโค้ดเบสของคุณทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเคอร์เซอร์
- การเติมข้อความอัตโนมัติของแท็บด้วยโมเดลที่กำหนดเองมอบคำแนะนำหลายบรรทัดที่รวดเร็วและเข้าใจบริบท พร้อมการเขียนใหม่แบบชาญฉลาดที่รักษาเจตนาเดิม
- Codebase Chat และ Instant Grep สำหรับการค้นหาข้อมูลใน repository ทั้งหมดของคุณ ค้นหาคำจำกัดความ และสร้างการปรับปรุงโค้ดหรือการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรงเป้าหมาย
- เครื่องมือแก้ไขเว็บแบบภาพในแถบด้านข้างของเบราว์เซอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงเลย์เอาต์ด้วยการลากและวาง การตรวจสอบองค์ประกอบ และการอัปเดตโค้ดด้วยคำสั่ง AI เพื่อเชื่อมโยงการออกแบบและการพัฒนา
ข้อจำกัดของเคอร์เซอร์
- คำแนะนำจาก AI อาจไม่ตรงประเด็นสำหรับโค้ดที่มีความซับซ้อนสูงหรือเฉพาะทาง ซึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
- คำตอบตัวอย่างอาจรู้สึกไม่สอดคล้องกัน บางครั้งถูกต้อง และบางครั้งอาจหลุดประเด็นไปโดยไม่คาดคิด
การกำหนดราคาแบบเคอร์เซอร์
- งานอดิเรก: ฟรี
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- โปรพลัส: $60/เดือน
- อัลตร้า: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของเคอร์เซอร์
- G2: 4. 7/5 (20 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงกำลังพูดอะไรอยู่?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันชอบวิธีที่ Cursor ผสาน AI เข้ากับกระบวนการพัฒนาได้อย่างราบรื่น คำแนะนำโค้ดแบบอินไลน์มีความแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ และความสามารถในการถามคำถามโดยตรงในตัวแก้ไขช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก รู้สึกเหมือนกำลังโปรแกรมร่วมกับนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจบริบทของโปรเจกต์ของฉัน
ฉันชอบวิธีที่ Cursor ผสาน AI เข้ากับกระบวนการพัฒนาได้อย่างราบรื่น คำแนะนำโค้ดแบบอินไลน์มีความแม่นยำอย่างเหลือเชื่อ และความสามารถในการถามคำถามโดยตรงในตัวแก้ไขช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก รู้สึกเหมือนกำลังโปรแกรมร่วมกับนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจบริบทของโปรเจกต์ของฉัน
แม่แบบสำหรับใช้เพื่อการเติบโตที่นำโดย AI
เทมเพลตที่ผ่านการทดสอบในสนามรบเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วในการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI:
1. แม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และติดตามงานด้านการตลาดทั้งหมดในที่เดียว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องในเป้าหมาย กำหนดเวลา และงบประมาณ
ด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้,ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมอง, คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เข้ากับแคมเปญของคุณและใช้มันเพื่อเชื่อมโยงงานประจำวันกับ OKR ที่สามารถวัดได้. เทมเพลตแผนการตลาดนี้ช่วยให้คุณดำเนินการริเริ่มการเติบโตที่นำโดย AI โดยช่วยให้คุณ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดและผลลัพธ์หลัก จากนั้นเชื่อมโยงแต่ละงานโดยตรงกับ OKR ที่เหมาะสม
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานแคมเปญร่วมกับเจ้าของงาน กำหนดวันครบกำหนด และจุดตรวจสถานะความคืบหน้า
- ติดตามความคืบหน้าด้วยภาพโดยใช้มุมมองของ ClickUp เช่น งานที่วางแผนไว้ตาม OKR และกระดานความคืบหน้าตามสถานะ
- ติดตามKPI การตลาดรายไตรมาสพร้อมตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า (ตามแผน, เสี่ยง, บรรลุ, พลาด)
- บริหารงบประมาณตามช่องทางโดยการติดตามงบประมาณที่วางแผนไว้เทียบกับการใช้จ่ายจริงในแต่ละโครงการ
2. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpจัดระเบียบงานตามระยะของแคมเปญและเพิ่มโครงสร้างสำหรับการเป็นเจ้าของทีม การวางแผนช่องทาง ประเภทของงานที่ต้องส่ง วันที่ครบกำหนด และการติดตามงบประมาณ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมการเติบโตที่นำโดย AI ซึ่งต้องการระบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการส่งมอบงานสร้างสรรค์ การเปิดตัวอย่างรวดเร็ว และการตรวจสอบผลลัพธ์
เทมเพลตนี้ช่วยคุณเพิ่มเติม:
- จัดระเบียบการทำงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การผลิต การเปิดตัว การประเมินผล และการรักษาลูกค้า ผ่านกระบวนการทำงานแบบครบวงจรในขั้นตอนเดียว
- ติดตามช่องทางการตลาดตามผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล และโครงการภายใน
- กำหนดมาตรฐานของผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยฟิลด์ประเภทผลลัพธ์ เพื่อให้งานมีความสอดคล้องกันในทุกแคมเปญ
- รักษาการใช้จ่ายให้สอดคล้องกันโดยการบันทึกงบประมาณที่จัดสรรไว้ควบคู่ไปกับงานแคมเปญและรายละเอียดการดำเนินการ
3. แม่แบบ OKRs ของ ClickUp
เทมเพลต OKRของClickUpถูกสร้างขึ้นเป็นระบบโฟลเดอร์ OKR ที่จะนำคุณผ่านการวางแผนรายไตรมาส จากนั้นเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ตลอดทั้งปี
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือจังหวะการทำงานที่ฝังอยู่ภายในโฟลเดอร์เอง คุณเริ่มต้นด้วยเอกสารเฉพาะสำหรับการวางแผนและการจัดแนวที่กระตุ้นให้ทบทวนไตรมาสที่ผ่านมาและเตรียมการสำหรับไตรมาสถัดไป จากนั้นคุณจัดการการดำเนินงานผ่านมุมมองที่จัดระเบียบตาม ไตรมาส ประเภท OKR ทีมหลัก และโครงการริเริ่ม เทมเพลต OKR นี้ช่วยให้คุณ:
- ดำเนินการรีเซ็ตประจำไตรมาสที่สามารถทำซ้ำได้โดยใช้เอกสารการวางแผนและการจัดแนว พร้อมส่วนที่มีคำแนะนำ
- แยกวัตถุประสงค์ออกจากผลลัพธ์หลักโดยใช้ฟิลด์ประเภทรายการ OKR เพื่อให้การรายงานเป็นระเบียบ
- แผนงาน OKR ตลอดปีบนไทม์ไลน์ที่จัดกลุ่มตามไตรมาสเพื่อตรวจจับการทับซ้อนและการขาดแคลนทรัพยากร
- ติดตามสถานะและรวบรวมข้อมูลเป็นไตรมาสบนกระดานความก้าวหน้า เพื่อให้เป้าหมายที่ออกนอกเส้นทางปรากฏให้เห็นได้เร็วขึ้น
- มอบหมายความรับผิดชอบด้วยฟิลด์ทีมหลัก และเชื่อมโยงงานกลับไปยังโครงการระดับสูงกว่า
4. แม่แบบไวท์บอร์ดการทดลองการเติบโตของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดการทดลองการเติบโตของ ClickUp ซึ่งสร้างขึ้นบน ClickUp Whiteboards มอบพื้นที่เชิงภาพให้กับทีมของคุณในการวางแผนการทดลองตั้งแต่แนวคิดแรกเริ่มไปจนถึงการเรียนรู้หลังการทดสอบ
มันใช้ระบบการทำงานบนกระดานไวท์บอร์ดแบบห้าช่องทางสำหรับการคิดสร้างสรรค์, การวางแผน, การดำเนินการ, การทดสอบ, และการวิเคราะห์. นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์, จัดกลุ่มโน้ตติดผนัง, และเปลี่ยนไอเดียที่ดีที่สุดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้. แบบแผนนี้ช่วยคุณ:
- ดำเนินการระดมความคิดเพื่อการเติบโตโดยตรงใน ClickUp Whiteboards โดยใช้กระบวนการทดลองที่ชัดเจนตามลำดับขั้น
- จัดระเบียบโน้ตติดผนังตามเลนเพื่อให้ทุกการทดลองมีขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนและเจ้าของ
- แปลงบันทึกเป็นงานใน ClickUp และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น 'เปิดอยู่' และ 'เสร็จสมบูรณ์'
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่การทดลองและบันทึกคุณลักษณะสำคัญสำหรับการรายงานและการเปรียบเทียบ
- ใช้มุมมองที่มีอยู่แล้ว เช่น กระดานการทดลองการเติบโต และคู่มือเริ่มต้น เพื่อเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- ปรับปรุงการส่งมอบงานด้วยการติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน และป้ายกำกับความสำคัญในหลากหลายสายงาน
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย & วิธีหลีกเลี่ยง
การรู้ว่าจะทำอะไรเป็นเพียงครึ่งเดียวของการต่อสู้ นั่นเป็นเพราะการรู้ว่าไม่ควรทำอะไรก็สำคัญไม่แพ้กัน:
❌ การทดลองโดยไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน: การเริ่มต้นโครงการ AI ด้วยเป้าหมายที่คลุมเครือ เช่น 'ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า' ทำให้ไม่สามารถวัดผลกระทบหรือปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅ แก้ไข: กำหนด KPI ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได้ก่อนนำโซลูชัน AI ไปใช้งาน สำหรับเครื่องมือแนะนำสินค้า ให้ติดตามอัตราการคลิกผ่าน อัตราการแปลงเป็นลูกค้า และมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย
กำหนดค่าพื้นฐานและเป้าหมายในการปรับปรุง (เช่น 'เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง 15%') ตรวจสอบตัวชี้วัดทุกสัปดาห์และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหากไม่เห็นความคืบหน้าภายใน 2-4 สัปดาห์
❌ การปรับให้เหมาะสมกับตัวชี้วัดระยะสั้นโดยแลกกับคุณค่าในระยะยาว: โมเดล AI ที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงในทันทีอาจแนะนำการลดราคาที่รุนแรงหรือผลักดันสินค้าที่มีคุณภาพต่ำซึ่งแม้จะเปลี่ยนเป็นยอดขายได้ดีแต่กลับทำลายมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
✅ แก้ไข: ตัวชี้วัดด้านน้ำหนัก เช่น อัตราการคงอยู่ 90 วัน อัตราการซื้อซ้ำ และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับการแปลงเป็นลูกค้าทันที สำหรับเครื่องมือแนะนำ ให้ลงโทษคำแนะนำที่ในอดีตนำไปสู่การคืนสินค้าหรือรีวิวเชิงลบ ทดสอบกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพื่อหาจุดสมดุลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
❌ การเพิกเฉยต่อปัญหาการเริ่มต้นเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าใหม่: ระบบ AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลในอดีตจะมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีประวัติการซื้อหรือลูกค้าใหม่ที่ไม่มีข้อมูลพฤติกรรม
✅ แก้ไข: สร้างระบบไฮบริดสำหรับการเติบโตระยะยาวที่ผสมผสานการคาดการณ์ของ AI เข้ากับการสำรองข้อมูลตามกฎเกณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้คุณลักษณะที่อิงตามเนื้อหา (หมวดหมู่, จุดราคา, คุณสมบัติ) เพื่อค้นหาสินค้าที่คล้ายกัน สำหรับลูกค้าใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลประชากรหรือพฤติกรรมที่รวบรวมจากกลุ่มลูกค้าที่คล้ายกัน
❌ มองข้ามการส่งต่อระหว่างมนุษย์กับ AI: ระบบ AI อัตโนมัติเต็มรูปแบบสำหรับกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดไม่สามารถจัดการกับกรณีเฉพาะที่ซับซ้อน ความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อน หรือสถานการณ์ที่ต้องการการตัดสินใจและอารมณ์ความรู้สึกได้
✅ แก้ไข: ออกแบบเส้นทางการส่งต่อปัญหาที่ชัดเจนจาก AI ไปยังการสนับสนุนของมนุษย์ ดำเนินการคะแนนความมั่นใจที่กระตุ้นการตรวจสอบของมนุษย์สำหรับการตัดสินใจที่อยู่ในขอบเขต จัดฝึกอบรมทีมของคุณเกี่ยวกับเวลาและวิธีการที่จะยกเลิกคำแนะนำของ AI สำหรับ AI ที่ติดต่อกับลูกค้า ให้มีเส้นทางที่ง่ายในการติดต่อกับมนุษย์เมื่อจำเป็นเสมอ
สร้างคู่มือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp ที่ทีมของคุณใช้งานจริง
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเกิดขึ้นได้เมื่อทีมหยุดมอง AI เป็นเพียงชุดเครื่องมือ และเริ่มมองว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกัน ทีมที่ประสบความสำเร็จจะมีความสอดคล้องกันในวิธีการสร้างแนวคิด การดำเนินการทดลอง และการบันทึกและนำความรู้ที่ได้กลับมาใช้ใหม่
นั่นต้องการที่เดียวในการบันทึกเพลย์บุ๊ก, คำกระตุ้น, และการทดลอง, มุมมองเดียวเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์ในช่องทางทั้งหมด, และระบบที่ลดงานที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ได้เร็วขึ้น—ไม่ใช่แค่ทำมากขึ้น
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในที่ทำงานเดียว, AI จะกลายเป็นสิ่งที่สามารถทำซ้ำได้, วัดได้, และขยายได้แทนที่จะเป็นสิ่งที่วุ่นวาย. นั่นคือความแตกต่างระหว่างการทดลองกับ AI กับการที่จริงจังในการเพิ่มการเติบโตด้วยมัน.
สร้างคู่มือการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณใน ClickUp วันนี้ ✅
คำถามที่พบบ่อย
การเติบโตแบบแฮ็กเกอร์แบบดั้งเดิมพึ่งพาการทำงานที่รวดเร็วและใช้แรงงานคน เช่น การทดสอบ A/B อย่างรวดเร็ว การปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจ และการทำแคมเปญที่กว้างขวาง ในทางกลับกัน การเติบโตที่นำโดย AI ใช้ข้อมูลและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเป้าหมาย และเวลาในการมีส่วนร่วม วิธีนี้ทำงานได้ดีเป็นพิเศษเมื่อใช้ควบคู่กับการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์เองกลายเป็นเครื่องมือหลัก
ธุรกิจทุกขนาดสามารถเริ่มต้นได้! สตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็กจำนวนมากนำมันมาใช้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน—แต่จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนที่สุดในช่วงกลางถึงระดับองค์กร (เช่น ซีรีส์ A+ หรือรายได้ประจำปี $10 ล้านขึ้นไป) ที่มีผู้ใช้ ข้อมูล และการดำเนินงานเพียงพอที่จะเห็นผลลัพธ์แบบทวีคูณจากการปรับแต่งเฉพาะบุคคล โมเดลคาดการณ์การเลิกใช้บริการ หรือราคาแบบไดนามิก อย่างไรก็ตาม ทีมขนาดเล็กจะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและผลลัพธ์ที่เห็นได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่จะขยายการใช้งานข้ามฟังก์ชันต่างๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
น้อยกว่าที่คุณคิด เครื่องมือ AI ที่ให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหลายชนิดสามารถทำงานกับข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้าหลายร้อยถึงหลายพันรายการ บันทึกการใช้งาน หรือข้อมูลลูกค้าที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สตาร์ทอัพมักเริ่มต้นด้วยข้อมูลภายในองค์กร (เช่น เหตุการณ์ของผลิตภัณฑ์ ตั๋วการสนับสนุน) หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ/สังเคราะห์ จากนั้นจึงปรับแต่งเพิ่มเติมเมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการเรียนรู้แบบถ่ายโอนสมัยใหม่ทำให้สถานการณ์ที่มีข้อมูลน้อยเป็นไปได้ ในท้ายที่สุด ให้เน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ
บางส่วนได้แก่: การสร้างเนื้อหาและข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล (เช่น รูปแบบโฆษณา อีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย) การทำคะแนนความเสี่ยงในการยกเลิกบริการหรือการทำนาย LTV เพื่อจัดลำดับความสำคัญผู้ใช้ที่มีมูลค่าสูง การเสริมสร้างและเรียงลำดับการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลในระดับสูง การทดสอบ A/B สำหรับข้อความหรือโมเดลในการเริ่มต้นหรือการรักษาลูกค้า การนำความคิดสร้างสรรค์กลับมาใช้ใหม่และการระดมความคิดเพื่อปรับปรุงแคมเปญให้รวดเร็วขึ้น
ติดตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน (เช่น รายได้ที่เพิ่มขึ้น อัตราการแปลงที่เพิ่มขึ้น การลดอัตราการยกเลิก การประหยัดเวลาจากการทำงานด้วยตนเอง) เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือกลุ่มควบคุม พร้อมด้วยสัญญาณที่ไม่ชัดเจน (เช่น อัตราการยอมรับ การรายงานตนเองเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน) คำนวณ ROI แบบง่ายโดยใช้สูตร (กำไร – ต้นทุน) / ต้นทุน—รวมค่าเครื่องมือ/ค่าสมัครสมาชิก, เวลาที่ใช้ในการสร้าง prompt, และต้นทุนค่าเสียโอกาส เริ่มต้นด้วยตัวชี้วัดนำ เช่น การมีส่วนร่วมหรือประสิทธิภาพ จากนั้นเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ เช่น ผลกระทบต่อ ARR หรือการลด CAC เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน
ใช่ครับ/ค่ะ อย่างแน่นอน เริ่มต้นด้วยกฎที่ง่ายและเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนก่อนที่จะสร้างโมเดลที่กำหนดเอง เน้นที่การวัดผลผลิตภัณฑ์ การทดสอบขนาดเล็ก และการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้รู้สึกได้ คู่มือการเติบโตที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นผู้นำ พร้อมด้วยผู้ช่วย AI ไม่กี่ตัว สามารถไปได้ไกลมาก เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติและการกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดขึ้นเมื่อข้อมูลดีขึ้น