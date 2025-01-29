บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด B2B

Praburam
Praburam
29 มกราคม 2568

ด้วยผู้ซื้อ B2B ถึง 90%หันมาออนไลน์เพื่อค้นหาผู้จัดหาใหม่ การเชี่ยวชาญในโลกดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ในขณะเดียวกัน ก็มีความกดดันที่จะต้องทำทุกอย่าง ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายและมีส่วนร่วมกับลูกค้า ไปจนถึงการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมให้เหมาะสมที่สุด

การรักษาความสอดคล้องของแบรนด์และการสื่อสารท่ามกลางความวุ่นวายนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย

จนกว่า AI จะเริ่มทำงาน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้พบกับเครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับการตลาด B2B ในฐานะคนที่ทำงานด้านการตลาดอย่างลึกซึ้ง ฉันไม่เคยเห็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเช่นนี้มาก่อน

ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ B2B marketing จำนวน 10 รายการ พร้อมข้อดีข้อเสีย ราคา และรีวิว

แต่—ก่อนอื่นต้องทำสิ่งสำคัญก่อน ?

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาด B2B?

การเลือกเครื่องมือการตลาด B2B ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่คือคุณสมบัติที่ฉันคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีในเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด B2B:

  • การตลาดอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดทางอีเมล การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การตลาดเนื้อหา และอื่น ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
  • การผสานรวมกับ AI: เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด B2B สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำนายพฤติกรรม และร่างข้อความการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ และทำให้แคมเปญของคุณฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือการตลาดดิจิทัลของคุณควรเติบโตไปพร้อมกับคุณเช่นกัน ควรสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้ พร้อมฟีเจอร์และแผนการที่เหมาะสมทั้งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
  • การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: เลือกเครื่องมือการตลาด B2B ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ควรมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย, ให้คะแนนตามศักยภาพ, และนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย
  • การปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายสำหรับแดชบอร์ด รายงาน และเวิร์กโฟลว์ การมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการของทีมช่วยให้ทีม SaaS สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
  • ความร่วมมือ: เลือกซอฟต์แวร์การตลาด AI ที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถแชร์บันทึก จัดการงาน และทำงานในแคมเปญต่างๆ ร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • ประหยัดงบประมาณ: สุดท้ายนี้ พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ใช่แค่หาตัวเลือกที่ถูกที่สุด แต่ควรเลือกสิ่งที่คุ้มค่ากับคุณสมบัติและบริการที่ได้รับ ?

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด B2B ในปี 2024

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการตลาด B2B ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ นี่คือบทวิจารณ์ของเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด B2B:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน)

ลองนึกภาพว่าคุณมีงานการตลาดทั้งหมด โครงการ และการสื่อสารของคุณอยู่ในที่เดียว นั่นคือ ClickUp!

ฉันเลือกซอฟต์แวร์การตลาดของ ClickUpเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันในบรรดาเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด B2B เพราะมันมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของทีม CRM การตลาด และการขาย

คลิกอัพ
ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดด้วยการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน การมองเห็นความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้วย ClickUp

ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ, การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมากกว่า 1,000 ระบบ, และห้องสมุดเทมเพลตที่ครอบคลุม, ClickUp ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว และพาการตลาด B2B ของคุณไปสู่ระดับใหม่

อย่างไรก็ตาม มีคุณสมบัติสองสามอย่างที่ฉันต้องการเน้นย้ำจากมุมมองทางการตลาดอย่างแน่นอน ทีมการตลาดขนาดใหญ่มักจะมีแคมเปญหลายสิบ (หลายร้อย?) ที่กำลังดำเนินการหรือเตรียมไว้ในทุกช่วงเวลา นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหา BAU และฟลายวีลโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถหยุดหมุนได้ ทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่าClickUp Automations ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ และใช้เวลามากเป็นอัตโนมัติ คุณสามารถประหยัดเวลาทำงานได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์

*เราสร้างเนื้อหาจำนวนมากที่ ClickUp และในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณเนื้อหาสูง ClickUp Automations เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง เราอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้กระตุ้นภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพตามอันดับของหน้าเว็บหลังจากระยะเวลาหนึ่งนับตั้งแต่การเผยแพร่ หากอันดับไม่ตรงตามที่เราคาดหวังไว้ ตัวอย่างเช่น ไม่ติดอันดับหน้า 1 ภายใน 90 วัน ระบบจะสร้างภารกิจการเพิ่มประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้เราดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้าเว็บนั้น

ฉันยังชอบผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ด้วย นั่นคือClickUp Brain ซึ่งช่วยดูแลหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทีมการตลาดของเรา: เขียนข้อความที่ปราศจากข้อผิดพลาด ช่วยสร้างโครงร่างบล็อก จัดเรียงข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก และตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับงานของเราใน ClickUp...นอกจากนี้ ยังสร้างรายงานสรุปประจำวันและสรุปการประชุมได้ในไม่กี่วินาทีอีกด้วย ?

การประชุมสแตนด์อัพอัตโนมัติด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain
เราให้ AI เขียนการประชุมสแตนด์อัพทางการตลาดและรายงานสรุปของเรา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ยกระดับกลยุทธ์เนื้อหาด้วย AI: สร้างไอเดียแคมเปญ, สรุปเนื้อหา, บล็อก, กรณีศึกษา, อีเมล และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่เร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้รวดเร็วขึ้น
  • วางแผนอย่างแม่นยำ: เปลี่ยนแผนระยะยาวให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ในแต่ละวันด้วยClickUp Calendar วางแผนและจัดตารางกิจกรรมการตลาด, การสัมมนาออนไลน์, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด B2B อื่น ๆ
  • ปรับปรุงเอกสารให้เป็นระเบียบ: สร้างและแบ่งปันสื่อการตลาด, แนวทางแบรนด์, และเอกสารผลิตภัณฑ์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยClickUp Docs
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: ติดตามตัวชี้วัดทางการตลาดที่สำคัญ เช่น การสร้างลูกค้าเป้าหมาย อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และผลตอบแทนจากการลงทุน ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
  • การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อ ClickUp กับมากกว่า 200 การผสานการทำงานแบบเนทีฟ รวมถึง HubSpot, Slack, Zoom และอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมการตลาดของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก
  • คุณสมบัติบางอย่างที่สามารถใช้งานได้บนเวอร์ชันเว็บอาจยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร

2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ)

ฮับสปอต
ผ่าน:HubSpot

HubSpotเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2Bที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในตลาด แพลตฟอร์มลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้รวมเครื่องมือสำหรับการตลาด การขาย การสนับสนุนลูกค้า และทีมปฏิบัติการเข้าด้วยกัน สำหรับบทความนี้ เราได้ศึกษาเกี่ยวกับ Marketing Hub

ซอฟต์แวร์การตลาด B2Bนี้มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย, อัตโนมัติกระบวนการขาย, พัฒนาแชทบอท, อัตโนมัติการเรียกเก็บเงิน, และสร้างและจัดการเนื้อหาในระดับใหญ่

HubSpot's Marketing Hub คือ ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ ที่ช่วยให้คุณดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ มันช่วยให้คุณสร้างการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ดำเนินแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้ และขยายธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot:

  • พัฒนาแคมเปญโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและติดตามประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้า
  • สร้างโปรไฟล์ลูกค้าโดยละเอียดของผู้ซื้อเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหาและเลือกช่องทางสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • ใช้ประโยชน์จากชุด AI ของ HubSpot เพื่อร่างเนื้อหาการตลาด สร้างแชทบอท ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ได้ภายในไม่กี่นาที
  • ใช้เครื่องมือรายงานขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าใจการเดินทางของลูกค้าของคุณ, ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองตามเงื่อนไขและตัวกระตุ้นเพื่อทำให้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล อีเมล และการแจ้งเตือนภายในเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • บันทึกข้อมูลติดต่อของผู้เข้าชมด้วยแบบฟอร์มแบบไดนามิก และเพิ่มข้อมูลเหล่านั้นลงในฐานข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ HubSpot:

  • การเรียนรู้คุณสมบัติของมันต้องใช้เวลาและต้องการการสอนเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ราคาอาจสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือการตลาดดิจิทัล AI อื่น ๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของ HubSpot:

  • ฟรี
  • Marketing Hub Starter: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
  • Marketing Hub Professional: $890/เดือน (3 ที่นั่ง, สัญญาแบบรายปี)
  • Marketing Hub Enterprise: เริ่มต้นที่ $3600/เดือน (5 ที่นั่ง)

คะแนนและรีวิวของ HubSpot:

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (5000+ รีวิว)

3. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วยระบบ AI)

Surfer SEO, หนึ่งในเครื่องมือ AI ยอดนิยมสำหรับการตลาด B2B
ผ่านทาง:Surfer SEO

Surfer SEO, ขับเคลื่อนด้วย AI, มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหา. ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านการวิจัยคำค้นหา, Surfer ช่วยให้ธุรกิจของคุณสร้างเนื้อหาที่มีอันดับดีและดึงดูดผู้ชมเป้าหมายของคุณ.

นี่คือหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับการตลาด B2B เมื่อพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องมือค้นหา มันให้คะแนนเนื้อหาของฉันตามความหนาแน่นของคำหลัก, ความอ่านง่าย, ความยาว, การใช้หัวข้อ, และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มอันดับ

เมื่อใดก็ตามที่ใครก็ตามในทีมของฉันหรือฉันทำการแก้ไข การแก้ไขเหล่านั้นจะปรากฏให้เห็นแบบเรียลไทม์พร้อมกับมาตรวัดคะแนน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer SEO:

  • รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงบทความบล็อกและหน้าเว็บให้เหมาะสมที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาและอันดับการค้นหา
  • พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล วางแผนและจัดระเบียบหัวข้อเพื่อครอบคลุมกลุ่มเฉพาะอย่างครอบคลุม
  • ใช้ Surfer AI เพื่อแทรกลิงก์ภายในโดยอัตโนมัติหรือปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมด้วยคีย์เวิร์ดเชิงความหมายภายในไม่กี่นาที
  • ผสานรวมกับ Google Docs, WordPress, Jasper และอื่น ๆ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายและการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม
  • ระบุรูปแบบ AI และภาษาที่ไม่เป็นธรรมชาติ และปรับปรุงโทนที่เป็นธรรมชาติของบทความของคุณด้วยฟีเจอร์ Humanizer

ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • เครดิตสำหรับฟีเจอร์ Content Editor และ Audit จะหมดอายุในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงินและไม่สามารถนำไปใช้ในรอบถัดไปได้
  • โปรแกรมแก้ไข AI ใหม่มีราคาแพง ทำให้เข้าถึงได้ยากขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
  • การวางงานวิจัยลงในกล่อง 'เนื้อหาเพิ่มเติม' ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขนาดของโทเค็นที่เล็ก ซึ่งทำให้ AI ลืมหรือมองข้ามข้อมูลส่วนใหญ่ที่ป้อนเข้าไป

ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น

  • จำเป็น: $89/เดือน (30 บทความ)
  • ขนาด: $129/เดือน (100 บทความ)
  • Scale AI: $219/เดือน (100 บทความและ 10 บทความ AI)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น:

  • G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

4. สปราวต์ โซเชียล (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์)

สปรอท์ โซเชียล
ผ่านทาง:Sprout Social

การตลาด B2B ที่มีประสิทธิภาพต้องการมากกว่าการมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์—มันต้องการแนวทางที่มีกลยุทธ์ซึ่งสร้างผลกระทบที่แท้จริง. นี่คือจุดที่ Sprout Social เข้ามาช่วย.

Sprout Social เป็น แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร ที่นำเสนอฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วย AI การเผยแพร่ และการวิเคราะห์

Sprout Social สามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ทีมการตลาดและทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ความร่วมมือระดับโลกกับ Salesforce และการผสานรวมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถรักษาขั้นตอนการทำงานปัจจุบันได้อย่างราบรื่น ความสามารถด้าน AI ของระบบช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ และมุ่งเน้นความพยายามไปที่กลยุทธ์และการตัดสินใจ

คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social:

  • ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน ปฏิทิน และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • ฟังการสนทนาทางสังคมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญและสกัดข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการตามความรู้สึกของลูกค้า
  • ใช้ประโยชน์จาก Sprout Social AI เพื่อสร้างการค้นหาข้อมูลที่กำหนดเอง สร้างเนื้อหาโพสต์หรือคำบรรยาย รับคำแนะนำ และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การเผยแพร่
  • รับการวิเคราะห์การตลาดที่ปรับแต่งจากทุกแพลตฟอร์มหลักและสร้างรายงานที่กำหนดเองให้ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
  • กำหนดเวลาและเผยแพร่เนื้อหาบน Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn และ TikTok ด้วยการวางแผนที่ประสานกันโดยใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งโพสต์

ข้อจำกัดของ Sprout Social:

  • การจัดการหลายบัญชีอาจสร้างความสับสนและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่
  • Sprout ไม่ดึงข้อมูลความคิดเห็นจาก YouTube และไม่รวมโพสต์บางประเภทในรายงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อตัวชี้วัด
  • AI Assist มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น

ราคาของ Sprout Social:

  • มาตรฐาน: $249/เดือน
  • มืออาชีพ: $399/เดือน
  • ขั้นสูง: $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sprout Social:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

5. Ahrefs (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การแข่งขัน)

Ahrefs, หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่เราชื่นชอบสำหรับการตลาด B2B
ผ่าน:Ahrefs

หากฉันได้เรียนรู้อะไรในฐานะนักการตลาด ก็คือข้อมูลคือแรงขับเคลื่อนเบื้องหลัง กลยุทธ์ SEO ที่ประสบความสำเร็จ Ahrefs นำพลังนี้มาไว้ที่ปลายนิ้วของคุณ

Ahrefs เป็นแพลตฟอร์มการวิจัย SEO การวิเคราะห์ และการตรวจสอบที่ครอบคลุม ช่วยธุรกิจ B2B ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปรากฏตัวออนไลน์ ดึงดูดการเข้าชมที่ตรงเป้าหมายและพัฒนา ICP การตลาดของพวกเขา

เครื่องมือนี้มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาคำหลักที่มีการแข่งขันต่ำและโอกาสในการเขียนบล็อกรับเชิญเพื่อเสริมสร้างแผนการตลาดเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มันเพื่อติดตามกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs:

  • ระบุและแก้ไขปัญหา SEO บนเว็บไซต์ของคุณด้วยการตรวจสอบเว็บไซต์ (Website Audit) เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและการจัดอันดับที่ดีขึ้นในผลการค้นหา
  • ใช้ Rank Tracker เพื่อติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณบนเครื่องมือค้นหา พร้อมแสดงความคืบหน้าและจุดที่ควรปรับปรุงแบบเรียลไทม์
  • ทำการวิเคราะห์คู่แข่งโดยใช้ Site Explorer ค้นหาเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของพวกเขา และระบุโอกาสในการสร้างลิงก์ย้อนกลับ
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและโอกาสในการสร้างลิงก์ด้วย Content Explorer ช่วยให้คุณสร้างบทความที่น่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ข้อจำกัดของ Ahrefs:

  • คุณสมบัติพรีเมียมของ Ahrefs อาจมีราคาแพง ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ใช้หลายคน
  • ฟีเจอร์สำรวจเนื้อหา มักให้ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการค้นหาไอเดียเนื้อหาที่มีคุณภาพ
  • แผนใหม่มีข้อจำกัดการใช้งานที่เข้มงวด เช่น จำกัดเพียง 600 งานต่อเดือน

ราคาของ Ahrefs:

  • ไลท์: 129 ดอลลาร์/เดือน
  • มาตรฐาน: $249/เดือน
  • ขั้นสูง: $449/เดือน
  • องค์กร: $14,990/ปี

คะแนนและรีวิวจาก Ahrefs:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)

6. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)

Zapier, หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการตลาด B2B
ผ่าน:Zapier

Zapier คือตัวเชื่อมต่อที่ดีที่สุดสำหรับระบบเทคโนโลยีของคุณ ช่วยให้คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติและผสานรวมแอปพลิเคชันนับพันได้อย่างง่ายดาย

มีการผสานการทำงานมากกว่า 5,000 รายการ ช่วยให้คุณ สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง ที่ทำให้แคมเปญการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ดำเนินแคมเปญอีเมล, หรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า, Zapier ช่วยคุณทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปรับปรุงการตลาดโดยรวม.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier:

  • นำลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์ใหม่ไปยังซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B ของคุณ (เช่น Salesforce หรือ HubSpot) โดยอัตโนมัติเพื่อการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  • ส่งต่อข้อความสนับสนุนลูกค้าจากแพลตฟอร์มโซเชียลไปยัง Slack หรืออีเมล เพื่อเร่งเวลาการตอบกลับและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
  • เลือกจากแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 6,000 รายการ รวมถึง HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify และอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การตลาดของคุณ
  • ใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวางของ Zapier เพื่อสร้าง zaps (ระบบอัตโนมัติ) ที่กำหนดเองโดยใช้ทริกเกอร์ เงื่อนไข if-else และองค์ประกอบการทำงานจากแอปและแหล่งข้อมูลนับพัน
  • ใช้ประโยชน์จากคลังเทมเพลตอัตโนมัติสำเร็จรูปที่ครอบคลุม รวมถึงทริกเกอร์และองค์ประกอบการทำงานต่างๆ
  • สร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายผ่าน AI แบบสนทนาของ Zapier

ข้อจำกัดของ Zapier:

  • มีขีดจำกัดของจำนวนการแยกทางเชิงตรรกะใน Zapier
  • แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน แต่ Zapier ไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและการสร้างภาพข้อมูล

ราคาของ Zapier:

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $29.99/เดือน
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • บริษัท: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier:

  • รีวิว G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

7. Chatfuel (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการแชทบอท)

เครื่องมือแชทบอท ChatFuel.ai
ผ่านทาง:Chatfuel

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Chatfuel ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แชทบอทแบบกำหนดเอง ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะต้องการแชทบอทเพื่อช่วยในการขาย ขายสินค้าเพิ่มเติม ให้บริการลูกค้า หรือรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า คุณสามารถสร้างแชทบอทที่เหมาะสมได้เอง

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่แชทบอทตอบคำถามแบบใช่/ไม่ใช่ทั่วไป แต่เป็นบอทอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นบนเว็บไซต์, Facebook, WhatsApp และ Instagram เนื่องจาก Chatfuel เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ WhatsApp API คุณจึงได้รับเครื่องหมายยืนยันสีเขียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatfuel:

  • สร้างสถานการณ์การสนทนาอัตโนมัติที่สามารถเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้า แนะนำสินค้า และตอบคำถาม
  • ใช้ประโยชน์จากโมเดล ChatGPT ที่ติดตั้งไว้เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์มากขึ้นกับลูกค้า
  • แบ่งกลุ่ม, คัดกรอง, และส่งออกทุก ๆ ลีดที่แชทบอทของคุณรวบรวมไว้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Chatfuel
  • ผสานรวมกับเครื่องมือการตลาด B2B ที่จำเป็น เช่น Google Sheets, Calendly และ Zapier

ข้อจำกัดของ Chatfuel:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซของ Chatfuel ไม่ค่อยใช้งานง่ายและกระบวนการตั้งค่าใช้เวลานาน
  • Chatfuel มีข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและการสร้างโอกาสทางการขายเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับกลยุทธ์การตลาด B2B ที่ต้องการความครอบคลุมมาก

ราคาของ Chatfuel:

  • ธุรกิจ: $14.99/เดือน (Facebook และ Instagram)
  • ธุรกิจ: $34. 49/เดือน (Whatsapp)
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $300

คะแนนและรีวิว Chatfuel:

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

8. 6Sense (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)

ผ่านทาง:6Sense

6Sense เป็นเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นดีลที่มีกำไรได้ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของผู้ซื้อ และปิดการขายได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มรายได้ของคุณ

เครื่องมือการตลาดด้วย AI นี้ติดตามกิจกรรมของผู้ซื้อที่มีศักยภาพบนเว็บไซต์ของคุณและ ระบุเจตนาของผู้ซื้อ แบบเรียลไทม์ ความสามารถในการทำนายของมันช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าใหม่และค้นพบโอกาสในการขายเพิ่มเติมได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ Revenue AI ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคุณค้นหาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ทำนายยอดขายในอนาคต และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ชุดข้อมูล B2B ที่ถูกต้องและทันสมัยให้คุณได้รับข้อมูลธุรกิจล่าสุดที่คุณต้องการเพื่อกำหนดเป้าหมายการตลาดและการขายของคุณไปยังบัญชีที่พร้อมจะซื้อ ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณและใช้ทรัพยากรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6Sense AI ช่วยคุณปรับแต่งข้อความให้ตรงเป้าหมายเพื่อดึงดูดพวกเขาและจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติ—ทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ 6Sense:

  • ค้นพบบริษัทที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณหรือกำลังวิจัยคู่แข่งของคุณอย่างจริงจังด้วยข้อมูลเจตนาการซื้อขายระหว่างธุรกิจ (B2B)
  • สร้างแคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมายเข้าถึงธุรกิจและบุคคลเฉพาะเจาะจง พร้อมควบคุมตำแหน่งโฆษณาและงบประมาณ
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแคมเปญอีเมลที่เกี่ยวข้องและตรงกับแบรนด์ กระตุ้นให้เกิดการสนทนาและเพิ่มการนัดหมาย
  • ค้นพบสัญญาณการซื้อจากบุคคลที่สามที่ซ่อนอยู่ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อของคุณเพื่อสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับสูงในเวลาจริง

ข้อจำกัดของ 6Sense:

  • อินเตอร์เฟซโฆษณาสามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น พร้อมการมองเห็นข้อมูลที่ดีขึ้นสำหรับแต่ละโฆษณา
  • แม้ว่าการผสานรวมโดยทั่วไปจะค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง

6Sense การกำหนดราคา:

  • ฟรี
  • ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • การเติบโต: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

6Sense คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

9. เมตาดาต้า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโฆษณาและการสร้างความต้องการ)

เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด B2B - เมตาดาต้า
ผ่าน:เมทาดาตา

เมตาดาต้าคือ โซลูชันการตลาดดิจิทัล สำหรับธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่ช่วยอัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การสร้างกลุ่มเป้าหมาย การรันแคมเปญโฆษณา และการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้

ด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), Metadata สามารถเข้าใจโปรไฟล์ลูกค้าอุดมคติของคุณ, สร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง, จัดการแคมเปญหลายช่องทาง, และปรับให้เหมาะสมเพื่อผลกำไร. ด้วยวิธีนี้, คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเช่นการสร้างกลยุทธ์แบรนด์หรือการจัดการลูกค้าได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเมตาดาต้า:

  • เปิดตัวและจัดการการทดสอบแบบแยกช่องทางพร้อมกันในหลายช่องทาง และระบุโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย และข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เป้าหมายผู้ซื้อที่มีศักยภาพสูงผ่านทุกช่องทาง เช่น LinkedIn, Facebook และ Instagram
  • ติดตามและจัดสรรงบประมาณใหม่ไปยังแคมเปญที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
  • เสริมสร้างข้อมูลลูกค้าที่เพิ่งได้รับการแปลงด้วยคุณลักษณะทางธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 20 รายการ—โดยอัตโนมัติ
  • ใช้เกณฑ์พฤติกรรมหรือข้อมูลองค์กรเพื่อปรับแต่งองค์ประกอบของหน้าเว็บ เช่น หัวข้อ, หลักฐานทางสังคม, และข้อความให้เหมาะกับบุคลิกของผู้ซื้อ

ข้อจำกัดของเมตาดาต้า:

  • ราคาของเมตาดาต้าสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs) และสตาร์ทอัพ
  • คุณภาพและปริมาณของลีดบน Facebook ไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้

การกำหนดราคาข้อมูลเมตา:

  • ศูนย์กลางความต้องการเมตาดาตา: เริ่มต้นที่ $5,000/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวเมตาดาต้า:

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

10. Vimeo (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์)

Vimeo, หนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับการตลาด B2B
ผ่านทาง:Vimeo

91% ของคนดูวิดีโออธิบายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ. อย่างไรก็ตาม ผมมั่นใจว่า การตลาดผ่านวิดีโอเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์การตลาดของ SaaS ส่วนใหญ่.

Vimeo เป็น แพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมผ่านประสบการณ์วิดีโอที่น่าดึงดูด ด้วยเครื่องมือการจัดการที่ใช้งานง่าย คุณสามารถจัดระเบียบและปกป้องคลังวิดีโอของคุณได้อย่างปลอดภัย พร้อมการเข้าถึงที่ราบรื่นและการปกป้องเนื้อหาของคุณอย่างเต็มที่

ผสานวิดีโอของคุณเข้ากับเว็บไซต์ หน้าแลนดิ้ง และแคมเปญอีเมล เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นให้เกิดการแปลงเป็นลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Vimeo:

  • สร้างวิดีโอที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเพิ่มเอฟเฟกต์ ข้อความ และอื่นๆ เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
  • สตรีมกิจกรรมของคุณแบบสดหรือจัดให้ชมตามความต้องการ เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
  • เข้าถึงโอกาสทางรายได้โดยการสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณผ่านโฆษณา, การสมัครสมาชิก, และเครื่องมือสร้างรายได้อื่น ๆ, เปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำกำไรได้

ข้อจำกัดของ Vimeo:

  • เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอย่าง YouTube, Vimeo มีผู้ชมน้อยกว่า
  • มีข้อจำกัดในตัวเลือกการสร้างรายได้ ซึ่งอาจลดโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับธุรกิจ

ราคาของ Vimeo:

  • เริ่มต้น: $20/เดือน (60 วิดีโอ)
  • มาตรฐาน: $33/เดือน (120 วิดีโอ)
  • ขั้นสูง: $108/เดือน (500 วิดีโอ)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Vimeo:

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)

