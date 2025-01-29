10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด B2B

ด้วยผู้ซื้อ B2B ถึง 90%หันมาออนไลน์เพื่อค้นหาผู้จัดหาใหม่ การเชี่ยวชาญในโลกดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ
ในขณะเดียวกัน ก็มีความกดดันที่จะต้องทำทุกอย่าง ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายและมีส่วนร่วมกับลูกค้า ไปจนถึงการปรับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมให้เหมาะสมที่สุด
การรักษาความสอดคล้องของแบรนด์และการสื่อสารท่ามกลางความวุ่นวายนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย
จนกว่า AI จะเริ่มทำงาน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้พบกับเครื่องมือ AI หลายตัวสำหรับการตลาด B2B ในฐานะคนที่ทำงานด้านการตลาดอย่างลึกซึ้ง ฉันไม่เคยเห็นการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเช่นนี้มาก่อน
ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ B2B marketing จำนวน 10 รายการ พร้อมข้อดีข้อเสีย ราคา และรีวิว
แต่—ก่อนอื่นต้องทำสิ่งสำคัญก่อน ?
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการตลาด B2B?
การเลือกเครื่องมือการตลาด B2B ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่คือคุณสมบัติที่ฉันคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีในเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด B2B:
- การตลาดอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติ เพื่อช่วยทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดทางอีเมล การโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การตลาดเนื้อหา และอื่น ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น
- การผสานรวมกับ AI: เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด B2B สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำนายพฤติกรรม และร่างข้อความการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ และทำให้แคมเปญของคุณฉลาดขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น เครื่องมือการตลาดดิจิทัลของคุณควรเติบโตไปพร้อมกับคุณเช่นกัน ควรสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้ พร้อมฟีเจอร์และแผนการที่เหมาะสมทั้งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: เลือกเครื่องมือการตลาด B2B ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ควรมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย, ให้คะแนนตามศักยภาพ, และนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย
- การปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายสำหรับแดชบอร์ด รายงาน และเวิร์กโฟลว์ การมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการของทีมช่วยให้ทีม SaaS สามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
- ความร่วมมือ: เลือกซอฟต์แวร์การตลาด AI ที่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถแชร์บันทึก จัดการงาน และทำงานในแคมเปญต่างๆ ร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- ประหยัดงบประมาณ: สุดท้ายนี้ พิจารณาเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่ใช่แค่หาตัวเลือกที่ถูกที่สุด แต่ควรเลือกสิ่งที่คุ้มค่ากับคุณสมบัติและบริการที่ได้รับ ?
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด B2B ในปี 2024
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการตลาด B2B ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ นี่คือบทวิจารณ์ของเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด B2B:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน)
ลองนึกภาพว่าคุณมีงานการตลาดทั้งหมด โครงการ และการสื่อสารของคุณอยู่ในที่เดียว นั่นคือ ClickUp!
ฉันเลือกซอฟต์แวร์การตลาดของ ClickUpเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันในบรรดาเครื่องมือ AI สำหรับการตลาด B2B เพราะมันมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของทีม CRM การตลาด และการขาย
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ, การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมากกว่า 1,000 ระบบ, และห้องสมุดเทมเพลตที่ครอบคลุม, ClickUp ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว และพาการตลาด B2B ของคุณไปสู่ระดับใหม่
อย่างไรก็ตาม มีคุณสมบัติสองสามอย่างที่ฉันต้องการเน้นย้ำจากมุมมองทางการตลาดอย่างแน่นอน ทีมการตลาดขนาดใหญ่มักจะมีแคมเปญหลายสิบ (หลายร้อย?) ที่กำลังดำเนินการหรือเตรียมไว้ในทุกช่วงเวลา นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหา BAU และฟลายวีลโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถหยุดหมุนได้ ทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรียกว่าClickUp Automations ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ และใช้เวลามากเป็นอัตโนมัติ คุณสามารถประหยัดเวลาทำงานได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
*เราสร้างเนื้อหาจำนวนมากที่ ClickUp และในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณเนื้อหาสูง ClickUp Automations เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง เราอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้กระตุ้นการดำเนินการปรับปรุงตามอันดับของหน้าเว็บหลังจากระยะเวลาหนึ่งนับตั้งแต่การเผยแพร่ หากอันดับไม่ตรงตามที่เราคาดหวังไว้ เช่น ไม่ติดอันดับหน้าแรกภายใน 90 วัน ระบบจะสร้างการดำเนินการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเพื่อให้เราดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้าเว็บนั้น
ฉันยังชอบผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ด้วย นั่นคือClickUp Brain ซึ่งช่วยดูแลหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทีมการตลาดของเรา: เขียนข้อความที่ปราศจากข้อผิดพลาด ช่วยสร้างโครงร่างบล็อก จัดเรียงข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก และตอบคำถามทุกข้อเกี่ยวกับงานของเราใน ClickUp...นอกจากนี้ ยังสร้างรายงานสรุปประจำวันและสรุปการประชุมได้ในไม่กี่วินาทีอีกด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ยกระดับกลยุทธ์เนื้อหาด้วย AI: สร้างไอเดียแคมเปญ, สรุปเนื้อหา, บล็อก, กรณีศึกษา, อีเมล และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่เร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้รวดเร็วขึ้น
- วางแผนอย่างแม่นยำ: เปลี่ยนแผนระยะยาวให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ในแต่ละวันด้วยClickUp Calendar วางแผนและจัดตารางกิจกรรมการตลาด, การสัมมนาออนไลน์, การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการตลาด B2B อื่น ๆ
- ปรับปรุงเอกสารให้เป็นระเบียบ: สร้างและแบ่งปันสื่อการตลาด, แนวทางแบรนด์, และเอกสารผลิตภัณฑ์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยClickUp Docs
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: ติดตามตัวชี้วัดทางการตลาดที่สำคัญ เช่น การสร้างลูกค้าเป้าหมาย อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และผลตอบแทนจากการลงทุน ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อ ClickUp กับมากกว่า 200 การผสานการทำงานแบบเนทีฟ รวมถึง HubSpot, Slack, Zoom และอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมการตลาดของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก
- คุณสมบัติบางอย่างที่สามารถใช้งานได้บนเวอร์ชันเว็บอาจยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
2. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ)
HubSpotเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2Bที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในตลาด แพลตฟอร์มลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้รวมเครื่องมือสำหรับการตลาด การขาย การสนับสนุนลูกค้า และทีมปฏิบัติการเข้าด้วยกัน สำหรับบทความนี้ เราได้ศึกษาเกี่ยวกับ Marketing Hub
ซอฟต์แวร์การตลาด B2Bนี้มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย, อัตโนมัติกระบวนการขาย, พัฒนาแชทบอท, อัตโนมัติการเรียกเก็บเงิน, และสร้างและจัดการเนื้อหาในระดับใหญ่
HubSpot's Marketing Hub คือ ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ ที่ช่วยให้คุณดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ มันช่วยให้คุณสร้างการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ดำเนินแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้ และขยายธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot:
- พัฒนาแคมเปญโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและติดตามประสิทธิภาพในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้า
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าโดยละเอียดของผู้ซื้อเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหาและเลือกช่องทางสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- ใช้ประโยชน์จากชุด AI ของ HubSpot เพื่อร่างเนื้อหาการตลาด สร้างแชทบอท ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทำการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ได้ภายในไม่กี่นาที
- ใช้เครื่องมือรายงานขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าใจการเดินทางของลูกค้าของคุณ, ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ, และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองตามเงื่อนไขและตัวกระตุ้นเพื่อทำให้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล อีเมล และการแจ้งเตือนภายในเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- บันทึกข้อมูลติดต่อของผู้เข้าชมด้วยแบบฟอร์มแบบไดนามิก และเพิ่มข้อมูลเหล่านั้นลงในฐานข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ HubSpot:
- การเรียนรู้คุณสมบัติของมันต้องใช้เวลาและต้องการการสอนเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
- ราคาอาจสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือการตลาดดิจิทัล AI อื่น ๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ HubSpot:
- ฟรี
- Marketing Hub Starter: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน (3 ที่นั่ง, สัญญาแบบรายปี)
- Marketing Hub Enterprise: เริ่มต้นที่ $3600/เดือน (5 ที่นั่ง)
คะแนนและรีวิวของ HubSpot:
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (5000+ รีวิว)
3. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วยระบบ AI)
Surfer SEO, ขับเคลื่อนด้วย AI, มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหา. ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านการวิจัยคำค้นหา, Surfer ช่วยให้ธุรกิจของคุณสร้างเนื้อหาที่มีอันดับดีและดึงดูดผู้ชมเป้าหมายของคุณ.
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับการตลาด B2B เมื่อพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องมือค้นหา มันให้คะแนนเนื้อหาของฉันตามความหนาแน่นของคำหลัก, ความอ่านง่าย, ความยาว, การใช้หัวข้อ, และปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มอันดับ
เมื่อใดก็ตามที่ใครก็ตามในทีมของฉันหรือฉันทำการแก้ไข การแก้ไขเหล่านั้นจะปรากฏให้เห็นแบบเรียลไทม์พร้อมกับมาตรวัดคะแนน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer SEO:
- รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงบทความบล็อกและหน้าเว็บให้เหมาะสมที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาและอันดับการค้นหา
- พัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล วางแผนและจัดระเบียบหัวข้อเพื่อครอบคลุมกลุ่มเฉพาะอย่างครอบคลุม
- ใช้ Surfer AI เพื่อแทรกลิงก์ภายในโดยอัตโนมัติหรือปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมด้วยคีย์เวิร์ดเชิงความหมายภายในไม่กี่นาที
- ผสานรวมกับ Google Docs, WordPress, Jasper และอื่น ๆ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายและการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม
- ระบุรูปแบบ AI และภาษาที่ไม่เป็นธรรมชาติ และปรับปรุงโทนที่เป็นธรรมชาติของบทความของคุณด้วยฟีเจอร์ Humanizer
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- เครดิตสำหรับฟีเจอร์ Content Editor และ Audit จะหมดอายุในแต่ละรอบการเรียกเก็บเงินและไม่สามารถนำไปใช้ในรอบถัดไปได้
- โปรแกรมแก้ไข AI ใหม่มีราคาแพง ทำให้เข้าถึงได้ยากขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้รายบุคคล
- การวางงานวิจัยลงในกล่อง 'เนื้อหาเพิ่มเติม' ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขนาดของโทเค็นที่เล็ก ซึ่งทำให้ AI ลืมหรือมองข้ามข้อมูลส่วนใหญ่ที่ป้อนเข้าไป
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $89/เดือน (30 บทความ)
- ขนาด: $129/เดือน (100 บทความ)
- Scale AI: $219/เดือน (100 บทความและ 10 บทความ AI)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น:
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. สปราวต์ โซเชียล (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์)
การตลาด B2B ที่มีประสิทธิภาพต้องการมากกว่าการมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์—มันต้องการแนวทางที่มีกลยุทธ์ซึ่งสร้างผลกระทบที่แท้จริง. นี่คือจุดที่ Sprout Social เข้ามาช่วย.
Sprout Social เป็น แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร ที่นำเสนอฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วย AI การเผยแพร่ และการวิเคราะห์
Sprout Social สามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ทีมการตลาดและทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ความร่วมมือระดับโลกกับ Salesforce และการผสานรวมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถรักษาขั้นตอนการทำงานปัจจุบันได้อย่างราบรื่น ความสามารถด้าน AI ของระบบช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ และมุ่งเน้นความพยายามไปที่กลยุทธ์และการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social:
- ทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยไลบรารีที่ใช้ร่วมกัน ปฏิทิน และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ฟังการสนทนาทางสังคมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญและสกัดข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการตามความรู้สึกของลูกค้า
- ใช้ประโยชน์จาก Sprout Social AI เพื่อสร้างการค้นหาข้อมูลที่กำหนดเอง สร้างเนื้อหาโพสต์หรือคำบรรยาย รับคำแนะนำ และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การเผยแพร่
- รับการวิเคราะห์การตลาดที่ปรับแต่งจากทุกแพลตฟอร์มหลักและสร้างรายงานที่กำหนดเองให้ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- กำหนดเวลาและเผยแพร่เนื้อหาบน Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn และ TikTok ด้วยการวางแผนที่ประสานกันโดยใช้เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งโพสต์
ข้อจำกัดของ Sprout Social:
- การจัดการหลายบัญชีอาจสร้างความสับสนและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่
- Sprout ไม่ดึงข้อมูลความคิดเห็นจาก YouTube และไม่รวมโพสต์บางประเภทในรายงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อตัวชี้วัด
- AI Assist มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Sprout Social:
- มาตรฐาน: $249/เดือน
- มืออาชีพ: $399/เดือน
- ขั้นสูง: $499/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
5. Ahrefs (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การแข่งขัน)
หากฉันได้เรียนรู้อะไรในฐานะนักการตลาด ก็คือข้อมูลคือแรงขับเคลื่อนเบื้องหลัง กลยุทธ์ SEO ที่ประสบความสำเร็จ Ahrefs นำพลังนี้มาไว้ที่ปลายนิ้วของคุณ
Ahrefs เป็นแพลตฟอร์มการวิจัย SEO การวิเคราะห์ และการตรวจสอบที่ครอบคลุม ช่วยธุรกิจ B2B ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปรากฏตัวออนไลน์ ดึงดูดการเข้าชมที่ตรงเป้าหมายและพัฒนา ICP การตลาดของพวกเขา
เครื่องมือนี้มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาคำหลักที่มีการแข่งขันต่ำและโอกาสในการเขียนบล็อกรับเชิญเพื่อเสริมสร้างแผนการตลาดเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มันเพื่อติดตามกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ahrefs:
- ระบุและแก้ไขปัญหา SEO บนเว็บไซต์ของคุณด้วยการตรวจสอบเว็บไซต์ (Website Audit) เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและการจัดอันดับที่ดีขึ้นในผลการค้นหา
- ใช้ Rank Tracker เพื่อติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณบนเครื่องมือค้นหา พร้อมแสดงความคืบหน้าและจุดที่ควรปรับปรุงแบบเรียลไทม์
- ทำการวิเคราะห์คู่แข่งโดยใช้ Site Explorer ค้นหาเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของพวกเขา และระบุโอกาสในการสร้างลิงก์ย้อนกลับ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและโอกาสในการสร้างลิงก์ด้วย Content Explorer ช่วยให้คุณสร้างบทความที่น่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ Ahrefs:
- คุณสมบัติพรีเมียมของ Ahrefs อาจมีราคาแพง ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ใช้หลายคน
- ฟีเจอร์สำรวจเนื้อหา มักให้ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้ยากต่อการค้นหาไอเดียเนื้อหาที่มีคุณภาพ
- แผนใหม่มีข้อจำกัดการใช้งานที่เข้มงวด เช่น จำกัดเพียง 600 งานต่อเดือน
ราคาของ Ahrefs:
- ไลท์: 129 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $249/เดือน
- ขั้นสูง: $449/เดือน
- องค์กร: $14,990/ปี
คะแนนและรีวิวจาก Ahrefs:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
6. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
Zapier คือตัวเชื่อมต่อที่ดีที่สุดสำหรับระบบเทคโนโลยีของคุณ ช่วยให้คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติและผสานรวมแอปพลิเคชันนับพันได้อย่างง่ายดาย
มีการผสานการทำงานมากกว่า 5,000 รายการ ช่วยให้คุณ สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง ที่ทำให้แคมเปญการตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ดำเนินแคมเปญอีเมล, หรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า, Zapier ช่วยคุณทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปรับปรุงการตลาดโดยรวม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier:
- นำลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์ใหม่ไปยังซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B ของคุณ (เช่น Salesforce หรือ HubSpot) โดยอัตโนมัติเพื่อการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- ส่งต่อข้อความสนับสนุนลูกค้าจากแพลตฟอร์มโซเชียลไปยัง Slack หรืออีเมล เพื่อเร่งเวลาการตอบกลับและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- เลือกจากแอปของบุคคลที่สามมากกว่า 6,000 รายการ รวมถึง HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify และอื่นๆ เพื่อเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การตลาดของคุณ
- ใช้เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวางของ Zapier เพื่อสร้าง zaps (ระบบอัตโนมัติ) ที่กำหนดเองโดยใช้ทริกเกอร์ เงื่อนไข if-else และองค์ประกอบการทำงานจากแอปและแหล่งข้อมูลนับพัน
- ใช้ประโยชน์จากคลังเทมเพลตอัตโนมัติสำเร็จรูปที่ครอบคลุม รวมถึงทริกเกอร์และองค์ประกอบการทำงานต่างๆ
- สร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายผ่าน AI แบบสนทนาของ Zapier
ข้อจำกัดของ Zapier:
- มีขีดจำกัดของจำนวนการแยกทางเชิงตรรกะใน Zapier
- แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน แต่ Zapier ไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและการสร้างภาพข้อมูล
ราคาของ Zapier:
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $29.99/เดือน
- ทีม: $103. 50/เดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier:
- รีวิว G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- รีวิวจาก Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
7. Chatfuel (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดการแชทบอท)
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Chatfuel ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แชทบอทแบบกำหนดเอง ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะต้องการแชทบอทเพื่อช่วยในการขาย ขายสินค้าเพิ่มเติม ให้บริการลูกค้า หรือรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า คุณสามารถสร้างแชทบอทที่เหมาะสมได้เอง
อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่แชทบอทตอบคำถามแบบใช่/ไม่ใช่ทั่วไป แต่เป็นบอทอัจฉริยะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนจริง สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างราบรื่นบนเว็บไซต์, Facebook, WhatsApp และ Instagram เนื่องจาก Chatfuel เป็นผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของ WhatsApp API คุณจึงได้รับเครื่องหมายยืนยันสีเขียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatfuel:
- สร้างสถานการณ์การสนทนาอัตโนมัติที่สามารถเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้า แนะนำสินค้า และตอบคำถาม
- ใช้ประโยชน์จากโมเดล ChatGPT ที่ติดตั้งไว้เพื่อสร้างการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์มากขึ้นกับลูกค้า
- แบ่งกลุ่ม, คัดกรอง, และส่งออกทุก ๆ ลีดที่แชทบอทของคุณรวบรวมไว้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยคุณสมบัติ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Chatfuel
- ผสานรวมกับเครื่องมือการตลาด B2B ที่จำเป็น เช่น Google Sheets, Calendly และ Zapier
ข้อจำกัดของ Chatfuel:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซของ Chatfuel ไม่ค่อยใช้งานง่ายและกระบวนการตั้งค่าใช้เวลานาน
- Chatfuel มีข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและการสร้างโอกาสทางการขายเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับกลยุทธ์การตลาด B2B ที่ต้องการความครอบคลุมมาก
ราคาของ Chatfuel:
- ธุรกิจ: $14.99/เดือน (Facebook และ Instagram)
- ธุรกิจ: $34. 49/เดือน (Whatsapp)
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $300
คะแนนและรีวิว Chatfuel:
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. 6Sense (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
6Sense เป็นเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นดีลที่มีกำไรได้ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของผู้ซื้อ และปิดการขายได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มรายได้ของคุณ
เครื่องมือการตลาดด้วย AI นี้ติดตามกิจกรรมของผู้ซื้อที่มีศักยภาพบนเว็บไซต์ของคุณและ ระบุเจตนาของผู้ซื้อ แบบเรียลไทม์ ความสามารถในการทำนายของมันช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าใหม่และค้นพบโอกาสในการขายเพิ่มเติมได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
นอกจากนี้ Revenue AI ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคุณค้นหาลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ทำนายยอดขายในอนาคต และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ชุดข้อมูล B2B ที่ถูกต้องและทันสมัยให้คุณได้รับข้อมูลธุรกิจล่าสุดที่คุณต้องการเพื่อกำหนดเป้าหมายการตลาดและการขายของคุณไปยังบัญชีที่พร้อมจะซื้อ ช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณและใช้ทรัพยากรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6Sense AI ช่วยคุณปรับแต่งข้อความให้ตรงเป้าหมายเพื่อดึงดูดพวกเขาและจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติ—ทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดทั้งหมดเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ 6Sense:
- ค้นพบบริษัทที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณหรือกำลังวิจัยคู่แข่งของคุณอย่างจริงจังด้วยข้อมูลเจตนาการซื้อขายระหว่างธุรกิจ (B2B)
- สร้างแคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมายเข้าถึงธุรกิจและบุคคลเฉพาะเจาะจง พร้อมควบคุมตำแหน่งโฆษณาและงบประมาณ
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างแคมเปญอีเมลที่เกี่ยวข้องและตรงกับแบรนด์ กระตุ้นให้เกิดการสนทนาและเพิ่มการนัดหมาย
- ค้นพบสัญญาณการซื้อจากบุคคลที่สามที่ซ่อนอยู่ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อของคุณเพื่อสร้างแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับสูงในเวลาจริง
ข้อจำกัดของ 6Sense:
- อินเตอร์เฟซโฆษณาสามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น พร้อมการมองเห็นข้อมูลที่ดีขึ้นสำหรับแต่ละโฆษณา
- แม้ว่าการผสานรวมโดยทั่วไปจะค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็อาจมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
6Sense การกำหนดราคา:
- ฟรี
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- การเติบโต: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
6Sense คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. เมตาดาต้า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโฆษณาและการสร้างความต้องการ)
เมตาดาต้าคือ โซลูชันการตลาดดิจิทัล สำหรับธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่ช่วยอัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การสร้างกลุ่มเป้าหมาย การรันแคมเปญโฆษณา และการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้
ด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), Metadata สามารถเข้าใจโปรไฟล์ลูกค้าอุดมคติของคุณ, สร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง, จัดการแคมเปญหลายช่องทาง, และปรับให้เหมาะสมเพื่อผลกำไร. ด้วยวิธีนี้, คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเช่นการสร้างกลยุทธ์แบรนด์หรือการจัดการลูกค้าได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเมตาดาต้า:
- เปิดตัวและจัดการการทดสอบแบบแยกช่องทางพร้อมกันในหลายช่องทาง และระบุโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย และข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- เป้าหมายผู้ซื้อที่มีศักยภาพสูงผ่านทุกช่องทาง เช่น LinkedIn, Facebook และ Instagram
- ติดตามและจัดสรรงบประมาณใหม่ไปยังแคมเปญที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
- เสริมสร้างข้อมูลลูกค้าที่เพิ่งได้รับการแปลงด้วยคุณลักษณะทางธุรกิจที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 20 รายการ—โดยอัตโนมัติ
- ใช้เกณฑ์พฤติกรรมหรือข้อมูลองค์กรเพื่อปรับแต่งองค์ประกอบของหน้าเว็บ เช่น หัวข้อ, หลักฐานทางสังคม, และข้อความให้เหมาะกับบุคลิกของผู้ซื้อ
ข้อจำกัดของเมตาดาต้า:
- ราคาของเมตาดาต้าสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs) และสตาร์ทอัพ
- คุณภาพและปริมาณของลีดบน Facebook ไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้
การกำหนดราคาข้อมูลเมตา:
- ศูนย์กลางความต้องการเมตาดาตา: เริ่มต้นที่ $5,000/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวเมตาดาต้า:
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Vimeo (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดวิดีโอด้วยปัญญาประดิษฐ์)
91% ของคนดูวิดีโออธิบายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ. อย่างไรก็ตาม ผมมั่นใจว่า การตลาดผ่านวิดีโอเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในกลยุทธ์การตลาดของ SaaS ส่วนใหญ่.
Vimeo เป็น แพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมผ่านประสบการณ์วิดีโอที่น่าดึงดูด ด้วยเครื่องมือการจัดการที่ใช้งานง่าย คุณสามารถจัดระเบียบและปกป้องคลังวิดีโอของคุณได้อย่างปลอดภัย พร้อมการเข้าถึงที่ราบรื่นและการปกป้องเนื้อหาของคุณอย่างเต็มที่
ผสานวิดีโอของคุณเข้ากับเว็บไซต์ หน้าแลนดิ้ง และแคมเปญอีเมล เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นให้เกิดการแปลงเป็นลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Vimeo:
- สร้างวิดีโอที่น่าทึ่งได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเพิ่มเอฟเฟกต์ ข้อความ และอื่นๆ เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่น
- สตรีมกิจกรรมของคุณแบบสดหรือจัดให้ชมตามความต้องการ เพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
- เข้าถึงโอกาสทางรายได้โดยการสร้างรายได้จากวิดีโอของคุณผ่านโฆษณา, การสมัครสมาชิก, และเครื่องมือสร้างรายได้อื่น ๆ, เปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ทำกำไรได้
ข้อจำกัดของ Vimeo:
- เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอย่าง YouTube, Vimeo มีผู้ชมน้อยกว่า
- มีข้อจำกัดในตัวเลือกการสร้างรายได้ ซึ่งอาจลดโอกาสในการสร้างรายได้สำหรับธุรกิจ
ราคาของ Vimeo:
- เริ่มต้น: $20/เดือน (60 วิดีโอ)
- มาตรฐาน: $33/เดือน (120 วิดีโอ)
- ขั้นสูง: $108/เดือน (500 วิดีโอ)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vimeo:
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)
แม่แบบการตลาดที่ปรับแต่งได้ โดย ClickUp
ต้องการปรับปรุงการตลาดของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตการตลาดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp! เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประหยัดเวลาและยกระดับแคมเปญของคุณ
1. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดย ClickUpช่วยให้การโพสต์บนหน้าโซเชียลมีเดียของคุณมีความสม่ำเสมอด้วยการจัดเตรียมโพสต์ล่วงหน้า เทมเพลตนี้ช่วยให้การคิดไอเดียและการจัดตารางเวลาโพสต์โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดย:
- การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสำเร็จของการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
- การสร้างแผนที่ง่ายต่อการติดตามสำหรับการสร้างเนื้อหาและประหยัดเวลา
- ติดตามแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
3. แม่แบบทีมการตลาด
เนื่องจากทีมที่ทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติในองค์กรต่างๆ การรักษาศูนย์กลางการดำเนินงานที่รวมศูนย์จึงเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากช่องว่างและปัญหาในกระบวนการทำงานจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
เทมเพลตทีมการตลาดของ ClickUpมอบโซลูชันที่ช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสามารถขยายตัวไปพร้อมกับธุรกิจได้ โดยรวบรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพิ่มความโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการทีมง่ายขึ้นโดย:
- การทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตน
- การเสริมสร้างการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในทีม
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
4. แม่แบบแผนการตลาดเนื้อหา
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการจัดการแคมเปญที่ดำเนินอยู่ ClickUp มีทุกอย่างพร้อมให้คุณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเนื้อหาโดย ClickUp มันช่วยให้คุณสร้างวิธีการวางแผนที่มีโครงสร้าง ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและทำให้เนื้อหาของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มุ่งเน้นที่กลยุทธ์เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มผลกระทบสูงสุด
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนและสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการการตลาด
มุ่งเน้นความพยายามของคุณ ติดตามความก้าวหน้า ปรับกลยุทธ์ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการการตลาดของ ClickUp เทมเพลตนี้ให้โครงสร้าง ความชัดเจน และเครื่องมือในการสร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยให้คุณ:
- ดูกลยุทธ์การตลาดของคุณถูกนำไปใช้ในช่องทางต่าง ๆ
- ติดตามความคืบหน้าให้สอดคล้องกับงบประมาณและกรอบเวลาอย่างถูกต้อง
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นในกลยุทธ์และโครงการต่างๆ
6. แม่แบบรายงานการตลาด
รายงานการตลาดก็เหมือนกับหนังสือเล่าเรื่องที่บอกให้เราทราบว่าธุรกิจกำลังทำผลงานได้ดีเพียงใดกับการตลาดของตน แต่การสร้างรายงานเหล่านี้อาจเป็นเรื่องที่ยาก!
นั่นคือตอนที่ฉันหันมาใช้เทมเพลตรายงานการตลาดของ ClickUp มันเหมือนเครื่องมือวิเศษที่ทำให้ง่ายขึ้นในการ:
- ติดตามกิจกรรมการตลาดและวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
- สร้างกราฟและภาพที่ให้ความเข้าใจลึกซึ้งเพื่อช่วยอธิบายเรื่องราว
- เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุดสำหรับการตลาด B2B?
ในบรรดาเครื่องมือการตลาดด้วย AI เหล่านี้ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือการจัดการแคมเปญและเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมสำหรับฉัน
ClickUp ผสานเทคโนโลยี AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เสริมสร้างการร่วมมือในทีม, และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน, ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับนักการตลาด B2B ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตลาดดิจิทัลของตน.
สำหรับผู้ที่พร้อมยกระดับการตลาดของคุณด้วยศักยภาพอันทรงพลังของ ClickUpลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!