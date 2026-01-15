10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ONES.com สำหรับทีมในปี [year]

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหลาย ๆ ตัว ONES.com ก็มีทั้งผู้ชื่นชอบและนักวิจารณ์ หากคุณอยู่ที่นี่ คุณอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มหลัง
ในขณะที่ ONES.com มีรีวิวเชิงบวกมากมายและตอบโจทย์ในหลายๆ ด้านตามเอกสาร ทีมหลายทีมกลับพบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยาก นอกจากนี้ยังรายงานว่าฟีเจอร์การทำงานร่วมกันยังมีไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกันเพื่อให้งานสำเร็จ
ทีมส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ต้องการซอฟต์แวร์ มากขึ้น พวกเขาต้องการเครื่องมือที่น้อยลงแต่สามารถสื่อสารกันได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทโดยเฉลี่ยใช้งานแอป SaaS มากกว่า 100 ตัวอยู่แล้ว และบริบทสำคัญก็สูญหายไปทุกครั้งที่ใครสักคนสลับแท็บ
ดังนั้นเราจึงได้ดูว่าทีมต่างๆ ใช้เครื่องมืออะไรเมื่อ ONES.com ไม่ตอบโจทย์
เราได้ประเมินทางเลือกยอดนิยมของ ONES.com โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการ:
- รวมงาน
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง
- ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบที่ใช้งานได้จริง และ
- ปรับขนาดเมื่อทีมเติบโต
มาแยกแยะกันเถอะ
ทางเลือกของ ONES.com ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|การกำหนดราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบจัดการงานแบบครบวงจรด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมทุกขนาด
|คลิกอัพ เบรน และ ซูเปอร์ เอเจนต์ เพื่อทำงานอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบท
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|จิรา
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile สำหรับตลาดระดับกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การจัดการสปรินต์ขั้นสูงและการจัดการงานค้าง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $9.05 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Trello
|การจัดการงานแบบ Kanban ที่มองเห็นได้สำหรับทีมขนาดเล็ก
|กระดานลากและวางที่ใช้งานง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|โนชั่น
|เอกสารที่ยืดหยุ่นและการจัดการความรู้สำหรับทีมสตาร์ทอัพถึงระดับกลาง
|ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีความสามารถของวิกิ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|อาสนะ
|การประสานงานระหว่างทีมข้ามสายงานสำหรับทีมระดับกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|แบบจำลองข้อมูล Work Graph ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและงานในพื้นที่ทำงานของคุณ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|วันจันทร์
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมธุรกิจขนาดกลางถึงองค์กร
|ระบบการทำงานด้วยภาพพร้อมการผสานการทำงานกว่า 200 รายการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Wrike
|การจัดการทรัพยากรสำหรับองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|การตรวจทานขั้นสูงและการอนุมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|เบสแคมป์
|การสื่อสารทีมและโครงการที่ง่ายสำหรับทีมเล็กและเอเจนซี
|การจัดการโครงการที่เรียบง่าย ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Zoho Projects
|ทีมที่กำลังเติบโตที่คำนึงถึงงบประมาณ
|เครื่องมือ PM ที่ครบครันในราคาที่เอื้อมถึง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|สมาร์ทชีต
|การติดตามโครงการในรูปแบบตารางสำหรับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ
|อินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคยพร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูง
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/ผู้ใช้/เดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ONES.com ที่ควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกบางตัวสำหรับ ONES.com ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนา บางคนมุ่งเน้นไปที่เอกสาร, การประสานงาน, หรือการอัตโนมัติ. บางตัวพยายามทำทุกอย่าง—แต่มีเพียงตัวเดียวที่ทำได้อย่างแท้จริง. ให้เราเริ่มต้นกับตัวนั้นก่อน ซึ่งก็คือ ClickUp.
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบครบวงจรด้วย AI)
ลองนึกภาพสัปดาห์ทั่วไป
แผนงานของคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง งานอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง การสนทนาเกิดขึ้นในแชท เอกสารต่างๆ ถูกฝังไว้ที่ไหนสักแห่ง ทุกการอัปเดตต้องคัดลอก วาง หรืออธิบายซ้ำในสิ่งที่เคยมีอยู่แล้ว—แค่ในแอปที่แตกต่างกัน
การขยายตัวของงานในลักษณะนี้คือสาเหตุที่ทำให้หลายทีมที่ใช้เครื่องมืออย่าง ONES.com ประสบปัญหาติดขัด
ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
แทนที่จะบังคับให้ทีมต้องจัดการโครงการ รอบๆ เครื่องมือของพวกเขา ClickUp นำ งาน โครงการ เอกสาร การสนทนา ระบบอัตโนมัติ และ AI มารวมไว้ใน Converged AI Workspace เดียว ผลลัพธ์คือ? การสลับงานน้อยลง ช่องว่างน้อยลง และ "งานเกี่ยวกับงาน" น้อยลงมาก
ระบบหนึ่งสำหรับการวางแผน, การดำเนินการ, และการปรับปรุงงาน
ใน ClickUp โครงการของคุณไม่ใช่เพียงภาชนะที่แยกออกจากกัน แต่เป็นระบบที่มีชีวิต
เอกสารของคุณเชื่อมโยงกับงานต่างๆงานแต่ละงานใน ClickUpเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่แชร์ร่วมกัน การสนทนาเกิดขึ้นในClickUp Chat ซึ่งอยู่ในที่เดียวกับการทำงาน คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาไปเชื่อมโยงข้อมูลในใจภายหลัง ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การวางแผนสปรินต์ หรือการดำเนินงานข้ามแผนก ทุกอย่างจะเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
นั่นคือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดที่ทีมสังเกตเห็นเมื่อย้ายออกจากเครื่องมือที่เน้นโครงสร้างอย่างมากแต่ล้มเหลวในการทำงานร่วมกันในแต่ละวัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างขั้นตอนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของทีมคุณอย่างแท้จริงด้วยการจัดการงานที่ยืดหยุ่นใน ClickUp Tasks รวมถึงClickUp Custom Fieldsสำหรับการติดตามข้อมูลเฉพาะ,ClickUp Multiple Assigneesสำหรับการแบ่งปันความรับผิดชอบ, และClickUp Task Dependenciesเพื่อให้มั่นใจว่างานดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง
ใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp—เร่งด่วน, สูง, ปกติ, หรือต่ำ—เพื่อชี้แจงสิ่งที่ทีมของคุณควรให้ความสำคัญต่อไป
เห็นงานในแบบที่คุณต้องการ
ไม่ใช่ทุกคนที่คิดเป็นรายการ หรือกระดาน หรือไทม์ไลน์
คุณและทีมของคุณสามารถสลับระหว่างมุมมอง ClickUp มากกว่า 15แบบได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำ งานเดียวกันสามารถแสดงเป็นรายการสำหรับการดำเนินงาน เป็นบอร์ดสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile เป็นแผนภูมิแกนต์สำหรับผู้จัดการโครงการ หรือเป็นปฏิทินสำหรับผู้บริหารได้
ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง
ClickUp ไม่ได้มองว่าระบบอัตโนมัติและ AI เป็นเพียงส่วนเสริม แต่ถูกสร้างขึ้นบนเอกสาร งาน และการแชทของคุณ โดยอ้างอิงบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp ที่ติดตั้งไว้แล้ว ทีมงานสามารถกำจัดงานซ้ำซากที่เสียเวลา เช่น การอัปเดตสถานะ การมอบหมายงาน และการแจ้งเตือน โดยไม่ต้องเขียนโค้ด และด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของคุณจะเข้าใจบริบทเฉพาะ แทนที่จะเป็นเพียงคำตอบทั่วไป
คุณสามารถใช้มันเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณได้ สรุปหัวข้องานที่ยาว สร้างการอัปเดต ดำเนินการต่างๆ เช่น การสร้างและมอบหมายงาน หรือการสร้างเอกสารและรายงานของโปรเจกต์ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันที่ข้อมูลของคุณอยู่
คุณสามารถกล่าวถึง @brain ในความคิดเห็นได้เช่นกัน เหมือนกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีในที่ที่คุณกำลังทำงานอยู่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เครื่องมือ AI ส่วนใหญ่จะรอคำสั่ง แต่ClickUp Super Agentsไม่รอ
ซูเปอร์เอเจนต์คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่คุณสามารถมอบหมายงาน, ระบุในความคิดเห็น, หรือกระตุ้นผ่านเหตุการณ์ได้—เหมือนกับเพื่อนร่วมทีมมนุษย์ พวกเขาดำเนินการ การกระทำแบบรอบข้าง, ตามกำหนดเวลา, หรือตามการกระตุ้น ในงาน, เอกสาร, และแชท โดยใช้บริบทของเวิร์กสเปซทั้งหมดและความรู้ของบริษัทเพื่อดำเนินการอย่างอิสระ
นั่นหมายความว่าคุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตามอุปสรรคสำคัญ การสร้างรายงานประจำสัปดาห์ หรือการยกระดับความเสี่ยง โดยไม่ต้องแจ้ง AI ทุกครั้งด้วยตนเอง คุณเป็นผู้นำ ส่วน Super Agents ของคุณจะเป็นผู้ดำเนินการต่อ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์ได้ที่นี่ 👇🏽
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงในยุคที่เครื่องมือมีมากมายคืออะไร? มันคือวิธีที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วได้อย่างราบรื่น—ไม่ว่าจะเป็น Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce และอีกหลายร้อยเครื่องมือ แทนที่จะบังคับให้เปลี่ยนทั้งหมด ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการธุรกิจที่รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบพื้นที่สำหรับทีมหรือโครงการที่ยืดหยุ่นด้วยโฟลเดอร์เฉพาะและรายการงานเพื่อการจัดการบริบทแบบรวมศูนย์โดยใช้ลำดับชั้นโครงการของ ClickUp
- เลือกจากเทมเพลต ClickUpกว่า 1,000 แบบ เพื่อตั้งค่าการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การทำงานด้านเนื้อหา กระบวนการ CRM และอื่นๆ
- รักษาแผนงานและการทำงานของคุณให้เชื่อมโยงกันด้วยClickUp Docs ที่ซึ่งเอกสารโครงการ บันทึกการประชุม และ SOPs อยู่เคียงข้างกับงานที่เกี่ยวข้อง
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUpเพื่อสร้างและแก้ไขเนื้อหาพร้อมกับทีมของคุณ
- ติดตาม KPI และวัดความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ ซึ่ง AI Cards จะสรุปข้อมูลเชิงลึกเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- ประสบการณ์การใช้งานบนเดสก์ท็อปดีกว่าแอปมือถือสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นจากผู้ใช้ G2ระบุว่า:
ความยืดหยุ่นของ ClickUp เป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรา เราได้ปรับแต่งพื้นที่ทำงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของธุรกิจเราแทนที่จะปรับกระบวนการของเราให้เข้ากับเครื่องมือ เราใช้มันในทุกแผนกตั้งแต่ความสำเร็จของลูกค้า การเติบโต การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และเทคโนโลยี และการมีทุกอย่างในที่เดียวได้สร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งและการมองเห็นที่ชัดเจน สถานะที่กำหนดเอง ฟิลด์ต่างๆ ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดช่วยให้เราดำเนินการการต้อนรับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การผสานรวม และการติดตามภายในได้อย่างราบรื่น โดยพึ่งพาอีเมลและการติดตามผลน้อยลงมาก
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงจะรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ด้วย AI, ClickUp นำงาน, โครงการ, เอกสาร, วิกิ, แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์)
หากทีมของคุณพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อหารายได้ วันทำงานของคุณอาจเริ่มต้นด้วยงานค้าง
เรื่องราวที่รอการขัดเกลา. ข้อบกพร่องที่แข่งขันกับฟีเจอร์. เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ครอบคลุมหลายทีม. การปล่อยเวอร์ชันที่ผูกติดกับสิ่งที่ต้องพึ่งพาซึ่งไม่สามารถเลื่อนได้. ในโลกนี้ เครื่องมือโครงการที่เบาบางจะพังทลายอย่างรวดเร็ว.
แต่Jira ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ ทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile ตั้งแต่ตอนที่คุณสร้างโครงการ ทุกอย่างจะถูกจัดโครงสร้างรอบ ๆ บักล็อก, สปรินต์, และเวิร์กโฟลว์ ความเข้มงวดนี้อาจเป็นจุดแข็งสำหรับทีมวิศวกรรม แต่มันก็หมายความว่า Jira จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อ ทุกคนที่ใช้มันเข้าใจ Agile อย่างลึกซึ้ง
Jira ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออย่าง Confluence, Bitbucket และ Jira Service Management เมื่อทำงานร่วมกัน พวกมันจะสร้างระบบที่ผสานรวมกันอย่างแน่นแฟ้นสำหรับทีมซอฟต์แวร์ ข้อแลกเปลี่ยนคือ การทำงานร่วมกัน เอกสาร และการสื่อสารมักจะ กระจายอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Atlassian หลายตัว แทนที่จะอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- วางแผนและดำเนินการสปรินต์ด้วยบอร์ด Scrum และ Kanban ที่กำหนดไว้, บักล็อก, และสวิมเลน
- ติดตามงานในระดับใหญ่โดยใช้เอปิค, เวอร์ชัน, และแผนที่ถนนขั้นสูงเพื่อการมองเห็นข้ามทีม
- ค้นหาและรายงานปัญหาด้วยภาษาค้นหา Jira (JQL) เพื่อการกรองที่แม่นยำและข้อมูลเชิงลึก
- ใช้ Atlassian Intelligence ที่ติดตั้งมาในตัวเพื่อสรุปปัญหา, สร้างกรณีทดสอบจากข้อกำหนด, และค้นหาการทำงานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ Jira
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือทีมข้ามสายงาน
- ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแผนพรีเมียมและส่วนเสริมจากตลาด
- การทำงานร่วมกันมักต้องใช้ Jira ร่วมกับเครื่องมือเพิ่มเติมของ Atlassian
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $9.05/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $18. 30/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 7,300+)
- Capterra: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจากCapterraแชร์ความคิดเห็นที่หลากหลาย:
มันดีสำหรับการติดตามข้อบกพร่องของโมเดลและการวางแผนสปรินต์ ฉันสามารถเห็นงานที่รอดำเนินการสำหรับการปรับใช้ได้ กระดานคัมบังช่วยให้ฉันย้ายงานจากกำลังทำไปยังเสร็จได้อย่างง่ายดาย...บางครั้งมันโหลดช้ามาก ปุ่มและการตั้งค่ามากเกินไปทำให้ฉันสับสน การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ง่ายๆ ใช้เวลามากเกินไป มันรู้สึกหนักสำหรับโปรเจกต์เล็กๆ
👀 คุณรู้หรือไม่? แม้ว่า Jira จะทรงพลังสำหรับนักพัฒนา แต่ ClickUp ก็มีฟีเจอร์แบบ Agile ที่เทียบเคียงได้—รวมถึงสปรินต์, คะแนนเรื่องราว, และแผนภูมิการเผาผลาญ—ภายในแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า ซึ่งองค์กรของคุณทั้งหมดสามารถใช้ได้
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบ Kanban ที่เน้นภาพ)
Trelloเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการงานที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน จุดเด่นของ Trelloคือกระดาน Kanban ซึ่งเป็นระบบง่าย ๆ ของการ์ดและคอลัมน์ที่ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการย้ายโน้ตติดผนัง
ความเรียบง่ายนั้นคือจุดแข็งที่สุดของ Trello และข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของมัน
เมื่อการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น ทีมมักจะเริ่มเพิ่ม Power-Ups กฎการทำงานอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อระบบต่างๆ เพื่อทำให้ Trello สามารถทำงานได้มากขึ้น ในจุดนี้ สิ่งที่เริ่มต้นเป็นเครื่องมือภาพที่เบาและใช้งานง่ายอาจเริ่มรู้สึกหนักและยืดเยื้อ โดยเฉพาะเมื่อมีการรายงาน ความพึ่งพา หรือการประสานงานข้ามทีมเข้ามาเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- มองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ทันทีด้วยกระดานคัมบังที่ใช้งานง่ายและการลากและวางการ์ด
- ทำให้การกระทำที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติด้วยกฎและตัวกระตุ้นแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Butler
- สร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อสรุปการ์ด สร้างรายการตรวจสอบ หรือระดมความคิด
- แชร์ความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยการสะท้อนการ์ดข้ามบอร์ดหลายบอร์ด
ข้อจำกัดของ Trello
- กระดานขนาดใหญ่ที่มีบัตรหลายพันใบอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ
- แผนฟรีและแผนระดับล่างจำกัดการทำงานอัตโนมัติและการปรับแต่ง
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับความพึ่งพาที่ซับซ้อนหรือโครงการที่มีหลายชั้น
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $12/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2รายงานว่า:
ฉันชอบใช้ Trello สำหรับการจัดการโครงการและงานต่างๆ เพราะมันช่วยในการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันและทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ...บางครั้งการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและโครงการระยะยาวก็เป็นเรื่องยาก
📚 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs Trello: เครื่องมือจัดการโครงการไหนชนะ?
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่ยืดหยุ่นและการจัดการความรู้)
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างซึ่งบังคับให้คุณอยู่ในรายการและขั้นตอนการทำงาน ระบบบล็อกของ Notion ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานตามที่คุณต้องการได้ ระบบนี้ผสานการบันทึกข้อมูล เอกสาร วิกิ ฐานข้อมูล ปฏิทิน และการติดตามโครงการแบบเบา ๆ ไว้ในอินเตอร์เฟซที่ยืดหยุ่นเพียงหนึ่งเดียว ทำหน้าที่เป็นทั้งระบบการจัดการโครงการและระบบการจัดการความรู้ในตัวเดียว
คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงงานกับเอกสาร เปลี่ยนมุมมองใด ๆ ให้เป็นกระดานหรือปฏิทิน และฝังสื่อและไฟล์ไว้ตรงจุดที่ทำงานได้
ความยืดหยุ่นนั้นมาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนบางอย่างNotionไม่ได้บังคับให้มีโครงสร้าง ซึ่งหมายความว่าการสร้างระบบโครงการที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาและการออกแบบอย่างรอบคอบ และถึงแม้ว่ามันจะรองรับมุมมองฐานข้อมูลและการติดตามงาน แต่มันไม่ได้มีระบบอัตโนมัติที่ลึกซึ้งหรือการวางแผนทรัพยากรขั้นสูงเหมือนเครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้ในตัว Notion AI เพื่อเขียน, สรุปการวิจัย, และคิดค้นไอเดียได้โดยตรงภายในเอกสารของคุณ
- สร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุมด้วยหน้าเว็บซ้อนกัน, สื่อหลากหลาย, และการแก้ไขแบบร่วมมือ
- จัดการเวลาของคุณควบคู่ไปกับงานและโครงการของคุณด้วยปฏิทิน Notion
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยการใช้หนึ่งในเทมเพลตหลายพันที่สร้างโดยชุมชน Notion
ข้อจำกัดของ Notion
- แนวทาง "หน้ากระดาษเปล่า" อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น และการสร้างระบบที่ซับซ้อนต้องใช้เวลาลงทุนอย่างมาก
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงในเวิร์กสเปซที่มีหน้าหลายพันหน้าหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน Capterraแชร์ว่า:
ฉันสามารถบันทึกไอเดียแคมเปญ บันทึกของลูกค้า และตารางงานไว้ในที่เดียวได้ ทำให้ไม่ต้องใช้เอกสารสเปรดชีตและลดความสับสนในนาทีสุดท้าย... ฉันไม่ชอบที่หน้าเพจที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกกลัว และการเริ่มต้นใช้งานต้องมีการพูดคุยมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
5. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานระหว่างทีมข้ามสายงาน)
คุณกำลังประสบปัญหาในการเชื่อมโยงจุดระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทของคุณกับงานประจำวันของทีมหรือไม่? เมื่อการทำงานเกิดขึ้นในแผนกที่แยกจากกัน คุณจะขาดมุมมองที่ชัดเจนในการเห็นว่าโครงการต่างๆ กำลังดำเนินไปอย่างไรทั่วทั้งองค์กร ความไม่สอดคล้องนี้หมายความว่าทีมอาจยุ่งแต่ไม่เกิดประสิทธิผล ทำงานในสิ่งที่ไม่ได้ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายสำคัญให้ก้าวหน้า
Asanaแก้ไขปัญหานี้ด้วยการประสานงานข้ามสายงานในระดับที่กว้างขวาง โมเดลข้อมูล Work Graph ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล งาน และเป้าหมายอย่างชาญฉลาด ผลลัพธ์คือ ผู้นำจะได้รับความชัดเจนในทุกระดับ
และแม้ว่าฟีเจอร์ AI ของมันจะไม่มาแทนที่กลยุทธ์การจัดการโครงการของคุณ แต่ก็สามารถสรุปข้อมูลเชิงลึกและแนะนำการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- เชื่อมโยงการทำงานกับเป้าหมายของบริษัทผ่านมุมมองพอร์ตโฟลิโอ การจัดแนวเชิงกลยุทธ์ และการรายงานแบบเรียลไทม์
- สร้างเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วย AI Studio ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างภาพงานด้วยรายการ บอร์ด ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และมุมมองปริมาณงานสำหรับการวางแผนทรัพยากร
- ปรับการทำงานในระดับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับสูงของบริษัท และติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดขั้นสูง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกระดับเริ่มต้น โดยเฉพาะเมื่อชำระเงินแบบรายเดือน
- มันไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ทำงานเดียวสำหรับเอกสาร + งาน + การสื่อสาร ดังนั้นคุณอาจต้องลงทุนในเครื่องมืออื่นเพิ่มเติม
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานความกังวลเกี่ยวกับการต่ออายุอัตโนมัติและการเรียกเก็บเงิน
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิวจาก G2 กล่าวว่า:
มุมมองภาพต่าง ๆ เช่น รายการ, บอร์ด, และไทม์ไลน์ ช่วยให้มองเห็นความสำคัญและกำหนดเวลาได้ง่ายขึ้นในทันที นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติและการผสานการทำงานยังช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกันอยู่เสมอ... เครื่องมือขั้นสูงหลายอย่าง เช่น ไทม์ไลน์, เป้าหมาย, และการรายงาน มีให้ใช้เฉพาะในแผนที่มีราคาแพงกว่า ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่ากัน?
6. วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
หากกระบวนการของทีมคุณมีความเป็นเอกลักษณ์ และเครื่องมือการจัดการโครงการสำเร็จรูปทั่วไปไม่ตอบโจทย์mondayอาจเป็นตัวเลือกที่ดี monday's Work OS ที่ยืดหยุ่นได้เสนอการปรับแต่งอย่างกว้างขวางผ่านบอร์ดที่มีสีสันและภาพที่ชัดเจนรวมถึงการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสามารถเชื่อมโยงงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ฝังการอนุมัติไว้ในขั้นตอนการทำงาน และตั้งค่าการทำงานซ้ำได้ แต่เนื่องจากคุณสร้างขั้นตอนการทำงานหลายอย่างจากองค์ประกอบแบบโมดูลาร์ ทีมงานที่ไม่มีแผนแม่บทกระบวนการที่ชัดเจนอาจใช้เวลาในการออกแบบมากกว่าการทำงานจริง
คุณสมบัติเด่นประจำวันจันทร์
- ใช้คอลัมน์มากกว่า 20 ประเภทที่แตกต่างกัน รวมถึงสถานะ สูตร และการพึ่งพา เพื่อสร้างบอร์ดที่สมบูรณ์แบบของคุณ
- สร้างสูตรการทำงานอัตโนมัติแบบ "ถ้าเกิดสิ่งนี้, ก็ทำสิ่งนั้น" เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ โดยมีการจำกัดการดำเนินการที่แตกต่างกันตามแผนของคุณ
- สลับระหว่างมุมมองตาราง, คันบัน, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, แผนภูมิ, และปริมาณงานเพื่อดูข้อมูลของคุณจากมุมมองต่าง ๆ
- ใช้ monday AI Assistant เพื่อสร้างงาน สร้างเนื้อหา และแม้กระทั่งสร้างสูตรที่ซับซ้อน
- เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่แยกจากกันแต่เชื่อมต่อสำหรับการจัดการงาน, CRM, การพัฒนาซอฟต์แวร์, และการบริการลูกค้า
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- การกำหนดราคาตามจำนวนที่นั่งจะขายเป็นชุด (เช่น 3, 5, 10 ที่นั่งต่อครั้ง) ซึ่งอาจทำให้คุณต้องจ่ายเงินสำหรับที่นั่งที่คุณไม่ต้องการ
- ข้อกำหนดการเรียกเก็บเงินสำหรับผู้เข้าพักอาจสร้างความสับสนและอาจนำไปสู่การอัปเกรดแผนบริการโดยไม่คาดคิด
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (10,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2แบ่งปันทั้งข้อดีและข้อเสีย:
ฉันชอบที่ฉันมีทุกตัวเลือกที่เป็นไปได้ในการติดตามงาน กำหนดงานให้กับทีมของฉัน และกำหนดขั้นตอนสำคัญในกระบวนการ...ระบบอัตโนมัติดูเหมือนจะขัดข้องเป็นครั้งคราว ฉันอยากเห็นมันทำงานได้ดีขึ้นและอาจจะมีผู้จัดการคอยจัดการการเชื่อมต่อที่ขัดข้องแต่ละจุดโดยการได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมันขัดข้อง
📚 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. Monday: เครื่องมือไหนที่เหมาะกับคุณ?
7. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรขององค์กร)
เอเจนซี่การตลาดหรือครีเอทีฟของคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการกำลังคนและกระบวนการอนุมัติที่วุ่นวาย เมื่อขาดความชัดเจนว่าใครทำงานหนักเกินไปและใครว่าง คุณไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าและโครงการล่าช้า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานครีเอทีฟกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลและข้อความแชทต่างๆ ทำให้กระบวนการอนุมัติวุ่นวายและเกิดการแก้ไขซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบ
หากนั่นฟังดูเหมือนคุณระบบการจัดการทรัพยากรและกระบวนการตรวจสอบเอกสารของWrike อาจช่วยคุณได้ ผู้ใช้ชื่นชอบWrikeเนื่องจากคุณสมบัติการร่วมมือและแดชบอร์ด ซึ่งช่วยให้การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายและเอกสารที่ต้องส่งมอบง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- จัดการงานที่ทำซ้ำด้วย Work Intelligence ชุดเครื่องมือ AI ที่รวมถึงผู้ช่วยสำหรับการถามตอบ การคาดการณ์ความเสี่ยงสำหรับโครงการ และตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์
- มองเห็นปริมาณงานของทีมแบบเรียลไทม์เพื่อตัดสินใจจัดสรรบุคลากรอย่างมีข้อมูลและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
- ตรวจสอบและอนุมัติสินทรัพย์สร้างสรรค์มากกว่า 30 ประเภท รวมถึงวิดีโอและเอกสาร ด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายบนภาพ
- จัดระเบียบงานในหลายมิติโดยการติดแท็กกับงาน โครงการ และโฟลเดอร์เพื่อการรายงานที่ยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Wrike
- ความซับซ้อนและเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตั้งค่าสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ระดับของการสนับสนุนลูกค้าที่คุณได้รับมักขึ้นอยู่กับแพ็กเกจราคาที่คุณเลือกใช้
- ไม่เหมาะกับการติดตามโครงการที่มีน้ำหนักเบาหรือโครงการเฉพาะกิจ
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $25/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraได้กล่าวไว้:
โดยรวมแล้ว ประสบการณ์ของฉันกับ Wrike ให้คะแนน 3 ดาวเต็ม มันทรงพลังและชัดเจนว่าสามารถทำได้ แต่การใช้งานรู้สึกหนักกว่าที่ควรจะเป็น การเรียนรู้ค่อนข้างยาก และแม้เมื่อคุณเข้าใจแล้ว การใช้งานในแต่ละวันก็ยังไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
8. เบสแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างง่ายและโครงการ)
Basecampใช้แนวทาง เรียบง่าย ในการทำงาน จุดแข็งที่สุดของมันคือการไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อนเกินไป และเน้นที่พื้นฐานที่ทำออกมาได้ดี ทีมงานหลายทีมที่ไม่ได้ต้องการระบบการทำงานที่ซับซ้อนหรือการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งชื่นชอบว่าสมาชิกใหม่สามารถเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว เห็นสิ่งที่ต้องทำ และเริ่มมีส่วนร่วมได้ทันที
นี่ทำให้เหมาะสำหรับทีมเล็ก ๆ หรือเอเจนซีที่ต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนและการติดตามโครงการพื้นฐานโดยไม่ต้องมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น
ในขณะเดียวกัน ความเรียบง่ายนั้นก็มีข้อจำกัด Basecamp ไม่มีฟีเจอร์ในตัวเช่น การเชื่อมโยงงาน การรายงานขั้นสูง หรือเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติที่คุณจะพบในแพลตฟอร์มการจัดการงานสมัยใหม่ มันถูกออกแบบมาเพื่อ แทนที่อีเมลที่กระจัดกระจายและสเปรดชีตที่ทำแบบเฉพาะกิจ ไม่ใช่เพื่อจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ซับซ้อนหรือกระบวนการอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- หัวข้อการหารือแบบรวมศูนย์สำหรับแต่ละโครงการ พร้อมด้วยกระดานข้อความที่แทนที่การสื่อสารทางอีเมลที่กระจัดกระจาย
- รับปฏิทินโครงการที่ใช้ร่วมกันเพื่อติดตามกำหนดเวลาสำคัญและเหตุการณ์สำคัญ
- ใช้ Campfire chat ห้องแชทแบบเรียลไทม์สำหรับการสนทนาทีมอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการในแต่ละโครงการ
- ขอให้ทีมของคุณอัปเดตสถานะตามกำหนดเวลาที่ซ้ำกันโดยใช้การตรวจสอบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างที่พบในเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลา และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ไม่มีระบบจัดการทรัพยากรในตัวเพื่อติดตามความสามารถของทีมหรือปริมาณงาน
- โครงสร้างแบบแบนของมันอาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรที่บริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- ข้อดี: $15/ผู้ใช้/เดือน
- บวกไม่จำกัด: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี, สำหรับทั้งทีม)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บน G2รู้สึกว่าความเรียบง่ายเป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดของ Basecamp:
งาน, การสนทนา, ไฟล์, และไทม์ไลน์สามารถค้นหาได้ง่าย ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนและการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมา ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนการจัดการโครงการให้กลายเป็นงานประจำ... การขาดรายงานขั้นสูง, การเชื่อมโยงงานที่ละเอียด, และมุมมองที่ยืดหยุ่น ทำให้ยากต่อการจัดการทีมที่ใหญ่หรือมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกแทน Basecamp ที่ดีที่สุด
9. Zoho Projects (เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโตและคำนึงถึงงบประมาณ)
ธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดเล็กของคุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่? คุณกังวลเกี่ยวกับราคาในระดับองค์กรหรือไม่?
Zoho Projectsผสานการจัดการงานและเป้าหมายสำคัญ แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลา การติดตามปัญหา การรายงาน และระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานไว้ในศูนย์กลางโครงการที่คุ้มค่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงบประมาณจำกัด และเมื่อไม่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI อย่างลึกซึ้งหรือพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง (มีแอปมากกว่า 50 แอป) คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือแชท ระบบ CRM ปฏิทิน และแอปอื่นๆ ที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วได้ นี่เป็นข้อดีเพิ่มเติมหากคุณชอบระบบแบบแยกส่วนมากกว่าแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- สร้างไทม์ไลน์โครงการแบบภาพพร้อมการเชื่อมโยงงานและการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตบนแผนภูมิแกนต์
- บันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานในตัวและระบบเชื่อมต่อใบแจ้งหนี้
- เข้าถึงโมดูลเฉพาะสำหรับการระบุ ติดตาม และแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาสำหรับทีมซอฟต์แวร์
- เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับแอป Zoho อื่นๆ เช่น Zoho CRM, Zoho Desk และ Zoho Books
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติโดยใช้แผนผังกระบวนการทำงานและกฎเกณฑ์
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การพึ่งพาของงานและรายงานอาจรู้สึกพื้นฐานสำหรับทีมใหญ่
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกจาก AI มีข้อจำกัด
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $10/ผู้ใช้/เดือน
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (840+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?
หลายบทวิจารณ์ใน G2สะท้อนความรู้สึกเดียวกัน:
ฉันชอบวิธีที่มันจัดระเบียบงานผ่านงานที่ต้องทำ, จุดสำคัญ, และแผนภูมิแกนต์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาได้ในพริบตา ฉันชื่นชมคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็น, การแชร์ไฟล์, และฟีดกิจกรรม ซึ่งทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว...ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Zoho Projects รู้สึกค่อนข้างแออัดเมื่อจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อน และมีเส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการทำงานอัตโนมัติและการพึ่งพา
10. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการในรูปแบบสเปรดชีต)
Smartsheetผสานความคุ้นเคยของสเปรดชีตเข้ากับโครงสร้างของเครื่องมือบริหารโครงการ หากคุณและทีมเคยต้องการให้สเปรดชีตสามารถทำอะไรได้มากกว่าเดิม—เช่น แสดงไทม์ไลน์โครงการอย่างชัดเจน, อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน, หรือรวมศูนย์การรายงาน—Smartsheet มอบทุกสิ่งนี้ไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
การจัดวางช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ Excel ที่มีทักษะสูง ในขณะที่เพิ่มความสามารถในการจัดการโครงการที่ทรงพลังเข้าไปด้วย Smartsheet ยังรองรับมุมมองโครงการหลายรูปแบบ (ตาราง, ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, การ์ด) และเชื่อมโยงกลับไปยังแผ่นงานเดียวกัน เพื่อให้แผนงานและความคืบหน้าของคุณสอดคล้องกันอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ใช้แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบ low-code เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและข้ามสายงาน
- ได้รับประโยชน์จากมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับรัฐบาล เช่น การรับรอง FedRAMP Moderate และการรับรอง DoD IL4 ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับงานภาครัฐ
- มาตรฐานกระบวนการและได้รับการมองเห็นระดับพอร์ตโฟลิโอผ่านศูนย์ควบคุม
👀 คุณรู้หรือไม่?
📌 FedRAMP ระดับปานกลาง หมายความว่า Smartsheet ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาให้สามารถจัดการข้อมูลที่มีความเสี่ยงปานกลาง—ข้อมูลที่ไม่ได้รับการจัดระดับความลับแต่ยังคงต้องการการปกป้องอย่างเข้มงวด (เช่น การดำเนินงานภายในหน่วยงาน ข้อมูลผู้รับเหมา กระบวนการทำงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล)
📌 DoD IL4 (ระดับผลกระทบ 4) หมายความว่า Smartsheet สามารถใช้ได้โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาและผู้รับเหมาของกระทรวงฯ สำหรับข้อมูลที่มีการควบคุมและไม่เป็นความลับ ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึงอย่างเข้มงวด
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- รูปแบบของสูตรมีความแตกต่างจาก Excel ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ขั้นสูงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมาก
- ประสิทธิภาพอาจลดลงในแผ่นงานที่มีจำนวนแถวมากเกินกว่า 20,000 แถว
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้คุณสมบัติพรีเมียมและตัวเชื่อมต่อ
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (21,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
นี่คือข้อดีและข้อเสียจากรีวิวของ Capterra โดยตรง:
Smartsheet ช่วยให้การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมมีความยืดหยุ่น พร้อมการอัปเดตและความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ เราสามารถจัดระเบียบงานภายในทีมและมอบหมายงานได้ตามความจำเป็น...การจัดรูปแบบข้อความและการนำทางใน Smartsheet สำหรับงานต่างๆ อาจใช้เวลามากหากไม่มีประสบการณ์ในการใช้งาน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Smartsheet ที่ดีที่สุด
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมของ ONES.com สำหรับทีมของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ONES.com ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ระบบปัจจุบันของคุณรู้สึกจำกัด ทีมพัฒนาอาจเลือกใช้ Jira เพื่อการควบคุมที่ดีกว่า ในขณะที่ผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายอาจชอบ Trello หรือ Basecamp
แต่ถ้าความท้าทายหลักของคุณคือ การกระจายบริบท—งานอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง เอกสารอยู่อีกที่หนึ่ง การสนทนาอยู่ที่อื่น และระบบอัตโนมัติถูกเพิ่มเข้ามาทีหลัง—การเปลี่ยน ONES.com เป็นเครื่องมือเฉพาะทางอื่นจะไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอ
ในกรณีเหล่านั้น ทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดคือแพลตฟอร์มที่รวมการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ: การวางแผน การดำเนินการ การทำงานร่วมกัน การทำงานอัตโนมัติ และ AI แพลตฟอร์มเช่น ClickUp
🧠 เกร็ดความรู้: มีทีมมากกว่า 4 ล้านทีมที่ใช้ ClickUp แล้ว และ~97% ของพวกเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp!
อยากรู้ไหมว่าพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเป็นอย่างไร?ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
เครื่องมือการจัดการโครงการสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติการนำเข้าสำหรับไฟล์ CSV หรือ Excel และบางตัวมีการช่วยเหลือการโยกย้ายข้อมูลโดยเฉพาะสำหรับทีมใหญ่ คุณสามารถส่งออกข้อมูลของคุณจาก ONES.com, กำหนดค่าฟิลด์ให้ตรงกับโครงสร้างของแพลตฟอร์มใหม่, และทำการทดสอบการนำเข้าด้วยโครงการเดียว ก่อนที่จะโยกย้ายทุกอย่าง
แม้ว่าทางเลือกหลายทางจะมีแผนให้บริการฟรี แต่โดยทั่วไปแล้วไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านคุณสมบัติ ความปลอดภัย และการสนับสนุน แผนให้บริการฟรีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประเมินฟังก์ชันหลักของเครื่องมือก่อนตัดสินใจใช้แผนชำระเงินที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นไปที่การติดตามงาน เครื่องมือที่ใช้ AI จะก้าวไปไกลกว่าการติดตามงานอย่างง่ายโดยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด และสรุปข้อมูลเพื่อประหยัดเวลาของคุณ AI ที่ตระหนักถึงบริบทอย่างแท้จริง เช่น ClickUp Brain เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ เอกสาร และการสนทนาของคุณ เพื่อให้การช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระยะเวลาในการเริ่มต้นใช้งานอาจแตกต่างกันไป ตั้งแต่ไม่กี่วันสำหรับเครื่องมือที่เรียบง่าย ไปจนถึงหลายสัปดาห์สำหรับแพลตฟอร์มองค์กรที่มีความซับซ้อน วิธีการที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์หลักที่ช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญที่สุดของทีมคุณก่อน แล้วค่อยๆ แนะนำความสามารถขั้นสูงเพิ่มเติมในภายหลัง