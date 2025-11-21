วิธีที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการซิงค์การปฐมนิเทศ

ความล้มเหลวในสัปดาห์แรกเป็นเรื่องจริง
พนักงานใหม่ต้องรอรับแล็ปท็อป โทรศัพท์ และการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ในขณะที่พยายามทำความเข้าใจนโยบายและเครื่องมือต่าง ๆ ผู้จัดการเองก็ลำบากในการฝึกอบรมพวกเขา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ต้องวิ่งวุ่นจัดการเรื่องจุกจิกให้เสร็จสิ้น 🏃🏻💨
ในขณะเดียวกัน องค์กรต่างๆ กำลังลงทุนถึง62% ของเวลาและงบประมาณไปกับกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทุ่มทรัพยากรเข้าไปแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง
คุณต้องการระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และรักษาการสื่อสารการปฐมนิเทศให้อยู่ในระเบียบ
ฟังดูไม่จริงใช่ไหม? แต่นั่นคือสิ่งที่ClickUpทำได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ ClickUp SyncUps สำหรับการรับเข้าทำงานใหม่ นอกจากนี้เรายังจะดูว่า ClickUp สามารถทำอะไรได้มากกว่าการโทรผ่านวิดีโอเพื่อเชื่อมต่องาน เอกสาร และทีมในหนึ่งพื้นที่ทำงานได้อย่างไร 🧑💻
ทำไมการซิงค์ข้อมูลตอนเริ่มต้นจึงมีความสำคัญสำหรับพนักงานใหม่?
สัปดาห์แรกของพนักงานใหม่เป็นตัวกำหนดบรรยากาศสำหรับทุกสิ่งที่ตามมา
ท่ามกลางหน้าจอ ตารางเวลา และใบหน้าต่างๆ ที่กระจัดกระจาย การซิงค์การปฐมนิเทศเป็นจุดสัมผัสพื้นฐานที่พนักงานใหม่เริ่มรู้สึกได้รับการสนับสนุนและรับรู้ข้อมูล
นอกจากนี้ การศึกษาพบว่าการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและการสนับสนุนจากผู้บริหารในช่วงแรกช่วยให้นายจ้างใหม่ปรับตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต ความพึงพอใจในงาน และการรักษาพนักงานไว้ได้ พนักงานที่รู้สึกว่าได้รับการมองเห็นและได้รับการสนับสนุนในช่วงการปรับตัวเข้ากับองค์กรใหม่จะมีส่วนร่วมในระยะยาวมากขึ้น โดย87% รายงานว่ามีความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟ้นมากขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์กับทีมในช่วงแรก
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการตรวจสอบการเข้าร่วมแบบสดโดยใช้ซอฟต์แวร์ฝึกอบรม:
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร: แสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐาน ค่านิยม พิธีกรรมที่ไม่เป็นทางการ และพลวัตของทีมในเวลาจริง
- ชี้แจงความคาดหวัง: หารือเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบทบาท, ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน, และ 우선순위ในระยะแรก
- ตอบคำถามเบื้องต้น: ตรวจจับความไม่แน่นอนหรือความเข้าใจผิดก่อนที่มันจะลุกลาม
- ติดตามความคืบหน้าของทีม: รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการปรับตัวของพนักงานใหม่
- เสริมสร้างความสัมพันธ์: ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, และเพื่อนร่วมงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาจาก PubMed พบว่าโปรแกรมการปฐมนิเทศที่มี โครงสร้างชัดเจนช่วยให้ชีวิตของมืออาชีพรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาด แรงงานง่ายขึ้นมากผู้ที่ได้รับการปฐมนิเทศอย่างเหมาะสมสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้นและรู้สึกมั่นใจมากกว่าผู้ที่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเอง
ความท้าทายทั่วไปในการซิงค์การปฐมนิเทศ
แม้การซิงค์ที่มีเจตนาดีก็อาจพบอุปสรรคได้ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- การจัดตารางเวลา ระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายสรรหา ที่ปรึกษา และพนักงานใหม่ อาจกลายเป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างวุ่นวายระหว่างหลายเขตเวลา
- การให้ข้อมูลมากเกินไป ในการซิงค์เริ่มต้น (นโยบาย, เครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, การแนะนำทีม) โดยไม่มีแผนที่เป็นขั้นตอนหรือโครงสร้าง อาจทำให้พนักงานใหม่สับสนได้
- การสูญเสียบริบทระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการอาจนำไปสู่ความสับสนหากทั้งสองฝ่ายครอบคลุมหัวข้อที่ทับซ้อนกันหรือไม่สอดคล้องกัน เช่น ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ หรือเป้าหมาย
- การจัดการกับปัญหาทางเทคโนโลยีและลอจิสติกส์ เช่น ฮาร์ดแวร์ล่าช้า การเชื่อมต่อไม่ดี หรือข้อมูลการเข้าถึงที่หายไป สามารถทำให้การเริ่มต้นใช้งานในวันแรกเกิดปัญหาได้
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการซิงค์ระยะไกลอาจเป็นเรื่องยากเมื่อพนักงานใหม่รู้สึกลังเลที่จะเปิดกล้องหรือถามคำถาม
📮 ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat คุณสามารถเชื่อมโยงหัวข้อสนทนาของคุณกับโครงการและงานเฉพาะได้ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
ClickUp SyncUps คืออะไรและให้ประโยชน์อะไรกับทีม HR?
ClickUp SyncUpsเป็นคุณสมบัติการประชุมวิดีโอและเสียงที่ติดตั้งไว้ในตัวภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ออกแบบมาเพื่อให้การประชุมซิงค์ข้อมูลสำหรับการเริ่มต้นใช้งานใหม่รวดเร็วขึ้น มีความร่วมมือมากขึ้น และเต็มไปด้วยบริบทที่เกี่ยวข้อง
และมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการลดระยะเวลาการปรับตัวเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถมีส่วนร่วมได้เร็วขึ้น
ด้วยการซิงค์ข้อมูลอย่างรวดเร็วทั้งหมดที่รวมศูนย์อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ClickUp SyncUps ช่วยสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น นี่คือวิธีการ:
- รวมศูนย์การสื่อสารการปฐมนิเทศทั้งหมด: จัดการเซสชันการปฐมนิเทศแบบสดภายใน ClickUp โดยตรง ทำให้ข้อความ เอกสาร และงานการปฐมนิเทศทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
- ทำให้การจัดตารางและการเข้าถึงง่ายขึ้น: เปิดใช้งาน SyncUps ได้โดยตรงจากช่องแชทหรือข้อความส่วนตัวใน ClickUpและเชื่อมโยงกับกิจกรรมในปฏิทินเพื่อการจัดตารางที่ง่ายดาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ให้พนักงานใหม่สามารถถามคำถาม แบ่งปันหน้าจอ และโต้ตอบกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- จับและรักษาบริบท: บันทึกการโทรและสร้างบทถอดความโดยอัตโนมัติเพื่อให้การสนทนาที่สำคัญ ความคาดหวัง และขั้นตอนต่อไปไม่สูญหาย
- เชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลา: ให้ทีม HR และพนักงานใหม่มีส่วนร่วมอยู่เสมอด้วยการสนับสนุนผ่านมือถือและมินิเพลเยอร์ ไม่ว่าจะทำงานจากระยะไกลหรือใช้งานงานต่าง ๆ ใน ClickUp
ดูว่า ClickUp สามารถเร่งกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร:
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเริ่มมีความเป็นทางการค่อนข้างเร็ว บริษัท National Cash Register (NCR)มักได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทแรกที่มีแผนกบุคคลโดยเฉพาะประมาณปี 1901 พวกเขาดูแลเรื่องความปลอดภัย ข้อร้องเรียน การฝึกอบรมหัวหน้างาน ฯลฯ
วิธีใช้ ClickUp SyncUps สำหรับกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
ClickUp SyncUps เปลี่ยนกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีปฏิสัมพันธ์ นี่คือวิธีต้อนรับพนักงานใหม่ด้วยSyncUps:
ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งานการซิงค์การเริ่มต้นใช้งาน อย่างรวดเร็ว
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเวลาการประชุมปฐมนิเทศของคุณ ณ จุดที่คุณทำงาน
เพื่อเริ่มการซิงค์อัพทันทีจากช่องแชทใด ๆ:
1. เปิดช่องแชทที่ต้องการแล้วคลิกไอคอน SyncUps ที่มุมขวาบน
2. ข้อความจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในช่องเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมได้
เพื่อเริ่มต้นการซิงค์อัพสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวในการแนะนำงาน:
1. เปิดงานการเริ่มต้นใช้งานที่เกี่ยวข้องกับช่องทางหรือข้อความโดยตรงกับสมาชิกในทีมของคุณ
2. คลิกไอคอน SyncUps
3. ข้อความในช่องแจ้งเตือนทีม/บุคคลด้วยเสียงเรียกให้เข้าร่วมทันที
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เชื่อมต่อทุกการสนทนาในการปฐมนิเทศผ่าน ClickUp Chat
ที่นี่ การสนทนาจะไม่จบลงด้วยคำว่า 'เดี๋ยวฉันจะติดตาม' เพราะคุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ เชิญคนเข้าร่วม SyncUps และกำหนดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ ด้วยการเข้าถึงแชทบนมือถือ ทีม HR และพนักงานใหม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น แม้ในขณะที่กำลังเดินทาง
ขั้นตอนที่ 2: เชิญพนักงานใหม่และสมาชิกทีม HR
เมื่อ SyncUps ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว เชิญผู้เข้าร่วมด้วยเพียงไม่กี่คลิก:
1. ใช้ปุ่ม เชิญผู้เข้าร่วม ในมินิเพลเยอร์หรือโหมดเต็มหน้าจอเพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วม
2. ค้นหาและเลือกสมาชิก (หรือพนักงานใหม่) ที่จะเชิญ พวกเขาจะได้รับป๊อปอัพที่มีเสียงเรียกและสามารถเข้าร่วมหรือปฏิเสธได้
3. คุณยังสามารถคัดลอกลิงก์การโทร (ผ่านเมนู '…') และวางลงในคำเชิญปฏิทินหรือกระทู้แชทได้
เมื่อคุณได้เชิญพนักงานใหม่และทีม HR ของคุณเข้าร่วม SyncUp แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนวันแรกของการทำงาน
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกขั้นตอนที่สมาชิกใหม่ในทีมของคุณต้องทำในช่วงสัปดาห์แรกๆ เทมเพลตนี้สร้างขึ้นสำหรับทีม HR ที่ต้องการระบบที่ชัดเจนและทำงานร่วมกันได้ในการจัดการงานปฐมนิเทศระหว่างแผนกต่างๆ
เทมเพลต HR ฟรีนี้มอบความยืดหยุ่นให้คุณในการติดตามความคืบหน้าของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ตัวอย่างเช่น รายการตรวจสอบพนักงานใหม่จะแสดงงานทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามขั้นตอนของการปฐมนิเทศ เช่น ก่อนวันแรก, วันแรก, สัปดาห์แรก และ สัปดาห์ที่สอง ครอบคลุมสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น การกรอกเอกสาร การตั้งค่าอุปกรณ์ การฝึกอบรมเฉพาะตำแหน่ง และการแนะนำจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
🔍 คุณรู้หรือไม่? งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบริษัท—ไม่ใช่แค่ผ่านเอกสารทางการเท่านั้น แต่รวมถึงผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร —มีผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีและลดความตั้งใจที่จะลาออก
ขั้นตอนที่ 3: แชร์หน้าจอของคุณเพื่อแนะนำพนักงานใหม่
การแชร์หน้าจอเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิต ไม่ว่าคุณจะกำลังอธิบายนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล อธิบายวิธีการบันทึกวันลา หรือแนะนำพื้นที่ทำงาน ClickUp ของบริษัท
เพื่อแบ่งปันหน้าจอของคุณในระหว่างการประชุม SyncUps ให้คลิกที่ไอคอนหน้าจอที่ด้านล่างของการโทร และเลือกที่จะแบ่งปันแท็บ, หน้าต่าง, หรือหน้าจอทั้งหมด
⚡️ คลังแม่แบบ: ทำให้พนักงานใหม่ของคุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรกด้วยแม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงาน กำหนดการฝึกอบรม และตรวจสอบแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 4: จับบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยบทถอดความและสรุป
รักษาการสนทนาในการปฐมนิเทศพนักงานของคุณให้ถูกต้องและเข้าถึงได้ง่ายด้วยฟีเจอร์การบันทึกของ SyncUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกด้วยตนเองและรับรองว่าการสนทนาในการปฐมนิเทศจะถูกบันทึกไว้ สามารถค้นหาได้ และแชร์ต่อได้
นี่คือวิธีการสร้างบันทึกการประชุมและสรุปเนื้อหา:
1. เริ่มหรือเข้าร่วม SyncUp ของคุณจากแชทหรืองาน
2. คลิกไอคอนบันทึกเพื่อเริ่มการบันทึกเซสชัน
3. สัญลักษณ์แสดงการบันทึกจะปรากฏขึ้นในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบว่าการประชุมกำลังถูกบันทึก
4. หลังจากการประชุม ให้ไปที่แท็บ SyncUps ในClips Hubเพื่อเข้าถึงเซสชันที่บันทึกไว้ของคุณ
5. ในแถบด้านขวา ให้เลือก บันทึกการสนทนา เพื่อดูบันทึกที่มีการระบุเวลาของทุกสิ่งที่ได้พูดคุยไว้
6. คลิก สรุป เพื่อสร้างสรุปโดยใช้ AI ที่เน้นประเด็นสำคัญ ข้อควรปฏิบัติ และขั้นตอนต่อไปได้ทันที
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เคยพลาดการอัปเดตสำคัญที่ซ่อนอยู่ในข้อความต้อนรับหรือไม่?ClickUp Brainพร้อมช่วยคุณแล้ว สรุป AI จะดึงประเด็นสำคัญจากเอกสารการต้อนรับหรือ SyncUps โดยอัตโนมัติ พร้อมรายการตรวจสอบและรายการดำเนินการที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ช่วยให้พนักงานใหม่จัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานฝ่ายการตลาดคนใหม่ถามในแพลตฟอร์มแชทว่า'ฉันจะหาแนวทางแบรนด์ของเราได้ที่ไหน?' ClickUp Brain สามารถแสดงเอกสารที่ถูกต้องขึ้นมาทันที สรุปประเด็นสำคัญ และแม้กระทั่งสร้างงานติดตามผล เช่น 'ตรวจสอบแนวทางแบรนด์ก่อนการฝึกอบรมด้านการออกแบบ'
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผน 30-60-90 วันของ ClickUpเพื่อมอบแผนที่ชัดเจนสำหรับความสำเร็จให้กับพนักงานใหม่หรือสมาชิกทีมที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ตั้งเป้าหมายและจุดสำคัญในแต่ละช่วง (30, 60, และ 90 วัน) พร้อมบันทึกความคืบหน้าและรายการที่ต้องดำเนินการตั้งแต่วันแรก
ขั้นตอนที่ 5: เชื่อมโยงงานด้วย SyncUps ทันที
เชื่อมต่องานของคุณกับ SyncUps สำหรับการเริ่มต้นใช้งานโดยไม่ต้องออกจากแชท นี่คือวิธีการ:
1. ขณะอยู่ในช่องหรือการสนทนาโดยตรงใน SyncUps ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือข้อความ SyncUps ที่กำลังใช้งานในแชท แล้วคลิกไอคอน จุดไข่ปลา …
2. คลิก เพิ่มความสัมพันธ์ และเลือกงาน
3. เพื่อดู, อัปเดต, หรือจัดการงานที่เชื่อมต่ออยู่โดยไม่ต้องออกจากแชท, ให้คลิกที่หมายเลขเหนือข้อความ SyncUps ในช่องทางของคุณหรือข้อความส่วนตัว
งาน ClickUpทำงานอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับเครื่องมือการจัดการโครงการและกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ
เพิ่มรายละเอียดเช่นวันครบกำหนด, บันทึก, และผู้รับผิดชอบเพื่อให้ทุกคนทราบว่าอะไรคือสิ่งต่อไปและใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใช้สถานะที่กำหนดเองของ ClickUp เช่นยังไม่เริ่ม, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จสิ้น เพื่อติดตามความคืบหน้าของการรับเข้าทำงานโดยไม่ต้องส่งข้อความติดตามอย่างต่อเนื่อง
เมื่อการติดตามผลของการสนทนาใน SyncUps ของคุณมีการเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp แล้ว คุณสามารถยกระดับการปฐมนิเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศใน ClickUp
เทมเพลตนี้มีรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมสำหรับทุกบทบาท ครอบคลุมงานสำคัญทั้งหมด ตั้งแต่เอกสารและการตั้งค่า ITไปจนถึงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการแนะนำทีมนอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถ:
- ติดตามแต่ละงานในการปฐมนิเทศด้วยสถานะเช่น ยังไม่เริ่ม, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น, หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
- เก็บรายละเอียดสำคัญ เช่น ตำแหน่งงาน, แผนก, อีเมลสำหรับงาน, วันเริ่มงานอย่างเป็นทางการ และอื่นๆ
- สลับระหว่าง มุมมองรายการ, มุมมองแกนท์, มุมมองปริมาณงาน และ มุมมองปฏิทิน เพื่อจัดการไทม์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใน Excel & ClickUp
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถติดตามความคืบหน้าของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ใน ClickUp ได้อย่างไร?
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมองเห็นทุกขั้นตอน ตั้งแต่การส่งเอกสาร การตั้งค่าไอที ไปจนถึงการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและการติดตามผลในสัปดาห์แรก
แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน รวบรวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถประสานงานโครงการข้ามทีม จัดการโปรแกรมการฝึกอบรมที่ดำเนินอยู่ และติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยมีการรวมงาน การสื่อสาร และข้อมูลเชิงลึกไว้ในที่เดียว
รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฐมนิเทศ
เพื่อดูภาพรวมแบบมุมสูงว่ากระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในแต่ละส่วนขององค์กรดำเนินไปอย่างไร ให้ใช้ClickUp Dashboards ซึ่งจะแสดงสถานะความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ไม่ต้องส่งข้อความแจ้งพนักงานใหม่แต่ละคนแยกกันอีกต่อไป
คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยบัตรต่าง ๆ เช่น รายการงาน, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแท่ง, หรือ บัตรคำนวณ เพื่อติดตามKPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิวงกลมเพื่อดูจำนวนงานการปฐมนิเทศที่เสร็จสิ้นแล้วเทียบกับที่กำลังดำเนินการอยู่ หรือแผนภูมิแท่งเพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผนกหรือผู้จัดการ
หากคุณต้องการความได้เปรียบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ให้เพิ่มบัตร AI ของ ClickUpไปยังแดชบอร์ดของคุณ:
- บัตรอัปเดตโครงการ AI เพื่อรับการอัปเดตสถานะในระดับสูง โดยระบุงานที่เสร็จสิ้นแล้ว งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่ล่าช้า
- บัตรสรุปผู้บริหาร AI สำหรับภาพรวมสุขภาพแบบสังเคราะห์ข้ามแผนก เน้นความเสี่ยงหรืออุปสรรคสำคัญ
- บัตรสมอง AI เพื่อเขียนคำสั่งที่กำหนดเอง (เช่น 'แสดงให้ฉันเห็นลูกค้าที่มี >3 วันไม่มีการติดต่อและมีส่วนร่วมต่ำ') และรับสรุปพร้อมคำแนะนำสำหรับขั้นตอนถัดไป
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแดชบอร์ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์:
กำจัดงานติดตามผลด้วยตนเอง
คุณยังสามารถตั้งค่างานที่เกิดขึ้นซ้ำใน ClickUpเพื่อกระตุ้นการตรวจสอบเป็นประจำ (เช่น การซิงค์รายสัปดาห์ การทบทวนทุก 90 วัน)
ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งการเกิดซ้ำ (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 'กี่วันหลังจากเสร็จสิ้น' ฯลฯ) และเลือกว่าจะสร้างงานใหม่หรือเปิดงานที่มีอยู่เดิม สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอจะไม่ถูกลืมเมื่อการปฐมนิเทศขยายไปถึงไตรมาสแรก (และไตรมาสที่สอง)
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทีมต้อนรับของเราใช้ ClickUp อย่างไร
ตัวอย่างกรณีการใช้งานสำหรับทีม HR
นี่คือวิธีที่ทีม HR สามารถใช้ ClickUp ได้มากกว่าการติดตามพนักงานใหม่
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
การติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้และการจัดการทรัพยากรการฝึกอบรมจะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ด้วยClickUp Docs ทีม HR สามารถรวมคู่มือการปฐมนิเทศ การอัปเดตนโยบาย และเนื้อหาการพัฒนาทักษะไว้ในรูปแบบที่มีโครงสร้างและง่ายต่อการนำทาง
คุณสามารถใส่ข้อความแบบมีรูปแบบ ฝังวิดีโอ หรือแนบลิงก์ไปยังใบรับรองการฝึกอบรมได้ ทำให้พนักงานสามารถติดตามได้ง่ายและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถอัปเดตเนื้อหาได้อย่างสะดวก
🤩 โบนัส: เคยต้องการผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถค้นหา เขียน และจัดระเบียบเอกสาร HR ของคุณให้หรือไม่? ความปรารถนาของคุณเป็นจริงแล้ว!
ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณค้นหา นโยบาย คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน หรือเอกสารการฝึกอบรมต่างๆ ได้ทั่วทั้ง ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive หรือ SharePoint ทั้งหมดจากแถบค้นหาเดียว
ต้องการจดบันทึกการประชุมหรืออัปเดตนโยบายใช่ไหม? เพียงพูดออกมาดัง ๆ ด้วยClickUp Talk to Text แล้ว Brain MAX จะถอดเสียงและปรับแต่งให้เรียบร้อยสำหรับคุณ
การจัดการประสิทธิภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามเป้าหมาย และการรวบรวมข้อเสนอแนะไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครื่องมือแยกกันด้วยการใช้มุมมองของ ClickUp ทีมงานสามารถมองเห็นวงจรการประเมินผล กรองเป้าหมายประสิทธิภาพ หรือจัดกลุ่มพนักงานตามความก้าวหน้าและแผนก ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานเดียว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มมุมมองรายการ ClickUpสำหรับการส่งผลงานด้านประสิทธิภาพมุมมองกระดาน ClickUpสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบและมุมมองปฏิทิน ClickUpเพื่อกำหนดแผนการประเมินผลประจำเดือน
สิ่งนี้ทำให้ผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าใครควรได้รับข้อเสนอแนะ ใครอยู่ระหว่างการประเมิน และเป้าหมายใดที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ชื่อ 'แผนกบุคลากร' เป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป แต่ในปี 1948 สมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งอเมริกา(ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น SHRM) ได้ก่อตั้งขึ้น นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับว่างานทรัพยากรบุคคลเป็นวิชาชีพ ไม่ใช่แค่งานธุรการ
การสรรหาและการจ้างงาน
กระบวนการสรรหาบุคลากรสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นไม่แพ้กันใน ClickUp
การจัดการโครงการด้วยอีเมลของ ClickUpช่วยให้ผู้สรรหาบุคลากรสามารถสื่อสารกับผู้สมัครงานได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นการส่งอัปเดต การนัดหมายสัมภาษณ์ หรือการติดตามเอกสารต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปยังกล่องจดหมายภายนอก
นอกจากนี้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpยังช่วยให้การติดต่อซ้ำๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ผู้สรรหาบุคลากรสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อผู้สมัครย้ายไปยังขั้นตอนใหม่ ส่งแบบฟอร์ม หรือทำภารกิจเสร็จสิ้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของผู้สมัครเปลี่ยนเป็น นัดสัมภาษณ์ ClickUp จะส่งอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ และส่งสำเนาถึงผู้จัดการฝ่ายสรรหาด้วย อีเมลแต่ละฉบับจะแสดงอยู่ในงานของผู้สมัคร ทำให้ทีมสรรหาทั้งหมดรับรู้และสอดคล้องกันในทุกการติดต่อ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงอาการปวดหัวจากภาวะเขียนไม่ออกด้วย ClickUp Brain ตอนนี้คุณสามารถสร้างเนื้อหาอีเมลได้อย่างรวดเร็ว สร้างหัวข้ออีเมลที่แม่นยำ และจัดระเบียบความคิดโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสำรวจ
การรวบรวมความคิดเห็นและการวัดการมีส่วนร่วมกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Forms
ทีม HR สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมคำตอบแบบสำรวจ ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกป้อนเข้าสู่การทำงานที่เป็นระบบใน ClickUp โดยตรง
นี่คือสิ่งที่แซม มอร์แกน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเว็บไซต์ของ The Nine มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมอย่างสิ้นเชิงสำหรับทีมของเรา การสนับสนุนที่พวกเขาให้ในระหว่างการเริ่มต้นใช้งานนั้นยอดเยี่ยมมาก! มันช่วยประหยัดเวลาให้เราอย่างมากมาย มอบข้อมูลให้เราจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้โครงการของเราอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในขณะที่ยังคงให้ลูกค้าของเราทราบความคืบหน้าอยู่เสมอ
ClickUp ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับทีมของเรา การสนับสนุนที่พวกเขาให้ในระหว่างการเริ่มต้นใช้งานนั้นยอดเยี่ยมมาก! มันช่วยประหยัดเวลาให้เราอย่างมหาศาล มอบข้อมูลให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้โครงการของเราอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้ลูกค้าของเราทราบความคืบหน้าอยู่เสมอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โรเบิร์ต โอเว่นเป็นหนึ่งในนักคิดยุคแรกที่ริเริ่มปรับปรุงสภาพการทำงานของคนงานในช่วงปี 1800 เขาสร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมให้กับคนงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และผลักดันให้มีสภาพการทำงานที่ดีขึ้น ปรัชญาของเขาได้มีอิทธิพลต่อสิ่งที่ต่อมากลายเป็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
📖 อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์ HR ที่ดีที่สุดสำหรับทีมบุคคล
ยินดีต้อนรับสู่ SyncUps ใน ClickUp
การเริ่มต้นงานที่ราบรื่นเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและทำงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งรู้สึกได้รับการสนับสนุนตั้งแต่วันแรก อย่างไรก็ตาม งานต่าง ๆ การฝึกอบรม และการติดตามผล มักจะถูกกระจายไปอยู่ในอีเมล แชท และสเปรดชีต ทำให้ยากต่อการจัดการ
การใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว
ด้วย ClickUp SyncUps ทีม HR สามารถกำหนดเวลาการประชุมปฐมนิเทศ ติดตามความคืบหน้าด้วยงานและรายการตรวจสอบ บันทึกและแชร์บันทึกการประชุม และเชื่อมโยงรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์
สิ่งนี้ทำให้การเริ่มต้นงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความสับสน และช่วยให้พนักงานใหม่สามารถมีส่วนร่วมได้เร็วขึ้น
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ใช่ พนักงานใหม่สามารถเข้าร่วม SyncUps ได้โดยไม่ต้องมีบัญชี ClickUp เต็มรูปแบบ พวกเขาสามารถเข้าร่วมในฐานะแขกในช่องทางหรือข้อความโดยตรงที่มีการเริ่มต้น SyncUps
ClickUp SyncUps ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในระหว่างการเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการสามารถทำการตรวจสอบสถานะแบบสด แบ่งปันหน้าจอ และตอบคำถามได้ทันที ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
ClickUp SyncUps ช่วยเชื่อมช่องว่างทางระยะห่างด้วยการเปิดโอกาสให้มีการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากัน ทำให้การปฐมนิเทศทางไกลมีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการแชร์หน้าจอ การเชื่อมโยงงาน และการให้ข้อเสนอแนะแบบทันที เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่รู้สึกเชื่อมโยงและได้รับการสนับสนุน
ไม่, การบันทึก ClickUp SyncUps จะไม่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ผู้จัดต้องเริ่มการบันทึกด้วยตนเองโดยการคลิกที่ไอคอนบันทึกในระหว่างการประชุม
ใช่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้สรุปที่สร้างโดย AI จากเซสชัน ClickUp SyncUps เพื่ออัปเดตเอกสารการปฐมนิเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาและการตัดสินใจทั้งหมดถูกสะท้อนอย่างถูกต้องในเอกสารอย่างเป็นทางการ
ใช่, ClickUp SyncUps สำหรับการรับเข้าทำงานได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัย มีคุณสมบัติเช่น การสื่อสารที่เข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท เพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับ HR ยังคงเป็นความลับและปลอดภัย