ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WorkMax ในการบริหารจัดการแรงงานภาคสนาม

พระอาทิตย์เพิ่งขึ้น ทีมงานของคุณมาถึงที่ไซต์งานแล้ว และทุกคนกำลังรอคำสั่งจากคุณ คุณเปิด Workmax ขึ้นมา ดึงข้อมูลเวลาทำงานขึ้นมา ตรวจสอบแบบฟอร์ม และเริ่มคัดแยกบันทึกทรัพย์สิน แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ กลับทำให้คุณช้าลง
นี่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบกั้นพื้นที่ (geofence), บันทึกเวลาทำงานที่ไม่สะดวก, ตัวกรองรหัสงานที่จำกัด, และการทำงานอัตโนมัติที่ไม่เพียงพอ และในไม่ช้า "สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ" เหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตอย่างแท้จริง ลองนึกภาพค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น, ทีมงานที่หงุดหงิด, การจ่ายเงินเดือนที่ล่าช้า, และงานเอกสารที่คุณไม่เคยคิดว่าจะต้องทำ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WorkMax เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการแรงงานภาคสนามของคุณ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด มาเริ่มกันเลย! 🎯
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ WorkMax ในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดของ WorkMax ในบล็อกนี้ 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการแบบครบวงจร การดำเนินงานตามงาน และการประสานงานภาคสนาม สำหรับทีมขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่
|งานและฟิลด์ที่กำหนดเองได้, มุมมองที่ยืดหยุ่น (รายการ, กระดาน, แผนงานกานท์, ปฏิทิน), กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร, แดชบอร์ด, การติดตามเวลาในตัว, การวางแผนงานและทรัพยากร, แชทและคลิปในตัว, AI ในตัว, และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่ง
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|คอนเน็กทีม
|การจัดตารางการทำงาน การสื่อสาร และการดำเนินงานประจำวันสำหรับทีมภาคสนามขนาดเล็ก
|เครื่องมือที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก รวมถึงงานด่วน การจัดตารางงาน นาฬิกาบันทึกเวลาพร้อมระบบระบุพิกัด และแม่แบบกะงาน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน
|Clockify
|การติดตามเวลาอย่างง่าย บันทึกกิจกรรม และการรายงานชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับทีมที่ต้องการบันทึกเวลาที่แม่นยำ
|บันทึกเวลาได้ง่ายด้วยตัวติดตามเวลา โหมดบันทึกเวลาแบบรายวัน ระบบคีออสก์ ติดตามตำแหน่งด้วย GPS โครงการและงานต่าง ๆ พร้อมฟีเจอร์บล็อกเวลาในปฏิทิน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
|บิทริกซ์24
|ระบบ CRM ในตัว, การจัดการงาน, และศูนย์กลางการสื่อสารสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
|ชุดเครื่องมือที่นำเสนอระบบ CRM แบบครบวงจร, กลุ่มงาน, แม่แบบงาน, การบันทึกเวลาและการเข้าออกงาน, กระแสกิจกรรม, และระบบโทรศัพท์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $61/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
|Wrike
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การติดตามโครงการที่มีโครงสร้าง, และการประสานงานข้ามทีม สำหรับองค์กรที่จัดการงานปริมาณมากและการอนุมัติ
|เครื่องมือโครงการขั้นสูง เช่น กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, แผนแม่บท, การติดตามเวลา, รายงานแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มคำขอ, และการอนุมัติ
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|จิ๊บเบิล
|ระบบลงเวลาด้วยใบหน้า, การติดตามด้วย GPS, และระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่ต้องการการลงเวลาที่แม่นยำและทีมปฏิบัติการระดับองค์กร
|การติดตามการเข้าออกที่แม่นยำโดยใช้เครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบจดจำใบหน้า, การจับตำแหน่งด้วย GPS, บันทึกเวลาทำงาน, การติดตามกิจกรรม, ตารางการทำงาน, การตั้งค่าการทำงานล่วงเวลา, และการส่งออกข้อมูล
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
|QuickBooks Time
|การบันทึกเวลาตามตำแหน่งที่ตั้ง, การซิงค์เงินเดือน, และการคำนวณต้นทุนงานสำหรับทีมที่ใช้ QuickBooks ในการบัญชีและการติดตามแรงงาน
|เครื่องมือการคิดต้นทุนงานและระบบเงินเดือน รวมถึงตัวติดตามเวลาด้วย GPS, ตัวแก้ไขแบบฟอร์มเวลา, การแจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลา, การซิงค์เงินเดือน, และการติดตามตามทีม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14/เดือนต่อผู้ใช้
|บัดดี้แพตช์
|เครื่องมือลงเวลาทำงานออนไลน์, กฎที่ปรับแต่งได้, และการจัดการ PTO สำหรับทีมที่ต้องการติดตามการเข้างาน
|เครื่องมือการเข้างานที่ยืดหยุ่นพร้อมการปัดเศษเวลาเข้าออก, รูปถ่ายจากเว็บแคม, การติดตามการสะสมวันลา, การหยุดพักอัตโนมัติ, และรหัสแผนก
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 5.49 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ระลอกคลื่น
|การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, อุปกรณ์, และกำลังคนแบบรวมศูนย์ สำหรับองค์กรที่ต้องการระบบที่จัดการพนักงาน
|แพลตฟอร์มแรงงานแบบบูรณาการรวมโปรไฟล์พนักงานแบบรวมศูนย์, ระบบบันทึกเวลาและการเข้าออกงาน, ระบบเงินเดือน, นโยบาย, และการอนุญาต
|ราคาตามความต้องการ
|ClockShark
|ระบบติดตามเวลาการทำงานแบบใช้ GPS, การคำนวณต้นทุนงาน, และเส้นทางสำหรับทีมก่อสร้างและทีมบริการภาคสนาม
|คุณสมบัติที่เน้นการใช้งานภาคสนาม เช่น การติดตามเวลาด้วย GPS, KioskClock, การติดตามทีมงาน, การตรวจสอบเวรงาน และรายงานต้นทุนงาน
|ทดลองใช้ฟรี 14 วัน, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ WorkMax?
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน WorkMax เป้าหมายคือการแก้ไขช่องว่างในการดำเนินงานประจำวันที่เป็นอุปสรรคต่อทีมภาคสนาม นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด:
- การติดตามตำแหน่งที่เชื่อถือได้: ป้องกันการลงเวลาที่ไม่ถูกต้องและลดการแก้ไขด้วยตนเองจากข้อผิดพลาดของรั้วภูมิศาสตร์
- กฎเวลาที่ยืดหยุ่น: รองรับโครงสร้างการทำงานล่วงเวลาแบบกำหนดเองสำหรับสหภาพแรงงาน ประเภทงาน และข้อกำหนดในแต่ละภูมิภาค
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่เรียบง่าย: ลดการเกิดข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงาน, การบันทึกเวลาที่พลาด, และการขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตสำหรับทีมงานภาคสนาม
- การเลือกรหัสงานที่ถูกต้อง: ช่วยให้พนักงานเลือกงานหรือรหัสต้นทุนที่ถูกต้องด้วยตัวกรองและตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- การอนุมัติแบบดิจิทัล: ให้พนักงานสามารถตรวจสอบและลงนามในแบบฟอร์มเวลาทำงาน, การหยุดพัก, และการทำงานล่วงเวลา ก่อนที่การจ่ายเงินเดือนจะดำเนินการ
- ตัวเลือกการอัตโนมัติ: ลดงานธุรการซ้ำๆ เช่น การทำความสะอาดแผ่นเวลา การตรวจสอบการหยุดพัก และการบันทึกการสลับงาน
- การส่งออกที่ง่ายดายและรายงานที่ปรับแต่งได้: แชร์ข้อมูลเวลาทำงานกับฝ่ายเงินเดือน, บัญชี หรือลูกค้าได้โดยไม่ต้องใช้ภาพหน้าจอหรือสร้างใหม่ด้วยตนเอง
- การผสานการทำงานที่ปรับขนาดได้: เชื่อมต่อกับเครื่องมือบัญชี การจัดตารางเวลา การจัดการสินทรัพย์ และทรัพยากรบุคคลที่คุณใช้อยู่แล้ว
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่พนักงาน 40% ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์กับงานที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน แต่ที่น่าตกใจคือ 15% สูญเสียเวลา 5 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับ 2.5 วันต่อเดือน!
เวลาที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่ไม่สามารถมองเห็นได้นี้ อาจค่อยๆ ทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ⏱️
ใช้ ระบบติดตามเวลาของ ClickUp และผู้ช่วย AIให้ทำงานและค้นหาว่าชั่วโมงที่หายไปนั้นหายไปไหนอย่างแม่นยำ ค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ AI ทำงานซ้ำ ๆ ให้อัตโนมัติ และกู้เวลาที่สำคัญกลับมา!
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WorkMax
นี่คือรายชื่อที่คัดสรรมาอย่างดีของทางเลือก WorkMax ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ การวางแผนทรัพยากร และประสิทธิภาพการดำเนินงาน 🎯
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร การดำเนินงานงาน และการประสานงานภาคสนาม)
ทีมต่างๆ เติบโตเกินกว่า WorkMax ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน บางทีมต้องการการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีหรือ CRM ที่ดียิ่งขึ้น บางทีมต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละไซต์งาน
และพูดตามตรง ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การหาเครื่องมือติดตามเวลาอีกอันหนึ่งเท่านั้น—แต่คือการหาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการกำลังคนเข้ากับกระบวนการทำงานส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว
ClickUp สำหรับทีมก่อสร้างรวมเวิร์กโฟลว์เหล่านี้เข้าด้วยกันในฐานะConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ซึ่งรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน
การติดตามเวลาเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและโครงการ ดังนั้นชั่วโมงการทำงานของพนักงานจึงผูกกับงานและลูกค้าเฉพาะเจาะจง
ClickUp ช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการให้บริบทการทำงานครบถ้วน 100% ในแพลตฟอร์มบนคลาวด์เดียว ซึ่งผู้จัดการสามารถมองเห็นการจัดสรรกำลังคน ความคืบหน้าของโครงการ และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรได้แบบเรียลไทม์
นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของคุณด้วย ClickUp:
สร้างงานใน ClickUp จากแบบฟอร์ม
ClickUp Formsช่วยให้คุณเก็บข้อมูลในฟิลด์ได้แบบเรียลไทม์ รวบรวมความคิดเห็นไว้ในที่เดียว และส่งต่อคำตอบไปยังทีมที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งทุกส่วนของฟอร์มได้ด้วย ฟิลด์ที่จำเป็น, ตรรกะเงื่อนไข, และ การอัปโหลดไฟล์ เพื่อให้มั่นใจในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับ:
- รายงานงานประจำวัน, บันทึกเหตุการณ์, หรือแบบตรวจสอบการตรวจสอบ
- การตรวจสอบความปลอดภัย, คำขออุปกรณ์, และบัตรงานซ่อมบำรุง
ทุกการส่งแบบฟอร์มจะกลายเป็นงานใน ClickUp ทันที พร้อมไฟล์แนบ, ความคิดเห็น, และรายละเอียดผู้รับผิดชอบเพื่อการดำเนินการทันที คุณสามารถลากและวางClickUp Custom Fieldsเพื่อเพิ่มข้อความ, ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, กล่องกาเครื่องหมาย, ไฟล์แนบ, และอื่น ๆ ได้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำทุกครั้ง
บันทึกชั่วโมงการทำงานภาคสนามด้วย ClickUp Time Tracking
ด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp คุณสามารถบันทึกเวลาทุกนาทีที่ใช้ไปกับการทำงานได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานนอกสถานที่ ที่โต๊ะทำงาน หรือกำลังสลับงานระหว่างงานต่างๆ
บันทึกเวลาได้โดยตรงจากเดสก์ท็อป แอปมือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp คุณสามารถ เริ่ม หรือหยุดตัวจับเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ด้วย ClickUp's Global Timer หรือบันทึกเวลาด้วยตนเองหลังจากการทำงานเสร็จสิ้น
เมื่อคุณบันทึกเวลาของคุณแล้ว ให้รักษาโครงสร้างและอ่านง่าย:
- เพิ่มบันทึก เพื่อระบุสิ่งที่คุณได้ทำงาน
- บันทึกเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
- จัดเรียงและกรอง ตามวันที่, แท็ก, หรือความสำคัญเพื่อวิเคราะห์ว่าเวลาถูกใช้ไปที่ไหน
- รวมเวลาการทำงานข้ามงาน และงานย่อยเพื่อดูความพยายามทั้งหมดที่ใช้ไป
- ตรวจสอบ แก้ไข และอนุมัติรายการเวลา ในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานโดยละเอียด สามารถเลือกดูตามวัน สัปดาห์ หรือช่วงวันที่กำหนดเองได้
แอปพลิเคชันมือถือ ClickUpขยายความสามารถทั้งหมดเหล่านี้ไปยังภาคสนาม ทำให้การติดตามเวลาของหน่วยงานสามารถทำได้โดยตรงจากโทรศัพท์และแม้กระทั่งออฟไลน์ พร้อมการซิงค์อัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคสนามด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อทุกชั้นของพื้นที่ทำงานของคุณ เข้าใจงานที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ และช่วยคุณจัดการโครงการ สรุปการอัปเดต และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp Brain:
- สร้างสรุปโดย AI สำหรับโครงการหรืองานใด ๆ เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
- ใช้การอัปเดตความคืบหน้าด้วย AI เพื่อสรุปสิ่งที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงวัน, สัปดาห์, หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง
- สกัดรายการที่ต้องดำเนินการ จากบันทึกการประชุม รายงานภาคสนาม หรือเอกสารใน ClickUp และแปลงเป็นงานหรืองานย่อย
- สร้าง AI StandUps ที่สรุปความคืบหน้าล่าสุดและขั้นตอนถัดไปของทีมคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการไซต์งานที่ใช้งานอยู่สามแห่งในสัปดาห์นี้ แทนที่จะรอการตรวจสอบสิ้นวัน คุณสามารถถาม ClickUp Brain ได้เลยว่า 'อะไรกำลังทำให้ความคืบหน้าของไซต์ A ล่าช้า?' มันจะสแกนทุกงาน บันทึกภาคสนาม และการอัปเดตของทีมงานเพื่อบอกคุณว่าตรงไหนที่ยังรอการอนุมัติ
เมื่อสองทีมบันทึกการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องมือ AI จะตรวจพบการทับซ้อน ช่วยให้คุณสามารถลบรายการที่ซ้ำกันออกไปได้
ติดตามกิจกรรมในไซต์งานผ่านแดชบอร์ด ClickUp
เมื่อคุณต้องการภาพรวมล่าสุดของสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งไซต์งานของคุณClickUp Dashboardsจะรวบรวมข้อมูลแรงงาน ทรัพย์สิน ความคืบหน้า ความล่าช้า และรายงานภาคสนามทั้งหมดไว้ในที่เดียว
แต่ละแดชบอร์ดจะรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติทุก 30 นาที เพื่อให้ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วในไซต์งานที่กำลังดำเนินการอยู่
นี่คือตัวอย่างแดชบอร์ดข้อมูลที่คุณสามารถสร้างได้:
- ชั่วโมงที่บันทึกไว้ (ผ่าน บัตรติดตามเวลา)
- ความคืบหน้าของงาน (โดยใช้ รายการงาน หรือ การ์ดแผนภูมิวงกลม)
- การกระจายภาระงานเพื่อปรับสมดุลงานที่ได้รับมอบหมายและป้องกันการหมดไฟ
- สร้างแบบฟอร์มเพื่อแสดงผลรายงานภาคสนามเมื่อได้รับข้อมูล
- การติดตามสินทรัพย์หรือความปลอดภัยผ่าน บัตรที่กำหนดเอง และการผสานกับแผนที่
ผสานรวมอยู่ใน ClickUp Dashboards,ClickUp Brain ให้คุณได้รับการอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน, ช่วยตรวจสอบสถานะของงาน, และให้คุณติดตามการอัปเดตที่เร่งด่วนได้ในขณะที่เคลื่อนไหวระหว่างไซต์ต่าง ๆ ทีมงานภาคสนามสามารถขอให้แสดงงานที่มีความสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอการอัปเดตจากสำนักงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ภายในงานใน ClickUpคุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น,แท็กทีมของคุณ, และแชทแบบเรียลไทม์ได้จากเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเบราว์เซอร์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมีบริบทเกี่ยวกับงานเช่นกัน และการสื่อสารจะยังคงเฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานภาคสนาม: กำหนดการมอบหมายงาน, ส่งการแจ้งเตือน, และอัปเดตสถานะหลังจากการส่งแบบฟอร์มหรือการบันทึกเวลาด้วยClickUp Automations
- เชื่อมต่อระบบของคุณ: ซิงค์ข้อมูลเงินเดือน, GPS, การจัดตารางเวลา, และการจัดการสินทรัพย์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ โดยใช้การเชื่อมต่อ ClickUp
- ค้นหาทุกสิ่งได้ทันที: ค้นหางาน, ความคิดเห็น, ไฟล์, และข้อมูลไซต์งานในอดีตด้วย ClickUp Enterprise Search
- ทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้: บันทึกเวลา ส่งแบบฟอร์ม และอัปเดตงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ ClickUp
- จัดการโครงการตามสไตล์ของคุณ: สลับระหว่างมุมมอง ClickUpได้ตามต้องการ เช่น ไทม์ไลน์ ปฏิทิน ปริมาณงาน รายการ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ClickUp อาจต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับทีมในการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2นี้สรุปได้ดี:
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะผู้ก่อตั้ง WRKSTN ฉันช่วยเอเจนซี่และทีมสร้างสรรค์ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และ ClickUp เป็นศูนย์กลางของกระบวนการนั้น ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทของงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ รวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะผู้ก่อตั้ง WRKSTN ฉันช่วยเอเจนซี่และทีมสร้างสรรค์ต่างๆ ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และ ClickUp เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนั้น ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทของงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ รวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpช่วยขจัดงานธุรการที่ซ้ำซากซึ่งดึงคุณออกจากงานที่ต้องดูแลภาคสนามจริง ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาทำงานของพนักงานเกินเวลาที่กำหนด ส่งคำขอลาไปยังผู้อนุมัติที่ถูกต้อง หรือย้ายงานไปยังสถานะ "เสร็จสิ้น" เมื่อทีมงานบันทึกชั่วโมงทำงานสุดท้าย
คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่มอบหมายงานติดตามผลเมื่อมีรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หรือสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเมื่องานถึงสถานะที่กำหนด—ทั้งหมดนี้ด้วยตรรกะแบบ if-this-then-that ที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้การสนับสนุนจากฝ่ายไอที
2. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและดำเนินงานประจำวันสำหรับพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่)
Connecteam เป็นโซลูชันการจัดการกำลังคนที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานนอกสำนักงานโดยเฉพาะ ผสานรวมการติดตามเวลา การจัดตารางงาน การจัดการงาน และรายการตรวจสอบดิจิทัลไว้ในที่เดียว พนักงานสามารถลงเวลาทำงาน ตรวจสอบรายละเอียดงาน ส่งแบบฟอร์ม ตรวจสอบขั้นตอนความปลอดภัย และรับการอัปเดตกะงานได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกะงานพร้อมเทมเพลตการติดตามเวลา และพนักงานภาคสนามสามารถกรอกแบบฟอร์มด้วยเสียง แปลการอัปเดตเป็นภาษาที่พวกเขาต้องการ หรือเข้าถึงโมดูลการฝึกอบรมระหว่างกะงานโดยไม่ต้องออกจากแอป
การสื่อสารก็เกิดขึ้นในแอปเดียวกันนี้; คุณจะได้รับแชทกลุ่ม, ฟีดของบริษัท, แบบสำรวจ, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- สร้างตารางเวลาอัจฉริยะด้วย การจัดตารางอัตโนมัติ ซึ่งจะมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามบทบาท ความพร้อมใช้งาน และข้อกำหนดของสถานที่ทำงาน
- ติดตามเวลาทำงานอย่างแม่นยำผ่านนาฬิกาบันทึกเวลาที่เปิดใช้งาน GPS ในแอปเพื่อตรวจสอบการเข้างานและแปลงชั่วโมงที่แม่นยำเป็นแบบฟอร์มเวลาที่พร้อมสำหรับการจ่ายเงินเดือน
- สร้างแบบฟอร์มดิจิทัลด้วย แบบฟอร์มและรายการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมลายเซ็น รูปภาพ และตราประทับ GPS สำหรับการรายงานภาคสนาม
- เร่งการฝึกอบรมด้วย AI Course Creator เพื่อเปลี่ยนกระบวนการหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใด ๆ ให้เป็นโมดูลการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานบนมือถือ
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ข้อมูลหลังบ้านจากแบบฟอร์มไม่สอดคล้องกันและขาดโครงสร้างที่เสถียร ทำให้การดึงข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติทำได้ยาก
- ผู้ใช้ขั้นสูงมักต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองเนื่องจากขาดความสามารถในการผสานรวมระหว่างโมดูลได้อย่างราบรื่น ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Connecteam
ราคาของ Connecteam
- ฟรี
- พื้นฐาน: $35/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
- ขั้นสูง: $59/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Connecteam
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์สรุปไว้ดังนี้:
การมีทุกอย่างอยู่ในระยะเอื้อมและรวมอยู่ในที่เดียวทำให้สะดวกอย่างมาก แพลตฟอร์มให้ความรู้สึกเป็นมืออาชีพและจัดการได้ง่าย [...] บางครั้งกระบวนการอาจรู้สึกไม่สมบูรณ์เพราะเราไม่สามารถสะท้อนการดำเนินงานที่มีอยู่ได้ทั้งหมด ซึ่งพูดตามตรงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย
การมีทุกอย่างอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงและรวมอยู่ในที่เดียวทำให้สะดวกอย่างยิ่ง แพลตฟอร์มให้ความรู้สึกเป็นมืออาชีพมากและจัดการได้ง่าย [...] กระบวนการบางครั้งรู้สึกเหมือนถูกจำกัดเพราะเราไม่สามารถสะท้อนการดำเนินงานที่มีอยู่ของเราได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งพูดตามตรงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักวิจัยพบว่าเพียงแค่การตระหนักถึงการมีตัวจับเวลาก็ช่วยเพิ่มสมาธิและความแม่นยำได้แล้ว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "ผลกระทบจากจุดสังเกตทางเวลา"
ชม: ในวิดีโอนี้ เราจะรีวิวซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน งบประมาณ และกำหนดเวลา
3. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายและการรายงานชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)
Clockify เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการภาคสนาม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีงานใช้เวลามาก มีฟังก์ชันจับเวลา โหมดคีออสก์ และการติดตามแบบออฟไลน์ พนักงานสามารถลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ติดตามงานบนอุปกรณ์มือถือ หรือกรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานรายสัปดาห์ตามความจำเป็น
นอกเหนือจากการบันทึกเวลาทำงานพื้นฐานของพนักงานแล้ว ยังมีระบบการทำงานแบบครบวงจร เช่น การจัดทำงบประมาณโครงการ การจัดหมวดหมู่ต้นทุน การจัดตารางงาน และการจัดการการลาหยุด
และเนื่องจากสามารถซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ได้ รวมถึงเว็บ แอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และส่วนขยายเบราว์เซอร์ Clockify จึงยังคงเชื่อถือได้สำหรับทีมที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลหรือสลับระหว่างสำนักงานและสภาพแวดล้อมภาคสนาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ติดตามงบประมาณโครงการเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้จ่ายเกินโดยใช้ การประมาณการและการแจ้งเตือน
- จัดระเบียบต้นทุนแรงงานเพื่อคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไรด้วย อัตราค่าจ้างและรหัสต้นทุน
- แสดงภาพเวลาที่ติดตามด้วยปฏิทิน แดชบอร์ด และมุมมองรายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการตารางเวลา
- จัดหมวดหมู่รายการเวลาโดยใช้แท็ก, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และลำดับชั้นตามโครงการ
ข้อจำกัดของ Clockify
- ขาดการควบคุมการบริหารขั้นสูงและคุณสมบัติการอนุมัติที่จำเป็นบางประการ ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Clockify
- การดำเนินการเว็บฮุคและตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์หรือการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
ราคาของ Clockify
- ฟรี
- พื้นฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Clockify
- G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockify อย่างไรบ้าง?
จากผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยัน:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Clockify คือความเรียบง่ายและสะดวกสบายในการติดตามเวลา มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉันอย่างรวดเร็ว ฉันใช้มันทุกวัน และมันกลายเป็นสิ่งที่ทำโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การบันทึกเวลาหรือสลับระหว่างงานต่างๆ ใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น […] แอปมือถืออาจรู้สึกมีบั๊กบ้างในบางครั้ง นอกจากนี้ การปรับแต่งและส่งออกรายงานที่มีรายละเอียดอาจไม่ตรงไปตรงมาและอาจได้รับการออกแบบให้ดียิ่งขึ้นได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Clockify คือความง่ายและสะดวกในการติดตามเวลา มันทำให้การบันทึกเวลาเป็นเรื่องธรรมชาติและง่ายดาย ฉันใช้มันทุกวัน และมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันอย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดตาและใช้งานง่าย การบันทึกชั่วโมงหรือสลับระหว่างงานต่างๆ ใช้เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น […] แอปพลิเคชันบนมือถืออาจรู้สึกมีบั๊กบ้างในบางครั้ง นอกจากนี้ การปรับแต่งและส่งออกรายงานที่มีรายละเอียดอาจไม่ตรงไปตรงมาและอาจได้รับการออกแบบให้ดียิ่งขึ้นได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: Clockify vs. Toggl: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?
4. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ในตัวและการจัดการงาน)
Bitrix24 นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับ CRM การจัดการงาน การสื่อสารภายในทีม และการทำงานอัตโนมัติ สำหรับหัวหน้างานภาคสนามและผู้จัดการงานก่อสร้าง สามารถเข้าถึงการสนทนากับลูกค้า การอัปเดตงาน เอกสารงาน และความคืบหน้าของงานได้
เครื่องมืออัตโนมัติการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น สร้างงานเมื่อมีการอัปเดตจากลูกค้า และแจ้งเตือนพนักงานเมื่องานมีความคืบหน้า
ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรและไม่ต้องการทักษะทางเทคนิคให้เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติเอกสารโดยอัตโนมัติ การสร้างงาน และการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- จัดการระบบงานและติดตามลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การรับข้อมูลจนถึงการเสร็จสิ้นงาน ด้วยเครื่องมือจัดการลูกค้าเป้าหมายและการจัดการดีล
- รวบรวมการชำระเงินผ่าน การชำระเงินออนไลน์ ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
- จัดการข้อซักถามของลูกค้าผ่านศูนย์ติดต่อแบบหลายช่องทางที่ครอบคลุมแชท อีเมล โทรศัพท์ และช่องทางโซเชียล
- สร้างเนื้อหาการตลาดด้วย AI CoPilot สำหรับอีเมล, บันทึกการโทร, ไอเดีย และการกรอกข้อมูลใน CRM
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการรายงาน, การวิเคราะห์, และเครื่องมือการจัดการโครงการ, ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Workmax
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากหรือในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
ราคาของ Bitrix24
- พื้นฐาน: $61/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- มาตรฐาน: $124/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- องค์กร: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?
เป็นเครื่องมือจัดการงาน การสื่อสารทีม และการติดตามโครงการที่ดีมาก มีฟีเจอร์มากมาย เช่น แชทและวิดีโอคอล การประชุม ปฏิทิน การติดตามเวลา การแจ้งเตือนงาน การแชร์เอกสาร […] มีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นอาจเข้าใจยาก เป็นโปรแกรมที่มีราคาสูงและมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
เป็นเครื่องมือจัดการงาน การสื่อสารทีม และการติดตามโครงการที่ดีมาก มีฟีเจอร์มากมายที่ดี เช่น แชทและวิดีโอคอล การประชุม ปฏิทิน การติดตามเวลา การแจ้งเตือนงาน การแชร์เอกสาร […] มีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นอาจเข้าใจยาก เป็นโปรแกรมที่มีราคาแพงและมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดเรื่อง'ชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้'มีมาตั้งแต่ต้นปี 1900 ในสำนักงานกฎหมาย เดิมทีถูกมองว่าเป็นระบบ ความเป็นธรรม โดยคิดค่าบริการลูกค้าเฉพาะเวลาที่ทำงานเท่านั้น แต่ต่อมากลายเป็นมาตรวัดผลผลิตที่ใช้กันในหลายอุตสาหกรรม
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Bitrix24 ที่ดีที่สุด
5. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการที่มีโครงสร้าง)
Wrike จัดวางตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่สร้างขึ้นเพื่อการวางแผน การดำเนินการ และการรายงานสำหรับทีมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทีมภาคสนามสามารถบันทึกงานที่เข้ามาผ่านแบบฟอร์มคำขอที่มีรายละเอียด กำหนดเส้นทางงานโดยใช้กฎอัตโนมัติ และพึ่งพา Wrike Spaces สำหรับการกำหนดค่าแบบรวมศูนย์
แดชบอร์ดของมัน พร้อมด้วยวิดเจ็ต แผนภูมิ และข้อมูลแบบเรียลไทม์ แสดงความคืบหน้า รูปแบบของภาระงาน และความล่าช้าที่สำคัญด้านความปลอดภัยได้ทันที
ในขณะที่แผนภูมิแกนต์และเครื่องมือจัดการทรัพยากรให้ความชัดเจนในการจัดลำดับและขีดความสามารถ การเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ควบคุมงานภาคสนามสามารถอัปเดตงาน ตรวจสอบไทม์ไลน์ และอนุมัติเอกสารต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- บันทึกการรับงานที่มีโครงสร้างโดยใช้แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองพร้อมคำถามแบบมีเงื่อนไขและการจัดเส้นทางอัตโนมัติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมมือถือผ่านWrike AI Copilot ซึ่งสรุปการอัปเดต จัดลำดับความสำคัญของงาน และสร้างเนื้อหา
- บันทึกเวลาเป็นกลุ่มหรือแก้ไข/ลบรายการที่ผ่านมาได้ตามต้องการเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- วิเคราะห์งบประมาณโครงการ, จุดสำคัญ, และประสิทธิภาพของทีมด้วยการรายงานแบบไดนามิกและการผสานระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ข้อจำกัดของ Wrike
- การจัดลำดับความสำคัญของงานถูกจำกัดเพียงการตั้งค่าสถานะความสำคัญสูงเท่านั้น ขาดการตั้งค่าลำดับความสำคัญที่ละเอียดอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ขาดเครื่องมือการจัดการเวลาขั้นสูง เช่น การติดตามด้วย GPS, การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Geofencing), และการแยกแยะการทำงานล่วงเวลา ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Wrike
ราคาของ Wrike
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- แผนฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันระบุ:
Wrike เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน มันช่วยให้เราจัดระเบียบโครงการตามกำหนดเวลา ลูกค้า หัวข้อ และปรับแต่งกระบวนการทำงานของเราได้ […] Wrike สามารถทำงานได้สำเร็จ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนไทม์ไลน์และการตั้งค่าการพึ่งพา อาจใช้เวลาและอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนได้
Wrike เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน มันช่วยให้เราจัดระเบียบโครงการตามกำหนดเวลา ลูกค้า หัวข้อ และปรับแต่งกระบวนการทำงานของเราได้ […] Wrike สามารถทำงานได้สำเร็จ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนไทม์ไลน์และการตั้งค่าการพึ่งพา อาจใช้เวลามากและอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:นาฬิกาบันทึกเวลาแบบกลไกเครื่องแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1888 โดยวิลลาร์ด บันดี้ ช่างทำเครื่องประดับจากนิวยอร์ก นาฬิกา 'ปักบัตร' ของเขาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกเวลาแบบอัตโนมัติ นี่คือเขาพร้อมกับนาฬิกาของเขา!
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดตารางงานทีมที่ดีที่สุด
6. จิบเบิล (เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำใบหน้าและบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ)
Jibble positions เป็นแพลตฟอร์มติดตามเวลาที่สร้างขึ้นสำหรับทีมงานที่ต้องเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง สามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงจากภาคสนามผ่านอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต หรือเดสก์ท็อป ทุกอย่างจะซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อกลับมา
แพลตฟอร์มนี้ผสานการลงเวลาที่ง่ายกับการตรวจสอบขั้นสูง เช่น การจดจำใบหน้าและการจับสัญญาณ GPS ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกการบันทึกสะท้อนถึงผู้ที่อยู่ในสถานที่ เมื่อใด และที่ใดที่งานเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
Jibble ยังคำนวณค่าล่วงเวลาตามกฎของคุณ, ติดแท็กชั่วโมงให้กับโครงการหรือลูกค้าเฉพาะ, และสร้างแบบฟอร์มการจ่ายเงินที่พร้อมใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Jibble
- แยกย่อยชั่วโมงการทำงานตามสถานที่ กิจกรรม งานฝีมือ หรือผู้รับเหมา เพื่อตรวจจับกะที่มีพนักงานไม่เพียงพอหรือระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพของพนักงานด้วยเครื่องมือรายงาน
- จำกัดการเข้าร่วมเฉพาะสถานที่ที่กำหนดและบล็อกการลงเวลาทำงานนอกพื้นที่ที่กำหนดผ่านการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบันทึกเวลาที่แม่นยำในการทำงานและโครงการต่างๆโดยใช้เครื่องมือติดตามโครงการและกิจกรรม
ข้อจำกัดของ Jibble
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดและการแสดงผลรายงาน เช่น แดชบอร์ดหรือแผนภูมิ
- แอปพลิเคชันมือถือใช้เวลาในการซิงค์ข้อมูลเมื่อเปลี่ยนเครือข่าย
การกำหนดราคาแบบ Jibble
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Jibble
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (1,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jibble อย่างไรบ้าง?
ดังที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
Jibble นำเสนออินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การลงเวลาเข้าและออกเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง แอปมือถือมีการตอบสนองและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือผู้ที่ทำงานภาคสนาม [...] แม้ว่าฟังก์ชันหลักจะแข็งแกร่ง แต่ตัวเลือกในการปรับแต่งค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงตัวกรองรายงานและรูปแบบการส่งออก
Jibble นำเสนออินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การลงเวลาเข้าและออกเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง แอปมือถือตอบสนองได้ดีและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือผู้ที่ทำงานภาคสนาม […] แม้ว่าฟังก์ชันหลักจะแข็งแกร่ง แต่ตัวเลือกในการปรับแต่งค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงตัวกรองการรายงานและรูปแบบการส่งออก
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ประมาณ384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดและทันเวลา
7. QuickBooks Time (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเวลาตามสถานที่และการซิงค์เงินเดือน)
QuickBooks Time เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้งานระบบเงินเดือนหรือการออกใบแจ้งหนี้ภายใน QuickBooks อยู่แล้ว มันช่วยขจัดหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คุณอาจพบเจอ: การป้อนชั่วโมงทำงานด้วยตนเอง
ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ การจับพิกัด GPSเครื่องมือติดตามเวลา และระบบอนุมัติในตัว คุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการรวบรวมชั่วโมงการทำงาน แผน Elite ครอบคลุมการติดตามระยะทาง การเปรียบเทียบประมาณการโครงการกับผลงานจริง การกำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และฟีดกิจกรรมโดยละเอียด
สิ่งนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าเวลาถูกแปลงเป็นงบประมาณและกำหนดเวลาอย่างไร และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ QuickBooks ที่กว้างขวาง ธุรกิจจึงได้รับกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันเพื่อติดตามชั่วโมงทำงาน ดำเนินการจ่ายเงินเดือน ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า และปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time
- สร้าง ปรับ และแชร์กะงานโดยใช้ตัวเลือกการจัดตารางงานทีมที่ผสานรวมอยู่ในซอฟต์แวร์บัญชี
- ตั้งค่า เครื่องเช็คเวลา แบบใช้ร่วมกันสำหรับทีมงานในสถานที่
- เปรียบเทียบความพยายามกับความคาดหวังด้วย ประมาณการโครงการเทียบกับผลลัพธ์จริง
- ติดตามการเคลื่อนไหวในสนามโดยอัตโนมัติด้วย การติดตามระยะทาง
ข้อจำกัดของ QuickBooks Time
- พนักงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบันทึกเวลาทำงานที่เกินกว่าสองรอบการจ่ายเงินได้ ซึ่งจำกัดการอ้างอิงข้อมูลย้อนหลังสำหรับการติดตามเวลาทำงาน
- ขาดตัวเลือกในการรายงาน และไม่สามารถเก็บงานเป็นไฟล์เก็บถาวรได้ ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ราคาของ QuickBooks Time
- ค่าพรีเมียมตามเวลา: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไทม์ อีลิท: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าพรีเมียมเวลา + ค่าพรีเมียมเงินเดือน: 88 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Time Elite + Payroll Elite: $134/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว QuickBooks Time
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks Time อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้คนหนึ่งเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม:
ชอบที่ QB Time สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานของเราและ QBO ได้ อย่างไรก็ตาม มีฟีเจอร์บางอย่างที่ขาดหายไปซึ่งอาจมีผลกระทบมากขึ้นสำหรับผู้ที่ติดตามเวลาสำหรับงานเฉพาะเจาะจง […] ไม่ชอบที่งานไม่สามารถเก็บเป็นเอกสารใน Quickbooks ได้ เราจึงต้องเลื่อนดูรายการงานเก่าหลายปีเพื่อติดตามเวลา
ชอบที่ QB Time สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานของเราและ QBO ได้ อย่างไรก็ตาม มีฟีเจอร์บางอย่างที่ขาดหายไปซึ่งอาจมีผลกระทบมากขึ้นสำหรับผู้ที่ติดตามเวลาสำหรับงานเฉพาะเจาะจง […] ไม่ชอบที่งานไม่สามารถเก็บเป็นเอกสารใน Quickbooks ได้ เราจึงต้องเลื่อนดูรายการงานเก่าหลายปีเพื่อติดตามเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบเอกสาร Google Docs สำหรับบันทึกเวลาทำงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การดำเนินงานภาคสนามสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดในขณะที่ประสานงานทีมงานในหลายสถานที่นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายClickUp Brain MAXเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ นี่คือวิธีการ:
- การอัปเดตจากภาคสนามด้วยเสียง:ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน อัปเดตสถานะงาน รายงานปัญหาอุปกรณ์ หรือมอบหมายงานโดยไม่ต้องใช้มือขณะขับรถระหว่างไซต์งานหรือเดินตรวจสถานที่
- ค้นหาทันทีในทุกระบบของคุณ: ค้นหาแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย, ใบเสนอราคา, คู่มืออุปกรณ์ หรือสัญญาลูกค้า โดยค้นหาใน ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดพร้อมกัน
- AI เชิงบริบทที่เข้าใจการดำเนินงานของคุณ: เข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ที่เข้าใจตารางการทำงานของทีมงาน กำหนดเวลาโครงการ และการจัดสรรทรัพยากรของคุณอยู่แล้ว
8. Buddy Punch (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือลงเวลาทำงานออนไลน์และการจัดการวันลา)
Buddy Punch เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่สร้างขึ้นสำหรับที่ปรึกษาโดยเฉพาะ มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายให้คุณสามารถลงเวลาทำงานได้จากภาคสนาม สำนักงาน หรือคีออสก์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นจะเพิ่มเครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันการขโมยเวลา บังคับใช้ตารางงาน และรับรองความถูกต้องของชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
คุณสมบัติเช่น การจดจำใบหน้า, การถ่ายภาพเมื่อลงเวลา, การประทับตรา GPS, การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์, และการล็อก IP ช่วยขจัดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเข้างาน การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ควบคุมงานสามารถจับตาดูการมาสาย, การลงเวลาที่ขาด, และการออกจากงานก่อนเวลาได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาด้านเงินเดือน
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch
- วัดความพยายามตามงานโดยใช้ รหัสงาน สำหรับการติดตามเวลาตามโครงการ
- ทำให้การคำนวณเวลาเป็นอัตโนมัติด้วย กฎการทำงานล่วงเวลา, การปัดเศษ, และ การติดตามเวลาพัก
- ดำเนินการจ่ายเงินเดือนได้รวดเร็วขึ้นด้วยการคำนวณชั่วโมงอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อโดยตรง, และการส่งออกรายงาน
- ดูสถานะของพนักงานแบบเรียลไทม์ผ่าน แดชบอร์ดพนักงานที่กำลังทำงาน
ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทนกัน
- มุมมองปฏิทินและการแสดงผลกะมีปัญหาการจัดวาง เช่น มีช่องว่างที่ไม่จำเป็นและมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการทำเครื่องหมายเงื่อนไขกะเฉพาะ
- การเผยแพร่ต้องทำสำหรับทุกกะพร้อมกัน ไม่สามารถเผยแพร่กะเฉพาะได้เป็นรายบุคคล
ราคาบัดดี้พันช์
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $6.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $11.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Buddy Punch
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Buddy Punch อย่างไรบ้าง?
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมาก ฉันชื่นชมที่มันแจ้งเตือนเราเมื่อมีการเข้างานสาย เร็ว หรือขาดงาน และฉันก็ชอบที่มีตัวเลือกให้ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดหากจำเป็น […] ฉันหวังว่าเวอร์ชันคอมพิวเตอร์จะทำให้การกรอกข้อมูลในช่องว่างง่ายขึ้นเมื่อกำหนดตารางงาน แม้ว่าฉันจะชอบฟีเจอร์ลากและวาง แต่สุดท้ายมันก็ค่อนข้างช้าและใช้เวลามากเมื่อฉันต้องย้ายกะไปยังพนักงานที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบที่มันแจ้งเตือนเราเมื่อมีการเข้างานสาย เร็ว หรือขาดงาน และฉันก็ชอบที่มีตัวเลือกให้ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดหากจำเป็น […] ฉันหวังว่าเวอร์ชันคอมพิวเตอร์จะทำให้การกรอกข้อมูลในช่องว่างง่ายขึ้นเมื่อกำหนดตารางงาน แม้ว่าฉันจะชอบฟีเจอร์ลากและวาง แต่สุดท้ายมันก็ค่อนข้างช้าและใช้เวลามากเมื่อฉันต้องย้ายกะไปยังพนักงานที่เหมาะสม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่อง'จีโอเฟนซ์'ปรากฏขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ในการติดตามสัตว์และระบบโลจิสติกส์ก่อนที่จะกลายเป็นกระแสหลักในแอปพลิเคชันสำหรับแรงงาน มันถูกใช้ครั้งแรกเพื่อสร้าง รั้วเสมือน สำหรับปศุสัตว์
📖 อ่านเพิ่มเติม: Clockify vs. Toggl: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?
9. การสั่นสะเทือน (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, การจัดการอุปกรณ์, และการบริหารกำลังคน)
Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการภาคสนามที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, ไอที, การเงิน, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดร่วมกัน โมเดลข้อมูล Employee Graph ของมันเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ตารางเวลาและข้อมูลตำแหน่งไปจนถึงรหัสงาน, อัตราค่าจ้าง, และโครงสร้างองค์กร
ด้วยวิธีนี้ ระบบเวลา การเข้างาน และเงินเดือนจะซิงค์กันโดยอัตโนมัติ การติดตามเวลาจะเชื่อมต่อโดยตรงกับนโยบายของบริษัท ทำให้คุณสามารถคำนวณการทำงานล่วงเวลา ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ออนบอร์ดพนักงาน ตรวจสอบการเข้าออก และอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ผู้จัดการจะเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าใครอยู่ที่ไซต์งาน ใครมาสาย และชั่วโมงการทำงานสอดคล้องกับแผนการจัดสรรพนักงานหรือไม่
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- กำหนดนโยบายที่กำหนดเองสำหรับการจัดตารางเวลา, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การทำงานล่วงเวลา, และกฎเกณฑ์การจัดการบุคลากร
- สร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วย Workflow Studio โดยใช้ข้อมูลพนักงานและแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
- ติดตั้งพนักงานบนระบบได้ในไม่กี่นาทีด้วยการจัดเตรียมอัตโนมัติ, สัญญา, การเข้าถึง, และการตั้งค่าอุปกรณ์
- ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการอัปเดตกฎหมายแรงงานโดยอัตโนมัติ ข้อกำหนดการฝึกอบรม และการตรวจสอบ
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- คุณสมบัติหลักหลายอย่างถูกนำเสนอเป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงิน ซึ่งทำให้เครื่องมือต่างๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด
- ความสามารถในการรายงานขาดฟังก์ชันขั้นสูง เช่น ตารางหมุนข้อมูล (Pivot Tables), การเจาะลึกข้อมูล (Drill-down), และการแสดงตัวอย่างภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Rippling
การตั้งราคาแบบคลื่น
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rippling อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:
ฉันชอบฟีเจอร์ช่วยเหลือและแชทมากค่ะ ฉันคิดว่าแม้แต่ตัวเลือก AI ก็ครอบคลุมสุดๆ แล้ว แต่การที่สามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือได้ดีมากจริงๆ ก็ยิ่งประทับใจไปอีก มีการติดตามผลจากฟีเจอร์ช่วยเหลือทุกครั้งด้วย […] ฉันอยากให้มีระบบเชื่อมต่อกับ Docusign ด้วย จะได้นำจดหมายข้อเสนอที่เราส่งไปใช้งานร่วมกันได้สะดวกขึ้น และฉันก็ไม่ค่อยชอบจำนวนอีเมลที่ได้รับในแต่ละวันมากนัก มันท่วมกล่องจดหมายไปหมด
ฉันชอบฟีเจอร์ช่วยเหลือและแชทมาก ฉันคิดว่าแม้แต่ตัวเลือก AI ก็ครอบคลุมสุดๆ แล้ว แต่การที่สามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ได้ค่อนข้างรวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือได้ดีมาก มีการติดตามผลจากฟีเจอร์ช่วยเหลือเสมอ […] ฉันอยากให้มีการเชื่อมต่อกับ Docusign ด้วย เพื่อที่จดหมายข้อเสนอที่เราส่งไปจะได้เชื่อมต่อกันได้ ฉันก็ไม่ชอบจำนวนอีเมลที่ได้รับต่อวันมากนัก มันท่วมกล่องจดหมายของฉัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? มนุษย์ขึ้นชื่อเรื่องความไม่แม่นยำในการคาดคะเนระยะเวลาของสิ่งต่าง ๆความผิดพลาดในการวางแผนนี้อธิบายลักษณะเฉพาะนี้ได้สมองของเรามักจะสมมติว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยไม่คำนึงถึงความล่าช้า สิ่งรบกวน และงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แทรกเข้ามา เราจินตนาการถึงเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบของโครงการ ไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็นจริง
10. ClockShark (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาด้วย GPS และการคำนวณต้นทุนงาน)
ClockShark เป็นซอฟต์แวร์บันทึกเวลาสำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับทีมงานที่ทำงานเคลื่อนที่ แทนที่จะต้องพึ่งความจำเมื่อสิ้นวัน แอปมือถือจะแจ้งเตือนให้พนักงานเลือกงานและงานที่ทำได้ทันทีที่ลงเวลาเข้างาน
ทุกนาทีที่ถูกติดตามโดยอัตโนมัติจะซิงค์กับรหัสต้นทุนแรงงานที่ถูกต้อง ทำให้คุณมีการคำนวณต้นทุนงานที่สะอาด ข้อมูลเงินเดือนที่แม่นยำ และบันทึกที่ชัดเจนว่าใครทำงานที่ไหน
Crew Clock ช่วยให้หัวหน้างานสามารถบันทึกเวลาเข้างานของทั้งทีมได้อย่างง่ายดาย ขณะที่เครื่องมือจัดตารางงานช่วยให้คุณมอบหมายงาน เพิ่มคำแนะนำ และแจ้งเตือนทีมงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ด้วยระบบรองรับการทำงานแบบออฟไลน์ การแจ้งเตือนเมื่อเข้าพื้นที่ที่กำหนด และการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับ QuickBooks, Sage, Xero, ADP และ Paychex ClockShark ช่วยให้การดำเนินงานของคุณราบรื่นไร้กังวล
คุณสมบัติเด่นของ ClockShark
- บันทึกการเข้าออกอย่างแม่นยำด้วย การติดตามด้วย GPS, เส้นทางประวัติการเดินทาง และ ใครกำลังทำงานอยู่ตอนนี้
- บันทึกข้อมูลงาน บันทึกย่อ และเส้นทางโดยใช้เครื่องมือ การจัดการงานแบบไร้กระดาษ
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลา การเข้างาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการเงิน เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ ClockShark
- ขาดความสามารถในการติดตามเวลาทำงานแบบออฟไลน์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับไซต์งานที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือไม่มีเลย
- อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อแบบใช้งานอยู่ได้เพียงหนึ่งรายการในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจำกัดสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบหลายระบบ
ราคาของ ClockShark
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- มาตรฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $71/เดือนต่อผู้ใช้ $11/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ClockShark
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClockShark อย่างไรบ้าง?
ผู้วิจารณ์ท่านนี้ถ่ายทอดได้อย่างดี:
พนักงานทุกคนของฉันอยู่ในแอปเดียว ฉันสามารถดูตารางเวลาของพวกเขา เพิ่มนัดหมาย ดูว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและเคยอยู่ที่ไหนในวันนี้ และพนักงานของฉันสามารถส่งบันทึกถึงฉันได้ [...] ฉันหวังว่าจะมีฟีเจอร์บันทึกเวลาเพื่อติดตามว่านัดหมายถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ หรือบันทึกถูกเพิ่มเมื่อไหร่
พนักงานทุกคนของฉันอยู่ในแอปเดียว ฉันสามารถดูตารางงานของพวกเขา เพิ่มนัดหมาย ดูว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและเคยอยู่ที่ไหนมาบ้างในแต่ละวัน และพนักงานของฉันสามารถส่งบันทึกถึงฉันได้ [...] ฉันอยากให้มีฟีเจอร์บันทึกเวลาเพื่อติดตามว่านัดหมายถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ หรือบันทึกถูกเพิ่มเมื่อไหร่
📖 อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: รีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ TimeCamp
ดำเนินการปฏิบัติการภาคสนามแบบครบวงจรด้วย ClickUp
บางวัน ปัญหาใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ทีมงานของคุณช้าลง แต่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากความหงุดหงิดกับ WorkMax ในแต่ละวันกลายเป็นเรื่องปกติ นั่นเป็นสัญญาณว่าแพลตฟอร์มถัดไปของคุณควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น กระบวนการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และความสามารถในการมองเห็นที่ดีขึ้นในทุกไซต์งาน
เครื่องมือในรายการนี้ช่วยแก้ไขช่องว่างของ WorkMax ในรูปแบบที่แตกต่างกัน
แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่รวมการดำเนินงานภาคสนามทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นงาน การติดตามเวลา แบบฟอร์ม การสื่อสาร และการสนับสนุนด้วย AI ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่น
ด้วย ClickUp Time Tracking สำหรับการบันทึกงานอย่างแม่นยำ, ClickUp Forms สำหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามที่รองรับมือถือ, และ ClickUp Brain สำหรับคำตอบตามบริบท คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานเดียวที่กำจัดทุกการแยกส่วน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ⚓