บล็อก ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WorkMax ในการบริหารจัดการแรงงานภาคสนาม

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
29 พฤศจิกายน 2568

พระอาทิตย์เพิ่งขึ้น ทีมงานของคุณมาถึงที่ไซต์งานแล้ว และทุกคนกำลังรอคำสั่งจากคุณ คุณเปิด Workmax ขึ้นมา ดึงข้อมูลเวลาทำงานขึ้นมา ตรวจสอบแบบฟอร์ม และเริ่มคัดแยกบันทึกทรัพย์สิน แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ กลับทำให้คุณช้าลง

นี่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบกั้นพื้นที่ (geofence), บันทึกเวลาทำงานที่ไม่สะดวก, ตัวกรองรหัสงานที่จำกัด, และการทำงานอัตโนมัติที่ไม่เพียงพอ และในไม่ช้า "สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ" เหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตอย่างแท้จริง ลองนึกภาพค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น, ทีมงานที่หงุดหงิด, การจ่ายเงินเดือนที่ล่าช้า, และงานเอกสารที่คุณไม่เคยคิดว่าจะต้องทำ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WorkMax เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการแรงงานภาคสนามของคุณ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างตรงจุด มาเริ่มกันเลย! 🎯

ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ WorkMax ในพริบตา

นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกทั้งหมดของ WorkMax ในบล็อกนี้ 📊

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดราคา*
คลิกอัพการจัดการโครงการแบบครบวงจร การดำเนินงานตามงาน และการประสานงานภาคสนาม สำหรับทีมขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และองค์กรขนาดใหญ่งานและฟิลด์ที่กำหนดเองได้, มุมมองที่ยืดหยุ่น (รายการ, กระดาน, แผนงานกานท์, ปฏิทิน), กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร, แดชบอร์ด, การติดตามเวลาในตัว, การวางแผนงานและทรัพยากร, แชทและคลิปในตัว, AI ในตัว, และการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
คอนเน็กทีมการจัดตารางการทำงาน การสื่อสาร และการดำเนินงานประจำวันสำหรับทีมภาคสนามขนาดเล็กเครื่องมือที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก รวมถึงงานด่วน การจัดตารางงาน นาฬิกาบันทึกเวลาพร้อมระบบระบุพิกัด และแม่แบบกะงานฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คน
Clockifyการติดตามเวลาอย่างง่าย บันทึกกิจกรรม และการรายงานชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับทีมที่ต้องการบันทึกเวลาที่แม่นยำบันทึกเวลาได้ง่ายด้วยตัวติดตามเวลา โหมดบันทึกเวลาแบบรายวัน ระบบคีออสก์ ติดตามตำแหน่งด้วย GPS โครงการและงานต่าง ๆ พร้อมฟีเจอร์บล็อกเวลาในปฏิทินฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
บิทริกซ์24ระบบ CRM ในตัว, การจัดการงาน, และศูนย์กลางการสื่อสารสำหรับธุรกิจขนาดกลางชุดเครื่องมือที่นำเสนอระบบ CRM แบบครบวงจร, กลุ่มงาน, แม่แบบงาน, การบันทึกเวลาและการเข้าออกงาน, กระแสกิจกรรม, และระบบโทรศัพท์แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $61/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
Wrikeระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การติดตามโครงการที่มีโครงสร้าง, และการประสานงานข้ามทีม สำหรับองค์กรที่จัดการงานปริมาณมากและการอนุมัติเครื่องมือโครงการขั้นสูง เช่น กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, แผนแม่บท, การติดตามเวลา, รายงานแบบเรียลไทม์, แบบฟอร์มคำขอ, และการอนุมัติทดลองใช้ฟรี 14 วัน, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
จิ๊บเบิลระบบลงเวลาด้วยใบหน้า, การติดตามด้วย GPS, และระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติสำหรับบริษัทที่ต้องการการลงเวลาที่แม่นยำและทีมปฏิบัติการระดับองค์กรการติดตามการเข้าออกที่แม่นยำโดยใช้เครื่องบันทึกเวลาด้วยระบบจดจำใบหน้า, การจับตำแหน่งด้วย GPS, บันทึกเวลาทำงาน, การติดตามกิจกรรม, ตารางการทำงาน, การตั้งค่าการทำงานล่วงเวลา, และการส่งออกข้อมูลฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
QuickBooks Timeการบันทึกเวลาตามตำแหน่งที่ตั้ง, การซิงค์เงินเดือน, และการคำนวณต้นทุนงานสำหรับทีมที่ใช้ QuickBooks ในการบัญชีและการติดตามแรงงานเครื่องมือการคิดต้นทุนงานและระบบเงินเดือน รวมถึงตัวติดตามเวลาด้วย GPS, ตัวแก้ไขแบบฟอร์มเวลา, การแจ้งเตือนการทำงานล่วงเวลา, การซิงค์เงินเดือน, และการติดตามตามทีมแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14/เดือนต่อผู้ใช้
บัดดี้แพตช์เครื่องมือลงเวลาทำงานออนไลน์, กฎที่ปรับแต่งได้, และการจัดการ PTO สำหรับทีมที่ต้องการติดตามการเข้างานเครื่องมือการเข้างานที่ยืดหยุ่นพร้อมการปัดเศษเวลาเข้าออก, รูปถ่ายจากเว็บแคม, การติดตามการสะสมวันลา, การหยุดพักอัตโนมัติ, และรหัสแผนกทดลองใช้ฟรี 14 วัน, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 5.49 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ระลอกคลื่นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, อุปกรณ์, และกำลังคนแบบรวมศูนย์ สำหรับองค์กรที่ต้องการระบบที่จัดการพนักงานแพลตฟอร์มแรงงานแบบบูรณาการรวมโปรไฟล์พนักงานแบบรวมศูนย์, ระบบบันทึกเวลาและการเข้าออกงาน, ระบบเงินเดือน, นโยบาย, และการอนุญาตราคาตามความต้องการ
ClockSharkระบบติดตามเวลาการทำงานแบบใช้ GPS, การคำนวณต้นทุนงาน, และเส้นทางสำหรับทีมก่อสร้างและทีมบริการภาคสนามคุณสมบัติที่เน้นการใช้งานภาคสนาม เช่น การติดตามเวลาด้วย GPS, KioskClock, การติดตามทีมงาน, การตรวจสอบเวรงาน และรายงานต้นทุนงานทดลองใช้ฟรี 14 วัน, แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ WorkMax?

เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน WorkMax เป้าหมายคือการแก้ไขช่องว่างในการดำเนินงานประจำวันที่เป็นอุปสรรคต่อทีมภาคสนาม นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด:

  • การติดตามตำแหน่งที่เชื่อถือได้: ป้องกันการลงเวลาที่ไม่ถูกต้องและลดการแก้ไขด้วยตนเองจากข้อผิดพลาดของรั้วภูมิศาสตร์
  • กฎเวลาที่ยืดหยุ่น: รองรับโครงสร้างการทำงานล่วงเวลาแบบกำหนดเองสำหรับสหภาพแรงงาน ประเภทงาน และข้อกำหนดในแต่ละภูมิภาค
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่เรียบง่าย: ลดการเกิดข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชันบันทึกเวลาทำงาน, การบันทึกเวลาที่พลาด, และการขัดข้องที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตสำหรับทีมงานภาคสนาม
  • การเลือกรหัสงานที่ถูกต้อง: ช่วยให้พนักงานเลือกงานหรือรหัสต้นทุนที่ถูกต้องด้วยตัวกรองและตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
  • การอนุมัติแบบดิจิทัล: ให้พนักงานสามารถตรวจสอบและลงนามในแบบฟอร์มเวลาทำงาน, การหยุดพัก, และการทำงานล่วงเวลา ก่อนที่การจ่ายเงินเดือนจะดำเนินการ
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติ: ลดงานธุรการซ้ำๆ เช่น การทำความสะอาดแผ่นเวลา การตรวจสอบการหยุดพัก และการบันทึกการสลับงาน
  • การส่งออกที่ง่ายดายและรายงานที่ปรับแต่งได้: แชร์ข้อมูลเวลาทำงานกับฝ่ายเงินเดือน, บัญชี หรือลูกค้าได้โดยไม่ต้องใช้ภาพหน้าจอหรือสร้างใหม่ด้วยตนเอง
  • การผสานการทำงานที่ปรับขนาดได้: เชื่อมต่อกับเครื่องมือบัญชี การจัดตารางเวลา การจัดการสินทรัพย์ และทรัพยากรบุคคลที่คุณใช้อยู่แล้ว

📮 ClickUp Insight: ในขณะที่พนักงาน 40% ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์กับงานที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน แต่ที่น่าตกใจคือ 15% สูญเสียเวลา 5 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับ 2.5 วันต่อเดือน!

เวลาที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่ไม่สามารถมองเห็นได้นี้ อาจค่อยๆ ทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ⏱️

ใช้ ระบบติดตามเวลาของ ClickUp และผู้ช่วย AIให้ทำงานและค้นหาว่าชั่วโมงที่หายไปนั้นหายไปไหนอย่างแม่นยำ ค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ AI ทำงานซ้ำ ๆ ให้อัตโนมัติ และกู้เวลาที่สำคัญกลับมา!

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ WorkMax

นี่คือรายชื่อที่คัดสรรมาอย่างดีของทางเลือก WorkMax ที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดตารางเวลาอัตโนมัติ การวางแผนทรัพยากร และประสิทธิภาพการดำเนินงาน 🎯

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร การดำเนินงานงาน และการประสานงานภาคสนาม)

ทีมต่างๆ เติบโตเกินกว่า WorkMax ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน บางทีมต้องการการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีหรือ CRM ที่ดียิ่งขึ้น บางทีมต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานในแต่ละไซต์งาน

และพูดตามตรง ความท้าทายไม่ได้อยู่แค่การหาเครื่องมือติดตามเวลาอีกอันหนึ่งเท่านั้น—แต่คือการหาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการกำลังคนเข้ากับกระบวนการทำงานส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว

วิธีจัดการกับความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง: แดชบอร์ด ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานของทีมและความก้าวหน้าของไซต์ก่อสร้างด้วย ClickUp สำหรับทีมก่อสร้าง

ClickUp สำหรับทีมก่อสร้างรวมเวิร์กโฟลว์เหล่านี้เข้าด้วยกันในฐานะConverged AI Workspace แห่งแรกของโลก ซึ่งรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน

การติดตามเวลาเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและโครงการ ดังนั้นชั่วโมงการทำงานของพนักงานจึงผูกกับงานและลูกค้าเฉพาะเจาะจง

ClickUp ช่วยจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการให้บริบทการทำงานครบถ้วน 100% ในแพลตฟอร์มบนคลาวด์เดียว ซึ่งผู้จัดการสามารถมองเห็นการจัดสรรกำลังคน ความคืบหน้าของโครงการ และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรได้แบบเรียลไทม์

นี่คือตัวอย่างขั้นตอนการทำงานของคุณด้วย ClickUp:

สร้างงานใน ClickUp จากแบบฟอร์ม

ClickUp Formsช่วยให้คุณเก็บข้อมูลในฟิลด์ได้แบบเรียลไทม์ รวบรวมความคิดเห็นไว้ในที่เดียว และส่งต่อคำตอบไปยังทีมที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งทุกส่วนของฟอร์มได้ด้วย ฟิลด์ที่จำเป็น, ตรรกะเงื่อนไข, และ การอัปโหลดไฟล์ เพื่อให้มั่นใจในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับ:

  • รายงานงานประจำวัน, บันทึกเหตุการณ์, หรือแบบตรวจสอบการตรวจสอบ
  • การตรวจสอบความปลอดภัย, คำขออุปกรณ์, และบัตรงานซ่อมบำรุง
ClickUp Forms: สร้างแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมคำขอและเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ
ให้ ClickUp Forms รวบรวมคำขอ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ เพื่อแปลงเป็นงานใน ClickUp ทันที

ทุกการส่งแบบฟอร์มจะกลายเป็นงานใน ClickUp ทันที พร้อมไฟล์แนบ, ความคิดเห็น, และรายละเอียดผู้รับผิดชอบเพื่อการดำเนินการทันที คุณสามารถลากและวางClickUp Custom Fieldsเพื่อเพิ่มข้อความ, ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, กล่องกาเครื่องหมาย, ไฟล์แนบ, และอื่น ๆ ได้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำทุกครั้ง

บันทึกชั่วโมงการทำงานภาคสนามด้วย ClickUp Time Tracking

ด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp คุณสามารถบันทึกเวลาทุกนาทีที่ใช้ไปกับการทำงานได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานนอกสถานที่ ที่โต๊ะทำงาน หรือกำลังสลับงานระหว่างงานต่างๆ

การติดตามเวลาด้วย ClickUp: ติดตามเวลาที่ใช้กับงานและโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยตัวจับเวลาในตัวและการรายงานสำหรับทีม
กำหนดเวลาประมาณการเพื่อให้ทีมภาคสนามของคุณมีความคาดหวังที่ชัดเจนและรักษาทุกโครงการให้อยู่ในกำหนดการด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp

บันทึกเวลาได้โดยตรงจากเดสก์ท็อป แอปมือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยใช้ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp คุณสามารถ เริ่ม หรือหยุดตัวจับเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ด้วย ClickUp's Global Timer หรือบันทึกเวลาด้วยตนเองหลังจากการทำงานเสร็จสิ้น

เมื่อคุณบันทึกเวลาของคุณแล้ว ให้รักษาโครงสร้างและอ่านง่าย:

  • เพิ่มบันทึก เพื่อระบุสิ่งที่คุณได้ทำงาน
  • บันทึกเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
  • จัดเรียงและกรอง ตามวันที่, แท็ก, หรือความสำคัญเพื่อวิเคราะห์ว่าเวลาถูกใช้ไปที่ไหน
  • รวมเวลาการทำงานข้ามงาน และงานย่อยเพื่อดูความพยายามทั้งหมดที่ใช้ไป
  • ตรวจสอบ แก้ไข และอนุมัติรายการเวลา ในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานโดยละเอียด สามารถเลือกดูตามวัน สัปดาห์ หรือช่วงวันที่กำหนดเองได้

แอปพลิเคชันมือถือ ClickUpขยายความสามารถทั้งหมดเหล่านี้ไปยังภาคสนาม ทำให้การติดตามเวลาของหน่วยงานสามารถทำได้โดยตรงจากโทรศัพท์และแม้กระทั่งออฟไลน์ พร้อมการซิงค์อัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคสนามด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อทุกชั้นของพื้นที่ทำงานของคุณ เข้าใจงานที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณ และช่วยคุณจัดการโครงการ สรุปการอัปเดต และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก

ClickUp Brain: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI วิเคราะห์บริบทของพื้นที่ทำงานและแนะนำการปรับปรุงงานและขั้นตอนถัดไป
สร้างรายงานความคืบหน้าแบบทันทีด้วย ClickUp Brain เพื่อให้ผู้ควบคุมงานได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทีมงานดำเนินงานได้ตามแผนในทุกไซต์งาน

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp Brain:

  • สร้างสรุปโดย AI สำหรับโครงการหรืองานใด ๆ เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
  • ใช้การอัปเดตความคืบหน้าด้วย AI เพื่อสรุปสิ่งที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในช่วงวัน, สัปดาห์, หรือช่วงเวลาที่กำหนดเอง
  • สกัดรายการที่ต้องดำเนินการ จากบันทึกการประชุม รายงานภาคสนาม หรือเอกสารใน ClickUp และแปลงเป็นงานหรืองานย่อย
  • สร้าง AI StandUps ที่สรุปความคืบหน้าล่าสุดและขั้นตอนถัดไปของทีมคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการไซต์งานที่ใช้งานอยู่สามแห่งในสัปดาห์นี้ แทนที่จะรอการตรวจสอบสิ้นวัน คุณสามารถถาม ClickUp Brain ได้เลยว่า 'อะไรกำลังทำให้ความคืบหน้าของไซต์ A ล่าช้า?' มันจะสแกนทุกงาน บันทึกภาคสนาม และการอัปเดตของทีมงานเพื่อบอกคุณว่าตรงไหนที่ยังรอการอนุมัติ

เมื่อสองทีมบันทึกการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องมือ AI จะตรวจพบการทับซ้อน ช่วยให้คุณสามารถลบรายการที่ซ้ำกันออกไปได้

ติดตามกิจกรรมในไซต์งานผ่านแดชบอร์ด ClickUp

เมื่อคุณต้องการภาพรวมล่าสุดของสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วทั้งไซต์งานของคุณClickUp Dashboardsจะรวบรวมข้อมูลแรงงาน ทรัพย์สิน ความคืบหน้า ความล่าช้า และรายงานภาคสนามทั้งหมดไว้ในที่เดียว

แต่ละแดชบอร์ดจะรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติทุก 30 นาที เพื่อให้ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วในไซต์งานที่กำลังดำเนินการอยู่

นี่คือตัวอย่างแดชบอร์ดข้อมูลที่คุณสามารถสร้างได้:

  • ชั่วโมงที่บันทึกไว้ (ผ่าน บัตรติดตามเวลา)
  • ความคืบหน้าของงาน (โดยใช้ รายการงาน หรือ การ์ดแผนภูมิวงกลม)
  • การกระจายภาระงานเพื่อปรับสมดุลงานที่ได้รับมอบหมายและป้องกันการหมดไฟ
  • สร้างแบบฟอร์มเพื่อแสดงผลรายงานภาคสนามเมื่อได้รับข้อมูล
  • การติดตามสินทรัพย์หรือความปลอดภัยผ่าน บัตรที่กำหนดเอง และการผสานกับแผนที่
แดชบอร์ด ClickUp: แสดงภาพงาน โครงการ และตัวชี้วัดในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นของทีม
ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงภาพการจัดสรรทรัพยากรและงานที่กำลังดำเนินการด้วยการอัปเดตแบบบูรณาการโดย ClickUp Brain

ผสานรวมอยู่ใน ClickUp Dashboards,ClickUp Brain ให้คุณได้รับการอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน, ช่วยตรวจสอบสถานะของงาน, และให้คุณติดตามการอัปเดตที่เร่งด่วนได้ในขณะที่เคลื่อนไหวระหว่างไซต์ต่าง ๆ ทีมงานภาคสนามสามารถขอให้แสดงงานที่มีความสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอการอัปเดตจากสำนักงาน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ภายในงานใน ClickUpคุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น,แท็กทีมของคุณ, และแชทแบบเรียลไทม์ได้จากเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเบราว์เซอร์ของคุณ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะมีบริบทเกี่ยวกับงานเช่นกัน และการสื่อสารจะยังคงเฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานภาคสนาม: กำหนดการมอบหมายงาน, ส่งการแจ้งเตือน, และอัปเดตสถานะหลังจากการส่งแบบฟอร์มหรือการบันทึกเวลาด้วยClickUp Automations
  • เชื่อมต่อระบบของคุณ: ซิงค์ข้อมูลเงินเดือน, GPS, การจัดตารางเวลา, และการจัดการสินทรัพย์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ โดยใช้การเชื่อมต่อ ClickUp
  • ค้นหาทุกสิ่งได้ทันที: ค้นหางาน, ความคิดเห็น, ไฟล์, และข้อมูลไซต์งานในอดีตด้วย ClickUp Enterprise Search
  • ทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้: บันทึกเวลา ส่งแบบฟอร์ม และอัปเดตงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือของ ClickUp
  • จัดการโครงการตามสไตล์ของคุณ: สลับระหว่างมุมมอง ClickUpได้ตามต้องการ เช่น ไทม์ไลน์ ปฏิทิน ปริมาณงาน รายการ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ClickUp อาจต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับทีมในการใช้งานอย่างเชี่ยวชาญ

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2นี้สรุปได้ดี:

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะผู้ก่อตั้ง WRKSTN ฉันช่วยเอเจนซี่และทีมสร้างสรรค์ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และ ClickUp เป็นศูนย์กลางของกระบวนการนั้น ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทของงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ รวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะผู้ก่อตั้ง WRKSTN ฉันช่วยเอเจนซี่และทีมสร้างสรรค์ต่างๆ ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และ ClickUp เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนั้น ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทของงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ รวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpช่วยขจัดงานธุรการที่ซ้ำซากซึ่งดึงคุณออกจากงานที่ต้องดูแลภาคสนามจริง ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาทำงานของพนักงานเกินเวลาที่กำหนด ส่งคำขอลาไปยังผู้อนุมัติที่ถูกต้อง หรือย้ายงานไปยังสถานะ "เสร็จสิ้น" เมื่อทีมงานบันทึกชั่วโมงทำงานสุดท้าย

ClickUp อัตโนมัติ
ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้า จัดการงาน และทำให้โครงการก่อสร้างของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลาและงบประมาณ

คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติที่มอบหมายงานติดตามผลเมื่อมีรายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หรือสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเมื่องานถึงสถานะที่กำหนด—ทั้งหมดนี้ด้วยตรรกะแบบ if-this-then-that ที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้การสนับสนุนจากฝ่ายไอที

2. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและดำเนินงานประจำวันสำหรับพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่)

Connecteam: แอปสำหรับแรงงานที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรก สำหรับการจัดตารางเวลา การติดตามเวลา แบบฟอร์ม และการสื่อสารในทีมในแพลตฟอร์มเดียว
ผ่านทางConnecteam

Connecteam เป็นโซลูชันการจัดการกำลังคนที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานนอกสำนักงานโดยเฉพาะ ผสานรวมการติดตามเวลา การจัดตารางงาน การจัดการงาน และรายการตรวจสอบดิจิทัลไว้ในที่เดียว พนักงานสามารถลงเวลาทำงาน ตรวจสอบรายละเอียดงาน ส่งแบบฟอร์ม ตรวจสอบขั้นตอนความปลอดภัย และรับการอัปเดตกะงานได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกะงานพร้อมเทมเพลตการติดตามเวลา และพนักงานภาคสนามสามารถกรอกแบบฟอร์มด้วยเสียง แปลการอัปเดตเป็นภาษาที่พวกเขาต้องการ หรือเข้าถึงโมดูลการฝึกอบรมระหว่างกะงานโดยไม่ต้องออกจากแอป

การสื่อสารก็เกิดขึ้นในแอปเดียวกันนี้; คุณจะได้รับแชทกลุ่ม, ฟีดของบริษัท, แบบสำรวจ, และอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • สร้างตารางเวลาอัจฉริยะด้วย การจัดตารางอัตโนมัติ ซึ่งจะมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามบทบาท ความพร้อมใช้งาน และข้อกำหนดของสถานที่ทำงาน
  • ติดตามเวลาทำงานอย่างแม่นยำผ่านนาฬิกาบันทึกเวลาที่เปิดใช้งาน GPS ในแอปเพื่อตรวจสอบการเข้างานและแปลงชั่วโมงที่แม่นยำเป็นแบบฟอร์มเวลาที่พร้อมสำหรับการจ่ายเงินเดือน
  • สร้างแบบฟอร์มดิจิทัลด้วย แบบฟอร์มและรายการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมลายเซ็น รูปภาพ และตราประทับ GPS สำหรับการรายงานภาคสนาม
  • เร่งการฝึกอบรมด้วย AI Course Creator เพื่อเปลี่ยนกระบวนการหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยใด ๆ ให้เป็นโมดูลการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานบนมือถือ

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • ข้อมูลหลังบ้านจากแบบฟอร์มไม่สอดคล้องกันและขาดโครงสร้างที่เสถียร ทำให้การดึงข้อมูลและการทำงานอัตโนมัติทำได้ยาก
  • ผู้ใช้ขั้นสูงมักต้องสร้างวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองเนื่องจากขาดความสามารถในการผสานรวมระหว่างโมดูลได้อย่างราบรื่น ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Connecteam

ราคาของ Connecteam

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $35/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $59/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Connecteam

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์สรุปไว้ดังนี้:

การมีทุกอย่างอยู่ในระยะเอื้อมและรวมอยู่ในที่เดียวทำให้สะดวกอย่างมาก แพลตฟอร์มให้ความรู้สึกเป็นมืออาชีพและจัดการได้ง่าย [...] บางครั้งกระบวนการอาจรู้สึกไม่สมบูรณ์เพราะเราไม่สามารถสะท้อนการดำเนินงานที่มีอยู่ได้ทั้งหมด ซึ่งพูดตามตรงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย

การมีทุกอย่างอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงและรวมอยู่ในที่เดียวทำให้สะดวกอย่างยิ่ง แพลตฟอร์มให้ความรู้สึกเป็นมืออาชีพมากและจัดการได้ง่าย [...] กระบวนการบางครั้งรู้สึกเหมือนถูกจำกัดเพราะเราไม่สามารถสะท้อนการดำเนินงานที่มีอยู่ของเราได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งพูดตามตรงแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักวิจัยพบว่าเพียงแค่การตระหนักถึงการมีตัวจับเวลาก็ช่วยเพิ่มสมาธิและความแม่นยำได้แล้ว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "ผลกระทบจากจุดสังเกตทางเวลา"

ชม: ในวิดีโอนี้ เราจะรีวิวซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน งบประมาณ และกำหนดเวลา

3. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายและการรายงานชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้)

Clockify: ติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานสำหรับโครงการและทีมด้วยตัวจับเวลาที่ง่าย พร้อมทดลองใช้ฟรี
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง บริการภาคสนาม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีงานใช้เวลามาก มีฟังก์ชันจับเวลา โหมดคีออสก์ และการติดตามแบบออฟไลน์ พนักงานสามารถลงเวลาเข้างานจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ติดตามงานบนอุปกรณ์มือถือ หรือกรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานรายสัปดาห์ตามความจำเป็น

นอกเหนือจากการบันทึกเวลาทำงานพื้นฐานของพนักงานแล้ว ยังมีระบบการทำงานแบบครบวงจร เช่น การจัดทำงบประมาณโครงการ การจัดหมวดหมู่ต้นทุน การจัดตารางงาน และการจัดการการลาหยุด

และเนื่องจากสามารถซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ได้ รวมถึงเว็บ แอปพลิเคชันบนมือถือ เดสก์ท็อป และส่วนขยายเบราว์เซอร์ Clockify จึงยังคงเชื่อถือได้สำหรับทีมที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลหรือสลับระหว่างสำนักงานและสภาพแวดล้อมภาคสนาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • ติดตามงบประมาณโครงการเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้จ่ายเกินโดยใช้ การประมาณการและการแจ้งเตือน
  • จัดระเบียบต้นทุนแรงงานเพื่อคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไรด้วย อัตราค่าจ้างและรหัสต้นทุน
  • แสดงภาพเวลาที่ติดตามด้วยปฏิทิน แดชบอร์ด และมุมมองรายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการตารางเวลา
  • จัดหมวดหมู่รายการเวลาโดยใช้แท็ก, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และลำดับชั้นตามโครงการ

ข้อจำกัดของ Clockify

  • ขาดการควบคุมการบริหารขั้นสูงและคุณสมบัติการอนุมัติที่จำเป็นบางประการ ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Clockify
  • การดำเนินการเว็บฮุคและตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด ซึ่งอาจจำกัดการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์หรือการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

ราคาของ Clockify

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: $15.99/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Clockify

  • G2: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Clockify อย่างไรบ้าง?

จากผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยัน:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Clockify คือความเรียบง่ายและสะดวกสบายในการติดตามเวลา มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉันอย่างรวดเร็ว ฉันใช้มันทุกวัน และมันกลายเป็นสิ่งที่ทำโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัว อินเทอร์เฟซสะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การบันทึกเวลาหรือสลับระหว่างงานต่างๆ ใช้เวลาเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น […] แอปมือถืออาจรู้สึกมีบั๊กบ้างในบางครั้ง นอกจากนี้ การปรับแต่งและส่งออกรายงานที่มีรายละเอียดอาจไม่ตรงไปตรงมาและอาจได้รับการออกแบบให้ดียิ่งขึ้นได้

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Clockify คือความง่ายและสะดวกในการติดตามเวลา มันทำให้การบันทึกเวลาเป็นเรื่องธรรมชาติและง่ายดาย ฉันใช้มันทุกวัน และมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันอย่างรวดเร็ว อินเทอร์เฟซสะอาดตาและใช้งานง่าย การบันทึกชั่วโมงหรือสลับระหว่างงานต่างๆ ใช้เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น […] แอปพลิเคชันบนมือถืออาจรู้สึกมีบั๊กบ้างในบางครั้ง นอกจากนี้ การปรับแต่งและส่งออกรายงานที่มีรายละเอียดอาจไม่ตรงไปตรงมาและอาจได้รับการออกแบบให้ดียิ่งขึ้นได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: Clockify vs. Toggl: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?

4. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ในตัวและการจัดการงาน)

Bitrix24: การจัดการงาน CRM และการทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมภาคสนาม เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ผ่านทางBitrix24

Bitrix24 นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับ CRM การจัดการงาน การสื่อสารภายในทีม และการทำงานอัตโนมัติ สำหรับหัวหน้างานภาคสนามและผู้จัดการงานก่อสร้าง สามารถเข้าถึงการสนทนากับลูกค้า การอัปเดตงาน เอกสารงาน และความคืบหน้าของงานได้

เครื่องมืออัตโนมัติการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น สร้างงานเมื่อมีการอัปเดตจากลูกค้า และแจ้งเตือนพนักงานเมื่องานมีความคืบหน้า

ระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรและไม่ต้องการทักษะทางเทคนิคให้เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติเอกสารโดยอัตโนมัติ การสร้างงาน และการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • จัดการระบบงานและติดตามลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่การรับข้อมูลจนถึงการเสร็จสิ้นงาน ด้วยเครื่องมือจัดการลูกค้าเป้าหมายและการจัดการดีล
  • รวบรวมการชำระเงินผ่าน การชำระเงินออนไลน์ ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
  • จัดการข้อซักถามของลูกค้าผ่านศูนย์ติดต่อแบบหลายช่องทางที่ครอบคลุมแชท อีเมล โทรศัพท์ และช่องทางโซเชียล
  • สร้างเนื้อหาการตลาดด้วย AI CoPilot สำหรับอีเมล, บันทึกการโทร, ไอเดีย และการกรอกข้อมูลใน CRM

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการรายงาน, การวิเคราะห์, และเครื่องมือการจัดการโครงการ, ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Workmax
  • ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากหรือในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด

ราคาของ Bitrix24

  • พื้นฐาน: $61/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
  • มาตรฐาน: $124/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
  • องค์กร: $499/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?

ตามการรีวิวของCapterra:

เป็นเครื่องมือจัดการงาน การสื่อสารทีม และการติดตามโครงการที่ดีมาก มีฟีเจอร์มากมาย เช่น แชทและวิดีโอคอล การประชุม ปฏิทิน การติดตามเวลา การแจ้งเตือนงาน การแชร์เอกสาร […] มีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นอาจเข้าใจยาก เป็นโปรแกรมที่มีราคาสูงและมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

เป็นเครื่องมือจัดการงาน การสื่อสารทีม และการติดตามโครงการที่ดีมาก มีฟีเจอร์มากมายที่ดี เช่น แชทและวิดีโอคอล การประชุม ปฏิทิน การติดตามเวลา การแจ้งเตือนงาน การแชร์เอกสาร […] มีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นอาจเข้าใจยาก เป็นโปรแกรมที่มีราคาแพงและมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดเรื่อง'ชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้'มีมาตั้งแต่ต้นปี 1900 ในสำนักงานกฎหมาย เดิมทีถูกมองว่าเป็นระบบ ความเป็นธรรม โดยคิดค่าบริการลูกค้าเฉพาะเวลาที่ทำงานเท่านั้น แต่ต่อมากลายเป็นมาตรวัดผลผลิตที่ใช้กันในหลายอุตสาหกรรม

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Bitrix24 ที่ดีที่สุด

5. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการที่มีโครงสร้าง)

Wrike: ทางเลือกสำหรับ workmax
ผ่านทางWrike

Wrike จัดวางตำแหน่งตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่สร้างขึ้นเพื่อการวางแผน การดำเนินการ และการรายงานสำหรับทีมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ทีมภาคสนามสามารถบันทึกงานที่เข้ามาผ่านแบบฟอร์มคำขอที่มีรายละเอียด กำหนดเส้นทางงานโดยใช้กฎอัตโนมัติ และพึ่งพา Wrike Spaces สำหรับการกำหนดค่าแบบรวมศูนย์

แดชบอร์ดของมัน พร้อมด้วยวิดเจ็ต แผนภูมิ และข้อมูลแบบเรียลไทม์ แสดงความคืบหน้า รูปแบบของภาระงาน และความล่าช้าที่สำคัญด้านความปลอดภัยได้ทันที

ในขณะที่แผนภูมิแกนต์และเครื่องมือจัดการทรัพยากรให้ความชัดเจนในการจัดลำดับและขีดความสามารถ การเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ควบคุมงานภาคสนามสามารถอัปเดตงาน ตรวจสอบไทม์ไลน์ และอนุมัติเอกสารต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • บันทึกการรับงานที่มีโครงสร้างโดยใช้แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองพร้อมคำถามแบบมีเงื่อนไขและการจัดเส้นทางอัตโนมัติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมมือถือผ่านWrike AI Copilot ซึ่งสรุปการอัปเดต จัดลำดับความสำคัญของงาน และสร้างเนื้อหา
  • บันทึกเวลาเป็นกลุ่มหรือแก้ไข/ลบรายการที่ผ่านมาได้ตามต้องการเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • วิเคราะห์งบประมาณโครงการ, จุดสำคัญ, และประสิทธิภาพของทีมด้วยการรายงานแบบไดนามิกและการผสานระบบธุรกิจอัจฉริยะ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • การจัดลำดับความสำคัญของงานถูกจำกัดเพียงการตั้งค่าสถานะความสำคัญสูงเท่านั้น ขาดการตั้งค่าลำดับความสำคัญที่ละเอียดอ่อนเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขาดเครื่องมือการจัดการเวลาขั้นสูง เช่น การติดตามด้วย GPS, การกำหนดขอบเขตพื้นที่ (Geofencing), และการแยกแยะการทำงานล่วงเวลา ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Wrike

ราคาของ Wrike

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • แผนฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันระบุ:

Wrike เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน มันช่วยให้เราจัดระเบียบโครงการตามกำหนดเวลา ลูกค้า หัวข้อ และปรับแต่งกระบวนการทำงานของเราได้ […] Wrike สามารถทำงานได้สำเร็จ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนไทม์ไลน์และการตั้งค่าการพึ่งพา อาจใช้เวลาและอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนได้

Wrike เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน มันช่วยให้เราจัดระเบียบโครงการตามกำหนดเวลา ลูกค้า หัวข้อ และปรับแต่งกระบวนการทำงานของเราได้ […] Wrike สามารถทำงานได้สำเร็จ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูซับซ้อนเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เรียบง่าย คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนไทม์ไลน์และการตั้งค่าการพึ่งพา อาจใช้เวลามากและอาจทำให้ผู้เริ่มต้นสับสนได้

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:นาฬิกาบันทึกเวลาแบบกลไกเครื่องแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1888 โดยวิลลาร์ด บันดี้ ช่างทำเครื่องประดับจากนิวยอร์ก นาฬิกา 'ปักบัตร' ของเขาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกเวลาแบบอัตโนมัติ นี่คือเขาพร้อมกับนาฬิกาของเขา!

วิลลาร์ด บันดี กับนาฬิกาบันทึกเวลาเครื่องกลเครื่องแรก
แหล่งที่มา

📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดตารางงานทีมที่ดีที่สุด

6. จิบเบิล (เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำใบหน้าและบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ)

Jibble: ทางเลือกสำหรับ workmax
ผ่านทางJibble

Jibble positions เป็นแพลตฟอร์มติดตามเวลาที่สร้างขึ้นสำหรับทีมงานที่ต้องเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง สามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงจากภาคสนามผ่านอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต หรือเดสก์ท็อป ทุกอย่างจะซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อการเชื่อมต่อกลับมา

แพลตฟอร์มนี้ผสานการลงเวลาที่ง่ายกับการตรวจสอบขั้นสูง เช่น การจดจำใบหน้าและการจับสัญญาณ GPS ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกการบันทึกสะท้อนถึงผู้ที่อยู่ในสถานที่ เมื่อใด และที่ใดที่งานเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง

Jibble ยังคำนวณค่าล่วงเวลาตามกฎของคุณ, ติดแท็กชั่วโมงให้กับโครงการหรือลูกค้าเฉพาะ, และสร้างแบบฟอร์มการจ่ายเงินที่พร้อมใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ Jibble

  • แยกย่อยชั่วโมงการทำงานตามสถานที่ กิจกรรม งานฝีมือ หรือผู้รับเหมา เพื่อตรวจจับกะที่มีพนักงานไม่เพียงพอหรือระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพของพนักงานด้วยเครื่องมือรายงาน
  • จำกัดการเข้าร่วมเฉพาะสถานที่ที่กำหนดและบล็อกการลงเวลาทำงานนอกพื้นที่ที่กำหนดผ่านการกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบันทึกเวลาที่แม่นยำในการทำงานและโครงการต่างๆโดยใช้เครื่องมือติดตามโครงการและกิจกรรม

ข้อจำกัดของ Jibble

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดและการแสดงผลรายงาน เช่น แดชบอร์ดหรือแผนภูมิ
  • แอปพลิเคชันมือถือใช้เวลาในการซิงค์ข้อมูลเมื่อเปลี่ยนเครือข่าย

การกำหนดราคาแบบ Jibble

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก Jibble

  • G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (1,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jibble อย่างไรบ้าง?

ดังที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:

Jibble นำเสนออินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การลงเวลาเข้าและออกเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง แอปมือถือมีการตอบสนองและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือผู้ที่ทำงานภาคสนาม [...] แม้ว่าฟังก์ชันหลักจะแข็งแกร่ง แต่ตัวเลือกในการปรับแต่งค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงตัวกรองรายงานและรูปแบบการส่งออก

Jibble นำเสนออินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การลงเวลาเข้าและออกเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง แอปมือถือตอบสนองได้ดีและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือผู้ที่ทำงานภาคสนาม […] แม้ว่าฟังก์ชันหลักจะแข็งแกร่ง แต่ตัวเลือกในการปรับแต่งค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงตัวกรองการรายงานและรูปแบบการส่งออก

👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ประมาณ384%ตามข้อมูลจาก Forrester Research องค์กรเหล่านี้สร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดและทันเวลา

7. QuickBooks Time (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเวลาตามสถานที่และการซิงค์เงินเดือน)

QuickBooks Time: ทางเลือกสำหรับ workmax
ผ่านทางQuick B ooks Time

QuickBooks Time เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้งานระบบเงินเดือนหรือการออกใบแจ้งหนี้ภายใน QuickBooks อยู่แล้ว มันช่วยขจัดหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่คุณอาจพบเจอ: การป้อนชั่วโมงทำงานด้วยตนเอง

ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ การจับพิกัด GPSเครื่องมือติดตามเวลา และระบบอนุมัติในตัว คุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการรวบรวมชั่วโมงการทำงาน แผน Elite ครอบคลุมการติดตามระยะทาง การเปรียบเทียบประมาณการโครงการกับผลงานจริง การกำหนดขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และฟีดกิจกรรมโดยละเอียด

สิ่งนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าเวลาถูกแปลงเป็นงบประมาณและกำหนดเวลาอย่างไร และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ QuickBooks ที่กว้างขวาง ธุรกิจจึงได้รับกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันเพื่อติดตามชั่วโมงทำงาน ดำเนินการจ่ายเงินเดือน ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า และปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time

  • สร้าง ปรับ และแชร์กะงานโดยใช้ตัวเลือกการจัดตารางงานทีมที่ผสานรวมอยู่ในซอฟต์แวร์บัญชี
  • ตั้งค่า เครื่องเช็คเวลา แบบใช้ร่วมกันสำหรับทีมงานในสถานที่
  • เปรียบเทียบความพยายามกับความคาดหวังด้วย ประมาณการโครงการเทียบกับผลลัพธ์จริง
  • ติดตามการเคลื่อนไหวในสนามโดยอัตโนมัติด้วย การติดตามระยะทาง

ข้อจำกัดของ QuickBooks Time

  • พนักงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบันทึกเวลาทำงานที่เกินกว่าสองรอบการจ่ายเงินได้ ซึ่งจำกัดการอ้างอิงข้อมูลย้อนหลังสำหรับการติดตามเวลาทำงาน
  • ขาดตัวเลือกในการรายงาน และไม่สามารถเก็บงานเป็นไฟล์เก็บถาวรได้ ทำให้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ราคาของ QuickBooks Time

  • ค่าพรีเมียมตามเวลา: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไทม์ อีลิท: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ค่าพรีเมียมเวลา + ค่าพรีเมียมเงินเดือน: 88 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Time Elite + Payroll Elite: $134/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว QuickBooks Time

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง QuickBooks Time อย่างไรบ้าง?

นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้คนหนึ่งเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม:

ชอบที่ QB Time สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานของเราและ QBO ได้ อย่างไรก็ตาม มีฟีเจอร์บางอย่างที่ขาดหายไปซึ่งอาจมีผลกระทบมากขึ้นสำหรับผู้ที่ติดตามเวลาสำหรับงานเฉพาะเจาะจง […] ไม่ชอบที่งานไม่สามารถเก็บเป็นเอกสารใน Quickbooks ได้ เราจึงต้องเลื่อนดูรายการงานเก่าหลายปีเพื่อติดตามเวลา

ชอบที่ QB Time สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติงานของเราและ QBO ได้ อย่างไรก็ตาม มีฟีเจอร์บางอย่างที่ขาดหายไปซึ่งอาจมีผลกระทบมากขึ้นสำหรับผู้ที่ติดตามเวลาสำหรับงานเฉพาะเจาะจง […] ไม่ชอบที่งานไม่สามารถเก็บเป็นเอกสารใน Quickbooks ได้ เราจึงต้องเลื่อนดูรายการงานเก่าหลายปีเพื่อติดตามเวลา

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบเอกสาร Google Docs สำหรับบันทึกเวลาทำงาน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การดำเนินงานภาคสนามสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดในขณะที่ประสานงานทีมงานในหลายสถานที่นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายClickUp Brain MAXเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ นี่คือวิธีการ:

  • การอัปเดตจากภาคสนามด้วยเสียง:ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน อัปเดตสถานะงาน รายงานปัญหาอุปกรณ์ หรือมอบหมายงานโดยไม่ต้องใช้มือขณะขับรถระหว่างไซต์งานหรือเดินตรวจสถานที่
  • ค้นหาทันทีในทุกระบบของคุณ: ค้นหาแบบฟอร์มตรวจสอบความปลอดภัย, ใบเสนอราคา, คู่มืออุปกรณ์ หรือสัญญาลูกค้า โดยค้นหาใน ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดพร้อมกัน
  • AI เชิงบริบทที่เข้าใจการดำเนินงานของคุณ: เข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ที่เข้าใจตารางการทำงานของทีมงาน กำหนดเวลาโครงการ และการจัดสรรทรัพยากรของคุณอยู่แล้ว
ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain MAX
ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะจากพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain MAX

8. Buddy Punch (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือลงเวลาทำงานออนไลน์และการจัดการวันลา)

บัดดี้พันช์: ทางเลือกสำหรับ workmax
ผ่านทางBuddy Punch

Buddy Punch เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่สร้างขึ้นสำหรับที่ปรึกษาโดยเฉพาะ มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายให้คุณสามารถลงเวลาทำงานได้จากภาคสนาม สำนักงาน หรือคีออสก์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นจะเพิ่มเครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันการขโมยเวลา บังคับใช้ตารางงาน และรับรองความถูกต้องของชั่วโมงการทำงานของพนักงาน

คุณสมบัติเช่น การจดจำใบหน้า, การถ่ายภาพเมื่อลงเวลา, การประทับตรา GPS, การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์, และการล็อก IP ช่วยขจัดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเข้างาน การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ควบคุมงานสามารถจับตาดูการมาสาย, การลงเวลาที่ขาด, และการออกจากงานก่อนเวลาได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาด้านเงินเดือน

คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch

  • วัดความพยายามตามงานโดยใช้ รหัสงาน สำหรับการติดตามเวลาตามโครงการ
  • ทำให้การคำนวณเวลาเป็นอัตโนมัติด้วย กฎการทำงานล่วงเวลา, การปัดเศษ, และ การติดตามเวลาพัก
  • ดำเนินการจ่ายเงินเดือนได้รวดเร็วขึ้นด้วยการคำนวณชั่วโมงอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อโดยตรง, และการส่งออกรายงาน
  • ดูสถานะของพนักงานแบบเรียลไทม์ผ่าน แดชบอร์ดพนักงานที่กำลังทำงาน

ข้อจำกัดของการลงเวลาทำงานแบบเพื่อนแทนกัน

  • มุมมองปฏิทินและการแสดงผลกะมีปัญหาการจัดวาง เช่น มีช่องว่างที่ไม่จำเป็นและมีตัวเลือกจำกัดสำหรับการทำเครื่องหมายเงื่อนไขกะเฉพาะ
  • การเผยแพร่ต้องทำสำหรับทุกกะพร้อมกัน ไม่สามารถเผยแพร่กะเฉพาะได้เป็นรายบุคคล

ราคาบัดดี้พันช์

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • เริ่มต้น: $5. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $6.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $11.99/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Buddy Punch

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Buddy Punch อย่างไรบ้าง?

ตามความคิดเห็นของผู้ใช้:

ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมาก ฉันชื่นชมที่มันแจ้งเตือนเราเมื่อมีการเข้างานสาย เร็ว หรือขาดงาน และฉันก็ชอบที่มีตัวเลือกให้ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดหากจำเป็น […] ฉันหวังว่าเวอร์ชันคอมพิวเตอร์จะทำให้การกรอกข้อมูลในช่องว่างง่ายขึ้นเมื่อกำหนดตารางงาน แม้ว่าฉันจะชอบฟีเจอร์ลากและวาง แต่สุดท้ายมันก็ค่อนข้างช้าและใช้เวลามากเมื่อฉันต้องย้ายกะไปยังพนักงานที่เหมาะสม

ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมาก ฉันชอบที่มันแจ้งเตือนเราเมื่อมีการเข้างานสาย เร็ว หรือขาดงาน และฉันก็ชอบที่มีตัวเลือกให้ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดหากจำเป็น […] ฉันหวังว่าเวอร์ชันคอมพิวเตอร์จะทำให้การกรอกข้อมูลในช่องว่างง่ายขึ้นเมื่อกำหนดตารางงาน แม้ว่าฉันจะชอบฟีเจอร์ลากและวาง แต่สุดท้ายมันก็ค่อนข้างช้าและใช้เวลามากเมื่อฉันต้องย้ายกะไปยังพนักงานที่เหมาะสม

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่อง'จีโอเฟนซ์'ปรากฏขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ในการติดตามสัตว์และระบบโลจิสติกส์ก่อนที่จะกลายเป็นกระแสหลักในแอปพลิเคชันสำหรับแรงงาน มันถูกใช้ครั้งแรกเพื่อสร้าง รั้วเสมือน สำหรับปศุสัตว์

📖 อ่านเพิ่มเติม: Clockify vs. Toggl: แอปติดตามเวลาตัวไหนดีกว่ากัน?

9. การสั่นสะเทือน (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, การจัดการอุปกรณ์, และการบริหารกำลังคน)

ริปพลิง: ทางเลือกสำหรับ workmax
ผ่านทางRippling

Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการภาคสนามที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล, การจ่ายเงินเดือน, ไอที, การเงิน, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดร่วมกัน โมเดลข้อมูล Employee Graph ของมันเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ตารางเวลาและข้อมูลตำแหน่งไปจนถึงรหัสงาน, อัตราค่าจ้าง, และโครงสร้างองค์กร

ด้วยวิธีนี้ ระบบเวลา การเข้างาน และเงินเดือนจะซิงค์กันโดยอัตโนมัติ การติดตามเวลาจะเชื่อมต่อโดยตรงกับนโยบายของบริษัท ทำให้คุณสามารถคำนวณการทำงานล่วงเวลา ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ออนบอร์ดพนักงาน ตรวจสอบการเข้าออก และอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ผู้จัดการจะเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ว่าใครอยู่ที่ไซต์งาน ใครมาสาย และชั่วโมงการทำงานสอดคล้องกับแผนการจัดสรรพนักงานหรือไม่

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • กำหนดนโยบายที่กำหนดเองสำหรับการจัดตารางเวลา, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การทำงานล่วงเวลา, และกฎเกณฑ์การจัดการบุคลากร
  • สร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วย Workflow Studio โดยใช้ข้อมูลพนักงานและแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
  • ติดตั้งพนักงานบนระบบได้ในไม่กี่นาทีด้วยการจัดเตรียมอัตโนมัติ, สัญญา, การเข้าถึง, และการตั้งค่าอุปกรณ์
  • ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการอัปเดตกฎหมายแรงงานโดยอัตโนมัติ ข้อกำหนดการฝึกอบรม และการตรวจสอบ

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • คุณสมบัติหลักหลายอย่างถูกนำเสนอเป็นบริการเสริมที่ต้องชำระเงิน ซึ่งทำให้เครื่องมือต่างๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด
  • ความสามารถในการรายงานขาดฟังก์ชันขั้นสูง เช่น ตารางหมุนข้อมูล (Pivot Tables), การเจาะลึกข้อมูล (Drill-down), และการแสดงตัวอย่างภายในแพลตฟอร์ม ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Rippling

การตั้งราคาแบบคลื่น

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (11,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rippling อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:

ฉันชอบฟีเจอร์ช่วยเหลือและแชทมากค่ะ ฉันคิดว่าแม้แต่ตัวเลือก AI ก็ครอบคลุมสุดๆ แล้ว แต่การที่สามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือได้ดีมากจริงๆ ก็ยิ่งประทับใจไปอีก มีการติดตามผลจากฟีเจอร์ช่วยเหลือทุกครั้งด้วย […] ฉันอยากให้มีระบบเชื่อมต่อกับ Docusign ด้วย จะได้นำจดหมายข้อเสนอที่เราส่งไปใช้งานร่วมกันได้สะดวกขึ้น และฉันก็ไม่ค่อยชอบจำนวนอีเมลที่ได้รับในแต่ละวันมากนัก มันท่วมกล่องจดหมายไปหมด

ฉันชอบฟีเจอร์ช่วยเหลือและแชทมาก ฉันคิดว่าแม้แต่ตัวเลือก AI ก็ครอบคลุมสุดๆ แล้ว แต่การที่สามารถแชทกับเจ้าหน้าที่ได้ค่อนข้างรวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือได้ดีมาก มีการติดตามผลจากฟีเจอร์ช่วยเหลือเสมอ […] ฉันอยากให้มีการเชื่อมต่อกับ Docusign ด้วย เพื่อที่จดหมายข้อเสนอที่เราส่งไปจะได้เชื่อมต่อกันได้ ฉันก็ไม่ชอบจำนวนอีเมลที่ได้รับต่อวันมากนัก มันท่วมกล่องจดหมายของฉัน

🔍 คุณรู้หรือไม่? มนุษย์ขึ้นชื่อเรื่องความไม่แม่นยำในการคาดคะเนระยะเวลาของสิ่งต่าง ๆความผิดพลาดในการวางแผนนี้อธิบายลักษณะเฉพาะนี้ได้สมองของเรามักจะสมมติว่าทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยไม่คำนึงถึงความล่าช้า สิ่งรบกวน และงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แทรกเข้ามา เราจินตนาการถึงเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบของโครงการ ไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็นจริง

10. ClockShark (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาด้วย GPS และการคำนวณต้นทุนงาน)

ClockShark: แอปติดตามเวลาด้วย GPS พร้อมการจัดตารางเวลาและการจัดการงานสำหรับทีมบริการภาคสนามในธุรกิจก่อสร้าง: ทางเลือกแทน workmax
ผ่านทางClockShark

ClockShark เป็นซอฟต์แวร์บันทึกเวลาสำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับทีมงานที่ทำงานเคลื่อนที่ แทนที่จะต้องพึ่งความจำเมื่อสิ้นวัน แอปมือถือจะแจ้งเตือนให้พนักงานเลือกงานและงานที่ทำได้ทันทีที่ลงเวลาเข้างาน

ทุกนาทีที่ถูกติดตามโดยอัตโนมัติจะซิงค์กับรหัสต้นทุนแรงงานที่ถูกต้อง ทำให้คุณมีการคำนวณต้นทุนงานที่สะอาด ข้อมูลเงินเดือนที่แม่นยำ และบันทึกที่ชัดเจนว่าใครทำงานที่ไหน

Crew Clock ช่วยให้หัวหน้างานสามารถบันทึกเวลาเข้างานของทั้งทีมได้อย่างง่ายดาย ขณะที่เครื่องมือจัดตารางงานช่วยให้คุณมอบหมายงาน เพิ่มคำแนะนำ และแจ้งเตือนทีมงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ด้วยระบบรองรับการทำงานแบบออฟไลน์ การแจ้งเตือนเมื่อเข้าพื้นที่ที่กำหนด และการเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับ QuickBooks, Sage, Xero, ADP และ Paychex ClockShark ช่วยให้การดำเนินงานของคุณราบรื่นไร้กังวล

คุณสมบัติเด่นของ ClockShark

  • บันทึกการเข้าออกอย่างแม่นยำด้วย การติดตามด้วย GPS, เส้นทางประวัติการเดินทาง และ ใครกำลังทำงานอยู่ตอนนี้
  • บันทึกข้อมูลงาน บันทึกย่อ และเส้นทางโดยใช้เครื่องมือ การจัดการงานแบบไร้กระดาษ
  • สร้างรายงานและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลา การเข้างาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการเงิน เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ข้อจำกัดของ ClockShark

  • ขาดความสามารถในการติดตามเวลาทำงานแบบออฟไลน์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับไซต์งานที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือไม่มีเลย
  • อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อแบบใช้งานอยู่ได้เพียงหนึ่งรายการในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจำกัดสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบหลายระบบ

ราคาของ ClockShark

  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • มาตรฐาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $71/เดือนต่อผู้ใช้ $11/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ClockShark

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClockShark อย่างไรบ้าง?

ผู้วิจารณ์ท่านนี้ถ่ายทอดได้อย่างดี:

พนักงานทุกคนของฉันอยู่ในแอปเดียว ฉันสามารถดูตารางเวลาของพวกเขา เพิ่มนัดหมาย ดูว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและเคยอยู่ที่ไหนในวันนี้ และพนักงานของฉันสามารถส่งบันทึกถึงฉันได้ [...] ฉันหวังว่าจะมีฟีเจอร์บันทึกเวลาเพื่อติดตามว่านัดหมายถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ หรือบันทึกถูกเพิ่มเมื่อไหร่

พนักงานทุกคนของฉันอยู่ในแอปเดียว ฉันสามารถดูตารางงานของพวกเขา เพิ่มนัดหมาย ดูว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและเคยอยู่ที่ไหนมาบ้างในแต่ละวัน และพนักงานของฉันสามารถส่งบันทึกถึงฉันได้ [...] ฉันอยากให้มีฟีเจอร์บันทึกเวลาเพื่อติดตามว่านัดหมายถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่ หรือบันทึกถูกเพิ่มเมื่อไหร่

📖 อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: รีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ TimeCamp

ดำเนินการปฏิบัติการภาคสนามแบบครบวงจรด้วย ClickUp

บางวัน ปัญหาใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ทีมงานของคุณช้าลง แต่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากความหงุดหงิดกับ WorkMax ในแต่ละวันกลายเป็นเรื่องปกติ นั่นเป็นสัญญาณว่าแพลตฟอร์มถัดไปของคุณควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น กระบวนการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และความสามารถในการมองเห็นที่ดีขึ้นในทุกไซต์งาน

เครื่องมือในรายการนี้ช่วยแก้ไขช่องว่างของ WorkMax ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่รวมการดำเนินงานภาคสนามทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นงาน การติดตามเวลา แบบฟอร์ม การสื่อสาร และการสนับสนุนด้วย AI ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่น

ด้วย ClickUp Time Tracking สำหรับการบันทึกงานอย่างแม่นยำ, ClickUp Forms สำหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามที่รองรับมือถือ, และ ClickUp Brain สำหรับคำตอบตามบริบท คุณจะได้รับพื้นที่ทำงานเดียวที่กำจัดทุกการแยกส่วน

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ⚓