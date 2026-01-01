บล็อก ClickUp

เทมเพลต monday.com ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดระเบียบงาน

Praburam
Praburam
25 พฤศจิกายน 2568

บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังมองหาวิธีที่จะทำงานให้มากขึ้นโดยไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยล้าเกินไป

การศึกษาล่าสุดของ PwCพบว่าอุตสาหกรรมที่ใช้ AI มีประสิทธิภาพเกือบห้าเท่าของอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้นำมาใช้. นี่เป็นการเตือนที่สำคัญว่าบุคคลไม่ต้องการเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นอีกต่อไป.

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องการประหยัดเวลาและทำให้ทุกความพยายามมีคุณค่ามากขึ้น

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดระเบียบและแบบแผนการวางแผนจึงมีความสำคัญ พวกมันมอบจุดเริ่มต้นที่ง่าย ช่วยให้ผู้คนประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการตั้งค่าที่ไม่จำเป็นในที่ทำงาน

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทมเพลต monday.com ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณค้นพบความชัดเจนเดียวกันได้

แบบแผนการวางแผนและการจัดระเบียบในมุมมอง

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบการวางแผนทั้งหมดของ monday.com และClickUp:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตงานประจำสัปดาห์โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมออกแบบที่บริหารจัดการงานสร้างสรรค์รายสัปดาห์จัดระเบียบไฟล์, มอบหมายเจ้าของ, ติดตามความคืบหน้าบอร์ดวันจันทร์, ปฏิทิน, แผนงานแกนต์
แบบฟอร์มปฏิทินการทำงาน โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ต้องการมุมมองตารางเวลาที่ใช้ร่วมกันซิงค์กับ Google Calendar, กำหนดเส้นเวลาปฏิทินวันจันทร์, ไทม์ไลน์
เทมเพลตการลงทะเบียนลูกค้าโดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมขายและ CRM ที่ดูแลการเริ่มต้นใช้งานติดตามความคืบหน้าของการเข้าร่วมและการประสานงานภายในบอร์ดวันจันทร์, รายการ, ไทม์ไลน์
แม่แบบเอกสารสนับสนุนการขาย โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ตัวแทนขายที่รวบรวมกรณีศึกษาและสไลด์นำเสนอแหล่งเก็บข้อมูลหลักสำหรับหลักประกันทั้งหมดบอร์ดวันจันทร์, รายการ
เทมเพลตผู้ติดต่อโดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้ใช้ CRM ที่จัดการลูกค้าและพันธมิตรรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า หลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำบอร์ดวันจันทร์, รายการ
เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการรายการและลูกค้าเป้าหมายดึงดูดลูกค้า, จัดการรายการ, มอบหมายตัวแทนบอร์ดรายการ ปฏิทิน วันจันทร์
แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการที่กำลังตรวจสอบคำขอใหม่รวมแบบฟอร์มให้เป็นศูนย์กลาง, อัตโนมัติการแจ้งเตือน, ทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่นวันจันทร์ บอร์ด, รายการ, แบบฟอร์ม
เทมเพลตการจัดการกิจกรรมโดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมกิจกรรมที่รับผิดชอบการวางแผนและการดำเนินการติดตามการตอบรับ, กำหนดเวลา, และปฏิทินแคมเปญปฏิทินวันจันทร์, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด
เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดีย โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมการตลาดที่จัดตารางการโพสต์จัดระเบียบสินทรัพย์ แพลตฟอร์ม และวันที่เผยแพร่ปฏิทินวันจันทร์, รายการ, แคนบัน
เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้หน่วยงานที่ดำเนินแคมเปญให้กับลูกค้าผสานรวม HubSpot, Gmail และ Mailchimpบอร์ดวันจันทร์, ปฏิทิน, แดชบอร์ด
แม่แบบกลยุทธ์การตลาด โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมที่ตั้งเป้าหมายรายไตรมาสและรายปีจัดสรรงบประมาณ แคมเปญ และ KPI ให้สอดคล้องกันบอร์ดวันจันทร์ แผนกังต์ แผนเวลา
แม่แบบแผนที่เส้นทางคุณสมบัติและการเผยแพร่โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่วางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์ติดตามการเผยแพร่, ระยะเวลา, และการเป็นเจ้าของวันจันทร์ ไทม์ไลน์ แกนต์ แผงงาน
แม่แบบโครงการลูกค้า โดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมบริการลูกค้าที่ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จัดการใบเสนอราคา, ระยะเวลา, และการร่วมมือบอร์ดวันจันทร์, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน
เทมเพลตการจัดการการผลิตวิดีโอโดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมเนื้อหาที่ผลิตวิดีโอติดตามคำขอ งบประมาณ และขั้นตอนของโครงการวันจันทร์ ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด, รายการ
โอกาสหลังกิจกรรม แบบฟอร์มโดย monday.comดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมการตลาดและการขายที่รับผิดชอบการติดตามผลรวบรวมความคิดเห็น, ทำนายลูกค้า, ติดตามการขายวันจันทร์ บอร์ด แดชบอร์ด ปฏิทิน
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่บริหารโครงการข้ามสายงานที่มีความซับซ้อนแผนภูมิแกนต์, แดชบอร์ด, การติดตามสถานะClickUp รายการ, บอร์ด, แผนกาง, ไทม์ไลน์, แผงควบคุม
เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์การสร้างไทม์ไลน์, การมอบหมายงาน, การติดตามเป้าหมายClickUp บอร์ด, รายการ, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด
เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่ทำการรับลูกค้าใหม่ติดตามการโทร แบบสอบถาม การมอบหมายงานของทีมClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมทรัพยากรบุคคลที่ทำการสรรหาและสัมภาษณ์ประกาศรับสมัครงาน, คะแนนประเมิน, ระบบติดตามการสมัครรายการ ClickUp, บอร์ด, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมพัฒนาที่ดูแลปัญหาซอฟต์แวร์บันทึก จัดลำดับความสำคัญ และติดตามบั๊กClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่สอดคล้องกันในเป้าหมายตั้งเป้าหมาย OKR ติดตามความคืบหน้า แบ่งปันความโปร่งใสClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมทรัพยากรบุคคลต้อนรับพนักงานใหม่การฝึกอบรมติดตาม, รูปแบบ, งานเริ่มต้นClickUp รายการ, บอร์ด, แผนกาง, ไทม์ไลน์, แผงควบคุม
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรม ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่วางแผนการประชุมที่มีโครงสร้างสรุปเป้าหมาย, ภารกิจ, หน้าที่ความรับผิดชอบClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, เอกสาร
เทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคลที่จัดระเบียบงานประจำวันจัดลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และติดตามเป้าหมายส่วนตัวClickUp แผนงานกานต์ต์, ไทม์ไลน์, รายการ
เทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่สำหรับ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่มองเห็นภาพไทม์ไลน์ของโครงการตรวจจับการชะลอตัว, ปรับกำหนดเวลา, มอบหมายงานClickUp รายการ, บอร์ด, แดชบอร์ด
เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีหน่วยงานและทีมขายที่ติดตามลูกค้ารวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า จัดการกระบวนการขาย ติดตามดีลClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีนักการตลาดที่วางแผนแคมเปญติดตามกำหนดเวลา, เนื้อหา, ผลลัพธ์ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมพัฒนาแบบ Agile ที่วางแผนสปรินต์วางแผนสปรินต์, มอบหมายงาน, ติดตามความเร็วClickUp รายการ, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด
เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมเนื้อหาที่จัดตารางเวลาสำหรับบล็อกและโพสต์จัดระเบียบช่องทาง, กำหนดเวลา, การเผยแพร่ClickUp รายการ ปฏิทิน เอกสาร
แม่แบบวาระการประชุม ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมที่จัดงานติดตามการตอบรับ, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการผู้ขายClickUp Docs, รายการ, กระดาน
เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคลและผู้จัดการรายการลำดับความสำคัญ, มุมมองปฏิทิน, เปิด/เสร็จสมบูรณ์แบบง่ายClickUp รายการ, ปฏิทิน

อะไรคือแบบฟอร์มของ monday.com?

Monday.com templates เป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตั้งค่าโครงการ แคมเปญ หรือกระบวนการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสร้างพื้นฐานใหม่ทุกครั้ง

แต่ละเทมเพลตมาพร้อมกับบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า คอลัมน์เริ่มต้น และมุมมองที่ติดตั้งไว้แล้ว มอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการจัดการงาน กำหนดเวลา และความรับผิดชอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แทนที่จะต้องสร้างแผนโครงการขึ้นมาใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเลือก "เทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์" ได้เลย

มันได้รวมไว้แล้ว ไทม์ไลน์, ผู้รับผิดชอบงาน, คอลัมน์งบประมาณ, และตัวติดตามสถานะ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือปรับแต่งรายละเอียดให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ และเทมเพลตก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของโครงการของคุณทันที

นี่คือสิ่งที่พวกเขาเสนอ:

  • ให้จุดเริ่มต้นที่พร้อมใช้งานสำหรับโครงการประเภทต่างๆ
  • อนุญาตให้ทีมปรับแต่งคอลัมน์ กลุ่ม และเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
  • รวมเครื่องมือภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองไทม์ไลน์เพื่อความชัดเจน
  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเก็บงาน การอัปเดต และไฟล์ไว้ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต monday.com ดี?

ในการสนทนาบนReddit ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายว่า,

ฉันเป็นโรคสมาธิสั้นและต้องการการเตือนให้ทำสิ่งง่ายๆ เช่น ดื่มน้ำ ดังนั้นการมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานที่ไม่เตือนฉัน... ทำให้ฉันมีแต่รายการดิจิทัลและรายการที่เขียนด้วยมือซึ่งมีทุกอย่างที่ฉันลืมทำ

ฉันเป็นโรคสมาธิสั้นและต้องการการเตือนให้ทำสิ่งง่ายๆ เช่น ดื่มน้ำ ดังนั้นการมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและงานที่ไม่เตือนฉัน... ทำให้ฉันมีแต่รายการดิจิทัลและรายการที่เขียนด้วยมือที่มีแต่สิ่งที่ฉันลืมทำ

นี่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่พบบ่อย: เทมเพลตที่เพียงแค่เก็บข้อมูลแต่ไม่ได้แนะนำคุณผ่านข้อมูลนั้น เทมเพลต monday.com ที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาช่องว่างนี้

นี่ไม่ได้แค่เก็บงานไว้เท่านั้น—แต่มันช่วยให้คุณจดจำ จัดลำดับความสำคัญ และลงมือทำสิ่งเหล่านั้นได้อีกด้วย ระบบที่ดีที่สุดจะสร้างโครงสร้างที่ชัดเจน พร้อมให้คุณปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิธีการทำงานของตัวเองได้อย่างอิสระ

นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลต monday.com ที่ดี:

  • ✅ รวมคอลัมน์สถานะที่ชัดเจน, วันที่ครบกำหนด, และระยะเวลา
  • ✅ ให้มุมมองที่ยืดหยุ่น เช่น แคนบาน, แผนภูมิแกนต์ หรือไทม์ไลน์ สำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน
  • ✅ เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันด้วยบันทึก ไฟล์ และการกล่าวถึงโดยตรงบนงาน
  • ✅ ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเตือน แจ้งเตือน และลดการติดตามงานด้วยตนเอง
  • ✅ เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้งานทั้งหมดอยู่ในที่เดียว

15 อันดับแรกของแม่แบบ monday.com

นี่คือ 15 แม่แบบวันจันทร์ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

1. แบบฟอร์มงานประจำสัปดาห์ โดย monday.com

เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ - monday templates
ผ่านทาง monday.com

จำได้ไหมใน The Devil Wears Prada ตอนที่แอนดี้จมอยู่กับงานเร่งด่วนนาทีสุดท้าย? เธอต้องรับมือกับดีไซเนอร์ที่ขอแก้ไขงาน มิแรนด้าที่โยนงานใหม่เข้ามาไม่หยุด และกองเอกสารที่กองสูงจนเธอแทบจัดไม่ไหว

เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ด้านการออกแบบจาก monday.com เข้ามาช่วยจัดระเบียบความยุ่งเหยิง เพื่อให้ทุกคนทราบถึงงานที่ต้องทำในสัปดาห์ถัดไป

คุณสามารถตรวจสอบปริมาณงานเพื่อให้เกิดความสมดุลและหลีกเลี่ยงการทำให้พนักงานเหนื่อยล้าได้ ไฟล์ต่างๆ จะถูกเก็บไว้ภายในบอร์ด ดังนั้นจึงไม่มีใครเสียเวลาในการค้นหาผ่านอีเมลหรือโฟลเดอร์ ด้วยมุมมองต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์และภาพรวมความคืบหน้า คุณจะเห็นกำหนดเวลาและการอัปเดตต่างๆ ได้ในทันที

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดงานประจำสัปดาห์และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจนอยู่เสมอ
  • ติดตามความจุของทีมวิ่งและจัดสรรงานใหม่เพื่อปรับสมดุลภาระงาน
  • จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์การออกแบบในที่เดียว

เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบที่ต้องการจัดการงานสร้างสรรค์ประจำสัปดาห์และรักษาความชัดเจนในการรับผิดชอบของแต่ละบุคคล

2. แม่แบบปฏิทินการทำงานโดย monday.com

แบบฟอร์มปฏิทินการทำงาน - แบบฟอร์มวันจันทร์
ผ่านทาง monday.com

จำได้ไหมตอนเรียนที่คุณลืมกำหนดส่งงานจนกระทั่งคืนก่อนวันครบกำหนด? ความตื่นตระหนกนั้นคือความรู้สึกเดียวกับที่ทีมได้รับเมื่อพวกเขาลืมติดตามวันครบกำหนด

เทมเพลตปฏิทินการทำงานโดย monday.com ช่วยหยุดความวุ่นวายนั้นได้ด้วยการรวบรวมกำหนดส่งงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทำให้ไม่มีงานใดหลุดรอดสายตาไป ทีมจะได้รับมุมมองปฏิทินที่ชัดเจนของงานที่ต้องทำและกำหนดเวลา พร้อมความสามารถในการมอบหมายงานและตั้งกรอบเวลา คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานของแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้นก่อนที่ใครจะรู้สึกหนักเกินไป นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Google Calendar ยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะตรวจสอบผ่านโทรศัพท์ แล็ปท็อป หรือกระดานเอง คุณก็จะทราบเสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดตารางงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนด้วยมุมมองปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
  • กำหนดวันครบกำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
  • ผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อซิงค์กำหนดส่งงานโดยอัตโนมัติ

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมุมมองปฏิทินร่วมกันเพื่อติดตามตารางเวลาและกำหนดส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าโดย monday.com

เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า - เทมเพลต monday
ผ่านทาง monday.com

เทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่โดย monday.com นำทางลูกค้าใหม่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การโทรเริ่มต้นจนถึงการฝึกอบรมขั้นสุดท้าย ในรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้อย่างชัดเจน เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมติดตามเวลาที่ใช้ติดตามความคืบหน้า และทำให้พนักงานขายและบริการทำงานสอดคล้องกัน

ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นได้ว่าลูกค้าอยู่ในสถานะใด อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบมัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ตั้งแต่การประชุมเริ่มต้นจนถึงการนำไปปฏิบัติและการฝึกอบรม
  • ติดตามความคืบหน้าและเวลาที่ใช้เพื่อให้โครงการมีความรับผิดชอบ
  • ปรับทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้าให้สอดคล้องกันด้วยแพลตฟอร์มเดียว
  • มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพแก่ลูกค้า

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีม CRM ที่ต้องการกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่เป็นระบบ

4. แบบฟอร์มเอกสารสนับสนุนการขายโดย monday.com

แม่แบบเอกสารสนับสนุนการขาย - แม่แบบ monday
ผ่านทาง monday.com

ดีลอาจหยุดชะงักเมื่อตัวแทนเร่งหาเคสศึกษาล่าสุด หรือแย่กว่านั้น ส่งสไลด์เก่าที่ทำให้ลูกค้าสับสน เทมเพลตเอกสารสนับสนุนการขายโดย monday.com ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ทีมของคุณมีศูนย์กลางเดียวสำหรับโบรชัวร์ คู่มือการขาย และสไลด์ทุกชิ้นที่พวกเขาต้องการ

แทนที่จะไล่ตามลิงก์ที่ฝังอยู่ในอีเมลหรือตามหาว่าใครมีเวอร์ชัน "สุดท้ายจริงๆ" ของงานนำเสนอ ทีมงานของคุณจะได้รับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณติดตามการสร้างเนื้อหาใหม่ได้ ดังนั้นตัวแทนขายจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่เนื้อหาใหม่พร้อมสำหรับการแชร์

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมศูนย์สินทรัพย์การขายทั้งหมด กรณีศึกษา โบรชัวร์ สไลด์นำเสนอ และสคริปต์ไว้ในที่เดียว
  • ให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยเวอร์ชันที่ได้รับการอนุมัติเพียงหนึ่งเดียวของแต่ละเอกสาร
  • ติดตามการสร้างและการอนุมัติของเอกสารประกอบใหม่เพื่อให้ตัวแทนขายได้รับข้อมูลล่าสุด

✨ เหมาะสำหรับ: พนักงานขายที่ต้องการที่เดียวในการจัดเก็บและอัปเดตกรณีศึกษา, แผ่นนำเสนอ, และเอกสารประกอบ

5. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อโดย monday.com

เทมเพลตติดต่อ - เทมเพลต monday
ผ่านทาง monday.com

ลองนึกภาพนี้ดู: เจ้านายของคุณขอให้คุณโทรหาลูกค้าที่มีศักยภาพ และทันใดนั้นคุณก็พบว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาอยู่ในมือ คุณกำลังเลื่อนดูข้อความเก่าๆ แม้กระทั่งค้นหาไฟล์สุ่มเพียงเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้อง

Monday.com ได้ออกแบบเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อช่วยลดความเครียดประเภทนี้ มันเก็บรักษาความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณ (ตั้งแต่ลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงผู้ขายและพันธมิตร) ไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่เพื่อจับลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยตรงและปรับบอร์ดให้ติดตามรายละเอียดที่สำคัญสำหรับคุณ เช่น ลิงก์โซเชียลมีเดีย วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด หรือการประชุมที่กำลังจะมาถึง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เก็บรักษาทุกความสัมพันธ์ไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
  • รวบรวมลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยอัตโนมัติด้วยแบบฟอร์มที่ฝังไว้
  • ปรับแต่งคอลัมน์เพื่อติดตามรายละเอียด เช่น บัญชีโซเชียล ขั้นตอนถัดไป หรือรายชื่อผู้ติดต่อใน Google
  • กำจัดรายการที่ซ้ำซ้อนและรักษาฐานข้อมูลให้สะอาดและเชื่อถือได้

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ CRM ที่จัดการลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และพันธมิตร โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลซ้ำซ้อน

📮 ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่า หนึ่งในสี่ของการประชุมมีผู้เข้าร่วม 8 คนขึ้นไปในห้อง และโดยเฉลี่ยแล้วการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 51 นาที นั่นหมายถึงเวลาที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว—ทีมอาจเสียเวลาไป 6 ถึง 8 ชั่วโมงทุกสัปดาห์เพียงแค่นั่งประชุม

💡จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถเรียกเวลานั้นกลับคืนมาได้? ด้วย ClickUp ทีมสามารถแทนที่การประชุมทางโทรศัพท์ที่ยืดยาวด้วยการทำงานร่วมกันภายในงาน แบ่งปันความคิดเห็น ไฟล์ บันทึกเสียง และแม้แต่คลิปวิดีโอ—ทั้งหมดในที่เดียว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:ทีมทั่วโลกของ STANLEY Securityสามารถลดเวลาการประชุมลงได้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยการทำงานใน ClickUp

6. แม่แบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ โดย monday.com

เทมเพลต CRM อสังหาริมทรัพย์ - เทมเพลต monday
ผ่านทาง monday.com

ในปี 2021 ตลาดที่อยู่อาศัยเกิดความตื่นตัวอย่างมาก การประมูลแข่งขันกันซื้อบ้านกลายเป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ และบ้านถูกขายออกไปภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นเดือน

เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์โดย monday.com ช่วยลดความวุ่นวายในช่วงเวลาเช่นนี้ ด้วยการมอบศูนย์กลางเดียวให้กับตัวแทนในการจัดการลูกค้า รายการประกาศ และปริมาณงาน เทมเพลตนี้รวมทุกกระบวนการและข้อมูลไว้ในที่เดียว

คุณสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ เชื่อมโยงพวกเขาไปยังรายการที่เฉพาะเจาะจงได้ทันที และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการได้ นอกจากนี้ยังให้คุณเห็นข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ เช่น จำนวนวันที่อยู่ในตลาดและความพร้อมของตัวแทน เพื่อให้คุณไม่พลาดเมื่อมีลูกค้าโทรมา

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดการรายละเอียดทรัพย์สิน รวมถึงราคา สถานที่ และระยะเวลาในตลาด ในที่เดียว
  • จับและเชื่อมต่อผู้สนใจกับรายการประกาศผ่านแบบฟอร์มที่มีอยู่ในตัว
  • ติดตามทุกการติดต่อกับลูกค้าเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
  • มองเห็นขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และจัดสรรปริมาณงานอย่างยุติธรรม

✨ เหมาะสำหรับ: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการติดตามรายการประกาศ, จัดการลูกค้าเป้าหมาย, และประสานงานการติดตามผล

👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp

7. แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ โดย monday.com

แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ - แบบฟอร์ม monday
ผ่านทาง monday.com

แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ รวบรวมการอนุมัติและคำขอทั้งหมดไว้ในที่เดียว แทนที่จะใช้สเปรดชีต ข้อความ และอีเมลแจ้งสถานะ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่แชร์ได้เพื่อรวบรวมคำขอ ส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าจนได้รับการอนุมัติ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถดูสถานะการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ นี่คือความแตกต่างระหว่างโครงการที่ติดอยู่ในนรก "รอการอนุมัติ" กับโครงการที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนถึงการส่งมอบ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมศูนย์คำขอโครงการทั้งหมดโดยใช้แบบฟอร์มฝังตัวที่สามารถแชร์ได้
  • ปรับแต่งช่องข้อมูลคำขอเพื่อเก็บรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
  • ติดตามทุกคำขอในบอร์ดเดียวพร้อมสถานะการอนุมัติที่ชัดเจน
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการเตือนความจำเพื่อให้ไม่พลาดกำหนดเวลา

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการกระบวนการที่ง่ายขึ้นในการรวบรวมและอนุมัติคำขอใหม่

8. แม่แบบการจัดการกิจกรรมโดย monday.com

เทมเพลตการจัดการกิจกรรม-เทมเพลต monday
ผ่านทาง monday.com

เทมเพลตการจัดการงานโดย monday.com ช่วยให้คุณจัดงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาในนาทีสุดท้าย คุณสามารถสร้างการตอบรับเข้าร่วมงานผ่านแบบฟอร์มเพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้

งานต่าง ๆ เช่น การจองผู้ขาย, ความพร้อมของสถานที่, และแผนความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ในแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถกำหนดเส้นตาย, มอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ (ความปลอดภัย, รายชื่อแขก, การขนส่ง), และติดตามความคืบหน้าได้ หลังจากงานเสร็จสิ้น, คุณจะได้รับแดชบอร์ดเพื่อทบทวนว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างไร—อะไรที่สำเร็จและอะไรที่ไม่สำเร็จ—เพื่อให้ครั้งต่อไปดีขึ้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • มองเห็นทุกขั้นตอนของการวางแผนพร้อมการติดตามสถานะและความชัดเจนของกำหนดเวลา
  • รวบรวมการตอบรับผ่านแบบฟอร์มเพื่อให้ทราบจำนวนแขกล่วงหน้า
  • กำหนดบทบาทให้ชัดเจน (ความปลอดภัย, การจัดการผู้ขาย, การจัดการผู้มาเยือน) เพื่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ของตน
  • ใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดความสำเร็จของกิจกรรมและระบุจุดอ่อน

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานที่ต้องการติดตามการตอบรับ, กำหนดเวลา, และการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการในที่เดียว

🧠 คุณรู้หรือไม่: Kraft Heinz กำลังปรับโครงสร้างอาณาจักรของตนโดยสร้างบริษัทสองแห่งแยกจากกัน: แห่งหนึ่งมุ่งเน้นแบรนด์ระดับโลกที่เน้น "รสชาติ" เช่น ซอสมะเขือเทศ Heinz และ Philadelphia cream cheese และอีกแห่งหนึ่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในสหรัฐอเมริกา เช่น Kraft Singles การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นและให้แต่ละแผนกมุ่งเน้นในสิ่งที่ถนัด

9. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดีย โดย monday.com

เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดีย - เทมเพลต monday
ผ่านทาง monday.com

จำได้ไหมตอนที่Barbenheimer ครองอินเทอร์เน็ตในปี2023? ทันใดนั้น ทุกแบรนด์ ตั้งแต่ผู้ขายป๊อปคอร์นไปจนถึงสายการบิน พยายามที่จะเกาะกระแสสีชมพูที่ผสมผสานกับวันสิ้นโลก

นั่นคือจุดที่ เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียโดย monday.com เข้ามามีบทบาท แทนที่จะต้องพึ่งแรงบันดาลใจในนาทีสุดท้าย คุณจะได้พื้นที่ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับจัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์ม วันที่เผยแพร่ และทรัพยากรสร้างสรรค์ต่างๆ

นักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา และนักวางกลยุทธ์ของคุณสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้ ทำให้แคมเปญมีความสอดคล้องและตรงเวลา คุณยังสามารถดูเมตริกได้ว่าโพสต์ใดประสบความสำเร็จและโพสต์ใดที่ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวมศูนย์สินทรัพย์สร้างสรรค์และร่างงานไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
  • จัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์ม วันที่เผยแพร่ และสถานะเพื่อความชัดเจน
  • นำเข้าเมตริกโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ
  • ผสานไฟล์ภายนอกและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่จัดระเบียบเนื้อหา กำหนดเวลาโพสต์ และติดตามประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆ

10. แม่แบบแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ โดย monday.com

แคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ แบบฟอร์ม - แบบฟอร์ม monday
ผ่านทาง monday.com

เมื่อโอรีโอทวีตว่า"คุณยังสามารถจุ่มในความมืดได้" ระหว่างเหตุการณ์ไฟดับในซูเปอร์โบวล์ปี 2013 นั่นเป็นผลมาจากการเตรียมการและการประสานงานระดับตำนานระหว่างเอเจนซี่และทีมแบรนด์ของพวกเขา

ทุกวันนี้ ความเร็วในการเปิดตัวแคมเปญได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่คือจุดที่ เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่โดย monday.com เข้ามามีบทบาท เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับข้อมูลลูกค้าไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญ

นอกจากนี้ คุณสามารถรวมคำขอของลูกค้าไว้ในที่เดียวด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้, ผสานเครื่องมือเช่น HubSpot และ Mailchimp เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น, และติดตามแคมเปญบนปฏิทินหรือแดชบอร์ดได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยไดเรกทอรีผู้ติดต่อแบบบูรณาการจากเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot
  • ติดตามและจัดการแคมเปญในกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการอนุมัติ
  • ติดตามสถานะโครงการอย่างใกล้ชิดด้วยมุมมองการติดตามรายละเอียดและแดชบอร์ด
  • กระจายปริมาณงานให้สมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกแคมเปญดำเนินไปตามกำหนดการ

✨ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ที่บริหารจัดการแคมเปญของลูกค้าหลายราย พร้อมการเชื่อมต่อระบบและเวิร์กโฟลว์แบบศูนย์กลาง

11. แม่แบบกลยุทธ์การตลาด โดย monday.com

แม่แบบกลยุทธ์การตลาด - แม่แบบ monday
ผ่านทาง monday.com

ในออสเตรเลีย บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ Telstra สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนด้วยแคมเปญท้าทายการเต้นที่เรียกว่า "Telstrut" ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลบน TikTok วิดีโอมียอดเข้าชมมากกว่า22 ล้านครั้งและช่วยให้บริษัทเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่าซึ่งอาจไม่เคยคิดถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มาก่อน

นั่นคือจุดที่ แม่แบบกลยุทธ์การตลาดโดย monday.com สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมีพื้นที่เดียวในการวางแผนเป้าหมาย งบประมาณ และแคมเปญของคุณ

จากนั้นคุณสามารถใช้มันเพื่อจัดแผนรายไตรมาสให้สอดคล้องกับกิจกรรมประจำวัน ติดตามความคืบหน้าด้วยไทม์ไลน์แบบภาพ และทำให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกัน ผลลัพธ์คือลดการคาดเดาและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจคุณอย่างแท้จริง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามโครงการการตลาดทั้งหมดพร้อมไทม์ไลน์และแผนภูมิ
  • วางแผนงบประมาณสำหรับทุกโครงการไว้ในที่เดียว
  • ตั้งการแจ้งเตือนและเตือนความจำเพื่อให้คุณไม่พลาดเป้าหมาย
  • จัดให้แคมเปญสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่เพื่อให้ทุกกิจกรรมมีผลกระทบ

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่กำลังวางแผนกลยุทธ์รายไตรมาสหรือรายปี พร้อมกับการจัดสรรงบประมาณและ KPI ให้สอดคล้องกัน

12. แผนที่เส้นทางคุณสมบัติและการเผยแพร่โดย monday.com

คุณสมบัติและแผนงานการปล่อยสินค้า - แบบแผน monday
ผ่านทาง monday.com

แม่แบบแผนงานฟีเจอร์และการเปิดตัวโดย monday.com มอบพื้นที่ให้คุณวางแผนสิ่งที่จะสร้าง เมื่อไร และทำไม คุณสามารถกำหนดการเปิดตัวเป็นรายไตรมาส ดูว่าฟีเจอร์ใดขึ้นอยู่กับฟีเจอร์อื่น และจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบและความพยายาม

หากสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป—เช่น การเปลี่ยนแปลงของตลาด, ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้, หรือข้อจำกัดทางทรัพยากร—คุณสามารถปรับแผนที่ทาง (roadmap) และผลักดันการอัปเดตได้ การมองเห็นหมายถึงทุกคนรู้ว่าอะไรกำลังจะมาถึง และอะไรที่คาดหวังไว้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สร้างแผนงานฟีเจอร์ของคุณพร้อมไทม์ไลน์เพื่อให้ทุกคนเห็นสิ่งที่กำลังจะมาถึงและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
  • จัดลำดับความสำคัญของการเผยแพร่โดยใช้เกณฑ์เช่นผลกระทบ, ความพยายาม, และคำแนะนำเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
  • ติดตามความคืบหน้าของการปล่อยงานด้วยสถานะ เพื่อให้คุณทราบว่างานใดพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างเตรียม หรือยังรออยู่

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญ การวางแผน และการติดตามการเปิดตัวฟีเจอร์และแผนงาน

13. แม่แบบโครงการลูกค้าโดย monday.com

แม่แบบโครงการลูกค้า-แม่แบบ monday
ผ่านทาง monday.com

เทมเพลตโครงการลูกค้าโดย monday.com มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ให้คุณจัดการทุกรายละเอียดของโครงการลูกค้าของคุณ เชื่อมต่อผู้ติดต่อกับโครงการของพวกเขาโดยตรง ติดตามไทม์ไลน์ และดูงบประมาณที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการบันทึกชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการรวมการสื่อสาร การมอบหมายงาน และข้อมูลโครงการไว้ในที่เดียว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามโครงการของลูกค้าด้วยภาพรวมระดับสูงที่แสดงไทม์ไลน์ ความคืบหน้า และกำหนดเวลา
  • สร้างใบเสนอราคาและเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้องพร้อมการติดตามชั่วโมงและงบประมาณแบบเรียลไทม์
  • ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการมอบหมายงานและแบ่งปันการอัปเดตโครงการในที่เดียว

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมบริการลูกค้าที่จัดการชั่วโมงการทำงานที่เรียกเก็บเงินได้, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

14. แม่แบบการจัดการการผลิตวิดีโอ โดย monday.com

เทมเพลตการจัดการการผลิตวิดีโอ - เทมเพลต monday
ผ่านทาง monday.com

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนำทีมสร้างวิดีโอแบรนด์ให้กับลูกค้า บทภาพยนตร์ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ทีมสถานที่กำลังรอตารางเวลา นักแสดงยังไม่มีชีทเรียกตัว และลูกค้าต้องการตรวจสอบสตอรี่บอร์ดอีกครั้งอย่างกะทันหัน

เทมเพลตการจัดการการผลิตวิดีโอโดย monday.com คือสิ่งที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถจัดการคำขอเมื่อเข้ามา มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงหลังการผลิต

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จับภาพคำขอวิดีโอผ่านแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ และคัดกรองตามหมวดหมู่หรือความสำคัญ
  • ดูแลโครงการของลูกค้าทั้งหมดในมุมมองเดียว พร้อมการอัปเดตสถานะที่ชัดเจนและการติดตามความคืบหน้า
  • จัดการกระบวนการทำงานตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบ โดยให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามกำหนดเวลา
  • ติดตามและเปรียบเทียบการใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงผ่านแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ

เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตวิดีโอที่ดูแลคำขอ งบประมาณ และโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์

🧠 คุณรู้หรือไม่:ฮันนี่เวลล์มีแผนจะแยกตัวออกเป็นสามบริษัทมหาชนภายในปี2026 ได้แก่ อากาศยาน, ระบบอัตโนมัติ, และวัสดุขั้นสูง ผู้นำกล่าวว่าสิ่งนี้จะช่วยให้แต่ละสาขาสามารถ "วางแผนตามเงื่อนไขของตนเอง" เป็นตรรกะเดียวกันกับการแยกบอร์ดที่ยุ่งเหยิงหนึ่งบอร์ดออกเป็นสามบอร์ดบน monday.com เพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

15. แบบฟอร์มโอกาสหลังกิจกรรม โดย monday.com

โอกาสหลังกิจกรรม Template- monday template
ผ่านทาง monday.com

เทมเพลตโอกาสหลังกิจกรรมโดย monday.com ทำให้การติดตามผลหลังกิจกรรมเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก แทนที่จะต้องวุ่นวายกับสเปรดชีตและอีเมล คุณจะมีศูนย์กลางเดียวสำหรับรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และคาดการณ์โอกาสใหม่ๆ

นอกจากนี้ แม่แบบยังช่วยให้คุณเปลี่ยนกระแสความสนใจจากงานอีเวนต์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ ช่วยให้ทีมของคุณยังคงมุ่งเน้นแม้หลังจากงานจบลงแล้ว

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
  • จัดระเบียบลูกค้าใหม่ตามขนาด สถานะ และกำหนดเวลาเพื่อให้ติดตามผลได้ดียิ่งขึ้น
  • คาดการณ์โอกาสทางการขายด้วยแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • สรุปข้อมูลกิจกรรมเพื่อสังเกตแนวโน้มและวัดความพึงพอใจ

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและฝ่ายขายที่ต้องการเปลี่ยนการติดตามงานอีเวนต์ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่นำไปปฏิบัติได้จริง

monday.com ข้อจำกัด

ผู้รีวิว G2คนนี้ได้แบ่งปันว่า,

ใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงสามสิบชั่วโมงในการสร้างแม่แบบโครงการแรกของเรา... การคัดลอกกลุ่มงานจำนวนมากทำได้ช้า และบางครั้งงานก็จัดลำดับใหม่เอง ซึ่งทำให้การตั้งค่าและการขยายโครงการรู้สึกหนักกว่าที่คาดไว้

ใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงสามสิบชั่วโมงในการสร้างแม่แบบโครงการแรกของเรา... การคัดลอกกลุ่มงานขนาดใหญ่เป็นไปอย่างช้า และบางครั้งงานก็จัดลำดับใหม่เอง ซึ่งทำให้การตั้งค่าและการขยายโครงการรู้สึกหนักกว่าที่คาดไว้

รูปแบบนี้ปรากฏในรีวิวส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเสียที่ทำให้ทุกทีมตัดสินใจไม่เลือก แต่เน้นให้เห็นช่องว่างที่ผู้ใช้พบเจอเป็นประจำ

  • การติดตามเวลาและงานที่ทำซ้ำต้องการวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เป็นธรรมชาติ
  • การพึ่งพาแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามมากเกินไปเพิ่มค่าใช้จ่ายและความซับซ้อน
  • กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับโครงการขนาดใหญ่ พร้อมปัญหาการซ้ำซ้อนและการจัดลำดับใหม่
  • การควบคุมการอนุญาตและตัวเลือกการส่งออกข้อมูลรู้สึกจำกัดสำหรับธุรกิจหลายแห่ง
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพและความล่าช้าของระบบเป็นครั้งคราวสร้างความหงุดหงิดให้กับทีมที่ต้องพึ่งพาความเร็ว

เทมเพลตทางเลือก monday.com

หลายทีมเริ่มต้นด้วยเทมเพลตของ monday.com เพื่อจัดระเบียบงานและไทม์ไลน์ แต่เมื่อการร่วมมือขยายไปยังแผนกและเครื่องมือต่าง ๆ ข้อมูลก็อาจกระจัดกระจาย สิ่งที่คุณต้องการคือพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่การรวบรวมเทมเพลต นั่นคือจุดที่ClickUpได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับการวางแผนและการจัดระเบียบงานของทีม ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เทมเพลตโครงการไปจนถึงการติดตามเป้าหมายและการรายงาน ClickUp ช่วยให้ทีมจัดการทุกรายละเอียดได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ

ClickUp ขจัดการขยายงานที่ไม่จำเป็น ในทุกรูปแบบ มอบบริบทครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับทั้งมนุษย์และเอเจนต์ AI ในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือประสานงานโครงการที่ซับซ้อน แม่แบบที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp จะเปลี่ยนการวางแผนให้กลายเป็นความก้าวหน้า—รวดเร็ว ชาญฉลาด และเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น เริ่มกันเลย! 🏁

1. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนข้อมูลที่คุณรวบรวมให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ได้ผลดีที่สุดด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp

ทีมขายมักเผชิญกับปัญหาที่มีลูกค้าเป้าหมายมากเกินไปกระจายอยู่ในหลายที่เกินไป.เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่กำหนดไว้ให้คุณตั้งแต่เริ่มต้น. แทนที่จะต้องไล่ตามลูกค้าเป้าหมายผ่านเอกสารสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถเห็นพวกเขาทั้งหมดในที่เดียว ลากพวกเขาจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนต่อไป และบันทึกโน้ตไว้ตรงที่คุณต้องการได้.

ความคืบหน้าดูง่ายต่อการติดตาม และทีมของคุณมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่ามุมมองต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเป็นบอร์ด รายการ หรือไทม์ไลน์

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่กำลังสร้างและติดตามกระบวนการขายตั้งแต่การได้ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย

2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดการทุกจุดสัมผัสเล็กแต่สำคัญได้จากที่เดียวด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ โดย ClickUp

ด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และทำเครื่องหมายขั้นตอนของแต่ละความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามลูกค้าใหม่หรือตรวจสอบความคืบหน้ากับลูกค้าประจำระยะยาว เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถไว้วางใจได้ทุกวัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เก็บรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าทั้งหมดไว้ในตารางเดียวที่สะอาด
  • ติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดการขายด้วยสถานะที่ชัดเจน
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามผลเกิดขึ้นตรงเวลาเสมอ
  • ทบทวนรูปแบบในการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในอนาคต

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นแคมเปญที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมผลลัพธ์ที่วัดได้

3. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความสอดคล้องด้วยบอร์ดที่ใช้ร่วมกันและการอัปเดตความคืบหน้าอย่างโปร่งใสโดยใช้เทมเพลตแผนการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpเปลี่ยนแนวคิดอันทะเยอทะยานของคุณให้กลายเป็นแผนงานการตลาดที่นำไปปฏิบัติได้จริง คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ แบ่งย่อยเป็นงานต่างๆ และจัดวางทุกอย่างลงบนไทม์ไลน์ที่จัดการได้ง่าย

มุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น ผลลัพธ์สำคัญและกระดานความคืบหน้า ช่วยให้เห็นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ยังสามารถขยายตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวแคมเปญแรกหรือดำเนินกิจกรรมหลายช่องทาง คุณก็จะมีระบบที่มีโครงสร้างเป็นแนวทางอยู่เสมอ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
  • แผนที่แคมเปญบนไทม์ไลน์เพื่อติดตามการดำเนินการขั้นตอนต่อขั้นตอน
  • ติดตามตัวชี้วัดสำคัญในที่เดียวเพื่อให้ประสิทธิภาพไม่หลุดสายตา

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นแคมเปญที่มีโครงสร้างพร้อมผลลัพธ์ที่วัดได้

4. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
หลีกเลี่ยงการทำให้ทีมเหนื่อยล้าจากการทำงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้ายด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpมอบความรู้สึกของการควบคุมและจังหวะในการทำการตลาดเนื้อหาของคุณ มันช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์บล็อก วิดีโอ และการอัปเดตโซเชียลในที่เดียว พร้อมแท็กที่มีรหัสสีและฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อติดตามรูปแบบและแคมเปญต่างๆ

คุณสามารถซูมออกเพื่อวางแผนธีมรายไตรมาสหรือซูมเข้าไปเพื่อปรับกำหนดส่งโพสต์เดียวได้ง่าย ๆปฏิทินและมุมมองบอร์ดของ ClickUpช่วยให้ผู้เขียน นักออกแบบ และนักการตลาดทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและรักษาเนื้อหาให้ไหลลื่นโดยไม่เกิดความวุ่นวาย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนและมองเห็นภาพแคมเปญล่วงหน้าหลายเดือนในหลากหลายรูปแบบ
  • กำหนดเส้นตายและเจ้าของงานเพื่อให้งานสร้างสรรค์ดำเนินไปตามแผน
  • ใช้มุมมองปฏิทินและกระดานเพื่อดูตารางเวลาของคุณจากทุกมุมมอง
  • ติดตามแคมเปญและความคืบหน้าด้วยแท็ก, ฟิลด์, และสถานะที่กำหนดเอง

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์ที่วางแผนบล็อก วิดีโอ และแคมเปญที่มีกำหนดเวลาชัดเจน

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ปฏิทิน ClickUp อยู่หรือเปล่า? ลองใช้คอมโบ ClickUp Brain + Autopilot นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาความต่อเนื่องของงานของคุณ

เปิดรายการปฏิทิน คลิกClickUp Brain แล้ววางสรุปสั้นๆ หนึ่งบรรทัดสำหรับธีมของเดือนนี้ ClickUp Brain จะสร้างงานพร้อมสถานะ เจ้าของ และวันที่เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที ขอให้ AI ดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากเอกสารการประชุมของคุณเพื่อไม่ให้พลาดงานใดๆ

ClickUp Brain และตัวแทน AI
สร้างงานจากบรีฟของคุณและอัปเดตอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain และตัวแทน AI

ถัดไป ให้เพิ่มCustom Autopilot Agentลงในรายการนี้ด้วยทริกเกอร์ง่ายๆ เช่น สถานะเปลี่ยนแปลง หรือวันที่อยู่ก่อนวันครบกำหนด จากนั้นให้สิทธิ์เครื่องมือ เช่น สร้างงาน จัดการงาน และเขียนอัปเดตโครงการ เพื่อให้ระบบสามารถมอบหมายเจ้าของงาน โพสต์การตรวจสอบงาน และเขียนสรุปประจำสัปดาห์ให้คุณโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้ปฏิทินเติมเต็มตัวเอง, อุปสรรคปรากฏขึ้นตรงเวลา, และคุณใช้พลังงานของคุณกับงาน—ไม่ใช่การเตรียมตัว! ⚡

ตัวแทนระบบนำร่องอัตโนมัติแบบกำหนดเอง

5. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เข้าร่วมการสนทนาในขณะที่รักษาแผนกลยุทธ์โดยรวมของคุณให้คงเดิมด้วยเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ ClickUp

ลองคิดดูว่าเทรนด์ออนไลน์เปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน วันหนึ่งอาจเป็นมีมเกี่ยวกับการ "ลาออกเงียบ" วันถัดมาก็กลายเป็นท่าเต้นไวรัลใน TikTok หรือข่าวด่วนที่ทุกแบรนด์ต่างพยายามเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทีมโซเชียลต้องใช้ชีวิตอยู่ในกระแสหมุนวนนี้ และหากไม่มีปฏิทิน การโพสต์แต่ละครั้งอาจดูเร่งรีบหรือพลาดช่วงเวลาสำคัญไป

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและโครงสร้างให้กับคุณ คุณสามารถจัดตารางแคมเปญล่วงหน้าหลายสัปดาห์ มอบหมายงานให้กับนักออกแบบหรือนักเขียนข้อความ และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น

มุมมองแบบฝังตัวช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างพร้อมกันหรือซูมเข้าไปในแคมเปญเดียว ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น แฮชแท็ก ธีม และวันที่เผยแพร่ ช่วยให้รายละเอียดทั้งหมดเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบเนื้อหาข้ามหลายแพลตฟอร์มพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและระบุผู้รับผิดชอบ
  • ติดตามแฮชแท็ก ธีมแคมเปญ และข้อมูลประสิทธิภาพในที่เดียว
  • ใช้ปฏิทินและมุมมองกระดานเพื่อวางแผน ปรับเปลี่ยน และจัดตารางใหม่ได้อย่างง่ายดาย
  • ร่วมมือกับนักออกแบบ นักเขียน และผู้จัดการ โดยไม่ต้องมีการส่งต่อข้อมูลที่ยุ่งเหยิง

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลมีเดียที่ต้องการมาตรฐานในการวางแผนและจัดตารางล่วงหน้า หรือต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2024ไมโครซอฟท์ได้ปรับโครงสร้างทีม AI ของตนใหม่ โดยรวมทีมทั้งหมดภายใต้ผู้นำคนเดียวเพื่อเร่งการตัดสินใจ เป้าหมาย: ลดการแยกส่วน วางแผนได้เร็วขึ้น นี่เป็นตัวอย่างจริงของการปรับโครงสร้างการพึ่งพาภายในกระบวนการทำงาน

6. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างความสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

รายงานของMcKinsey แสดงให้เห็นว่าทีมที่ได้คะแนนสูงในด้านความไว้วางใจและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกว่าสามเท่า และมีโอกาสส่งมอบผลลัพธ์มากกว่าห้าเท่าเมื่อเทียบกับทีมที่ไม่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบเหล่านี้

สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งมีงาน บุคคล และกำหนดเวลาจำนวนมากเกี่ยวข้องอยู่แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณนำคน งาน และกำหนดเวลาทั้งหมดมารวมกันในพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อให้ทุกคนทราบถึงขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย ๆ ได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และวางแผนการพึ่งพาเพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ใช้มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์เพื่อดูว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร รวมถึงรายการงานและบอร์ดสำหรับความคืบหน้าในแต่ละวัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนโครงการทั้งหมดโดยใช้ไทม์ไลน์หรือมุมมองแกนต์ เพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
  • มอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยระบุผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาส่งงาน และความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละส่วน เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานและการเติบโตของทีมคุณ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตเพื่อให้ความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้และสามารถตรวจพบความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการที่ต้องการมาตรฐานกระบวนการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

7. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม ClickUp

เทมเพลตการวางแผนกิจกรรม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยเทมเพลตการวางแผนกิจกรรมของ ClickUp

แม่แบบการวางแผนกิจกรรมของ ClickUp รวบรวมรายชื่อผู้ขาย การวางแผนงบประมาณ รายชื่อแขก และตารางเวลาทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อช่วงเวลาที่เหมาะสม

คุณสามารถติดตามสถานที่, มอบหมายงานสำหรับจัดเลี้ยงหรือการขนส่ง, และดูไทม์ไลน์ได้ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp. ฟีลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp จัดการรายละเอียดเช่นสถานะงบประมาณและการชำระเงิน, ในขณะที่มุมมองบอร์ดและรายการทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบทุกขั้นตอนของการวางแผนในรายการเฉพาะสำหรับกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียกเก็บเงิน
  • มองเห็นไทม์ไลน์ในรูปแบบปฏิทินหรือกระดานเพื่อให้ไม่พลาดกำหนดเวลา
  • ติดตามสถานะงบประมาณและการอัปเดตการชำระเงินด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสร้างไว้ในเทมเพลต
  • ร่วมมือในClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อตกลงกับผู้ขาย รายละเอียดผู้สนับสนุน และบันทึกกิจกรรม

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการวางแผนงาน โลจิสติกส์ และการประสานงานกับผู้จัดหาสินค้าในที่เดียว

8. แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp

เทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มุ่งเน้นการสร้างสิ่งที่คงอยู่ยาวนานด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

เทมเพลตรายละเอียดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจัดวางขั้นตอนสำคัญในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน มุมมองแบบแกนต์และไทม์ไลน์จะแสดงให้คุณเห็นเมื่อกำหนดเส้นตายใกล้เข้ามา ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้จัดเรียงงานระหว่างทีมต่างๆ เช่น ทีมออกแบบ ทีมการตลาด และทีมปฏิบัติการ ระบบอัตโนมัติจะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อเตือนทุกคนถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไป

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แบ่งการเปิดตัวออกเป็นเป้าหมายย่อยเพื่อให้แต่ละขั้นตอนชัดเจน
  • ใช้มุมมอง Gantt และไทม์ไลน์เพื่อให้เห็นกำหนดเวลาอย่างชัดเจน
  • แยกงานตามทีมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างง่าย
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้การแจ้งเตือนทำงานในเบื้องหลังสำหรับคุณ

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และทีม GTM ที่ต้องการประสานงานอย่างราบรื่นในช่วงสำคัญของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

หากคุณอยากรู้ว่ากระบวนการทำงานของคุณจะถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างไรด้วย ClickUp วิดีโอนี้จะอธิบายให้คุณเข้าใจภายในไม่กี่นาที:

9. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่สำหรับ ClickUp

เทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่สำหรับ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามสิ่งจำเป็น เช่น แพ็คเกจหรือประเภทบริการ ด้วยเทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp

Wyzowl พบว่า63% ของลูกค้าพิจารณาขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปหรือไม่ ประสบการณ์ครั้งแรกนี้คือตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของความสัมพันธ์

เทมเพลตการแนะนำลูกค้าสำหรับ ClickUpให้โครงสร้างที่ช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างถูกต้อง แทนที่จะต้องวุ่นวายกับโน้ตที่กระจัดกระจายหรือทำขั้นตอนเดิมซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถนำลูกค้าผ่านกระบวนการที่ชัดเจนได้

ตั้งแต่การโทรเริ่มงานไปจนถึงแบบสอบถามการเริ่มต้น ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpยังช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสนใจและความมั่นใจของลูกค้า

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบขั้นตอนการเริ่มต้นด้วยสถานะที่ชัดเจน เช่น ลูกค้าใหม่, การโทรแนะนำ, และเสร็จสิ้น
  • รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและแบบฟอร์มการรับข้อมูล
  • ใช้มุมมองเป็นแนวทาง แบบสอบถาม และการติดตามกระบวนการ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดต เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมบริการที่แนะนำลูกค้าใหม่ผ่านขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

10. แม่แบบการสรรหาและจ้างงาน ClickUp

เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ผู้สมัครได้รับการติดต่อจากคุณตรงเวลา ด้วยเทมเพลตการสรรหาและจ้างงานของ ClickUp

เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUpช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงช่องว่างนั้น โดยให้พื้นที่สำหรับจัดการประกาศงาน ติดตามใบสมัคร ตรวจสอบผู้สมัคร และติดตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ์ดคะแนนสัมภาษณ์ช่วยให้คุณเปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรม

ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบทบาท, ขั้นตอน, และแหล่งที่มาช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ. ระบบอัตโนมัติมีความสามารถในการกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อมีใครต้องการการกระทำหรือการสื่อสารอย่างเร่งด่วน. ด้วยทุกสิ่งอยู่ในที่เดียว การสรรหาจะรู้สึกเป็นมิตรกับผู้สมัครและง่ายขึ้นสำหรับคุณ.

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามผู้สมัครแต่ละคนผ่านแต่ละขั้นตอน เช่น สมัครงาน, สัมภาษณ์, เสนอข้อเสนองาน, และว่าจ้าง
  • ใช้แบบประเมินคะแนนสัมภาษณ์มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นอย่างเป็นธรรม
  • จัดเก็บแอปพลิเคชัน ข้อเสนอแนะ และข้อมูลผู้สมัครในมุมมองที่ใช้ร่วมกันเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย

✨ เหมาะสำหรับ: ทีม HR ที่ต้องการติดตามผู้สมัคร การสัมภาษณ์ และกระบวนการสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพ

11. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp

ในเดือนกรกฎาคม 2024การอัปเดตที่ผิดพลาดของ CrowdStrikeทำให้เครื่อง Windows หลายล้านเครื่องทั่วโลกเกิดการล่ม ทีมต่างๆ ต้องเร่งรีบนำระบบกลับมาออนไลน์อีกครั้งเนื่องจากอุปกรณ์วนลูปไม่สิ้นสุดเมื่อเริ่มต้นระบบ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่สายการบินไปจนถึงโรงพยาบาล

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถระบุ บันทึก และแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจนก่อนที่ปัญหาจะส่งผลให้เกิดการหยุดทำงานหรือระบบล่ม คุณสามารถบันทึกข้อบกพร่องทุกกรณี มอบหมายให้กับนักพัฒนาที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

มุมมองแบบรายการและบอร์ดช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้บริบทยังคงอยู่กับรายงานข้อบกพร่องแต่ละรายการ

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกและจัดหมวดหมู่ข้อบกพร่องด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้ผู้พัฒนาทราบอย่างชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร เกิดขึ้นเมื่อใด และส่งผลกระทบต่อส่วนใดของผลิตภัณฑ์
  • มอบหมายความเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขทุกปัญหา และหลีกเลี่ยงปัญหา "ใครกำลังทำงานนี้อยู่?"
  • ติดตามสถานะของบั๊กแบบเรียลไทม์ผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ กระดาน หรือปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการดูว่าอะไรที่เปิดอยู่ กำลังดำเนินการ หรือได้รับการแก้ไขแล้ว

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมวิศวกรรมที่บันทึก จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบ

12. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp

เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และติดตามผลด้วยเทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัทจาก ClickUp

เทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัท ClickUpนำเป้าหมายใหญ่มาแบ่งออกเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ทีมงานสามารถเห็นว่าการทำงานของพวกเขาเชื่อมโยงกับภาพรวมได้อย่างไร และผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายงาน เป็นวิธีเปลี่ยนเป้าหมายที่สูงส่งให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริง

เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับทั้งวัตถุประสงค์ระดับสูงของบริษัทและเป้าหมายย่อยที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในระดับบริษัท จากนั้นแบ่งเป้าหมายออกเป็นผลลัพธ์หลักสำหรับแต่ละแผนกหรือทีม

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • กำหนดวัตถุประสงค์และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย
  • มอบหมายเป้าหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม พร้อมกำหนดระยะเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
  • ติดตามความคืบหน้าในมุมมองต่าง ๆ เช่น แดชบอร์ด รายการ และไทม์ไลน์ โดยไม่ต้องสร้างงานเพิ่มเติม
  • แชร์การอัปเดตข้ามทีมเพื่อให้ทุกคนทราบว่าอะไรกำลังก้าวหน้าและอะไรยังต้องการความสนใจ

✨ เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ต้องการเชื่อมโยง OKRs และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ระหว่างทีมและแผนกต่างๆ

13. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ทำตามโครงสร้างที่เตรียมไว้ซึ่งช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp

ประสบการณ์การเริ่มต้นที่ดีสามารถทำให้ใครบางคนรู้สึกมั่นใจและได้รับการต้อนรับทันที.เทมเพลตการเริ่มต้นสำหรับพนักงานของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่วันแรก.

สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์มากคือความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบ กำหนดเส้นตาย และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดต่างๆ เช่น แผนก เงินเดือน หรือโมดูลการฝึกอบรม มุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทินและรายการ ทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • จัดระเบียบงานปฐมนิเทศให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าจะต้องพบเจออะไรบ้างในวันแรก ๆ
  • มอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือการพลาด
  • ใช้ปฏิทินและมุมมองรายการเพื่อติดตามการประชุม การฝึกอบรม และกำหนดเวลาสำคัญ
  • เก็บรายละเอียดสำคัญ เช่น แบบฟอร์ม เอกสาร และนโยบายไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ให้พนักงานต้องค้นหาหลายที่
  • ติดตามความคืบหน้าโดยรวมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนของการปฐมนิเทศเสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่นและตรงเวลา

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการให้การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

14. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp

แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เปลี่ยนการประชุมที่เสียเวลาให้กลายเป็นเซสชั่นที่สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกทำให้สำเร็จจริง ๆ ด้วยเทมเพลตการประชุม ClickUp

ลองคิดดูว่าคุณใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงในการประชุมที่วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆ โดยไม่มีโครงสร้าง แม้แต่การประชุมที่มีเจตนาดีเพียงใดก็สามารถหลุดออกนอกประเด็นได้อย่างรวดเร็วหากขาดโครงสร้างที่ชัดเจน

นั่นคือจุดที่แม่แบบวาระการประชุม ClickUpเข้ามาช่วย คุณสามารถระบุเป้าหมาย หัวข้อ และประเด็นสำคัญต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่เดียวที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ไม่มีการคาดเดา

แต่ละหัวข้อในวาระการประชุมสามารถมอบหมาย ติดตาม และกลับมาตรวจสอบได้ ดังนั้นรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่หายไปเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เมื่อใช้ร่วมกับมุมมองต่างๆ เช่น Docs สำหรับการจดบันทึกหรือ Tasks สำหรับการติดตามผล คุณก็จะมีระบบที่ช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่ต้องเพิ่มงานเพิ่มเติม

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สรุปหัวข้อการประชุมและเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนทราบว่าจะต้องคาดหวังอะไร
  • แยกแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมออกเป็นงานย่อยที่มีผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
  • ใช้เอกสารสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจดบันทึกในระหว่างการประชุม
  • ให้งานติดตามผลปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้รายการที่ต้องดำเนินการถูกลืมในภายหลัง
  • ติดตามความคืบหน้าในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อดูว่าการอภิปรายนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างไร

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการให้การประชุมมีโครงสร้างชัดเจน มุ่งเน้นเป้าหมาย และขับเคลื่อนด้วยการลงมือทำ

15. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp

เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้ผ่านเทมเพลต Daily Planner ของ ClickUp

คุณเคยสังเกตไหมว่าวันหนึ่งสามารถผ่านไปได้อย่างไรโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาหายไปไหน? การสำรวจของไมโครซอฟท์พบว่า68% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนเพื่อให้สามารถโฟกัสได้เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Daily Planner Templateเข้ามาช่วยได้

คุณสามารถแบ่งวันของคุณออกเป็นหมวดหมู่ เช่น งาน ส่วนตัว หรือเป้าหมาย จากนั้นจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่สำคัญจริง ๆ การจัดวางทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจทันที ในขณะที่การติดตามความคืบหน้าแบบภาพช่วยให้คุณเห็นแรงผลักดันที่คุณกำลังสร้างขึ้นตลอดทั้งวัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ลดความเครียดด้วยการรู้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในจานของคุณ
  • ปรับปรุงการจัดการเวลาด้วยเครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ชัดเจน
  • จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้งานที่สำคัญที่สุดไม่ถูกฝังอยู่
  • ด้วยสถานะ, ฟิลด์ และมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถจัดการงานต่าง ๆ ในแต่ละวันได้เหมือนกับจุดตรวจสอบ

✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและผู้จัดการที่ต้องการระบบง่ายๆ สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน

ไม่มีแผนใดใหญ่เกินไป ด้วย ClickUp

เทมเพลตไม่ใช่แค่ทางลัดที่ดูเรียบร้อยเท่านั้น แต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและควบคุมงานของคุณได้จริง เราได้พิจารณาตัวเลือกมากมายแล้ว แต่ความจริงก็คือ เครื่องมือวางแผนไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด

สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือความรู้สึกที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันในที่สุด คุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปไปมาหรือกังวลว่าสิ่งต่างๆ อยู่ที่ไหน งาน กำหนดการ บันทึก และการสนทนาทั้งหมดอยู่เคียงข้างกัน พร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ

หากคุณกำลังรอสัญญาณเพื่อลองทำอะไรใหม่ ๆ นี่คือสัญญาณนั้น ลองใช้ ClickUp และสัมผัสว่าการวางแผนจะเป็นอย่างไรเมื่อมันกลายเป็นเรื่องที่สนุกจริง ๆ .

สมัครใช้ ClickUp ฟรีและให้งานของคุณเข้าที่เข้าทาง 🎉