เทมเพลต monday.com ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดระเบียบงาน

บริษัทต่างๆ ทั่วโลกกำลังมองหาวิธีที่จะทำงานให้มากขึ้นโดยไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยล้าเกินไป
การศึกษาล่าสุดของ PwCพบว่าอุตสาหกรรมที่ใช้ AI มีประสิทธิภาพเกือบห้าเท่าของอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้นำมาใช้. นี่เป็นการเตือนที่สำคัญว่าบุคคลไม่ต้องการเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นอีกต่อไป.
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องการประหยัดเวลาและทำให้ทุกความพยายามมีคุณค่ามากขึ้น
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการจัดระเบียบและแบบแผนการวางแผนจึงมีความสำคัญ พวกมันมอบจุดเริ่มต้นที่ง่าย ช่วยให้ผู้คนประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการตั้งค่าที่ไม่จำเป็นในที่ทำงาน
ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทมเพลต monday.com ที่ดีที่สุดซึ่งสามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณค้นพบความชัดเจนเดียวกันได้
แบบแผนการวางแผนและการจัดระเบียบในมุมมอง
นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบการวางแผนทั้งหมดของ monday.com และClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตงานประจำสัปดาห์โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมออกแบบที่บริหารจัดการงานสร้างสรรค์รายสัปดาห์
|จัดระเบียบไฟล์, มอบหมายเจ้าของ, ติดตามความคืบหน้า
|บอร์ดวันจันทร์, ปฏิทิน, แผนงานแกนต์
|แบบฟอร์มปฏิทินการทำงาน โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ต้องการมุมมองตารางเวลาที่ใช้ร่วมกัน
|ซิงค์กับ Google Calendar, กำหนดเส้นเวลา
|ปฏิทินวันจันทร์, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตการลงทะเบียนลูกค้าโดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมขายและ CRM ที่ดูแลการเริ่มต้นใช้งาน
|ติดตามความคืบหน้าของการเข้าร่วมและการประสานงานภายใน
|บอร์ดวันจันทร์, รายการ, ไทม์ไลน์
|แม่แบบเอกสารสนับสนุนการขาย โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ตัวแทนขายที่รวบรวมกรณีศึกษาและสไลด์นำเสนอ
|แหล่งเก็บข้อมูลหลักสำหรับหลักประกันทั้งหมด
|บอร์ดวันจันทร์, รายการ
|เทมเพลตผู้ติดต่อโดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้ใช้ CRM ที่จัดการลูกค้าและพันธมิตร
|รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย จัดระเบียบข้อมูลลูกค้า หลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำ
|บอร์ดวันจันทร์, รายการ
|เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์ โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการรายการและลูกค้าเป้าหมาย
|ดึงดูดลูกค้า, จัดการรายการ, มอบหมายตัวแทน
|บอร์ดรายการ ปฏิทิน วันจันทร์
|แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการโครงการที่กำลังตรวจสอบคำขอใหม่
|รวมแบบฟอร์มให้เป็นศูนย์กลาง, อัตโนมัติการแจ้งเตือน, ทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น
|วันจันทร์ บอร์ด, รายการ, แบบฟอร์ม
|เทมเพลตการจัดการกิจกรรมโดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมกิจกรรมที่รับผิดชอบการวางแผนและการดำเนินการ
|ติดตามการตอบรับ, กำหนดเวลา, และปฏิทินแคมเปญ
|ปฏิทินวันจันทร์, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด
|เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดีย โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมการตลาดที่จัดตารางการโพสต์
|จัดระเบียบสินทรัพย์ แพลตฟอร์ม และวันที่เผยแพร่
|ปฏิทินวันจันทร์, รายการ, แคนบัน
|เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หน่วยงานที่ดำเนินแคมเปญให้กับลูกค้า
|ผสานรวม HubSpot, Gmail และ Mailchimp
|บอร์ดวันจันทร์, ปฏิทิน, แดชบอร์ด
|แม่แบบกลยุทธ์การตลาด โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ตั้งเป้าหมายรายไตรมาสและรายปี
|จัดสรรงบประมาณ แคมเปญ และ KPI ให้สอดคล้องกัน
|บอร์ดวันจันทร์ แผนกังต์ แผนเวลา
|แม่แบบแผนที่เส้นทางคุณสมบัติและการเผยแพร่โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่วางแผนการเปิดตัวฟีเจอร์
|ติดตามการเผยแพร่, ระยะเวลา, และการเป็นเจ้าของ
|วันจันทร์ ไทม์ไลน์ แกนต์ แผงงาน
|แม่แบบโครงการลูกค้า โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมบริการลูกค้าที่ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
|จัดการใบเสนอราคา, ระยะเวลา, และการร่วมมือ
|บอร์ดวันจันทร์, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน
|เทมเพลตการจัดการการผลิตวิดีโอโดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมเนื้อหาที่ผลิตวิดีโอ
|ติดตามคำขอ งบประมาณ และขั้นตอนของโครงการ
|วันจันทร์ ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด, รายการ
|โอกาสหลังกิจกรรม แบบฟอร์มโดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมการตลาดและการขายที่รับผิดชอบการติดตามผล
|รวบรวมความคิดเห็น, ทำนายลูกค้า, ติดตามการขาย
|วันจันทร์ บอร์ด แดชบอร์ด ปฏิทิน
|เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่บริหารโครงการข้ามสายงานที่มีความซับซ้อน
|แผนภูมิแกนต์, แดชบอร์ด, การติดตามสถานะ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนกาง, ไทม์ไลน์, แผงควบคุม
|เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์
|การสร้างไทม์ไลน์, การมอบหมายงาน, การติดตามเป้าหมาย
|ClickUp บอร์ด, รายการ, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด
|เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ทำการรับลูกค้าใหม่
|ติดตามการโทร แบบสอบถาม การมอบหมายงานของทีม
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลที่ทำการสรรหาและสัมภาษณ์
|ประกาศรับสมัครงาน, คะแนนประเมิน, ระบบติดตามการสมัคร
|รายการ ClickUp, บอร์ด, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด
|เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมพัฒนาที่ดูแลปัญหาซอฟต์แวร์
|บันทึก จัดลำดับความสำคัญ และติดตามบั๊ก
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
|เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่สอดคล้องกันในเป้าหมาย
|ตั้งเป้าหมาย OKR ติดตามความคืบหน้า แบ่งปันความโปร่งใส
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ, กระดาน
|เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคลต้อนรับพนักงานใหม่
|การฝึกอบรมติดตาม, รูปแบบ, งานเริ่มต้น
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนกาง, ไทม์ไลน์, แผงควบคุม
|เทมเพลตการวางแผนกิจกรรม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่วางแผนการประชุมที่มีโครงสร้าง
|สรุปเป้าหมาย, ภารกิจ, หน้าที่ความรับผิดชอบ
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, เอกสาร
|เทมเพลตรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลที่จัดระเบียบงานประจำวัน
|จัดลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา และติดตามเป้าหมายส่วนตัว
|ClickUp แผนงานกานต์ต์, ไทม์ไลน์, รายการ
|เทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่สำหรับ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่มองเห็นภาพไทม์ไลน์ของโครงการ
|ตรวจจับการชะลอตัว, ปรับกำหนดเวลา, มอบหมายงาน
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แดชบอร์ด
|เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หน่วยงานและทีมขายที่ติดตามลูกค้า
|รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า จัดการกระบวนการขาย ติดตามดีล
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักการตลาดที่วางแผนแคมเปญ
|ติดตามกำหนดเวลา, เนื้อหา, ผลลัพธ์
|ClickUp รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน
|เทมเพลต OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมพัฒนาแบบ Agile ที่วางแผนสปรินต์
|วางแผนสปรินต์, มอบหมายงาน, ติดตามความเร็ว
|ClickUp รายการ, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด
|เทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมเนื้อหาที่จัดตารางเวลาสำหรับบล็อกและโพสต์
|จัดระเบียบช่องทาง, กำหนดเวลา, การเผยแพร่
|ClickUp รายการ ปฏิทิน เอกสาร
|แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่จัดงาน
|ติดตามการตอบรับ, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการผู้ขาย
|ClickUp Docs, รายการ, กระดาน
|เทมเพลตวางแผนประจำวัน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลและผู้จัดการ
|รายการลำดับความสำคัญ, มุมมองปฏิทิน, เปิด/เสร็จสมบูรณ์แบบง่าย
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
อะไรคือแบบฟอร์มของ monday.com?
Monday.com templates เป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตั้งค่าโครงการ แคมเปญ หรือกระบวนการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสร้างพื้นฐานใหม่ทุกครั้ง
แต่ละเทมเพลตมาพร้อมกับบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า คอลัมน์เริ่มต้น และมุมมองที่ติดตั้งไว้แล้ว มอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการจัดการงาน กำหนดเวลา และความรับผิดชอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แทนที่จะต้องสร้างแผนโครงการขึ้นมาใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเลือก "เทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์" ได้เลย
มันได้รวมไว้แล้ว ไทม์ไลน์, ผู้รับผิดชอบงาน, คอลัมน์งบประมาณ, และตัวติดตามสถานะ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือปรับแต่งรายละเอียดให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ และเทมเพลตก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของโครงการของคุณทันที
นี่คือสิ่งที่พวกเขาเสนอ:
- ให้จุดเริ่มต้นที่พร้อมใช้งานสำหรับโครงการประเภทต่างๆ
- อนุญาตให้ทีมปรับแต่งคอลัมน์ กลุ่ม และเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
- รวมเครื่องมือภาพ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองไทม์ไลน์เพื่อความชัดเจน
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเก็บงาน การอัปเดต และไฟล์ไว้ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต monday.com ดี?
ในการสนทนาบนReddit ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายว่า,
ฉันเป็นโรคสมาธิสั้นและต้องการการเตือนให้ทำสิ่งง่ายๆ เช่น ดื่มน้ำ ดังนั้นการมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานที่ไม่เตือนฉัน... ทำให้ฉันมีแต่รายการดิจิทัลและรายการที่เขียนด้วยมือซึ่งมีทุกอย่างที่ฉันลืมทำ
ฉันเป็นโรคสมาธิสั้นและต้องการการเตือนให้ทำสิ่งง่ายๆ เช่น ดื่มน้ำ ดังนั้นการมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่เป็นทั้งเรื่องส่วนตัวและงานที่ไม่เตือนฉัน... ทำให้ฉันมีแต่รายการดิจิทัลและรายการที่เขียนด้วยมือที่มีแต่สิ่งที่ฉันลืมทำ
นี่แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่พบบ่อย: เทมเพลตที่เพียงแค่เก็บข้อมูลแต่ไม่ได้แนะนำคุณผ่านข้อมูลนั้น เทมเพลต monday.com ที่ดีจะช่วยแก้ปัญหาช่องว่างนี้ ✨
นี่ไม่ได้แค่เก็บงานไว้เท่านั้น—แต่มันช่วยให้คุณจดจำ จัดลำดับความสำคัญ และลงมือทำสิ่งเหล่านั้นได้อีกด้วย ระบบที่ดีที่สุดจะสร้างโครงสร้างที่ชัดเจน พร้อมให้คุณปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิธีการทำงานของตัวเองได้อย่างอิสระ
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในเทมเพลต monday.com ที่ดี:
- ✅ รวมคอลัมน์สถานะที่ชัดเจน, วันที่ครบกำหนด, และระยะเวลา
- ✅ ให้มุมมองที่ยืดหยุ่น เช่น แคนบาน, แผนภูมิแกนต์ หรือไทม์ไลน์ สำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน
- ✅ เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันด้วยบันทึก ไฟล์ และการกล่าวถึงโดยตรงบนงาน
- ✅ ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเตือน แจ้งเตือน และลดการติดตามงานด้วยตนเอง
- ✅ เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้งานทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
15 อันดับแรกของแม่แบบ monday.com
นี่คือ 15 แม่แบบวันจันทร์ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและทำให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
1. แบบฟอร์มงานประจำสัปดาห์ โดย monday.com
จำได้ไหมใน The Devil Wears Prada ตอนที่แอนดี้จมอยู่กับงานเร่งด่วนนาทีสุดท้าย? เธอต้องรับมือกับดีไซเนอร์ที่ขอแก้ไขงาน มิแรนด้าที่โยนงานใหม่เข้ามาไม่หยุด และกองเอกสารที่กองสูงจนเธอแทบจัดไม่ไหว
เทมเพลตงานประจำสัปดาห์ด้านการออกแบบจาก monday.com เข้ามาช่วยจัดระเบียบความยุ่งเหยิง เพื่อให้ทุกคนทราบถึงงานที่ต้องทำในสัปดาห์ถัดไป
คุณสามารถตรวจสอบปริมาณงานเพื่อให้เกิดความสมดุลและหลีกเลี่ยงการทำให้พนักงานเหนื่อยล้าได้ ไฟล์ต่างๆ จะถูกเก็บไว้ภายในบอร์ด ดังนั้นจึงไม่มีใครเสียเวลาในการค้นหาผ่านอีเมลหรือโฟลเดอร์ ด้วยมุมมองต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์และภาพรวมความคืบหน้า คุณจะเห็นกำหนดเวลาและการอัปเดตต่างๆ ได้ในทันที
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดงานประจำสัปดาห์และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อให้ความรับผิดชอบชัดเจนอยู่เสมอ
- ติดตามความจุของทีมวิ่งและจัดสรรงานใหม่เพื่อปรับสมดุลภาระงาน
- จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์การออกแบบในที่เดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบที่ต้องการจัดการงานสร้างสรรค์ประจำสัปดาห์และรักษาความชัดเจนในการรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
2. แม่แบบปฏิทินการทำงานโดย monday.com
จำได้ไหมตอนเรียนที่คุณลืมกำหนดส่งงานจนกระทั่งคืนก่อนวันครบกำหนด? ความตื่นตระหนกนั้นคือความรู้สึกเดียวกับที่ทีมได้รับเมื่อพวกเขาลืมติดตามวันครบกำหนด
เทมเพลตปฏิทินการทำงานโดย monday.com ช่วยหยุดความวุ่นวายนั้นได้ด้วยการรวบรวมกำหนดส่งงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทำให้ไม่มีงานใดหลุดรอดสายตาไป ทีมจะได้รับมุมมองปฏิทินที่ชัดเจนของงานที่ต้องทำและกำหนดเวลา พร้อมความสามารถในการมอบหมายงานและตั้งกรอบเวลา คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานของแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้นก่อนที่ใครจะรู้สึกหนักเกินไป นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Google Calendar ยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะตรวจสอบผ่านโทรศัพท์ แล็ปท็อป หรือกระดานเอง คุณก็จะทราบเสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดตารางงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนด้วยมุมมองปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
- กำหนดวันครบกำหนดและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
- ผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อซิงค์กำหนดส่งงานโดยอัตโนมัติ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมุมมองปฏิทินร่วมกันเพื่อติดตามตารางเวลาและกำหนดส่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: รีวิว monday.com พร้อมข้อดีและข้อเสีย
3. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าโดย monday.com
เทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่โดย monday.com นำทางลูกค้าใหม่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การโทรเริ่มต้นจนถึงการฝึกอบรมขั้นสุดท้าย ในรูปแบบที่จัดโครงสร้างไว้อย่างชัดเจน เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมติดตามเวลาที่ใช้ติดตามความคืบหน้า และทำให้พนักงานขายและบริการทำงานสอดคล้องกัน
ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นได้ว่าลูกค้าอยู่ในสถานะใด อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป และใครเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบมัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ตั้งแต่การประชุมเริ่มต้นจนถึงการนำไปปฏิบัติและการฝึกอบรม
- ติดตามความคืบหน้าและเวลาที่ใช้เพื่อให้โครงการมีความรับผิดชอบ
- ปรับทีมขายและทีมที่ติดต่อกับลูกค้าให้สอดคล้องกันด้วยแพลตฟอร์มเดียว
- มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพแก่ลูกค้า
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมขายและทีม CRM ที่ต้องการกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่เป็นระบบ
4. แบบฟอร์มเอกสารสนับสนุนการขายโดย monday.com
ดีลอาจหยุดชะงักเมื่อตัวแทนเร่งหาเคสศึกษาล่าสุด หรือแย่กว่านั้น ส่งสไลด์เก่าที่ทำให้ลูกค้าสับสน เทมเพลตเอกสารสนับสนุนการขายโดย monday.com ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ทีมของคุณมีศูนย์กลางเดียวสำหรับโบรชัวร์ คู่มือการขาย และสไลด์ทุกชิ้นที่พวกเขาต้องการ
แทนที่จะไล่ตามลิงก์ที่ฝังอยู่ในอีเมลหรือตามหาว่าใครมีเวอร์ชัน "สุดท้ายจริงๆ" ของงานนำเสนอ ทีมงานของคุณจะได้รับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว นอกจากนี้ เทมเพลตยังช่วยให้คุณติดตามการสร้างเนื้อหาใหม่ได้ ดังนั้นตัวแทนขายจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อใดที่เนื้อหาใหม่พร้อมสำหรับการแชร์
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมศูนย์สินทรัพย์การขายทั้งหมด กรณีศึกษา โบรชัวร์ สไลด์นำเสนอ และสคริปต์ไว้ในที่เดียว
- ให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยเวอร์ชันที่ได้รับการอนุมัติเพียงหนึ่งเดียวของแต่ละเอกสาร
- ติดตามการสร้างและการอนุมัติของเอกสารประกอบใหม่เพื่อให้ตัวแทนขายได้รับข้อมูลล่าสุด
✨ เหมาะสำหรับ: พนักงานขายที่ต้องการที่เดียวในการจัดเก็บและอัปเดตกรณีศึกษา, แผ่นนำเสนอ, และเอกสารประกอบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์ในการบริหารจัดการผู้จัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อโดย monday.com
ลองนึกภาพนี้ดู: เจ้านายของคุณขอให้คุณโทรหาลูกค้าที่มีศักยภาพ และทันใดนั้นคุณก็พบว่าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาอยู่ในมือ คุณกำลังเลื่อนดูข้อความเก่าๆ แม้กระทั่งค้นหาไฟล์สุ่มเพียงเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้อง
Monday.com ได้ออกแบบเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อช่วยลดความเครียดประเภทนี้ มันเก็บรักษาความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณ (ตั้งแต่ลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงผู้ขายและพันธมิตร) ไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่มีอยู่เพื่อจับลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยตรงและปรับบอร์ดให้ติดตามรายละเอียดที่สำคัญสำหรับคุณ เช่น ลิงก์โซเชียลมีเดีย วันที่ติดต่อครั้งล่าสุด หรือการประชุมที่กำลังจะมาถึง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บรักษาทุกความสัมพันธ์ไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- รวบรวมลูกค้าเป้าหมายใหม่โดยอัตโนมัติด้วยแบบฟอร์มที่ฝังไว้
- ปรับแต่งคอลัมน์เพื่อติดตามรายละเอียด เช่น บัญชีโซเชียล ขั้นตอนถัดไป หรือรายชื่อผู้ติดต่อใน Google
- กำจัดรายการที่ซ้ำซ้อนและรักษาฐานข้อมูลให้สะอาดและเชื่อถือได้
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ CRM ที่จัดการลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และพันธมิตร โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลซ้ำซ้อน
📮 ClickUp Insight: การสำรวจของเราพบว่า หนึ่งในสี่ของการประชุมมีผู้เข้าร่วม 8 คนขึ้นไปในห้อง และโดยเฉลี่ยแล้วการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 51 นาที นั่นหมายถึงเวลาที่สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว—ทีมอาจเสียเวลาไป 6 ถึง 8 ชั่วโมงทุกสัปดาห์เพียงแค่นั่งประชุม
💡จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถเรียกเวลานั้นกลับคืนมาได้? ด้วย ClickUp ทีมสามารถแทนที่การประชุมทางโทรศัพท์ที่ยืดยาวด้วยการทำงานร่วมกันภายในงาน แบ่งปันความคิดเห็น ไฟล์ บันทึกเสียง และแม้แต่คลิปวิดีโอ—ทั้งหมดในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:ทีมทั่วโลกของ STANLEY Securityสามารถลดเวลาการประชุมลงได้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยการทำงานใน ClickUp
6. แม่แบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ โดย monday.com
ในปี 2021 ตลาดที่อยู่อาศัยเกิดความตื่นตัวอย่างมาก การประมูลแข่งขันกันซื้อบ้านกลายเป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ และบ้านถูกขายออกไปภายในไม่กี่วันแทนที่จะเป็นเดือน
เทมเพลต CRM สำหรับอสังหาริมทรัพย์โดย monday.com ช่วยลดความวุ่นวายในช่วงเวลาเช่นนี้ ด้วยการมอบศูนย์กลางเดียวให้กับตัวแทนในการจัดการลูกค้า รายการประกาศ และปริมาณงาน เทมเพลตนี้รวมทุกกระบวนการและข้อมูลไว้ในที่เดียว
คุณสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ เชื่อมโยงพวกเขาไปยังรายการที่เฉพาะเจาะจงได้ทันที และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการได้ นอกจากนี้ยังให้คุณเห็นข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ เช่น จำนวนวันที่อยู่ในตลาดและความพร้อมของตัวแทน เพื่อให้คุณไม่พลาดเมื่อมีลูกค้าโทรมา
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดการรายละเอียดทรัพย์สิน รวมถึงราคา สถานที่ และระยะเวลาในตลาด ในที่เดียว
- จับและเชื่อมต่อผู้สนใจกับรายการประกาศผ่านแบบฟอร์มที่มีอยู่ในตัว
- ติดตามทุกการติดต่อกับลูกค้าเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
- มองเห็นขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่และจัดสรรปริมาณงานอย่างยุติธรรม
✨ เหมาะสำหรับ: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการติดตามรายการประกาศ, จัดการลูกค้าเป้าหมาย, และประสานงานการติดตามผล
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
7. แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ โดย monday.com
แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ รวบรวมการอนุมัติและคำขอทั้งหมดไว้ในที่เดียว แทนที่จะใช้สเปรดชีต ข้อความ และอีเมลแจ้งสถานะ คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่แชร์ได้เพื่อรวบรวมคำขอ ส่งต่อไปยังบุคคลที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าจนได้รับการอนุมัติ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถดูสถานะการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ นี่คือความแตกต่างระหว่างโครงการที่ติดอยู่ในนรก "รอการอนุมัติ" กับโครงการที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นจนถึงการส่งมอบ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมศูนย์คำขอโครงการทั้งหมดโดยใช้แบบฟอร์มฝังตัวที่สามารถแชร์ได้
- ปรับแต่งช่องข้อมูลคำขอเพื่อเก็บรายละเอียดที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
- ติดตามทุกคำขอในบอร์ดเดียวพร้อมสถานะการอนุมัติที่ชัดเจน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการเตือนความจำเพื่อให้ไม่พลาดกำหนดเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการกระบวนการที่ง่ายขึ้นในการรวบรวมและอนุมัติคำขอใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ monday.com
8. แม่แบบการจัดการกิจกรรมโดย monday.com
เทมเพลตการจัดการงานโดย monday.com ช่วยให้คุณจัดงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาในนาทีสุดท้าย คุณสามารถสร้างการตอบรับเข้าร่วมงานผ่านแบบฟอร์มเพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้
งานต่าง ๆ เช่น การจองผู้ขาย, ความพร้อมของสถานที่, และแผนความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ในแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถกำหนดเส้นตาย, มอบหมายให้บุคคลรับผิดชอบส่วนต่าง ๆ (ความปลอดภัย, รายชื่อแขก, การขนส่ง), และติดตามความคืบหน้าได้ หลังจากงานเสร็จสิ้น, คุณจะได้รับแดชบอร์ดเพื่อทบทวนว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างไร—อะไรที่สำเร็จและอะไรที่ไม่สำเร็จ—เพื่อให้ครั้งต่อไปดีขึ้น
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- มองเห็นทุกขั้นตอนของการวางแผนพร้อมการติดตามสถานะและความชัดเจนของกำหนดเวลา
- รวบรวมการตอบรับผ่านแบบฟอร์มเพื่อให้ทราบจำนวนแขกล่วงหน้า
- กำหนดบทบาทให้ชัดเจน (ความปลอดภัย, การจัดการผู้ขาย, การจัดการผู้มาเยือน) เพื่อให้ทุกคนทราบหน้าที่ของตน
- ใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดความสำเร็จของกิจกรรมและระบุจุดอ่อน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานที่ต้องการติดตามการตอบรับ, กำหนดเวลา, และการจัดการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการในที่เดียว
🧠 คุณรู้หรือไม่: Kraft Heinz กำลังปรับโครงสร้างอาณาจักรของตนโดยสร้างบริษัทสองแห่งแยกจากกัน: แห่งหนึ่งมุ่งเน้นแบรนด์ระดับโลกที่เน้น "รสชาติ" เช่น ซอสมะเขือเทศ Heinz และ Philadelphia cream cheese และอีกแห่งหนึ่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในสหรัฐอเมริกา เช่น Kraft Singles การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นและให้แต่ละแผนกมุ่งเน้นในสิ่งที่ถนัด
9. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดีย โดย monday.com
จำได้ไหมตอนที่Barbenheimer ครองอินเทอร์เน็ตในปี2023? ทันใดนั้น ทุกแบรนด์ ตั้งแต่ผู้ขายป๊อปคอร์นไปจนถึงสายการบิน พยายามที่จะเกาะกระแสสีชมพูที่ผสมผสานกับวันสิ้นโลก
นั่นคือจุดที่ เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียโดย monday.com เข้ามามีบทบาท แทนที่จะต้องพึ่งแรงบันดาลใจในนาทีสุดท้าย คุณจะได้พื้นที่ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับจัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์ม วันที่เผยแพร่ และทรัพยากรสร้างสรรค์ต่างๆ
นักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา และนักวางกลยุทธ์ของคุณสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้ ทำให้แคมเปญมีความสอดคล้องและตรงเวลา คุณยังสามารถดูเมตริกได้ว่าโพสต์ใดประสบความสำเร็จและโพสต์ใดที่ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไป
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวมศูนย์สินทรัพย์สร้างสรรค์และร่างงานไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
- จัดระเบียบโพสต์ตามแพลตฟอร์ม วันที่เผยแพร่ และสถานะเพื่อความชัดเจน
- นำเข้าเมตริกโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ
- ผสานไฟล์ภายนอกและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่จัดระเบียบเนื้อหา กำหนดเวลาโพสต์ และติดตามประสิทธิภาพการทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการบริหารโครงการจริงสำหรับทีมของคุณ
10. แม่แบบแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ โดย monday.com
เมื่อโอรีโอทวีตว่า"คุณยังสามารถจุ่มในความมืดได้" ระหว่างเหตุการณ์ไฟดับในซูเปอร์โบวล์ปี 2013 นั่นเป็นผลมาจากการเตรียมการและการประสานงานระดับตำนานระหว่างเอเจนซี่และทีมแบรนด์ของพวกเขา
ทุกวันนี้ ความเร็วในการเปิดตัวแคมเปญได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่คือจุดที่ เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่โดย monday.com เข้ามามีบทบาท เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ในการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การรับข้อมูลลูกค้าไปจนถึงการเปิดตัวแคมเปญ
นอกจากนี้ คุณสามารถรวมคำขอของลูกค้าไว้ในที่เดียวด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้, ผสานเครื่องมือเช่น HubSpot และ Mailchimp เพื่อให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น, และติดตามแคมเปญบนปฏิทินหรือแดชบอร์ดได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยไดเรกทอรีผู้ติดต่อแบบบูรณาการจากเครื่องมือต่างๆ เช่น HubSpot
- ติดตามและจัดการแคมเปญในกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการอนุมัติ
- ติดตามสถานะโครงการอย่างใกล้ชิดด้วยมุมมองการติดตามรายละเอียดและแดชบอร์ด
- กระจายปริมาณงานให้สมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกแคมเปญดำเนินไปตามกำหนดการ
✨ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ที่บริหารจัดการแคมเปญของลูกค้าหลายราย พร้อมการเชื่อมต่อระบบและเวิร์กโฟลว์แบบศูนย์กลาง
11. แม่แบบกลยุทธ์การตลาด โดย monday.com
ในออสเตรเลีย บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ Telstra สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนด้วยแคมเปญท้าทายการเต้นที่เรียกว่า "Telstrut" ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัลบน TikTok วิดีโอมียอดเข้าชมมากกว่า22 ล้านครั้งและช่วยให้บริษัทเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่าซึ่งอาจไม่เคยคิดถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มาก่อน
นั่นคือจุดที่ แม่แบบกลยุทธ์การตลาดโดย monday.com สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณมีพื้นที่เดียวในการวางแผนเป้าหมาย งบประมาณ และแคมเปญของคุณ
จากนั้นคุณสามารถใช้มันเพื่อจัดแผนรายไตรมาสให้สอดคล้องกับกิจกรรมประจำวัน ติดตามความคืบหน้าด้วยไทม์ไลน์แบบภาพ และทำให้ทั้งทีมเข้าใจตรงกัน ผลลัพธ์คือลดการคาดเดาและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจคุณอย่างแท้จริง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามโครงการการตลาดทั้งหมดพร้อมไทม์ไลน์และแผนภูมิ
- วางแผนงบประมาณสำหรับทุกโครงการไว้ในที่เดียว
- ตั้งการแจ้งเตือนและเตือนความจำเพื่อให้คุณไม่พลาดเป้าหมาย
- จัดให้แคมเปญสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่เพื่อให้ทุกกิจกรรมมีผลกระทบ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่กำลังวางแผนกลยุทธ์รายไตรมาสหรือรายปี พร้อมกับการจัดสรรงบประมาณและ KPI ให้สอดคล้องกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการบริหารโครงการ
12. แผนที่เส้นทางคุณสมบัติและการเผยแพร่โดย monday.com
แม่แบบแผนงานฟีเจอร์และการเปิดตัวโดย monday.com มอบพื้นที่ให้คุณวางแผนสิ่งที่จะสร้าง เมื่อไร และทำไม คุณสามารถกำหนดการเปิดตัวเป็นรายไตรมาส ดูว่าฟีเจอร์ใดขึ้นอยู่กับฟีเจอร์อื่น และจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบและความพยายาม
หากสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป—เช่น การเปลี่ยนแปลงของตลาด, ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้, หรือข้อจำกัดทางทรัพยากร—คุณสามารถปรับแผนที่ทาง (roadmap) และผลักดันการอัปเดตได้ การมองเห็นหมายถึงทุกคนรู้ว่าอะไรกำลังจะมาถึง และอะไรที่คาดหวังไว้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างแผนงานฟีเจอร์ของคุณพร้อมไทม์ไลน์เพื่อให้ทุกคนเห็นสิ่งที่กำลังจะมาถึงและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- จัดลำดับความสำคัญของการเผยแพร่โดยใช้เกณฑ์เช่นผลกระทบ, ความพยายาม, และคำแนะนำเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- ติดตามความคืบหน้าของการปล่อยงานด้วยสถานะ เพื่อให้คุณทราบว่างานใดพร้อมแล้ว อยู่ระหว่างเตรียม หรือยังรออยู่
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับการจัดลำดับความสำคัญ การวางแผน และการติดตามการเปิดตัวฟีเจอร์และแผนงาน
13. แม่แบบโครงการลูกค้าโดย monday.com
เทมเพลตโครงการลูกค้าโดย monday.com มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ให้คุณจัดการทุกรายละเอียดของโครงการลูกค้าของคุณ เชื่อมต่อผู้ติดต่อกับโครงการของพวกเขาโดยตรง ติดตามไทม์ไลน์ และดูงบประมาณที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการบันทึกชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการรวมการสื่อสาร การมอบหมายงาน และข้อมูลโครงการไว้ในที่เดียว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามโครงการของลูกค้าด้วยภาพรวมระดับสูงที่แสดงไทม์ไลน์ ความคืบหน้า และกำหนดเวลา
- สร้างใบเสนอราคาและเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้องพร้อมการติดตามชั่วโมงและงบประมาณแบบเรียลไทม์
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการมอบหมายงานและแบ่งปันการอัปเดตโครงการในที่เดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมบริการลูกค้าที่จัดการชั่วโมงการทำงานที่เรียกเก็บเงินได้, ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ, และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีประสบความสำเร็จในการบริหารโครงการสำหรับโครงการไอที
14. แม่แบบการจัดการการผลิตวิดีโอ โดย monday.com
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังนำทีมสร้างวิดีโอแบรนด์ให้กับลูกค้า บทภาพยนตร์ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ทีมสถานที่กำลังรอตารางเวลา นักแสดงยังไม่มีชีทเรียกตัว และลูกค้าต้องการตรวจสอบสตอรี่บอร์ดอีกครั้งอย่างกะทันหัน
เทมเพลตการจัดการการผลิตวิดีโอโดย monday.com คือสิ่งที่คุณสามารถพึ่งพาได้ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณสามารถจัดการคำขอเมื่อเข้ามา มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงหลังการผลิต
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จับภาพคำขอวิดีโอผ่านแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ และคัดกรองตามหมวดหมู่หรือความสำคัญ
- ดูแลโครงการของลูกค้าทั้งหมดในมุมมองเดียว พร้อมการอัปเดตสถานะที่ชัดเจนและการติดตามความคืบหน้า
- จัดการกระบวนการทำงานตั้งแต่แนวคิดจนถึงการส่งมอบ โดยให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนเป็นไปตามกำหนดเวลา
- ติดตามและเปรียบเทียบการใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงผ่านแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อให้อยู่ในงบประมาณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตวิดีโอที่ดูแลคำขอ งบประมาณ และโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์
🧠 คุณรู้หรือไม่:ฮันนี่เวลล์มีแผนจะแยกตัวออกเป็นสามบริษัทมหาชนภายในปี2026 ได้แก่ อากาศยาน, ระบบอัตโนมัติ, และวัสดุขั้นสูง ผู้นำกล่าวว่าสิ่งนี้จะช่วยให้แต่ละสาขาสามารถ "วางแผนตามเงื่อนไขของตนเอง" เป็นตรรกะเดียวกันกับการแยกบอร์ดที่ยุ่งเหยิงหนึ่งบอร์ดออกเป็นสามบอร์ดบน monday.com เพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
15. แบบฟอร์มโอกาสหลังกิจกรรม โดย monday.com
เทมเพลตโอกาสหลังกิจกรรมโดย monday.com ทำให้การติดตามผลหลังกิจกรรมเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก แทนที่จะต้องวุ่นวายกับสเปรดชีตและอีเมล คุณจะมีศูนย์กลางเดียวสำหรับรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และคาดการณ์โอกาสใหม่ๆ
นอกจากนี้ แม่แบบยังช่วยให้คุณเปลี่ยนกระแสความสนใจจากงานอีเวนต์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ ช่วยให้ทีมของคุณยังคงมุ่งเน้นแม้หลังจากงานจบลงแล้ว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
- จัดระเบียบลูกค้าใหม่ตามขนาด สถานะ และกำหนดเวลาเพื่อให้ติดตามผลได้ดียิ่งขึ้น
- คาดการณ์โอกาสทางการขายด้วยแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้แล้ว
- สรุปข้อมูลกิจกรรมเพื่อสังเกตแนวโน้มและวัดความพึงพอใจ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและฝ่ายขายที่ต้องการเปลี่ยนการติดตามงานอีเวนต์ให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่นำไปปฏิบัติได้จริง
monday.com ข้อจำกัด
ผู้รีวิว G2คนนี้ได้แบ่งปันว่า,
ใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงสามสิบชั่วโมงในการสร้างแม่แบบโครงการแรกของเรา... การคัดลอกกลุ่มงานจำนวนมากทำได้ช้า และบางครั้งงานก็จัดลำดับใหม่เอง ซึ่งทำให้การตั้งค่าและการขยายโครงการรู้สึกหนักกว่าที่คาดไว้
ใช้เวลาประมาณยี่สิบถึงสามสิบชั่วโมงในการสร้างแม่แบบโครงการแรกของเรา... การคัดลอกกลุ่มงานขนาดใหญ่เป็นไปอย่างช้า และบางครั้งงานก็จัดลำดับใหม่เอง ซึ่งทำให้การตั้งค่าและการขยายโครงการรู้สึกหนักกว่าที่คาดไว้
รูปแบบนี้ปรากฏในรีวิวส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเสียที่ทำให้ทุกทีมตัดสินใจไม่เลือก แต่เน้นให้เห็นช่องว่างที่ผู้ใช้พบเจอเป็นประจำ
- การติดตามเวลาและงานที่ทำซ้ำต้องการวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เป็นธรรมชาติ
- การพึ่งพาแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามมากเกินไปเพิ่มค่าใช้จ่ายและความซับซ้อน
- กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับโครงการขนาดใหญ่ พร้อมปัญหาการซ้ำซ้อนและการจัดลำดับใหม่
- การควบคุมการอนุญาตและตัวเลือกการส่งออกข้อมูลรู้สึกจำกัดสำหรับธุรกิจหลายแห่ง
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพและความล่าช้าของระบบเป็นครั้งคราวสร้างความหงุดหงิดให้กับทีมที่ต้องพึ่งพาความเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ
เทมเพลตทางเลือก monday.com
หลายทีมเริ่มต้นด้วยเทมเพลตของ monday.com เพื่อจัดระเบียบงานและไทม์ไลน์ แต่เมื่อการร่วมมือขยายไปยังแผนกและเครื่องมือต่าง ๆ ข้อมูลก็อาจกระจัดกระจาย สิ่งที่คุณต้องการคือพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่การรวบรวมเทมเพลต นั่นคือจุดที่ClickUpได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับการวางแผนและการจัดระเบียบงานของทีม ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตั้งแต่เทมเพลตโครงการไปจนถึงการติดตามเป้าหมายและการรายงาน ClickUp ช่วยให้ทีมจัดการทุกรายละเอียดได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ClickUp ขจัดการขยายงานที่ไม่จำเป็น ในทุกรูปแบบ มอบบริบทครบถ้วน 100% และพื้นที่เดียวสำหรับทั้งมนุษย์และเอเจนต์ AI ในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่หรือประสานงานโครงการที่ซับซ้อน แม่แบบที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp จะเปลี่ยนการวางแผนให้กลายเป็นความก้าวหน้า—รวดเร็ว ชาญฉลาด และเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น เริ่มกันเลย! 🏁
1. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
ทีมขายมักเผชิญกับปัญหาที่มีลูกค้าเป้าหมายมากเกินไปกระจายอยู่ในหลายที่เกินไป.เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpมอบโครงสร้างที่กำหนดไว้ให้คุณตั้งแต่เริ่มต้น. แทนที่จะต้องไล่ตามลูกค้าเป้าหมายผ่านเอกสารสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถเห็นพวกเขาทั้งหมดในที่เดียว ลากพวกเขาจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนต่อไป และบันทึกโน้ตไว้ตรงที่คุณต้องการได้.
ความคืบหน้าดูง่ายต่อการติดตาม และทีมของคุณมีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่ามุมมองต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเป็นบอร์ด รายการ หรือไทม์ไลน์
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดวางทุกขั้นตอนของเส้นทางการขายบนกระดานที่ชัดเจน
- เน้นข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
- ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่แสดงสิ่งที่กำลังดำเนินไป
- ClickUp Automationsดูแลงานเล็กๆ ที่ทำซ้ำๆ ให้คุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่กำลังสร้างและติดตามกระบวนการขายตั้งแต่การได้ลูกค้าเป้าหมายจนถึงการปิดการขาย
2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
ด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ ของ ClickUp คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และทำเครื่องหมายขั้นตอนของแต่ละความสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามลูกค้าใหม่หรือตรวจสอบความคืบหน้ากับลูกค้าประจำระยะยาว เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก แต่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถไว้วางใจได้ทุกวัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เก็บรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าทั้งหมดไว้ในตารางเดียวที่สะอาด
- ติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดการขายด้วยสถานะที่ชัดเจน
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้การติดตามผลเกิดขึ้นตรงเวลาเสมอ
- ทบทวนรูปแบบในการโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในอนาคต
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นแคมเปญที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมผลลัพธ์ที่วัดได้
3. แม่แบบแผนการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpเปลี่ยนแนวคิดอันทะเยอทะยานของคุณให้กลายเป็นแผนงานการตลาดที่นำไปปฏิบัติได้จริง คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ แบ่งย่อยเป็นงานต่างๆ และจัดวางทุกอย่างลงบนไทม์ไลน์ที่จัดการได้ง่าย
มุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น ผลลัพธ์สำคัญและกระดานความคืบหน้า ช่วยให้เห็นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ยังสามารถขยายตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวแคมเปญแรกหรือดำเนินกิจกรรมหลายช่องทาง คุณก็จะมีระบบที่มีโครงสร้างเป็นแนวทางอยู่เสมอ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
- แผนที่แคมเปญบนไทม์ไลน์เพื่อติดตามการดำเนินการขั้นตอนต่อขั้นตอน
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญในที่เดียวเพื่อให้ประสิทธิภาพไม่หลุดสายตา
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นแคมเปญที่มีโครงสร้างพร้อมผลลัพธ์ที่วัดได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารโครงการซอฟต์แวร์
4. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpมอบความรู้สึกของการควบคุมและจังหวะในการทำการตลาดเนื้อหาของคุณ มันช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์บล็อก วิดีโอ และการอัปเดตโซเชียลในที่เดียว พร้อมแท็กที่มีรหัสสีและฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อติดตามรูปแบบและแคมเปญต่างๆ
คุณสามารถซูมออกเพื่อวางแผนธีมรายไตรมาสหรือซูมเข้าไปเพื่อปรับกำหนดส่งโพสต์เดียวได้ง่าย ๆปฏิทินและมุมมองบอร์ดของ ClickUpช่วยให้ผู้เขียน นักออกแบบ และนักการตลาดทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและรักษาเนื้อหาให้ไหลลื่นโดยไม่เกิดความวุ่นวาย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนและมองเห็นภาพแคมเปญล่วงหน้าหลายเดือนในหลากหลายรูปแบบ
- กำหนดเส้นตายและเจ้าของงานเพื่อให้งานสร้างสรรค์ดำเนินไปตามแผน
- ใช้มุมมองปฏิทินและกระดานเพื่อดูตารางเวลาของคุณจากทุกมุมมอง
- ติดตามแคมเปญและความคืบหน้าด้วยแท็ก, ฟิลด์, และสถานะที่กำหนดเอง
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์ที่วางแผนบล็อก วิดีโอ และแคมเปญที่มีกำหนดเวลาชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ปฏิทิน ClickUp อยู่หรือเปล่า? ลองใช้คอมโบ ClickUp Brain + Autopilot นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาความต่อเนื่องของงานของคุณ
เปิดรายการปฏิทิน คลิกClickUp Brain แล้ววางสรุปสั้นๆ หนึ่งบรรทัดสำหรับธีมของเดือนนี้ ClickUp Brain จะสร้างงานพร้อมสถานะ เจ้าของ และวันที่เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที ขอให้ AI ดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากเอกสารการประชุมของคุณเพื่อไม่ให้พลาดงานใดๆ
ถัดไป ให้เพิ่มCustom Autopilot Agentลงในรายการนี้ด้วยทริกเกอร์ง่ายๆ เช่น สถานะเปลี่ยนแปลง หรือวันที่อยู่ก่อนวันครบกำหนด จากนั้นให้สิทธิ์เครื่องมือ เช่น สร้างงาน จัดการงาน และเขียนอัปเดตโครงการ เพื่อให้ระบบสามารถมอบหมายเจ้าของงาน โพสต์การตรวจสอบงาน และเขียนสรุปประจำสัปดาห์ให้คุณโดยอัตโนมัติ
ตอนนี้ปฏิทินเติมเต็มตัวเอง, อุปสรรคปรากฏขึ้นตรงเวลา, และคุณใช้พลังงานของคุณกับงาน—ไม่ใช่การเตรียมตัว! ⚡
5. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
ลองคิดดูว่าเทรนด์ออนไลน์เปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน วันหนึ่งอาจเป็นมีมเกี่ยวกับการ "ลาออกเงียบ" วันถัดมาก็กลายเป็นท่าเต้นไวรัลใน TikTok หรือข่าวด่วนที่ทุกแบรนด์ต่างพยายามเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทีมโซเชียลต้องใช้ชีวิตอยู่ในกระแสหมุนวนนี้ และหากไม่มีปฏิทิน การโพสต์แต่ละครั้งอาจดูเร่งรีบหรือพลาดช่วงเวลาสำคัญไป
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ ClickUpมอบความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและโครงสร้างให้กับคุณ คุณสามารถจัดตารางแคมเปญล่วงหน้าหลายสัปดาห์ มอบหมายงานให้กับนักออกแบบหรือนักเขียนข้อความ และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีเทรนด์ใหม่เกิดขึ้น
มุมมองแบบฝังตัวช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างพร้อมกันหรือซูมเข้าไปในแคมเปญเดียว ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น แฮชแท็ก ธีม และวันที่เผยแพร่ ช่วยให้รายละเอียดทั้งหมดเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบเนื้อหาข้ามหลายแพลตฟอร์มพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและระบุผู้รับผิดชอบ
- ติดตามแฮชแท็ก ธีมแคมเปญ และข้อมูลประสิทธิภาพในที่เดียว
- ใช้ปฏิทินและมุมมองกระดานเพื่อวางแผน ปรับเปลี่ยน และจัดตารางใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- ร่วมมือกับนักออกแบบ นักเขียน และผู้จัดการ โดยไม่ต้องมีการส่งต่อข้อมูลที่ยุ่งเหยิง
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลมีเดียที่ต้องการมาตรฐานในการวางแผนและจัดตารางล่วงหน้า หรือต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2024ไมโครซอฟท์ได้ปรับโครงสร้างทีม AI ของตนใหม่ โดยรวมทีมทั้งหมดภายใต้ผู้นำคนเดียวเพื่อเร่งการตัดสินใจ เป้าหมาย: ลดการแยกส่วน วางแผนได้เร็วขึ้น นี่เป็นตัวอย่างจริงของการปรับโครงสร้างการพึ่งพาภายในกระบวนการทำงาน
6. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
รายงานของMcKinsey แสดงให้เห็นว่าทีมที่ได้คะแนนสูงในด้านความไว้วางใจและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากกว่าสามเท่า และมีโอกาสส่งมอบผลลัพธ์มากกว่าห้าเท่าเมื่อเทียบกับทีมที่ไม่ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบเหล่านี้
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งมีงาน บุคคล และกำหนดเวลาจำนวนมากเกี่ยวข้องอยู่แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณนำคน งาน และกำหนดเวลาทั้งหมดมารวมกันในพื้นที่ทำงานเดียว เพื่อให้ทุกคนทราบถึงขั้นตอนถัดไป
คุณสามารถแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย ๆ ได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และวางแผนการพึ่งพาเพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายในระหว่างการเปลี่ยนผ่าน ใช้มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์เพื่อดูว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร รวมถึงรายการงานและบอร์ดสำหรับความคืบหน้าในแต่ละวัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนโครงการทั้งหมดโดยใช้ไทม์ไลน์หรือมุมมองแกนต์ เพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้
- มอบหมายงานอย่างชัดเจนโดยระบุผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาส่งงาน และความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละส่วน เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานและการเติบโตของทีมคุณ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดตเพื่อให้ความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้และสามารถตรวจพบความล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการที่ต้องการมาตรฐานกระบวนการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
7. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม ClickUp
แม่แบบการวางแผนกิจกรรมของ ClickUp รวบรวมรายชื่อผู้ขาย การวางแผนงบประมาณ รายชื่อแขก และตารางเวลาทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อช่วงเวลาที่เหมาะสม
คุณสามารถติดตามสถานที่, มอบหมายงานสำหรับจัดเลี้ยงหรือการขนส่ง, และดูไทม์ไลน์ได้ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp. ฟีลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp จัดการรายละเอียดเช่นสถานะงบประมาณและการชำระเงิน, ในขณะที่มุมมองบอร์ดและรายการทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบทุกขั้นตอนของการวางแผนในรายการเฉพาะสำหรับกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก และการเรียกเก็บเงิน
- มองเห็นไทม์ไลน์ในรูปแบบปฏิทินหรือกระดานเพื่อให้ไม่พลาดกำหนดเวลา
- ติดตามสถานะงบประมาณและการอัปเดตการชำระเงินด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสร้างไว้ในเทมเพลต
- ร่วมมือในClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อตกลงกับผู้ขาย รายละเอียดผู้สนับสนุน และบันทึกกิจกรรม
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการวางแผนงาน โลจิสติกส์ และการประสานงานกับผู้จัดหาสินค้าในที่เดียว
8. แม่แบบรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp
เทมเพลตรายละเอียดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจัดวางขั้นตอนสำคัญในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน มุมมองแบบแกนต์และไทม์ไลน์จะแสดงให้คุณเห็นเมื่อกำหนดเส้นตายใกล้เข้ามา ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้จัดเรียงงานระหว่างทีมต่างๆ เช่น ทีมออกแบบ ทีมการตลาด และทีมปฏิบัติการ ระบบอัตโนมัติจะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อเตือนทุกคนถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไป
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แบ่งการเปิดตัวออกเป็นเป้าหมายย่อยเพื่อให้แต่ละขั้นตอนชัดเจน
- ใช้มุมมอง Gantt และไทม์ไลน์เพื่อให้เห็นกำหนดเวลาอย่างชัดเจน
- แยกงานตามทีมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองอย่างง่าย
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้การแจ้งเตือนทำงานในเบื้องหลังสำหรับคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์และทีม GTM ที่ต้องการประสานงานอย่างราบรื่นในช่วงสำคัญของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
หากคุณอยากรู้ว่ากระบวนการทำงานของคุณจะถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างไรด้วย ClickUp วิดีโอนี้จะอธิบายให้คุณเข้าใจภายในไม่กี่นาที:
9. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่สำหรับ ClickUp
Wyzowl พบว่า63% ของลูกค้าพิจารณาขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปหรือไม่ ประสบการณ์ครั้งแรกนี้คือตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของความสัมพันธ์
เทมเพลตการแนะนำลูกค้าสำหรับ ClickUpให้โครงสร้างที่ช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างถูกต้อง แทนที่จะต้องวุ่นวายกับโน้ตที่กระจัดกระจายหรือทำขั้นตอนเดิมซ้ำตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถนำลูกค้าผ่านกระบวนการที่ชัดเจนได้
ตั้งแต่การโทรเริ่มงานไปจนถึงแบบสอบถามการเริ่มต้น ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในที่เดียว นอกจากนี้แดชบอร์ดของ ClickUpยังช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสนใจและความมั่นใจของลูกค้า
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบขั้นตอนการเริ่มต้นด้วยสถานะที่ชัดเจน เช่น ลูกค้าใหม่, การโทรแนะนำ, และเสร็จสิ้น
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและแบบฟอร์มการรับข้อมูล
- ใช้มุมมองเป็นแนวทาง แบบสอบถาม และการติดตามกระบวนการ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการอัปเดต เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมบริการที่แนะนำลูกค้าใหม่ผ่านขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณมีประสิทธิผล
10. แม่แบบการสรรหาและจ้างงาน ClickUp
เทมเพลตการสรรหาและการจ้างงานของ ClickUpช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงช่องว่างนั้น โดยให้พื้นที่สำหรับจัดการประกาศงาน ติดตามใบสมัคร ตรวจสอบผู้สมัคร และติดตามแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ์ดคะแนนสัมภาษณ์ช่วยให้คุณเปรียบเทียบได้อย่างยุติธรรม
ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับบทบาท, ขั้นตอน, และแหล่งที่มาช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ. ระบบอัตโนมัติมีความสามารถในการกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อมีใครต้องการการกระทำหรือการสื่อสารอย่างเร่งด่วน. ด้วยทุกสิ่งอยู่ในที่เดียว การสรรหาจะรู้สึกเป็นมิตรกับผู้สมัครและง่ายขึ้นสำหรับคุณ.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามผู้สมัครแต่ละคนผ่านแต่ละขั้นตอน เช่น สมัครงาน, สัมภาษณ์, เสนอข้อเสนองาน, และว่าจ้าง
- ใช้แบบประเมินคะแนนสัมภาษณ์มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นอย่างเป็นธรรม
- จัดเก็บแอปพลิเคชัน ข้อเสนอแนะ และข้อมูลผู้สมัครในมุมมองที่ใช้ร่วมกันเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีม HR ที่ต้องการติดตามผู้สมัคร การสัมภาษณ์ และกระบวนการสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพ
11. แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp
ในเดือนกรกฎาคม 2024การอัปเดตที่ผิดพลาดของ CrowdStrikeทำให้เครื่อง Windows หลายล้านเครื่องทั่วโลกเกิดการล่ม ทีมต่างๆ ต้องเร่งรีบนำระบบกลับมาออนไลน์อีกครั้งเนื่องจากอุปกรณ์วนลูปไม่สิ้นสุดเมื่อเริ่มต้นระบบ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่สายการบินไปจนถึงโรงพยาบาล
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถระบุ บันทึก และแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างชัดเจนก่อนที่ปัญหาจะส่งผลให้เกิดการหยุดทำงานหรือระบบล่ม คุณสามารถบันทึกข้อบกพร่องทุกกรณี มอบหมายให้กับนักพัฒนาที่เหมาะสม และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
มุมมองแบบรายการและบอร์ดช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไข ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้บริบทยังคงอยู่กับรายงานข้อบกพร่องแต่ละรายการ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกและจัดหมวดหมู่ข้อบกพร่องด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้ผู้พัฒนาทราบอย่างชัดเจนว่าปัญหาคืออะไร เกิดขึ้นเมื่อใด และส่งผลกระทบต่อส่วนใดของผลิตภัณฑ์
- มอบหมายความเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบต่อการแก้ไขทุกปัญหา และหลีกเลี่ยงปัญหา "ใครกำลังทำงานนี้อยู่?"
- ติดตามสถานะของบั๊กแบบเรียลไทม์ผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการ กระดาน หรือปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการดูว่าอะไรที่เปิดอยู่ กำลังดำเนินการ หรือได้รับการแก้ไขแล้ว
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมวิศวกรรมที่บันทึก จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นระบบ
12. แม่แบบ OKR และเป้าหมายของบริษัทใน ClickUp
เทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัท ClickUpนำเป้าหมายใหญ่มาแบ่งออกเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ทีมงานสามารถเห็นว่าการทำงานของพวกเขาเชื่อมโยงกับภาพรวมได้อย่างไร และผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับรายงาน เป็นวิธีเปลี่ยนเป้าหมายที่สูงส่งให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริง
เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับทั้งวัตถุประสงค์ระดับสูงของบริษัทและเป้าหมายย่อยที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านั้น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในระดับบริษัท จากนั้นแบ่งเป้าหมายออกเป็นผลลัพธ์หลักสำหรับแต่ละแผนกหรือทีม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดวัตถุประสงค์และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย
- มอบหมายเป้าหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม พร้อมกำหนดระยะเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- ติดตามความคืบหน้าในมุมมองต่าง ๆ เช่น แดชบอร์ด รายการ และไทม์ไลน์ โดยไม่ต้องสร้างงานเพิ่มเติม
- แชร์การอัปเดตข้ามทีมเพื่อให้ทุกคนทราบว่าอะไรกำลังก้าวหน้าและอะไรยังต้องการความสนใจ
✨ เหมาะสำหรับ: บริษัทที่ต้องการเชื่อมโยง OKRs และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ระหว่างทีมและแผนกต่างๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบสมุดวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
13. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp
ประสบการณ์การเริ่มต้นที่ดีสามารถทำให้ใครบางคนรู้สึกมั่นใจและได้รับการต้อนรับทันที.เทมเพลตการเริ่มต้นสำหรับพนักงานของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่วันแรก.
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์มากคือความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบ กำหนดเส้นตาย และเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดต่างๆ เช่น แผนก เงินเดือน หรือโมดูลการฝึกอบรม มุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทินและรายการ ทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- จัดระเบียบงานปฐมนิเทศให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานใหม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าจะต้องพบเจออะไรบ้างในวันแรก ๆ
- มอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้จัดการและเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือการพลาด
- ใช้ปฏิทินและมุมมองรายการเพื่อติดตามการประชุม การฝึกอบรม และกำหนดเวลาสำคัญ
- เก็บรายละเอียดสำคัญ เช่น แบบฟอร์ม เอกสาร และนโยบายไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ให้พนักงานต้องค้นหาหลายที่
- ติดตามความคืบหน้าโดยรวมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนของการปฐมนิเทศเสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่นและตรงเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการให้การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
14. แม่แบบวาระการประชุม ClickUp
ลองคิดดูว่าคุณใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงในการประชุมที่วนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆ โดยไม่มีโครงสร้าง แม้แต่การประชุมที่มีเจตนาดีเพียงใดก็สามารถหลุดออกนอกประเด็นได้อย่างรวดเร็วหากขาดโครงสร้างที่ชัดเจน
นั่นคือจุดที่แม่แบบวาระการประชุม ClickUpเข้ามาช่วย คุณสามารถระบุเป้าหมาย หัวข้อ และประเด็นสำคัญต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่เดียวที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ไม่มีการคาดเดา
แต่ละหัวข้อในวาระการประชุมสามารถมอบหมาย ติดตาม และกลับมาตรวจสอบได้ ดังนั้นรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่หายไปเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เมื่อใช้ร่วมกับมุมมองต่างๆ เช่น Docs สำหรับการจดบันทึกหรือ Tasks สำหรับการติดตามผล คุณก็จะมีระบบที่ช่วยให้การประชุมเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยไม่ต้องเพิ่มงานเพิ่มเติม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สรุปหัวข้อการประชุมและเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนทราบว่าจะต้องคาดหวังอะไร
- แยกแต่ละหัวข้อในวาระการประชุมออกเป็นงานย่อยที่มีผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- ใช้เอกสารสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการจดบันทึกในระหว่างการประชุม
- ให้งานติดตามผลปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้รายการที่ต้องดำเนินการถูกลืมในภายหลัง
- ติดตามความคืบหน้าในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อดูว่าการอภิปรายนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างไร
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการให้การประชุมมีโครงสร้างชัดเจน มุ่งเน้นเป้าหมาย และขับเคลื่อนด้วยการลงมือทำ
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การวางแผนกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของคุณ
15. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp
คุณเคยสังเกตไหมว่าวันหนึ่งสามารถผ่านไปได้อย่างไรโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาหายไปไหน? การสำรวจของไมโครซอฟท์พบว่า68% ของพนักงานประสบปัญหาในการหาช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนเพื่อให้สามารถโฟกัสได้เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Daily Planner Templateเข้ามาช่วยได้
คุณสามารถแบ่งวันของคุณออกเป็นหมวดหมู่ เช่น งาน ส่วนตัว หรือเป้าหมาย จากนั้นจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่สำคัญจริง ๆ การจัดวางทำให้ง่ายต่อการเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจทันที ในขณะที่การติดตามความคืบหน้าแบบภาพช่วยให้คุณเห็นแรงผลักดันที่คุณกำลังสร้างขึ้นตลอดทั้งวัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ลดความเครียดด้วยการรู้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในจานของคุณ
- ปรับปรุงการจัดการเวลาด้วยเครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ชัดเจน
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้งานที่สำคัญที่สุดไม่ถูกฝังอยู่
- ด้วยสถานะ, ฟิลด์ และมุมมองที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถจัดการงานต่าง ๆ ในแต่ละวันได้เหมือนกับจุดตรวจสอบ
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและผู้จัดการที่ต้องการระบบง่ายๆ สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน
ไม่มีแผนใดใหญ่เกินไป ด้วย ClickUp
เทมเพลตไม่ใช่แค่ทางลัดที่ดูเรียบร้อยเท่านั้น แต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและควบคุมงานของคุณได้จริง เราได้พิจารณาตัวเลือกมากมายแล้ว แต่ความจริงก็คือ เครื่องมือวางแผนไม่ได้ถูกสร้างมาเหมือนกันทั้งหมด
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือความรู้สึกที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันในที่สุด คุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปไปมาหรือกังวลว่าสิ่งต่างๆ อยู่ที่ไหน งาน กำหนดการ บันทึก และการสนทนาทั้งหมดอยู่เคียงข้างกัน พร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ
หากคุณกำลังรอสัญญาณเพื่อลองทำอะไรใหม่ ๆ นี่คือสัญญาณนั้น ลองใช้ ClickUp และสัมผัสว่าการวางแผนจะเป็นอย่างไรเมื่อมันกลายเป็นเรื่องที่สนุกจริง ๆ .
สมัครใช้ ClickUp ฟรีและให้งานของคุณเข้าที่เข้าทาง 🎉