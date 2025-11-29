ความแตกต่างระหว่างการตลาด B2B กับ B2C: กลยุทธ์สำคัญที่อธิบายไว้

ทั้งการตลาดแบบ B2B (ธุรกิจต่อธุรกิจ) และ B2C (ธุรกิจต่อผู้บริโภค) ต่างต้องการสิ่งเดียวกัน: ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและทำลายเป้าหมายยอดขายให้สิ้นซาก 💰
แต่ว่าวิธีที่พวกเขาเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นล่ะ? นั่นคือจุดที่เริ่มมีความแตกต่าง
การตลาดแบบ B2B มักเน้นที่ความสัมพันธ์ระยะยาว การให้ความรู้อย่างละเอียด และกระบวนการตัดสินใจซื้อหลายขั้นตอน ในขณะที่การตลาดแบบ B2C มุ่งเน้นไปที่อารมณ์ ประสบการณ์ของแบรนด์ และการตัดสินใจที่รวดเร็ว
การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้คือกุญแจสำคัญในการออกแบบแคมเปญที่ทำงานได้จริง ตั้งแต่การสื่อสารและเนื้อหา ไปจนถึงช่องทางและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) กลยุทธ์สำหรับ B2B และ B2C อาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ในบทความนี้ เราจะแยกแยะความแตกต่างหลักระหว่างการตลาดแบบ B2B และ B2C เราจะสำรวจว่าแต่ละแนวทางปรับแต่งแคมเปญ สร้างการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดีอย่างไร
ความแตกต่างระหว่างการตลาด B2B กับ B2C ในมุมมองที่ชัดเจน
นี่คือตารางสรุปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการตลาดแบบ B2B และ B2C:
|ลักษณะ
|การตลาดแบบ B2B
|การตลาด B2C
|กลุ่มเป้าหมาย
|ธุรกิจ, คณะกรรมการจัดซื้อ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
|ผู้บริโภครายบุคคล, กลุ่มผู้ชมที่ใหญ่และหลากหลาย
|ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
|หลายท่าน (ผู้จัดการ ผู้บริหาร นักวิเคราะห์)
|โดยปกติแล้ว บุคคลหนึ่งคนได้รับอิทธิพลจากเพื่อน/ครอบครัว
|วงจรการซื้อ
|ยาว หลายขั้นตอน มีเหตุผล อาจใช้เวลาหลายเดือน
|สั้น รวดเร็ว มักจะหุนหันพลันแล่น อาจเป็นเพียงไม่กี่นาทีหรือหลายวัน
|แรงจูงใจ
|มีเหตุผล มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุน ประสิทธิภาพ และการลดความเสี่ยง
|อารมณ์อ่อนไหว มุ่งเน้นประสบการณ์ ความปรารถนา และการตอบสนองทันที
|การส่งข้อความและน้ำเสียง
|เป็นทางการ, ให้การศึกษา, เน้นคุณค่า, มีหลักฐานอ้างอิง
|พูดคุยเป็นกันเอง มีพลัง เข้าถึงง่าย มีอารมณ์ความรู้สึก
|กลยุทธ์เนื้อหา
|เนื้อหาเชิงลึก (กรณีศึกษา, เอกสารทางวิชาการ, การสาธิต) สำหรับแต่ละขั้นตอนของการซื้อ
|เนื้อหาที่รวดเร็วและดึงดูดความสนใจ (โฆษณา, โพสต์บนโซเชียล, วิดีโอ)
|ช่องทางการตลาด
|LinkedIn, อีเมล, เว็บบินาร์, แพลตฟอร์ม ABM และการตลาดเนื้อหา
|โซเชียลมีเดีย, อีเมล/SMS, SEO, โฆษณาแบบชำระเงิน, การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
|จุดเน้นความสัมพันธ์
|ความร่วมมือระยะยาว, การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง, และการสร้างความไว้วางใจ
|ธุรกรรม ความภักดีผ่านประสบการณ์ และการเชื่อมโยงทางอารมณ์
|การแบ่งส่วน
|ข้อมูลเชิงธุรกิจ (อุตสาหกรรม ขนาด สถานที่ตั้ง ระดับความเติบโต)
|ประชากรศาสตร์, จิตวิทยา, พฤติกรรม, ภูมิศาสตร์
|ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)
|คุณภาพของลีด, ระยะเวลาของวงจรการขาย, และการมีส่วนร่วมของลูกค้า
|ปริมาณการขาย, การรับรู้แบรนด์, การรักษาลูกค้า
👀 คุณรู้หรือไม่? เจอรัลด์ ซอลท์แมน ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งHarvard Business School ประมาณการว่า 95% ของกระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ตัวกระตุ้นทางอารมณ์ของเรามักมาก่อนเหตุผลหรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ แม้แต่ในการตัดสินใจซื้อทางธุรกิจที่ซับซ้อน
การเข้าใจการตลาด B2B และ B2C
เราไม่สามารถกระโดดเข้าสู่การเปรียบเทียบระหว่าง B2B กับ B2C ได้ทันทีโดยไม่เข้าใจพื้นฐานเสียก่อน ท้ายที่สุดแล้ว การมีบริบทเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มาก:
การตลาด B2B คืออะไร?
การตลาด B2B ย่อมาจาก การตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
เมื่อบริษัททำการตลาดสินค้าหรือบริการของตนไปยังธุรกิจอื่น แทนที่จะเป็นผู้บริโภคทั่วไป ลูกค้าเป้าหมายของคุณในที่นี้คือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หัวหน้าแผนก และผู้บริหารระดับสูง
เป้าหมายโดยทั่วไปคือเพื่อช่วยให้ธุรกิจอื่นดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกถึง Salesforce พวกเขาไม่ได้ขายซอฟต์แวร์ CRM ให้กับผู้บริโภคทั่วไปโดยตรง แต่ทำการตลาดโดยตรงกับธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธนาคาร ร้านค้าออนไลน์ และบริษัท SaaS ที่ต้องการระบบสำหรับจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาด B2B ที่ดีที่สุด
การตลาด B2C คืออะไร?
การตลาด B2C ย่อมาจาก การตลาดจากธุรกิจสู่ผู้บริโภค หมายถึงการที่ บริษัททำการตลาดสินค้าหรือบริการของตนโดยตรงไปยังบุคคลทั่วไป แทนที่จะเป็นการทำตลาดกับธุรกิจอื่น
เป้าหมายโดยทั่วไปคือการดึงดูดอารมณ์ ความสะดวกสบาย และความต้องการส่วนบุคคล
ลองนึกภาพนี้: มีใครบางคนกำลังเลื่อนดูโซเชียลมีเดียหรือกำลังเรียกดูเว็บไซต์ของคุณ พวกเขาเห็นสินค้าของคุณ ชอบในสิ่งที่เห็น และปุ๊บ—เสียงเงินเข้า 💸💸💸
📌 ตัวอย่าง: ยกตัวอย่างเช่น Starbucks พวกเขาไม่ได้พยายามขายกาแฟให้กับ CEO หรือหัวหน้าแผนกโดยเฉพาะ พวกเขาไม่ได้พยายามดึงดูดคณะกรรมการธุรกิจ พวกเขามุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคแต่ละคนที่กำลังมองหาเครื่องดื่มที่สดชื่นและรวดเร็ว
ทำไมการรู้ความแตกต่างจึงสำคัญ?
สิ่งที่ทำให้ธุรกิจตัดสินใจลงทุนหลายร้อยหรือหลายพันดอลลาร์ในซอฟต์แวร์นั้น ไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่ทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจหยิบรองเท้าผ้าใบคู่ใหม่
การรู้ความแตกต่างนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างข้อความที่เหมาะสม
- เลือกช่องที่ใช้งานได้จริง
- สร้างรูปแบบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- ปรับแต่งการตลาดของคุณให้เข้ากับกรอบความคิดของผู้ชม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โฆษณาที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกมีอายุย้อนไปถึงอียิปต์โบราณ! นักโบราณคดีค้นพบม้วนปาปิรัสจากประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นโฆษณา "ของหายและพบ"
พ่อค้าคนหนึ่งชื่อฮาปู กำลังตามหาทาสที่หนีไป แต่ฟังนี่สิ: เขาใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาดในการโปรโมตร้านผ้าของเขาที่ธีบส์ ตรงกลางโฆษณาเลย นี่แหละคือกลยุทธ์คอนเทนต์ต้นตำรับตัวจริง 😎
⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการตลาด B2B และ B2C
แล้วอะไรคือสิ่งที่แยกการตลาด B2B และ B2C ออกจากกันจริงๆ?
1. กลุ่มเป้าหมายและผู้ตัดสินใจ
ความแตกต่างแรก และอาจจะเป็นความแตกต่างที่สำคัญที่สุด คือคุณกำลังพูดกับใคร
การตลาดแบบ B2B
ใน B2B กลุ่มเป้าหมายของคุณคือองค์กรธุรกิจอื่น ๆ แต่แม้กระทั่งภายในแต่ละองค์กร อำนาจในการตัดสินใจซื้อแทบจะไม่ตกอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียว ในความเป็นจริง การซื้อ B2B ส่วนใหญ่ต้องผ่าน "คณะกรรมการจัดซื้อ" หรือ หน่วยตัดสินใจ (DMU)
คุณจะต้องโน้มน้าวใจผู้จัดการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จริง ๆ ผู้บริหารที่จะอนุมัติงบประมาณ และนักวิเคราะห์ที่จะวัดผลลัพธ์ นอกจากนี้ อาจมีบุคคลที่เป็นผู้ขัดขวาง ซึ่งสามารถขัดขวางการตัดสินใจซื้อได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น ต้นทุน ประโยชน์ใช้สอย และอื่น ๆ
เนื่องจากคุณกำลังมุ่งเป้าไปที่คณะกรรมการการซื้อที่มีหลายชั้นนี้ นักการตลาด B2B จึงต้องแบ่งกลุ่มผู้ชมตามข้อมูลเชิงลึกของบริษัท (firmographics) แทนที่จะเป็นความสนใจส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน
เรากำลังพูดถึง:
- อุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม (เช่น การดูแลสุขภาพหรือการผลิต)
- ขนาดของบริษัท (ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่)
- ที่ตั้งของบริษัท
- แบบจำลององค์กรและระดับความพร้อม
สิ่งนี้ทำให้ตลาด B2B มีความเฉพาะกลุ่มและเจาะจงสูง
✅ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ตามข้อมูลจาก Gartner การตัดสินใจซื้อแบบ B2B มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉลี่ย 6 ถึง 10 คน ซึ่งหมายความว่างานของคุณไม่ใช่แค่เตรียมการนำเสนอครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว คุณต้องให้ความรู้และโน้มน้าวใจแต่ละคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนี้ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ "การขาย" ครั้งเดียวกลายเป็นกระบวนการเจรจาภายในที่เล็กกว่าและเป็นลำดับขั้น
การตลาดแบบ B2C
พลวัตของ B2C นั้นตรงข้ามกับโมเดล B2B อย่างสิ้นเชิง คุณทำการตลาดกับบุคคลซึ่งในกรณีมากที่สุดก็อาจจะเพียงแค่สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนเท่านั้น
ฟังดูง่ายใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดที่ต้องระวัง: แม้ว่าการตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่กลุ่มเป้าหมายโดยรวมใน B2C นั้นมีขนาดใหญ่และหลากหลายกว่า B2B อย่างมาก เรากำลังพูดถึงลูกค้าที่มีศักยภาพนับพันหรือแม้กระทั่งนับล้านคน
เพื่อให้เข้าใจความหลากหลายนี้ นักการตลาด B2C อาศัยการแบ่งกลุ่มสี่ประเภท: ภูมิศาสตร์, ประชากรศาสตร์, พฤติกรรม, และจิตวิทยา
นี่คือวิธีที่ Nike ใช้ประเภทการแบ่งส่วนตลาด B2C ทั้งสี่แบบ:
|ประเภทการแบ่งกลุ่ม
|หมายความว่า
|ตัวอย่างของไนกี้
|ภูมิศาสตร์
|ความแตกต่างตามตำแหน่งที่ตั้ง
|ส่งเสริมรองเท้าวิ่งในพื้นที่เมือง; รองเท้าฟุตบอลในพื้นที่ที่ฟุตบอลเป็นที่นิยม
|ประชากรศาสตร์
|อายุ, เพศ, รายได้, อาชีพ
|รองเท้าประสิทธิภาพสูงสำหรับนักกีฬา; รองเท้าผ้าใบสไตล์สำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น
|พฤติกรรม
|พฤติกรรมการซื้อ, ความภักดี, การใช้งาน
|เป้าหมายนักวิ่งประจำด้วยแอป Nike Run Club และอุปกรณ์พิเศษ
|จิตวิทยาการตลาด
|ไลฟ์สไตล์, ค่านิยม, ความสนใจ
|การเรียกร้องต่อผู้คนที่ให้คุณค่ากับการออกกำลังกาย, แรงจูงใจ, และทัศนคติแบบ 'ทำมันซะ'
👀 คุณรู้หรือไม่?แมคโดนัลด์ไม่ได้ใช้เมนูเดียวกันทุกที่ พวกเขาเป็นปรมาจารย์ด้านการแบ่งส่วนตลาดตามภูมิภาค และเป็นที่รู้จักในการผสมผสานรสชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นได้อย่างยอดเยี่ยม–ตั้งแต่แมคราคเลตในสวิตเซอร์แลนด์ ไปจนถึงเบอร์เกอร์ไข่บูลโกกิในเกาหลีใต้ และฮัลลูมิ แมคมัฟฟินในจอร์แดน
2. วงจรการซื้อ: ยาว vs. สั้น
ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งระหว่างการตลาดแบบ B2B กับ B2C คือระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ หรือที่เรียกว่าวงจรการซื้อ
การตลาดแบบ B2B
วงจรการซื้อแบบ B2B ทั่วไปนั้นยาวนาน มีหลายชั้น และประกอบด้วยหกขั้นตอนที่แตกต่างกัน:
- การระบุกระบวนการ: มีผู้พบเห็นปัญหาทางธุรกิจที่ร้ายแรงหรือช่องว่างที่ต้องได้รับการแก้ไข
- การค้นหาแนวทางแก้ไข: DMUดำเนินการวิจัยตลาดเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้พวกเขาดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ: เนื้อหาออนไลน์และรีวิว, คำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน, และรายงานจากนักวิเคราะห์
- การกำหนดข้อกำหนด: ทีมกำหนดเกณฑ์ที่โซลูชัน ต้อง ปฏิบัติตาม (เช่น "ต้องผสานรวมกับระบบ ERP ที่มีอยู่ของเรา")
- การคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย: ตามเกณฑ์ที่เข้มงวดเหล่านั้น พวกเขาคัดเลือกให้เหลือเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้จัดจำหน่าย 3-5 ราย ที่ได้รับเชิญให้มาสาธิตสินค้าของตน
- การประเมินและการสร้างฉันทามติ: DMU ดำเนินการทดลอง เปรียบเทียบข้อเสนอทุกฉบับ และอภิปรายข้อดีข้อเสียจนกว่าจะได้รับความเห็นพ้องร่วมกัน
- การตัดสินใจซื้อ: เลือกผู้ขายรายสุดท้ายแล้ว ขณะนี้ฝ่ายจัดซื้อจะเข้ามาดำเนินการเจรจาสัญญาขั้นสุดท้าย (ราคา เงื่อนไข และข้อกำหนด)
สรุปคือ? การซื้อแบบ B2B ครั้งเดียวใช้เวลาอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ และอาจนานถึง 6 เดือน
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ตามรายงานประสบการณ์ผู้ซื้อโดย 6sense วงจรการซื้อเฉลี่ยสำหรับ B2B อยู่ที่ประมาณ 11.5 เดือน. นั่นคือช่วงเวลาที่ยาวนานมากของปี! ที่จริงแล้ว ระยะเวลาของวงจรจะเพิ่มขึ้นเกือบ 15 วันสำหรับผู้ขายใหม่แต่ละรายที่เพิ่มเข้ามาในรายการ
การตลาดแบบ B2C
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเลื่อนดู Instagram แล้วจู่ๆ ก็เห็นข้อเสนอสุดพิเศษที่มีเวลาจำกัดสำหรับสินค้าที่คุณเล็งไว้ คุณแตะที่มัน เพิ่มลงในรถเข็น และชำระเงินก่อนที่ข้อเสนอจะหายไป
นั่นคือเส้นทางการเดินทางแบบ B2C ที่พบได้ทั่วไป: สั้น, มีอารมณ์, และมักถูกขับเคลื่อนโดยแรงกระตุ้นหรือความปรารถนา. ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก:
- การรับรู้: วงจรเริ่มต้นเมื่อผู้บริโภคสังเกตเห็นความต้องการส่วนตัวหรือความปรารถนา
- การพิจารณา: พวกเขาสำรวจตัวเลือกอย่างรวดเร็วโดยการอ่านรีวิว เปรียบเทียบราคา และตรวจสอบคะแนนร้านค้า
- การซื้อ: นี่คือจุดที่คุณปิดการขาย
- ความภักดี: ขั้นตอนนี้เป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการส่งอีเมลติดตามผล การจัดตั้งโปรแกรมสะสมคะแนน และการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ย้อนกลับไปในปี 1997 Amazon ตระหนักว่าทุกช่วงเวลาที่ลูกค้าลังเลในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นนั้นทำให้พวกเขาสูญเสียยอดขายไป ดังนั้น พวกเขาจึงเปิดตัวปุ่มสั่งซื้อ 1 คลิกอันโด่งดัง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว แทนที่จะต้องผ่านขั้นตอนการซื้อหลายขั้นตอน
คุณสมบัตินี้ถูกมองว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากจนพวกเขาปกป้องสิทธิบัตรอย่างดุเดือดด้วยการให้สิทธิ์การใช้งานแก่ Apple จนกระทั่งสิทธิบัตรหมดอายุในปี 2017
3. แรงจูงใจในการซื้อทางอารมณ์กับเหตุผล
หัวใจของการตลาดทุกครั้งคือคำถามหนึ่ง: อะไรที่ทำให้ผู้คนซื้อ?
และคำตอบจะเปลี่ยนไปอย่างมากขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังคุยกับธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป
การตลาดแบบ B2B
บริษัทต่างๆ ลงทุนในโซลูชันเพราะพวกเขาต้องการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ลดต้นทุน และขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
ในธุรกิจ B2B ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดคือความกลัว ความกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาด... ไม่มีใครจะถูกไล่ออกเพราะเลือกใช้ Salesforce ในจุดนี้แล้ว
ดังนั้น ทุกการเลือกที่นี่ต้องมีการอธิบายและเหตุผลรองรับ ไม่เคยถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์ชั่ววูบ
ในธุรกิจ B2B ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดคือความกลัว ความกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาด... ไม่มีใครจะถูกไล่ออกเพราะเลือก Salesforce ในจุดนี้
ในธุรกิจ B2B ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดคือความกลัว ความกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาด... ไม่มีใครจะถูกไล่ออกเพราะเลือกใช้ Salesforce ในจุดนี้แล้ว
ในธุรกิจ B2B ความรู้สึกที่สำคัญที่สุดคือความกลัว ความกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาด... ไม่มีใครจะถูกไล่ออกเพราะเลือกใช้ Salesforce ในจุดนี้แล้ว
ดังนั้น ทุกการเลือกที่นี่ต้องมีการให้เหตุผลและสมเหตุสมผล มันไม่เคยถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์ชั่ววูบ
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์ความรู้สึกจะหมดไปโดยสิ้นเชิง ผู้ซื้อ B2B จริง ๆ แล้วมองหาความมั่นใจในโซลูชันนั้น มันให้ความรู้สึกอุ่นใจเมื่อรู้ว่าแพลตฟอร์มจะทำงานได้ตามที่สัญญาไว้ทุกประการ และผู้ขายจะยังคงให้การสนับสนุนพวกเขาต่อไปแม้หลังจากสัญญาได้ลงนามไปแล้ว
ตัวอย่างเช่น ClickUp ใช้การตลาดบนโซเชียลมีเดียที่สนุกสนานและแปลกใหม่เพื่อเข้าถึงลูกค้า B2B ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่การตลาดมักถูกมองว่าตรงไปตรงมาและมีเหตุผลมาก นี่คือตัวอย่าง:
การตลาดแบบ B2C
อารมณ์เป็นแรงขับเคลื่อนเบื้องหลังการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ในธุรกิจ B2C แน่นอนว่าเหตุผลยังคงมีบทบาทอยู่ แต่โดยปกติแล้วเหตุผลจะเข้ามาในภายหลัง เพื่อเป็นข้ออ้างให้กับสิ่งที่อารมณ์ได้ตัดสินใจไปแล้ว
ยกตัวอย่างแคมเปญ "Cost of Beauty" ของ Doveสามนาทีของภาพยนตร์นี้แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงที่ต้องต่อสู้กับความวิตกกังวล ความไม่มั่นใจในตนเอง และแม้กระทั่งการทำร้ายตัวเอง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากมาตรฐานความงามที่ไม่สมจริงในยุคดิจิทัล Dove เปลี่ยนภาพยนตร์แบรนด์ให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ผ่านการตัดต่อภาพของผู้หญิงสาวที่รอดชีวิตจากมาตรฐานความงามที่เป็นพิษ
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ผลตอบแทนทางอารมณ์นั้นมหาศาล ลูกค้าที่มีความผูกพันทางอารมณ์อย่างแท้จริงมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากกว่าถึงสองเท่า ที่จริงแล้ว การโฆษณาที่เข้าถึงอารมณ์ของผู้ชมสามารถโน้มน้าวให้ผู้ชมมากถึง 70% ตัดสินใจซื้อสินค้าได้จริง
4. การสื่อสารและน้ำเสียง, กลยุทธ์เนื้อหา
กลุ่มเป้าหมาย B2B และ B2C ตอบสนองต่อโทนเสียงและรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แม้แต่ข้อเสนอที่ดีที่สุดของคุณก็อาจไม่ประสบความสำเร็จหากคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตลาดเนื้อหาแบบ B2B กับ B2C ผิด
การตลาดแบบ B2B
การสื่อสารแบบ B2B ถูกสร้างขึ้นบนการสื่อสารคุณค่าในระยะยาว. นั่นคือ คุณต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าสินค้าของคุณมอบประโยชน์ที่สามารถวัดได้. อาจเป็นผลกระทบต่อรายได้หรือการลดความเสี่ยง.
นั่นคือความคล้ายคลึงกันระหว่างข้อความ B2B ที่แข็งแกร่ง พวกมันมักจะ:
- เริ่มต้นด้วยปัญหาและเน้นย้ำว่ามันกำลังทำให้ธุรกิจสูญเสียไปมากเพียงใด
- วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์/บริการของคุณให้เป็นทางออกที่ดีที่สุด
- สนับสนุนทุกข้ออ้างด้วยหลักฐาน (เช่น กรณีศึกษา, ข้อมูลทางเทคนิค, หรือรายงานจากนักวิเคราะห์ภายนอก)
กลยุทธ์เนื้อหาของคุณคือกล้ามเนื้อที่นี่ 💪
เนื่องจากการซื้อแบบ B2B ใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการดำเนินการ เนื้อหาของคุณควรนำพาผู้ซื้อที่มีศักยภาพผ่านทุกขั้นตอนของเส้นทาง:
- การรับรู้: บล็อกการศึกษา, รายงานแนวโน้ม
- การพิจารณา: คู่มือเปรียบเทียบ, เครื่องคำนวณผลตอบแทนการลงทุน
- การประเมิน: กรณีศึกษา, การสาธิตผลิตภัณฑ์, คำรับรอง
🌀 ฟังทางนี้: การสร้างเนื้อหาที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิดนั้นพูดง่ายแต่ทำยาก ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นนักการตลาดคนเดียวหรือทีมเล็กที่ทุกคนต่างก็มีงานล้นมืออยู่แล้ว
เครื่องมือ AI อย่างClickUp Brainช่วยทำให้โทน, โครงสร้าง, และความถูกต้องของเนื้อหาในทรัพย์สินทางเนื้อหาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงความคิดแทนการปรับแต่งเอกสารร่าง
อย่าลืมให้คนมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขเนื้อหาอยู่เสมอ ควรมีบุคคลที่สามารถทำให้เนื้อหานี้มีความเป็นมนุษย์ น่าเชื่อถือ และเพิ่มมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญได้!
💡 เคล็ดลับจากเรา: อยากรู้ไหมว่า ClickUp สร้างความโดดเด่นในตลาด B2B ได้อย่างไรในขณะที่ใช้ ClickUp เอง? เราเปิดเผย ทุกเคล็ดลับในคู่มือนี้
การตลาดแบบ B2C
การตลาด B2C มีหน้าที่: แสดงให้ผู้คนเห็นว่าชีวิตจะดีขึ้นอย่างไรเมื่อมีผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อความของคุณมีเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสร้างความประทับใจ (อ่า, ช่วงความสนใจที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ 😖) ดังนั้นมันต้องเข้าถึงได้ทันที
ตัวอย่าง:
- "Just Do It" ของไนกี้ ขายความมุ่งมั่นก่อนขายรองเท้า
- แอร์บีเอ็นบี "Belong Anywhere" มอบความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านและความปลอดภัยให้คุณทันที
- Glossier ทำให้การดูแลตัวเองเป็นดาวเด่นด้วย "ผิวมาก่อน รองพื้นมาทีหลัง"
ต่างจาก B2B โทนของคุณต้องเป็นกันเอง กระตือรือร้น เปิดกว้าง และเป็นมิตร การใช้ศัพท์เทคนิคหรือคำศัพท์องค์กรเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างยิ่ง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนจะมีแนวโน้มมากกว่าที่จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคตอบสนองต่อข้อความของคุณ
5. ช่องทางการตลาดที่ใช้กันทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย B2B และ B2C อยู่ในแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน คุณต้องรู้ว่าควรส่งข้อความของคุณไปที่ใดเพื่อให้ปรากฏต่อหน้าพวกเขาในเวลาที่เหมาะสม
การตลาดแบบ B2B
เนื่องจากกระบวนการขายแบบ B2B ใช้เวลานานหลายเดือน ช่องทางการตลาดที่คุณใช้ควรช่วยสร้างความไว้วางใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในระยะยาว
ช่องทางการตลาด B2B ที่พบมากที่สุด ได้แก่:
- LinkedIn: เป็นผู้นำในกลุ่มสำหรับ B2B เป็นที่ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสร้างเครือข่าย ค้นหาโซลูชัน และมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด—คุณต้องมีอยู่ที่นั่น
- การตลาดผ่านอีเมล: เหมาะที่สุดสำหรับการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย ใช้เพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึก กรณีศึกษา และการอัปเดตผลิตภัณฑ์ตลอดช่วงต่างๆ ของกระบวนการซื้อที่ยาวนาน
- แพลตฟอร์มการตลาดแบบบัญชีเป็นฐาน (ABM): เครื่องมือเช่นTerminusและ6senseช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย, สร้างการมีส่วนร่วม, และเปลี่ยนบัญชีที่มีมูลค่าสูงที่สุดของคุณให้กลายเป็นลูกค้าด้วยแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (เราจะหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างละเอียดในภายหลังในบล็อก)
- การตลาดเนื้อหา: บล็อก เอกสารไวท์เปเปอร์ และสัมมนาออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเป็นผู้นำทางความคิด อันที่จริงแล้ว เนื้อหาเหล่านี้คือสิ่งที่ผู้ซื้อใช้เมื่อพวกเขาค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะพูดคุยกับพนักงานขาย
- การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO & GEO): เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณเพื่อให้ติดอันดับสูงขึ้นในเครื่องมือค้นหาและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
- งานแสดงสินค้าและกิจกรรม: เข้าร่วมและจัดนิทรรศการเฉพาะทางอุตสาหกรรม การประชุม และกิจกรรมสร้างเครือข่ายที่คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณ จัดแสดงสด สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจคุณภาพสูงที่สนใจในธุรกิจของคุณอยู่แล้ว
- โปรแกรมการแนะนำและพันธมิตร: มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้ลูกค้าที่พึงพอใจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ส่งเสริมการขายแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้กับบริษัทอื่น ๆ โดยมักใช้แรงจูงใจหรือกลยุทธ์การตลาดร่วม
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: เกือบ 89% ของนักการตลาด B2B ระบุว่าLinkedIn สร้างโอกาสทางการขายที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น หากคุณไม่ได้ใช้งาน LinkedIn คุณกำลังพลาดโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงที่สุด!
การตลาดแบบ B2C
ช่องทางการตลาด B2C ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็ว การมองเห็นที่กว้างขวาง และผลกระทบทางอารมณ์ในทันที เป้าหมายของคุณคือปริมาณสูง ดังนั้นคุณจึงต้องการช่องทางที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว
ที่พบบ่อยที่สุดคือ:
- แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย: ใช้แพลตฟอร์มเช่น Instagram, Facebook, TikTok และ Twitter เพื่อมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภค สร้างการรับรู้แบรนด์ ดำเนินการโฆษณา และสร้างเนื้อหาไวรัลที่กระตุ้นการซื้อ
- โปรโมชั่นทางอีเมลและ SMS: ช่วยเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าผ่านข้อเสนอพิเศษที่มีจำนวนจำกัด, การแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว, และการอัปเดตคำสั่งซื้อ ใช้เพื่อปรับแต่งการตลาดของคุณให้ตรงเป้าหมายและกระตุ้นยอดขายได้ทันที
- SEO และโฆษณาแบบชำระเงิน: นี่คือวิธีที่คุณดึงดูดความสนใจ การวางสินค้าของคุณไว้ที่ด้านบนสุดของผลการค้นหาช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นเมื่อผู้คนพร้อมที่จะซื้อ
- รีวิวออนไลน์: ผู้คนมักจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการโดยไม่ตรวจสอบคะแนนหรือรีวิวเสียก่อน รีวิวในเชิงบวกช่วยสร้างความเชื่อมั่น แต่การที่คุณรับมือกับรีวิวเชิงลบอย่างไรนั้นสะท้อนถึงความโปร่งใสและการตอบสนองของแบรนด์คุณ
- การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลและผู้ส่งเสริมการขาย: ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลหรือผู้ส่งเสริมการขายที่ช่วยโปรโมตสินค้าของคุณให้กับผู้ติดตามของพวกเขา โดยใช้ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือทางสังคมเพื่อกระตุ้นยอดขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ลิสเตอรีนไม่ได้เป็นน้ำยาบ้วนปากตั้งแต่แรก แต่เดิมเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับการผ่าตัด บริษัทพยายามขายมันเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (เช่น ทำความสะอาดพื้น รักษาโรคหนองใน) แต่ยอดขายกลับไม่เพิ่มขึ้นเลย ถือเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
เมื่อเจอราร์ด แลมเบิร์ต บุตรชายของเจ้าของบริษัท พบคำศัพท์ทางการแพทย์ภาษาละตินที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับกลิ่นปาก ("Halitosis") เขาได้สร้างวิกฤตขึ้นมา เขาทำให้มันกลายเป็นภาวะทางการแพทย์ที่น่าอับอายและทำลายชีวิตทางสังคม ซึ่งมีเพียงลิสเตอรีนเท่านั้นที่สามารถรักษาได้ ผลลัพธ์คืออะไร? ภายในเวลาเพียงเจ็ดปี ลิสเตอรีนทำรายได้มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ต่อปี!
6. การสร้างความสัมพันธ์กับการมุ่งเน้นการทำธุรกรรม
วิธีที่นักการตลาด B2B ดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายในระยะยาวนั้นแตกต่างจากการตลาด B2C ดังนี้:
การตลาดแบบ B2B
การทำธุรกิจแบบ B2B เกี่ยวข้องกับการลงทุนสูงและความเสี่ยงที่แบ่งปันกัน ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจจึงไม่ได้มองหาเพียง 'ผู้ขาย' แต่กำลังมองหา 'พันธมิตร' ที่พวกเขาสามารถไว้วางใจและเติบโตไปด้วยกันได้
ในความเป็นจริง การขายครั้งแรกนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสัญญาที่อาจยาวนานถึงสิบปี! นอกจากนี้ อย่าลืมว่าลูกค้าที่พึงพอใจสามารถช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจในแบรนด์ของคุณทั่วทั้งอุตสาหกรรมได้ด้วยการแบ่งปันรีวิวเชิงบวก
ดังนั้นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การโพสต์เนื้อหาการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ การจัดการบัญชีอย่างต่อเนื่อง และโปรแกรมความสำเร็จของลูกค้า มีความสำคัญอย่างมาก
🎥 ดู: อยากรู้วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดหรือไม่? ในวิดีโอนี้ เราจะพาคุณไปดูเครื่องมือ คำสั่งตัวอย่าง และผลลัพธ์ในโลกจริงที่คุณสามารถทำตามได้
ภายในคุณจะพบ:
⚡️ 5 เคล็ดลับและกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับ AI ในการตลาด: การแบ่งกลุ่มและการจัดลำดับความสำคัญของลีด, การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับกว้าง, การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วย AI, และอื่น ๆ
⚡️ เครื่องมือการตลาดด้วย AI ที่คุณสามารถทดลองใช้ได้ทันทีโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ (เช่น ClickUp)
⚡️ วิธีใช้ AI เพื่อคิดค้นไอเดียได้เร็วขึ้น นำเนื้อหาไปใช้ใหม่ และประหยัดเวลาหลายชั่วโมง
⚡️ เคล็ดลับในการวัดสิ่งที่สำคัญ: CTR, การมีส่วนร่วม, การแปลง, การทดสอบ A/B
การตลาดแบบ B2C
ใน B2C การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามีระยะเวลาสั้นและส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรม คุณอาจไม่มีเวลาสำหรับการดูแลระยะยาวที่หนักหน่วงเสมอไป เป้าหมายคือการทำให้ทุกการมีปฏิสัมพันธ์นั้นสนุกสนานและคุ้มค่าจนทำให้ผู้ซื้อต้องการกลับมาซื้อซ้ำโดยธรรมชาติ
ความภักดีต่อแบรนด์นี้เติบโตขึ้นผ่านโซลูชันที่น่าจดจำและรวดเร็ว: การชำระเงินที่ราบรื่น การจัดส่งที่รวดเร็วทันใจ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการบริการลูกค้าที่ตรงเวลา
อย่างไรก็ตาม การซื้อซ้ำ B2C ที่แข็งแกร่งที่สุดนั้น สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับความเชื่อมโยงทางอารมณ์ เมื่อผู้ซื้อรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะผ่านการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลหรือคุณค่าของแบรนด์ที่สอดคล้องกัน พวกเขาจะกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีและทูตของแบรนด์
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: จิตวิทยาของสีมีบทบาทสำคัญในการสร้างแบรนด์ และสีน้ำเงินมักถูกจัดอันดับให้เป็นสีที่น่าเชื่อถือ มั่นคง และให้ความมั่นใจมากที่สุดในหลากหลายวัฒนธรรม ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Facebook, LinkedIn, PayPal, IBM, Dell และ Zoom ต่างก็เลือกใช้สีน้ำเงินเป็นสีประจำแบรนด์!
กลยุทธ์การตลาดแบบ B2B
ตอนนี้ มาสำรวจกลยุทธ์การตลาด B2B ที่ดีที่สุดสี่อันดับแรกที่จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชีที่เหมาะสมและนำพวกเขาผ่านการตัดสินใจซื้อที่ซับซ้อน:
1. การตลาดแบบบัญชี (ABM)
การตลาดแบบบัญชีเป็นรายบุคคล (Account-based marketing)เปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการตลาดแบบดั้งเดิม คุณไม่ได้ทำการตลาดกับทุกคน แต่คุณจะเริ่มต้นด้วยรายชื่อบัญชีเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง และสร้างแคมเปญที่ปรับแต่งอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับพวกเขา
- สร้าง โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP)ของคุณ: กำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการมุ่งเป้าไปที่ใคร โดยพิจารณาจากอุตสาหกรรม ขนาด ศักยภาพด้านรายได้ และปัญหาที่ลูกค้าประสบ
- ปรับความสอดคล้องระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย: ทั้งสองทีมจำเป็นต้องทำงานร่วมกัน ให้แน่ใจว่าพวกเขาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสานความพยายามในการเข้าถึงลูกค้า
- ปรับแต่งในระดับที่กว้างขวาง: ใช้เครื่องมือ ABM เช่น 6sense หรือ Terminus เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่ปรับแต่งอย่างแท้จริง
- มีส่วนร่วมผ่านหลายช่องทาง: คุณต้องปรากฏตัวในที่ที่ผู้ซื้อของคุณอยู่ รวมโฆษณา LinkedIn, อีเมลส่วนบุคคล และการกำหนดเป้าหมายใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ช่วยได้อย่างไร
ด้วยClickUp CRM คุณสามารถรวมระบบ CRM, ท่อการขาย, และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งการปิดการขาย, เพิ่มการรักษาลูกค้า, และเพิ่มรายได้. ให้ทีมของคุณมีมุมมองที่รวมศูนย์ของบัญชีลูกค้าที่มีมูลค่าสูง รวมถึงทุกจุดติดต่อ, งาน, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp
มันเสนอ:
- รายละเอียดบัญชีรวมศูนย์: จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- การจัดการการติดต่ออย่างละเอียด: ติดตามรายละเอียดการติดต่อและประวัติการโต้ตอบได้ในพริบตาด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเอง
- การติดตามประวัติการมีส่วนร่วม: ตรวจสอบทุกจุดสัมผัสกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณโดยใช้ระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และข้อความแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- รายงาน CRM แบบเรียลไทม์: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยรายงานที่ชัดเจนและแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: AI Notetaker ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันใน ABM ของคุณ เมื่อคุณอยู่ในประชุมกับทีมขายหรือหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์แคมเปญ ABM AI Notetaker ของ ClickUp จะบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปทุกการสนทนาโดยอัตโนมัติ
มันจับข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อ ข้อคัดค้าน และรายละเอียดเฉพาะบัญชี—เพื่อให้ไม่มีอะไรสูญหายระหว่างทีม หลังการประชุม คุณสามารถสรุปประเด็นสำคัญสำหรับแต่ละบัญชีเป้าหมายได้
2. การตลาดเนื้อหาเพื่อความเป็นผู้นำทางความคิด
ผู้ซื้อ B2B กำลังมองหาสิ่งเดียว: แบรนด์ที่เข้าใจปัญหาของพวกเขาอย่างแท้จริงและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญ และไม่มีวิธีใดดีไปกว่าการแสดงความเป็นผู้นำทางความคิด
นี่คือวิธีการสร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่จะทำให้คุณ (หรือแบรนด์ของคุณ) กลายเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ทุกคนไว้วางใจ:
- เข้าใจปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณเผชิญ: ค้นหาให้แน่ชัดว่าผู้ซื้อในอุดมคติของคุณกำลังเสียเวลานอนไปกับอะไร ไม่ใช่แค่ในวันนี้ แต่ให้คำนึงถึงช่วงเวลา 6-12 เดือนข้างหน้าในปฏิทินเนื้อหา B2B ของคุณด้วย จากนั้นสร้างเนื้อหาที่ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมั่นใจ
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เป็นต้นฉบับ: ดำเนินการสำรวจของคุณเอง เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์เขียนกรณีศึกษา หรือเจาะลึกข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ และหากคุณไม่สามารถทำวิจัยต้นฉบับได้ ให้ใช้รายงานอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและเผยแพร่แล้วและเปลี่ยนให้เป็นข้อสรุปที่เข้าใจง่าย
- แสดง อย่าขาย: แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณโดยการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ สนับสนุนข้อมูลนี้ด้วยข้อมูลจริง เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คำรับรองจากลูกค้า และกรณีศึกษา
นี่คือตัวอย่างอย่างรวดเร็วของวิธีที่ซีอีโอของ ClickUp, เซ็บ อีแวนส์, ปรากฏบน LinkedIn:
3. LinkedIn และการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ
LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างอำนาจทางวิชาชีพ. เพื่อใช้ช่องทางนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เน้นที่สามเสาหลักต่อไปนี้:
- สร้างการรับรู้แบรนด์: ปรับปรุงหน้าเพจบริษัทของคุณให้เหมาะสมด้วยการวางตำแหน่งที่ชัดเจน คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทั้งหมด และภาพลักษณ์แบรนด์ที่สดใหม่ แต่อย่าหยุดเพียงแค่นั้น กระตุ้นให้ทีมงานทั้งหมด โดยเฉพาะผู้นำ เข้ามามีส่วนร่วมและแชร์โพสต์ของคุณ
- การมีส่วนร่วมอย่างมีกลยุทธ์: การโพสต์มีประโยชน์ แต่การมีปฏิสัมพันธ์คือสิ่งที่สำคัญที่สุด เข้าร่วมการสนทนาในกลุ่มอุตสาหกรรม แสดงความคิดเห็นอย่างมีนัยสำคัญในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และตอบกลับการมีส่วนร่วมในโพสต์ของคุณเอง
- การใช้แคมเปญการตลาดแบบเจาะจงเป้าหมาย: เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด ให้ผสมผสานเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุนและแคมเปญ InMail เข้ากับกิจกรรมแบบออร์แกนิกปกติของคุณ นี่คือวิธีที่คุณจะขับเคลื่อนส่วนบนสุดของช่องทางการตลาดของคุณ
⭐ โบนัส: เคยมีไอเดียสร้างสรรค์แวบเข้ามาในหัวในเวลาที่ไม่เหมาะสมไหม? เช่น ตอนที่กำลังพาสุนัขเดินเล่น หรือตอนที่กำลังแสดง? แล้วคุณกลัวว่ามันจะหายไป?
ด้วยฟีเจอร์Talk to Text ของ ClickUpBrain MAX คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์อีกต่อไป เพียงพูดออกมาตามธรรมชาติ ระบบ AI จะถอดเสียงของคุณเป็นข้อความทันทีด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจ คุณสามารถเลือกสไตล์การถอดเสียงได้หลากหลาย (แบบย่อสำหรับข้อความสั้น แบบเรียบร้อยสำหรับเนื้อหาพร้อมแชร์)
ในความเป็นจริง AI ยังสามารถรับรู้บริบทของพื้นที่ทำงาน เช่น การกล่าวถึง @ และชื่อแคมเปญต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดียขณะเดินทาง เพื่อให้แรงบันดาลใจสร้างสรรค์ของคุณไม่สูญหายท่ามกลางความวุ่นวาย
4. การดูแลรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว
ก่อนหน้านี้ เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการตลาด B2B ที่เติบโตได้ดีจากสัญญาในระยะยาว แต่คุณจะสร้างสัญญาเช่นนี้ได้อย่างไรในตอนแรก? นี่คือคำแนะนำบางข้อ:
- การให้ความรู้นำหน้าการขาย: แบ่งปันทรัพยากรที่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเร่งด่วน แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณในตอนนี้ก็ตาม เป้าหมายหลักของคุณคือการเป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรม ไม่ใช่ผู้ขายที่เร่งรัด
- พูดคุยกับทุกคนในห้อง: หน่วยตัดสินใจ (DMU) มีความซับซ้อน ดังนั้นเนื้อหาของคุณต้องสื่อสารโดยตรงกับลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ตัวอย่างเช่น CTO ต้องการเอกสารทางเทคนิคที่พิสูจน์ว่าแพลตฟอร์มของคุณลดความเสี่ยงได้ ในขณะที่ CFP ต้องการเห็นโมเดล ROI ล่าสุด สรุปสั้นๆ: ปรับแต่งข้อความนั้นให้ตรงจุด
- การปรับแต่งการมีส่วนร่วม: การส่งอีเมลอัตโนมัติที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลนั้นไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องสร้างการสาธิตที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและคำเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์แบบกลุ่มเล็ก ๆ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ให้การดูแลลูกค้าที่มีคุณค่าสูงด้วยความเคารพที่พวกเขาสมควรได้รับ เพื่อให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าของคุณแล้ว
- การสื่อสารหลังการขาย: งานของคุณคือการช่วยเหลือผู้ซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาสามารถดึงคุณค่าเพิ่มเติมจากโซลูชันของคุณได้ตลอดเวลา ดังนั้น ให้ตรวจสอบกับลูกค้าของคุณเป็นประจำ ขอคำรีวิวเกี่ยวกับความสำเร็จ และแบ่งปันการอัปเดตผลิตภัณฑ์
💡 กรณีศึกษา: Adobe เปิดตัวแคมเปญ "Creativity for All" เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่จากบริษัทเครื่องมือออกแบบมาเป็นผู้ให้บริการโซลูชัน B2B ทีมงานใช้โฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ชุดเนื้อหาเชิงลึก และสัมมนาออนไลน์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้นำระดับ C ผลลัพธ์คือการสอบถามข้อมูลด้านการขาย B2B สำหรับ Adobe Experience Cloud เพิ่มขึ้นถึง 33%ภายในสามเดือนแรก
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดีย
กลยุทธ์การตลาด B2C
ถึงเวลาที่จะมาวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด B2C ที่ได้รับความนิยมสี่ประการ:
1. สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
สื่อสังคมออนไลน์คือเครื่องมือค้นหาหลักสำหรับแบรนด์ B2C. เพื่อใช้ประโยชน์จากมันอย่างมีประสิทธิภาพ:
- เลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม: หากคุณกำลังขายสินค้าหรูหราที่มีคุณภาพสูงและดึงดูดสายตา Instagram และ Pinterest คือพื้นที่ที่คุณควรให้ความสำคัญ หากคุณต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมาย Gen Z คุณควรมีความเชี่ยวชาญใน TikTok ค้นหาว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ไหน แล้วทุ่มเททรัพยากรของคุณไปที่นั่น
- เน้นเนื้อหาที่แท้จริง: ผู้คนต้องการเห็น "เบื้องหลัง" จากแบรนด์เสื้อผ้าขนาดเล็กที่ยั่งยืน หรือคลิปครัวที่ซื่อสัตย์และวุ่นวายเล็กน้อยจากบริการอาหาร ดังนั้น ให้เน้นไปที่แบรนด์ของคุณแทนที่จะพยายามสร้างสิ่งที่คนอื่นกำลังทำอยู่
- เริ่มใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) หากคุณยังไม่ได้ทำ: เมื่อคุณแชร์รีวิวการแกะกล่องของลูกค้ารายจริงหรือโพสต์ชีวิตประจำวันที่มีการแสดงการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณก็เหมือนกับกำลังบอกว่า "ดูสิ! ผลิตภัณฑ์ของเราใช้งานได้กับคนที่เป็นเหมือนคุณ" "Gymshark เป็นมืออาชีพในเรื่องนี้ ฟีด Instagram ของพวกเขามีเนื้อหาที่แชร์ซ้ำจากลูกค้าซึ่งช่วยสร้างหลักฐานทางสังคมที่แข็งแกร่งสำหรับชุดกีฬาของพวกเขา"
- ใช้ประโยชน์จากการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล: วางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบในการเลือกบุคคลที่จะร่วมงานด้วย เลือกผู้มีอิทธิพลที่มีค่านิยมและกลุ่มเป้าหมายตรงกับของคุณ แทนที่จะโพสต์เพียงครั้งเดียว ให้สร้างความร่วมมือระยะยาวที่เน้นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอและจริงใจ กล่าวคือสร้างแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลแทนที่จะโพสต์แบบสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่มีการวางแผน
- ผสมผสานกลยุทธ์แบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน: ใช้เนื้อหาออร์แกนิกเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ และขยายผลด้วยโฆษณาแบบชำระเงิน
- มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น: สร้างความภักดีของลูกค้าโดยการตอบกลับความคิดเห็นและข้อความส่วนตัว ถามคำถามสนุก ๆ จัดทำโพล และเน้นผู้ติดตามของคุณบ่อย ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ต้องการบทเรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลใช่ไหม? ขอแนะนำJosiah Wedgwood ย้อนกลับไปในช่วงปี 1760 เขาได้ส่งชุดเครื่องกระเบื้องชั้นดีของเขาไปให้พระราชินีชาร์ลอตต์เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน
เขาชนะ และพระราชินีทรงโปรดเครื่องลายครามนั้นมากจนมีพระราชโองการแต่งตั้งเขาเป็น "ช่างปั้นแห่งพระนาง" เมื่อ Wedgwood เห็นโอกาสทางการตลาดอันล้ำค่า จึงรีบลงโฆษณาในท้องถิ่นโดยใช้เครื่องปั้นดินเผาของเขาเป็น "Queensware" นี่เป็นการร่วมมือกับราชวงศ์ครั้งแรก หลายศตวรรษก่อน Instagram! 📸
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือเวิร์กโฟลว์การตลาดยอดนิยม
2. การเล่าเรื่องที่กระตุ้นอารมณ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์
ทุกแบรนด์ B2C ต้องการ เรื่องราวที่ยอดเยี่ยม. นี่คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอย่างแรงกล้าจนพวกเขาหยิบกระเป๋าสตางค์และกดปุ่ม "ซื้อ" ทันที.
เพื่อสร้างเรื่องราวและเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง:
- คิดให้ไกลกว่าประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพของผลิตภัณฑ์: หากคุณสังเกตแบรนด์อย่าง Nike หรือ Apple อย่างใกล้ชิด คุณจะพบว่าพวกเขาดึงดูดคุณด้วยเสน่ห์ของการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น สเปกต่างๆ มาทีหลัง ลองคิดแบบนี้: คุณไม่ได้ขายกาแฟราคา 5 ดอลลาร์ คุณกำลังขายสถานะและพิธีกรรมยามเช้าที่อบอุ่น
- การเล่าเรื่องที่หยั่งรากในความจริงทางวัฒนธรรม: เจาะลึกในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณให้ความสำคัญ ตัวอย่างเช่น Fenty Beauty เปิดตัวรองพื้นกว่า 40 เฉดสีเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความหลากหลาย ส่วนที่ดีที่สุดคือ นี่ไม่ใช่แค่การสร้างกระแส แต่เป็นการแก้ปัญหาจริง เพราะแบรนด์เครื่องสำอางส่วนใหญ่ละเลยโทนสีผิวเข้มมาเป็นเวลาหลายปี
- ใช้ความรู้สึกเป็นระบบในการออกแบบ: คุณต้องการให้รู้สึกอบอุ่นและเห็นอกเห็นใจเหมือนโคคา-โคล่าหรือไม่? หรือต้องการให้รู้สึกทันสมัยและล้ำหน้าเหมือนแอปเปิล? ภาพลักษณ์, ตัวอักษร, และน้ำเสียงที่คุณเลือกควรสะท้อนแก่นอารมณ์ของแบรนด์คุณ
⚠️ คำเตือน: แคมเปญการตลาดของคุณไม่ควรฟังดูไม่เหมาะสมหรือขาดความเข้าใจในบริบทตัวอย่างที่น่าจดจำคือโฆษณาวันหยุดปี 2019 ของ Pelotonที่มีสามีให้จักรยาน Peloton เป็นของขวัญคริสต์มาสแก่ภรรยา โฆษณานี้ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการเหยียดเพศและขาดความเข้าใจในบริบท ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง 9% ในวันเดียว
3. ส่วนลด ข้อเสนอ และการแปลงเป็นลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีไปกว่าส่วนลดที่ดี แต่ระวัง: การใช้มากเกินไปจะทำให้มูลค่าแบรนด์ของคุณลดลง ผู้คนจะซื้อเฉพาะเมื่อคุณลดราคาเท่านั้น
⚒️ เคล็ดลับด่วน: ประกาศการลดราคาล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของคุณ (และผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น จดหมายข่าวหรือโซเชียลมีเดีย) ตัวอย่างเช่น Target เสนอการลดราคา Black Friday ล่วงหน้าโดยส่วนใหญ่ลด40% หรือมากกว่า
แล้วคุณจะหาจุดที่ลงตัวได้อย่างไร? ทั้งหมดเกี่ยวกับกลยุทธ์:
- ใช้ประโยชน์จากจุดกระตุ้นทางจิตวิทยา: ส่วนลดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทางการเงินเท่านั้น คุณต้องสร้างความเร่งด่วนและความพิเศษเฉพาะตัว ใช้ข้อเสนอที่มีระยะเวลาจำกัด ("หมดเวลาใน 3 ชั่วโมง!"), ส่งการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด, และมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น
- ปรับข้อเสนอของคุณให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของลูกค้า: ลองนึกภาพว่าผู้เยี่ยมชมใหม่บนเว็บไซต์ของคุณได้รับส่วนลด 10% สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก ในขณะที่ผู้ที่ทิ้งข้อมูลบัตรไว้เมื่อ 48 ชั่วโมงที่แล้วจะได้รับส่วนลด 5% หากทำการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขายและปกป้องอัตรากำไรของคุณไปพร้อมกัน
- ปรับสมดุลความถี่กับการรับรู้แบรนด์: หากคุณเสนอส่วนลดมากเกินไป ลูกค้าจะรอการลดราคาครั้งต่อไปแทน ควรสลับส่วนลดกับสิ่งจูงใจที่เพิ่มมูลค่า เช่น จัดส่งฟรี ส่งคืนฟรี หรือตัวอย่างพรีเมียมฟรี
👀 คุณรู้หรือไม่? ย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค 90sHotmail มีผู้ใช้ถึง 12 ล้านคนในเวลาเพียง 18 เดือนด้วยการตลาดแบบฟรี ในเวลานั้น มีเพียงนักเรียนหรือมืออาชีพเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอีเมลได้ เมื่อเห็นโอกาส Hotmail จึงมอบพื้นที่จัดเก็บอีเมล 2MB ฟรีให้กับประชาชนทั่วไป! ภายใน 20 วันแรกของการเปิดตัวข้อเสนอนี้ พวกเขามีผู้ใช้ถึง 20,000 คน
แต่ส่วนที่อัจฉริยะคือ: พวกเขาเพิ่มบรรทัดหนึ่งลงในอีเมลทุกฉบับที่ส่งออก: "ป.ล.: ฉันรักคุณ รับอีเมลฟรีได้ที่ Hotmail" การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวนี้เปลี่ยนผู้ใช้ทุกคนให้กลายเป็นตัวแทนขายฟรี นำไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่อินเทอร์เน็ตเคยเห็นมา 🤯
4. แคมเปญหลายช่องทางเพื่อเพิ่มการมองเห็น
คุณไม่สามารถพึ่งพาโพสต์ Instagram เพียงโพสต์เดียวให้ทำงานทั้งหมดได้ เพราะไม่มีการรับประกันว่าผู้ชมของคุณจะเห็นมันเมื่อมันถูกโพสต์ออกมา ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางตามเส้นทางตรงเพื่อซื้อสินค้า พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์, อีเมล, เครื่องมือค้นหา, แอปพลิเคชัน, และประสบการณ์ในร้านค้า
แบรนด์ของคุณควรกระตุ้นและมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านช่องทางหลากหลาย ทั้งทางกายภาพและดิจิทัล
⭐ โบนัส: มาดูความแตกต่างระหว่างการสื่อสารแบบหลายช่องทางกับแบบหลายช่องทาง:
- การสื่อสารหลายช่องทางหมายความว่าแบรนด์ของคุณมีตัวตนอยู่ในหลายช่องทาง (เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และแอปของคุณ) แต่แต่ละช่องทางทำงานอย่างอิสระ
- ในการตลาดแบบออมนิแชนแนล ช่องทางทั้งหมดของคุณจะเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นเมื่อลูกค้าได้รับรางวัลจากการซื้อสินค้าในร้าน รางวัลนั้นจะปรากฏในแอปด้วยเช่นกัน
ความเหมือนระหว่าง B2B และ B2C มาร์เก็ตติ้ง
แม้ว่า B2B และ B2C จะเป็นการตลาดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ทั้งสองก็มีพื้นฐานร่วมกันบางประการ เช่น:
- แนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง: ไม่ว่าคุณจะขายแพลตฟอร์ม SaaS ที่ซับซ้อนให้กับองค์กรขนาดใหญ่หรือเสื้อแจ็คเก็ตใหม่ให้กับผู้บริโภคทั่วไป ความสำเร็จจะกลับมาสู่สิ่งเดียวเสมอ: ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทั้ง B2B และ B2C ต้องการการสร้างบุคลิกภาพที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
- มุ่งเน้นการสร้าง 신뢰를 쌓: ผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มต่างต้องการความน่าเชื่อถือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ. ธุรกิจต้องการผู้ขายที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถนำเสนอผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สามารถตรวจสอบได้และความปลอดภัย. ผู้บริโภคต้องการแบรนด์ที่น่าเชื่อถือซึ่งมีหลักฐานทางสังคมที่แข็งแกร่งและรีวิว/คะแนนเชิงบวก.
- เนื้อหาเป็นกลยุทธ์หลัก: B2B อาศัยเนื้อหาที่มีคุณค่าสูงและให้ความรู้เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายเป็นเวลาหลายเดือน ในขณะที่ B2C เน้นเนื้อหาที่สร้างความเพลิดเพลินเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อแบบฉับพลันภายในไม่กี่วินาที สังเกตเห็นความเหมือนกันหรือไม่? เนื้อหาคือหัวใจสำคัญของทั้งสองกลยุทธ์
- เอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งคือกุญแจสำคัญ: ไม่ว่าคุณจะขายให้กับซีอีโอหรือนักศึกษา หากคุณไม่สามารถทำให้พวกเขาจดจำคุณได้ พวกเขาก็จะไม่ซื้อจากคุณ การมีเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ชัดเจนและสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจดจำและการเรียกคืนในทั้งการตลาดแบบ B2B และ B2C
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
ตัวอย่างการตลาด B2B และ B2C ที่เกิดขึ้นจริง
ตอนนี้ มาดูตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด B2B และ B2C ในโลกจริงกัน:
B2B: แคมเปญ "Smarter Planet" ของ IBM + ความเป็นผู้นำทางความคิด
มีเพียงไม่กี่แบรนด์ B2B ที่สามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจได้จริง IBM เป็นหนึ่งในนั้น
ในปี 2008 บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญ"Smarter Planet" ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ IBM ให้เป็นมากกว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยวางตำแหน่งบริษัทในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ช่วยเหลือเมือง ธุรกิจ และรัฐบาลในการใช้ข้อมูลและระบบเชื่อมต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการจราจร และนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ
มันกลายเป็นกระแสใหญ่ที่มีแนวคิดหลัก: เทคโนโลยีสามารถทำให้โลกทำงานได้ดีขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นับตั้งแต่นั้นมา IBM ยังมุ่งเน้นไปที่การสอนแทนการขาย ผ่านการวิจัยเชิงลึก เอกสารวิชาการ และบล็อกสำหรับผู้บริหาร IBM ทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้นำทางธุรกิจ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการตลาด B2B: กลยุทธ์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ
B2C: การตลาดโซเชียลมีเดียแบบไวรัลของ Duolingo
Duolingo ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของการตลาดสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลิกภาพ
ความลับของพวกเขาคืออะไร? การเปลี่ยนมาสคอตให้กลายเป็นตัวละครหลัก Duo the Owl มาสคอตสีเขียวของแบรนด์ กลายเป็นเสียงของแบรนด์บน TikTok และ IG คุณจะเห็นมันเต้นในออฟฟิศ ล้อเล่นเกี่ยวกับการไล่ตามผู้ใช้ที่ข้ามบทเรียน และแสดงปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในวัฒนธรรมป๊อป (เช่น การเปิดตัว Squid Game ซีซั่น 2 บน Netflix)
แม้ว่าจะดูหลุดกรอบและวุ่นวายเล็กน้อย—นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มันประสบความสำเร็จ โทนที่กล้าหาญ สนุกสนาน และอารมณ์ขันที่รู้ทันตัวเองของมัน สะท้อนกับกลุ่มคนรุ่น Gen Z และมิลเลนเนียลได้อย่างดีเยี่ยม ผู้ซึ่งแสวงหาความแท้จริงมากกว่าความสมบูรณ์แบบ
นี่คือความแตกต่างอย่างรวดเร็วระหว่างวิธีที่ IBM และ Duolingo เข้าหาแคมเปญเหล่านี้:
|ลักษณะ
|IBM "Smarter Planet" (B2B)
|การตลาดไวรัล Duolingo (B2C)
|ผู้ชม
|ธุรกิจ, เมือง, รัฐบาล, ผู้ตัดสินใจ
|ผู้บริโภครายบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเจนซีและมิลเลนเนียล
|แนวทาง
|ความเป็นผู้นำทางความคิด การศึกษา เนื้อหาเชิงลึก
|เนื้อหาโซเชียลที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และสั้นกระชับ
|การวางตำแหน่งแบรนด์
|ผู้มีวิสัยทัศน์, ผู้แก้ปัญหา, ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
|สนุก เข้าถึงง่าย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
|ช่องทาง
|เอกสารวิจัย, เอกสารขาว, บล็อกผู้บริหาร, แคมเปญ
|TikTok, Instagram, วิดีโอไวรัล
|โทน
|มืออาชีพ, มีความรู้ลึกซึ้ง, มีอำนาจ
|กล้าแสดงออก มีอารมณ์ขัน และรู้จักตัวเอง
|เป้าหมาย
|สร้างความไว้วางใจ, ให้ความรู้, มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับใหญ่
|ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ความรักในแบรนด์ และการเข้าถึงแบบไวรัล
|มาสคอต/ตัวละคร
|ไม่มี (เน้นที่ความเชี่ยวชาญและแนวทางแก้ไข)
|ดูโอ้ นกฮูก เป็นมาสคอตแบรนด์ที่สนุกสนาน
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมล ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที ลาก่อน "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ClickUp สนับสนุนทีมการตลาด B2B และ B2C อย่างไร
ทีมการตลาด B2B และ B2C ดำเนินงานด้วยจังหวะและความต้องการที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน
และเครื่องมือการตลาดส่วนใหญ่บังคับให้คุณต้องเลือก แพลตฟอร์มที่สร้างมาเพื่อ B2B รู้สึกแข็งกระด้างเกินไปสำหรับความเร็วและความคิดสร้างสรรค์ที่ B2C ต้องการ เครื่องมือที่เน้น B2C ขาดโครงสร้างและการบูรณาการการขายที่ทีม B2B ต้องการ ทีมจึงต้องรวบรวมระบบหลายระบบเข้าด้วยกันหรือยอมประนีประนอมกับฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญต่อโมเดลเฉพาะของพวกเขา
ClickUpทำงานได้ทั้งสองอย่างในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโปรแกรมการตลาดแบบบัญชีเป็นเวลาหกเดือนหรือเปิดตัวการขายแบบแฟลชในวันพรุ่งนี้ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับไทม์ไลน์, กระบวนการทำงาน, และโครงสร้างทีมของคุณได้โดยไม่ต้องบังคับให้คุณต้องทำตามแนวคิดการตลาดของใครอื่น
ดังนั้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpจึงขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการให้บริบท 100% และสถานที่เดียวสำหรับมนุษย์และตัวแทนในการทำงานร่วมกัน นี่คือวิธีที่นักการตลาด B2B และ B2C ใช้ ClickUp เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ:
ระดมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ ClickUp Brain
กำลังพยายามคิดหาไอเดียใหม่ๆ สำหรับแคมเปญการตลาด B2B หรือ B2C ของคุณอยู่หรือไม่?
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของเรา ช่วยเร่งกระบวนการระดมความคิดให้รวดเร็วขึ้นหลายเท่า แทนที่จะต้องจ้องหน้าจอเปล่าเป็นชั่วโมง คุณสามารถสนทนากับ Brain เพื่อค้นหาไอเดียเนื้อหาใหม่ๆ ได้:
- เพียงอธิบายเป้าหมายของคุณ (เช่น การวางแผนแคมเปญโซเชียลมีเดียใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ) แล้ว Brain จะแนะนำธีมแคมเปญ กลยุทธ์เนื้อหา และไอเดียสร้างสรรค์ที่ปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณ
- คุณสามารถขอให้มันแปลงกลยุทธ์ที่แนะนำให้เป็นแผนผังความคิดแบบภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- แทนที่จะเขียนคำแนะนำอย่างละเอียด คุณสามารถบอก AI ให้อ้างอิงถึงเอกสาร ClickUp ที่มีข้อมูลสรุปและสร้างเนื้อหาตามนั้นได้
- ดึง Brain เข้าไปในเอกสาร ClickUp และขอให้มันสรุป แก้ไข หรือเขียนใหม่ข้อความบางส่วน
นอกจากนี้ Brain ยังช่วยคุณแปลงข้อความของคุณให้เป็นภาพอีกด้วย
✨ ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- Prompt 2: แปลงข้อความ AI จาก LinkedIn ให้เป็นอินโฟกราฟิกที่มีธีมอนาคต
- Prompt 1: เปลี่ยนข้อความนี้ให้เป็นโพสต์สำหรับ LinkedIn ให้ฉันสองรูปแบบ—หนึ่งสำหรับข้อความโฆษณา อีกหนึ่งสำหรับให้ CEO ของฉันโพสต์บน LinkedIn ของเธอ
หากคุณกำลังจัดการกับแคมเปญหลายรายการ ช่องทางต่าง ๆ และกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ควรพิจารณาอัปเกรดเป็นClickUp Brain MAX ซึ่งแตกต่างจากผู้ช่วย AI ทั่วไป Brain MAX สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทั้งหมดของคุณ เช่น Google Drive, OneDrive, SharePoint และอื่น ๆ อีกมากมาย
สามารถดึงเอกสารสินค้า, สคริปต์สนับสนุน, หรือโพสต์บล็อกเก่า ๆ ได้ทันที และเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อความที่พร้อมใช้ใน WhatsApp ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ. นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คำสั่งเสียงผ่านTalk to Textเพื่อร่างหรือปรับปรุงลำดับข้อความ, สรุปเอกสารยาว ๆ สำหรับแคมเปญส่งข้อความแบบต่อเนื่องได้.
และสุดท้าย Brain Max ช่วยให้คุณเข้าถึง โมเดล LLM ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ได้ในที่เดียว ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ LLM แต่ละตัวตามความสามารถพิเศษและกรณีการใช้งานของคุณได้ ภายใต้หลังคาเดียวกัน
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brain MAXโปรดชมวิดีโอนี้!
วางแผนและทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsคือพื้นที่ทำงานร่วมกันของทีมคุณสำหรับการวางแผน เขียน และปรับปรุงทุกองค์ประกอบของแคมเปญการตลาด นี่คือวิธีที่เราทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้:
- จัดระเบียบเอกสารด้วยหน้าย่อยและสร้างคู่มือแคมเปญหรือคู่มือการตลาดได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์ (หัวข้อ, รูปแบบตัวอักษร, การเน้น, แบนเนอร์แบบกำหนดเอง, เป็นต้น) เพื่อสร้างเอกสารที่น่าสนใจทางสายตาและง่ายต่อการนำทาง
- เพิ่มรูปภาพ วิดีโอ หรือเชื่อมโยงงานและเป้าหมายของแคมเปญโดยตรงในเอกสาร ClickUp ของคุณ
- ให้ข้อเสนอแนะในเนื้อหาโดยตรงและแท็กเพื่อนร่วมทีมในจุดที่ต้องการแก้ไข
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับแต่งข้อความโฆษณา แก้ไขรายละเอียดหน้าแลนดิ้ง หรือสรุปข้อความสำหรับแคมเปญ
- ติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงในร่างและย้อนกลับเมื่อจำเป็น
- ตั้งค่าสิทธิ์การดู/แก้ไขสำหรับแต่ละเอกสารเพื่อรักษาความปลอดภัยการเข้าถึง
- โบนัส: เปิดโหมดโฟกัสเพื่อเขียนข้อความโฆษณาโดยไม่มีสิ่งรบกวนใน ClickUp Docs
วางแผนกลยุทธ์ด้วยภาพโดยใช้ ClickUp Whiteboards และแผนผังความคิด
ต้องการพื้นที่เฉพาะสำหรับการวางกลยุทธ์แบบเห็นภาพหรือไม่? เราพร้อมช่วยคุณ!ClickUp Whiteboardsทำหน้าที่เป็นผืนผ้าใบแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ทั้งทีม B2B และ B2C สามารถวางแผนแคมเปญได้ พวกเขาช่วยให้คุณก้าวจากการคิดไอเดียไปสู่การปฏิบัติ มาดูกันว่าทำอย่างไร:
- เพิ่มโน้ตติด, รูปร่าง, ตัวเชื่อม, ข้อความ, และรูปภาพเพื่อร่างแคมเปญ, เส้นทางของลูกค้า, หรือกลยุทธ์ช่องทาง
- สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของลูกค้าและธีมเนื้อหาผ่านแผนผังความคิดที่แก้ไขได้ง่าย
- เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยตรงบนกระดานผ่านบัตรงานที่ฝังไว้
- นำทางแผนภาพขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยการซูม ลากและวาง หรือท่าทางสัมผัส
- ใช้เครื่องมือ AI แบบบูรณาการเพื่อสร้างภาพหรือสินทรัพย์สร้างสรรค์ได้ทันที
- เชิญสมาชิกหลายคนให้ทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ด การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทันทีแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน
ดำเนินการงานได้อย่างราบรื่นด้วยระบบอัตโนมัติและตัวแทนของ ClickUp
กำจัดงานที่ทำซ้ำและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์/กลยุทธ์ที่มีผลกระทบสูงโดยใช้ClickUp Automations เพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะหรือส่งการอัปเดตด้วยตนเอง:
- ระบบจะดำเนินการขั้นตอนการทำงานทางการตลาดต่อไปโดยอัตโนมัติเมื่อภารกิจของแคมเปญเสร็จสิ้น เช่น การย้ายสินทรัพย์สร้างสรรค์จาก "กำลังออกแบบ" ไปยัง "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ"
- กำหนดกฎเพื่ออัตโนมัติการจัดสรรงานตามประเภทของแคมเปญหรือระยะของแคมเปญ ตัวอย่างเช่น ทันทีที่บทสรุปเนื้อหาได้รับการอนุมัติจากบรรณาธิการ งานเขียนจะถูกจัดสรรให้กับนักเขียนที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- รีเซ็ตกำหนดเวลาเมื่องานถูกเลื่อนไปยังขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ
- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้งานติดตามถูกกระตุ้นเฉพาะเมื่องานก่อนหน้าเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
- ใช้รายการตรวจสอบงานโดยอัตโนมัติกับสินทรัพย์แคมเปญต่างๆ และปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
⭐ โบนัส: ใช้ClickUp Agents เพื่อทำงาน ซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมการตลาดของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด นั่นคือการโปรโมตแบรนด์ของคุณระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่พร้อมใช้งานเหล่านี้สามารถช่วยจัดการงานประจำวันให้กับคุณได้ เช่น การสร้างและส่งสรุปแคมเปญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการรวบรวมข้อมูลอัปเดตของทีมในตอนท้ายของวัน
หากคุณต้องการที่จะทำให้กระบวนการทำงานหรือขั้นตอนใด ๆ ที่คุณไม่สามารถหาตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้เป็นอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวล!คุณสามารถตั้งค่าตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ใน ClickUp โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใด ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงานการสร้างเนื้อหาให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติพร้อมวันที่ครบกำหนดที่สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของแคมเปญ
ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยแดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองแบบรวมศูนย์และเรียลไทม์ให้กับทีมการตลาดเกี่ยวกับสถานะของแคมเปญ:
- สร้างแดชบอร์ดของคุณโดยใช้หลากหลายวิดเจ็ต เช่น แผนภูมิ รายการงาน การติดตามเวลา เป้าหมาย และรายงานที่กำหนดเอง
- ซิงค์ข้อมูลงานและเป้าหมายของแคมเปญโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงความคืบหน้าด้วยแถบ แผนภูมิวงกลม หรือกราฟที่อัปเดต
- ติดตามการทำงานของทีมคุณในหลายแคมเปญเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดสรรทรัพยากรมีความสมดุล
- ทบทวนเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เช่น การสร้างเนื้อหาหรือการออกแบบ เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง
- แชร์แดชบอร์ดกับลูกค้าหรือผู้นำภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
วิธีเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม
นี่คือห้าคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อค้นหาวิธีการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ:
- ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ: หากลูกค้าเป้าหมายของคุณเป็นองค์กรหรือทีม (เช่น การขายซอฟต์แวร์ให้กับแผนกการเงิน) นั่นหมายถึงการมุ่งเน้นไปที่ B2B โดยตรง หากคุณกำลังขายสินค้าให้กับผู้บริโภคทั่วไปเพียงคนเดียว กลยุทธ์ B2C จะเหมาะสมกว่า
- เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ: ต่อไป ให้วิเคราะห์ข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมายที่คุณได้ระบุไว้ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย B2B ให้ดูที่อุตสาหกรรม ขนาดบริษัท ตำแหน่งงาน และงบประมาณ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย B2C ให้เน้นที่อายุ สถานที่ตั้ง วิถีชีวิต และปัจจัยทางอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังการซื้อ
- กำหนดคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ : ถามตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมอบคุณค่าอะไรที่แก่นแท้ หากสิ่งที่คุณสัญญาคือประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยายตัว หรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ชัดเจน นั่นคือ B2B หากความน่าสนใจอยู่ที่อารมณ์มากกว่า (เช่น สถานะ ความเพลิดเพลิน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง) คุณกำลังสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย B2C
- เลือกช่องทางที่เหมาะสม: ไปที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ แบรนด์ B2B ควรเน้นไปที่ LinkedIn, เว็บบินาร์, งานอีเวนต์ในวงการ, ชุมชนเครือข่าย, เป็นต้น ส่วนแบรนด์ B2C จะทำผลงานได้ดีกว่าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, โฆษณาแบบชำระเงิน, SMS,และการตลาดผ่าน WhatsApp Business
- ปรับปรุงและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง: ไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ใด ให้ทดสอบมัน ดำเนินการแคมเปญนำร่องขนาดเล็กพร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนเพื่อทดสอบการมีส่วนร่วม การเปลี่ยนแปลง และผลตอบแทนจากการลงทุน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามสิ่งที่ได้ผลจริง
ยกระดับการตลาด B2B และ B2C ของคุณด้วย ClickUp
ความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบ B2B และ B2C นั้นลึกซึ้งกว่าแค่การขายให้กับใคร มันกำหนดวิธีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและนำทางพวกเขาไปสู่การตัดสินใจซื้อ
ไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหน สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือ คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ทรงพลังซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินแคมเปญเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จ
เข้าสู่: ClickUp วางแผนแคมเปญ สร้างเนื้อหา จัดการทรัพย์สินทางการตลาดต่างๆ ติดตามประสิทธิภาพ และวัดความก้าวหน้าโดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัว B2B หรือโปรโมชัน B2C ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
พร้อมที่จะรันแคมเปญของคุณอย่างแม่นยำแล้วหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) กับการตลาดแบบธุรกิจต่อผู้บริโภค (B2C) คือกลุ่มเป้าหมายของคุณ ใน B2B คุณกำลังให้บริการหรือขายสินค้าแก่ธุรกิจ ในขณะที่ใน B2C คุณกำลังขายสินค้าหรือบริการให้กับบุคคลทั่วไป
การตลาดแบบธุรกิจกับธุรกิจดูเหมือนจะยากเพราะคุณมีวงจรการซื้อที่ยาวนานขึ้น ซึ่งทำให้การแปลงเป็นลูกค้าล่าช้า นอกจากนี้ คุณยังต้องรับมือและโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายเพื่อให้บรรลุข้อตกลงเพียงหนึ่งเดียว ในทางตรงกันข้าม การตลาดแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C) มอบผลลัพธ์ที่รวดเร็วและการซื้อที่เกิดจากความอยากได้ในทันที แต่ต้องระวังว่ามันมีการแข่งขันสูงมากและต้องการความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ดังนั้น แม้ว่า B2B จะมีความซับซ้อนมากกว่า แต่มันก็ไม่ได้ยากกว่า B2C ทั้งสองกลยุทธ์มีทั้งความท้าทายและประโยชน์ของตัวเอง
ใช่! หลายธุรกิจให้บริการทั้งสองตลาดพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น ดูที่พวกเรา (ClickUp)! เรามีแผนสำหรับองค์กร (B2B) และเราเสนอการสมัครสมาชิกสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล (B2C) เราทำได้อย่างไร? กุญแจสำคัญคือการแบ่งกลุ่มผู้ชมให้ชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถสร้างข้อเสนอคุณค่าที่แตกต่างกันได้
เมื่อพูดถึง B2B, LinkedIn, อีเมล, และกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานและภาวะผู้นำทางความคิด. แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เช่น Instagram, TikTok, YouTube, เป็นต้น, ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้ชม B2C.
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างแคมเปญการตลาด—ไม่ว่าจะเป็น B2B, B2C หรือทั้งสองแบบ! คุณสามารถวางแผนและมองเห็นโครงสร้างแคมเปญของคุณด้วย ClickUp Whiteboards, ระดมความคิดสร้างสรรค์ด้วย Brain (ผู้ช่วย AI ของเรา), ใช้ ClickUp Docs เพื่อจัดเก็บกลยุทธ์ของคุณ, ติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Dashboards และอื่นๆ อีกมากมาย