วิธีสร้างและวางแผนปฏิทินเนื้อหา B2B ของคุณสำหรับทั้งปี

ในการตลาด B2B ความสม่ำเสมอไม่ได้หมายถึงแค่การปรากฏตัวเท่านั้น
คุณต้องปรากฏตัวในสถานที่ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม พร้อมเนื้อหาที่เหมาะสม
ทุกโพสต์บล็อก, เว็บสัมมนา, ลำดับอีเมล, หรือแคมเปญ LinkedIn ที่คุณสร้างขึ้น มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของคุณ ดังนั้น หากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกวางแผนไว้ร่วมกัน ข้อความของคุณจะสูญเสียความมีน้ำหนัก และแบรนด์ของคุณจะสูญเสียความเกี่ยวข้องและความไว้วางใจ
ดังนั้น คุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร? คำตอบคือปฏิทินเนื้อหา B2B ที่วางแผนไว้อย่างดี นี่คือคู่มือการเล่นของคุณที่จะทำให้แคมเปญของคุณมีความสม่ำเสมอ ทีมของคุณมีความสอดคล้อง และความคิดของคุณไหลลื่น
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสร้างปฏิทินเนื้อหาที่เหมาะกับ B2B marketing อย่างละเอียดทุกขั้นตอน และวิธีที่ทำให้ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนปฏิทินการตลาดได้ง่ายขึ้น
⭐ เทมเพลตแนะนำ
หากไม่มีปฏิทินการตลาดเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ ทีมมักจะทำงานอย่างเร่งรีบและพลาดกำหนดเวลาหรือมีความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน. เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpนำทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นไอเดีย กำหนดเวลา และสถานะ มาไว้ในมุมมองที่ชัดเจนและสามารถแชร์ได้.
ทำไมบริษัท B2B จึงต้องการปฏิทินเนื้อหา?
การพลาดกำหนดเวลา, แคมเปญที่แยกส่วน, และการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกัน ล้วนมีต้นตอมาจากสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไป: ปฏิทินเนื้อหา. ปฏิทินการบรรณาธิการช่วยให้ทีมเนื้อหาสอดคล้องกับเส้นทางของผู้ซื้อทั้งหมด.
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีม B2B:
การสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
ลูกค้า B2Bในปัจจุบันใช้ช่องทางการติดต่อเฉลี่ย 10 ช่องทางในเส้นทางการซื้อของพวกเขา และมากกว่า 50% กล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้คู่แข่งหากพวกเขาไม่ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและสม่ำเสมอในทุกช่องทางเหล่านั้น
ปฏิทินเนื้อหาช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าโทนเสียง เวลา และข้อความของเนื้อหาของคุณยังคงเหมือนเดิม ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะใช้ช่องทางใดก็ตาม ซึ่งช่วยให้พวกเขาไม่รู้สึกว่ากำลังพูดคุยกับแบรนด์ที่แตกต่างกันถึงห้าแบรนด์ในเวลาเดียวกัน
⚡ คลังแม่แบบ: คุณอาจประสบปัญหาการควบคุมเวอร์ชันและปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างทีมเมื่อคุณจัดการปฏิทินเนื้อหาผ่านสเปรดชีตแม่แบบปฏิทินเนื้อหาช่วยให้กระบวนการเหล่านี้เป็นระเบียบมากขึ้นโดยการรวมการวางแผน การจัดตาราง และการอนุมัติไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
ปรับปรุงการร่วมมือระหว่างทีม
เนื้อหา B2B มักเกี่ยวข้องกับการตลาด การขาย ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบที่ทำงานร่วมกัน
หากไม่มีปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน การอัปเดตอาจสูญหายได้ง่ายในแชทหรือในไฟล์ Excel หรือ Google สเปรดชีต ปฏิทินเนื้อหาที่รวมศูนย์ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถเห็นได้ว่าโพสต์บล็อกใดถูกกำหนดเวลาไว้แล้ว นักออกแบบทราบได้ว่าสินทรัพย์ต้องส่งเมื่อใด และทีมขายสามารถมองเห็นได้ว่าแคมเปญใดที่พวกเขาสามารถแชร์กับลูกค้าเป้าหมายได้
💟 โบนัส: นอกเหนือจากการติดตามกำหนดเวลาแล้ว ClickUp Brain MAX แอปเดสก์ท็อป AI แบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp ยังให้คุณเข้าถึงสินทรัพย์แคมเปญที่ผ่านมา คำถามที่พบบ่อย และความรู้ได้ทันที แทนที่จะต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์หรือกระทู้ใน Slack ทุกคนสามารถดึงบริบทที่ต้องการได้โดยตรงในปฏิทิน
ช่วยให้คุณสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
ปฏิทินเนื้อหาช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกบล็อก อีเมล หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่คุณเผยแพร่ได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้าพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับแต่ละชิ้นงาน
นี่อาจหมายถึงการดึงดูดลูกค้าใหม่, สนับสนุนการเปิดตัวสินค้า, หรือการรักษาลูกค้าเดิมให้มีส่วนร่วม. มันทำให้เนื้อหาของคุณเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจที่แท้จริง, คุณไม่ได้โพสต์เพียงเพื่อโพสต์.
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาด B2B ที่ดีที่สุด
ทำให้การอนุมัติและการตรวจสอบรวดเร็วขึ้น
เนื้อหา B2B จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายก่อนที่จะเผยแพร่ เนื่องจากเป็นตัวแทนเสียงอย่างเป็นทางการของบริษัทและสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ชื่อเสียง และความไว้วางใจของลูกค้า
ปฏิทินเนื้อหาจะแสดงวันที่กำหนดส่งฉบับร่าง การตรวจสอบ และการเผยแพร่แต่ละรายการอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้ตรงเวลาและเนื้อหาเผยแพร่ตามแผนที่วางไว้
ให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของช่องว่างของเนื้อหา
มุมมองปฏิทินที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นจุดอ่อนในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ขาดหายไปหรือคำหลักที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การวางแผนตารางการโพสต์ช่วยให้คุณจัดสมดุลความพยายามระหว่างบล็อก อีเมล และแคมเปญต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียยังช่วยเน้นช่องว่างในการครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณมีความสอดคล้องและสอดคล้องกันในทุกช่องทาง
👋🏾 จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมปฏิทินที่หลากหลาย งานที่เกี่ยวข้อง และความพึ่งพาทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้? เรามีสิ่งที่คุณต้องการ! 👇🏼
👀 คุณรู้หรือไม่?46% ของนักการตลาด B2Bคาดว่างบประมาณด้านเนื้อหาของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น โดยเน้นการลงทุนในวิดีโอและความเป็นผู้นำทางความคิดเป็นหลัก ปฏิทินเนื้อหาที่มีโครงสร้างที่ดีจะช่วยให้ทรัพยากรใหม่เหล่านี้ถูกใช้อย่างมีกลยุทธ์ ทำให้การใช้จ่ายเพิ่มเติมส่งผลลัพธ์ที่วัดได้แทนที่จะเป็นการพยายามแบบกระจัดกระจาย
สิ่งที่ควรรวมไว้ในปฏิทินเนื้อหา B2B
ปฏิทินเนื้อหา B2B ของคุณควรให้ภาพรวมที่ชัดเจนของเนื้อหาทั้งหมดที่จะเผยแพร่
คุณควรสามารถมองเห็นภาพได้ว่าแต่ละส่วนเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างไร และระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การสร้าง การอนุมัติ ไปจนถึงการเผยแพร่
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ปฏิทินของคุณควรมีและเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญ:
|องค์ประกอบหลัก
|ทำไมมันถึงสำคัญ
|เนื้อหา/ชื่อเรื่องชั่วคราว
|ให้ทุกคนมีความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ชิ้นงานนี้เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดทุกครั้ง
|ประเภทของเนื้อหา
|ระบุว่าเป็นบล็อก กรณีศึกษา เว็บบินาร์ โพสต์บน LinkedIn หรืออีเมล การระบุนี้จะช่วยให้ปฏิทินมีความสมดุลในรูปแบบต่างๆ
|กลุ่มเป้าหมาย/บุคลิกภาพผู้ซื้อ
|แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังสร้างเนื้อหาสำหรับใคร เพื่อให้โทน รูปแบบ และข้อความมีความเกี่ยวข้องและเหมาะสม
|วันที่เผยแพร่
|รักษาเส้นตายให้ชัดเจนและทำให้จังหวะการเผยแพร่เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับแคมเปญและเป้าหมายทางธุรกิจ
|การเชื่อมโยงแคมเปญ/เป้าหมาย
|เชื่อมโยงแต่ละชิ้นส่วนเข้ากับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ทุกสิ่งมีจุดประสงค์
|เจ้าของที่ได้รับมอบหมาย
|รายชื่อผู้รับผิดชอบในการสร้าง แก้ไข อนุมัติ และเผยแพร่
|สถานะของเนื้อหา
|ติดตามความคืบหน้า (ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, กำหนดเวลา, เผยแพร่แล้ว)
|ช่องทางการจัดจำหน่าย
|แสดงตำแหน่งที่แต่ละชิ้นจะถูกโปรโมทอย่างชัดเจน เช่น บล็อก, LinkedIn, อีเมล, และฟอรัมอุตสาหกรรม
|คำสำคัญ/หัวข้อ
|รักษาความสอดคล้องของงาน SEO และทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
|บันทึกการติดตามประสิทธิภาพ
|ให้ทุกคนมีความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ชิ้นงานนี้เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดทุกครั้ง
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:นิตยสาร The Furrow ของ John Deere ซึ่งเปิดตัวในปี 1895 เป็นสื่อเนื้อหา B2B ที่ยังคงตีพิมพ์อยู่ยาวนานที่สุด นั่นคือปฏิทินเนื้อหาในรูปแบบนิตยสารที่มีอายุ 128 ปี
ขั้นตอนการสร้างปฏิทินเนื้อหา B2B ที่มีความเป็นกลยุทธ์
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำแผนของคุณไปปฏิบัติแล้ว นี่คือขั้นตอนในการสร้างปฏิทินเนื้อหาของคุณ
1. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มวางแผนหัวข้อสำหรับปฏิทินของคุณ ให้กำหนดเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจนก่อน ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางการตลาด, การเพิ่มการมองเห็นแบรนด์ในตลาดเฉพาะ, การเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางความคิด, หรือการปรับปรุงการรักษาลูกค้า
เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายเหล่านี้ไม่คลุมเครือ ให้ใช้กรอบการตั้งเป้าหมายแบบ SMART: ระบุชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
✅ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือเช่น 'เพิ่มการมีส่วนร่วมทางสังคม' ให้ตั้งเป้าหมายแบบ SMART เช่น 'เพิ่มการมีส่วนร่วมใน LinkedIn ขึ้น 30% ภายในหกเดือน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการสร้างโอกาสทางธุรกิจในไตรมาสที่ 3'
ClickUp Goalsช่วยให้การตั้งเป้าหมายแบบ SMART เป็นเรื่องง่ายและติดตามผลได้ในที่เดียว คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละเป้าหมายกับงานเฉพาะ แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ และดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ สำหรับแต่ละเป้าหมาย ให้เลือก KPI ที่สามารถวัดได้เพื่อติดตามความก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น:
- หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างโอกาสทางการขาย ให้ติดตามลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQLs) หรือการส่งแบบฟอร์ม
- หากเป้าหมายของคุณคือการสร้างการรับรู้แบรนด์ ให้ติดตามการเติบโตของการเข้าชมแบบออร์แกนิก หรือการเข้าถึงบนโซเชียลมีเดีย
- หากเป้าหมายของคุณคือการเป็นผู้นำทางความคิด ให้ติดตามแบ็คลิงก์ที่ได้รับหรือการกล่าวถึงในสื่ออุตสาหกรรม
คุณสามารถใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อรวบรวม KPI ทั้งหมดของคุณไว้ในมุมมองแบบเรียลไทม์ที่เดียว สร้างวิดเจ็ตสำหรับแต่ละ KPI ที่คุณให้ความสำคัญ เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และเก็บแดชบอร์ดของคุณไว้ที่ที่ทีมทั้งหมดสามารถมองเห็นได้
💡 ทำไมเป้าหมายจึงสำคัญในด้านการตลาดเนื้อหา B2B?
การตลาดเชิงเนื้อหาสร้างผลกระทบครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการขายข้อมูลล่าสุดจากนักการตลาด B2Bพบว่า:
- 87% ระบุว่าช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์
- 74% ระบุว่าสร้างความต้องการ/ลูกค้าเป้าหมาย
- 62% กล่าวว่ามันช่วยบ่มเพาะผู้ชม/ผู้ติดตาม
- 52% กล่าวว่าช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าที่มีอยู่
- 49% ระบุว่ามีการเพิ่มขึ้นของยอดขาย/รายได้
- 37% เห็นการเติบโตของผู้ชมที่สมัครสมาชิก
- 9% ระบุว่าช่วยลดต้นทุนการสนับสนุนลูกค้า
เป้าหมายที่ชัดเจนและวัดได้ช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจของคุณ และสร้างปฏิทินที่สร้างผลลัพธ์ได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการขาย B2B
2. รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณและวางแผนเส้นทางการเดินทาง
คุณต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังสร้างเนื้อหาให้กับใคร และพวกเขาต้องการอะไรในแต่ละช่วงของเส้นทางของพวกเขา ในการรู้จักผู้ชมของคุณ คุณสามารถใช้ข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้วได้ เช่น ข้อมูลจาก:
- ข้อมูลเชิงลึกของระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
- การวิเคราะห์แคมเปญและ
- การสัมภาษณ์ลูกค้า
ใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างกลุ่มผู้ชมและกลุ่มลูกค้าสำหรับปฏิทิน B2B ของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณว่าพวกเขาเป็นใคร พวกเขาสนใจอะไร และพวกเขาโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณอย่างไร
เปิดไวท์บอร์ดใน ClickUpหรือโซลูชันที่กำหนดเอง เช่นแม่แบบแผนการเดินทางของลูกค้าและสร้างคอลัมน์หรือกลุ่มแยกสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มโน้ตติดสำหรับระบุปัญหาที่พวกเขาเผชิญ ความชอบในเนื้อหา และปัจจัยที่กระตุ้นการตัดสินใจของพวกเขา
คุณยังสามารถวาดขั้นตอนการเดินทางของพวกเขาออกมาได้ เช่น การรับรู้ การพิจารณา และการตัดสินใจ ภายใต้แต่ละบุคลิกภาพ ซึ่งจะทำให้ทีมของคุณมองเห็นรูปแบบได้ง่ายขึ้นและสามารถระบุจุดที่เนื้อหาของคุณอาจขาดความครอบคลุมได้
ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? เริ่มปรับให้สอดคล้องกับแคมเปญประจำปีของคุณ ตัวอย่างเช่น หากไตรมาสที่ 2 มีกิจกรรมมากมายที่ดึงดูดผู้เข้าชมในช่วงต้นของกระบวนการขาย ปฏิทินของคุณควรสมดุลกับกิจกรรมในช่วงกลางและปลายของกระบวนการขายในสัปดาห์ถัดไป เพื่อผลักดันลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นให้ก้าวหน้าไปข้างหน้า
หรืออีกทางหนึ่ง หากคุณกำลังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ รายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณควรเชื่อมโยงโดยตรงกับปฏิทินการวางแผนโซเชียลมีเดีย โพสต์สร้างความตระหนักบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย บทความแสดงความเป็นผู้นำทางความคิด และทรัพยากรสนับสนุนการขายทั้งหมดควรสอดคล้องกับไทม์ไลน์เดียวกัน
📍 อะไรคือองค์ประกอบสำคัญในแต่ละขั้นตอนของเส้นทางผู้ใช้ของคุณ?
- TOFU (การสร้างความตระหนัก): ดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม ความเป็นผู้นำทางความคิด และเนื้อหาเชิงการศึกษา
- MOFU (การพิจารณา): ดูแลและกระตุ้นความสนใจด้วยการเปรียบเทียบ กรณีศึกษา และบทความปัญหา-วิธีแก้ไข
- BOFU (การตัดสินใจ): เปลี่ยนแปลงด้วยเดโม, ทดลองใช้ฟรี, หรือข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสม
ติดแท็กเนื้อหาตามขั้นตอนเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นช่องว่างได้อย่างรวดเร็วและรักษาความสมดุลของกระบวนการได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีวางแผนและจัดตารางโพสต์ด้วยปฏิทินเนื้อหา LinkedIn
3. กำหนดหัวข้อประจำปีและแคมเปญ
เมื่อคุณมาถึงขั้นตอนนี้ในปฏิทินเนื้อหาของคุณ ให้ตัดสินใจว่าเหตุการณ์ทางธุรกิจหลัก ธีมการตลาด และแคมเปญใดที่จะเป็นจุดสนใจหลักของแผนของคุณ นี่คือวิธีการทำ:
✅ กำหนดเป้าหมายที่ไม่สามารถต่อรองได้ของคุณ
เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่คุณรู้ว่าจะกำหนดปฏิทินของคุณ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
ตัวอย่าง: การเปิดตัวสินค้า, การส่งเสริมการขายตามฤดูกาล, การประชุมใหญ่ในอุตสาหกรรม, รายงานประจำปี, หรือการสัมมนาออนไลน์. วันที่สำคัญเหล่านี้กลายเป็น 'จุดยึด' ของคุณ ซึ่งกลยุทธ์เนื้อหาหรือโซเชียลมีเดียของคุณจะขึ้นอยู่กับ.
หากมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงในเดือนกันยายน ปฏิทินของคุณควรมีเนื้อหาที่สนับสนุนความเป็นผู้นำทางความคิดในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 และแคมเปญส่งเสริมการขายที่เตรียมไว้สำหรับเดือนสิงหาคม
คุณสามารถใช้ClickUp Calendarและเพิ่มเป้าหมายเหล่านี้เป็นงานหรือกิจกรรมตลอดทั้งวันได้ คุณยังสามารถกำหนดสีให้แต่ละเป้าหมายได้ (เช่น สีแดงสำหรับการเปิดตัว สีน้ำเงินสำหรับกิจกรรม) เพื่อให้เห็นเด่นชัดทันทีเมื่อคุณสแกนดูตลอดทั้งปี
✅ กำหนดธีมเนื้อหาประจำปีของคุณ
ระบุหัวข้อเนื้อหาที่เกิดซ้ำ 3–5 หัวข้อที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายของคุณและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ หัวข้อเหล่านี้จะช่วยให้ปฏิทินของคุณมีความสอดคล้องกันและช่วยป้องกันการวางแผนเนื้อหาแบบฉุกเฉิน
ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในเป้าหมายของคุณคือการเสริมสร้างอำนาจของแบรนด์ในตลาด SaaS รายงานวิจัยรายไตรมาสเรื่อง 'สถานะของ SaaS' อาจเป็นหัวข้อที่สม่ำเสมอ
✅ แผนที่แคมเปญให้สอดคล้องกับเป้าหมายและหัวข้อ
ตอนนี้เริ่มวางแผนแคมเปญที่เชื่อมโยงสองเหตุการณ์สำคัญและธีมข้างต้นเข้าด้วยกัน แต่ละแคมเปญควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนของช่องทางการตลาดที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงการดำเนินแคมเปญที่ใช้ทรัพยากรมากหลายแคมเปญพร้อมกัน เว้นแต่ทีมของคุณจะสามารถรับมือกับภาระงานได้
เมื่อคุณสร้างแคมเปญการตลาดเหล่านี้ใน ClickUp ให้แบ่งออกเป็นงานย่อยๆ (เช่น ร่างเนื้อหา, วัสดุการออกแบบ, หน้าแลนดิ้ง, การโปรโมท)จากนั้นใช้การพึ่งพาของงานใน ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นเกิดขึ้นตามลำดับที่ถูกต้อง ดังนั้น 'ออกแบบสื่อสังคม' จะไม่เริ่มจนกว่า 'ร่างบล็อก' จะได้รับการอนุมัติ เพื่อให้ทั้งทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
📌 คุณทราบหรือไม่? การศึกษาของ Edelman–LinkedIn ประจำปี 2024 รายงานว่า86% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจมีแนวโน้มที่จะเชิญผู้ขายเข้าร่วม RFP หลังจากได้รับความรู้เชิงลึกที่แข็งแกร่ง และ 60% ยินดีที่จะจ่ายเพิ่ม
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้การจับกระแส
4. เลือกและปรับแต่งแม่แบบปฏิทินเนื้อหาของคุณ
การทำขั้นตอนทั้งหมดนี้ด้วยตนเองนั้นใช้เวลานาน
ยิ่งหากคุณเป็นทีมการตลาดหรือทีมคอนเทนต์เพียงคนเดียว คุณอาจต้องการค้นหาเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียที่สร้างไว้ล่วงหน้าเทมเพลตการวางแผนสื่อ หรือเทมเพลตปฏิทินคอนเทนต์เพื่อช่วยลดภาระงานหนักให้คุณ
เมื่อเลือกเทมเพลต ให้มองหาเทมเพลตที่:
- สอดคล้องกับขอบเขตของกลยุทธ์การจัดการการตลาดเนื้อหาของคุณ (รองรับช่องทางทางการตลาดหลายช่องทาง ประเภทเนื้อหา และแคมเปญ)
- นำเสนอรูปแบบการแสดงผลที่ยืดหยุ่น (เช่น ปฏิทิน, รายการ, และบอร์ด) เพื่อให้คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองระดับสูงและรายละเอียดได้
- รองรับฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถติดตามคุณลักษณะที่สำคัญต่อทีมของคุณ (เช่น บุคลิกภาพ, ขั้นตอนของช่องทางการขาย, วันที่เผยแพร่)
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกด้วยการแชทในตัว การมอบหมายงาน และการติดตามสถานะ
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUpเป็นเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการสร้างปฏิทินเนื้อหา B2B ของคุณ มันรวมแผนเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวในขณะที่ยังคงยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการของคุณ คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดเวลาโพสต์ มอบหมายงาน ติดตามการอนุมัติ และทำให้แน่ใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาสอดคล้องกับแคมเปญใหญ่ของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สลับระหว่างมุมมองปฏิทิน, รายการ, กระดาน, หรือไทม์ไลน์เพื่อวางแผนในระดับต่างๆ
- รายละเอียดการติดตาม เช่น ประเภทเนื้อหา, บุคลิกภาพ, ขั้นตอนของช่องทาง, วันที่เผยแพร่, และช่องทาง
- สร้างและอัปเดตสถานะต่างๆ เช่น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ได้รับการอนุมัติ, และเผยแพร่ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
- มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และเชื่อมโยงงานที่ต้องส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ
นอกจากนี้ หากคุณต้องการวางแผนเฉพาะทางสำหรับโซเชียลมีเดียอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ร่วมกับเทมเพลต ClickUp Social Media ซึ่งมีการแสดงผลเฉพาะสำหรับการระดมไอเดียเนื้อหา การจัดตารางเวลา และการติดตามการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทาง
เมื่อคุณเลือกเทมเพลตของคุณแล้ว ให้ปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ:
- ติดตามสถานะของแต่ละโพสต์โซเชียลในขั้นตอนต่างๆ (การเขียนข้อความ, การออกแบบ, การตรวจสอบคุณภาพ, ฯลฯ)
- ยืนยันแต่ละงานด้วยช่องทางเผยแพร่ (Instagram, Facebook, LinkedIn) เพื่อวางแผนและมองเห็นการกระจายเนื้อหาบนหลายแพลตฟอร์มในที่เดียว
- เพิ่มงานย่อย (คัดลอกฉบับร่าง, แก้ไขรูปภาพ, อนุมัติขั้นสุดท้าย) และมอบหมายให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง
📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด
🎺 ClickUp Callout: แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างปฏิทินของคุณในสเปรดชีตได้ แต่มันจะไม่ให้คุณมีเจ้าของงาน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ หรือความชัดเจนที่คุณต้องการสำหรับกระบวนการทำงานร่วมกันด้านการตลาด
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpเข้ามาช่วย มันรวบรวมแคมเปญ งาน เอกสาร และกำหนดเวลาของคุณไว้ในที่ทำงานเดียว
ฝ่ายขาย การตลาด ห้องปฏิบัติการออกแบบ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และการสนับสนุน จำเป็นต้องทำงานตามลำดับเฉพาะเพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จ—ซึ่งเคยเป็นเรื่องยุ่งยากอย่างมากก่อนใช้ ClickUp หากไม่มีระบบติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ เป้าหมาย และงานของทีมทั่วโลกในที่เดียว เราต้องเผชิญกับความยากลำบากในการประสานงานให้ทุกอย่างสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เสร็จตรงเวลา
ฝ่ายขาย การตลาด ห้องปฏิบัติการออกแบบ โลจิสติกส์ วิศวกรรม และการสนับสนุน จำเป็นต้องทำงานตามลำดับเฉพาะเพื่อให้โครงการของลูกค้าประสบความสำเร็จ—ซึ่งเคยเป็นเรื่องยุ่งยากมากก่อนใช้ ClickUp หากไม่มีฟีเจอร์ในการติดตามไทม์ไลน์โครงการ เป้าหมาย และงานของทีมทั่วโลกในที่เดียว เราต้องเผชิญกับความลำบากในการประสานงานให้ทุกส่วนพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตรงเวลา
5. คิดค้น, จัดลำดับความสำคัญ, และอนุมัติความคิด
ถึงเวลาแล้วที่จะเติมปฏิทินของคุณด้วยไอเดียสร้างสรรค์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ ขั้นตอนนี้มีสามส่วน: การระดมความคิด, การจัดลำดับความสำคัญ, และการขออนุมัติ
✅ เริ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเนื้อหาที่คุณได้เผยแพร่ในปีที่ผ่านมาอย่างละเอียด ผลลัพธ์ที่ได้รับ และจุดที่สามารถปรับปรุงได้
✅ รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
และนั่นหมายถึงการก้าวไปไกลกว่าทีมการตลาดและทีมคอนเทนต์ คุณยังต้องการเชื่อมต่อกับ:
- ทีมขาย: พวกเขาได้ยินข้อโต้แย้งอะไรซ้ำๆ และคำถามอะไรที่มักเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการสนทนากับลูกค้า? ปฏิทินเนื้อหา B2B ของคุณจะคอยตอบคำถามเหล่านั้น
- ทีมผลิตภัณฑ์:แผนที่ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดและเนื้อหาอย่างไร
- ทีมความสำเร็จของลูกค้า: พวกเขาสามารถชี้ให้เห็นว่าลูกค้าติดขัดตรงไหนและเนื้อหาใดที่สามารถช่วยในการเริ่มต้นใช้งานหรือการรักษาลูกค้าได้
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สร้างแบบฟอร์ม ClickUpที่ทีมขาย ผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้าสามารถส่งไอเดียเนื้อหาได้ คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนในกระบวนการขาย ประเภทของเนื้อหา และความเร่งด่วน ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบในภายหลัง
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างไอเดียได้อีกด้วย โดยอ้างอิงจาก ICP, เป้าหมาย และขั้นตอนของฟันเนล Brain จะให้คำแนะนำเพื่อเริ่มต้น Brainช่วยคุณในการสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
✅ มุ่งเน้นและอนุมัติเฉพาะแนวคิดที่เป็นไปได้
ประเมินแต่ละแนวคิดตามธีม แคมเปญ ความต้องการของผู้ชม และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งเน้นเนื้อหาที่มีคุณค่าเชิงกลยุทธ์สูงสุด ให้สร้างระบบการให้คะแนนอย่างง่ายโดยอิงจาก:
- การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง (มันสนับสนุนเป้าหมายของคุณหรือไม่?)
- ศักยภาพในการสร้างผลกระทบ (สามารถสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้หรือไม่?)
- ความเหมาะสมของทรัพยากร (คุณมีเวลาว่างและงบประมาณหรือไม่?)
- ความเกี่ยวข้องของเวลา (มีความเร่งด่วนเนื่องจากแนวโน้มหรือเหตุการณ์ทางตลาดหรือไม่?)
ตอนนี้ คุณต้องการพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถตรวจสอบและอนุมัติแนวคิดเนื้อหาได้ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนี้ เก็บทุกแนวคิดไว้ในเอกสารเดียวที่เชื่อมโยงโดยตรงกับปฏิทินของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ (พร้อมเทมเพลต)
6. มอบหมายเจ้าของและวางแผนการทำงาน
ใช้ClickUp Tasksเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ สร้างงานหนึ่งงานสำหรับเนื้อหาแต่ละชิ้น กำหนดเจ้าของหลัก และแบ่งงานออกเป็นงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอน
หลังจากนี้ ให้วางแผนขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับขั้น คุณสามารถใช้มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUpเพื่อจัดวางทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ:
- การสร้างร่าง
- การทบทวนภายใน
- การออกแบบ
- การอนุมัติขั้นสุดท้าย
- การเผยแพร่และการจัดจำหน่าย
แต่ละขั้นตอนควรมีผู้รับผิดชอบและกำหนดเส้นตายของตนเอง
เพื่อประหยัดเวลาและลดงานธุรการที่ซ้ำซ้อน ใช้ClickUp Automationsเพื่อจัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ และสร้างข้อมูลเชิงลึกทันทีผ่านบัตร AI
- มอบหมายงานให้สมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ'
- กำหนดวันครบกำหนดโดยอัตโนมัติตามวันที่เผยแพร่ภายในซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหา
- แจ้งเตือนเมื่อมีงานพร้อมสำหรับขั้นตอนถัดไปในกระบวนการทำงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม: โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร B2B SaaS
7. กำหนดตารางและประสานงานข้ามช่องทาง
ด้วยปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถวางแผนกิจกรรมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ใช้การจัดตารางแบบลากและวางเพื่อปรับวันที่ได้ทันทีโดยไม่ทำให้การพึ่งพาเสียหาย กำหนดเวลาสำหรับเวลาที่ต้องโฟกัสเพื่อเตรียมงานล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มีอะไรเร่งรีบ และปรับแต่งมุมมองเพื่อกรองตามแคมเปญ ช่องทาง หรือเจ้าของ
คุณสามารถซิงค์ปฏิทินภายนอกได้เช่นกัน ทำให้การประชุม, กำหนดเวลา, และการเปิดตัวเนื้อหาทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ปัจจุบัน การเผยแพร่บนหลายช่องทางหมายถึงการมีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้เขียนและนักออกแบบไปจนถึงผู้จัดการโฆษณาและผู้ดำเนินรายการสัมมนาออนไลน์
คุณสมบัติผู้รับมอบหมายหลายคนของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนร่วมทุกคนสำหรับเนื้อหาชิ้นเดียวสามารถถูกมอบหมายให้ทำงานเดียวกันได้ ด้วยวิธีนี้ นักออกแบบ นักเขียนคำโฆษณา และผู้ตรวจสอบของคุณจะเห็นกำหนดเวลา การอัปเดตงาน และทรัพยากรที่เชื่อมโยงเดียวกันทั้งหมด โดยไม่ต้องจัดการรายการงานแยกกัน
📮 ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้ AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือนความจำ อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!
สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่ช่วยให้งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
8. ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและปรับปรุงแผน
การเผยแพร่เนื้อหาของคุณคือจุดเริ่มต้นของวงจรการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ปฏิทินของคุณมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบเป็นประจำว่าแต่ละชิ้นมีประสิทธิภาพอย่างไร ตรวจสอบว่ามันบรรลุเป้าหมาย KPI ที่คุณตั้งไว้หรือไม่ และปรับปรุงแผนของคุณตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเผยแพร่และระยะเวลาที่คุณต้องการปรับตัว มองหาลักษณะที่ปรากฏซ้ำใน:
- รูปแบบหรือช่องทางใดที่สร้างการมีส่วนร่วมหรือการแปลงมากที่สุด
- เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพต่ำและอาจต้องการการปรับปรุง
- ช่องว่างในความครอบคลุมของคุณ - มีกลุ่มผู้ชมหรือขั้นตอนในกระบวนการที่ถูกละเลยหรือไม่?
อย่าลืมปรับปรุงแผนการตลาดของคุณตามตัวชี้วัดเหล่านี้
การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนปฏิทินเนื้อหา B2B ของคุณ
การวางแผนปฏิทินเนื้อหาต้องใช้กลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดระเบียบ การจัดการทั้งสามอย่างด้วยตนเองต้องใช้การกลับไปกลับมาอย่างมาก และนี่คือจุดที่ AI เข้ามาช่วย
ClickUp Brain ในฐานะผู้ช่วย AI ของคุณสำหรับปฏิทินเนื้อหา B2B จะทำงานต่อไปนี้ให้คุณ
1. สร้างภาพสำหรับแคมเปญของคุณภายในไม่กี่นาที
จากไอเดียปฏิทินเนื้อหาที่แบ่งปันข้างต้น Brain ช่วยให้คุณสร้างภาพเพื่อเพิ่มในแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณ คุณสามารถใช้ภาพนี้ตามที่เป็นอยู่หรือขอให้ทีมออกแบบของคุณปรับแต่งให้เข้ากับช่องทางโซเชียลมีเดียแต่ละช่องทางได้
2. สร้างบรีฟที่ปรับให้เหมาะสม โครงร่าง SEO และบทความบล็อก
การสร้างบรีฟ SEO มักจะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือค้นหาคำหลัก, แม่แบบร่าง, และตัวติดตามลิงก์ Brain จัดการทั้งหมดนี้ให้คุณ เพียงไฮไลต์งานในปฏิทินเนื้อหาของคุณ แล้วมันจะเสนอไอเดียบล็อกให้คุณ คุณสามารถกระตุ้นให้มันให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อสร้างโครงร่าง และจากนั้นขอให้มันร่างบล็อกให้คุณได้
⚡ คลังแม่แบบ: เร่งกระบวนการเขียนของคุณด้วยแม่แบบเนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับบล็อก อีเมล และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ช่วยให้คุณสามารถรักษาโทนเสียง โครงสร้าง และคุณภาพที่สม่ำเสมอ ในขณะที่ประหยัดเวลาเพื่อมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์
3. อัตโนมัติการจัดสรรเวลาและการนัดหมาย
การเพิ่มงานลงในปฏิทินที่แน่นอยู่แล้วด้วยตนเองเป็นเรื่องน่าปวดหัว AI จะพิจารณาความสำคัญ เวลาว่าง และข้อจำกัดของโครงการ จากนั้นจัดสรรงานแต่ละอย่างให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับแคมเปญ B2B ที่เกี่ยวข้องกับหลายทีม ซึ่งงานออกแบบ การเขียนเนื้อหา และการอนุมัติทั้งหมดต้องดำเนินไปในลำดับที่ถูกต้อง
4. สร้างสรรค์รูปแบบที่หลากหลายสำหรับการโปรโมทหลายช่องทาง
ภายในกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณสำหรับปฏิทินเนื้อหา B2B คุณควรนำไอเดียกลับมาใช้ใหม่ Brain จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้น เพียงป้อนกลยุทธ์เนื้อหา ไอเดีย หรือโพสต์บล็อกของคุณให้กับ Brain แล้วขอให้มันสร้างรูปแบบที่หลากหลายเพื่อนำไปใช้ซ้ำในช่องทางต่างๆ
ความท้าทายทั่วไปในการวางแผนเนื้อหา B2B และวิธีแก้ไข
แม้แต่ทีมการตลาดที่มีการจัดการที่ดีที่สุดก็ยังประสบปัญหาเมื่อวางแผนปฏิทินเนื้อหา B2B ของพวกเขา และมันย่อมเกิดขึ้นเมื่อคุณวางแผนสิ่งต่างๆ ในระดับที่ใหญ่ขึ้น
ข่าวดีก็คือว่าส่วนใหญ่ของพวกเขามีการแก้ไขที่ชัดเจนและสามารถทำได้
นี่คือปัญหาการวางแผนที่พบบ่อยที่สุด พร้อมวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์:
|ความท้าทาย
|คำตอบ
|มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมากเกินไปและไม่มีความสอดคล้องเพียงพอ
|เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มีการบันทึกไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และทำให้ทุกคนในทีมสามารถมองเห็นได้ ใช้ปฏิทินที่แชร์ได้และมีการประชุมทบทวนเป็นประจำเพื่อให้ลำดับความสำคัญสอดคล้องกัน และหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดตารางเวลาและการขัดแย้ง
|ปฏิทินที่อัดแน่นเกินไปหรือว่างเปล่า
|วางแผนแต่ละไตรมาสโดยเริ่มจากการกำหนดแคมเปญหลักก่อน จากนั้นเติมเต็มช่องว่างด้วยเนื้อหาที่ใช้งานได้ตลอด (evergreen content) กระจายโครงการที่ต้องใช้ความพยายามสูงไปยังเดือนต่างๆ เพื่อจัดการปริมาณงานและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้า
|ความเหนื่อยล้าจากเนื้อหาในกลุ่มเป้าหมาย
|หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลแก่ผู้ชมมากเกินไปด้วยหัวข้อหรือรูปแบบเดิม ๆ ใช้ข้อมูลการปฏิบัติการเพื่อตรวจจับการมีส่วนร่วมที่ลดลง จากนั้นปรับปรุงรูปแบบ, น้ำเสียง, หรือช่องทาง
|เนื้อหาที่ไม่เข้าถึงทุกขั้นตอนของช่องทางการตลาด
|ติดแท็กเนื้อหาทุกชิ้นตามขั้นตอนของช่องทางการขาย และตรวจสอบความครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังให้บริการในขั้นตอนการรับรู้ การพิจารณา และการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกัน
|ทรัพยากรจำกัดสำหรับการดำเนินการหลายช่องทาง
|นำเนื้อหาที่มีคุณค่าสูงมาใช้ใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย และวางแผนเวอร์ชันเฉพาะช่องทางล่วงหน้าเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมใช้งาน
รักษาเนื้อหา B2B ของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วย ClickUp
ปฏิทินเนื้อหา B2B ที่ยอดเยี่ยมคือระบบที่เชื่อมโยงความคิด, ผู้คน, และเป้าหมายเข้าด้วยกันเป็นภาพที่ชัดเจน. ยิ่งทีมของคุณมีความสอดคล้องกันมากเท่าใด การเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การเผยแพร่ก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น โดยไม่สูญเสียแรงขับเคลื่อน.
ClickUp มอบความชัดเจนนั้นให้กับคุณ มันรวบรวมแคมเปญ เอกสาร งาน และผลลัพธ์ของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถมองเห็นภาพรวมสำหรับทั้งปี ติดตามการทำงานในแต่ละวัน และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
ในที่สุดแล้ว ปฏิทินเนื้อหาจะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังมันแข็งแกร่งเท่านั้น สร้างกระบวนการนั้นด้วยความตั้งใจ ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน และคุณจะใช้เวลาในการจัดการความวุ่นวายน้อยลง และมีเวลามากขึ้นในการสร้างผลงานที่ส่งมอบผลลัพธ์ที่แท้จริง
