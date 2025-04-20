15 ตัวอย่างแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดและข้อสรุปสำคัญ

อินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งจิบเครื่องดื่มกระป๋องหน้ากล้อง วันถัดมา สินค้าหมดเกลี้ยง
นั่นไม่ใช่เวทมนตร์ แต่เป็นแคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลที่แข็งแกร่งที่กำลังดำเนินการอยู่
สิ่งที่เริ่มต้นจากการถ่ายเซลฟี่ที่มีสปอนเซอร์ได้พัฒนาไปสู่แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์เต็มรูปแบบที่สร้างผลลัพธ์อย่างจริงจัง ลองนึกถึงคอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างเองที่ท่วมท้นฟีดต่างๆ อินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และแบรนด์ที่ติดตามทุกคลิก ทุกความคิดเห็น และการแปลงเป็นลูกค้า
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง:อุตสาหกรรมการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 24 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของขนาดเมื่อสี่ปีที่แล้ว
แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความพยายามในการทำการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดนั้นสร้างขึ้นจากการตัดสินใจที่ชาญฉลาด เช่น การเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม การรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ และการสร้างเนื้อหาที่เข้ากับการเลื่อนดูของผู้ชมอย่างแท้จริง
จากแบรนด์ความงามอินดี้ไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ทุกคนต่างเข้าร่วมการแข่งขัน และคู่มือการเล่น? มันกำลังพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
พยายามไขรหัสการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์อยู่หรือเปล่า? นี่คือวิธีสร้างแคมเปญที่ไม่ใช่แค่เปิดตัว แต่จะกลายเป็นไวรัลอย่างแท้จริง:
- สังเกตสิ่งที่ได้ผลในทุกอุตสาหกรรม: พร้อมตัวอย่างการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่โดดเด่น 15 ตัวอย่างจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Fenty, Duolingo, Gymshark และ Apple
- สร้างแคมเปญที่ชาญฉลาดตั้งแต่วันแรก: ด้วยการเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดูเป็นธรรมชาติ—ไม่ใช่การจัดฉาก
- ก้าวข้ามการร่วมมือแบบครั้งเดียวจบ: ด้วยพันธมิตรระยะยาว เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง และการเล่าเรื่องที่นำโดยผู้สร้างสรรค์ ซึ่งผู้ชมไว้วางใจอย่างแท้จริง
- รักษาความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ของคุณให้พร้อมสำหรับอนาคต: ด้วยการปรับตัวตามเทรนด์ เช่น นาโนอินฟลูเอนเซอร์, คอนเทนต์ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน, และพฤติกรรมการค้นหาบนแพลตฟอร์ม
- จัดการทุกอย่างในที่เดียว: ด้วย ClickUp Tasks, มุมมองตาราง, เป้าหมาย, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด และ Brain ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกส่วนของกระบวนการแคมเปญของคุณ
วางแผน ติดตาม และขยายแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ให้สร้างผลกระทบที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยาวนาน
แคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลคืออะไร?
แคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพคือการร่วมมืออย่างรอบคอบระหว่างแบรนด์กับอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง
แคมเปญการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลเป็นวิธีที่แบรนด์ความงามทำให้บทเรียนแบบเรียลไทม์กลายเป็นกระแสได้ วิธีที่บริษัท SaaS เข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยผู้เชี่ยวชาญที่อธิบายอย่างละเอียด และวิธีที่สตาร์ทอัพฟิตเนสร่วมมือกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างกระแสก่อนเปิดตัว
นี่คือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นแคมเปญทั่วไป:
- กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน: ใครที่คุณพยายามจะเข้าถึง และพวกเขาอยู่มากที่สุดที่ไหน
- ประเภทของผู้สร้างเนื้อหาที่เหมาะสม: ไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลระดับมาโครเพื่อขยายการเข้าถึง หรือผู้มีอิทธิพลเฉพาะกลุ่มเพื่อสร้างความไว้วางใจ
- กลยุทธ์เนื้อหาที่เน้นแพลตฟอร์มเป็นสำคัญ: เนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ประเภทใดที่เหมาะกับช่องทางโซเชียลมีเดียแต่ละประเภท
- โครงสร้างแคมเปญที่แท้จริง: ไม่ใช่แค่โพสต์เดียว แต่เป็นชุดของความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ โพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน และการผสานเรื่องราว
- วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่สามารถวัดผลได้: ตั้งแต่การเพิ่มยอดขายไปจนถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์
แคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ได้พยายามแย่งพื้นที่ในฟีด แต่จะกลมกลืนและสร้างผลลัพธ์
เมื่อเนื้อหาของผู้สร้างมีความรู้สึกแท้จริงตามสไตล์ของพวกเขา และสอดคล้องกับคุณค่าของแบรนด์คุณ คุณกำลังโปรโมตแบรนด์ของคุณและสร้างความไว้วางใจ นั่นคือสิ่งที่ทำให้แคมเปญประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำ
แคมเปญอินฟลูเอนเซอร์บางแคมเปญกลายเป็นไวรัล บางแคมเปญกลับเงียบหายไป อะไรคือสิ่งที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างกัน? กลยุทธ์ที่เฉียบคม ผู้สร้างเนื้อหาที่เหมาะสม และคอนเทนต์ที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนโฆษณา นี่คือตัวอย่างแคมเปญการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามและทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้!
1. ดันกิน x ชาร์ลี ดี'เมลิโอ
เมื่อชาร์ลี ดี'เมลิโอ โพสต์เครื่องดื่มประจำของเธอจากดันกิ้นบน TikTok มันไม่ได้แค่เพิ่มยอดวิวเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การเพิ่มขึ้น 57% ของการดาวน์โหลดแอปในวันเปิดตัว และยอดขายโคลด์บรูว์เพิ่มขึ้น 20% เครื่องดื่มนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเดอะ ชาร์ลี และแฟนๆ ของเธอก็ตอบรับอย่างกระตือรือร้น
ทำไมถึงได้ผล?
- ผู้ติดตามของชาร์ลีเชื่อในความรักที่เธอมีต่อเครื่องดื่มนี้—มันไม่ได้รู้สึกเหมือนโฆษณา
- Dunkin' ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น โดยกระตุ้นให้แฟนๆ แชร์ออเดอร์ที่พวกเขาสั่งเอง
ข้อสรุปสำคัญ: หาผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ (หรือคนดังที่น่าเชื่อถือ) ที่มีผู้ติดตามซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำตามการกระทำและซื้อสินค้าที่พวกเขาแนะนำ จากนั้นให้ผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นเป็นผู้นำในการเล่าเรื่อง
2. 66 วันของ Gymshark: ท้าทายเปลี่ยนชีวิตคุณ
Gymshark ไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนอินฟลูเอนเซอร์ด้านฟิตเนสเท่านั้น แต่ยังมอบความท้าทายที่มีโครงสร้างให้กับพวกเขา ซึ่งชุมชนของพวกเขาสามารถเข้าร่วมได้ ผู้เข้าร่วมมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเวลา 66 วัน ติดตามความก้าวหน้า และแบ่งปันความคืบหน้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
ทำไมถึงได้ผล?
- มันไม่ใช่แค่เรื่องอุปกรณ์ แต่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์
- แง่มุมของชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์และความภักดีต่อแบรนด์สูง
ประเด็นสำคัญ: แคมเปญที่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนในตัวจะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในระยะยาว ไม่ใช่แค่การคลิกเพียงครั้งเดียว และในที่นี้ งานและภาพลักษณ์สาธารณะของผู้เข้าร่วม/ผู้มีอิทธิพลในแคมเปญนี้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของ Gymshark อย่างมาก
3. #DWPickoftheDay ของ Daniel Wellington: จากศูนย์สู่การเป็นแฟชั่นไอคอนระดับโลก
ในระยะแรกเริ่ม Daniel Wellington ไม่มีงบประมาณสำหรับการจ้างดาราหรือคนดังมาโฆษณา แต่พวกเขามีไอเดียที่ชาญฉลาด แทนที่จะไล่ตามคนดังระดับ A-list พวกเขาเลือกที่จะมอบนาฬิกาดีไซน์มินิมอลให้กับเหล่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มีสไตล์อินสตาแกรมที่เรียบหรู
ขอเพียงอย่างเดียว? โพสต์ภาพที่จัดสไตล์พร้อมแฮชแท็ก#DWPickoftheDayและแท็กแบรนด์
ภายในไม่กี่เดือน ฟีดโซเชียลก็เต็มไปด้วยเนื้อหาของ DW ไม่ใช่โฆษณา แต่เป็นภาพที่ดูเป็นธรรมชาติราวกับแรงบันดาลใจด้านแฟชั่น
ทำไมถึงได้ผล?
- มันสร้างหลักฐานทางสังคมในระดับใหญ่: ผู้คนนับพันที่สวมใส่นาฬิกาจริงทำให้ดูเหมือนเป็นนาฬิกาที่ควรค่าแก่การครอบครอง
- โครงการนี้เชิญชวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์: อินฟลูเอนเซอร์สามารถนำผลิตภัณฑ์มาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตนเอง ไม่ใช่บทของใครอื่น
- มันทำให้การมองเห็นกลายเป็นเกม: ผู้ติดตามมีความปรารถนาที่จะได้รับการแนะนำบนหน้าของ DW ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงแบบออร์แกนิก
ประเด็นสำคัญ: แคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่แข็งแกร่งไม่จำเป็นต้องมีใบหน้าของคนดัง สิ่งที่ต้องการคือความสวยงามที่ชัดเจนการเข้าถึงที่สามารถขยายได้ และเหตุผลที่ทำให้ผู้สร้างเนื้อหา (และผู้ชม) ให้ความสนใจ
4. แคมเปญเปิดตัวที่ครอบคลุมของ Fenty Beauty
Fenty ไม่ได้เปิดตัวโฆษณา พวกเขาส่งมอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ที่หลากหลายทั้งในเรื่องของสีผิวและสไตล์เนื้อหา ผู้สร้างเหล่านี้โพสต์ทุกอย่างตั้งแต่การสอนไปจนถึงรีวิวแบบไม่กรอง โดยเฉพาะในเงื่อนไขของพวกเขาเอง
ทำไมถึงได้ผล?
- เนื้อหาที่แท้จริงทำลายการรับรู้ถึงอคติ
- มันทำให้เฟนตี้กลายเป็นแบรนด์ที่ครอบคลุมและแท้จริงอย่างรวดเร็ว
ข้อสรุปสำคัญ: หากแบรนด์ของคุณให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วม ให้สะท้อนให้เห็นในผู้สร้างสรรค์ที่คุณร่วมงานด้วย
5. ความร่วมมือระยะยาวของผู้สร้างเนื้อหาของ HelloFresh
HelloFreshไม่ได้ไล่ตามกระแสไวรัล แต่พวกเขาสร้างพันธมิตรที่มั่นคงกับยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์บนอินสตาแกรมที่เข้ากับบรรยากาศของแบรนด์อย่างเป็นธรรมชาติ ชื่อและโค้ดส่วนลดของพวกเขาค่อยๆ กลายเป็นที่รู้จักและคุ้นเคย ส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและการเปลี่ยนเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น
ทำไมถึงได้ผล?
- การซ้ำทำให้เกิดการจดจำ
- ผู้ชมคุ้นเคยกับการเห็นแบรนด์ในบริบทที่เข้าใจได้และในชีวิตประจำวัน
ประเด็นสำคัญ: ความร่วมมือระยะยาวกับอินฟลูเอนเซอร์ให้ความรู้สึกจริงใจมากกว่าและมักมีประสิทธิภาพมากกว่าแคมเปญแบบครั้งเดียว
6. Glossier: เปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์
Glossier สร้างแบรนด์ความงามและขบวนการเคลื่อนไหวขึ้นมา ด้วยการนำบล็อกInto the Gloss มาใช้ แบรนด์ได้เชิญชวนผู้ใช้ทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ก่อนที่สินค้าจะเปิดตัว จากนั้นจึงมอบเวทีบนโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้าจริง ไม่ใช่แค่ผู้มีอิทธิพลเท่านั้น
แฟน ๆ ไม่ได้แค่ซื้อเครื่องสำอางเท่านั้น พวกเขายังสร้างมันขึ้นมาและบอกต่อทุกคนเกี่ยวกับมันด้วย
ทำไมถึงได้ผล?
- ความคิดเห็นจากลูกค้าได้ช่วยกำหนดรูปแบบของสายผลิตภัณฑ์ สร้างความภักดีและกระแสตอบรับที่ดีแม้กระทั่งก่อนการเปิดตัว
- ผู้ใช้จริงสร้างเนื้อหาจำนวนมากที่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น
- การบอกต่อแบบปากต่อปากให้ความรู้สึกจริงใจ เพราะเป็นลูกค้าที่กลายมาเป็นผู้สนับสนุน
ข้อสรุปสำคัญ: ผู้มีอิทธิพลที่ทรงพลังที่สุดของคุณอาจจะเป็นลูกค้าของคุณอยู่แล้ว มอบเวทีให้พวกเขาและปล่อยให้พวกเขาเป็นผู้นำ
7. แคมเปญ "แชร์โค้ก" ของโคคา-โคล่า
โคคา-โคล่าได้เปลี่ยนโลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของตนเป็นสิ่งที่ส่วนตัวมากขึ้น คือ ชื่อของคุณแคมเปญ "แชร์โคคา-โคล่า"ได้พิมพ์ชื่อที่ได้รับความนิยมบนขวด ส่งเสริมให้แฟน ๆ ค้นหา แชร์ และโพสต์ชื่อเหล่านั้น แคมเปญนี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนสินค้าคลาสสิกให้กลายเป็นเนื้อหาที่ส่วนตัว
ทำไมถึงได้ผล?
- การปรับให้เข้ากับบุคคลทำให้ผลิตภัณฑ์รู้สึกมีความเกี่ยวข้องทางอารมณ์
- แฟนๆ แชร์ขวดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมชาติผ่าน Instagram และ Facebook ช่วยขยายการเข้าถึง
- แคมเปญนี้สร้างช่วงเวลาที่คุ้มค่าแก่การบันทึกและแท็ก
ประเด็นสำคัญ: การปรับให้เข้ากับบุคคลเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่แบ่งปันได้ หากผู้คนเห็นตัวเองในนั้น พวกเขาจะแบ่งปันมัน
8. แคมเปญ "Live There" ของ Airbnb
Airbnb ต้องการให้นักเดินทางหลีกเลี่ยงกับดักนักท่องเที่ยวและ "ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น" ดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาการเดินทางและอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่นเพื่อเน้นย้ำสถานที่ลับและประสบการณ์ที่แท้จริง ข้อความคือ? อย่าเพียงแค่พักที่ไหนสักแห่ง แต่จงเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่น
ทำไมถึงได้ผล?
- อินฟลูเอนเซอร์นำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นแทนการโปรโมตที่ดูสมบูรณ์แบบ
- แคมเปญสร้างความไว้วางใจโดยการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับคุณค่าของนักเดินทาง ความแท้จริง และการเชื่อมต่อ
- มันจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนไปเยือน ซึ่งช่วยขยายความน่าสนใจของ Airbnb
ประเด็นสำคัญ: การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์คือการใช้ชีวิตที่พวกเขาเปิดโอกาสให้เข้าถึง
9. ASOS Insiders: อินฟลูเอนเซอร์ภายในองค์กร
แทนที่จะไล่ตามผู้มีอิทธิพลภายนอก ASOS ได้สร้างASOS Insiders ขึ้นมา ซึ่งเป็นพนักงานจริงและไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่โพสต์ชุดแต่งตัวประจำวัน เคล็ดลับการแต่งตัว และลิงก์สินค้าบน Instagram สร้างฟีดที่ทั้งช้อปปิ้งได้และเข้าถึงง่าย
ทำไมถึงได้ผล?
- ASOS สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้สร้างสรรค์เนื้อหา เปลี่ยนพนักงานให้กลายเป็นเสียงที่แท้จริงของแบรนด์
- แต่ละคนในกลุ่ม Insider มีช่องทางเฉพาะและกลุ่มผู้ชมของตนเอง ขยายการเข้าถึงไปยังกลุ่มประชากรที่หลากหลาย
- ลิงก์ช้อปปิ้งช่วยเพิ่มยอดขายโดยตรงจากเนื้อหา
ประเด็นสำคัญ: การสร้างโปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์ภายในองค์กรช่วยให้คุณมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์และมีความรู้สึกส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง
10. แคมเปญ #MeetAnOwner ของ Subaru
ซูบารุพลิกบทบาทด้วยการให้เจ้าของรถเป็นดาวเด่น ผ่านแคมเปญ #MeetAnOwner พวกเขาได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์สายผจญภัยและครีเอทีฟที่ใช้รถซูบารุจริง ๆ โดยถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางบนท้องถนน การปีนเขา และช่วงเวลาในชีวิตจริงหลังพวงมาลัย
ทำไมถึงได้ผล?
- อินฟลูเอนเซอร์เป็นแฟนพันธุ์แท้ของซูบารุ ไม่ใช่แค่ผู้โปรโมทที่ได้รับค่าจ้าง
- เนื้อหาที่เน้นไลฟ์สไตล์สอดคล้องกับกลุ่มผู้ชมของ Subaru ที่รักกิจกรรมกลางแจ้งและมีค่านิยมที่ชัดเจน
- UGC ช่วยเพิ่มความเกี่ยวข้องและความไว้วางใจบนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ
ข้อสรุปสำคัญ: อย่าเพียงแค่ขายสินค้า แต่จงขายไลฟ์สไตล์ที่มาพร้อมกับมัน โดยใช้คนที่ใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วเป็นตัวแทน
11. กลยุทธ์ TikTok ที่ไม่ธรรมดาของ Duolingo
Duolingo ไม่ได้เล่นแบบปลอดภัยบน TikTok แต่กลับให้มาสคอตนกฮูกสีเขียวของพวกเขาเข้าไปในเนื้อหาที่วุ่นวายและรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งล้อเลียนพฤติกรรมของแบรนด์ และผู้ติดตามก็ชื่นชอบอย่างมาก Duolingo จับคู่ผู้จัดการโซเชียลภายในกับเสียงที่กำลังเป็นกระแส อารมณ์ขันบนอินเทอร์เน็ต และการตอบกลับที่ฉลาดหลักแหลม ซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างการตลาดและมีมเลือนลาง
ทำไมถึงได้ผล?
- มันไม่รู้สึกเหมือนการตลาด แต่มันรู้สึกเหมือนการบันเทิงมากกว่า
- เนื้อหาของ Duolingo ได้ส่งเสริม เข้ากับ ภาษาของแพลตฟอร์ม ไม่ใช่ต่อต้านมัน
- มาสคอตของพวกเขาได้กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงบน TikTok ไม่ใช่แค่โลโก้
ประเด็นสำคัญ: บางครั้ง อินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดก็คือตัวตนของแบรนด์คุณเอง หากคุณมอบเสียงที่โดดเด่นและดึงดูดความสนใจให้มัน
12. #GuacDance ของ Chipotle
เพื่อเฉลิมฉลองวันอะโวคาโดแห่งชาติ Chipotle ได้เปิดตัวแคมเปญ TikTok เชิญชวนแฟนๆ โชว์ "GuacDance"สุดเจ๋งโดยใช้เสียงที่กำลังเป็นกระแส ด้วยผู้สร้างคอนเทนต์ชื่อดังอย่าง Brent Rivera และ Loren Gray ที่ร่วมเปิดแคมเปญนี้ แฮชแท็กก็กลายเป็นกระแสไวรัลทันที และยอดสั่งซื้อออนไลน์ก็พุ่งสูงตามไปด้วย
ทำไมถึงได้ผล?
- ความท้าทายนั้นง่าย สนุก และออกแบบมาเพื่อไวรัล
- ผู้สร้างเนื้อหาระดับท็อปเป็นผู้จุดประกายเทรนด์ สร้างแรงดึงดูดในระยะเริ่มต้นอย่างมหาศาล
- มันเชื่อมโยงโดยตรงกับการส่งเสริมการขาย: กัวคาโมเล่ฟรีสำหรับทุกการสั่งซื้อทางดิจิทัล
ประเด็นสำคัญ: ผสานพลังของอินฟลูเอนเซอร์เข้ากับความท้าทายเฉพาะแพลตฟอร์มเพื่อสร้างกระแสไวรัล และ ยอดขายพุ่งสูง
13. แนวทาง Instagram แบบมินิมอลที่นำโดย UGC ของ Zara
ซาร่าไม่ได้พึ่งพาผู้มีอิทธิพลแบบดั้งเดิมหรือโพสต์อะไรมากมายด้วยตัวเอง แต่พวกเขาสร้างระบบนิเวศบนอินสตาแกรมที่โพสต์แบรนด์ให้น้อยที่สุดเพื่อให้เนื้อหาที่ผู้ใช้คัดสรรมาเองได้โดดเด่น
แคมเปญแฮชแท็กของพวกเขา เช่น #DearZara และ #ZaraStyle ส่งเสริมการโพสต์ภาพที่มีสไตล์แบบบรรณาธิการและเน้นความสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับบรรยากาศหรูหราแต่เข้าถึงได้ของแบรนด์
ทำไมถึงได้ผล?
- กลยุทธ์ความถี่ต่ำและการคัดสรรอย่างพิถีพิถันทำให้แต่ละโพสต์รู้สึกพรีเมียม
- ฟีดของพวกเขาเริ่มกลายเป็นแรงบันดาลใจและสามารถทำได้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยาก
- UGC กลายเป็นตัวขับเคลื่อนการค้นพบหลักผ่านการเลียนแบบสไตล์
ประเด็นสำคัญ: คุณไม่จำเป็นต้องมีอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเสมอไป บางครั้งแคมเปญที่ทรงพลังที่สุดของคุณคือการคัดสรรสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ
14. แคมเปญ #ShotOniPhone ของ Apple
แอปเปิลเปลี่ยนลูกค้าทุกคนให้กลายเป็นทูตของแบรนด์ด้วยแคมเปญ #ShotOniPhone แทนที่จะเน้นสเปกทางเทคนิค แบรนด์ได้นำเสนอภาพถ่ายและวิดีโอจริงที่ถ่ายโดยผู้ใช้จากทั่วโลก จากนั้นนำไปแสดงบนป้ายโฆษณาทั่วโลก, อินสตาแกรมรีล, และการเปิดตัวสินค้า
มีภาพถ่ายมากกว่า 27 ล้านภาพที่ถูกติดแท็กด้วย #ShotOniPhone จนถึงปัจจุบัน
ทำไมถึงได้ผล?
- มันเฉลิมฉลองสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่โทรศัพท์สามารถทำได้
- การนำเสนอเนื้อหาจริงทำให้แคมเปญดูน่าประทับใจ ไม่เหมือนการจัดฉาก
- มันจุดประกายให้เกิดชุมชนของผู้สร้างสรรค์ที่ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
ประเด็นสำคัญ: UGC ในระดับที่กว้างขวางกลายเป็นอิทธิพลเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณให้ผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องการแสดงออก
15. Sephora Squad: กลุ่มผู้สร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ
แทนที่จะสร้างความร่วมมือแบบรวดเร็ว เซโฟราได้สร้างSephora Squad โปรแกรมอินฟลูเอนเซอร์ที่ดำเนินไปตลอดทั้งปี ซึ่งผสมผสานระหว่างผู้สร้างคอนเทนต์ที่มีชื่อเสียงกับผู้มีความสามารถที่กำลังเติบโต สมาชิกจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์ก่อนใคร ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานต่างๆ และมีโอกาสมีส่วนร่วมในการกำหนดแคมเปญ สร้างระบบนิเวศของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความร่วมมือกันมากขึ้น
ทำไมถึงได้ผล?
- ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระยะยาวมากกว่าเนื้อหาเชิงธุรกรรม
- ผู้สร้างสรรค์ได้ลงทุนทางอารมณ์ในวิวัฒนาการของแบรนด์
- การผสมผสานระหว่างผู้มีอิทธิพลระดับจุลภาคและมหภาคสร้างการเข้าถึงและความน่าเชื่อถือเฉพาะกลุ่ม
ประเด็นสำคัญ: สร้างความสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่แคมเปญ ทีมระยะยาวสามารถสร้างความภักดี การเล่าเรื่องที่ลึกซึ้ง และวงจรเนื้อหาที่หมุนเวียนได้
วิธีวางแผนแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ของคุณเอง
แคมเปญที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ข้อความแรกไปจนถึงรายงานสรุปในแดชบอร์ดสุดท้าย และหากคุณเพิ่งเห็นสิ่งที่ได้ผลในโลกแห่งความเป็นจริง นี่คือที่ที่คุณจะทำให้มันได้ผลสำหรับของคุณเอง
มาแยกแยะออกเป็นสี่ส่วนกันเถอะ โดยเริ่มจากสิ่งที่แบรนด์ส่วนใหญ่ทำผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้น นั่นคือการเลือกผู้สร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1: การระบุผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมสำหรับแบรนด์ของคุณ
อย่าไล่ตามจำนวนผู้ติดตาม แต่ควรมุ่งเน้นที่ความเหมาะสม ผู้สร้างเนื้อหาอาจมีผู้ติดตามนับล้านคน แต่ก็ยังพลาดกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ อินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมคือคนที่เนื้อหา น้ำเสียง และค่านิยมสอดคล้องกับสิ่งที่แบรนด์ของคุณยึดถือ และเป็นที่ไว้วางใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณจริงๆ
นี่คือวิธีที่จะทำให้การจับคู่ถูกต้อง:
- กำหนดบุคลิกของอินฟลูเอนเซอร์ของคุณ: คิดถึงไมโครอินฟลูเอนเซอร์สำหรับความน่าเชื่อถือในกลุ่มเฉพาะ, เมกะอินฟลูเอนเซอร์สำหรับการเข้าถึง, และพนักงานหรือลูกค้าเพื่อความน่าเชื่อถือ
- วิเคราะห์กลุ่มผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์: ใครเป็นผู้ติดตามพวกเขา? เนื้อหาประเภทใดได้รับการมีส่วนร่วมมากที่สุด? ผู้ติดตามของพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าหรือเป็นเพียงแฟนคลับที่ติดตามเฉยๆ?
- ตรวจสอบความสอดคล้องของแบรนด์: โพสต์ของพวกเขาสะท้อนถึงค่านิยม ความสวยงาม หรือโทนเสียงของแบรนด์คุณอยู่แล้วหรือไม่?
- เก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในฐานข้อมูลที่เหมาะสม: มุมมองตารางของ ClickUp จะช่วยคุณสร้างและจัดเรียงรายชื่อผู้มีอิทธิพลตามหมวดหมู่ ขนาดผู้ชม อัตราการมีส่วนร่วม และอุตสาหกรรม
ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดเป้าหมายแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ก่อนที่คุณจะเริ่มแคมเปญ ควรรู้ว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร คุณต้องการเพิ่มยอดขาย ดึงดูดการเข้าชมเว็บไซต์ หรือเพิ่มการรับรู้แบรนด์? หากคำตอบของคุณคือ "ทั้งหมดที่กล่าวมา" ถึงเวลาแล้วที่ควรจำกัดเป้าหมายให้แคบลง
แคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดได้รับการนำทางโดยเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเริ่มต้นจากการกำหนดสิ่งที่คุณกำลังวัดและเหตุผลว่าทำไม
นี่คือวิธีการตั้งเป้าหมายที่ชาญฉลาด:
- เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ชัดเจน: การสร้างการรับรู้, การมีส่วนร่วม, การเปลี่ยนแปลง—เลือกหนึ่งเป้าหมายหลักและสร้างส่วนที่เหลือให้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้น
- ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เหมาะสม: จำนวนการเข้าชม, การบันทึก, การคลิก, การปัดขึ้น, การแลกโค้ด, หรืออะไรก็ตามที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญของคุณ
- ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นจริง: แคมเปญที่ผ่านมา, ค่าเฉลี่ยของคู่แข่ง, หรือแนวโน้มเฉพาะของแพลตฟอร์ม
เพื่อให้สามารถติดตามทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์ ทีมมักจะสร้างแดชบอร์ดแคมเปญโดยใช้ClickUp Goalsสำหรับเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และClickUp Dashboardsสำหรับการติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ของผู้มีอิทธิพลและแพลตฟอร์มต่าง ๆ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนและการอัปเดตอัตโนมัติได้ด้วยClickUp Automations ทำให้ความคืบหน้าไม่หลุดรอดสายตา
คุณไม่ต้องการสเปรดชีตที่ยุ่งยากหลายสิบฉบับให้ต้องคอยจัดให้สอดคล้องกัน คุณเพียงแค่ต้องการโครงสร้างที่เหมาะสม เป้าหมายที่สอดคล้องกับธุรกิจ และเครื่องมือที่แสดงตัวเลขสำคัญเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้
ขั้นตอนที่ 3: การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและแท้จริงผ่านการร่วมมือ
คุณไม่สามารถเสแสร้งสร้างความเชื่อมโยงได้ และคุณไม่สามารถคาดหวังผลลัพธ์จากการคัดลอกและวางแคปชั่นได้ เนื้อหาอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดให้ความรู้สึกจริงเพราะมันหยั่งรากในเสียงของผู้สร้าง ถูกปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณ และส่งมอบด้วยพลังงานที่ทำให้ผู้คนหยุดเลื่อนดู
นี่คือวิธีการเดินทางไปที่นั่น:
- ให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่แท้จริง: ให้ผู้สร้างสรรค์ได้พูดในภาษาของตัวเอง บทพูดที่เขียนไว้อาจรู้สึกปลอดภัยแต่ไม่ค่อยได้ผล
- ส่งเสริมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น: รีวิว, ปฏิกิริยา, บทแนะนำ, ทุกฟอร์แมตที่ดูเป็นธรรมชาติและกลมกลืนกับฟีด
- ข้ามรูปแบบ: ผสานโพสต์ในโซเชียลมีเดีย เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และแม้กระทั่งการเข้าควบคุมบัญชี เพื่อครอบคลุมทุกมุมมอง
- รักษาความร่วมมือให้เปิดกว้าง: ให้แนวทางที่ชัดเจน ไม่ใช่ข้อจำกัด ให้อิสระในการสร้างสรรค์โดยมีโครงสร้างแคมเปญที่ชัดเจน
ก่อนที่สิ่งใดจะเผยแพร่สู่สาธารณะ ไอเดียต้องได้รับการวางรากฐานอย่างมั่นคงClickUp Brainช่วยคุณสร้างรากฐานนั้นได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์คู่ใจสำหรับทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นบรีฟ โพสต์ หรือการนำเสนอ ตั้งแต่การสร้างไอเดียเนื้อหา การเขียนคำบรรยายใหม่ ไปจนถึงการปรับแต่งโทนและโครงสร้างให้เหมาะสม
เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดอย่างถ่องแท้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกำหนดแผนให้ชัดเจนเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้ทีมการตลาดสามารถกำหนดเวลาโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ ติดตามกำหนดเวลา และจัดแคมเปญให้สอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม โดยไม่สูญเสียแรงผลักดัน
ทำไมถึงได้ผล:
- รวมตารางการโพสต์ของผู้สร้างทุกคนไว้ในที่เดียว
- นำเสนอไทม์ไลน์แบบภาพสำหรับการติดตามกำหนดเวลาอย่างรวดเร็ว
- ช่วยให้ทีมมอบหมายความรับผิดชอบและปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต้องการสรุปข้อมูลให้กับอินฟลูเอนเซอร์ของคุณหรือจัดโครงสร้างการไหลของเนื้อหาใช่ไหม?แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpและแม่แบบการเขียนเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสามารถประสานงานกันในเรื่องหัวข้อ, โทนเสียง, และการสื่อสารได้โดยไม่ต้องกลับไปกลับมา สำหรับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว, การให้ข้อเสนอแนะ, หรือการแก้ไขในนาทีสุดท้าย,ClickUp Chatช่วยให้ทีมและผู้ร่วมงานของคุณอยู่ในความสอดคล้องกัน
ขั้นตอนที่ 4: การติดตามและวิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญ
หากคุณวัดผลเพียงแค่จำนวนไลก์และความคิดเห็น คุณกำลังพลาดภาพรวมทั้งหมด แคมเปญที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จในเบื้องต้น อาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่คาดไว้เมื่อพิจารณาในระยะยาวหรือในขั้นตอนถัดไปของกระบวนการ
เพื่อที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล คุณจำเป็นต้องมีการติดตามข้อมูลที่เป็นระบบและวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับที่รัดกุม
นี่คือวิธีทำให้การวิเคราะห์หลังแคมเปญมีประโยชน์จริง:
- ก้าวข้ามตัวชี้วัดที่ไร้สาระ: ติดตามตัวชี้วัดที่ลึกซึ้งกว่า เช่น การบันทึก การแชร์ เวลาการรับชม การเลื่อนขึ้น และการส่งข้อความส่วนตัว เพื่อวัดการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียที่แท้จริง
- เปรียบเทียบกับเป้าหมายแคมเปญเริ่มต้น: คุณบรรลุ KPI ที่ตั้งไว้หรือไม่? มีสิ่งใดที่น่าประหลาดใจที่ควรนำไปใช้ซ้ำหรือไม่?
- จับข้อมูลเชิงลึกระดับผู้สร้าง: ใครทำผลงานได้ดีที่สุดตามแพลตฟอร์ม รูปแบบโพสต์ หรือการตอบสนองของผู้ชม? เนื้อหาของอินฟลูเอนเซอร์ประเภทใดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง?
ClickUp ทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นโดยการรวมทุกอย่างไว้ในมุมมองเดียว ทีมใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโพสต์ข้ามแพลตฟอร์มและผู้สร้างโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
คุณยังสามารถแยกย่อยงานตรวจสอบและกำหนดขั้นตอนถัดไปผ่านClickUp Tasks เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันในเรื่องการติดตามหรือปรับเปลี่ยนได้ และหากคุณกำลังขยายหรือวางแผนแคมเปญในอนาคต ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกด้วย
บทเรียนที่ได้คือ? คุณไม่ได้แค่ทำแคมเปญ คุณเรียนรู้จากมัน และจากนั้นคุณสร้างสิ่งที่คมชัดขึ้นในครั้งต่อไป
แนวโน้มการตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลและการคาดการณ์อนาคต
แคมเปญที่ดีที่สุดไม่ได้รู้สึกเหมือนแคมเปญอีกต่อไปแล้ว พวกมันรู้สึกเหมือนวัฒนธรรม และนั่นคือทิศทางที่การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลกำลังมุ่งหน้าไป: ออกจากกรอบ เข้าสู่กลุ่มแชท และนำโดยผู้สร้างสรรค์ที่ไม่เคยเรียกตัวเองว่าผู้มีอิทธิพล
นี่คือที่ที่แบรนด์ฉลาดกำลังเล่นอยู่แล้ว:
- ผู้สร้างคอนเทนต์ขนาดเล็ก ผลกระทบมหาศาล: นาโนและไมโครอินฟลูเอนเซอร์กำลังประสบความสำเร็จในพื้นที่ที่แบรนด์ใหญ่ล้มเหลว คอนเทนต์ของพวกเขารู้สึกจริงใจ อินบ็อกซ์ได้รับการตอบกลับ และผู้ติดตามใส่ใจ แบรนด์ที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) มากกว่าตัวเลขยอดไลก์หรือฟอลโลเวอร์ กำลังหันไปหาอินฟลูเอนเซอร์ขนาดเล็ก ไม่ใช่ขนาดใหญ่
- ไม่มีความร่วมมือแบบทำครั้งเดียวจบอีกต่อไป: โพสต์สปอนเซอร์แบบทำแล้วหนีกำลังเลือนหายไป แล้วอะไรที่ยังได้ผล? ซีรีส์โดยครีเอเตอร์, ทีมแอมบาสเดอร์ และพันธมิตรระยะยาวที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นมิตรภาพมากกว่าการตลาดในที่สาธารณะ
- จากเรียบหรูสู่ความเป็นตัวตน: การตัดต่อแบบเงางามกำลังหมดความนิยม เรื่องราวที่ดิบๆ ตรงไปตรงมา มีมที่ดูวุ่นวาย และครีเอเตอร์ที่แบ่งปันทุกอย่างในวิดีโอ 2 นาที? นั่นแหละที่กำลังได้รับการบันทึก แชร์ และซื้อ คนซื้อจากคนที่รู้สึกเหมือนพวกเขา ไม่ใช่แบรนด์ที่ดูสมบูรณ์แบบ
- ผู้สร้างเป็นผลลัพธ์การค้นหา: TikTok กำลังจะเข้ามาแทนที่ Google ในการค้นหาผลิตภัณฑ์ นั่นหมายความว่าคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้มีไว้แค่ในฟีดเท่านั้น แต่ยังเป็นกลยุทธ์ SEO ของคุณอีกด้วย ให้ความรู้ รีวิว อธิบาย ทำซ้ำ
- เรื่องจริงเกิดขึ้นใน DM: Reddit, Telegram, Discord และแม้แต่แชทกลุ่ม—นี่คือที่ที่อิทธิพลอยู่ตอนนี้ มันไม่สามารถติดตามได้ทั้งหมด แต่เป็นที่ที่ความไว้วางใจ (และการซื้อ) เกิดขึ้นโดยไม่มีใครกด "ถูกใจ"
การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้กำลังจะตาย มันแค่กำลังเติบโตขึ้นเท่านั้น และแบรนด์ที่ยอมติดตามกลุ่มเป้าหมายแทนที่จะยึดติดกับอัลกอริทึม จะเป็นผู้ชนะในสิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือ ความสนใจ ความไว้วางใจ และความภักดี
ถึงเวลาของคุณแล้วที่จะสร้างบางสิ่งที่หยุดสายตา
แคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ที่สามารถนำการสนทนาได้ ไม่ว่าคุณจะร่วมมือกับไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือสร้างโปรแกรมครีเอเตอร์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม: การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงซึ่งช่วยขยายความพยายามทางการตลาดของแบรนด์คุณและขับเคลื่อนผลลัพธ์
ตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่าอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ ถึงเวลาที่จะนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปปฏิบัติจริง เมื่อได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เหมาะสม ข้อความที่ชัดเจน และกลยุทธ์การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพ แคมเปญถัดไปของคุณจะไม่เพียงแค่ประสบความสำเร็จ แต่ยังสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนอีกด้วย
ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ จัดการกระบวนการทำงานของผู้สร้างเนื้อหา และเปิดตัวแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง