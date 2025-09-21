การตลาดแบบเฉพาะบุคคลคืออะไร? กลยุทธ์ ตัวอย่าง และเครื่องมือ

ภาพยนตร์ที่ Netflix แนะนำ, สินค้าที่ Amazon เสนอ, H&M แนะนำขนาดตามการซื้อที่ผ่านมา, โค้กพิมพ์ชื่อบนกระป๋อง, และรายงานสรุปสิ้นปีของ Spotify. สิ่งเหล่านี้มีอะไรเหมือนกันบ้าง?
พวกเขาเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของการที่การตลาดแบบเฉพาะบุคคลเปลี่ยนการโต้ตอบในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำของแบรนด์
การตลาดเป็นปัจจัยสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้สำหรับความสำเร็จของบริษัท แต่เนื่องจากทุกแบรนด์ต่างรู้เคล็ดลับความสำเร็จ การแข่งขันจึงเข้มข้น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ แบรนด์จำเป็นต้องมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถเริ่มใช้การปรับแต่งการตลาดให้เหมาะกับบุคคลในความพยายามประจำวันของคุณเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยง Chewy ให้ความสำคัญกับการตลาดแบบเฉพาะบุคคลอย่างจริงจัง เมื่อลูกค้าหยุดสั่งซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง ทีมจะตรวจสอบและพบว่าสัตว์เลี้ยงได้เสียชีวิตแล้ว ในกรณีเช่นนี้ Chewyมักจะส่งข้อความแสดงความเสียใจที่เขียนด้วยลายมือหรือแม้แต่ส่งดอกไม้ไปให้
การตลาดแบบเฉพาะบุคคลคืออะไร?
การตลาดแบบเฉพาะบุคคลเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ข้อมูลลูกค้าและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อกำหนดเป้าหมายหรือกำหนดเป้าหมายใหม่ให้กับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหา ข้อเสนอ หรือประสบการณ์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแต่ละบุคคล
กลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างประสบความสำเร็จทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนกับว่าข้อความของแบรนด์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ ซึ่งนำไปสู่ความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
นั่นคือเหตุผลที่การตลาดแบบเฉพาะบุคคลจึงเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
💡 เคล็ดลับที่เป็นมิตร: ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและยาวนานขึ้นหรือไม่?การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้าจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการเดินทางโดยใช้กลยุทธ์ที่อิงตามข้อมูลซึ่งสามารถขยายผลได้จริง
ทำไมการปรับแต่งการตลาดจึงมีความสำคัญ
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สตาร์บัคส์มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้โดยการนำการปรับแต่งเฉพาะบุคคลมาใช้
แทนที่จะสร้างแค่แอปสั่งอาหารผ่านมือถือ สตาร์บัคส์ได้สร้างสิ่งที่รู้สึกเหมือนมีบาริสต้าส่วนตัวอยู่ในกระเป๋าของคุณ ด้วยการใช้ประวัติการซื้อ ความชอบในเครื่องดื่ม และข้อมูลลูกค้า แอปจะแนะนำเครื่องดื่มที่คุณน่าจะชอบทันทีที่คุณต้องการ
จากนั้นพวกเขาก็ทำให้ประสบการณ์นี้กลายเป็นเกมด้วย "ความท้าทายดาว" เปลี่ยนความภักดีให้กลายเป็นเกมที่ให้รางวัล การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการใช้เกมเป็นเครื่องมือนี้ ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก
ความพยายามได้ผลแล้ว ขณะนี้แอปมีส่วนทำให้ยอดขายของสตาร์บัคส์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 31% แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้อ
การปรับการตลาดให้เข้ากับบุคคลยังช่วยลดแรงกดดันจากการต้องไล่ตามลูกค้าใหม่ตลอดเวลา เมื่อคุณนำเสนอการตลาดที่เกี่ยวข้องและปรับให้เข้ากับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว มันจะสร้าง แรงดึงดูดตามธรรมชาติสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ ด้วยเช่นกัน
ในความเป็นจริง, McKinsey รายงานว่า การปรับให้เข้ากับบุคคลสามารถบรรลุประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าสูงสุดถึง 50%
- เพิ่มรายได้จากลิฟต์ 5%–15%
- เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด 10%–30%
💡คำแนะนำที่เป็นมิตร: เริ่มต้นสร้างแคมเปญที่ชาญฉลาดขึ้นด้วยการกำหนดว่าคุณกำลังขายให้กับใครจริงๆ หนังสือ"Mastering Marketing ICP: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับนักการตลาด B2B" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่มุ่งเน้นและมีผลกระทบสูงซึ่งจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง
ประโยชน์ของการตลาดแบบเฉพาะบุคคล
ความภักดีของลูกค้าในระยะยาวเป็นผลมาจากการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล ซึ่งยังสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมได้อีกด้วย นี่คือข้อดีบางประการของการทดลองทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคล:
- ✅ ลดการใช้จ่ายที่สูญเปล่าด้วยการมุ่งเป้าไปที่ กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาด (ROI)
- ✅ เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, และอีเมล โดยการ ให้บริการเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจแบบเรียลไทม์
- ✅ ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายสำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีแนวโน้มจะกลับมาซื้อซ้ำ
- ✅ เพิ่มการรักษาลูกค้าและกระตุ้นการซื้อซ้ำผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ปรับให้เหมาะสม
ประเภทของการปรับแต่งทางการตลาด (พร้อมตัวอย่าง)
88% ของผู้ซื้อสินค้าบอกว่าประสบการณ์สำคัญพอๆ กับตัวสินค้าเอง. การปรับให้เข้ากับบุคคลช่วยให้คุณตอบสนองความคาดหวังนั้นได้โดยการทำให้ทุกการโต้ตอบรู้สึกมีประโยชน์มากขึ้นด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง.
ดังนั้นนี่คือประเภทต่าง ๆ ของการตลาดที่จะช่วยส่งเสริมแบรนด์ของคุณในทางที่มีความหมาย:
1. การปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับบุคคล
อีเมลยังคงเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยการใช้ข้อมูลลูกค้า เช่น ชื่อ ประวัติการซื้อ หรือกิจกรรมการเข้าชม คุณสามารถส่งข้อความที่รู้สึกเหมือนถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้รับแต่ละคน
📌 ตัวอย่าง: แบรนด์สุขภาพแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามเป้าหมายด้านฟิตเนสของพวกเขา ผู้ที่สนใจโยคะจะได้รับรายการอุปกรณ์และเนื้อหาที่คัดสรรมาโดยเฉพาะ ในขณะที่สมาชิกใหม่ที่ไม่เคยซื้อสินค้าจะได้รับอีเมลต้อนรับพร้อมข้อเสนอพิเศษจำกัดเวลา
ในวันเกิด ลูกค้าที่ภักดีจะได้รับส่วนลดส่วนตัวพร้อมคำแนะนำสินค้าตามคำสั่งซื้อครั้งก่อนของพวกเขา ซึ่งทำให้การตลาดทางอีเมลแบบส่วนตัวมีประสิทธิภาพในการเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
คุณรู้หรือไม่? หัวข้ออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับผู้รับเพียงอย่างเดียวได้แสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มอัตราการเปิดได้มากกว่า 20% ในขณะที่อัตราการคลิกผ่านสามารถเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 140%เมื่อเนื้อหาในอีเมลถูกปรับให้เหมาะกับผู้รับเช่นกัน
2. การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้
เว็บไซต์ของคุณมักเป็นจุดแรกที่ลูกค้าได้สัมผัสกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งทำให้การปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนมีความทรงพลังอย่างยิ่ง การปรับแต่งนี้เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งสิ่งที่ผู้ใช้เห็นตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง ประเภทของอุปกรณ์ พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมในอดีต
📌 ตัวอย่าง: แพลตฟอร์มท่องเที่ยวตรวจพบว่าผู้ใช้กำลังเรียกดูจากบอสตันในวันที่หิมะตก แทนที่จะแสดงจุดหมายปลายทางทั้งหมด จะโปรโมทการพักผ่อนริมชายหาดพร้อมส่วนลดท้องถิ่นแทน ผู้เข้าชมอีกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนจะเห็นเลย์เอาต์ที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มขนาดใหญ่และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) สำหรับจุดหมายปลายทางที่พวกเขาชื่นชอบ
แบรนด์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงคำเรียกร้องให้ดำเนินการที่แตกต่างกัน เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือข้อเสนอที่ต่างกันไปยังผู้ใช้แต่ละคน ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำอาจเห็นคูปองส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก ในขณะที่ผู้เยี่ยมชมใหม่อาจได้รับเชิญให้ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ชื่อของคุณเป็นตัวกระตุ้นสมอง คนเรามีแนวโน้มทางจิตวิทยาที่จะตอบสนองในเชิงบวกเมื่อได้ยินหรืออ่านชื่อของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหัวข้ออีเมลที่ปรับให้เฉพาะบุคคลจึงได้ผลดีนัก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: AI ได้เปลี่ยนแปลงวงการการตลาดอย่างสิ้นเชิง เรียนรู้วิธีที่ ClickUp ใช้AI ในการดำเนินแคมเปญการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบและในระดับที่ใหญ่ขึ้น
และหากคุณต้องการฟังการสาธิต สามารถฟังได้จากไมค์ หนึ่งในวิศวกรโซลูชันเชิงกลยุทธ์ของเรา 👇🏼
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า
การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในวิธีที่คุ้นเคยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดของการปรับแต่งส่วนบุคคล วิธีการนี้วิเคราะห์พฤติกรรมในอดีตของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อแนะนำสินค้าที่พวกเขาอาจซื้อมากที่สุด อาจอ้างอิงจาก ประวัติการซื้อ, รูปแบบการดู, ความชอบ, หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของลูกค้า
📌 ตัวอย่าง: เว็บไซต์เสื้อผ้าสังเกตเห็นว่าผู้ใช้รายหนึ่งมักจะซื้อเสื้อผ้าสำหรับทำงาน จึงแสดงสินค้าใหม่ที่เป็นชุดทางการพร้อมขนาดปกติของผู้ใช้ให้ดู ในขณะเดียวกัน ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำซึ่งทิ้งเสื้อโค้ทฤดูหนาวไว้ในรถเข็นจะได้รับอีเมลแนะนำเครื่องประดับที่เข้าชุดกัน แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแนะนำภาพยนตร์แนวอาชญากรรมระทึกขวัญให้กับผู้ที่เพิ่งดูซีรีส์สืบสวนจบรวดเดียว
4. การปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะกับบุคคล
การปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะกับบุคคลช่วยให้แบรนด์สามารถส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นได้โดยการ ใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อปรับแต่งข้อความ วิธีการนี้อาศัยข้อมูลเช่น กิจกรรมการท่องเว็บ, การซื้อในอดีต, ข้อมูลประชากร, และแม้กระทั่งตำแหน่งที่ตั้งเพื่อกำหนดโฆษณาที่บุคคลจะเห็น
แทนที่จะแสดงโฆษณาทั่วไปให้กับทุกคน แบรนด์สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและพฤติกรรมของผู้ใช้ โฆษณาเหล่านี้รู้สึกไม่เป็นการรบกวนเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ได้แสดงความสนใจไว้แล้ว
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มอย่าง Google และ Meta ยังช่วยให้สามารถปรับแต่งเนื้อหาแบบเรียลไทม์ด้วยรูปแบบโฆษณาแบบไดนามิก ทีมงานการตลาดบนโซเชียลมีเดียมักใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ในการรันโฆษณาที่เจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
📌 ตัวอย่าง: ผู้ซื้อค้นหาบูทเดินป่า และต่อมาเห็นโฆษณาบน Instagram สำหรับคู่เดียวกันพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรี ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์จากแบรนด์ซอฟต์แวร์ได้รับโฆษณาติดตามเพื่อเชิญให้จองการสาธิตการใช้งาน ผู้ที่กำลังค้นคว้าเกี่ยวกับการไปเที่ยวสเปนจะเห็นข้อเสนอตั๋วเครื่องบินจากสนามบินที่ใกล้ที่สุด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: แม้ว่าการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายจะมีความสำคัญในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้หลักของคุณ แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ผู้ใช้มีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของพวกเขา ดังนั้นโปรดแจ้งให้พวกเขาทราบว่าข้อมูลของพวกเขาปลอดภัยกับเว็บไซต์ของคุณเสมอ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวทาง และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด
5. แชทบอทและปัญญาประดิษฐ์
แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นมากกว่าผู้ตอบตามสคริปต์ พวกมันสามารถวิเคราะห์ พฤติกรรม, บริบท, และรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อแนะนำเนื้อหา, ตอบคำถาม, และนำผู้ใช้ไปสู่การแปลง
พวกเขายังพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทั้งสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการตลาดอัตโนมัติ
📌 ตัวอย่าง: แชทบอทบนเว็บไซต์ฟิตเนสติดตามความสนใจของผู้ใช้ในโยคะตอนเช้าและส่งการแจ้งเตือนคลาสทุกวันจันทร์ พร้อมกับบทความเกี่ยวกับกิจวัตรที่ใส่ใจสุขภาพ ผู้ใช้อีกคนที่ชอบการออกกำลังกายแบบ HIIT จะได้รับข้อเสนอช่วงเย็นสำหรับคลาสและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในอีคอมเมิร์ซ แชทบอทช่วยผู้ใช้ที่กลับมาเลือกขนาดที่ถูกต้องหรือเติมสินค้าที่เคยสั่งได้ทันที
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เบื่อกับงานการตลาดซ้ำๆ ที่กินเวลาสร้างสรรค์ของคุณหรือไม่? "วิธีใช้ AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติ" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการปรับแคมเปญให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลลัพธ์จริงๆ
📮ClickUp Insight: แม้ว่า88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจะใช้AI สำหรับงานส่วนตัวอยู่แล้ว แต่มากกว่าครึ่งยังลังเลที่จะนำมาใช้ในงานประจำวัน ทำไม? ช่องว่างในความรู้ ความกังวลด้านความปลอดภัย และการผสานการทำงานที่ไม่ราบรื่นเป็นสาเหตุหลัก
ClickUp Brainแก้ไขทั้งสามอย่างนี้ได้ มันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณอยู่แล้ว เข้าใจภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณเข้าด้วยกัน—เพื่อให้คุณค้นหาคำตอบ ดำเนินการ และทำงานได้อย่างชาญฉลาดในที่เดียว
กลยุทธ์การปรับให้เหมาะกับบุคคล: วิธีเริ่มต้น
ตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแล้ว นี่คือวิธีเริ่มต้น: รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างคลังเนื้อหาที่เชื่อถือได้ซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ในระดับใหญ่
ขั้นตอนที่ 1: รวบรวมและรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า (CRM/CDP)
เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างมั่นคง ให้เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่มีความหมายจากแหล่งต่าง ๆ เช่น:
- การตั้งค่าความชอบทางอีเมลที่แสดงวิธีที่ลูกค้าต้องการให้ติดต่อและหัวข้อที่พวกเขาสนใจ
- แบบทดสอบหรือแบบสำรวจในสถานที่ที่ช่วยเปิดเผยความต้องการ ความชอบ หรือความท้าทาย
- การติดตามที่ใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการท่องเว็บและการดูสินค้าที่ได้รับความนิยม
- การสนทนาผ่านแชทสดหรือแชทบอทที่เปิดเผยเจตนาหรือขั้นตอนของการซื้อ
- ตั๋วสนับสนุนและข้อเสนอแนะที่เน้นปัญหาหรือคำถามที่เกิดซ้ำ
เคารพความเป็นส่วนตัวและสื่อสารอย่างชัดเจนขณะเก็บรวบรวมข้อมูล แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมและวิธีการใช้งาน พร้อมทั้งให้ลูกค้าสามารถควบคุมได้ผ่านตัวเลือกการยินยอมหรือการตั้งค่าบัญชี
เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วให้นำเข้าสู่ระบบกลาง เครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จะช่วยจัดระเบียบข้อมูลผู้ใช้จากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล การโทรขาย และแชทสด
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมและทรงพลังในหนึ่งเดียว:ClickUp CRM Software ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลงาน ทรัพยากร และลูกค้าที่ครบถ้วน ClickUp CRM ช่วยให้การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดการกระบวนการขายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
มันมีการผสานรวมกับระบบต่าง ๆ มากกว่า1,000+ ระบบ ทั้งระบบต้นฉบับและระบบของบุคคลที่สาม รวมถึง ClickUp API ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบCRM ของคุณเองได้ใน ClickUp
ทีม CRM ที่ใช้มุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUpสามารถติดตามจุดสัมผัสกับลูกค้าเป้าหมายควบคู่ไปกับงานและกระบวนการทำงานของแคมเปญได้ ตัวอย่างเช่น สร้างมุมมองแบบรายการที่กรองตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นเชื่อมโยงแต่ละรายชื่อกับงานอีเมลที่เกี่ยวข้องหรือลำดับการดูแลลูกค้า
ขั้นตอนที่ 2: แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ
เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ถูกต้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำข้อมูลนั้นไปปฏิบัติให้เกิดผล
การแบ่งกลุ่มผู้ชมช่วยให้คุณสามารถแบ่งรายชื่อผู้ติดต่อของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยอิงจากลักษณะร่วมกัน พฤติกรรม หรือความชอบที่เหมือนกัน
มีหลายวิธีในการแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ:
- ใช้ประวัติการซื้อเพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้สำหรับโอกาสในการขายแบบข้ามกลุ่มหรือขายเพิ่ม
- แบ่งกลุ่มตามประวัติการเข้าชม เช่น การดูสินค้าหรือความสนใจในหมวดหมู่
- สร้างกลุ่มผู้ชมจากคำตอบแบบสำรวจหรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- จัดกลุ่มผู้ใช้ตามระยะของวงจรชีวิต เช่น ลูกค้าใหม่ ผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่ หรือลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งาน
- ปรับแต่งการติดต่อตามสถานะความภักดี, ตำแหน่งที่ตั้ง, หรือประเภทของอุปกรณ์
การแบ่งกลุ่มยังช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้ ลูกค้าที่ภักดีอาจชื่นชอบการเข้าถึงก่อนหรือรางวัลพิเศษ ในขณะที่ลูกค้าที่ไม่พอใจอาจตอบสนองได้ดีกว่าหากได้รับการสนับสนุนเป็นอันดับแรก
เทมเพลต CRM ง่าย ๆของClickUpมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมทุกขนาดเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มันทำให้การจัดการลูกค้าง่ายขึ้นโดยการรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว, ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และให้ข้อมูลเชิงลึกจากคำติชมของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย, ปรับปรุงความสัมพันธ์, และสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการเอาชนะงบประมาณโฆษณาที่ใหญ่กว่าด้วยการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำและสร้างสรรค์ที่รวดเร็วขึ้นหรือไม่?วิธีใช้ AI ในการโฆษณาแสดงให้เห็นว่า AI สามารถช่วยคุณเปิดตัวแคมเปญที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้จริงและสร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่า
ขั้นตอนที่ 3: เลือกช่องทางและกำหนดเนื้อหาส่วนบุคคล
เมื่อเซ็กเมนต์ของคุณพร้อมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่ไหนและอย่างไรด้วยเนื้อหาที่ตรงกับวิธีที่พวกเขาบริโภคข้อมูล
นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- ตรวจสอบข้อมูลของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดที่ช่องทางใด ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, Instagram, SMS หรือเว็บไซต์ของคุณ
- มุ่งเน้นไปที่ช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแต่ละกลุ่มแทนที่จะกระจายความพยายามของคุณไปยังทุกแพลตฟอร์ม
- ปรับรูปแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม ใช้รีลหรือสตอรี่บนโซเชียลมีเดีย อธิบายรายละเอียดในบล็อกโพสต์ และอัปเดตสั้น ๆ สำหรับ SMS หรือการแจ้งเตือนแบบพุช
- เชื่อมต่อข้อความกับตัวกระตุ้นข้อมูลเฉพาะ ใช้ข้อมูลการทิ้งรถเข็นเพื่อส่งอีเมลติดตามผล หรือใช้ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อปรับเนื้อหาแบนเนอร์สำหรับข้อเสนอที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้ง
- เชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเจตนาของลูกค้า ถามตัวเองว่าลูกค้าต้องการเห็นอะไรและทำไมรูปแบบนี้จึงช่วยให้พวกเขาดำเนินการตามนั้น
📌 ตัวอย่าง: แบรนด์ท่องเที่ยวพบว่านักเดินทางคนเดียวมีปฏิสัมพันธ์กับ Pinterest และการค้นหาผ่านมือถือมากที่สุด ในขณะที่ครอบครัวชอบรับจดหมายข่าวทางอีเมลบนเดสก์ท็อป พวกเขาจึงสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยส่งแพ็กเกจทริปสำหรับครอบครัวที่คัดสรรมาแล้วทางอีเมล และสร้างพินบน Pinterest พร้อมคู่มือท้องถิ่นและเคล็ดลับการแพ็คกระเป๋าสำหรับนักเดินทางคนเดียว โดยอ้างอิงจากการค้นหาและพฤติกรรมการท่องเว็บล่าสุด
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ AI และการทำงานอัตโนมัติเพื่อขยายขนาด
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลของ ClickUp สามารถช่วยคุณตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์ คุณสามารถส่งข้อความอวยพรวันเกิด แนะนำสินค้าตามประวัติการเข้าชม หรือปรับข้อความให้เหมาะสมตามการโต้ตอบที่ผ่านมาของลูกค้าได้ นอกจากนี้ เครื่องมือหลายตัวยังมีฟีเจอร์อัตโนมัติที่ช่วยส่งข้อความเหล่านี้ออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกระทำของลูกค้าตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
เมื่อตั้งค่าแล้ว การดำเนินการอัตโนมัติเหล่านี้จะทำงานอยู่เบื้องหลัง ทำให้ทุกจุดสัมผัสมีความเกี่ยวข้องและทันเวลา
💡 โบนัส: หากคุณต้องการทำให้กระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา และ:
- ค้นหา ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บได้ทันทีและโดยสัญชาตญาณเพื่อบริบทการทำงาน
- ใช้พูดเป็นข้อความเพื่อถาม พูด และทำงานด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ทุกที่ทุกเวลา
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT, Claude, และ DeepSeek ได้โดยตรงจาก Brain MAX พร้อมบริบททั้งหมดของงานของคุณ เพื่อสร้างเนื้อหาและกลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ...
ลองใช้ClickUp Brain MAX—เพื่อนร่วมทาง AI บนเดสก์ท็อปที่มีพลังพิเศษซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้ง เครื่องมือ AI ที่มากมาย ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม
การปรับให้เป็นส่วนตัวควรเป็นกลยุทธ์ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เมื่อแคมเปญของคุณเริ่มดำเนินการแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องติดตามว่าอะไรได้ผลและจุดใดที่ต้องปรับปรุง
- เริ่มต้นด้วยการวัดประสิทธิภาพของเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลของคุณ ดูอัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน อัตราการเปลี่ยนแปลง หรือการเวลาที่ใช้บนหน้า landing page ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- หากคุณกำลังปรับภาพฮีโร่ตามสถานที่ ให้สังเกตว่าเวอร์ชันใดได้รับการมีส่วนร่วมมากที่สุดและทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลัง
- ใช้การทดสอบ A/B เพื่อเปรียบเทียบข้อความเวอร์ชันต่างๆ ที่เหมือนกัน อาจเป็นสิ่งที่ง่ายเช่นการทดสอบบรรทัดหัวเรื่องสองบรรทัด หรือเฉพาะเจาะจงเช่นการปรับแต่งคำกระตุ้นการตัดสินใจบนหน้าเว็บ
แม้แต่การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างมาก 🏆.
🧠 คุณรู้หรือไม่?73% ของลูกค้าใช้หลายช่องทางก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ "เครื่องมือและกลยุทธ์การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กร" จะอธิบายวิธีการรักษาและขยายประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในทุกจุดสัมผัส
💜 นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
มองเห็นความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อติดตาม KPIเช่น การมีส่วนร่วม, CTR และการแปลง
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดแบบเฉพาะบุคคล
นี่คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดบางแห่งที่ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าของคุณให้ความสำคัญจริงๆ
1. คลิกอัพ
การวางแผนแคมเปญหลายช่องทางเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การบริหารจัดการให้ทุกข้อความมีความเป็นส่วนตัวและทุกทรัพยากรตรงเวลา? ฟังดูวุ่นวายทีเดียว
ClickUpช่วยให้ทีมการตลาดสามารถรวมศูนย์การวางแผนแคมเปญ การจัดการงาน และการสร้างเนื้อหาไว้ในที่เดียว เพื่อป้องกันความสับสนวุ่นวาย
กำหนดวันครบกำหนด, การแจ้งเตือน, และความเกี่ยวข้องด้วยงานใน ClickUp
เริ่มต้นด้วยการวางแผนแคมเปญ ไม่ว่าคุณจะเปิดตัวผ่านอีเมล โซเชียลมีเดียแบบเสียค่าใช้จ่าย วิดีโอ หรือในแอป คุณสามารถวางแผนทุกส่วนของแคมเปญในClickUp Tasks ไทม์ไลน์ และปฏิทินเนื้อหา
สร้างงานแคมเปญ, มอบหมายทีม, และกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain นำเวิร์กโฟลว์นั้นมาเสริมด้วยระบบ AI แบบเรียลไทม์ คุณสามารถขอให้ช่วยร่างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สรุปความคิดเห็นจากแคมเปญที่ผ่านมา หรือแนะนำหัวข้ออีเมลสำหรับลูกค้าที่กลับมาใช้บริการอีกครั้ง
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงวิธีใช้ AI ของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ:
ClickUp Brain สามารถสร้างแนวคิดภาพสำหรับสื่อโฆษณาของแคมเปญได้เพียงแค่ป้อนคำสั่ง เช่น "สร้างภาพโฆษณา 5 ภาพสำหรับแคมเปญลดราคาเสื้อผ้าฤดูใบไม้ร่วงสำหรับกลุ่มเป้าหมาย Gen Z" คุณก็จะได้ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับแคมเปญโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp Brain ยังเข้าใจการตั้งค่าของคุณอีกด้วย เครื่องมือนี้สามารถช่วยให้คุณและทีมของคุณเลือกมุมมองที่กำหนดเองที่ดีที่สุดได้ หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญหลายช่องทาง
ดูแคมเปญของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเองของ ClickUp
ทีมการตลาดที่ใช้ ClickUpสามารถสลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ ตามความต้องการของพวกเขาได้ ทำให้พวกเขาเห็นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องทำงานเท่านั้น
คุณสามารถใช้มุมมองบอร์ดเพื่อเข้าถึงสินทรัพย์สร้างสรรค์ของคุณ มุมมองไทม์ไลน์สำหรับลำดับการเปิดตัว และมุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาการประชุมติดตามผลกับทีมของคุณ เรียกได้ว่าเป็นแดชบอร์ดการตลาดอเนกประสงค์อย่างแท้จริง!
ให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่เหมาะสมด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
แคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมักมีตัวแปรที่เคลื่อนไหวได้มากมายซึ่งอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะติดตามด้วยตนเอง นี่คือจุดที่ระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย เมื่อภารกิจถึงขั้นตอนหนึ่งแล้วClickUp Automationsสามารถอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง และใช้เทมเพลตเช็กลิสต์เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น เมื่อร่างเนื้อหาได้รับการอนุมัติแล้ว ClickUp สามารถแจ้งเตือนผู้นำทางสังคมได้ทันทีเพื่อกำหนดเวลาโพสต์ ซึ่งช่วยลดความล่าช้าและความสับสน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp AI Agentsเพื่อรักษาแคมเปญของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่ต้องตรวจสอบตลอดเวลา ตั้งค่าตัวแทนเพื่อเฝ้าติดตามโฟลเดอร์แคมเปญและแจ้งเตือนงานที่ล่าช้า การอนุมัติที่พลาด หรือปัญหาคอขวด ตัวแทนยังสามารถส่งสรุปประจำวันไปยังแชททีมของคุณและมอบหมายงานติดตามผลโดยอัตโนมัติ ง่ายขนาดนี้เลย!
2. ฮับสปอต
ทีมการตลาดมักใช้ HubSpot เพื่อสร้างเส้นทางการเดินทางของลีดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลตามวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเนื้อหา ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์อาจส่งอีเมลชุดหนึ่งที่มีเป้าหมายไปยังผู้ที่ดาวน์โหลดเอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดราคา
แทนที่จะส่งการติดตามผลทั่วไป HubSpot จะให้กรณีศึกษา เครื่องมือ ROI และการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับขั้นตอนเฉพาะของพวกเขาในกระบวนการตัดสินใจ
HubSpot ผสานข้อมูล CRM กับกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านอีเมล, แบบฟอร์ม, และหน้า landing page คุณสามารถกระตุ้นการกระทำตามการกรอกแบบฟอร์ม, การคลิกในอีเมล, หรือการเยี่ยมชมหน้าเว็บ ทำให้ง่ายขึ้นในการนำทางผู้ติดต่อแต่ละรายไปสู่การแปลงเป็นลูกค้าด้วยเนื้อหาที่เหมาะกับความสนใจของพวกเขา
3. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลตามพฤติกรรมผู้ใช้ที่ละเอียดได้ แบรนด์เฟอร์นิเจอร์อาจสังเกตเห็นว่าลูกค้าได้ดูชุดห้องนอนแต่ไม่ได้ทำการซื้อสินค้า
ระบบสามารถส่งอีเมลติดตามผลที่มีสินค้าคล้ายกัน ข้อเสนอจัดส่งฟรี และแจ้งเตือนให้ลูกค้ากลับไปยังรถเข็นสินค้าของตนได้
ด้วยเครื่องมือสำหรับการติดตามพฤติกรรม,กลยุทธ์ CRM, ระบบอัตโนมัติ, และเนื้อหาแบบไดนามิก, ActiveCampaign ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความชอบของพวกเขาได้
แคมเปญสามารถถูกกระตุ้นได้โดยการดูสินค้า, การไม่มีความเคลื่อนไหว, หรือการมีส่วนร่วมทางอีเมล, ทำให้ง่ายขึ้นในการรักษาความเกี่ยวข้องตลอดการเดินทางของลูกค้า.
ความท้าทายในการทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคล
การวิจัยของ McKinsey ชี้ให้เห็นว่า 65% ของลูกค้า มองว่าโปรโมชั่นที่ตรงเป้าหมายเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ.
แต่การที่จะไปถึงระดับผลกระทบนั้น จำเป็นต้องเอาชนะอุปสรรคสำคัญบางประการเหล่านี้:
- ข้อมูลลูกค้าที่ไม่สอดคล้องกันหรือแยกส่วนทำให้ยากต่อการสร้างมุมมองที่ชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียวของลูกค้า
- ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการยินยอมสามารถนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจ แม้ว่าการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวจะมีเจตนาที่ดีก็ตาม
- หลายทีมประสบปัญหาในการผสานการปรับให้เป็นส่วนบุคคลเข้ากับระบบที่มีอยู่หรือขยายขนาดโดยไม่สูญเสียความเกี่ยวข้อง
- การสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับเวลาหรือเจาะจงเกินไปอาจทำให้รู้สึกถูกรบกวนและนำไปสู่การไม่มีส่วนร่วม
- หากปราศจากบุคลากรหรือเครื่องมือที่เหมาะสม การดำเนินการและวัดผลความพยายามทางการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจะกลายเป็นเรื่องยาก
