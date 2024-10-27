เครื่องมือและกลยุทธ์การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กร

ลูกค้าถึง 73% ใช้หลายช่องทางในระหว่างการเดินทางช้อปปิ้งของพวกเขา
ตั้งแต่การรับรู้ถึงการซื้อและการสนับสนุน องค์กรต่างๆ พบปะกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท แอปมือถือ อีเมล แชทสด ข้อความ WhatsApp Facebook Twitter Instagram TikTok และอื่นๆ อีกมากมาย!
การมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านช่องทางเหล่านี้ในระดับองค์กรนั้นเป็นไปไม่ได้หากปราศจากระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับองค์กร ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจเหตุผลและวิธีการ
การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรคืออะไร?
การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กร (Enterprise Marketing Automation หรือ EMA) คือการใช้ซอฟต์แวร์และข้อมูลเพื่อทำให้กระบวนการ/งานด้านการตลาดเป็นอัตโนมัติในลักษณะที่ครอบคลุมและเชิงกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
โดยทั่วไป EMA ถูกใช้ในกิจกรรมการตลาดดิจิทัล กรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดคือการตลาดผ่านอีเมล องค์กรใช้ระบบอัตโนมัติการตลาดระดับองค์กรเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ชม ส่งแคมเปญอีเมล ปรับแต่งข้อความ และส่งการแจ้งเตือนตามเงื่อนไข
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ใช้ EMA เพื่อดำเนินการประสบการณ์ดิจิทัลและในร้านค้าที่หลากหลาย
การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรทำงานอย่างไร?
การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ดีคือแนวทางแบบองค์รวมในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า
แทนที่จะปฏิบัติต่อใครบางคนเป็นเพียงอีเมลหรือผู้ติดตามในอินสตาแกรม EMA รวมกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้า ให้บริการตามความต้องการของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะปรากฏตัวที่ไหนหรืออย่างไร EMA ช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้บริการต่อจากจุดที่พวกเขาหยุดไว้และได้รับการบริการที่เหมาะสมกับบริบท
โดยทั่วไป องค์กร B2C ใช้ EMA เพื่อรวบรวมกิจกรรมการใช้งานให้อยู่ในอีเมลเดียว เมื่อลูกค้ากลับมาที่แบรนด์อีกครั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ความชอบ ประวัติการซื้อ ข้อเสนอแนะ การติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้า ฯลฯ จะถูกเชื่อมโยงกับโปรไฟล์นั้น
ในทางกลับกัน บริษัท B2B มักจะรวบรวมข้อมูลโดยอิงตามสิ่งที่เรียกว่าบัญชี พวกเขาจะรวบรวมข้อมูลของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือลูกค้าเป้าหมายหนึ่งๆ และทำการสื่อสารโดยอัตโนมัติตามความเหมาะสม
ทำไมคุณจึงต้องการระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับองค์กร?
ประโยชน์ที่สำคัญบางประการของ EMA มีดังต่อไปนี้
- ขนาด: EMA ทำงานได้อย่างรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สามารถทำงานหลายร้อยงานโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ EMA สามารถส่งอีเมล 100,000 ฉบับหรือเปิดใช้งานเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน 100 แบบโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ประสิทธิภาพ: การส่งการสื่อสารในปริมาณมากมีประสิทธิภาพทางต้นทุนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้ EMA. ที่จริงแล้ว การทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติยังช่วยให้ทีมการตลาดมีเวลาว่างสำหรับงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
- ความสม่ำเสมอ: การทำงานอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจว่างานต่างๆ จะเสร็จสิ้นตรงเวลา มีความสม่ำเสมอและความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการทำงานด้วยมือ
- ผลตอบแทนจากการลงทุน: EMA ทำให้แคมเปญมีความเฉพาะเจาะจงและปรับให้เข้ากับบุคคลมากขึ้น ส่งผลให้แคมเปญมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการจัดการ: แพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ดีจะรวบรวมความพยายามและผลลัพธ์จากทุกช่องทาง แคมเปญการตลาด กลุ่มลูกค้า ฯลฯ ให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้คุณมองเห็นกลไกการเติบโตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
หน้าที่ของระบบอัตโนมัติทางการตลาดขององค์กร
หน้าที่หลักของระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับองค์กรคือการรวมโปรไฟล์ลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง ในการบรรลุเป้าหมายนั้น ระบบ EMA ยังทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
การจัดการข้อมูล
การรวมข้อมูล: EMA รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โซเชียลมีเดีย รูปแบบการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น เพื่อสร้างมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของลูกค้าทุกคน นอกจากนี้ยังอัปเดตข้อมูลนี้แบบเรียลไทม์เพื่อให้ความพยายามมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
การแบ่งกลุ่มผู้ชม: จากข้อมูลที่รวบรวมได้ EMA ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งได้ละเอียดถึงระดับ 'ผู้ที่ทิ้งรถเข็นสินค้าไว้ในช่วงสามวันที่ผ่านมา' ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: EMA ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามศักยภาพในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมตามความน่าจะเป็นในการซื้อและมูลค่าที่อาจได้รับ
การจัดการเนื้อหา
เนื้อหาแบบไดนามิก:ซอฟต์แวร์การตลาดสำหรับองค์กรสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่ส่งถึงลูกค้าได้แบบไดนามิก ไม่ใช่แค่การเพิ่มชื่อแรกในบรรทัดหัวเรื่องเท่านั้น EMA สามารถปรับแต่งข้อมูลในหลายฟิลด์ เช่น สินค้าที่ซื้อล่าสุด บทสนทนาแชทครั้งล่าสุด รายการในรายการสิ่งที่อยากได้ การเดินทางที่ถูกละทิ้ง เป็นต้น
การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม: แพลตฟอร์ม EMA มีเครื่องมือในตัวสำหรับสร้างหน้าแลนดิ้งและปรับแต่งให้เหมาะสมตามแคมเปญที่คุณกำลังส่ง
การกระจายเนื้อหา: ครอบคลุมทุกช่องทาง EMA ช่วยในการกำหนดเวลาและดำเนินการแคมเปญ คุณสามารถส่งอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ส่งการแจ้งเตือนบนแอป ส่งข้อความ หรือผสมผสานวิธีการทั้งหมดข้างต้นได้
การจัดการกระบวนการทำงาน
โดยแก่นแท้แล้ว แพลตฟอร์ม EMA คือเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่กระตุ้นการดำเนินการตามพฤติกรรมของลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ใหม่ได้ทันทีที่ผู้ใช้ลงทะเบียน
ทีมขายและการตลาดยังใช้ EMA ในการทดลองอีกด้วย พวกเขาอาจตั้งค่าการทดสอบ A/B เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดทำงานได้ดีที่สุดและปรับแต่งกระบวนการทำงานในอนาคตให้เหมาะสมตามผลลัพธ์
การวิเคราะห์
หนึ่งในหน้าที่สำคัญของระบบอัตโนมัติทางการตลาดขององค์กรคือการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการวิเคราะห์ขั้นสูง แพลตฟอร์ม EMA ที่ดีจะติดตามประสิทธิภาพผ่านตัวชี้วัดสำคัญต่าง ๆ วัดผลตอบแทนจากการลงทุน และสร้างรายงานที่ทำให้ทีมสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
เพื่อให้ฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านี้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องตั้งค่าองค์ประกอบบางอย่างให้ถูกต้อง มาดูกันว่าต้องทำอย่างไร
องค์ประกอบของการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กร
การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ดีนั้นสร้างขึ้นบนเสาหลักสี่ประการ: คน, กระบวนการ, เทคโนโลยี, และข้อมูล. นี่คือวิธีที่พวกมันทำงานร่วมกัน.
ผู้คน
EMA มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสองประเภท: ลูกค้า ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล; และผู้ใช้ ซึ่งใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อออกแบบการสื่อสาร แพลตฟอร์มของ EMA ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีจริยธรรม
สำหรับลูกค้า, EMA ให้สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลของพวกเขา. คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้าบางประการ ได้แก่:
- ความสามารถในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- ยกเลิกการสมัคร
- คำขอในการลบบัญชีหรือข้อมูล
สำหรับผู้ใช้, EMA มอบโอกาสให้คิดค้น, ทดลอง, ดำเนินการ, และปรับปรุงการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ. คุณสมบัติที่มุ่งเน้นผู้ใช้ประกอบด้วย:
- ตัวกรองเพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้า
- การปรับให้เหมาะกับบุคคลในรูปแบบการสื่อสาร
- การกำหนดเวลาตามการกระตุ้นและตามเวลา
กระบวนการ
การประมวลผลและระบบการทำงานอัตโนมัติเป็นส่วนสำคัญของแพลตฟอร์ม EMA คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย:
- ระบบอัตโนมัติของแคมเปญ: กระบวนการทำงานที่เริ่มต้นขึ้นตามเงื่อนไขเฉพาะ เช่น วันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เหตุการณ์ หรือการกระทำของลูกค้า เช่น การสมัครรับจดหมายข่าว หรือการชำระเงิน
- ระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการ: งานต่าง ๆ เช่น การสร้างรายงาน การมอบหมายงานให้สมาชิกทีมที่เหมาะสม การส่งอีเมลติดตามผล ฯลฯ
เทคโนโลยี
โดยธรรมชาติแล้ว EMA ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของแพลตฟอร์มเทคโนโลยี นอกเหนือจากคุณสมบัติการอัตโนมัติหลักแล้ว แพลตฟอร์มนี้มักจะมีสิ่งต่อไปนี้
- การผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการตลาด ระบบการจัดการเนื้อหา โซเชียลมีเดีย เป็นต้น
- แม่แบบแผนการตลาดและกรอบการทำงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- กฎที่กำหนดเองสำหรับการตั้งค่าแนวทางแบรนด์, ห้ามใช้คำหรือวลีที่เลือก, เป็นต้น
- การจัดเก็บสำหรับสินทรัพย์ทางการตลาด
- คุณสมบัติการร่วมมือสำหรับทีมเพื่อทำงานร่วมกัน, คิดค้น, อนุมัติ/ไม่อนุมัติ, เป็นต้น
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว
ข้อมูล
ข้อมูลเป็นรากฐานของการตลาดอัตโนมัติขององค์กรที่ดี คุณลักษณะของข้อมูลที่สำคัญที่สุดบางประการในระบบ EMA ได้แก่:
- การจัดการ: การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, การกำจัดข้อมูลซ้ำซ้อน, การรักษาคุณภาพของข้อมูล, เป็นต้น
- การรายงาน: แดชบอร์ดและรายงานครอบคลุมตัวชี้วัดและ KPI ต่างๆ
- ข้อมูลเชิงลึก: คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงแคมเปญและข้อเสนอแนะจาก AI เชิงสร้างสรรค์สำหรับเนื้อหา
มาดูกันว่าเครื่องมือการตลาดยอดนิยมในปัจจุบันบางตัวผสานรวมองค์ประกอบเหล่านี้อย่างไร
เครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กร
เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรมีหลากหลายรูปแบบและขนาด มาดูเครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดกัน
1. ClickUp (แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการจัดการโครงการที่ดีที่สุด)
ClickUp สำหรับทีมการตลาดเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรสำหรับองค์กรทุกขนาด ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่นสูงClickUpทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมการตลาด พร้อมฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่คิดมาอย่างรอบคอบและโอกาสในการผสานรวมที่หลากหลายกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ
หากคุณใช้ClickUp CRM คุณสามารถผสานการจัดการโครงการการตลาดและการทำงานอัตโนมัติได้อย่างราบรื่นเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วและการสร้างเนื้อหาด้วย ClickUp Brain
- การค้นหาที่เชื่อมโยงกันข้ามเครื่องมือที่ผสานรวมทั้งหมด เช่น Google Drive, HubSpot, เป็นต้น
- ระดมความคิดด้วยกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpพร้อมความสามารถในการสร้างงานหรือมอบหมายผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
- ระบบอัตโนมัติแบบ "ถ้า...แล้ว...ก็"
- แดชบอร์ด KPI ที่ปรับแต่งได้ ตามข้อมูลโครงการการตลาด
- การจัดการโครงการการตลาดแบบครบวงจร
หากคุณเป็นมือใหม่ในด้านการตลาดอัตโนมัติ ลองใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเพื่อติดตาม ประสานงาน และเร่งความพยายามของคุณ
2. Adobe Marketo Engage (ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่เน้นการจัดการpipelineที่ดีที่สุด)
Marketo Engage คือแพลตฟอร์มการตลาดของ Adobe ที่ช่วยให้ทีมต่างๆ จัดการการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบหลายช่องทาง การเผยแพร่เนื้อหา การดำเนินงานแคมเปญ ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย และการวิเคราะห์ขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การแบ่งกลุ่มลูกค้าและการสร้างโปรไฟล์ในระดับบัญชีสำหรับบริษัท B2B
- การผสานการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมเครื่องมือยอดนิยม
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลหลายประเภท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลทางเทคโนโลยี ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลพฤติกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ CRM
- รายการที่ทำนายล่วงหน้า โดยใช้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน
- ประสิทธิภาพของอีเมลและการคาดการณ์การยกเลิกการสมัคร
- การผสานข้อมูลแบบสองทิศทางกับระบบ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการขาย
3. Salesforce Pardot (เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่เน้น CRM ดีที่สุด)
Salesforce Pardot เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม CRM ของ Salesforce โดย Pardot ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบ CRM เพื่อช่วยอัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ ในการทำการตลาดผ่านอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การดูแลลูกค้าเป้าหมาย การจัดลำดับความสำคัญ และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับระบบ CRM ของ Salesforce
- การติดตามการบูรณาการลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการดาวน์โหลด การดูหน้าเว็บ การแชทผ่านเว็บ ฯลฯ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย
4. Oracle Eloqua (เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่เน้น CX ดีที่สุด)
Oracle Eloqua มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวผ่านการได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้า การตลาดแบบมุ่งเป้าตามบัญชี (Account-based marketing) และอื่นๆ อีกมากมาย Eloqua ถูกผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศประสบการณ์ลูกค้า (CX) ที่ใหญ่กว่าของ Oracle เพื่อกระบวนการขายและบริการที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการแคมเปญด้วยการแบ่งกลุ่ม, เนื้อหา, การกระจายผ่านทุกช่องทาง, และคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- กลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เทมเพลตและเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติจากแบรนด์
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรไฟล์ลูกค้าและส่วนขยายเครื่องมือการขาย
แม้ว่าเครื่องมือทั้งสี่ข้างต้นจะเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าองค์กรเนื่องจากความครอบคลุม ขนาด และการผสานรวมที่มีอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีอยู่
ตัวอย่างเช่น มี Mailchimp ซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดทางอีเมลเป็นหลัก ที่องค์กรใช้เพื่อทำให้กระบวนการสื่อสารเป็นอัตโนมัติ ยังมีผู้เล่นเฉพาะกลุ่ม เช่น Klaviyo สำหรับอีคอมเมิร์ซ และ Braze สำหรับการตลาดผ่านมือถืออัตโนมัติ ในอีกด้านหนึ่ง องค์กรยังมีการนำโซลูชันที่ปรับแต่งเองมาใช้บนคลาวด์ส่วนตัว/สาธารณะอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุด
เครื่องมือที่คุณเลือกจะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการตลาดของคุณ. นี่คือแนวทางที่ดีที่สุดในการเลือกและนำมาใช้เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กร.
การนำกลยุทธ์การตลาดอัตโนมัติขององค์กรไปปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
ตั้งแต่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การนำระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับองค์กรมาใช้เป็นความพยายามเชิงกลยุทธ์ ดำเนินการอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้กรอบการทำงานต่อไปนี้
1. เลือกเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติของคุณ
เมื่อพูดถึงการตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กร คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ มีเครื่องมือหลายสิบตัวที่มีราคาตั้งแต่แทบไม่มีค่าใช้จ่ายไปจนถึงหลายพันดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การตลาดของคุณคือการตัดสินใจครั้งแรกและสำคัญที่สุดของคุณ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ในขณะที่คุณทำเช่นนั้น
- คุณสมบัติ: มองหาสิ่งที่คุณต้องการ เช่น ระบบอัตโนมัติทางอีเมล การทำงานร่วมกัน การวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
- ความสามารถในการปรับขนาด: ประเมินความสามารถของเครื่องมือในการรองรับขนาดของอีเมล, ผู้ใช้, เหตุการณ์, และการทำงานอัตโนมัติที่คุณต้องการ
- ความสามารถในการใช้งาน: ตรวจสอบว่าใช้งานได้ง่ายสำหรับทีมที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้วยหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีฝ่ายไอทีคอยสนับสนุนในการอัปเดต/แก้ไขข้อมูล
- การผสานรวม: ทดสอบความสามารถของเครื่องมือที่เลือกให้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ดี
- การกำหนดราคา: คำนวณต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของเครื่องมือและเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุณคาดหวัง
พิจารณาเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่สามารถปรับตัวเองได้อย่างง่ายดายให้เข้ากับระบบ CRM,การจัดการแคมเปญการตลาด, และความต้องการด้านอัตโนมัติของคุณ. มันช่วยคุณจัดระเบียบ, คิดค้น, ดำเนินการ, และปรับปรุงกิจกรรมการตลาดหลายสิบอย่างให้ดีที่สุด.
ทีมภายในของคุณยังสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการระดับองค์กรได้อีกด้วย มอบมุมมองแบบ 360 องศาของประสิทธิภาพของแคมเปญและการดำเนินงาน
ในฐานะเครือข่ายประสาทเทียมแรกของโลกที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาด AIที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. ดำเนินการและปรับแต่ง
มีเครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกใช้งาน ทุกเครื่องมือจะเกิดประสิทธิภาพได้ผ่านการปรับแต่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนถัดไป
ผสานรวม: นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันในซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติของคุณผ่านการผสานรวม ClickUp สามารถผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1000 รายการ รวมถึง HubSpot, Figma, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถฝังสิ่งต่างๆ ลงในพื้นที่ทำงานของคุณผ่านการผสานรวมแบบกำหนดเองได้อีกด้วย
จัดระเบียบ: ตั้งค่าแพลตฟอร์มอัตโนมัติของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- เพิ่มผู้ใช้และเปิดใช้งานสิทธิ์
- สร้างแนวทางการสร้างแบรนด์และอัปโหลดสินทรัพย์
- ดำเนินการฝึกอบรมและโปรแกรมการปฐมนิเทศสำหรับผู้ใช้
ย้ายข้อมูล: ทำความสะอาดและจัดรูปแบบข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่นให้มีความสอดคล้องและถูกต้อง ลบข้อมูลซ้ำและข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก
บริษัทซอฟต์แวร์การเงิน Finastra ได้เป็นตัวอย่างในการนำ ClickUp มาปรับใช้และปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการในการเข้าสู่ตลาด พวกเขาใช้ ClickUp เพื่อประสานงานการสร้างความต้องการในทุกหน่วยธุรกิจและทุกภูมิภาค
ซึ่งรวมถึงการติดตามกิจกรรมการเข้าสู่ตลาด การสร้างแดชบอร์ด การรวบรวมข้อมูล และการจัดการแคมเปญและการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
อ่านเพิ่มเติม: ค้นพบวิธีที่บริษัทบริการทางการเงินยักษ์ใหญ่ Finastraเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่ตลาด (GTM) ขึ้นถึง 40%ด้วยการใช้ ClickUp
3. ดำเนินการกลยุทธ์การตลาดอัตโนมัติของคุณ
เมื่อฐานรากของระบบอัตโนมัติทางการตลาดของคุณได้ถูกวางไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะดำเนินการตามกลยุทธ์
วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
แผนการเดินทางของลูกค้าผ่านประเภทของลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, และช่องทาง. ระบุเส้นทางและจุดสัมผัสต่าง ๆ ในเส้นทางนั้น. ClickUp Whiteboards เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดโครงสร้างกระบวนการวางแผนการตลาดนี้ร่วมกัน.
สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
ระบุการเดินทางที่คุณต้องการทำให้เป็นอัตโนมัติสำหรับลูกค้าของคุณ วาดกระบวนการทำงานสำหรับแต่ละการเดินทาง และตั้งค่าให้ทำงานโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
เลือกจากเทมเพลตอัตโนมัติที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ หรือออกแบบของคุณเองด้วย ClickUp นี่คือตัวอย่างการอัตโนมัติสำหรับการตลาดและการจัดการโครงการที่คุณสามารถตั้งค่าได้
- ส่งอีเมลต้อนรับเมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
- ส่งกระบวนการทำงานเพื่อรักษาลูกค้าเมื่อลูกค้าละทิ้งการซื้อ
- ส่งคำอวยพรวันเกิดอัตโนมัติพร้อมรหัสส่วนลดที่ปรับแต่งได้
- ส่งแคมเปญการดูแลลูกค้าไปยังบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน
โบนัส:ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการแคมเปญที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการตลาดของคุณ
สร้างสินทรัพย์เนื้อหาที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่คุณกำลังทำให้เป็นอัตโนมัติ ให้สร้างหรืออัปโหลดเนื้อหาและสินทรัพย์ต่างๆ ใช้ ClickUp Docs เพื่อเขียนแนวทางของแบรนด์ ใช้มุมมองรายการเพื่อดูสินทรัพย์การออกแบบภาพทั้งหมดของคุณในมุมมองเดียว ด้วย ClickUp Forms คุณสามารถสร้างกลไกการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและฝังไว้ในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณได้
4. เปิดใช้งานการโต้ตอบของผู้ใช้
ความสำเร็จของโปรแกรมการตลาดอัตโนมัติขององค์กรคุณขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมในการใช้งาน โปรดทำให้การใช้งานง่ายสำหรับพวกเขา
- กำจัดเกมการโยกย้ายเก้าอี้และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ฝึกอบรมพนักงานของคุณเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่
- เปิดใช้งานแชทบอทที่ใช้งานง่าย เช่นClickUp Brainเพื่อตอบคำถามทุกข้อที่ผู้ใช้อาจมี
5. ตั้งค่าแดชบอร์ด
ระบุตัวชี้วัดหลักของคุณและตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตามตัวชี้วัดเหล่านั้น ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ความคืบหน้าของโครงการ ประสิทธิภาพการทำงานของทีม เวลาที่ใช้ไปกับงานด้านการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย
เมื่อพูดถึงการจัดการโซเชียลมีเดีย ไม่มีเครื่องมือใดที่แข็งแกร่งเท่า ClickUp หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกันได้
6. ดำเนินการทดสอบแคมเปญ
ก่อนที่คุณจะดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ให้ลองรันแคมเปญทดสอบสักสองสามครั้ง เลือกกลุ่มผู้ใช้ขนาดเล็กและดำเนินการอัตโนมัติสำหรับพวกเขา ตรวจสอบว่าเวิร์กโฟลว์ทำงานตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ นอกจากนี้ ให้ยืนยันว่าแดชบอร์ดที่คุณตั้งค่าไว้สะท้อนถึงประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง
7. กำหนดการทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรสมัยใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมมากขึ้น และข้อมูลเชิงลึกมีมากขึ้น ระบบอัตโนมัติก็จำเป็นต้องได้รับการปรับให้เหมาะสมเช่นกัน
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นเช่นนั้น ให้จัดให้มีการทบทวนเป็นประจำกับทีม ติดตามประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น กำจัดกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และทดลองใช้กระบวนการทำงานใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและเร่งผลลัพธ์ทางการตลาดด้วย ClickUp
ในโลกดิจิทัล ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าคือรากฐานของความสำเร็จทางธุรกิจ การทำงานอัตโนมัติเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ การมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายผ่านช่องทางต่าง ๆ จำเป็นต้องมีโปรแกรมการตลาดอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
ประสิทธิภาพของสิ่งนี้ขึ้นอยู่สี่องค์ประกอบ: คน, กระบวนการ, เทคโนโลยี, และข้อมูล.
พื้นที่ทำงานเสมือนจริงของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการองค์ประกอบทั้งสี่นี้ได้อย่างง่ายดาย ClickUp ช่วยให้ผู้คนสามารถมาร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันช่วยให้คุณแบ่งปันข้อมูลในปริมาณที่เหมาะสมกับคนที่เหมาะสมด้วยการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม
เครื่องมือการทำงานร่วมกันและระบบอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น โดยมอบความสามารถในการมองเห็นทุกจุดสัมผัสแบบเรียลไทม์ พร้อมการผสานรวมที่หลากหลายและความสามารถในการจัดการข้อมูล ช่วยให้ทีมสามารถเข้าใจแนวโน้มต่าง ๆ ได้อย่างมีบริบท
ClickUp รวมความสามารถด้านการตลาดและการจัดการโครงการเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณควบคุมความพยายามในการเติบโตของคุณได้อย่างครอบคลุมทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้