ตัวอย่างการตลาด B2B จากโลกแห่งความเป็นจริง: กลยุทธ์สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
7 กันยายน 2568

การตลาดแบบ B2B มีชื่อเสียงว่าแห้งแล้ง คาดเดาได้ และ...น่าเบื่อเล็กน้อย แต่ความจริงคือ? นักการตลาด B2B ที่ดีที่สุดกำลังทำงานอย่างกล้าหาญและสร้างสรรค์ไม่แพ้ใครในวงการ B2C เลยทีเดียว

หมดยุคแล้วที่เว็บไซต์ที่ดูดีและการจับมือกันสามารถปิดการขายได้ ทุกวันนี้ การขายให้กับธุรกิจหมายถึงการเข้าใจคณะกรรมการการซื้อที่ซับซ้อน การสร้างกรณีการใช้งานที่ละเอียดเพื่อวางแผนการเดินทางของลูกค้าและจุดเจ็บปวด และการใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อเจาะผ่านเสียงรบกวน 📣

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเจาะลึกตัวอย่างการตลาด B2B ที่น่าสนใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ รับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไรเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต 📊

การเข้าใจการตลาด B2B

การตลาดแบบ B2B หรือที่เรียกว่าการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ คือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการจากธุรกิจหนึ่งไปยังอีกธุรกิจหนึ่ง

ต่างจากการตลาดแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C) ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภคแต่ละราย การตลาดแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) มุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาขององค์กร มีวงจรการขายที่ยาวนานกว่า ผู้ตัดสินใจหลายฝ่าย และธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงกว่า

แทนที่จะใช้โฆษณาที่ฉูดฉาดหรือการซื้อแบบหุนหันพลันแล่น การตลาดแบบ B2B ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ การนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ และการสร้างความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่างได้แก่ แพลตฟอร์ม SaaS, บริการให้คำปรึกษา, หรือการเป็นพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? โดยเฉลี่ยแล้ว องค์กร B2B ทุ่มงบประมาณ 8.7% ของงบประมาณทั้งหมดไปกับการตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตลาดในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ประเภทของการตลาด B2B

กลยุทธ์การตลาดแบบ B2B มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับเป้าหมาย อุตสาหกรรม และกลุ่มเป้าหมาย นี่คือแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดบางประการ:

  • การตลาดเนื้อหา: การแบ่งปันบล็อก เอกสารขาว และวิดีโอ ช่วยในการให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพและดูแลพวกเขาตลอดกระบวนการตัดสินใจ มันทำให้ธุรกิจของคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำทางความคิดและสร้างความไว้วางใจ
  • การตลาดแบบบอกต่อ: การส่งเสริมให้มีการแนะนำต่อจะสร้างผลกระทบแบบลูกโซ่ เนื่องจากลูกค้าที่มีศักยภาพมีแนวโน้มที่จะเชื่อถือคำแนะนำจากแหล่งที่เชื่อถือได้มากกว่า
  • การตลาดผ่านกิจกรรม: การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจัดสัมมนาออนไลน์ หรือการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าเป้าหมาย
  • การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล: การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในวงการจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและขยายการเข้าถึงของคุณในตลาดเฉพาะกลุ่ม การรับรองจากพวกเขาสามารถเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
  • การตลาดแบบมุ่งเน้นบัญชี (ABM): การปรับแต่งความพยายามทางการตลาดสำหรับบัญชีที่มีมูลค่าสูงช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะและบรรลุเป้าหมายของลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนผลตอบแทนที่สูงขึ้น
  • การตลาดผ่านอีเมล: การสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าผ่านข้อความที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, จดหมายข่าว, และแคมเปญเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
  • การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์: การติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญ, การแบ่งปันเนื้อหาที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด, และการสร้างตัวตนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn และ Twitter ช่วยให้ธุรกิจเติบโต
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO): การปรับปรุงเนื้อหาและเว็บไซต์เพื่อให้ได้อันดับที่ดีขึ้นในเครื่องมือค้นหา ช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพเมื่อพวกเขาค้นหาโซลูชันอย่างจริงจัง
  • การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC): การโฆษณาแบบชำระเงินบนเครื่องมือค้นหาและช่องทางโซเชียลมีเดียช่วยให้สามารถเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเฉพาะกลุ่มได้ ส่งผลลัพธ์อย่างรวดเร็วพร้อมผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สามารถวัดได้

🤖⚡ จากการวางแผนแคมเปญไปจนถึงการรายงานผล AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของนักการตลาด วิดีโอด้านบนแสดงให้เห็นว่า AI ช่วยให้ทีม B2B ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงอย่างไร

🔍 คุณทราบหรือไม่? ประมาณ 35% ของธุรกิจ B2Bจัดการกิจกรรมการตลาดภายในองค์กรเอง แสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญภายในองค์กร

8 ตัวอย่างการตลาด B2B ที่สร้างแรงบันดาลใจ

มาดูกันให้ละเอียดขึ้นกับแคมเปญการตลาด B2B ที่โดดเด่น 8 แคมเปญ และสิ่งที่ทำให้แต่ละแคมเปญประสบความสำเร็จ 👀

1. ทรัพยากรที่ปรับแต่งเฉพาะอุตสาหกรรมของ ClickUp

เข้าถึง คลังบล็อกขนาดใหญ่ของ ClickUp ในหัวข้อต่างๆ: ตัวอย่างการตลาด B2B
เข้าถึง คลังบล็อกขนาดใหญ่ของ ClickUp ในหัวข้อต่างๆ

ลืมภาพจำของโฆษณา B2B ที่ดูเคร่งขรึมไปได้เลยClickUpได้นำแนวทางที่ให้ความสำคัญกับผู้สร้างเป็นอันดับแรก โดยหยิบยกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจาก B2C มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นบน TikTok และ Instagram การเล่าเรื่องด้วยมีม และการแสดงสถานการณ์ "ปัญหาในการทำงาน" ที่แชร์ต่อได้ง่าย เพื่อเจาะเข้าสู่ฟีดและบทสนทนาที่บริษัท SaaS ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้

แคมเปญเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่สร้างความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์และขยายกลุ่มเป้าหมายด้วยการเข้าถึงผู้ชมในช่องทางที่พวกเขาใช้เวลาอยู่จริง สิ่งที่โดดเด่นคือวิธีที่ ClickUp ผสมผสานกลยุทธ์โซเชียลแบบไวรัลเข้ากับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง: ทุกวิดีโอเชื่อมโยงกลับไปยังคำมั่นสัญญาของแพลตฟอร์มในการจัดการความวุ่นวายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสิ่งที่น่าทึ่งที่สุด? ทีมงานใช้ ClickUp เองในการขับเคลื่อนเครื่องมือเนื้อหาทั้งหมด สคริปต์อยู่ใน Docs ปฏิทินเนื้อหาอยู่ใน ClickUp Calendar การติดตามงานที่ขึ้นต่อกันอยู่ใน Tasks และวัดประสิทธิภาพใน Dashboards ด้วย ClickUp Brain นักการตลาดสามารถร่างคำบรรยาย ทดสอบรูปแบบหัวข้อ และแม้กระทั่งสร้างแฮชแท็กได้โดยตรงในกระบวนการทำงาน ความสามารถเหล่านี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นในวิธีที่เครื่องมือเขียน AIถูกฝังเข้าไปในกระบวนการทำงานของการตลาด ช่วยให้ทีมเร่งการสร้างเนื้อหาในขณะที่รักษาความสอดคล้องของข้อความ

วิธีการแบบเมตา—การทำการตลาด ภายใน ผลิตภัณฑ์—ทำให้มันทั้งมีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ

📌 องค์ประกอบสำคัญ:

  • แคมเปญสไตล์ผู้สร้างบน TikTok และ Instagram ที่ทำให้การตลาด B2B ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
  • การมุ่งเน้นที่ปัญหาการทำงานที่ทุกคนเข้าใจได้ กลายเป็นสเก็ตช์ที่ไวรัลและแชร์ต่อได้
  • กระบวนการทำงานเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนทั้งหมดโดย ClickUp (เอกสาร, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, Brain AI)

🧐 สิ่งที่ได้ผล: ClickUp ทำให้การตลาด B2B น่าติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยการเน้นอารมณ์ขันที่เข้าถึงง่ายและการเล่าเรื่องแบบครีเอเตอร์ แทนที่จะนำเสนอฟีเจอร์โดยตรง ทีมงานเลือกที่จะเชื่อมโยงกับช่วงเวลาทั่วไปในที่ทำงานที่ทุกคนเคยเจอ ซึ่งช่วยเพิ่มยอดวิวและการแชร์—พร้อมสอดแทรกความวุ่นวายในการทำงาน (ปัญหาที่ ClickUp แก้ไขได้) อย่างแนบเนียน

พวกเขากำลังคุยกันแต่ไม่ได้พูดอะไรเลย#ผู้จัดการโครงการ #องค์กร #ชีวิตในองค์กร #งานประจำ #ผู้จัดการ #การจัดการ #ภาวะผู้นำ

พวกเขากำลังพูดคุยกันแต่ไม่ได้พูดอะไรเลย#ผู้จัดการโครงการ #องค์กร #ชีวิตในองค์กร #งานประจำ #ผู้จัดการ #การบริหารจัดการ #ภาวะผู้นำ

ละครสั้นเกี่ยวกับความวุ่นวายของผู้จัดการโครงการนี้แสดงให้เห็นว่าเสียงหัวเราะเพียง 30 วินาทีสามารถสร้างการเข้าถึงได้หลายล้านครั้ง—และจุดประกายการสนทนาที่เอกสารไวท์เปเปอร์ไม่มีวันทำได้

การประชุม HR ที่ฉันจะไม่มีวันลืม#มุกตลกองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ

การประชุม HR ที่ฉันจะไม่มีวันลืม#มุกตลกองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ

ด้วยการล้อเลียนวัฒนธรรมในสำนักงาน วิดีโอนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า B2B สามารถเล่นในพื้นที่สังคมเดียวกับ B2C ได้—และชนะด้วยอารมณ์ขันที่สามารถแชร์ได้ทันที

🎯 ข้อสรุป: ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์จากกลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้บริโภคเข้ากับการตลาด B2B ของคุณ จับคู่เนื้อหาที่ให้ความบันเทิงกับเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน และดำเนินแคมเปญของคุณผ่านเครื่องมือเดียวกับที่คุณกำลังโปรโมท เพื่อให้เรื่องราวดูสมจริง

2. กระแสการตลาดแบบอินบาวด์ของ HubSpot

HubSpot ได้แนะนำวิธีการอินบาวด์โดยเน้นที่เนื้อหาทางการศึกษา
ผ่านทางHubSpot Academy

HubSpot ได้แนะนำวิธีการอินบาวด์โดยมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาทางการศึกษา แคมเปญนี้ดึงดูดธุรกิจต่างๆ ด้วยการนำเสนอทรัพยากรฟรี เช่น หลักสูตร คู่มือ การสัมมนาออนไลน์ และบทความในบล็อกที่แก้ไขปัญหาการตลาดที่พบบ่อย

📌 องค์ประกอบสำคัญ:

  • ทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงซึ่งแก้ปัญหาในโลกจริง
  • เครื่องมือที่ใช้งานได้จริง รวมถึงเทมเพลตและการวิเคราะห์ สำหรับนักการตลาด
  • การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องที่ความต้องการของผู้ชมมากกว่าการส่งเสริมสินค้า

🧐 สิ่งที่ได้ผล: HubSpot แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญโดยการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะโปรโมทแพลตฟอร์มของตนเอง แนวทางนี้ทำให้ธุรกิจต่างๆ มองว่า HubSpot เป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าต่อการเติบโตของพวกเขา

🎯 ข้อสรุป: การสร้างเนื้อหาทางการศึกษาที่ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของผู้ชม สามารถสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือในระยะยาวได้

3. แคมเปญ 'Experience Business' ของ Adobe

Adobe : ตัวอย่างการตลาด B2B
ผ่านทางThe Rolling Notes

Adobe เปิดตัวแคมเปญโฆษณาแบบโปรแกรมมาติกเพื่อแสดงพลังของระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ของ Adobe Experience Platformในโฆษณาดิจิทัล แคมเปญนี้ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อส่งมอบโฆษณาที่ปรับแต่งตามพฤติกรรมของผู้ชม โฆษณาที่ปรับเปลี่ยนได้จะปรับข้อความตามการโต้ตอบของผู้ใช้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ Adobe ในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาในระดับที่กว้างขวาง

📌 องค์ประกอบสำคัญ:

  • โฆษณาแบบโปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ชม
  • แนวทางที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเป็นอันดับแรกเพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณาและการมีส่วนร่วม
  • การผสานรวมอย่างราบรื่นของระบบอัตโนมัติและความคิดสร้างสรรค์ในด้านการตลาด

🧐 สิ่งที่ได้ผล: Adobe พิสูจน์ให้เห็นว่าการโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลและประสิทธิภาพการทำงาน โดยไม่ลดทอนความคิดสร้างสรรค์

🎯 ข้อสรุป: การใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ สามารถปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณา เพิ่มการมีส่วนร่วม และเพิ่มผลกระทบทางการตลาดให้สูงสุด

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พอดแคสต์ไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น บริษัท B2B มากขึ้น (เช่น Slack) กำลังเข้าร่วมกระแสพอดแคสต์เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวและเป็นการสนทนาที่มากขึ้น

4. แคมเปญ 'Trailblazer' ของ Salesforce

Salesforce: ตัวอย่างการตลาด B2B
ผ่านทางSalesforce

Salesforce เฉลิมฉลองผู้ใช้ในฐานะนักนวัตกรรมผ่านแคมเปญ 'Trailblazer' ความริเริ่มนี้เน้นย้ำเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า โดยเน้นว่าพวกเขาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมด้วยการใช้แพลตฟอร์มของ Salesforce อย่างไร

📌 องค์ประกอบสำคัญ:

  • เรื่องราวของลูกค้าที่ทำให้แบรนด์มีมนุษยธรรม
  • การมุ่งเน้นที่วิธีที่ Salesforce ส่งเสริมนวัตกรรม
  • เนื้อหาภาพและข้อความที่เน้นความสำเร็จของผู้ใช้

🧐 สิ่งที่ได้ผล: Salesforce เน้นย้ำลูกค้าของตน สร้างชุมชนของผู้สนับสนุนที่ภักดี พร้อมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงในฐานะเครื่องมือสำหรับการเติบโต

🎯 ข้อสรุป: การเฉลิมฉลองความสำเร็จของลูกค้าช่วยสร้างความเป็นมนุษย์ให้กับแบรนด์ของคุณ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้ที่มีศักยภาพไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของคุณ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การใช้เอกสารไวท์เปเปอร์ในการตลาดB2B ที่มีการบันทึกไว้เก่าแก่ที่สุดย้อนกลับไปถึงช่วงต้นทศวรรษ 1900 เมื่อรัฐบาลอังกฤษได้ทำให้เอกสารไวท์เปเปอร์เป็นที่นิยมในฐานะเอกสารข้อมูลเพื่อโน้มน้าวผู้กำหนดนโยบาย

5. กรณีศึกษาของ Shopify

Shopify: ตัวอย่างการตลาด B2B
ผ่านทางShopify

Shopify ดึงดูดธุรกิจที่มีการเติบโตสูงผ่านกรณีศึกษาที่ละเอียด. เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Shopify ช่วยแบรนด์ให้สามารถขยายการดำเนินงานได้ในขณะที่รักษาประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไร.

📌 องค์ประกอบสำคัญ:

  • เรื่องราวความสำเร็จของธุรกิจที่มีความทะเยอทะยานและเป็นที่รู้จัก
  • หลักฐานที่ชัดเจนของการขยายขนาดผ่านผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
  • ข้อความที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโต

🧐 สิ่งที่ได้ผล: การเน้นผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วของแคมเปญทำให้มีความเกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือสูงสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน

🎯 ข้อสรุป: การนำเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผ่านกรณีศึกษาช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินการ

6. แคมเปญ 'The Network. Intuitive' ของ Cisco

Cisco : ตัวอย่างการตลาด B2B
ผ่านทางCisco

Cisco ได้เปิดตัวเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยเจตนาผ่านแคมเปญ 'The Network. Intuitive. ' โดยเน้นโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเรียนรู้ ปรับตัว และรักษาความปลอดภัยเครือข่ายแบบเรียลไทม์ แคมเปญนี้ใช้ภาพผลิตภัณฑ์ 3 มิติแบบโต้ตอบ ตารางเปรียบเทียบคู่แข่ง และที่ปรึกษาความพร้อมของ DNA เพื่อดึงดูดธุรกิจและแสดงความสามารถของเครือข่าย

📌 องค์ประกอบสำคัญ:

  • การสาธิตแบบโต้ตอบที่ช่วยให้เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน
  • กรณีศึกษาจริงที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
  • ข้อความที่สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือ AI

🧐 สิ่งที่ได้ผล: Cisco ได้ทำให้แนวคิดทางเทคนิคเข้าใจง่ายขึ้น ทำให้เข้าถึงได้และน่าสนใจ พร้อมทั้งเสริมสร้างตำแหน่งผู้นำด้านนวัตกรรมของตน

🎯 ข้อสรุป: การสร้างเนื้อหาแบบโต้ตอบด้วยข้อความที่เรียบง่ายช่วยไขความซับซ้อนของโซลูชันและสร้างความมีส่วนร่วม

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจากContent Marketing Institute:

  • 50% ของทีม B2B ทำการจ้างงานภายนอกอย่างน้อยหนึ่งงานด้านการตลาดเนื้อหา
  • สำหรับบริษัทที่มีพนักงาน 1,000 คนขึ้นไป ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 75%
  • 84% ของผู้ที่จ้างงานภายนอกพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกในการสร้าง เนื้อหา
  • บริษัทขนาดกลางมีการจ้างงานภายนอกที่ 54% ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กอยู่ที่ 37%

7. แคมเปญ 'In It Together' ของ LinkedIn

LinkedIn: ตัวอย่างการตลาด B2B
ผ่านทางLinkedIn

LinkedIn เฉลิมฉลองให้กับมืออาชีพที่กำลังเติบโตธุรกิจของพวกเขาผ่านแพลตฟอร์มของตน แคมเปญนี้ประกอบด้วยเรื่องราวที่ผสานความดึงดูดทางอารมณ์กับตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ของความสำเร็จ

📌 องค์ประกอบสำคัญ:

  • เรื่องราวของมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในการเติบโตและความร่วมมือ
  • ข้อความที่เน้นย้ำคุณค่าของ LinkedIn สำหรับการพัฒนาอาชีพ
  • การมุ่งเน้นที่ชุมชนและความก้าวหน้าที่เป็นของร่วมกัน

🧐 สิ่งที่ได้ผล: แคมเปญนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจด้วยการนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จที่ผู้คนสามารถเชื่อมโยงได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำบทบาทของ LinkedIn ในการส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างผู้คน

🎯 ข้อสรุป: การผสมผสานการเล่าเรื่องที่กระตุ้นอารมณ์เข้ากับคุณค่าที่นำไปใช้ได้จริง ช่วยสร้างความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

🔍 คุณรู้หรือไม่? 65% ของผู้ซื้อ B2Bพบว่าเนื้อหาในระยะสั้น เช่น บทความในบล็อกและอินโฟกราฟิก มีความน่าสนใจมากที่สุด ซึ่งเน้นย้ำถึงคุณค่าของข้อมูลที่กระชับและเข้าใจง่าย

8. แคมเปญ 'Second Act' ของ Mailchimp

Mailchimp: ตัวอย่างการตลาด B2B
ผ่านทางMailchimp

Mailchimp เปิดตัว 'Second Act' ซีรีส์เนื้อหาที่เฉลิมฉลองผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ในช่วงชีวิตหลังวัยเริ่มต้น โดยร่วมมือกับ VICE Media แคมเปญนี้เน้นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคน แต่ละตอนจะติดตามเจ้าของธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่พวกเขาเผชิญและกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ในการสร้างสิ่งใหม่

📌 องค์ประกอบสำคัญ:

  • เรื่องราวจากชีวิตจริงที่สะท้อนใจผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  • ความร่วมมือด้านสื่อที่ขยายขอบเขตและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • ข้อความที่สอดคล้องกับคุณค่าและพันธกิจของแบรนด์ Mailchimp

🧐 สิ่งที่ได้ผล: Mailchimp เชื่อมต่อกับเจ้าของธุรกิจอย่างส่วนตัว โดยใช้การเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความมีส่วนร่วม

🎯 ข้อสรุป: การแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จที่แท้จริงช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ปรับแต่งเทมเพลตแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์คุณ เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายให้เหมาะสมกับเป้าหมาย งบประมาณ และกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคุณ เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางที่เกี่ยวข้อง

วิธีนำตัวอย่างเหล่านี้ไปใช้กับแคมเปญ B2B ของคุณ

การตลาด B2B ที่ยอดเยี่ยมต้องการมากกว่าความคิดที่กล้าหาญ—มันต้องการการดำเนินการที่ไร้ที่ติ นั่นคือจุดที่ClickUp เข้ามาช่วย ในฐานะแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน มันช่วยให้ทีมลดความซับซ้อนของเครื่องมือต่างๆ โดยการรวมการวางแผนแคมเปญ การสร้างเนื้อหา การเปิดตัว และการติดตามประสิทธิภาพไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยClickUp สำหรับการตลาด ทีมชั้นนำ (รวมถึงทีมของเราเอง) เปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นผลลัพธ์ที่วัดผลได้ด้วยความรวดเร็วและความแม่นยำ 📈

1. เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน

ทุกแคมเปญที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยการจัดแนวที่สอดคล้องกัน รวบรวมคำขอแคมเปญผ่านClickUp Forms จากนั้นเปลี่ยนให้เป็นงานใน ClickUpที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเจ้าของงาน งบประมาณ และกำหนดเวลา

จัดระเบียบแคมเปญโดยใช้ ClickUp Tasks
จัดระเบียบแคมเปญโดยใช้ ClickUp Tasks

ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดผลลัพธ์—เช่น ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1,000 รายในหนึ่งไตรมาส—และแบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทั้งทีมสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์

สร้างเป้าหมาย ClickUp ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของคุณ
สร้างเป้าหมาย ClickUp ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดของคุณ

📌 ทำไมจึงสำคัญ: เป้าหมายเปลี่ยนความคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นตัวชี้วัดที่ทีมผู้บริหารของคุณให้ความสำคัญจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่คาดหวัง รายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุน

➡️ สนับสนุนด้วยหลักฐาน: แบ่งปัน กรณีศึกษา, คำรับรอง, หรือภาพก่อนและหลัง ที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยลดเวลาในการตอบสนอง, เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง, หรือลดต้นทุนได้อย่างไร

🔍 คุณทราบหรือไม่? ในสหรัฐอเมริกา 66% ของผู้ซื้อ B2Bค้นพบผลิตภัณฑ์ผ่านผลการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่งและ SEO ในกลยุทธ์การตลาด

2. สร้างปฏิทินเนื้อหาที่ทำงานเหมือนห้องข่าว

ความสม่ำเสมอสร้างความไว้วางใจ ใช้ปฏิทิน ClickUp หรือเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ของ ClickUpเพื่อวางแผนแคมเปญล่วงหน้าหลายสัปดาห์ ปฏิทินที่มีประสิทธิภาพจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับเทมเพลตแผนการสื่อสารที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความจะสอดคล้องกันในทุกช่องทางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่วันแรก

มอบหมายงานให้กับนักเขียน นักออกแบบ และผู้จัดการโซเชียลโดยตรงจากปฏิทิน และติดตามการอัปเดตสถานะโดยไม่ต้องใช้สายอีเมลยาวเหยียด

📌 ทำไมจึงสำคัญ: ปฏิทินแบบห้องข่าวช่วยให้แบรนด์ของคุณปรากฏด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ—ไม่ว่าจะเป็นบน LinkedIn, TikTok หรือ Reddit.เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่สร้างอย่างดีทำให้โครงสร้างนี้สามารถทำซ้ำได้ ช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามรูปแบบ และรักษาจังหวะการเผยแพร่ในระดับที่ใหญ่ขึ้นได้. Reddit.

➡️ เพิ่มคุณค่า: จับคูปฏิทินของคุณกับ ทรัพยากรเชิงโต้ตอบ—เครื่องคำนวณ ROI, รายการตรวจสอบ หรือเทมเพลตที่ผู้ชมของคุณสามารถปรับแต่งได้ ทรัพยากรเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจในขณะที่นำพาผู้มุ่งหวังไปสู่ขั้นตอนถัดไปของกระบวนการขาย

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นิตยสารThe Furrow ของ John Deere ในปี 1895 เป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกสุดของการตลาดเนื้อหาแบบ B2B

3. สร้างเนื้อหาอย่างร่วมมือกัน—และรวดเร็วขึ้นด้วย AI

ความร่วมมือคือเชื้อเพลิงแห่งการลงมือทำClickUp Chatมอบพื้นที่ให้ทีมของคุณอัปเดตข้อมูลอย่างรวดเร็ว ระดมความคิด และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแคมเปญ ใช้โพสต์เพื่อปักหมุดประกาศสำคัญ เช่น แนวทางสร้างสรรค์หรือสรุปผลแคมเปญ เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่ซ่อนอยู่ในการเลื่อนดู

ClickUp Chat เพื่อทำงานร่วมกันและระดมความคิดกับทีมของคุณ
ClickUp Chat เพื่อทำงานร่วมกันและระดมความคิดกับทีมของคุณ

ภายในClickUp Docs สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขเนื้อหาพร้อมกันแบบเรียลไทม์ ใส่ความคิดเห็นที่มอบหมายซึ่งจะกลายเป็นงานทันที และติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้แสดงความคิดเห็นได้ สิ่งนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องส่งอีเมลหรือแชทใน Slack ซ้ำไปซ้ำมา

คลิกอัพ ด็อกส์
ตรวจสอบโครงการ, เพิ่มความคิดเห็น, และเก็บทุกคำแนะนำให้เชื่อมต่อและจัดระเบียบไว้กับ ClickUp Docs

ระหว่างการประชุม,ClickUp AI Notetakerจะบันทึกการหารือโดยอัตโนมัติ, แปลงเป็นบันทึกที่มีโครงสร้าง และมอบหมายงานติดตามผล. ไม่มีใครต้องสงสัยว่าอะไรได้ถูกตัดสินใจไว้.

📌 ทำไมจึงสำคัญ: เมื่อการสื่อสาร ข้อเสนอแนะ และการตัดสินใจต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ทีมงานของคุณจะใช้เวลาในการติดตามข้อมูลอัปเดตน้อยลง และมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนแคมเปญให้ก้าวหน้าได้มากขึ้น

➡️ ขยายสู่ความเป็นผู้นำทางความคิด: ใช้ Docs ในการร่วมเขียนเอกสารวิชาการ รายงาน หรือซีรีส์บล็อกกับผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรหรือพันธมิตรภายนอก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ของคุณเป็นเสียงที่น่าเชื่อถือในอุตสาหกรรม

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้

4. สร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้นด้วย AI และเครื่องมือสื่อ

เมื่อทีมมีความสอดคล้องกันแล้ว ให้เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ จัดทำร่างเนื้อหาใน ClickUp Docs โดยใช้โครงร่างที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้ว เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยClickUp Brain ซึ่งสามารถสร้างข้อความโฆษณา โครงร่างบล็อก หรือร่างคำบรรยายได้ในไม่กี่วินาที

ClickUp Brain สามารถสร้างไอเดียแคมเปญ B2B ที่น่าสนใจและช่วยสร้างเนื้อหาได้
ClickUp Brain สามารถสร้างแนวคิดแคมเปญ B2B ที่น่าสนใจและช่วยสร้างเนื้อหา

ด้วยClickUp Brain Max คุณสามารถบันทึกไอเดียดิบๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยฟีเจอร์พูดเป็นข้อความและแปลงเป็นงานหรือร่างเนื้อหาได้ทันที และด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกวิดีโอแนะนำอย่างรวดเร็วหรือวิดีโอแสดงความคิดเห็นด้านการออกแบบเพื่อเร่งการแก้ไขงานได้

นักการตลาดยังพึ่งพาการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่างานเร่งด่วน(เช่น TikTok นาทีสุดท้ายหรือสไลด์นำเสนอผู้บริหาร) จะไม่สูญหายท่ามกลางงานประจำด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตามงบประมาณแคมเปญ ประเภทเนื้อหา บุคลิกภาพเป้าหมาย หรือขั้นตอนของช่องทางการขายได้โดยตรงในแต่ละงาน—เพื่อให้ทุกทรัพยากรมีบริบทที่จำเป็น

➡️ ขยายไปสู่การเล่าเรื่องทางสังคม: ใช้ Brain เพื่อแนะนำคำบรรยายสำหรับ TikTok, รูปแบบโฆษณา LinkedIn หรือคำตอบสำหรับ Reddit AMA ที่รักษาโทนเสียงให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

📌 ทำไมจึงสำคัญ: Brain, Brain Max และ Clips ช่วยให้ทีมของคุณสร้างสรรค์ผลงานได้เร็วขึ้นโดยไม่สูญเสียบริบท—เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแคมเปญที่สมบูรณ์แบบในเวลาอันสั้น

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วยการใช้AI ในการตลาดเนื้อหา ให้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา โดยแนะนำการปรับปรุงคำหลัก, คำอธิบายเมตา, และโครงสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้น

5. เปิดตัวแคมเปญและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ที่พวกเขาอยู่

การดำเนินการคือจุดที่แคมเปญจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว วางแผนเปิดตัวครั้งใหญ่ด้วยภาพผ่านClickUp Whiteboards จากนั้นย้ายไอเดียไปยังงานได้ทันทีใช้การพึ่งพากันของงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเผยแพร่เร็วเกินไป—ตัวอย่างเช่น การล็อกอีเมลเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จนกว่าหน้าแลนดิ้งจะได้รับการอนุมัติ

วางแผนกลยุทธ์แคมเปญและกระบวนการทำงานในรูปแบบภาพด้วย ClickUp Whiteboards
วางแผนกลยุทธ์แคมเปญและกระบวนการทำงานในรูปแบบภาพด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp Automationsช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง: อัปเดตสถานะงานเมื่อมีการอัปโหลดสินทรัพย์, กำหนดการติดตามเมื่อลูกค้าเป้าหมายตอบกลับ, หรือแจ้งเตือนทีมเมื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ ในแคมเปญ B2B สมัยใหม่ การทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพคือกระดูกสันหลังของการขยายการดำเนินงาน และซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดจะขยายประสิทธิภาพนั้นไปทั่วทั้งกระบวนการ—ตั้งแต่การบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการรายงานผลลัพธ์

📌 ทำไมจึงสำคัญ: ชุมชนเช่น LinkedIn หรือ Reddit คาดหวังการมีส่วนร่วมที่แท้จริง. โดยการปลดปล่อยทีมของคุณจากงานบริหารที่ซ้ำซาก คุณให้เวลาพวกเขามากขึ้นเพื่อเข้าร่วมการสนทนาจริง ๆ จัดการ AMA และตอบกลับในเวลาจริง.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ต่างจากโฆษณา Google ที่ต้องจ่ายเงินซึ่งจะหยุดทำงานเมื่อแคมเปญสิ้นสุดลง เนื้อหา B2B สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป นำเสนอโอกาสใหม่ๆ และสร้างความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง

6. วัดผลกระทบและนำความสำเร็จไปใช้ใหม่

ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตาม KPI ต่างๆ ในทุกช่องทาง—เช่น อัตราการคลิกผ่าน (CTR), การลงทะเบียน, ลูกค้าเป้าหมาย, หรือต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า—แบบเรียลไทม์ แบ่งปันแดชบอร์ดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทนการใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำสไลด์นำเสนอ

รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp

จากนั้น นำสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้ใหม่: เปลี่ยนเว็บบินาร์เป็นคลิปบน LinkedIn, AMA บน Reddit เป็นบล็อก หรือคลิปสั้นบน TikTok เป็นส่วนเปิดอีเมล วางแผนกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เหล่านี้ภายใน ClickUp เพื่อให้ทุกแคมเปญสร้างสินทรัพย์ได้หลายรายการ

📌 ทำไมจึงสำคัญ: การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ช่วยให้ผู้นำยังคงให้ความสำคัญ การนำกลับมาใช้ใหม่ช่วยยืดอายุ (และผลตอบแทนจากการลงทุน) ของทุกแนวคิด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ข้อมูลเพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อจัดสรรทรัพยากรของคุณไปยังแคมเปญที่เคยแสดงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่แข็งแกร่งในอดีต ทำให้การใช้จ่ายด้านการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตลาดที่สอดคล้องกับ ClickUp

การตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว—มันเกี่ยวกับการดำเนินการ การดำเนินการจะง่ายขึ้นเมื่อทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp รวมเนื้อหา การทำงานร่วมกัน ข้อมูล และระบบอัตโนมัติไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมการตลาดมีระเบียบ คล่องตัว และทำงานสอดคล้องกัน

ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไปจนถึงการสร้างไอเดียด้วย AI, ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนได้ดีขึ้น, ติดตามอย่างชาญฉลาด, และทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

พร้อมที่จะทำให้แคมเปญถัดไปของคุณมีชีวิตชีวาแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มทำการตลาดอย่างสอดคล้องกัน 🎨