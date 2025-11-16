10 เครื่องมือ AI สำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อพลเมืองและนวัตกรรมสาธารณะ

การรอคิวขึ้นรถบัส การกรอกแบบฟอร์มกระดาษ และการจัดการเอกสารเป็นเวลาหลายสัปดาห์—สำหรับหลายๆ คน นั่นยังคงเป็นวิธีการทำงานของบริการสาธารณะ ในความเป็นจริง มีเพียง39% ของประชาชนที่ไว้วางใจรัฐบาลแห่งชาติของตน และมีจำนวนน้อยกว่านั้นที่เชื่อว่าเสียงของพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายได้
ในขณะเดียวกัน พนักงานภาครัฐมักพบว่าตนเองต้องเผชิญกับระบบเก่า ข้อมูลที่กระจัดกระจาย และกระบวนการอนุมัติที่ไม่มีวันสิ้นสุด
นี่คือเหตุผลที่รัฐบาลและองค์กรต่างๆ กำลังลงทุนในเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อพลเมือง โดยการสร้างระบบใหม่จากภายในสู่ภายนอก
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจตัวเลือกที่ดีที่สุดบางประการที่กำลังเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ช้าและเต็มไปด้วยกระดาษให้กลายเป็นระบบที่ตอบสนองและโปร่งใส 🏁
เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคมในภาพรวม
นี่คือตารางเปรียบเทียบเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคม 🤩
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการแบบรวมศูนย์และกระบวนการทำงานบริการสาธารณะด้วย AI ขนาดทีม: ทีมเทคโนโลยีเพื่อสังคม หน่วยนวัตกรรม หน่วยงานไอทีของรัฐบาล
|ClickUp Brain & Brain MAX, ระบบอัตโนมัติ, แบบฟอร์ม, แดชบอร์ด AI, การค้นหาสำหรับองค์กร
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|โปลิส
|การพิจารณาอย่างกว้างขวางของสาธารณะ ขนาดทีม: นักวิจัยพลเมือง, นักวิเคราะห์นโยบาย, ทีมการมีส่วนร่วม
|การทำแผนที่ความรู้สึก, การจัดกลุ่ม, การแสดงผลฉันทามติ, เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส
|ราคาตามความต้องการ
|เรซิสต์บอท
|การดำเนินการทางพลเมืองทันทีและการสนับสนุนโดยตรง ขนาดทีม: กลุ่มผู้สนับสนุน, ผู้จัดงานระดับรากหญ้า, ผู้ประสานงานการเข้าถึงชุมชน
|การส่งข้อความอัตโนมัติ การส่งผ่านหลายช่องทาง การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|กโนวิต
|การติดตามกฎหมายแบบเรียลไทม์ในแคนาดา ขนาดทีม: ฝ่ายสื่อสาร, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายนโยบาย
|การติดตามข่าวสาร, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การแจ้งเตือน, รายงานที่คัดสรร
|เริ่มต้นที่ $500 CAD/เดือน
|ชุดเครื่องมือ AI สำหรับพลเมือง
|ขนาดทีม: หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ
|การวางแผนสถานการณ์, แผนแม่บทพลเมือง, การติดตามทรัพย์สิน
|มีแผนฟรีให้บริการ
|ออโตเดสก์ ฟอร์มา
|การวิเคราะห์การออกแบบเมืองอย่างยั่งยืน ขนาดทีม: นักวางผังเมือง, สถาปนิก, ทีมโครงสร้างพื้นฐาน
|การจำลองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การจำลองชั่วโมงแสงอาทิตย์ และการจำลองเสียง
|เริ่มต้นที่ $190/เดือน
|จับให้แน่น
|ความโปร่งใสของงบประมาณและความชัดเจนทางการเงินของเทศบาลขนาดทีม: ฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การปกครองท้องถิ่น
|RAG, กระบวนการทำงานแบบตัวแทน, การให้เหตุผลเฉพาะด้าน, การอ้างอิงแหล่งที่มา
|ราคาตามความต้องการ
|บลิทซ์
|การเร่งรัดการตรวจสอบแผนงานและการออกใบอนุญาต ขนาดทีม: ผู้ตรวจสอบใบอนุญาต, ฝ่ายอาคาร, ทีมวางแผน
|การตรวจสอบแผนอัตโนมัติ, การทำเครื่องหมายแก้ไข, การวิเคราะห์ที่ไม่ขึ้นกับรูปแบบ
|ราคาตามความต้องการ
|เสียงสู่ภาพ
|การมีส่วนร่วมของชุมชนและวงจรการให้ข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ ขนาดทีม: ทีมความโปร่งใสของพลเมือง, ผู้วางแผนแบบมีส่วนร่วม
|การแสดงผลความคิดเห็น, การทำแผนที่ผลกระทบของนโยบาย, อินเทอร์เฟซคู่
|ราคาตามความต้องการ
|โบทิวิสต์
|การระดมอาสาสมัครผ่านการเข้าถึงด้วย AI ขนาดทีม: กลุ่มนักเคลื่อนไหว, ผู้ประสานงานอาสาสมัคร, ทีมระดม
|การเข้าถึงโดยตรงด้วย AI, การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม, ตัวกระตุ้นการตอบสนอง
|ราคาตามความต้องการ
🎥 ระหว่างคำร้องขอจากประชาชน เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการประชุมที่ไม่หยุดหย่อน งานในภาครัฐอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ หากคุณเคยสงสัยว่า "ฉันลืมอะไรที่สำคัญไปหรือเปล่า?" คู่มือนี้คือสิ่งที่คุณต้องการพอดี
คุณควรมองหาอะไรในโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคม?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือ AI สำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคม เพื่อยกระดับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ:
- อินเทอร์เฟซภาษาธรรมชาติ: เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถรายงานปัญหา ขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านแชทบอทและผู้ช่วยเสียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
- การวิเคราะห์ความรู้สึกและแนวโน้ม: ติดตามความคิดเห็นของสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แบบสำรวจ และข้อมูลบริการ เพื่อระบุประเด็นและรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้น
- การรายงานปัญหาของประชาชนแบบหลายช่องทาง: รองรับการส่งรูปภาพ บันทึกเสียง และข้อความ เพื่อจัดประเภทปัญหาและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสร้างภาพจำลองสถานการณ์และการวางแผนแบบมีส่วนร่วม: ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และแบบจำลองการจำลองสถานการณ์เพื่อให้ชุมชนได้สำรวจทางเลือกสำหรับการวางผังเมืองและโครงการสาธารณะ
- ระบบอัตโนมัติการทำงานแบบบูรณาการ: จัดประเภทรายงาน, มอบหมายทีม, และติดตามผลลัพธ์โดยอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การออกแบบที่เน้นการเข้าถึงและความเท่าเทียมเป็นสำคัญ: รับประกันว่าประชาชนทุกคน รวมถึงผู้ที่มีความรู้ด้านการอ่านเขียนต่ำ ผู้พิการ หรือผู้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัด สามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านเสียง แชทหลายภาษา หรืออินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
🧠 เกร็ดความรู้: ราชวงศ์ฮั่นเป็นหนึ่งในรัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแห่งแรกของโลก พวกเขาใช้แผ่นไม้ไผ่ในการบันทึกภาษี พรมแดน และประชาชน มีการค้นพบแผ่นไม้ไผ่ของราชวงศ์ฮั่นมากกว่า 2,000 ชิ้นในมณฑลยูนนาน ซึ่งอ่านได้เหมือนบัญชีของรัฐบาลโบราณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคม
บ่อยครั้งเกินไปที่เสียงของชุมชนถูกรวบรวมผ่านการประชุมสาธารณะหรือแบบสำรวจ และหายไปในกล่องดำของระบบราชการ ทำให้ผู้อยู่อาศัยสงสัยว่าความคิดเห็นของพวกเขาเคยมีความสำคัญหรือไม่
นี่คือ 10 เครื่องมือ AI สำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคมที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้ชุมชนมีอำนาจในการดำเนินการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์และกระบวนการทำงานบริการสาธารณะด้วย AI)
ClickUp Project Management Softwareคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับนักเทคโนโลยีพลเมืองและทีมงานภาครัฐในการวางแผน ร่วมมือ และดำเนินโครงการเข้าถึงชุมชนและโครงการโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
ตัดสินใจสาธารณะอย่างชาญฉลาด
ClickUp Brain เครื่องมือ AI ที่ติดตั้งมาในตัวแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติในการอัปเดต สรุปโครงการที่ซับซ้อนเขียนขั้นตอน และดึงข้อมูลที่ต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที เชื่อมต่องาน เอกสาร การแชท และเครื่องมือภายนอกทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
ผู้จัดการโครงการ AI ของมันตรวจสอบความคืบหน้าในทุกโปรแกรม GovTech ระบุงานที่หยุดชะงักหรือมีความเสี่ยง และสร้างสรุปโครงการและรายงานประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำคือถาม: 'การตรวจสอบทุนสาธารณะใดที่ล่าช้า?' เพื่อรับคำตอบที่มีรายละเอียดและอิงข้อมูล
📌 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:
ค้นหาทุกข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
โครงการสาธารณะสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล ตั้งแต่ร่างนโยบายและข้อเสนอแนะจากประชาชน ไปจนถึงบันทึกการประชุมและเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนดClickUp Enterprise Searchช่วยขจัดความยุ่งเหยิงในการทำงานด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลทุกชิ้นจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และแม้แต่แอปภายนอกเข้าด้วยกัน
มันซ้อนทับการค้นหาด้วย AI ตรงจุดที่การทำงานเกิดขึ้น ช่วยให้ทีมภาครัฐค้นหาเอกสารนโยบาย รายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด และบันทึกการประชุมได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ตัวอย่างเช่น ผู้ประสานงานการตอบสนองต่อภัยพิบัติสามารถค้นหา 'รายงานสถานะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย' และพบข้อมูลล่าสุดจากงานที่ต้องทำ, แบบอ้างอิงจาก Figma และไฟล์ที่เกี่ยวข้องจาก Google Drive ได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแท็บ
จัดการความรู้ด้วยClickUp:
ขยายความฉลาดของพื้นที่ทำงานของคุณ
ClickUp Brain MAXขยายพื้นที่ทำงานของคุณด้วยความสามารถของ AI ขั้นสูงที่เหนือกว่าการสรุปงานทั่วไป สอบถามข้อมูลข้ามโปรเจกต์ สร้างสรุปนโยบายหรืออัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแม้แต่ทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะชะลอการทำงาน
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกการอัปเดตหรือสร้างงานขณะปฏิบัติงานในสถานที่ระหว่างการตรวจสอบหรือกิจกรรมชุมชน
- สร้างแผนโครงการ สำหรับโครงการริเริ่ม เช่น การอัพเกรดเมืองอัจฉริยะหรือโปรแกรมการรวมดิจิทัลด้วยคำสั่งเดียว
- ไปที่ส่วนขยาย Chrome เพื่อจับภาพหน้าเว็บ, ภาพหน้าจอ, หรือเอกสารอ้างอิง
- ค้นหาบริบท จาก ClickUp, Google Drive, Figma, SharePoint หรือแม้แต่เว็บโดยใช้ การค้นหาที่เชื่อมต่อ
รับเทมเพลตสำเร็จรูปพร้อมความสามารถของ AI
เมื่อคุณไม่มีเวลาสร้างเวิร์กโฟลว์จากศูนย์ คุณสามารถใช้เทมเพลตของ ClickUpที่มี ClickUp Brain ในตัวได้
เทมเพลตแผนงาน ClickUp สำหรับรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายมอบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผนโครงการ จัดสรรทรัพยากร และติดตามความก้าวหน้า
คุณสามารถกำหนดเส้นทางของทุกโครงการโดยใช้สถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, พักไว้, เสร็จสิ้น, และ ยกเลิก นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกรายละเอียดด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น ระยะเวลา วัน, ผลกระทบ, และ ความคืบหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามโครงการพลเมืองได้ในพริบตา: ใช้ClickUp Dashboardsพร้อมAI Cardsเพื่อติดตามความคืบหน้าของเงินทุน กำหนดการสำคัญของโครงการ และข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยอัตโนมัติ
- รวบรวมความคิดเห็นจากชุมชน: สร้างแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากประชาชน คำขอสนับสนุนทางการเงิน หรือข้อเสนอแนะด้านนโยบาย; ทุกคำตอบจะกลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
- ประสานการอัปเดตข้ามแผนก: ใช้ClickUp Chatเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม, แชร์ไฟล์แนบ, และปรับให้สอดคล้องกับขั้นตอนต่อไปในบริบท
- อัตโนมัติงานธุรการที่ซ้ำซ้อน:ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อมอบหมายคำขอบริการ, อัปเดตสถานะงาน, และส่งการแจ้งเตือน, ทำให้โครงการสาธารณะดำเนินไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือ AI สำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อพลเมืองมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ซึ่งอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้พูดทุกอย่างไว้หมดแล้ว:
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของฉัน วิธีที่มันรวม LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน... รู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของฉัน วิธีที่มันรวม LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน... รู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI แบบครบวงจรที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้เสมอ
📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจของเรา พบว่าผู้นำเกือบ 88% ยังคงพึ่งพาการตรวจสอบด้วยตนเอง แดชบอร์ด หรือการประชุมเพื่อรับข้อมูลอัปเดต
ค่าใช้จ่าย? เวลาที่สูญเสียไป, การสลับบริบท, และบ่อยครั้ง ข้อมูลที่ล้าสมัย ยิ่งคุณใช้พลังงานในการไล่ตามการอัปเดตมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงในการดำเนินการตามนั้น
ClickUp's Autopilot Agents, พร้อมใช้งานในรายการและแชท, แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะและหัวข้อการหารือที่สำคัญทันที. นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องขอให้ทีมของคุณส่ง "อัปเดตสั้น ๆ" อีกต่อไป. 👀
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
2. โพลิส (เหมาะสำหรับการหารือสาธารณะขนาดใหญ่)
Polis เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการจัดการนวัตกรรมที่ช่วยให้คุณเข้าใจความคิดเห็นของกลุ่มคนจำนวนมาก มันถูกโฮสต์อย่างเปิดเผยแต่ยังสามารถฝังลงในเว็บไซต์ของรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการใช้งานในท้องถิ่นได้
แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนข้อมูลจากสาธารณะให้กลายเป็นการสนทนาที่มีชีวิตชีวา ซึ่งพลเมืองสามารถส่งข้อความสั้น ๆ โหวตความคิดเห็นของผู้อื่น และชมการเกิดฉันทามติในเวลาจริง
เบื้องหลังการทำงาน อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงจะจัดระเบียบความคิดเห็นเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เผยให้เห็นคุณค่าที่เหมือนกันและจุดที่ไม่เห็นด้วยภายในชุมชน ผู้กำหนดนโยบายสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเห็นตรงกันในประเด็นที่ขัดแย้งได้ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจอย่างโปร่งใส
คุณสมบัติเด่นของ Polis
- อำนวยความสะดวกในการสนทนาที่มีชีวิตชีวาด้วยโหมด Wikisurvey ที่พัฒนาไปพร้อมกับการที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการเพิ่มข้อความใหม่
- ส่งออกเมทริกซ์ความคิดเห็นเพื่อการสำรวจเพิ่มเติมใน Jupyter notebooks หรือกระบวนการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่กำหนดเอง
- สนับสนุนการร่วมมือแบบเปิดผ่านกรอบการทำงานแบบโอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการดูแลภายใต้ ใบอนุญาต AGPL3
- เข้าถึงทรัพยากรมากมาย รวมถึงคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดูแลเนื้อหา และกรณีศึกษาจากการใช้งานจริง
ข้อจำกัดของโพลิส
- ต้องใช้ความพยายามของมนุษย์อย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาและการวิเคราะห์ข้อมูลมีคุณภาพ
- ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจทางดิจิทัลและการเข้าถึงของผู้เข้าร่วม อาจทำให้กลุ่มประชากรที่มีการเชื่อมต่อหรือมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีน้อยถูกกีดกันออกไป
การกำหนดราคาของโพลิส
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโพลิส
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ฟรี
3. Resistbot (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการทางพลเมืองทันทีและการสนับสนุนโดยตรง)
ดูแลโดย Resistbot Action Fund ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครกว่า 100 คน Resistbot คือแชทบอทเพื่อการมีส่วนร่วมทางพลเมืองในรูปแบบข้อความ ที่เปลี่ยนข้อความของคุณให้กลายเป็นการมีส่วนร่วม เพียงส่งข้อความว่า RESIST ไปที่ 50409 ทุกคนสามารถติดต่อผู้แทนท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลางของตนได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องโทรศัพท์ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือรอสาย
บอทจะระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยอัตโนมัติ แปลงข้อความของคุณเป็นอีเมล แฟกซ์ หรือจดหมายทางไปรษณีย์ และส่งตรงไปยังสำนักงานของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างประชาชนและผู้มีอำนาจตัดสินใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ช่องทางการสื่อสารแบบดั้งเดิมถูกใช้งานมากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Resistbot
- เปิดตัวแคมเปญระดับรากหญ้าโดยการเปลี่ยนจดหมายจากผู้ใช้ใด ๆ ให้กลายเป็นแคมเปญสาธารณะที่ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมได้
- ระบุตัวแทนโดยอัตโนมัติตามชื่อและรหัสไปรษณีย์ของคุณโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
- ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและค้นหาหน่วยเลือกตั้งใกล้เคียงผ่านคำแนะนำแชทบอทอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงข้อเสนอแนะของฉบับปัจจุบันโดยการส่งข้อความว่า 'topic' เพื่อรับหัวข้อทางกฎหมายที่ทันสมัย
ข้อจำกัดของ Resistbot
- จำกัดผู้ใช้ให้ส่งจดหมายได้เพียงสิบฉบับต่อวัน ซึ่งอาจจำกัดความพยายามในการรณรงค์ที่บ่อยครั้ง
- การปรับแต่งส่วนบุคคลในสื่อการสื่อสารอย่างจำกัดอาจลดผลกระทบเมื่อเทียบกับข้อความที่ปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง
ราคาของ Resistbot
- ฟรี
- พรีเมียม: 7 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Resistbot
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เอสโตเนียเริ่มการแปลงข้อมูลสาธารณะเป็นดิจิทัลตั้งแต่ทศวรรษ 1990 และปัจจุบันให้บริการภาครัฐเกือบทั้งหมดทางออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการลงคะแนนเสียง การเสียภาษี และการจดทะเบียนธุรกิจ โปรแกรม 'Tiger Leap' ในปี 1996 ได้เชื่อมต่อโรงเรียนเข้ากับอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมดิจิทัลที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
4. Gnowit (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านกฎหมายและนโยบายแบบเรียลไทม์ในประเทศแคนาดา)
Gnowit เป็นเครื่องมือ AI ที่มีความซับซ้อนสำหรับโครงการเทคโนโลยีพลเมืองที่ติดตามการพัฒนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการเมือง โดยเฉพาะในแคนาดา โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง มันสแกนเอกสารทางการหลายล้านฉบับ สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล และการอภิปรายในรัฐสภา เพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่สามารถค้นหาได้
นอกเหนือจากการติดตามกฎหมายใหม่แล้ว ยังแปลความหมายและสรุปผลกระทบทางนโยบายโดยใช้ตัวกรองการเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับผู้ที่ทำงานในด้านความโปร่งใสของภาครัฐและการกำกับดูแลดิจิทัล Gnowit ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือเฝ้าระวังและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Gnowit
- ติดตามกิจกรรมทางกฎหมายแบบเรียลไทม์ด้วย Parliamentary Live ที่ให้การเข้าถึงข้อมูลสด บันทึกการประชุม และการอภิปรายได้ทันที
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและรายงานที่กำหนดเองตามภูมิภาค ปัญหา หรือคำสำคัญเฉพาะเพื่อการติดตามนโยบายอย่างมุ่งเน้น
- เข้าถึงบทสรุปที่ผ่านการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญผ่าน Curation Edge ผสานความเร็วของ AI เข้ากับการวิเคราะห์เชิงบริบทโดยผู้เชี่ยวชาญ
- สร้างผลลัพธ์ที่พร้อมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น รายงาน PDF ที่มีแบรนด์,แดชบอร์ดการทำงานที่สามารถแชร์ได้, และการอัปเดตแบบไม่มีแบรนด์
ข้อจำกัดของ Gnowit
- มุ่งเน้นเป็นหลักที่แหล่งข้อมูลทางกฎหมายและข้อบังคับของแคนาดา โดยจำกัดการเข้าถึงในระดับโลก
- การเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ไม่สามารถครอบคลุมการสื่อสารของรัฐบาลที่ไม่เป็นทางการหรือไม่ได้เผยแพร่ทั้งหมด ทำให้เกิดช่องว่างในข้อมูลข่าวกรอง
ราคาของ Gnowit
- เทศบาลสด: $500 CAD/เดือน
- ถ่ายทอดสดรัฐสภา: 600 ดอลลาร์แคนาดา/เดือน
- ถ่ายทอดสดรัฐสภา (vAnalyst): $960/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Gnowit
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ด้วยฟีเจอร์ Deep Search ของ ClickUp Brain คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ลึกในเครื่องมือจัดการงานของคุณได้ทันที แม้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารโครงการเก่าถึงห้าปีหรืออยู่ในความคิดเห็นของงานที่ถูกลืมไปนานแล้วก็ตาม ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ทำงานในภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีประวัติโครงการยาวนานหรือมีหลายแผนกที่ทำงานร่วมกันในโครงการเดียวกัน
5. ชุดเครื่องมือ AI สำหรับพลเมือง (เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ)
พัฒนาโดย Dark Matter Labs และ Lucidminds, Civic AI Toolkit เป็นแหล่งข้อมูลแบบเปิดที่ช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถสร้างต้นแบบว่า AI จะสนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร เป็นชุดของแผนภาพที่แสดงวิธีที่ชุมชน หน่วยงานสาธารณะ และอัลกอริทึมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เป็นกลางทางคาร์บอน
ชุดเครื่องมือนี้สำรวจว่าปัญญาแบบรวมหมู่สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ลดต้นทุนการประสานงาน และเปิดเผยเป้าหมายร่วมกันสำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร แต่ละ 'พิมพ์เขียวเชิงกลยุทธ์' แสดงภาพสถานการณ์จริงที่แตกต่างกัน ช่วยให้ทีมจินตนาการและสร้างต้นแบบว่า AI สามารถผสานเข้ากับระบบนิเวศพลเมืองที่มีอยู่ได้อย่างมีความหมาย
คุณสมบัติเด่นของชุดเครื่องมือ AI สำหรับพลเมือง
- แผนผังระบบนิเวศพลเมืองผ่านแผนแม่บทที่ละเอียดสามแบบ เช่น ป่าเมืองที่เชื่อมโยง, การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศร่วมกัน, และ พลังงานแบบมีส่วนร่วม
- จินตนาการถึงการร่วมมือระหว่าง AI และมนุษย์โดยการแบ่งงานออกเป็นกระบวนการทำงานของทั้งปัญญาของมนุษย์ (HI) และปัญญาประดิษฐ์
- ระบุความท้าทายในทางปฏิบัติและสำรวจแนวทางการออกแบบเพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล จริยธรรม และความโปร่งใสในระบบปัญญาประดิษฐ์สาธารณะ
- ประเมินทรัพยากรพลเมืองผ่านองค์ประกอบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ซึ่งติดป้ายกำกับด้วย ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRLs)
ข้อจำกัดของชุดเครื่องมือ AI สำหรับพลเมือง
- ความเสี่ยงของการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจทำให้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์บดบังสาเหตุเชิงระบบหรือสังคมที่ลึกซึ้งกว่าของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ขึ้นอยู่กับความคุณภาพและความพร้อมใช้งานของข้อมูลเปิด ซึ่งอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละชุมชนและภูมิภาค
ราคาชุดเครื่องมือ AI สำหรับพลเมือง
- ฟรี
คะแนนและรีวิวชุดเครื่องมือ AI สำหรับพลเมือง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
⚡️ คลังแม่แบบ: ทุกแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ไม่ได้ติดตามคือโอกาสที่พลาดไปในการปรับปรุงบริการสาธารณะแม่แบบการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึก จัดระเบียบ และดำเนินการกับทุกแนวคิด เปลี่ยนข้อเสนอแนะจากชุมชนและข้อเสนอภายในให้กลายเป็นผลกระทบที่วัดผลได้
วิธีการทำงานสำหรับกระบวนการนวัตกรรมพลเมือง:
- ให้ผู้วางแผน ผู้นำด้านนโยบาย และเจ้าหน้าที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดร่วมกัน
- ติดตามแนวคิดด้วยสถานะ เช่น ไอเดียใหม่, ประเมิน, อนุมัติ, พักไว้, ปฏิเสธ เพื่อความชัดเจนในความคืบหน้า
- บันทึกข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจทางพลเมืองโดยใช้ฟิลด์: ต้นทุนจริง, ผู้วิจัย, ผู้ตรวจสอบ, ผลกระทบ, และ ประเภทของแนวคิด
- จัดการแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านมุมมอง สถานะ, วันที่เปิดตัว, คู่มือเริ่มต้น, แบบฟอร์มป้อนแนวคิด และ แนวคิด
6. Autodesk Forma (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในระยะเริ่มต้นและการวางแผนเมืองอย่างยั่งยืน)
Autodesk Forma เป็นเครื่องมือบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นสำหรับสถาปนิกและนักวางผังเมือง เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ก่อนเริ่มก่อสร้าง คุณสามารถทำการจำลองหลายรูปแบบในช่วงต้นของกระบวนการออกแบบ เพื่อทำความเข้าใจว่าปัจจัยต่างๆ เช่น แสงธรรมชาติ ลม และเสียงรบกวน จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ ความยั่งยืน และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างไร
จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แสงธรรมชาติไปจนถึงการลดคาร์บอนที่ฝังอยู่ในวัสดุ Forma ช่วยแปลงการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นรายงานที่เข้าใจง่ายและอ่านสะดวก สิ่งนี้ช่วยให้ผู้วางแผนเมืองและสถาปนิกสามารถสนับสนุนข้อเสนอด้วยข้อมูลและมุ่งสู่พื้นที่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Autodesk Forma
- ประเมินตัวชี้วัดพื้นที่เฉพาะสถานที่เพื่อทำความเข้าใจว่าการเลือกออกแบบส่งผลต่อขอบเขตและความหนาแน่นของโครงการอย่างไร
- ระบุพื้นที่ที่มีแสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอหรือมากเกินไป และปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น
- ประเมินรูปแบบอาคารตามพฤติกรรมของลมโดยใช้การจำลองแบบละเอียดหรือแบบรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เดินทางจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย
- วัดปริมาณคาร์บอนฟุตพรินต์ของอาคารและทดสอบการเลือกใช้วัสดุเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อจำกัดของ Autodesk Forma
- จำกัดเฉพาะการวิเคราะห์ในระยะเริ่มต้น (ก่อนการออกแบบและแบบร่าง) ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการออกแบบที่ละเอียด
- การจำลองที่ซับซ้อน (เช่น ลมหรือคาร์บอน) อาจใช้เวลานานสำหรับโครงการขนาดใหญ่
ราคาของ Autodesk Forma
- Forma Standalone (รวมเอกสาร): $190/เดือน
- การออกแบบเว็บไซต์ Forma: $460/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Autodesk Forma
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่?แผนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กำหนดให้ พวกเขาส่งออก 'ชุดเทคโนโลยี AI' ทั้งหมด รวมถึงฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, แบบจำลอง, แอปพลิเคชัน และมาตรฐาน ไปยังประเทศพันธมิตร
7. GRASP (แชทบอทงบประมาณเทศบาล) (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณท้องถิ่นและปรับปรุงความโปร่งใส)
GRASP (Generation with Retrieval and Action System for Prompts) เป็นกรอบการทำงานของแชทบอท AI ที่ช่วยให้งบประมาณของเทศบาลสามารถเข้าถึงได้ ถูกต้อง และนำไปปฏิบัติได้
มันผสมผสานการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยข้อมูลใหม่ (Retrieval-Augmented Generation), กระบวนการทำงานแบบตัวแทน (Agentic Workflows), และความรู้เฉพาะทาง (Domain-Specific Knowledge) เพื่อให้คำตอบที่มีพื้นฐานรองรับต่อการสอบถามจากสาธารณชน แพลตฟอร์มนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้อยู่อาศัยในการเข้าใจว่าเงินภาษีของพวกเขาถูกใช้ไปที่ไหนและอย่างไร เมื่อรวมกับการออกแบบคำสั่ง (Prompt Engineering) และการรับรู้ถึงงบประมาณในอดีต GRASP จะทำให้คำตอบมีความแม่นยำและเกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ GRASP
- ปรับปรุงคำตอบอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการทำงานเชิงตัวแทนที่แยกคำถามออกเป็นส่วน ๆ ตรวจสอบเหตุผล และรับประกันความครบถ้วนสมบูรณ์
- ผสานความเชี่ยวชาญท้องถิ่นโดยการฝังความรู้เฉพาะด้านจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่คาดการณ์และงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง
- ลิงก์ไปยังหน้าเอกสารงบประมาณต้นฉบับที่ระบุอย่างชัดเจนสำหรับทุกคำตอบ เพื่อให้การอ้างอิงมีความโปร่งใส
- แปลข้อมูลงบประมาณที่ซับซ้อนให้กลายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาระงานและความเข้าใจในกิจการสาธารณะ
ข้อจำกัดของ GRASP
- ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพและโครงสร้างของเอกสารงบประมาณเทศบาลเป็นอย่างมาก ดังนั้นการจัดรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอหรือข้อมูลที่ล้าสมัยอาจลดความถูกต้องได้
- ระบบ RAG ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบ แม้จะมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแล้วก็ตาม แชทบอทอาจยังคงแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนได้
การกำหนดราคาของ GRASP
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GRASP
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในเป้าหมายหลักของรัฐบาลสหรัฐฯ คือการพัฒนาแรงงานสำหรับอาชีพที่มีความต้องการสูง เช่นช่างไฟฟ้าและช่างเทคนิค HVAC เพื่อสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
8. Blitz (ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบแผน) (เหมาะที่สุดสำหรับการเร่งกระบวนการตรวจสอบแผนและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการออกใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ)
Blitz ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อทำให้การตรวจสอบแผนเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นและผู้ยื่นคำขอสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง และเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น ระบบวิเคราะห์แผนในรูปแบบต่างๆ เช่น PDF, CAD และ BIM ตามมาตรฐานท้องถิ่น เพื่อจัดทำเครื่องหมายแก้ไขที่สามารถนำไปใช้ได้ รายงานรายละเอียดและแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้สมัครปรับปรุงคุณภาพการยื่นเอกสารตั้งแต่แรกเริ่ม ผู้ตรวจสอบสามารถดำเนินการอนุมัติใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น และชุมชนได้รับประโยชน์จากระยะเวลาการพัฒนาที่สั้นลง สิ่งนี้ช่วยเพิ่มจำนวนที่อยู่อาศัยและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้นแบบทันทีไปจนถึงการตรวจสอบความสอดคล้องที่ช่วยโดย AI Blitz ทำให้กระบวนการอนุมัติทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Blitz
- อัตโนมัติการวิเคราะห์แผนและตรวจสอบการส่งเอกสารตามข้อบังคับท้องถิ่นและกฎหมายท้องถิ่นโดยใช้ AI
- ปรับปรุงความร่วมมือของผู้ตรวจสอบให้ราบรื่นข้ามแผนกเพื่อเร่งการอนุมัติใบอนุญาต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนทั้งหมดได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อเพิ่มความสอดคล้อง
- เร่งรัดโครงการพัฒนา เช่น ที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ข้อจำกัดของ Blitz
- การฝึกอบรมและการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสำหรับพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากความไม่คุ้นเคยอาจทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพช้าลง
- การรองรับมาตรฐานและข้อบังคับด้านการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่โดยไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่ท้าทาย
การตั้งราคาแบบสายฟ้าแลบ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบเร่งด่วน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่?ตัวแทนสภาพแวดล้อมของ ClickUp Brainจะทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา พร้อมเข้าใจบริบทอยู่เสมอ ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม ได้แก่:
- ตัวแทน Team StandUp: รับการอัปเดตทีมอัตโนมัติและสรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ในโครงการพลเมืองต่างๆ
- ตัวแทนตอบคำถาม: ตอบคำถามทั่วไปในช่องทางโครงการ เช่น 'สถานะของโครงการริเริ่มด้านน้ำเป็นอย่างไรบ้าง?' เพื่อลดการสื่อสารซ้ำซ้อน
- รายงานประจำวันของตัวแทน: รับสรุปกิจกรรมประจำวัน งานที่เสร็จสิ้นและการเปลี่ยนแปลงสำคัญภายในแดชบอร์ด KPIของคุณ
9. เสียงสู่การมองเห็น (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของชุมชน, ข้อเสนอแนะ, และการตัดสินใจสาธารณะ)
Voice to Vision เป็นโครงการของ MIT Media Lab ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามว่าข้อเสนอแนะส่วนบุคคลและส่วนรวมมีอิทธิพลต่อแผนการในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร โดยเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของพลเมืองให้กลายเป็นผลกระทบที่มองเห็นได้ โครงการนี้กำลังถูกใช้โดยผู้นำพลเมืองและผู้วางแผนที่ต้องการทำความเข้าใจข้อมูลเชิงคุณภาพจำนวนมาก ช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบ ตีความ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้อยู่อาศัยได้อย่างโปร่งใส
สิ่งที่ทำให้ V2V มีประโยชน์คือการออกแบบที่มีสองอินเทอร์เฟซ ด้านหนึ่งช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากสาธารณะเพื่อการวางแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งช่วยให้ผู้อยู่อาศัยเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่พวกเขาพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Voice to Vision
- สร้างภาพข้อมูลจากความคิดเห็นของชุมชนและโครงการเชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือแบบโต้ตอบที่แสดงแผนที่วิธีที่ข้อเสนอแนะมีอิทธิพลต่อนโยบายและแผนงานเฉพาะ
- จัดระเบียบข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง ซึ่งทีมพลเมืองสามารถตีความและนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย
- แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติโดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากสาธารณะกับผลลัพธ์นโยบายที่สามารถวัดได้
ข้อจำกัดของเสียงสู่ภาพ
- คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่หลากหลาย
- ประสิทธิผลของการดำเนินการขึ้นอยู่กับการยอมรับจากองค์กรและการบูรณาการกับกระบวนการทำงานในการกำหนดนโยบายที่มีอยู่เป็นอย่างมาก
การกำหนดราคาจากเสียงสู่ภาพ
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวจากเสียงสู่ภาพ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้น ใช้ คำสั่งที่บันทึกไว้ ในClickUp Brain MAXเพื่อเก็บคำสั่งที่คุณใช้บ่อย ไม่ว่าจะเป็น 'สรุปนโยบายฉบับร่างนี้' หรือ 'สร้างการอัปเดตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน' ผสานกับแถบลอยของ ClickUp Brain MAX และคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจาก AI ได้ทุกที่บนหน้าจอของคุณโดยไม่ต้องหยุดการทำงานของคุณ
10. Botivist (ดีที่สุดสำหรับการระดมอาสาสมัครและการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์)
Botivistสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการกำกับดูแล AIในยุคดิจิทัล แทนที่จะพึ่งพาผู้จัดงานมนุษย์เพียงอย่างเดียว มันใช้บอท Twitter ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อระบุ เชิญ และมีส่วนร่วมกับอาสาสมัครในการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง
บอทของแพลตฟอร์มจะติดต่อโดยตรงกับผู้ที่ทวีตเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม โดยเชิญชวนให้พวกเขาร่วมระดมความคิดและลงมือทำเพื่อเปลี่ยนการมีส่วนร่วมออนไลน์แบบไม่เป็นทางการให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายร่วมกัน กลยุทธ์ของ Botivist มีตั้งแต่การเรียกร้องให้ลงมือทำโดยตรงไปจนถึงการส่งข้อความที่ขับเคลื่อนด้วยความสามัคคี
คุณสมบัติเด่นของ Botivist
- ทดลองใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วม เช่น การให้ข้อมูลโดยตรง การสร้างประโยชน์ การสร้างความสูญเสีย และการสร้างความสามัคคี เพื่อทดสอบว่าอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนการกระทำ
- ใช้ระบบCRM ของรัฐบาลเพื่อการสื่อสารที่โปร่งใส โดยให้บอทระบุตัวเองอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ
- อัตโนมัติการติดตามข้อความและการวิเคราะห์การตอบกลับเพื่อวัดว่าแนวทางใดทำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพสูงที่สุด
- สร้างหัวข้อสนทนาเริ่มต้น เช่น 'เราจะ…ได้อย่างไร' เพื่อเปลี่ยนความกังวลแบบเฉยๆ ให้กลายเป็นการระดมความคิดและข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ Botivist
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดนอกเหนือจาก Twitter ทำให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลหลักอื่นๆ เป็นไปได้ยาก
- อาจดึงดูดผู้ไม่หวังดีหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยไม่ตั้งใจ หากนำไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
การกำหนดราคาแบบ Botivist
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Botivist
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? บิดาแห่งไซเบอร์เนติกส์ศาสตราจารย์นอร์เบิร์ต ไวเนอร์ แห่ง MIT ได้ถกเถียงเรื่อง 'จริยธรรมของเครื่องจักร' ในช่วงทศวรรษ 1940 ซึ่งทำให้เขาเป็นบุคคลสำคัญในสาขาจริยธรรมคอมพิวเตอร์
สร้างชุมชนที่เชื่อมโยงกันใน ClickUp
นวัตกรรมสาธารณะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่กระบวนการทำงานแบบเดิมและแอปพลิเคชันที่แยกจากกันกลับเป็นอุปสรรคต่อทีมของคุณ เครื่องมือ AI อัจฉริยะสำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคมสามารถเชื่อมช่องว่างนี้ได้ แต่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสามารถเชื่อมโยงบุคลากร ข้อมูล และโครงการของคุณไว้ในที่เดียว
เครื่องมือทั้งหมดที่เราได้สำรวจสามารถช่วยได้ แต่ส่วนใหญ่ทำงานแยกส่วนกัน ทำให้ทีมของคุณต้องสลับไปมาระหว่างแอปและขาดบริบทที่ต่อเนื่อง
ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ClickUp Brain ให้สรุปข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการ ระบบอัตโนมัติจัดการงานซ้ำ ๆ อย่างเงียบ ๆ แดชบอร์ดช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤต และเครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเปิดแอปต่าง ๆ ถึง 100 แอปบนระบบของคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี และรวมโครงการเทคโนโลยีเพื่อสังคมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ✅
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือ AI สำหรับโครงการเทคโนโลยีเพื่อพลเมืองเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มชุมชนวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน อัตโนมัติการส่งมอบบริการ ทำนายแนวโน้ม และอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจร่วมกัน เครื่องมือเหล่านี้มีตั้งแต่แชทบอทสำหรับการรายงานของประชาชนไปจนถึงแดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านนโยบาย
ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเพิ่มความโปร่งใสโดยการจัดระเบียบและแสดงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน และการติดตามการตัดสินใจของรัฐบาล นอกจากนี้ยังช่วยตรวจจับความไม่สอดคล้องกัน และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์แก่ประชาชนเกี่ยวกับงบประมาณ นโยบาย และผลลัพธ์ของบริการ
ตัวอย่างบทบาทของ AI ได้แก่ แชทบอทสำหรับงบประมาณเทศบาล การตรวจสอบแผนงานอัตโนมัติสำหรับการขออนุญาต และการวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อเสนอแนะของชุมชน กรณีการใช้งานอื่นๆ ได้แก่ การระดมอาสาสมัครผ่านบอททางสังคม การจำลองการวางแผนแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการทำงานของบริการสาธารณะที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI โดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่
เริ่มต้นด้วยเครื่องมือ AI ที่ต้องการการตั้งค่าทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย มุ่งเน้นไปที่การอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ และใช้ชุดข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกรอบงานสำหรับงานสาธารณะ จากนั้นค่อยๆ ขยายโดยมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและได้รับความไว้วางใจ
ClickUp นำทุกส่วนของโครงการนวัตกรรมพลเมืองมารวมไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมวางแผนโครงการ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าข้ามแผนกได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนได้เร็วขึ้นและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง คุณสมบัติ AI เช่น ClickUp Brain ช่วยในการจัดทำเอกสาร รายงาน และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยมาตรการป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อลดอคติของอัลกอริทึม