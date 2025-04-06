10 โซลูชัน CRM ของรัฐบาลที่ดีที่สุดสำหรับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานภาครัฐกำลังหันมาใช้เครื่องมือที่ได้ปฏิวัติภาคเอกชนไปแล้ว: ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐการนำระบบ CRM มาใช้ไม่ใช่เพียงแค่การตามเทรนด์เทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในการมีส่วนร่วมกับประชาชนอย่างแท้จริง ท้ายที่สุดแล้ว การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับประชาชนก็ไม่ได้แตกต่างจากการให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมเลย
ดังนั้น โซลูชัน CRM ใดที่มอบผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสำหรับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ? มาดูตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMสำหรับภาครัฐที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการบริการสาธารณะกัน
⏰ สรุป 60 วินาที
หากคุณกำลังมองหาลิสต์อย่างรวดเร็วของเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ นี่คือลิสต์ของคุณ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับแต่งได้พร้อมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
- Salesforce สำหรับหน่วยงานภาครัฐ: เหมาะที่สุดสำหรับระบบ CRM ที่ครอบคลุมพร้อมการปรับแต่งขั้นสูง
- GovPilot: เหมาะที่สุดสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องการระบบปฏิบัติการขั้นสูง
- Pipedrive สำหรับภาครัฐ: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งระบบ CRM ภายในองค์กร
- SugarCRM: เหมาะที่สุดสำหรับบริการพลเมืองที่เน้นการอัตโนมัติ
- GovSense: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรภาครัฐบนระบบคลาวด์
- Microsoft Dynamics 365 Government: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- CivicPlus SeeClickFix: ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดการคำร้องขอของประชาชน
- Oracle Public Sector CRM: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ของรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่น
- SAP Customer Experience สำหรับภาครัฐ: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ CRM ของรัฐบาล?
ซอฟต์แวร์ CRM ของรัฐบาลมอบเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นและผู้ตัดสินใจด้านไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ, ปรับปรุงการสื่อสาร, และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณเลือก CRM อย่างไร?นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา:
- องค์ประกอบสำคัญของ CRM: มองหาคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อภาครัฐ เช่น การจัดการกรณี การให้บริการตนเองของประชาชนผ่านพอร์ทัล และเครื่องมือรายงานที่ตอบสนองต่อความท้าทายเฉพาะของการดำเนินงานของรัฐบาล
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ:ซอฟต์แวร์ CRM ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการที่เหมาะสมสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การนัดหมาย การติดตามข้อร้องเรียน และการจัดการเอกสาร ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองและเพิ่มความแม่นยำ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดของคลาวด์ภาครัฐ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ถูกโฮสต์บนแพลตฟอร์มคลาวด์ภาครัฐที่ปลอดภัย เพื่อตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่สำคัญสำหรับองค์กรภาครัฐ
- ความสามารถในการปรับขนาดและการบูรณาการ: เลือกโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการทางการเงินหรือสินทรัพย์ และสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรของคุณ
- ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ:ในธุรกิจบริการ CRM ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีผลงานที่พิสูจน์ได้ในภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมและการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม:องค์ประกอบของ CRM: วิธีจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณ
10 เครื่องมือ CRM ของรัฐบาลที่ดีที่สุด
ด้วยเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสม หน่วยงานภาครัฐสามารถเปลี่ยนแปลงการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
จากการผสานระบบ CRMอย่างชาญฉลาดไปจนถึงระบบอัตโนมัติที่ราบรื่น นี่คือ 10 เครื่องมือ CRM สำหรับรัฐบาลที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณนำทางด้วยประสิทธิภาพและนวัตกรรม:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับแต่งได้พร้อมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับความต้องการของแผนกของคุณได้อย่างราบรื่น ด้วยการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ หน่วยงานภาครัฐสามารถเพิ่มความโปร่งใส ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ยืดหยุ่นสูงกว่า 10 แบบ รวมถึงมุมมองรายการ กระดานคัมบัง และมุมมองตาราง จัดระเบียบและติดตามคำร้องขอบริการสาธารณะ การโต้ตอบกับประชาชน และสถานะของโครงการ
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อจัดการข้อมูลประชาชน หมวดหมู่บริการ และสถานะของเคส เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่าย
รวมศูนย์การติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยการผสานอีเมลเข้ากับ ClickUp โดยตรง เร่งการสื่อสาร ทำงานร่วมกันในโครงการสาธารณะ ส่งการอัปเดตโครงการ และรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดจากศูนย์กลางเดียว
แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรวมศูนย์ข้อมูลประชาชนและบริการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญ เช่น เวลาตอบสนองของบริการ ความพึงพอใจของประชาชน และอัตราการแก้ไขปัญหา
แนวทางที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันที สนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยศูนย์กลางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ บอกลาการทำงานที่กระจัดกระจาย—มอบหมายงาน แบ่งปันเอกสาร และสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Chat เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันอยู่เสมอ
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปอีกต่อไป! ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รวบรวมทุกขั้นตอนการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
จัดการขั้นตอนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐ มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าทุกด้านของการบริการประชาชนและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการส่งบันทึกติดตามหรือการใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการ CRM ในภาครัฐ เครื่องมือที่พร้อมใช้งานเหล่านี้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน และประหยัดเวลาอันมีค่า ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการสาธารณะที่ยอดเยี่ยมได้
เทมเพลต CRM ของ ClickUpสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและการให้บริการโดยการติดตามกรณีต่างๆ การสอบถาม และโอกาสผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับหน่วยงานรัฐบาล รวบรวมข้อมูลติดต่อไว้ในฐานข้อมูลเดียวและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนหรือขั้นตอนของโครงการเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองในหน่วยงานภาครัฐ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการกับเคสหรือโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติให้ย้ายงานไปยังคอลัมน์ 'ตรวจสอบ' โดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'ส่งเพื่อขออนุมัติ' บันทึกระบบอัตโนมัติไว้ และให้ระบบทำงานซ้ำ ๆ อย่างราบรื่นในเบื้องหลัง ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้กระบวนการรับข้อมูลง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งแบรนด์ของคุณเอง พร้อมด้วยตรรกะเงื่อนไขที่สร้างงานโดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ส่งเข้ามา
- ปกป้องข้อมูลสำคัญของรัฐบาลด้วยมาตรการที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย
- ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับระบบ CRM ของรัฐบาล โดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด—นโยบาย บันทึกกรณี การโต้ตอบกับประชาชน และกระบวนการทำงาน—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- ปรับขนาด ClickUp ให้เหมาะสมกับความต้องการของเทศบาลขนาดเล็กหรือหน่วยงานรัฐบาลขนาดใหญ่ ในขณะที่ยังคงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเนื่องจากความสามารถที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ก่อนใช้ ClickUp ทีมต่าง ๆ ทำงานบนแพลตฟอร์มแยกกัน ซึ่งทำให้เกิดการทำงานแบบแยกส่วน ทำให้การสื่อสารเกี่ยวกับการอัปเดตงานและความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบาก สำหรับการรายงานข้อมูล ผู้นำของเราต้องดิ้นรนเพื่อค้นหาข้อมูลรายงานที่ถูกต้องซึ่งพวกเขาต้องการเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรของเรา ส่วนที่น่าหงุดหงิดที่สุดคือเราเสียเวลาไปกับการทำงานซ้ำซ้อนเนื่องจากขาดการมองเห็นโครงการระหว่างทีมต่าง ๆ
ก่อนใช้ ClickUp ทีมต่าง ๆ ทำงานบนแพลตฟอร์มแยกกัน ซึ่งทำให้เกิดการทำงานแบบแยกส่วน ทำให้การสื่อสารเกี่ยวกับการอัปเดตงานและความคืบหน้าเป็นไปอย่างยากลำบาก สำหรับการรายงานข้อมูล ผู้นำของเราต้องดิ้นรนเพื่อค้นหาข้อมูลรายงานที่ถูกต้องซึ่งพวกเขาต้องการเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจที่แข็งแกร่งสำหรับองค์กรของเรา ส่วนที่น่าหงุดหงิดที่สุดคือเราเสียเวลาไปกับการทำงานซ้ำซ้อนเนื่องจากขาดการมองเห็นโครงการระหว่างทีมต่าง ๆ
2. Salesforce สำหรับรัฐบาล (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ครอบคลุมพร้อมการปรับแต่งขั้นสูง)
หน่วยงานภาครัฐกำลังนำระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัย ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ด้วยSalesforce for Government พวกเขาสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่
แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้รวบรวมข้อมูลไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์ และช่วยให้สามารถพัฒนาโซลูชันตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยแนวทางที่ใช้โค้ดน้อย พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความโปร่งใส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce สำหรับภาครัฐ
- ใช้ประโยชน์จากรายงานและการวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับการตัดสินใจ
- ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแบบ low-code เพื่อนวัตกรรมที่รวดเร็วและโซลูชันที่ปรับแต่งได้
- ได้รับประโยชน์จากการลดต้นทุนผ่านการเบี่ยงเบนปริมาณงานไปยังช่องทางบริการตนเองและช่องทางดิจิทัล
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- แพลตฟอร์มอาจมีความซับซ้อน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และใช้งานอย่างเต็มที่
ราคา Salesforce Sales Cloud
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร ซูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดโปรแกรมสำหรับองค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Salesforce Sales Cloud ว่าอย่างไร
ฉันชอบมากที่มีข้อมูลของลูกค้าทุกคนอยู่ในมือของฉัน การตั้งค่าพนักงานใหม่ ตรวจสอบเคส อัปเดตข้อมูลติดต่อของลูกค้า สร้างงาน และโทรออกผ่านแอปนี้ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน! ฉันชอบมากที่สามารถเชื่อมต่อปัญหาใน JIRA กับเคสได้ รวมถึงเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของเรากับ Salesforce ได้ด้วย เราใช้ Salesforce ทุกวันในบริษัทของเรา
ฉันชอบมากที่มีข้อมูลของลูกค้าทุกคนอยู่ในมือของฉัน การตั้งค่าพนักงานใหม่ ตรวจสอบเคส อัปเดตข้อมูลติดต่อของลูกค้า สร้างงาน และโทรออกผ่านแอปนี้ไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน! ฉันชอบมากที่สามารถเชื่อมต่อบั๊กใน JIRA กับเคสได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของเรากับ Salesforce เราใช้ Salesforce ทุกวันภายในบริษัทของเรา
3. GovPilot (เหมาะที่สุดสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องการระบบปฏิบัติการขั้นสูง)
GovPilotเป็นระบบปฏิบัติการที่แข็งแกร่งสำหรับรัฐบาลท้องถิ่น. มันมอบโซลูชันมากกว่า 125 รายการเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานเทศบาลและมณฑลในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, จัดการข้อมูลทางดิจิทัล, และมีส่วนร่วมกับประชาชนผ่านระบบคลาวด์.
ซอฟต์แวร์การจัดการของรัฐบาลช่วยให้การนำเสนอข้อมูลและการรายงานง่ายขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประหยัดเวลา สร้างรายงานได้เพียงคลิกเดียว และตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ GovPilot
- กำจัดความไม่มีประสิทธิภาพ ลดเอกสาร และเพิ่มความไวต่อการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ด้วยกระบวนการทำงานที่ง่ายขึ้นและการเข้าถึงที่ดีขึ้น
- มีส่วนร่วมกับประชาชนผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถรายงานปัญหาและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว
- ดำเนินการตรวจสอบผ่านมือถือและแท็บเล็ตเพื่อการทำงานภาคสนามที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ GovPilot
- เครื่องมือ AI มีให้บริการเฉพาะในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคา GovPilot
- จำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว GovPilot
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม:ระบบ CRM ชั้นนำในออสเตรเลียสำหรับธุรกิจ
4. Pipedrive สำหรับภาครัฐ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตั้งระบบ CRM ภายในองค์กร)
หากคุณต้องการทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรPipedrive สำหรับภาครัฐอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
มันช่วยแทนที่ระบบล้าสมัยด้วยระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงานที่ผสานรวมกัน ทำให้ทีมรัฐบาลสามารถจัดการคดี, รักษาความปลอดภัยของสัญญา, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ในขณะที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
- จัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกจากช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจความต้องการและกิจกรรมของประชาชนได้อย่างชัดเจน
- ลดงานด้านการบริหารและประหยัดเวลาด้วยฟีเจอร์การสื่อสารในตัวและการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
- สร้างกระบวนการทำงานเชิงภาพสำหรับการจัดการกรณีเพื่อระบุจุดติดขัดและติดตามความคืบหน้าของกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Pipedrive สำหรับหน่วยงานรัฐบาล
- การขาดการปรับแต่งและการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมอื่นๆ อย่างจำกัด
Pipedrive สำหรับภาครัฐ ราคา
- จำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
Pipedrive สำหรับหน่วยงานรัฐบาล คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive สำหรับหน่วยงานรัฐบาลว่าอย่างไร
คุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับ Pipedrive? ฉันชอบความสามารถในการใช้งานของแพลตฟอร์มนี้ ฉันสามารถป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย อีเมลที่ส่งมาให้ฉันทุกวันทำหน้าที่เป็นตัวเตือนว่าฉันต้องพูดคุยกับใครในวันนั้น รีวิวนี้รวบรวมและโฮสต์โดย G2.com
คุณชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับ Pipedrive? ฉันชอบความสะดวกในการใช้งานของแพลตฟอร์มนี้ ฉันสามารถป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย อีเมลที่ส่งมาให้ฉันทุกวันช่วยเตือนว่าฉันต้องติดต่อใครในวันนั้น รีวิวนี้รวบรวมและโฮสต์โดย G2.com
5. SugarCRM สำหรับภาครัฐ (เหมาะที่สุดสำหรับบริการประชาชนที่เน้นการอัตโนมัติ)
SugarCRMมอบแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับภาครัฐ นำเสนอระดับใหม่ของระบบอัตโนมัติและการปรับแต่งให้กับการดำเนินงานของรัฐบาล
ปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในกระบวนการบริการสาธารณะ SugarCRM ช่วยให้งานต่างๆ เช่น การจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการกรณี และการสื่อสาร ง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ยังคงรับประกันการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AWS เพื่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้สำหรับการดำเนินงานของรัฐบาล
- ผสานทีมที่ติดต่อกับลูกค้าและทีมหลังบ้านโดยอัตโนมัติผ่านกระบวนการทางธุรกิจที่เคยแยกจากกัน
- ย้ายข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบ CRM ที่ทันสมัยที่สุด ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
ข้อจำกัดของ SugarCRM
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งและผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้ในทันทีล่าช้า
ราคาของ SugarCRM
- สิ่งจำเป็น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 135 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SugarCRM
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 3. 8/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SugarCRM อย่างไร
ฉันชอบที่มันง่ายมากที่จะหาข้อมูลที่ฉันต้องการจากโครงการ, ลูกค้าเป้าหมาย และผู้ติดต่อ.
ฉันชอบที่มันง่ายมากในการค้นหาข้อมูลที่ฉันต้องการจากโครงการ, ลูกค้าเป้าหมาย และผู้ติดต่อ.
6. GovSense (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรของรัฐบาลบนระบบคลาวด์)
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเงิน การปรับปรุงการตรวจสอบ หรือการจัดการใบอนุญาตGovSenseมีซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของเขตอำนาจของคุณ
ด้วยกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์—ไม่ใช่หลายปี—GovSense ช่วยให้ทีมของคุณสามารถให้บริการสาธารณะที่ยอดเยี่ยมได้โดยไม่ต้องรอ
คุณสมบัติเด่นของ GovSense
- ปรับแต่งโมดูล GRP สำหรับการเงิน การจัดทำงบประมาณ การเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค การจ่ายเงินเดือน การจัดการโครงการ และอื่นๆ
- รวมศูนย์แพลตฟอร์มข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวในทุกแผนก
- ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์แท้พร้อมระบบหลายผู้เช่าเพื่อลดการพึ่งพาไอที
ข้อจำกัดของ GovSense
- การขาดระบบอัตโนมัติและการผสานรวมกับปัญญาประดิษฐ์
ราคาของ GovSense
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GovSense
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
👀 คุณรู้หรือไม่? ระบบ CRM บนคลาวด์เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจาก87% ของบริษัทที่ใช้โซลูชันCRM
7. Microsoft Dynamics 365 Government (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
Microsoft Dynamics 365 Governmentเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมข้อมูลของหน่วยงาน, มอบข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้, และขับเคลื่อนความสำเร็จของภารกิจ
การผสานพลังของแอปพลิเคชัน CRM และ ERP รุ่นใหม่เข้ากับเครื่องมืออย่าง Power BI, Power Apps และ Power Automate ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงการตัดสินใจ, และปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลและความปลอดภัยได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365 Government
- ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจ
- ใช้การผสานรวมกับ Power BI เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และมอบข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานง่ายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ
- เสริมพลังให้พนักงานสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับความท้าทายของรัฐบาลโดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365 Government
- การขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม
ราคาของ Microsoft Dynamics 365 Government
- ราคาตามความต้องการ
Microsoft Dynamics 365 Government คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,500+ รีวิว)
8. CivicPlus SeeClickFix (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดการคำร้องขอของประชาชน)
CivicPlus SeeClickFixเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานท้องถิ่น ช่วยสร้างชุมชนที่ปลอดภัย สะอาด และเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถรายงานปัญหา ขอซ่อมแซม ให้ข้อเสนอแนะ และสื่อสารกับผู้นำท้องถิ่นได้
ไม่ว่าจะใช้เป็นเครื่องมือเดี่ยวหรือผสานรวมกับโซลูชันเทคโนโลยีภาครัฐอื่น ๆ SeeClickFix ช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นปรับปรุงการตอบสนอง การสื่อสาร และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
คุณสมบัติเด่นของ CivicPlus SeeClickFix
- ส่งคำขอบริการเส้นทางไปยังทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามตำแหน่งและหมวดหมู่เพื่อการดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- ตรวจจับและป้องกันการส่งคำขอซ้ำก่อนการส่งเพื่อลดความพยายามที่ซ้ำซ้อน
- แจ้งสถานะให้ผู้อยู่อาศัยทราบอย่างต่อเนื่อง หรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมผ่านคำถามติดตามผล
ข้อจำกัดของ CivicPlus SeeClickFix
- มันไม่มีคุณสมบัติ CRM อื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นโซลูชันที่ครบถ้วน
CivicPlus SeeClickFix ราคา
- ราคาตามความต้องการ
CivicPlus SeeClickFix คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CivicPlus SeeClickFix อย่างไร
เมื่อทุกอย่างเริ่มทำงานแล้ว มันง่ายมาก (และยังคงง่ายอยู่) ที่จะใช้งาน มันสามารถปรับแต่งได้มากมายและยังคงยืดหยุ่นได้ดีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าองค์กรของฉันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการใช้ SeeClickFix ฉันคิดว่ามันมีศักยภาพที่จะใช้งานได้ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันคิดว่ามันสามารถเติบโตไปพร้อมกับเมืองของเราได้จริงๆ
เมื่อทุกอย่างเริ่มทำงานแล้ว มันง่ายมากที่จะใช้ (และยังคงง่ายอยู่) มันสามารถปรับแต่งได้มากมาย และยังคงยืดหยุ่นได้ดีมากเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ แม้ว่าองค์กรของฉันยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการใช้ SeeClickFix ฉันคิดว่ามันมีศักยภาพที่จะคงอยู่ได้ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันคิดว่ามันสามารถเติบโตไปพร้อมกับเมืองของเราได้จริงๆ
9. Oracle Public Sector CRM (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ของรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่น)
Oracle Public Sector CRMช่วยให้รัฐบาลสร้างความไว้วางใจ เพิ่มประสิทธิภาพ และให้บริการที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านโซลูชันคลาวด์ที่ล้ำสมัย
ด้วยการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงและข้อมูลแบบเรียลไทม์ Oracle ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน เช่น ปัญหาคนไร้บ้าน การทุจริต และความปลอดภัยสาธารณะ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความไว้วางใจในชุมชน
คุณสมบัติเด่นของ Oracle Public Sector CRM
- อำนวยความสะดวกในการโต้ตอบแบบทันทีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากอุปกรณ์อัจฉริยะ เซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีสวมใส่ เพื่อการให้บริการเชิงรุก
- ใช้ข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูงที่ช่วยอัตโนมัติการบริหารระบบ ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของระบบ CRM สำหรับภาครัฐของ Oracle
- การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการกับระบบ CRM
ราคา CRM สำหรับภาครัฐของ Oracle
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว CRM สำหรับภาครัฐของ Oracle
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. SAP Customer Experience สำหรับภาครัฐ (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ด้วยการใช้ประโยชน์จากโซลูชันคลาวด์ของรัฐบาลที่ครอบคลุมSAP Customer Experience สำหรับภาครัฐช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร ปรับปรุงการจัดการทางการเงิน และรับรองการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือพร้อมใช้งานของ SAP ช่วยให้รัฐบาลปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสร้างคุณค่าที่ดีกว่าให้แก่ประชาชนและลดต้นทุน
คุณสมบัติเด่นของ SAP Customer Experience สำหรับภาครัฐ
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานของฝ่ายการคลังเพื่อจัดการเงินสด เงินทุนหมุนเวียน และความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความรับผิดชอบทางการเงิน
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุก เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพการให้บริการ
- ใช้ IoT, การเรียนรู้ของเครื่อง, และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของรัฐบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทรัพย์สินเหล่านั้นให้ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจในบริการชุมชนที่เชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ SAP Customer Experience สำหรับภาครัฐ
- ขาดคุณสมบัติที่เน้นระบบ CRM ที่ผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของ SAP Customer Experience สำหรับภาครัฐ
- ราคาตามสั่ง
SAP Customer Experience สำหรับภาครัฐ การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
เลือก CRM ของรัฐบาลที่เหมาะสมสำหรับการบริการสาธารณะ
การเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับบริการภาครัฐของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการแก่ชุมชนและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญยิ่งต่อภารกิจของคุณได้
โซลูชัน CRM ทั้งสิบที่เราได้สำรวจมานั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวและวิธีการที่สร้างสรรค์ในการปรับปรุงบริการสาธารณะให้ทันสมัย ตั้งแต่การจัดการคำร้องขอของประชาชนไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่เหนือกว่า CRM และจัดการทุกงาน ClickUp คือแพลตฟอร์มที่คุณควรเลือกใช้
แม้ว่าจะไม่ใช่เพียงแค่การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลัง การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน และคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานรัฐบาลและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ
แล้วทำไมต้องรอให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและยกระดับการบริการสาธารณะของคุณ? 🚀
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!