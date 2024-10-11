วิธีการพัฒนาและดำเนินการริเริ่มเชิงกลยุทธ์

คุณเคยอยู่ในห้องประชุมคณะกรรมการหรือไม่ ขณะที่คุณกำลังนำเสนอไอเดียที่ยอดเยี่ยมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณได้? ทุกคนต่างตื่นเต้น และคุณแทบจะสัมผัสได้ถึงความสำเร็จที่อยู่เพียงไม่กี่ก้าวข้างหน้า. ตัดภาพมาที่หกเดือนต่อมา คุณกำลังดิ้นรนเพื่อให้ไอเดียของคุณเป็นจริง. คุณถูกถาโถมด้วยปัญหาการล่าช้า งบประมาณบานปลาย และแรงผลักดันที่สูญเสียไป.
นี่เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยกว่าที่คุณคิด. ในความเป็นจริง มันเกิดขึ้นกับองค์กรถึง 90%ที่พยายามนำมาใช้การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์.
แต่ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ล่ะ?
คุณสามารถเปลี่ยนบริษัทของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ที่ซึ่งแนวคิดอันยอดเยี่ยมกลายเป็นความจริงและกำหนดอนาคตได้ กุญแจสำคัญอยู่ที่การเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ของการ พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก
มาแยกกระบวนการดำเนินกลยุทธ์ออกเป็นขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรคือกลยุทธ์การริเริ่ม?
กลยุทธ์เชิงรุกคือขั้นตอนที่คุณดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของธุรกิจของคุณ กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบันของบริษัทของคุณกับเป้าหมายของมัน กลยุทธ์เหล่านี้คือแผนที่นำทางธุรกิจของคุณไปสู่จุดหมายปลายทาง
หมายเหตุ: คำว่า "different" ควรใช้ตัวพิมพ์เล็ก ความคิดริเริ่มเหล่านี้จะ แตกต่างกันไปสำหรับทุกบริษัท สำหรับธุรกิจของคุณ อาจหมายถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ สำหรับธุรกิจอื่น อาจหมายถึงการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่หรือการปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรอย่างสิ้นเชิง
การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดว่าโครงการใดที่ควรดำเนินการต่อไป การวางแผนนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินตำแหน่งปัจจุบันของบริษัทคุณและการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของคุณ และตัดสินใจว่าการดำเนินการใดที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้
การวางแผนกลยุทธ์แตกต่างจากการดำเนินงานประจำวันหรือโครงการประจำของคุณ โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่า ใช้เวลานานกว่าในการดำเนินการ และสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณทั้งหมดเมื่อดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงมักต้องการโซลูชันการจัดการโครงการเฉพาะทางเพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
การกำหนดและพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์
ตอนนี้ที่เราได้ตกลงกันแล้วว่าการพัฒนาแผนกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ของคุณให้กลายเป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ให้เราแบ่งกระบวนการนี้ออกเป็นส่วน ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ขั้นตอนที่ 1: ประเมินตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
เริ่มต้นด้วยการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าบริษัทของคุณอยู่ในจุดใดในตอนนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย:
- การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ
- การระบุโอกาสทางตลาดและภัยคุกคาม
- ทบทวนพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทของคุณ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT โดย ClickUpเพื่อให้กระบวนการนี้ราบรื่น
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ
ตามการประเมินของคุณ ให้ระบุสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ. วัตถุประสงค์เหล่านี้ควรมีลักษณะดังนี้:
- เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้
- สอดคล้องกับพันธกิจโดยรวมของบริษัทของคุณ
- ทะเยอทะยานแต่สามารถบรรลุได้
ตัวอย่างเช่น "เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดขึ้น 10% ในสองปีข้างหน้า" เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนย่อย และติดตามความคืบหน้าด้วยClickUp Goals
ขั้นตอนที่ 3: สร้างแนวคิดริเริ่ม
ระดมความคิดริเริ่มที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณได้ ให้ทีมจากแผนกต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
คำถามที่ควรพิจารณา:
- เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ อะไรได้บ้าง?
- เราจะปรับปรุงกระบวนการปัจจุบันของเราได้อย่างไร?
- มีตลาดใหม่ที่เราสามารถเข้าไปได้หรือไม่
- เทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถให้เราได้เปรียบทางการแข่งขัน?
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดนี้ด้วยClickUp Whiteboards
ขั้นตอนที่ 4: ประเมินและจัดลำดับความสำคัญ
ไม่ใช่ทุกความคิดที่จะผ่านการคัดเลือก. ประเมินแต่ละโครงการที่มีศักยภาพตาม:
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ
- ทรัพยากรที่จำเป็น (เวลา, เงิน, บุคลากร)
- ความเป็นไปได้และความเสี่ยง
- สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ความสำคัญกับโครงการที่มอบสมดุลที่ดีที่สุดระหว่างผลกระทบและความเป็นไปได้
ขั้นตอนที่ 5: พัฒนาแผนปฏิบัติการ
สำหรับแต่ละโครงการที่เลือกไว้ ให้สร้างแผนปฏิบัติการอย่างละเอียด แผนนี้ควรประกอบด้วย:
- เป้าหมายเฉพาะและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- ไทม์ไลน์พร้อมเหตุการณ์สำคัญ
- ทรัพยากรและงบประมาณที่ต้องการ
- บทบาทและความรับผิดชอบ
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แม่แบบแผนปฏิบัติการสามารถช่วยคุณให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดที่จำเป็นได้
ขั้นตอนที่ 6: จัดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน
การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของคุณไม่ควรมีอยู่แค่บนกระดาษเท่านั้น ต้องแน่ใจว่าคุณใช้กลยุทธ์การดำเนินงานที่มั่นคงเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานประจำวันของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง:
- การปรับปรุงกระบวนการปัจจุบัน
- การจัดสรรทรัพยากรใหม่
- การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับทักษะหรือเทคโนโลยีใหม่
ขั้นตอนที่ 7: สร้างแผนการสื่อสาร
การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากทั่วทั้งองค์กรของคุณ. สร้างแผนเพื่อ:
- แบ่งปันโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- อธิบายว่าโครงการเหล่านี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของบริษัทอย่างไร
- จัดการกับข้อกังวลหรือการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการสื่อสารฟรี
กลยุทธ์เชิงรุกทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ระดับสูงกับการดำเนินงานประจำวัน โดยการแยกกลยุทธ์ของคุณออกเป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่เฉพาะเจาะจง คุณสร้างแผนที่ชัดเจนให้องค์กรของคุณสามารถปฏิบัติตามได้
ประเภทของโครงการกลยุทธ์
ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์ที่ริเริ่มจะมีประเภทหรือระดับเดียวกัน การเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของกลยุทธ์ที่ริเริ่มจะช่วยให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัทเสมอ
การริเริ่มในระดับองค์กร
การริเริ่มในระดับองค์กรมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทั้งองค์กร และมักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การริเริ่มเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวของตน ซึ่งอาจหมายถึงการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง และการกระจายกลยุทธ์
การซื้อ Whole Foods ของ Amazon ในปี 2017เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของ การริเริ่มในระดับองค์กร
Amazon ต้องการขยายการมีอยู่ในพื้นที่ค้าปลีกทางกายภาพและภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ผสานการเข้าถึงของร้านค้าทางกายภาพ, และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน.
การเข้าซื้อกิจการของ Whole Foods ทำให้ Amazon สามารถเข้าถึงร้านค้าปลีกอาหารสดกว่า 460 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาได้ทันที รวมถึงผู้ซื้อที่มีรายได้สูงกว่า 30 ล้านคน ตลอดจนความเชี่ยวชาญของเครือในการจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่เน่าเสียง่าย
นอกจากนี้ Amazon ยังมั่นใจว่าความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการของตนสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานของ Whole Foods ได้ ทำให้องค์กรร่วมมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
การริเริ่มนี้เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด, ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า, และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน.
การริเริ่มในระดับธุรกิจ
การริเริ่มในระดับธุรกิจมุ่งเน้นไปที่หน่วยธุรกิจหรือแผนกเฉพาะ และมุ่งหวังที่จะปรับปรุงตำแหน่งการแข่งขันของพวกเขาในตลาดที่เกี่ยวข้อง การริเริ่มเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่หรือการลดต้นทุนเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
กลยุทธ์ของสตาร์บัคส์ในการขยายการมีอยู่ในประเทศจีนเป็น การริเริ่มในระดับธุรกิจ ที่น่าสังเกต วัตถุประสงค์ของมันได้แก่:
- การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
- การปรับปรุงการยอมรับของแบรนด์
- การพัฒนาความภักดีของลูกค้า
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ สตาร์บัคส์ได้แนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น ปรับปรุงประสบการณ์ในร้าน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านนวัตกรรมดิจิทัล
ผลที่ตามมาคือ สตาร์บัคส์มีการเติบโตของสาขาอย่างรวดเร็วทั่วประเทศจีน
โครงการระดับการทำงาน
การดำเนินการในระดับฟังก์ชันถูกนำมาใช้ภายในแผนกหรือหน้าที่เฉพาะเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อาจมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการหรือพัฒนาทักษะของพนักงาน
การนำระบบการผลิตโตโยต้า (TPS) มาใช้ในกระบวนการผลิตของโตโยต้าเป็นตัวอย่างของ การริเริ่มในระดับฟังก์ชัน
วัตถุประสงค์ของมันคือการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า, และลดต้นทุนการดำเนินงาน.
เพื่อดำเนินการตามโครงการนี้ โตโยต้าได้นำวิธีการทำงานรูปแบบใหม่มาใช้
- การผลิตแบบทันเวลาพอดี: การผลิตเฉพาะในปริมาณที่จำเป็น เมื่อมีความต้องการ ช่วยลดของเสียและเร่งกระบวนการผลิต
- จิโดกะ: การใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อหยุดการทำงานเมื่อเกิดความผิดปกติ ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือในการควบคุมคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การริเริ่มนี้ส่งผลให้เกิดการผลิตแบบลีน คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และนำไปสู่การนำ TPS ไปใช้ทั่วโลกโดยบริษัทอื่นๆ
มาตรการแก้ไข
การดำเนินการแก้ไขถูกจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ภายในองค์กร โดยทั่วไปแล้วการดำเนินการเหล่านี้มักเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และมุ่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการนำมาตรการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่มาใช้และการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โตโยต้าได้เรียกคืนรถยนต์มากกว่า 33,000 คันจาก 22 รุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากมีสติกเกอร์ติดอยู่ซึ่งแสดงความสามารถในการรับน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง นี่เป็นการดำเนินการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยบริษัท
วัตถุประสงค์ของมันคือการแก้ไขปัญหาที่ระดับห่วงโซ่อุปทาน, รับประกันความปลอดภัยของลูกค้าโดยการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากยานพาหนะบรรทุกเกิน, และฟื้นฟูชื่อเสียงของแบรนด์.
การริเริ่มนี้ส่งผลให้มีการเรียกคืนสินค้าครั้งใหญ่ทั่วทั้งสายผลิตภัณฑ์ในอเมริกาเหนือ บริษัทได้ส่งสติกเกอร์ที่อัปเดตแล้วไปยังเจ้าของรถและเสนอการเปลี่ยนฟรีที่ศูนย์โตโยต้าทุกแห่ง
การดำเนินการแก้ไขครั้งนี้ของโตโยต้าจะช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจของลูกค้าต่อแบรนด์
การริเริ่มที่สร้างสรรค์
การมุ่งเน้นการเติบโตและการขยายตัวเกี่ยวข้องกับการริเริ่มเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่และเพิ่มการมีอยู่ในตลาด ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายการมีอยู่ทางดิจิทัลของบริษัท
การขยายตัวของกูเกิลเข้าสู่ตลาดฮาร์ดแวร์เป็นการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์การริเริ่มที่สร้างสรรค์ การริเริ่มนี้มุ่งเน้นไปที่การกระจายสินค้าของกูเกิลให้หลากหลายขึ้น และการเข้าสู่industry ของฮาร์ดแวร์
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ Google ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เช่น สมาร์ทโฟน, ลำโพงอัจฉริยะ Google Home, และอุปกรณ์สตรีมมิง Chromecast
ด้วยการขยายไปสู่หมวดหมู่ฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย Google ได้เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ใช้ Android ให้อยู่ในระบบนิเวศของ Google ซึ่งถือเป็นความจำเป็นในปัจจุบัน เนื่องจากความทับซ้อนกันของแพลตฟอร์มต่างๆ ในปัจจุบัน
โครงการริเริ่มนวัตกรรม
โครงการนวัตกรรม (หรือที่เรียกว่าโครงการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง) มีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงตลาด โดยมักดำเนินการผ่านการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปจนถึงการพัฒนา стратегииทางธุรกิจใหม่ ๆ
Zipline บริษัทสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ ได้เปิดตัวบริการจัดส่งด้วยโดรนซึ่งมีศักยภาพในการปฏิวัติวงการสาธารณสุข โดรนเหล่านี้สามารถส่งยา เลือด และวัคซีนไปยังพื้นที่ห่างไกลได้อย่างสำเร็จ และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
การริเริ่มเชิงป้องกัน
การริเริ่มเชิงป้องกันมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามภายนอกหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด. เป้าหมายคือการลดความเสี่ยงและรับประกันความมั่นคงและความแข็งแกร่ง. ตัวอย่างเช่น อาจเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์และการกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน.
หลังการระบาดของโรค ผู้ผลิตทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบ เป็นผลให้หลายบริษัทได้ลดความเสี่ยงโดยกระจายซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจไปยังหลายภูมิภาค นี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของกลยุทธ์เชิงป้องกัน
การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนาแผนกลยุทธ์เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสงครามเท่านั้น ความท้าทายที่แท้จริงคือการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของคุณให้กลายเป็นความจริง
ขั้นตอนที่ 1: สร้างแผนปฏิบัติการโดยละเอียด
แยกแต่ละโครงการออกเป็นงานเฉพาะ กำหนดเป้าหมายและกำหนดเวลาให้ชัดเจน มอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือวางแผนโครงการเพื่อกำหนดไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2: จัดหาทรัพยากร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรทางการเงิน, บุคลากร, และเทคโนโลยีเพียงพอที่จะดำเนินการตามแผนการของคุณ. อาจจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ใหม่หรือขอเพิ่มงบประมาณและจำนวนบุคลากร.
อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับการจัดการความจุ
ขั้นตอนที่ 3: สื่อสารวิสัยทัศน์
การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสอดคล้องกันภายในองค์กร คุณอาจต้องการพิจารณาจัดทำแผนการสื่อสารที่ระบุวิธีการและเวลาที่คุณจะแจ้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ
ขั้นตอนที่ 4: สร้างทีมที่เหมาะสม
รวบรวมทีมที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับแต่ละโครงการ ซึ่งอาจหมายถึงการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้กับพนักงานปัจจุบัน การจ้างสมาชิกใหม่ในทีม หรือการขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาภายนอก
อ่านเพิ่มเติม:วิธีขยายทีมซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 5: จัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแล
การจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ จำเป็นต้องจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อตัดสินใจที่สำคัญและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คุณยังต้องมีผู้จัดการโครงการเพื่อบริหารการดำเนินงานประจำวันของแผนการดำเนินการของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: ติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพ
อย่าลืมติดตามโครงการของคุณโดยการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอกับตัวชี้วัดและเป้าหมายที่คุณได้ตั้งไว้สำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ด KPI
ขั้นตอนที่ 7: จัดการความเสี่ยง
ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจขัดขวางการดำเนินการของคุณ และคิดหาวิธีลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ การตรวจสอบและปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในระหว่างที่คุณดำเนินกลยุทธ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 8: ยืดหยุ่นและปรับตัวอยู่เสมอ
แนวโน้มตลาด, การแข่งขัน, และปัจจัยภายในสามารถส่งผลต่อกลยุทธ์ของคุณได้ทั้งหมด การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าการดำเนินการของคุณยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของคุณ
ขั้นตอนที่ 9: ฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน
รับรู้และเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทาง สิ่งนี้ช่วยรักษาแรงผลักดันและทำให้สมาชิกในทีมมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
ขั้นตอนที่ 10: เรียนรู้และทำซ้ำ
ขณะที่คุณดำเนินการตามแผนงานของคุณ ให้รวบรวมบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณและพัฒนากระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
แม้จะมีการวางแผนอย่างรอบคอบ การดำเนินกลยุทธ์ก็มักมาพร้อมกับความท้าทาย
อย่างไรก็ตาม หากคุณจัดการกับความท้าทายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะพัฒนาการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่ได้ผล เพียงจำไว้ว่านี่เป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินต่อไปและต้องการความสนใจและการทำงานจากทุกคน
เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์
การมีเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ นี่คือจุดที่การใช้โซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp สามารถยกระดับประสิทธิภาพของคุณได้ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp มีทรัพยากรและแนวทางที่เป็นประโยชน์มากมายเพื่อสนับสนุนการวางกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ
ตอนนี้ มาดูเครื่องมือที่ดีที่สุดบางตัวสำหรับการริเริ่มเชิงกลยุทธ์กัน
สมุดบันทึกคะแนนสมดุล
สมุดบันทึกคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard) คือระบบการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการที่ช่วยให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณมีความสมดุลในแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ และสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของคุณ
เทมเพลต Balanced Scorecard ของ ClickUpมอบกรอบการทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณควบคู่ไปกับความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการภายใน และตัวชี้วัดการเรียนรู้และการเติบโต
ธุรกิจสามารถใช้ระบบสมดุลนี้เพื่อเชื่อมโยงการวางแผนกลยุทธ์กับการบริหารการปฏิบัติการ. มันช่วยคุณ:
- ติดตามและแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) แบบเรียลไทม์
- ตั้งเป้าหมายเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการประสานงานในทีม
- มอบหมายงาน, จัดลำดับความสำคัญของโครงการ, และปรับเป้าหมาย
โดยรวมแล้ว กรอบงานนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์และการเงิน โดยให้ผู้ตัดสินใจมีภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์กร
แดชบอร์ดธุรกิจ
แดชบอร์ดธุรกิจแสดงข้อมูล KPI ของคุณในรูปแบบภาพ มันให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการเชิงกลยุทธ์ของคุณ ตัวอย่างเช่นClickUp Dashboards สามารถช่วยคุณ:
- ตรวจสอบประสิทธิภาพได้ในพริบตา
- ระบุแนวโน้มและรูปแบบ
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานอย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ดที่มีประสิทธิภาพควรปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับกลยุทธ์ของคุณ
กระดานคัมบัง
คัมบัง (Kanban) เป็นเครื่องมือการจัดการแบบภาพที่ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมที่สุดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ในบริบทของกลยุทธ์การดำเนินงานบอร์ดคัมบังของคลิกอัพ (ClickUp Kanban boards) สามารถทำได้ดังนี้:
- มองเห็นความคืบหน้าของงานต่าง ๆ ภายในโครงการ
- ระบุจุดคอขวดในกระบวนการดำเนินงาน
- ส่งเสริมการร่วมมือกันในหมู่สมาชิกทีม
คานบันมีประโยชน์สำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวหลายอย่าง
การวิเคราะห์ SOAR
การวิเคราะห์ SOARเน้นย้ำถึงจุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) ความปรารถนา (Aspirations) และผลลัพธ์ (Results) ขององค์กร โดยระบุความสามารถหลัก (Core Competencies) สำรวจโอกาสการเติบโต กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ท้าทาย และกำหนดผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ วิธีการนี้ส่งเสริมวิสัยทัศน์เชิงบวกและมองไปข้างหน้า ทำให้แผนกลยุทธ์สอดคล้องกันในทุกแผนกเพื่อความก้าวหน้าที่เป็นหนึ่งเดียว
การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ไม่ใช่แค่สำหรับขั้นตอนการวางแผนเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าตลอดการดำเนินกลยุทธ์ของคุณอีกด้วย นี่คือวิธีการนำการวิเคราะห์ SWOT ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการดำเนินกลยุทธ์:
- ดำเนินการทบทวน SWOT อย่างสม่ำเสมอ (เช่น ทุกไตรมาส) เพื่อประเมินตำแหน่งทางกลยุทธ์ของคุณใหม่
- ใช้ SWOT เพื่อติดตามปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) ที่ส่งผลต่อโครงการของคุณ
- ให้ทีมข้ามสายงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
- เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ SWOT เข้ากับตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ของโครงการของคุณเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
- สื่อสารผลการค้นพบที่เกี่ยวข้องไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์ SWOTสามารถช่วยมาตรฐานกระบวนการวางแผนกลยุทธ์นี้ทั่วทั้งองค์กรของคุณได้ ทำให้เกิดความสม่ำเสมอในการประเมินและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการดำเนินกลยุทธ์
การจัดให้วัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
วัฒนธรรมองค์กรของคุณเป็นตัวกำหนดการตอบสนองของทีมต่อทุกกลยุทธ์ที่คุณดำเนินการ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ให้ทำดังต่อไปนี้:
- สื่อสารวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอในทุกระดับ
- ปรับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพและแรงจูงใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- ส่งเสริมพฤติกรรมที่สนับสนุนกลยุทธ์ (เช่น นวัตกรรม, การมุ่งเน้นลูกค้า)
- ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ
- จัดให้มีการฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกลยุทธ์
- เฉลิมฉลองความสำเร็จและเรียนรู้จากความล้มเหลวเพื่อเสริมสร้างลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
การดำเนินการตามกลยุทธ์ทุกประเภทและทุกระดับจะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
บทบาทของผู้นำเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินกลยุทธ์
ผู้นำเชิงกลยุทธ์คือกระดูกสันหลังของทุกการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าวัตถุประสงค์หรือประเภทของการริเริ่มนั้นจะเป็นอย่างไร พวกเขามีบทบาทสำคัญโดย:
- การให้ทิศทางที่ชัดเจนและรักษาความมุ่งเน้นที่จุดหมายเชิงกลยุทธ์
- การตัดสินใจอย่างทันท่วงทีเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคและรักษาความก้าวหน้าของโครงการให้ดำเนินไปตามแผน
- การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในหลากหลายส่วนของเส้นทาง
- การสร้างและรักษาการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการคิดเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร
- ปรับเส้นทางเมื่อเผชิญกับความท้าทายหรือโอกาสที่ไม่คาดคิด
การพัฒนาทักษะการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งภายในองค์กรของคุณจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้เร็วขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์ที่ดีที่สุด
การใช้ ClickUp สำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการ
ClickUp ทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์แบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของโครงการกลยุทธ์ได้
ประโยชน์หลักของการใช้โซลูชันการวางแผนกลยุทธ์ ClickUpสำหรับการดำเนินกลยุทธ์คือ:
- ClickUp มอบแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ และการมอบหมายความรับผิดชอบ
- ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งปันข้อมูลอัปเดตและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- แดชบอร์ดและฟีเจอร์การรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเชิงกลยุทธ์เป็นไปอย่างง่ายดาย
- มุมมองต่าง ๆ ของ ClickUp (รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, เป็นต้น) ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นการดำเนินกลยุทธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
- ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ ClickUp สามารถผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น
ข้อสรุป: ClickUpยังมีเทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์เฉพาะทางเพื่อช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนที่ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนระยะยาว การกำหนดเป้าหมายและทิศทาง และการปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถระบุสถานะในอนาคตที่ต้องการและตำแหน่งปัจจุบันของธุรกิจได้ และสร้างแผนที่นำทางของมาตรการที่ต้องดำเนินการ อัปเดตสถานะเมื่อคุณก้าวหน้าผ่านงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงความคืบหน้า
เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ เพื่อสร้างและติดตามกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สำหรับทีมผลิตภัณฑ์
หรือหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นมากขึ้นแต่ยังคงมีความยืดหยุ่นอยู่แม่แบบแผนที่กลยุทธ์ของ ClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
เทมเพลตนี้เน้นการวางแผนกลยุทธ์อย่างละเอียดและการติดตามความคืบหน้าของโครงการ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- เครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ที่แม่นยำ
- การติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การวางแผนที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเองห้าสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองแปดฟิลด์เพื่อบันทึกทุกรายละเอียดที่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบสำหรับการแสดงภาพกลยุทธ์ในหลายมิติ
มุมมองการริเริ่มจะให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของการริเริ่มทั้งหมดและสถานะของพวกมัน ในขณะที่มุมมอง Gantt จะช่วยให้คุณมองเห็นการพึ่งพาของงานและวางแผนได้อย่างเหมาะสม
กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในระดับโครงการอยู่ใช่ไหม? ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว ลองดูเทมเพลตกลยุทธ์โครงการของ ClickUp ได้เลย เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับโครงการของคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้เพื่อจัดระเบียบและวางแผนเป้าหมาย ทรัพยากร และไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้แม่แบบกลยุทธ์โครงการเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณจากแผนที่ตายตัวให้กลายเป็นแผนที่ที่สามารถดำเนินการได้และมีชีวิตชีวา
ข้อผิดพลาดในการดำเนินกลยุทธ์ที่ควรหลีกเลี่ยง
คุณรู้วิธีสร้าง, นำ, และบริหารการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และคุณก็ได้เห็นเทมเพลตที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการคือช่วงที่การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ส่วนใหญ่ล้มเหลว
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรระวังในขั้นตอนการนำไปใช้ของคุณพร้อมทั้งวิธีแก้ไข:
|ข้อผิดพลาดในการดำเนินกลยุทธ์
|วิธีแก้ไข
|1. ขาดความชัดเจนทางกลยุทธ์
|ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าใจเงื่อนไขและผลกระทบของกลยุทธ์นี้ ติดต่อสื่อสารและชี้แจงกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
|2. การสื่อสารที่ไม่ดี
|ดำเนินการแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อถ่ายทอดข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
|3. การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ
|ดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อระบุความต้องการทรัพยากรและปรับการจัดสรรให้เหมาะสม
|4. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
|ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ คุณสามารถจัดอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
|5. การมุ่งเน้นระยะสั้น
|เปลี่ยนจุดสนใจจากความสำเร็จระยะสั้นไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาว
|6. การไม่สามารถปรับกลยุทธ์ได้
|ส่งเสริมความยืดหยุ่นและการตอบสนองภายในทีม และเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น
|7. การนำกลยุทธ์มาใช้บางส่วน
|ให้แน่ใจว่าผู้นำมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างครบถ้วนทั่วทั้งองค์กร: การดำเนินการเพียงครึ่งๆ กลางๆ จะนำไปสู่ความสงสัยและความสับสนเท่านั้น
|8. การไม่สอดคล้องของเป้าหมาย
|ใช้เครื่องมือเช่นบาลานซ์สกอร์คาร์ดเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวม ทำให้ทุกแผนกอยู่ในทิศทางเดียวกัน
|9. การให้ความสำคัญกับเป้าหมายทางการเงินมากเกินไป
|ปรับสมดุลตัวชี้วัดประสิทธิภาพระหว่างการบรรลุผลลัพธ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีซึ่งสนับสนุนนวัตกรรมและการเติบโต
|10. การขาดความรับผิดชอบ
|กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับความสำเร็จและกลไกความรับผิดชอบเพื่อติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยให้ทุกคนทราบบทบาทของตนในการดำเนินการ
การประเมินและปรับแนวทางในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นการสื่อสารที่ชัดเจนและการประสานงานที่สอดคล้องกัน จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้
เปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณให้เป็นจริง
การพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นในองค์กร เราได้สำรวจขั้นตอนสำคัญตั้งแต่การวางแผน การติดตาม ไปจนถึงการหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อย
แพลตฟอร์มการวางแผนกลยุทธ์ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณ แม้เครื่องมือจะมีความสำคัญ แต่อย่าประเมินค่าต่ำเกินไปของความสื่อสารที่ชัดเจนและการนำทีมที่แข็งแกร่ง
ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบและทรัพยากรที่เหมาะสม คุณสามารถนำทางผ่านภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของการดำเนินกลยุทธ์ได้สมัครใช้ ClickUpและก้าวแรกสู่ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ!