วิธีการขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์: แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

การเติบโตเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของแผนงานทุกองค์กร ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นเล็กเพียงใด เป้าหมายของคุณคือการขยายการดำเนินงานและเพิ่มรายได้ เพื่อทำเช่นนั้น ทุกองค์กรจำเป็นต้องขยายทีมที่สำคัญของตน
ในขณะที่เราสามารถกำหนดการเติบโตว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าบริษัทเมื่อเวลาผ่านไป การขยายตัวคือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้บรรลุศักยภาพการเติบโตนั้น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่มีอยู่ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดการกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การขยายกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับทีมที่ใหญ่ขึ้นอาจเป็นความท้าทายทางการดำเนินงาน
การขยายการดำเนินงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องอาศัยการบาลานซ์ระหว่างการเติบโตกับความคล่องตัว ผู้จัดการต้องกำหนดเป้าหมาย เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ผสานการปฏิบัติด้านการเขียนโค้ดที่ดี อาจต้องจ้างบุคลากรเพิ่มเติม และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลผลิตภายใต้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการขยายทีมซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่ประสิทธิภาพของนักพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อใดควรขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
ทีมซอฟต์แวร์ควรขยายขนาดเมื่อประสบปัญหาในการจัดการกับปริมาณงานและเริ่ม ล่าช้าจากกำหนดการ ซึ่งอาจเกิดจากการเลื่อนการปรับใช้ไปจนถึงความคาดหวังของลูกค้าที่มีจำนวนมาก อีกสัญญาณหนึ่งคือเมื่อคุณสังเกตเห็น การขาดแคลนบุคลากรภายใน ที่มีความสามารถในการดำเนินการตามคุณสมบัติที่ต้องการทั้งหมดให้สำเร็จ
หากคุณเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่หลักในการสร้างเครื่องมือซอฟต์แวร์และ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณจำเป็นต้องมีทีมพัฒนาที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณได้
หากหน้าที่หลักของธุรกิจของคุณคือการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่บริษัทอื่น ๆ ทีมซอฟต์แวร์ของคุณจะพึ่งพาปริมาณธุรกิจที่คุณมีมากขึ้น นั่นหมายความว่าคุณควรขยายทีมเมื่อคุณมีโครงการใหญ่ ๆ ที่ต้องทำ
ตัวชี้วัดบางประการของความต้องการในการปรับขนาด ในทั้งบริษัทผลิตภัณฑ์และบริษัทบริการ ได้แก่:
- เมื่อคำขอของลูกค้าเกินกว่าที่ทีมปัจจุบันจะสามารถจัดการได้
- เมื่อคุณไม่สามารถจัดสรรความต้องการของโครงการให้เข้ากับกรอบเวลาได้
- หากงานค้างของคุณมีปริมาณมากขึ้น
- เมื่อคุณไม่สามารถตามทันเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
- เมื่อทักษะหรือประสบการณ์ของทีมที่มีอยู่ไม่เพียงพอสำหรับโครงการ
- เมื่อคุณต้องปฏิเสธธุรกิจเนื่องจากขาดบุคลากรสำรองที่พร้อมทำงาน
สรุปแล้ว หากคุณพบว่าการทำงานให้ทันกำหนดเวลา การส่งมอบความต้องการของลูกค้า การรับงานใหม่ หรือการดำเนินการตามแผนงานด้วยตนเองเป็นเรื่องยาก คุณควรพิจารณาขยายทีม ซึ่งอาจรวมถึงการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานหรือการจ้างบุคลากรใหม่ที่มีประสบการณ์ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
การเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
ขณะที่คุณวางแผนที่จะขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ มีสองแง่มุมหลักที่ต้องพิจารณา: ด้านเทคนิคและด้านธุรกิจ มาสำรวจแต่ละด้านอย่างละเอียดกัน
ด้านเทคนิค
ในด้านเทคนิค คุณต้องวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนก่อนขยายระบบซอฟต์แวร์ของคุณ ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบ แนวทางการเขียนโค้ด และ ความสามารถในการขยายตัวของแพลตฟอร์มที่มีอยู่
- สถาปัตยกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณต้องตั้งอยู่บนรากฐานของโค้ดคุณภาพสูง และพร้อมรองรับการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ รวมถึงการรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายดาย หากคุณมีคุณภาพโค้ดต่ำ ระบบของคุณเสี่ยงต่อการล่ม เนื่องจากไม่สามารถรองรับภาระงานที่สูงขึ้นได้
- คุณยังต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินงานเนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรในระหว่างการขยายขนาด
- ขั้นตอนต่อไปคือการผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณในด้านของการทดสอบโค้ดและการPLOYMENT. การลดการทำงานด้วยตนเองช่วยให้ทีมสามารถรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้น
ควรใช้วิธีการแบบ Agile เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคจะเข้ากันได้ดีกับระบบที่ขยายตัว
แนวทางแบบアジล
แนวทางแบบ Agile ประกอบด้วยการแบ่งโครงการออกเป็นระยะหรือสปรินต์ที่มีความยืดหยุ่น โดยเน้นการพัฒนาและการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านวงจรที่ต่อเนื่องของการวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผลของกรอบการทำงาน คุณสามารถบรรลุความสามารถในการขยายตัวที่สูงขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์เป็น เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบAgileและการจัดการโครงการที่ช่วยตอบสนองความต้องการในการขยายขนาดของคุณ มันทำให้วงจรการพัฒนาทั้งหมดง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมเครื่องมือ ความรู้ และทีมข้ามสายงานไว้ที่เดียว
ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- ร่วมมือกันในการวางแผนโครงการ
- จัดการงานสปรินต์และงานค้าง
- ติดตามปัญหา
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน
- ผสานเครื่องมือ Git
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดแบบ Agile และอื่น ๆ
การประมวลผลแบบคลาวด์, ระบบกระจาย, และการปรับขนาดอัตโนมัติ
เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น จะเกิดคำถามเกี่ยวกับ ความกดดันเพิ่มเติมต่อเซิร์ฟเวอร์และโดเมน เพื่อลดปัญหานี้ คุณสามารถเลือกใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งได้ ระบบเหล่านี้ทำงานบนหลักการของระบบแบบกระจาย ซึ่งหมายความว่ามีการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างหลายระบบในเครือข่ายเดียวกัน
การประมวลผลแบบคลาวด์ให้บริการพื้นที่จัดเก็บ, แอปพลิเคชัน, และกำลังการประมวลผลผ่านอินเทอร์เน็ตตามความต้องการของคุณ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องขยายฮาร์ดแวร์เมื่อเพิ่มขนาดทีม คุณยังสามารถใช้บริการในรูปแบบ SaaS (ซอฟต์แวร์เป็นบริการ) ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดการระบบอย่างแข็งขัน
ระบบกระจาย ช่วยให้สามารถปรับสมดุลโหลดและปรับขนาดอัตโนมัติได้ การปรับสมดุลโหลดช่วยจัดการกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยกระจายไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ดังนั้นหากเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งล่ม เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ก็สามารถชดเชยได้ ในทำนองเดียวกัน การปรับขนาดอัตโนมัติช่วยให้สามารถปรับทรัพยากรตามความต้องการได้
โดยการใช้ทรัพยากรการคำนวณผ่านโหนดหลายตัวและกระจายฟังก์ชันออกไป คุณสามารถลดการล้มเหลวและเวลาที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ขณะขยายระบบได้
แง่มุมทางธุรกิจ
เมื่อคุณเข้าใจข้อพิจารณาทางเทคนิคแล้ว มาพูดถึงแง่มุมทางธุรกิจของการขยายทีมซอฟต์แวร์กัน
การกำหนดแผนงาน
ในการขยายทีมซอฟต์แวร์ของคุณให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องสร้างแผนที่เส้นทางก่อน โดยระบุทิศทางของการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมาย ระยะเวลา และกิจกรรมต่างๆ ในระยะยาวและระยะสั้น แผนนี้สามารถเป็นแผนปฏิบัติการของคุณสำหรับระยะยาวและระยะสั้น ซึ่งยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่คุณวางแผนจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
การสร้างแผนที่นำทางช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ คำนึงถึงตัวแปรทั้งหมด และสื่อสารความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบได้อย่างราบรื่นแม่แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการมองเห็นและสร้างเส้นทางของผลิตภัณฑ์ของคุณในขณะที่คุณกำลังขยายทีม คุณสามารถมองเห็นภาพรวมระดับมหภาคของทุกโครงการริเริ่มและติดตามความคืบหน้าเพื่อการรายงานเป็นประจำ
การระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
KPI คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีมคุณในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คุณควรระบุKPI ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อคุณตัดสินใจขยายทีมซอฟต์แวร์ของคุณ เพื่อให้บรรลุความสามารถในการขยายตัว KPI ที่พบบ่อยได้แก่ อัตราการได้มาซึ่งลูกค้า การเติบโตของรายได้ อัตราความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการรักษาพนักงาน เป็นต้น
หากคุณสามารถ กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพและติดตาม KPI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะสามารถคาดการณ์ความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการขยายขนาดได้ ซึ่งช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อขยายทีมของคุณโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการทำกำไร
DevOps และการทดสอบอัตโนมัติ
การขยายทีมซอฟต์แวร์หมายถึงการพัฒนา การทดสอบ และการปรับใช้ที่เร็วขึ้น การทดสอบอัตโนมัติของ DevOps ช่วยในเรื่องนี้โดยใช้การทดสอบที่เขียนสคริปต์ไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือต่างๆ เพื่อ ลดการแทรกแซงของมนุษย์
สิ่งนี้ช่วยลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในกระบวนการพัฒนาแบบ DevOps และ Agile เนื่องจากคุณสามารถทำงานหลายอย่างให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การค้นหาข้อผิดพลาดและการทดสอบ ตัวอย่างบางส่วนของการทดสอบแบบอัตโนมัติใน DevOps ได้แก่:
- การทดสอบการรวมระบบสำหรับเฟสโค้ด, การสร้าง, และการทดสอบ
- การทดสอบประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับโหลดและคุณสมบัติอื่น ๆ
- การทดสอบการถดถอยเพื่อตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้วทำงานตามที่คาดหวังหลังจากการอัปเดต
การทดสอบอัตโนมัติเหล่านี้สามารถกำหนดความต้องการทรัพยากรของคุณหลังจากการปรับขนาดได้ เพื่อให้คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาการหยุดทำงานและประสิทธิภาพการทำงาน
กลยุทธ์การขยายทีมซอฟต์แวร์
ตอนนี้คุณทราบถึงมุมมองทางเทคนิคและธุรกิจที่ควรพิจารณาในขณะขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณแล้ว นี่คือเคล็ดลับและกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการขยายทีมซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ก่อนที่คุณจะจัดทำแผนการขยายขนาด คุณต้องกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับทีมพัฒนาของคุณเสียก่อน ในการทำเช่นนั้น คุณจำเป็นต้องมีคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะเจาะจง
- คุณต้องการขยายการดำเนินงานอย่างไร—ผ่านสาขาเพิ่มเติมหรือเพียงแค่โครงการเพิ่มขึ้น?
- คุณวางแผนที่จะแนะนำบทบาทใหม่ใดบ้าง?
- ทีมของคุณขาดประสบการณ์หรือนวัตกรรมหรือไม่?
- โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ปัจจุบันของคุณพร้อมรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
เพิ่มคำถามเฉพาะธุรกิจของคุณลงในรายการนี้และค้นหาคำตอบที่เหมาะสมเพื่อ กำหนดเป้าหมายอย่างมีข้อมูล เป้าหมายเหล่านี้จะกำหนดทิศทางในการมุ่งเน้น พื้นที่ที่ควรขยายเพิ่มเติม และสิ่งที่คาดหวังหลังจากการขยายธุรกิจ
เตรียมทีมและระบบ
กลยุทธ์ถัดไปคือการทำให้มั่นใจว่าทีมและระบบซอฟต์แวร์ของคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปแล้ว ทีมภายในมักจะคุ้นเคยกับกระบวนการทำงานเดิมและมักลังเลที่จะยอมรับขั้นตอนการทำงานใหม่
คุณต้องทำให้พวกเขาสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการฟังปัญหาของพวกเขา จัดเวิร์กช็อปหรือการฝึกอบรม และหารือเกี่ยวกับกระบวนการใหม่กับพวกเขา นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าโครงสร้างทีมปัจจุบันของคุณและกระบวนการทำงานได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้พิจารณาการนำกระบวนการทำงานและวิธีการใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณมาใช้ แต่ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้แน่ใจว่าทีมของคุณรู้สึกสบายใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทีมเทคโนโลยีที่ใหญ่ขึ้นต้องการการสนับสนุนจากโซลูชันที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมของคุณ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้งานของพวกเขาง่ายขึ้นวันหนึ่งในชีวิตของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมทางเทคนิคมากมายอยู่แล้ว; ซอฟต์แวร์สแต็กของพวกเขาไม่ควรทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาช้าลง
อัตโนมัติกระบวนการที่ทำซ้ำและใช้เวลามาก, ผสานรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารมาตรฐาน และได้รับ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ เพื่อลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นสำหรับงานบริหาร
ClickUpคือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบรรลุเป้าหมายนี้ ด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันและการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร พร้อมด้วยเทมเพลตและระบบอัตโนมัติ ช่วยให้งานประจำวันของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วางใจให้แพลตฟอร์มนี้ดูแลงานด้านการจัดการ เพื่อให้นักพัฒนาของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจ!
ผสานการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพ
คุณภาพเหนือกว่าปริมาณเสมอในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โค้ดที่มีคุณภาพสูงรับประกันประสิทธิภาพของโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจในสิ่งนี้ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับนักพัฒนา
ส่งเสริมให้นักพัฒนาสำรวจแนวทางการเขียนโค้ดเพื่อโครงสร้างโค้ดที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย
เลือกผู้นำโครงการและผลิตภัณฑ์
เมื่อมีโครงการเพิ่มขึ้น คุณจะมีบทบาทผู้นำที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น เช่น หัวหน้าทีม ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การเลือกผู้สมัครสำหรับบทบาทผู้นำจากภายในทีมของคุณเป็นความคิดที่ดี
คุณยังสามารถ จ้างผู้สมัครที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งเหล่านี้ได้ หากทีมของคุณมีขนาดเล็กและขาดประสบการณ์เพียงพอ การแต่งตั้งหัวหน้าทีมที่ทุ่มเทล่วงหน้าจะช่วยให้มั่นใจว่างานสำคัญของคุณได้รับการจัดการอย่างดีในระหว่างที่ขยายทีม นอกจากนี้ยังช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านบุคลากร จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และสร้างโครงสร้างให้กับทีมเทคนิคของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาโดยทั่วไปจะถูกปรับให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของทีม เมื่อสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น คุณจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการทำงานของการพัฒนาทั้งหมดของคุณด้วยเช่นกัน กำจัดความซ้ำซ้อน อัตโนมัติงาน และแบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อยที่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น
ผสานเครื่องมือขั้นสูง เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ และจัดตั้งกระบวนการใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น การวางแผนสปรินต์ การตรวจสอบ การตรวจสอบคุณภาพ การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน และอื่น ๆ คุณยังต้องติดตามงานค้างและมอบหมายให้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ระบบพัฒนาชัดเจนและรวดเร็วขึ้น
การมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อยู่ในมือของคุณสามารถช่วยงานเหล่านี้ได้ClickUp Brainคือโซลูชันครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยประหยัดเวลาและลดงานด้านการบริหารจัดการ ผ่านฟีเจอร์ AI ของ ClickUp คุณสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า อัตโนมัติตารางเวลาและการอัปเดต และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain สามารถทำงานซ้ำๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักได้มากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสาร
การเปลี่ยนแปลงขนาดและโครงสร้างของทีมสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจ้างสมาชิกที่ทำงานจากระยะไกลหรือทีมพัฒนาภายนอก คุณจำเป็นต้องหาช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ClickUp Chatเป็นช่องทางการสื่อสารอัจฉริยะที่คุณสามารถใช้เพื่อพัฒนาทีมซอฟต์แวร์ของคุณ คุณสามารถรวมการสื่อสารของทีมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันด้วยเครื่องมือนี้ แบ่งปันการอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านรายการที่ต้องดำเนินการและการมอบหมายงาน
ยึดมั่นในแนวทาง Agile
วิธีการแบบ Agile เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมที่สามารถปรับขนาดได้และมีความคล่องตัว ดังนั้นควรยึดมั่นในวิธีการ Agile ในขณะที่ทีมพัฒนาของคุณเติบโตขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้อำนาจแก่สมาชิกในทีมในการทำงานด้วยระดับของการจัดระเบียบตนเองและความเป็นอิสระในระดับหนึ่ง
Agile เป็นแนวทางแบบข้ามสายงานที่อาศัยความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวงจรการทบทวนที่ชัดเจน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและเริ่มต้นด้วยงานที่สร้างคุณค่าสูงสุดให้กับทีมที่กำลังเติบโตของคุณ ภายในงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนด
ClickUp สำหรับทีม Agileมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดการสปรินต์ รายงานสปรินต์ มุมมองที่ปรับแต่งได้ และการทำงานอัตโนมัติ มองเห็นภาพการทำงานแบบ Agile และสปรินต์เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก ติดตามความคืบหน้า และระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น มุมมองหลากหลาย เช่น กระดานคัมบัง รายการ และปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปยังสปรินต์ถัดไป อัปเดตสถานะงาน หรือแจ้งเตือนสมาชิกในทีมได้อีกด้วย
การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นและการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำๆ ช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อขยายขนาด
พิจารณาการเพิ่มจำนวนบุคลากร
แทนที่จะจ้างพนักงานทุกตำแหน่งพร้อมกัน การเพิ่มจำนวนบุคลากรเป็นวิธีที่คุณสามารถพิจารณาได้เพื่อรองรับความต้องการในการขยายตัว วิธีนี้ช่วยให้คุณจ้างพนักงานภายนอกชั่วคราวเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการขยายตัวแต่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และช่องทางการสร้างรายได้
การเสริมกำลังบุคลากรช่วยให้บริษัท เข้าถึงทักษะเฉพาะทาง และประสบการณ์โดยไม่ต้องผูกมัดในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการขยายหรือลดขนาดทีมตามความต้องการของโครงการ วิศวกรภายนอกนำมุมมองใหม่และความสามารถใหม่ๆ มาสู่ทีม ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพและนวัตกรรมให้กับโครงการของคุณ
คุณเพียงแค่ต้องมั่นใจว่าพนักงานภายนอกสอดคล้องกับค่านิยมและข้อกำหนดของบริษัทคุณ และสามารถทำงานร่วมกับทีมที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
การขยายทีมซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการแผนและขั้นตอนที่เหมาะสม ในขณะที่ดำเนินการขยายงาน จำเป็นต้องติดตามว่าพนักงานใหม่และกระบวนการใหม่ผสานเข้ากับการตั้งค่าที่มีอยู่ได้อย่างไร
สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่าน แพลตฟอร์มและเทมเพลตการจัดการโครงการ เพื่อสร้างโครงร่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปคุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการเติบโตเพื่อสร้าง กลยุทธ์การขยายตัวพร้อมด้วยงาน หัวข้อย่อย ทรัพยากร และกำหนดเวลา สิ่งนี้ช่วยให้แผนของคุณมีโครงสร้างและสร้างความโปร่งใสให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดและมุมมองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกได้อีกด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpมอบวิธีการจัดการงาน การติดตามโครงการ และการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่มุมมองรายการที่เรียบง่ายซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของงานได้ทันที ไปจนถึงมุมมองปฏิทินแบบไดนามิกที่ติดตามกำหนดส่งงาน แต่ละมุมมองจะมอบมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับสถานะของโครงการของคุณ
นอกจากนี้ClickUp Dashboardsยังช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม และจัดการสปรินต์เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด แดชบอร์ดช่วยให้คุณกรองข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะ เช่น ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ หรือโครงการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกไปยังพื้นที่เฉพาะและดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนได้
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
กลยุทธ์การขยายขนาดการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้ แต่คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปต่อไปนี้ในกระบวนการ:
การเทียบเคียงจำนวนนักพัฒนาที่เพิ่มขึ้นกับการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น
บ่อยครั้งที่ผู้นำโครงการและเจ้าของผลิตภัณฑ์อาจคิดว่าการจ้างคนเพิ่มจะนำไปสู่การพัฒนาที่เร็วขึ้น แม้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นจริงในบางกรณี แต่ก็จะไม่มีประสิทธิภาพหากคุณไม่จ้างคนที่เหมาะสมหรือไม่แบ่งความรับผิดชอบตามทักษะ
ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณขาดทรัพยากร QA และคุณยังคงจ้างนักพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คุณจะยังคงติดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้เวลาในการออกสู่ตลาดของคุณล่าช้า ดังนั้น ควรแน่ใจว่าคุณจ้างบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความต้องการและสามารถส่งมอบความสามารถที่คุณขาดได้
การละเลยการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะของพนักงาน
ไม่ว่าพนักงานของคุณจะมีทักษะและประสบการณ์มากเพียงใด พวกเขาก็จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ ทักษะทางอารมณ์ และกระบวนการทำงานใหม่ ๆ การจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอจะเป็นประโยชน์ต่อทีมซอฟต์แวร์ของคุณอย่างแน่นอน
เมื่อมีความต้องการและข้อกำหนดของโครงการเพิ่มขึ้น การฝึกอบรมเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นมาตรฐานภายในทีมและทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับพันธกิจและกรอบการทำงานของบริษัทของคุณ
มองข้ามความสามารถในการขยายตัวระหว่างการวางแผนสถาปัตยกรรม
ทุกบริษัทซอฟต์แวร์ต่างมุ่งหวังที่จะเติบโตและขยายตัวในระยะยาว ดังนั้น เมื่อคุณวางแผนสถาปัตยกรรมเริ่มต้นของทีมซอฟต์แวร์ของคุณ คุณควรคำนึงถึงความสามารถในการขยายตัวอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้การขยายการดำเนินงานในอนาคตเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานหลัก
หากสถาปัตยกรรมหลักยังคงเหมือนเดิม นักพัฒนาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น การละเลยความสามารถในการขยายตัวระหว่างการวางแผนสถาปัตยกรรมอาจบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนฐานโค้ดและรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียเวลาและเงินทอง
ขยายทีมซอฟต์แวร์ของคุณทันที
รายได้จากซอฟต์แวร์อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยคาดว่าจะสูงถึง698.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024แนวโน้มทางวิศวกรรมใหม่ ๆที่มุ่งเน้นโครงการขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นจะช่วยผลักดันตลาดให้เติบโตต่อไปอีก ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้ การหาวิธีขยายทีมซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล
อย่าติดอยู่ในวงจรการวางแผนและล่าช้า ให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการผลักดันที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือ Agile ที่ดีที่สุดและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างและรักษาทีมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีพื้นฐานจากการทำงานร่วมกัน การตั้งเป้าหมาย และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด