ตัวอย่างและกรอบการดำเนินงานของ Balanced Scorecard สำหรับการเติบโตเชิงกลยุทธ์

ในบทความที่สร้างปรากฏการณ์ในวารสาร Harvard Business Review ปี 1992 เรื่อง The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance ศาสตราจารย์ Robert S. Kaplan และ David Norton ได้เสนอวิธีการใหม่ในการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร 📈
แนวทางใหม่ซึ่งมีชื่อว่า "Balanced Scorecard (BSC)" อย่างเหมาะสม ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ครอบคลุมทุกด้านได้โดยการตอบคำถามหลักสี่ข้อ:
- ลูกค้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณ?
- คุณต้องเก่งอะไรถึงจะเก่งจริงๆ?
- คุณสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและทำเงินได้เรื่อยๆ หรือไม่?
- ผู้ถือหุ้นของคุณมองคุณอย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานของกรอบการบริหารสมดุล (Balanced Scorecard) ประโยชน์หลัก และองค์ประกอบสำคัญ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างสมดุลคะแนนสำหรับองค์กรของคุณ พร้อมคำแนะนำที่มีค่าและแนวทางที่ดีที่สุด ท้ายที่สุด เราจะแบ่งปันตัวอย่างสมดุลคะแนนในอุตสาหกรรมการผลิต, ค้าปลีก, การแพทย์, ธนาคาร, และเทคโนโลยี
กรอบการบริหารสมดุลคืออะไร?
กรอบการบริหารสมดุล (Balanced Scorecard)เป็นระบบการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อ รวบรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่ผลการดำเนินงานทางการเงิน มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า ไปจนถึงการวัดการเรียนรู้และการเติบโต
กรอบงานนี้นำเสนอแนวทางที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังในการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร แตกต่างจากโมเดลการวัดผลการดำเนินงานแบบดั้งเดิม กรอบงานนี้เป็นระบบแบบบูรณาการที่ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะตัวชี้วัดทางการเงิน แต่ให้มุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับสุขภาพขององค์กรของคุณ โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ สี่มุมมอง ของกรอบงาน Balanced Scorecard
1. มุมมองของลูกค้า
ในปัจจุบัน ความสำเร็จทางธุรกิจมักถูกกำหนดโดยความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรส่วนใหญ่ถือว่าภารกิจของตนคือการ เป็นที่ดีที่สุดในการมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องทราบว่าพวกเขากำลังทำได้ดีเพียงใดจากมุมมองของลูกค้า
Balanced Scorecard แนะนำบริษัทให้ใช้เป้าหมายทั่วไปของการให้บริการลูกค้าที่ดีและแยกย่อยออกเป็นรายละเอียดที่สามารถวัดได้ ซึ่งโดยปกติจะสรุปเป็นเมตริกสำคัญสี่ประการ:
- เวลา
- คุณภาพ
- ประสิทธิภาพ
- ค่าใช้จ่าย
องค์ประกอบด้านเวลาเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าจนถึงเวลาที่พวกเขาได้รับสินค้าจริง คุณภาพมักแสดงออกเป็นการไม่มีข้อบกพร่อง ในขณะที่ประสิทธิภาพและการบริการวัดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีเพียงใด
สรุป:เพื่อใช้ Balanced Scorecardในการวัดความสำเร็จจากมุมมองของลูกค้า คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายสำหรับเวลา คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการบริการ จากนั้นหาวิธีเฉพาะในการวัดเป้าหมายเหล่านี้
2. มุมมองภายใน
แม้ว่าการรู้ว่าลูกค้าของคุณมีความสุขเพียงใดจะมีความสำคัญ แต่การระบุฟังก์ชันธุรกิจภายในต่างๆ ที่จำเป็นต่อการรักษาความพึงพอใจของลูกค้านั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ท้ายที่สุดแล้ว การบริการลูกค้าที่ดีนั้นมาจากการทำงานภายในของบริษัท
ตัวชี้วัดภายในใน Balanced Scorecard ควรเน้นที่ กระบวนการทางธุรกิจภายในบริษัทที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งรวมถึง ความรวดเร็วในการผลิตสินค้า คุณภาพของสินค้า ทักษะของพนักงาน และประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งหมด
เพื่อกำหนดสิ่งที่ควรวัดภายในองค์กร บริษัทควรระบุกระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จ และตั้งเป้าหมายสำหรับแต่ละอย่าง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจตัดสินใจว่าการผลิตสินค้าอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นพวกเขาจะวัดความเร็วในการผลิต
เนื่องจากกิจกรรมที่สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในระดับล่างขององค์กร ผู้จัดการควรแบ่งเป้าหมายหลักเหล่านี้ออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถดำเนินการได้สำหรับพนักงาน
ระบบสารสนเทศมีประโยชน์อย่างมากในที่นี้ หากมีสิ่งที่ไม่คาดคิดปรากฏขึ้นในบัตรคะแนนสมดุล ผู้จัดการสามารถใช้ระบบเหล่านี้เพื่อระบุสาเหตุของปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น หากการวัดผลโดยรวมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงเวลาต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้จัดการสามารถเจาะลึกเข้าไปในระบบเพื่อระบุจุดคอขวดได้
3. มุมมองการเรียนรู้และการเติบโต
Balanced Scorecard มองว่าบริษัทกำลังทำได้ดีเพียงใดจากสองมุมมอง: ความพึงพอใจของลูกค้าและกระบวนการภายในองค์กร แต่สิ่งที่นับว่าเป็นความสำเร็จนั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดทั่วโลกบริษัทจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และแม้กระทั่งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ความสามารถของบริษัทในการสร้างความคิดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงให้ดีที่สุด และเรียนรู้จากความผิดพลาด เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท. สิ่งนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างคุณค่า. การปรับปรุงและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะทำให้บริษัทเติบโต ดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น และทำเงินได้มากขึ้น ซึ่งนำเราไปสู่มุมมองสุดท้ายของ Balanced Scorecard.
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แนวทางที่เป็นระบบและมีระเบียบในการสร้างกลยุทธ์การปรับปรุงของคุณใช้เทมเพลต ClickUp Continual Improvement SOPเพื่อมาตรฐานกระบวนการที่นำไปสู่การทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณดีขึ้น
4. มุมมองทางการเงิน
มุมมองทางการเงินของ Balanced Scorecard คือการพิจารณาว่าบริษัทมีภาพลักษณ์อย่างไรต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายถึงการดูที่ กำไร การเติบโต และมูลค่าโดยรวม 💸
สุขภาพทางการเงินได้ถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดหลักของผลการดำเนินงานของธุรกิจและการสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม คาปแลน และนอร์ตัน ได้โต้แย้งว่า แม้ว่าการวัดทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น ยอดขายรายไตรมาส และกำไร จะมีความจำเป็น แต่พวกมันไม่สามารถให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัทได้
นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าตัวชี้วัดทางการเงินมองเพียงอดีตและไม่คำนึงถึงสิ่งที่บริษัทกำลังทำอยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้างคุณค่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับมุมมองด้านประสิทธิภาพอีกสามด้านของ Balanced Scorecard
ประโยชน์ของการสร้างสมดุลคะแนนสำหรับธุรกิจของคุณ
สมุดบันทึกสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน. เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพนี้ช่วยให้บริษัทสามารถมองเห็นภาพรวม ติดตามความคืบหน้า และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของข้อมูล.
จากการสำรวจพบว่า80% ขององค์กรที่ใช้สมุดบันทึกสมดุลรายงานว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ฟังดูน่าทึ่ง แต่ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีก มาดูกัน 👇
1. การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้น
การนำกรอบการบริหารสมดุล (Balanced Scorecard) มาใช้ในกระบวนการดำเนินงานของคุณสามารถช่วยเสริมสร้างการวางแผนสำหรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น กรอบนี้ประกอบด้วย แผนที่กลยุทธ์ ซึ่งแสดงภาพเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน และช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพองค์กรจากหลากหลายมุมมอง ไม่ใช่เพียงแค่ด้านทางการเงินเท่านั้น
นี่คือบางวิธีที่แนวทาง Balanced Scorecard สามารถปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ของคุณได้:
- การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ผู้นำสามารถใช้ข้อมูลประสิทธิภาพที่รวบรวมจากมุมมองต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยง, แนวโน้ม, และโอกาส และตัดสินใจได้ดีขึ้น
- การระบุและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว: คุณสามารถสังเกตปัญหาได้อย่างง่ายดายและจัดการอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นว่าลูกค้าไม่พอใจเหมือนแต่ก่อน คุณสามารถค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหานั้นได้ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต
- ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: โดยการติดตามผลการดำเนินงานในหลากหลายด้านอย่างสม่ำเสมอ Balanced Scorecard ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณพบว่ากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไม่ได้ผลตามที่ควรจะเป็น คุณสามารถระดมความคิด เพื่อหาวิธีปรับปรุง จากนั้นติดตามว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลให้เกิดความแตกต่างหรือไม่
เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์หากคุณใช้เทมเพลตแผนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ของ ClickUp มันช่วยให้คุณกำหนดวิสัยทัศน์และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ทุกคนมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
2. การสื่อสารที่ดีขึ้น
การนำกรอบการบริหารสมดุล (Balanced Scorecard) ไปใช้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารในบริษัทของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วย การทำงานร่วมกันจะง่ายขึ้นเมื่อทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของบริษัทและบทบาทของตนในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ด้วยการใช้ Balanced Scorecard สมาชิกในทีมสามารถ แบ่งปันความคิดและให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงการแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ลดความสับสนและความขัดแย้ง
3. การจัดองค์กรที่สอดคล้องกันมากขึ้น
การสร้างสมดุลของคะแนนไม่ได้เพียงแค่ปรับปรุงการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันต่อเป้าหมายร่วมกันอีกด้วย นี่คือประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจง:
- เพิ่มสมาธิ: เมื่อพวกเขาเข้าใจว่างานของตนมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายโดยรวม สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพ: เมื่อกระบวนการต่างๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม เวลาจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการสูญเสียที่น้อยลง
- ส่งเสริมความยืดหยุ่น: การมีทิศทางที่ชัดเจนช่วยให้เตรียมตัวและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น
- เพิ่มความสุขของพนักงาน: เมื่อพนักงานเห็นว่างานของพวกเขามีส่วนช่วยเหลือบริษัท พวกเขามักจะรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้น และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น
4. การนำเสนอวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน
การใช้สมุดบันทึกคะแนนสมดุลสำหรับธุรกิจของคุณก็เหมือนกับการทำให้ทุกคนรู้แผนการเล่นและบทบาทของตนในเกมนี้ ไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่เป็นการทำให้แน่ใจว่า ทุกคนเข้าใจว่าทำไมเป้าหมายและวัตถุประสงค์เหล่านี้ถึงมีความสำคัญ และพวกมันเชื่อมโยงกันอย่างไร
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป้าหมายของบริษัทคุณคือการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการใช้สมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) ทุกคนตั้งแต่ทีมบริการลูกค้าไปจนถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะทราบว่างานของตนมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำหน้าที่ของตนเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
5. การวัดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกรอบการทำงานนี้คือมันช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ได้—ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง คุณสามารถวัดได้จริง ๆ ว่าลูกค้าของคุณพอใจกับเนื้อหาเพียงใด กระบวนการทำงานเบื้องหลังราบรื่นเพียงใด และทีมของคุณกำลังพัฒนาไปมากเพียงใด
และนี่คือส่วนที่ดีที่สุด: มันไม่ใช่แค่ครั้งเดียว คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลา ปรับปรุงแนวทางของคุณ และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ได้ทั่วทั้งระบบ
6. ความชัดเจนของลำดับความสำคัญ
การกำหนดลำดับความสำคัญเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสมดุลของคะแนนความสำเร็จ (Balanced Scorecard) ซึ่งช่วยให้องค์กรทราบว่าจะลงทุนเวลาและพลังงานไปที่ใด โดยการ ค้นหาว่าอะไรต้องการความสนใจมากที่สุด ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของพวกเขา
7. วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ
จินตนาการว่าคุณเป็นซีอีโอของเอเจนซีการตลาด ที่มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่ทะเยอทะยาน. ดังนั้นคุณจึงใช้บาลานซ์สกอร์คาร์ด.
ความโปร่งใสกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คุณจัดการประชุมทั่วทั้งบริษัทเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เช่น การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ แต่ละสมาชิกในทีมเข้าใจบทบาทและเป้าหมายเฉพาะของตน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อความโฆษณาที่น่าสนใจ การปรับแต่งแคมเปญโซเชียลมีเดีย หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
สมุดบันทึกสมดุล (Balanced Scorecard) ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือติดตามผลการปฏิบัติงานในระหว่างการประชุมทีมรายสัปดาห์ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการรักษาลูกค้า อัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า และผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญ (ROI) ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง และยกย่องทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมได้
โดยการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน ทีมงานจะมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจมากขึ้น สมาชิกแต่ละคนจะเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมของตนส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไร ซึ่งช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและความมุ่งมั่น
เคล็ดลับมืออาชีพ:นำทีมของคุณด้วยเทมเพลตบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการของ ClickUp กำหนดบทบาทอย่างชัดเจนและมอบหมายงานในขณะที่รักษาความรับผิดชอบและการสื่อสารที่ดี
เมื่อใดควรสร้างสมดุลคะแนน?
ดังนั้น เมื่อไหร่คือเวลาที่เหมาะสมในการสร้างสมดุลคะแนนสำหรับธุรกิจของคุณ? นี่คือคำถามที่สำคัญที่คุณต้องถาม เพราะเวลาที่เหมาะสมสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จของเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ นี้
มันไม่ใช่เรื่องของวันที่เฉพาะเจาะจงบนปฏิทิน แต่เป็นเรื่องของการรับรู้สัญญาณที่บ่งบอกว่าบริษัทของคุณพร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากกรอบการทำงานนี้แล้ว นี่คือสัญญาณบางประการที่อาจบ่งบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่มสร้างสมดุลคะแนน:
- คุณกำลังประสบปัญหาในการปรับกิจกรรมประจำวันของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ: การ์ดคะแนนสมดุลช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ โดยแปลงวัตถุประสงค์ระดับสูงให้เป็นกิจกรรมที่วัดผลได้
- คุณพบว่าการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทในหลายด้านเป็นเรื่องท้าทาย: สมุดบันทึกสมดุล (Balanced Scorecard) ให้ภาพรวมที่ครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน ความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการเติบโต
- คุณกำลังพบว่าการสื่อสารกลยุทธ์ของคุณมีปัญหา: บอร์ดคะแนนสมดุลทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร ช่วยให้ทุกคนในบริษัทของคุณเข้าใจและทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- คุณไม่เห็นผลลัพธ์ตามที่คาดหวังจากกลยุทธ์ของคุณ: การ์ดคะแนนสมดุลสามารถช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของคุณไปสู่เป้าหมายของคุณ, ระบุพื้นที่ที่คุณกำลังล้มเหลว, และทำการปรับปรุงที่จำเป็น
ควรรวมอะไรไว้ในบัตรคะแนนสมดุล?
การสร้างบัตรคะแนนสมดุลที่ครอบคลุมและสมดุลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงองค์ประกอบหลักในมุมมองทางธุรกิจที่สำคัญสี่ประการ แต่ละมุมมองเหล่านี้ต้องถูกกำหนดและวัดผลอย่างชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ
นี่คือ องค์ประกอบสำคัญ ของ บัตรคะแนนสมดุล ทั่วไป:
- วัตถุประสงค์: สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายระดับสูงที่กำหนดสิ่งที่องค์กรมุ่งหวังที่จะบรรลุในเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจทุกแห่งจะมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 10-15 ข้อ
- เป้าหมาย: เป้าหมายเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น สามารถวัดได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งประกอบขึ้นเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น สำหรับวัตถุประสงค์ในข้อที่แล้ว เป้าหมายอาจเป็นการเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศขึ้น 15% ภายในปีหน้า โดยทั่วไปแล้วจะมีเป้าหมายมากกว่าวัตถุประสงค์
- เมตริก: เมตริกหรือตัวชี้วัดช่วยในการประเมินว่าเป้าหมายกำลังบรรลุผลอย่างมีกลยุทธ์หรือไม่ ตัวอย่างของตัวชี้วัดอาจเป็นมูลค่ารวมของยอดขายระหว่างประเทศ แต่ละเป้าหมายอาจมีตัวชี้วัด 1-2 ตัว รวมทั้งหมดประมาณ 15-25 ตัวชี้วัดในระดับองค์กร
- โครงการริเริ่ม: เป็นโปรแกรมการดำเนินการที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถเรียกได้ว่าเป็นโครงการ การดำเนินการ หรือกิจกรรมนอกบริบทของสมดุลคะแนนการ์ด โดยทั่วไป องค์กรจะมีโครงการริเริ่มประมาณสองโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่สำหรับทุกวัตถุประสงค์ โดยมีโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด 5-15 โครงการ
- รายการที่ต้องดำเนินการ: งานเหล่านี้เกิดขึ้นจากการประชุมทบทวนและมอบหมายให้กับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก แม้ว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบ BSC แต่ก็มีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการโดยรวม ช่วยในการบรรลุเป้าหมายสำคัญอย่างทันเวลาและเป็นระบบ
วิธีสร้างสมดุลคะแนนการประเมิน (Balanced Scorecard)
การสร้างสมดุลคะแนนอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเล็กน้อย คุณต้องคิดอย่างมีกลยุทธ์ ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงเป้าหมายของธุรกิจคุณ และมีแผนสำหรับการติดตามความคืบหน้าในต่าง ๆ ส่วนขององค์กรของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
- กำหนด วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ
- ระบุ พื้นที่ประสิทธิภาพหลักที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ
- พัฒนา วัตถุประสงค์และมาตรการสำหรับแต่ละด้านของผลการปฏิบัติงาน
- ดำเนินการ, ติดตาม, และ ปรับปรุง สกอร์การ์ดของคุณ
สำหรับสรุปของกระบวนการ ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้:
|ขั้นตอน
|การกระทำ
|ผลลัพธ์
|1
|กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
|ทิศทางที่ชัดเจนของบริษัท
|2
|ระบุพื้นที่ประสิทธิภาพหลัก
|แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้น
|3
|พัฒนาวัตถุประสงค์และมาตรการ
|ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สามารถวัดได้
|4
|ดำเนินการ, ติดตาม, และปรับปรุง
|การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หากคุณต้องการให้ตัวเองได้เปรียบเมื่อสร้างสมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) ให้เลือกแพลตฟอร์มการจัดการผลผลิตและการบริหารโครงการเช่นClickUpที่มีเทมเพลตพร้อมใช้ เราจะมาเน้นเป็นพิเศษที่ เทมเพลตสมดุลคะแนน ClickUp — ทางลัดของคุณในการสร้างสมดุลคะแนนที่ง่ายแต่ครอบคลุมสำหรับทุกอุตสาหกรรม
การสร้างสมดุลคะแนนด้วย ClickUp
เมื่อมองแวบแรก เทมเพลต ClickUp Balanced Scorecard อาจดูเหมือนกระดานไวท์บอร์ดธรรมดาอีกอันหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว นี่คืออาวุธทรงพลังสำหรับการ เพิ่มประสิทธิภาพและติดตามความสำเร็จ มันช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ออกแบบโครงการริเริ่ม และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
เครื่องมือที่มีพลวัตนี้ช่วยให้คุณติดตามความก้าวหน้าและจัดระเบียบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น:
- สถานะที่กำหนดเอง: คุณสามารถสร้างงานและกำหนดสถานะต่างๆ ให้กับงานเหล่านั้นได้ เช่น กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, หรืออะไรก็ตามที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเห็นได้อย่างง่ายดายว่าแต่ละตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) อยู่ในสถานะใดในแง่ของความคืบหน้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ใช้เพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจและเพิ่มรายละเอียดเฉพาะเพื่อจัดการการติดตาม KPI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกค่าเป้าหมาย กรอบเวลาสำหรับการเสร็จสิ้น หรือความคืบหน้าที่ทำได้จนถึงขณะนี้
- มุมมองที่กำหนดเอง: ความสวยงามของเทมเพลตนี้คือไม่จำกัดเฉพาะมุมมอง Whiteboard เท่านั้น คุณสามารถสลับระหว่างรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ, แผนงาน Gantt, ปริมาณงาน, ปฏิทิน และอื่นๆ ได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ ClickUp ให้ตรงกับความต้องการและความชอบของคุณได้อย่างแม่นยำ
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม KPI ของคุณด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานขั้นสูง เช่น การตอบกลับความคิดเห็น, งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และการจัดลำดับความสำคัญ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันราบรื่นขึ้น, การจัดระเบียบที่ดีขึ้น, และการติดตาม KPI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่มรายการตรวจสอบเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น แบนเนอร์ ปุ่ม และลิงก์ เพื่อทำให้เนื้อหาดูน่าสนใจและให้ข้อมูลมากขึ้น
มาดูวิธี สร้างสมดุลคะแนนของคุณเองด้วย ClickUp ในเพียงสี่ขั้นตอนง่ายๆ:
1. คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุ
ขั้นตอนแรกคือการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทของคุณ ความสำเร็จของธุรกิจคุณมีลักษณะอย่างไร? หากคุณมีอยู่แล้ว ให้ใช้ขั้นตอนนี้เป็นการเตือนความจำและเพื่อเตรียมการสำหรับการสนทนา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการวัดความก้าวหน้า
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายพร้อมเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ClickUp Goals
2. แยกย่อย
ผู้นำในแต่ละด้านควรกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก(OKRs) และตกลงในโครงการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณทราบเป้าหมายและวัตถุประสงค์แล้ว ให้แบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ คิดถึงด้านต่างๆ ของธุรกิจของคุณ เช่น สุขภาพทางการเงิน ความพึงพอใจของลูกค้า และการดำเนินงานเบื้องหลังที่ราบรื่น
สร้างไวท์บอร์ดใน ClickUp เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณและพัฒนาแนวคิดในการวัดความก้าวหน้า
3. สร้างสกอร์การ์ดของคุณ
ตอนนี้ ให้รวบรวมตัวชี้วัดทั้งหมดไว้ในแผนภูมิหรือตาราง. ตัวชี้วัดเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณมากน้อยเพียงใด.
ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อสร้างสกอร์การ์ดส่วนตัวและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ
4. ติดตามและปรับปรุง
เมื่อการ์ดคะแนนของคุณพร้อมใช้งานแล้ว ให้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่าคุณกำลังทำผลงานได้ดีเพียงใด หากสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางของคุณ
กำหนดตารางงานที่เกิดซ้ำใน ClickUpเพื่อตรวจสอบและอัปเดตสกอร์การ์ดของคุณเป็นประจำ
เมื่อคุณปรับแต่งเทมเพลตตามขั้นตอนข้างต้นอย่างสมบูรณ์แล้ว มันจะกลายเป็นแผนที่นำทางสำหรับการเติบโตและนวัตกรรมของธุรกิจของคุณ มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันเป้าหมายที่กำลังจะมาถึงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้
5 ตัวอย่างสมดุลคะแนน – อุตสาหกรรม/บริษัทที่ใช้สมดุลคะแนน
เพื่อให้เข้าใจการทำงานของสมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) ได้ดีขึ้น ลองมาดู ตัวอย่างจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ กันบ้าง ตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจใช้เครื่องมือนี้อย่างไรเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ทำกำไรมากขึ้น รักษาลูกค้าให้พอใจ และช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีที่สุด
อุตสาหกรรมการผลิต – โฟล์คสวาเกน หรือ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์
บริษัทผู้ผลิตมักใช้บัตรคะแนนสมดุลเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มปริมาณการผลิต และลดต้นทุน 🏭
พวกเขาติดตามตัวชี้วัดทางการเงิน, ประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ความคิดเห็นของลูกค้า, และความพึงพอใจของพนักงาน. ตามการค้นพบของพวกเขา, พวกเขาสามารถปรับปรุงเครื่องจักร, การฝึกอบรมพนักงาน, และการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้. ผลจากการนี้, บริษัทเหล่านี้สามารถเพิ่มกำไร, ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า, และกระตุ้นขวัญกำลังใจของพนักงานได้.
อุตสาหกรรมค้าปลีก
ในสภาพแวดล้อมการค้าปลีก การนำมาใช้ของบาลานซ์สกอร์คาร์ดเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายหลัก เช่น การเพิ่มยอดขาย การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง และการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน
ตัวอย่างเช่น ห้างค้าปลีกอาจกำหนด KPI เช่น ยอดขายต่อตารางฟุต คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการหมุนเวียนของสินค้า และประสิทธิภาพการขายของพนักงาน โดยการติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ บริษัทสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การนำระบบบาลานซ์สกอร์คาร์ดมาใช้เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย, ระยะเวลาการรอคอยเฉลี่ย, อัตราการกลับมารักษาซ้ำ, และอัตราการลาออกของพนักงาน. โดยการติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และนำมาซึ่งกลยุทธ์เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นพร้อมกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ. 🏥
อุตสาหกรรมธนาคาร – เวลส์ ฟาร์โก และซิตี้แบงก์
ในภาคธนาคาร การใช้บัตรคะแนนสมดุลหมายถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงเรื่องการเงิน, รักษาความพึงพอใจของลูกค้า, จัดการความเสี่ยง, และดำเนินกิจการอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น ธนาคารอาจตั้งเป้าหมายเพื่อทำกำไรเพิ่มขึ้น รักษาความพึงพอใจของลูกค้า ลดการเกิดหนี้เสีย และให้พนักงานทำงานได้ดี. โดยการติดตามปัจจัยเหล่านี้ ธนาคารสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อทำกำไรเพิ่มขึ้น รักษาความพึงพอใจของลูกค้า และบริหารธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ. 🏦
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ในภาคเทคโนโลยี การใช้บัตรคะแนนสมดุลหมายถึงการตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การรักษาความพึงพอใจของลูกค้า การดำเนินงานอย่างราบรื่น และการพัฒนาพนักงาน
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทซอฟต์แวร์ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวดเร็ว รักษาลูกค้าไว้ ตอบสนองต่อปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้พนักงานเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ บริษัทจะติดตามแง่มุมเหล่านี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ยอดเยี่ยม การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างทีมที่มีทักษะ
ค้นหาสมดุลที่เหมาะสมด้วย ClickUp
ดังที่เราได้เห็นแล้ว กรอบการทำงานของ Balanced Scorecard ไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงเกมธุรกิจของคุณได้อย่างแท้จริง มันก้าวข้ามตัวเลขไป ช่วยปรับให้ทุกการดำเนินงานของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของคุณ
อย่าจมอยู่กับเรื่องจุกจิกในแต่ละวันจนลืมทิศทางสำคัญ ด้วยการใช้สมดุลคะแนน (Balanced Scorecard) คุณสามารถติดตามสถานการณ์ในธุรกิจของคุณได้อย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
และด้วย ClickUp คุณมีพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในการทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเทมเพลตและฟีเจอร์ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณนำกรอบงาน Balanced Scorecard ไปใช้และจัดการได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า การทำงานร่วมกับทีม และการจัดระเบียบ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงิน ความพึงพอใจของลูกค้า และกระบวนการทำงานภายใน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสมัครใช้ Clickupและเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณให้เป็นจริง 🤩