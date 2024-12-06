วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า (+ ตัวอย่าง)

ลูกค้าจำนวนมากในปัจจุบันนิยมบริการตนเอง 🤖✨
พวกเขาคาดหวังคำตอบที่รวดเร็วต่อคำถามของตน ข้อมูลที่ละเอียดอยู่ในปลายนิ้ว และเครื่องมือสำหรับทำงานได้อย่างอิสระ เช่น การสั่งซื้อ การจัดตารางเวลา การติดตาม หรือแก้ไขปัญหา
ธุรกิจส่วนใหญ่ทราบเรื่องนี้
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: 53% เชื่อว่าลูกค้าของพวกเขามีความพึงพอใจสูงกับบริการตนเองที่นำเสนอ
แต่รู้อะไรไหม?อัตราความสำเร็จของการให้บริการตนเองโดยเฉลี่ยในปัจจุบันอยู่ที่เพียง 14% เท่านั้น
นั่นเป็นเพราะลูกค้าส่วนใหญ่พบว่าระบบบริการตนเองมีความเข้มงวดเกินไปที่จะจัดการกับความซับซ้อนของปัญหาของพวกเขา ใน 43% ของกรณีพวกเขาไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำถามของพวกเขา
นี่คือจุดที่แดชบอร์ดลูกค้าที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างแดชบอร์ดลูกค้าที่มอบคุณค่าที่แท้จริง
มาเริ่มกันเลย ✅
แดชบอร์ดลูกค้าคืออะไร?
แดชบอร์ดลูกค้าคือพื้นที่ทำงานดิจิทัลส่วนบุคคลที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณได้แบบเรียลไทม์ โดยให้สิทธิ์เข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างรวมศูนย์ เช่น ฐานความรู้ กำหนดการโครงการ ตัวชี้วัด KPI และรายงานที่ปรับแต่งได้ โดยรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งไว้ในที่เดียว 📊
ผสานรวมกับชุดเทคโนโลยีที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือฟรี แพลตฟอร์ม BI ระบบ CRM และเครื่องมือสื่อสาร แดชบอร์ดของลูกค้าช่วยให้การทำงานร่วมกันในธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ความโปร่งใสนี้ช่วยให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยการรับประกันว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญใดถูกมองข้าม แดชบอร์ดยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรโดยการรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียวและทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
ประโยชน์ของการสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า
คุณอาจคิดว่า "ทั้งหมดนี้ฟังดูดี แต่เราไม่สามารถใช้แค่การส่งอีเมลและโทรศัพท์ในการติดต่อกับลูกค้าได้หรือ?" แน่นอน คุณสามารถทำได้ แต่สิ่งนั้นจะไม่เป็นผลหากคุณต้องการขยายการดำเนินงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้านั้นมีข้อดีหลายประการ คุณจะได้:
1. จัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
หากตัวแทนความสำเร็จของลูกค้าของคุณต้องตอบคำถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10 คนหรือมากกว่าจากแต่ละบัญชีลูกค้า?
นั่นไม่เหนื่อยในระยะยาวหรือ?
เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงพอร์ทัลที่สะดวกเดียวกันได้ พร้อมข้อมูลทุกอย่างที่มีให้พวกเขาการจัดการลูกค้าจะง่ายขึ้นและมีอิทธิพลมากขึ้น
2. ช่วยลูกค้าหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
หากลูกค้าของคุณอยู่ในภาคธุรกิจที่มีการกำกับดูแล เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ การธนาคาร หรือการผลิต การนำเสนอแดชบอร์ดที่มีคุณสมบัติด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัวจะเป็นตัวเปลี่ยนเกม มันสามารถช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ประหยัดเวลาและเงิน และหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายได้
3. แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่คุณมอบให้
สมมติว่าคุณเป็นเอเจนซี่การตลาด
คุณสามารถฝังการแสดงข้อมูลลงในแดชบอร์ดของลูกค้าได้ โดยแสดงตัวชี้วัดเฉพาะ เช่น อัตราการตีกลับของเว็บไซต์ อันดับคีย์เวิร์ด และอัตราการคลิกผ่านแบบออร์แกนิก ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าจะสามารถเห็นผลกระทบของความพยายามของคุณต่อ SEO ของพวกเขาได้ทันทีทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ
ยิ่งการทำงานร่วมกับคุณให้ประโยชน์มากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งอยากอยู่ต่อมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อพิจารณาว่าการเพิ่มอัตราการต่ออายุของลูกค้าเพียง5% สามารถสร้างกำไรเพิ่มขึ้นได้มากกว่า 25%(ซึ่งยังคงเป็นจริงในปี 2024) การสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดมาก
4. โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่มีแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า แต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมคือมันมีประโยชน์สำหรับทุกอุตสาหกรรม
ตัวอย่างเช่น ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อติดตามการลงทุนของพวกเขาได้ คุณสามารถกระตุ้นให้พวกเขาจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นนี้
ด้วยวิธีนี้ ไม่เพียงแต่ลูกค้าปัจจุบันของคุณจะยังคงอยู่กับคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่ต้องการควบคุมข้อมูลใหม่และข้อมูลในอดีตของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
5. ค้นพบโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
เมื่อเวลาผ่านไป การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมที่ฝังอยู่ในซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าของคุณจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรนำเสนอ ปรับปรุง หรือยกเลิกจากข้อเสนอของคุณ
📌 ตัวอย่างเช่น ลูกค้า SaaS ของคุณอาจต้องการเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ (เช่น การเพิ่มโลโก้ของพวกเขา) ในผลิตภัณฑ์ของคุณ ดังนั้นคุณสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วตามความคิดเห็นของพวกเขาและเปิดตัวโซลูชันก่อนที่ใครในอุตสาหกรรมของคุณจะคิดถึงมัน
อะไรที่ควรรวมไว้ในแดชบอร์ดของลูกค้า?
จุดประสงค์ทั้งหมดของการออกแบบแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าของคุณคือการให้ข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการโดยไม่ต้องถาม
นี่คือชุดคุณสมบัติทั้งหมดที่ควรมีโดยทั่วไป:
- การติดตามสัญญาและข้อตกลง: เข้าถึงได้ง่ายเพื่อตรวจสอบ แก้ไข หรือลงนามในสัญญาและข้อตกลงทางดิจิทัล
- ศูนย์กลางการร่วมมือเอกสาร: ศูนย์กลางสำหรับการร่าง, การแบ่งปัน, และการแก้ไขข้อเสนอ, รายงานทางธุรกิจ, หรือไฟล์การออกแบบ
- ความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง: การปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (MFA), การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC), และการเข้ารหัสข้อมูล
- ฟังก์ชันการสื่อสาร: การติดต่อที่ง่ายขึ้นด้วยแชท กระดานข้อความ และการผสานรวมอีเมล
- ผู้จัดตารางกิจกรรมหรือการประชุม: เครื่องมือปฏิทินในตัวเพื่อกำหนดการนัดหมาย, กำหนดเวลา, และการประชุม
- ภาพรวมสถานะโครงการ: มองเห็นความคืบหน้าของงานสำคัญ กำหนดส่ง และสถานะการส่งมอบงานได้ทันที
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายพร้อมป้ายกำกับที่ชัดเจนและโครงสร้างเมนูที่เป็นระเบียบ
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: ภาพรวมของตัวชี้วัดและ KPI ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ
- ห้องสมุดการฝึกอบรม: แหล่งรวบรวมคู่มือวิธีการ, คำถามที่พบบ่อย, และวิดีโอสอนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
วิธีสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้า
การสร้างแดชบอร์ดอาจดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือการถอยออกมาและเริ่มต้นจากพื้นฐาน มาดูกันทีละขั้นตอน
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ
ก่อนที่คุณจะทำอะไร ให้คิดถึงเหตุผลที่คุณต้องการสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าของคุณ
คุณต้องการแก้ปัญหาอะไรให้กับพวกเขา?
พวกเขาต้องการวิธีในการติดตามโครงการแบบเรียลไทม์หรือไม่? จุดที่พวกเขากำลังประสบปัญหาคือการจัดระเบียบเอกสารและใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ได้รับหรือเปล่า?
หรือคุณเพียงต้องการลดความเครียดของทีมคุณเมื่อจัดการกับลูกค้า?
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ให้ถามลูกค้าของคุณก่อน
พบปะกับพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการพบปะตัวต่อตัวหรือทางออนไลน์ หรือแบ่งปันแบบสำรวจแบบเปิดโดยใช้เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะของลูกค้า รับฟังความคิดเห็น ความกังวล และแนวคิดของพวกเขา แล้วรวบรวมอย่างเรียบร้อยในClickUp Docs
ด้วยคุณสมบัติเช่น หน้าซ้อน, ตัวเลือกการจัดรูปแบบ, และเทมเพลต คุณสามารถสร้างเอกสารกลางที่บันทึกทั้ง "เหตุผล" และ "วิธีการ" ของโครงการแดชบอร์ดของคุณได้
คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ภายในเอกสารเหล่านี้ได้—การแท็กพวกเขา, การมอบหมายงานเฉพาะ, และแม้กระทั่งการแปลงความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
นอกจากนี้ Docs Hub ของ ClickUp ยังช่วยให้การเข้าถึง ทรัพยากรเฉพาะลูกค้าทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบได้ และค้นหาได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญสำหรับโครงการได้อย่างรวดเร็ว
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถจัดการอภิปรายภายในองค์กรเพื่อทำความเข้าใจคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่ลูกค้าปัจจุบันมักมีใช้เทมเพลตพอร์ทัลลูกค้าเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณและทำให้มีประโยชน์มากขึ้นตั้งแต่วันแรก
2. กำหนดตัวชี้วัดหลักของลูกค้า
ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนแรกจะช่วยให้คุณระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามในแดชบอร์ด
📌 ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้กับลูกค้าของคุณ พวกเขาจะสนใจที่จะประเมินประสิทธิภาพของบริการของคุณและผลกระทบที่มีต่อผลลัพธ์ของพวกเขา ตั้งแต่ความเร็วของเว็บไซต์ไปจนถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในกรณีนี้ ตัวชี้วัดหลักของพวกเขาจะเป็นเวลาในการโหลดหน้าเว็บ, ความน่าเชื่อถือของเวลาให้บริการ, อัตราการเปลี่ยนแปลงผู้เยี่ยมชมเป็นลูกค้า, และอัตราการทิ้งตะกร้าสินค้า. การให้สิ่งอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขาจะเป็นการเสียเวลา.
ตัวอย่างเช่นClickUp Goals สามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับกระบวนการสร้างแดชบอร์ดของคุณ
ภายในแพลตฟอร์ม คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ซึ่งเฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นเป้าหมายย่อย รวมถึงจำนวนตัวเลข มูลค่าทางการเงิน การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ หรือตัวเลือกแบบทวิภาคี (จริง/เท็จ)
คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ภายในแพลตฟอร์มเพื่อติดตาม KPI ตามหมวดหมู่ เช่น วงจรสปรินต์, OKR, บัตรคะแนนรายสัปดาห์, และเป้าหมายที่สำคัญไว้ในที่เดียวได้
3. ออกแบบผังและส่วนติดต่อผู้ใช้
เมื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งานแดชบอร์ด ให้ให้ความสำคัญกับมุมมองของลูกค้าเป็นอันดับแรก เป้าหมายหลักของคุณควรเป็นความสามารถในการใช้งานและความง่ายในการนำทาง คุณไม่ต้องการให้ลูกค้าต้องค้นหาข้อมูล—พวกเขาต้องการความชัดเจนและความเรียบง่าย
ดังนั้น คิดถึงกระบวนการทำงานของพวกเขา และถามตัวเองคำถามเช่น:
- สิ่งแรกที่พวกเขาต้องการเห็นเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบคืออะไร?
- จะรับประกันได้อย่างไรว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่?
- พวกเขาคาดหวังการปรับแต่งในระดับใดบ้างในแง่ของเค้าโครง, วิดเจ็ต, หรือตัวเลือกการแสดงข้อมูล?
- มีคุณสมบัติการเข้าถึงใดบ้างที่ควรพิจารณา (เช่น การนำทางด้วยแป้นพิมพ์, ความเข้ากันได้กับโปรแกรมอ่านหน้าจอแบบหน้าจอเดียว, หรือการแปลงข้อความเป็นเสียง)
ในฐานะแพลตฟอร์มสนับสนุนการขาย ลองจินตนาการถึงการมอบพอร์ทัลให้กับลูกค้าที่แสดงเมตริกในพื้นที่ที่โดดเด่น—ที่ด้านบนหรือในส่วนที่ระบุว่า "ความสำคัญสูง"
จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผลเพื่อปรับปรุงการใช้งาน
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (เช่น จำนวนการติดตามผลหรือเวลาในการตอบกลับ) สามารถอยู่ในส่วนหนึ่งได้ ในเวลาเดียวกัน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขาย (เช่น จำนวนดีลที่ชนะ การเติบโตของท่อการขาย และการคาดการณ์รายได้) สามารถจัดกลุ่มแยกต่างหากได้
รายงาน CRMการขายที่มีโครงสร้างเช่นนี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถตีความข้อมูลของพวกเขาได้ในพริบตาโดยไม่มีการโหลดข้อมูลมากเกินไป
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถออกแบบอินเทอร์เฟซที่เน้นความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยการใช้วิดเจ็ตเป็นบล็อกพื้นฐาน คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิ รายการงาน และตัวบ่งชี้สถานะเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเด่นชัด
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าต้องการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็ว
ในกรณีนั้น คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับกำหนดเวลาของงาน แผนภูมิแกนต์ หรือมุมมองปริมาณงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามีตัวชี้วัดที่สำคัญอยู่เสมอและสามารถค้นหาได้ง่าย ClickUp ยังรองรับฟังก์ชันการลากและวางสำหรับวิดเจ็ต ดังนั้นคุณสามารถปรับและปรับปรุงเค้าโครงให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเร่งการส่งมอบซอฟต์แวร์ด้วยกลไกการรายงานเฉพาะ เช่น แผนภูมิการเผาไหม้/การเผาไหม้ลง และความเร็วของสปรินต์หรือไม่? สร้างแดชบอร์ดสปรินต์ได้อย่างง่ายดายบน ClickUp มีเทมเพลตสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือขอบเขตงาน
นอกจากนี้ ให้ใช้รหัสสีเพื่อแบ่งส่วนและตัวเลือกการจัดกลุ่มเพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
สุดท้ายClickUp Brainจะยกระดับแดชบอร์ดของคุณไปอีกขั้นด้วยการให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามของคุณ เพียงถาม AI อะไรก็ได้ และมันจะค้นหาข้ามทุกแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญโดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แผนภูมิ กราฟ และตัวชี้วัดแบบภาพ เช่น แถบความคืบหน้า เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน ให้รวมตัวเลือกแบบดรอปดาวน์หรือแท็บเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมตามความต้องการ ในขณะที่รักษาความสะอาดของอินเทอร์เฟซ สุดท้าย ออกแบบเลย์เอาต์ที่ปรับขนาดได้อย่างราบรื่นสำหรับทุกขนาดหน้าจอ ไม่ว่าจะดูบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือ
4. ผสานเครื่องมือและบริการหลัก
คุณค่าของแดชบอร์ดลูกค้าเชื่อมโยงโดยตรงกับความถูกต้องและความสดใหม่ของข้อมูลที่แสดง
นี่คือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องผสานรวมระบบนี้เข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแบบภาพCRM และซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อให้แดชบอร์ดสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้
ตัวอย่างเช่น แดชบอร์ดสำหรับธุรกิจลูกค้าที่ให้บริการอาจแสดงข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้จาก QuickBooks, ตัวชี้วัดการเข้าชมเว็บไซต์จาก Google Search Console และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจาก HubSpot
ClickUp CRMมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือมากมายที่ช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลและการเชื่อมต่อ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานการทำงานกับ Asana หรือ Jira เพื่อรวมการอัปเดตโครงการและเป้าหมายไว้ในแดชบอร์ดเดียว สำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถเลือกใช้ Slack, Google Workspace และ Microsoft Teams เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: โดยการผสานรวม API และข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือนหรือการแจ้งให้ทราบเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกบรรลุ (เช่น การใช้ทรัพยากรลดลงต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้หรือเกิดข้อผิดพลาดในการจัดตารางงานที่สำคัญ)
5. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ร้ายแรงที่มาตรการความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอสามารถมีต่อธุรกิจได้
ตัวอย่างเช่น ในปี 2024 ช่องโหว่สำคัญในระบบจัดการเนื้อหาที่ใช้โดย Hathway ได้เปิดเผยข้อมูล KYC ที่ละเอียดอ่อนเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของลูกค้าเกิน 4 ล้านราย ส่งผลให้เกิดความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายสูงและกระทบต่อชื่อเสียงอย่างรุนแรง
นี่เป็นการเตือนอย่างชัดเจนว่าแดชบอร์ดของลูกค้าสามารถเป็นจุดเข้าสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีได้หากไม่ได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม แม้แต่สิ่งง่ายๆ เช่น นโยบายรหัสผ่านที่อ่อนแอก็สามารถทำให้ระบบของคุณเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเช่นการตรวจสอบสองขั้นตอน (MFA), การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC), และการเข้ารหัสข้อมูลควรเป็นส่วนที่ไม่สามารถต่อรองได้ของแดชบอร์ดลูกค้าของคุณ
แน่นอน คุณสามารถเชิญลูกค้าใด ๆ เข้าสู่ ClickUp ในฐานะผู้เยี่ยมชม และแชร์แดชบอร์ดกับพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถดูการอัปเดตโครงการและทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้
คุณสามารถจัดระเบียบบัญชีลูกค้าแต่ละรายด้วยลำดับชั้นของโฟลเดอร์และรายการที่สามารถปรับขนาดได้ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อควบคุมว่าใครจะเห็นอะไรได้บ้าง รวมถึงสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อัปเดตโปรโตคอลความปลอดภัยของคุณเป็นประจำเพื่อให้สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือความรับผิดชอบของทีม ลูกค้าของคุณควรทราบอย่างชัดเจนว่าข้อมูลของพวกเขาได้รับการปกป้องอย่างไร ทำให้ความปลอดภัยเป็นจุดขายและสร้างความไว้วางใจ
ตัวอย่างแดชบอร์ดลูกค้า: เทมเพลต ClickUp ยอดนิยมที่ควรใช้
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่หรือคิดค้นสิ่งใหม่เสมอไปเมื่อสร้างแดชบอร์ดมีแม่แบบการจัดการลูกค้าหลายแบบที่สามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ พร้อมทั้งรับประกันการจัดวางที่เป็นมืออาชีพ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างแดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมห้าแบบจาก ClickUp ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
1. ตัวติดตามสุขภาพลูกค้าของหน่วยงาน
ในฐานะเอเจนซี่ คุณอาจต้องรับมือกับลูกค้าหลายรายพร้อมกัน การติดตามระดับความพึงพอใจและสถานะของโครงการของพวกเขาจะอยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการที่ต้องทำเสมอ แต่ยอมรับเถอะว่ามันเป็นเรื่องที่หนักหนา
เครื่องมือติดตามสุขภาพลูกค้าของเอเจนซี่จาก ZenPilot ที่ผสานการทำงานกับ ClickUp ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด
มันรวบรวมข้อมูลสำคัญจากอีเมลไปยังสเปรดชีตและให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าลูกค้าใดที่ต้องการการสนับสนุนทันทีและบัญชีใดที่ดำเนินการได้อย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้มีคุณสมบัติเช่น:
- ตัวติดตามกิจกรรมในตัวเพื่อเฝ้าดูการมีส่วนร่วมและการตอบสนองของลูกค้า
- วิดีโอสอนเพื่อช่วยคุณตั้งค่าและปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการของหน่วยงานของคุณ
- แปดมุมมองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อดูทุกอย่าง ตั้งแต่บริการที่มอบให้และเป้าหมายที่บรรลุไปจนถึงคะแนน NPS
2. แม่แบบความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่น ๆ ความสำเร็จของลูกค้าควรเป็นจุดโฟกัสของคุณ เพื่อวิเคราะห์ว่าลูกค้าของคุณมีความผูกพันและมุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์กับคุณมากน้อยเพียงใดให้ใช้เทมเพลตความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUp
ในความเป็นจริง มันยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นหากคุณเป็นบริษัท SaaS ที่ต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับคุณค่าสูงสุดจากผลิตภัณฑ์
เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของเส้นทางของลูกค้าแต่ละราย ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นจนถึงการต่ออายุ พร้อมติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าแต่ละราย และวัดความสำเร็จของบริการของคุณเทียบกับเป้าหมายเหล่านั้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ
- กระจายงานภายในให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
- ติดตามผลกับลูกค้าเพื่อขอความคิดเห็นผ่านการผสานรวมอีเมล
3. แม่แบบความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp
นี่คือเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประสานงานระหว่างทีมขายและทีมผลิต ซึ่งจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งมอบโครงการได้ตรงตามกำหนดเวลา
เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้ทั้งสองแผนกทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยมุมมองที่แชร์ร่วมกัน ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและข้อผิดพลาดระหว่างการส่งมอบงานให้ลูกค้า ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดี
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- เข้าถึงเครื่องมือสำคัญ เช่น Docs สำหรับบันทึกภายใน, Forms สำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้า และ Boards สำหรับวางแผนความคืบหน้าของงาน
- ทำให้การติดตามง่ายขึ้นด้วยสถานะเช่น เปิดและเสร็จสิ้นเพื่อให้สมาชิกทีมทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าบัญชีอยู่ในขั้นตอนใด
- ตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติ เช่น การอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองเมื่อมีการสร้างงานใหม่
4. Quick Start ของ ClickUp: แม่แบบบริการลูกค้า
ใครบ้างที่ไม่ต้องการปิดการขายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในขณะที่บริหารจัดการบัญชีลูกค้า, กำหนดขอบเขตของคำขอ, และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร? ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวแทนขาย, ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า, หรือหัวหน้าโครงการ, คุณต้องการเครื่องมือการจัดการลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับงานนี้
และClickUp Quick Start: Client Services Templateคือหนึ่งในกรอบการทำงานที่คุณสามารถไว้วางใจได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะดูซับซ้อนในตอนแรก แต่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- สร้างงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด สถานะ และอื่นๆ
- ติดตามสถานะโครงการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น การประมาณเวลา ความสำคัญ จุดสำคัญ และสิ่งที่ต้องพึ่งพา
- จัดเก็บกระบวนการ ทรัพยากร และข้อมูลสำคัญต่างๆ ด้วย Team Wiki
5. แม่แบบกระดานเสียงของลูกค้าของ ClickUp
ท่ามกลางทะเลของเทมเพลต CRM คุณจะหาสิ่งที่ช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการ ความปรารถนา และความชอบของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร?
ความคิดเห็นของพวกเขาเป็นสิ่งล้ำค่าในการปรับปรุงข้อเสนอของคุณ แต่การรวบรวม จัดระเบียบ และดำเนินการตามความคิดเห็นเหล่านั้นอาจเป็นความท้าทาย—ไม่ใช่หากคุณใช้เทมเพลตกระดานเสียงของลูกค้าจาก ClickUp
ด้วยรูปแบบการจัดวางแบบคัมบัง คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการโดยทีมที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- รวมการติดตามเวลา, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, และแท็กเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการ กระดาน และเริ่มต้นที่นี่ เพื่อดูข้อเสนอแนะในรูปแบบต่างๆ
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างจากสาขาเฉพาะทาง เช่น "ความต้องการของลูกค้า" "แหล่งที่มาของเสียงลูกค้า" และ "โซลูชัน"
รักษาความพึงพอใจของลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจด้วยแดชบอร์ด
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจถึงคุณค่าของแดชบอร์ดแล้ว พวกมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่น่ามีไว้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลสนับสนุน
เมื่อลูกค้าพึงพอใจกับข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาเห็นในพอร์ทัลและรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของคุณ นั่นคือชัยชนะสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 🎉
นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ ประโยชน์หลักคือมีคลังเทมเพลตที่พร้อมใช้งานอย่างกว้างขวาง ทำให้เริ่มต้นได้ง่ายและรวดเร็ว
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และเริ่มยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า 🚀