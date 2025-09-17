วิธีทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติด้วย AI

เราทุกคนเคยเห็นการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
อีเมลเริ่มต้นที่กระจัดกระจาย รายละเอียดสัญญาที่หายไปในกระทู้ ลูกค้าที่กรอกแบบฟอร์มเดิมซ้ำสองครั้ง สิ่งที่ควรสร้างความมั่นใจกลับกลายเป็นอุปสรรคในสัปดาห์แรก
เข้าสู่: การรับลูกค้าใหม่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ตั้งแต่การสร้างงานเริ่มต้นโดยอัตโนมัติไปจนถึงการจัดทำเอกสารต้อนรับที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการซิงค์ข้อมูลลูกค้าข้ามเครื่องมือต่าง ๆ AI สามารถทำงานซ้ำ ๆ ที่ทำให้กระบวนการเริ่มต้นของลูกค้าช้าลงได้โดยอัตโนมัติ
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติด้วย AI ได้อย่างไร โพสต์นี้เหมาะสำหรับคุณ
เราแบ่งปันวิธีการตั้งค่าการต้อนรับลูกค้าด้วยระบบขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าตั้งแต่วันแรก และขยายได้ตามการเติบโตของธุรกิจของคุณ ส่วนที่ดีที่สุด? เราจะแนะนำเครื่องมือให้คุณที่สามารถทำทุกอย่างได้ภายใต้หลังคาเดียว ใช่แล้ว มันคือClickUp!
⭐ แม่แบบแนะนำ
ใช้เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าของ ClickUpเพื่อสร้างกระบวนการต้อนรับลูกค้าอย่างรวดเร็ว แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณได้ลูกค้าใหม่ เทมเพลตนี้มีลำดับงานที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า กฎการมอบหมายงานอัตโนมัติ ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่เชื่อมโยงไว้ และการติดตามเป้าหมายหลักที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าของคุณ
การรับลูกค้าใหม่คืออะไรและทำไมจึงต้องใช้ระบบอัตโนมัติ
การรับลูกค้าใหม่คือกระบวนการ ต้อนรับลูกค้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจของคุณและแนะนำพวกเขาตั้งแต่การลงทะเบียนครั้งแรกจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลลูกค้า การตั้งค่าบัญชีของพวกเขา การให้การฝึกอบรม และการสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยบริการของคุณ (โดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมาอย่างต่อเนื่อง)
หากกระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณไม่ต่อเนื่อง จะทำให้เกิดความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยรวม คุณจำเป็นต้องมีกระบวนการรับลูกค้าใหม่ที่อัตโนมัติเพราะ:
- กระบวนการทำงานด้วยมือไม่สามารถขยายขนาดได้: ลูกค้าใหม่แต่ละรายต้องใช้เวลาในการตั้งค่าที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก ทำให้เกิดคอขวดที่ล่าช้าในการเปิดตัวและสร้างความหงุดหงิดให้กับธุรกิจที่กำลังเติบโต
- เส้นเวลาถูกยืดออกเนื่องจากไม่มีการกำหนดเจ้าของงานที่ชัดเจน: เมื่อไม่มีกฎการมอบหมายงานอัตโนมัติ งานจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้รับผิดชอบ ในขณะที่สมาชิกในทีมต่างคิดว่าคนอื่นกำลังจัดการงานนั้นอยู่
- การป้อนข้อมูลซ้ำส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด: การย้ายข้อมูลลูกค้าไปยังระบบต่างๆ ด้วยตนเองเพิ่มความเสี่ยงต่อการพิมพ์ผิด รายละเอียดตกหล่น และบันทึกที่ไม่สมบูรณ์
- การติดตามผลล่าช้าทำให้ลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่น: การสื่อสารที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้ลูกค้ามีความสงสัยในความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจของคุณต่อความสำเร็จของพวกเขา
- การขาดการมองเห็นทำให้ความคืบหน้าชะลอตัว: หากไม่มีระบบกลางสำหรับการจัดการลูกค้า จะยากที่จะทราบว่าลูกค้าใดกำลังดำเนินการอยู่และขั้นตอนใดที่กำลังสร้างปัญหา
👀 คุณทราบหรือไม่?74% ขององค์กรขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีทีมที่รับผิดชอบการปฐมนิเทศโดยเฉพาะ ธุรกิจไม่ได้มองการปฐมนิเทศเป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายอีกต่อไป แต่ถือเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตและการรักษาพนักงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการตรวจสอบการต้อนรับลูกค้าใหม่ (+ เทมเพลต)
ประโยชน์ของการทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นอัตโนมัติด้วย AI
ประสบการณ์การเริ่มต้นที่ดีที่สุดของคุณเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและลูกค้าได้รับความใส่ใจ น่าเสียดายที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับประสบการณ์เช่นนั้น งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า90% ของลูกค้าคิดว่าบริษัทสามารถทำได้ดีกว่านี้เมื่อพูดถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่
การทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นอัตโนมัติด้วย AI ช่วยเติมเต็มช่องว่างของความคาดหวังนั้นได้ นี่คือวิธีที่ระบบอัตโนมัติสามารถมีส่วนช่วยในการสร้างความพึงพอใจโดยรวมให้กับลูกค้า:
การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นและลดงานที่ต้องทำด้วยมือ
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI(เช่น การรวบรวมเอกสารอัตโนมัติ การป้อนข้อมูล และการตรวจสอบ) ช่วยลดห่วงโซ่ยาวของอีเมลที่ส่งไปมาและเวลาที่ใช้ไปกับงานธุรการซ้ำๆ ทำให้การเริ่มต้นใช้งานลดลงจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วัน
📌 Alumni Ventures บริษัทลงทุนในกิจการร่วมลงทุน ได้ทำการอัตโนมัติการตรวจสอบ KYC/AML และบางส่วนของกระบวนการรับรองคุณสมบัติสำหรับนักลงทุนในการเข้าร่วมลงทุน โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์มฟินเทคที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชื่อ iCapital การอัตโนมัติไม่เพียงแต่ลดเวลาในการรับนักลงทุนใหม่ลง 66% (จากประมาณ 30 นาที เหลือประมาณ 10 นาที) แต่ยังลดอัตราการยกเลิกการสมัครเนื่องจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นอีกด้วย
ประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับที่กว้างขวาง
AI สามารถวิเคราะห์โปรไฟล์ของลูกค้า อุตสาหกรรม และความต้องการ เพื่อแนะนำทรัพยากร ชุดต้อนรับ หรือโมดูลการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อประสบการณ์การเริ่มต้นที่ราบรื่น แทนที่จะเป็นกระบวนการแบบ "ขนาดเดียวใช้ได้กับทุกคน" ลูกค้าจะรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจตั้งแต่วันแรก
ในคำพูดของ Ryan Bezenek รองประธานฝ่ายไอทีของAriat International
มันเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงผ่านข้อมูลที่คุณอาจไม่ได้คิดถึงในฐานะมนุษย์. AI มีความสามารถที่น่าทึ่งในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคที่คุณอาจไม่เคยคิดถึง.
ข้อผิดพลาดน้อยลงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ดีขึ้น
การลงทะเบียนด้วยตนเองมักทำให้เกิดข้อผิดพลาดในสัญญา การตรวจสอบ KYC/AML หรือการป้อนข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องด้วย AI ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนด ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
การมีส่วนร่วมเชิงรุกและการให้คำแนะนำ
แชทบอทและผู้ช่วย AI สามารถตอบคำถามที่พบบ่อยได้ทันที นำทางลูกค้าผ่านพอร์ทัล และแจ้งขั้นตอนถัดไปโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เครื่องมือการเริ่มต้นใช้งานด้วย AI มีแนวโน้มที่จะรักษาความสนใจของลูกค้าตลอดกระบวนการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp's Custom Autopilot Agentsเพื่อทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติ เช่น การตอบกลับคำถามที่พบบ่อยในช่องแชทของลูกค้าโดยอัตโนมัติ หรือการส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติตามการอัปเดตของฟิลด์ที่กำหนดเอง
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ระบบ AI ติดตามจุดที่ลูกค้าหยุดและรูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน ทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณจะทราบจุดที่ลูกค้าติดขัดและสามารถปรับปรุงขั้นตอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สิ่งนี้เปลี่ยนกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้กลายเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณไม่เพียงแต่ต้องรู้ว่าอะไรควรทำให้เป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังต้องรู้ว่าอะไรไม่ควรทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย
📌 ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการ รักษา การมีปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า เช่น การโทรเริ่มต้น การตรวจสอบส่วนตัว และการทบทวนเป้าหมายสำคัญ ที่ดำเนินการโดยมนุษย์ การทำให้การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนี้ จะวางรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว
นอกจากนี้ การมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ มีความสำคัญสำหรับกรณีพิเศษและการจัดการข้อยกเว้น แชทบอทในซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานของคุณจะทำให้ลูกค้ารู้สึกหงุดหงิดมากขึ้น ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า (CSM) ควรเข้ามาแทรกแซงหากเอกสารของลูกค้าไม่ตรงกับรูปแบบมาตรฐานหรือหากพวกเขามีข้อกำหนดในการเริ่มต้นใช้งานที่ไม่ปกติ
นี่คือคำแนะนำจากโจนาธาน มюрเรย์ ผู้อำนวยการกลยุทธ์ของ Mad Op เกี่ยวกับวิธีการผสาน AI เข้ากับกลยุทธ์ประสบการณ์ของคุณ:
AI สามารถจัดการงานซ้ำๆ วิเคราะห์ข้อมูล และให้คำตอบอย่างรวดเร็วได้ แต่ลูกค้ายังคงต้องการปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงและเฉพาะบุคคล CSM ที่เป็นมนุษย์สร้างความไว้วางใจ เข้าใจความต้องการที่ละเอียดอ่อน และสร้างความผูกพันทางอารมณ์
⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบอีเมลต้อนรับฟรี (สำหรับลูกค้าหรือพนักงาน)
ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานด้วยระบบ AI
ข้อดีของการนำ AI มาใช้ในกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ของคุณนั้นชัดเจนแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่จะนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง นี่คือขั้นตอนที่แน่นอนที่คุณสามารถทำตามได้เพื่อสร้างกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ขั้นตอนที่ 1: การรับข้อมูลและรวบรวมแบบฟอร์ม
อาจจะเป็นจุดที่ถูกละเลยมากที่สุดในกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน คือขั้นตอนการรับข้อมูลเข้า แบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลแต่ทำให้การดำเนินการต่อยากขึ้น คำถามที่ซ้ำซ้อน และการป้อนข้อมูลด้วยมือสร้างความหงุดหงิดให้กับลูกค้าและทำให้เวลาของเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าลดลง แม้จะเป็นงานพื้นฐาน แต่ก็แทบไม่เพิ่มคุณค่าโดยตรงต่อประสบการณ์ของลูกค้า
🤖 คำแนะนำจาก AI: ใช้เครื่องมือรับข้อมูลที่รองรับ AI เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้าล่วงหน้าจาก CRM หรือสัญญาของคุณ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบเรียลไทม์ และซิงค์ข้อมูลไปยังพื้นที่ทำงานของคุณโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาให้ลูกค้าไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ และมอบข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ให้กับทีมของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ:
- แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้: แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้จะปรับคำถามตามประเภทของลูกค้าหรืออุตสาหกรรม ทำให้กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันเห็นเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้อง
- การกรอกอัตโนมัติและการตรวจสอบความถูกต้อง: AI จะกรอกข้อมูลในช่องที่รู้จักล่วงหน้าและตรวจสอบข้อมูลที่กรอก เช่น อีเมลหรือรายละเอียดการเรียกเก็บเงิน เพื่อลดข้อผิดพลาด
- การกำหนดเส้นทางที่ราบรื่น: ข้อมูลที่รับเข้าจะถูกจัดหมวดหมู่และส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสมทันที ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงิน วิศวกรฝ่ายต้อนรับ หรือแดชบอร์ดของ CSM
- ประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับลูกค้า: กระบวนการทำงานรู้สึกง่ายสำหรับลูกค้า สะท้อนถึงความมืออาชีพและความพร้อมตั้งแต่วันแรก
คำถามที่นี่คือ คุณจะเปิดใช้งานสิ่งนี้ภายในกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร?
คำแนะนำ: ใช้ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน
ClickUp ทำให้การรับลูกค้าใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยการรวมแบบฟอร์ม การรวบรวมเอกสาร และการมอบหมายงานไว้ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์ เพียงแห่งเดียว แทนที่จะเสียเวลาไปกับอีเมลที่ส่งต่อไม่รู้จบหรือจัดการกับสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย ทีมงานจะได้รับเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนด้วย AI พร้อม บริบทการทำงานที่ครบถ้วน ผลกระทบคืออะไร? วงจรการรับลูกค้าใหม่จะลดลงจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่วัน ในขณะที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์แรกที่ราบรื่นและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ด้วยClickUp Forms คุณสามารถใช้ตรรกะเงื่อนไขในตัวเพื่อปรับคำถามให้เหมาะกับอุตสาหกรรม กรณีการใช้งาน ข้อจำกัด และความปรารถนาของลูกค้าของคุณ ข้อมูลที่รวบรวมได้จะไม่ถูกเก็บไว้ในสเปรดชีต แต่ทุกการส่งแบบฟอร์มสามารถสร้างงานใน ClickUpโดยอัตโนมัติพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งบันทึกและแสดงข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เห็นได้ในทันที แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้และสร้างได้ง่ายด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลจากศูนย์ วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำ:
คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมผ่านแบบฟอร์มจะถูกป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณใน ClickUp โดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องถ่ายโอนหรือจัดการข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองระหว่างระบบต่างๆ หรือกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายในอีเมล
เมื่อแบบฟอร์มถูกส่งแล้ว (และงานถูกสร้างขึ้น) คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น:
- มอบหมายงานให้กับบุคคล
- การเปลี่ยนแปลงสถานะงานที่กำหนดเอง ตัวอย่าง: เมื่อมีการทำเครื่องหมายงานหนึ่งว่าเสร็จสมบูรณ์ (เช่น "ส่งการเข้าถึงให้ลูกค้าแล้ว") ระบบอัตโนมัติจะสร้างหรือปลดล็อกงานถัดไปทันที เช่น "กำหนดเวลาการโทรเริ่มต้น"
- ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเตือนความจำเพื่อกระตุ้นทีมภายในหรือลูกค้าให้ดำเนินการในกรณีที่มีความล่าช้า
- เพิ่มผู้ติดตามที่จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ClickUp มี AI Automation Builder ที่คุณสามารถอธิบายในภาษาอังกฤษธรรมดาว่าคุณต้องการทำอะไรให้เป็นอัตโนมัติ แล้ว ClickUp จะสร้างทริกเกอร์/การกระทำต่างๆ (ซึ่งรวมถึงทริกเกอร์การส่งแบบฟอร์ม) ให้คุณ
เมื่อการส่งแบบฟอร์มกลายเป็นงาน คุณสามารถใช้ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI สำหรับการทำงานที่ครบถ้วนและเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการแสดงแนวโน้มหรือเมตริกต่าง ๆ ที่มาจากคำตอบในแบบฟอร์มอีกด้วย
🎺 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เนื่องจากรายละเอียดทั้งหมดที่ลูกค้าของคุณกรอกในแบบฟอร์มการลงทะเบียนจะถูกส่งเข้าสู่ ระบบ CRM ของ ClickUp การส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายความสำเร็จจึงเป็นไปอย่างราบรื่น ข้อมูลลูกค้า สัญญา และเป้าหมายต่างๆ จะไม่ถูกทิ้งไว้ในแบบฟอร์มเพียงอย่างเดียว แต่จะถูกจัดเก็บไว้ในศูนย์กลางเดียวที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสามารถเข้าถึงได้ นั่นหมายความว่าจะไม่มีการไล่ตามสเปรดชีตที่กระจัดกระจายหรือขาดบริบทอีกต่อไป และลูกค้าจะรู้สึกเหมือนกับว่าทีมของคุณรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีตั้งแต่วันแรก
ขั้นตอนที่ 2: การทำงานอัตโนมัติของงานและไทม์ไลน์
ตามปกติแล้ว คุณจะตรวจสอบแบบฟอร์มการรับข้อมูลและกำหนดขั้นตอนต่อไปด้วยตนเอง เช่น การส่งลิงก์การเข้าถึง การเตรียมเอกสารการเริ่มต้นใช้งาน หรือการตั้งค่าเครื่องมือต่างๆ จากนั้นรายการที่ต้องดำเนินการเหล่านี้จะต้องถูกแปลงเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมพร้อมกำหนดเส้นตาย
งานที่ซ้ำซาก ไม่สม่ำเสมอ และเสี่ยงต่อความผิดพลาดจากมนุษย์
🤖 คำแนะนำจาก AI: AI ช่วยแบ่งเบาภาระนี้ออกจากทีมของคุณได้อย่างไร? มันช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเพิ่มกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติจากข้อมูลของลูกค้า
วิธีที่เราเห็นสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น:
- รายการงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ: ตัวแทน AI สามารถสร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานตามประเภทของลูกค้า อุตสาหกรรม หรือขนาดของสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีขั้นตอนใดถูกมองข้าม
- งานมอบหมายอัจฉริยะ: งานจะถูกส่งต่อไปยังเจ้าของที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียกเก็บเงิน หรือผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ
- การอัตโนมัติไทม์ไลน์: กำหนดเส้นตายและความสัมพันธ์ระหว่างงานถูกวางแผนไว้ทันที ลดความล่าช้าที่มักเกิดขึ้นเมื่อทีมสร้างตารางงานด้วยตนเอง
- การอัปเดตแบบไดนามิก: เมื่อลูกค้าทำเป้าหมายเสร็จสิ้น ระบบ AI สามารถปรับกำหนดเวลาและจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้แบบเรียลไทม์
ในการนำไปปฏิบัติ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมืออัตโนมัติและเครื่องมือ AI แบบเอเจนต์ที่เชื่อมต่อข้อมูลที่รับเข้ามาโดยตรงกับการดำเนินการในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่า ClickUp ใช้การตอบแบบฟอร์มเพื่อกระตุ้นเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งาน เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์มการรับข้อมูลของคุณ ClickUp Automations จะแปลงการตอบกลับที่ได้รับเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
📌 ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่กรอกเสร็จสมบูรณ์สามารถสร้างโฟลเดอร์โครงการโดยอัตโนมัติพร้อมกับงานที่ต้องทำทั้งหมดในขั้นตอนการเริ่มต้น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยน (เช่น "ส่งการเข้าถึงให้ลูกค้าแล้ว") งานติดตามผล เช่น "กำหนดการประชุมเริ่มต้น" หรือ "ส่งเอกสารการฝึกอบรม" สามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบอัตโนมัติ โปรดชมวิดีโอนี้
เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอในทุกกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ คุณมีแม่แบบการจัดการงาน คุณสามารถโหลดรายการตรวจสอบการต้อนรับที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมงานย่อยที่กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และแม้แต่การพึ่งพาได้
ดังนั้น ลูกค้า SaaS จะได้รับเทมเพลต "การดำเนินการทางเทคนิค" ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่า API การกำหนดค่า SSO และการทดสอบในสภาพแวดล้อมจำลอง ในขณะที่ลูกค้าที่ปรึกษาจะได้รับเทมเพลต "การเริ่มต้นและการค้นพบ" ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดแนวขอบเขต
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังเพิ่มชั้นความฉลาดบนระบบอัตโนมัติและเทมเพลตได้อีกด้วย โดยสามารถ:
- วิเคราะห์คำตอบในแบบฟอร์มการรับข้อมูลเพื่อแนะนำแม่แบบหรือรายการงานที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้
- กำหนดเจ้าของโดยอัตโนมัติตามปริมาณงาน ความเชี่ยวชาญ หรือประเภทของลูกค้า
- ความเสี่ยงที่ปรากฏบนผิวเผิน เช่น งานที่ค้างอยู่, ปัญหาที่เกิดซ้ำ, หรือสิ่งที่ต้องพึ่งพาที่เคลื่อนไหวช้า, สำหรับ CSMs ที่จะเข้าแทรกแซงอย่างมีการวางแผนล่วงหน้า
AI Fieldsและ Agents อัตโนมัติใน ClickUp จัดหมวดหมู่, สรุป, และดึงข้อมูลการกระทำเพื่อให้มนุษย์ไม่ต้องอ่านทุกคำตอบอย่างละเอียด
📌 ตัวอย่างเช่น หลังจากที่แบบฟอร์มได้รับการคัดแยกแล้ว โดยอิงจากฟิลด์อย่าง "ประเภทลูกค้า" หรือ "ความซับซ้อนของคำขอ" ฟีเจอร์ AI Assign Field ใน ClickUp สามารถเลือกผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมได้ หรือหากอิงจากมุมมองปริมาณงาน (ใครที่งานน้อยกว่า) ก็สามารถมอบหมายงานให้กับคนที่มีความพร้อมได้เช่นกัน ในทำนองเดียวกัน ฟีเจอร์ AI Prioritize Field ยังช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการก่อนด้วย
🤔 คุณรู้หรือไม่? กระบวนการต้อนรับลูกค้าองค์กรใหม่โดยเฉลี่ยอาจใช้เวลาถึง 100 วัน ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติบริษัทชั้นนำสามารถลดเวลาในการต้อนรับลูกค้าใหม่ลงได้อย่างน้อย 30%
ขั้นตอนที่ 3: อีเมลต้อนรับและการสร้างเอกสาร
ความท้าทายในการทำงานอัตโนมัติสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่ทีมส่วนใหญ่เผชิญคือการพึ่งพาแม่แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคนหรือการปรับแต่งข้อความแต่ละข้อความด้วยตนเองสำหรับลูกค้าแต่ละราย เมื่อทำอย่างถูกต้อง สิ่งนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าพวกเขาได้เลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
แต่มีโอกาสสูงที่ CSM จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพยายามปรับแต่งอีเมลและอัปเดตคู่มือการเริ่มต้นใช้งานด้วยตนเอง เมื่อเกิดข้อผิดพลาด คุณจะทำให้ลูกค้าสงสัยว่าทีมของคุณเข้าใจความต้องการของพวกเขาหรือไม่
แย่กว่านั้น ลูกค้าสามารถบอกได้ว่าข้อความนั้นถูกเร่งรีบหรือคัดลอกและวางมา
🤖 เคล็ดลับ AI: AI เปลี่ยนแปลงพลวัตนี้ด้วยการทำให้การปรับให้เป็นส่วนตัวและความสม่ำเสมอสามารถปรับขนาดได้ทั่วทั้งเอกสาร ช่วยให้ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าของคุณมีเวลาโฟกัสที่ความสัมพันธ์กับลูกค้าแทนที่จะต้องร่างอีเมลและเอกสาร
วิธีที่เราเห็นสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น:
- อีเมลต้อนรับที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: ร่างโดยอัตโนมัติ พร้อมปรับภาษาให้เหมาะกับอุตสาหกรรม ขนาดของลูกค้า หรือภูมิภาค โดยใช้ผู้เขียนอีเมล AI
- เอกสารการเริ่มต้นใช้งานในปริมาณมาก: AI สร้างและอัปเดตคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติโดยดึงข้อมูลโดยตรงจากฐานความรู้ของคุณ—ไม่มีไฟล์ PDF ล้าสมัยอีกต่อไป
- แผนความสำเร็จที่ปรับแต่งตามความต้องการ: จากข้อมูลในแบบฟอร์มการรับเข้า AI จะสร้างแผนงานเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่ระบุถึงเป้าหมาย หัวหน้างาน และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- เสียงแบรนด์ที่สม่ำเสมอ: แม้จะมีเนื้อหาที่สร้างโดย AI ทีมก็สามารถฝึกโมเดลให้เข้าใจโทนและสไตล์ได้ เพื่อให้ทุกข้อความมีความสอดคล้องกับแบรนด์และมีความเป็นมืออาชีพ
เพื่อให้กระบวนการนี้ราบรื่น คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงบริบทการรับข้อมูลเข้ากับการสร้างเนื้อหาและการจัดทำเอกสารโดยใช้ระบบ AI
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ClickUp Brain ผสานการทำงานกับClickUp Docsได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณด้วย AI คุณสามารถสร้างและจัดเก็บเนื้อหาการแนะนำพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นอีเมลต้อนรับ สัญญาบริการ คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน เอกสารทางเทคนิค และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสามารถฝังงาน (Tasks) ลงในเอกสาร (Docs) ได้โดยตรงเช่นกัน เพื่อให้คู่มือต้อนรับของลูกค้าสามารถดำเนินการได้จริง (เช่น "ตั้งค่าแซนด์บ็อกซ์ให้เสร็จ" ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังงานใน ClickUp โดยตรง) ทุกคน รวมถึงทีมสนับสนุน วิศวกร และลูกค้า สามารถแสดงความคิดเห็น แก้ไข และติดตามความคืบหน้าได้พร้อมกัน
ด้วยการควบคุมเวอร์ชันในตัว เอกสารจะอัปเดตทันทีในทุกมุมมองที่เชื่อมโยง กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อทีมภายในของคุณอัปเดตกระบวนการ ทุกๆ ลูกค้าจะเห็นคำแนะนำล่าสุดโดยไม่ต้องส่งไฟล์ใหม่
ClickUp Brain ทำงานร่วมกับ Docs อย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับเอกสารการแนะนำการใช้งานให้เหนือกว่าเทมเพลตแบบคงที่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในแบบฟอร์มการรับเข้า Brain สามารถสร้างเอกสารการแนะนำการใช้งานเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้
สมองสามารถสร้างแผนความสำเร็จหรือคู่มือการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าโดยใช้ฐานความรู้ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลได้ คุณยังสามารถสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในภาษาที่ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น มันสามารถย่อคำแนะนำการตั้งค่าทางเทคนิคให้กลายเป็นรายการตรวจสอบที่ชัดเจนและไม่ใช้เทคนิคสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจได้
ขั้นตอนที่ 4: การกำหนดเวลาการประชุมเริ่มต้น
การประชุมเริ่มต้นเป็นจุดที่การเตรียมความพร้อมเปลี่ยนจากการวางแผนไปสู่การปฏิบัติจริง นี่คือช่วงเวลาที่ลูกค้าจะได้พบกับทีมงานของคุณทั้งหมดและวางรากฐานสำหรับความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ มันก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ยากที่สุดที่จะทำให้ถูกต้อง
การจัดตารางเวลาเองอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ ด้วยอีเมลที่ตกหล่นข้ามเขตเวลา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย และความล่าช้าที่ส่งผลให้การปฐมนิเทศล่าช้าออกไปเป็นสัปดาห์
🤖 เคล็ดลับ AI: AI ช่วยลดปัญหาคอขวดเหล่านี้ด้วยการทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การจอง การเตรียมงาน ไปจนถึงการติดตามผล
วิธีที่เราเห็นสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น:
- ผู้ช่วยจัดตารางเวลาด้วย AI: เครื่องมือจัดตารางเวลาอัตโนมัติสามารถสแกนปฏิทินข้ามเขตเวลาและแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกคน ช่วยลดการส่งอีเมลไปมา
- วาระการประชุมที่สร้างโดยอัตโนมัติ: ข้อมูลจากแบบฟอร์มการรับข้อมูลจะถูกป้อนเข้าสู่โครงสร้างวาระการประชุมโดยตรง
- การสร้างรายการงาน: รายการที่ต้องดำเนินการซึ่งได้พูดคุยกันในระหว่างการเริ่มต้นจะถูกเปลี่ยนเป็นงานโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาส่ง
- การจดบันทึกด้วย AI: ด้วยการถอดความและสรุปแบบเรียลไทม์ ทุกการสนทนาจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
ClickUp นำเสนอปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับลำดับความสำคัญของคุณและวางแผนตารางเวลาที่สมบูรณ์แบบตามงานและกิจกรรมของคุณ ต่างจากเครื่องมือจัดตารางเวลาแบบสแตนด์อโลน, ปฏิทิน ClickUpผสานการทำงานโดยตรงกับกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณ
นี่คือวิธีที่ความสามารถของปฏิทิน ClickUp สามารถช่วยในกระบวนการอัตโนมัติของการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า:
- ลิงก์การนัดหมายอัตโนมัติ: ขอให้ ClickUp Brain จัดตารางการโทร และมันจะหาเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่ายและส่งคำเชิญให้
- การค้นหาปฏิทิน: ค้นหาการประชุม งาน หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ทันทีภายในปฏิทิน ClickUp
- การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: ดึงลิงก์การประชุมและข้อมูลการโทรจาก Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติ และเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจาก ClickUp
การดำเนินการประชุมจะราบรื่นยิ่งขึ้นด้วย ClickUp's AI Notetaker ซึ่งจะเข้าร่วมการประชุมเริ่มต้นของคุณ พร้อมทั้งบันทึกและถอดเสียงเป็นข้อความ เพื่อสร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้สำหรับการอ้างอิงที่รวดเร็วและง่ายดาย
วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการใช้ AI สำหรับการจดบันทึกและการแปลงการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วย ClickUp AI Notetaker และ Calendar
นี่คือวิธีที่ ClickUp เชื่อมต่อบันทึกการประชุมของคุณกับงานอื่นๆ ของคุณ:
|จุดหมายปลายทาง
|เกิดอะไรขึ้นกับ Notetaker?
|บันทึกการประชุม + เอกสาร
|บันทึกข้อความทั้งหมด สรุปการประชุม และวิดีโอไว้ในเอกสาร ClickUp เพียงคลิกเดียว
|บันทึกการประชุม + งานที่ต้องทำ
|แปลงรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมของคุณให้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
|บันทึกการประชุม + การสนทนา
|โพสต์สรุปการโทรโดยอัตโนมัติลงในClickUp Chat โดยใช้ AI
🌟 โบนัส: ด้วยฟีเจอร์Talk to Textใน ClickUp คุณสามารถทำได้มากกว่าการถอดเสียงธรรมดา ผู้ช่วยเสียงนี้จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับการพิมพ์
มีให้บริการในBrain MAX, แอปซูเปอร์ AI บนเดสก์ท็อปของคุณ แปลงการสนทนาที่พูดเป็นข้อความที่มีโครงสร้างได้ทันที—สรุป, รายการที่ต้องดำเนินการ, หรือแม้กระทั่งเอกสารการแนะนำตัวเต็มรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 5: การติดตามความก้าวหน้าและการแจ้งเตือน
การรับลูกค้าใหม่มักเกี่ยวข้องกับหลายทีม ทีมขายจะส่งต่อรายละเอียดของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับลูกค้าจะตั้งค่าเครื่องมือ ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าจะแนะนำการใช้งาน และทีมสนับสนุนหรือทีมปฏิบัติการจะจัดการกับกรณีพิเศษ
หากไม่มีมุมมองร่วมกัน การส่งต่องานเหล่านี้จะพังทลายได้ง่าย นำไปสู่ความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน การมองข้ามความพึ่งพา และเกิดความล่าช้าซึ่งสร้างความหงุดหงิดให้กับทั้งลูกค้าและทีมงานภายใน
🤖 เคล็ดลับ AI:เครื่องมือการรับลูกค้าใหม่ที่ใช้พลังของ AI ช่วยคุณติดตามอัตราการเสร็จสิ้นและระบุจุดติดขัดที่ทำให้การนำไปใช้ช้าลง การมองเห็นในลักษณะนี้ช่วยให้คุณเข้าไปแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
ClickUp ช่วยได้อย่างไร?
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบการมองเห็นแบบรวมศูนย์ในกระบวนการเริ่มต้นของลูกค้าทุกคนผ่านบัตรที่สามารถปรับแต่งได้ (เช่น เวลาเฉลี่ยในการเสร็จสิ้นและคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า) และตัวบ่งชี้ความคืบหน้าที่อัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อลูกค้าทำภารกิจเสร็จสิ้นและเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ของเวิร์กโฟลว์
📌 ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถติดตามเป้าหมายสำคัญ ดูงานที่ล่าช้า และระบุจุดติดขัดได้ ในขณะที่ CSM และทีมสนับสนุนจะทราบได้อย่างแม่นยำว่าเมื่อใดควรเข้าไปช่วยเหลือ ผลลัพธ์คือกระบวนการเริ่มต้นที่โปร่งใส ซึ่งลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทีมต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน และโครงการดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น โดยไม่มีปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนหรือภาระงานด้านการรายงานที่ยุ่งยากเหมือนแต่ก่อน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUpเพื่อยกระดับการติดตามความคืบหน้าให้ดียิ่งขึ้น ตัวแทนเช่น รายงานประจำวัน หรือ รายงานประจำสัปดาห์ สามารถโพสต์การอัปเดตโดยอัตโนมัติไปยังแชทหรืออีเมล—สรุปงานที่เสร็จสิ้น, ไฮไลท์ความสำเร็จ, และความเสี่ยงที่พบ
กรณีการใช้งานจริงรอบการเริ่มต้นใช้งานด้วย AI
ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างจริงของธุรกิจที่ได้นำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ด้วย AI:
กรณีการใช้งานเม็ดสีในกระบวนการรับพนักงานใหม่แบบอัตโนมัติ
Pigment แพลตฟอร์มวางแผนธุรกิจ ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่โดยใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp หลังจากเพิ่มจำนวนพนักงานเป็นสามเท่าภายในหกเดือน บริษัทได้แทนที่อีเมลที่กระจัดกระจายและรายการตรวจสอบการต้อนรับพนักงานใหม่แบบคงที่ ด้วยกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ที่รวมศูนย์และขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติตามโปรไฟล์ของพนักงานใหม่
ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เชื่อมต่อเครื่องมือที่มีอยู่ เช่น Salesforce, Outreach และ Gong เข้าด้วยกันเป็นกระบวนการทำงานแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ผลลัพธ์:
ระยะเวลาการเริ่มต้นใช้งานของ Pigment ลดลงเหลือ 2 วัน (จากเดิม 30 วัน) และประสิทธิภาพในการเริ่มต้นใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 88% การสื่อสารระหว่างทีมที่เคยเป็นอุปสรรคถูกลดลง ทำให้การขยายทีมเป็นไปได้ง่ายขึ้น
ใช้เทมเพลต ClickUp CRMเพื่อรับระบบจัดการลูกค้าที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งาน พร้อมการกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติและแดชบอร์ดรายงาน เทมเพลตนี้ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าหลายเดือนและมาพร้อมกับระบบติดตามการขายและการสื่อสารกับลูกค้า
เทมเพลต CRM ช่วยให้คุณสามารถรวมศูนย์ข้อมูลการติดต่อทั้งหมดไว้ในตัวติดตามที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เมื่อลูกค้าเป้าหมายกลายเป็นลูกค้า ข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาจะถูกส่งไปยังขั้นตอนการทำงานในการต้อนรับลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องสลับระบบ
อาร์บีซี เวลธ์ แมเนจเมนต์
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ RBC เคยต้องเข้าถึงระบบถึง 26 ระบบเพื่อทำการรับลูกค้าใหม่ การเปิดบัญชีใหม่ในขณะนั้นใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 7 วัน วิธีการที่แยกส่วนนี้สร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีและทำให้ที่ปรึกษาเกิดความหงุดหงิด จนถึงขั้นที่บริษัทสูญเสียพนักงานใหม่ถึง 25%ให้กับบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า
เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน RBC ได้นำระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI และเทคโนโลยี low-code มาใช้ ซึ่งช่วยรวมกระบวนการทำงานในการรับพนักงานใหม่ให้เป็นแพลตฟอร์มเดียว
ผลลัพธ์:
เวลาการเปิดบัญชีลดลงอย่างมากจาก 7 วันเหลือเพียง 24 นาที ความพึงพอใจของที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น การรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น และการรับลูกค้าใหม่กลายเป็นจุดแข็งในการแข่งขันของบริษัทนี้
📮 ClickUp Insight: "มันตกอยู่ที่คนเดิมเสมอ!" เป็นความรู้สึกที่พนักงาน 65% มีร่วมกันเมื่อพูดถึงงานที่มองไม่เห็น
(เช่น การช่วยเหลือพนักงานใหม่ในช่วงสัปดาห์แรกของการปฐมนิเทศ หรือการช่วยทำงานในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อปิดงานสำคัญ 👀)
แต่การกระจายที่ไม่สม่ำเสมอเช่นนี้สามารถกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของความไม่พอใจ, ความเหนื่อยล้า, และบรรยากาศทีมที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็ว
วิธีแก้ไข? รวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิดอย่างรวดเร็วและวางแผนงานสนับสนุนทั้งหมดผ่าน ClickUp Tasks แผนงานเหล่านี้ลงในรายการที่มีเจ้าของที่ชัดเจน (ซึ่งมีเวลาว่างในการสนับสนุน) แล้วคุณก็พร้อมลุย!
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
แม้จะมีเจตนาดีที่สุด ทีมส่วนใหญ่ก็มักจะทำผิดพลาดที่คาดเดาได้เมื่อทำการอัตโนมัติการเริ่มต้นใช้งาน ความผิดพลาดเหล่านี้ (หากไม่ได้รับการแก้ไข) อาจเปลี่ยนระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาของคุณให้กลายเป็นแหล่งของความหงุดหงิดของลูกค้าและความสับสนภายในองค์กร
1. การใช้ระบบอัตโนมัติมากเกินไป
ทีมมักจะพยายามสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยทริกเกอร์และเงื่อนไขหลายอย่าง โดยไม่ได้ทดสอบเวอร์ชันที่ง่ายกว่าหรือทำการทดสอบเบต้าเสียก่อน เมื่อคุณทำการอัตโนมัติกระบวนการเริ่มต้นทั้งหมดในคราวเดียว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีจุดสัมผัสหลายจุดในเส้นทางของลูกค้า) จะไม่สามารถระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
✅ วิธีแก้ไข: เริ่มต้นด้วยการอัตโนมัติงานเล็กๆ เช่น การแปลงการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงาน และการอัตโนมัติอีเมลต้อนรับผู้ใช้ใหม่ ค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนของเวิร์กโฟลว์ของคุณเมื่อแต่ละส่วนพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้
2. ไม่มีการตั้งระบบให้มีการตอบกลับ
ระบบอัตโนมัติไม่ใช่สิ่งที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ คุณไม่สามารถตั้งค่าแล้วไปทำโปรเจกต์อื่นได้เลยโดยไม่ตรวจสอบประสิทธิภาพหรือรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกค้าประสบปัญหาอยู่ที่จุดใด ขั้นตอนใดที่กำลังทำให้เกิดความล่าช้า หรือคุณกำลังพลาดโอกาสในการขายเพิ่มระหว่างขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน
✅ วิธีแก้ไข: สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามกระบวนการทำงานของการเริ่มต้นใช้งาน สิ่งสำคัญที่ควรติดตาม ได้แก่ อัตราการเสร็จสิ้น คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ไม่ถนัดตัวเลขใช่ไหม? แล้วถ้าแดชบอร์ดของคุณสามารถพูดกับคุณเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ ล่ะ? ลองดูAI Cardsใน ClickUp Dashboards ที่เน้นแนวโน้มสำคัญ สรุปประเด็นสำคัญ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจง่ายโดยไม่ต้องปวดหัว!
3. ไม่ฝึกอบรมทีมงาน
ระบบอัตโนมัติจะทำงานได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ที่ดูแลจัดการเท่านั้น หากทีมงานของคุณไม่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือ AI ตรวจสอบกระบวนการทำงานอัตโนมัติ หรือเข้ามาแก้ไขเมื่อเกิดข้อยกเว้น กระบวนการเริ่มต้นใช้งานจะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
ผลลัพธ์คือ? CSM สูญเสียความเชื่อมั่นในระบบ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่สม่ำเสมอ และเวลาที่มีค่าถูกสูญเสียไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาด
✅ วิธีแก้ไข: ฝึกอบรมทีมของคุณให้เข้าใจไม่เพียงแค่การทำงานของระบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรู้ว่าเมื่อใดควรยกเลิกการทำงานของระบบอัตโนมัติด้วย สร้างคู่มือการปฐมนิเทศสำหรับใช้ภายในองค์กรที่ครอบคลุมการจัดการความคาดหวังและการสื่อสารกับลูกค้า นอกจากนี้ พวกเขาต้องรู้วิธีการตรวจสอบระบบอัตโนมัติด้วย
4. การนำมนุษย์ออกจากกระบวนการ
ในขณะที่ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลา การกำจัดคนออกไปทั้งหมดทำให้การเริ่มต้นใช้งานรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์และไร้ความเป็นส่วนตัว ลูกค้าต้องการความมั่นใจว่า มีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำตลอดเส้นทาง ไม่ใช่แค่ข้อความอัตโนมัติเท่านั้น
✅ วิธีแก้ไข: ออกแบบกระบวนการทำงานแบบผสมผสานที่ AI รับผิดชอบงานที่ซ้ำซากและมนุษย์เข้ามาทำในช่วงเวลาที่สำคัญเท่านั้น ตัวอย่างเช่น:
- AI จัดตารางการโทร ร่างวาระการประชุม และรวบรวมรายงานความคืบหน้า
- มนุษย์เป็นผู้นำการประชุมเริ่มต้น ชี้แจงการตัดสินใจที่ซับซ้อน และสร้างความสัมพันธ์
- แม้ว่า AI จะจัดการการอัปเดตแล้วก็ตาม ควรจัดเวลาตรวจสอบเป็นประจำเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าเป็นการส่วนตัว
5. การปรับแต่งทั่วไป
น่าขันที่หลายทีมตกหลุมพรางเรียกการปฐมนิเทศว่า "ปรับให้เหมาะกับบุคคล" ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นแค่เทมเพลตที่ใส่ชื่อลูกค้าลงไปเท่านั้น ในกรณีนั้นคุณอาจจะไม่ต้องทำเลยก็ได้
✅ วิธีแก้ไข: ใช้AI ที่เข้าใจบริบทซึ่งเชื่อมต่อกับระบบ CRM, แบบฟอร์ม, และระบบการจัดการโครงการของคุณ ด้วยวิธีนี้ AI จะสามารถอ้างอิงถึงไทม์ไลน์ของโครงการ, ความท้าทายทางธุรกิจ, และข้อกำหนดเฉพาะในแต่ละการสื่อสารได้
📍 โปรดจำไว้:90% ของผู้บริโภคยินดีจ่ายมากขึ้นเมื่อการเริ่มต้นใช้งานรู้สึกเป็นส่วนตัว ในฐานะธุรกิจ คุณไม่สามารถดำเนินการเริ่มต้นใช้งานแบบเดียวกันสำหรับทุกคนได้อีกต่อไป ปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าให้เฉพาะเจาะจงในระดับสูงสุด
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้าง CRM ของคุณใน ClickUp
ทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp
สรุปโดยย้ำสิ่งที่สำคัญที่สุด: เมื่อคุณกำลังทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติ ให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ อาจเป็นเพียงการทำให้อีเมลต้อนรับเป็นอัตโนมัติ เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยแล้ว ค่อยก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไป
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการต้อนรับลูกค้าด้วย AI ได้ทีละขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอน เครื่องมือนี้จะรวมงาน แบบฟอร์ม ข้อมูลลูกค้า การสื่อสาร และการจัดการโครงการของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่า AI ของคุณ (ClickUp Brain) มีบริบททั้งหมดที่จำเป็นและไม่ทำงานแยกจากกัน
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าเป็นอัตโนมัติ