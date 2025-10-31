บล็อก ClickUp

10 โครงการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
31 ตุลาคม 2568

แผนกกฎหมายในบริษัทของคุณทำงานแตกต่างจากทีมขายอย่างมาก ทีมการตลาดก็เช่นกัน มีส่วนที่ทับซ้อนกับทีมการเงินน้อยกว่าทีมกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงทุกแผนกเข้าด้วยกัน นั่นคือบริบท—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องผสานรวมกับบริการของ Google

ในคำพูดของศิลปินชาวอเมริกัน เคนเนธ โนแลนด์,

สำหรับฉัน, บริบทคือกุญแจสำคัญ. จากสิ่งนั้นมาซึ่งความเข้าใจในทุกสิ่ง.

ChatGPT Projects ถูกสร้างขึ้นบนหลักการนี้ มันให้พื้นที่โครงการเฉพาะที่คุณสามารถจัดกลุ่มไฟล์ที่เกี่ยวข้อง การสนทนา และคำแนะนำได้

เครื่องมือ AI หลายตัวในปัจจุบันมีความสามารถที่คล้ายคลึงกันหรือแม้กระทั่งขั้นสูงกว่า รวมถึงการสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ และการสร้างภาพ

ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ ChatGPT ที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่มีอยู่ในตลาด รวมถึงตัวเลือกที่มีเวอร์ชันฟรีสำหรับทีมที่ต้องการทดสอบความสามารถของ AI ก่อนที่จะอัปเกรด

ทางเลือกโครงการ ChatGPT ชั้นนำในภาพรวม

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT Projects เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดตามคุณสมบัติหลักไม่กี่ข้อ รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง, ราคา, และการให้คะแนนจากผู้ใช้

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา*การจัดอันดับ
คลิกอัพพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์พร้อมการกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น การวางแผนทรัพยากร AI ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมอัตโนมัติClickUp Brain, มุมมองงานและไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามเวลาในตัว, เทมเพลตการกำหนดเวลา, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการแผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กรG2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5
Google Geminiประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใน Google Workspaceรายงานการวิจัยเชิงลึก, การสร้างภาพและวิดีโอ, การทำงานอัตโนมัติของ Gmail และ Docs, การให้เหตุผลแบบหลายรูปแบบแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 4/5 Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอการวิจัยแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจากหลายรูปแบบการค้นหาแบบเรียลไทม์พร้อมการอ้างอิง, โมเดล AI หลายแบบ, อัปโหลดไฟล์, การทำงานร่วมกันใน Spaces, การผสานรวม APIแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5
ไมโครซอฟต์ คอมพาเนียนประสิทธิภาพการทำงานของ AI ในแอปต่างๆ ของ Microsoftการสร้างรายงาน, สรุปการประชุม, การวิเคราะห์ Excel, โหมดคิดลึก, การป้อนข้อมูลหลายรูปแบบแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 4/5 Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
โคลดการสนทนาของปัญญาประดิษฐ์ที่เหมือนมนุษย์และการให้เหตุผลขั้นสูงโมเดล AI สามแบบ, การสนับสนุนโค้ด, การให้เหตุผลแบบยาว, การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ, และการผสานการทำงานของระบบแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 4/5 Capterra: 4. 6/5
กอดใบหน้าการพัฒนา AI แบบโอเพนซอร์สและการแบ่งปันโมเดล100,000+ โมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า, ศูนย์กลางการทำงานร่วมกัน, ไลบรารีสำหรับการปรับแต่ง, Spaces, API สำหรับการอนุมานแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้G2: รีวิวไม่เพียงพอ Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
แนวคิดพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์สรุปเอกสาร, แปล, ปรับปรุงไวยากรณ์, สร้างคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด, และระบบอัตโนมัติสำหรับงานแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5
Trelloการจัดระเบียบโครงการด้วยภาพและการทำงานร่วมกันของทีมกระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติแบบบัตเลอร์, ป้ายกำกับและตัวกรอง, พาวเวอร์อัพ, การอัปเดตแบบเรียลไทม์แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 4/5 Capterra: 4. 5/5
สไลต์การสร้างฐานความรู้ของทีมที่มุ่งเน้นและปราศจากความยุ่งเหยิงเอกสารไม่จำกัด คำตอบด้วย AI การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม แผงความรู้ การผสานรวมแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 6/5 Capterra: 4. 7/5
บทส่งท้ายเวิร์กโฟลว์เอกสารและสเปรดชีตแบบกำหนดเองในที่เดียวเอกสารเชิงโต้ตอบ, การผสานรวม Packs, ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, บล็อกการเขียนด้วย AI, การแชร์แบบละเอียดแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นสำหรับโครงการ ChatGPT?

ในขณะที่ ChatGPT Projects ช่วยจัดระเบียบการสนทนาและไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตอบสนองตามบริบท แต่ก็ยังคงสืบทอดข้อจำกัดหลักหลายประการของ ChatGPT

ผู้ใช้หลายคนตำหนิการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งนำมาใช้:

ก่อนที่ฉันจะสามารถมอบหมายงานในสาขาของฉัน เช่น การคำนวณ NPV, IRR, ARR เป็นต้น (การเงิน) มันจะให้คำตอบที่ถูกต้องทันที แต่ตอนนี้ฉันได้รับคำตอบที่ผิดมากมาย และแม้จะอธิบายให้ฟังว่ามันผิดพลาดตรงไหน มันก็ยังให้คำตอบที่ผิดอยู่ดี

พิจารณาช่องว่างต่อไปนี้ที่ผลักดันให้หลายทีมหันไปใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT:

  • ความสามารถในการอ้างอิงการสนทนาในอดีตได้จำกัด อย่างถูกต้องภายในโครงการเดียวกัน ทำให้บริบทสูญหายไประหว่างงานที่ยาวหรือซับซ้อน
  • ความสามารถในการสร้างภาพและภาพที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์อื่น ๆ ที่สามารถสร้างภาพและออกแบบสินทรัพย์ได้โดยตรง
  • ข้อจำกัดในการใช้งานการอัปโหลดไฟล์ ความยาวของการสนทนา และการเรียกใช้ API ซึ่งอาจรบกวนการทำงานของโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่ต้องใช้หลายแผนก
  • การขาดการผสานรวมแบบเนทีฟ กับแอปยอดนิยมของ Google เช่น Google Docs, Google Sheets และ Google Workspace ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือต่างๆ ต้องทำด้วยตนเองมากขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

10 โครงการ ChatGPT ที่ดีที่สุดที่ควรใช้เป็นทางเลือก

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เหนือกว่า ChatGPT Projects ด้วยโมเดล AI ที่ยืดหยุ่นและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่กว้างขวางยิ่งขึ้น คุณมาถูกที่แล้ว นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT Projects ที่คุณควรสำรวจ:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ AI และกระบวนการทำงาน)

ClickUp Brain: ทางเลือกสำหรับโครงการ ChatGPT
ขอคำตอบทันทีด้วยระบบ AI ที่ทรงพลังผ่านเครื่องมือและไฟล์ของคุณด้วย ClickUp Brain

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ ChatGPT คือความรู้สึกที่มันแยกตัวออกจากกระบวนการทำงานที่เหลือของคุณ มันไม่มีระบบนิเวศในตัวที่สามารถอ้างอิงได้และพึ่งพาข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไปเพียงอย่างเดียว ซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ นี่ไม่เพียงแต่หมายความว่าคุณต้องสลับไปมาระหว่าง ChatGPT กับเครื่องมือ AI อื่นๆ แต่ยังหมายความว่าคุณต้องทำงานไปกลับระหว่างที่ที่โครงการของคุณอยู่ด้วย ขอโทษที่ต้องบอกคุณ แต่คุณติดอยู่ในเครือข่ายของการขยายตัวของ AI และการขยายตัวของงาน ClickUpแก้ปัญหาการทำงานที่แยกส่วนด้วย AI สำหรับการทำงานอย่างครบวงจร ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมการวางแผนงาน การทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียว

การจัดตารางงานและการจัดลำดับความสำคัญด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain

ClickUp Brainมอบการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด การจัดลำดับความสำคัญ และข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับโครงการที่ซับซ้อน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบอกลาการทำงานที่ยุ่งเหยิงประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล และจัดการทุกอย่างภายในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียว มาเจาะลึกกันเถอะ

สร้างสรุปทันทีด้วย ClickUp Brain
สร้างสรุปทันทีของสปรินต์ที่เสร็จสิ้นเพื่อให้ผู้นำสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

ลองนึกภาพผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่กำลังดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายรายการ แทนที่จะต้องวางแผนแคมเปญด้วยตนเอง ClickUp Brain จะจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ กำหนดเส้นตายตามความสามารถของทีม และแจ้งเตือนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

ClickUp Brain
ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้นด้วย ClickUp Brain

หลังจากการทำสปรินต์แต่ละครั้ง ระบบจะสร้างสรุปโดยทันที ทำให้ผู้นำสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องรายงานเพิ่มเติม

ผู้จัดการโครงการสามารถถามได้ง่าย ๆ ว่า "อะไรกำลังขัดขวางการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของเรา?" และ ClickUp Brain จะตอบกลับด้วยอุปสรรคและคำแนะนำในการดำเนินการ

🎥 นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่จะพาคุณผ่านกระบวนการในการถามคำถาม AI ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ:

เมื่อวางแผนงาน สามารถสร้างรายการตรวจสอบโดยละเอียดโดยอัตโนมัติ มอบหมายเจ้าของงาน และกำหนดตารางงานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปเกรดเป็นBrain MAXเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูง ด้วยสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI พรีเมียมหลากหลาย (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek และอื่น ๆ อีกมากมาย) คุณสามารถจัดการกับการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน การเขียนโค้ด และการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างไร้ขีดจำกัดโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ผู้ใช้ Brain MAX รายงานว่าประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ ทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่าด้วยฟีเจอร์Talk to Text ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 88% เมื่อเทียบกับการใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพหลายตัว

ความสามารถในการค้นหาอย่างลึกซึ้งของมันสแกนเครื่องมือและไฟล์ที่เชื่อมต่อเพื่อให้คำตอบที่ชาญฉลาดและมีบริบทที่สมบูรณ์ ขณะที่การสร้างภาพและค้นหาเว็บที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้ทีมคิดค้นไอเดีย, ร่างเนื้อหา, และค้นคว้าโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp. ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:

สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Docs และ Whiteboards

ClickUp Docs; ทางเลือกโครงการ ChatGPT
ร่างสรุปแคมเปญร่วมกันและแปลงข้อเสนอแนะเป็นงานได้ทันทีโดยใช้ ClickUp Docs

โครงการมักหยุดชะงักเนื่องจากข้อมูลถูกฝังอยู่ในอีเมลหรือแยกเก็บไว้ในเครื่องมือต่างๆ

ClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ เช่น สรุปแคมเปญ สเปคผลิตภัณฑ์ หรือฐานความรู้ พร้อมฝังงานและความคิดเห็นเพื่อให้ดำเนินการได้ทันที

การวางแผนด้วยภาพมีความสำคัญไม่แพ้กัน ด้วยClickUp Whiteboards ทีมงานสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงานระหว่างการวางแผนสปรินต์หรือระดมความคิดแคมเปญการตลาด จากนั้นแปลงโน้ตสติ๊กกี้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

ClickUp Whiteboards: ระดมความคิดกับทีมของคุณในตัวอย่างภาพยนตร์ที่มีองค์ประกอบหลากหลาย
วางแผนการดำเนินงานแบบสปรินต์อย่างชัดเจนด้วยภาพ และเปลี่ยนโน้ตสติ๊กกี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้จริงด้วย ClickUp Whiteboards

สำหรับผู้ตัดสินใจแดชบอร์ดของ ClickUpรวบรวม KPI ข้อมูลปริมาณงาน และการติดตามความคืบหน้าไว้ในที่เดียวแบบเรียลไทม์

📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถดูข้อมูลการเจรจาขาย, ควอต้า, และประสิทธิภาพของทีมได้ในมุมมองเดียว ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้ง่ายขึ้นก่อนที่เส้นตายจะผ่านไป

ทำให้การติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Tasks

การติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองมักนำไปสู่รายงานที่ล้าสมัยและการตอบสนองที่ล่าช้า ตั้งเป้าหมายเป็นงานและงานย่อยใน ClickUpและเชื่อมโยงแต่ละงานกับวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อการทำงานดำเนินไป

สตาร์ทอัพที่ทำงานตามเป้าหมาย OKR รายไตรมาสสามารถระบุโครงการที่มีความเสี่ยงได้ทันทีและปรับจุดโฟกัสใหม่

การกระทำซ้ำ ๆ เช่น การแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมาย, การส่งต่อตั๋วการสนับสนุน, หรือการมอบหมายการอนุมัติตามปกติ สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด ด้วยClickUp Automations กระบวนการซ้ำ ๆ เหล่านี้จะทำงานโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาแทรกแซง

เมื่อเวลาผ่านไป ClickUp Brain จะเรียนรู้รูปแบบการทำงานเหล่านี้และแนะนำการจัดการโครงการอัตโนมัติใหม่ๆ เช่น การมอบหมายงานตรวจสอบที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ

ClickUp Automations: ทางเลือกสำหรับโครงการ ChatGPT
ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เช่น การยกระดับตั๋วและการมอบหมายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของ ClickUp Automations

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การจัดตารางงานและการจัดลำดับความสำคัญด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วย ClickUp Brain
  • การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ระบุความเสี่ยงของโครงการและแนะนำการจัดสรรทรัพยากรใหม่
  • เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และแดชบอร์ดสำหรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการรายงาน
  • การติดตามเป้าหมายที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานและอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
  • ระบบอัตโนมัติที่จัดการกับการกระทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะและการมอบหมายงาน
  • Brain Max พร้อมด้วยโมเดล AI ระดับพรีเมียมหลากหลายสำหรับการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง การแปลงเสียงเป็นข้อความ และการค้นหาเชิงลึก

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
  • การตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะสม

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp

บทวิจารณ์ G2นี้จับประเด็นได้:

Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

📖 อ่านเพิ่มเติม:พื้นที่ทำงานแบบรวม AI (Converged AI Workspace) เช่น ClickUp รวมทุกเครื่องมือการทำงานและแพลตฟอร์ม AI ที่คุณต้องการเพื่อดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น วางแผนเวลา ติดตามเป้าหมาย จัดการ (และสร้าง) ความรู้ และมีความเข้าใจบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วนเสมอ

2. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ภายใน Google Workspace)

Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ภายใน Google Workspace)
ผ่านทาง Google Gemini

หลายทีมที่ใช้ Gmail, Docs และ Drive เผชิญกับปัญหาที่พบบ่อย:การสลับบริบทมากเกินไป

การค้นคว้าข้อมูล การร่างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล มักหมายถึงการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแท็บต่างๆ รวมถึงการค้นหาผ่าน Google ซึ่งทำให้โครงการล่าช้าและเกิดช่องว่างในการทำงานร่วมกัน Google Gemini มุ่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำ AI ขั้นสูงมาไว้ใน Google Workspace โดยตรง

มันช่วยให้ทีมค้นคว้าได้เร็วขึ้น เขียนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และแม้กระทั่งสร้างภาพหรือวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันที่คุ้นเคย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini

  • จัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนด้วยรายงาน Deep Research ที่สรุปการอ่านเว็บหลายชั่วโมงให้กลายเป็นข้อค้นพบที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
  • สร้างภาพและวิดีโอด้วย Imagen 4 และ Veo 3 เพื่อสร้างภาพแคมเปญหรือวิดีโออธิบายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก
  • อัตโนมัติการร่างเอกสารและการตอบกลับอีเมลโดยตรงใน Gmail และ Docs ด้วย AI Pro ลดการพิมพ์ซ้ำและปรับปรุงเวลาการตอบกลับ
  • ผสานการทำงานกับ Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar, Drive) เพื่อจัดการโครงการ, นัดหมายการประชุม, และแสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ทันที
  • เปิดใช้งานการคิดแบบหลายรูปแบบเพื่อประมวลผลข้อความ, รูปภาพ, เสียง, และโค้ดพร้อมกัน

ข้อจำกัดของ Google Gemini

  • ความไม่ถูกต้องในคำตอบบางครั้งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
  • การสร้างภาพอาจบิดเบือนรายละเอียดและประสบปัญหาในการสร้างแผนภาพทางเทคนิค
  • การอ้างอิงงานวิจัยเชิงลึกอาจติดตามได้ยาก

ราคาของ Google Gemini

  • ฟรี
  • Google AI Pro: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Google AI Ultra: $249.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Google Gemini

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Google Gemini ว่าอย่างไร

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ฉันดีใจที่มีบางสิ่งที่ฉันสามารถขอความช่วยเหลือในการหาตัวเลือกการออกแบบหรือคำแนะนำที่ฉันอาจต้องการใช้ ฉันสามารถถามได้ว่าสิ่งของบางอย่างขายในราคาประมาณเท่าไหร่ เช่น ไฟขวดของฉัน พวกเขาให้ความช่วยเหลือที่ฉันต้องการได้อย่างรวดเร็วเมื่อฉันต้องการ ดูเหมือนจะทันสมัยกว่าและง่ายกว่าสิ่งที่ฉันเคยลองใช้ ฉันยังตั้งการแจ้งเตือนไว้ให้ตัวเองด้วยซ้ำ

📮 ClickUp Insight: มีคนจำนวนที่น่าประหลาดใจที่บอกว่างานซ้ำๆ ครอบงำวันทำงานของพวกเขา—21% ใช้เวลามากกว่า 80% ของเวลาไปกับงานเหล่านี้ ในขณะที่อีก 20% บอกว่างานเหล่านี้กินเวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งสัปดาห์ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดวิเคราะห์ลึกซึ้งหรือความคิดสร้างสรรค์

ด้วยClickUp AI Agents คุณสามารถลดงานที่ซ้ำซากเหล่านี้ได้อย่างมาก ตั้งแต่การสร้างงานและการส่งการแจ้งเตือน ไปจนถึงการร่างอีเมล การเขียนบันทึกการประชุม และการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เต็มรูปแบบ—ClickUp สามารถทำงานทั้งหมดนี้ได้โดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:Lulu Press ประหยัดเวลาได้หนึ่งชั่วโมงต่อวันต่อพนักงานหนึ่งคนด้วยการใช้ ClickUp Automations เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขึ้น 12%

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก AI ของ Google Gemini ที่ควรลองตอนนี้

3. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ)

เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ)
ผ่านทาง Perplexity AI

ทีมที่พึ่งพาเครื่องมือค้นหาหรือเครื่องมือวิจัยที่กระจัดกระจายมักจะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานเสียเวลา59 นาทีต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบคลาวด์และเส้นทางการสนทนา

Perplexity AI แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการผสานรวมอินเตอร์เฟซที่คล้ายกับการค้นหาเข้ากับโมเดล AI หลายตัว การเรียกดูเว็บแบบเรียลไทม์ และการอ้างอิงสำหรับทุกคำตอบ

สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย, ที่ปรึกษา, และนักวิเคราะห์ที่ต้องการคำตอบที่น่าเชื่อถือและมีแหล่งข้อมูลรองรับโดยไม่ต้องค้นหาผ่านลิงก์หลายร้อยลิงก์ด้วยตัวเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

  • ทำการค้นหาแบบเรียลไทม์พร้อมแหล่งอ้างอิงสำหรับเนื้อหาที่เชื่อถือได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัย
  • สลับระหว่างโมเดล AI หลายตัว (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek และ Sonar) เพื่อใช้วิธีการให้เหตุผลที่หลากหลาย
  • อัปโหลดไฟล์ PDF, CSV, รูปภาพ และไฟล์ข้อความ เพื่อสรุปข้อมูลหรือดึงข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
  • ร่วมมือกับทีมผ่าน Spaces ซึ่งสมาชิกสามารถแชร์ไฟล์, เรียกใช้ AI, และสร้างฐานความรู้ภายใน
  • ผสานรวม API ของ Perplexity กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 800 รายการผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Albato หรือ Boost Space

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

  • การต่อสู้กับการรักษาบริบทในคำถามติดตามผล
  • ความสามารถในการรองรับหลายภาษาอย่างจำกัด โดยเฉพาะภาษาที่ไม่ค่อยเป็นที่ใช้
  • มีรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ URL ของรูปภาพที่อัปโหลดยังคงสามารถเข้าถึงได้สาธารณะ

ราคาของ Perplexity AI

  • ฟรี
  • เพอร์เพล็กซิตี้ โปร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Perplexity Enterprise Pro: $40/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI

  • G2: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Perplexity AI ว่าอย่างไร

บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:

ฉันชอบวิธีที่ Perplexity เปลี่ยนคำถามง่ายๆ ให้กลายเป็นการสนทนาที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ โดยดึงข้อมูลจริงจากเว็บมาให้ พร้อมลิงก์ให้ตรวจสอบด้วยตัวเอง มันใช้งานง่ายมาก ไม่มีเมนูที่ซับซ้อนหรือตัวเลือกที่มากเกินไป และมันจำสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนแล้ว ทำให้คำถามติดตามรู้สึกเป็นธรรมชาติ

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ภาพวาดที่สร้างโดย AI ภาพแรกถูกขายไปในราคา 432,500 ดอลลาร์ ภาพเหมือนชื่อ "Edmond de Belamy"ซึ่งสร้างโดยอัลกอริทึม ถูกประมูลที่ Christie's ถือเป็นก้าวสำคัญในศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วย AI

📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Perplexity AI ที่ดีที่สุด

4. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ในแอปของ Microsoft)

Microsoft Copilot: ทางเลือกสำหรับโครงการ ChatGPT
ผ่านทาง Microsoft

Microsoft Copilot ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Word, Excel, Outlook และ Teams ช่วยให้ผู้ใช้ข้ามการร่างด้วยตนเองและการจัดรูปแบบซ้ำๆ ได้

แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างอีเมลและสเปรดชีตเพื่อสร้างรายงานหรือนำเสนอ Copilot สามารถสรุปการประชุม สร้างสไลด์ และแนะนำสูตรคำนวณได้ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Microsoft เป็นหลักอยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot

  • สร้างรายงาน, การนำเสนอ, และอีเมลได้โดยตรงภายใน Word, PowerPoint, และ Outlook
  • สรุปการประชุม, เสนอรายการที่ต้องดำเนินการ, และจัดการงานใน Teams
  • วิเคราะห์สเปรดชีต, เสนอสูตร, และสร้างแผนภูมิแบบกราฟิกใน Excel
  • เสนอโหมดคิดลึกสำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อน, ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด, และข้อมูลเชิงลึกทางการวิจัย
  • ให้บริการการโต้ตอบแบบหลายรูปแบบด้วยเสียง ข้อความ และภาพ

ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot

  • การตอบสนองที่ช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดสำหรับผู้ใช้ฟรี
  • การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับผู้ช่วยแบบดั้งเดิม
  • ความไม่ถูกต้องในบางครั้งในการแก้ไขการเขียนโค้ดทางเทคนิค

ราคาของ Microsoft Copilot

  • ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต: ฟรี
  • ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต โปร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot

  • G2: 4. 4/5. 0 (รีวิว 85+ รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Microsoft Copilot

บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Copilot คือมันให้ผลลัพธ์ที่ผ่านการค้นคว้าอย่างดีพร้อมแหล่งอ้างอิงและรายละเอียดที่ครบถ้วนมาก ฉันเคยใช้แพลตฟอร์ม AI อื่นๆ มาแล้วและเปรียบเทียบคำตอบ แต่จนถึงตอนนี้ Co pilot ทำได้ดีมากในการสร้างคำตอบ

📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Microsoft Copilot ที่ทำให้ชีวิตและกระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น

5. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนา AI ที่เหมือนมนุษย์และการให้เหตุผลขั้นสูง)

โคล้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาเหมือนมนุษย์และเหตุผลขั้นสูง)
ผ่านทาง โคลด

Claude โดย Anthropic ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำให้การโต้ตอบของ AI รู้สึกเป็นธรรมชาติและตระหนักถึงบริบทมากกว่าแชทบอทแบบดั้งเดิม

แทนที่จะได้รับคำตอบจากหุ่นยนต์หรือคำตอบทางเทคนิคเกินไป ผู้ใช้จะได้รับคำตอบที่เป็นการสนทนาซึ่งปรับให้เข้ากับน้ำเสียงและเจตนา Claude's Opus model สามารถจัดการกับงานที่ต้องใช้เหตุผลที่ซับซ้อน เช่น การแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ดหรือการวิเคราะห์หลายขั้นตอน ในขณะที่ Sonnet และ Haiku model สนับสนุนการสอบถามที่รวดเร็วและเบา

📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่กำลังเตรียมการวิเคราะห์คู่แข่งสามารถอัปโหลดบันทึกการวิจัยและขอให้ Claude จัดโครงสร้างให้เป็นรายงานโดยละเอียดได้ แทนที่จะเพียงแค่คัดลอกข้อมูล Claude จะอภิปรายมุมมองที่เป็นไปได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่างเรื่องราวที่อ่านเหมือนผู้เชี่ยวชาญมนุษย์เขียนขึ้น

คุณสมบัติเด่นของโคลด

  • ให้แบบจำลอง AI สามแบบ (Haiku, Sonnet, Opus) ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับความเร็ว, ความถูกต้อง, และการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
  • สนับสนุนการสร้างโค้ด การดีบัก และคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม
  • วิเคราะห์ภาพนิ่ง, สกัดข้อมูล, และให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
  • เปิดใช้งานการสนทนาแบบยาวที่เข้าใจบริบทพร้อมการจดจำข้อมูลที่แข็งแกร่ง
  • เสนอการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายพันตัวเพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของโคลด

  • ขาดความสามารถในการสร้างภาพและวิดีโอ
  • บางครั้งทำงานเสร็จเพียงบางส่วนก่อนที่จะขอการยืนยัน
  • ไม่ครอบคลุมเท่า ChatGPT ในการสรุปเนื้อหาจากลิงก์

การตั้งราคาแบบโคลด

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $100/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของโคล้ด

  • G2: 4. 4/5 (55+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงโคล้ด

รีวิว Capterraนี้ประกอบด้วย:

ช่วยเหลือฉันทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของฉันโดยการเพิ่มความรู้ของฉัน, แสดงให้ฉันเห็นเส้นทางการเรียนรู้ที่แท้จริง, สร้างกิจวัตรหรือทำให้การทำงานของฉันเป็นระบบอัตโนมัติ.

🤔 คุณยังสามารถลอง: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude AI

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ

6. Hugging Face (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนา AI แบบโอเพนซอร์สและการแบ่งปันโมเดล)

Hugging Face: โครงการ ChatGPT ทางเลือก
ผ่านทาง Hugging Face

จินตนาการว่าคุณกำลังพัฒนาแชทบอททางการเงินที่ต้องการรองรับหลายภาษา, ตรวจจับอารมณ์ในข้อความของลูกค้า, และให้ข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์

แทนที่จะใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกโมเดลจากศูนย์ คุณสามารถใช้ Hugging Face เพื่อเลือกทรานส์ฟอร์มเมอร์ที่ผ่านการฝึกมาแล้วได้อย่างรวดเร็ว ปรับแต่งให้เหมาะสมกับข้อมูลของคุณเอง และนำไปใช้งานผ่าน Inference API ได้ทันที

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้มอบการเข้าถึงให้กับนักพัฒนาและองค์กรต่างๆ เพื่อเข้าถึงโมเดลนับพันเครื่องมือ AIสำหรับการฝึกอบรมและการปรับใช้โมเดล และชุมชนที่ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันและปรับปรุงแอปพลิเคชัน AI Hugging Face ช่วยให้การสร้างโซลูชัน NLP ขั้นสูง การมองเห็น และ AI สร้างสรรค์เป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานหนักหรือการเรียนรู้ที่ยากลำบาก

คุณสมบัติเด่นของ Hugging Face

  • ให้การเข้าถึงโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 100,000 แบบ สำหรับ NLP, การมองเห็นของคอมพิวเตอร์, และ AI ที่สร้างเนื้อหา
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันผ่าน Model Hub และ Hugging Face Hub สำหรับการโฮสต์และแบ่งปันโมเดล
  • สนับสนุนการปรับแต่งและการใช้งานด้วยไลบรารีโอเพนซอร์ส เช่น Transformers, Datasets และ Tokenizers
  • เสนอพื้นที่สำหรับการสร้างและแบ่งปันแอปพลิเคชัน AI แบบโต้ตอบโดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
  • ส่งมอบการอนุมานแบบเรียลไทม์ผ่าน Hugging Face Inference API สำหรับการผสานรวมการผลิตอย่างไร้รอยต่อ

ข้อจำกัดของ Hugging Face

  • ต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมากสำหรับโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์ขนาดใหญ่
  • มีข้อมูลชุดและแบบจำลองที่อาจมีอคติซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
  • นำเสนอเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นเมื่อใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูง

การกำหนดราคา Hugging Face

  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Hugging Face

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้พูดถึง Hugging Face

บทวิจารณ์ G2นี้เปิดเผยว่า:

สิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชน AI ชุมชนกำลังเพิ่มและนำโมเดลกลับมาใช้ใหม่ ช่วยเราหาโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบที่ดีที่สุดเพื่อให้เราได้ลองใช้

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: Watson ของ IBM สร้างตัวอย่างภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Morgan ได้อย่างน่าตื่นเต้น โดยเลือกฉากและเรียงลำดับทั้งหมดด้วยตัวเอง

7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานครบวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI)

แนวคิด: ทางเลือกสำหรับโครงการ ChatGPT
ผ่านทาง Notion

ลองนึกภาพว่าคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมกับถ้วยกาแฟ มองดูรายการยาวเหยียดของสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้ คุณมีรายงานที่ต้องสรุป อีเมลที่ต้องร่าง และทีมงานที่กำลังรอการอัปเดต

แทนที่จะสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ คุณสามารถเปิด Notion ได้ ภายในไม่กี่นาที บันทึกของคุณจะถูกจัดระเบียบ รายงานต่างๆ จะถูกย่อเป็นสรุปสั้นๆ และร่างแรกของอีเมลของคุณก็พร้อมที่จะแชร์แล้ว

นี่คือสิ่งที่ทำให้ Notion มีประโยชน์ มันให้ความรู้สึกเหมือนสมุดบันทึกที่คุ้นเคย แต่มีผู้ช่วยที่เงียบและรอบคอบอยู่ภายใน มันช่วยคุณแปลเอกสารสำหรับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ต่างประเทศ แก้ไขประโยคที่ดูไม่ลื่นไหลในข้อเสนอของคุณ และแม้กระทั่งจุดประกายไอเดียเมื่อคุณรู้สึกติดขัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สรุปรายงานยาวและบันทึกการประชุมเพื่อประหยัดเวลา
  • แปลเอกสารเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นยิ่งขึ้นกับทีมงานทั่วโลก
  • ปรับปรุงไวยากรณ์และรูปแบบการเขียนเพื่อให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ระดมความคิดและร่างโพสต์ อีเมล และแผนงานโดยใช้คำสั่งสั้นๆ
  • ทำให้การอัปเดตในรายการงานและฐานข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อการติดตามที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Notion

  • ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้พื้นที่ทำงานของ Notion อย่างเต็มที่
  • จำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับการใช้งาน AI ที่ยาวนานขึ้น
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Notion

บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:

Notion AI โดยเฉพาะฟีเจอร์บันทึกการประชุมใหม่ เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่เริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง มันเหมือนมีผู้ช่วยหรือผู้ประสานงานนั่งอยู่ข้างๆ คุณในการประชุม เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ในขณะที่คุณสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้เข้าร่วมประชุมได้

📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ

8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการแบบภาพและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

Trello: ทางเลือกสำหรับโครงการ ChatGPT
ผ่านทาง Trello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ระบบ Kanban ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ด้วยระบบบัตรและกระดานที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการวางแผนโครงการ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมสามารถปรับแต่งบอร์ดให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของตนเอง, อัตโนมัติการกระทำที่เป็นกิจวัตร, และผสานรวม Trello กับเครื่องมือโปรดของพวกเขา, ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาการร่วมมือให้เรียบง่ายและโปร่งใส

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • จัดระเบียบงานด้วยบอร์ด รายการ และบัตร เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการอย่างชัดเจน
  • ทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติของ Butler
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และ Power-Ups
  • เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • เข้าถึง Trello บนเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อการจัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Trello

  • การขาดการรายงานขั้นสูงและการติดตามเวลาในตัว
  • ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
  • ฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์ถูกจำกัด

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,600+ รีวิว)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Trello

บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:

Trello ช่วยให้ฉันจัดการเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น มีบล็อกเกอร์คนหนึ่งแชร์บอร์ด Trello ที่ใช้ AI ฉันประหยัดเวลาได้มากจากการใช้บอร์ดนี้ จริงๆ แล้วเป็นความพยายามของบุคคลนั้น แต่ Trello ช่วยให้สามารถแบ่งปันผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาได้

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello

9. Slite (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ของทีมที่มุ่งเน้นและปราศจากความยุ่งเหยิง)

Slite: โครงการทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางSlite

เมื่อทีมเติบโตขึ้น ความวุ่นวายจากเอกสารที่กระจัดกระจายและการสนทนาที่หายไปครึ่งหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย Slite มอบทางเลือกที่สงบเงียบให้กับคุณ มันคือพื้นที่ร่วมกันที่ทีมของคุณสามารถเขียน จัดระเบียบ และค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับสิ่งรกรุงรัง

ต่างจากเครื่องมือการทำงานร่วมกับ AIที่พยายามทำทุกอย่าง Slite มุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุด—ช่วยให้ทีมจัดการความรู้และตัดสินใจร่วมกัน

การออกแบบที่สะอาดและชัดเจนของมันทำให้ยากที่จะสร้างเอกสารที่รก ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณใช้เวลาในการจัดรูปแบบน้อยลง และมีเวลาในการแบ่งปันสิ่งที่สำคัญมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Slite

  • สร้างและจัดระเบียบเอกสารได้ไม่จำกัดในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • ใช้คำตอบและตัวช่วยแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรักษาความรู้ให้ทันสมัย
  • ติดตามการมีส่วนร่วมด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเอกสารและพื้นที่ทำงาน
  • จัดการความรู้ทั่วทั้งบริษัทด้วยแผงควบคุมเฉพาะ
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Drive เพื่อการทำงานที่ราบรื่นขึ้น

ข้อจำกัดที่จำกัด

  • ไม่มี API สาธารณะสำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเอง
  • มีคุณสมบัติที่คล้ายฐานข้อมูลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการงานเช่น Notion

การกำหนดราคาแบบสไลต์

  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Slite

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Slite

บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:

เครื่องมือค้นหาแบบถามตอบที่ใช้พลังของ AI ดูมีแนวโน้มที่ดีและถูกนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยม มันสวยงามซึ่งทำให้การเขียนเอกสารและการอัปเดตเป็นไปอย่างสนุกสนาน เอกสารประกอบถูกจัดทำไว้อย่างดีเยี่ยม

🤔 คุณยังสามารถลอง:ทางเลือกและคู่แข่งของ Slite ที่น่าสนใจ

📖 อ่านเพิ่มเติม:ผู้จัดการงาน AI ที่ทำงานแทนคุณได้จริง

10. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานแบบเอกสาร-สเปรดชีตแบบกำหนดเองในที่เดียว)

บทส่งท้าย: ทางเลือกสำหรับโครงการ ChatGPT
ผ่านทาง บทส่งท้าย

บางทีมทำงานได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาไม่ต้องเลือกระหว่างเอกสารกับสเปรดชีต Coda มอบทั้งสองให้คุณ—โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ

เครื่องมือนี้เป็นเอกสารแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น ซึ่งรวมการเขียน การวางแผน การคำนวณ และการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างปฏิทินเนื้อหาพร้อมการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ หรือติดตามคำขอฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน Coda จะปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการมากกว่าเอกสารคงที่แต่ไม่ต้องการความซับซ้อนของเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • รวมเอกสาร ตาราง และมุมมองแบบโต้ตอบไว้ในผืนผ้าใบเดียว
  • ใช้แพ็กเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Gmail, Slack, และ Jira
  • สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ด้วยตรรกะที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • เพิ่มบล็อก AI สำหรับการช่วยเหลือการเขียน, สรุป, และการสร้างความคิด
  • ควบคุมการแชร์ด้วยการล็อกเอกสาร, หน้าซ่อน, และบทบาทของพื้นที่ทำงาน

ข้อจำกัดของโคดา

  • อาจรู้สึกซับซ้อนในการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีจำกัด

ราคาโคด้า

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของโคด้า

  • G2: 4. 7/5 (470+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Coda

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ความง่ายดายที่คุณสามารถนำเพื่อนร่วมทีมเข้ามาทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในฐานความรู้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการขาย ได้นำไปสู่การยอมรับในระบบความรู้อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในบริษัทของเรา

👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:สถาบันสมิธโซเนียนใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ในการคัดกรองวัตถุโบราณที่แปลงเป็นดิจิทัลนับล้านชิ้น เพื่อค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่และยังสามารถติดแท็กภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์โดยอัตโนมัติอีกด้วย

เกียรติคุณพิเศษ: โครงการทางเลือกเพิ่มเติมที่มีประโยชน์สำหรับ ChatGPT

นอกเหนือจากทางเลือกของโปรเจ็กต์ ChatGPT ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี AI อื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการสร้างเนื้อหาและระบบอัตโนมัติได้

ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้เครื่องมือเขียน AI ที่เหมาะสมสามารถเร่งกระบวนการร่างข้อความโฆษณา อีเมล และบทความยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ไว้

นี่คือเครื่องมือเพิ่มเติมสามอย่างที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์:

  • Jasper: ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการร่างข้อความโฆษณา, อีเมล, และบล็อกโพสต์อย่างรวดเร็ว
  • Writesonic: ช่วยทีมสร้างบทความที่เป็นมิตรกับ SEO, คำอธิบายสินค้า และเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
  • Copy.ai: นำเสนอเทมเพลต AI สำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์ การสร้างหัวข้อข่าว และการร่างข้อความสำหรับแคมเปญ

ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่คุณรอคอย

ทุกทีมทำงานแตกต่างกัน และแม้ว่า ChatGPT Projects จะช่วยจัดระเบียบและให้บริบทที่มีคุณค่าแก่การทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ก็ไม่เพียงพอเสมอไปในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนในปัจจุบัน

ทีมสมัยใหม่ต้องการมากกว่าการสนทนาแบบแยกส่วน: พวกเขาต้องการการมองเห็นร่วมกัน ClickUp มอบสิ่งนี้ให้คุณ! แทนที่จะต้องกระโดดไปมาระหว่างเธรดแชทและเอกสารโครงการ ClickUp ผสานการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI การทำงานร่วมกัน และการรายงานแบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียว

มันมอบบริบทที่ทีมต้องการในขณะที่ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ติดตามเป้าหมาย และนำเสนอการให้เหตุผลขั้นสูงด้วย ClickUp Brain Max

หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในการจัดการโครงการด้วย AI และให้ทุกแผนกเชื่อมต่อกันสมัครใช้ ClickUpวันนี้