10 โครงการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT

แผนกกฎหมายในบริษัทของคุณทำงานแตกต่างจากทีมขายอย่างมาก ทีมการตลาดก็เช่นกัน มีส่วนที่ทับซ้อนกับทีมการเงินน้อยกว่าทีมกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงทุกแผนกเข้าด้วยกัน นั่นคือบริบท—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องผสานรวมกับบริการของ Google
ในคำพูดของศิลปินชาวอเมริกัน เคนเนธ โนแลนด์,
สำหรับฉัน, บริบทคือกุญแจสำคัญ. จากสิ่งนั้นมาซึ่งความเข้าใจในทุกสิ่ง.
ChatGPT Projects ถูกสร้างขึ้นบนหลักการนี้ มันให้พื้นที่โครงการเฉพาะที่คุณสามารถจัดกลุ่มไฟล์ที่เกี่ยวข้อง การสนทนา และคำแนะนำได้
เครื่องมือ AI หลายตัวในปัจจุบันมีความสามารถที่คล้ายคลึงกันหรือแม้กระทั่งขั้นสูงกว่า รวมถึงการสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ และการสร้างภาพ
ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ ChatGPT ที่ดีที่สุดในปัจจุบันที่มีอยู่ในตลาด รวมถึงตัวเลือกที่มีเวอร์ชันฟรีสำหรับทีมที่ต้องการทดสอบความสามารถของ AI ก่อนที่จะอัปเกรด
ทางเลือกโครงการ ChatGPT ชั้นนำในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT Projects เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดตามคุณสมบัติหลักไม่กี่ข้อ รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง, ราคา, และการให้คะแนนจากผู้ใช้
|คลิกอัพ
|พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์พร้อมการกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น การวางแผนทรัพยากร AI ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ
|ClickUp Brain, มุมมองงานและไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามเวลาในตัว, เทมเพลตการกำหนดเวลา, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5
|Google Gemini
|ประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใน Google Workspace
|รายงานการวิจัยเชิงลึก, การสร้างภาพและวิดีโอ, การทำงานอัตโนมัติของ Gmail และ Docs, การให้เหตุผลแบบหลายรูปแบบ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 4/5 Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|การวิจัยแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจากหลายรูปแบบ
|การค้นหาแบบเรียลไทม์พร้อมการอ้างอิง, โมเดล AI หลายแบบ, อัปโหลดไฟล์, การทำงานร่วมกันใน Spaces, การผสานรวม API
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5
|ไมโครซอฟต์ คอมพาเนียน
|ประสิทธิภาพการทำงานของ AI ในแอปต่างๆ ของ Microsoft
|การสร้างรายงาน, สรุปการประชุม, การวิเคราะห์ Excel, โหมดคิดลึก, การป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 4/5 Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
|โคลด
|การสนทนาของปัญญาประดิษฐ์ที่เหมือนมนุษย์และการให้เหตุผลขั้นสูง
|โมเดล AI สามแบบ, การสนับสนุนโค้ด, การให้เหตุผลแบบยาว, การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ, และการผสานการทำงานของระบบ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 4/5 Capterra: 4. 6/5
|กอดใบหน้า
|การพัฒนา AI แบบโอเพนซอร์สและการแบ่งปันโมเดล
|100,000+ โมเดลที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้า, ศูนย์กลางการทำงานร่วมกัน, ไลบรารีสำหรับการปรับแต่ง, Spaces, API สำหรับการอนุมาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: รีวิวไม่เพียงพอ Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
|แนวคิด
|พื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
|สรุปเอกสาร, แปล, ปรับปรุงไวยากรณ์, สร้างคำถามเพื่อกระตุ้นความคิด, และระบบอัตโนมัติสำหรับงาน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 7/5
|Trello
|การจัดระเบียบโครงการด้วยภาพและการทำงานร่วมกันของทีม
|กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติแบบบัตเลอร์, ป้ายกำกับและตัวกรอง, พาวเวอร์อัพ, การอัปเดตแบบเรียลไทม์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 4/5 Capterra: 4. 5/5
|สไลต์
|การสร้างฐานความรู้ของทีมที่มุ่งเน้นและปราศจากความยุ่งเหยิง
|เอกสารไม่จำกัด คำตอบด้วย AI การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม แผงความรู้ การผสานรวม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 6/5 Capterra: 4. 7/5
|บทส่งท้าย
|เวิร์กโฟลว์เอกสารและสเปรดชีตแบบกำหนดเองในที่เดียว
|เอกสารเชิงโต้ตอบ, การผสานรวม Packs, ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, บล็อกการเขียนด้วย AI, การแชร์แบบละเอียด
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นสำหรับโครงการ ChatGPT?
ในขณะที่ ChatGPT Projects ช่วยจัดระเบียบการสนทนาและไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตอบสนองตามบริบท แต่ก็ยังคงสืบทอดข้อจำกัดหลักหลายประการของ ChatGPT
ผู้ใช้หลายคนตำหนิการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งนำมาใช้:
ก่อนที่ฉันจะสามารถมอบหมายงานในสาขาของฉัน เช่น การคำนวณ NPV, IRR, ARR เป็นต้น (การเงิน) มันจะให้คำตอบที่ถูกต้องทันที แต่ตอนนี้ฉันได้รับคำตอบที่ผิดมากมาย และแม้จะอธิบายให้ฟังว่ามันผิดพลาดตรงไหน มันก็ยังให้คำตอบที่ผิดอยู่ดี
พิจารณาช่องว่างต่อไปนี้ที่ผลักดันให้หลายทีมหันไปใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT:
- ความสามารถในการอ้างอิงการสนทนาในอดีตได้จำกัด อย่างถูกต้องภายในโครงการเดียวกัน ทำให้บริบทสูญหายไประหว่างงานที่ยาวหรือซับซ้อน
- ความสามารถในการสร้างภาพและภาพที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์อื่น ๆ ที่สามารถสร้างภาพและออกแบบสินทรัพย์ได้โดยตรง
- ข้อจำกัดในการใช้งานการอัปโหลดไฟล์ ความยาวของการสนทนา และการเรียกใช้ API ซึ่งอาจรบกวนการทำงานของโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการที่ต้องใช้หลายแผนก
- การขาดการผสานรวมแบบเนทีฟ กับแอปยอดนิยมของ Google เช่น Google Docs, Google Sheets และ Google Workspace ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือต่างๆ ต้องทำด้วยตนเองมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
10 โครงการ ChatGPT ที่ดีที่สุดที่ควรใช้เป็นทางเลือก
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เหนือกว่า ChatGPT Projects ด้วยโมเดล AI ที่ยืดหยุ่นและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่กว้างขวางยิ่งขึ้น คุณมาถูกที่แล้ว นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT Projects ที่คุณควรสำรวจ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ AI และกระบวนการทำงาน)
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ ChatGPT คือความรู้สึกที่มันแยกตัวออกจากกระบวนการทำงานที่เหลือของคุณ มันไม่มีระบบนิเวศในตัวที่สามารถอ้างอิงได้และพึ่งพาข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไปเพียงอย่างเดียว ซึ่งมักนำไปสู่ข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ นี่ไม่เพียงแต่หมายความว่าคุณต้องสลับไปมาระหว่าง ChatGPT กับเครื่องมือ AI อื่นๆ แต่ยังหมายความว่าคุณต้องทำงานไปกลับระหว่างที่ที่โครงการของคุณอยู่ด้วย ขอโทษที่ต้องบอกคุณ แต่คุณติดอยู่ในเครือข่ายของการขยายตัวของ AI และการขยายตัวของงาน ClickUpแก้ปัญหาการทำงานที่แยกส่วนด้วย AI สำหรับการทำงานอย่างครบวงจร ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมการวางแผนงาน การทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียว
การจัดตารางงานและการจัดลำดับความสำคัญด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain
ClickUp Brainมอบการจัดตารางเวลาอย่างชาญฉลาด การจัดลำดับความสำคัญ และข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับโครงการที่ซับซ้อน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบอกลาการทำงานที่ยุ่งเหยิงประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล และจัดการทุกอย่างภายในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันเพียงแห่งเดียว มาเจาะลึกกันเถอะ
ลองนึกภาพผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่กำลังดูแลการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลายรายการ แทนที่จะต้องวางแผนแคมเปญด้วยตนเอง ClickUp Brain จะจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ กำหนดเส้นตายตามความสามารถของทีม และแจ้งเตือนอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
หลังจากการทำสปรินต์แต่ละครั้ง ระบบจะสร้างสรุปโดยทันที ทำให้ผู้นำสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องรายงานเพิ่มเติม
ผู้จัดการโครงการสามารถถามได้ง่าย ๆ ว่า "อะไรกำลังขัดขวางการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของเรา?" และ ClickUp Brain จะตอบกลับด้วยอุปสรรคและคำแนะนำในการดำเนินการ
🎥 นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่จะพาคุณผ่านกระบวนการในการถามคำถาม AI ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ:
เมื่อวางแผนงาน สามารถสร้างรายการตรวจสอบโดยละเอียดโดยอัตโนมัติ มอบหมายเจ้าของงาน และกำหนดตารางงานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อัปเกรดเป็นBrain MAXเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูง ด้วยสิทธิ์เข้าถึงโมเดล AI พรีเมียมหลากหลาย (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek และอื่น ๆ อีกมากมาย) คุณสามารถจัดการกับการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน การเขียนโค้ด และการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างไร้ขีดจำกัดโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ผู้ใช้ Brain MAX รายงานว่าประหยัดเวลาได้ 1.1 วันต่อสัปดาห์ ทำงานได้เร็วขึ้น 4 เท่าด้วยฟีเจอร์Talk to Text ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 88% เมื่อเทียบกับการใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพหลายตัว
ความสามารถในการค้นหาอย่างลึกซึ้งของมันสแกนเครื่องมือและไฟล์ที่เชื่อมต่อเพื่อให้คำตอบที่ชาญฉลาดและมีบริบทที่สมบูรณ์ ขณะที่การสร้างภาพและค้นหาเว็บที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้ทีมคิดค้นไอเดีย, ร่างเนื้อหา, และค้นคว้าโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp. ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:
สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Docs และ Whiteboards
โครงการมักหยุดชะงักเนื่องจากข้อมูลถูกฝังอยู่ในอีเมลหรือแยกเก็บไว้ในเครื่องมือต่างๆ
ClickUp Docsช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ เช่น สรุปแคมเปญ สเปคผลิตภัณฑ์ หรือฐานความรู้ พร้อมฝังงานและความคิดเห็นเพื่อให้ดำเนินการได้ทันที
การวางแผนด้วยภาพมีความสำคัญไม่แพ้กัน ด้วยClickUp Whiteboards ทีมงานสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงานระหว่างการวางแผนสปรินต์หรือระดมความคิดแคมเปญการตลาด จากนั้นแปลงโน้ตสติ๊กกี้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
สำหรับผู้ตัดสินใจแดชบอร์ดของ ClickUpรวบรวม KPI ข้อมูลปริมาณงาน และการติดตามความคืบหน้าไว้ในที่เดียวแบบเรียลไทม์
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถดูข้อมูลการเจรจาขาย, ควอต้า, และประสิทธิภาพของทีมได้ในมุมมองเดียว ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้ง่ายขึ้นก่อนที่เส้นตายจะผ่านไป
ทำให้การติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Tasks
การติดตามความคืบหน้าด้วยตนเองมักนำไปสู่รายงานที่ล้าสมัยและการตอบสนองที่ล่าช้า ตั้งเป้าหมายเป็นงานและงานย่อยใน ClickUpและเชื่อมโยงแต่ละงานกับวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อการทำงานดำเนินไป
สตาร์ทอัพที่ทำงานตามเป้าหมาย OKR รายไตรมาสสามารถระบุโครงการที่มีความเสี่ยงได้ทันทีและปรับจุดโฟกัสใหม่
การกระทำซ้ำ ๆ เช่น การแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมาย, การส่งต่อตั๋วการสนับสนุน, หรือการมอบหมายการอนุมัติตามปกติ สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด ด้วยClickUp Automations กระบวนการซ้ำ ๆ เหล่านี้จะทำงานโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาแทรกแซง
เมื่อเวลาผ่านไป ClickUp Brain จะเรียนรู้รูปแบบการทำงานเหล่านี้และแนะนำการจัดการโครงการอัตโนมัติใหม่ๆ เช่น การมอบหมายงานตรวจสอบที่เกิดขึ้นซ้ำโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดตารางงานและการจัดลำดับความสำคัญด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วย ClickUp Brain
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ระบุความเสี่ยงของโครงการและแนะนำการจัดสรรทรัพยากรใหม่
- เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และแดชบอร์ดสำหรับการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการรายงาน
- การติดตามเป้าหมายที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงานและอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
- ระบบอัตโนมัติที่จัดการกับการกระทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะและการมอบหมายงาน
- Brain Max พร้อมด้วยโมเดล AI ระดับพรีเมียมหลากหลายสำหรับการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง การแปลงเสียงเป็นข้อความ และการค้นหาเชิงลึก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
- การตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งให้เหมาะสม
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
บทวิจารณ์ G2นี้จับประเด็นได้:
Brain MAX ใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก ความสามารถในการใช้โมเดล AI หลายตัว รวมถึงโมเดลการให้เหตุผลขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ ทำให้การรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแปลงเสียงเป็นข้อความ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ทำให้การทำงานราบรื่นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:พื้นที่ทำงานแบบรวม AI (Converged AI Workspace) เช่น ClickUp รวมทุกเครื่องมือการทำงานและแพลตฟอร์ม AI ที่คุณต้องการเพื่อดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น วางแผนเวลา ติดตามเป้าหมาย จัดการ (และสร้าง) ความรู้ และมีความเข้าใจบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วนเสมอ
2. Google Gemini (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ภายใน Google Workspace)
หลายทีมที่ใช้ Gmail, Docs และ Drive เผชิญกับปัญหาที่พบบ่อย:การสลับบริบทมากเกินไป
การค้นคว้าข้อมูล การร่างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล มักหมายถึงการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแท็บต่างๆ รวมถึงการค้นหาผ่าน Google ซึ่งทำให้โครงการล่าช้าและเกิดช่องว่างในการทำงานร่วมกัน Google Gemini มุ่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำ AI ขั้นสูงมาไว้ใน Google Workspace โดยตรง
มันช่วยให้ทีมค้นคว้าได้เร็วขึ้น เขียนได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และแม้กระทั่งสร้างภาพหรือวิดีโอได้โดยไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันที่คุ้นเคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- จัดการงานวิจัยที่ซับซ้อนด้วยรายงาน Deep Research ที่สรุปการอ่านเว็บหลายชั่วโมงให้กลายเป็นข้อค้นพบที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- สร้างภาพและวิดีโอด้วย Imagen 4 และ Veo 3 เพื่อสร้างภาพแคมเปญหรือวิดีโออธิบายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายนอก
- อัตโนมัติการร่างเอกสารและการตอบกลับอีเมลโดยตรงใน Gmail และ Docs ด้วย AI Pro ลดการพิมพ์ซ้ำและปรับปรุงเวลาการตอบกลับ
- ผสานการทำงานกับ Google Workspace (Docs, Sheets, Calendar, Drive) เพื่อจัดการโครงการ, นัดหมายการประชุม, และแสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ทันที
- เปิดใช้งานการคิดแบบหลายรูปแบบเพื่อประมวลผลข้อความ, รูปภาพ, เสียง, และโค้ดพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ความไม่ถูกต้องในคำตอบบางครั้งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
- การสร้างภาพอาจบิดเบือนรายละเอียดและประสบปัญหาในการสร้างแผนภาพทางเทคนิค
- การอ้างอิงงานวิจัยเชิงลึกอาจติดตามได้ยาก
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- Google AI Pro: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Google AI Ultra: $249.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Google Gemini ว่าอย่างไร
ฉันดีใจที่มีบางสิ่งที่ฉันสามารถขอความช่วยเหลือในการหาตัวเลือกการออกแบบหรือคำแนะนำที่ฉันอาจต้องการใช้ ฉันสามารถถามได้ว่าสิ่งของบางอย่างขายในราคาประมาณเท่าไหร่ เช่น ไฟขวดของฉัน พวกเขาให้ความช่วยเหลือที่ฉันต้องการได้อย่างรวดเร็วเมื่อฉันต้องการ ดูเหมือนจะทันสมัยกว่าและง่ายกว่าสิ่งที่ฉันเคยลองใช้ ฉันยังตั้งการแจ้งเตือนไว้ให้ตัวเองด้วยซ้ำ
📮 ClickUp Insight: มีคนจำนวนที่น่าประหลาดใจที่บอกว่างานซ้ำๆ ครอบงำวันทำงานของพวกเขา—21% ใช้เวลามากกว่า 80% ของเวลาไปกับงานเหล่านี้ ในขณะที่อีก 20% บอกว่างานเหล่านี้กินเวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งสัปดาห์ที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ต้องการการคิดวิเคราะห์ลึกซึ้งหรือความคิดสร้างสรรค์
ด้วยClickUp AI Agents คุณสามารถลดงานที่ซ้ำซากเหล่านี้ได้อย่างมาก ตั้งแต่การสร้างงานและการส่งการแจ้งเตือน ไปจนถึงการร่างอีเมล การเขียนบันทึกการประชุม และการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เต็มรูปแบบ—ClickUp สามารถทำงานทั้งหมดนี้ได้โดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:Lulu Press ประหยัดเวลาได้หนึ่งชั่วโมงต่อวันต่อพนักงานหนึ่งคนด้วยการใช้ ClickUp Automations เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมขึ้น 12%
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือก AI ของ Google Gemini ที่ควรลองตอนนี้
3. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายรูปแบบ)
ทีมที่พึ่งพาเครื่องมือค้นหาหรือเครื่องมือวิจัยที่กระจัดกระจายมักจะเสียเวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานเสียเวลา59 นาทีต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบคลาวด์และเส้นทางการสนทนา
Perplexity AI แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการผสานรวมอินเตอร์เฟซที่คล้ายกับการค้นหาเข้ากับโมเดล AI หลายตัว การเรียกดูเว็บแบบเรียลไทม์ และการอ้างอิงสำหรับทุกคำตอบ
สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย, ที่ปรึกษา, และนักวิเคราะห์ที่ต้องการคำตอบที่น่าเชื่อถือและมีแหล่งข้อมูลรองรับโดยไม่ต้องค้นหาผ่านลิงก์หลายร้อยลิงก์ด้วยตัวเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ทำการค้นหาแบบเรียลไทม์พร้อมแหล่งอ้างอิงสำหรับเนื้อหาที่เชื่อถือได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัย
- สลับระหว่างโมเดล AI หลายตัว (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek และ Sonar) เพื่อใช้วิธีการให้เหตุผลที่หลากหลาย
- อัปโหลดไฟล์ PDF, CSV, รูปภาพ และไฟล์ข้อความ เพื่อสรุปข้อมูลหรือดึงข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ
- ร่วมมือกับทีมผ่าน Spaces ซึ่งสมาชิกสามารถแชร์ไฟล์, เรียกใช้ AI, และสร้างฐานความรู้ภายใน
- ผสานรวม API ของ Perplexity กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 800 รายการผ่านแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Albato หรือ Boost Space
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- การต่อสู้กับการรักษาบริบทในคำถามติดตามผล
- ความสามารถในการรองรับหลายภาษาอย่างจำกัด โดยเฉพาะภาษาที่ไม่ค่อยเป็นที่ใช้
- มีรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับ URL ของรูปภาพที่อัปโหลดยังคงสามารถเข้าถึงได้สาธารณะ
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี
- เพอร์เพล็กซิตี้ โปร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- Perplexity Enterprise Pro: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Perplexity AI ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
ฉันชอบวิธีที่ Perplexity เปลี่ยนคำถามง่ายๆ ให้กลายเป็นการสนทนาที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ โดยดึงข้อมูลจริงจากเว็บมาให้ พร้อมลิงก์ให้ตรวจสอบด้วยตัวเอง มันใช้งานง่ายมาก ไม่มีเมนูที่ซับซ้อนหรือตัวเลือกที่มากเกินไป และมันจำสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนแล้ว ทำให้คำถามติดตามรู้สึกเป็นธรรมชาติ
ฉันชอบวิธีที่ Perplexity เปลี่ยนคำถามง่ายๆ ให้กลายเป็นการสนทนาที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ โดยดึงข้อมูลจริงจากเว็บมาให้ พร้อมลิงก์ให้ตรวจสอบด้วยตัวเอง มันใช้งานง่ายมาก ไม่มีเมนูที่ซับซ้อนหรือตัวเลือกที่มากเกินไป และมันจำสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนแล้ว ทำให้คำถามติดตามรู้สึกเป็นธรรมชาติ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ภาพวาดที่สร้างโดย AI ภาพแรกถูกขายไปในราคา 432,500 ดอลลาร์ ภาพเหมือนชื่อ "Edmond de Belamy"ซึ่งสร้างโดยอัลกอริทึม ถูกประมูลที่ Christie's ถือเป็นก้าวสำคัญในศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วย AI
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Perplexity AI ที่ดีที่สุด
4. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ในแอปของ Microsoft)
Microsoft Copilot ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Word, Excel, Outlook และ Teams ช่วยให้ผู้ใช้ข้ามการร่างด้วยตนเองและการจัดรูปแบบซ้ำๆ ได้
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างอีเมลและสเปรดชีตเพื่อสร้างรายงานหรือนำเสนอ Copilot สามารถสรุปการประชุม สร้างสไลด์ และแนะนำสูตรคำนวณได้ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Microsoft เป็นหลักอยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- สร้างรายงาน, การนำเสนอ, และอีเมลได้โดยตรงภายใน Word, PowerPoint, และ Outlook
- สรุปการประชุม, เสนอรายการที่ต้องดำเนินการ, และจัดการงานใน Teams
- วิเคราะห์สเปรดชีต, เสนอสูตร, และสร้างแผนภูมิแบบกราฟิกใน Excel
- เสนอโหมดคิดลึกสำหรับการให้เหตุผลที่ซับซ้อน, ความช่วยเหลือในการเขียนโค้ด, และข้อมูลเชิงลึกทางการวิจัย
- ให้บริการการโต้ตอบแบบหลายรูปแบบด้วยเสียง ข้อความ และภาพ
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- การตอบสนองที่ช้าลงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดสำหรับผู้ใช้ฟรี
- การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับผู้ช่วยแบบดั้งเดิม
- ความไม่ถูกต้องในบางครั้งในการแก้ไขการเขียนโค้ดทางเทคนิค
ราคาของ Microsoft Copilot
- ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต: ฟรี
- ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต โปร: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิว 85+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Microsoft Copilot
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Copilot คือมันให้ผลลัพธ์ที่ผ่านการค้นคว้าอย่างดีพร้อมแหล่งอ้างอิงและรายละเอียดที่ครบถ้วนมาก ฉันเคยใช้แพลตฟอร์ม AI อื่นๆ มาแล้วและเปรียบเทียบคำตอบ แต่จนถึงตอนนี้ Co pilot ทำได้ดีมากในการสร้างคำตอบ
5. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนา AI ที่เหมือนมนุษย์และการให้เหตุผลขั้นสูง)
Claude โดย Anthropic ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำให้การโต้ตอบของ AI รู้สึกเป็นธรรมชาติและตระหนักถึงบริบทมากกว่าแชทบอทแบบดั้งเดิม
แทนที่จะได้รับคำตอบจากหุ่นยนต์หรือคำตอบทางเทคนิคเกินไป ผู้ใช้จะได้รับคำตอบที่เป็นการสนทนาซึ่งปรับให้เข้ากับน้ำเสียงและเจตนา Claude's Opus model สามารถจัดการกับงานที่ต้องใช้เหตุผลที่ซับซ้อน เช่น การแก้ไขข้อบกพร่องของโค้ดหรือการวิเคราะห์หลายขั้นตอน ในขณะที่ Sonnet และ Haiku model สนับสนุนการสอบถามที่รวดเร็วและเบา
📌 ตัวอย่าง: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่กำลังเตรียมการวิเคราะห์คู่แข่งสามารถอัปโหลดบันทึกการวิจัยและขอให้ Claude จัดโครงสร้างให้เป็นรายงานโดยละเอียดได้ แทนที่จะเพียงแค่คัดลอกข้อมูล Claude จะอภิปรายมุมมองที่เป็นไปได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่างเรื่องราวที่อ่านเหมือนผู้เชี่ยวชาญมนุษย์เขียนขึ้น
คุณสมบัติเด่นของโคลด
- ให้แบบจำลอง AI สามแบบ (Haiku, Sonnet, Opus) ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับความเร็ว, ความถูกต้อง, และการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
- สนับสนุนการสร้างโค้ด การดีบัก และคำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม
- วิเคราะห์ภาพนิ่ง, สกัดข้อมูล, และให้ข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
- เปิดใช้งานการสนทนาแบบยาวที่เข้าใจบริบทพร้อมการจดจำข้อมูลที่แข็งแกร่ง
- เสนอการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายพันตัวเพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของโคลด
- ขาดความสามารถในการสร้างภาพและวิดีโอ
- บางครั้งทำงานเสร็จเพียงบางส่วนก่อนที่จะขอการยืนยัน
- ไม่ครอบคลุมเท่า ChatGPT ในการสรุปเนื้อหาจากลิงก์
การตั้งราคาแบบโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของโคล้ด
- G2: 4. 4/5 (55+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงโคล้ด
รีวิว Capterraนี้ประกอบด้วย:
ช่วยเหลือฉันทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานของฉันโดยการเพิ่มความรู้ของฉัน, แสดงให้ฉันเห็นเส้นทางการเรียนรู้ที่แท้จริง, สร้างกิจวัตรหรือทำให้การทำงานของฉันเป็นระบบอัตโนมัติ.
🤔 คุณยังสามารถลอง: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude AI
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ
6. Hugging Face (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนา AI แบบโอเพนซอร์สและการแบ่งปันโมเดล)
จินตนาการว่าคุณกำลังพัฒนาแชทบอททางการเงินที่ต้องการรองรับหลายภาษา, ตรวจจับอารมณ์ในข้อความของลูกค้า, และให้ข้อมูลทางการเงินแบบเรียลไทม์
แทนที่จะใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกโมเดลจากศูนย์ คุณสามารถใช้ Hugging Face เพื่อเลือกทรานส์ฟอร์มเมอร์ที่ผ่านการฝึกมาแล้วได้อย่างรวดเร็ว ปรับแต่งให้เหมาะสมกับข้อมูลของคุณเอง และนำไปใช้งานผ่าน Inference API ได้ทันที
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้มอบการเข้าถึงให้กับนักพัฒนาและองค์กรต่างๆ เพื่อเข้าถึงโมเดลนับพันเครื่องมือ AIสำหรับการฝึกอบรมและการปรับใช้โมเดล และชุมชนที่ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันและปรับปรุงแอปพลิเคชัน AI Hugging Face ช่วยให้การสร้างโซลูชัน NLP ขั้นสูง การมองเห็น และ AI สร้างสรรค์เป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานหนักหรือการเรียนรู้ที่ยากลำบาก
คุณสมบัติเด่นของ Hugging Face
- ให้การเข้าถึงโมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 100,000 แบบ สำหรับ NLP, การมองเห็นของคอมพิวเตอร์, และ AI ที่สร้างเนื้อหา
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันผ่าน Model Hub และ Hugging Face Hub สำหรับการโฮสต์และแบ่งปันโมเดล
- สนับสนุนการปรับแต่งและการใช้งานด้วยไลบรารีโอเพนซอร์ส เช่น Transformers, Datasets และ Tokenizers
- เสนอพื้นที่สำหรับการสร้างและแบ่งปันแอปพลิเคชัน AI แบบโต้ตอบโดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
- ส่งมอบการอนุมานแบบเรียลไทม์ผ่าน Hugging Face Inference API สำหรับการผสานรวมการผลิตอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Hugging Face
- ต้องการทรัพยากรการคำนวณจำนวนมากสำหรับโมเดลทรานส์ฟอร์เมอร์ขนาดใหญ่
- มีข้อมูลชุดและแบบจำลองที่อาจมีอคติซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
- นำเสนอเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นเมื่อใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูง
การกำหนดราคา Hugging Face
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Hugging Face
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง Hugging Face
บทวิจารณ์ G2นี้เปิดเผยว่า:
สิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชุมชน AI ชุมชนกำลังเพิ่มและนำโมเดลกลับมาใช้ใหม่ ช่วยเราหาโมเดลที่ได้รับการตรวจสอบที่ดีที่สุดเพื่อให้เราได้ลองใช้
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: Watson ของ IBM สร้างตัวอย่างภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Morgan ได้อย่างน่าตื่นเต้น โดยเลือกฉากและเรียงลำดับทั้งหมดด้วยตัวเอง
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานครบวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI)
ลองนึกภาพว่าคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมกับถ้วยกาแฟ มองดูรายการยาวเหยียดของสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้ คุณมีรายงานที่ต้องสรุป อีเมลที่ต้องร่าง และทีมงานที่กำลังรอการอัปเดต
แทนที่จะสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ คุณสามารถเปิด Notion ได้ ภายในไม่กี่นาที บันทึกของคุณจะถูกจัดระเบียบ รายงานต่างๆ จะถูกย่อเป็นสรุปสั้นๆ และร่างแรกของอีเมลของคุณก็พร้อมที่จะแชร์แล้ว
นี่คือสิ่งที่ทำให้ Notion มีประโยชน์ มันให้ความรู้สึกเหมือนสมุดบันทึกที่คุ้นเคย แต่มีผู้ช่วยที่เงียบและรอบคอบอยู่ภายใน มันช่วยคุณแปลเอกสารสำหรับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ต่างประเทศ แก้ไขประโยคที่ดูไม่ลื่นไหลในข้อเสนอของคุณ และแม้กระทั่งจุดประกายไอเดียเมื่อคุณรู้สึกติดขัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สรุปรายงานยาวและบันทึกการประชุมเพื่อประหยัดเวลา
- แปลเอกสารเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นยิ่งขึ้นกับทีมงานทั่วโลก
- ปรับปรุงไวยากรณ์และรูปแบบการเขียนเพื่อให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้น
- ระดมความคิดและร่างโพสต์ อีเมล และแผนงานโดยใช้คำสั่งสั้นๆ
- ทำให้การอัปเดตในรายการงานและฐานข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อการติดตามที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Notion
- ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้พื้นที่ทำงานของ Notion อย่างเต็มที่
- จำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับการใช้งาน AI ที่ยาวนานขึ้น
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Notion
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
Notion AI โดยเฉพาะฟีเจอร์บันทึกการประชุมใหม่ เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับใครก็ตามที่เริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเอง มันเหมือนมีผู้ช่วยหรือผู้ประสานงานนั่งอยู่ข้างๆ คุณในการประชุม เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ในขณะที่คุณสามารถให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้เข้าร่วมประชุมได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ
8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการแบบภาพและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ระบบ Kanban ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ด้วยระบบบัตรและกระดานที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการวางแผนโครงการ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมสามารถปรับแต่งบอร์ดให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของตนเอง, อัตโนมัติการกระทำที่เป็นกิจวัตร, และผสานรวม Trello กับเครื่องมือโปรดของพวกเขา, ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาการร่วมมือให้เรียบง่ายและโปร่งใส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานด้วยบอร์ด รายการ และบัตร เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการอย่างชัดเจน
- ทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติของ Butler
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยป้ายกำกับ, ตัวกรอง, และ Power-Ups
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- เข้าถึง Trello บนเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อการจัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Trello
- การขาดการรายงานขั้นสูงและการติดตามเวลาในตัว
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
- ฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์ถูกจำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,600+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Trello
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
Trello ช่วยให้ฉันจัดการเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น มีบล็อกเกอร์คนหนึ่งแชร์บอร์ด Trello ที่ใช้ AI ฉันประหยัดเวลาได้มากจากการใช้บอร์ดนี้ จริงๆ แล้วเป็นความพยายามของบุคคลนั้น แต่ Trello ช่วยให้สามารถแบ่งปันผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello
9. Slite (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ของทีมที่มุ่งเน้นและปราศจากความยุ่งเหยิง)
เมื่อทีมเติบโตขึ้น ความวุ่นวายจากเอกสารที่กระจัดกระจายและการสนทนาที่หายไปครึ่งหนึ่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย Slite มอบทางเลือกที่สงบเงียบให้กับคุณ มันคือพื้นที่ร่วมกันที่ทีมของคุณสามารถเขียน จัดระเบียบ และค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องจมอยู่กับสิ่งรกรุงรัง
ต่างจากเครื่องมือการทำงานร่วมกับ AIที่พยายามทำทุกอย่าง Slite มุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งหนึ่งให้ดีที่สุด—ช่วยให้ทีมจัดการความรู้และตัดสินใจร่วมกัน
การออกแบบที่สะอาดและชัดเจนของมันทำให้ยากที่จะสร้างเอกสารที่รก ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณใช้เวลาในการจัดรูปแบบน้อยลง และมีเวลาในการแบ่งปันสิ่งที่สำคัญมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Slite
- สร้างและจัดระเบียบเอกสารได้ไม่จำกัดในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- ใช้คำตอบและตัวช่วยแก้ไขที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรักษาความรู้ให้ทันสมัย
- ติดตามการมีส่วนร่วมด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเอกสารและพื้นที่ทำงาน
- จัดการความรู้ทั่วทั้งบริษัทด้วยแผงควบคุมเฉพาะ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Drive เพื่อการทำงานที่ราบรื่นขึ้น
ข้อจำกัดที่จำกัด
- ไม่มี API สาธารณะสำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเอง
- มีคุณสมบัติที่คล้ายฐานข้อมูลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการงานเช่น Notion
การกำหนดราคาแบบสไลต์
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slite
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Slite
บทวิจารณ์ G2นี้ประกอบด้วย:
เครื่องมือค้นหาแบบถามตอบที่ใช้พลังของ AI ดูมีแนวโน้มที่ดีและถูกนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยม มันสวยงามซึ่งทำให้การเขียนเอกสารและการอัปเดตเป็นไปอย่างสนุกสนาน เอกสารประกอบถูกจัดทำไว้อย่างดีเยี่ยม
🤔 คุณยังสามารถลอง:ทางเลือกและคู่แข่งของ Slite ที่น่าสนใจ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ผู้จัดการงาน AI ที่ทำงานแทนคุณได้จริง
10. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานแบบเอกสาร-สเปรดชีตแบบกำหนดเองในที่เดียว)
บางทีมทำงานได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาไม่ต้องเลือกระหว่างเอกสารกับสเปรดชีต Coda มอบทั้งสองให้คุณ—โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ
เครื่องมือนี้เป็นเอกสารแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น ซึ่งรวมการเขียน การวางแผน การคำนวณ และการทำงานอัตโนมัติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างปฏิทินเนื้อหาพร้อมการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ หรือติดตามคำขอฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน Coda จะปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วซึ่งต้องการมากกว่าเอกสารคงที่แต่ไม่ต้องการความซับซ้อนของเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- รวมเอกสาร ตาราง และมุมมองแบบโต้ตอบไว้ในผืนผ้าใบเดียว
- ใช้แพ็กเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Gmail, Slack, และ Jira
- สร้างกฎการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ด้วยตรรกะที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เพิ่มบล็อก AI สำหรับการช่วยเหลือการเขียน, สรุป, และการสร้างความคิด
- ควบคุมการแชร์ด้วยการล็อกเอกสาร, หน้าซ่อน, และบทบาทของพื้นที่ทำงาน
ข้อจำกัดของโคดา
- อาจรู้สึกซับซ้อนในการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์มีจำกัด
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของโคด้า
- G2: 4. 7/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Coda
ความง่ายดายที่คุณสามารถนำเพื่อนร่วมทีมเข้ามาทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในฐานความรู้ การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาเพื่อสนับสนุนการขาย ได้นำไปสู่การยอมรับในระบบความรู้อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในบริษัทของเรา
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:สถาบันสมิธโซเนียนใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ในการคัดกรองวัตถุโบราณที่แปลงเป็นดิจิทัลนับล้านชิ้น เพื่อค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่และยังสามารถติดแท็กภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์โดยอัตโนมัติอีกด้วย
เกียรติคุณพิเศษ: โครงการทางเลือกเพิ่มเติมที่มีประโยชน์สำหรับ ChatGPT
นอกเหนือจากทางเลือกของโปรเจ็กต์ ChatGPT ที่เราได้กล่าวถึงไปแล้ว ยังมีแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยี AI อื่น ๆ ที่สามารถช่วยในการสร้างเนื้อหาและระบบอัตโนมัติได้
ตัวอย่างเช่น การเลือกใช้เครื่องมือเขียน AI ที่เหมาะสมสามารถเร่งกระบวนการร่างข้อความโฆษณา อีเมล และบทความยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ยังคงรักษาความสอดคล้องของแบรนด์ไว้
นี่คือเครื่องมือเพิ่มเติมสามอย่างที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์:
- Jasper: ออกแบบมาสำหรับทีมการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการร่างข้อความโฆษณา, อีเมล, และบล็อกโพสต์อย่างรวดเร็ว
- Writesonic: ช่วยทีมสร้างบทความที่เป็นมิตรกับ SEO, คำอธิบายสินค้า และเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
- Copy.ai: นำเสนอเทมเพลต AI สำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียผลิตภัณฑ์ การสร้างหัวข้อข่าว และการร่างข้อความสำหรับแคมเปญ
ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่คุณรอคอย
ทุกทีมทำงานแตกต่างกัน และแม้ว่า ChatGPT Projects จะช่วยจัดระเบียบและให้บริบทที่มีคุณค่าแก่การทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI แต่ก็ไม่เพียงพอเสมอไปในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนในปัจจุบัน
ทีมสมัยใหม่ต้องการมากกว่าการสนทนาแบบแยกส่วน: พวกเขาต้องการการมองเห็นร่วมกัน ClickUp มอบสิ่งนี้ให้คุณ! แทนที่จะต้องกระโดดไปมาระหว่างเธรดแชทและเอกสารโครงการ ClickUp ผสานการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI การทำงานร่วมกัน และการรายงานแบบเรียลไทม์ไว้ในที่เดียว
มันมอบบริบทที่ทีมต้องการในขณะที่ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ติดตามเป้าหมาย และนำเสนอการให้เหตุผลขั้นสูงด้วย ClickUp Brain Max
หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในการจัดการโครงการด้วย AI และให้ทุกแผนกเชื่อมต่อกันสมัครใช้ ClickUpวันนี้