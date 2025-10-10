วิธีจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาของคุณตามแคมเปญ

การจัดทำปฏิทินการตลาดเนื้อหาที่เต็มไปด้วยโพสต์ อีเมล และโฆษณาเป็นเรื่องง่าย ส่วนที่ยากกว่าคือการพิสูจน์ว่าแต่ละสินทรัพย์และความพยายามทางการตลาดมีส่วนช่วยต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
การจัดระเบียบปฏิทินของคุณตามแคมเปญจะช่วยให้คุณมีโครงสร้างที่เป็นเอกภาพซึ่งเชื่อมโยงทุกกิจกรรม—ทั้งการริเริ่มทางการตลาด, บล็อก, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และอีเมล—เข้ากับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
ทีมขายสามารถเห็นได้ทันทีว่าสินทรัพย์ใดที่สนับสนุนการเติบโตของท่อการขาย ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ทราบอย่างชัดเจนว่าข้อความเปิดตัวจะไปถึงที่ไหน ผู้นำมีความชัดเจนว่าแคมเปญสอดคล้องกับเป้าหมายรายไตรมาสอย่างไร
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ
⭐ แม่แบบแนะนำ
การจัดการวันที่แคมเปญ, งาน, และเนื้อหาสามารถกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้อย่างรวดเร็ว.ClickUp Campaign Calendar Templateทำให้เป็นเรื่องง่ายโดยการนำทุกอย่างมาไว้ในปฏิทินที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว. คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรกำลังจะมาถึง, อะไรที่กำลังดำเนินการอยู่, และอะไรที่ทำเสร็จแล้ว.
คุณยังได้รับมุมมองหลายแบบ เช่น ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และรายการงาน พร้อมด้วยฟิลด์สำหรับเป้าหมายของแคมเปญ งบประมาณ และกำหนดเวลา เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันและมั่นใจได้ว่าทุกแคมเปญจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
ทำไมการวางแผนเนื้อหาตามแคมเปญถึงได้ผลดีกว่า?
เมื่อคุณซูมออก การวางแผนตามแคมเปญจะช่วยแก้ปัญหาที่ปฏิทินโพสต์แบบรายโพสต์ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น:
- การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันเหนือเสียงรบกวน: แทนที่จะโพสต์แบบกระจัดกระจาย แคมเปญจะเชื่อมโยงทุกความพยายามในการสร้างเนื้อหาเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจที่สามารถวัดผลได้ เปลี่ยนกิจกรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์
- การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับทีม:กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่มุ่งเน้นแคมเปญช่วยให้ทีมขาย การตลาดผลิตภัณฑ์ และผู้บริหารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละทรัพยากรสนับสนุนการเติบโตอย่างไร
- ความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้น: นักเขียน นักออกแบบ และนักการตลาดปรับความพยายามในการตลาดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญเดียวกัน หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนหรือช่องว่าง
- การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น: การวางแผนในระดับแคมเปญช่วยให้มั่นใจได้ว่าปริมาณงานจะสมดุลกันในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นบล็อก อีเมล หรือปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณ
- การติดตามประสิทธิภาพที่ง่ายขึ้น: ความสำเร็จสามารถวัดได้ที่ระดับแคมเปญ—ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้สนใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การรับรู้ ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีผลจริงจากแต่ละโพสต์
- ความสามารถในการขยายตัวและความสม่ำเสมอ: โครงสร้างแคมเปญช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อปฏิทินของคุณขยายตัว ซึ่งแตกต่างจากการวางแผนแบบโพสต์ต่อโพสต์
👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาด้านจิตวิทยาของสีแสดงให้เห็นว่าสีแดงดึงดูดความสนใจได้เร็วที่สุด ซึ่งทำให้มีประโยชน์ในการระบุสิ่งกีดขวางหรือกำหนดเวลาเร่งด่วนในปฏิทินแคมเปญ สีเขียวส่งสัญญาณความก้าวหน้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำเครื่องหมายเนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์หรือแคมเปญที่ได้รับการอนุมัติ การใช้รหัสสีในปฏิทินเนื้อหาการตลาดของคุณไม่เพียงแต่เพิ่มความชัดเจน แต่ยังช่วยให้ทีมประมวลผลข้อมูลได้เร็วขึ้นอีกด้วย
องค์ประกอบสำคัญของปฏิทินเนื้อหาแบบแคมเปญ
เพื่อให้การวางแผนแคมเปญมีประสิทธิภาพสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงนักการตลาด นักออกแบบ และผู้บริหาร กำหนดการของคุณควรมีสิ่งสำคัญเหล่านี้:
- เป้าหมายของแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs): ระบุช่องสำหรับวัตถุประสงค์ (เช่น การสร้างการรับรู้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น จำนวนผู้ลงทะเบียน, อัตราการเปลี่ยนแปลง, หรืออัตราการมีส่วนร่วม
- ธีมเนื้อหาและการสื่อสาร: กำหนดเรื่องราวหลักหรือแนวคิดหลักสำหรับแต่ละแคมเปญ ซึ่งช่วยให้บล็อก, โฆษณา, อีเมล, และการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์สอดคล้องกันภายใต้เรื่องราวเดียว แทนที่จะสร้างข้อความที่กระจัดกระจาย
- การวางแผนช่องทางและรูปแบบ: ระบุว่าจะเผยแพร่สินทรัพย์ของแต่ละแคมเปญที่ไหน (LinkedIn, YouTube, จดหมายข่าว, หน้า landing) และในรูปแบบใด (วิดีโอ, บล็อก, อินโฟกราฟิก)
- กลุ่มเป้าหมาย: เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับแต่ละสินทรัพย์ของแคมเปญ—ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการรับรู้ ลูกค้าปัจจุบัน หรือกลุ่มผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม ปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาของคุณต้องมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากกว่าปริมาณ
- ไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ: กำหนดเฟสของแคมเปญ รวมถึงการระดมความคิด การผลิต การอนุมัติ และการเผยแพร่ การเพิ่มเหตุการณ์สำคัญช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันตามกำหนดเวลาและป้องกันการเร่งงานในนาทีสุดท้าย
- การเป็นเจ้าของงานและความร่วมมือ: มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละสินทรัพย์—นักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, บรรณาธิการวิดีโอ, หรือผู้จัดการแคมเปญ
- การตรวจสอบการเข้าถึงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: สร้างจุดตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบการเข้าถึง (ข้อความแสดงแทน, คำบรรยาย, บทถอดเสียง) และการปฏิบัติตามมาตรฐานแบรนด์หรือข้อกฎหมาย
- การติดตามประสิทธิภาพ: จัดสรรพื้นที่สำหรับการติดตามข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น การมีส่วนร่วม, ลูกค้าเป้าหมาย, หรือการแปลงเป็นลูกค้า ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบว่ากลยุทธ์เนื้อหาของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว และอะไรที่ต้องปรับปรุง
👀 คุณรู้หรือไม่?ผู้ใหญ่เกือบ 1 ใน 4 คนในสหรัฐอเมริกาอาศัยอยู่กับความพิการ นั่นหมายความว่าแคมเปญของคุณควรได้รับการออกแบบให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้
เพื่อปรับปรุงการเข้าถึง คุณสามารถ:
- เลือกสีที่มีความตัดกันสูงสำหรับข้อความและปุ่ม
- ใช้ข้อความแสดงแทนสำหรับภาพทั้งหมด
- วางแผนคำบรรยายใต้ภาพ, บทถอดเสียง, และคำบรรยายเสียงสำหรับวิดีโอทั้งหมดในปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณ
ขั้นตอนการจัดทำปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ
นี่คือคู่มือที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาที่เน้นแคมเปญเป็นอันดับแรกของคุณเอง
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ
ก่อนที่คุณจะเติมปฏิทินเนื้อหาของคุณด้วยโพสต์, อีเมล, หรือโฆษณา, คุณต้องตัดสินใจว่าแคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุอะไร.
แล้ววิธีที่เหมาะสมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญคืออะไร?
✅ เน้นผลลัพธ์ = สร้างลูกค้าเป้าหมาย 500 รายจากสัมมนาออนไลน์ในไตรมาสที่ 4
❌ เน้นผลลัพธ์ = เผยแพร่บล็อกโพสต์สี่บทความ
เป้าหมายของคุณควรสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของธุรกิจในภาพรวม เช่น การเติบโตของรายได้ การยอมรับผลิตภัณฑ์ หรือการรักษาลูกค้า ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการได้รับการสนับสนุนจากทีมขาย ผลิตภัณฑ์ และทีมผู้บริหาร
ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถแบ่งแคมเปญขนาดใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ และติดตามความคืบหน้าได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องจัดการเป้าหมายในสเปรดชีตที่ไม่มีการอัปเดตอัตโนมัติ คุณจะได้เห็นข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ภายใน ClickUp ขณะที่งานในแคมเปญดำเนินไปและส่งผลกลับไปยังเป้าหมายในระดับที่กว้างขึ้น
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าโครงการนี้คือการเปิดตัวฟีเจอร์รายไตรมาส เป้าหมายหลักคือ "เพิ่มคำขอเดโม 20% ในไตรมาสที่ 4" ภายในเป้าหมายนี้ ให้แบ่งเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ใน ClickUp เช่น:
- เผยแพร่บล็อกผู้นำทางความคิดสามเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
- เปิดตัวซีรีส์สัมมนาออนไลน์พร้อมผู้ลงทะเบียน 1,000 คน
- เปิดตัวลำดับอีเมลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโดยมีอัตราการคลิกผ่าน 10%
- ได้รับการกล่าวถึงในสื่ออุตสาหกรรม 5 แห่ง
คุณสามารถเชื่อมโยงงานเฉพาะหรือแม้แต่โครงการทั้งหมดกับแต่ละเป้าหมายได้ เพื่อให้การอัปเดตความคืบหน้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณติดขัดในการร่างวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมหรือการกำหนดข้อความแคมเปญที่ชัดเจน ให้ClickUp Brainช่วยสร้างเป้าหมายที่เน้นผลลัพธ์ ไอเดียข้อความ หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะ KPI ได้ภายในไม่กี่วินาที ในฐานะ AI สำหรับการทำงานที่ครบถ้วนและเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่คุณไว้วางใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญ
รับฟังจากทีมการตลาดของ ClickUp เองเกี่ยวกับวิธีที่มันทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในฐานะผู้ช่วยAI ที่เข้าใจบริบท
2. วางแผนธีมและกำหนดเวลาของแคมเปญ
ธีมแคมเปญทำหน้าที่เป็นโครงสร้างสร้างสรรค์หลักของแคมเปญการตลาดของคุณ โดยเชื่อมโยงข้อความ ภาพ และรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่สอดคล้องกันในทุกช่องทางสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ตัวอย่างเช่น ธีมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาจเน้นที่ "ความเรียบง่ายในขนาดใหญ่" ซึ่งกำหนดทุกอย่างตั้งแต่หัวข้อบล็อกไปจนถึงข้อความโฆษณา
ในทางกลับกัน กำหนดเวลาช่วยให้มั่นใจว่าไอเดียที่ยอดเยี่ยมของคุณจะถูกส่งมอบตามกำหนดเวลาจริง ควรรวมถึงหมุดหมายในการสร้างเนื้อหา ขั้นตอนการตรวจสอบ การอนุมัติ และวันที่เปิดตัว
การทำแผนที่นี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกทีม รวมถึงนักเขียน นักออกแบบ นักการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดส่งของทรัพยากรต่างๆ และวิธีการที่ทรัพยากรเหล่านั้นจะเข้ากับแคมเปญโดยรวม
ClickUp Whiteboardsทำให้กระบวนการนี้มีความเป็นภาพและทำงานร่วมกันได้มากขึ้น คิดว่าเป็นเหมือนผืนผ้าใบแบบโต้ตอบที่คุณสามารถ:
- ระดมความคิดสำหรับธีมแคมเปญด้วยโน้ตติดผนัง, ภาพร่าง, หรือแผนผังความคิด
- สร้างเส้นเวลาของโครงเรื่องแบบภาพโดยการลากและเชื่อมต่องานต่างๆ
- แสดงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสินทรัพย์ เช่น วิธีที่ร่างบล็อกถูกนำไปใช้ในสแนปช็อตบนโซเชียลมีเดีย
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในเวลาจริง เพื่อให้การให้ข้อเสนอแนะเกิดขึ้นโดยตรงบนกระดาน แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล
โดยการวางแผนธีมและไทม์ไลน์บนไวท์บอร์ด คุณจะเปลี่ยนจากแนวคิดที่เป็นนามธรรมไปสู่แผนการรณรงค์ที่ทุกคนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มสร้างสินทรัพย์
เมื่อคุณได้กำหนดธีมของแคมเปญแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสร้างไทม์ไลน์ที่เป็นจริงสำหรับกิจกรรมทั้งหมดภายในแคมเปญ นี่คือวิธีการทำตามขั้นตอน:
- กำหนดระยะเวลาของแคมเปญ: ตัดสินใจว่าแคมเปญจะดำเนินไปนานเท่าใด เป็นโปรโมชั่นสองสัปดาห์ การผลักดันเว็บสัมมนาหกสัปดาห์ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตลอดไตรมาส?
- แบ่งออกเป็นระยะ: แบ่งแคมเปญออกเป็นส่วนที่มีเหตุผล การไหลที่ง่ายจะดูเหมือน: ระยะเริ่มต้น → ระยะเปิดตัว → ระยะคงที่/ดูแล → สรุป
- เพิ่มจุดสำคัญ: ภายในแต่ละขั้นตอน ให้เพิ่มจุดตรวจสอบเพื่อให้แคมเปญดำเนินไปตามแผน (วันที่ล็อกเนื้อหา, ส่งมอบงานออกแบบ, ตรวจสอบคุณภาพ, เปิดใช้งาน ฯลฯ)
- ทำงานย้อนกลับจากวันเริ่มใช้งาน: เริ่มต้นด้วยกำหนดเส้นตายสุดท้ายแล้ววางแผนย้อนกลับ หากเว็บบินาร์จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม อีเมลโปรโมชันควรพร้อมภายในวันที่ 20 พฤษภาคม งานออกแบบควรเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม และเนื้อหาทั้งหมดควรได้รับการแก้ไขเรียบร้อยภายในวันที่ 5 พฤษภาคม
- คำนึงถึงสิ่งที่ต้องพึ่งพา: บันทึกว่างานใดที่ต้องพึ่งพางานอื่น (โฆษณาต้องมีหน้าแลนดิ้ง, ครีเอทีฟต้องมีข้อความที่ได้รับการอนุมัติ) จัดทำไทม์ไลน์ของคุณในลักษณะที่การล่าช้าเพียงจุดเดียวจะไม่ทำให้ทุกอย่างล้มเหลว
- เพิ่มเวลาสำรอง: แม้แต่สองวันเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนก็สามารถช่วยกู้แคมเปญได้หากมีสิ่งใดผิดพลาด
สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Gantt Chartsเพื่อร่างไทม์ไลน์ของแคมเปญทั้งหมดพร้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน (เช่น "ออกแบบสื่อ" ต้องเสร็จก่อน "เผยแพร่หน้าแลนดิ้ง")
หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแม่แบบปฏิทินแคมเปญของ ClickUpจะมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานให้คุณเพื่อวางแผนแคมเปญลงในมุมมองปฏิทินได้ทันที
ต่างจากไวท์บอร์ด (สำหรับการระดมความคิด) หรือแผนภูมิแกนต์ (สำหรับการจัดลำดับงาน) แม่แบบปฏิทินแคมเปญได้รับการออกแบบมาเพื่อ:
- แสดงให้คุณเห็นแคมเปญทั้งหมดในมุมมองเดียวบนไทม์ไลน์ที่แชร์ร่วมกัน
- จัดแผนทรัพยากรแผนที่ เช่น บล็อก อีเมล หรือโฆษณา ให้ตรงกับวันที่เผยแพร่จริง
- เน้นให้เห็นจุดที่แคมเปญซ้อนทับกันเพื่อให้คุณสามารถจัดสมดุลปริมาณงานได้
- จัดให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกันเพื่อให้การตลาด ผลิตภัณฑ์ และผู้นำมีความสอดคล้องกัน
ส่วนใหญ่แล้ว องค์กรต่างๆ ใช้เป็นปฏิทินการดำเนินงาน ซึ่งมีการระบุรายการแคมเปญทุกแคมเปญพร้อมกำหนดเส้นตาย วิธีนี้ช่วยให้คุณไม่พลาดภาพรวมที่สำคัญ ไม่ว่าจะมีแคมเปญกี่แคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่ก็ตาม
📊 เคล็ดลับมืออาชีพ: การวางแผนว่าจะเผยแพร่เนื้อหาอะไรนั้น เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น การรู้ว่าควรโพสต์เมื่อใดก็สำคัญไม่แพ้กัน ข้อมูลจากHootsuite ไตรมาส 1 ปี 2025แสดงช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์บนหลากหลายแพลตฟอร์ม:
- Facebook: ทุกวันอังคาร เวลา 9 โมงเช้า
- X (ทวิตเตอร์): 9–11 น. วันพุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
- LinkedIn: 4–6 น. วันอังคารและวันพุธ
- TikTok: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.00–11.00 น.
- หัวข้อสนทนา: ทุกวันอังคาร เวลา 8 โมงเช้า
- Pinterest: วันศุกร์ เวลา 12.00 น.
- Instagram: วันจันทร์ เวลา 15.00–21.00 น.
โปรดคำนึงถึงข้อนี้ขณะกำหนดตารางเวลาสำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดียของแคมเปญคุณ การจัดเวลาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้เนื้อหาของคุณมีโอกาสได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. แบ่งแคมเปญออกเป็นสินทรัพย์และรูปแบบ
แคมเปญของคุณจะต้องมีเนื้อหาหลากหลายประเภท ได้แก่ บทความในบล็อก, วิดีโอ, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, ลำดับอีเมล, หน้าแลนดิ้งเพจ และอื่น ๆ การแยกเนื้อหาเหล่านี้ออกตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยป้องกันปัญหาที่พบบ่อยสองประการ:
- ทีมตระหนักได้ช้าเกินไปว่ามีสินทรัพย์สำคัญขาดหายไป
- การใช้เวลามากเกินไปในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่ำ
เพื่อทำเช่นนั้น คุณต้อง:
รายการสินทรัพย์ที่ต้องการ
จากธีมแคมเปญและแกนหลักของข้อความของคุณ ระบุว่าคุณต้องการทรัพยากรใดบ้างในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการตลาด ตัวอย่างเช่น การสร้างการรับรู้อาจต้องใช้บล็อกและโฆษณาโซเชียล ในขณะที่การเปลี่ยนให้เป็นการขายอาจต้องใช้กรณีศึกษาและการสาธิตผลิตภัณฑ์
รูปแบบแผนที่ไปยังช่องทาง
แนวคิดเดียวสามารถมีหลายรูปแบบในหลากหลายช่องทาง การสัมมนาออนไลน์สามารถนำมาใช้ใหม่เป็นไฮไลท์ในบล็อก คลิปสั้นบนโซเชียล หรือเป็นชุดอีเมลได้
จัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบ
ไม่ใช่ทุกสินทรัพย์ที่จะสร้างผลกระทบเท่ากัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาเคสอย่างละเอียดอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะท้ายมากกว่าการเขียนบล็อกสั้น ๆ ห้าบทความ
ในทำนองเดียวกัน หากการเติบโตของท่อส่งเป็นเป้าหมาย การทุ่มเทให้กับกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลที่แข็งแกร่ง—ด้วยลำดับการดูแลลูกค้าที่เหมาะสมและอีเมลที่เน้นผลิตภัณฑ์ อาจสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าการผลิตโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพิ่มเติม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:นี่คือช่องทางเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งนักการตลาด B2B รายอื่น ๆ กำลังลงทุนอยู่:
- โซเชียลแบบออร์แกนิก: 89%
- เว็บไซต์/บล็อก: 87%
- กิจกรรมที่จัดขึ้นแบบพบปะกัน: 64%
- จดหมายข่าว: 63%
- วิดีโอ: 57%
เมื่อแบ่งแคมเปญออกเป็นสินทรัพย์ ให้เริ่มต้นด้วยบรีฟที่ชัดเจน.แคมเปญบรีฟเทมเพลตของ ClickUpช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นโดยให้คุณมีโครงสร้างพร้อมใช้สำหรับการบันทึกวัตถุประสงค์ของแคมเปญ, สินทรัพย์ที่ต้องการ, และการวางแผนช่องทาง.
🎺 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: คุณอาจลองประกอบแผนการรณรงค์จากสไลด์, สเปรดชีต, และอีเมลยาวเหยียดได้ แต่การทำงานแบบกระจายตัวเช่นนี้จะนำไปสู่การทำงานแบบแยกส่วน, ความสับสนของเวอร์ชัน, และการพลาดกำหนดเวลา
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเข้ามาช่วย มันรวบรวมเป้าหมาย, สรุปงาน, กำหนดเวลา, ทรัพยากร, และการติดตามประสิทธิภาพไว้ในConverged AI Workspace เดียว เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งต่อไปและแคมเปญกำลังดำเนินการอย่างไร
เมื่อพูดถึงการจัดการโซเชียลมีเดีย ไม่มีเครื่องมือใดที่แข็งแกร่งเท่า ClickUp หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกันได้
4. มอบหมายความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ
แคมเปญล้มเหลวเมื่อทุกคนรู้เป้าหมาย แต่ไม่มีใครรู้หน้าที่ของตน คุณอาจต้องการพิจารณาแบ่งงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อย ๆ มอบหมายเจ้าของให้กับแต่ละงาน และกำหนดเส้นตายที่เป็นจริง
นี่คือขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณสามารถทำตามได้:
- มอบหมายบทบาทหลักและบทบาทสนับสนุน: ทุกงานควรมีเจ้าของหนึ่งคนที่มีความรับผิดชอบในการทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ ผู้ร่วมงานสนับสนุน (เช่น นักออกแบบสำหรับภาพหรือบรรณาธิการสำหรับตรวจสอบ) สามารถถูกมอบหมายเป็นผู้ร่วมงานได้ แต่ความรับผิดชอบสุดท้ายต้องอยู่ที่บุคคลหนึ่งคน
- กำหนดการพึ่งพา: บางสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าสินทรัพย์อื่นจะเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น กราฟิกโปรโมทบนโซเชียลมีเดียต้องพึ่งพาหัวข้อบล็อกที่ได้รับการอนุมัติแล้ว การวางแผนการพึ่งพาเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณทราบว่าจะเริ่มเมื่อใดและควรรอเมื่อใด
- ปรับสมดุลปริมาณงาน: แคมเปญอาจสะดุดได้หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องรับภาระงานมากเกินไป ในขณะที่คนอื่นไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ กระบวนการมอบหมายงานที่สมดุลจะช่วยให้มั่นใจว่าทีมมีศักยภาพที่เหมาะสมในทุกด้าน
ClickUp ทำให้การปฏิบัติเหล่านี้ง่ายขึ้นด้วยความสามารถในการเพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนและให้แต่ละคนรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ ด้วยClickUp Task Dependencies คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน (เช่น "งาน B ไม่สามารถเริ่มได้จนกว่างาน A จะเสร็จสิ้น") เพื่อจัดการลำดับการทำงานได้ดีขึ้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการมอบหมายงานด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "คัดลอกอนุมัติแล้ว" งานถัดไปในลำดับ "ออกแบบ" จะถูกมอบหมายให้กับนักออกแบบโดยอัตโนมัติ (ซึ่งจะได้รับแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้)
คุณสามารถจัดการสิ่งนี้ได้ภายในเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละสิ่งที่ต้องส่งมอบ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็นรายการได้ คุณสามารถเพิ่มทีมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละงานได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโซเชียลมีเดียจะทราบว่าวิดีโอเบื้องหลังพร้อมสำหรับการโพสต์โดยทีมผลิตวิดีโอแล้ว เทมเพลตนี้รวมทุกอย่างไว้ในกระบวนการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณ
เทมเพลตรายการนี้ประกอบด้วย:
- สถานะที่กำหนดเอง5แบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละแคมเปญ
- คุณสมบัติที่กำหนดเอง 11 รายการเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคมเปญ
- เจ็ดมุมมองที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบข้อมูลแคมเปญของคุณ
เพื่อก้าวไปอีกขั้นแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpมอบ มุมมองแบบภาพรวม ของแคมเปญทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพียงงานแต่ละชิ้น แม้ว่าการมอบหมายงานจะช่วยให้มั่นใจว่างานมีความรับผิดชอบชัดเจน แต่แม่แบบนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงเจ้าของงาน ทรัพยากร การอนุมัติ และไทม์ไลน์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นแผนงานแคมเปญเดียวที่ชัดเจน
คิดเสียว่ามันเป็นคู่มือที่ทำให้ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของแคมเปญของคุณทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่อย่างหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
⚡ คลังแม่แบบ: เมื่อกำหนดงาน เจ้าของ และกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้วแม่แบบแคมเปญการตลาดจะให้กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมาย ทรัพยากร การอนุมัติ และไทม์ไลน์ไว้ในที่เดียว
5. สร้างระบบสำหรับการเข้าถึงและการอนุมัติ
ทำไมคุณควรรวมการเข้าถึงและการทำงานของกระบวนการอนุมัติไว้ในกระบวนการตรวจสอบแคมเปญของคุณ?
เพราะพวกเขาช่วยคุณหลีกเลี่ยงกับดักที่พบได้บ่อย เช่น:
- บทบาทผู้ตรวจสอบที่ไม่ชัดเจน (ทุกคนแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีใครอนุมัติ)
- ความคิดเห็นกระจัดกระจาย (อีเมล/DM/บันทึกในไดรฟ์ = สูญเสียบริบท)
- การแก้ไขการเข้าถึงแบบ "นาทีสุดท้าย" (ข้อความทางเลือก, คำบรรยาย, ความคมชัด) ที่ทำให้กำหนดเวลาล่าช้า
แล้วทางแก้คืออะไร?
วางแผนขั้นตอนการตรวจสอบ (เนื้อหา, แบรนด์/กฎหมาย, การเข้าถึง) และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวสำหรับการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน ใช้รายการตรวจสอบที่เรียบง่าย: ความถูกต้อง, น้ำเสียง, ข้อความแสดงแทน, คำบรรยาย, และพื้นฐาน SEO เพื่อให้ข้อเสนอแนะมีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสามารถใช้ClickUp Proofingเพื่อทิ้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นตามบริบทไว้บนสินทรัพย์สร้างสรรค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นร่างบล็อก, รูปหน้าปกวิดีโอ, หรือกราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์. สิ่งนี้ช่วยให้ข้อเสนอแนะเชื่อมโยงกับจุดที่ต้องการแก้ไขอย่างถูกต้อง.
เพื่อให้การติดตามการสนทนาในการทบทวนเป็นเรื่องง่าย ให้บันทึกไว้ในClickUp Doc ด้วยวิธีนี้ แทนที่ความคิดเห็นจะถูกฝังอยู่ในอีเมลยาวหรือการแจ้งเตือนใน Slack ทีมงานของคุณจะมีพื้นที่เดียวที่รวบรวมการแก้ไข การอนุมัติ และบันทึกสุดท้ายไว้ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับโครงการในอนาคตด้วย
ใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามสถานะของแต่ละแคมเปญ จัดหมวดหมู่แคมเปญต่างๆ เพิ่มกิจกรรมของช่องทางการตลาดตามประเภท และยังสามารถระบุเป้าหมายการตลาดสำหรับแต่ละกิจกรรมได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังให้:
- พื้นที่เฉพาะสำหรับติดตามกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายควบคู่ไปกับงานแคมเปญ
- สถานะการอนุมัติที่ชัดเจนเพื่อดูว่ามีอะไรติดอยู่ใน กำลังตรวจสอบ หรือ พร้อมเผยแพร่
- ระบบติดตามการพึ่งพาในตัวเพื่อทำให้การส่งต่อระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
- มุมมองรวมของโปรโมชั่นทั้งหมด (โซเชียล, โฆษณา, ความร่วมมือ) เพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของแคมเปญหลัก
⚡ คลังแม่แบบ: การโปรโมชันมักเกี่ยวข้องกับการจัดการโฆษณาหลายรายการ, ทรัพยากร, และรอบการอนุมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ แทนที่จะสร้างแผนโปรโมชันทุกครั้งจากศูนย์ คุณสามารถใช้แม่แบบนี้เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอได้
6. ติดตามผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดำเนินการ
แคมเปญที่ดีที่สุดไม่ได้จบลงเมื่อสินทรัพย์ชิ้นสุดท้ายถูกเผยแพร่ คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การสะท้อนถึงประสิทธิภาพของแคมเปญ และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นไปพัฒนาแคมเปญครั้งต่อไปให้เฉียบคมยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีปฏิบัติจริง:
- ดูที่เป้าหมายทางการตลาดที่คุณตั้งไว้ในเอกสารสรุปแคมเปญของคุณ (การลงทะเบียน, การคลิก, การจองเดโม) และดูว่าคุณทำได้ใกล้เคียงแค่ไหน คุณบรรลุเป้าหมาย, เกินเป้าหมาย, หรือต่ำกว่าเป้าหมาย?
- แยกผลลัพธ์ตามเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ช่องทางและรูปแบบ) อีเมลมีประสิทธิภาพดีกว่าโซเชียลมีเดียหรือไม่? โฆษณาวิดีโอสร้างลีดที่ดีกว่าภาพนิ่งหรือไม่?
- เมื่อคุณรันแคมเปญที่คล้ายกันอีกครั้ง ให้คัดลอกปฏิทินของคุณ ปรับตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ และใช้แผนการตลาดที่รัดกุมมากขึ้น
- อย่าเก็บผลลัพธ์ไว้ในเอกสารเพียงอย่างเดียว ให้แชร์สรุปสั้น ๆ กับทีมและผู้นำด้วย จะช่วยปิดวงจรการทำงานและตอกย้ำให้เห็นว่าการวางแผนแบบแคมเปญได้ผลจริง
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถรวมข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นสถานะของแคมเปญได้ คุณสามารถสร้างการ์ดสำหรับข้อมูลการเข้าชม, ลูกค้าเป้าหมาย, อัตราการมีส่วนร่วม, หรือความคืบหน้าในการแปลง และดึงข้อมูลอัปเดตได้โดยตรงจากงานและเป้าหมายที่เชื่อมโยง
แต่การมองเห็นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราว คุณยังต้องจับความหมายของตัวเลขเหล่านั้นด้วย นั่นคือจุดที่ClickUp AI Notetakerเข้ามาช่วย ในระหว่างการประชุมทบทวนแคมเปญ ให้ AI Note Taker บันทึกการสนทนา: สิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ทำได้ไม่ดี และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำให้บันทึกการประชุมและงานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้Notetaker และ Calendar ของ Clickup
📌 ข้อมูลเชิงลึก: รายงาน Pulse Report ประจำปี 2025 ของ PMIพบว่าข้อจำกัดคลาสสิกสามประการ ได้แก่ ขอบเขต, กำหนดการ, และต้นทุน ยังคงมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ ในบรรดาข้อจำกัดเหล่านี้ ความกดดันด้านกำหนดการเป็นความท้าทายหลักที่ทีมต้องจัดการ
การสร้างกรอบเวลาที่สมจริง (พร้อมเวลาสำรอง) คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างแคมเปญที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นกับแคมเปญที่ล้มเหลว
เพิ่ม AI เข้าสู่การวางแผนแคมเปญให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การวางแผนแคมเปญในปัจจุบันดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคย ด้วยช่องทางที่มากขึ้น ทรัพยากรที่มากขึ้น และข้อมูลที่ต้องจัดการมากขึ้น ท่ามกลางความต้องการที่จะทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง คุณจำเป็นต้องมี AI เป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ของคุณนี่คือวิธีการใช้ AI ในการตลาดดิจิทัลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกขั้นตอนของการวางแผนแคมเปญ
1. การสร้างเอกสารสรุปแคมเปญ
สรุปแคมเปญ, คู่มือการสื่อสาร, หรือโครงร่างสร้างสรรค์มักล่าช้าเพราะต้องให้ใครบางคนนั่งลงและเขียนมันขึ้นมา ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเอกสารแคมเปญได้ทันที
มันช่วยคุณ:
- ร่างวัตถุประสงค์ ข้อความสำคัญ และบรีฟสร้างสรรค์
- เขียนใหม่หรือปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
- สรุปบันทึกการวิจัยที่ยาวให้กลายเป็นจุดที่สามารถเข้าใจได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp Brain ในการเขียนเอกสาร
📚 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การจัดการแคมเปญอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คลิกที่ ClickUp Agents เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของแคมเปญเป็นอัตโนมัติ
ClickUp Agentsทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะภายในพื้นที่ทำงานของคุณ แทนที่จะต้องตั้งค่าการแจ้งเตือน อัปเดตงาน หรือส่งการติดตามผลด้วยตนเอง คุณสามารถมอบหมายให้ตัวแทนดำเนินการแทนคุณได้อย่างง่ายดาย
สำหรับการวางแผนแคมเปญ ตัวแทนสามารถ:
- แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อสินทรัพย์พร้อมสำหรับการตรวจสอบ และยังสามารถดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นโดยอัตโนมัติตามรายการตรวจสอบ (หรือแนวทางของแบรนด์)
- กำหนดงานแบบไดนามิกโดยอัตโนมัติตามตรรกะและการประเมินเมื่อสถานะของแคมเปญเปลี่ยนแปลง
- กระตุ้นและร่างอีเมลหรือการอัปเดตใน Slack เมื่อถึงเป้าหมายสำคัญ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างตัวแทน AI เพื่อทำงานอัตโนมัติให้คุณใน ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระบวนการทำงานของเอเจนต์ AI
3. Brain MAX เพื่อลดการทำงานที่กระจายตัว
ทีมการตลาดส่วนใหญ่ประสบปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไป: เครื่องมือหนึ่งสำหรับเอกสาร, อีกเครื่องหนึ่งสำหรับติดตามโครงการ, และอีกเครื่องหนึ่งสำหรับสรุปเนื้อหาBrain MAXนำคุณสมบัติ AI ขั้นสูงมาผสานรวมการเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายไว้ในแอปเดียวสำหรับเดสก์ท็อปของคุณโดยตรง คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน
- แทนที่เครื่องมือเขียน AI ภายนอกด้วย Brain สำหรับข้อความและเนื้อหาแคมเปญ
- ใช้การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กรของ ClickUpในเอกสารแคมเปญ, สรุปงาน, และงานทั้งหมดในที่เดียว
- รวมศูนย์การระดมความคิด การร่าง และการดำเนินการไว้ในศูนย์กลางเดียว
วิดีโอนี้ให้เหตุผลเพิ่มเติมในการลองใช้ Brain MAX เป็นแอปเดี่ยว
4. การเรียกคืนความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริบทของแคมเปญ
ClickUp Brain ยังทำงานเป็นฐานความรู้ AI สำหรับพื้นที่ทำงานของคุณอีกด้วย แทนที่จะถามเพื่อนร่วมงานว่า "สรุปแคมเปญ Q3 อยู่ที่ไหน?" และทำให้พวกเขาเสียสมาธิ คุณสามารถถาม Brain ภายใน ClickUp ได้เลย และมันจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณออกมาให้
สิ่งนี้ทำให้สมาชิกใหม่ของทีม ฟรีแลนซ์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจบริบทได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากอีเมลหรือบทสนทนาย้อนหลังอีกต่อไป
5. สร้างภาพและสื่อภาพ
หากคุณไม่ต้องการพึ่งพาดีไซเนอร์สำหรับกราฟิกทุกชิ้นหรือทีมออกแบบของคุณกำลังยุ่งอยู่ ClickUp Brain ยังช่วยคุณสร้างภาพด้วยเทคโนโลยี AI อีกด้วย
สร้างภาพร่าง, ม็อกอัพโฆษณา, หรือกราฟิกแนวคิดได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ ภาพที่สร้างโดย AI สามารถให้จุดเริ่มต้นที่รวดเร็วแก่ทีมของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการหัวข้อบล็อกอย่างรวดเร็ว, กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย, หรือภาพประกอบธีมแคมเปญ
จัดระเบียบแคมเปญเนื้อหาอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
พร้อมที่จะจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาของคุณตามแคมเปญแล้วหรือยัง?
ClickUp รวมศูนย์การวางแผนแคมเปญ, ทรัพยากร, การสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ, และการติดตามผลไว้ในแอปเดียว ด้วยชุดคุณสมบัติ, แม่แบบ, และ AI ที่ทำงานตามบริบท, ปฏิทินเนื้อหาจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและได้ผลมากขึ้น
