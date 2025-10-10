บล็อก ClickUp

วิธีจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาของคุณตามแคมเปญ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
10 ตุลาคม 2568

การจัดทำปฏิทินการตลาดเนื้อหาที่เต็มไปด้วยโพสต์ อีเมล และโฆษณาเป็นเรื่องง่าย ส่วนที่ยากกว่าคือการพิสูจน์ว่าแต่ละสินทรัพย์และความพยายามทางการตลาดมีส่วนช่วยต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ

การจัดระเบียบปฏิทินของคุณตามแคมเปญจะช่วยให้คุณมีโครงสร้างที่เป็นเอกภาพซึ่งเชื่อมโยงทุกกิจกรรม—ทั้งการริเริ่มทางการตลาด, บล็อก, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, และอีเมล—เข้ากับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า

ทีมขายสามารถเห็นได้ทันทีว่าสินทรัพย์ใดที่สนับสนุนการเติบโตของท่อการขาย ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ทราบอย่างชัดเจนว่าข้อความเปิดตัวจะไปถึงที่ไหน ผู้นำมีความชัดเจนว่าแคมเปญสอดคล้องกับเป้าหมายรายไตรมาสอย่างไร

ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ

⭐ แม่แบบแนะนำ

การจัดการวันที่แคมเปญ, งาน, และเนื้อหาสามารถกลายเป็นเรื่องที่ท่วมท้นได้อย่างรวดเร็ว.ClickUp Campaign Calendar Templateทำให้เป็นเรื่องง่ายโดยการนำทุกอย่างมาไว้ในปฏิทินที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว. คุณสามารถเห็นได้ทันทีว่ามีอะไรกำลังจะมาถึง, อะไรที่กำลังดำเนินการอยู่, และอะไรที่ทำเสร็จแล้ว.

เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp ช่วยให้การวางแผนแคมเปญง่ายขึ้นโดยให้คุณมีที่เดียวในการจัดระเบียบทุกอย่าง

คุณยังได้รับมุมมองหลายแบบ เช่น ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และรายการงาน พร้อมด้วยฟิลด์สำหรับเป้าหมายของแคมเปญ งบประมาณ และกำหนดเวลา เป็นวิธีที่ง่ายในการทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันและมั่นใจได้ว่าทุกแคมเปญจะดำเนินไปอย่างราบรื่น

ทำไมการวางแผนเนื้อหาตามแคมเปญถึงได้ผลดีกว่า?

เมื่อคุณซูมออก การวางแผนตามแคมเปญจะช่วยแก้ปัญหาที่ปฏิทินโพสต์แบบรายโพสต์ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น:

  • การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันเหนือเสียงรบกวน: แทนที่จะโพสต์แบบกระจัดกระจาย แคมเปญจะเชื่อมโยงทุกความพยายามในการสร้างเนื้อหาเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจที่สามารถวัดผลได้ เปลี่ยนกิจกรรมให้กลายเป็นผลลัพธ์
  • การมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับทีม:กลยุทธ์การตลาดเพื่อการเติบโตที่มุ่งเน้นแคมเปญช่วยให้ทีมขาย การตลาดผลิตภัณฑ์ และผู้บริหารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละทรัพยากรสนับสนุนการเติบโตอย่างไร
  • ความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้น: นักเขียน นักออกแบบ และนักการตลาดปรับความพยายามในการตลาดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญเดียวกัน หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนหรือช่องว่าง
  • การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น: การวางแผนในระดับแคมเปญช่วยให้มั่นใจได้ว่าปริมาณงานจะสมดุลกันในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นบล็อก อีเมล หรือปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณ
  • การติดตามประสิทธิภาพที่ง่ายขึ้น: ความสำเร็จสามารถวัดได้ที่ระดับแคมเปญ—ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้สนใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การรับรู้ ไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีผลจริงจากแต่ละโพสต์
  • ความสามารถในการขยายตัวและความสม่ำเสมอ: โครงสร้างแคมเปญช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นระเบียบและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อปฏิทินของคุณขยายตัว ซึ่งแตกต่างจากการวางแผนแบบโพสต์ต่อโพสต์

👀 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาด้านจิตวิทยาของสีแสดงให้เห็นว่าสีแดงดึงดูดความสนใจได้เร็วที่สุด ซึ่งทำให้มีประโยชน์ในการระบุสิ่งกีดขวางหรือกำหนดเวลาเร่งด่วนในปฏิทินแคมเปญ สีเขียวส่งสัญญาณความก้าวหน้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำเครื่องหมายเนื้อหาที่เสร็จสมบูรณ์หรือแคมเปญที่ได้รับการอนุมัติ การใช้รหัสสีในปฏิทินเนื้อหาการตลาดของคุณไม่เพียงแต่เพิ่มความชัดเจน แต่ยังช่วยให้ทีมประมวลผลข้อมูลได้เร็วขึ้นอีกด้วย

📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติสำหรับองค์กรที่ดีที่สุด

องค์ประกอบสำคัญของปฏิทินเนื้อหาแบบแคมเปญ

เพื่อให้การวางแผนแคมเปญมีประสิทธิภาพสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงนักการตลาด นักออกแบบ และผู้บริหาร กำหนดการของคุณควรมีสิ่งสำคัญเหล่านี้:

  • เป้าหมายของแคมเปญและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs): ระบุช่องสำหรับวัตถุประสงค์ (เช่น การสร้างการรับรู้การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น จำนวนผู้ลงทะเบียน, อัตราการเปลี่ยนแปลง, หรืออัตราการมีส่วนร่วม
  • ธีมเนื้อหาและการสื่อสาร: กำหนดเรื่องราวหลักหรือแนวคิดหลักสำหรับแต่ละแคมเปญ ซึ่งช่วยให้บล็อก, โฆษณา, อีเมล, และการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์สอดคล้องกันภายใต้เรื่องราวเดียว แทนที่จะสร้างข้อความที่กระจัดกระจาย
  • การวางแผนช่องทางและรูปแบบ: ระบุว่าจะเผยแพร่สินทรัพย์ของแต่ละแคมเปญที่ไหน (LinkedIn, YouTube, จดหมายข่าว, หน้า landing) และในรูปแบบใด (วิดีโอ, บล็อก, อินโฟกราฟิก)
  • กลุ่มเป้าหมาย: เพิ่มบันทึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับแต่ละสินทรัพย์ของแคมเปญ—ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการรับรู้ ลูกค้าปัจจุบัน หรือกลุ่มผู้ซื้อเฉพาะกลุ่ม ปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาของคุณต้องมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากกว่าปริมาณ
  • ไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ: กำหนดเฟสของแคมเปญ รวมถึงการระดมความคิด การผลิต การอนุมัติ และการเผยแพร่ การเพิ่มเหตุการณ์สำคัญช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันตามกำหนดเวลาและป้องกันการเร่งงานในนาทีสุดท้าย
  • การเป็นเจ้าของงานและความร่วมมือ: มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับแต่ละสินทรัพย์—นักเขียนคำโฆษณา, นักออกแบบ, บรรณาธิการวิดีโอ, หรือผู้จัดการแคมเปญ
  • การตรวจสอบการเข้าถึงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: สร้างจุดตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบการเข้าถึง (ข้อความแสดงแทน, คำบรรยาย, บทถอดเสียง) และการปฏิบัติตามมาตรฐานแบรนด์หรือข้อกฎหมาย
  • การติดตามประสิทธิภาพ: จัดสรรพื้นที่สำหรับการติดตามข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น การมีส่วนร่วม, ลูกค้าเป้าหมาย, หรือการแปลงเป็นลูกค้า ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบว่ากลยุทธ์เนื้อหาของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว และอะไรที่ต้องปรับปรุง

👀 คุณรู้หรือไม่?ผู้ใหญ่เกือบ 1 ใน 4 คนในสหรัฐอเมริกาอาศัยอยู่กับความพิการ นั่นหมายความว่าแคมเปญของคุณควรได้รับการออกแบบให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

เพื่อปรับปรุงการเข้าถึง คุณสามารถ:

  • เลือกสีที่มีความตัดกันสูงสำหรับข้อความและปุ่ม
  • ใช้ข้อความแสดงแทนสำหรับภาพทั้งหมด
  • วางแผนคำบรรยายใต้ภาพ, บทถอดเสียง, และคำบรรยายเสียงสำหรับวิดีโอทั้งหมดในปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณ
  • เลือกสีที่มีความตัดกันสูงสำหรับข้อความและปุ่ม

ขั้นตอนการจัดทำปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ

นี่คือคู่มือที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาที่เน้นแคมเปญเป็นอันดับแรกของคุณเอง

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญของคุณ

ก่อนที่คุณจะเติมปฏิทินเนื้อหาของคุณด้วยโพสต์, อีเมล, หรือโฆษณา, คุณต้องตัดสินใจว่าแคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุอะไร.

แล้ววิธีที่เหมาะสมในการกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญคืออะไร?

✅ เน้นผลลัพธ์ = สร้างลูกค้าเป้าหมาย 500 รายจากสัมมนาออนไลน์ในไตรมาสที่ 4

❌ เน้นผลลัพธ์ = เผยแพร่บล็อกโพสต์สี่บทความ

เป้าหมายของคุณควรสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของธุรกิจในภาพรวม เช่น การเติบโตของรายได้ การยอมรับผลิตภัณฑ์ หรือการรักษาลูกค้า ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการได้รับการสนับสนุนจากทีมขาย ผลิตภัณฑ์ และทีมผู้บริหาร

ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถแบ่งแคมเปญขนาดใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ และติดตามความคืบหน้าได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องจัดการเป้าหมายในสเปรดชีตที่ไม่มีการอัปเดตอัตโนมัติ คุณจะได้เห็นข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ภายใน ClickUp ขณะที่งานในแคมเปญดำเนินไปและส่งผลกลับไปยังเป้าหมายในระดับที่กว้างขึ้น

ClickUp Goals: จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ
ติดตาม, จัดการ, และบรรลุเป้าหมายของแคมเปญได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Goals

📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าโครงการนี้คือการเปิดตัวฟีเจอร์รายไตรมาส เป้าหมายหลักคือ "เพิ่มคำขอเดโม 20% ในไตรมาสที่ 4" ภายในเป้าหมายนี้ ให้แบ่งเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ใน ClickUp เช่น:

  • เผยแพร่บล็อกผู้นำทางความคิดสามเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
  • เปิดตัวซีรีส์สัมมนาออนไลน์พร้อมผู้ลงทะเบียน 1,000 คน
  • เปิดตัวลำดับอีเมลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโดยมีอัตราการคลิกผ่าน 10%
  • ได้รับการกล่าวถึงในสื่ออุตสาหกรรม 5 แห่ง

คุณสามารถเชื่อมโยงงานเฉพาะหรือแม้แต่โครงการทั้งหมดกับแต่ละเป้าหมายได้ เพื่อให้การอัปเดตความคืบหน้าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น

เป้าหมาย ClickUp
เชื่อมโยงงานและโครงการกับเป้าหมายใน ClickUp เพื่ออัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินงานเสร็จสิ้น

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณติดขัดในการร่างวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมหรือการกำหนดข้อความแคมเปญที่ชัดเจน ให้ClickUp Brainช่วยสร้างเป้าหมายที่เน้นผลลัพธ์ ไอเดียข้อความ หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะ KPI ได้ภายในไม่กี่วินาที ในฐานะ AI สำหรับการทำงานที่ครบถ้วนและเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่คุณไว้วางใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญ

ClickUp Brain: จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ

รับฟังจากทีมการตลาดของ ClickUp เองเกี่ยวกับวิธีที่มันทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นในฐานะผู้ช่วยAI ที่เข้าใจบริบท

2. วางแผนธีมและกำหนดเวลาของแคมเปญ

ธีมแคมเปญทำหน้าที่เป็นโครงสร้างสร้างสรรค์หลักของแคมเปญการตลาดของคุณ โดยเชื่อมโยงข้อความ ภาพ และรูปแบบต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่สอดคล้องกันในทุกช่องทางสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ตัวอย่างเช่น ธีมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาจเน้นที่ "ความเรียบง่ายในขนาดใหญ่" ซึ่งกำหนดทุกอย่างตั้งแต่หัวข้อบล็อกไปจนถึงข้อความโฆษณา

ในทางกลับกัน กำหนดเวลาช่วยให้มั่นใจว่าไอเดียที่ยอดเยี่ยมของคุณจะถูกส่งมอบตามกำหนดเวลาจริง ควรรวมถึงหมุดหมายในการสร้างเนื้อหา ขั้นตอนการตรวจสอบ การอนุมัติ และวันที่เปิดตัว

การทำแผนที่นี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกทีม รวมถึงนักเขียน นักออกแบบ นักการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดส่งของทรัพยากรต่างๆ และวิธีการที่ทรัพยากรเหล่านั้นจะเข้ากับแคมเปญโดยรวม

ClickUp Whiteboardsทำให้กระบวนการนี้มีความเป็นภาพและทำงานร่วมกันได้มากขึ้น คิดว่าเป็นเหมือนผืนผ้าใบแบบโต้ตอบที่คุณสามารถ:

  • ระดมความคิดสำหรับธีมแคมเปญด้วยโน้ตติดผนัง, ภาพร่าง, หรือแผนผังความคิด
  • สร้างเส้นเวลาของโครงเรื่องแบบภาพโดยการลากและเชื่อมต่องานต่างๆ
  • แสดงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสินทรัพย์ เช่น วิธีที่ร่างบล็อกถูกนำไปใช้ในสแนปช็อตบนโซเชียลมีเดีย
  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในเวลาจริง เพื่อให้การให้ข้อเสนอแนะเกิดขึ้นโดยตรงบนกระดาน แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล
ClickUp Whiteboards
ระดมความคิด, ร่วมมือ, และเปลี่ยนความคิดให้เป็นงานด้วย ClickUp Whiteboards

โดยการวางแผนธีมและไทม์ไลน์บนไวท์บอร์ด คุณจะเปลี่ยนจากแนวคิดที่เป็นนามธรรมไปสู่แผนการรณรงค์ที่ทุกคนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มสร้างสินทรัพย์

เมื่อคุณได้กำหนดธีมของแคมเปญแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสร้างไทม์ไลน์ที่เป็นจริงสำหรับกิจกรรมทั้งหมดภายในแคมเปญ นี่คือวิธีการทำตามขั้นตอน:

  • กำหนดระยะเวลาของแคมเปญ: ตัดสินใจว่าแคมเปญจะดำเนินไปนานเท่าใด เป็นโปรโมชั่นสองสัปดาห์ การผลักดันเว็บสัมมนาหกสัปดาห์ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตลอดไตรมาส?
  • แบ่งออกเป็นระยะ: แบ่งแคมเปญออกเป็นส่วนที่มีเหตุผล การไหลที่ง่ายจะดูเหมือน: ระยะเริ่มต้น → ระยะเปิดตัว → ระยะคงที่/ดูแล → สรุป
  • เพิ่มจุดสำคัญ: ภายในแต่ละขั้นตอน ให้เพิ่มจุดตรวจสอบเพื่อให้แคมเปญดำเนินไปตามแผน (วันที่ล็อกเนื้อหา, ส่งมอบงานออกแบบ, ตรวจสอบคุณภาพ, เปิดใช้งาน ฯลฯ)
  • ทำงานย้อนกลับจากวันเริ่มใช้งาน: เริ่มต้นด้วยกำหนดเส้นตายสุดท้ายแล้ววางแผนย้อนกลับ หากเว็บบินาร์จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม อีเมลโปรโมชันควรพร้อมภายในวันที่ 20 พฤษภาคม งานออกแบบควรเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม และเนื้อหาทั้งหมดควรได้รับการแก้ไขเรียบร้อยภายในวันที่ 5 พฤษภาคม
  • คำนึงถึงสิ่งที่ต้องพึ่งพา: บันทึกว่างานใดที่ต้องพึ่งพางานอื่น (โฆษณาต้องมีหน้าแลนดิ้ง, ครีเอทีฟต้องมีข้อความที่ได้รับการอนุมัติ) จัดทำไทม์ไลน์ของคุณในลักษณะที่การล่าช้าเพียงจุดเดียวจะไม่ทำให้ทุกอย่างล้มเหลว
  • เพิ่มเวลาสำรอง: แม้แต่สองวันเพิ่มเติมในแต่ละขั้นตอนก็สามารถช่วยกู้แคมเปญได้หากมีสิ่งใดผิดพลาด

สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Gantt Chartsเพื่อร่างไทม์ไลน์ของแคมเปญทั้งหมดพร้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน (เช่น "ออกแบบสื่อ" ต้องเสร็จก่อน "เผยแพร่หน้าแลนดิ้ง")

แผนภูมิแกนต์ ClickUp: จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ
สร้างภาพเส้นเวลา ติดตามความเชื่อมโยง และรักษาแคมเปญให้ตรงตามกำหนดด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแม่แบบปฏิทินแคมเปญของ ClickUpจะมอบโครงสร้างที่พร้อมใช้งานให้คุณเพื่อวางแผนแคมเปญลงในมุมมองปฏิทินได้ทันที

วางแผนทุกภารกิจของแคมเปญพร้อมวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตปฏิทินแคมเปญของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนทุกภารกิจของแคมเปญพร้อมวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่งที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตปฏิทินแคมเปญของ ClickUp

ต่างจากไวท์บอร์ด (สำหรับการระดมความคิด) หรือแผนภูมิแกนต์ (สำหรับการจัดลำดับงาน) แม่แบบปฏิทินแคมเปญได้รับการออกแบบมาเพื่อ:

  • แสดงให้คุณเห็นแคมเปญทั้งหมดในมุมมองเดียวบนไทม์ไลน์ที่แชร์ร่วมกัน
  • จัดแผนทรัพยากรแผนที่ เช่น บล็อก อีเมล หรือโฆษณา ให้ตรงกับวันที่เผยแพร่จริง
  • เน้นให้เห็นจุดที่แคมเปญซ้อนทับกันเพื่อให้คุณสามารถจัดสมดุลปริมาณงานได้
  • จัดให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกันเพื่อให้การตลาด ผลิตภัณฑ์ และผู้นำมีความสอดคล้องกัน

ส่วนใหญ่แล้ว องค์กรต่างๆ ใช้เป็นปฏิทินการดำเนินงาน ซึ่งมีการระบุรายการแคมเปญทุกแคมเปญพร้อมกำหนดเส้นตาย วิธีนี้ช่วยให้คุณไม่พลาดภาพรวมที่สำคัญ ไม่ว่าจะมีแคมเปญกี่แคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่ก็ตาม

📊 เคล็ดลับมืออาชีพ: การวางแผนว่าจะเผยแพร่เนื้อหาอะไรนั้น เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของงานเท่านั้น การรู้ว่าควรโพสต์เมื่อใดก็สำคัญไม่แพ้กัน ข้อมูลจากHootsuite ไตรมาส 1 ปี 2025แสดงช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์บนหลากหลายแพลตฟอร์ม:

  • Facebook: ทุกวันอังคาร เวลา 9 โมงเช้า
  • X (ทวิตเตอร์): 9–11 น. วันพุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์
  • LinkedIn: 4–6 น. วันอังคารและวันพุธ
  • TikTok: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 7.00–11.00 น.
  • หัวข้อสนทนา: ทุกวันอังคาร เวลา 8 โมงเช้า
  • Pinterest: วันศุกร์ เวลา 12.00 น.
  • Instagram: วันจันทร์ เวลา 15.00–21.00 น.

โปรดคำนึงถึงข้อนี้ขณะกำหนดตารางเวลาสำหรับปฏิทินโซเชียลมีเดียของแคมเปญคุณ การจัดเวลาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยให้เนื้อหาของคุณมีโอกาสได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้น

3. แบ่งแคมเปญออกเป็นสินทรัพย์และรูปแบบ

แคมเปญของคุณจะต้องมีเนื้อหาหลากหลายประเภท ได้แก่ บทความในบล็อก, วิดีโอ, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, ลำดับอีเมล, หน้าแลนดิ้งเพจ และอื่น ๆ การแยกเนื้อหาเหล่านี้ออกตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยป้องกันปัญหาที่พบบ่อยสองประการ:

  • ทีมตระหนักได้ช้าเกินไปว่ามีสินทรัพย์สำคัญขาดหายไป
  • การใช้เวลามากเกินไปในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่ำ

เพื่อทำเช่นนั้น คุณต้อง:

รายการสินทรัพย์ที่ต้องการ

จากธีมแคมเปญและแกนหลักของข้อความของคุณ ระบุว่าคุณต้องการทรัพยากรใดบ้างในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการตลาด ตัวอย่างเช่น การสร้างการรับรู้อาจต้องใช้บล็อกและโฆษณาโซเชียล ในขณะที่การเปลี่ยนให้เป็นการขายอาจต้องใช้กรณีศึกษาและการสาธิตผลิตภัณฑ์

รูปแบบแผนที่ไปยังช่องทาง

แนวคิดเดียวสามารถมีหลายรูปแบบในหลากหลายช่องทาง การสัมมนาออนไลน์สามารถนำมาใช้ใหม่เป็นไฮไลท์ในบล็อก คลิปสั้นบนโซเชียล หรือเป็นชุดอีเมลได้

จัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบ

ไม่ใช่ทุกสินทรัพย์ที่จะสร้างผลกระทบเท่ากัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาเคสอย่างละเอียดอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะท้ายมากกว่าการเขียนบล็อกสั้น ๆ ห้าบทความ

ในทำนองเดียวกัน หากการเติบโตของท่อส่งเป็นเป้าหมาย การทุ่มเทให้กับกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลที่แข็งแกร่ง—ด้วยลำดับการดูแลลูกค้าที่เหมาะสมและอีเมลที่เน้นผลิตภัณฑ์ อาจสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าการผลิตโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพิ่มเติม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:นี่คือช่องทางเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งนักการตลาด B2B รายอื่น ๆ กำลังลงทุนอยู่:

  • โซเชียลแบบออร์แกนิก: 89%
  • เว็บไซต์/บล็อก: 87%
  • กิจกรรมที่จัดขึ้นแบบพบปะกัน: 64%
  • จดหมายข่าว: 63%
  • วิดีโอ: 57%

เมื่อแบ่งแคมเปญออกเป็นสินทรัพย์ ให้เริ่มต้นด้วยบรีฟที่ชัดเจน.แคมเปญบรีฟเทมเพลตของ ClickUpช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นโดยให้คุณมีโครงสร้างพร้อมใช้สำหรับการบันทึกวัตถุประสงค์ของแคมเปญ, สินทรัพย์ที่ต้องการ, และการวางแผนช่องทาง.

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแผนการจัดการการตลาดเนื้อหา

🎺 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: คุณอาจลองประกอบแผนการรณรงค์จากสไลด์, สเปรดชีต, และอีเมลยาวเหยียดได้ แต่การทำงานแบบกระจายตัวเช่นนี้จะนำไปสู่การทำงานแบบแยกส่วน, ความสับสนของเวอร์ชัน, และการพลาดกำหนดเวลา

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเข้ามาช่วย มันรวบรวมเป้าหมาย, สรุปงาน, กำหนดเวลา, ทรัพยากร, และการติดตามประสิทธิภาพไว้ในConverged AI Workspace เดียว เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งต่อไปและแคมเปญกำลังดำเนินการอย่างไร

การจัดการแคมเปญการตลาด: จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ
วางแผน, เปิดตัว, และวัดผลแคมเปญอย่างครบวงจรด้วย ClickUp สำหรับการจัดการแคมเปญการตลาด

เมื่อพูดถึงการจัดการโซเชียลมีเดีย ไม่มีเครื่องมือใดที่แข็งแกร่งเท่า ClickUp หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกันได้

เมื่อพูดถึงการจัดการโซเชียลมีเดีย ไม่มีเครื่องมือใดที่แข็งแกร่งเท่า ClickUp หากคุณต้องการทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลา ไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับเดียวกันได้

📚 อ่านเพิ่มเติม:ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่สมบูรณ์แบบ

4. มอบหมายความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ

แคมเปญล้มเหลวเมื่อทุกคนรู้เป้าหมาย แต่ไม่มีใครรู้หน้าที่ของตน คุณอาจต้องการพิจารณาแบ่งงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นงานย่อย ๆ มอบหมายเจ้าของให้กับแต่ละงาน และกำหนดเส้นตายที่เป็นจริง

นี่คือขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณสามารถทำตามได้:

  • มอบหมายบทบาทหลักและบทบาทสนับสนุน: ทุกงานควรมีเจ้าของหนึ่งคนที่มีความรับผิดชอบในการทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ ผู้ร่วมงานสนับสนุน (เช่น นักออกแบบสำหรับภาพหรือบรรณาธิการสำหรับตรวจสอบ) สามารถถูกมอบหมายเป็นผู้ร่วมงานได้ แต่ความรับผิดชอบสุดท้ายต้องอยู่ที่บุคคลหนึ่งคน
  • กำหนดการพึ่งพา: บางสินทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าสินทรัพย์อื่นจะเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น กราฟิกโปรโมทบนโซเชียลมีเดียต้องพึ่งพาหัวข้อบล็อกที่ได้รับการอนุมัติแล้ว การวางแผนการพึ่งพาเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณทราบว่าจะเริ่มเมื่อใดและควรรอเมื่อใด
  • ปรับสมดุลปริมาณงาน: แคมเปญอาจสะดุดได้หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องรับภาระงานมากเกินไป ในขณะที่คนอื่นไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ กระบวนการมอบหมายงานที่สมดุลจะช่วยให้มั่นใจว่าทีมมีศักยภาพที่เหมาะสมในทุกด้าน

ClickUp ทำให้การปฏิบัติเหล่านี้ง่ายขึ้นด้วยความสามารถในการเพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนและให้แต่ละคนรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ ด้วยClickUp Task Dependencies คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน (เช่น "งาน B ไม่สามารถเริ่มได้จนกว่างาน A จะเสร็จสิ้น") เพื่อจัดการลำดับการทำงานได้ดีขึ้น

การพึ่งพาของงานใน ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและจัดการลำดับงานด้วย ClickUp Task Dependencies

เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการมอบหมายงานด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น "คัดลอกอนุมัติแล้ว" งานถัดไปในลำดับ "ออกแบบ" จะถูกมอบหมายให้กับนักออกแบบโดยอัตโนมัติ (ซึ่งจะได้รับแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้)

ClickUp อัตโนมัติ
เริ่มส่งต่องานทันทีตามสถานะด้วย ClickUp Automations

คุณสามารถจัดการสิ่งนี้ได้ภายในเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp คุณสามารถสร้างงานสำหรับแต่ละสิ่งที่ต้องส่งมอบ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็นรายการได้ คุณสามารถเพิ่มทีมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละงานได้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโซเชียลมีเดียจะทราบว่าวิดีโอเบื้องหลังพร้อมสำหรับการโพสต์โดยทีมผลิตวิดีโอแล้ว เทมเพลตนี้รวมทุกอย่างไว้ในกระบวนการจัดการแคมเปญการตลาดของคุณ

ติดตามทุกขั้นตอนของแคมเปญของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามทุกขั้นตอนของแคมเปญของคุณในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp

เทมเพลตรายการนี้ประกอบด้วย:

  • สถานะที่กำหนดเอง5แบบเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละแคมเปญ
  • คุณสมบัติที่กำหนดเอง 11 รายการเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคมเปญ
  • เจ็ดมุมมองที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบข้อมูลแคมเปญของคุณ

เพื่อก้าวไปอีกขั้นแม่แบบแผนการตลาดของ ClickUpมอบ มุมมองแบบภาพรวม ของแคมเปญทั้งหมด ไม่ใช่แค่เพียงงานแต่ละชิ้น แม้ว่าการมอบหมายงานจะช่วยให้มั่นใจว่างานมีความรับผิดชอบชัดเจน แต่แม่แบบนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงเจ้าของงาน ทรัพยากร การอนุมัติ และไทม์ไลน์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นแผนงานแคมเปญเดียวที่ชัดเจน

คิดเสียว่ามันเป็นคู่มือที่ทำให้ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของแคมเปญของคุณทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ตั้งแต่กลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินการ

📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่อย่างหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ

ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

⚡ คลังแม่แบบ: เมื่อกำหนดงาน เจ้าของ และกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้วแม่แบบแคมเปญการตลาดจะให้กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อเชื่อมโยงเป้าหมาย ทรัพยากร การอนุมัติ และไทม์ไลน์ไว้ในที่เดียว

5. สร้างระบบสำหรับการเข้าถึงและการอนุมัติ

ทำไมคุณควรรวมการเข้าถึงและการทำงานของกระบวนการอนุมัติไว้ในกระบวนการตรวจสอบแคมเปญของคุณ?

เพราะพวกเขาช่วยคุณหลีกเลี่ยงกับดักที่พบได้บ่อย เช่น:

  • บทบาทผู้ตรวจสอบที่ไม่ชัดเจน (ทุกคนแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีใครอนุมัติ)
  • ความคิดเห็นกระจัดกระจาย (อีเมล/DM/บันทึกในไดรฟ์ = สูญเสียบริบท)
  • การแก้ไขการเข้าถึงแบบ "นาทีสุดท้าย" (ข้อความทางเลือก, คำบรรยาย, ความคมชัด) ที่ทำให้กำหนดเวลาล่าช้า

แล้วทางแก้คืออะไร?

วางแผนขั้นตอนการตรวจสอบ (เนื้อหา, แบรนด์/กฎหมาย, การเข้าถึง) และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวสำหรับการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน ใช้รายการตรวจสอบที่เรียบง่าย: ความถูกต้อง, น้ำเสียง, ข้อความแสดงแทน, คำบรรยาย, และพื้นฐาน SEO เพื่อให้ข้อเสนอแนะมีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสามารถใช้ClickUp Proofingเพื่อทิ้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นตามบริบทไว้บนสินทรัพย์สร้างสรรค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นร่างบล็อก, รูปหน้าปกวิดีโอ, หรือกราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์. สิ่งนี้ช่วยให้ข้อเสนอแนะเชื่อมโยงกับจุดที่ต้องการแก้ไขอย่างถูกต้อง.

ClickUp Proofing: จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ
ให้ข้อเสนอแนะที่แม่นยำและสอดคล้องกับบริบทสำหรับผลงานสร้างสรรค์ด้วย ClickUp Proofing

เพื่อให้การติดตามการสนทนาในการทบทวนเป็นเรื่องง่าย ให้บันทึกไว้ในClickUp Doc ด้วยวิธีนี้ แทนที่ความคิดเห็นจะถูกฝังอยู่ในอีเมลยาวหรือการแจ้งเตือนใน Slack ทีมงานของคุณจะมีพื้นที่เดียวที่รวบรวมการแก้ไข การอนุมัติ และบันทึกสุดท้ายไว้ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับโครงการในอนาคตด้วย

ใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUpเพื่อปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามสถานะของแต่ละแคมเปญ จัดหมวดหมู่แคมเปญต่างๆ เพิ่มกิจกรรมของช่องทางการตลาดตามประเภท และยังสามารถระบุเป้าหมายการตลาดสำหรับแต่ละกิจกรรมได้อีกด้วย

เทมเพลตการจัดการแคมเปญและโปรโมชั่น
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามโปรโมชั่น รีวิว และการส่งต่อข้อมูลในที่เดียวด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp

นอกจากนี้ยังให้:

  • พื้นที่เฉพาะสำหรับติดตามกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขายควบคู่ไปกับงานแคมเปญ
  • สถานะการอนุมัติที่ชัดเจนเพื่อดูว่ามีอะไรติดอยู่ใน กำลังตรวจสอบ หรือ พร้อมเผยแพร่
  • ระบบติดตามการพึ่งพาในตัวเพื่อทำให้การส่งต่อระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
  • มุมมองรวมของโปรโมชั่นทั้งหมด (โซเชียล, โฆษณา, ความร่วมมือ) เพื่อให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของแคมเปญหลัก

⚡ คลังแม่แบบ: การโปรโมชันมักเกี่ยวข้องกับการจัดการโฆษณาหลายรายการ, ทรัพยากร, และรอบการอนุมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ แทนที่จะสร้างแผนโปรโมชันทุกครั้งจากศูนย์ คุณสามารถใช้แม่แบบนี้เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอได้

6. ติดตามผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดำเนินการ

แคมเปญที่ดีที่สุดไม่ได้จบลงเมื่อสินทรัพย์ชิ้นสุดท้ายถูกเผยแพร่ คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การสะท้อนถึงประสิทธิภาพของแคมเปญ และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นไปพัฒนาแคมเปญครั้งต่อไปให้เฉียบคมยิ่งขึ้น

นี่คือวิธีปฏิบัติจริง:

  • ดูที่เป้าหมายทางการตลาดที่คุณตั้งไว้ในเอกสารสรุปแคมเปญของคุณ (การลงทะเบียน, การคลิก, การจองเดโม) และดูว่าคุณทำได้ใกล้เคียงแค่ไหน คุณบรรลุเป้าหมาย, เกินเป้าหมาย, หรือต่ำกว่าเป้าหมาย?
  • แยกผลลัพธ์ตามเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (ช่องทางและรูปแบบ) อีเมลมีประสิทธิภาพดีกว่าโซเชียลมีเดียหรือไม่? โฆษณาวิดีโอสร้างลีดที่ดีกว่าภาพนิ่งหรือไม่?
  • เมื่อคุณรันแคมเปญที่คล้ายกันอีกครั้ง ให้คัดลอกปฏิทินของคุณ ปรับตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ และใช้แผนการตลาดที่รัดกุมมากขึ้น
  • อย่าเก็บผลลัพธ์ไว้ในเอกสารเพียงอย่างเดียว ให้แชร์สรุปสั้น ๆ กับทีมและผู้นำด้วย จะช่วยปิดวงจรการทำงานและตอกย้ำให้เห็นว่าการวางแผนแบบแคมเปญได้ผลจริง

ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถรวมข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นสถานะของแคมเปญได้ คุณสามารถสร้างการ์ดสำหรับข้อมูลการเข้าชม, ลูกค้าเป้าหมาย, อัตราการมีส่วนร่วม, หรือความคืบหน้าในการแปลง และดึงข้อมูลอัปเดตได้โดยตรงจากงานและเป้าหมายที่เชื่อมโยง

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตาม KPI ของแคมเปญแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

แต่การมองเห็นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราว คุณยังต้องจับความหมายของตัวเลขเหล่านั้นด้วย นั่นคือจุดที่ClickUp AI Notetakerเข้ามาช่วย ในระหว่างการประชุมทบทวนแคมเปญ ให้ AI Note Taker บันทึกการสนทนา: สิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ทำได้ไม่ดี และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง

ClickUp AI Notetaker: จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ
บันทึกการสนทนาและการตัดสินใจที่สำคัญโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการทำให้บันทึกการประชุมและงานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้Notetaker และ Calendar ของ Clickup

📌 ข้อมูลเชิงลึก: รายงาน Pulse Report ประจำปี 2025 ของ PMIพบว่าข้อจำกัดคลาสสิกสามประการ ได้แก่ ขอบเขต, กำหนดการ, และต้นทุน ยังคงมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของโครงการ ในบรรดาข้อจำกัดเหล่านี้ ความกดดันด้านกำหนดการเป็นความท้าทายหลักที่ทีมต้องจัดการ

การสร้างกรอบเวลาที่สมจริง (พร้อมเวลาสำรอง) คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างแคมเปญที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นกับแคมเปญที่ล้มเหลว

เพิ่ม AI เข้าสู่การวางแผนแคมเปญให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การวางแผนแคมเปญในปัจจุบันดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคย ด้วยช่องทางที่มากขึ้น ทรัพยากรที่มากขึ้น และข้อมูลที่ต้องจัดการมากขึ้น ท่ามกลางความต้องการที่จะทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง คุณจำเป็นต้องมี AI เป็นเครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ของคุณนี่คือวิธีการใช้ AI ในการตลาดดิจิทัลที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกขั้นตอนของการวางแผนแคมเปญ

1. การสร้างเอกสารสรุปแคมเปญ

สรุปแคมเปญ, คู่มือการสื่อสาร, หรือโครงร่างสร้างสรรค์มักล่าช้าเพราะต้องให้ใครบางคนนั่งลงและเขียนมันขึ้นมา ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเอกสารแคมเปญได้ทันที

ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์และ SEO สำหรับสินทรัพย์แคมเปญของคุณ

มันช่วยคุณ:

  • ร่างวัตถุประสงค์ ข้อความสำคัญ และบรีฟสร้างสรรค์
  • เขียนใหม่หรือปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนและสอดคล้องกัน
  • สรุปบันทึกการวิจัยที่ยาวให้กลายเป็นจุดที่สามารถเข้าใจได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp Brain ในการเขียนเอกสาร

📚 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การจัดการแคมเปญอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

2. คลิกที่ ClickUp Agents เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของแคมเปญเป็นอัตโนมัติ

ClickUp Agentsทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะภายในพื้นที่ทำงานของคุณ แทนที่จะต้องตั้งค่าการแจ้งเตือน อัปเดตงาน หรือส่งการติดตามผลด้วยตนเอง คุณสามารถมอบหมายให้ตัวแทนดำเนินการแทนคุณได้อย่างง่ายดาย

สำหรับการวางแผนแคมเปญ ตัวแทนสามารถ:

  • แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อสินทรัพย์พร้อมสำหรับการตรวจสอบ และยังสามารถดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นโดยอัตโนมัติตามรายการตรวจสอบ (หรือแนวทางของแบรนด์)
  • กำหนดงานแบบไดนามิกโดยอัตโนมัติตามตรรกะและการประเมินเมื่อสถานะของแคมเปญเปลี่ยนแปลง
  • กระตุ้นและร่างอีเมลหรือการอัปเดตใน Slack เมื่อถึงเป้าหมายสำคัญ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างตัวแทน AI เพื่อทำงานอัตโนมัติให้คุณใน ClickUp

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระบวนการทำงานของเอเจนต์ AI

3. Brain MAX เพื่อลดการทำงานที่กระจายตัว

ทีมการตลาดส่วนใหญ่ประสบปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไป: เครื่องมือหนึ่งสำหรับเอกสาร, อีกเครื่องหนึ่งสำหรับติดตามโครงการ, และอีกเครื่องหนึ่งสำหรับสรุปเนื้อหาBrain MAXนำคุณสมบัติ AI ขั้นสูงมาผสานรวมการเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายไว้ในแอปเดียวสำหรับเดสก์ท็อปของคุณโดยตรง คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน

  • แทนที่เครื่องมือเขียน AI ภายนอกด้วย Brain สำหรับข้อความและเนื้อหาแคมเปญ
  • ใช้การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กรของ ClickUpในเอกสารแคมเปญ, สรุปงาน, และงานทั้งหมดในที่เดียว
  • รวมศูนย์การระดมความคิด การร่าง และการดำเนินการไว้ในศูนย์กลางเดียว

วิดีโอนี้ให้เหตุผลเพิ่มเติมในการลองใช้ Brain MAX เป็นแอปเดี่ยว

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบแผนที่การตลาดฟรีและตัวอย่าง

4. การเรียกคืนความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริบทของแคมเปญ

ClickUp Brain ยังทำงานเป็นฐานความรู้ AI สำหรับพื้นที่ทำงานของคุณอีกด้วย แทนที่จะถามเพื่อนร่วมงานว่า "สรุปแคมเปญ Q3 อยู่ที่ไหน?" และทำให้พวกเขาเสียสมาธิ คุณสามารถถาม Brain ภายใน ClickUp ได้เลย และมันจะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณออกมาให้

สิ่งนี้ทำให้สมาชิกใหม่ของทีม ฟรีแลนซ์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจบริบทได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากอีเมลหรือบทสนทนาย้อนหลังอีกต่อไป

ClickUp Brain: จัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาตามแคมเปญ
สมองดึงข้อมูลตามบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ มอบคำตอบทันทีที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ

⚡คลังแม่แบบ: แม่แบบแคมเปญการตลาดฟรี

5. สร้างภาพและสื่อภาพ

หากคุณไม่ต้องการพึ่งพาดีไซเนอร์สำหรับกราฟิกทุกชิ้นหรือทีมออกแบบของคุณกำลังยุ่งอยู่ ClickUp Brain ยังช่วยคุณสร้างภาพด้วยเทคโนโลยี AI อีกด้วย

สร้างภาพร่าง, ม็อกอัพโฆษณา, หรือกราฟิกแนวคิดได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ ภาพที่สร้างโดย AI สามารถให้จุดเริ่มต้นที่รวดเร็วแก่ทีมของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการหัวข้อบล็อกอย่างรวดเร็ว, กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย, หรือภาพประกอบธีมแคมเปญ

ClickUp Brain
สร้างภาพที่กำหนดเองสำหรับแคมเปญของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

⚡ คลังแม่แบบ:แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียฟรี

จัดระเบียบแคมเปญเนื้อหาอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp

พร้อมที่จะจัดระเบียบปฏิทินเนื้อหาของคุณตามแคมเปญแล้วหรือยัง?

ClickUp รวมศูนย์การวางแผนแคมเปญ, ทรัพยากร, การสนทนาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ, และการติดตามผลไว้ในแอปเดียว ด้วยชุดคุณสมบัติ, แม่แบบ, และ AI ที่ทำงานตามบริบท, ปฏิทินเนื้อหาจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและได้ผลมากขึ้น

เพื่อเริ่มต้น,ลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรี.