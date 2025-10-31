11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Teambook สำหรับการจัดตารางทรัพยากรที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คุณเคยลองวางแผนโครงการโดยไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าใครว่างและเมื่อไหร่หรือไม่? มันเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการล่าช้า ความเหนื่อยล้า และโอกาสที่พลาดไป ในความเป็นจริง41% ของผู้จัดการทรัพยากรกล่าวว่าการขาดการมองเห็นในความสามารถของทีมเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา
เครื่องมืออย่าง Teambook มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้ แต่หลายทีมกลับพบว่าตัวเองต้องต่อสู้กับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก การเชื่อมต่อกับระบบอื่นที่จำกัด หรือราคาที่ไม่สามารถปรับตามความต้องการได้
ไม่ว่าคุณจะทำงานตามกำหนดเวลาของลูกค้า จัดสรรทรัพยากรภายใน หรือพึ่งพาการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ คุณต้องการเครื่องมือที่มอบทั้งการควบคุมและความชัดเจน เครื่องมือที่ทำให้การวางแผนทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่งานอีกหนึ่งอย่างที่ต้องจัดการ
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Teambook—เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับทีมยุคใหม่ที่ต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์ การจัดตารางที่ยืดหยุ่น และการวางแผนโครงการที่เข้ากับวิธีการทำงานของพวกเขาอย่างแท้จริง
ทางเลือกยอดนิยมของ Teambook ในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของตัวเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Teambook เพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะกับคุณตามคุณสมบัติหลัก (เช่น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการดูโปรเจ็กต์), ราคา, และคะแนนผู้ใช้
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|การจัดอันดับ
|คลิกอัพ
|การจัดการงานแบบครบวงจรพร้อมการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น การวางแผนทรัพยากร AI ที่ทำงานโดยรอบ และการทำงานอัตโนมัติ
|มุมมองปริมาณงานและไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การติดตามเวลาในตัว, เทมเพลตการจัดตารางเวลา, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|G2: 4. 7/5 Capterra: 4. 6/5
|ลอย
|การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในการใช้ทรัพยากร, ความสามารถ, และกำไร
|การจัดสรรแบบลากและวาง, การจับคู่ทักษะ, การติดตามงบประมาณและอัตราค่าจ้าง, การติดตามเวลาทำงานในตัว, การจัดการการลา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 3/5 Capterra 4. 5/5
|ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากร
|การจัดตารางเวลาที่ใช้งานง่ายพร้อมการจัดการเวลาหยุดและการชนกัน
|ปฏิทินร่วม, การตรวจจับการชนกัน, การติดตามการลา, อีเมลตารางประจำวัน, รายงานการใช้ประโยชน์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 6/5 Capterra 4. 7/5
|Calendly
|การทำให้การนัดหมายกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติและลดการติดต่อกลับไปกลับมา
|ลิงก์การจองแบบเรียลไทม์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, การประชุมแบบหมุนเวียนและแบบกลุ่ม, การเชื่อมต่อมากกว่า 100 ระบบ, การเก็บเงิน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 7/5 Capterra 4. 7/5
|การทำงานเป็นทีม
|การจัดการงานลูกค้าด้วยการติดตามการใช้งานและการเรียกเก็บเงินที่ติดตั้งไว้แล้ว
|ผู้วางแผนงาน, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การสื่อสารกับลูกค้าแบบรวมศูนย์, การทำงานอัตโนมัติของงาน, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99/เดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 4/5 Capterra 4. 5/5
|Wrike
|การปรับขนาดทีมโครงการข้ามสายงาน
|เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, แบบฟอร์มคำขอสำหรับทรัพยากรอื่น ๆ, การจัดตารางทรัพยากร, การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, มุมมองหลายแบบ, การเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 2/5 Capterra 4. 3/5
|Trello
|การติดตามงานด้วยภาพอย่างง่าย
|กระดานคัมบัง, รายการตรวจสอบ & วันครบกำหนด, ระบบอัตโนมัติ Butler, Power‑Ups, มุมมองปฏิทิน & ไทม์ไลน์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 4/5 Capterra 4. 5/5
|รอง
|การจัดตารางกะและการบริหารจัดการกำลังคน
|ตารางเวลาตามความต้องการ, การสลับกะผ่านมือถือ, การแจ้งเตือนการปฏิบัติตามข้อกำหนด, นาฬิกาลงเวลาด้วย GPS, การเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือน/ระบบจุดขาย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 6/5 Capterra 4. 6/5
|Clockify
|การติดตามเวลาอย่างง่ายข้ามโครงการและทีม
|ตัวจับเวลาแบบแมนนวลและอัตโนมัติ, การติดแท็กลูกค้า/งาน, แดชบอร์ด, รายงานที่มีแบรนด์, การเชื่อมต่อกับระบบอื่นกว่า 80 ระบบ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5.49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 5/5 Capterra 4. 8/5
|Keka
|การจัดการทรัพยากรและเวลาที่เน้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นศูนย์กลาง
|การเช็คอินด้วยไบโอเมตริกและมือถือ, การซิงค์การลาและเงินเดือน, บันทึกเวลาทำงานโครงการ, OKRs และการประเมินผล, กระบวนการทำงานของ HR แบบรวมศูนย์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 5/5 Capterra 4. 4/5
|ผู้วางแผนศูนย์กลาง
|การวางแผนทรัพยากรขั้นสูงและการมองเห็น
|แผนที่ความร้อนและความพร้อมใช้งาน, บันทึกเวลาทำงานแบบบูรณาการ, การคาดการณ์แบบเรียลไทม์, การจับคู่ทักษะ, การติดตามงบประมาณ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
|G2 4. 2/5 Capterra 4. 2/5
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบติดตามเวลาโครงการฟรีเพื่อการจัดการเวลา
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นแทน Teambook?
Teambook ได้รับคำชมเชยในด้านอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย และการจัดตารางงานที่มองเห็นได้ชัดเจน แต่ถึงแม้ผู้ใช้ที่ใช้งานมานานก็ยังแสดงความกังวลซ้ำๆ ว่า: มันมุ่งเน้นเฉพาะด้านมากเกินไป
เครื่องมือที่ไม่มีการจัดการทรัพยากรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ มักไม่เพียงพอสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายโครงการอยู่เสมอ สิ่งนี้ส่งผล ให้เกิดการขยายตัวของงานโดยไม่จำเป็น ซึ่งทำให้เสียเวลาและพลังงาน
สิ่งนี้ถูกบันทึกไว้ในรีวิวของ Capterra:
ขอบเขตของ Teambook ยังค่อนข้างแคบอยู่ เราอยากเห็นมันขยายไปสู่โซลูชัน PSA ที่สมบูรณ์
ขอบเขตของ Teambook ยังค่อนข้างแคบอยู่ เราอยากเห็นมันขยายไปสู่โซลูชัน PSA ที่สมบูรณ์
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Teambook คุณอาจกำลังเผชิญกับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งในความท้าทายเหล่านี้:
- ขอบเขตจำกัดนอกเหนือจากการจัดตารางทรัพยากรพื้นฐานและการวางแผนแบบภาพ
- การขาดคุณสมบัติที่ผสานรวม เช่น การรายงาน การติดตามเวลา หรือขั้นตอนการทำงานการจัดการโครงการขั้นสูง
- ประสบการณ์บนมือถือที่ทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขณะเดินทาง
- ปัญหาการอัปเดตและการซิงค์กำลังทำให้เกิดความขัดแย้งกับระบบภายในหรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม
- ราคาที่รู้สึกว่าสูงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีข้อจำกัดน้อยลง
11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Teambook ที่คุณควรใช้
คุณกำลังมองหาเครื่องมือวางแผนทรัพยากรที่เหนือกว่าการจัดตารางงานแบบธรรมดาอยู่หรือไม่?
เราได้รวบรวม 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Teambook ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถจัดการทรัพยากรได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบครบวงจรด้วย AI พร้อมการกำหนดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น การวางแผนทรัพยากร และระบบอัตโนมัติ)
ไม่เหมือนกับ Teambook ที่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดตารางทรัพยากรClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมการจัดการทรัพยากร การวางแผนโครงการ และการติดตามเวลาไว้ในที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace นี่คือแอปพลิเคชันการทำงานเพียงตัวเดียวที่ทีม HR ต้องการ มาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร
มองเห็นขีดความสามารถของทีมด้วยมุมมอง ClickUp
สำหรับผู้จัดการโครงการที่มีเวลาจำกัด ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการเข้าใจว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยเครื่องมือวางแผนทรัพยากร เช่นClickUp WorkloadและClickUp Timeline Viewsที่แสดงความสามารถของทีมแบบเรียลไทม์
สมมติว่าทีมออกแบบของคุณมีตารางงานเต็มสำหรับสัปดาห์นี้ มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ใช้ตัวบ่งชี้สีแดง-เหลือง-เขียวที่เรียบง่ายเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาระงานที่มากเกินไปได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถจัดกลุ่มตามผู้รับผิดชอบ ปรับกำหนดเวลาได้โดยตรง และซูมเพื่อดูความพร้อมใช้งานรายวัน สิ่งนี้ช่วยให้คุณปรับสมดุลงานได้ง่ายก่อนที่ความเหนื่อยล้าจะเกิดขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อยกระดับโครงการและการวางแผนส่วนบุคคลของคุณไปอีกขั้น ลองใช้ClickUp Calendar ดูสิ มันจะจัดตารางเวลาประจำวันของคุณโดยอัตโนมัติตามความสำคัญ การประชุม และความพร้อมใช้งาน—ทำให้คุณไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าควรทำอะไรต่อไป นอกจากนี้ยังซิงค์กับ Google และ Outlook ได้ด้วย เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
กำหนดบทบาทและความพร้อมใช้งานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ต้องการมอบหมายโครงการตามบทบาทของทีมหรือความพร้อมใช้งานใช่ไหม?นี่คือจุดที่ฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpโดดเด่น เพิ่มฟิลด์เช่น แผนก, สถานที่, หรือทักษะ และกรองทรัพยากรตามนั้น
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังจะเริ่มงานกับลูกค้าองค์กรรายใหม่ในสัปดาห์หน้า คุณต้องการคนจากทีมโซลูชันที่เคยทำงานกับบัญชีที่คล้ายกัน ไม่ติดงานอื่นอยู่แล้ว และมีเวลาว่างตั้งแต่วันพุธถึงวันศุกร์ ด้วยการกรองฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แผนก ประเภทลูกค้า และช่วงเวลาว่าง คุณสามารถคัดกรองหาเพื่อนร่วมทีมที่เหมาะสมได้ทันที
ติดตามเวลาและควบคุมงบประมาณด้วยระบบติดตามเวลาของ ClickUp
สำหรับทีมที่เรียกเก็บเงินตามชั่วโมงหรือต้องการเส้นทางการตรวจสอบClickUp's Project Time Trackingและการประมาณเวลาคือสิ่งที่คุณต้องการ ประมาณเวลาที่งานควรใช้ ติดตามเวลาที่ใช้จริง และแจ้งเตือนเมื่อเกินเวลาที่กำหนด และหากทีมของคุณใช้เครื่องมือเช่น Harvest หรือ Toggl ClickUp ก็สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเหล่านี้ได้เช่นกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp ยังรองรับการใช้ป้ายกำกับและบันทึกภายในรายการเวลา—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถบันทึกสิ่งที่พวกเขาทำงานได้อย่างละเอียดถึงระดับงาน ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่า "3 ชั่วโมง—งานธุรการ" หมายถึงอะไรกันแน่
ใช้ ClickUp AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณให้มีประสิทธิภาพ
ClickUp Brainนำความสามารถของ AI ขั้นสูงมาสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรง ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถทำงานซ้ำๆ อัตโนมัติ สร้างเนื้อหา สรุปข้อมูล และรับคำตอบทันทีจากพื้นที่ทำงานของคุณ—ทั้งหมดในที่เดียว
นั่นหมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ คุณสมบัติของ AI ช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และทำให้คุณมีข้อมูลที่คุณต้องการอยู่เสมอในปลายนิ้วของคุณ เพียงแค่ @mention Brain ในClickUp Chat,งาน, ความคิดเห็น หรือที่ใดก็ตาม และคุณจะมีบริบทที่สมบูรณ์ของระบบนิเวศการทำงานที่เชื่อมต่อของคุณ
สร้างกระบวนการที่ซ้ำได้ด้วยความง่ายด้วยเทมเพลต ClickUp
การวางแผนตารางเวลาของทีมตั้งแต่เริ่มต้นทุกสัปดาห์อาจทำให้เหนื่อยล้าได้ ClickUpมีเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรที่ช่วยเร่งกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ให้รวดเร็วขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทราบว่าใครว่าง, ใครมีภาระงานมากเกินไป, และจุดอ่อนทางทักษะของคุณอยู่ที่ไหน,เทมเพลตการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUpจะให้คุณเห็นภาพรวมของกำลังคนของคุณเพื่อให้คุณสามารถ:
- ติดตามปริมาณงานของพนักงานในแต่ละโครงการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
- มองเห็นตารางเวลาและกำหนดส่งงานทั้งหมดในที่เดียว
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังประสบปัญหาในการทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมแม่แบบตารางเวลาทีมของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดตารางงานของทีมให้สอดคล้องกับความพร้อมใช้งานในปฏิทินจริง
🎥 นี่คือวิดีโอที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการวางแผนความจุด้วย ClickUp:
ลดงานธุรการด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp
สำหรับทีมที่กำลังจัดการปฏิทินหรือจำนวนพนักงานในเครื่องมือภายนอกอยู่แล้ว คุณสามารถพึ่งพาการผสานการทำงานของ ClickUp ได้ คุณสามารถซิงค์งานกับ Google Calendar เชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์ HR เช่น Hubstaff, Time Doctor หรือ Zoho People ผ่าน Zoho Flow และผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ กว่า 1,000 รายการเพื่อลดการอัปเดตด้วยตนเองข้ามแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นศักยภาพของทีมด้วยมุมมองปริมาณงานและไทม์ไลน์เพื่อปรับสมดุลปริมาณงานและบรรลุกำหนดเวลา
- กำหนดบทบาทและติดตามความพร้อมใช้งานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น แผนก ทักษะ และสถานที่
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ด้วยการติดตามเวลาในตัวและการประมาณเวลาเพื่อการรายงานที่แม่นยำ
- ใช้แม่แบบการจัดตารางเวลาทีม เช่น แม่แบบการจัดการทรัพยากรบุคคล และแม่แบบตารางเวลาทีมเพื่อทำให้แผนโครงการเป็นระเบียบ
- ซิงค์งานกับ Google Calendar เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ HR เช่น Hubstaff, Time Doctor หรือ Zoho People ผ่าน Zoho Flow และผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์กับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
Clickup นำเสนอเครื่องมือหลากหลายตั้งแต่การจัดการงานและการติดตามเวลาไปจนถึงการตั้งเป้าหมาย ทำให้เป็นทรัพยากรที่ปรับใช้ได้กับกระบวนการทำงานและขนาดทีมที่แตกต่างกัน ใบบันทึกเวลาและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็วและรับภาพรวมความก้าวหน้าประจำวันของสมาชิกแต่ละคนในทีม
Clickup นำเสนอเครื่องมือหลากหลายตั้งแต่การจัดการงานและการติดตามเวลาไปจนถึงการตั้งเป้าหมาย ทำให้เป็นทรัพยากรที่ปรับใช้ได้กับกระบวนการทำงานและขนาดทีมที่แตกต่างกัน ใบบันทึกเวลาและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูความคืบหน้าของงานได้อย่างรวดเร็วและรับภาพรวมความคืบหน้าประจำวันของสมาชิกแต่ละคนในทีม
💡 โบนัส: ยกระดับการวางแผนทรัพยากรของคุณไปอีกขั้นด้วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะในแอปเดสก์ท็อป:
- ค้นหาได้ทันทีทั่ว ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ—รวมถึงเว็บ—เพื่อค้นหาเทมเพลตการวางแผนทรัพยากร, ตารางเวลา, และเอกสารการจัดสรร
- ใช้ Talk to Text เพื่อถามคำถาม อัปเดตการมอบหมายทรัพยากร หรือจัดการกระบวนการวางแผนของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ จากทุกที่
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว และใช้ประโยชน์จากโมเดลภายนอกระดับพรีเมียมอย่าง ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กร ซึ่งนำบริบทและปัญญาไปสู่การจัดการทรัพยากรของคุณ
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อนใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
2. แบบลอยตัว (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในการใช้ทรัพยากร, ความสามารถ, และกำไร)
จุดแข็งที่แท้จริงของ Float ซึ่งทำให้แตกต่างจากเครื่องมือวางแผนโครงการอื่น ๆ คือความสามารถในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณรักษาผลกำไรในขณะที่บริหารจัดการขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างขึ้นสำหรับทีมบริการมืออาชีพ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการมีความชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากร ผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย และการใช้งานของทีม โดยไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีตการเงินและเครื่องมือจัดตารางงาน
คุณสมบัติเด่นของ Float
- ดูตารางการใช้ทรัพยากรแบบเรียลไทม์พร้อมการจัดสรรแบบลากและวาง
- จับคู่บุคลากรให้ทำงานตามทักษะ, บทบาท, และเวลาว่าง
- คาดการณ์ผลกระทบของโครงการต่ออัตรากำไรโดยติดตามงบประมาณและอัตรา
- เปรียบเทียบชั่วโมงที่วางแผนไว้กับชั่วโมงที่ทำได้จริงด้วยระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้
- ติดตามเวลาทำงาน วันหยุด และขีดจำกัดความจุเพื่อหลีกเลี่ยงการจองเกิน
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- การผสานรวมกับระบบเดิมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือบริหารโครงการที่ครอบคลุมมากกว่า
- การปรับแต่งอินเทอร์เฟซและการรายงานมีข้อจำกัดมากขึ้น
- อาจต้องใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการปรับตัวให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมด
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- เริ่มต้น: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $14 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของสินค้า
- G2: 4. 3/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Float
Float มอบแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมให้กับเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดตารางและวางแผนงานของทีมตามความพร้อมของทรัพยากรของเราได้ ระบบนี้ช่วยให้เราสามารถมอบหมายงานให้แก่กันและกัน และกำหนดระยะเวลาของงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบเวลาได้
Float มอบแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมให้กับเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดตารางและวางแผนงานของทีมตามความพร้อมของทรัพยากรของเราได้ ระบบนี้ช่วยให้เราสามารถมอบหมายงานให้แก่กันและกัน และจัดตารางเวลาของงานเพื่อให้สามารถตรวจสอบเวลาได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับฟลอท (รีวิวและราคา)
📮 ClickUp Insight: พนักงานสายงานความรู้ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาอีเมลและแชทเพื่อเชื่อมต่อกัน—แต่เกือบ60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเปล่าไปกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและการค้นหาข้อมูลรายละเอียด
ClickUp นำงาน ข้อความ และการอัปเดตทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการสลับไปมา และใช้เวลาทำสิ่งที่สำคัญมากขึ้น ด้วยClickUp Chat การสื่อสารในทีมเป็นเรื่องง่าย ด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกันที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
3. Resource Guru (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ใช้งานง่าย พร้อมการจัดการเวลาหยุดและการซ้อนทับ)
เมื่อกำหนดเวลาของโครงการเริ่มกระชั้นชิด แม้แต่สมาชิกทีมเพียงคนเดียวที่มีงานซ้อนก็สามารถทำให้ทุกอย่างสะดุดได้ ทีมส่วนใหญ่ไม่มีมุมมองที่ชัดเจนและรวมศูนย์ว่าใครว่างเมื่อไหร่ ส่งผลให้การปรับตารางงานในนาทีสุดท้ายและการพลาดกำหนดส่งงานกลายเป็นเรื่องปกติ
นั่นคือจุดที่ Resource Guru เข้ามาช่วย มันทำให้การจัดตารางง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง การติดตามความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์ และการจัดการการลาและการชนกันในตัว
คุณสมบัติเด่นของ Resource Guru
- จัดตารางเวลาบุคคล ห้อง และอุปกรณ์ในปฏิทินที่ใช้ร่วมกันและลากและวางได้
- ใช้การจัดการการชนเพื่อตรวจจับและป้องกันการจัดสรรเกินโดยอัตโนมัติ
- ติดตามการลาพักร้อน การลาป่วย และวันหยุดด้วยระบบวางแผนการลาที่ผสานรวม
- ส่งอีเมลตารางงานประจำวันเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องและรับผิดชอบ
- วิเคราะห์การใช้งาน ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และแนวโน้มการลางาน
ข้อจำกัดของกูรูด้านทรัพยากร
- การจัดการงานและการทำงานร่วมกันที่มีจำกัด
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ไม่มีตัวเลือกการสื่อสารหรือการแชร์ไฟล์ในตัว
ราคาของ Resource Guru
- แผน Grasshopper: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน Blackbelt: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนแม่บท: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Resource Guru
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 7/5 (530+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Resource Guru
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
Resource Guru ช่วยให้ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันในการจัดสรรทรัพยากรได้ง่ายขึ้น ทำให้การค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการกระจายภาระงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ระบบนี้มอบความยืดหยุ่นในการจองบุคลากร และช่วยให้มองเห็นศักยภาพปัจจุบันของเราได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้เราสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Resource Guru ช่วยให้ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันในการจัดสรรทรัพยากรได้ง่ายขึ้น ทำให้การค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการกระจายภาระงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ระบบนี้มอบความยืดหยุ่นในการจองบุคลากร และช่วยให้เราเห็นภาพรวมของศักยภาพปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้เราสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:เรือโจรสลัดมีระบบทรัพยากรแบบประชาธิปไตย ของที่ปล้นได้และงานต่างๆ จะถูกแบ่งตามกฎที่เคร่งครัด ซึ่งแม้แต่พ่อครัวและหมอประจำเรือก็มีส่วนแบ่งที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
4. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการนัดหมายลูกค้าและลดการติดต่อซ้ำ)
การจองการประชุมสามารถกลายเป็นเกมอีเมลได้อย่างรวดเร็ว. ไม่ต้องพูดถึงความท้าทายของการทำงานข้ามทีม, เขตเวลา, หรือกับลูกค้าที่ยุ่ง. ปัญหาคือ ยิ่งใช้เวลานานในการจัดตารางการประชุม โอกาสที่การประชุมจะล้มเหลวก็ยิ่งสูงขึ้น.
Calendly แก้ไขปัญหานี้โดยให้คุณแชร์ลิงก์การนัดหมายส่วนตัวที่แสดงเวลาว่างของคุณแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะจัดการการโทรเพื่อทำความรู้จัก สัมภาษณ์ หรือการตรวจสอบภายใน Calendly จะทำการยืนยัน แจ้งเตือน และการซิงค์ปฏิทินโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- แชร์ลิงก์กำหนดเวลาส่วนตัวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ตามเวลาว่างของคุณ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือน การติดตามผล และการยืนยัน เพื่อลดการไม่มาตามนัด
- เสนอรูปแบบการประชุมแบบหมุนเวียน แบบกลุ่ม หรือแบบตัวต่อตัว พร้อมระบบกำหนดเส้นทางขั้นสูง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Zoom, Salesforce, HubSpot และ Marketo
- เก็บเงินผ่าน Stripe หรือ PayPal ก่อนยืนยันนัดหมาย
- ฝังหน้าการจองบนเว็บไซต์หรือลายเซ็นอีเมลเพื่อการเข้าถึงทันที
ข้อจำกัดของ Calendly
- การเชื่อมต่อระบบเส้นทางขั้นสูงและการผสานระบบ CRM มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบหน้าจองและแบรนด์บนแพ็กเกจระดับล่าง
- ไม่เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานที่ต้องการการจัดตารางทรัพยากรหรือโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Calendly
- ฟรี: ฟรีเสมอ
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $15,000/ปี
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (2,390+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Calendly
รีวิว Capterraนี้ประกอบด้วย:
Calendly เป็นตัวเลือกแรกของฉันเมื่อฉันต้องการตัวจัดตารางเวลาเป็นครั้งแรก; มันเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อฉันคิดจะแนะนำแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลา ข้อเท็จจริงที่ว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ทำให้มันเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ
Calendly เป็นตัวเลือกแรกของฉันเมื่อฉันต้องการตัวจัดตารางเวลาครั้งแรก; มันเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อฉันคิดจะแนะนำแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลา ข้อเท็จจริงที่ว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ทำให้มันเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ปัญหาการจัดตารางเวลาที่พบบ่อยและวิธีแก้ไข
🎥 ดู: วิธีใช้ ClickUp สำหรับการจัดการกำลังคนสำหรับเอเจนซี่
5. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานลูกค้าพร้อมระบบติดตามการเรียกเก็บเงินและการใช้งานในตัว)
การบริหารโครงการของลูกค้าบ่อยครั้งหมายถึงการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง: หนึ่งสำหรับงาน, อีกหนึ่งสำหรับการติดตามเวลา, และอีกอย่างหนึ่งสำหรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า. การแยกส่วนเช่นนี้ทำให้ประสิทธิภาพลดลงและเปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อผลกำไรอยู่ในความเสี่ยง.
การทำงานเป็นทีมรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับหน่วยงาน ที่ปรึกษา และทีมบริการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีนี้ผสมผสานการจัดการโครงการการวางแผนทรัพยากร และการมองเห็นทางการเงินเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, กำไร, และการใช้ทรัพยากรในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้เครื่องมือวางแผนปริมาณงานเพื่อคาดการณ์ความสามารถและจัดสรรงานอย่างเป็นธรรม
- จัดการการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมด ไฟล์ และการอนุมัติในพื้นที่ศูนย์กลาง
- อัตโนมัติการสร้างงาน, การอัปเดต, และการแจ้งเตือนด้วย TeamworkAI
- สร้างแดชบอร์ดและรายงานที่กำหนดเองสำหรับการจัดทำงบประมาณ, ประสิทธิภาพ, และการติดตามเวลา
- เลือกจากเทมเพลตโครงการกว่า 50 แบบเพื่อเริ่มต้นได้ทันที
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกหนาแน่นหรือท่วมท้น เนื่องจากมีฟีเจอร์เปิดใช้งานมากเกินไป
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานบางอย่างไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี
- ส่งมอบ: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงการทำงานเป็นทีม
บทวิจารณ์ G2นี้อ้างถึง:
การทำงานเป็นทีมช่วยให้เราแบ่งเบาภาระงานระหว่างเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมการมองเห็นความคืบหน้าทั้งหมดอย่างชัดเจน งานต่างๆ ได้รับการมอบหมาย ติดตาม และจัดเก็บอย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าทั้งทีมของเราจะรับรู้ภาพรวมอย่างต่อเนื่อง
การทำงานเป็นทีมช่วยให้เราแบ่งเบาภาระงานระหว่างเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมการมองเห็นความคืบหน้าทั้งหมดอย่างชัดเจน งานได้รับการมอบหมาย ติดตาม และจัดเก็บอย่างเป็นระบบอย่างเรียบง่าย ทำให้ทั้งทีมของเราตระหนักถึงภาพรวมอย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีม
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ก่อนที่จะมีนาฬิกาแบบกลไกเทียนถูกทำเครื่องหมายเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นตัวแทนของหน่วยเวลา เมื่อเทียนค่อยๆ ดับลง ไขเทียนที่ละลายจะบ่งบอกถึงการผ่านของเวลา เป็นสัญญาณให้รู้ว่าถึงเวลาสวดมนต์ พักผ่อน หรือเริ่มทำงานอีกครั้ง
6. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายทีมโครงการข้ามสายงาน)
ทีมหนึ่งใช้สเปรดชีต อีกทีมหนึ่งเชื่อมั่นในอีเมล และทีมที่สามก็หลงอยู่ในโน้ตติดผนัง เมื่อองค์กรของคุณเริ่มขยายตัว ความยุ่งเหยิงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
แต่คุณไม่ต้องกังวลกับ Wrikeซอฟต์แวร์จัดตารางทรัพยากรนี้จะนำทุกคนเข้าสู่พื้นที่ทำงานร่วมกันที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมด้วยขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ การติดตามเวลาในตัว และการจัดตารางทรัพยากรที่ทรงพลัง สำหรับทีมที่กระจายอยู่ ระบบโฟลเดอร์ของ Wrike ช่วยจัดระเบียบงานตามแผนก ลูกค้า หรือโปรแกรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้พร้อมการพึ่งพาของงานและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
- ใช้แบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิกเพื่อรับงานและส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสม
- มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานและความพร้อมใช้งานในแต่ละแผนกด้วยเครื่องมือจัดตารางทรัพยากร
- ติดตามสถานะโครงการ งบประมาณ และประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, แผนกานท์, ปฏิทิน และตาราง
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 400 รายการ รวมถึง Salesforce, Google Drive และ Adobe Creative Cloud
ข้อจำกัดของ Wrike
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลานาน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความรกหรือใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- คุณสมบัติขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงกว่า
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ยอดเขา: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Wrike
บทวิจารณ์นี้จากCapterraได้เน้นย้ำว่า:
ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลโครงการหลายโครงการที่มีผู้ชม ตารางเวลา และความต้องการที่แตกต่างกัน – การมีความสามารถในการอยู่ในซอฟต์แวร์เดียวกันและปรับการใช้งานให้เหมาะกับระดับทักษะของกลุ่มที่ฉันกำลังทำงานด้วยนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ฉันสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลโครงการหลายโครงการที่มีผู้ชม ตารางเวลา และความต้องการที่แตกต่างกัน – การมีความสามารถในการอยู่ในซอฟต์แวร์เดียวกันและปรับการใช้งานให้เหมาะกับระดับทักษะของกลุ่มที่ฉันทำงานด้วยนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ฉันสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
📖 อ่านเพิ่มเติม:เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Wrike
👀 เกร็ดความรู้: ในการบริหารโครงการ "ขอบเขต", "เวลา" และ "งบประมาณ" จะถูกจัดเป็นสามเหลี่ยม แต่ตามคำกล่าวที่ว่า: "ดี, เร็ว, ถูก—เลือกสองอย่าง" สิ่งนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมการบริหารโครงการ
7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานด้วยภาพที่เรียบง่าย)
บางครั้ง สิ่งที่ทำให้คุณช้าลงไม่ใช่ปริมาณงาน แต่เป็นวิธีการที่งานกระจัดกระจายกันไป ทีมหนึ่งใช้โน้ตติดผนัง อีกทีมจมอยู่กับอีเมลยาวเหยียด และคุณต้องคอยรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้
Trello ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ด้วยกระดานที่สะอาดตาและการลากและวางการ์ด คุณสามารถจัดระเบียบงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณและทีมของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโครงการหรือเพียงแค่ติดตามงานในสัปดาห์นี้ Trello จะช่วยสร้างความสงบและความชัดเจนให้กับความยุ่งเหยิงในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้กระดานคัมบังแบบลากและวางเพื่อจัดการสถานะงานและความรับผิดชอบ
- เพิ่มรายการตรวจสอบ, วันที่ครบกำหนด, ไฟล์แนบ, และความคิดเห็นไปยังบัตรแต่ละใบ
- สร้างบอร์ดทีมที่ใช้ร่วมกันเพื่อความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
- ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติด้วย Butler (เครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello)
- ผสานการทำงานกับ Slack, Google Drive, Jira และอื่นๆ ผ่าน Power-Ups
- ปรับแต่งมุมมองด้วยตัวเลือกปฏิทิน, ไทม์ไลน์ และตารางในแผนชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีเครื่องมือติดตามเวลาในตัวหรือเครื่องมือจัดการทรัพยากรขั้นสูง
- อาจรู้สึกเบาเกินไปสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือโครงการที่มีหลายทีม
- คุณสมบัติหลัก เช่น แดชบอร์ดและไทม์ไลน์ ถูกจำกัดเฉพาะระดับสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17. 50+/เดือน ต่อผู้ใช้ (ประมาณการสำหรับ 50 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Trello
บทวิจารณ์จาก Capterraนี้เปิดเผยว่า:
Trello ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและยืดหยุ่นสำหรับโครงการประเภทต่างๆ ของเรา ช่วยให้การจัดระเบียบงานและโครงการเป็นเรื่องง่ายผ่านบอร์ด รายการ และบัตร นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้อย่างสะดวก
Trello ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและยืดหยุ่นสำหรับโครงการประเภทต่างๆ ของเรา ช่วยให้การจัดระเบียบงานและโครงการเป็นเรื่องง่ายผ่านบอร์ด รายการ และบัตร นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้อย่างสะดวก
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello
8. รอง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะและการบริหารจัดการแรงงาน)
ด้วยภาวะหมดไฟในการทำงานที่พุ่งสูงถึง 66% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาล ตารางงานที่วุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงกะงานในนาทีสุดท้ายยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงไปอีก โดยเฉพาะกับทีมแนวหน้า ชั่วโมงการทำงานที่ไม่ชัดเจนและการปรับเปลี่ยนตารางงานอยู่บ่อยครั้ง นำไปสู่ความหงุดหงิด ขาดงาน และอัตราการลาออกที่สูงขึ้น
Deputy ช่วยนำโครงสร้างกลับมาสู่การทำงานแบบกะ ช่วยทีมปฏิบัติการจัดการตารางเวลา ติดตามเวลา และทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะบริหารร้านอาหาร ศูนย์บริการลูกค้า หรือคลินิกสุขภาพ Deputy ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและมีพลังอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของรอง
- สร้างตารางการทำงานของพนักงานตามความพร้อม ความต้องการ และค่าใช้จ่าย
- เปิดใช้งานการสลับกะและขอลาแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
- ใช้การแจ้งเตือนอัจฉริยะเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานล่วงเวลา ความขัดแย้ง และการละเมิดข้อกำหนด
- ติดตามเวลาและเข้าออกด้วยระบบระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และการจดจำใบหน้า
- ผสานการทำงานกับระบบเงินเดือนและระบบ POS เช่น ADP, Gusto และ Square
ข้อจำกัดของรอง
- ไม่ได้สร้างมาเพื่อการจัดการโครงการหรือการวางแผนระยะยาว
- การรายงานมีความมั่นคง แต่ไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับคู่แข่งบางราย
- ราคาอาจปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
ราคาสำรอง
- การกำหนดเวลา: $4.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- เวลาและการเข้างาน: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของรอง
- G2: 4. 6/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Deputy
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
ฉันได้ใช้แอป Deputy สำหรับการทำงาน และมันทำให้การติดตามกะของฉันง่ายขึ้นมาก ฉันชอบความง่ายในการเช็คเข้าและออก และการที่สามารถเห็นเวลาที่ฉันทำงานได้อย่างชัดเจนช่วยให้ฉันจัดการได้ดีขึ้น แอปยังเก็บตารางเวลาทั้งหมดของฉันไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดกะงาน
ฉันได้ใช้แอป Deputy สำหรับการทำงาน และมันทำให้การติดตามกะของฉันง่ายขึ้นมาก ฉันชอบความง่ายในการเช็คอินและเช็คเอาท์ และการที่สามารถเห็นเวลาที่ฉันทำงานได้อย่างชัดเจนช่วยให้ฉันจัดการได้ดีขึ้น แอปนี้ยังเก็บตารางเวลาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดกะงานอีกต่อไป
9. Clockify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาอย่างง่ายข้ามโครงการและทีม)
หากคุณเคยถึงสิ้นสัปดาห์แล้วคิดว่า "เวลาทั้งหมดหายไปไหนหมด?" คุณไม่ได้อยู่คนเดียว โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับลูกค้าหรืองานหลายอย่าง ผู้จัดการโครงการและทีมหลายคนประสบปัญหาในการเข้าใจว่าพวกเขาใช้เวลาไปกับอะไร
นั่นคือจุดที่ Clockify เข้ามาช่วยได้ เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่สะอาดและใช้งานง่าย ที่ช่วยให้คุณมองเห็นการทำงานของทีมได้อย่างชัดเจน ด้วยรายงานภาพที่ชัดเจนและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย คุณสามารถปรับสมดุลปริมาณงานและใช้ทรัพยากรบุคคลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- บันทึกเวลาการทำงานด้วยตนเองหรือด้วยตัวจับเวลาอัตโนมัติในโครงการและผู้ใช้ไม่จำกัด
- จัดหมวดหมู่รายการเวลาตามลูกค้า งาน หรือแท็กเพื่อการรายงานที่ละเอียด
- ใช้แดชบอร์ดที่มีอยู่เพื่อวิเคราะห์การใช้เวลา, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และกิจกรรมของทีม
- สร้างรายงานเวลาที่มีแบรนด์และสามารถแชร์ได้สำหรับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือกว่า 80 รายการ เช่น Asana, Trello, Google Calendar และ Slack เพื่อการติดตามงานที่เข้าใจบริบท
ข้อจำกัดของ Clockify
- ขาดการจัดตารางทรัพยากรในตัวหรือการจัดการทรัพยากรขั้นสูง
- การปรับแต่งรายงานมีจำกัดในแผนฟรี
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับทีมที่จัดการลำดับชั้นโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Clockify
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Cake. com Bundle: $15.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Clockify
รีวิวจาก Capterraนี้ได้แบ่งปันว่า:
Clockify ทำให้การติดตามการใช้เวลาของฉันเป็นเรื่องง่ายมาก และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ช่วยให้ฉันบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Clockify ทำให้การติดตามการใช้เวลาของฉันเป็นเรื่องง่ายมาก และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ช่วยให้ฉันบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:ปฏิทินทรัพยากรคืออะไรในการจัดการโครงการ?
10. Keka (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรและเวลาที่เน้นด้านทรัพยากรบุคคล)
การติดตามว่าใครกำลังมาแรง ใครกำลังตกกระแส ใครจองงานซ้อน และใครยังไม่ได้ส่งใบบันทึกเวลาทำงาน เป็นปริศนาประจำวันสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการ แต่คุณไม่สามารถคาดหวังให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ เมื่อข้อมูลการเข้างานอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง และข้อมูลเงินเดือนอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง
Keka แก้ปัญหานี้ด้วยการนำกระบวนการบริหารจัดการบุคลากรทั้งหมดของคุณมาไว้ในระบบศูนย์กลางเดียว มีคุณสมบัติเด่น เช่น การติดตามการเข้างานอัตโนมัติ การจัดตารางกะ และการวิเคราะห์กำลังคน เมื่อสิ้นสุดวัน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดภาระงานด้านการบริหารและช่วยให้ทีมมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือ บุคลากร
คุณสมบัติเด่นของ Keka
- ระบบอัตโนมัติการติดตามเวลาและการเข้าออกงานด้วยระบบไบโอเมตริก, GPS, และการเช็คอินผ่านมือถือ
- ซิงค์ข้อมูลการลา, การเปลี่ยนกะ, และการเข้างานโดยตรงเข้าสู่การประมวลผลเงินเดือน
- ใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาโครงการเพื่อติดตามความพยายามและจัดการการใช้ทรัพยากร
- ตั้งค่าและจัดการ OKRs, การประเมินผลการทำงาน, และการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360° จากแดชบอร์ดเดียว
- สนับสนุนการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการมีส่วนร่วมของพนักงานภายใต้ระบบเดียว
ข้อจำกัดของ Keka
- ความยืดหยุ่นที่จำกัดในการปรับแต่งนโยบายการจ่ายเงินเดือนหรือกะงานสำหรับความต้องการที่ซับซ้อนขององค์กร
- แอปพลิเคชันมือถืออาจรู้สึกหน่วงหรือทำงานได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับประสบการณ์บนเดสก์ท็อป
- แดชบอร์ดรายงานมีการปรับแต่งที่จำกัด เว้นแต่จะส่งออกไปยัง Excel
ราคาของ Keka
- พื้นฐาน: ราคาตามตกลง
- ความแข็งแกร่ง: การกำหนดราคาตามความต้องการ
- การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
คะแนนและรีวิวของ Keka
- G2: 4. 5/5 (1,520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Keka
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
Keka นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้งานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น เช่น การติดตามการเข้างาน การประมวลผลเงินเดือน และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
Keka นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้งานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น เช่น การติดตามการเข้างาน การประมวลผลเงินเดือน และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: วอลต์ดิสนีย์มีระบบ "คนเคลื่อนย้าย"สำหรับทีมงานของเขา ในช่วงแรกๆ ของดิสนีย์แลนด์ เขาออกแบบผังให้ทีมงานสามารถถูกย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รบกวนแขกผู้มาเยือน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. Clockify: เครื่องมือใดดีกว่าสำหรับการติดตามเวลา?
11. Hub Planner (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางทรัพยากรขั้นสูงและการมองเห็น)
ตามรายงานของ McKinsey ผู้จัดการใช้เวลาเกินหนึ่งวันเต็มทุกสัปดาห์ไปกับ งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และได้รับเวลาที่น้อยลงในการมุ่งเน้นกับกิจกรรมหลัก เช่น การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
Hub Planner ช่วยปรับสมดุลนั้น ด้วยเครื่องมือการกำหนดเวลาในตัว การติดตามเวลาและการจัดการความจุทำให้คุณมีความชัดเจนในการมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับบุคคลที่เหมาะสม
ระบบนี้รองรับการจัดการเวชระเบียน, การติดตามการลาพักร้อนและการลา, การจัดทำงบประมาณโครงการ, การทำนาย, และระบบอนุมัติที่สามารถปรับแต่งได้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถบาลานซ์ปริมาณงาน, ป้องกันการจองเกิน, และในที่สุดทำให้ทุกโครงการมีบุคลากรเพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner
- สนับสนุนการจัดตารางทรัพยากรขั้นสูงด้วยแผนที่ความร้อน การติดตามความพร้อมใช้งาน และตัวกรองกลุ่มอัจฉริยะ
- ติดตามเวลาจริงเทียบกับเวลาที่วางแผนไว้ด้วยแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานที่ผสานรวม
- เปิดใช้งานการคาดการณ์โครงการที่แม่นยำโดยใช้รายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรด้วยการจับคู่ทักษะและตัวกรองตามบทบาท
- บริหารงบประมาณโครงการ, ค่าใช้จ่ายภายใน, และความสามารถในการทำกำไรได้จากแดชบอร์ดเดียว
ข้อจำกัดของ Hub Planner
- ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดตารางเวลาเชิงลึกอาจพบกับความยากลำบากในการเรียนรู้
- มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวสูงหรือผู้ที่ต้องการมุมมองงานแบบ Kanban
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการในการวางแผนน้อย
ราคาของ Hub Planner
- ปลั๊กแอนด์เพลย์: $7/เดือนต่อผู้ใช้ (ราคาต่อปี)
- พรีเมียม: $18/เดือนต่อผู้ใช้ (ราคาแบบรายปี)
- ผู้นำธุรกิจ: $54/เดือนต่อผู้ใช้ (ราคาต่อปี)
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Hub Planner
รีวิว Capterraนี้ประกอบด้วย:
ง่ายต่อการวางแผนโครงการและติดตามตลอดวงจรชีวิต โครงสร้างการรายงานช่วยในการวางแผนทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ การรายงานยังช่วยในการรายงานตัวเลขรายสัปดาห์และรายเดือนไปยังแผนกการเงิน
ง่ายต่อการวางแผนโครงการและติดตามตลอดวงจรชีวิต โครงสร้างการรายงานช่วยในการวางแผนทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ การรายงานยังช่วยในการรายงานตัวเลขรายสัปดาห์และรายเดือนไปยังแผนกการเงิน
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือทางเลือกเพิ่มเติมสามรายการสำหรับ Teambook ที่สอดคล้องกับเครื่องมือที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว โดยมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการวางแผนทรัพยากร:
- Parallax: นำเสนอการคาดการณ์แบบเรียลไทม์การวางแผนกำลังการผลิต และการปรับความสอดคล้องระหว่างยอดขายกับการจัดส่ง
- Silverbucket: ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยโครงการ พร้อมแผนภูมิความพร้อมใช้งานแบบภาพและการติดตามทักษะ
- รัน: ประกอบด้วยการคาดการณ์ทางการเงิน, การวางแผนปริมาณงาน, และการผสานรวมกับ Harvest และ Clockify
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือจัดการปริมาณงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp และ Clock Out—ง่ายขนาดนั้นเลย
คุณได้เห็นตัวเลือกแล้ว บางเครื่องมือเหมาะสำหรับการจัดตารางเวลา และบางเครื่องมือเหมาะสำหรับการติดตามเวลา บางเครื่องมือพยายามทำทั้งสองอย่าง แต่ก็ยังทำให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างแท็บ เครื่องมือ และแอปพลิเคชัน นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการกระจายงานและมันทำให้องค์กรสูญเสียเงินหลายล้านในแง่ของประสิทธิภาพการทำงานที่สูญเสียไป
ClickUp รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
มันมอบพื้นที่ที่ชัดเจนเพียงแห่งเดียวให้คุณวางแผน มอบหมายงาน และปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมที่ทำงานรวดเร็วหรือติดตามโครงการระยะยาวก็ตาม และมันยังยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณจริง ๆ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
หากคุณรู้สึกว่าเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันกำลังเป็นอุปสรรคต่อคุณ อาจถึงเวลาที่คุณควรลองใช้สิ่งที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง
พร้อมที่จะเพลิดเพลินกับการวางแผนทรัพยากรที่ง่ายขึ้นมากหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรี!