10 อันดับทางเลือก AI ของ Martin ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่ชาญฉลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล

เครื่องมืออย่าง Martin AI ช่วยคุณประหยัดเวลาจากการเปลี่ยนแปลงตารางงานในนาทีสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าคำแนะนำในการจัดตารางของมันค่อนข้างเข้มงวดเกินไป ทำให้พวกเขาต้องปรับแต่งกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความสำคัญในชีวิตจริง
บางคนรู้สึกว่าความสามารถในการผสานรวมมีข้อจำกัด ทำให้ยากที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องมือทั้งหมดที่พวกเขาใช้ทุกวัน ส่งผลให้พวกเขาต้องค้นหาข้อมูลและเชื่อมโยงงานจากเครื่องมืออื่นๆ หลายตัว ซึ่งทำให้เสียเวลาอันมีค่าไปกับงานที่กระจัดกระจาย
เอาล่ะ ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาทางเลือกอื่นและพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับคุณในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ว่าคุณจะมองหาความปลอดภัยของข้อมูลที่แน่นหนาขึ้น ขั้นตอนการยืนยันอัจฉริยะเพื่อป้องกันความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย หรือการจัดการงานที่ชาญฉลาด คุณจะพบเครื่องมือที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Martin AI ที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ 🚀
ทำไมถึงควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Martin AI?
แม้ว่า Martin AI จะได้รับคำชมเชยในด้านความเรียบง่าย แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ขั้นสูงได้ นี่คือเหตุผลที่คุณอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นของ Martin AI:
- จำกัดการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน: ทำงานได้ดีที่สุดกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายและงานที่ไม่ซับซ้อน มักจะไม่สามารถรองรับกระบวนการทำงานที่มีหลายขั้นตอนหรือมีตรรกะซับซ้อนได้
- รู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงเริ่มต้น: ผู้ใช้บรรยายประสบการณ์ว่าใกล้เคียงกับเวอร์ชันอัลฟาหรือเบต้าต้น ๆ มากกว่าเครื่องมือที่พร้อมใช้งานจริง
- ประสบปัญหาบั๊ก: ฟีเจอร์หลักอาจทำงานผิดปกติ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและรบกวนการใช้งานตามปกติ
- ปัญหาความน่าเชื่อถือ: ฟีเจอร์ที่มีศักยภาพสูง เช่น การโทรด้วย AI มักทำงานไม่ตรงตามที่คาดหวัง ทำให้ไม่น่าเชื่อถือสำหรับการใช้งานในเชิงธุรกิจ
- พึ่งพาความคิดเห็นของผู้ใช้เป็นอย่างมาก: การพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับการรายงานปัญหาจากผู้ใช้กลุ่มแรกและการกำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์ในเวลาจริง
ทางเลือกของ Martin AI ในภาพรวม
ก่อนที่จะดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียด ขอให้เราเปรียบเทียบทางเลือกที่ดีที่สุดของ Martin AI กันก่อน
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการงานด้วยระบบอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AIขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ทีมขนาดเล็กและขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่
|การเขียนโดย AI, การสรุปงาน, การทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง,เครื่องมือการทำงานร่วมกับ AIเช่น เอกสารและการแชท, การจัดตารางโครงการ, การติดตามผลส่วนบุคคล, และการแสดงภาพโครงการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แจสเปอร์
|การตลาดและการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ขนาดทีม: ทีมการตลาด, เอเจนซี่คอนเทนต์, และนักกลยุทธ์แบรนด์
|การสร้างเนื้อหา, เทมเพลต AI สำหรับกรณีการใช้งานทางการตลาด, การปรับแต่งโทนเสียง, หน่วยความจำเสียงแบรนด์, และการรองรับหลายภาษา
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69/เดือนต่อผู้ใช้
|ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต สตูดิโอ
|การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะภายในระบบนิเวศของ Microsoftขนาดทีม: ผู้ใช้ระดับองค์กร, ผู้ใช้งาน Microsoft 365, และทีมไอที
|การสร้างข้อความธรรมชาติ, การผสานรวมกับ Power Platform, การควบคุมการตอบสนองแบบเรียลไทม์, การ์ดแบบปรับตัวได้, การทำงานอัตโนมัติ
|ตัวเลือกจ่ายตามการใช้งาน หรือเรียกเก็บเงิน $200 ต่อปี
|โนชั่น เอไอ
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดทำเอกสารภายใน Notionขนาดทีม: ผู้ใช้ที่เน้นความรู้, ผู้ร่วมงานในทีม, และผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
|การสรุปเนื้อหาตามบริบท, การทำความสะอาดบันทึก, ถาม-ตอบภายในหน้า, ข้อเสนอแนะงาน, ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
|การวิจัยและการจัดการความรู้โดยใช้ระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ขนาดทีม: นักวิจัย, นักวิเคราะห์, และทีมวิชาการ
|การถามตอบที่อิงจากเอกสาร การอ้างอิงจากแหล่งที่มา การสังเคราะห์บันทึก การเชื่อมโยงหัวข้อ การสรุปตามคำถาม
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
|Celoxis
|การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการระดับองค์กรขนาดทีม: PMO, หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และทีมองค์กร
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, การติดตามสถานะโครงการ, การจัดการเวลาและทรัพยากร, การแสดงภาพภาระงาน, และการคาดการณ์ทางการเงิน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|STAN AI
|แดชบอร์ดผู้บริหารแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจาก AI ขนาดทีม: ผู้มีอำนาจตัดสินใจ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, และผู้บริหารระดับสูง (C-suite)
|การสตรีมข้อมูลสด, การติดตาม KPI, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, ท่อข้อมูลที่กำหนดเอง, การรวมข้อมูลข้ามเครื่องมือ
|ราคาตามความต้องการ
|Zendesk AI
|ระบบอัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขนาดทีม: ทีมสนับสนุนลูกค้าและองค์กรที่มีบริการหนัก
|การคัดกรองตั๋วด้วย AI, การตรวจจับเจตนา, การตอบกลับอัตโนมัติ, การแนะนำคำตอบ, การคาดการณ์การส่งต่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $69 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|โคโด
|ขนาดทีม: ทีมผลิตภัณฑ์, ฝ่ายปฏิบัติการภายใน, และผู้นำด้านระบบอัตโนมัติ
|อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง, ตัวสร้างแชทบอท, การผสานเครื่องมือ GPT, การทริกเกอร์ตามเงื่อนไข, การอัปโหลดฐานความรู้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|คำถามของฉันถึง AskAI
|การสร้างผู้ช่วยตอบคำถาม AI แบบกำหนดเองจากเอกสารขนาดทีม: ที่ปรึกษา, ครูผู้สอน, และทีมที่ติดต่อกับลูกค้า
|การนำเข้าเอกสาร, การสร้างคำถาม-คำตอบอัจฉริยะ, การฝังแชทบอท, การปรับแต่งแบรนด์, แดชบอร์ดวิเคราะห์
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $149/เดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Martin AI ที่คุณควรใช้
Martin AI ได้สร้างความสนใจอย่างมากเนื่องจากศักยภาพของมัน อย่างไรก็ตาม หากคุณคิดว่ามันพื้นฐานเกินไป ยังมีทางเลือกที่น่าเชื่อถืออีกมากมาย
มาดูกันสักหน่อย
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยระบบอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
ในยุคที่ทีมต่าง ๆ ต้องจัดการกับเครื่องมือ AI หลายประเภทสำหรับการเขียน การจดบันทึก การจัดตารางเวลา และการระดมความคิด ClickUpโดดเด่นด้วยการป้องกันAI sprawl—การกระจายตัวที่เกิดจากการใช้แอป AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันมากเกินไป
แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือแยกต่างหาก เช่น Martin สำหรับการระดมความคิด, Otter.ai สำหรับบันทึกการประชุม และ Google Calendar สำหรับการกำหนดเวลา ClickUp นำทุกอย่างมารวมไว้ในที่เดียว
ClickUp คือ พื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp Brainเปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ มันเข้าใจบริบทของงานของคุณ เป้าหมายที่คุณกำลังมุ่งไป โครงการที่คุณกำลังจัดการ และเอกสารที่คุณพึ่งพา
ผู้จัดการความรู้ AI ของสมอง ดึงข้อมูลจากงาน, เอกสาร, และการแชทเพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็วและถูกต้องพร้อมบริบทครบถ้วน คุณสามารถขอให้มันสร้างสรุป, ประวัติการตัดสินใจ, หรือตัวเลขเฉพาะ และได้รับคำตอบภายในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการ AI ยังสร้างไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ มอบหมายงาน ทำนายความเสี่ยง และสรุปความคืบหน้าของโครงการ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสั่งให้สร้างไทม์ไลน์การตลาด มอบหมายงานตามความพร้อมของทีม และแจ้งเตือนกำหนดเวลาที่มีความเสี่ยง
สำหรับบทบาทที่ต้องใช้เนื้อหาและการสื่อสารมาก AI Writer สามารถสร้างร่างแรกสำหรับบล็อกโพสต์, สรุปงาน, หรือแผนการตลาดได้จากเพียงไม่กี่บันทึกผู้ช่วยส่วนตัว AIนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทของคุณได้ ทำให้ทุกการตอบกลับมีความเหมาะสมเฉพาะตัว
เพื่อขจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ คุณสามารถใช้ClickUp Autopilot Agents ได้ คุณสามารถออกแบบผู้ช่วย AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทีมของคุณและความต้องการของพวกเขาได้ ต่างจากตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตัวแทนที่ปรับแต่งเองให้คุณสามารถกำหนดทริกเกอร์ เงื่อนไข และการกระทำของคุณเองภายใน ClickUp ได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างทริกเกอร์ที่ทุกครั้งที่นักพัฒนาทำเครื่องหมายฟีเจอร์ว่า 'พร้อมสำหรับการทดสอบ' ตัวแทนที่คุณกำหนดเองสามารถมอบหมายงานนั้นให้กับวิศวกร QA และอัปเดตสถานะงานได้
หากทีมของคุณใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจากClickUp ด้วย Brain MAXคือแอปเดสก์ท็อป AI ที่เชื่อมต่อทุกเครื่องมือเข้าด้วยกัน
มันช่วยให้คุณค้นหาได้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเครื่องมือที่ผสานรวมไว้ ใช้โมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม (เช่น GPT, Gemini หรือ Claude) และด้วยTalk to Tex คุณสามารถถาม พูด และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—โดยไม่ต้องใช้มือ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การสร้างภาพด้วย AI: ใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ของ ClickUp Brain เพื่อเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพ
- การจัดการความรู้: ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างบันทึกการประชุม สร้างฐานความรู้ หรือเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นการกระทำ
- การจัดตารางงาน: วางแผนกำหนดเวลา, การเปิดตัว, และกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้อย่างง่ายดายด้วยปฏิทิน ClickUp ที่ยืดหยุ่น
- การจดบันทึกด้วย AI: ให้ClickUp AI Notetakerจับและถอดความบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ พร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ สรุป และแท็กที่เข้าใจบริบท
- การมองเห็นงาน: สลับระหว่างรายการ, กระดาน, แผนภูมิแกนต์ หรือแม้แต่ไทม์ไลน์โดยใช้มุมมอง ClickUp
- ศูนย์ควบคุมเดียวสำหรับการวางแผนและการทำงานของคุณด้วยพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของตน:
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะผู้ก่อตั้ง WRKSTN ฉันช่วยเอเจนซี่และทีมสร้างสรรค์ต่างๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และ ClickUp เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนั้น ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทงานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ รวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยใช้มาอย่างไม่ต้องสงสัย ในฐานะผู้ก่อตั้ง WRKSTN ฉันช่วยเอเจนซี่และทีมสร้างสรรค์ต่างๆ ในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และ ClickUp เป็นศูนย์กลางของกระบวนการนั้น ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่ประเภทของงานไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติ รวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และตอนนี้ ClickUp Brain หมายความว่าฉันสามารถสร้างระบบที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสำหรับเวิร์กโฟลว์ใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ฉันยังชอบที่แพลตฟอร์มนี้พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว
ความล่าช้านั้นมีต้นทุน เมื่อถึงเวลาที่งานถูกทำเครื่องหมาย มักจะเป็นการขัดขวางความก้าวหน้าในส่วนถัดไปแล้ว ความจริงคือ? จุดคอขวดไม่ได้เริ่มต้นใหญ่โต—มันเริ่มต้นจากการที่มองไม่เห็น
2. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
ในขณะที่ Martin AI อาจจัดการฟังก์ชันที่คล้ายผู้ช่วยในวงกว้าง Jasper AI มุ่งเน้นไปที่การช่วยคุณตอบสนองความต้องการด้านการเขียนและการสื่อสาร เครื่องมือหลักของมัน เช่น Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor และเทมเพลตผู้เขียนเนื้อหา AIช่วยให้คุณสามารถลดภาระงานที่ Martin AI ไม่เชี่ยวชาญได้
Jasper Chat สามารถระดมความคิด ปรับปรุง หรือขยายแนวคิด และ Brand Voice ช่วยให้มั่นใจในความสม่ำเสมอของน้ำเสียงและสไตล์ นอกจากนี้ Workflows ยังช่วยให้สามารถย้ายร่างงานผ่านขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องสร้างคำสั่งใหม่ทุกครั้ง และ Document Editor ช่วยให้สามารถเขียน ร่วมแก้ไข หรือปรับปรุงข้อความได้หลายรูปแบบ
แม้ว่าจะไม่สามารถทำให้การประชุม การติดตามผล หรือความเชื่อมโยงของงานที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่สำหรับบทบาทที่ต้องใช้เนื้อหาจำนวนมากได้
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- เปิดตัวแคมเปญที่ตรงเป้าหมายด้วย Jasper Audiences ปรับแต่งทุกข้อความอย่างละเอียด
- ใช้ AI เพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติด้วย Jasper Studio และ Canvas รวมถึงการสร้างเนื้อหาแบบยาวและการจัดระเบียบแนวคิดอย่างเป็นภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วยการผสานรวม Surfer SEO ในตัว เพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผู้สร้างภาพมีความพื้นฐาน และเครื่องมือนี้ เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ มักจะสร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงขึ้นมา
ราคาของ Jasper
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
เขียนข้อความขายที่เปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าได้จริงในน้ำเสียงของฉัน ข้อความที่เขียนออกมาฟังดูเหมือนฉันจริงๆ ฉันสามารถเขียนอีเมล โพสต์บนโซเชียล และโฆษณาได้ในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งก่อนหน้านี้ฉันต้องทรมานและผัดวันประกันพรุ่งเป็นวันๆ มันทำงานหนักทั้งหมดให้ฉัน และฉันไม่ต้องจ้างนักเขียนโฆษณาเลย
เขียนข้อความขายที่เปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้าได้จริงในน้ำเสียงของฉัน ข้อความที่เขียนออกมาฟังดูเหมือนฉันจริงๆ ฉันสามารถเขียนอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และโฆษณาได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ในขณะที่เมื่อก่อนฉันต้องทรมานและผัดวันประกันพรุ่งเป็นวันๆ มันทำงานหนักทั้งหมดให้ฉัน และฉันไม่ต้องจ้างนักเขียนโฆษณาเลย
3. Microsoft Copilot Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะแบบกำหนดเองภายในระบบนิเวศของ Microsoft)
Microsoft Copilot Studio เป็นแพลตฟอร์มแบบ low-code ที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างและปรับใช้ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ Martin AI มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการงานอัตโนมัติและการผสานรวม Copilot Studio ได้เพิ่มจุดแข็งของระบบนิเวศของ Microsoft เข้าไปด้วย
คุณจะได้รับตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 1,500 ตัวสำหรับเครื่องมือภายใน การเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งความรู้เพื่อการตอบสนอง และการกำกับดูแลในระดับองค์กรผ่าน Microsoft Purview
มันทำงานผ่านการกระตุ้นด้วยภาษาธรรมชาติและการไหลของบทสนทนาทางภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์ประกอบเช่นหัวข้อ, การเติมช่องว่าง, และเอนทิตี ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนาสามารถสร้างตัวแทน AI ที่มีโครงสร้างและเข้าใจบริบทได้ ซึ่งสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ, ค้นหาข้อมูล, และมีส่วนร่วมในการสนทนาหลายขั้นตอนได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot Studio
- สร้างผู้ช่วยที่มีอำนาจในการดำเนินการเพื่อจัดการงานหลายขั้นตอนโดยใช้แบบจำลองภาษา คำสั่ง ความรู้ การกระทำ ข้อมูลนำเข้า และตัวกระตุ้น
- ใช้การจัดการคำสั่งและปลั๊กอินขั้นสูงเพื่อออกแบบและทดสอบแม่แบบคำสั่งสำหรับ AIสร้างสรรค์
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยตัวเชื่อมต่อสำเร็จรูปกว่า 1,000 รายการที่เชื่อมต่อกับระบบต่างๆ เช่น SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot Studio
- มันให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องภายใน Excel ทำให้ผู้ใช้ต้องปรับคำถามเดิมใหม่ในหลาย ๆ คำสั่งค้นหา
ราคาของ Microsoft Copilot Studio
- ตัวเลือกจ่ายตามการใช้งาน
- Copilot Studio: $200.00 สำหรับ 25,000 เครดิต Copilot/เดือน ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot Studio
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot Studio อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
Copilot ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายชั่วโมงและทำให้ฉันสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้มากขึ้นกว่าที่เคยทำได้ด้วยการช่วยฉันทำงานที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์
Copilot ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้หลายชั่วโมงและทำให้ฉันสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้มากขึ้นกว่าที่เคยทำได้ด้วยการช่วยฉันทำงานที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์
4. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดทำเอกสารภายใน Notion)
สำหรับทีมที่ทำงานแบบอะซิงโครนัสและยุ่งเหยิงที่ใช้ Notion เป็นพื้นที่ทำงาน Notion AI เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการจัดการงานประจำวัน แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดการปฏิทินหรือติดตามอีเมลอัตโนมัติเหมือน Martin AI แต่หากความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการรักษาความเป็นระเบียบและทำงานเขียนให้เสร็จเร็วขึ้น Notion AI ก็สามารถช่วยได้
มันช่วยให้คุณใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุมและเปลี่ยนการระดมความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ และเมื่อคุณติดขัดกับการอ่านเอกสารยาวๆ คุณสามารถแค่สั่งให้ดึงประเด็นสำคัญออกมาโดยใช้คำสั่ง /ask AI
มันทำงานได้อย่างราบรื่นภายในตัวแก้ไขของ Notion ซึ่งคุณสามารถปรับโทนเสียง แก้ไขไวยากรณ์ แปลเนื้อหา หรือจัดรูปแบบบันทึกที่ยุ่งเหยิงใหม่ได้โดยไม่ต้องสลับแอป AI จะรับรู้บริบทภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นจึงดึงข้อมูลโดยตรงจากหน้าที่มีอยู่และเอกสารที่เชื่อมโยงเมื่อสร้างผลลัพธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- จัดหมวดหมู่เนื้อหา สร้างคำถามที่พบบ่อย และสร้างฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้
- สร้างเนื้อหาเช่นบทความบล็อก, อีเมล, หรือคำอธิบายโครงการด้วยตัวสร้างข้อความของ Notion AI
- แปลข้อความระหว่างภาษาต่างๆ โดยรักษาบริบทไว้ครบถ้วน
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ระบบอัตโนมัติบางอย่างทำงานอย่างไม่คาดคิด เช่น การสร้างหน้าซ้ำ ๆ ไม่ทำให้เกิดระบบอัตโนมัติ
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,600+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion AI อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
Notion AI ยอดเยี่ยมมาก! ฉันไม่ต้องสลับแอปไปมาเพื่อระดมความคิดหรือสรุปบันทึกการประชุม ปรับปรุงงานเขียน หรือเปลี่ยนโทนของสิ่งที่ฉันเขียนอีกต่อไป เพราะ AI ทำทุกอย่างให้ฉันและทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
Notion AI ยอดเยี่ยมมาก! ฉันไม่ต้องสลับแอปไปมาเพื่อระดมความคิดหรือสรุปบันทึกการประชุม ปรับปรุงงานเขียน หรือเปลี่ยนโทนของสิ่งที่ฉันเขียนอีกต่อไป เพราะ AI ทำทุกอย่างให้ฉันและทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
5. NotebookLM (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและจัดการความรู้ด้วย AI)
NotebookLM เป็นเครื่องมือวิจัยและสรุปของ Google ที่ดึงข้อมูลจากเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็ว มันทำงานจากวัสดุที่คุณอัปโหลดทั้งหมด เช่น PDF เอกสารกลยุทธ์ บทสัมภาษณ์ หรือสไลด์นำเสนอ และช่วยให้คุณเข้าใจและจัดระเบียบข้อมูลได้
เมื่อเอกสารของคุณถูกอัปโหลดแล้ว คุณสามารถถามคำถาม ขอสรุป หรือสร้างเนื้อหาใหม่ตามสิ่งที่มัน 'รู้' ได้ นอกจากนี้ ยังมีการอ้างอิงในตัวที่เชื่อมโยงกลับไปยังไฟล์ต้นฉบับและตำแหน่งสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ทั้งหมด
คุณยังสามารถจัดกลุ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสมุดบันทึกเพื่อจัดการเนื้อหาตามทีม โครงการ สปรินต์ หรือวัตถุประสงค์ได้อีกด้วย
ในขณะที่ Martin AI มุ่งเน้นไปที่การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ NotebookLM ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องใช้ความรู้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัย นักกลยุทธ์ และทีมที่ต้องทำงานกับเนื้อหาจำนวนมาก ซึ่งต้องการดึงความหมายและความเชื่อมโยงจากข้อมูลของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NotebookLM
- สำรวจหัวข้อที่ซับซ้อนและค้นหาความเชื่อมโยงภายในสมุดบันทึกด้วย แผนผังความคิด
- สร้างผลลัพธ์ในกว่า 50 ภาษา รวมถึงคู่มือการศึกษา, สรุป, และการตอบกลับแชท
- วิเคราะห์ไฟล์ PDF และรูปภาพพร้อมคำแนะนำอัตโนมัติสำหรับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายความรู้ของคุณ
ข้อจำกัดของ NotebookLM
- บางครั้งคำตอบอาจรู้สึกทั่วไปหรือผิวเผินเกินไป โดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาของคุณเป็นด้านเทคนิค
ราคาของ NotebookLM
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ NotebookLM
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. Celoxis (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการระดับองค์กร)
Celoxis เป็น แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอสำหรับบริษัทองค์กรที่บริหารจัดการโครงการ หลายระยะ ด้วยการใช้แผนภูมิแกนต์พร้อมการกำหนดเวลาอัตโนมัติ การพึ่งพาข้ามโครงการและการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตคุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้วยการวางแผนกำลังการผลิตในตัว การกรองตามทักษะ และการปรับสมดุลปริมาณงานแบบเรียลไทม์
ในขณะที่ Martin AI มุ่งเน้นไปที่การอัตโนมัติเป็นหลัก Celoxis นำเสนอ Lex ผู้ช่วย AI สำหรับการสอบถามด้วยภาษาธรรมชาติ คล้ายกับ Martin AI คุณสามารถขอให้มันเปิดเผยความเสี่ยง ปรับสมดุลทรัพยากร คาดการณ์ระยะเวลา หรือสร้างแผนการจัดสรรบุคลากร ความแตกต่างคือ Lex เชื่อมต่อโดยตรงกับแดชบอร์ดของ Celoxis ทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันท่วงทีและสอดคล้องกับบริบท
แพลตฟอร์มยังมีระบบงบประมาณในตัว, การคาดการณ์รายได้, การติดตามกำไร, และการรายงาน KPI ที่ปรับแต่งได้. การผสมผสานระหว่างการวางแผนขั้นสูง, การตัดสินใจด้วย AI, และการควบคุมทางการเงิน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับโครงการขนาดใหญ่.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- ทำให้การรับโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์มเว็บ, อีเมล, และสเปรดชีต พร้อมระบบการจัดอันดับแบบกำหนดเองเพื่อจัดลำดับความสำคัญของคำขอ
- สร้างแผนโครงการที่มีพลวัตด้วยการจัดตารางขั้นสูงที่ปรับตามความพร้อมของทรัพยากร, การพึ่งพาของงาน, ความล่าช้า, และลำดับความสำคัญ
- จัดการความเสี่ยงโดยใช้แดชบอร์ดแบบภาพที่ประเมินความน่าจะเป็น ผลกระทบ และพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Celoxis
- แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซเว็บที่ปรับให้เหมาะกับมือถือแล้ว แต่ Celoxis ยังไม่มีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจัดการงานขณะเดินทาง
ราคาของ Celoxis
- หลัก: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- จำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $45/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 5/5 (360+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Celoxis อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
Celoxis นำเสนอสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งจัดการทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรไปจนถึงการบันทึกเวลาทำงานและการรายงานที่กำหนดเอง แผนภูมิแกนต์ของมันใช้งานง่าย แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เป็นข้อดีอย่างมากสำหรับการติดตาม KPI และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองช่วยในการปรับกระบวนการโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
Celoxis นำเสนอสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งจัดการทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรไปจนถึงการบันทึกเวลาทำงานและการรายงานที่กำหนดเอง แผนภูมิแกนต์ของมันใช้งานง่าย แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เป็นข้อดีอย่างมากสำหรับการติดตาม KPI และเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองช่วยในการปรับกระบวนการโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
7. STAN AI (เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ดผู้บริหารแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกจาก AI)
สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์และสมาคมชุมชน STAN AI เป็นทางเลือกเฉพาะทางสำหรับ Martin AI แทนที่จะเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการทั่วไป มันเน้นที่การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัยและการร้องขอบริการ
มีให้บริการในรูปแบบชุดเครื่องมือ AI ได้แก่ Textbot, Email, Web Chat และ Voice เครื่องมือ AI นี้จะตอบสนองต่อข้อความของผู้อยู่อาศัยทันที จองสิ่งอำนวยความสะดวก และดำเนินการคำขอบำรุงรักษาโดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากมนุษย์
ผู้ช่วยเสมือนจริง AIสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการทรัพย์สินที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS และอื่น ๆ ได้ ผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชี, จองการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก, และยื่นคำขอให้บริการได้โดยตรง ขณะที่ STAN จะส่งคำขอเหล่านั้นไปยังระบบ PMS ของคุณ และอัปเดตสถานะให้ผู้อยู่อาศัยทราบอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ STAN AI
- กำหนดค่าการผสานการทำงานของเวิร์กโฟลว์มากกว่า 600+ และทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การตอบกลับรีวิวใน Google ด้วยเครื่องยนต์ AI ของ STAN Turbo
- ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแชทบอทด้วยตัวเลือกแบบไวท์เลเบลให้สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัทคุณ
- เข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ AI, อีโมจิ, การตีความตามบริบท และการสื่อสารหลายช่องทาง
ข้อจำกัดของ STAN AI
- การตั้งค่าใช้เวลานาน
การกำหนดราคา STAN AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว STAN AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง STAN AI อย่างไรบ้าง?
เมื่อคุณตั้งค่า STAN AI เสร็จแล้ว และคุณได้สอนให้ผู้อยู่อาศัยของคุณรู้จักกับมันแล้ว มันสามารถช่วยได้มากในเรื่องการลดปริมาณโทรศัพท์และอีเมลที่ได้รับในแต่ละวัน
เมื่อคุณตั้งค่า STAN AI เสร็จแล้ว และคุณได้สอนให้ผู้อยู่อาศัยของคุณรู้จักกับมันแล้ว มันสามารถช่วยได้มากในเรื่องของการลดปริมาณการโทรและอีเมลที่ได้รับในแต่ละวัน
8. Zendesk AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าด้วย AI)
Zendesk AI ซึ่งมักถูกเรียกว่า AI Copilot ได้ถูกผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาของ Zendesk อย่าง Zendesk Resolution Platform เช่นเดียวกับ Martin AI มันช่วยเร่งกระบวนการทำงานด้วยคำแนะนำแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติ แต่ในขณะที่ Martin มีความครอบคลุมกว้างขวางกว่า Zendesk AI นั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสนับสนุนลูกค้า
ระบบวิเคราะห์ตั๋วเพื่อหาความรู้สึก, ภาษา, และเจตนา และแนะนำคำตอบ, การกระทำ, หรือบทความความรู้ทันที. คุณสมบัติการคัดแยกอัจฉริยะจัดหมวดหมู่คำขอโดยอัตโนมัติและส่งต่อไปยังผู้รับผิดชอบตามความเร่งด่วนหรือหัวข้อเพื่อลดเวลาการตอบกลับ.
หากคุณเลือกแผนระดับสูงขึ้น คุณจะได้รับคุณสมบัติเช่น การสรุปตั๋ว, การทำนายความรู้สึก, และการแนะนำมาโครตามแนวโน้มในอดีต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk AI
- เพิ่มศักยภาพให้กับตัวแทนด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงการร่างคำตอบ การปรับแต่งข้อความ และการปรับโทนเสียง
- ปรับปรุงการบริการตนเองของลูกค้าด้วยGenerative AISearch และความสามารถในการค้นหาเชิงความหมาย
- ใช้การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามแนวโน้มของตั๋วและความรู้สึกของลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริการให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Zendesk AI
- การตั้งค่าผู้ดูแลระบบอาจรู้สึกซับซ้อนหรือไม่เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะเมื่อตั้งค่าการทำงานขั้นสูงหรือกฎการทำงานอัตโนมัติ
ราคาของ Zendesk AI
- ทดลองใช้ฟรี
- บริการลูกค้า ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ ทีมชุด: $69/เดือน ต่อผู้ใช้ ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้ ชุดองค์กร: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมสูท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด Suite Enterprise: 219 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บริการพนักงาน ทีมชุด: $69/เดือน ต่อผู้ใช้ ชุดการเติบโต: $115/เดือน ต่อผู้ใช้ ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้ ชุดองค์กร: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมสูท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโตของห้องชุด: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด Suite Enterprise: 219 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีมสูท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด Suite Enterprise: 219 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีมสูท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโตของห้องชุด: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุด Suite Enterprise: 219 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zendesk AI
- G2: 4. 3/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4,060+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zendesk AI อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
Zendesk เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการตั๋วที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้งานมา การนำทางตัวเลือก แดชบอร์ด การโทรหาพันธมิตรโดยใช้ส่วนขยายที่ผสานรวม และการใช้ AI เพื่อสรุปตั๋ว ล้วนทำได้ง่ายมากและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการทำความเข้าใจ ในสภาพแวดล้อมสำนักงาน ประสิทธิภาพการทำงานนั้นดีเยี่ยมและสภาพแวดล้อมก็ปลอดภัยเช่นกัน
Zendesk เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการตั๋วที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้งานมา การนำทางตัวเลือก แดชบอร์ด การโทรหาพันธมิตรโดยใช้ส่วนขยายที่ผสานรวม และการใช้ AI เพื่อสรุปตั๋ว ล้วนง่ายมากและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการทำความเข้าใจ ในสภาพแวดล้อมสำนักงาน ประสิทธิภาพนั้นดีเยี่ยมและสภาพแวดล้อมก็ปลอดภัยเช่นกัน
9. Qodo (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ AI และระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
เช่นเดียวกับ Martin AI, Qodo AI ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเร่งความเร็วในการทำงาน แต่เน้นที่คุณภาพของโค้ดและกระบวนการส่งมอบ. มันมี Qodo Gen, Qodo Merge, และ Qodo Command สำหรับการสร้างโค้ด, การสร้างการทดสอบ, และการให้คำแนะนำสำหรับการขอดึงโค้ด, ทั้งหมดนี้อยู่ใน IDE หรือ CI pipeline ของคุณ.
เฟรมเวิร์กเอเจนต์ของ Qodo AI ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอเจนต์แบบหลายขั้นตอนสำหรับ CI/CD, การคัดแยกปัญหา หรือติดตามหนี้ทางเทคนิคได้ คุณสามารถรันเอเจนต์ได้จากเทอร์มินัล ผ่านเว็บฮุค หรือในหน้าเว็บ UI ซึ่งทำให้ Qodo AI เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการนำ AI มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qodo
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในขณะที่ตัวแทน Qodo ทำงานภายใน IDE, terminal หรือแพลตฟอร์ม Git ของคุณ
- ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของ AIด้วย Qodo Command ที่ช่วยให้คุณสร้างและปรับแต่งตัวแทนสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานเฉพาะ
- ผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่แล้วด้วยการเชื่อมต่อกับ IDE ที่นิยม (VSCode, JetBrains), แพลตฟอร์ม Git และเครื่องมืออื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Qodo
- ผู้ใช้บ่นว่าต้องพยายามหลายครั้งเพื่อให้กรณีทดสอบทำงานได้
ราคาของ Qodo
- ผู้พัฒนา: ฟรี
- ทีม: $38/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Qodo
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qodo อย่างไรบ้าง?
Qodo เข้าใจบริบทของโค้ดของฉันอย่างชาญฉลาดและมีความละเอียดอ่อนเฉพาะโครงการ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก มันช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำความเข้าใจไวยากรณ์หรือการจดจำชื่อฟังก์ชัน ทำให้ทั้งความเร็วและคุณภาพของโค้ดดีขึ้น
Qodo เข้าใจบริบทของโค้ดของฉันอย่างชาญฉลาดและมีความละเอียดอ่อนเฉพาะโครงการ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก มันช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทำความเข้าใจไวยากรณ์หรือการจำชื่อฟังก์ชัน ทำให้ทั้งความเร็วและคุณภาพของโค้ดดีขึ้น
10. My AskAI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างผู้ช่วยตอบคำถาม AI แบบกำหนดเองจากเอกสาร)
AskAI ของฉันช่วยอัตโนมัติการสนับสนุนลูกค้าผ่าน SMS, แชท, อีเมล, WhatsApp และเครื่องมือเช่น Intercom, Slack, และ Zendesk. เช่นเดียวกับ Martin AI, มันสามารถฝึกฝนบนเนื้อหาของคุณเองได้ แต่ AskAI ให้ความสำคัญกับการครอบคลุมทุกช่องทางมากกว่า
มันเรียนรู้จากฐานความรู้ของคุณ, บทความช่วยเหลือ, และเว็บไซต์ของคุณ, จากนั้นก็ตอบคำถามได้ทันที. เมื่อจำเป็น,เครื่องมืออัตโนมัติ AIจะมอบการส่งต่ออย่างราบรื่นให้กับตัวแทนมนุษย์, คุณไม่ต้องเสียสละความน่าเชื่อถือ.
ระบบวิเคราะห์การสนทนาในตัวช่วยให้คุณเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ข้อบกพร่อง หรือคำถามที่กำลังเป็นที่นิยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AskAI ของฉัน
- ทำให้การตอบคำถามที่พบบ่อยเป็นอัตโนมัติโดยการฝึกเครื่องมือด้วยเอกสาร คำถามที่พบบ่อย หรือฐานความรู้ของคุณ
- ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่น ไฟล์ PDF, หน้าเว็บ, ฐานข้อมูล, หรือระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง
- แชร์คำตอบพร้อมการควบคุมการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเห็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
ข้อจำกัดของ AskAI ของฉัน
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอัปโหลดเอกสารภายใน
ราคาของ AskAI ของฉัน
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของฉันใน AskAI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง My AskAI อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
ฉันทำงานกับธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่ง และนี่คือวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่เราสามารถปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานใหม่ได้ พวกเขาสามารถเชื่อมต่อเอกสารการรับพนักงานใหม่ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สมาชิกใหม่ในทีมสามารถถามคำถามและหาคำตอบได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์ต่างๆ
ฉันทำงานกับธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่ง และนี่คือวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่เราสามารถปรับปรุงกระบวนการรับพนักงานใหม่ได้ พวกเขาสามารถเชื่อมต่อเอกสารการรับพนักงานใหม่ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สมาชิกใหม่ในทีมสามารถถามคำถามและหาคำตอบได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านไฟล์ต่างๆ
