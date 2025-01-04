15 นักเขียนเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหา ทำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย แต่แก่นแท้ของเนื้อหาที่ดียังคงต้องการการสัมผัสจากมนุษย์—ความเห็นอกเห็นใจ ความคิดสร้างสรรค์ และบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับผู้อ่าน
นั่นคือจุดที่เครื่องมือ AI เข้ามาช่วย ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับคุณ ไม่ใช่มาแทนที่คุณ พวกมันจัดการงานหนัก เช่น การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การสร้างสรรค์เนื้อหาที่เชื่อมต่อและเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์
นักการตลาดที่ยอมรับ AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของพวกเขาสามารถเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 70% ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม AI ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพอีกด้วย
หลังจากที่ได้ศึกษาเครื่องมือเขียนด้วย AI อย่างลึกซึ้ง ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ฉันชื่นชอบที่สุด—เครื่องมือที่รู้สึกเหมือนเข้าใจสิ่งที่ฉันต้องการแทนที่จะพ่นคำที่หรูหราเกินไป มาดูรายการกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
ค้นหาผู้เขียนเนื้อหา AI ที่สร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ถูกต้องตามข้อเท็จจริง อนุญาตให้คุณปรับแต่งผลลัพธ์ และใช้งานง่าย นี่คือรายชื่อผู้เขียนเนื้อหา AI ที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกที่มีให้บริการในปัจจุบัน:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
- Copy. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายในระดับใหญ่
- Rytr: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายในทุกรูปแบบ
- Grammarly: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาของคุณ
- Frase: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและปรับแต่งเนื้อหาที่เน้น SEO
- Jasper.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่เน้นด้านการตลาด
- Anyword: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาที่รวดเร็วและหลากหลายด้วยพลังของ AI
- Wordtune: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับโทนอย่างรวดเร็วและการเขียนใหม่แบบง่าย
- ซูโดไรท์: เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนนิยายที่ต้องการความช่วยเหลือด้านความคิดสร้างสรรค์จากปัญญาประดิษฐ์
- Article Forge: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวอัตโนมัติ
- Quillbot: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาและเพิ่มความชัดเจน
- Hypotenuse AI: เหมาะที่สุดสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการขยายการสร้างเนื้อหา
- แอปเฮมิงเวย์: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเขียนที่กระชับและชัดเจน
คุณควรมองหาอะไรในนักเขียนเนื้อหา AI?
หลังจากทดลองใช้ผู้เขียนเนื้อหา AI เกือบทุกตัวที่ฉันสามารถหาได้ ในครั้งที่ห้า ฉันมีความคิดที่ชัดเจนมากว่าอะไรที่ทำให้ผู้เขียนเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดโดดเด่นออกมา นี่คือสรุป:
- คุณภาพของเนื้อหา: เครื่องมือเขียน AI ไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน—ควรมองหาเครื่องมือที่สมดุลระหว่างความคิดสร้างสรรค์และความชัดเจน
- ความง่ายในการใช้งาน: เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดนั้นใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เลือกเครื่องมือที่ไม่จำเป็นต้องมีปริญญาเอกด้าน AI ในการใช้งาน
- ความพร้อมในการปรับแต่งส่วนบุคคล: เครื่องมือ AI ที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณสำหรับแคมเปญการตลาด (หรือแคมเปญโฆษณาใน Google Ads) ได้—การปรับแต่งส่วนบุคคลเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ความถูกต้องของเนื้อหา: เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI สามารถสร้างสรรค์ได้ บางครั้งอาจสร้างสรรค์เกินไป ควรเลือกเครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง—กลยุทธ์ SEO และความน่าเชื่อถือของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งนี้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การให้ข้อมูลด้วยตนเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรับรองว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของคุณมีความถูกต้องตามข้อเท็จจริง ค้นหาสถิติหรือตัวเลขที่น่าเชื่อถือ นำเสนอให้กับผู้ช่วยเขียน AI ของคุณ และขอให้พวกเขาสอดแทรกข้อมูลเหล่านั้นลงในเนื้อหาอย่างเกี่ยวข้องและมีคุณค่า
- ราคา: เนื้อหาที่ดีไม่ควรทำให้คุณต้องเสียเงินมากมาย ค้นหาเครื่องมือที่มีราคาที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
- ข้อจำกัดของจำนวนคำ: คิดถึงปริมาณเนื้อหาที่คุณต้องการ. แพลตฟอร์ม AI หลายแห่งมีทั้งแผนที่มีจำนวนจำกัดและไม่มีขีดจำกัด ให้เลือกแผนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
- เทมเพลตที่มีให้: เทมเพลตคือเคล็ดลับสำคัญ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีรูปแบบที่พร้อมใช้งานหลากหลาย ซึ่งเหมาะกับความต้องการด้านการตลาดเนื้อหาของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: 7 แม่แบบเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
15 นักเขียนเนื้อหา AI ที่ดีที่สุด
นี่คือช่วงเวลาที่คุณรอคอย—รายชื่อสุดยอดนักเขียนเนื้อหา AI ที่มอบผลงานคุณภาพระดับแนวหน้า มาเริ่มกันเลย!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ)
ClickUpมีทุกสิ่งที่ฉันกำลังมองหาในเครื่องมือเขียน AI—และมากกว่านั้น
แน่นอน มันเต็มไปด้วยเทมเพลตสำหรับทุกงานและทุกประเภทเนื้อหาที่คุณนึกออก และเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามกำหนดเวลา โครงการที่กำลังจะมาถึง และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ฉันชอบจริงๆ คือ AI ที่ยอดเยี่ยมของมัน
ClickUp Brainให้ความรู้สึกเหมือนมีบรรณาธิการมืออาชีพอยู่ใกล้แค่ปลายสาย ไม่เพียงแค่ช่วยปรับแต่งเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังแนะนำการปรับปรุงที่สมเหตุสมผลอีกด้วย
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทุกอย่าง—ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆ—สามารถเปลี่ยนเป็นงานได้
คุณสามารถมอบหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บันทึกการสื่อสาร และแม้กระทั่งฝังงานลงในClickUp Docsเพื่อแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้ บรรณาธิการของฉันและฉันสามารถทำงานร่วมกัน เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทันที และหลีกเลี่ยงปัญหา "ใครแก้ไขอะไร?" ที่น่ากลัวได้
ให้ฉันอธิบายให้ฟัง:
- สร้างไอเดียและบรีฟ: กำลังหาแรงบันดาลใจอยู่ใช่ไหม? ClickUp Brain ใช้พลัง AI ขั้นสูงเพื่อสร้างไอเดียเนื้อหาและบรีฟรายละเอียดที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
- สร้างโพสต์โซเชียลมีเดียอัตโนมัติ: ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการกำหนดเวลา ClickUp Brain พร้อมช่วยคุณเสมอ มันทำให้โพสต์โซเชียลมีเดียของคุณมีความสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการอัปโหลดด้วยตนเอง
- เอาชนะอาการเขียนไม่ออก: กำลังจ้องหน้ากระดาษเปล่าอยู่หรือเปล่า? ClickUp Brain สร้างร่างคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที ช่วยประหยัดเวลาและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ClickUp Docs เป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมเมื่อฉันต้องการความคิดเห็นหรือการแก้ไข มันเหมือนกับ Google Docs แต่ฉลาดกว่า พร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์และการผสานงานกับงานต่างๆ
- อัตโนมัติการทำงาน:ClickUp Automationsเชื่อมต่อเครื่องมือและกระบวนการทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น ลดอีเมล เพิ่มเวลาในการเขียนงานจริง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- มุมมอง 360 องศา: มีมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเพื่อจัดการงานและโครงการ
- ผู้ช่วยเขียนด้วย AI: มอบเครื่องมือที่อิงจากงานวิจัยมากกว่า 100 รายการ เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมด้วยไวท์บอร์ด, ClickUp Docs และClickUp Mind Maps
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: ติดตามความคืบหน้าได้ทันทีด้วยClickUp Dashboards
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: จัดการงานที่ทำซ้ำเพื่อประหยัดเวลา
- การผสานแอป: เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอปเพื่อการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- ไลบรารีเทมเพลต: เข้าถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเข้าถึงพรีเมียม: แผนฟรีและแขกไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้
- เส้นทางการเรียนรู้: คุณสมบัติขั้นสูงอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: 7 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและการสร้างเนื้อหาด้วย AI
📌 ความเห็นร่วมของ Reddit: ClickUp AI กำลังนิยามใหม่ให้กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานClickUp AI กำลังช่วยให้ทีมต่างๆ ก้าวข้ามขีดจำกัด ด้วยผู้ใช้ที่นำฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สรุปงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และ เครื่องมือ AI ที่ฝังตัว มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ClickUp โดดเด่นในเรื่องของร้านผลิตงาน 3D ที่ใช้ AI ไม่เพียงแค่จัดระเบียบงานการผลิตเท่านั้น แต่ยังใช้ในการสร้างการสื่อสารกับลูกค้าและการฝึกอบรมพนักงานได้อย่างราบรื่นภายใน ClickUp โดยตรง
จากการผสานคู่มือ SOP เข้ากับ OpenAI ไปจนถึงการสร้างการอัปเดตที่ชาญฉลาดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ClickUp AI ไม่เพียงแต่จัดการเวิร์กโฟลว์เท่านั้น แต่ยังรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเวิร์กโฟลว์เหล่านั้นอีกด้วย ทีมต่างๆ ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออีกต่อไป พวกเขาทำงานได้อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และร่วมมือกันมากขึ้น
✨ ข้อสรุป: ความหลากหลายของ ClickUp AI ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมที่ต้องการนวัตกรรมในกระบวนการทำงานประจำวัน
2. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายในระดับใหญ่)
หากคุณเคยนั่งจ้องหน้าจอว่างเปล่า หวังว่าคำพูดที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดี—และนั่นคือจุดที่ Copy.ai โดดเด่นที่สุด
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ GPT-3 ที่น่าทึ่ง ผู้ช่วยเขียน AI นี้จะช่วยให้คุณระดมความคิด, ร่างรายงานอย่างละเอียด, หรือสร้างสโลแกนที่เหมาะสม
ฉันประทับใจมากกับความง่ายในการสร้างเวิร์กโฟลว์ การบันทึกแชทเป็นโปรเจกต์ และการสร้างเสียงของแบรนด์ที่สอดคล้องกัน
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันใช้งานง่ายมากจนคุณจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจน้อยลง และใช้เวลาในการสร้างสรรค์มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง: สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ตั้งแต่บล็อกไปจนถึงข้อความขายสินค้า ภายในไม่กี่วินาที
- ความสอดคล้องของเสียงแบรนด์: ปรับแต่งเนื้อหาให้สะท้อนถึงน้ำเสียงและข้อความที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: อัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การสรุปเนื้อหาสัมมนาออนไลน์หรือการสร้างรายงานวิเคราะห์คู่แข่ง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เปิดใช้งานพื้นที่สำหรับทีมเพื่อให้สามารถมองเห็นข้อมูลร่วมกันและผลิตเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความหลากหลาย: รองรับเนื้อหาหลายประเภท รวมถึงคำบรรยาย อีเมล และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ความสามารถในการสร้างเนื้อหาแบบยาวจำกัด: แผนฟรีไม่รองรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว
- ความล่าช้าในกระบวนการทำงาน: การสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
- ข้อกังวลด้านค่าใช้จ่าย: แผนแบบเสียค่าใช้จ่ายอาจดูมีราคาสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขั้นสูง: $249/เดือน
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
📌 ฉันทามติของ Reddit: ChatGPT แต่ดีกว่า—นั่นคือสิ่งที่ผู้ใช้พูดกัน Copy.ai ได้รับความสนใจบน Reddit จากการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการใช้งานของ GPT-4 ผู้ใช้ชื่นชมที่ Copy.ai ใช้ GPT-4 โดยไม่มีข้อจำกัดเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ พร้อมให้การเข้าถึงไม่จำกัดควบคู่ไปกับชุดของเทมเพลตและคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหา แม้ว่าบางคนอาจรู้สึกว่าการทดลองใช้มีข้อจำกัด แต่ก็มีผู้ใช้บางคนที่สังเกตเห็นคุณค่าที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่พึ่งพาเครื่องมือเช่น ChatGPT อย่างมากแต่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น สรุปได้ว่า:
✨ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจและนักการตลาดที่ต้องการสร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายในปริมาณมาก พร้อมรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์
อ่านเพิ่มเติม: 10 โปรแกรม AI คัดลอกที่ดีที่สุดและคู่แข่ง
3. Rytr (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายในทุกรูปแบบ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเขียน AI ที่ใช้งานง่ายและหลากหลาย Rytr เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น ไม่เหมือนกับเครื่องมือที่มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจเท่านั้น มันตอบสนองความต้องการของผู้สร้างเนื้อหา ฟรีแลนซ์ และนักการตลาดที่ให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องและการมีส่วนร่วมมากกว่าความซับซ้อนทางเทคนิค
สิ่งที่ทำให้ Rytr โดดเด่นคือความเรียบง่าย ไม่ว่าคุณต้องการปรับคำใหม่ ย่อ หรือขยายประโยค ก็ง่ายดายเพียงแค่เลือกประเภทเนื้อหาของคุณ ให้บริบท และปล่อยให้ AI จัดการส่วนที่เหลือ
🍪 โบนัส: Rytr รวมเครื่องมือ SEO เช่น เครื่องวิเคราะห์ SERP และเครื่องมือสร้างคำหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณติดอันดับได้ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- ความหลากหลายในการเขียนของ AI: สร้างบทความบล็อก, ข้อความโฆษณา, โครงร่าง และอื่นๆ อีกมากมายในกว่า 40 ประเภทของเนื้อหา
- เครื่องมือปรับปรุงเนื้อหา: ปรับเปลี่ยนคำ, ย่อ, หรือขยายเนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- การปรับแต่ง SEO: รวมเครื่องมือวิเคราะห์ SERP และเครื่องมือวิจัยคำหลักเพื่อปรับปรุงอันดับการค้นหา
- โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: รับประกันว่าทุกชิ้นงานมีความเป็นต้นฉบับและไม่ซ้ำใคร
- การทำงานเป็นทีม: มีฟีเจอร์สำหรับการมองเห็นของทีมและการแชร์โปรเจกต์
- ส่วนขยาย Chrome: ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Rytr
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: แผนฟรีมีขีดจำกัด 10,000 ตัวอักษรต่อเดือน
- ความถูกต้องของข้อมูล: เช่นเดียวกับ AI ส่วนใหญ่ บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่มีความไม่ถูกต้อง
- ผลลัพธ์ที่ซ้ำซ้อน: บางครั้ง เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจรู้สึกซ้ำซาก
ราคาของ Rytr:
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $7.50/เดือน
- พรีเมียม: $24. 16/เดือน
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
✨ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และนักสร้างสรรค์เนื้อหาที่ต้องการเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ได้อย่างหลากหลายพร้อมการสนับสนุน SEO
🧠 คุณรู้หรือไม่: บล็อกเกอร์ที่ใช้เครื่องมือ AI สามารถประหยัดเวลาได้ประมาณ30% จากเวลาที่พวกเขาใช้ไปกับการเขียนบล็อกโพสต์ตามปกติ นั่นเหมือนกับการได้เวลาพักดื่มกาแฟหรือเวลาคิดไอเดียเพิ่มอีกหนึ่งครั้งต่อบทความ
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับงานคอนเทนต์ทีมการตลาด
4. Grammarly (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหาของคุณ)
Grammarly Premium เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงและขัดเกลาการเขียนของตนให้ดียิ่งขึ้น ต่างจากเครื่องมือ AI อื่น ๆ ที่เน้นการสร้างเนื้อหา Grammarly มีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งสิ่งที่คุณได้เขียนไว้แล้วให้ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมนุษย์ที่กำลังขัดเกลาต้นฉบับของคุณ หรือผู้ใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ต้องการปรับปรุงผลลัพธ์ Grammarly ยกระดับงานของคุณ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ Grammarly สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Docs คุณสามารถเรียกใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คล้ายกับ GrammarlyGo แต่มีพลังเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมของ Grammarly
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly
- การตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำ: ระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ด้วยความแม่นยำระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม
- การปรับโทน: วิเคราะห์และปรับโทนของคุณให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
- การสร้างข้อความเริ่มต้นโดย AI: ให้บริการข้อความเริ่มต้นได้สูงสุด 2,000 ข้อความในแผน Pro เพื่อช่วยขยายหัวข้อและเอาชนะภาวะตันทางความคิด
- การเขียนประโยคใหม่: ให้บริการแก้ไขประโยคด้วยคลิกเดียวเพื่อปรับถ้อยคำให้ชัดเจนและลื่นไหลยิ่งขึ้น
- การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: ตรวจจับเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนและข้อความที่สร้างโดย AI เพื่อความมั่นใจเพิ่มเติม
- การผสานรวมกับ Google Docs: ทำงานได้โดยตรงภายใน Google Docs เพื่อประสบการณ์การแก้ไขที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Grammarly
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือมีจำกัด: อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพบนอุปกรณ์มือถือ และอาจเกิดปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว
- การล่าช้าเมื่อมีเนื้อหาจำนวนมาก: ปริมาณเนื้อหาที่มากอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลง
- การแก้ไขที่กระตือรือร้นเกินไป: บางครั้งอาจแนะนำการแก้ไขก่อนที่ประโยคจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้การไหลลื่นของข้อความเสียไป
ราคาของ Grammarly
- ฟรี: $0/เดือน
- ข้อดี: $30/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
📌 ฉันทามติของ Reddit: Grammarly มักได้รับการแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะในการจับคำผิดแปลกๆ และปรับปรุงความกระชับของประโยค ผู้ใช้หลายคนแนะนำว่ามันมีประโยชน์ในช่วงสองสามเดือนแรกเพื่อเรียนรู้สไตล์การเขียนของคุณและข้อผิดพลาดทั่วไป แต่บางคนใน Reddit รู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับตัวเลือกขั้นสูงกว่า โดยเฉพาะถ้าคุณมีงบประมาณจำกัด
✨ เหมาะสำหรับ: นักเขียนที่ต้องการปรับปรุงร่างงานของตนด้วยการใช้ไวยากรณ์, น้ำเสียง, และสไตล์ให้ดีขึ้น
5. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและการปรับแต่งเพื่อ SEO)
จินตนาการถึงเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่ช่วยคุณเขียน แต่ยังช่วยให้คุณ คิด
เครื่องมือทรงพลังสำหรับการวิจัยและการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO. ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการสร้างเนื้อหาในระยะแรกเป็นไปอย่างราบรื่น Frase โดดเด่นในการเปลี่ยนข้อมูล SERP และข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งให้กลายเป็นเอกสารสรุปเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน.
คุณสมบัติที่โดดเด่น? เครื่องมือแผนผังแนวคิดวิกิพีเดียและตัววางแผนหัวข้อ ช่วยให้มองเห็นแนวคิดและสร้างกลุ่มหัวข้อได้อย่างชัดเจน—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาในระยะยาว
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- การวิจัยและวางแผนเนื้อหา: วิเคราะห์ข้อมูล SERP และสร้างบทสรุปเนื้อหาเชิงลึกได้ในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองหลายชั่วโมง
- เครื่องมือสร้างโครงร่าง: สร้างโครงร่างที่มีรายละเอียดโดยดึงข้อมูลจากคู่แข่งชั้นนำและผสานรวมคำถามจากผู้ใช้
- เครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์: ใช้เครื่องมือ AI กว่า 36 ชนิดเพื่อสร้างบล็อกโพสต์, รายการ, และอื่น ๆ — ทั้งหมดในกว่า 20 ภาษา
- การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา: ปรับปรุง SEO ของเนื้อหาคุณด้วยการผสานรวมกับ Google Search Console และการวิเคราะห์คำค้นหาของ Frase
- พื้นที่ทำงานร่วมกัน: จัดระเบียบโครงการของคุณด้วยโฟลเดอร์, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าเพื่อการร่วมมือในทีม
ข้อจำกัดของ Frasé
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: แม้ว่าราคาพื้นฐานจะมีความคุ้มค่า แต่ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น คำ AI ไม่จำกัดและวิเคราะห์ปริมาณคีย์เวิร์ด อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว: ปัญหาการรีเฟรชอัตโนมัติอาจรบกวนการทำงานของคุณหากคุณยังไม่ได้บันทึกความคืบหน้า
- เส้นทางการเรียนรู้: ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจใช้เวลาสำหรับผู้เริ่มต้นในการนำทางทุกอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- ทดลองใช้ฟรี
- เดี่ยว: $15/เดือน
- พื้นฐาน: $45/เดือน
- ทีม: $115/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 290+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
📌 ฉันทามติของ Reddit: Frase ได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านศักยภาพในการช่วยให้การวิจัยและการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับนักข่าวอิสระ บล็อกเกอร์ และนักการตลาด ผู้ใช้ชื่นชมเครื่องมือค้นหาภายในและผู้ช่วยวิจัย AI ซึ่งสามารถค้นหาเว็บไซต์ตามคำค้นหาและสร้างบรรณานุกรมรวมถึงสรุปแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทม์
✨ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญ SEO ที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการวิจัย, สรุปเนื้อหา, และการเพิ่มประสิทธิภาพ
6. Jasper.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา AI ที่เน้นการตลาด)
Jasper ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด และเห็นได้ชัดเจน
ตั้งแต่การสร้างบทความบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO ไปจนถึงการสร้างคำบรรยายใน Instagram ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยทีมการตลาดทุกขนาดในการขยายความพยายามของพวกเขาโดยไม่สูญเสียความคิดสร้างสรรค์
สิ่งที่ทำให้ Jasper โดดเด่นคือความสามารถในการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์คุณ
คุณสมบัติเช่น "อธิบายให้ฉันฟังเหมือนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5" เป็นตัวเปลี่ยนเกมในการทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ทำให้เนื้อหาทางเทคนิคหรือเนื้อหาเฉพาะกลุ่มสามารถเข้าถึงได้และน่าสนใจสำหรับผู้ชมที่กว้างขึ้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับนักการตลาดที่มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper.ai
- บรรณาธิการฝ่ายการตลาด: สร้างและปรับปรุงเนื้อหาด้วยเครื่องมือ AI เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการฝึกฝนในแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการตลาด
- การปรับแต่งเสียงแบรนด์: ให้แน่ใจว่าทุกชิ้นของเนื้อหาคงไว้ซึ่งน้ำเสียงและสไตล์ของแบรนด์คุณ
- คลังแอป AI: เข้าถึงแอปกว่า 80 แอปที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการตลาดที่หลากหลาย ตั้งแต่โพสต์บล็อกไปจนถึงลำดับอีเมล
- โหมด SEO: ปรับเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
- การสร้างและแก้ไขภาพ: สร้างภาพเพื่อเสริมเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของ Jasper.ai
- ข้อกังวลเกี่ยวกับรูปแบบการสมัครสมาชิก: การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับจำนวนคำ ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ผลิตเนื้อหาจำนวนมาก
- ความท้าทายในหัวข้อเฉพาะ: แม้ว่าจะโดดเด่นในเนื้อหาการตลาดทั่วไป แต่บางครั้งก็อาจประสบปัญหาเมื่อต้องจัดการกับหัวข้อที่มีความเฉพาะทางหรือเทคนิคสูง
- ต้องการการตรวจสอบข้อเท็จจริง: เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ Jasper ต้องการบรรณาธิการมนุษย์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ราคา Jasper.ai
- แผนผู้สร้าง: $39/เดือน
- โปรแพลน: $59/เดือน
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
Jasper.ai คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และรองรับ SEO ในปริมาณมาก
อ่านเพิ่มเติม: 15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI
7. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
ลองนึกภาพนี้: คุณเพิ่งเขียนโฆษณาบน Facebook เสร็จ คุณคิดว่ามันมีไหวพริบ น่าสนใจ และตรงกับสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการจนต้องคลิกปุ่ม "ซื้อเลย" ที่แวววาวนั้น
ปัญหาคือ? คุณจะไม่มีทางรู้ว่ามันได้ผลหรือไม่จนกว่าจะได้นำไปใช้จริง—เตรียมตัวพบกับคืนที่นอนไม่หลับและการทดสอบ A/B แบบไม่รู้จบได้เลย
นี่คือจุดที่ Anyword เข้ามาช่วย เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ไม่เพียงแต่สร้างข้อความเท่านั้น แต่ยังคาดการณ์ประสิทธิภาพของมันได้อีกด้วย
🦸♂️ ลองจินตนาการว่ามีผู้ช่วยที่คอยบอกคุณว่า "เฮ้ หัวข้อข่าวนี้จะทำให้ยอดเปลี่ยนเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น 20%" ก่อนที่คุณจะกดเผยแพร่
หากคุณเป็นเหมือนฉันและต้องการหยุดการเดาและเริ่มสร้างเนื้อหาที่ได้ผล มาเจาะลึกกันว่าอะไรทำให้ Anyword เป็นความฝันของนักการตลาด
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- คะแนนประสิทธิภาพการทำนาย: ดูว่าเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพอย่างไรก่อนเผยแพร่ ช่วยประหยัดเวลาในการทดสอบ A/B
- บล็อกวิซาร์ด: สร้างบทความบล็อกที่เป็นมิตรกับ SEO ได้เร็วขึ้นด้วยโครงร่างที่แนะนำ, บทนำ, และส่วนที่ได้รับการปรับแต่ง
- คลังคำหลักที่กำหนดเอง: สร้างแหล่งข้อมูลของคำศัพท์ที่ใช้บ่อยเพื่อรักษาความสอดคล้องของข้อความและเพิ่มความสามารถในการค้นหา
- การสร้างโฆษณาด้วยพลังของ AI:สร้างข้อความโฆษณาด้วย AIสำหรับแพลตฟอร์มเช่น Facebook, LinkedIn และ Google ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: ติดตามและเปรียบเทียบรูปแบบเนื้อหาที่แตกต่างกันในแต่ละช่องทางเพื่อค้นหาว่าอะไรได้ผลดีที่สุด
ข้อจำกัดของ Anyword
- เน้นเนื้อหาแบบสั้น: ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการเนื้อหาแบบยาวหากไม่มีการแก้ไขด้วยตนเองอย่างมีนัยสำคัญ
- ราคาแพงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: แผน Data-Driven และ Business อาจมีราคาสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การผสานการทำงานที่จำกัด: พึ่งพา API มากกว่าการเชื่อมต่อแบบเสียบแล้วใช้
ราคา Anyword
- แผนเริ่มต้น: $49/เดือน
- แผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
- แผนธุรกิจ: $499/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
✨ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและต้องการการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
8. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO)
Writesonic เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่สัญญาว่าจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานด้วยการสร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงโฆษณาและหน้าแลนดิ้งเพจ
คุณสามารถคาดหวังคุณสมบัติเช่นการตรวจสอบข้อเท็จจริง, การปรับแต่งเสียงแบรนด์, และคำถามที่พบบ่อยที่สร้างโดย AI
สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉันคือการปรับแต่ง SEO ในตัวและความสามารถในการสร้างเนื้อหาในกว่า 20 ภาษา ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับบล็อกเกอร์ นักการตลาด และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
มาดูคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อสังเกตบางประการที่ฉันพบระหว่างการทดสอบกัน
คุณสมบัติเด่นของ Writesonic:
- ผู้เขียนบทความด้วย AI: สร้างบทความที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและปรับให้เหมาะสมกับ SEO พร้อมควบคุมความยาวได้สูงสุดถึง 5,000 คำ
- การปรับแต่งเสียงแบรนด์: ปรับโทนและสไตล์ของเนื้อหาให้สะท้อนถึงเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- เครื่องมือตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ SEO: ให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำในการปรับแต่ง SEO บนหน้าเว็บไซต์ทันที
- เทมเพลตเนื้อหา: มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 80 แบบ สำหรับบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย รายละเอียดสินค้า และอื่น ๆ
- การสนับสนุนหลายภาษา: สร้างเนื้อหาในกว่า 20 ภาษาเพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดของ Writesonic:
- เส้นทางการเรียนรู้: คุณลักษณะบางอย่าง เช่น เทมเพลตขั้นสูง อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญ
- ความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว: การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบทความที่มีการวิจัยสูง
- ช่องว่างในบทเรียน: คู่มือที่ละเอียดมากขึ้นอาจช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ราคา Writesonic:
- แผนฟรี
- บุคคล: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Writesonic:
- G2: 4. 7/5 (1,980+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
📌 ฉันทามติของ Reddit: Writesonic ได้รับการชื่นชมในความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นตัวเลือกหลักสำหรับนักเขียนที่ประสบปัญหาการเขียนติดขัดหรือมีความต้องการเนื้อหาเฉพาะ ผู้ใช้มักจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ของมันกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Copymatic โดยสังเกตว่าคุณภาพของเนื้อหานั้นสูงกว่า
✨ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมฟีเจอร์ SEO ในตัว
9. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาที่รวดเร็วและหลากหลายด้วยปัญญาประดิษฐ์)
หนึ่งในสี่ของบริษัทได้รายงานว่าประหยัดเงินได้ระหว่าง 50,000 ถึง 70,000ดอลลาร์จากการใช้ ChatGPT
ดังนั้น จึงไม่ต้องคิดมากเลยว่าทำไมนักการตลาดจึงหันมาใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาเป็นไปโดยอัตโนมัติ
พูดตามตรงนะ ฉันเข้าใจว่าทำไมมันถึงน่าสนใจ—มันช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้ในปริมาณมาก
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทความบล็อกและคำอธิบายสินค้า หรือคิดไอเดียสำหรับคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย ChatGPT ก็สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ประสิทธิภาพในการประหยัดเวลา: สร้างเนื้อหาได้ภายในไม่กี่วินาที ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานให้ทันตามกำหนดเวลาที่เร่งด่วน
- ความหลากหลายของประเภทเนื้อหา: จัดการบล็อก, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, คำอธิบายสินค้า และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์: ให้คำตอบที่เหมือนมนุษย์ต่อคำสั่ง ช่วยลดอาการเขียนติดขัด
- ความคุ้มค่า: มีแผนราคาที่ประหยัดกว่าการจ้างนักเขียนประจำ
- GPT แบบกำหนดเอง: ช่วยให้คุณสร้างโมเดล AI ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ขาดความคิดริเริ่ม: อาจผลิตเนื้อหาที่ซ้ำซากหรือลอกเลียนแบบได้หากไม่มีการกระตุ้นอย่างรอบคอบ
- ต้องการการแก้ไข: เนื้อหามักต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ขึ้นอยู่กับคำแนะนำ: คุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความชัดเจนและรายละเอียดของข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเป็นอย่างมาก
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $25/ต่อผู้ใช้/เดือน หรือ $30/ต่อผู้ใช้/เดือน ขึ้นอยู่กับแผน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 630 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
📌 ความเห็นร่วมของ Reddit: ChatGPT ได้พัฒนาไปไกลมาก โดย GPT-4 มีการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า แม้ว่าจะยังขาดบุคลิกภาพและต้องการคำแนะนำที่รอบคอบ แต่ผู้ใช้เห็นพ้องว่าสามารถสร้างเนื้อหาที่ดีสำหรับบทความบางประเภท โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับมนุษย์ในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงความลื่นไหลและความหลากหลาย
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและธุรกิจที่ต้องการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและหลากหลายรูปแบบ
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดียใน Excel และ Sheets
10. Wordtune (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับโทนอย่างรวดเร็วและการเขียนใหม่แบบง่าย)
เมื่อฉันลองใช้ Wordtune เป็นครั้งแรก ฉันรู้สึกสนใจในจุดที่เน้นการเขียนใหม่และการปรับโทนเสียง
มันอาจไม่ใช่เครื่องมือที่มีฟีเจอร์ครบครันที่สุด แต่ก็สามารถช่วยปรับแต่งงานเขียนของคุณให้ชัดเจน มีโทนเสียงและสไตล์ที่เหมาะสมได้อย่างดีเยี่ยม หากคุณเคยลังเลว่าอีเมลของคุณควรใช้ภาษาเป็นกันเองหรือเป็นทางการ Wordtune จะเปรียบเสมือนผู้ช่วยคู่ใจที่ไว้ใจได้
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้แนะนำการเขียนใหม่ ปรับปรุงการใช้คำ และช่วยหาคำพ้องความหมาย—เหมาะสำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือการแก้ไขที่สมบูรณ์แบบ แต่ไม่เหมาะสำหรับการเขียนที่ต้องใช้ความหนักหน่วงหรือโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wordtune
- ความยืดหยุ่นของโทน: ฉันชอบที่สามารถสลับระหว่างโทนที่เป็นกันเองและทางการได้เพียงแค่คลิกเดียว
- ข้อเสนอแนะในการเขียนใหม่: การเน้นประโยคทำให้ฉันมีตัวเลือกหลากหลายให้เลือก—บางตัวเลือกดีกว่าตัวเลือกอื่น แต่โดยรวมแล้วมีประโยชน์
- คำพ้องความหมายอัจฉริยะ: เครื่องมือที่สะดวกซึ่งแนะนำทางเลือก โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้คำเดิมซ้ำมากเกินไป
- เครื่องมือสรุป: มีประโยชน์สำหรับการย่อข้อความยาวให้กลายเป็นสรุปที่เข้าใจง่าย
- ตัวเลือกการผสานรวม: ทำงานได้ดีเป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์ใน Google Chrome และยังสามารถเชื่อมต่อกับ Microsoft Word ได้อีกด้วย
ข้อจำกัดของ Wordtune
- ข้อจำกัดของเวอร์ชันฟรี: การเขียนใหม่ได้ 10 ครั้งต่อวันรู้สึกจำกัดมาก—ฉันใช้หมดเร็วเกินไป
- บางครั้งอาจพลาด: บางคำแนะนำอาจไม่ตรงประเด็น อาจสูญเสียบริบทหรือฟังดูแปลก
ราคาของ Wordtune
- ฟรี: แก้ไขใหม่ 10 ครั้งต่อวัน
- แผนขั้นสูง: $4. 19/เดือน
- แพ็กเกจไม่จำกัด: $5. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wordtune
- G2: 4. 6 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 (75+ รีวิว)
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการการเขียนใหม่และปรับโทนอย่างรวดเร็วเพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ
11. Sudowrite (เหมาะที่สุดสำหรับนักเขียนนิยายที่ต้องการความช่วยเหลือด้านความคิดสร้างสรรค์จาก AI)
เมื่อฉันบังเอิญเจอ Sudowrite ฉันรู้สึกสงสัยว่าเครื่องมือ AI จะสามารถตอบสนองความต้องการของนักเขียนนิยายได้อย่างไร
มันถูกทำการตลาดในฐานะผู้ช่วยเขียนที่สามารถช่วยสร้างนวนิยายหรือบทภาพยนตร์ทั้งเรื่องได้ในขณะที่ระดมความคิดใหม่ๆ
จากประสบการณ์ของฉัน มันเหมือนกับการมีผู้ร่วมเขียนที่ไม่เคยเหนื่อย—แม้ว่าบางครั้งจะขาดสัมผัสของมนุษย์ที่ทำให้เรื่องราวรู้สึกมีชีวิตจริงๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sudowrite
- เครื่องมือสร้างเรื่องราว: นำคุณผ่านขั้นตอนการสร้างตัวละคร โครงเรื่อง และแม้แต่บทเต็มๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นร่างแรก
- เขียนใหม่และขยาย: นำเสนอเวอร์ชันที่เรียบเรียงใหม่หรือขยายเพิ่มเติมเพื่อให้เรื่องราวดำเนินไปอย่างราบรื่น
- พลังแห่งการระดมความคิด: สร้างชื่อ, พลิกผันเนื้อเรื่อง, และไอเดียใหม่ๆ เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
- เครื่องมือสร้างภาพ: ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพตัวละครและงานศิลปะสำหรับการสร้างโลก—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาแรงบันดาลใจ
- คำแนะนำในการเพิ่มจุดหักมุม: ช่วยให้เรื่องราวของคุณมีความสดใหม่และน่าติดตามเมื่อเนื้อเรื่องดูคาดเดาได้
ข้อจำกัดของ Sudowrite
- เสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติ: แม้ว่าจะเรียนรู้จากสไตล์ของคุณ แต่ก็ยังคงเบี่ยงเบนไปบ้าง ทำให้การแก้ไขเป็นสิ่งจำเป็น
- แนวคิดผิวเผิน: เนื้อหาที่สร้างขึ้นบางส่วนขาดความลึกซึ้งทางอารมณ์และความละเอียดอ่อนซึ่งมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถมอบให้ได้
- ราคาสำหรับการใช้งานสูง: นักเขียนที่ใช้งานบ่อยอาจพบว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Sudowrite
- แผนสำหรับงานอดิเรกและนักเรียน: $10/เดือน
- แผนมืออาชีพ: $22/เดือน
- แผนสูงสุด: $44/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Sudowrite:
- G2: 4. 7/5 (1,990+ รีวิว)
📌 ฉันทามติของ Reddit: Sudowrite ได้รับการตอบรับที่หลากหลายแต่โดยรวมเป็นบวกจากผู้ใช้บน Reddit โดยเฉพาะความสามารถในการช่วยเอาชนะอาการเขียนไม่ออกและช่วยในกระบวนการแก้ไข นักเขียนชื่นชมฟีเจอร์ "Write" ที่ให้คำแนะนำและไอเดียที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ดำเนินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ "Generate Chapter" ได้รับการวิจารณ์ในช่วงแรกเนื่องจากผลลัพธ์ที่ซ้ำซาก
✨ เหมาะสำหรับ: นักเขียนนิยายที่ต้องการความช่วยเหลือจาก AI ในการระดมความคิด, การร่าง, และการแก้ไขผลงานสร้างสรรค์
อ่านเพิ่มเติม: คำกระตุ้นการเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
12. Article Forge (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาวอัตโนมัติ)
ขณะที่กำลังสำรวจ Article Forge ฉันรู้สึกประทับใจกับคำกล่าวอ้างที่ว่าสามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้เพียงแค่คลิกเดียว
แนวคิดในการสร้างบทความคุณภาพสูงที่มีความยาวมากกว่า 1,500 คำภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ฟังดูเหมือนจะดีเกินจริง
อย่างไรก็ตาม ด้วยคุณสมบัติเช่นการสร้างบทความจำนวนมากและการผสานรวมกับ WordPress, Article Forge มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ที่ต้องการทำให้การผลิตเนื้อหาของตนง่ายขึ้นโดยไม่ลดคุณภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Article Forge
- เนื้อหาแบบยาวอัตโนมัติ: สร้างบทความมากกว่า 1,500 คำในเวลาเพียง 60 วินาที โดยอิงจากคำสำคัญและคำแนะนำของคุณ
- การปรับแต่ง SEO: เขียนเนื้อหาโดยคำนึงถึงอัลกอริทึมการจัดอันดับของ Google รวมถึงการใช้คำหลักและความเกี่ยวข้องของหัวข้อ
- การสร้างบทความจำนวนมาก: ช่วยให้คุณสร้างบทความหลายรายการพร้อมกัน เหมาะสำหรับการขยายขอบเขตการตลาดเนื้อหาด้วยการใช้ AI
- การผสานรวมกับ WordPress: โพสต์บทความไปยังบล็อก WordPress ของคุณโดยตรง ช่วยประหยัดเวลาในการอัปโหลดและจัดรูปแบบ
- ผ่านการตรวจจับ AI: มีฟีเจอร์ช่วยลดโอกาสที่เนื้อหาจะถูกระบุว่าสร้างโดย AI แม้ว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป
ข้อจำกัดของ Article Forge
- เนื้อหาในระดับผิวเผิน: บทความมักต้องการการปรับแต่งด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และรับประกันความเป็นเอกลักษณ์
- ปัญหาการจัดรูปแบบ: เนื้อหาที่สร้างขึ้นขาดการจัดรูปแบบขั้นสูง เช่น รายการหัวข้อย่อย หัวข้อ หรือตัวหนา ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO
- ความไม่ถูกต้องทางไวยากรณ์: ข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจทำให้เนื้อหาดูไม่เรียบร้อยและขาดการตรวจทานเพิ่มเติม
ราคาของ Article Forge
- แผนมาตรฐาน: $27/เดือน
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
บทความ Forge คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
✨ เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการเนื้อหาแบบยาวที่ปรับแต่งสำหรับ SEO โดยอัตโนมัติ เพื่อขยายกลยุทธ์ของพวกเขา
13. Quillbot (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มความชัดเจน)
เมื่อฉันลองใช้ Quillbot ครั้งแรก ฉันไม่แน่ใจว่าจะคาดหวังอะไร มันเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการถอดความและปรับปรุงข้อความ แต่ฉันอยากรู้ว่ามันจะสามารถทำได้ตามที่โฆษณาไว้หรือไม่ หลังจากทดสอบคุณสมบัติต่างๆ แล้ว ฉันเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน นักวิจัย และนักเขียน
โหมดการเรียบเรียงคำใหม่ของ Quillbot, ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ และตัวสรุปเนื้อหา มีความใช้งานง่ายและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือที่ฉันจะพึ่งพาอย่างเต็มที่ในการสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีประโยชน์สำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและช่วยแก้ปัญหาการเขียนติดขัด
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์มักต้องปรับแต่งเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quillbot
- โหมดการสรุปความ: ฉันชอบที่คุณสามารถสลับระหว่างโหมดต่างๆ เช่น มาตรฐานและความคล่องตัว ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ—ไม่ว่าคุณต้องการให้เรียบง่ายหรือฟังดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
- ตัวตรวจสอบไวยากรณ์: มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจในการตรวจจับข้อผิดพลาด แม้จะยังไม่ลื่นไหลเท่าเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันเคยใช้
- สรุปเนื้อหา: มีประโยชน์ในการย่อข้อความยาวๆ ให้เป็นสรุปที่อ่านง่าย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของฉันเมื่อต้องอ่านบทความวิจัยอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือสร้างการอ้างอิง: ตัวช่วยชีวิตหากคุณกำลังจัดการกับงานวิชาการ ช่วยให้การจัดรูปแบบการอ้างอิงเป็นไปอย่างถูกต้องและง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Quillbot
- ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม: ข้อความที่เขียนใหม่บางครั้งยังให้ความรู้สึกแข็งกระด้างเหมือนเครื่องจักร จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ความคิดสร้างสรรค์จำกัด: สามารถใช้งานได้ดีสำหรับการเขียนใหม่ แต่จะไม่ช่วยมากนักหากคุณต้องการเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและดึงดูดอารมณ์
- ราคาพรีเมียม: เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัด และแผนพรีเมียมอาจดูสูงไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ราคาของ Quillbot
- แผนรายเดือน: $9.95/เดือน
- แผนครึ่งปี: $6. 66/เดือน
- แผนรายปี: $4. 17/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Quillbot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนและนักเขียนที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการถอดความอย่างรวดเร็ว การตรวจสอบไวยากรณ์ และการสรุปเนื้อหา
14. Hypotenuse AI (เหมาะที่สุดสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการขยายการสร้างเนื้อหา)
Hypotenuse AI เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการสร้างคำอธิบายสินค้า, บทความบล็อก, และเอกสารทางการตลาด
ประสบการณ์ของฉัน? มันน่าประทับใจสำหรับงานจำนวนมากและเนื้อหาที่เน้น SEO แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการรักษาโทนเสียงที่สม่ำเสมอในขณะที่สร้างคำอธิบายสินค้าแบบกลุ่ม—ช่วยชีวิตใครก็ตามที่จัดการแคตตาล็อกขนาดใหญ่
🌻 สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากเพิ่มให้กับแพลตฟอร์ม: เครื่องมือนี้จะได้ประโยชน์มากขึ้นหากมีเทมเพลตที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกัน
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก: สร้างคำอธิบายสินค้า คำบรรยาย Instagram และอื่น ๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือการทำงานแบบกลุ่ม
- HypoChat สำหรับการวิจัยและการปรับปรุงเนื้อหา: ร่วมมือกับ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการระดมความคิดสร้างสรรค์ ทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- HypoArt สำหรับการสร้างภาพ: สร้างภาพคุณภาพระดับสตูดิโอหรือปรับปรุงภาพถ่ายสินค้าด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น: แปลและปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกในมากกว่า 30 ภาษา
- ความสอดคล้องของเสียงแบรนด์: ใช้แนวทางเฉพาะของแบรนด์เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมดสอดคล้องกับน้ำเสียงของคุณ
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามมุมฉาก
- ข้อจำกัดของการทดลองใช้ฟรี: เครดิตที่มีจำกัดทำให้ไม่สามารถสำรวจศักยภาพของแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสมัครแผน
- ความหลากหลายของเทมเพลต: แม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งสำหรับอีคอมเมิร์ซ แต่คลังเทมเพลตอาจต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายและประเภทเนื้อหาต่างๆ
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
- รายการ: $19/เดือน
- จำเป็น: $56/เดือน
- บล็อกโปร: เริ่มต้นที่ $150/เดือน
- อีคอมเมิร์ซพื้นฐาน: 150 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
✨ เหมาะสำหรับ: แบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการขยายการผลิตเนื้อหาด้วยฟีเจอร์ SEO และการสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
15. แอป Hemingway (เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเขียนที่กระชับและชัดเจน)
ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับแอป Hemingway มามาก—เครื่องมือแก้ไขเรียบง่ายจะสามารถเทียบชั้นกับชื่อเสียงของนักเขียนระดับตำนานได้หรือไม่?
หลังจากใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจในการพัฒนาทักษะการเขียนของฉัน
ไม่ว่าคุณจะมีแนวโน้มที่จะเขียนประโยคยาวเยิ่นเย้อหรือแค่อยากให้ถ้อยคำของคุณทรงพลังยิ่งขึ้น Hemingway จะทำหน้าที่เป็นโค้ชที่ตรงไปตรงมา ชี้จุดที่ควรปรับปรุงพร้อมข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและแสดงด้วยสีต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของแอป Hemingway
- ความชัดเจนที่แสดงด้วยสี: เน้นคำกริยาวิเศษณ์, ประโยคถูกกระทำ และประโยคซับซ้อน เพื่อช่วยให้การเขียนของคุณกระชับขึ้น
- คะแนนความสามารถในการอ่าน: ให้คะแนนระดับชั้นเพื่อให้แน่ใจว่างานเขียนของคุณเข้าถึงได้ง่าย
- โหมดแก้ไขและเขียน: ช่วยให้คุณสลับระหว่างการเขียนแบบไม่มีสิ่งรบกวนกับการแก้ไขอย่างละเอียด
- เวอร์ชันเดสก์ท็อปราคาประหยัด: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวเพียง $19.99 สำหรับแอปแบบชำระเงิน ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับฟังก์ชันการใช้งานแบบออฟไลน์
- ตัวเลือกการส่งออก: บันทึกงานของคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น Word, PDF และ Markdown
ข้อจำกัดของแอป Hemingway
- ไม่มีตัวตรวจสอบไวยากรณ์: พลาดข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หลายประการเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง Grammarly
- เวอร์ชันออนไลน์ไม่สามารถบันทึกได้: ผู้ใช้ฟรีไม่สามารถบันทึกหรือส่งออกผลงานของตนได้
- ฟีเจอร์จำกัดสำหรับโปรเจกต์ยาว: ไม่เหมาะสำหรับต้นฉบับความยาวระดับหนังสือหรือการแก้ไขงานหนัก
ราคาของแอป Hemingway
- เวอร์ชันฟรี
- เวอร์ชันเดสก์ท็อปแบบชำระเงิน: $19.99 ชำระครั้งเดียว
คะแนนและรีวิวแอป Hemingway
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
📌 ฉันทามติของ Reddit: แอป Hemingway ได้สร้างชื่อเสียงในกลุ่มเอเจนซี่สร้างสรรค์และนักเขียนที่ต้องการปรับปรุงเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กำหนดเวลาที่เร่งด่วน ผู้ใช้ Reddit ชื่นชมคุณค่าของแอปนี้ในการสอนการเขียนที่กระชับและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์ทั้งในงานเขียนเชิงพาณิชย์และนิยาย
✨ เหมาะสำหรับ: นักเขียนที่ต้องการความกระชับ ชัดเจน และการปรับปรุงการอ่านในงานเขียนของตน
การสร้างเนื้อหาอย่างง่ายดายอยู่แค่คลิกเดียว
การถกเถียงเกี่ยวกับ AI ในการสร้างเนื้อหาเป็นประเด็นที่แตกแยกพอๆ กับสับปะรดบนพิซซ่า: มีประสิทธิภาพหรือซ้ำซาก? สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ AI ได้ทำให้การเขียนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
แต่เพื่อให้โดดเด่นในทะเลของเนื้อหา AI ธุรกิจต้องการมากกว่าแค่หัวข้อที่ดึงดูดใจ ผู้อ่านต้องการเนื้อหาที่มีสาระ—เนื้อหาที่แก้ปัญหา ตอบคำถาม และสร้างความเชื่อมโยง ความรู้ที่แท้จริงและเป็นต้นฉบับคือสิ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริง
ClickUp ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
ตั้งแต่การสร้างแนวคิดด้วย ClickUp Brain ไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แม่แบบที่ปรับแต่งได้ โพสต์โซเชียลอัตโนมัติ และการแก้ไขแบบเรียลไทม์
แล้วทำไมไม่ลองก้าวข้ามขีดจำกัดดูล่ะ?สมัครใช้ ClickUpแล้วดูการสร้างคอนเทนต์ของคุณพัฒนาไปอีกระดับ ทีละงาน