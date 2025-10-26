ทางเลือก 10 อันดับแรกของ NotebookLM สำหรับการจดบันทึก

NotebookLM อาจดูเหมือนสมุดบันทึกดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ แต่ข้อบกพร่องของมันอาจนำไปสู่การทำงานเพิ่มเติมและเสียเวลาได้ หากคุณเคยเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ อาจถึงเวลาที่เหมาะสมในการค้นหาทางเลือกอื่น ๆ ที่ทำให้การบันทึกโน้ตมีประสิทธิภาพและไร้ปัญหา
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เราได้คัดสรรทางเลือก NotebookLM ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว—ตั้งแต่แอปจดบันทึกยอดนิยมไปจนถึงเครื่องมืออัจฉริยะด้วย AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ✅
⏰ สรุป 60 วินาที
ทางเลือก 10 อันดับแรกของ NotebookLM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการเอกสารด้วยระบบ AI)
- โนชั่น (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกข้อความที่มีโครงสร้างและการจัดระเบียบ)
- Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้ามอุปกรณ์)
- Obsidian (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกแบบ Markdown และการเชื่อมโยงแนวคิด)
- Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบเชื่อมโยงเครือข่าย)
- Afforai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI ที่เข้าใจง่าย)
- ทาน่า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างความรู้ขั้นสูง)
- Mem. ai (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่มี AI ช่วยแบบไดนามิก)
- หมายเหตุ (เหมาะสำหรับผู้เรียนและการจดจำความรู้)
- ไมโครซอฟต์ วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแบบอิสระ)
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ NotebookLM?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์จดบันทึกทางเลือกแทน NotebookLM คุณจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดระเบียบบันทึกของคุณได้ดีขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ประกอบด้วย:
✅ ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกซอฟต์แวร์จดบันทึกที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก คุณจะสามารถจดบันทึกทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นงานออฟฟิศหรือสูตรพายแอปเปิ้ลของแม่
✅ ความสะดวกในการจัดระเบียบ: เลือก NotebookLM ตัวเลือกรวมถึงตัวเลือกสำหรับการจัดระเบียบบันทึก เช่น การติดแท็ก การติดป้าย และการจัดเก็บในโฟลเดอร์
✅ ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: เลือกแอปจดบันทึกที่มีฟีเจอร์ซึ่งทำให้เป็นระบบจัดการความรู้ที่คุณเลือกใช้เป็นประจำ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม ซิงค์บันทึกกับผู้อื่น และแชร์เอกสาร
✅ การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ: ให้ความสำคัญกับทางเลือก NotebookLM ที่สามารถซิงค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของคุณ เช่นซอฟต์แวร์จัดการเอกสารหรือแอปเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้คุณสามารถนำเข้าบันทึกและไอเดียทั้งหมดของคุณได้
✅ AI และระบบอัตโนมัติ: เลือกใช้ทางเลือกของ NotebookLM ที่ขับเคลื่อนด้วย AIและช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น เช่นการสรุปโน้ตแบบติดผนัง การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ หรือแม้แต่การแปลงเสียงบันทึกเป็นข้อความ
🔎 คุณรู้หรือไม่? แอปพลิเคชันจดบันทึกแรกที่สร้างขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์คือ Windows Notepad ซึ่งเปิดตัวโดย Microsoft ในปี 1983 สำหรับระบบปฏิบัติการ MS-DOS
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ NotebookLM
การใช้กลยุทธ์การจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าความคิดของคุณจะได้รับการดำเนินการเสมอ
เพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้ เราได้คัดสรรรายชื่อแอปจดบันทึกที่ดีที่สุดซึ่งสามารถแทนที่ NotebookLM ได้อย่างง่ายดาย และยกระดับไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ AI ขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญและสร้างบันทึกที่สามารถค้นหาได้
วิดีโอด้านบนนำเสนอการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทั้งหมด ในขณะที่คุณสามารถพบรีวิวเชิงลึกได้ด้านล่าง อ่านต่อเลย!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและจัดการเอกสารด้วยระบบ AI)
ClickUpคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง และมันทำได้มากกว่าการจดบันทึกทั่วไป ความสามารถด้าน AI ของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันในทีม ทำให้มันเป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการงาน, โครงการ, และการทำงานร่วมกัน
ตัวอย่างเช่นAI Notetaker ของ ClickUp จะถอดความและสรุปการประชุมเสมือนจริงทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น มันยังช่วยให้คุณเปลี่ยนการประชุมเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการร่างรายงานการประชุมหรือติดตามงานที่ต้องดำเนินการอีกต่อไป
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp ที่ผสานรวมกับระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ของ AI ช่วยให้คุณสามารถประสานงานการจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม การเน้นที่การจดบันทึกของ NotebookLM อาจไม่เพียงพอสำหรับโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน
ClickUp Brainผู้ช่วย AI ขั้นสูงของ ClickUp ยกระดับการทำงานไปอีกขั้น คุณสามารถใช้มันเพื่อถอดเสียงบันทึกเสียง จัดเรียงบันทึกการเตรียมสอบ สร้างสรุปสำหรับบันทึกการวิจัย และแม้กระทั่งแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือหรือโน้ตติดผนังให้เป็นบันทึกที่มีรายละเอียด นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้มันเพื่อรวมบันทึกหลายรายการ สร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ และแม้กระทั่งเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับอีเมล คำอธิบายงาน หรือเอกสาร
ด้วยตัวเลือกการแชร์และการอนุญาตขั้นสูงของ ClickUp เช่น การมอบหมายงาน ความคิดเห็น และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทีมงานสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และอัปเดตเอกสารได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์
ต่างจากแนวทางที่อาจแยกส่วนของ NotebookLM, ClickUp ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่นClickUp Notepadเป็นสมุดบันทึกส่วนตัวสำหรับจดบันทึกไอเดีย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับงาน โครงการ และเอกสารได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการผสานการทำงาน ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้หลากหลาย พร้อมมอบตัวเลือกการร่วมมือที่ยืดหยุ่น ทำให้ทีมสามารถจัดการไฟล์, แชร์ทรัพยากร, และเพิ่มความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายในที่ทำงานกลางเพียงแห่งเดียว
ในขณะที่ NotebookLM มุ่งเน้นการวิจัยภายในชุดข้อมูลเดียว ClickUp Brain MAX ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปของคุณ ให้คุณค้นหาข้อมูลที่เชื่อมโยงกันข้าม ClickUp, Google Drive, Dropbox, SharePoint, GitHub และเว็บ—ทำให้ "สมุดบันทึก" ของคุณครอบคลุมพื้นที่ทำงานดิจิทัลทั้งหมดของคุณ
เพิ่ม พูดเป็นข้อความ แล้วคุณสามารถบันทึกโน้ต ข้อสรุปจากการประชุม หรือไอเดียที่ระดมสมองได้ทันที ซึ่ง Brain MAX จะถอดเสียง จัดระเบียบ และเชื่อมโยงกับงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์คือ? พื้นที่ทำงาน AI เดียวที่ทุกไฟล์ โน้ต และไอเดียที่พูดออกมาสามารถค้นหาได้ทันที เข้าใจบริบท และพร้อมดำเนินการ—โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ClickUp เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โซลูชันที่ดีที่สุดควรสามารถทำได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการดำเนินโครงการอย่างราบรื่น และนี่คือจุดเด่นของ ClickUp! เป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ผสานการวิเคราะห์ข้อมูลอันทรงพลัง การจดบันทึกที่ง่ายดาย และการแสดงผลข้อมูลที่ดึงดูดสายตา ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มประสิทธิภาพ
.
ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสามารถเก็บโน้ตทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้
ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสามารถเก็บโน้ตทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สรุปบันทึก, บันทึกเสียง, สร้างรายการที่ต้องทำ, และแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาโดยใช้คุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ร่าง, จัดรูปแบบ, และแชร์บันทึกหรือเอกสารในพื้นที่ทำงานร่วมกันโดยใช้ClickUp Docs, เพื่อให้ไม่มีบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ ที่สูญหายไป
- จัดระเบียบบันทึกและไอเดียของคุณด้วยแท็กงานของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดแท็กเฉพาะสำหรับโฟลเดอร์ เอกสาร และวิกิได้ พร้อมโครงสร้างแบบซ้อนเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
- เข้าถึงบันทึกของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้ด้วยการซิงค์ที่ราบรื่นผ่านแอปมือถือหรือตัวเลือกในเบราว์เซอร์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 1,000 รายการ เพื่อให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการเสร็จสิ้น ได้รับการติดตามอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากใช้เวลาประเมิน ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน
📮ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบใช้เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude การยอมรับที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ช่วยและตัวแทนอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักถูกปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะ
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณClickUp Brain ทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทาง ClickUp Chat สามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
➡️อ่านเพิ่มเติม: NotebookLM เทียบกับ OneNote: แอปจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?
2. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกข้อความที่มีโครงสร้างและการจัดระเบียบ)
Notionเป็นแอปจดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งรองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ โค้ด และบุ๊กมาร์ก การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณลากและวางองค์ประกอบต่างๆ ลงในบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือใช้คำสั่งสแลชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบบันทึกการประชุม สร้างวิกิสำหรับทีม หรือบริหารโครงการ Notion มอบความสามารถในการปรับแต่งในระดับสูงเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งส่วนตัวและในเชิงธุรกิจ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในหมู่ทีมที่ต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยนำเสนอการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และพื้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อสื่อสารอย่างไร้รอยต่อ
นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณได้รับเทมเพลตการจดบันทึกสำหรับทุกความต้องการของคุณ—จัดเรียงบันทึกของคุณ, สร้างบอร์ดอารมณ์, หรือแม้กระทั่งจัดการเอกสารทั้งหมดของคุณในที่เดียวอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ออกแบบและปรับแต่งพื้นที่ทำงานสำหรับบันทึก งาน และโครงการต่าง ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคำแนะนำที่ละเอียด
- เพิ่มและจัดระเบียบประเภทเนื้อหาที่หลากหลาย รวมถึงข้อความ รูปภาพ โค้ด และบุ๊กมาร์ก
- ลดสิ่งรบกวนด้วยประสบการณ์การเขียนที่ดื่มด่ำ บัตรบันทึกดิจิทัลทรงพลัง และผู้ช่วย AI ขั้นสูง
ข้อจำกัดของโนชั่น
- แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อ แต่โครงสร้างการจัดการบางครั้งก็รู้สึกท่วมท้น
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Notion
- ฟรี: $0
- บวก: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
Notion เป็นซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งมาก คุณสามารถทำอะไรได้เกือบทุกอย่างที่จินตนาการได้เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบ/ประสิทธิภาพ/ฯลฯ แต่ความลึกซึ้งและความสามารถของโปรแกรมนี้สร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งขัดแย้งกับประสิทธิภาพทั่วไปอยู่บ้าง
Notion เป็นซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งมาก คุณสามารถทำเกือบทุกอย่างที่จินตนาการได้เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบ/ประสิทธิภาพ/ฯลฯ แต่ความลึกซึ้งและความสามารถของโปรแกรมสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งขัดแย้งกับประสิทธิภาพทั่วไปอยู่บ้าง
3. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้ามอุปกรณ์)
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกตัวสำหรับการเขียนบันทึกและซิงค์ข้อมูลเพื่อให้คุณมีทุกอย่างไว้ในที่เดียวEvernoteเป็นที่โปรดปรานของบุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบันทึกและความรู้มาเป็นเวลานาน
ตั้งแต่การสร้างโครงร่างโครงการอย่างละเอียดไปจนถึงการร่างกลยุทธ์เนื้อหา เครื่องมือจัดระเบียบและฟีเจอร์การค้นหาขั้นสูงของ Evernote ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ สิ่งนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลและเพิ่มเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามข้อมูลนั้น
นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักแล้ว ความสามารถในการผสานรวมของ Evernote ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ NotebookLM รองรับแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามหลากหลายและมีตัวเลือกการร่วมมือที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ทีมสามารถจัดการไฟล์ แบ่งปันทรัพยากร และเพิ่มความคิดเห็นภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมศูนย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- จัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นสมุดบันทึกและกองเพื่อจัดหมวดหมู่และติดแท็กสำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- ค้นหาบันทึกและรูปภาพที่เขียนด้วยลายมือได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง ซึ่งรวมถึงรูปภาพและภาพร่างด้วย
- บันทึกหรือคลิปหน้าเว็บและบทความเพื่ออ่านในภายหลัง รวมถึงความสามารถในการจับภาพหรือนำเข้าบทความวิจัยหรือเอกสาร
ข้อจำกัดของ Evernote
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ซิงค์ได้เพียงสองอุปกรณ์เท่านั้น
- Evernote ขาดฟีเจอร์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การสรุปเนื้อหาหรือการจัดระเบียบอัตโนมัติ
ราคาของ Evernote
- ฟรี: $0
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ความสามารถในการซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดของฉัน ฉันสามารถจดบันทึกบนโทรศัพท์ระหว่างประชุมและเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นได้ทันทีบนแล็ปท็อปของฉันในภายหลัง ระบบแท็กและสมุดบันทึกช่วยให้การจัดระเบียบทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
ความสามารถในการซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดของฉัน ฉันสามารถจดบันทึกบนโทรศัพท์ระหว่างประชุมและเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นได้ทันทีบนแล็ปท็อปของฉันในภายหลัง ระบบแท็กและสมุดบันทึกช่วยให้การจัดระเบียบทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย
➡️อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Evernote
4. ออบซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกแบบมาร์กดาวน์และการเชื่อมโยงแนวคิด)
Obsidianเป็นแพลตฟอร์มจดบันทึกที่ออกแบบมาโดยเน้นการจัดเก็บในเครื่องและการใช้ไฟล์มาร์กดาวน์ ช่วยให้มืออาชีพสามารถควบคุมคลังความรู้ของตนได้อย่างสมบูรณ์
แทนที่จะพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์และอินเทอร์เฟซที่เป็นกรรมสิทธิ์เพียงอย่างเดียว Obsidian ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เองและเน้นการทำงานแบบออฟไลน์เป็นหลัก ซึ่งสามารถเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับโครงการของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนแนวคิดที่ซับซ้อนจัดการงานวิจัย หรือวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มและแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในเครื่องก่อนเสมอจะช่วยให้มั่นใจในความเสถียรในระยะยาวและความสบายใจ
สำหรับผู้ที่รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของ NotebookLM มีข้อจำกัด Obsidian มอบกรอบการทำงานที่ใช้งานง่ายซึ่งไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลและไอเดียไว้เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ กรอบการทำงานนี้ช่วยให้คุณมองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกต่างๆ ได้อย่างชัดเจนในพริบตา
คุณสมบัติเด่นของออบซิเดียน
- ใช้พลังของการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางขั้นสูงเพื่อเชื่อมต่อโน้ตที่เกี่ยวข้องและสร้างเครือข่ายของความคิดที่เชื่อมโยงกัน
- จัดรูปแบบบันทึกของคุณโดยใช้ Markdown เพื่อการจัดโครงสร้างและการปรับแต่งที่ง่ายดาย
- ปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานของ Obsidian ด้วยปลั๊กอินหลากหลายจากชุมชนนักพัฒนาที่ทุ่มเท
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- Obsidian ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงการร่วมมือกัน ทำให้ไม่เหมาะกับการทำงานเป็นทีม
- การส่งออกบันทึกเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยมากขึ้น (เช่น PDF หรือ Word) เป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของออบซิเดียน
- ส่วนตัว: ฟรี
- เชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้
- ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เผยแพร่: $10/เดือน ต่อเว็บไซต์
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ซอฟต์แวร์จดบันทึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกแบบมาร์กดาวน์ข้อดี: ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไขบันทึก มีประโยชน์ในการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notesข้อเสีย: ไวยากรณ์แบบมาร์กดาวน์อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
ซอฟต์แวร์จดบันทึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับบันทึกแบบมาร์กดาวน์ข้อดี: ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไขบันทึก มีประโยชน์ในการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notesข้อเสีย: ไวยากรณ์แบบมาร์กดาวน์ต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
➡️อ่านเพิ่มเติม:Roam Research vs. Obsidian: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?
5. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบเครือข่าย)
Roam Researchเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งได้รับความนิยมอย่างเหนียวแน่นในหมู่ผู้ทำงานด้านความรู้ นักวิจัย และนักเขียน แทนที่จะจัดหมวดหมู่ข้อมูลลงในโฟลเดอร์หรือสมุดบันทึกแบบคงที่ Roam Research นำเสนอวิธีการจดบันทึกแบบไดนามิกที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ
เครื่องมือนี้ใช้แนวทางที่ไม่เหมือนใครโดยเน้นที่การคิดแบบเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกที่เชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่นวิธีการจดบันทึกนี้เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ชอบแนวทางที่ไม่เป็นเส้นตรงและเชื่อมโยงกัน
ดังนั้น ในฐานะทางเลือกแทน NotebookLM, Roam ช่วยให้คุณสามารถบันทึกโน้ตในรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นและสำรวจได้มากขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนาไปพร้อมกับการคิดและการทำงานของคุณ แทนที่จะจำกัดความคิดและกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Roam
- ฝังเนื้อหาจากบันทึกอื่นโดยไม่ซ้ำกันโดยใช้การอ้างอิงแบบฝัง
- สร้างบันทึกประจำวันจาก และเพิ่มลงในกรอบงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อติดตามความก้าวหน้าและแนวคิดของคุณ
- จำกัดขอบเขตกราฟขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ อย่างรวดเร็วหลังจากที่คุณสร้างหลายส่วนภายในบันทึกย่อยโดยใช้ตัวกรอง
ข้อจำกัดในการใช้งาน
- โครงสร้างและอินเทอร์เฟซที่เป็นเอกลักษณ์ของ Roam ไม่เป็นธรรมชาติเท่าทางเลือกอื่นบางตัว
- Roam ทำงานหลักบนระบบคลาวด์ และการเข้าถึงแบบออฟไลน์มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
ราคาสำหรับการใช้งานแบบโรมมิ่ง
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้ศรัทธา: 500 ดอลลาร์สหรัฐต่อห้าปี
คะแนนและรีวิวของ Roam
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Roam Research
6. Afforai (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI ที่ใช้งานง่าย)
Afforaiเป็นแอปจดบันทึกที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกและการจัดการความรู้ของคุณ ความสามารถของ AI ในแพลตฟอร์มนี้มอบฟีเจอร์อัจฉริยะ เช่น การสรุปบันทึกโดยอัตโนมัติ การสกัดข้อความจากเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย และการแนะนำที่เข้าใจบริบท
สิ่งที่ทำให้ Afforai แตกต่างคือวิธีการเรียนรู้จากพฤติกรรมของคุณและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการของคุณผู้ช่วยบันทึกการประชุมด้วย AIยังช่วยคุณเตรียมบันทึก เชื่อมโยงบันทึก และสร้างรายงานการประชุมที่แม่นยำเหมือนมนุษย์ ทำให้เหมาะสำหรับการประชุมหรือการระดมความคิดของคุณ
ด้วยการยอมรับ Afforai เป็นทางเลือกแทน NotebookLM ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับโซลูชันที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับวิธีที่ทีมสมัยใหม่รวบรวมความรู้และตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Afforai
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมเพื่อการปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
- สกัดและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพ, บันทึกเสียง, และวิดีโอด้วยคุณสมบัติที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI
- รักษาบันทึกของคุณให้ทันสมัยและเข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์
ข้อจำกัดด้านพื้นที่ป่าไม้
- การพึ่งพาเครื่องมือ AI มากขึ้นอาจทำให้เกิดการจัดหมวดหมู่ที่ไม่แม่นยำในบางครั้ง
- ฟีเจอร์ AI ขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรกที่ใช้ในการเขียนบันทึก
การกำหนดราคาแบบแอฟฟอร์ไร
- เริ่มต้น: ฟรี
- นักเรียน: $4. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $9.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $19.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Afforai:
- G2: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
ใช้ประโยชน์จาก eBooks เก่าและไฟล์ PDF!โดยรวม: ประสบการณ์โดยรวมของฉันยอดเยี่ยมมาก การสนับสนุนลูกค้าดี ง่ายต่อการตั้งค่าและเริ่มใช้งาน และมีประโยชน์มากที่มีเครื่องมือผู้ช่วยวิจัย
ใช้ประโยชน์จาก eBooks เก่าและไฟล์ PDF!โดยรวม: ประสบการณ์โดยรวมของฉันยอดเยี่ยมมาก การสนับสนุนลูกค้าดี ง่ายต่อการตั้งค่าและเริ่มใช้งาน และมีประโยชน์มากที่มีเครื่องมือผู้ช่วยวิจัย
7. ทานา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดโครงสร้างความรู้ขั้นสูง)
ได้รับการยกย่องว่าเป็นแอปบันทึกข้อมูลระดับซูเปอร์,Tanaคือแอปบันทึกข้อมูลรุ่นใหม่ที่มีมุมมองใหม่ในการที่ผู้เชี่ยวชาญบันทึก, เชื่อมต่อ, และจัดหมวดหมู่ความรู้ของพวกเขา.
Tana ทำหน้าที่เป็นระบบนิเวศข้อมูลที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนของโครงการของคุณได้ วิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีพื้นฐานจากโครงสร้างที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ NotebookLM สำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าแค่ที่เก็บและซิงค์โน้ตติดผนัง
คุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งตามแนวทางนี้คือความสามารถในการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้ระบบผสมผสานที่เป็นนวัตกรรมของ 'บล็อก' และ 'โหนด' ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น นักวิจัย ผู้สร้างเนื้อหา และผู้จัดการโครงการ โดยให้การจัดระเบียบในรูปแบบที่ใช้งานง่ายและคล้ายกับการทำแผนที่ความคิด
คุณสมบัติเด่นของ Tana
- จัดระเบียบเนื้อหาให้เป็นตารางและรายการที่ยืดหยุ่นและสามารถกรองได้ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วด้วยฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง
- สร้างระบบความรู้ที่ซับซ้อนและจัดการข้อมูลของคุณด้วย Supertags
- ปรับแต่ง Tana ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณโดยการปรับแต่งแม่แบบ, แท็ก, และโครงสร้างบันทึก
ข้อจำกัดของทานา
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการทำความเข้าใจโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและคุณสมบัติขั้นสูงเป็นเรื่องท้าทาย
- ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีน้อย ทำให้ประโยชน์ใช้สอยในบางสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพมีจำกัด
ราคาของทานา
- ฟรี: $0
- คอร์: $1/เดือน
- ทีม: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของทานา
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเริ่มต้นทำโครงการวิจัยมักจบลงด้วยความรู้สึกหนักใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหน้ากระดาษเปล่าที่ดูเหมือนจะหยุดคุณไว้แม่แบบแผนการวิจัยช่วยขจัดปัญหานี้ด้วยการนำทางงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้น และเปลี่ยนสิ่งที่เคยรู้สึกหนักหน่วงให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นระเบียบและมั่นใจ
8. Mem. ai (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่มี AI ช่วยแบบไดนามิก)
Mem.aiเป็นแอปจดบันทึกนวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานความเรียบง่ายของการจดบันทึกแบบดั้งเดิมเข้ากับความสามารถของ AI อันทรงพลัง ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ล้ำหน้าที่สุดในวงการนี้ ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้ยุคใหม่ คุณสมบัติหลักของแอปจะจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่บันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ ลดความยุ่งยากจากการติดแท็กและจัดการโฟลเดอร์ด้วยตนเอง
เครื่องมือนี้อาศัยอัลกอริทึมของปัญญาประดิษฐ์ในการระบุรูปแบบ, นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญขึ้นมาใหม่, และนำเสนอเมื่อมีความเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มันไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลบันทึกของคุณไว้เท่านั้น—แต่ยังคาดการณ์ความต้องการของคุณได้อีกด้วย Mem. ai จะค่อยๆ ปรับปรุงความเข้าใจในความสนใจ, งาน, และลำดับความสำคัญของคุณขณะที่คุณทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem. ai
- บันทึกข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบมากขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะจัดหมวดหมู่บันทึกตามรูปแบบการใช้งาน ลดความจำเป็นในการติดแท็กด้วยตนเอง
- แชร์บันทึกและไอเดียกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องมีภาระงานด้านการบริหารที่หนักหน่วง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive, Slack และอื่น ๆ เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Mem. ai
- ระบบปรับตัวอย่างชาญฉลาดของ Mem. ai อาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้โฟลเดอร์และโครงสร้างแบบลำดับขั้น
- ในฐานะแอปที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ Mem. ai ยังขาดประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลและฟีเจอร์บางอย่างที่พบในแอปจดบันทึกที่มีมานาน
ราคาของ Mem. ai
- เมม: $14. 99/เดือน
- ทีมเมม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Mem. ai
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. RemNote (เหมาะที่สุดสำหรับผู้เรียนและการจดจำความรู้)
RemNoteโดดเด่นด้วยการเปลี่ยนกระบวนการจดบันทึกให้กลายเป็นระบบสร้างองค์ความรู้ระยะยาว แทนที่จะเป็นเพียงที่เก็บข้อมูลธรรมดา ด้วยการผสานการจดบันทึกเข้ากับเทคนิคการทบทวนแบบเว้นระยะและแฟลชการ์ด RemNote ช่วยให้ข้อมูลสำคัญไม่เลือนหายไปจากความทรงจำ ส่งเสริมให้คุณพัฒนาคลังความคิดที่มีชีวิตซึ่งเติบโตไปพร้อมกับการคิดวิเคราะห์ของคุณ
ต่างจาก NotebookLM, RemNote ยึดถือแนวทางที่ตั้งอยู่บนการเชื่อมโยงแนวคิด, การจัดระเบียบแบบลำดับชั้น, และเทคนิคการเรียนรู้ที่ฝังไว้. เมื่อคุณเพิ่มความคิดใหม่, ไฮไลต์จุดสำคัญ, หรือปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับแนวคิดที่ซับซ้อน, คุณสมบัติต่าง ๆ ของ RemNote จะทำให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้และอยู่ในบริบทที่เหมาะสม.
ไม่ว่าคุณกำลังร่างโครงร่างโครงการวิจัย, รวบรวมเอกสารการอ่าน, หรือวางแผนกลยุทธ์, RemNote ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถจัดระเบียบและสร้างเสริมความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ RemNote
- เปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นบัตรคำโดยใช้ฟีเจอร์บันทึกการสอนอัตโนมัติเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกและการทบทวนแบบเว้นระยะ
- รับโครงสร้างแบบลำดับชั้นสำหรับบันทึกของคุณในรูปแบบที่ซ้อนกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดการและอ้างอิงแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
- ซิงค์บันทึกและแฟลชการ์ดทั้งหมดของคุณข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อศึกษาและเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทุกที่
ข้อจำกัดของ RemNote
- การเชี่ยวชาญระบบนิเวศของแอปจดบันทึกที่ไม่เหมือนใครของ RemNote ต้องใช้เวลา
- RemNote มีการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาเทคโนโลยีที่หลากหลาย
หมายเหตุเกี่ยวกับราคา
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรพร้อม AI: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
หมายเหตุการให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Microsoft OneNote (เหมาะสำหรับการจดบันทึกแบบอิสระ)
Microsoft OneNoteเป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ NotebookLM สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft ในฐานะส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Office 365 OneNote สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น เช่น Word, Excel และ Outlook สร้างสภาพแวดล้อมที่บันทึกช่วยจำสามารถเสริมการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ
แทนที่จะคิดค้นการจดบันทึกขึ้นมาใหม่ทั้งหมด OneNote ได้ปรับปรุงสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้ว: ส่วนที่มีลำดับชั้น สมุดบันทึกที่ใช้งานง่าย และการจัดระเบียบแบบหน้าต่อหน้าที่รู้สึกเข้าถึงได้และยืดหยุ่น
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ OneNote คือความยืดหยุ่นในการสร้างบันทึก ไม่ว่าคุณจะชอบพิมพ์ ข้อความด้วยลายมือ หรือฝังเอกสารลงในบันทึก แผ่นงานที่ปรับแต่งได้จะรองรับวิธีการป้อนข้อมูลที่หลากหลายโดยไม่กำหนดรูปแบบหรือกรอบแนวคิดที่เข้มงวด ความสามารถในการวาดหรือใส่คำอธิบายประกอบลงในบันทึกบนอุปกรณ์ที่รองรับการสัมผัสยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ที่ชอบร่างแนวคิดหรือใช้ปากกาสไตลัสในการป้อนข้อมูลอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- ซิงค์บันทึกทั้งหมดของคุณข้าม Windows, macOS, iOS และ Android เพื่อให้คุณเข้าถึงบันทึกได้จากทุกอุปกรณ์
- จัดระเบียบบันทึกให้เป็นสมุดบันทึก หมวดหมู่ และหน้า เพื่อให้มีโครงสร้างที่ชัดเจนและง่ายต่อการค้นหา
- ค้นหาภาพที่ฝังอยู่ทั้งหมดในขณะที่ OneNote แยกข้อความจากรูปภาพเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- OneNote ขาดข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเครื่องมือใหม่ๆ บางตัวมีให้
- คุณสมบัติการร่วมมือของ OneNote ไม่แข็งแกร่งหรือใช้งานง่ายเท่ากับคุณสมบัติที่พบในเครื่องมือบันทึกอื่น ๆ
ราคาของ Microsoft OneNote
- รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365 เริ่มต้นที่ $69.99/ปี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
ฉันใช้ OneNote มาเกือบ 3 ปีแล้ว โดยพื้นฐานแล้วมันดีสำหรับการติดตามงานประจำวันของเรา จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ เราสามารถสร้างหลายส่วนและในแต่ละส่วนเราสามารถสร้างหลายหน้าได้ มีฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การไฮไลต์ข้อความด้วยสีต่างๆ การแทรกภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยรวมแล้วมันดี ฉันใช้เครื่องมือนี้บ่อยมาก ฉันหมายถึงเกือบทุกวันเพราะฉันจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของฉันที่นี่
ฉันใช้ OneNote มาเกือบ 3 ปีแล้ว โดยพื้นฐานแล้วมันดีสำหรับการติดตามงานประจำวันของเรา สำหรับการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของเรา เราสามารถสร้างหลายส่วนและภายใต้แต่ละส่วนเราสามารถสร้างหลายหน้าได้ มีฟีเจอร์อื่นๆ เช่น การไฮไลต์ข้อความด้วยสีต่างๆ การแทรกภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยรวมแล้วมันดี ฉันใช้เครื่องมือนี้บ่อยมาก ฉันหมายถึงเกือบทุกวันเพราะฉันจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของฉันที่นี่
➡️อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ OneNote
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotebookLM? คือ ClickUp!
เมื่อพูดถึงการจดบันทึก ทุกคนมีความชอบเฉพาะตัว—บางคนต้องการความเรียบง่าย ในขณะที่บางคนต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดระเบียบขั้นสูง
แอปที่สำรวจมานำเสนอคุณค่า ตั้งแต่พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงการถอดความบันทึกด้วย AI แต่หากคุณกำลังมองหาการผสมผสานที่ลงตัวที่สุดระหว่างการจดบันทึก การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ClickUp คือแอปที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน ✅
ClickUp ไม่ใช่แค่การจดบันทึกเท่านั้น แต่เป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น ด้วย Docs, Notepad, Brain และเครื่องมือจัดการโครงการที่ครอบคลุม ClickUp รวมทุกบันทึก งาน และโครงการของคุณไว้ในประสบการณ์ที่ราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว
พร้อมที่จะทำให้การจดบันทึกของคุณฉลาดขึ้นหรือไม่
ลองใช้ ClickUp วันนี้และดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงและรวบรวมบันทึก งาน และโครงการของคุณไว้ในที่เดียวได้อย่างไร! 🌻