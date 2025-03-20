NotebookLM vs. OneNote: แอปจดบันทึกตัวไหนดีกว่ากัน?

คุณจดบันทึกไอเดียที่ผุดขึ้นมาตอนตีสามไว้ที่ไหน? หรือช่วงเวลาที่ทุกคนในทีมระดมความคิดอย่างบ้าคลั่ง? แล้วคุณมีวิธีจัดการกับความคิดที่กระจัดกระจายเหล่านั้นให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนได้อย่างไร?
ไม่ว่าคุณจะกำลังสรุปการประชุม สร้างกลยุทธ์ หรือบันทึกบทความที่ต้องอ่าน แอปจดบันทึกจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบไม่ยุ่งเหยิง
ในโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบแอปจดบันทึกยอดนิยมสองแอป ได้แก่ NotebookLM กับ OneNote โดยจะแยกแยะคุณสมบัติของแต่ละแอปเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือจดบันทึกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
นอกจากนี้ คุณยังจะต้องการอยู่ต่อเพื่อรับโบนัสเครื่องมือ AI ทดแทนฟรีของClickUpที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึก
⏰ สรุป 60 วินาที
ลองดูอย่างรวดเร็วว่ากรณีการใช้งานใดที่ NotebookLM และ OneNote เหมาะสมที่สุด:
|โปรไฟล์ผู้ใช้
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
|วันโน้ต
|นักวิจัย
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์เอกสารวิจัย และการสร้างข้อคิดเห็นเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย
|สามารถใช้สำหรับจัดระเบียบบันทึกการวิจัยได้ แต่ขาดคุณสมบัติ AI ขั้นสูงของ NotebookLM
|นักเรียน
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษา, สรุปบันทึกการบรรยาย, และเข้าใจหัวข้อที่ซับซ้อนโดยการวิเคราะห์เอกสารการเรียนรู้ต่าง ๆ
|มีประโยชน์สำหรับการจดบันทึกในชั้นเรียน จัดระเบียบเอกสารการเรียน และทำงานร่วมกันในโครงการ
|นักเขียน/ผู้สร้างเนื้อหา
|ช่วยในการค้นคว้าหัวข้อ จัดระเบียบความคิด และสร้างร่างงานจากแหล่งข้อมูล
|มีประโยชน์สำหรับการระดมความคิด, การร่างบทความ, และการติดตามการวิจัย
|ผู้จัดการโครงการ
|สามารถช่วยในการวิเคราะห์เอกสารโครงการและจัดทำรายงาน
|ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบแผนงานโครงการ, บันทึกการประชุม, และรายการงาน. การผสานการทำงานกับ Outlook เป็นข้อดีเพิ่มเติม.
|ผู้ใช้ที่ต้องการการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
|จุดแข็งหลักคือการวิเคราะห์และสรุปเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ขาดความสามารถด้าน AI ขั้นสูงของ NotebookLM
โน้ตบุ๊คแอลเอ็ม คืออะไร?
NotebookLM เป็นแอปที่ขับเคลื่อนด้วย Google Gemini AI ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยวิจัย AI ส่วนบุคคล มันช่วยให้ผู้ใช้โต้ตอบกับเอกสารของตนโดยการสร้างสรุป คำอธิบาย และคำตอบตามเนื้อหาที่อัปโหลด
แอปนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว สร้าง 'สมุดบันทึก' ศูนย์กลางที่คุณสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสาร Google Drive บทความจาก URL ใดๆ วิดีโอ YouTube ไฟล์ PDF และแม้แต่คลิปเสียง MP3
เพิ่มงานวิจัยของคุณลงใน NotebookLM—บันทึกการเรียน, บทความวิจัย, วิดีโอการสอนจาก YouTube, และเสียงบันทึกจากการบรรยายในอดีต—และมันจะสร้างชั้นเรียนระดับฮาร์วาร์ดให้คุณ
ส่วนที่ดีที่สุด? AI ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม! คุณต่างหาก
👀 คุณรู้หรือไม่? NotebookLM ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี 2023 ในชื่อ'Project Tailwind' โดย Google ในฐานะการทดลอง และถูกอธิบายว่าเป็น 'ผู้ช่วยวิจัยเสมือนจริง'
คุณสมบัติของ NotebookLM
NotebookLM ประกอบด้วยเครื่องมือที่ทำให้การทำความเข้าใจ, การวิเคราะห์, และการสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่ความสะดวกสบายในการอัปโหลดแหล่งข้อมูลไปจนถึงความเร็วในการสร้างผลลัพธ์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
คุณสมบัติ #1: ฐานความรู้ส่วนบุคคล
NotebookLM ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาของ Google ที่ชื่อว่า Gemini 1.5 Pro ซึ่งสามารถจัดการกับบริบทได้ถึงสองล้านโทเค็น ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าประทับใจ โมเดลภาษาขนาดใหญ่สามารถคัดกรองข้อความหลายร้อยหน้าเพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ เช่น เอกสารสรุป ไทม์ไลน์ และคู่มือการศึกษา
สิ่งที่ทำให้ NotebookLM ยอดเยี่ยมคือวิธีการจัดการกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI: มันดึงข้อมูลเฉพาะจากวัสดุที่คุณอัปโหลดเท่านั้น ทำให้มีความน่าเชื่อถือและยึดตามความเป็นจริงมากที่สุด AI ยังสามารถประมวลผลบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้ ทำให้มีความหลากหลายเพียงพอสำหรับแหล่งข้อมูลเกือบทุกประเภท
อัปโหลดข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึง Google Doc, วิดีโอ YouTube, PDF, ลิงก์ และอื่น ๆ แหล่งข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดระเบียบไว้ในสมุดบันทึก เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับโครงการหรือหัวข้อเฉพาะอยู่ในที่เดียว ทำให้เป็นระบบจัดการความรู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณต้องการจดบันทึกในระหว่างการประชุม คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ AI ของ Google ชื่อว่า 'จดบันทึกให้ฉัน' ได้ ฟีเจอร์นี้จะบันทึกบันทึกการประชุมไว้ใน Google Docs โดยอัตโนมัติ และบันทึกไว้ใน Google Drive ของเจ้าของประชุมที่แชร์ไว้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน คุณสามารถอัปโหลดบันทึกนี้ไปยัง NotebookLM และได้รับข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
คุณสมบัติที่ 2: สนทนาเพื่อเจาะลึกข้อมูลเชิงลึก
ใช่ คุณสามารถ พูดคุย กับ Google NotebookLM ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณอัปโหลดไว้ ระบบจะค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลของคุณเพื่อมอบคำตอบที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ AI จะเชื่อมต่อกับเนื้อหาของคุณโดยตรง คุณจึงไม่ได้รับคำตอบทั่วไป—ทุกคำตอบจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่คุณให้ไว้เสมอ
📌 ตัวอย่าง: อัปโหลดบทความวารสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและถามว่า 'ความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดที่บทความนี้เน้นย้ำคืออะไร?' NotebookLM จะค้นหาคำตอบให้คุณ และด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณก็จะกลับไปยังข้อความต้นฉบับได้ทันที
คุณสามารถบอกให้มันมุ่งเน้นไปที่แหล่งข้อมูลเฉพาะได้ ทำให้คำตอบของมันแม่นยำยิ่งขึ้น
มันให้อินเทอร์เฟซแบบกระดานข่าว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปักหมุดเนื้อหาที่สร้างโดย AI และบันทึกของคุณได้ ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบทุกอย่างและเข้าถึงได้ทันที แทนที่จะต้องเลื่อนดูอินเทอร์เฟซแชทไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
คุณสมบัติ #3: เปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้
คุณเคยมองกองบันทึกแล้วสงสัยว่าจะทำให้มันเข้าใจได้อย่างไรบ้างไหม? NotebookLM พร้อมช่วยคุณแล้ว. ฟีเจอร์ Audio Overview ใน NotebookLM คือการมีพอดแคสต์ของคุณเองที่บันทึกและแหล่งข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาผ่านการสนทนาแบบไดนามิกระหว่างผู้ดำเนินรายการ AI สองคน.
นี่ไม่ใช่แค่การบรรยายแบบแห้งๆ ที่เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงพูด—เสียง AI เหล่านี้มีความน่าสนใจและเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์จริงๆ AI ไม่ได้แค่อ่านข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ยังเพิ่มอารมณ์ความรู้สึก—ความประหลาดใจ ความอยากรู้อยากเห็น แม้กระทั่งความหงุดหงิด—ในขณะที่ผู้ดำเนินรายการถกเถียงและพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อน
เมื่อการสนทนาดำเนินไป คุณจะสังเกตเห็นว่าเสียง AI กำลังตอบสนองต่อกันและกัน โดยให้คำยืนยัน ตั้งคำถาม และแม้กระทั่งหัวเราะอย่างเก้ๆ กังๆ เมื่อจำเป็น ช่วงเวลาเล็กๆ เหล่านี้ เช่น "อืม-ฮึม" และ "โอ้ ใช่" ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการสนทนาที่แท้จริง ไม่ใช่การท่องจำแบบหุ่นยนต์
คุณสมบัติที่ 4: ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
NotebookLM ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงาน ร่วมกับคุณ มันผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Docs เพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างการจัดทำแผนและการดำเนินการได้อย่างราบรื่น
ส่งออกข้อมูลเชิงลึกหรือร่างเพื่อแก้ไข แบ่งปัน หรือสรุปงานของคุณได้ทันที สมมติว่าคุณเพิ่งสรุปการระดมความคิดสำหรับแคมเปญการตลาด NotebookLM จะจัดระเบียบบันทึกและสร้างร่างที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งคุณสามารถแบ่งปันกับทีมของคุณได้ทันที
🧠 เกร็ดความรู้: "LM" ใน NotebookLM ย่อมาจาก "Language Model" ซึ่งเป็นการสื่อถึงรากฐานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน แต่เนื่องจากจุดมุ่งเน้นในการวิจัย มันอาจหมายถึง "Learning Machine" ได้เช่นกัน
ราคาของ NotebookLM
- NotebookLM: ฟรี
- NotebookLM Plus: ฟรีเมื่อสมัครใช้งาน Google Workspace
- NotebookLM Plus สำหรับองค์กร: มีให้บริการผ่าน Google Cloud (หากได้รับสิทธิ์การเข้าถึงจากผู้ดูแลระบบ Cloud)
OneNote คืออะไร?
เคยไหมที่อยากให้สมุดบันทึกคู่ใจของคุณทำได้มากกว่านี้—เหมือนมีเวทมนตร์จัดระเบียบตัวเองได้ มีหน้ากระดาษไม่สิ้นสุด และรองรับทุกอย่างตั้งแต่การขีดเขียนเล่นไปจนถึงแผนงานละเอียด?
พบกับ Microsoft OneNote สมุดบันทึกดิจิทัลของคุณที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
คิดถึงมันเหมือนกับน้องสาวที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีของสมุดบันทึกแบบกระดาษ มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมความคิดอันชาญฉลาดของคุณ จัดระเบียบให้เป็นส่วนและหน้าต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ และแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับไอเดียมูลค่าล้านดอลลาร์สร้างรายการตรวจสอบอย่างละเอียด หรือวางแผนการผจญภัยครั้งใหญ่ OneNote มีพื้นที่และความชาญฉลาดเพียงพอที่จะจัดการทุกอย่างได้—ไม่ต้องใช้ปากกาเลย
คุณสมบัติของ OneNote
OneNote จะช่วยคุณปรับปรุงกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:
คุณสมบัติ #1: เครื่องมือการวาดเส้นสำหรับผู้สร้างสรรค์และมีการจัดระเบียบ
เมื่อต้องเดินทาง คุณต้องการซอฟต์แวร์จดบันทึกที่ใช้งานได้ดีทุกที่ทุกเวลา บางครั้งคุณอาจรู้สึกอยากพิมพ์ข้อความ ในขณะที่บางครั้งคุณต้องกลับไปสู่พื้นฐานและพึ่งพาการจดบันทึกด้วยลายมือ
OneNote สามารถทำได้ทั้งสองอย่างเป็นอย่างดี. มีหน้าจอสัมผัสหรือปากกา stylus หรือไม่? คุณกำลังจะได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น. แม้แต่การใช้เมาส์ เครื่องมือเหล่านี้ก็ยังคงโดดเด่น—ช่วยให้คุณเปลี่ยนบันทึกดิจิทัลของคุณให้กลายเป็นผืนผ้าใบที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ.
นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์ Ink to Text คุณสามารถแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความที่ชัดเจนและค้นหาได้
นอกเหนือจากบันทึกพื้นฐาน—คุณสามารถวาดภาพประกอบความคิดของคุณ, ใส่คำอธิบายประกอบรูปภาพ, หรือใช้รหัสสีกับข้อมูลเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น ด้วยสีและเครื่องมือการเขียนที่หลากหลาย นี่คือโอกาสของคุณที่จะทำให้การจดบันทึกเป็นเรื่องสนุก (ในขณะที่ยังคงใช้งานได้ดี)
คุณสมบัติ #2: ผู้ช่วยคณิตศาสตร์ส่วนตัว
คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเพื่อต้องการความช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์. คุณอาจกำลังคำนวณกำไรจากข้อตกลงการขายหรือทำความเข้าใจกับผลตอบแทนจากการลงทุนในโฆษณา.
OneNote จะเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อนที่คุณไม่สามารถทำได้ในใจ
ผู้ช่วยคณิตศาสตร์ของมันไม่ใช่แค่เครื่องคิดเลข; มันคือผู้สอนคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบ. เขียนสมการ และคุณลักษณะนี้จะแก้สมการ, วาดกราฟ, และให้คำแนะนำขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อช่วยคุณเข้าใจผลลัพธ์อย่างลึกซึ้ง.
คุณสมบัติที่ 3: คิดให้ไกลกว่าข้อความ
OneNote ไม่ได้เป็นเพียงที่เก็บบันทึกที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือเท่านั้น—แต่ยังเป็นพื้นที่ทำงานที่รองรับหลายรูปแบบอีกด้วย
ทำไมต้องหยุดแค่ไฟล์ข้อความ ในเมื่อคุณสามารถฝังไฟล์ PowerPoint, PDF และแม้แต่รูปภาพได้? ใส่คำอธิบายประกอบโดยตรงบนไฟล์เหล่านี้โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์เอกสารต้นฉบับ
การวิจัยที่ปราศจากความวุ่นวายจากแท็บที่เปิดไว้ 75 แท็บ! OneNote Web Clipper ช่วยให้คุณบันทึกข้อความ รูปภาพ หรือหน้าเว็บทั้งหมดลงในสมุดบันทึกของคุณได้โดยตรง ทำให้ทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว
คุณต้องการบันทึกการประชุมหรือระดมความคิดออกเสียงหรือไม่? เครื่องมือเสียงของ OneNote บันทึกความคิดของคุณแบบเรียลไทม์ ทำให้การทบทวนง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ 4: จัดทำแม่แบบทั้งหมด
ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่า และ OneNote เข้าใจในเรื่องนี้
OneNote สำหรับ Microsoft 365 มาพร้อมกับเทมเพลตในตัวหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทั้งในด้านการศึกษา ธุรกิจ และส่วนตัว ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างบันทึกการประชุม วางแผนโครงการ หรือเพียงแค่จดบันทึกความคิด เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลและเร่งประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตของ OneNoteยังช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ พร้อมทั้งทำให้บันทึกของคุณดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณปรับให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของคุณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แม่แบบ OneNote สามารถใช้ได้เฉพาะกับหน้าใหม่ที่ไม่มีบันทึกอยู่แล้วเท่านั้น หากคุณต้องการใช้แม่แบบกับหน้าที่มีการบันทึกอยู่แล้ว ให้สร้างหน้าใหม่จากแม่แบบที่คุณต้องการ จากนั้นคัดลอกบันทึกที่มีอยู่ของคุณไปยังหน้าใหม่นั้น
คุณสมบัติ #5: ผสานบันทึกของคุณกับ Outlook
OneNote และ Outlook เป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน เพิ่มผลผลิต และช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จตรงตามกำหนดเวลา
โดยการผสานความสามารถในการจดบันทึกของ OneNote เข้ากับฟีเจอร์งานและปฏิทินที่ทรงประสิทธิภาพของ Outlook คุณสามารถเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล
การสร้างงานใน Outlook ใน OneNote นั้นรวดเร็วและราบรื่น เพียงไฮไลต์ข้อความในบันทึกของคุณ คลิกปุ่มงานใน Outlook และกำหนดวันที่ครบกำหนด—วันนี้ พรุ่งนี้ หรือกำหนดเวลาเอง
งานจะซิงค์ทันทีระหว่าง OneNote, Outlook และ Microsoft To Do เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตในเครื่องมือหนึ่งจะสะท้อนให้เห็นในทุกแพลตฟอร์ม การผสานการทำงานแบบสองทางนี้ช่วยให้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มการแจ้งเตือนในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งรายงาน การติดตามลูกค้า หรือการเตรียมตัวสอบ
ราคาของ OneNote
- ฟรี
NotebookLM เทียบกับ OneNote: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
NotebookLM และ OneNote ต่างก็มีความโดดเด่นในสาขาของตน แต่ฟีเจอร์ของทั้งสองตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน:
|คุณสมบัติ
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
|วันโน้ต
|ฟังก์ชันหลัก
|ผู้ช่วยวิจัยขับเคลื่อนด้วย AI: วิเคราะห์และสรุปเอกสารที่อัปโหลด
|สมุดบันทึกดิจิทัล: จัดระเบียบบันทึก ความคิด และเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย
|การผสานรวม AI
|Gemini 1. 5 Pro สร้างสรุป คำอธิบาย และคำตอบจากเนื้อหาที่อัปโหลด; แชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับข้อมูลเชิงลึก; ภาพรวมเสียงสำหรับการอภิปรายเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ผู้ช่วยคณิตศาสตร์สำหรับการแก้สมการและอธิบาย; Ink to Text สำหรับแปลงลายมือเป็นข้อความดิจิทัล
|แหล่งข้อมูล
|รองรับไฟล์ PDF, Google Docs, เว็บไซต์, Google Slides, วิดีโอ YouTube และคลิปเสียง MP3
|รองรับการบันทึกโน้ตที่พิมพ์และเขียนด้วยลายมือ, รูปภาพ, การบันทึกเสียง, ไฟล์ที่ฝังอยู่ (PowerPoint, PDF), และคลิปเว็บ
|การจัดระเบียบ
|จัดระเบียบแหล่งข้อมูลเป็นสมุดบันทึกสำหรับโครงการหรือหัวข้อเฉพาะ
|จัดระเบียบบันทึกเป็นหัวข้อและหน้าภายในสมุดบันทึก มีแม่แบบให้เลือกใช้
|ความร่วมมือ
|ผสานการทำงานกับ Google Workspace; ส่งออกข้อมูลเชิงลึกไปยัง Google Docs
|ผสานการทำงานกับ Outlook สำหรับการจัดการงาน การแชร์ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
|รูปแบบการจดบันทึก
|มุ่งเน้นเป็นหลักในการวิเคราะห์เนื้อหาที่มีอยู่และสร้างเนื้อหาใหม่โดยอ้างอิงจากเนื้อหาดังกล่าว
|รองรับทั้งการพิมพ์และเขียนด้วยลายมือ ช่วยให้สามารถจดบันทึกได้อย่างอิสระมากขึ้น
|การรองรับมัลติมีเดีย
|รองรับมัลติมีเดียอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเสียงสรุปที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์
|รองรับมัลติมีเดียอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการบันทึกเสียง ไฟล์ที่ฝังอยู่ และการตัดต่อเว็บ
|ความสามารถทางคณิตศาสตร์
|ไม่มีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ แต่ AI อาจวิเคราะห์เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ภายในเอกสารที่อัปโหลดได้
|ผู้ช่วยคณิตศาสตร์ให้บริการการแก้สมการ, การสร้างกราฟ, และคำแนะนำแบบขั้นตอน
|การรองรับลายมือเขียน
|ปัญญาประดิษฐ์สามารถประมวลผลบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้
|ฟีเจอร์หมึกเป็นข้อความแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์
|การจัดการงาน
|ผสานการทำงานกับ Google Workspace
|ผสานการทำงานกับ Outlook สำหรับการสร้างและจัดการงาน
ตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติของพวกเขาอย่างละเอียด:
คุณสมบัติ #1: การวิเคราะห์และสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
จุดแข็งหลักของ NotebookLM อยู่ที่ปัญญาประดิษฐ์อันล้ำสมัย ซึ่งขับเคลื่อนโดย Gemini 1.5 Pro ระบบสามารถวิเคราะห์และสรุปเอกสารที่อัปโหลด สร้างข้อมูลเชิงลึก และตอบคำถามตามเนื้อหาที่ได้รับ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสาระสำคัญของข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ระบุประเด็นสำคัญ และเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้ว่า OneNote จะสามารถจัดระเบียบข้อมูลได้ แต่ขาดการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งต้องอาศัยผู้ใช้ในการสังเคราะห์และสกัดความหมายจากบันทึกของตนเอง
🏆 ผู้ชนะ: NotebookLM ชนะเนื่องจากมีความสามารถโดดเด่นในการทำความเข้าใจและสรุปเอกสาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ OneNote ไม่มี
คุณสมบัติที่ 2: การจัดระเบียบบันทึกและการสนับสนุนมัลติมีเดีย
NotebookLM แม้จะสามารถจัดระเบียบแหล่งข้อมูลให้เป็นสมุดบันทึกได้ แต่เน้นไปที่การวิเคราะห์เนื้อหาที่มีอยู่มากกว่าการสร้างบันทึกในรูปแบบอิสระ แม้ว่าจะรองรับหลากหลายรูปแบบ แต่จุดแข็งไม่ได้อยู่ที่การผสานรวมสื่อมัลติมีเดียอย่างกว้างขวาง แต่เป็นการโต้ตอบของ AI กับรูปแบบเหล่านั้นต่างหาก
OneNote โดดเด่นด้วยระบบการจัดระเบียบที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดโครงสร้างบันทึกเป็นสมุดบันทึก ส่วน และหน้าได้อย่างเป็นระเบียบ รองรับการใช้งานมัลติมีเดียได้อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้สามารถผสานเนื้อหาหลากหลายประเภทได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือ รูปภาพ ไฟล์เสียง เอกสารที่ฝังไว้ (เช่น PowerPoint และ PDF) รวมถึงคลิปเว็บ
🏆 ผู้ชนะ: OneNote ชนะด้วยระบบการจัดระเบียบที่เหนือกว่าและการรองรับมัลติมีเดียที่หลากหลายสำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการเขียนด้วยลายมือและการลงหมึก
แม้ว่า NotebookLM จะสามารถประมวลผลบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้ แต่จุดมุ่งหมายหลักของมันไม่ได้อยู่ที่การมอบประสบการณ์การเขียนด้วยปากกาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เครื่องมือการเขียนด้วยปากกาและการจดจำลายมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะของ OneNote ทำให้มันเป็นผู้นำที่ชัดเจนในหมวดหมู่นี้
เครื่องมือการเขียนด้วยลายมือของ OneNote เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น มอบผืนผ้าใบที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการบันทึกข้อความด้วยลายมือ, ภาพร่าง, และการบันทึกคำอธิบาย. คุณสมบัติการแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ (Ink to Text) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นโดยการแปลงลายมือให้กลายเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้. คุณสมบัตินี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบประสบการณ์การเขียนแบบสัมผัสหรือต้องการบันทึกความคิดที่เป็นภาพ.
🏆 ผู้ชนะ: OneNote ชนะเพราะมีเครื่องมือการเขียนด้วยปากกาที่เฉพาะเจาะจงและการแปลงลายมือเป็นตัวอักษร
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงานและการผสานรวม
ในขณะที่ NotebookLM สามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace ได้ ความสามารถในการจัดการงานของมันไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับแอปพลิเคชันการจัดการงานเฉพาะทาง ทำให้ OneNote เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาการจัดการงานอย่างมากในกระบวนการจดบันทึกของพวกเขา
OneNote ผสานการทำงานกับ Outlook ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการงานต่าง ๆ ได้โดยตรงจากบันทึกของตน การผสานการทำงานที่แน่นแฟ้นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเชื่อมโยงการจดบันทึกกับรายการที่ต้องดำเนินการ
🏆 ผู้ชนะ: OneNote ชนะเนื่องจากการผสานรวมกับ Outlook อย่างไร้รอยต่อสำหรับการสร้างและจัดการงาน
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการส่งบันทึกติดตามหรือการใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
คุณสมบัติที่ 5: การกำหนดราคาและการเข้าถึง
|คุณสมบัติ
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม
|วันโน้ต
|แผนพื้นฐาน
|ฟรี
|ฟรี
|แผนพรีเมียม
|โน้ตบุ๊กแอลเอ็ม พลัส
|การสมัครสมาชิก Microsoft 365
|ต้นทุนพรีเมียม
|ยังไม่เปิดเผยอย่างเต็มที่สำหรับเวอร์ชันผู้บริโภค
|อาจแตกต่างกัน (โดยทั่วไปเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Microsoft 365)
|ตัวเลือกสำหรับองค์กร
|มีให้บริการผ่าน Google Workspace และ Google Cloud
|มีให้บริการผ่านแผน Microsoft 365 Enterprise
|ข้อจำกัดการใช้งาน (ฟรี)
|สมุดบันทึกสูงสุด 100 เล่ม แหล่งข้อมูล 50 รายการต่อสมุดบันทึก คำถามแชทประจำวัน 50 รายการ
|โดยปกติแล้วจะถูกจำกัดด้วยการจัดเก็บใน OneDrive
|ขีดจำกัดการใช้งานพรีเมียม
|สมุดบันทึกสูงสุด 500 เล่ม แหล่งข้อมูล 300 รายการต่อสมุดบันทึก คำถามแชทประจำวัน 500 รายการ
|เพิ่มพื้นที่จัดเก็บและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
|ความพร้อมใช้งานของพรีเมียม
|จะรวมอยู่ใน Google One AI Premium ในช่วงต้นปี 2025
|รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365
OneNote มีเวอร์ชันฟรีพร้อมฟีเจอร์จำกัด ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงได้ เวอร์ชันที่ต้องชำระเงินซึ่งรวมอยู่ในแพ็กเกจ Microsoft 365 จะปลดล็อกฟังก์ชันเพิ่มเติม
NotebookLM ในทางกลับกัน ปัจจุบันผูกกับการสมัครสมาชิก Google Workspace/Cloud แบบชำระเงิน ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้ที่มีงบประมาณจำกัด
🏆 ผู้ชนะ: OneNote เนื่องจากมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
NotebookLM เทียบกับ OneNote บน Reddit
ทั้ง NotebookLM และ OneNote ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และความชอบของผู้ใช้ก็แตกต่างกันอย่างมาก เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับ NotebookLM เทียบกับ OneNote
คุณสมบัติ AI ของ NotebookLM แม้จะมีแนวโน้มที่ดี แต่ก็มีประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอ โดยผู้ใช้บางคนพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก ในขณะที่บางคนกลับรู้สึกผิดหวัง
ได้รู้จัก NotebookLM ก่อนสอบกลางภาคกฎหมายครั้งแรกของผมไม่นาน พูดได้เลยว่ามันเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงในการสรุปเนื้อหาและเรียบเรียงโน้ต
ได้รู้จัก NotebookLM ก่อนสอบกลางภาคกฎหมายครั้งแรกของผมไม่นาน พูดได้เลยว่ามันเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงในการสรุปและเรียบเรียงโน้ต
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ฟังดูเจ๋งในทางทฤษฎี แต่กลับล้มเหลวในการปฏิบัติจริง
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ฟังดูเจ๋งในทางทฤษฎี แต่กลับล้มเหลวในการนำไปใช้จริง
แม้ว่า OneNote จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า แต่ก็ได้รับรีวิวที่หลากหลายเช่นกัน บางคนชื่นชอบคุณสมบัติการจัดระเบียบและการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ในขณะที่บางคนพบว่ามันยุ่งเหยิงหรือประสบปัญหาในการซิงค์ข้อมูล
Onenote ยังไม่หายไปไหน ฉันไม่ได้ใช้มันมานานแล้ว แต่มีการออกแบบใหม่ ฉันเคยมีปัญหาการซิงค์กับของฉันเสมอ ซึ่งฉันแน่ใจว่าหลายคนก็เช่นกัน มันค่อนข้างรกสำหรับฉันในวิธีจัดเรียงแท็บและโฟลเดอร์ แต่คุณก็จะชินกับมันได้
Onenote ยังไม่หายไปไหน ฉันไม่ได้ใช้มันมาสักพักแล้ว แต่มีการออกแบบใหม่ ฉันมักมีปัญหาการซิงค์กับของฉันเสมอ ซึ่งฉันแน่ใจว่าหลายคนก็เช่นกัน มันค่อนข้างรกสำหรับฉันในวิธีจัดเรียงแท็บและโฟลเดอร์ แต่คุณก็จะชินกับมันได้
ในที่สุด เครื่องมือที่ 'ดีที่สุด' ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของคุณ โดยทั้งสองเครื่องมือมีฐานผู้ใช้ที่ชื่นชอบของตัวเอง
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ NotebookLM เทียบกับ OneNote
เครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกส่วนใหญ่ลืมข้อเท็จจริงง่าย ๆ อย่างหนึ่ง: ผู้คนมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
เข้าสู่ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลัง. รวมงาน, เอกสาร, แชท, และความรู้ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปเพิ่มประสิทธิภาพหลายสิบแอป.
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบจดบันทึกด้วย AI ที่เข้าใจง่ายของมันสามารถเอาชนะ NotebookLM และ OneNote ได้ในหลายด้าน
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า NotebookLM และ OneNote:
ClickUp One Up #1: ClickUp Notepad
ไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่สุดมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่คาดคิดที่สุด—ขณะเดินเล่นกับสุนัขหรือห้านาทีก่อนการประชุม แต่การพยายามจัดการพวกมันผ่านแอปต่างๆ สมุดบันทึก หรือเศษกระดาษ? นั่นคือความวุ่นวาย
เข้าสู่ClickUp Notepad—ศูนย์รวมทุกอย่างสำหรับการบันทึกและเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์
สมมติว่าคุณกำลังระดมความคิดสำหรับรายงาน เปิด Notepad บันทึกความคิดของคุณและแปลงแนวคิดสำคัญเป็นงานเมื่อมีแรงบันดาลใจ กำหนดเส้นตาย ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก Notepad
ClickUp Notepad ช่วยให้คุณเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และควบคุมได้—ไม่จำเป็นต้องใช้โน้ตออนไลน์แบบติดหน้าจอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดระเบียบโน้ตด้วยแท็ก เช่น 'ไอเดีย' 'สิ่งที่ต้องทำ' หรือ 'ความสำคัญ' เมื่อใช้เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการความรู้เพื่อให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ในไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายชั่วโมง
ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs
การจัดการงานวิจัย, บันทึก, และงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว—ฟังดูเหมือนฝันใช่ไหม? ต่างจากแอปบันทึกอื่น ๆ,ClickUp Docsทำให้ฝันนั้นเป็นกิจวัตรใหม่ของคุณ, ผสานเอกสารกับงานและโครงการของคุณอย่างราบรื่น.
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นด้วยการร่างขั้นตอนสำคัญต่างๆ ในเอกสาร เช่น การสร้างสื่อการตลาดหรือร่างแคมเปญอีเมล จากนั้น เพียงไม่กี่คลิก ก็สามารถแนบงานต่างๆ ไปยังแต่ละขั้นตอนเพื่อให้บริบทและการดำเนินงานอยู่รวมกัน
ใช้หน้าย่อย การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ และการฝังเนื้อหาเพื่อจัดโครงสร้างบันทึกของคุณ คุณยังสามารถแก้ไขบันทึกกับทีมของคุณได้, ทิ้งความคิดเห็น, และแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอคำแนะนำ สุดท้าย คุณสามารถเข้าถึงบันทึกได้จากทุกอุปกรณ์ ด้วยการซิงค์ผ่านคลาวด์ที่รับประกันว่าไม่มีอะไรสูญหาย
ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain
ต้องการทำให้บันทึกของคุณค้นหาได้ทันที เชื่อมต่อ และนำไปปฏิบัติได้หรือไม่? ลองใช้ความสามารถ AI อันทรงพลังของClickUp Brainเพียงถาม ClickUp Brain ในสิ่งที่คุณต้องการ และมันจะดึงข้อมูลเชิงลึกสำคัญจากบันทึกของคุณภายในไม่กี่วินาที มันเข้าใจเอกสาร งาน และการสนทนาของคุณ โดยสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดตามที่คุณร้องขอ
ระบบ AI จะสร้างรายการการกระทำจากบันทึกของคุณโดยตรง และแบ่งปันคำแนะนำเชิงรุกตามบันทึกและงานของคุณ
ด้วย ClickUp Brain บันทึกของคุณไม่ได้แค่นั่งอยู่เฉยๆ—แต่ทำงานให้คุณ เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นความรู้ที่มีโครงสร้างและใช้งานได้จริง
ClickUp's One Up #4: ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ของ ClickUp
ClickUp AI Notetakerไม่ใช่แค่เครื่องมือจดบันทึกด้วย AI อีกตัวหนึ่ง—แต่เป็นผู้ช่วยประชุมในตัวที่ทำงานหนักแทนคุณ แทนที่จะต้องรีบจดบันทึกหรือค้นหาข้อมูลจากไฟล์เสียงยาวๆ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้ทันทีภายในไม่กี่วินาที
นี่คือวิธีที่มันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น:
- อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติและถอดเสียงการสนทนา แบบเรียลไทม์พร้อมป้ายกำกับผู้พูด เพื่อให้คุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
- สรุปการสนทนาทันที เพื่อให้คุณเข้าใจใจความสำคัญโดยไม่ต้องฟังซ้ำทั้งหมดหรืออ่านบทถอดความทั้งหมด
- ดึงรายการที่ต้องดำเนินการและทำเครื่องหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- ซิงค์กับงานและเอกสารใน ClickUp และช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำได้ในคลิกเดียว
ไม่เหมือนกับ NotebookLM หรือ OneNote ที่คุณต้องแชร์หรืออัปโหลดบริบทด้วยตนเอง ClickUp AI Notetaker ทำงานในพื้นที่ที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว ดังนั้นบันทึกของคุณจึงไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉยๆ แต่จะเชื่อมโยงกับบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1945 แวนเนวาร์ บุช ได้จินตนาการถึงอุปกรณ์ที่เรียกว่า "Memex" ซึ่งสามารถจัดเก็บและเรียกคืนความรู้ได้ทันที—เป็นวิสัยทัศน์แรกของการจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp's One Up #5: การค้นหาที่เชื่อมโยง
ด้วยClickUp Connected Search คุณสามารถค้นหาบันทึก เอกสาร งาน หรือโครงการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ (ทั้ง ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อ) ซึ่งเหนือกว่าความสามารถในการจัดระเบียบของ OneNote อย่างมาก มันทำให้มั่นใจได้ว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตการจดบันทึกที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลการประชุม วาระการประชุม โครงร่างโครงการ และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณและลดเวลาในการเตรียมการ
ไม่ว่าคุณจะจดบันทึกงานประจำวันด้วยเทมเพลต ClickUp Daily Notesหรือบันทึกไอเดียสำคัญจากการระดมสมองด้วยเทมเพลต ClickUp Project Note ClickUp ก็ช่วยให้บันทึกของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่ายอยู่เสมอ
ด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือ AI และแอปมากกว่า 1,000 รายการผ่านClickUp Integrations คุณไม่ต้องกังวลกับข้อมูลหรือกระบวนการทำงานที่แยกส่วนอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดหรือการดำเนินงาน คุณสามารถทำงานภายในระบบนิเวศของ ClickUp ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
"ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากที่ได้ลองใช้ ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือคำตอบสำหรับฉัน"
"ฉันเคยใช้ชีวิตตามบันทึกที่เขียนไว้ แต่หลังจากที่ได้ลองใช้ ClickUp เพียงสองวัน ฉันก็รู้ทันทีว่านี่คือโซลูชันที่เหมาะกับฉัน"
จากบันทึกสู่ขั้นตอนถัดไป: ClickUp เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
ในขณะที่ Microsoft OneNote มีความโดดเด่นในการบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลจากการประชุม แต่กลับขาดฟีเจอร์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ผู้ใช้จำนวนมากต้องการ ในขณะเดียวกัน NotebookLM อาจมีฟีเจอร์ AI อันทรงพลังจากระบบนิเวศของ Google แต่ก็ยังห่างไกลจากการเป็นพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่เชื่อมโยงความรู้และงานของคุณเข้าด้วยกัน
แต่ ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ด้วยความสามารถในการจดบันทึกขั้นสูงที่ผสานเข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดเท่านั้น แต่ยังช่วยจัดการงาน ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว
เปลี่ยนมาใช้ ClickUpและสัมผัสกับพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รวบรวมความรู้ บันทึก งาน และโครงการของคุณไว้ด้วยกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน