ทางเลือกและคู่แข่ง 5 อันดับแรกสำหรับ Roam Research ในปี 2025 (คุณสมบัติ ราคา)

ไม่ว่าจะเป็นนำเสนอสินค้า, สัญญา, หรือซีรีส์สารคดี Netflix ตอนสุดท้ายที่คุณต้องเริ่มดู, เราทุกคนต้องรับมือกับข้อมูลมากมายทุกวัน.
และเว้นแต่ว่าคุณต้องการจมอยู่ในทะเลของคำพูด คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์อย่าง Roam Research เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกความคิด ความคิดเห็น บันทึกต่างๆ และจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Roam Research!
แต่อย่ากังวลไป
การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่
ในบทความนี้เราจะพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดห้าอันดับสำหรับ Roam พร้อมคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อจำกัด ราคา และคะแนนจากผู้ใช้
มาเริ่มกันเลย
Roam Research คืออะไร?
Roam Research เป็นเครื่องมือพื้นที่ทำงานออนไลน์สำหรับการจัดระเบียบและประเมินข้อมูล มันเรียกตัวเองว่า 'เครื่องมือจดบันทึกสำหรับความคิดที่เชื่อมโยงกัน' และ 'ปัญญาแบบรวมหมู่'
ซึ่งเป็นวิธีพูดที่ดูหรูหราว่าเหตุผลหลักที่คุณควรใช้ Roam ก็คือมันสามารถจัดการและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว!
คุณสมบัติหลักบางประการของมันได้แก่:
- กราฟโร้ม ที่เหมือนใยแมงมุม 🕸 หรือเครือข่ายความรู้ ที่นี่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนไหวและเชื่อมต่อความคิดได้อย่างง่ายดาย
- ฐานข้อมูลแบบกราฟ ที่จัดระเบียบบันทึก เอกสาร และทุกสิ่งทุกอย่างในฐานข้อมูล Roam ของคุณ
- การเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง ซึ่งหน้าเว็บหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดระเบียบเป็นแผนผังความคิดแทนที่จะเป็นลำดับชั้นเหมือนเอกสารภายในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ เป็นต้น
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกทางเลือกอื่นสำหรับ Roam Research
เมื่อมองหาทางเลือกแทน Roam Research ให้มองหา:
- ความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกจากเอกสารต่างๆ
- การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับแต่ละเอกสาร
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ช่วยให้คุณสามารถนำทางและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการแท็กขั้นสูงสำหรับหัวข้อและแนวคิดเฉพาะภายในบันทึกหรือเอกสาร
- การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดงานหรือเหตุการณ์
5 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Roam Research
นี่คือทางเลือกแทน Roam ที่เราคิดว่าจะเหมาะกับคุณอย่างลงตัว:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก โดยใช้โดยทีมในองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการจัดการเอกสารทรัพยากร และโครงการต่างๆ ClickUp คือ โซลูชันครบวงจร ของคุณ
ไม่เชื่อเราหรือ? นี่คือหลักฐานที่ชัดเจน:
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
เอกสาร
ClickUp Docsคือระบบจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการรุ่นใหม่ ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและความสามารถในการทำงานร่วมกัน ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถติดตาม จัดระเบียบ จัดเก็บ และแบ่งปันเอกสารได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
จัดการเอกสารอย่างมั่นใจและทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ สร้างเอกสารที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีด้วย ClickUp Docs!
ด้วย Docs คุณสามารถ:
- แชร์กับผู้คนในพื้นที่ทำงานของคุณและภายนอก
- ปรับแต่งส่วนหัว คำอธิบาย รูปแบบตัวอักษร และอื่นๆ
- ดูจำนวนคำ
- สร้างรายการแบบมีหัวข้อย่อย ตารางรายการตรวจสอบ ฯลฯ
- เข้าถึงหน้าได้ไม่จำกัดและหน้าซ้อน
- และอีกมากมาย
และถ้าคุณเคยเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคน 🎮 การทำงานร่วมกันใน Docs ก็คล้ายๆ กับแบบนั้นเลย
คุณสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังแก้ไขอยู่แบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการชนกัน!
สมุดบันทึก
ClickUp Notepadเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่เหมาะสำหรับทีมและบุคคลทั่วไป. มันมอบการผสมผสานคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้าง, จัดระเบียบ, และแบ่งปันบันทึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.
ติดตามงานด้วยรายการตรวจสอบและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสาร คำขอ ทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยของ ClickUp Notepad บันทึกของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอจากทุกอุปกรณ์ ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
และเดาว่าอะไรที่คุณไม่จำเป็นต้องทำให้บันทึกของคุณน่าเบื่อ ขอบคุณการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์
ClickUp สามารถแปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเพื่อช่วยให้คุณสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ชื่อของบันทึกจะกลายเป็นชื่อของงาน และเนื้อหาของบันทึกจะกลายเป็นคำอธิบายของงาน
ไวท์บอร์ด
ClickUp Whiteboard ช่วยให้คุณจดบันทึกบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงและร่างไอเดียบนผืนผ้าใบเปล่าได้อย่างสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด ออกแบบโครงสร้างเบื้องต้นวางแผน หรือค้นคว้าข้อมูลเพื่อเตรียมโครงการถัดไปกับทีมของคุณ
ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และซิงค์ข้ามอุปกรณ์เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน! ด้วย ClickUp Whiteboard ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะถูกจำกัดเพียงแค่จินตนาการของคุณเท่านั้น
ข้อดีของ ClickUp
- ทำงานได้แม้เมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยโหมดออฟไลน์
- บริหารโครงการโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวด้วยแผนบริการฟรีตลอดชีพของเรา
- ติดตามระยะเวลาของงานโดยใช้การติดตามเวลาแบบเนทีฟ
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นมากกว่าหนึ่งคนในภารกิจเดียวที่มีผู้รับผิดชอบหลายคน
- สร้างขั้นตอนการทำงานของคุณเองโดยใช้สถานะงาน
- ใช้ทางลัดการลดทอนเพื่อจัดรูปแบบข้อความอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เมาส์
- ทำงานได้ทุกที่ด้วยแอปมือถือClickUp สำหรับทั้ง iOS (iPhone, iPad) และ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองของ ClickUp สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ... ยัง!
แต่นั่นไม่เป็นไร ทีมของเราทำงานในแปดเขตเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอของคุณได้รับการรับฟังและปัญหาของคุณได้รับการแก้ไข
ดูแผนการพัฒนาของเราเพื่อดูว่ามีอะไรรออยู่บ้าง
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
- แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
- แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))
คะแนนผู้ใช้ ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
- g2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
2. Evernote
เราทุกคนรู้จักเรื่องนี้
Evernote แอปจดบันทึกที่มีโลโก้ช้างสีเขียว 🐘
ทางเลือกของ Roam Research นี้ช่วยให้คุณจดบันทึก จัดระเบียบ จัดการโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้เพื่อจัดการความรู้ส่วนตัวหรือการทำงาน Evernote ก็สามารถเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้
อย่างไรก็ตาม มีแอปจดบันทึกและจัดการโครงการที่มีราคาถูกกว่าและมีฟังก์ชันการทำงานมากกว่า Evernote อย่างมาก
อ่านบทวิจารณ์ Evernoteที่ครอบคลุมของเราและทางเลือกยอดนิยม.
คุณสมบัติหลักของ Evernote
- เว็บคลิปเปอร์สำหรับการจับภาพหน้าจอ
- แม่แบบสำหรับบันทึกการประชุม การจัดการโครงการ ฯลฯ
- ค้นหาข้อความในไฟล์ PDF เอกสารที่สแกน และรูปภาพเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
ข้อดีของ Evernote
- สแกนเอกสารได้ทุกที่ด้วยแอป iOS (iPhone & iPad) และ Android
- เข้าถึงบันทึกของคุณแบบออฟไลน์
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย รวมถึง Gmail, Salesforce, Slack และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Evernote
- แผนฟรีรองรับการอัปโหลดเพียง 60MB ต่อเดือน
- คุณไม่สามารถทำการคำนวณง่ายๆ ในตารางได้
- ไม่สามารถใช้งานบน Linux ได้
ราคาของ Evernote
Evernote มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- พื้นฐาน (ฟรี): ขนาดบันทึก 25MB ซิงค์ได้สูงสุดสองอุปกรณ์ ค้นหาและแท็กเพื่อค้นหาอย่างรวดเร็ว
- พรีเมียม ($7.99/เดือน): ขนาดบันทึกPDF200MBเครื่องมือบันทึกเว็บ
- ธุรกิจ ($14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): อัปโหลดข้อมูลรายเดือน 20GB พื้นที่ร่วมกัน ประวัติกิจกรรมของทีม
คะแนนการให้ดาวของผู้ใช้ Evernote
- Capterra: 4. 5/5 (6700+ รีวิว)
- g2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)
3. ความคิด
ทางเลือกที่สามคือ Notion แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มุ่งเน้นการรวมกระบวนการทำงานของบริษัทคุณให้เป็นหนึ่งเดียว โดยพื้นฐานแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือจดบันทึก พื้นที่ทำงาน และระบบแชร์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณได้
Notion ยังมีโหมดมืดและโหมดสว่างด้วย เผื่อว่าคุณจะสนใจ
น่าเสียดายที่ Notion ไม่ให้คุณสร้างแดชบอร์ดของคุณเอง!
นั่นแหละคือฝันร้ายที่สุดของผู้จัดการโครงการ
ดูทางเลือกยอดนิยมของ Notionและเปรียบเทียบ Notion กับ Evernote(เครื่องมืออันดับสองในรายการนี้)
คุณสมบัติหลักของ Notion
- วิกิสำหรับสร้างไดเรกทอรีของเอกสาร
- มุมมองฐานข้อมูลหลายรูปแบบ รวมถึงไทม์ไลน์ ปฏิทิน ฯลฯ
- ล็อกเนื้อหาหน้าเพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ
ข้อดีของ Notion
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมบนหน้าเว็บหรือฐานข้อมูล
- รองรับการเน้นไวยากรณ์
- เทมเพลตหลากหลายสำหรับผู้จัดการโครงการ, สตาร์ทอัพ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฯลฯ
ข้อจำกัดของ Notion
- ไม่มีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์แผนผังความคิด
ราคาของ Notion
Notion มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- ส่วนตัว (ฟรี): ซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์ ไม่จำกัดจำนวนหน้า แชร์กับผู้อื่นได้สูงสุดห้าคน
- Plus ($8/เดือน): ประวัติเวอร์ชัน อัปโหลดไฟล์ไม่จำกัด แขกไม่จำกัด
- ธุรกิจ ($15/ผู้ใช้ต่อเดือน): พื้นที่ทำงานร่วมกัน SAML SSO การวิเคราะห์หน้าขั้นสูง
คะแนนผู้ใช้ Notion
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- g2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ดูคู่มือเปรียบเทียบ Notion กับ Roam แบบเต็มของเรา!
4. DocuWiki
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับ Roam Research, DokuWiki เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล คุณจะชื่นชอบปลั๊กอินมากมายที่ช่วยเพิ่มฟีเจอร์ให้กับ DocuWiki ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยชุมชนที่คึกคัก
อย่างไรก็ตาม ยากที่จะมองข้ามรูปลักษณ์ของมัน
ในแง่ของภาพ คุณต้องทนอยู่กับอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ Mac ยังใช้ชื่อว่า Macintosh 🤦
คุณสมบัติเด่นของ DokuWiki
- การสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ
- ตัวเลือกการบล็อกสแปมสำหรับระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตแบบเปิด
- การแก้ไขส่วนเพื่อแก้ไขส่วนต่างๆ ของเอกสารยาวได้อย่างง่ายดาย
ข้อดีของ DokuWiki
- รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
- ตัวเลือกปลั๊กอินมากมายสำหรับไวยากรณ์, การจัดการ, เป็นต้น
- แม่แบบสำหรับการปรับแต่งเลย์เอาต์
ข้อจำกัดของ DokuWiki
- อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการเริ่มต้นใช้งาน
- ซอฟต์แวร์ดูเก่า
- ไม่มีความสามารถในการจัดการงาน
ราคาของ DokuWiki
DokuWiki เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส
การให้คะแนนผู้ใช้ DokuWiki
- Capterra: 4/5 (ไม่ระบุ)
- g2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
5. TiddlyWiki
TiddlyWiki เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สฟรีที่โฮสต์ด้วยตนเองและมีชื่อที่ น่าจดจำมาก ช่วยให้คุณบันทึกทุกความคิด จัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อน และแบ่งปันกับทีมของคุณได้
กำลังวางแผนเขียนนิยายอยู่หรือเปล่า? กำลังทำรายการสิ่งที่ต้องทำอยู่ใช่ไหม? TiddlyWiki อาจเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ
อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันของมันถูกจำกัดไว้เพียง 'คำ' เท่านั้น
ดังนั้น หากคุณต้องการจัดการงานหรือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับบันทึก...
คุณสมบัติหลักของ TiddlyWiki
- คีย์ลัดที่สามารถปรับแต่งได้
- แถบเครื่องมือสำหรับแก้ไขเพื่อจัดรูปแบบข้อความอย่างรวดเร็ว
- TiddlyMap add-on สำหรับเชื่อมโยงหน้าบนกราฟง่าย ๆ
ข้อดีของ TiddlyWiki
- คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินภาษาเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการอนุมานของผู้ใช้ได้
- มันให้คุณปรับแต่งหน้าและเลย์เอาต์ของทิดเลอร์ได้
- รองรับภาษาเครื่องหมาย MathML สำหรับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (ตัวแปร, สมการ, เป็นต้น)
ข้อจำกัดของ TiddlyWiki
- ไม่มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน
- การจัดการงานที่จำกัด
- ความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลหากไม่ได้สำรองไว้ในแอปเช่น Dropbox
ราคาของ TiddlyWiki
TiddlyWiki ฟรีสำหรับทุกคน
การให้คะแนนผู้ใช้ TiddlyWiki
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
- g2: ไม่เกี่ยวข้อง
การจดบันทึกง่ายขึ้นด้วยทางเลือก Roam Research
Roam Research เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างบันทึก จัดเก็บความรู้ และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันในเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่น (ใยแมงมุม)
อย่างไรก็ตาม,ความสามารถในการจัดการงานของมันมีจำกัด และไม่มีแผนฟรี
คุณไม่สามารถละเลยข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือได้
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังอย่าง ClickUp
