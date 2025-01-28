ทางเลือกและคู่แข่ง 5 อันดับแรกสำหรับ Roam Research ในปี 2025 (คุณสมบัติ ราคา)

บล็อก ClickUp

28 มกราคม 2568

ไม่ว่าจะเป็นนำเสนอสินค้า, สัญญา, หรือซีรีส์สารคดี Netflix ตอนสุดท้ายที่คุณต้องเริ่มดู, เราทุกคนต้องรับมือกับข้อมูลมากมายทุกวัน.

และเว้นแต่ว่าคุณต้องการจมอยู่ในทะเลของคำพูด คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์อย่าง Roam Research เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกความคิด ความคิดเห็น บันทึกต่างๆ และจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่Roam ก็ไม่สมบูรณ์แบบ

นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่คุณอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Roam Research!

แต่อย่ากังวลไป

การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่

ในบทความนี้เราจะพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดห้าอันดับสำหรับ Roam พร้อมคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อจำกัด ราคา และคะแนนจากผู้ใช้

มาเริ่มกันเลย

Roam Research คืออะไร?

ทางเลือกแทน Roam Research

Roam Research เป็นเครื่องมือพื้นที่ทำงานออนไลน์สำหรับการจัดระเบียบและประเมินข้อมูล มันเรียกตัวเองว่า 'เครื่องมือจดบันทึกสำหรับความคิดที่เชื่อมโยงกัน' และ 'ปัญญาแบบรวมหมู่'

ซึ่งเป็นวิธีพูดที่ดูหรูหราว่าเหตุผลหลักที่คุณควรใช้ Roam ก็คือมันสามารถจัดการและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว!

คุณสมบัติหลักบางประการของมันได้แก่:

  • กราฟโร้ม ที่เหมือนใยแมงมุม 🕸 หรือเครือข่ายความรู้ ที่นี่ผู้ใช้สามารถเคลื่อนไหวและเชื่อมต่อความคิดได้อย่างง่ายดาย
  • ฐานข้อมูลแบบกราฟ ที่จัดระเบียบบันทึก เอกสาร และทุกสิ่งทุกอย่างในฐานข้อมูล Roam ของคุณ
  • การเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง ซึ่งหน้าเว็บหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดระเบียบเป็นแผนผังความคิดแทนที่จะเป็นลำดับชั้นเหมือนเอกสารภายในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์ เป็นต้น

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกทางเลือกอื่นสำหรับ Roam Research

เมื่อมองหาทางเลือกแทน Roam Research ให้มองหา:

  • ความสามารถในการเชื่อมโยงบันทึกจากเอกสารต่างๆ
  • การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับแต่ละเอกสาร
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ช่วยให้คุณสามารถนำทางและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
  • ความสามารถในการแท็กขั้นสูงสำหรับหัวข้อและแนวคิดเฉพาะภายในบันทึกหรือเอกสาร
  • การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดงานหรือเหตุการณ์

5 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Roam Research

นี่คือทางเลือกแทน Roam ที่เราคิดว่าจะเหมาะกับคุณอย่างลงตัว:

1.คลิกอัพ

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (/)เพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก โดยใช้โดยทีมในองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการจัดการเอกสารทรัพยากร และโครงการต่างๆ ClickUp คือ โซลูชันครบวงจร ของคุณ

ไม่เชื่อเราหรือ? นี่คือหลักฐานที่ชัดเจน:

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

เอกสาร

ClickUp Docsคือระบบจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการรุ่นใหม่ ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและความสามารถในการทำงานร่วมกัน ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถติดตาม จัดระเบียบ จัดเก็บ และแบ่งปันเอกสารได้อย่างง่ายดายในที่เดียว

จัดการเอกสารอย่างมั่นใจและทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดได้ สร้างเอกสารที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงทีด้วย ClickUp Docs!

ด้วย Docs คุณสามารถ:

  • แชร์กับผู้คนในพื้นที่ทำงานของคุณและภายนอก
  • ปรับแต่งส่วนหัว คำอธิบาย รูปแบบตัวอักษร และอื่นๆ
  • ดูจำนวนคำ
  • สร้างรายการแบบมีหัวข้อย่อย ตารางรายการตรวจสอบ ฯลฯ
  • เข้าถึงหน้าได้ไม่จำกัดและหน้าซ้อน
  • และอีกมากมาย
เอกสารหลายผู้ร่วมงาน

และถ้าคุณเคยเล่นเกมแบบผู้เล่นหลายคน 🎮 การทำงานร่วมกันใน Docs ก็คล้ายๆ กับแบบนั้นเลย

คุณสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังแก้ไขอยู่แบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการชนกัน!

สมุดบันทึก

ClickUp Notepadเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่เหมาะสำหรับทีมและบุคคลทั่วไป. มันมอบการผสมผสานคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้าง, จัดระเบียบ, และแบ่งปันบันทึกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย.

ติดตามงานด้วยรายการตรวจสอบและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสาร คำขอ ทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยของ ClickUp Notepad บันทึกของคุณจะพร้อมใช้งานเสมอจากทุกอุปกรณ์ ทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

และเดาว่าอะไรที่คุณไม่จำเป็นต้องทำให้บันทึกของคุณน่าเบื่อ ขอบคุณการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์

ClickUp สามารถแปลงบันทึกของคุณให้เป็นงานได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเพื่อช่วยให้คุณสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ชื่อของบันทึกจะกลายเป็นชื่อของงาน และเนื้อหาของบันทึกจะกลายเป็นคำอธิบายของงาน

การแปลงบันทึกเป็นงานใน Notepad ของ ClickUp
การแปลงบันทึกเป็นงานใน Notepad ของ ClickUp

ไวท์บอร์ด

ใช้ ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือการร่วมมือแบบภาพสำหรับทุกความต้องการ
ใช้ ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือการร่วมมือทางภาพสำหรับทุกความต้องการ

ClickUp Whiteboard ช่วยให้คุณจดบันทึกบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงและร่างไอเดียบนผืนผ้าใบเปล่าได้อย่างสะดวก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด ออกแบบโครงสร้างเบื้องต้นวางแผน หรือค้นคว้าข้อมูลเพื่อเตรียมโครงการถัดไปกับทีมของคุณ

ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และซิงค์ข้ามอุปกรณ์เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน! ด้วย ClickUp Whiteboard ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะถูกจำกัดเพียงแค่จินตนาการของคุณเท่านั้น

ข้อดีของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ทุกมุมมองของ ClickUp สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ... ยัง!

แต่นั่นไม่เป็นไร ทีมของเราทำงานในแปดเขตเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอของคุณได้รับการรับฟังและปัญหาของคุณได้รับการแก้ไข

ดูแผนการพัฒนาของเราเพื่อดูว่ามีอะไรรออยู่บ้าง

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
  • แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
  • แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))

คะแนนผู้ใช้ ClickUp

  • Capterra: 4. 7/5 (2100+ รีวิว)
  • g2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
2. Evernote

หน้าแรก Evernote

เราทุกคนรู้จักเรื่องนี้

Evernote แอปจดบันทึกที่มีโลโก้ช้างสีเขียว 🐘

ทางเลือกของ Roam Research นี้ช่วยให้คุณจดบันทึก จัดระเบียบ จัดการโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้เพื่อจัดการความรู้ส่วนตัวหรือการทำงาน Evernote ก็สามารถเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมได้

อย่างไรก็ตาม มีแอปจดบันทึกและจัดการโครงการที่มีราคาถูกกว่าและมีฟังก์ชันการทำงานมากกว่า Evernote อย่างมาก

อ่านบทวิจารณ์ Evernoteที่ครอบคลุมของเราและทางเลือกยอดนิยม.

คุณสมบัติหลักของ Evernote

  • เว็บคลิปเปอร์สำหรับการจับภาพหน้าจอ
  • แม่แบบสำหรับบันทึกการประชุม การจัดการโครงการ ฯลฯ
  • ค้นหาข้อความในไฟล์ PDF เอกสารที่สแกน และรูปภาพเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว

ข้อดีของ Evernote

  • สแกนเอกสารได้ทุกที่ด้วยแอป iOS (iPhone & iPad) และ Android
  • เข้าถึงบันทึกของคุณแบบออฟไลน์
  • ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย รวมถึง Gmail, Salesforce, Slack และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Evernote

  • แผนฟรีรองรับการอัปโหลดเพียง 60MB ต่อเดือน
  • คุณไม่สามารถทำการคำนวณง่ายๆ ในตารางได้
  • ไม่สามารถใช้งานบน Linux ได้

ราคาของ Evernote

Evernote มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • พื้นฐาน (ฟรี): ขนาดบันทึก 25MB ซิงค์ได้สูงสุดสองอุปกรณ์ ค้นหาและแท็กเพื่อค้นหาอย่างรวดเร็ว
  • ขนาดบันทึก 25MB
  • ซิงค์ได้สูงสุดสองอุปกรณ์
  • ค้นหาและแท็กเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
  • พรีเมียม ($7.99/เดือน): ขนาดบันทึกPDF200MBเครื่องมือบันทึกเว็บ
  • ขนาดบันทึก 200MB
  • การใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
  • เว็บคลิปเปอร์
  • ธุรกิจ ($14.99/ผู้ใช้ต่อเดือน): อัปโหลดข้อมูลรายเดือน 20GB พื้นที่ร่วมกัน ประวัติกิจกรรมของทีม
  • อัปโหลด 20GB ต่อเดือน
  • พื้นที่ใช้ร่วมกัน
  • ประวัติกิจกรรมของทีม
  • ขนาดบันทึก 25MB
  • ซิงค์ได้สูงสุดสองอุปกรณ์
  • ค้นหาและแท็กเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
  • อัปโหลด 20GB ต่อเดือน
  • พื้นที่ใช้ร่วมกัน
  • ประวัติกิจกรรมของทีม

คะแนนการให้ดาวของผู้ใช้ Evernote

  • Capterra: 4. 5/5 (6700+ รีวิว)
  • g2: 4. 5/5 (1800+ รีวิว)

3. ความคิด

หน้าแรก Notion

ทางเลือกที่สามคือ Notion แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มุ่งเน้นการรวมกระบวนการทำงานของบริษัทคุณให้เป็นหนึ่งเดียว โดยพื้นฐานแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือจดบันทึก พื้นที่ทำงาน และระบบแชร์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณได้

Notion ยังมีโหมดมืดและโหมดสว่างด้วย เผื่อว่าคุณจะสนใจ

น่าเสียดายที่ Notion ไม่ให้คุณสร้างแดชบอร์ดของคุณเอง!

นั่นแหละคือฝันร้ายที่สุดของผู้จัดการโครงการ

ดูทางเลือกยอดนิยมของ Notionและเปรียบเทียบ Notion กับ Evernote(เครื่องมืออันดับสองในรายการนี้)

คุณสมบัติหลักของ Notion

  • วิกิสำหรับสร้างไดเรกทอรีของเอกสาร
  • มุมมองฐานข้อมูลหลายรูปแบบ รวมถึงไทม์ไลน์ ปฏิทิน ฯลฯ
  • ล็อกเนื้อหาหน้าเพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ

ข้อดีของ Notion

  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันเป็นทีมบนหน้าเว็บหรือฐานข้อมูล
  • รองรับการเน้นไวยากรณ์
  • เทมเพลตหลากหลายสำหรับผู้จัดการโครงการ, สตาร์ทอัพ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฯลฯ

ข้อจำกัดของ Notion

ราคาของ Notion

Notion มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • ส่วนตัว (ฟรี): ซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์ ไม่จำกัดจำนวนหน้า แชร์กับผู้อื่นได้สูงสุดห้าคน
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์
  • ไม่จำกัดจำนวนหน้า
  • แชร์กับแขกได้สูงสุดห้าคน
  • Plus ($8/เดือน): ประวัติเวอร์ชัน อัปโหลดไฟล์ไม่จำกัด แขกไม่จำกัด
  • ประวัติเวอร์ชัน
  • อัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัด
  • ผู้เข้าพักไม่จำกัดจำนวน
  • ธุรกิจ ($15/ผู้ใช้ต่อเดือน): พื้นที่ทำงานร่วมกัน SAML SSO การวิเคราะห์หน้าขั้นสูง
  • พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • SAML SSO
  • การวิเคราะห์หน้าขั้นสูง
  • องค์กร
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์
  • ไม่จำกัดจำนวนหน้า
  • แชร์กับแขกได้สูงสุดห้าคน
  • ประวัติเวอร์ชัน
  • อัปโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัด
  • ผู้เข้าพักไม่จำกัดจำนวน
  • พื้นที่ทำงานร่วมกัน
  • SAML SSO
  • การวิเคราะห์หน้าขั้นสูง

คะแนนผู้ใช้ Notion

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • g2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

ดูคู่มือเปรียบเทียบ Notion กับ Roam แบบเต็มของเรา!

4. DocuWiki

หน้าแรก DocuWiki

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับ Roam Research, DokuWiki เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล คุณจะชื่นชอบปลั๊กอินมากมายที่ช่วยเพิ่มฟีเจอร์ให้กับ DocuWiki ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยชุมชนที่คึกคัก

อย่างไรก็ตาม ยากที่จะมองข้ามรูปลักษณ์ของมัน

ในแง่ของภาพ คุณต้องทนอยู่กับอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ Mac ยังใช้ชื่อว่า Macintosh 🤦

คุณสมบัติเด่นของ DokuWiki

  • การสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ
  • ตัวเลือกการบล็อกสแปมสำหรับระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตแบบเปิด
  • การแก้ไขส่วนเพื่อแก้ไขส่วนต่างๆ ของเอกสารยาวได้อย่างง่ายดาย

ข้อดีของ DokuWiki

  • รองรับการเขียนแบบมาร์กดาวน์
  • ตัวเลือกปลั๊กอินมากมายสำหรับไวยากรณ์, การจัดการ, เป็นต้น
  • แม่แบบสำหรับการปรับแต่งเลย์เอาต์

ข้อจำกัดของ DokuWiki

  • อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการเริ่มต้นใช้งาน
  • ซอฟต์แวร์ดูเก่า
  • ไม่มีความสามารถในการจัดการงาน

ราคาของ DokuWiki

DokuWiki เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส

การให้คะแนนผู้ใช้ DokuWiki

  • Capterra: 4/5 (ไม่ระบุ)
  • g2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

5. TiddlyWiki

หน้าแรก TiddlyWiki

TiddlyWiki เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สฟรีที่โฮสต์ด้วยตนเองและมีชื่อที่ น่าจดจำมาก ช่วยให้คุณบันทึกทุกความคิด จัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อน และแบ่งปันกับทีมของคุณได้

กำลังวางแผนเขียนนิยายอยู่หรือเปล่า? กำลังทำรายการสิ่งที่ต้องทำอยู่ใช่ไหม? TiddlyWiki อาจเป็นเพื่อนที่ดีของคุณ

อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันของมันถูกจำกัดไว้เพียง 'คำ' เท่านั้น

ดังนั้น หากคุณต้องการจัดการงานหรือตั้งการแจ้งเตือนสำหรับบันทึก...

คุณสมบัติหลักของ TiddlyWiki

  • คีย์ลัดที่สามารถปรับแต่งได้
  • แถบเครื่องมือสำหรับแก้ไขเพื่อจัดรูปแบบข้อความอย่างรวดเร็ว
  • TiddlyMap add-on สำหรับเชื่อมโยงหน้าบนกราฟง่าย ๆ

ข้อดีของ TiddlyWiki

  • คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินภาษาเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการอนุมานของผู้ใช้ได้
  • มันให้คุณปรับแต่งหน้าและเลย์เอาต์ของทิดเลอร์ได้
  • รองรับภาษาเครื่องหมาย MathML สำหรับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (ตัวแปร, สมการ, เป็นต้น)

ข้อจำกัดของ TiddlyWiki

  • ไม่มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน
  • การจัดการงานที่จำกัด
  • ความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลหากไม่ได้สำรองไว้ในแอปเช่น Dropbox

ราคาของ TiddlyWiki

TiddlyWiki ฟรีสำหรับทุกคน

การให้คะแนนผู้ใช้ TiddlyWiki

  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
  • g2: ไม่เกี่ยวข้อง

การจดบันทึกง่ายขึ้นด้วยทางเลือก Roam Research

Roam Research เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างบันทึก จัดเก็บความรู้ และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันในเครือข่ายที่มีความยืดหยุ่น (ใยแมงมุม)

อย่างไรก็ตาม,ความสามารถในการจัดการงานของมันมีจำกัด และไม่มีแผนฟรี

คุณไม่สามารถละเลยข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือได้

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังอย่าง ClickUp

