ChatGPT vs. โหมด AI ของ Google: อันไหนดีกว่าสำหรับการทำงานและการวิจัย?

บางวันรู้สึกเหมือนสมองของคุณกำลังวิ่งมาราธอน กระโดดจากการร่างรายงานไปค้นหาข้อเท็จจริง ทั้งหมดนี้ในขณะที่พยายามไม่ลืมงานที่แท้จริง
นั่นคือจุดที่ AI สามารถช่วยให้คุณได้พักหายใจ แต่คุณจะหันไปหา ChatGPT ผู้ช่วย AI แบบสร้างเนื้อหาที่จดจำบริบทและช่วยปรับแต่งแนวคิดของคุณ หรือ Google AI Mode ผู้ช่วยค้นหาข้อมูลที่ตอบคำถามได้ทันเหตุการณ์?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบ ChatGPT กับ Google AI Mode เพื่อดูว่าทั้งสองเหมาะกับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการวิจัย และวิธีที่ClickUpรวมพลังของทั้งสองเข้าด้วยกัน และอื่นๆ อีกมากมายไว้ในที่เดียว 💪
ChatGPT เทียบกับ โหมด AI ของ Google ในมุมมองที่รวดเร็ว
นี่คือตารางเปรียบเทียบเครื่องมือค้นหา AI เหล่านี้:
|ความสามารถ
|แชทจีพีที
|โหมด Google AI (Gemini ใน Workspace)
|หน้าที่หลัก
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาสำหรับการเขียน, การระดมความคิด, การเขียนโค้ด, และการตอบคำถาม
|ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งอยู่ในแอป Google
|การจัดการงาน
|ไม่มีตัวจัดการงานในตัว แต่สามารถสร้างรายการงาน/รายการตรวจสอบได้
|สามารถสร้างรายการดำเนินการอัตโนมัติจากอีเมล/เอกสารได้ แต่ไม่มีระบบจัดการงานแบบเต็มรูปแบบ
|การจัดตารางเวลา
|แนะนำตารางเวลาแต่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับปฏิทิน
|ผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อแนะนำเวลาประชุม ตั้งการแจ้งเตือน และจัดตารางกิจกรรมโดยอัตโนมัติ
|ความร่วมมือ
|แชทและเอกสารที่สามารถแชร์ได้ แต่ไม่มีการแก้ไขแบบเรียลไทม์หรือฟีเจอร์การทำงานเป็นทีมในตัว
|การทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งภายใน Workspace; การแก้ไขแบบเรียลไทม์, ข้อเสนอแนะในการตอบกลับ, บันทึกของทีม
|การผสานรวม
|ปลั๊กอินและ API สำหรับเครื่องมือภายนอก; ต้องมีการตั้งค่า
|เชื่อมต่อกับ Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, Meet และ Docs ได้โดยตรง; การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมีจำกัด
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างแข็งแกร่ง (เนื้อหา, โค้ด, การคิดค้น) ด้วยแบบจำลอง AI หลากหลายรูปแบบ
|ความช่วยเหลือตามบริบทภายใน Google Workspace (สรุป, ร่าง, บันทึกการประชุม, การตอบกลับอัจฉริยะ)
|การกำหนดราคา*
|เวอร์ชันฟรี, เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|เวอร์ชันฟรี, เริ่มต้นที่ $19.99/เดือนต่อผู้ใช้
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT เป็นปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาขั้นสูงที่พัฒนาโดย OpenAI ได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกและเทคนิค AI อื่นๆ
สามารถตอบคำถาม ช่วยร่างเนื้อหา ระดมความคิด สรุปหัวข้อที่ซับซ้อน และแม้กระทั่งเขียนโค้ดหรือแปลภาษาได้ ทำให้เป็นผู้ช่วยที่หลากหลายสำหรับทั้งการทำงานและสร้างสรรค์ผลงาน
ขับเคลื่อนด้วยโมเดลอย่าง GPT-4o และ GPT-5 ระบบนี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทและน้ำเสียง เพื่อนำเสนอคำตอบที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและชาญฉลาดอย่างน่าประหลาดใจ
คุณสมบัติของ ChatGPT
มาสำรวจสามคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันกันเถอะ
คุณสมบัติ #1: การป้อนข้อมูลและการแสดงผลแบบหลายรูปแบบ
ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ อัปโหลดรูปภาพ ไฟล์ต่างๆ เช่น PDF และ CSV หรือพูดโดยตรงกับอินเทอร์เฟซได้ มันสามารถตีความแผนภูมิ สกัดข้อมูลจากเอกสาร วิเคราะห์สเปรดชีต และสร้างหรืออธิบายเนื้อหาภาพได้
ความสามารถแบบหลายรูปแบบนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในแอปพลิเคชัน เช่น การนำเสนอรายงานที่ครอบคลุม การทำให้การนำเสนอข้อมูลจำนวนมากง่ายขึ้น และการช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบไดนามิก
คุณสมบัติ #2: หน่วยความจำ, GPT ที่ปรับแต่งได้, และเสียงที่ปรับแต่งตามบุคคล
ChatGPT ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณ หน่วยความจำของมันสามารถติดตามความชอบของคุณ จำชื่อ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ ทำให้คำตอบเหมาะสมกับบริบทของคุณ
คุณยังสามารถตั้งค่า GPT แบบกำหนดเองที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเฉพาะทางสำหรับงานเฉพาะ เช่น การให้คำแนะนำในการเขียนหรือการสนับสนุนการเขียนโค้ดได้อีกด้วย หากคุณใช้แอปมือถือ การป้อนข้อมูลและแสดงผลด้วยเสียงจะทำให้การสนทนาเป็นธรรมชาติมากขึ้นและช่วยให้คุณโต้ตอบได้โดยไม่ต้องใช้มือ
คุณสมบัติที่ 3: การท่องเว็บ, การให้เหตุผล, และการผสานเครื่องมือ
ใช้ ChatGPT สำหรับการวิจัย โดยการดึง ข้อมูลที่ทันสมัยและขอแหล่งข้อมูลและเอกสารอ้างอิง. คุณยังสามารถพึ่งพาได้สำหรับงานเช่นการให้เหตุผลเชิงตรรกะ, การสรุป, และการแปลภาษา.
นอกเหนือจากนั้น คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการดำเนินการโค้ดและความสามารถในการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาขนาดใหญ่หนึ่งชิ้นแสดงให้เห็นว่า นักวิจัยที่ใช้ AI ได้ตีพิมพ์บทความเพิ่มขึ้น 67% ได้รับการอ้างอิงมากกว่า 3 เท่า และกลายเป็นผู้นำทีมเร็วกว่าเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช้เครื่องมือ AI ประมาณ 4 ปี
ราคาของ ChatGPT
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
โหมด Google AI คืออะไร?
โหมด Google AI เป็นเครื่องมือค้นหาอัจฉริยะที่ฝังอยู่ใน Google ออกแบบมาเพื่อจัดการกับคำถามที่มีหลายชั้นและเต็มไปด้วยบริบทด้วยความง่ายดายแบบการสนทนา
ขับเคลื่อนโดยเวอร์ชันขั้นสูงของ Gemini มันสามารถแยกแยะคำถามที่ซับซ้อน ดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และให้คำตอบที่สังเคราะห์และถูกต้องโดยตรงในหน้าค้นหา โดยไม่ต้องให้คุณคลิกผ่านหน้าต่าง ๆ
สามารถใช้งานได้ผ่าน Search Labs ในหลายภูมิภาค รองรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียง รูปภาพ และข้อความ เพื่อทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างราบรื่น ชาญฉลาด และตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติของโหมด Google AI
นี่คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมัน
คุณสมบัติ #1: ปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบและการให้เหตุผลที่ปรับตัวได้
พูด พิมพ์ หรือชี้กล้อง แล้วโหมด AI จะประมวลผลทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะถามผ่านข้อความ เสียง หรือรูปภาพ (หรืออัปโหลดไฟล์ PDF) มันจะเข้าใจและสังเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบ
โดยใช้ความสามารถแบบหลายรูปแบบของGoogle Geminiและกลยุทธ์ 'การกระจายคำถามแบบพัด' ระบบจะแบ่งคำสั่งที่ซับซ้อนออกเป็นคำถามย่อย ค้นหาคำถามเหล่านั้นพร้อมกัน และรวมผลลัพธ์ที่ได้เป็นสรุป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้กรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้คำตอบมีความเกี่ยวข้อง ถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2019 ถึง 2023 หรือระบุถึงพัฒนาการหลังการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้โมเดลไม่ผสมผสานข้อมูลเก่าและใหม่โดยไม่แยกแยะ
คุณสมบัติที่ 2: แคนวาสและพื้นที่ทำงานถาวร
แผงด้านข้าง 'Canvas' ของ AI Mode ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานที่มีชีวิตชีวา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผน งานหลายขั้นตอนหรือการวิจัยตลาดด้วย AI ร่างแผน อัปโหลดเอกสาร ปรับแต่งไอเดียด้วยคำถามติดตามผล และกลับมาต่อยอดจากที่ค้างไว้ได้ตลอดเวลา
มันเปลี่ยนการค้นหาของ Google จากเพียงการค้นหาครั้งเดียวเป็นการค้นหาแบบร่วมมือที่พัฒนาไปตามกาลเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างชั้นนำของการสร้างข้อมูลที่เสริมด้วยการดึงข้อมูลในทางปฏิบัติ
คุณสมบัติที่ 3: ค้นหาแบบเรียลไทม์และผสานการทำงานกับ Chrome
ต้องการความช่วยเหลือในการแปลความหมายของสิ่งที่คุณเห็นอยู่หรือไม่? โหมด AI ผสาน Google Lens เข้ากับ AI แบบเรียลไทม์ผ่านฟีเจอร์ 'ค้นหาแบบสด' เพียงเล็งกล้องมือถือของคุณไปที่วัตถุหรือแผนภาพเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมัน
บนเดสก์ท็อป ตัวเลือกใหม่ของ Chrome ที่ชื่อว่า 'ถาม Google เกี่ยวกับหน้านี้' ช่วยให้คุณสามารถสำรวจเนื้อหาของหน้าเว็บในแถบด้านข้างที่ปรับตามบริบทได้
ราคาของโหมด Google AI
- แผนฟรี
- Google AI Pro: 19.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Google AI Ultra: $249.99/เดือน ต่อผู้ใช้
🔍 คุณรู้หรือไม่? AI สามารถ ทำงานสร้างไอเดียได้ประมาณ 57% นักวิจัยชั้นนำใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและปรับปรุงข้อเสนอแนะ ส่งผลให้มีการค้นพบเพิ่มขึ้น 44% ได้รับสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น 39% และมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น 17%
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทุกครั้งที่คุณถามอะไร ให้เพิ่มประโยคเช่น 'และอธิบายว่าทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญสำหรับธุรกิจ' หรือ 'และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในโลกแห่งความเป็นจริงคืออะไร' นี่จะช่วยให้ เครื่องมือค้นหา LLMข้ามพ้นความรู้ผิวเผิน
ChatGPT เทียบกับ Google AI Mode: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ChatGPT สร้างความประทับใจด้วยคุณสมบัติการรับ/ส่งออกข้อมูลแบบหลายรูปแบบอย่างแท้จริง, คุณสมบัติด้านหน่วยความจำ, ตัวแทนอัตโนมัติ, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครบครัน
ในขณะเดียวกัน โหมด Google AI และ AI Overviews โดดเด่นด้วยการให้เหตุผลที่ปรับตัวได้ การผสานรวม Chrome/Search อย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือวางแผนขั้นสูงเช่น Canvas และการฝังตัวในระบบนิเวศอย่างลึกซึ้ง
มาเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัว:
คุณสมบัติ #1: การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
ทั้ง Google AI Mode และ ChatGPT ให้ผู้ใช้ปรับแต่งประสบการณ์ได้ แต่ทั้งสองมีวิธีการที่แตกต่างกัน
แชทจีพีที
ChatGPT ให้คุณมีพื้นที่มากขึ้นในการปรับแต่งการค้นหาของคุณ คุณสามารถสร้าง Custom GPT ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ปรับแต่งโมเดลด้วยข้อมูลของคุณเอง และผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Canva, Notion และ HubSpot
สำหรับนักพัฒนา, ChatGPT มอบ API และตัวเชื่อมต่อ, ช่วยให้สามารถทำระบบอัตโนมัติได้ลึกขึ้นและโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ.
โหมด Google AI
ในทางกลับกัน โหมด Google AI มุ่งเน้นการปรับแต่งผ่าน AI Studio ซึ่งนักพัฒนาสามารถสร้างต้นแบบด้วยโมเดล Gemini และส่งออกผลงานไปยังแอปได้ แม้ว่าสิ่งนี้จะเหมาะสำหรับทีมเทคนิค แต่ผู้ใช้ทั่วไปจะไม่ได้รับความยืดหยุ่นแบบพร้อมใช้งานที่ Custom GPTs ของ ChatGPT มอบให้
🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT, สำหรับการทำให้การปรับแต่งเป็นส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้ทั้งบุคคลทั่วไปและธุรกิจ
คุณสมบัติที่ 2: เครื่องมือและระบบอัตโนมัติแบบตัวแทน
ระบบอัตโนมัติคือจุดที่ทั้งสองแยกออกจากกันอย่างชัดเจนที่สุด
แชทจีพีที
ChatGPT ได้เปิดตัวตัวแทนที่สามารถทำงานซับซ้อนได้ด้วยตัวเอง เช่น การค้นคว้า, การเขียนโค้ด, การสร้างการนำเสนอ, หรือการนำทางผ่านเว็บ UI
คุณสมบัติเช่น ChatGPT Agent และเครื่องมือวิจัยเชิงลึก ไม่เพียงแต่ตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังดำเนินการตามงานต่างๆ ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมที่ต้องการความช่วยเหลือเชิงรุก
โหมด Google AI
โหมด Google AI มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการวิจัยและการจัดระเบียบมากกว่าการอัตโนมัติ
Canvas ช่วยให้คุณสร้างแผนการเรียนที่มีโครงสร้าง จัดระเบียบบันทึก หรือสรุปไฟล์ PDF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยวางแผนที่ทรงพลัง แต่ยังไม่เทียบเท่าความสามารถของ ChatGPT ในการดำเนินการและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ได้อย่างอิสระ
🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT, สำหรับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องใช้มือและปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน
คุณสมบัติที่ 3: ความเป็นส่วนตัวและการควบคุมหน่วยความจำ
แพลตฟอร์มกำลังปรับปรุงการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลในขณะที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล แต่ด้วยปรัชญาที่แตกต่างกัน
แชทจีพีที
ChatGPT ช่วยให้คุณเปิดหรือปิดการใช้งานหน่วยความจำ เพิ่มคำแนะนำที่กำหนดเอง และควบคุมวิธีการจัดเก็บข้อมูลของคุณได้ แม้ว่าจะมีความโปร่งใส แต่คุณสมบัติของหน่วยความจำยังคงพัฒนาอยู่และบางครั้งอาจต้องจัดการด้วยตนเอง
โหมด Google AI
เครื่องมือค้นหาอินทราเน็ตนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
มันให้บริการแชทชั่วคราวที่ลบตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจาก 72 ชั่วโมง, ความจำบริบทส่วนตัวที่สามารถเลือกได้, และการควบคุมกิจกรรมที่ชัดเจนขึ้น. คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การปรับแต่งเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อมูลระยะยาว และให้ผู้ใช้มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ง่ายขึ้น.
🏆 ผู้ชนะ: Google AI Mode, สำหรับการนำเสนอตัวเลือกหน่วยความจำที่ใช้งานง่ายและเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยคุณในกรณีการใช้งาน ChatGPT ได้หลากหลาย ในทางกลับกันตัวแทน AI ภายในช่องทางแชทของ ClickUpสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากโมเดลกล่าวถึงคำหรือแนวคิดที่คุณไม่รู้จัก ให้ลองท้าทายมัน ถามที่มาของคำนั้น ว่ามีการยอมรับอย่างกว้างขวางหรือไม่ หรือมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่า วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีวิจารณญาณที่เฉียบคมและหลีกเลี่ยงการสร้างข้อโต้แย้งบนพื้นฐานที่ไม่มีมูล
ChatGPT เทียบกับ โหมด AI ของ Google บน Reddit
เราได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเปรียบเทียบความสามารถแล้ว แต่ผู้ใช้จริงคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ChatGPT เทียบกับ Google AI Mode?
เพื่อให้ได้มุมมองที่ไม่ผ่านการกรอง เราจึงหันไปหา Reddit ซึ่งเป็นที่ที่ผู้ใช้กลุ่มแรกๆ แบ่งปันประสบการณ์การใช้งานจริงกับเครื่องมือทั้งสอง
นี่คือความคิดเห็นของชาว Redditเกี่ยวกับ ChatGPT:
สำหรับผม, ChatGPT ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง. ผมได้ลองใช้ LLMs อื่น ๆ หลายครั้ง, ChatGPT ก็ยังออกมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ. มันมีฐานผู้ใช้ใหญ่ที่สุด, และ LLMs ต้องการสิ่งนี้เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไปได้. ฉันรู้สึกว่า ChatGPT ให้ทุกอย่างที่คุณต้องการอย่างครบถ้วน ทุกครั้งที่ฉันพยายามค้นหาอะไรบางอย่างหรือต้องการความช่วยเหลือ ChatGPT จะให้คำตอบที่ดีที่สุด พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนและลำดับความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ฉันได้ลองใช้ Gemini 2.5 Pro (ดีที่สุดในตอนนี้) แต่การพูดและการอธิบายของมันแปลกๆ
สำหรับผม, ChatGPT ชนะทุกสิ่งทุกอย่าง. ผมได้ลองใช้ LLMs อื่น ๆ หลายครั้ง, ChatGPT ก็ยังออกมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ. มันมีฐานผู้ใช้ใหญ่ที่สุด, และ LLMs ต้องการสิ่งนี้เพื่อให้สามารถเรียนรู้ต่อไปได้. ฉันรู้สึกว่า ChatGPT ให้ทุกอย่างที่คุณต้องการอย่างครบถ้วน ทุกครั้งที่ฉันพยายามค้นหาอะไรบางอย่างหรือต้องการความช่วยเหลือ ChatGPT จะให้คำตอบที่ดีที่สุด พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนและลำดับความคิดที่เป็นตรรกะ ฉันได้ลองใช้ Gemini 2.5 Pro (ดีที่สุดในตอนนี้) แต่การพูดและการอธิบายของมันดูแปลกๆ
และสิ่งที่ผู้ใช้สังเกตเห็นเกี่ยวกับโหมด AI ของ Google:
โหมด AI ใหม่ดูคล้ายกับ ChatGPT หรือ Gemini มากกว่า SERP แบบดั้งเดิมมาก ไม่มีหน้าเว็บที่จัดอันดับ SEO มีเพียงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่ LLM ดึงมาเท่านั้น... อัตราการคลิกเฉลี่ยของการค้นหาแบบดั้งเดิมของ Google อยู่ที่ประมาณ 8-9% ในขณะที่เครื่องมือค้นหา AI รายงานว่าอยู่ที่ 3%-. 7% ผู้ใช้ดูเหมือนจะไม่ค่อยคลิกที่ลิงก์ในผลลัพธ์ของ AI เท่าไหร่
โหมด AI ใหม่ดูคล้ายกับ ChatGPT หรือ Gemini มากกว่า SERP แบบดั้งเดิมมาก ไม่มีหน้าเว็บที่จัดอันดับ SEO มีเพียงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลที่ LLM ดึงมาเท่านั้น... อัตราการคลิกเฉลี่ยของการค้นหาแบบดั้งเดิมของ Google อยู่ที่ประมาณ 8-9% ในขณะที่เครื่องมือค้นหา AI รายงานว่าอยู่ที่ 3%-. 7% ผู้ใช้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะคลิกที่ลิงก์ในผลลัพธ์ของ AI เท่าไหร่
ผู้เชี่ยวชาญบางคนเพิ่มเติมว่าทั้งสองเครื่องมือยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการเดินทางของ AI และการค้นหา:
ปัญญาประดิษฐ์และการค้นหาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มสดใส... OpenAI ในตอนนี้เทียบได้กับ AskJeeves ในอดีต ส่วน Google กำลังมุ่งหน้าไปสู่การเป็น IBM
ปัญญาประดิษฐ์และการค้นหาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มสดใส... OpenAI ในตอนนี้เทียบได้กับ AskJeeves ในอดีต ส่วน Google กำลังเดินหน้าสู่การเป็น IBM ในยุคใหม่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองใช้การกระตุ้นด้วยข้อความที่ขัดแย้งในใจ ตัวอย่างเช่น หลังจากได้รับคำจำกัดความแล้ว ให้ถามว่า: 'คำจำกัดความนี้จะล้มเหลวในทางปฏิบัติได้อย่างไร?' วิธีนี้จะบังคับให้โมเดลคิดนอกกรอบตำราเรียน
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT เทียบกับ Google AI Mode
ChatGPT เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบ ในขณะที่ Google AI Mode มีประโยชน์สำหรับการให้เหตุผลที่ปรับตัวได้และการผสานรวมกับ Chrome
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเครื่องมือมีข้อจำกัดที่สำคัญร่วมกัน: พวกมันทำงานเป็นผู้ช่วยแบบสแตนด์อโลน พวกมันไม่จัดการโครงการโดยตรง ไม่รวมรวมความรู้ไว้ในที่เดียว หรือแปลข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นกระบวนการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การกระจายงานอย่างไม่เป็นระบบที่ผู้ใช้ต้องกระโดดจากเครื่องมือ แอป หรือหน้าเว็บหนึ่งไปอีกเครื่องมือ แอป หรือหน้าเว็บหนึ่งเพียงเพื่อให้งานเสร็จสิ้น
ClickUpใช้แนวทางที่แตกต่างโดยการฝัง AI ไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง นี่คือ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก
ด้วยClickUp Brain คุณสามารถรวมการสร้างเนื้อหา การค้นหาองค์กร การจัดการความรู้ และระบบอัตโนมัติไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ คุณจะมีผู้ช่วย AI ที่เชื่อมต่อกับงาน เอกสาร และโครงการของคุณ ทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นตามขั้นตอนการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ ผู้ใช้ ClickUp Brain ยังสามารถเข้าถึงโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Gemini และ Claude ได้โดยตรงจาก Workspace ของพวกเขา ทำให้คำตอบมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์ค้นหาสำหรับองค์กรแตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่น
ClickUp's One Up #1: ปัญญาประดิษฐ์และการทำงานอัตโนมัติ
ClickUp Brain เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นจะเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
เมื่อคุณขอให้มันสร้างเอกสารสรุปการเปิดตัวแคมเปญ มันจะดึงผลลัพธ์ที่ต้องการจากงานต่าง ๆ คำแนะนำเกี่ยวกับโทนจากเอกสารใน ClickUp และกำหนดเวลาจากแผนงาน แรนด์ดraft จะปรากฏขึ้นในพื้นที่ทำงานที่ทีมกำลังทำงานร่วมกันอยู่แล้ว ทำให้ข้อมูลถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้
ให้นึกถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อมต่อจะสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ที่สะท้อนถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ภาษาที่ได้รับการอนุมัติจากฐานความรู้ และกำหนดเวลาที่ทีมได้ตกลงกันไว้แล้ว ผู้จัดการจะใช้เวลาในการปรับแต่งเนื้อหาให้สมบูรณ์แทนที่จะรวบรวมข้อมูล
ชมวิดีโอนี้เกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp AI ผสานการทำงานกับทุกส่วนของงานของคุณ:
การรักษาความต่อเนื่องระหว่างการทำงานในโครงการที่ซับซ้อน
ClickUp Brain MAXขยายความสามารถเหล่านั้นให้กลายเป็นผู้ช่วยบนเดสก์ท็อปอย่างเต็มรูปแบบ มันรวมข้อมูล ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ, และผลลัพธ์จากเว็บไว้ในที่เดียวด้วย AI
จุดเน้นคือการสนับสนุนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับโครงการที่ซับซ้อน ทำให้เป็นมากกว่าเครื่องมือเขียนตามความต้องการ
ความแตกต่างที่สำคัญคือความยืดหยุ่น: ผู้ใช้สามารถสลับระหว่าง ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากแอป นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องผูกติดกับโมเดล AI เพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ต้องการได้
พิจารณาผู้จัดการโครงการที่กำลังเตรียมการประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้นำ
Brain MAX วิเคราะห์ไทม์ไลน์ของงาน บันทึกการพึ่งพา และแสดงอุปสรรคที่ถูกทำเครื่องหมายในอัปเดตล่าสุด จากนั้นสร้างรายงานที่มีโครงสร้างพร้อมไฟล์สนับสนุน รายงานนี้สะท้อนสถานะปัจจุบันของโครงการ ไม่ใช่เพียงสรุปแบบคงที่
ดียิ่งกว่านั้น? Brain MAX รองรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงผ่านฟีเจอร์Talk to Textจึงเหมาะกับการใช้งานในขั้นตอนการทำงานที่ต้องการการโต้ตอบแบบไม่ต้องใช้มือ ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของ Brain MAX:
รักษาความก้าวหน้าของโครงการให้ดำเนินไปโดยไม่ล่าช้า
ClickUp Automationช่วยขจัดขั้นตอนที่ซ้ำซากซึ่งมักทำให้ทีมทำงานช้าลง ระบบอัตโนมัติจะดำเนินการตามเงื่อนไข เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะ วันครบกำหนด หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปโดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมพัฒนาพัฒนาฟีเจอร์เสร็จสิ้นและย้ายงานไปยังสถานะ 'พร้อมสำหรับ QA' ระบบอัตโนมัติสามารถมอบหมายงานนั้นให้กับหัวหน้า QA ตั้งกำหนดเส้นตายสำหรับการทดสอบ และแจ้งเตือนผู้ทดสอบได้
หาก QA พบปัญหาที่ขัดขวางการทำงาน ระบบอัตโนมัติเดียวกันสามารถเปิดงานนั้นใหม่ ติดแท็กนักพัฒนา และแจ้งเตือนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้ กระบวนการทำงานจะดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น ลดโอกาสที่งานจะตกหล่นหรือหยุดชะงักภายในซอฟต์แวร์การจัดการความรู้
ClickUp's One Up #2: การค้นหาสำหรับองค์กร
ClickUp Enterprise Searchนำเสนอฟังก์ชันการค้นหาแบบรวมศูนย์และขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศของคุณ รวมถึง Drive, Notion, Slack, Gmail และเอกสารและงานภายในองค์กร
นี่คือคุณสมบัติเฉพาะบางประการของการค้นหาฐานความรู้ครั้งนี้:
- การค้นหาแบบเชื่อมโยง: ดึงข้อมูลที่มากกว่าชื่อไฟล์เพื่อมอบคำตอบที่สมบูรณ์ รายการที่สามารถดำเนินการได้ และสรุปโดยละเอียด
- ค้นหาอย่างล้ำลึก: สำรวจเนื้อหาที่หายากภายใน ClickUp—งาน เอกสาร แชท—แม้กระทั่งสิ่งที่ถูกฝังหรือมีอายุหลายปี
- การถาม-ตอบตามบริบทและการสรุป: ตรวจสอบบริบททั้งหมดเพื่อสรุปการประชุม, สกัดข้อมูลเชิงลึกจากงานและความคิดเห็น, และนำเสนอทันที
- การค้นหาเว็บ ขยายการค้นหาไปยังอินเทอร์เน็ต ทำให้ข้อมูลการวิจัยและข้อมูลเชิงแข่งขันปรากฏในมุมมองเดียวกับความรู้ภายในของคุณ
📣 เสียงจากลูกค้า: วิคตอเรีย เบอร์รีแมน จาก Seequentแบ่งปัน:
การมีเอกสารกระบวนการทำงานและการจัดการงานของทีมเราไว้ในที่เดียวกันช่วยให้เราประหยัดเวลาในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทำให้เรามีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูล
ClickUp's One Up #3: การจัดการความรู้
ClickUp AI Knowledge Management ช่วยให้ทีมสามารถสร้างวิกิ สร้างฐานความรู้ และเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทแทนที่จะเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ตัวอย่างเช่น ทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ดูแลเพลย์บุ๊กใน Docs สามารถเชื่อมโยงเพลย์บุ๊กกับตั๋วสนับสนุนได้ เมื่อ ClickUp Brain สร้างคำตอบสำหรับลูกค้า ระบบจะอ้างอิงเพลย์บุ๊กโดยอัตโนมัติ คำตอบจะสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท และการอัปเดตเพลย์บุ๊กจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ในอนาคต
เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอกเข้ากับเวิร์กโฟลว์เดียวกัน
การเชื่อมต่อ ClickUpช่วยให้แพลตฟอร์มภายนอกเชื่อมต่อกันและนำความรู้ในอดีตเข้ามาในพื้นที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย
ผู้ช่วยนำเข้าข้อมูลแบบพร้อมใช้งานช่วยให้ทีมสามารถนำเข้าสเปรดชีตและเอกสารจากเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย ทุกอย่างจะถูกนำเข้ามาในรูปแบบเดิมทั้งหมด ทำให้ความรู้ที่มีค่าไม่สูญหายระหว่างการเปลี่ยนผ่าน
สมมติว่าทีมหนึ่งจัดการข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ใน Google Sheets และจัดเก็บนโยบายใน Confluence โดยใช้ตัวนำเข้าของ ClickUp พวกเขาสามารถย้ายทั้งสองไปยัง ClickUp และยังคงเชื่อมโยงกับงานที่ใช้งานอยู่ได้
ด้วยวิธีนี้ เมื่อการทำงานอัตโนมัติหรือฟีเจอร์ AI ทำงาน พวกมันจะดึงความรู้เดียวกันที่เคยอยู่ในเครื่องมือที่กระจัดกระจายมาก่อนหน้านี้มาใช้ เมื่อรวมกับการผสานการทำงานกับ Slack หรือ Figma จะทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งงานใหม่และความรู้เดิมจะอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อเดียวกัน
⚙️ โบนัส: เพื่อช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ClickUpมีเทมเพลตฐานความรู้ที่จัดโครงสร้างไว้พร้อมใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานทั่วไป
ขจัดปัญหาการค้นหาที่แยกส่วนด้วย ClickUp
ChatGPT โดดเด่นด้วยคำตอบที่ชัดเจนและมีโครงสร้างที่ดี ในขณะที่ Google AI Mode กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในการค้นหาด้วยบทสรุป แต่ยังไม่สามารถสร้างความมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
ทั้งสองมีประโยชน์ แต่พวกมันยังรู้สึกเหมือนเป็น 'เครื่องมือเสริม' มากกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันของคุณ
ClickUp, ในทางกลับกัน, เป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมงาน, เอกสาร, เป้าหมาย, และการร่วมมือไว้ในที่เดียว.
และด้วย ClickUp Brain และ Brain Max, AI ถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์ ค้นหาผ่านเครื่องมือของคุณทั้งหมด ตอบคำถามตามบริบท และทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีระบบแยกส่วน
ลงทะเบียนกับ ClickUp และ สัมผัสว่าการทำงานจะเป็นอย่างไรเมื่อ AI เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของคุณอย่างแท้จริง