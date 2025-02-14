Gemini กับ ChatGPT สำหรับการเขียน: อันไหนดีกว่ากัน?

เช้าวันจันทร์ที่สดใส คุณมีกาแฟอยู่บนโต๊ะทำงาน และความคิดที่ยอดเยี่ยมกำลังก่อตัวขึ้นในใจของคุณ คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบล็อกโพสต์ที่น่าสนใจ แคมเปญที่น่าดึงดูด หรือแม้กระทั่งเทรนด์ไวรัลต่อไป
แต่มีอุปสรรคอยู่ คุณต้องการเครื่องมือบล็อกหรือผู้ช่วยเขียนที่สามารถขยายและเร่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้
เข้าสู่ Gemini และ ChatGPT สองเครื่องมือ AI ชั้นนำในการสร้างเนื้อหา ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนอีเมลที่สมบูรณ์แบบ ระดมความคิดสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือกำลังทำงานนำเสนอเชิงกลยุทธ์ เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
แต่ตัวเลือกใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด? เราเปรียบเทียบGoogle Gemini กับ ChatGPTสำหรับการเขียนและการสร้างสรรค์เนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่?Google Gemini และ ChatGPT คือตัวเลือกอันดับต้น:
- Google Gemini นำเสนอการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ การป้อนข้อมูลแบบหลายรูปแบบ และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอป Google Workspace เช่น Gmail และ Docs เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น รูปภาพและเสียง
- ChatGPT มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การทำงานอัตโนมัติ และ GPT ที่ปรับแต่งได้สำหรับงานเฉพาะบุคคล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร่างบล็อก สรุปเอกสาร และสร้างไอเดียเนื้อหา
ต้องการอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหม? ลองใช้ClickUp.ClickUp Brain AI, เอกสาร, และ การอัตโนมัติของงาน รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว. เขียน, จัดระเบียบ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดใน ClickUp.
Google Gemini คืออะไร?
เปิดตัวในต้นปี 2023, Gemini (ชื่อเดิมคือ Bard) คือคำตอบของ Google ต่อ ChatGPT ของ OpenAI.
สร้างขึ้นบน LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), Gemini เป็น ผู้ช่วยสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อ การสร้างข้อความ, การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์, และการประมวลผลแบบหลายรูปแบบ.
ซึ่งหมายความว่ามันได้รับการฝึกฝนบนข้อมูลหลากหลายประเภทตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยเหตุนี้ Gemini จึงสามารถประมวลผลและให้เหตุผลกับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
ตัวอย่างเช่น Gemini สามารถตีความหมายของบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ กราฟ และแผนภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน สถาปัตยกรรมของมันช่วยให้สามารถประมวลผลข้อความ รูปภาพ เสียง และเฟรมวิดีโอเป็นลำดับที่สลับกัน ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น
🧠 เกร็ดความรู้: ก่อน Gemini ความก้าวหน้าด้าน AI ของ Google เช่น AlphaGo และ DeepMind ได้ปูทางสู่การปฏิวัตินวัตกรรม AI เชิงสนทนา
คุณสมบัติของ Gemini
สิ่งที่ทำให้ Gemini โดดเด่นคือวิธีการดึงข้อมูลและประมวลผลข้อมูล แทนที่จะพึ่งพาข้อมูลคงที่ที่ผ่านการฝึกฝนไว้ล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว Gemini สามารถโต้ตอบแบบเรียลไทม์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านการสนทนา
มาสำรวจคุณสมบัติเด่นของมันกัน:
1. ฟีเจอร์ #1: ส่วนขยาย Gemini
Google กำลังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้กับ Gemini อย่างต่อเนื่อง โดย Gemini Extensions เป็นฟีเจอร์ล่าสุด เครื่องมือนี้ช่วยให้ Gemini สามารถดึงข้อมูลจาก Gmail, Google Docs, Google Maps และ Google Drive ของคุณ รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ใน Google Workspace ได้
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเดินทางไปทำงานที่แกรนด์แคนยอน แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปและแท็บ Gemini จะจัดการทุกอย่างให้เอง
มันจะดึงวันที่ที่เหมาะกับทุกคนจาก Gmail ค้นหาตัวเลือกเที่ยวบินแบบเรียลไทม์ จองรายละเอียดโรงแรม ส่งเส้นทางผ่าน Google Maps และแม้กระทั่งแนะนำวิดีโอ YouTube ของกิจกรรมที่ควรทำ
นี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำให้การวางแผนของคุณง่ายขึ้น
2. ฟีเจอร์ที่ 2: ผู้ช่วยด้วย Gemini
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นคือผู้ช่วยใน Gemini ซึ่งผสานรวมการช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับคุณกับปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ คุณสามารถโต้ตอบกับมันได้ผ่านข้อความ เสียง หรือแม้กระทั่งรูปภาพ ผู้ช่วยไม่ได้เพียงแค่ฟังเท่านั้น แต่ เข้าใจ คุณและให้คำตอบที่เป็นประโยชน์
สมมติว่าคุณต้องการโพสต์รูปถ่ายวันรับปริญญาแต่หาคำบรรยายที่สมบูรณ์แบบไม่ได้
ด้วยผู้ช่วยใน Gemini คุณสามารถซ้อนภาพและขอให้มันสร้างคำบรรยายได้ มันจะวิเคราะห์ภาพและสร้างโพสต์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ เป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครและเป็นครั้งแรกที่แบรนด์ต่างๆ เคยนำเสนอมาก่อน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ความสามารถแบบหลายรูปแบบของ Google Gemini เพื่อสแกนบันทึกหรือแผนภาพที่เขียนด้วยลายมือเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดในโครงการ
3. ฟีเจอร์ที่ 3: ปุ่ม 'ค้นหาด้วย Google' (G)
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือปุ่ม 'Google it' หลังจากได้รับคำตอบจาก Gemini คุณสามารถคลิกที่ไอคอน 'G' เพื่อตรวจสอบว่าคำตอบนั้นได้รับการสนับสนุนโดยเนื้อหาที่คล้ายกันบนเว็บหรือไม่ ซึ่งช่วยในการยืนยันความถูกต้องของคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณต้องการบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้คลิกที่วลีที่เน้นในแชท คุณยังสามารถแชร์การสนทนาได้โดยการสร้างลิงก์สาธารณะ วิธีนี้ทำให้ผู้อื่นสามารถถามคำถามเพิ่มเติมกับ Gemini และคุณสามารถสนทนาต่อไปได้
การกำหนดราคาของ Gemini
- ธุรกิจ Gemini: $24/เดือนต่อผู้ใช้
- Gemini Enterprise: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT พัฒนาโดย OpenAI และเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 เป็นแชทบอท AI ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคำตอบสำหรับคำถาม การสร้างเนื้อหาในเทมเพลต (เช่นปฏิทินเนื้อหา การตลาด การพัฒนาซอฟต์แวร์ หรืออะไรก็ตามที่คุณเลือก) การแปลภาษา หรือแม้แต่การเขียนโค้ด ChatGPT ก็สามารถจัดการงานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การสร้างข้อความและการสร้างเนื้อหาอย่างง่าย มีให้บริการสำหรับผู้ใช้เวอร์ชันฟรีของ ChatGPT
อย่างไรก็ตาม การอัปเกรดเป็นเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายจะปลดล็อกเครื่องมือขั้นสูง รวมถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการสร้างภาพได้ไม่จำกัด การปรับปรุงเหล่านี้ทำให้ ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและโต้ตอบกับเนื้อหาข้อความ
เวอร์ชันล่าสุด เช่น GPT-4 ได้ยกระดับมาตรฐาน โดยสามารถจัดการกับงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเวอร์ชันก่อนหน้า การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยให้ ChatGPT ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูง
อ่านเพิ่มเติม:AI กับเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์: ข้อดีและข้อเสีย
คุณสมบัติของ ChatGPT
ChatGPT ใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลและแบบจำลองภาษา AI ขั้นสูงเพื่อสร้างคำตอบที่เป็นธรรมชาติและคล้ายมนุษย์ เหมาะสำหรับสถานการณ์ต่างๆ ในธุรกิจ การศึกษา และความบันเทิง
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย ChatGPT ไม่ได้มีสติปัญญา—มันทำงานโดยการคาดการณ์ลำดับข้อความตามการฝึกฝนของมัน
นี่คือคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดบางประการของมัน:
1. คุณสมบัติ #1: ตัวอย่างคำแนะนำ
หากคุณเคยมองหน้าจอว่างเปล่า ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ตัวอย่างคำสั่งของ ChatGPT สามารถช่วยคุณได้ ฟีเจอร์นี้ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนา มอบแนวทางที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
คุณสามารถเลือกตัวอย่างข้อความกระตุ้นการเขียน AIเพื่อสร้างคำตอบที่มีความหมายและน่าสนใจได้
การค้นหาหัวข้อการเขียนที่เหมาะสมนั้นง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเทมเพลตที่ช่วยให้คุณสร้างหัวข้อที่สมบูรณ์แบบได้ในไม่กี่วินาที
ตัวอย่างเช่นใช้เทมเพลต ClickUp ChatGPT Writing Prompt มันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (NLP) เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสไตล์การเขียนและหัวข้อที่คุณชื่นชอบ
2. ฟีเจอร์ที่ 2: การทำงานอัตโนมัติ
ChatGPT ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนที่สามารถทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ สามารถร่างอีเมล สรุปเอกสารยาวๆ หรือสร้างไอเดียเนื้อหาได้
คุณสามารถใช้ ChatGPTเพื่อสร้างเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้ ความสามารถในการปรับตัวของมันทำให้สามารถเรียนรู้จากการโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้สามารถให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลได้ และพัฒนาขึ้นตามเวลา
ตัวเลือกในการสร้าง GPT แบบกำหนดเองทำให้สิ่งนี้ก้าวไปอีกขั้น โดยช่วยให้มีผู้ช่วยเฉพาะทางสำหรับงานเฉพาะ เช่น แคมเปญการตลาดการตลาดเนื้อหา หรือการจัดการโครงการ
3. ฟีเจอร์ที่ 3: การค้นหาคำ
การค้นหาคำที่สมบูรณ์แบบสามารถยกระดับงานเขียนของคุณได้ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ChatGPT ช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ด้วยการวิเคราะห์บริบทของประโยคของคุณเพื่อแนะนำคำที่เหมาะสมและเกี่ยวข้อง
ต่างจากพจนานุกรมคำพ้องความหมายแบบดั้งเดิม ChatGPT ไม่เพียงแค่แสดงคำที่มีความหมายเหมือนกันเท่านั้น แต่ยังระบุคำที่ช่วยเพิ่มความชัดเจนและถ่ายทอดความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับงานเช่นการเขียนคำโฆษณา เนื่องจากช่วยให้นักเขียนค้นหาคำที่สื่อถึงน้ำเสียงและความหมายที่สมบูรณ์แบบได้ ChatGPT ช่วยให้คำของคุณสร้างความประทับใจที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณกำลังร่างรายงาน แก้ไขนวนิยาย หรือเขียนอีเมล
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Gemini เทียบกับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เราได้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของทั้ง ChatGPT และ Google Gemini ที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นแล้ว
แต่เรามาพูดถึงคำถามสำคัญกันดีกว่า: อันไหนดีกว่ากัน? มาดูกันอย่างรวดเร็ว
|คุณสมบัติ
|Google Gemini
|แชทจีพีที
|ความสามารถในการสร้าง
|คำตอบที่ให้ข้อมูลและละเอียด
|เนื้อหาที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
|แบบจำลองการฝึกอบรม
|การค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์พร้อมคำตอบที่ทันสมัย
|ข้อมูลคงที่ที่ผ่านการฝึกอบรมล่วงหน้า; อาจล้าสมัย
|การผสานรวม
|การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Google (Gmail, Docs, ฯลฯ)
|รองรับการสร้าง GPT แบบกำหนดเองและการป้อนข้อมูลมัลติมีเดีย
|ความสามารถแบบหลายรูปแบบ
|ประมวลผลข้อความ, รูปภาพ, เสียง, และวิดีโอพร้อมกัน
|เน้นเนื้อหาข้อความเป็นหลัก พร้อมปลั๊กอินภาพเสริมตามต้องการ
|คุณสมบัติผู้ช่วย
|ความช่วยเหลือส่วนบุคคลด้วยเสียง ข้อความ หรือรูปภาพ
|ทำงานอัตโนมัติ เช่น การร่างอีเมลและการสร้างไอเดีย
|การค้นหาคำ
|คำแนะนำที่คำนึงถึงบริบทเพื่อเพิ่มความชัดเจน
|ช่วยค้นหาคำที่แม่นยำตามบริบท
|การตรวจสอบข้อเท็จจริง
|ปุ่ม "ค้นหาใน Google" ในตัวเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
|พึ่งพาผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งภายนอก
|ตัวอย่างคำสั่ง
|ให้คำแนะนำอัจฉริยะเพื่อการเขียนที่รวดเร็วขึ้น
|มีคำแนะนำสำเร็จรูปและแม่แบบที่ปรับแต่งได้
|การอัตโนมัติของงาน
|เพิ่มประสิทธิภาพงานหลายขั้นตอนภายในระบบนิเวศของ Google
|ทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การสรุปเอกสาร
|ราคา
|ธุรกิจ: $24/เดือน; องค์กร: $36/เดือน
|ฟรีถึง $200 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
มาดูการเปรียบเทียบที่สำคัญบางประการอย่างละเอียด:
คุณสมบัติ #1: ความสามารถในการสร้างเนื้อหา
ChatGPT และ Google Gemini มีความเชี่ยวชาญในการสร้างข้อความ แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไร?
ตัวอย่างเช่น หากเราให้เครื่องมือ AI ทั้งสองตัวได้รับคำสั่ง เช่น "เขียนบทความเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร" เราสามารถเห็นความแตกต่างบางประการได้
Gemini ให้คำตอบที่ครอบคลุมและรอบด้าน โดยเน้นที่ผลกระทบโดยตรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเกษตร มันเน้นให้เห็นว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น รูปแบบการตกฝนที่เปลี่ยนแปลง และการระบาดของศัตรูพืชคุกคามความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างไร
คำตอบยังกล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อเกษตรกรรายย่อยและชุมชนชนบท
แนวทางนี้เพิ่มความลึกซึ้งให้กับหัวข้อและสะท้อนถึงความสามารถของ Gemini ในการสร้างเนื้อหาที่มีรายละเอียดและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในทางกลับกัน ChatGPT สร้างเรียงความที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ซึ่งยังคงยึดมั่นในหัวข้อหลัก พร้อมทั้งนำเสนอถ้อยคำที่สร้างสรรค์และตัวอย่างที่น่าสนใจเครื่องมือสร้างโครงร่างของมันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดระเบียบแนวคิดที่ซับซ้อนให้เชื่อมโยงกันอย่างราบรื่น
ผู้ชนะ: เมื่อพูดถึงการใช้ AI สำหรับการเขียนเนื้อหาโฆษณาเสมอกัน—ทั้งสองเครื่องมือมีความสามารถโดดเด่นในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและมีความหมาย
👀 คุณรู้หรือไม่? การเรียนรู้แบบปรับตัวของ ChatGPT จะช่วยปรับปรุงการตอบกลับให้ดีขึ้นตามกาลเวลาโดยการวิเคราะห์สไตล์การป้อนข้อมูลและความชอบของคุณ—เหมือนมีคู่เขียนเสมือนจริง
คุณสมบัติที่ 2: การฝึกอบรมแบบจำลอง
ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งระหว่าง ChatGPT และ Google Gemini คือประเภทของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ที่พวกเขาใช้ Gemini ทำงานบนสถาปัตยกรรม PaLM 2 ในขณะที่ ChatGPT พึ่งพาสถาปัตยกรรม Transformer
นี่หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณในฐานะผู้ใช้? กล่าวโดยง่าย คำตอบของ ChatGPT นั้นอิงจากข้อมูลการฝึกอบรมที่เก่ากว่า ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลล้าสมัยเมื่อเวลาผ่านไป
ในทางกลับกัน Gemini ดึงข้อมูลจากเว็บแบบเรียลไทม์ ซึ่งทำให้คำตอบของ Gemini มีความเกี่ยวข้องและทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากหากคุณต้องการข้อมูลล่าสุดในการสร้างเอกสารหรือทำการวิจัย
ผู้ชนะ: ความสามารถในการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ของ Gemini ช่วยให้สามารถให้คำตอบที่ทันสมัยที่สุด
คุณสมบัติที่ 3: การผสานระบบ
เมื่อพูดถึงการผสานรวม Gemini มอบความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว ด้วย Gemini Extensions คุณสามารถดึงข้อมูลได้โดยตรงจากแอปและเครื่องมือของ Google เช่น Gmail, Google Docs และ Google Maps
นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาเครื่องมือเหล่านี้ทุกวัน
อย่างไรก็ตาม ChatGPT นำเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไป: GPT แบบกำหนดเอง คุณสามารถสร้างเวอร์ชันของ ChatGPT ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ นอกจากนี้ยังรองรับการป้อนข้อมูลด้วยภาพและเสียง เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
ดังนั้น เครื่องมือใดชนะในหมวดหมู่นี้?
ผู้ชนะ: ChatGPT มีความได้เปรียบในการนำเสนอเวอร์ชันที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม ส่วนขยายของ Google Gemini เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ใช้ชุดเครื่องมือของ Google เป็นประจำ
Gemini ปะทะ ChatGPT บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit มีความเห็นที่ชัดเจนในประเด็นการเปรียบเทียบระหว่าง ChatGPT กับ Google Gemini ตัวอย่างเช่น เมื่อเลื่อนดูหัวข้อ'ChatGPT 4 หรือ Gemini Advanced? คุณเลือกอะไร?กระทู้นี้ได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทั้งข้อดีและข้อเสียของทั้งสองเครื่องมือ
ผู้ใช้บางคนโต้แย้งว่า Gemini Advanced เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการเขียน. ตามคำกล่าวของผู้ใช้คนหนึ่ง,
ฉันคิดว่า [Gemini Advanced] นี้ดีที่สุดสำหรับการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ ฉันคิดว่ามันดีกว่า GPT4 มากในแง่ของคุณภาพการเขียน ฉันได้ลองใช้กับเรื่องราวสมมติ และมันมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า พึ่งพาคำซ้ำๆ น้อยกว่า และมีความเข้าใจในเรื่องราวที่แข็งแกร่งกว่า
ฉันคิดว่า [Gemini Advanced] นี้ดีที่สุดสำหรับการเขียนและความคิดสร้างสรรค์ ฉันคิดว่ามันดีกว่า GPT4 มากในแง่ของคุณภาพการเขียน ฉันได้ลองใช้กับเรื่องราวสมมติ และมันมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่า พึ่งพาคำซ้ำๆ น้อยกว่า และมีความเข้าใจในเรื่องราวที่แข็งแกร่งกว่า
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการประเมินนี้ ผู้ใช้ Reddit บางคนคิดว่า ChatGPT ให้คำตอบที่แม่นยำและมีคุณภาพสูงกว่า พวกเขาพบว่า Gemini บางครั้งขาดความแม่นยำ
ในการเปรียบเทียบที่น่าสนใจ ผู้ใช้ @frostybaby13ได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับทั้งสองเครื่องมือพวกเขาได้ใช้ ChatGPT Plus ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 สำหรับการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่นบทบาทสมมติ แต่พบว่ามันมีประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจสำหรับงานปฏิบัติหลายอย่าง
*ฉันอยู่กับ GPT+ มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 โดยใช้เพื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่นบทบาทสมมติเท่านั้น แต่ GPT+ ยังช่วยให้ฉันเรียนรู้วิธีตัดต่อวิดีโอได้อีกด้วย ทั้งที่ฉันไม่เคยใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอมาก่อนเลย ร่างจดหมายถึงอพาร์ตเมนต์ของฉันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยฉันเข้าไปใน BIOS เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยที่ฉันต้องอัปเกรดเพื่อใช้ Win 11 และที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยฉันเข้าใจแมวที่ป่วยเรื้อรังของฉัน ซึ่งจู่ๆ ก็มีอาการบางอย่างที่ต้องไปหาสัตวแพทย์โดยด่วน ไม่ใช่แค่ "รอดูอาการสักสองสามวัน" เพราะปัญหาทางระบบทางเดินปัสสาวะอาจกลายเป็นเรื่องร้ายแรงได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
*ฉันอยู่กับ GPT+ มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 โดยใช้เพื่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการเล่นบทบาทสมมติเท่านั้น แต่ GPT+ ก็ช่วยให้ฉันเรียนรู้วิธีตัดต่อวิดีโอได้ ทั้งที่ฉันไม่เคยใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อมาก่อนเลย ร่างจดหมายถึงอพาร์ตเมนต์ของฉันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยฉันเข้าไปใน BIOS เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัยที่ฉันต้องอัปเกรดเพื่อใช้ Win 11 และที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยฉันเข้าใจแมวที่ป่วยเรื้อรังของฉัน ซึ่งจู่ๆ ก็มีอาการบางอย่างที่ต้องไปหาสัตวแพทย์โดยด่วน ไม่ใช่แค่ "รอดูอาการสักสองสามวัน" เพราะปัญหาทางระบบทางเดินปัสสาวะอาจกลายเป็นเรื่องร้ายแรงได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม พวกเขาสังเกตว่าความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ Gemini โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "น่าทึ่งมาก" [sic] โดยสรุปประสบการณ์ของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าแต่ละเครื่องมือมีจุดแข็งเฉพาะด้าน
ฉันจะเปลี่ยนไปใช้ Gemini ทันทีถ้าสิ่งที่ฉันทำทั้งหมดคือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ฉันได้คุ้นเคยกับ GPT ในฐานะ "Google" ใหม่ และแค่บอกมันถึงปัญหาทั้งหมดของฉันและรอให้มันบอกว่าจะต้องทำอย่างไร ฉันยังไม่ "ไว้ใจ" Gemini กับเรื่องทั้งหมดนั้น เพราะรู้ว่ามันทำผิดพลาดทางตรรกะพื้นฐานได้
ฉันจะเปลี่ยนไปใช้ Gemini ทันทีถ้าสิ่งที่ฉันทำทั้งหมดคือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แต่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ฉันได้คุ้นเคยกับ GPT ในฐานะ "Google" ตัวใหม่ และแค่บอกมันถึงปัญหาทั้งหมดของฉันแล้วรอให้มันบอกว่าจะต้องทำอย่างไร ฉันยังไม่ "ไว้ใจ" Gemini กับเรื่องทั้งหมดนั้น เพราะรู้ว่ามันยังทำผิดพลาดทางตรรกะพื้นฐานได้
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gemini เทียบกับ ChatGPT
คุณอาจสังเกตเห็นข้อจำกัดของพวกเขาแล้วหากคุณกำลังสำรวจเครื่องมือ AI อย่าง Google Gemini และ ChatGPT ทั้งสองเครื่องมือมีความสามารถในการสร้างสรรค์และสร้างเนื้อหาได้ แต่พวกเขามักขาดความถูกต้องของข้อมูลและความน่าเชื่อถือในการค้นคว้าวิจัย ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขามิได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ ดังนั้นการใช้พวกเขาสำหรับการเขียนและการจัดทำเอกสารหมายถึงการป้อนข้อมูลการทำงานของคุณด้วยตนเอง
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุงในเครื่องมือเหล่านี้
โชคดีที่มีทางเลือกที่รวมประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน:ClickUp เครื่องมือนี้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นในขณะที่มุ่งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์คุณภาพสูงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
นี่คือเหตุผลที่แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานโดดเด่นในฐานะเครื่องมือการเขียน:
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
ลองนึกภาพว่าคุณสามารถลดเวลาการทำงานของคุณลงครึ่งหนึ่ง ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างสรรค์และมีความหมาย นั่นคือสิ่งที่ClickUp Brainทำได้
ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI นี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใดก็ได้ และนำเสนอเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยนับร้อยสำหรับฟังก์ชันต่างๆ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการสนับสนุนลูกค้า
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความสามารถในการสรุปขั้นสูง กระทู้ความคิดเห็นงานยาวๆ? มันจะย่อให้กลายเป็นสรุปอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญได้ในไม่กี่วินาที
จุดดำเนินการหลังการประชุมก็ถูกทำให้ชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหาผ่านบันทึกที่มากมาย
สำหรับนักเขียน ClickUp Brain เปรียบเสมือนมีบรรณาธิการส่วนตัวที่คอยดูแลเนื้อหาของคุณให้ชัดเจน กระชับ และน่าสนใจ
มันยังช่วยกำจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเขียน AIแยกต่างหาก โดยมอบหัวข้อ โครงสร้างตาราง และรูปแบบที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ชั้นนำที่เน้นคุณภาพและความเกี่ยวข้อง
ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs
ClickUp Docsไม่เพียงแต่สร้างเอกสารอย่างง่าย แต่ยังผสานการทำงานเข้ากับระบบการทำงานของทีมคุณได้อย่างราบรื่น คุณสมบัติเช่น หน้าเอกสารซ้อน, บุ๊กมาร์ก, และตัวเลือกการปรับแต่งสไตล์ที่ปรับแต่งได้ จะยกระดับเอกสารของคุณไปสู่ระดับใหม่
การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแท็กความคิดเห็น และการมอบหมายงาน—เหมือนกับบนโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแผนงานหรือฐานความรู้ ClickUp Docs ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการเขียนแนวทางแบรนด์เพื่อรักษาโทนเสียง รูปแบบ และความถูกต้องที่สอดคล้องกันในทุกสื่อ
ClickUp's One Up #3: แม่แบบ ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้การจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ที่หลากหลายของมันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ในบางครั้ง
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp มีห้องสมุดเทมเพลตโครงการพร้อมใช้งานมากกว่า 1,000 แบบ ตั้งแต่เทมเพลตสำหรับโซเชียลมีเดียไปจนถึงเทมเพลตสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากร รองรับทุกประเภทของทีมหรือโครงการ
หนึ่งในเทมเพลตที่มีค่าที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาคือเทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUp
การเขียนเนื้อหาเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและซับซ้อน มักมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีเครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและทำตามกำหนดเวลาได้
เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้กระบวนการเขียนทั้งหมดง่ายขึ้น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
เทมเพลตนี้ช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นโดยให้คุณ:
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและดำเนินไปตามแผน
- จัดระเบียบและเก็บรายละเอียดของโครงการทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานกลางที่สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในทีม ทำให้การเขียนร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- เอาชนะภาวะตันทางความคิดในการเขียนด้วยการให้คำแนะนำที่ชัดเจนตลอดกระบวนการเขียน
- รักษาความถูกต้องและความสม่ำเสมอโดยให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดเนื้อหาหรือนักเขียนคำโฆษณา เทมเพลตการเขียนเนื้อหาของ ClickUp จะช่วยให้คุณติดตามทุกแง่มุมของโครงการของคุณได้—ทั้งหมดในที่เดียว!
แต่นั่นยังไม่หมด!
แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตแนวทางการเขียน ClickUpเพื่อช่วยให้คุณสร้างมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทีมของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเขียนประเภทใดก็ตาม เทมเพลตของ ClickUp จะช่วยให้คุณสร้างผลงานคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือก ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
เมื่อตัดสินใจเลือกระหว่าง ChatGPT และ Google Gemini ทางเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ เครื่องมือแต่ละอย่างมีจุดแข็งของตัวเอง และการสลับใช้งานระหว่างทั้งสองจะช่วยให้คุณสามารถใช้ทั้งสองเพื่อความแม่นยำในระดับประโยคได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ AI ตัวใดก็ตาม โปรดปฏิบัติตามกฎทองข้อหนึ่งสำหรับการเขียนโดยใช้ AI ช่วยเหลือเสมอ—ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบข้อเท็จจริง (ข้อนี้สำคัญมากจริง ๆ)
แต่สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การเขียนด้วย AI ของคุณด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติม ClickUp Brain มอบโซลูชันแบบครบวงจรให้คุณ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่น่าอ่านอย่างแท้จริง
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการจัดการโครงการ การออกแบบแอปพลิเคชัน หรือการสร้างสรรค์เนื้อหา ทุกอย่างรวมกันได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างง่ายดายและการนำทางที่ไร้ความยุ่งยาก
เขียนอย่างเต็มที่—สมัครฟรีบน ClickUp วันนี้!