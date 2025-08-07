TimeHero vs Motion: เครื่องมือจัดการเวลาอันไหนที่เหมาะกับคุณ?

คุณทราบดีว่าเครื่องมือการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างความขี้เกียจของคุณกับตัวคุณที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แต่แอปวางแผนประจำวันหรือปฏิทินอัจฉริยะตัวไหนที่จะ ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น แทนที่จะเพิ่มความเครียด?
สองชื่อที่คุณจะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือ TimeHero และ Motion ทั้งสองสัญญาว่าจะทำให้วันทำงานของคุณฉลาดขึ้น มีสมาธิมากขึ้น และพลาดกำหนดส่งงานน้อยลง แต่พวกเขาทำสิ่งนี้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันมาก
หากคุณกำลังพยายามหาว่าอันไหนที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ (และวิธีการทำงานของสมองคุณ) คุณมาถูกที่แล้ว มาดูกันทีละฟีเจอร์ และหากไม่มีอันไหนที่รู้สึกครอบคลุมเพียงพอสำหรับคุณ เราจะแนะนำทางเลือกที่มั่นคงให้คุณรู้จัก—ClickUp!
Timehero vs. Motion เปรียบเทียบโดยสรุป
นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วสำหรับ TimeHero และ Motion พร้อมกับการแอบดูโบนัสใน ClickUp!
|คุณสมบัติ
|ไทม์ฮีโร่
|การเคลื่อนไหว
|⭐️ โบนัส: ClickUp
|การจัดการตารางเวลาอย่างชาญฉลาด
|การวางแผนที่คาดการณ์ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
|การปรับตารางงานแบบเรียลไทม์ด้วยระบบ AI ตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง
|ปฏิทิน AI ที่สามารถปรับแต่งได้, มุมมองแบบไทม์ไลน์ พร้อมแผนภูมิแกนต์และการทำงานอัตโนมัติที่สามารถปรับตารางเวลาของคุณได้แบบเรียลไทม์ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
|การจัดการโครงการ
|การวางแผนโครงการที่แข็งแกร่งด้วยเทมเพลต, การเชื่อมโยงงาน, และการติดตามอย่างละเอียด
|ความสามารถในการบริหารโครงการมีความสำคัญรองจากฟังก์ชันปฏิทิน
|โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, การพึ่งพาของงาน, และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
|การทำงานเป็นทีม
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการวางแผนโครงการระยะยาว, เทมเพลต, และการจัดการทรัพยากร.
|เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็วและต้องการปรับเปลี่ยนตารางเวลาแบบเรียลไทม์
|ClickUp โดดเด่นด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน การแชร์เอกสาร และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือประชุมออนไลน์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างไร้รอยต่อในทุกด้าน
|การอัตโนมัติของงาน
|ระบบอัตโนมัติขั้นสูงด้วยเทมเพลตที่ใช้งานซ้ำได้, การเชื่อมโยงงาน, และการปรับสมดุลภาระงาน
|ระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานสำหรับงานที่ทำซ้ำ
|ระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ตั้งแต่กระบวนการทำงานตามกฎไปจนถึง ClickUp's Autopilot Agents ที่ดำเนินการต่างๆ โดยอัตโนมัติเพื่อคุณ
|ประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้
|อินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้จริง มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นการออกแบบน้อยลง
|อินเทอร์เฟซที่เรียบหรู เน้นปฏิทินเป็นอันดับแรก ปรับตัวอย่างเรียลไทม์
|อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้สูงและใช้งานง่าย พร้อมมุมมองหลากหลาย (รายการ, กระดาน, แผนกาง, ปฏิทิน) ให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด
|เครื่องมือเพื่อการโฟกัสและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
|มุ่งเน้นไปที่การวางแผนมากขึ้น โดยไม่มีการกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์
|การป้องกันเวลาโฟกัส, การจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, และคำแนะนำการจัดลำดับงาน
|เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การตั้งเป้าหมาย การจัดลำดับความสำคัญของงาน และพื้นที่ทำงานเพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีสมาธิ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
TimeHero คืออะไร?
TimeHero เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดตารางเวลาเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับบุคคลและทีม แตกต่างจากผู้จัดการงานแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาเพียงวันที่กำหนดส่งเพื่อติดตามเวลา TimeHero วางแผนงานอย่างชาญฉลาดตามเวลาว่าง ความสำคัญ และกิจกรรมในปฏิทินของคุณ ปรับตัวอย่างยืดหยุ่นเมื่อตารางเวลาของคุณเปลี่ยนแปลง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:77% ของพนักงานคาดหวังการสนับสนุนที่มากขึ้นจากผู้จัดการของพวกเขา แต่ผู้จัดการเหล่านั้นกำลังจัดการงานที่มากกว่าที่พวกเขาสามารถรับมือได้จริงถึง 51% ไม่น่าแปลกใจเลยที่มืออาชีพและทีมต่างๆ กำลังทบทวนวิธีการจัดการงานและวางแผนเวลาของพวกเขาใหม่
คุณสมบัติของ TimeHero
TimeHero ไม่ได้พยายามจะมาแทนที่ปฏิทินการจัดการโครงการของคุณ— แต่พยายามจะปลดปล่อยมันให้เป็นอิสระ คุณสมบัติของมันมุ่งเน้นไปที่การทำให้การวางแผนของคุณเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาไปกับการลงมือทำมากขึ้น และลดเวลาที่ใช้ไปกับการคิดซ้ำซาก
คุณสมบัติ #1: การจัดตารางงานอัจฉริยะ
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานส่วนใหญ่จะนำงานทั้งหมดของคุณไปใส่ในรายการคงที่และอวยพรให้คุณโชคดี แต่ TimeHero ไปไกลกว่านั้นอีกหลายขั้น—มันวิเคราะห์ว่าคุณมีเวลาในแต่ละวันเท่าไร มีประชุมอะไรบ้าง และแต่ละงานกำหนดส่งเมื่อใด จากนั้นจะ สร้างตารางเวลาที่เป็นจริงได้ ให้คุณโดยอัตโนมัติ
ยิ่งไปกว่านั้น: หากคุณพลาดงานใดงานหนึ่ง (เพราะชีวิต!) TimeHero จะคำนวณแผนของคุณใหม่ทันทีโดยไม่ต้องให้คุณจัดเรียงทุกอย่างใหม่ด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ 2: แม่แบบโครงการแบบไดนามิก
ต้องการเปิดตัวโครงการลูกค้าใหม่, อบรมพนักงานใหม่, หรือรณรงค์การตลาด? TimeHero ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน, ใช้แบบฟอร์มสำเร็จรูป, และมอบหมายกำหนดเวลาและงานโดยอัตโนมัติตามวันที่คุณเริ่มต้น, ไม่ใช่ แค่กำหนดวันที่ในปฏิทินเท่านั้น.
นอกจากนี้แม่แบบตารางเวลาในTimeHero ยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจัดการกับโครงการในโลกแห่งความเป็นจริงที่วันเริ่มต้นและวันครบกำหนดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ 3: ระบบติดตามเวลาและการรายงานในตัว
เมื่อสิ้นสุดวันทำงานที่วุ่นวาย คุณเคยสงสัยไหมว่าเวลาของคุณหายไปไหน? TimeHero ช่วยให้คุณปิดช่องว่างนั้นได้ง่ายขึ้น ด้วยการบันทึกชั่วโมงการทำงานตามแต่ละงานอย่างสะดวก และเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นรายงานเชิงลึกที่เข้าใจง่าย
นี่ไม่ใช่แค่มีประโยชน์สำหรับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเท่านั้น มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการเข้าใจว่าโครงการต่างๆ ใช้เวลานานแค่ไหน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนวันและสัปดาห์ของคุณได้ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ 4: การจัดการงานแบบร่วมมือ
มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม, ทิ้งความคิดเห็นเพื่อให้บริบท, และปรับปริมาณงาน—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว. TimeHero ยังแสดงให้คุณเห็นความสามารถของทีมคุณในรูปแบบภาพ, ทำให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงกับดักที่พบได้บ่อยของการมอบหมายงานให้คนที่ดีที่สุดของคุณมากเกินไป.
ราคา TimeHero
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
📮ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่ทำงานได้ดีแล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและการประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
การเคลื่อนไหวคืออะไร?
ออกแบบมาเพื่อขจัดความเครียดจากการวางแผนด้วยตนเอง Motion คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะจัดตารางงาน การประชุม และลำดับความสำคัญต่าง ๆ ลงในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ
ปรับตารางเวลาของคุณแบบเรียลไทม์ตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดส่ง, การนัดหมายที่ซ้อนทับ, และความเร่งด่วนของงาน. พร้อมด้วยปฏิทิน, รายการที่ต้องทำ, และความสามารถในการจัดการโครงการในแพลตฟอร์มเดียว, Motion เหมาะสำหรับคุณหากคุณมีตารางงานที่แน่นและไม่มีเวลาในการจัดการรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวัน.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลักการพาเรโต หรือที่รู้จักกันในชื่อกฎ 80/20 แนะนำว่า 80% ของผลลัพธ์มาจากการทุ่มเทความพยายามเพียง 20% เมื่อพูดถึงการบริหารเวลา นั่นหมายถึงการให้ความสำคัญกับงานที่จะส่งผลสำคัญที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติการเคลื่อนไหว
คุณสมบัติของ Motion ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีภาระงานมากเกินไปและไม่มีเวลาจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง
คุณสมบัติ #1: การจัดตารางเวลาด้วย AI แบบเรียลไทม์
เมื่อ Motion จัดตารางงานให้คุณ มันจะรู้อย่างแม่นยำว่าคุณจะทำงานเหล่านั้นเมื่อไหร่ แม้แต่ในนาทีถัดไป มันจะดูการประชุม เวลาโฟกัส กำหนดส่งงาน และลำดับความสำคัญของคุณ จากนั้นมันจะสร้างปฏิทินรายวันที่ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติหากวันของคุณเปลี่ยนไป
พลาดงานเพราะการประชุมล่าช้าใช่ไหม? Motion จะปรับตารางเวลาทั้งวันของคุณใหม่ทันทีโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียงานสำคัญ
คุณสมบัติที่ 2: การบริหารโครงการอย่างครบวงจร
Motion ไม่ได้ช่วยคุณเพียงแค่จัดการงานแต่ละงานเท่านั้น คุณสามารถสร้างโครงการที่สมบูรณ์ แบ่งย่อยเป็นงานย่อย กำหนดความเชื่อมโยงระหว่างงาน มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม และติดตามความคืบหน้าของหลายโครงการพร้อมกันได้ ในขณะที่ทุกอย่างยังคงซิงค์กับปฏิทินของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติในการจัดตารางการประชุม
เบื่อกับ "คุณว่างเมื่อไหร่?" ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับการนัดหมายการโทรครั้งต่อไปหรือไม่? Motion มีตัวจัดการการนัดหมายในตัวที่ค้นหาเวลาที่ดีที่สุดตามปฏิทินจริงของคุณ ส่งลิงก์โดยอัตโนมัติ และบล็อกเวลาที่คุณต้องการใช้สมาธิ
คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญได้อีกด้วย—ไม่ต้องกังวลกับการจองเวลาทับช่วงเวลาทำงานจริงเพียงช่วงเดียวอีกต่อไป
คุณสมบัติ #4: รายการสิ่งที่ต้องทำแบบจัดลำดับความสำคัญ
แทนที่จะมีรายการงานที่กระจัดกระจายและไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งทำให้คุณรู้สึกท่วมท้น Motion มอบรายการสิ่งที่ต้องทำที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องและจัดลำดับความสำคัญตามกำหนดเวลา ความสำคัญของงาน และความพร้อมของคุณ
ผลลัพธ์คือ? คุณเห็นสิ่งที่คุณต้องทำ. นอกจากนี้ คุณเห็นอย่างชัดเจนว่า เมื่อไหร่ คุณจะทำได้.
การกำหนดราคาแบบเคลื่อนไหว
- Pro AI: $29 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ AI: 49 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
TimeHero เทียบกับ Motion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
TimeHero และ Motion ฟังดูคล้ายกันเมื่อมองผ่านๆ แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว ความแตกต่างนั้นชัดเจนและสำคัญมาก มาดูกันว่าทั้งสองมีจุดเด่นอะไรบ้างเมื่อเปรียบเทียบกันโดยตรงในฟีเจอร์สำคัญ:
คุณสมบัติ #1: ระบบอัจฉริยะในการจัดตารางเวลา
นี่คือคุณสมบัติเด่นของ Motion ที่จะทำให้คุณประทับใจ. ระบบ AI ของมันจะปรับลำดับความสำคัญของปฏิทินของคุณอย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์. มันจะย้ายงานโดยอัตโนมัติตามการประชุมใหม่, การเลื่อนกำหนดเวลา, หรือการเปลี่ยนลำดับความสำคัญ. มันไม่ได้แค่เติมช่องว่างที่ว่างเปล่า; แต่มันปกป้องเวลาที่คุณต้องใช้สมาธิ, ปรับปรุงความเร่งด่วน, และปรับตัวได้ทันทีเมื่อวันของคุณเปลี่ยนแปลง.
TimeHero ยังมีฟีเจอร์การวางแผนอัจฉริยะ แต่จะเน้นเป็นแบบ "ตั้งแล้วลืมไปได้เลย" มากกว่า เหมาะสำหรับงานที่มีโครงสร้างชัดเจนและคาดการณ์ได้ ไม่ค่อยเหมาะสำหรับทีมหรือบุคคลที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและต้องการการปรับแผนอย่างต่อเนื่อง
🏆 ผู้ชนะ: Motion. เหมาะสมกว่าสำหรับตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อแผนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที และปฏิทินของคุณต้องคิดได้เร็วเท่าคุณ
คุณสมบัติ #2: การจัดการโครงการ
TimeHero มุ่งเน้นการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม และทำได้ดีเยี่ยม คุณจะได้รับเทมเพลตสำเร็จรูปในตัว วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดที่ปรับได้ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่ช่วยให้ทีมจัดการโครงการระยะยาวได้อย่างชัดเจน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ไม่ใช่แค่ปฏิทินของแต่ละบุคคลเท่านั้น
ในทางกลับกัน โมชันสนับสนุนโครงสร้างของโครงการ แต่ไม่ลึกซึ้งในแผนกังต์, เทมเพลต, หรือการวางแผนทรัพยากร. มันเหมาะสำหรับการดำเนินการและกระแสการทำงานประจำวัน แต่ไม่พร้อมเท่าที่ควรสำหรับการจัดการโครงการที่มีชั้นเชิงและระยะยาวน.
🏆 ผู้ชนะ: TimeHero. เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อทีมของคุณต้องการโครงสร้าง, กำหนดเวลา, และมุมมองแบบกว้าง ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำที่ฉลาดขึ้น
คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันเป็นทีม
เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในที่นี้ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของทีมคุณเป็นหลัก Motion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีจังหวะรวดเร็ว เน้นการดำเนินงานเป็นหลัก ซึ่งลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทุกคนต้องทำงานตามตารางเวลาที่แน่นหนา มันช่วยให้แต่ละคนสามารถโฟกัสกับงานของตนเองและทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง แม้ในขณะที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
TimeHero เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานภายในขอบเขตโครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งแม่แบบ กำหนดเวลา และการปรับสมดุลปริมาณงานมีความสำคัญ หากการทำงานร่วมกันของคุณเน้นการวางแผนมากกว่าการดำเนินการแบบเรียลไทม์ TimeHero จะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกันจริงๆ ขึ้นอยู่กับว่าทีมของคุณจะเจริญเติบโตได้ดีในโครงสร้างหรือความเร็ว—ทั้งสองอย่างนี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับจุดแข็งที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ 4: การทำงานอัตโนมัติของงาน
TimeHero ให้ความสำคัญกับการทำงานอัตโนมัติอย่างจริงจัง คุณสามารถสร้างแม่แบบงานที่เกิดซ้ำได้, จัดการการกระจายงานระหว่างสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ, และสร้างกระบวนการทำงานที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าไว้แล้ว. สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการงานซ้ำ ๆ เช่น การรับลูกค้าใหม่, การจัดการแคมเปญ, หรือรอบการรายงาน.
Motion ให้การสนับสนุนงานที่ทำซ้ำอย่างง่าย แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับตรรกะการทำงานอัตโนมัติหรือกฎสำหรับงานจำนวนมาก หากการทำงานอัตโนมัติเป็นกุญแจสำคัญในการลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง TimeHero จะตอบโจทย์ได้ดีกว่า
🏆 ผู้ชนะ: TimeHero. เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากทีมของคุณทำงานตามกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ และต้องการระบบอัตโนมัติเพื่อให้ระบบทำงานต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง.
คุณสมบัติที่ 5: ประสบการณ์ผู้ใช้และอินเทอร์เฟซ
Motion มอบประสบการณ์ที่เรียบหรูและใช้งานง่ายโดยมีปฏิทินของคุณเป็นศูนย์กลาง รู้สึกทันสมัยและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้ทั้งบุคคลและทีมสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเทอร์เฟซการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์ของมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตตามปฏิทิน
แม้ว่าจะทรงพลัง แต่ TimeHero อาจให้ความรู้สึกเป็นเครื่องมือที่เน้นการใช้งานมากกว่า หน้าจอของมันมีความเป็นประโยชน์แต่ซับซ้อนเล็กน้อยและดูไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควร โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม
🏆 ผู้ชนะ: Motion. หากประสบการณ์ของผู้ใช้มีความสำคัญต่อการยอมรับของทีมคุณ การออกแบบที่เรียบหรูและรูปแบบที่เน้นปฏิทินของ Motion จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานทุกวัน
คุณสมบัติที่ 6: เครื่องมือช่วยโฟกัสและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คิดว่าการจัดการเวลาคือแค่การจัดตาราง? คิดใหม่เถอะ มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ด้วย มันปกป้องเวลาที่คุณต้องใช้สมาธิ เตือนคุณเมื่อคุณจองงานมากเกินไป และใช้ AI เพื่อแนะนำลำดับงานที่มีประสิทธิภาพที่สุดตามความเร่งด่วนและความพร้อมใช้งาน มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งและการทำงานล้นมือโดยตรง
TimeHero แม้จะมีความแข็งแกร่งในด้านการวางแผน แต่ขาดการกระตุ้นแบบเรียลไทม์ที่ทำให้คุณอยู่ในโหมดการดำเนินการ หากคุณต้องการให้เครื่องมือของคุณคิดเหมือนโค้ชเพิ่มประสิทธิภาพ Motion คือคำตอบ
🏆 ผู้ชนะ: Motion. มันจัดระเบียบเวลาของคุณและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอย่างกระตือรือร้น ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเริ่มรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเสร็จสิ้น
TimeHero เทียบกับ Motion บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit ชี้ให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง TimeHero และ Motion โดยอ้างอิงจากการใช้งานจริง
TimeHero, ในฐานะทางเลือกแทน Motion, ได้รับการชื่นชมในความสามารถด้านการอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและการวางแผนระยะยาว. มันได้รับความนิยมจากผู้ใช้ที่บริหารโครงการซับซ้อนด้วยการป้อนข้อมูลน้อยในแต่ละวัน.
ผู้ใช้ชื่อfinngornthegreatได้แสดงความคิดเห็นในr/productivity ว่า
งานที่ทำซ้ำได้มีประโยชน์มาก ฉันตั้งเวลาให้การทำบัญชีและการตรวจสอบพอร์ทัลการประมูลเกิดขึ้นซ้ำทุกเดือนในจุดใดก็ได้ของเดือน และมันจัดตารางให้ระหว่างกำหนดเวลาที่สำคัญ ซึ่งดีมาก คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ฉันสามารถบล็อกเวลาสำหรับอีเมลในแต่ละวันได้ ซึ่งทำให้ฉันมีแนวคิดที่เป็นจริงมากขึ้นเกี่ยวกับเวลาที่ฉันมีสำหรับงาน "จริง"
งานที่ทำซ้ำได้มีประโยชน์มาก ฉันตั้งเวลาให้การทำบัญชีและการตรวจสอบพอร์ทัลการประมูลเกิดขึ้นซ้ำทุกเดือนในจุดใดก็ได้ของเดือน และมันจัดตารางให้ระหว่างกำหนดเวลาที่สำคัญ ซึ่งดีมาก คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ฉันสามารถบล็อกเวลาสำหรับอีเมลในแต่ละวันได้ ซึ่งทำให้ฉันมีแนวคิดที่เป็นจริงมากขึ้นเกี่ยวกับเวลาที่ฉันมีสำหรับงาน "จริง"
อย่างไรก็ตาม บางคนก็กล่าวถึง UI ที่ดูไม่ทันสมัยและเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาก ตัวอย่างเช่น dho689 กล่าวไว้ขณะเปรียบเทียบกับ Sorted3:
ระบบ AI ของ Timehero ดีกว่ามากตรงที่สามารถจัดตารางงานให้เข้ากับช่วงเวลาว่างของคุณได้ทุกช่องว่างที่มี แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX) ค่อนข้างช้าและมีบั๊กมากกว่า เนื่องจากระบบจะปรับตารางเวลาของคุณแบบเรียลไทม์ (แทนที่จะกดปุ่มทีละครั้ง) ผมจึงเข้าใจว่าทำไมจึงช้า แต่พวกเขากลับอัปเดตแอปไม่บ่อยนัก
ระบบ AI ของ Timehero ดีกว่ามากตรงที่สามารถจัดตารางงานให้เข้ากับช่วงเวลาว่างใด ๆ ที่คุณมีได้ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์การใช้งาน (UX) ค่อนข้างช้าและมีบั๊กมากกว่า เนื่องจากระบบจะปรับตารางเวลาของคุณแบบเรียลไทม์ (แทนที่จะกดปุ่มทีละครั้ง) ผมจึงเข้าใจว่าทำไมจึงช้า แต่พวกเขากลับอัปเดตแอปไม่บ่อยนัก
ในทางกลับกัน Motion ได้รับคำชมเชยสำหรับการวางแผนรายวันด้วยระบบ AI ผู้ใช้ชื่นชอบวิธีที่มันช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
ผู้ใช้ Redditชื่อ FrancescoD_alesกล่าวในr/ProductivityApps ว่า
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความกดดันจากการจัดลำดับความสำคัญ แต่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลจำนวนมากในแต่ละงาน หากคุณเน้นการใช้ปฏิทินและ AI นี่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความกดดันจากการจัดลำดับความสำคัญ แต่ต้องเพิ่มข้อมูลจำนวนมากในแต่ละงาน หากคุณเน้นการใช้ปฏิทินและ AI นี่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ
ข้อเสีย? ราคาที่สูงขึ้นและปัญหาในการทำงานกับทีมขนาดใหญ่ สมาชิก Redditชื่อ ruckk2กล่าวว่า:
ฉันรู้จัก Motion มาสักพักแล้ว แต่ไม่เคยลองใช้เพราะมันค่อนข้างแพง...
ฉันรู้จัก Motion มาสักพักแล้ว แต่ไม่เคยลองใช้เพราะมันค่อนข้างแพง...
โดยรวมแล้ว Motion เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมหากคุณต้องการการวางแผนรายวันที่ชาญฉลาด สำหรับการดำเนินโครงการที่มีโครงสร้างและระยะยาว TimeHero มีความได้เปรียบ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน TimeHero เทียบกับ Motion
หากคุณชื่นชอบบางส่วนของทั้ง TimeHero และ Motion แต่ต้องการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม มากกว่า ถึงเวลาแล้วที่จะพิจารณา ClickUp แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว
อลิสแตร์ วิลสัน, ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, คอมปาวด์, เห็นด้วย:
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปและบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
เราได้ตรวจสอบตัวเลือกหลายตัว และรู้สึกว่าโดยรวมแล้ว ClickUp มอบการผสมผสานระหว่างพลังและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมที่สุดให้กับเรา เราต้องการแก้ไขปัญหาการติดตามเวลาเพื่อวัดและติดตามบันทึกเวลาของผู้รับเหมาภายนอกโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันหรือบริการภายนอกเพิ่มเติม ระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUp ทำงานได้อย่างราบรื่นระหว่างมือถือ, แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
นี่คือเหตุผลว่าทำไมClickUpจึงเป็นตัวเลือกที่ฉลาดกว่าสำหรับการติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ รวมถึงการจัดการเวลาให้ดีขึ้น:
ClickUp's One-Up #1: ปฏิทิน AI + ClickUp Brain (ผู้ช่วย AI)
ปฏิทิน AI ของ ClickUpทำได้มากกว่าการจัดตารางเวลาของคุณให้เป็นช่วงๆ อย่างเป็นระเบียบ มันสร้างเวอร์ชันที่ดีที่สุดของวันสำหรับคุณโดยเฉพาะ มันซิงค์กับ Google Calendar ของคุณ ดึงกิจกรรมจากงานค้างของคุณ บล็อกเวลาโฟกัสโดยอัตโนมัติ และจัดตารางการประชุมของคุณโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ มันคือศูนย์ควบคุมอัจฉริยะที่เชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับ งาน ของคุณ
ทุกอย่างจะสอดคล้องกันตลอดทั้งปฏิทิน,ClickUp Docs และงานต่าง ๆ ของคุณ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป (หรือถูกฝังอยู่ใต้โน้ตติดผนัง)
เพื่อให้การวางแผนและการจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น คุณมีClickUp Brain— AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก ซึ่งเข้าใจบริบทของงาน โครงการ และสมาชิกในทีมของคุณ มันช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการสร้างไทม์ไลน์โครงการโดยอัตโนมัติ การร่างคำอธิบายงานและงานย่อยเพื่อจัดการกับโครงการที่ซับซ้อน และการแนะนำขั้นตอนถัดไปเมื่อรู้สึกว่างานติดขัด
จัดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติสำหรับข้อผูกพันที่ขัดแย้งกันด้วย AI Prioritize และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมตามความเชี่ยวชาญและขอบเขตงานของพวกเขาด้วย AI Assign นี่คือวิดีโอแนะนำการใช้งาน:
เมื่อเปรียบเทียบกับ AI ของ Motion ที่เพียงแค่จัดตารางวันของคุณ ClickUp Brain ช่วยคุณวางแผนและดำเนินการในระดับใหญ่ได้จริง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Brain MAXคือผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะทำให้เสียงของคุณกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังที่สุด
ด้วยฟีเจอร์ Talk to Textใน Brain MAXของ ClickUpคุณสามารถบันทึกงาน ประชุม เตือนความจำ และบันทึกย่อได้โดยไม่ต้องใช้มือ เสียงของคุณจะกลายเป็นทางลัดในการตั้งเตือน เขียนเอกสาร มอบหมายงาน และแม้กระทั่งการนัดหมายประชุม—โดยไม่ต้องพิมพ์แม้แต่คำเดียว
🧠 เกร็ดความรู้: GenAI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานออฟฟิศ โดยประหยัดเวลาเฉลี่ย4.11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ClickUp's One-Up #2: การติดตามเวลา + มุมมองงานที่ยืดหยุ่น
ในขณะที่ TimeHero นำเสนอระบบอัตโนมัติสำหรับโครงการและ Motion มุ่งเน้นที่ปฏิทินของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณ มองเห็น ติดตาม และจัดการ งานทุกชิ้นในมุมมองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนขยายหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สามในการติดตามเวลาอีกต่อไป บันทึกเวลาด้วยตนเอง หรือเริ่มและหยุดตัวจับเวลาขณะทำงาน ทำเครื่องหมายเวลาที่เรียกเก็บเงินได้ และดูรายงานเวลาโดยละเอียดตามโครงการ ลูกค้า หรือสมาชิกในทีม
เวลาจะถูกบันทึกไว้สำหรับทุกงานใน ClickUpคุณสามารถเปรียบเทียบการประมาณการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และปรับปรุงความคาดหวังได้
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเลือกได้จาก 15+แบบมุมมอง ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้ รวมถึง รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, แผนงานกานท์, และปริมาณงาน เพื่อจัดการและติดตามงานจากหลากหลายมุมมอง
ในความเป็นจริง องค์กรชั้นนำอย่าง ShopMonkey ได้ลดเวลาในการดำเนินการทบทวนและอนุมัติการนำทางการตลาดลงถึง50% ด้วย ClickUp ด้วยระบบการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือการร่วมมือที่ง่ายต่อการใช้งาน
ไม่ว่าคุณต้องการติดตามเป้าหมายของโครงการ, ตรวจสอบปริมาณงานของทีม, หรือเพียงแค่ติดตามงานประจำวัน, ClickUp มีความยืดหยุ่นเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทั่วทั้งระบบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้Timesheets ใน ClickUpเพื่อตรวจจับเวลาที่สูญเปล่าและคืนเวลาให้คุณในแต่ละสัปดาห์ ระบบจะดึงเวลาที่คุณติดตามจากงานและงานย่อยทั้งหมดมาแสดงในมุมมองรายสัปดาห์แบบรวมศูนย์โดยอัตโนมัติ
จากนั้น ให้ใช้เวลา 5 นาทีทุกวันศุกร์เพื่อทบทวนบันทึกเวลาของคุณ:
- ตรวจจับงานที่ทำซ้ำและมีมูลค่าต่ำที่กินเวลาหลายชั่วโมง
- ระบุงานที่เกินประมาณการอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้ตัวกรองตามแท็ก ผู้รับผิดชอบ หรือประเภทงาน เพื่อดูว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร จริงๆ
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน กระจายงานได้ดีขึ้น หรือกำหนดเวลาสำหรับงานที่มีผลกระทบสูง
ClickUp's One-Up #3: แม่แบบการบล็อกเวลา
ต้องการโครงสร้างของตารางเวลาอัตโนมัติของ Motion แต่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นใช่ไหม?เทมเพลต ClickUp Time Blockingช่วยให้คุณควบคุมวันของคุณได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถลาก, วาง, และจัดเรียงบล็อกงานใหม่ได้ตามต้องการ เชื่อมโยงกับงานจริง และแม้กระทั่งทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังแต่ละบล็อกเป็นอัตโนมัติ
ต้องการปรับเปลี่ยนตารางวันของคุณในนาทีสุดท้ายหรือไม่? เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำได้เช่นกัน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการโครงสร้าง และ ความยืดหยุ่น
📮ClickUp Insight: เบื่อวันจันทร์? ปรากฏว่าวันจันทร์เป็นจุดอ่อนในประสิทธิภาพการทำงานประจำสัปดาห์ (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ) โดย35% ของพนักงานระบุว่านี่เป็นวันที่พวกเขาทำงานได้น้อยที่สุด สาเหตุของความตกต่ำนี้อาจมาจากเวลาและพลังงานที่ใช้ไปกับการตามหาข้อมูลอัปเดตและลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์ในเช้าวันจันทร์
แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สามารถ 'อัปเดตคุณ' เกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญและลำดับความสำคัญทั้งหมดได้ในไม่กี่วินาที และทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทำงาน รวมถึงแอปที่ผสานรวมอยู่ สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp's Connected Search ด้วย ClickUp's Knowledge Management การสร้างจุดอ้างอิงร่วมกันสำหรับองค์กรของคุณเป็นเรื่องง่าย! 💁
ClickUp's One-Up #4: งานที่ทำซ้ำได้พร้อมความยืดหยุ่นที่แท้จริง
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอัตโนมัติของ TimeHero หรือวิธีการที่เน้นปฏิทินของ Motion ระบบของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและสามารถทำซ้ำได้ โดยปราศจากการคาดเดาใด ๆ
ระบบงานประจำของ ClickUpสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง คุณสามารถจัดระเบียบงานให้เกิดขึ้นซ้ำได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หลังจากเสร็จสิ้น หรือกำหนดตารางเวลาเองตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูล เช่น ความคิดเห็นและงานย่อย ไปยังรอบถัดไปได้ หรือจะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งก็ได้เช่นกัน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าเงื่อนไขการข้ามสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และควบคุมได้ว่างานใหม่จะปรากฏในตำแหน่งเดิมหรือในพื้นที่ที่กำหนด
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การบล็อกเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp's One-Up #5: ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
ClickUp Automationsให้คุณควบคุมงานที่ทำซ้ำได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตรรกะ "ถ้า-แบบนี้-ก็-แบบนั้น" ที่ปรับแต่งได้ ต้องการให้งานย้ายไปยัง "กำลังดำเนินการ" เมื่องานย่อยเสร็จสิ้นหรือไม่? หรือแจ้งเตือนใน Slack เมื่อดีลถูกทำเครื่องหมายว่าปิดแล้ว? คุณสามารถตั้งค่าทั้งหมดนี้ได้ภายในไม่กี่วินาที
ระบบอัตโนมัติยังสามารถมอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม อัปเดตความสำคัญ เพิ่มแท็ก ส่งการแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวกระตุ้น เช่น วันที่ครบกำหนด การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือการส่งแบบฟอร์ม
ClickUp's One-Up #6: การจัดการปริมาณงานและการมองเห็นของทีม
การเคลื่อนไหวเน้นที่ตารางเวลาส่วนตัวของคุณเอง TimeHero จัดการการไหลของโครงการ ClickUp แสดงให้คุณเห็น ทุกอย่าง รวมถึงว่าใครในทีมของคุณที่ทำงานหนักเกินไปและใครมีศักยภาพเหลืออยู่
มุมมองปริมาณงานของ ClickUp ให้คุณเห็นภาพการกระจายงานแบบเรียลไทม์ตามการประมาณเวลา, คะแนนความพยายาม, หรือจำนวนงาน คุณสามารถมอบหมายงานใหม่ได้ทันทีและปรับขอบเขตของโครงการเพื่อปรับสมดุลภาระงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? มีพนักงานน้อยกว่าครึ่งที่บรรลุประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงสุด โดยหลายคนต้องเผชิญกับอุปสรรค เช่น เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ขาดทรัพยากร และการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีเครื่องมือ การสนับสนุน และกลยุทธ์ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่
คำตัดสินสุดท้าย: ClickUp—เครื่องมือจัดการเวลาและการจัดตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับทุกความต้องการ
แล้วสรุปว่าอย่างไร?
TimeHero เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการการดำเนินโครงการที่สงบและมีระเบียบ Motion เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณต้องการให้วันของคุณถูกสร้างขึ้นใหม่รอบแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ขับเคลื่อนด้วย AIทุกๆ ห้านาที
ClickUp ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการทุกสิ่ง—การกำหนดตารางเวลา, โครงการ, AI, ระบบอัตโนมัติ, และการจัดการทีม—โดยไม่มีการประนีประนอม มันคือสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกปฏิทิน AIและผู้จัดการโครงการอัจฉริยะที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบนิเวศแห่งประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ
มันรวมถึงเอกสารที่ทำงานร่วมกับงานและโครงการต่างๆ, กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดและการทำแผนผังความคิด, แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมคำขอจากลูกค้าหรือทีม, และแม้แต่ClickUp Chatสำหรับการสนทนาภายในพื้นที่ทำงาน
คุณสามารถกำหนดและติดตามเป้าหมาย ใช้เทมเพลตสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานไปจนถึงการวางแผนเนื้อหา และผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Zoom, Google Calendar, GitHub, Notion และอีกกว่า 1,000 รายการ
ความลึกซึ้งที่นี่ไม่มีใครเทียบได้สมัครใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มต้น