เทมเพลตแผนผังองค์กร Lucidchart ฟรี เพื่อแสดงโครงสร้างทีมอย่างชัดเจน

คุณรู้สึกตื่นตระหนกทุกครั้งที่ต้องอัปเดตแผนผังองค์กรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมหรือไม่?
คุณรู้ว่าการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การขุดค้นบันทึกเก่าๆ เหมือนนักโบราณคดีดิจิทัลไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
วิธีหนึ่งในการหาทางแก้ไขปัญหานี้คือการสร้างแผนภูมิที่มีภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนผังองค์กรของ Lucidchart ช่วยให้คุณสร้าง อัปเดต และแชร์แผนผังองค์กรแบบภาพได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสะท้อนโครงสร้างปัจจุบันของคุณ
ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณค้นหาเทมเพลตองค์กร Lucidchart ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ หากคุณต้องการเชื่อมต่อแผนผังองค์กรของคุณกับงาน ทีมงาน และกระบวนการทำงานโดยตรง เราจะสำรวจด้วยว่าClickUpสามารถช่วยประหยัดเวลาได้อย่างไร
อะไรคือเทมเพลตแผนผังองค์กรของ LucidChart?
เทมเพลตแผนผังองค์กร Lucidchart เป็นรูปแบบภาพสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนผังองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนโครงสร้างทีมโดยอัตโนมัติด้วยการสร้างแผนผังที่แสดงบทบาท สายการรายงาน และแผนกต่างๆ
คุณสามารถปรับแต่งได้ด้วยรูปภาพ, ข้อมูลติดต่อ, และคำอธิบายบทบาท ทำให้เหมาะสำหรับทีม HR, ผู้จัดการ, และผู้นำโครงการที่ต้องการแผนผังองค์กรที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
การสร้างแผนผังองค์กรใน LucidChart มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรหรือทีมที่ต้องการความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและความสัมพันธ์ในการรายงานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
👀 คุณทราบหรือไม่? เกือบ75% ของทีมข้ามสายงานล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายสำคัญเช่น งบประมาณ, ระยะเวลา, และความคาดหวังของลูกค้า เนื่องจากนโยบายการกำกับดูแลที่ไม่ชัดเจน, เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน, และการขาดความรับผิดชอบ.
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแผนผังองค์กรของ Lucidchart ดี?
เทมเพลตแผนผังองค์กรLucidchart ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สามารถช่วยชี้แจงความรับผิดชอบและลดความสับสนเกี่ยวกับว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ มันสามารถให้คุณสร้างแผนผังองค์กรพื้นฐาน นำเข้าข้อมูล และใช้ตัวแก้ไขแผนผังองค์กรได้ตามต้องการ
นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบ:
- บล็อกบทบาทที่แก้ไขได้: เพิ่ม, ลบ, หรือย้ายสมาชิกทีมในโครงสร้างองค์กรของคุณได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- การจัดรูปแบบลำดับชั้นในตัว: จัดแนวรายงานและแผนกให้ตรงกันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างหรือปรับปรุงแหล่งข้อมูลของคุณ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: รวมตำแหน่งงาน, รูปภาพ, ป้ายแผนก, หรือฟิลด์ข้อมูลพนักงานที่กำหนดเองตามวิธีการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถแสดงความคิดเห็น, แท็ก, หรือแชร์เวอร์ชันสดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ และปรับปรุงการสื่อสาร
- ตัวเลือกการส่งออกและฝัง: นำเข้าข้อมูลแผนผังองค์กรไปยังชุดเอกสารปฐมนิเทศ เอกสารวางแผนประสิทธิภาพ หรือโครงการเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตแผนผังองค์กร Lucidchart ฟรี
เอกสาร LucidChart ใช้ไลบรารีรูปร่างแผนผังองค์กรที่ยืดหยุ่น ทำให้ง่ายต่อการลากและวางและปรับแต่งบทบาท สายการรายงาน และข้อมูลประสิทธิภาพ
คุณสามารถวางแผนข้อมูลพนักงาน วางแผนโครงสร้างลำดับชั้น หรือชี้แจงระบบปฏิบัติการขององค์กรของคุณได้ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยจัดการข้อมูลและช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยการเริ่มต้นที่ง่ายขึ้น สำรวจได้ที่นี่:
1. แม่แบบแผนผังองค์กร
เทมเพลตแผนผังองค์กร Lucidchart ช่วยให้คุณแสดงโครงสร้างองค์กรของคุณในรูปแบบภาพและแก้ไขได้ตามต้องการ สามารถใช้สร้างแผนผังองค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ในการรายงานและอัปเดตโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ชี้แจงให้ชัดเจนว่าใครรายงานต่อใคร และช่วยลดความสับสนระหว่างการเริ่มต้นงานหรือโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างทีม
- ฝังแผนผังองค์กรลงในเอกสารวางแผน ไดเรกทอรีพนักงาน หรือเอกสารปฐมนิเทศ
- วางแผนระหว่างการปรับโครงสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงแผนกโดยการจำลองโครงสร้างที่เป็นไปได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการแผนกที่ต้องการรักษาและสื่อสารโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย
2. แผนผังองค์กรฝ่ายขาย
เทมเพลตแผนผังองค์กรฝ่ายขาย Lucidchart ช่วยให้คุณสร้างแผนผังองค์กรเฉพาะสำหรับแผนกขายของคุณโดยเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเพิ่งปรับโครงสร้างทีมขายใหม่ แต่ไม่มีใครเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับหัวหน้าทีมคนใหม่หรือความรับผิดชอบในการดูแลลูกค้า テンプレートนี้สามารถช่วยให้เห็นภาพบทบาทของทีม, เส้นทางการประเมินผลงาน, และพื้นที่รับผิดชอบได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สรุป SDRs, AE และลำดับชั้นของผู้นำภายในโครงสร้างองค์กรด้านรายได้ของคุณ
- อธิบายโครงสร้างทีมขายให้กับทีมข้ามสายงานและใช้ข้อมูลในการปฐมนิเทศหรือกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
- สนับสนุนการเริ่มต้นงานโดยช่วยให้ตัวแทนใหม่เข้าใจสมาชิกในทีมและบทบาทของพวกเขา รวมถึงวิธีการส่งต่อคำถาม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายขายและทีมสนับสนุนที่ต้องการแผนผังแบบเรียลไทม์ขององค์กรขายสำหรับการวางแผนและการมองเห็น
3. แผนผังองค์กรการสืบทอดตำแหน่ง
สมมติว่ารองประธานฝ่ายปฏิบัติการประกาศเกษียณอายุ และคุณเพิ่งตระหนักว่าไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่ง แผนผังการสืบทอดตำแหน่งของ LucidChart เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับกรณีฉุกเฉินเช่นนี้ ช่วยให้คุณสามารถดูสมาชิกในตำแหน่งปัจจุบันและผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปได้
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวางแผนความต่อเนื่องระยะยาวและระบุช่องว่างด้านความสามารถก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นวิกฤต
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- เน้นบทบาทที่มีความสำคัญและระบุบุคลากรภายในที่พร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง
- ร่วมมือกับหัวหน้าแผนกเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนความพร้อมในเวลาจริง
- ลดความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนผ่านโดยการวางแผนเส้นทางผู้นำและบันทึกตัวเลือกสำรอง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจที่กำลังสร้างแผนความต่อเนื่องของภาวะผู้นำทั่วทั้งองค์กร
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: 70% ของการมีส่วนร่วมของทีมในพื้นที่ทำงานขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้จัดการของพวกเขา
4. แม่แบบแผนผังองค์กรฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เทมเพลตแผนผังองค์กร HR ของ Lucidchart ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของแผนก HR และบทบาทต่างๆ ของแผนก ช่วยให้ทีมเข้าใจว่าควรขอความช่วยเหลือจากใครในบริบทของแผงควบคุม ส่งเสริมการมองเห็นภายในองค์กรและสนับสนุนความโปร่งใส
ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:
- เน้นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การพัฒนาและฝึกอบรม และการสวัสดิการ
- อัปเดตข้อมูลสมาชิกทีมหรือข้อมูลติดต่อแบบเรียลไทม์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือการขยายตัว
- ฝังไว้ในเอกสารการปฐมนิเทศหรือหน้าอินทราเน็ตเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงแบบบริการตนเอง
- สร้างกฎบัตรทีมที่ระบุเป้าหมายและความรับผิดชอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: แผนกทรัพยากรบุคคลที่ต้องการเพิ่มความชัดเจนในการสนับสนุนภายในและลดความสับสนของพนักงานเกี่ยวกับจุดติดต่อที่เหมาะสม
5. แม่แบบแผนผังการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ
เทมเพลตแผนผังองค์กรวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ Lucidchart ช่วยให้คุณมองเห็นชุดทักษะปัจจุบันของทีมได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถจับคู่บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงการต่าง ๆ และวางแผนการฝึกอบรมหรือการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่มีจุดบอดในการมอบหมายงานให้กับทีมอีกต่อไป!
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- ทำเครื่องหมายบัตรพนักงานด้วยตัวบ่งชี้ทักษะที่ใช้รหัสสีเพื่อการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว
- จัดกลุ่มสมาชิกทีมตามความเชี่ยวชาญด้านทักษะหรือความชำนาญเฉพาะด้านโดยใช้มุมมองกลุ่มแบบกำหนดเอง
- เน้นช่องว่างที่มีความสำคัญสูงซึ่งต้องการการพัฒนาหรือการสรรหาบุคลากรอย่างเร่งด่วน
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและพันธมิตรธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลที่จัดการการจัดสรรบุคลากรและการพัฒนาทักษะข้ามแผนก
6. แบบแผนการอธิบายกราฟิกวงล้อ
เทมเพลตตัวจัดระเบียบกราฟิกวงล้ออธิบาย Lucidchart จัดเรียงหัวข้อหลักไว้ตรงกลางอย่างชัดเจน โดยมีคุณลักษณะที่อธิบายล้อมรอบออกไปเป็นเซ็กเมนต์ที่มีป้ายกำกับ เพื่อการระดมความคิดอย่างเป็นระบบและขยายแนวคิดอย่างมีโครงสร้าง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเริ่มต้นเวิร์กช็อปทีมเกี่ยวกับค่านิยมของบริษัทและต้องการให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็นนามธรรม เช่น 'ความซื่อสัตย์' หรือ 'นวัตกรรม' แม่แบบนี้สามารถช่วยคุณจัดระเบียบการอภิปรายได้
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- การอภิปรายอย่างรวดเร็วและการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในเวิร์กช็อปหรือการอบรม
- ร่วมสร้างกับเพื่อนร่วมทีมหรือผู้เรียนโดยการกรอกวงล้อร่วมกัน
- แยกหัวข้อหลักออกเป็นหมวดหมู่เชิงพรรณนาเพื่อสร้างความเข้าใจ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้อำนวยความสะดวกด้านทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าทีม, และนักการศึกษาที่ต้องการเครื่องมือภาพสำหรับการสำรวจแนวคิดและการคิดร่วมกัน
👀 คุณรู้หรือไม่? 40% ของผู้ทำงานด้านความรู้ชี้ว่าโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนเป็นสาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพ
7. แม่แบบกรอบองค์กร SaaS
เทมเพลต Lucidchart SaaS Org Framework ช่วยปรับโครงสร้างองค์กรของคุณใหม่โดยการรวมทีมขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้าเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นและสร้างรายได้
แต่ละพอดทำงานเป็นหน่วยข้ามสายงานที่สอดคล้องกับขั้นตอนเฉพาะในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ช่วยปรับปรุงการร่วมมือ ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพโดยรวม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเติบโตผ่านการออกแบบทีมที่เป็นโมดูลและสามารถทำซ้ำได้
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มองบทบาทของ SDR, AE และ CSM เป็นหน่วยสร้างรายได้แบบโมดูลาร์ตลอดกระบวนการขาย
- ลดความขัดแย้งระหว่างแผนกโดยการกำหนดความรับผิดชอบและจุดส่งต่ออย่างชัดเจน
- นำเสนอโมเดลต่อทีมผู้นำและทีมสนับสนุนเพื่อให้โครงสร้างสอดคล้องกับเป้าหมาย GTM
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร SaaS และผู้นำด้านรายได้ที่กำลังสร้างโครงสร้างทีม GTM แบบพอดที่สามารถขยายได้
💡 โบนัส:ClickUp Brainสามารถสร้างและแสดงภาพไอเดียแผนผังองค์กรได้ทันทีตามโครงสร้างและเป้าหมายของทีมคุณ ใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสำรวจรูปแบบการจัดการองค์กรที่หลากหลายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทคุณ
8. แม่แบบแผนผังองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณมีแผนผังองค์กรแล้ว—แต่ไม่มีข้อมูลเชิงลึกว่าทีมใดกำลังทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน มีพนักงานมากเกินไป หรือมีแนวโน้มที่จะหมดไฟทำงาน เทมเพลตแผนผังองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจาก Lucidchart ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลบุคลากรลงในแผนผังองค์กร เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโครงสร้าง การจัดสรรบุคลากร และการลงทุน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- เพิ่มข้อมูลค่าตอบแทน, ประสิทธิภาพ, หรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้กับบทบาทของพนักงานผ่านฟีลด์ที่กำหนดเอง
- มองเห็นภาพทีมที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอหรือความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกันแบบเรียลไทม์
- ดำเนินการในระหว่างการทบทวนรายไตรมาส, การปรับโครงสร้าง, หรือการวางแผนกำลังคน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงที่ต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรโดยใช้ข้อมูลแรงงานที่ฝังอยู่
เทมเพลตแผนผังองค์กร Lucidchart ทางเลือก
กำลังมองหาแผนผังองค์กรที่ทำได้มากกว่าแค่การแสดงโครงสร้าง?
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน นำเสนอเทมเพลตทางเลือกที่เชื่อมต่อแผนผังองค์กรของคุณโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์ ความรับผิดชอบ และการดำเนินงานโครงการ ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับบริบท
ทำไมถึงสำคัญ?
เนื่องจาก61% ของเวลาพนักงานถูกใช้ไปกับการอัปเดต ค้นหา และจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบต่างๆ นั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การขยายตัวของบริบท" ซึ่งการต้องค้นหาบริบทจากเครื่องมือ ช่องทาง และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ด้วย ClickUp คุณจะมีบริบทครบถ้วนของทุกงาน ทุกเป้าหมาย และทุกโครงการอยู่เสมอ
เมื่อแผนผังองค์กรของคุณอยู่ในพื้นที่เดียวกับข้อมูลบริษัท ช่องทางการสื่อสารของทีม และรายการที่ต้องทำ คุณจะลดความกระจัดกระจายลงได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีความชัดเจนและความรับผิดชอบมากขึ้น และทำให้คุณมีเวลาในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้า
นี่คือเทมเพลต ClickUpที่คุณสามารถใช้ได้:
1. แม่แบบแผนผังองค์กร ClickUp
สมมติว่ามีคนถามคุณระหว่างการซิงค์ผู้นำว่า "ตอนนี้บุคคลนี้รายงานต่อใคร?" และคุณไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแม่แบบแผนผังองค์กรของ ClickUpจะช่วยให้คุณรักษาแผนผังลำดับชั้นของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้คุณสามารถตอบกลับได้อย่างมั่นใจ
เพียงแค่ดูแวบเดียว คุณก็สามารถเห็นสายการรายงาน โครงสร้างทีม และการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้—ไม่ต้องเดาอีกต่อไป นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือมีพนักงานใหม่เข้าร่วม การอัปเดตแผนภูมิก็ทำได้ง่าย ช่วยให้ทุกคนสอดคล้องและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- แผนผังสายงานโดยใช้การลากและวางผ่านอินเตอร์เฟซ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- ฝังแผนภูมิลงในเอกสารหรืองานใน ClickUpเพื่อการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วขึ้นและการอ้างอิงตามบริบทในการวางแผนโครงการ
- วางแผนการเติบโตในอนาคตโดยการจำลองการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มบทบาทที่เป็นไปได้ในรูปแบบที่มองเห็นได้
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและหัวหน้าทีมที่ต้องการแผนผังองค์กรที่มองเห็นได้ชัดเจนและอัปเดตได้ง่าย เพื่อสนับสนุนการวางแผนและความชัดเจน
👀 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจากผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล 73% พนักงานกำลังเผชิญกับความเหนื่อยล้าจากการเปลี่ยนแปลง
2. แม่แบบ ClickUp พบปะทีมงาน
เมื่อพนักงานใหม่หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต้องการทราบว่าใครเป็นใคร การแสดงรายชื่อและบทบาทใน Google Sheet หรือไฟล์ Excel จะไม่เพียงพอClickUp Meet the Team Templateจะเปลี่ยนการแนะนำตัวให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นระเบียบมากขึ้น
คุณสามารถสร้างประวัติส่วนตัวที่สมบูรณ์และแก้ไขได้ พร้อมรูปภาพ บทบาท และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทีมของคุณและปรับปรุงการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เพิ่มบุคลิกภาพและความเชื่อมโยงผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น งานอดิเรก ความสนใจ หรือคำคมโปรด
- เชื่อมโยงเอกสารทีมในกระบวนการทำงานการรับเข้าทำงานเพื่อช่วยให้พนักงานใหม่คุ้นเคยอย่างรวดเร็ว
- อัปเดตโปรไฟล์ทันทีเมื่อใดก็ตามที่มีคนเปลี่ยนบทบาทหรือมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจที่ต้องการสร้างไดเรกทอรีทีมที่เป็นมืออาชีพและดูแลง่าย สำหรับการแชร์ภายในหรือภายนอกองค์กร
📣 เสียงจากลูกค้า: Raúl Becerra ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ Atrato ได้รีวิว ClickUp:
เราตระหนักว่าเราขาดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามงาน และไม่มีภาพที่ชัดเจนว่าทีมผลิตภัณฑ์กำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นเราจึงเริ่มมองหาแพลตฟอร์มใหม่ แล้วเราก็พบ ClickUp แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ – ไม่ซับซ้อนเกินไปและไม่พื้นฐานเกินไป มันให้ความยืดหยุ่นแก่เราในการสร้าง ย้าย และจัดระเบียบทีมและโครงการในแบบของพวกเขาเอง
3. แม่แบบรายชื่อพนักงาน ClickUp
หากคุณกำลังวางแผนกะรายสัปดาห์ด้วยตนเอง ติดตามเวลาหยุดงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกแผนกมีคนทำงานเพียงพอให้เปลี่ยนมาใช้เทมเพลตตารางกะพนักงานของ ClickUp ทันที เทมเพลตนี้จะช่วยให้การจัดการตารางงานที่ซับซ้อนและการดูแลความครอบคลุมของทีมเป็นระเบียบและควบคุมได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ทีม HR และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการ
คุณสามารถมอบหมายกะงานได้อย่างง่ายดาย ติดตามความพร้อมใช้งาน และตรวจจับช่องว่างในการจัดตารางงานได้ นอกจากนี้ ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและมุมมองแบบรวมศูนย์ ทุกคนจะทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำงานเมื่อใดและที่ไหน—หมดปัญหาการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- มองเห็นภาพรวมความสมดุลของงานระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อตรวจจับปัญหาพนักงานเกินหรือขาดได้อย่างรวดเร็วด้วยมุมมองภาระงานของClickUp
- วางแผนความต้องการบุคลากรรายสัปดาห์และรายเดือนโดยใช้มุมมองปฏิทินหรือมุมมองตาราง
- ติดตามชั่วโมงการทำงาน, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, และเวลาทำงานล่วงเวลาโดยใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ประสานงานตารางเวลาและความพร้อมของทีมงานที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
4. แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีม ClickUp
การติดตามทีมระยะไกลที่เติบโตอย่างรวดเร็วของคุณอาจเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามแม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพทีมของ ClickUpมอบไดเรกทอรีรูปภาพพนักงานและรายละเอียดสำคัญที่ค้นหาได้ง่ายและรวมศูนย์ไว้ในที่เดียว
ทีมทุกประเภท ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น นำทางภายในองค์กร และค้นหาเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวก
ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดแท็กพนักงานตามสถานที่ ทีม หรือโครงการเพื่อค้นหาได้ง่าย
- เชื่อมโยงการเข้าถึงไดเรกทอรีจากขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp Docs เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่เชื่อมโยงชื่อกับใบหน้า
- อัปโหลดและจัดระเบียบรูปภาพของสมาชิกในทีมพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น บทบาทและแผนก
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีม HR ที่บริหารจัดการทีมแบบไฮบริดหรือทีมระยะไกลที่ต้องการไดเรกทอรีทีมที่เข้าถึงได้ง่ายและแสดงผลแบบภาพ
👀 คุณรู้หรือไม่? การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของ ClickUp พบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม เลิกการสลับบริบทที่ไร้ระเบียบวันนี้เลย!
5. แม่แบบคู่มือพนักงาน ClickUp
นโยบายที่ซ่อนอยู่ในไฟล์ PDF? ไม่ใช่เรื่องอีกต่อไป.แม่แบบคู่มือพนักงานของ ClickUpรวบรวมนโยบาย, ขั้นตอน, และความคาดหวังของพนักงานไว้ในเอกสารที่จัดระเบียบไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งคุณสามารถอัปเดตและแชร์ได้อย่างง่ายดาย.
คุณสามารถเพิ่มส่วนใหม่สำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น แนวทางสำหรับการทำงานทางไกล หรือ นโยบายการลาหยุดที่ปรับปรุงใหม่ได้ ดังนั้นไม่มีอะไรถูกมองข้ามไป นอกจากนี้ ทุกครั้งที่คุณปรับปรุงนโยบาย เช่น คู่มือการประพฤติปฏิบัติ หรือ สวัสดิการ ทีมงานของคุณจะสามารถเข้าถึงได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาไฟล์แนบเก่า ๆ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายและผู้นำในการอัปเดตนโยบายโดยใช้ClickUp Tasks
- ผสานคู่มือกับกระบวนการปฐมนิเทศเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถเข้าถึงความคาดหวังที่ชัดเจนได้ตั้งแต่วันแรก
- กำหนดรอบการตรวจสอบด้วยClickUp Automationsเพื่อสร้างงานที่เกิดซ้ำ ทำให้เนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องตามข้อกำหนด
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ต้องการรักษาเอกสารนโยบายให้ทันสมัยและเข้าถึงได้
🎥 ชม: เรียนรู้วิธีสร้าง SOP ใน ClickUp ได้เลยตอนนี้! 👇🏼
6. แม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUp
เมื่อมีพนักงานใหม่เข้าร่วมในวันจันทร์ คุณต้องรีบส่งอีเมลต้อนรับ คำขอเข้าถึงระบบ และเอกสารการฝึกอบรม ซึ่งกระบวนการที่ไม่เชื่อมโยงกันนี้ไม่ได้สร้างความประทับใจแรกที่ดีให้กับพนักงานใหม่เลยแม่แบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของ ClickUpมอบรายการตรวจสอบงานที่ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จก่อนที่จะร้องขอ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- สร้างแผนการปฐมนิเทศที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับพนักงานใหม่ ตำแหน่งงาน หรือแผนก
- มอบหมายงานที่ต้องทำให้กับฝ่ายไอที, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, และผู้จัดการในระดับต่าง ๆด้วย ClickUp Tasks เพื่อกระจายความรับผิดชอบและป้องกันการพลาดขั้นตอน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ชัดเจน (เช่น ยังไม่เริ่ม กำลังดำเนินการ เสร็จสมบูรณ์) เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานฝ่ายบุคคลและฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการสร้างกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ที่มีความสม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้
7. แบบแผนวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUp
เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUpช่วยให้คุณนำค่านิยม พิธีกรรม และความคาดหวังของคุณมาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกคนจะรู้ว่าบริษัทของคุณยึดถืออะไรและทำงานร่วมกันอย่างไร ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่คุณทำ
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดายเพื่อสะท้อนบรรยากาศเฉพาะตัวของทีมคุณ—ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยการไฮไฟว์เสมือนจริงหรือการกำหนดความคาดหวังที่ ชัดเจนสำหรับการทำงานทางไกล นอกจากนี้ เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วม พวกเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าอะไรที่ทำให้บริษัทของคุณพิเศษและพวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างไร
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- กำหนดเป้าหมายสำหรับโครงการสร้างวัฒนธรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบสำหรับแต่ละโครงการ
- พัฒนานโยบายภายในที่เชื่อมโยงกับพลวัตของทีม ความหลากหลาย และการสื่อสาร
- ติดตามการมีส่วนร่วมและความคิดเห็นโดยการเชื่อมโยง ClickUp Docs และClickUp Whiteboards
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านวัฒนธรรมและทีมทรัพยากรบุคคลที่กำลังกำหนดหรือพัฒนาค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันขององค์กร
8. แม่แบบภาพรวมบริษัท ClickUp
สมมติว่าคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุน และจำเป็นต้องนำเสนอภาพรวมระดับสูงของโครงสร้างและเป้าหมายของบริษัท ในกรณีนี้การใช้เทมเพลตภาพรวมบริษัทของ ClickUpจะช่วยให้คุณนำเสนอโครงสร้าง ภารกิจ และความก้าวหน้าของบริษัทในมุมมองเดียวที่ง่ายต่อการแชร์และอัปเดต
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดระเบียบรายละเอียดบริษัทและโครงการด้วยบอร์ดและรายการเฉพาะแผนก
- เน้นตัวชี้วัดและเป้าหมายหลักที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสอดคล้อง
- มองเห็นความเป็นเจ้าของโครงการในแต่ละแผนกด้วยมุมมองของ ClickUp เช่น แผนงาน Gantt, ปฏิทิน และความคืบหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารระดับสูง, ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล, และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการรักษาภาพรวมของบริษัทให้เข้าถึงได้และทันสมัยอยู่เสมอ
ClickUp ทำให้แผนผังองค์กรของคุณทำได้มากกว่าแค่ดูดี
แม่แบบช่วยให้มองเห็นโครงสร้างทีมของคุณได้ง่ายขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หากแผนผังองค์กรของคุณไม่เชื่อมโยงกับงานของทีม แผนผังนั้นก็จะล้าสมัยหรือถูกมองข้ามอย่างรวดเร็ว
Lucidchart เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับการสร้างแผนผังองค์กรแบบภาพ แต่หากคุณพร้อมสำหรับโซลูชันที่ทำได้มากกว่าการสร้างแผนผังบทบาท และบางสิ่งที่ช่วยให้คุณเชื่อมโยงโครงสร้างกับการดำเนินงาน ClickUp สามารถช่วยคุณได้
ClickUpนำแผนผังองค์กรของคุณมาไว้ในพื้นที่เดียวกับที่โครงการ งาน เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดของคุณอยู่ บนแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถสร้างการมองเห็นของทีม มอบหมายความรับผิดชอบ และวางแผนการจ้างงานในอนาคตได้
หากโครงสร้างของทีมคุณเปลี่ยนแปลงบ่อย หรือคุณเหนื่อยกับการสลับเครื่องมือเพียงเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี เพื่อให้โครงสร้างทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ