วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานระยะไกลที่ยั่งยืน

การทำงานทางไกลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทางไกลที่มีชีวิตชีวา เชื่อมโยงกัน และยั่งยืน? นั่นคือจุดเริ่มต้นของเวทมนตร์ (และความท้าทาย) ที่แท้จริง
🌎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง: เกือบ67% ของพนักงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีรายงานว่าพวกเขาทำงานจากระยะไกล นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนพนักงานทำงานจากระยะไกลสูงที่สุดอย่างชัดเจน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำในบริษัทที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลัก กำลังขยายจากรูปแบบไฮบริด หรือกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมที่ทำงานทางไกลอย่างเต็มรูปแบบ การสร้างวัฒนธรรมการทำงานทางไกลที่เข้มแข็งคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาว
และอย่างที่ผู้นำที่มีประสบการณ์ทุกคนจะบอกคุณว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญผ่านการประชุมทางวิดีโอเท่านั้น แต่มันต้องได้รับการบ่มเพาะ ส่งเสริม และออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมาย
หากคุณต้องการให้พนักงานที่ทำงานทางไกลของคุณยังคงเชื่อมต่อกัน รู้สึกมีแรงจูงใจ และพร้อมที่จะบรรลุเป้าหมาย (ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเขตเวลาใด) คุณมาถูกที่แล้ว!
มาเจาะลึกกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรแบบรีโมทประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน 🚀
ทำไมวัฒนธรรมการทำงานทางไกลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่กระจายตัวอยู่
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานที่ทำงานทางไกลมีความสุขมากขึ้น 22%เมื่อการทำงานของพวกเขาได้รับการสนับสนุนด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนและการยอมรับ
ในที่ทำงานระยะไกล คุณไม่สามารถพึ่งพาพลังงานหรือบรรยากาศในออฟฟิศเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานได้ มื้อกลางวันกับทีม การพูดคุยสั้นๆ ข้างเครื่องชงกาแฟ หรือการระดมความคิดแบบฉับพลัน? ☕💬 ในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล? ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เสมอไป
อย่างไรก็ตาม หากปราศจากวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทีมที่ทำงานระยะไกลอาจรู้สึกเหมือนเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์ที่แยกจากกัน แทนที่จะเป็นทีมที่แท้จริง นั่นนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่ลดลง ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน และช่วงเวลาที่หลายคนสงสัยว่า "ใครกันนะที่อยู่ในประชุม Zoom?" 😅
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการลงทุนในวัฒนธรรมการทำงานทางไกลจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย:
สร้างความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
เมื่อพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลรู้สึกเชื่อมโยงกับภารกิจของบริษัทใหญ่ และเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมงาน พวกเขาก็จะปรากฏตัวด้วยพลังงาน ความคิดสร้างสรรค์ และความภักดีที่มากขึ้น ในสภาพแวดล้อมการทำงานจากระยะไกล วัฒนธรรมองค์กรจะมาแทนที่ช่วงเวลาที่ไม่เป็นทางการในสำนักงาน และช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกเชื่อมโยงกับเป้าหมายของพวกเขา
ปรับปรุงการสื่อสารและการร่วมมือ
วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันความคิด รับมือกับปัญหา และขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
หากปราศจากสิ่งนี้ ความเข้าใจผิดจะทวีคูณขึ้น และการทำงานร่วมกันข้ามเขตเวลาจะกลายเป็นความโกลาหลหากไม่มีแนวปฏิบัติการทำงานแบบอะซิงโครนัสที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องการทักษะที่จำเป็น เช่น การเขียนที่ชัดเจน ความเห็นอกเห็นใจ และการฟังอย่างตั้งใจ
เพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้า
🧐 คุณรู้หรือไม่?57% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาจะ"แน่นอน" มองหางานใหม่หากความยืดหยุ่นในการทำงานระยะไกลถูกยกเลิก
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีต่างแสวงหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงจากทั่วโลกอยู่เสมอ ความแตกต่างระหว่างการอยู่ต่อและการลาออกมักขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการทำงานทางไกล
มันขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
เมื่อสมาชิกในทีมรู้สึกว่าได้รับการมองเห็น ได้รับการสนับสนุน และมีความสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท พวกเขาจะไม่เพียงแค่ทำงานได้ดีขึ้นในเชิงบุคคลเท่านั้น แต่ยังช่วยกันยกระดับซึ่งกันและกันอีกด้วย
ความยืดหยุ่นแบบเน้นการทำงานทางไกลเป็นอันดับแรกยังเป็นประโยชน์ต่อดิจิทัลโนแมด ผู้ปกครองที่ทำงาน และทุกคนที่ต้องการสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวโดยไม่ต้องเสียสละความทะเยอทะยานหรือลดเงินเดือน
วัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานระยะไกลเปลี่ยนบุคคลที่มีความสามารถให้กลายเป็นพลังที่หยุดยั้งไม่ได้ ซึ่งมีอิทธิพลมากกว่าสิทธิประโยชน์ในออฟฟิศที่เคยมีมา
บทเรียนที่ได้? ประสิทธิภาพของวัฒนธรรมที่เฟื่องฟูขึ้นอยู่กับความพยายามที่ตั้งใจ ไม่ใช่แค่ "มีไว้ก็ดี" แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสถานที่ทำงานในปัจจุบันและสถานที่ทำงานสมัยใหม่ของคุณ 🌱
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานโดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ความท้าทายนี้เป็นเรื่องจริง—การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน และจุดบอดในการมองเห็นข้อมูล ส่งผลให้ประสิทธิภาพของทีมลดลง แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่นClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
ความท้าทายของการสร้างวัฒนธรรมการทำงานทางไกล
🧐 คุณทราบหรือไม่? แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่การมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วโลกกลับลดลงจาก 23% ในปี 2023 เหลือ 21% ในปี 2024—ซึ่งเป็นการลดลงครั้งที่สองนับตั้งแต่ปี 2009
ในความเป็นจริงของการทำงานระยะไกลในปัจจุบัน ความสามารถระดับสูงไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในซิลิคอนแวลลีย์อีกต่อไป การเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความสามารถทั่วโลกของคุณขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมทีมของคุณ อย่างไรก็ตาม การสร้างวัฒนธรรมการทำงานระยะไกลที่แข็งแกร่งอาจฟังดูน่าตื่นเต้น แต่ต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับอุปสรรคของตัวเอง และหากคุณไม่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งเหล่านั้น แม้แต่บริษัทที่เน้นการทำงานระยะไกลที่ดีที่สุดก็อาจล้มเหลวในการริเริ่มวัฒนธรรมที่มีเจตนาดีได้ 😬
นี่คือสิ่งที่คุณต้องระวัง:
การเชื่อมโยงทางอินทรีย์ที่จำกัด
หากไม่มีการพูดคุยแบบไม่ตั้งใจหรือมื้ออาหารกลางวันแบบสบาย ๆ ผู้ทำงานทางไกลจะพลาดโอกาสสร้างสัมพันธ์ที่ธรรมชาติการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงเมื่อทำงานทางไกลต้องใช้ความตั้งใจและความพยายาม รวมถึงกิจกรรมสร้างทีมที่สนุกสนานและสร้างสรรค์
ช่องว่างในการสื่อสาร
หากปราศจากสัญญาณทางใบหน้า น้ำเสียงและความหมายอาจสูญหายได้ นิสัยการทำงานแบบไม่พร้อมกันไม่เพียงแต่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะการอยู่รอดสำหรับทีมที่ทำงานทางไกลอีกด้วย
การแยกตัวและความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
การทำงานทางไกลอาจทำให้เส้นแบ่งระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเลือนราง จนรู้สึกเหมือนคุณต้องทำงานตลอดเวลา หากไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในการทำงานทางไกล เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว พนักงานที่ทำงานทางไกลอาจรู้สึกโดดเดี่ยว หรือที่แย่กว่านั้นคือ หมดไฟโดยไม่รู้ตัว
การเสริมแรงที่ไม่สม่ำเสมอ
หากค่านิยมของบริษัทของคุณไม่ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างชัดเจน พนักงานที่ทำงานทางไกลจะสร้างกฎเกณฑ์ของตนเองขึ้นมา (ซึ่งมักขัดแย้งกัน) และผู้จัดการทีมรวมถึงผู้นำจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการสร้างความสามัคคี หากปราศจากพิธีกรรมทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พนักงานใหม่อาจตีความวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกัน ส่งผลให้กระบวนการสรรหาบุคลากรอ่อนแอในทุกขั้นตอน
การขาดการมองเห็นและการยอมรับ
หากไม่มีระบบที่ตั้งใจไว้เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและให้รางวัลแก่พนักงาน ความพยายามที่ยอดเยี่ยมอาจถูกมองข้ามได้ง่าย ซึ่งอาจนำไปสู่การลาออกของพนักงานเพิ่มขึ้นในระยะยาว
ข่าวดีคือ? ทุกปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง—และเครื่องมือที่เหมาะสมคอยสนับสนุนคุณ 💪
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่ทำงานทางไกลทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดในโลก, GitLab, มีสมาชิกทีมมากกว่า 2,000 คนในกว่า 60 ประเทศ—พิสูจน์ว่าวัฒนธรรมการทำงานทางไกลสามารถขยายใหญ่กว่าสำนักงานใหญ่หลายแห่ง
การสร้างวัฒนธรรมการทำงานทางไกลที่ยอดเยี่ยมและยั่งยืนได้จริง (ด้วย ClickUp!)
พูดกันตามตรง: การสร้าง วัฒนธรรมองค์กรแบบรีโมตที่แข็งแกร่ง นั้นไม่ใช่แค่การจัดกิจกรรมแฮปปี้อาวร์ออนไลน์ไม่กี่ครั้งแล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี มันเกี่ยวกับการออกแบบอย่างตั้งใจว่าทีมระยะไกลของคุณจะเชื่อมต่อ, ร่วมมือ, เติบโต, และรู้สึกได้รับการสนับสนุนอย่างไรแม้ทุกคนจะทำงานข้ามเขตเวลาต่างกันก็ตาม มันหมายถึงการคิดใหม่เกี่ยวกับนิสัยเก่า ๆ ในสำนักงานและสร้างนิสัยใหม่ ๆ ที่เน้นดิจิทัลเป็นอันดับแรกเพื่อ วัฒนธรรมการทำงาน ที่ แท้จริง และแตกต่างจาก บริษัทที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกัน แบบดั้งเดิม
🧐 คุณรู้หรือไม่?: 77% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทำงานจากระยะไกลมากกว่าในสำนักงาน
แล้วคุณทำมันได้อย่างไร? และแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp จะกลายเป็นอาวุธลับของคุณในการจัดการ การทำงานทางไกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร? มาดูกัน
1. ทำให้ค่านิยมของบริษัทของคุณมากกว่าแค่ภาพตกแต่งบนผนัง
ค่านิยมของบริษัทควรมีมากกว่าการเป็นเพียงสไลด์ในชุดการปฐมนิเทศพนักงาน ในวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานทางไกล ค่านิยมเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นหลักนำทาง แทนที่จะเป็นช่วงเวลาเผชิญหน้าซึ่งช่วยกำหนดพฤติกรรมโดยธรรมชาติในบริษัทที่ทำงานร่วมกันในที่เดียวกัน หากค่านิยมไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏให้เห็น วัฒนธรรมองค์กรแบบทางไกลของคุณจะกลายเป็นความไม่สม่ำเสมอโดยปริยาย
🧐 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง12% ของผู้บริหารที่มีพนักงานแบบไฮบริดหรือทำงานทางไกลเท่านั้นที่วางแผนจะบังคับให้กลับมาทำงานที่สำนักงานเพิ่มเติมในต้นปี 2025. แนวทางที่ให้ความสำคัญกับการทำงานทางไกลเป็นหลักกำลังเสถียรขึ้น ทำให้คุณค่าที่ชัดเจนมีความสำคัญมากขึ้น.
💡 วิธี ClickUp ทำให้ค่านิยมของคุณเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน:
สร้างศูนย์กลางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้ด้วย ClickUp Docs
สร้างศูนย์กลางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาโดยใช้ClickUp Docs เปลี่ยนค่านิยมให้เป็นหน้าเฉพาะพร้อมตัวอย่างจากโครงการจริง ความสำเร็จของทีม หรือคำชมเชย ประวัติเวอร์ชันช่วยให้ค่านิยมของบริษัทของคุณพัฒนาไปพร้อมกับสถานที่ทำงานระยะไกล
ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อส่งการแจ้งเตือนรายไตรมาสโดยอัตโนมัติ ทำให้หัวหน้าทีมสามารถอัปเดตตัวอย่างหรือเชื่อมโยงค่าต่างๆ กับงานล่าสุดได้ ด้วยวิธีนี้ ค่าของคุณจะไม่ถูกละเลยในโลกดิจิทัล—แต่จะยังคงมองเห็นได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีชีวิตชีวาในกระบวนการทำงานของคุณ
✅ ผลลัพธ์: ค่านิยมไม่ใช่แค่ไฟล์ PDF ที่ถูกลืม—แต่เป็นระบบที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันจากระยะไกล
2. สร้างการสื่อสารที่ราบรื่น: สร้างสมดุลระหว่างการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส
การสื่อสารของทีมระยะไกลไม่ควรหมุนรอบการประชุมทีมอย่างต่อเนื่องหรือการโทรผ่านวิดีโอที่ไม่มีที่สิ้นสุด—โดยเฉพาะเมื่อคุณมีเครื่องมือการร่วมมือระยะไกลที่ทรงพลังซึ่งสนับสนุนการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันและการมองเห็นแบบเรียลไทม์
แต่มีข้อแม้อยู่: หากไม่มีโครงสร้าง การทำงานแบบอะซิงโครนัสจะล้มเหลว เมื่อไม่มีความชัดเจนว่าข้อมูลอัปเดตควรไปที่ไหน ควรตอบสนองเร็วแค่ไหน หรืออะไรที่ควรประชุม การทำงานแบบอะซิงโครนัสจะกลายเป็นความเงียบ ข้อมูลบริบทสูญหาย กำหนดเวลาเลื่อนออกไป และทีมที่ทำงานข้าม เขตเวลา เริ่มรู้สึกไม่เชื่อมโยงและขาดความสอดคล้องกัน
🧐 คุณรู้หรือไม่? นิสัยที่ไม่ดีเกี่ยวกับการทำงานแบบอะซิงโครนัสเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการทำงานที่ไม่สอดคล้องกันในการทำงานทางไกล แซงหน้าแม้กระทั่งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนและปัญหาทางเทคโนโลยี
💡 วิธีที่ ClickUp ช่วยให้การสนทนาทางไกลเป็นระเบียบ กระชับ และชัดเจน:
รักษาการสนทนาให้ตรงประเด็นด้วย ClickUp Chat และ Catch Me Up
ใช้ClickUp Chatสำหรับการสนทนาแบบไม่พร้อมกันและเน้นบริบท คำตอบแบบเรียงลำดับและการติดแท็กช่วยให้การสื่อสารเป็นระเบียบ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานข้ามเขตเวลา
กลับมาที่ช่องหลังจากวันหยุดหรือกระทู้ยาว? คุณสามารถเลื่อนดูข้อความหลายสิบข้อความ... หรือใช้ฟีเจอร์ Catch Me Up ของ ClickUp Chat
มันให้สรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณไม่อยู่ รวมถึง:
- รายการที่ต้องดำเนินการของคุณ
- การอัปเดตที่สำคัญ
- บริบทใดก็ตามที่คุณอาจพลาดไป
ไม่ต้องอ่านย้อนกลับไปมาอีกต่อไป—แค่ข้อมูลที่คุณต้องการ รวดเร็วทันใจ
เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำโดยการแปลงความคิดเห็นและข้อความแชทเป็นงานที่ต้องทำ
ใน ClickUp ทุกการสนทนาสามารถเปลี่ยนเป็นการกระทำได้ พบบันทึกสำคัญในแชทหรือข้อเสนอแนะในความคิดเห็นของงานหรือไม่? เปลี่ยนเป็นงานใหม่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว—ไม่ต้องคัดลอก-วาง ไม่ต้องสูญเสียไอเดีย เป็นวิธีที่ราบรื่นในการลดการสลับบริบท ไม่ว่าจะทำงานระยะไกล แบบผสมผสาน หรือที่โต๊ะทำงาน
แบ่งปันความชัดเจนของการทำงานแบบอะซิงโครนัสอย่างชัดเจนด้วย ClickUp Clips
แทนที่จะต้องชี้แจงไปมาหรือพลาดคำสั่งสำคัญ บันทึกClickUp Clipsเพื่ออธิบาย:
- การเดินชมแบบการออกแบบ
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานที่ส่งมอบ
- การอัปเดตแผนโครงการ
ฝังคลิปภายในเธรดแชทหรือโดยตรงในภารกิจ เพื่อให้ทีมของคุณมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน ลดความสับสน
ตัวอย่างการใช้งาน: ในระหว่างการวางแผนวันศุกร์ ผู้นำโครงการอ่านไฮไลท์ของแชทผ่าน Catch Me Up, เปลี่ยนประเด็นการหารือสองข้อเป็นงาน, ปรับเส้นเวลาการเปิดตัวในสัปดาห์หน้าในปฏิทิน, และแชร์คลิปที่อธิบายแผนใหม่—ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
✅ การสื่อสารใน ClickUp ไม่ได้อยู่แค่ในแชทเท่านั้น—แต่จะไหลไปสู่การปฏิบัติ การมองเห็น และความก้าวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติ
3. สร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงอย่างมีจุดมุ่งหมาย
วัฒนธรรมการทำงานทางไกลไม่สามารถเติบโตได้ด้วยการประชุมตามกำหนดการเพียงอย่างเดียว มันต้องการจุดสัมผัสของมนุษย์—พื้นที่สำหรับความสนุกสนานกิจกรรมสร้างทีม และอัตลักษณ์ร่วมกัน กุญแจสำคัญคือการมีความตั้งใจ: สร้างจังหวะที่ส่งเสริมความผูกพันในขณะที่ครอบคลุมเวลาทำงาน บุคลิกภาพ และเขตเวลาที่แตกต่างกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างความท้าทาย "การส่งต่อคำชื่นชม"—ทุกสัปดาห์ คนสุดท้ายที่ได้รับการชื่นชมในแชทจะต้องกล่าวขอบคุณหรือชื่นชมใครสักคนต่อ เป็นการเปลี่ยนคำชมให้กลายเป็นกิจกรรมสนุกและต่อเนื่องแบบลูกโซ่
💡 วิธีที่ ClickUp ทำให้การเชื่อมต่อที่แท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน:
สร้างพื้นที่เชื่อมต่อแบบอะซิงโครนัสด้วยClickUp Chat
เปิดตัวช่องทางที่ไม่เป็นทางการ เช่น #pets-of-clickup, #weekend-highlights หรือ #random-memes ให้เพื่อนร่วมงานแชร์เนื้อหาได้ตามสะดวก—ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ไม่นานนัก ชื่อผู้ใช้จะกลายเป็นคนจริงๆ—และเกิดการเชื่อมต่อที่แท้จริง
ระดมความคิดสร้างสรรค์พิธีกรรมใหม่สำหรับทีมด้วย ClickUp AI
ต้องการไอเดียสร้างทีมใหม่ ๆ หรือไม่? ให้ClickUp AI ช่วยคุณ รับคำแนะนำที่เหมาะกับสไตล์ของทีมคุณ—แล้วเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้จริง
✨ ไอเดียที่คุณสามารถลองได้:
- การล่าสมบัติแบบอะซิงค์
- ความท้าทายในการถ่ายภาพ
- สถานที่พบปะออนไลน์สำหรับคนเก็บตัว
- การประกาศชัยชนะประจำสัปดาห์
📌 ขั้นตอนต่อไป: เปลี่ยนไอเดียเป็นงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามความร่วมมือ—ไร้ความเครียดเพิ่มเติม สนุกสนานเต็มที่
ตัวอย่างการใช้งาน: ทีมได้เปิดตัวกระทู้รูปภาพสไตล์บิงโกแบบสบายๆ หลังจากที่ AI เสนอความท้าทายแบบอะซิงโครนัส "โชว์วันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณ" สัตว์เลี้ยง ขนม ทริปชายหาด และงานอดิเรกต่างๆ มากมายหลั่งไหลเข้ามาในแชท สร้างความเชื่อมโยงส่วนตัวระหว่างผู้คนในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
✅ ทีมที่แข็งแกร่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ—แต่เกิดจากการสร้างพื้นที่ให้กับช่วงเวลาที่แท้จริง ภายในกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ
🧐 คุณรู้หรือไม่? พนักงานแบบไฮบริดมีอัตราการหมดไฟในการทำงานต่ำที่สุด (28%)เมื่อเทียบกับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลเต็มเวลา (36%)และพนักงานที่ทำงานในสถานที่ทำงานเต็มเวลา (35%)
ความหมาย: การสร้างความสัมพันธ์เสมือนจริงอย่างสม่ำเสมอสามารถลดความเหนื่อยล้าได้ แม้แต่ในทีมที่ทำงานทางไกลเต็มรูปแบบ!
4. ส่องไฟสปอตไลต์ไปที่ความสำเร็จ (ทั้งใหญ่และเล็ก!)
การยอมรับเป็นแรงผลักดันให้เกิดแรงจูงใจ—โดยเฉพาะในทีมที่ทำงานทางไกล การเฉลิมฉลองความสำเร็จ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ช่วยรักษาแรงผลักดัน สร้างความเชื่อมโยง และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แต่การยอมรับนั้นต้องการมากกว่าแค่ 🎉 อีโมจิ เพื่อให้การยอมรับเกิดผลอย่างแท้จริง คุณต้องมีระบบที่ทำให้การยอมรับนั้นมองเห็นได้ชัดเจน สม่ำเสมอ และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงลงมา
🧠 โปรดจำไว้: คุณกำลังสร้างสถานที่ที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะได้รับการมองเห็น ได้รับการรับฟัง และได้รับการเฉลิมฉลอง—สิ่งที่หลายคนเรียกว่ารากฐานของกลยุทธ์ประสบการณ์ผู้คน ที่แข็งแกร่ง 🏆
💡 วิธีที่ ClickUp ทำให้การยอมรับมองเห็นได้และนำไปปฏิบัติได้:
ติดตามชัยชนะด้วยเป้าหมายของ ClickUp
ในวัฒนธรรมองค์กรที่ห่างไกลกัน ผู้คนอาจรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อการมีส่วนร่วมของพวกเขาไม่ได้รับการเห็นหรือยอมรับในเวลาจริง
ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ติดตาม และเฉลิมฉลองความสำเร็จได้ทั้งในระดับบุคคล ทีม หรือแผนก สร้างเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม เช่น "ชื่นชมความสำเร็จ 10 ครั้งต่อสปรินต์" หรือ "ให้การยอมรับพนักงานใหม่ทุกคนภายในสัปดาห์แรก" เชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านั้นกับงานหรือกระทู้แชทที่มีการให้การยอมรับเกิดขึ้นโดยตรง
เมื่อมีการอัปเดตความคืบหน้าของเป้าหมาย ทีมของคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังขับเคลื่อนผลลัพธ์อย่างไร—ไม่ใช่แค่ในแง่ของการส่งมอบงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่านิยมและความร่วมมือด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดแท็กงานหรือความคิดเห็นด้วยค่านิยมของบริษัทคุณ (เช่น #customer-obsession หรือ #team-first) เพื่อมีส่วนร่วมกับเป้าหมายด้านวัฒนธรรมโดยอัตโนมัติ
✅ ผลลัพธ์: การยอมรับกลายเป็นสิ่งที่วัดผลได้ มีความหมาย และเป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ใช่สิ่งที่พึ่งพาความจำหรืออารมณ์
🧐 คุณทราบหรือไม่? มีเพียง 30% ของผู้จัดการแบบไฮบริดเท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในการนำทีมแบบกระจาย
ความหมาย: ระบบการให้ข้อเสนอแนะอย่างตั้งใจ (เช่น แบบสำรวจความคิดเห็นระยะสั้น) มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการปิดช่องว่างของภาวะผู้นำ
ทำให้การรับรู้เป็นอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดการมองข้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมการทำงานระยะไกล
คุณยังสามารถตั้งค่า ClickUp Automations เพื่อทำให้การยกย่องเป็นเรื่องง่ายและสม่ำเสมอได้อีกด้วย. ให้ข้อความแสดงความยินดีในแชททันทีเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสำเร็จหรือเป้าหมายถูกบรรลุ. อัปเดตเอกสาร "ทีมชนะ" โดยอัตโนมัติเมื่อมีใครบางคนเสร็จสิ้นโครงการข้ามทีมที่ซับซ้อนหรือได้รับคำชมเชยจากลูกค้า.
ส่งเสริมการชื่นชมแบบไม่เป็นทางการด้วยช่องแชท #Kudos
ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างช่องทางเฉลิมฉลองใน ClickUp Chat เช่น #Kudos, #SmallWins หรือ #GratitudeWall ซึ่งการยกย่องจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานระยะไกลของคุณในทุกๆ วัน ไม่ใช่แค่พิธีกรรมประจำไตรมาส
- ส่งข้อความขอบคุณอย่างรวดเร็วหลังจากการส่งต่องานสำเร็จ
- เฉลิมฉลองความพยายามที่เหนือความคาดหมาย
- เน้นชัยชนะเล็กๆ ที่มีความหมาย
เพราะเมื่อทีมของคุณเห็นว่าผลกระทบของพวกเขาได้รับการให้คุณค่า ไม่ใช่แค่การส่งมอบงาน พวกเขามีแนวโน้มที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ได้ในวันพรุ่งนี้อีกครั้ง
ตัวอย่างการใช้งาน: ทุกการโพสต์คำชมในแชทที่มีแท็ก #customer-obsession จะทำให้เกิดการอัปเดตในแดชบอร์ดการยกย่อง และนับเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายรายไตรมาส "เน้นคุณค่าหลัก 50 ครั้ง" — ทำให้การชื่นชมกลายเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่แท้จริง
✅ การยอมรับไม่ใช่เรื่องบังเอิญ—มันคือกลยุทธ์ที่มองเห็นได้และเป็นส่วนหนึ่งของจังหวะประจำวันของคุณกับ ClickUp
5. สร้างปัจจัยความไว้วางใจ: ความปลอดภัยทางจิตใจคือกุญแจสำคัญ
ความไว้วางใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกอบอุ่นใจ—แต่เป็นรากฐานของการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง พนักงานที่ทำงานทางไกลจำเป็นต้องรู้สึกปลอดภัยในการถามคำถาม ยอมรับข้อผิดพลาด และให้ข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องกลัว
💡 วิธีที่ ClickUp ทำให้การให้ข้อเสนอแนะ การดำเนินการ และความไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของคุณ:
รวบรวมความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ด้วยแบบฟอร์ม ClickUp แบบไม่ระบุตัวตน
ความไว้วางใจเริ่มต้นเมื่อผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะพูดออกมา ใช้ ClickUp Forms เพื่อรวบรวม:
- แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตน ("คุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนในเดือนนี้มากน้อยเพียงใด?")
- ข้อเสนอแนะรายไตรมาสเกี่ยวกับกระบวนการของทีม
- ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงวัฒนธรรม
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งมอบงานโครงการ, จังหวะการสื่อสาร และการสนับสนุนจากผู้นำ
แบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—ปรับคำถาม, การมองเห็น, และโครงสร้างให้เหมาะกับน้ำเสียงที่คุณต้องการ. คุณสามารถทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติตามการส่งแบบฟอร์มได้เพื่อให้การดำเนินการเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ.
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเชื่อมโยงแบบฟอร์มไว้ในเอกสาร คำอธิบายงาน หรือแชร์แบบไม่พร้อมกันผ่านแชทได้—ไม่ต้องส่งอีเมล "แบบสำรวจบังคับ" ที่น่าอึดอัดอีกต่อไป
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าเพียงแค่สำรวจความพึงพอใจ—สำรวจ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ด้วย ถามคำถามว่า "ครั้งสุดท้ายที่คุณรู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษที่ได้ทำงานที่นี่คือเมื่อไหร่?" และต่อยอดจากช่วงเวลาเหล่านั้น
ดำเนินการด้วยความไว้วางใจด้วยเทมเพลตการประชุมตรวจสอบแบบตัวต่อตัวที่มีโครงสร้าง
การสร้างความไว้วางใจเริ่มต้นด้วยการรับฟัง—และลงมือทำตามสิ่งที่ได้รับฟัง ใช้การประชุมแบบตัวต่อตัวเพื่อค้นหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเป้าหมายในการเติบโต
ถามสิ่งต่างๆ เช่น:
- อะไรกำลังขัดขวางการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ?
- "มีเวลาโฟกัสเพียงพอหรือไม่?"
- "มีอะไรที่เราสามารถปรับปรุงได้บ้าง?"
กำหนดเวลาการทำงานแบบตัวต่อตัวซ้ำๆ, เก็บไว้เป็นส่วนตัว, และติดตามแนวโน้ม—โดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์
เคารพความเป็นส่วนตัวในขณะที่รักษาความโปร่งใสด้วยมุมมองภาระงานและกิจกรรม
ใช้ มุมมองกิจกรรม เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของโครงการอย่างนุ่มนวล ไม่รบกวน ใช้ มุมมองปริมาณงาน เพื่อสังเกตเมื่อเพื่อนร่วมทีมกำลังเข้าใกล้จุดที่เหนื่อยล้า ก่อนที่จะบานปลาย การมองเห็นที่ช่วยได้ โดยไม่กลายเป็นระบบเฝ้าระวัง
ตัวอย่างการนำไปใช้: หลังจากแบบฟอร์มไม่ระบุตัวตนแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับภาระงานที่มากเกินไป หัวหน้าทีมตรวจสอบมุมมองภาระงาน ยืนยันสัญญาณ ใช้ AI สร้างคำถามติดตามผลสองสามข้อ และปรับลำดับความสำคัญระหว่างการประชุม 1:1—ปิดประเด็นอย่างชัดเจนและให้เกียรติ
✅ ความไว้วางใจเกิดขึ้นเมื่อความคิดเห็นไม่เพียงแต่ถูกเก็บรวบรวม—แต่ยังถูกนำไปปฏิบัติ เรียนรู้ และแสดงให้เห็นในวิธีที่คุณนำพาในแต่ละวัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนรวบรวมความคิดเห็น อย่าลืมเตือนทีมของคุณว่าการแบ่งปันอย่างตรงไปตรงมาไม่เพียงแต่ปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีสำคัญที่พวกเขาสามารถ สร้าง วัฒนธรรมได้ การมองความคิดเห็นเป็นการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้!
6. ดูสิ่งที่เกิดขึ้น: การมองเห็นและการติดตามมีความสำคัญ
ในวัฒนธรรมการทำงานทางไกล คุณไม่สามารถพึ่งพาการรับรู้แบบเฉื่อยชาได้ การมองเห็นในกระแสการทำงาน เป้าหมาย และความเป็นอยู่ที่ดี จะสร้างความสอดคล้องและป้องกันความเหนื่อยล้าได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น
💡 วิธี ClickUp มอบการมองเห็นที่นำไปปฏิบัติได้จริงและให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก:
สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่ครบวงจรซึ่งผสานประสิทธิภาพการทำงานและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน
คุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูเพื่อรับข้อมูล คุณต้องการมุมมองที่เหมาะสมมุมมองใน ClickUp มอบ ความยืดหยุ่นให้กับ ทีมและผู้จัดการในการเห็นสิ่งที่สำคัญโดยไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดต
- ใช้ มุมมองบอร์ด เพื่อดูโครงการที่เคลื่อนจาก "ต้องทำ" ไปยัง "เสร็จแล้ว"
- มุมมองรายการ เพื่อจัดการการปฐมนิเทศหรือการทำงานประจำวัน
- มุมมองปฏิทิน สำหรับการเปิดตัว, ตารางเนื้อหา, หรือกิจกรรมประจำ
- มุมมองปริมาณงาน เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถและป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
เลือกมุมมองที่เหมาะสมตามสิ่งที่คุณต้องการจัดการ
ตัวอย่างการใช้งาน: ก่อนที่จะมอบหมายงานสำหรับโครงการลูกค้าใหม่ ผู้จัดการโครงการจะตรวจสอบมุมมองปริมาณงานเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานเกินกำลัง ตรวจสอบมุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเส้นตาย และใช้วิดเจ็ตแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญของการเริ่มต้นโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่างานไม่เพียงแต่เสร็จสิ้น แต่ยังเสร็จสิ้นอย่างยั่งยืน
✅ ใน ClickUp, การมองเห็นไม่ใช่แค่เรื่องของกำหนดเวลา—มันคือการออกแบบวิธีการทำงานร่วมกันที่ฉลาดและสุขภาพดีขึ้น
7. ขจัดรอยย่นให้เรียบเนียน: กระบวนการทำงานที่ไร้รอยต่อคือที่สุด
กระบวนการทำงานที่ยุ่งเหยิงสร้างภาระทางความคิดและทำลายวัฒนธรรมการทำงานทางไกลของคุณ กระบวนการทำงานที่สะอาดและบูรณาการ = พนักงานทางไกลที่มีความสุขมากขึ้น
💡 วิธีที่ทำให้ ClickUp ทำให้กระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่ายและขยายได้:
ขจัดงานซ้ำซากด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยทำความสะอาดกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณอีกด้วย อัตโนมัติการกระทำที่ทำเป็นประจำ เช่น:
- ย้ายงานไปยัง "ตรวจสอบ" เมื่อคำขอดึงใน GitHub ที่เชื่อมโยงปิด
- การมอบหมายงานใหม่เมื่อถึงกำหนดส่งแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น
- การอัปเดตความสำคัญเมื่อมีการติดแท็กสิ่งกีดขวางในแชท
- การแจ้งเตือนเจ้าของโครงการโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพึ่งพาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ระบบอัตโนมัติสามารถกระตุ้นให้เกิด การกระทำหลายอย่างจากเหตุการณ์เดียว เช่น การส่งข้อความใน Slack การอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง และการย้ายงานไปยังขั้นตอนถัดไป ทั้งหมดในครั้งเดียว
ผลลัพธ์? ลดการสลับงาน, มีสมาธิมากขึ้น, และไม่มีขั้นตอนสำคัญหลุดรอดไป
เชื่อมต่อชุดเครื่องมือของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วยการผสานการทำงานกับ ClickUp
ทีมของคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในแอปเดียว และกระบวนการทำงานของคุณก็ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกันการผสานการทำงานแบบ เนทีฟ ของ ClickUpกับ Slack, Zoom, GitHub, Google Drive และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้คุณ:
- เปลี่ยนข้อความใน Slack เป็นงานโดยตรง
- แนบลิงก์การประชุม Zoom ไปยังงานโดยอัตโนมัติ
- ซิงค์เอกสารโครงการระหว่าง ClickUp และ Drive
- ดูสถานะ PR ของ GitHub ภายในงานที่เกี่ยวข้อง
แท็บน้อยลง สลับน้อยลง ไหลลื่นมากขึ้น
ด้วย ระบบอัตโนมัติ + การผสานการทำงาน ที่ทำงานร่วมกัน คุณไม่ได้เพียงแค่จัดการงาน แต่กำลังออกแบบระบบนิเวศที่ไร้ความยุ่งยาก
ตัวอย่างการใช้งาน: หลังจากสังเกตเห็นว่างานติดอยู่ในสถานะ "ตรวจสอบ" นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ หัวหน้าโครงการจึงขอให้ AI ระบุรูปแบบที่พบบ่อย อัปเดตการทำงานอัตโนมัติให้ส่งต่อหลังจาก 48 ชั่วโมง และซิงค์สถานะใน GitHub โดยอัตโนมัติ—ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบลงได้ 40%
✅ ใน ClickUp, กระบวนการทำงานที่ราบรื่นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ—แต่ถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาด
8. เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง: ทำให้การปรับตัวทางไกลของคุณสมบูรณ์แบบ
ความประทับใจแรกพบสร้างวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานทางไกลที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เพียงแค่ช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานสำหรับการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรอีกด้วย
💡 วิธีที่ ClickUp ทำให้การปฐมนิเทศมีความสม่ำเสมอ เป็นมนุษย์ และขยายขนาดได้:
เริ่มต้นกระบวนการต้อนรับที่จัดระบบและเป็นแบบซ้ำได้ด้วยเทมเพลต ClickUp
ใช้ แม่แบบแผนการทำงานระยะไกลของ ClickUp หรือปรับแต่งแม่แบบการปฐมนิเทศของคุณ:
- กรอกข้อมูลสำคัญล่วงหน้า เช่น การตั้งค่าเครื่องมือ การทำโมดูลการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้น และการนัดหมายการประชุมแนะนำตัว
- ลิงก์ไปยังเอกสารสำคัญโดยตรง เช่น ศูนย์กลางวัฒนธรรม, แนวทางปฏิบัติงานจากที่บ้านและมาตรฐานการทำงานแบบไม่พร้อมกัน
- รวมฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับตัวและคะแนนความเป็นอยู่ที่ดี
พนักงานใหม่ทุกคนเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สม่ำเสมอ และผู้จัดการไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเสมอไป
ปรับแต่งการต้อนรับด้วยคลิป ClickUp แบบอะซิงโครนัส
บันทึกวิดีโอ ต้อนรับด้วย ClickUp Clips เพื่อแนะนำทีม แนะนำการจัดวางพื้นที่ทำงาน หรืออธิบายขั้นตอนในช่วง 30 วันแรก ฝังคลิปเหล่านี้ไว้ในงานหรือเอกสารเพื่อให้พนักงานใหม่รู้สึกเป็นกันเองและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนการติดต่อครั้งแรก
มันคือการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์—โดยปราศจากความเครียดเรื่องเขตเวลา. จำไว้ว่า: กระบวนการสรรหาของคุณไม่ได้จบลงที่จดหมายเสนองาน—มันช่วยสร้างวัฒนธรรมของคุณในระยะยาว.
ตัวอย่างการใช้งาน: พนักงานการตลาดคนใหม่เริ่มวันแรกด้วยการเปิดงานต้อนรับที่เชื่อมโยงกับไทม์ไลน์ส่วนตัวของพวกเขา พวกเขาดูคลิปต้อนรับ อ่านเอกสารวัฒนธรรม ทำเครื่องหมายความสำเร็จของเป้าหมายสัปดาห์แรก และส่งข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มในวันที่ 14—ทำให้ทั้งพวกเขาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกัน
✅ ใน ClickUp การปฐมนิเทศพนักงานระยะไกลไม่ใช่แค่เอกสาร—แต่เป็นรากฐานของการเป็นส่วนหนึ่ง ความสำเร็จ และการมีส่วนร่วมในระยะยาว
ตัวอย่างจริงของวัฒนธรรมการทำงานทางไกลที่นำมาใช้จริง
วัฒนธรรมการทำงานทางไกลที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ—แต่เป็นผลมาจากระบบที่ตั้งใจสร้างขึ้น, นิสัยที่ทำเป็นประจำทุกวัน, และการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากผู้นำ
💬 เพิ่มพลังบวก: วัฒนธรรมที่คุณกำลังสร้างในวันนี้ อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนรู้สึกตื่นเต้นที่จะกลับมาล็อกอินในวันพรุ่งนี้ นั่นคือสิ่งที่น่ายิ้มจริงๆ
มาดูกันว่าบริษัทที่เน้นการทำงานระยะไกลอย่างแท้จริงและมีแนวคิดการเติบโตสร้างวัฒนธรรมที่เฟื่องฟูข้ามหน้าจอและทวีปได้อย่างไร:
GitLab: เอกสารทุกอย่างไว้, เชื่อมั่นอย่างลึกซึ้ง
ในฐานะหนึ่งในบริษัทที่ทำงานทางไกลที่ใหญ่ที่สุดในโลก GitLab ให้ความสำคัญกับเอกสารไม่เพียงแค่เป็นทรัพยากรภายในเท่านั้น แต่ยังเป็นเสาหลักทางวัฒนธรรมของบริษัทอีกด้วย ทุกการตัดสินใจ กระบวนการ และค่านิยมต่าง ๆ ถูกบันทึกไว้ในคู่มือสาธารณะของพวกเขา ซึ่งทำให้ความโปร่งใสกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ไม่ใช่แค่คำพูดที่กล่าวอ้าง
แทนที่จะพึ่งพาความจำหรือการสนทนาตามทางเดิน GitLab มอบอำนาจให้สมาชิกทุกคนในทีมค้นหาคำตอบ เสนอแนะการปรับปรุง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
✨ บทเรียนสำหรับคุณ:ทีมที่ทำงานทางไกลจะประสบความสำเร็จเมื่อเอกสารไม่ถูกมองว่าเป็นงานเพิ่มเติม—แต่ถูกมองว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมการทำงานทางไกลที่แข็งแกร่งและอิสระ
Remote.com: เฉลิมฉลองการเชื่อมต่อ ไม่ใช่แค่การสำเร็จ
ที่Remote.com ผู้นำให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่ใช่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการบรรลุ KPI รายไตรมาสเท่านั้น การยอมรับในความสำเร็จถูกผสานเข้ากับจังหวะการทำงาน ไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่เพิ่มเติมภายหลัง
ความสำเร็จเล็กๆ จะถูกทำให้เห็นผ่านคำชื่นชมแบบอะซิงค์ และพนักงานได้รับการส่งเสริมให้เสนอชื่อเพื่อนร่วมงานที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมของบริษัท แทนที่จะเป็นเพียงการบรรลุเป้าหมายเท่านั้น
✨ บทเรียนสำหรับคุณ: ในการทำงานระยะไกล การมองเห็นความพยายามมีความสำคัญพอๆ กับการมองเห็นผลลัพธ์ การยอมรับและชื่นชมจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับทีมและภารกิจ
บัฟเฟอร์: จัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยทางจิตใจในระดับองค์กร
Buffer ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเรื่องเงินเดือนอย่างสมบูรณ์ ค่านิยมที่เปิดเผย และการตรวจสอบสุขภาพจิตเป็นประจำ ผู้นำทำให้ความเปราะบางเป็นเรื่องปกติโดยการเป็นเจ้าภาพในการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ แม้ในสถานการณ์ที่ไม่สบายใจ
ด้วยการมองความปลอดภัยทางจิตใจเป็นระบบที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง Buffer สร้างพื้นที่ที่การสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสมดุล ความเหนื่อยล้า และการเติบโตกลายเป็นเรื่องปกติ
✨ บทเรียนสำหรับคุณ:พนักงานที่ทำงานทางไกลต้องการระบบวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์ การให้ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนทางอารมณ์ให้เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เพียงแค่การประเมินผลอย่างเป็นทางการเท่านั้น
Zapier: อัตโนมัติงานน่าเบื่อ เฉลิมฉลองความเป็นมนุษย์
Zapier ไม่ได้เพียงแค่ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังทำให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นอัตโนมัติด้วย เมื่อพนักงานใหม่เสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ Zapier จะกระตุ้นการเฉลิมฉลองต้อนรับโดยอัตโนมัติ เมื่อโครงการถึงเป้าหมายสำคัญ การเฉลิมฉลองสาธารณะจะเกิดขึ้นทั่วช่องทางของทีม ช่วยรักษาแรงผลักดันให้สูงอยู่เสมอโดยไม่ต้องพึ่งการกระตุ้นด้วยมือ
✨ บทเรียนสำหรับคุณ:ในโลกที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นอันดับแรกในปัจจุบัน การทำให้การเฉลิมฉลองเป็นระบบอัตโนมัติช่วยให้ความสำเร็จของทีมไม่สูญหายไปกับปฏิทินที่แน่นขนัด—และทุกคนรู้สึกว่ามีคนเห็นคุณค่า
วัฒนธรรมไม่ได้สร้างขึ้นจากความใกล้ชิด—แต่สร้างขึ้นด้วยการออกแบบ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานระยะไกลเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ พนักงานที่ทำงานระยะไกลไม่ได้พึ่งพาความใกล้ชิดของสำนักงานเพื่อรู้สึกเชื่อมโยงกัน แต่พวกเขาพึ่งพาระบบที่สร้างขึ้นอย่างมีจุดประสงค์ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นระบบปฏิบัติการที่วัฒนธรรมที่เฟื่องฟูถูกออกแบบ ดูแล และขยายให้เติบโต
ClickUp ช่วยให้คุณเสริมสร้างค่านิยมของบริษัท สร้างพิธีกรรมที่สามารถขยายได้สำหรับพนักงานใหม่ และสร้างนิสัยการสื่อสารที่ยั่งยืนด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตแผนการสื่อสาร นอกจากนี้ยังช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน และทำให้เพื่อนร่วมทีมใหม่เจริญเติบโตไปพร้อมกับเป้าหมายหลักของคุณ มันเปลี่ยนความตั้งใจที่ดีให้กลายเป็นแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนซึ่งช่วยรักษาพนักงาน เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานทางไกล และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ยั่งยืน
ที่สำคัญที่สุด ClickUp มอบโครงสร้างที่บริษัทระยะไกลของคุณต้องการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าขององค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้คุณสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น เชื่อมต่อถึงกัน และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมที่จะเป็นผู้นำในอนาคตของการทำงานระยะไกล
