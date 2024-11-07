การเข้าใจระดับการจัดการต่าง ๆ: บทบาทและทักษะ

การวิจัยแสดงให้เห็นว่า58% ขององค์กรที่มีความชัดเจนในเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย ได้รับอัตราการเติบโต 10% หรือมากกว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา ความชัดเจนนี้ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความสามารถในการทำงานของทีมอีกด้วย
ที่ศูนย์กลางของความชัดเจนนี้คือโครงสร้างการจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสร้างขึ้นรอบระดับการจัดการหลายระดับ ระดับการจัดการคือระดับลำดับชั้นต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งมีอำนาจ ความรับผิดชอบ และอำนาจในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ระดับเหล่านี้มักจะแบ่งออกเป็นสามระดับหลัก: การจัดการระดับสูง การจัดการระดับกลาง และการจัดการระดับล่าง
การเข้าใจระดับการจัดการมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมันมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของโครงการ, การสื่อสาร, และการสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร. มาดูกันว่าทำไม.
การเข้าใจระดับการจัดการที่แตกต่างกัน
แต่ละระดับในลำดับชั้นการจัดการมีบทบาท ความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่แตกต่างกัน มาดูรายละเอียดกัน
ระดับผู้บริหารสูงสุด (ผู้บริหาร)
ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่เป็นสถาปนิกของบริษัท หมวดหมู่นี้รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี ประธานเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบุคคลเหล่านี้เป็นผู้นำของโครงสร้างองค์กรและชี้นำทิศทางของบริษัทไปข้างหน้าในอีกหลายปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นที่ภาพรวมใหญ่
ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบ:
- การกำหนดทิศทางโดยรวมของบริษัท
- การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- การสร้างความมั่นคงทางการเงิน
- การพัฒนาเป้าหมายระยะยาว
- การจัดการทรัพยากร
- การรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ผู้บริหารระดับสูงกำหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและระบุโอกาสและภัยคุกคาม การตัดสินใจของพวกเขาขับเคลื่อนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ส่งผลต่อเส้นทางและความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท
ผู้บริหารระดับกลาง (ผู้นำเชิงหน้าที่)
ผู้จัดการระดับกลางเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับล่างหรือพนักงานแนวหน้า พวกเขาดำเนินการตามกลยุทธ์จากผู้บริหารระดับสูงและ รับรองว่าเป้าหมายของแต่ละแผนกจะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการระดับกลางมีหน้าที่รับผิดชอบ
- การแปลเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่สามารถทำได้
- การควบคุมดูแลผู้จัดการระดับล่าง
- การกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนก
- กำกับดูแลการดำเนินงานของแผนก
- การจัดสรรทรัพยากรและการบริหารงบประมาณ
- การติดตามผลการดำเนินงาน
ผู้จัดการระดับกลางมีส่วนร่วมในหน้าที่ด้านองค์กรและทิศทาง พวกเขาตีความและถ่ายทอดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง แปลงเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างานและทีมงาน ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทสอดคล้องกับกิจกรรมประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ทั้งองค์กรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของตน
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกฎบัตรทีมสำหรับการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารระดับล่าง (หัวหน้างาน)
ผู้จัดการระดับล่าง รับผิดชอบกิจกรรมประจำวัน และบริหารทีมขนาดเล็ก. พวกเขาตรวจสอบให้แน่ใจว่างานถูกทำเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายของบริษัทได้รับการปฏิบัติตาม.
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการ
- มอบหมายงาน
- ดูแลงานประจำวัน
- การตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามขั้นตอนของบริษัท
- การจ้างงาน, การฝึกอบรม, และการสนับสนุนสมาชิกทีม
- การให้ข้อเสนอแนะ
ผู้บังคับบัญชาเป็นสิ่งจำเป็นต่อโครงสร้างองค์กรและขวัญกำลังใจของพนักงาน เนื่องจากประสิทธิภาพของพวกเขามีผลกระทบโดยตรงต่อขวัญกำลังใจและความสามารถในการผลิตของแผนกของพวกเขา
รูปแบบการนำสำหรับระดับการจัดการที่แตกต่างกัน
รูปแบบการนำสามารถแตกต่างกันอย่างมากในระดับการจัดการที่แตกต่างกัน และการเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้มีความสำคัญต่อการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพได้โดยการปรับรูปแบบการนำและการบริหารให้เหมาะกับระดับการบริหารที่เฉพาะเจาะจง
ภาวะผู้นำเชิงธุรกรรม
ภาวะผู้นำเชิงธุรกรรมมักถูกเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์แบบผู้จัดการ-พนักงานในแบบดั้งเดิม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนที่โปร่งใส: คุณทำงานของคุณให้ดี และคุณจะได้รับผลตอบแทน
รูปแบบนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการในระดับหัวหน้างานหรือในสภาพแวดล้อมการขายที่งานมีขอบเขตชัดเจนและพนักงานมีแรงจูงใจจากรางวัลภายนอก
บิล เกตส์ เป็นตัวอย่างของสไตล์การนำทางนี้โดยเน้นรางวัลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและการรับผิดชอบที่ชัดเจนที่ไมโครซอฟต์ เขาตั้งความคาดหวังไว้สูงและมอบรางวัลที่เป็นรูปธรรม เช่น โบนัสและการเลื่อนตำแหน่ง ให้กับพนักงานที่ทำผลงานได้ดีในบทบาทของตน
ภาวะผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นำเชิงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจมากกว่า ผู้นำประเภทนี้ไม่ได้เพียงแค่บริหารจัดการเท่านั้น แต่พวกเขายังสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย
พวกเขาสร้างวิสัยทัศน์ที่พนักงานสามารถรวมตัวกันได้ ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาทำมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว และช่วยเหลือให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า. รูปแบบนี้มักมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือนวัตกรรม.
แมรี บาร์รา ซีอีโอหญิงคนแรกของเจเนอรัล มอเตอร์ส ได้เปลี่ยนแปลงบริษัทและเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ของเธอได้นำพาการริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำพาบริษัทผ่านวิกฤต และเน้นย้ำวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของ GM
รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความคิดเห็นของทุกคนมีความสำคัญ และทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในผลลัพธ์
อดีตซีอีโอของเพสปีโคอินดรา นูยีเข้าใจถึงความสำคัญของการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เธอให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม นูยีทำให้การเขียนจดหมายที่เต็มไปด้วยความรู้สึกถึงพนักงานและครอบครัวของพวกเขากลายเป็นนิสัย ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเธอในการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว แนวทางนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของเพสปีโค ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของพนักงาน
การโค้ชและสไตล์การบริหารแบบมีวิสัยทัศน์
การบริหารแบบโค้ชและการบริหารที่มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กร ในขณะที่ผู้นำแบบโค้ชมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานโดยการให้คำแนะนำและการสนับสนุน
สตีฟ จ็อบส์ปฏิบัติการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรม และขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัทด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเขา
บิลล์ แคมป์เบลล์ ผู้เป็นที่รู้จักในนาม 'โค้ช' แห่งซิลิคอนแวลลีย์ เป็นตัวอย่างของผู้นำแบบโค้ช เขาให้คำปรึกษาแก่ผู้นำ ส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล และสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
แม้ว่าการเลือกแนวทางการเป็นผู้นำที่เฉพาะเจาะจงจะมีความสำคัญ แต่โครงสร้างการจัดการก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในระดับต่าง ๆการเลือกสไตล์การจัดการที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกัน ซึ่งส่งเสริมการเติบโตทั้งในระดับบุคคลและองค์กร
โครงสร้างการจัดการส่งผลต่อองค์กรอย่างไร
โครงสร้างการจัดการที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถนำไปสู่บทบาทที่ชัดเจนและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ มีเส้นทางการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เส้นทางอาชีพที่กำหนดไว้ และวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง หน้าที่ของแต่ละระดับการจัดการถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ตามแบบดั้งเดิม โครงสร้างการจัดการประเภทนี้ได้ทำงานได้ดี
อย่างไรก็ตาม เวลาเปลี่ยนไป โครงสร้างองค์กรที่แข็งกร้าวหรือมีลำดับชั้นอาจไม่เหมาะกับสตาร์ตอัพและองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งใหม่ การมีระบบราชการที่ซับซ้อนอาจทำให้การคิดค้นนวัตกรรมถูกขัดขวาง ความแตกต่างระหว่างทีมที่แยกตัวอาจทำให้เกิดการแข่งขันแทนที่จะร่วมมือกัน และการที่การตัดสินใจต้องไหลขึ้นไปและลงมาตามลำดับชั้นอาจทำให้เวลาการตอบสนองช้าลง
โนเกีย ยักษ์ใหญ่แห่งวงการโทรศัพท์มือถือ เป็นตัวอย่างคลาสสิกที่ควรนำมาเป็นบทเรียน บริษัทประสบกับการตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงปลายทศวรรษ 2000 ส่วนใหญ่เป็นเพราะโครงสร้างองค์กรที่เคร่งครัดและลำดับชั้นที่ซับซ้อน ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อคู่แข่งที่มีความคล่องตัวมากกว่าอย่างแอปเปิลและซัมซุงได้อย่างรวดเร็ว
โปรดดูตารางนี้ที่เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโครงสร้างการจัดการแบบลำดับชั้นจากมุมมองของการบริหารจัดการแรงงาน:
|ลักษณะ
|ข้อได้เปรียบ
|ข้อเสีย
|โครงสร้างการรายงานที่ชัดเจน
|พนักงานทราบอย่างชัดเจนว่าต้องรายงานต่อใคร ซึ่งนำไปสู่ความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
|พนักงานอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องสื่อสารเฉพาะกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดการร่วมมือข้ามแผนก
|เส้นทางอาชีพที่กำหนดไว้
|โอกาสในการก้าวหน้าอย่างชัดเจนช่วยกระตุ้นพนักงานและช่วยรักษาความสามารถไว้
|พนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องลาออกเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพ
|การนำที่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ
|ผู้จัดการมีความรับผิดชอบต่อทีมของตน ส่งเสริมการนำที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแล
|อำนาจถูกกระจุกตัวอยู่ที่ระดับสูงกว่า ซึ่งอาจขัดขวางความคล่องตัว
ผลกระทบของโครงสร้างการจัดการแบบลำดับชั้นไม่เพียงแต่ครอบคลุมการจัดการแรงงานเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น มันสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางขององค์กรในการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)
ข้อดี: กรอบการทำงานที่ชัดเจนช่วยให้การปรับโปรแกรม CSR ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทง่ายขึ้น องค์กรที่มีกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการเปิดตัวกลยุทธ์ CSR ที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการให้สำเร็จ
ข้อเสีย: วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจทำให้พนักงานมองว่า CSR เป็นเพียงภาระหน้าที่มากกว่าความมุ่งมั่นที่แท้จริง นอกจากนี้ การตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกระดับของการจัดการ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกระดับการจัดการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่นในทศวรรษ 1990 แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการ
เมื่อโตโยต้าเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในด้านการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตบริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังลงทุนในเทคโนโลยี มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และให้การฝึกอบรมอย่างกว้างขวางแก่พนักงาน
หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่คล้ายกัน นี่คือกลยุทธ์บางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
นำเครื่องมือทางเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้
ผู้จัดการสมัยใหม่ผสานรวม AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เครื่องมือ AI สามารถทำนายแนวโน้ม ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และระบุความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงการจัดการทรัพยากรโดยรวม
เครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่มีคุณสมบัติเช่นการมอบหมายงานและการกระจายภาระงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการระดับกลางสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยปรับสมดุลภาระงานและลดความเสี่ยงของการหมดไฟในการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม: 4 หน้าที่ของการจัดการ พร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริง
ลงทุนในการฝึกอบรมการจัดการ
ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงกับการฝึกอบรมการจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามแนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีล่าสุดได้ การฝึกอบรมการจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้จัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้น และก้าวหน้าในอาชีพการงาน
Google เป็นที่รู้จักในเรื่องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ เช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งช่วยให้พวกเขามีความรู้ทันสมัยและประสบความสำเร็จในบทบาทการจัดการของตน
ชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบ
กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับหัวหน้าแผนก ผู้จัดการระดับต้น และสมาชิกทีมทุกคน เพื่อป้องกันการทับซ้อนและความสับสน การทำให้ทุกคนทราบถึงหน้าที่และสายการรายงานในหน่วยธุรกิจของตนจะส่งเสริมความรับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สร้างแผนผังองค์กรเพื่อชี้แจงโครงสร้างทีม
แผนผังองค์กรช่วยให้ทีมเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ คุณสามารถสร้างแผนผังดังกล่าวสำหรับองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แม่แบบแผนผังองค์กร
หรือคุณอาจพิจารณาใช้เครื่องมือเช่นClickUp ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่หลากหลายและสามารถช่วยได้มากกว่าที่คุณคิด—ดังที่คุณจะเห็นเพิ่มเติมด้านล่าง
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังองค์กรของ ClickUpเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่กำลังเผชิญกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมว่าใครรายงานต่อใครทั่วทั้งองค์กร และโครงสร้างโดยรวมของทีมคุณ
แก้ไขและอัปเดตแผนภูมิโดยการเพิ่มสมาชิกใหม่, บทบาท, และแผนกตามที่ต้องการ และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นในเวลาจริง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานเทมเพลตนี้ได้:
- รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนในทีม รวมถึงชื่อ ตำแหน่งงาน และโครงสร้างการรายงาน
- เพิ่มชื่อและตำแหน่งของสมาชิกทีมในแผนภูมิ และสร้างแผนภาพที่มีกล่องและลูกศรเพื่อแสดงลำดับชั้น ระบุชื่อกล่องแต่ละกล่องด้วยบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทีม ใช้เส้นและลูกศรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและแผนกของพวกเขา
- ตรวจสอบแผนภูมิเพื่อให้แน่ใจว่ามันสะท้อนโครงสร้างขององค์กรของคุณอย่างถูกต้อง
ใช้เครื่องมือการจัดการที่ครอบคลุม
เลือกเครื่องมือการจัดการงานที่ช่วยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนโครงการ การบริหารจัดการ ไปจนถึงการระดมความคิดและการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้บริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ตัวอย่างคุณสมบัติเหล่านี้มีดังนี้:
การจัดสรรทรัพยากรและการรายงาน
การจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวข้องกับการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น แรงงาน เงินทุน และโครงสร้างพื้นฐาน อย่างมีกลยุทธ์ให้กับงานเฉพาะของโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโครงการ
เครื่องมือเช่นคุณสมบัติการจัดสรรและการรายงานของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการสามารถแบ่งทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจ
ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้จัดการระดับกลางสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรผ่านการติดตามเวลาทำงานและสร้างรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การผสานรวมกับแอปเช่น Toggl และ Harvest ยังช่วยเพิ่มการมองเห็นในการประมาณเวลาเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น ใบบันทึกเวลาที่ปรับแต่งได้ช่วยในการวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมต่างๆ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือClickUp Dashboards ซึ่งให้ภาพรวมที่สามารถปรับแต่งได้ของประสิทธิภาพขององค์กร
สิ่งนี้อาจมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ ทีมผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
การจัดการโครงการ
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ของงาน และการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างชัดเจน ผู้จัดการระดับกลางสามารถใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart)และแผนผังความคิด (Mind Maps) ของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและจัดระเบียบ ช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เป็นการแสดงภาพของไทม์ไลน์ของโครงการ เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับ ผู้บริหารระดับกลาง เนื่องจากช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดในเส้นทางสำคัญของโครงการ
ClickUp Mind Maps เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดและวางแผนโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากช่วยให้มองเห็นภาพรวมและระบุลำดับความสำคัญหลักได้อย่างชัดเจน
แผนภาพความคิดสามารถใช้เพื่อแยกแยะโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานที่เล็กกว่าและจัดการได้มากขึ้น
การจัดการงาน
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถบริหารจัดการงานของทีมได้ ช่วยให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและมีมาตรฐานสูง
คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าทีมและสมาชิกทีมได้
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการระดับล่างคือมุมมองรายการ (List View) ใน ClickUp เนื่องจากสามารถช่วยติดตามความคืบหน้าของสมาชิกในทีมได้ มุมมองนี้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานและสถานะของงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้จัดการสามารถมองเห็นงานที่จัดเรียงไว้ในแต่ละระดับของลำดับชั้นได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถระบุงานที่ล่าช้า งานที่กำลังดำเนินการ หรืองานที่เสร็จสิ้นแล้วได้อย่างชัดเจน
เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำ
ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ติดตามความคืบหน้า และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลองใช้ฟีเจอร์การติดตามเป้าหมาย, คะแนนสปรินต์ และผู้รับมอบหมายของ ClickUp เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรสำหรับผู้จัดการทุกระดับ
การติดตามเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้คุณสมบัติการนำทางเช่นClickUp Goalsได้เพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายระดับสูงขององค์กร ทำให้ทีมต่างๆ มีความสอดคล้องและทำงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทีมและบุคคลสามารถใช้ ClickUp Goals ได้เช่นกันเพื่อติดตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของตน
คะแนนสปรินต์
ClickUp Sprint Pointsเป็นคุณสมบัติการนำที่มีประโยชน์สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เนื่องจากสามารถช่วยประเมินความซับซ้อนของงานและติดตามความเร็วของทีมได้ ข้อมูลนี้ช่วยให้พวกเขาตั้งกำหนดเวลาที่เป็นจริง จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามประสิทธิภาพของทีมได้
ผู้รับมอบหมาย
ClickUp อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มผู้รับผิดชอบไปยังงานหรือโครงการเฉพาะ: ผู้รับผิดชอบคือผู้ใช้ที่รับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์หรือมีส่วนร่วมในโครงการ
คุณลักษณะนี้มีความจำเป็นสำหรับทุกระดับของการจัดการ เนื่องจากช่วยให้สามารถมอบหมายงานได้อย่างชัดเจนให้กับบุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยให้เกิดความรับผิดชอบ ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน และปรับปรุงการสื่อสารภายในทีม
รักษาการควบคุมโครงการ
แพลตฟอร์ม ClickUp มีคุณสมบัติที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและสถานะของโครงการ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและประสิทธิภาพการทำงานได้ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีและรายงานได้อย่างถูกต้อง
สถานะงาน
สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการต่างๆ ได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ หัวหน้างาน ที่ต้องการตรวจสอบงานของสมาชิกในทีม หัวหน้างานสามารถใช้เพื่อระบุงานที่ล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถให้การสนับสนุนแก่สมาชิกในทีมตามความจำเป็น
โดยการนำขั้นตอนเหล่านี้มาใช้ ซึ่งคล้ายกับแนวทางของโตโยต้า คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้อย่างมีนัยสำคัญ และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรให้ดีขึ้น
การเลือกโครงสร้างการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
โครงสร้างการจัดการที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยเช่น ขนาดของบริษัท, วัฒนธรรม, คุณค่า, และอุตสาหกรรม. โครงสร้างที่พบบ่อยได้แก่:
- ลำดับชั้น: แบบดั้งเดิมที่มีอำนาจชัดเจน ใช้โดยบริษัทขนาดใหญ่เช่น Walmart
- แบน: มีชั้นการบริหารจัดการน้อยลงเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น เป็นที่นิยมในสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยี เช่น Valve Corporation
- เมทริกซ์: รวมองค์ประกอบเชิงลำดับชั้นและเชิงหน้าที่โครงสร้างเมทริกซ์เหมาะสำหรับองค์กรที่มีความซับซ้อน เช่น บริษัทที่ปรึกษา เช่น Deloitte
- การใช้งาน: จัดระเบียบตามพื้นที่ เช่น การตลาดและการเงิน ใช้โดยบริษัทการผลิตและมหาวิทยาลัย เช่น Lear Corporation
- แบบแผนก: จัดระเบียบตามแผนกหรือสายผลิตภัณฑ์ ใช้โดยกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่เช่น Procter & Gamble
- จดหมายเวียน: อำนาจถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกัน ดังที่เห็นในองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAOs) เช่น Sky
- เครือข่าย: จัดกลุ่มพนักงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและที่ปรึกษา ตัวอย่างเช่น Spotify สร้างทีมทำงานร่วมกันที่มีทักษะหลากหลาย
ยกระดับทักษะความเป็นผู้นำในทุกระดับการบริหารจัดการ
โดยการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมและแนวทางการนำทีมที่เหมาะสม ธุรกิจสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงการสื่อสารและการตัดสินใจ และในที่สุดก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการช่วยให้องค์กรต่างๆ รับมือกับความท้าทายเหล่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างการจัดการของพวกเขา
ผู้บริหารระดับสูงสามารถพึ่งพาการรายงานและการวิเคราะห์ของ ClickUp เพื่อขับเคลื่อนการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่ผู้จัดการระดับกลางสามารถใช้แพลตฟอร์มในการจัดการทีมและติดตามโครงการ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการสายงานแรกสามารถใช้ ClickUp ในการมอบหมายงาน ติดตามประสิทธิภาพของพนักงาน และให้ข้อเสนอแนะ
ClickUp ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการบริหารจัดการในทุกระดับของผู้จัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนความสำเร็จ
เริ่มต้นด้วยการสมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้