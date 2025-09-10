วิธีทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI เพื่อการปิดการขายที่รวดเร็วขึ้น

ในฐานะมืออาชีพด้านการขาย คุณไม่ได้สมัครเข้ามาเพื่อไล่ตามคำเชิญในปฏิทิน อัปเดต CRM หรือเขียนอีเมลติดตามผลเดิมซ้ำห้าครั้งต่อวัน แต่บ่อยครั้งเกินไป วันของคุณกลับถูกยึดครองด้วยงานซ้ำซากเหล่านี้
ข่าวดีคือ? ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถทำงานที่ยุ่งยากแทนคุณได้ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณถนัด: การสร้างความสัมพันธ์และการปิดการขาย
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI โดยใช้ClickUp 💁
เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpช่วยให้การจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ติดตามลูกค้าเป้าหมายผ่านแต่ละขั้นตอน จัดการข้อมูลดีลในฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด และมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรตกหล่น
ทำไมต้องทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ?
ระหว่างการไล่ตามลูกค้าที่ยังไม่สนใจ การเขียนข้อเสนอขาย และการเพิ่มข้อมูลลงใน CRM ตัวแทนขายใช้เวลาไปกับการจัดการงานมากกว่าการขายจริง ๆ นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการขายเข้ามาช่วย ทำให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลง
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถปลดล็อกได้ด้วยเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขาย 👇
- ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง: อัตโนมัติการป้อนข้อมูลลูกค้า การอัปเดตข้อมูลลูกค้า การติดตาม และการแจ้งเตือน เพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
- ข้อมูล CRM ที่สะอาดขึ้น: ขจัดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันด้วย AI ที่ช่วยเสริมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
- เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น: ใช้แชทบอทและคำแนะนำจาก AI เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าทันที แม้ในช่วงนอกเวลาทำการ
- การจัดลำดับความสำคัญของลีดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ให้คะแนนและจัดลำดับลีดตามพฤติกรรม การมีส่วนร่วม และความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
- อัตราการแปลงที่สูงขึ้น: โอกาสในการขายเพิ่มและขายข้ามโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เกี่ยวกับการซื้อในอดีต
- การประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายที่แข็งแกร่งขึ้น: ประสานงานการส่งต่อข้อมูลระหว่างทีมด้วยระบบคัดกรองลูกค้าเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
🔍 คุณรู้หรือไม่? ทีมขายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดากำลังใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งในสามของเวลาทั้งหมดไปกับการทำทุกอย่างยกเว้นการขาย. ระหว่างการอัปเดตระบบ CRM และการจัดการงานเอกสาร ตัวแทนขายกำลังเสียเวลาที่มีค่าทุกวันซึ่งสามารถนำไปใช้คุยกับลูกค้าได้.
งานขายหลักที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
วันทำงานของผู้จัดการฝ่ายขายมาพร้อมกับต้นทุนที่ซ่อนอยู่: เวลา ความสนใจ และโอกาสที่พลาดไป เครื่องมือ AI ช่วยลดการสูญเสียเหล่านี้โดยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ไม่ต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์
นี่คืองานขายที่สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
- การสร้างและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมในอดีต ข้อมูลประชากร และพฤติกรรม เพื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจริงมากที่สุด
- การเข้าถึงลูกค้าแบบอัตโนมัติผ่านหลายช่องทาง: ระบบอัตโนมัติในการส่งอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และข้อความ SMS ตามพฤติกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และปรับเวลาการส่งให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
- การถอดเสียงการโทรและการอัปเดต CRM: บันทึก ถอดเสียง และสรุปการโทรขาย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสำคัญโดยตรงเข้าสู่ระบบ CRM
- การพยากรณ์ยอดขาย: วิเคราะห์แนวโน้มยอดขายในอดีตและพฤติกรรมการซื้อเพื่อทำนายรายได้ในอนาคตและชี้นำการวางแผนกลยุทธ์
- การสร้างข้อเสนอ: สร้างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากดีลที่ผ่านมา ความชอบของลูกค้า และปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการขาย
- การวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า: ตรวจสอบรีวิว แบบสำรวจ และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประเมินความรู้สึกและปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม
- การกำหนดเป้าหมายการขายเพิ่มและการขายแบบไขว้: แนะนำผลิตภัณฑ์เสริมโดยวิเคราะห์ประวัติการซื้อและรูปแบบการซื้อ
🌟 โบนัส: ตั้งเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพโดยคำนวณผลผลิตของทีมขายของคุณด้วยเครื่องคำนวณประสิทธิภาพการขายฟรีของเรา!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดของช่องทางการขาย (sales funnel) มีต้นกำเนิดในปี 1898 เมื่อนักทฤษฎีการโฆษณา E. St. Elmo Lewisเสนอโมเดล AIDA—ความสนใจ, ความสนใจ, ความต้องการ, และการกระทำ
วิธีทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย AI
กระบวนการขายแบบแมนนวลมีช่องว่างให้เกิดความล่าช้ามากมาย—การติดตามผลที่พลาดไป งานที่ลืมทำ บันทึกที่กระจัดกระจาย และสเปรดชีตที่ล้าสมัย AI สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แต่เฉพาะเมื่อทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวเท่านั้น
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือในตัวเพื่อจัดการกับกระบวนการขายของคุณและทำงานด้านการบริหารจัดการให้เป็นอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
มาดูขั้นตอนสำคัญในการใช้ AI ในการขายและวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยได้ 💼
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดแผนงานการขายของคุณ
ก่อนที่จะเพิ่มระบบอัตโนมัติหรือ AI ให้กำหนดเส้นทางการเดินทางที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณปฏิบัติตาม ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย เริ่มต้นด้วยการระบุขั้นตอนเหล่านี้:
- ➡️ การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- ➡️ คุณสมบัติ
- ➡️ การค้นพบ
- ➡️ ข้อเสนอ
- ➡️ การเจรจาต่อรอง
- ➡️ ปิด
สำหรับแต่ละขั้นตอน ให้กำหนดว่าต้องดำเนินการอะไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างสถานะงานใน ClickUpสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายที่คุณได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ (เช่น ลูกค้าใหม่, การโทรค้นหา, ส่งข้อเสนอ) และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น มูลค่าดีล, แหล่งที่มาของลูกค้า, ขนาดบริษัท, และ วันที่คาดว่าจะปิดการขาย เพื่อติดตามข้อมูลสำคัญในการขายของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: อัตโนมัติการจับข้อมูลผู้ติดต่อ
การป้อนข้อมูลด้วยตนเองเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เสียเวลาอย่างมากสำหรับทีมขาย. นี่คือวิธีไม่กี่วิธีในการทำให้การจับลูกค้าเป้าหมายเป็นระบบอัตโนมัติด้วย AI:
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้ทันทีด้วย แบบฟอร์มอัจฉริยะและแชทบอท ที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณโดยตรง
- ดึงข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ บริษัท และหมายเลขโทรศัพท์ ด้วย เครื่องมือแยกวิเคราะห์อีเมล
- นำลูกค้าเป้าหมายจากแคมเปญเข้าสู่ระบบของคุณโดยตรงผ่านการ เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโฆษณา
- เติมข้อมูลบริษัทหรือรายละเอียดผู้ติดต่อที่ขาดหายไปโดยอัตโนมัติผ่าน เครื่องมือเสริมข้อมูล ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Clearbit หรือ ZoomInfo
🤩 โบนัส: เพื่อเพิ่มความมาตรฐานในการป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ให้ใช้ClickUp Formsซึ่งจะแปลงข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นงานใน CRM โดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากและวางฟิลด์ต่างๆ เช่น อีเมล, ชื่อบริษัท, งบประมาณ, และ ความสนใจในบริการ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และใช้ ตรรกะเงื่อนไข เพื่อปรับแต่งคำถามตามคำตอบ (เช่น แสดง 'ขนาดทีม' เฉพาะเมื่อเลือก 'องค์กร')
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดของสคริปต์การขายสมัยใหม่สามารถย้อนกลับไปได้ถึงช่วงปี 1880เมื่อบริษัท National Cash Registerได้ฝึกอบรมพนักงานขายของตนโดยใช้ลำดับการนำเสนอที่ท่องจำ
ขั้นตอนที่ 3: มอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของลีดโดยอัตโนมัติ
มีลูกค้าใหม่เข้ามาหรือไม่? ถึงเวลาที่จะทำให้การมอบหมายงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อให้ตัวแทนที่เหมาะสมสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- กำหนดตัวแทนขายโดยอัตโนมัติด้วย กฎการกำหนดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย ตามพื้นที่รับผิดชอบ ขนาดดีล หรือสายผลิตภัณฑ์
- จัดอันดับลีด โดยใช้โมเดลการให้คะแนนด้วย AI/ML ที่ประเมินการมีส่วนร่วม ความเหมาะสม หรือเจตนา
- ระบุบัญชีที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงที่สุดด้วย ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:สร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUpที่มอบหมายงานทันทีตามเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น มูลค่าดีล, แหล่งที่มา) คุณยังสามารถตั้งกฎการจัดลำดับความสำคัญอัตโนมัติเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายระดับองค์กรได้รับการระบุเป็นลำดับความสำคัญสูง
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมาก
ความแตกต่างนี้อาจมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกผลลัพธ์ที่วัดได้ ส่วนใหญ่กลับอาจประเมินต่ำไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้เรา 🔥
ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การสรุปหัวข้อ การร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและสร้างงานย่อย AI ของเราสามารถทำได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่าด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์แทนการจัดรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดการแจ้งเตือนและการติดตามผล
การติดตามผลในเวลาที่เหมาะสมมักจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของข้อตกลง AI สามารถช่วยให้ไม่มีลูกค้าเป้าหมายหลุดมือได้โดย:
- สร้าง การแจ้งเตือน อัตโนมัติหลังจากการโทรหรือการประชุม
- ส่ง อีเมลแบบหยดน้ำ ตามกิจกรรมหรือการไม่มีความเคลื่อนไหวของลีด
- การแจ้งเตือนข้อตกลงที่หยุดชะงัก ที่ไม่ได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นในช่วงเวลาที่กำหนด
เครื่องมือมากมาย ตั้งแต่ส่วนเสริมของ Gmail ไปจนถึงระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ตอนนี้มี การกระตุ้นด้วย AI หรือคำแนะนำอัจฉริยะที่แนะนำว่าควรติดต่อซ้ำเมื่อใดและอย่างไร
📍 ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติ:
- หากสถานะเปลี่ยนเป็น ค้นพบ → สร้างงานย่อย: ส่งอีเมลติดตามผลในสามวัน
- หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะภายในห้าวัน → โพสต์ความคิดเห็น: 'เฮ้ ติดตามข้อมูลนี้หน่อย!'
- หากวันครบกำหนดคือวันนี้ → ย้ายงานไปยัง 'ด่วน' และแจ้งผู้รับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 5: ใช้ AI เพื่อร่างอีเมล, สรุปการโทร, และคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันในการร่างข้อความและบันทึกข้อมูล AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาได้ทันที
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน? ลองดูไอเดียเหล่านี้:
- อัตโนมัติการร่างอีเมล: ใช้เครื่องมือ AI (เช่น Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain) เพื่อปรับแต่งอีเมลเย็น, การติดตามผล, และการติดต่อสื่อสาร, จากนั้นทดสอบ A/B เวอร์ชันเพื่อประสิทธิภาพ
- สรุปการโทรโดยอัตโนมัติ: บันทึกและถอดความการประชุมด้วยเครื่องมือเช่นClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus หรือ Otter; สกัดสัญญาณการซื้อ, ข้อคัดค้าน และขั้นตอนต่อไป
- เร่งกระบวนการคัดเลือกผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า: ใช้โมเดลการให้คะแนนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดอันดับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามเจตนา ความเหมาะสม หรือระดับการมีส่วนร่วม
- ปรับปรุงการทำงานหลังการโทรให้มีประสิทธิภาพ: อัปเดต CRM อัตโนมัติ สร้างงาน และกระตุ้นการติดตามผลโดยใช้เครื่องมือเช่น Hints AI หรือ Zapier workflows หรือเพียงแค่ทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติโดยใช้ ClickUp Brain
- โค้ชพร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก AI: ตรวจสอบการวิเคราะห์จากการสนทนาด้านการขายเพื่อระบุพฤติกรรมที่ประสบความสำเร็จและปรับปรุงการสื่อสาร
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: กังวลเกี่ยวกับการสลับระหว่างเครื่องมือมากมายและกระบวนการทำงานที่ขาดความต่อเนื่องหรือไม่?ClickUp Brainนำพลังของ AI มาสู่พื้นที่ทำงานขายของคุณโดยตรง ทำงานร่วมกับงาน เอกสาร และการสนทนา เพื่อขจัดงานที่แยกส่วนและช่วยให้ทีมของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้น
ภายในงานใด ๆ ให้ใช้ AI Writer เพื่อสร้างทันที:
- ข้อความติดต่อครั้งแรกที่ส่งถึงผู้ที่ไม่รู้จัก
- อีเมลติดตามผล
- สคริปต์การจัดการข้อโต้แย้ง
🚀 ลองใช้คำสั่งเช่น:
- เขียนอีเมลแนะนำโมเดลราคาใหม่ของเราให้กับสตาร์ทอัพ SaaS ในสหรัฐอเมริกา
- สรุปการสนทนาในครั้งนี้และเน้นสัญญาณการซื้อ ความกังวล และขั้นตอนต่อไป
- รายการสิ่งที่ต้องดำเนินการจากการโทรขายนี้ และกำหนดงานย่อยตามความเร่งด่วน
ขั้นตอนที่ 6: ปรับปรุงการจัดการข้อเสนอและสัญญาให้มีประสิทธิภาพ
การสร้างข้อเสนอและสัญญาอาจซ้ำซากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด แต่ด้วย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ด้วยการ:
- การสร้างร่างสัญญา โดยอัตโนมัติพร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ
- การระบุข้อมูลที่ขาดหาย ก่อนส่งข้อเสนอ
- การติดธง ภาษาที่มีความเสี่ยงซึ่งต้องการการตรวจสอบทางกฎหมาย
- การติดตาม ประวัติเวอร์ชันเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บข้อเสนอ, สัญญา,และเนื้อหาสำหรับการส่งเสริมการขายเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งทีมของคุณ
คุณสามารถ:
- ใช้หน้าซ้อนเพื่อจัดระเบียบตามประเภทลูกค้า, สายบริการ, หรือขั้นตอนของดีล
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแท็กสมาชิกในทีม, แสดงความคิดเห็นสำหรับฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายการเงิน, และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงภายในเอกสาร
- ใช้คำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ (/) เพื่อเพิ่มตาราง ปุ่ม แบนเนอร์ และแม้แต่ไฟล์ที่ฝังไว้ เพื่อให้ทุกข้อเสนอมีความสมบูรณ์ มีโครงสร้าง และสอดคล้องกับแบรนด์
เพื่อประหยัดเวลา คุณสามารถลองใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ได้เช่นกัน
เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpสามารถรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเวิร์กโฟลว์ที่สะอาดและสามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งทีมของคุณทั้งหมดสามารถทำตามได้.เทมเพลตแผนการขายที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยคุณ:
- จัดเก็บข้อมูลข้อตกลงสำคัญและข้อมูลติดต่อโดยใช้ฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและทำงานร่วมกันได้
- มองเห็นกิจกรรมการขาย กำหนดเวลา และการเคลื่อนไหวของโอกาสทางธุรกิจผ่านแผนภูมิ ปฏิทิน และแดชบอร์ด
- ทำให้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่ายด้วยการมอบเส้นทางที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ให้พวกเขาปฏิบัติตาม
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือการตลาดอีเมล AI เพื่ออัตโนมัติการส่งอีเมล
ขั้นตอนที่ 7: คาดการณ์ยอดขายและผลการดำเนินงาน
การคาดการณ์ที่แม่นยำช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้า ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แต่การคาดการณ์ผลการขายอาจเป็นเรื่องยากหากข้อมูลของคุณกระจัดกระจาย
ใช้ แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อบรรลุเป้าหมายการขายของคุณ:
- ติดตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงและความเร็วในการปิดดีล
- ระบุ บัญชีที่มีความเสี่ยงหรือสัญญาณการยกเลิก
- สร้างแบบจำลอง ผลลัพธ์รายได้ที่ดีที่สุด แย่ที่สุด และน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
ระบบ CRM หลายระบบในปัจจุบันได้ผสานรวมฟีเจอร์การคาดการณ์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยแมชชีนเลิร์นนิง ซึ่งช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายมองเห็นภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:แดชบอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วยAI ใน ClickUpมอบรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ ตรวจสอบความคืบหน้าของดีล กิจกรรมของตัวแทนขาย และอัตราการปิดการขาย—ทั้งหมดในที่เดียว—เพื่อคาดการณ์รายได้ด้วยแดชบอร์ดการขายของคุณ
ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเหล่านี้ คุณจะมีตัวเลือกในการเพิ่มการ์ด เช่น:
- จำนวนงาน ตามสถานะ (เพื่อดูการไหลของงานในกระบวนการ)
- ผลรวมของมูลค่าดีล (สำหรับรายได้รวมในท่อการขาย)
- งานตามผู้รับผิดชอบ (เพื่อติดตามปริมาณงานของตัวแทน)
- แนวโน้มการเสร็จสิ้นงาน (เพื่อติดตามความคืบหน้า)
เครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย
นี่คือเครื่องมือ AIชั้นนำสำหรับทีมขาย:
- ก้อง ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาเพื่อวิเคราะห์การโทรขายและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกสำหรับการโค้ช ช่วยให้ตัวแทนขายเข้าใจว่าอะไรได้ผล (และอะไรไม่ได้ผล) ในการสนทนา
- ลาเวนเดอร์ เป็นผู้ช่วยขาย AI ที่ช่วยตัวแทนขายเขียนอีเมลเย็นที่มีอัตราการแปลงสูง. ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์, ปรับเปลี่ยนโทนเสียง, และคำแนะนำการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับ.
- Clari มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ โดยใช้ AI ในการคาดการณ์ผลลัพธ์ของดีลและสุขภาพของท่อการขายอย่างแม่นยำ มอบวิสัยทัศน์ที่จำเป็นให้กับผู้นำฝ่ายขายในการบริหารความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัทที่ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเห็นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยบางแห่งรายงานว่ามีการเติบโตระหว่าง 10-20%
ทำไมต้องเลือก ClickUp?
ในขณะที่เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายทั้งหมดแก้ไขส่วนเฉพาะของปริศนาการขาย ClickUp คือที่ที่ทุกอย่างมารวมกัน
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp โดดเด่นและทำไมทีมของคุณจะชอบใช้มัน 😍
- ClickUp Connected Searchช่วยให้ทีมของคุณค้นหาเอกสาร งาน หรือผู้ติดต่อใด ๆ ได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะซ่อนอยู่ในคู่มือการขาย บันทึกดีลที่ฝังอยู่ หรือบันทึกการโทรกับลูกค้าในไตรมาสที่แล้ว
- ClickUp Chatช่วยให้การสื่อสารอยู่ในบริบทเดียวกัน ทำให้ตัวแทนสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ—พูดคุยกลยุทธ์การปิดการขายไปพร้อมกับงานของพวกเขาได้โดยตรง
- การคำนวณคอลัมน์จะรวมยอดมูลค่าการซื้อขายโดยอัตโนมัติ คำนวณอัตราการชนะ หรือแสดงระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขาย—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
- ด้วยClickUp Tasks และ Checklists ตัวแทนสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจน ในขณะที่ผู้จัดการสามารถมาตรฐานกระบวนการขายที่มีอยู่ทั่วทั้งทีม
- มุมมองแบบรายการช่วยให้คุณเห็นภาพรวมในระดับสูงของทุกโอกาสทางธุรกิจ ข้อตกลง บัญชี และผู้ติดต่อตามสถานะ และคุณสามารถเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกันโดยใช้ความสัมพันธ์ในรายการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1911 เฟรเดอริก วินสโลว์ เทย์เลอร์ได้แนะนำหลักการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ในการขายอุตสาหกรรม วิธีการของเขามุ่งเน้นการติดตามข้อมูลและการมาตรฐานกระบวนการ ซึ่งได้วางรากฐานสำหรับระบบการขายที่มีโครงสร้างซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
รักษาการเคลื่อนไหวของดีลด้วย ClickUp
ยอดขายไม่ชะลอตัว แล้วทำไมกระบวนการของคุณต้องชะลอตัวด้วย?
แน่นอน มีเครื่องมือ AI มากมายที่สามารถจัดการกับส่วนต่าง ๆ ของวงจรการขายได้ แต่คุณจะสลับแท็บและปรับการทำงานให้เข้ากันได้นานแค่ไหน?การแพร่กระจายของ AIเป็นเรื่องจริง และมันกำลังส่งผลกระทบต่อทีม!
ClickUp รวมความสามารถของเครื่องมือ AI หลายตัวไว้ในที่เดียว พร้อมบริบทการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานให้ราบรื่นโดยใช้ AI และระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัว
อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ, ติดตามการติดต่อ, และอัปเดตข้อมูลในกระบวนการขายด้วย ClickUp Automations. ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเอกสารติดต่อสำหรับลูกค้าได้ทันที, สรุปบันทึกของลูกค้า, หรือสร้างขั้นตอนต่อไป. นอกจากนี้, คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนขาย, ความคืบหน้าของดีล, และปริมาณงานของทีมได้ด้วยแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!