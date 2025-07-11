เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ฟรีเพื่อวางแผนโพสต์

จ้องมองคิว LinkedIn ที่ว่างเปล่าอีกครั้งแล้วหรือ?
คุณมีไอเดีย คำพูดที่เหมาะสมในการถ่ายทอด และแม้กระทั่งภาพที่จะเติมเต็มทุกอย่างให้สมบูรณ์ แต่โพสต์ของคุณกลับล่าช้าอยู่เรื่อยๆ การมีส่วนร่วมลดลง และอัลกอริทึมก็ไม่ได้ใจดีนัก
ปัญหาที่แท้จริงคือคุณกำลังวางแผนแบบแยกส่วน คุณกำลังใช้เอกสาร แผ่นงาน และกระทู้ใน Slack ที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ลองจินตนาการถึงแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงทั้งหมด ซึ่งกลยุทธ์ LinkedIn ทั้งหมดของคุณอยู่—ทั้งไอเดีย การอนุมัติ ภาพประกอบ แม้แต่กำหนดเวลา
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการบัญชีแบรนด์แบรนด์ส่วนตัวบน LinkedIn ของลูกค้า หรือโครงการริเริ่มด้านความเป็นผู้นำทางความคิดของคุณเอง ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนความพยายามในการสร้างเนื้อหาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเครื่องจักรในการเผยแพร่เนื้อหาที่มีความสม่ำเสมอและมีผลกระทบสูง
โพสต์นี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ฟรีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ทันที รวมถึงตัวเลือกที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจากClickUp—แอปสำหรับทุกการทำงาน
อะไรคือเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn?
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedInคือกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งาน ซึ่งช่วยให้คุณ วางแผน จัดระเบียบ และกำหนดเวลาโพสต์โดยเฉพาะสำหรับ LinkedIn แทนที่จะต้องรีบตัดสินใจว่าจะโพสต์อะไรในแต่ละวัน คุณจะได้เห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด—ว่าอะไรจะเผยแพร่เมื่อไหร่ อย่างไร และเพราะอะไร
อาจรวมถึง:
- กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณสำหรับการปรากฏตัวบน LinkedIn
- หัวข้อหรือเนื้อหาสำหรับแต่ละสัปดาห์
- กำหนดเวลาสำหรับการส่งร่าง, การตรวจสอบ, และการอนุมัติ
- ตัวแทนภาพหรือลิงก์ทรัพยากร
- โพสต์ข้อความหรือไอเดียคำบรรยาย
- การติดตามประสิทธิภาพ (การกดถูกใจ, ความคิดเห็น, อัตราการคลิกผ่าน (CTR), เป็นต้น)
📝 หมายเหตุสั้นๆ: แม่แบบบางอันมีความเรียบง่าย (เช่น สเปรดชีตที่มีคอลัมน์) ในขณะที่บางอันมีความไดนามิกและสามารถทำงานร่วมกันได้—คิดถึงปฏิทิน กระดานงาน หรือแดชบอร์ดที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ดี?
แม่แบบปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ที่ดีจะช่วยให้กระบวนการวางแผนไปจนถึงการเผยแพร่เป็นไปอย่างราบรื่น ลดอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ไอเดียที่ไม่โดดเด่น การพลาดกำหนดเวลา ความไม่ชัดเจนในความรับผิดชอบ เป็นต้น อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณ พร้อมทั้งมอบความโปร่งใสที่จำเป็นเพื่อให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค้นหาแม่แบบที่มี:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ไทม์ไลน์รายสัปดาห์ รายเดือน หรือเฉพาะแคมเปญที่สอดคล้องกับกำหนดการเผยแพร่ของคุณ
- การติดตามสถานะ: เพื่อดูว่าอะไรอยู่ในขั้นตอนการคิดค้น, การตรวจสอบ, หรือการจัดตาราง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เพื่อให้ผู้เขียน นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ในที่เดียว
- ฟิลด์เมตาดาทาของเนื้อหา: เช่น แพลตฟอร์ม, กลุ่มเป้าหมาย, รูปแบบ, แฮชแท็ก หรือเป้าหมายของแคมเปญ เพื่อให้บริบทครบถ้วน
- ฟิลด์เฉพาะสำหรับ LinkedIn: จำนวนคำ, ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษร, การแท็ก, และการติดตามลิงก์
หากสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณได้, อนุญาตให้คุณแนบเอกสารสร้างสรรค์และไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง, และ/หรือมีระบบอัตโนมัติสำหรับกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือน, จะได้รับคะแนนโบนัส. ในท้ายที่สุด,แบบแผนการวางแผนและเขียนเนื้อหาที่ดีควรช่วยคุณประหยัดเวลา, ลดความเครียด, และช่วยให้คุณส่งมอบเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
15 แม่แบบปฏิทินเนื้อหา LinkedIn เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมการตลาดของคุณ
การวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาและโพสต์บน LinkedIn ของคุณไม่ควรรู้สึกเหมือนการประดิษฐ์ล้อใหม่ทุกสัปดาห์ เทมเพลตที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วจากClickUp เหล่านี้จะช่วยให้ทีมการตลาดของคุณสามารถกด"เผยแพร่" ได้อย่างมีจุดประสงค์ ไม่ใช่ด้วยความตื่นตระหนก
1. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำเดือนของ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำเดือนของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับนักคิดภาพรวมขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแผนเนื้อหา LinkedIn ของคุณตลอดทั้งเดือนได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่การวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแคมเปญที่กำลังจะมาถึง ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเผยแพร่ ทุกขั้นตอนถูกรวบรวมไว้ในศูนย์กลางเดียว
- นำเสนอปฏิทินแบบลากและวางเพื่อการจัดตารางที่ง่ายดาย
- สถานะที่กำหนดเองพร้อมรหัสสี แสดงให้เห็นว่าอยู่ในร่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือพร้อมโพสต์
- รวมฟิลด์ที่กำหนดเองพร้อมใช้งานสำหรับการติดป้ายประเภทโพสต์ ช่องทาง เจ้าของ และลำดับความสำคัญ
- เชื่อมโยงงานใน ClickUp ทำให้ง่ายต่อการแนบภาพ, คัดลอก, และบรีฟสร้างสรรค์
- การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันบนเวอร์ชันล่าสุดของเนื้อหาและการออกแบบ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องจัดการหลายแคมเปญพร้อมกันและต้องการภาพรวมรายเดือนที่ชัดเจนว่าอะไรกำลังจะเผยแพร่และเมื่อไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับการซิงค์โพสต์ LinkedIn กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาตามฤดูกาล
2. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUp
เคยรู้สึกลังเลที่จะโพสต์เพราะไม่แน่ใจว่าจะเข้าร่วมการสนทนาที่กำลังเป็นที่นิยมหรือยึดตามแผนเนื้อหาของคุณหรือไม่? เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาประจำสัปดาห์ของ ClickUpช่วยแบ่งกลยุทธ์ LinkedIn ของคุณออกเป็นแผนที่สามารถดำเนินการได้ในแต่ละสัปดาห์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามโพสต์ประจำวัน ตรวจสอบการมีส่วนร่วม และปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
- รายละเอียดรายสัปดาห์สำหรับการวางแผนเนื้อหาอย่างละเอียด
- พื้นที่สำหรับบันทึกไอเดียโพสต์ แฮชแท็ก และสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ พร้อมเชื่อมต่อกับClickUp Whiteboards
- การติดตามสถานะเพื่อดูว่าอะไรถูกกำหนดไว้แล้ว กำลังดำเนินการ หรือเผยแพร่แล้ว
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
- มุมมองที่ปรับแต่งได้—สลับระหว่างรูปแบบรายการ กระดาน หรือปฏิทิน เพื่อวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ:ผู้จัดการโซเชียลมีเดียและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการความคล่องตัว ตอบสนองต่อเทรนด์ และติดตามกิจกรรมบน LinkedIn อย่างใกล้ชิด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ : จัดเวลา 30–60 นาทีทุกวันศุกร์ตอนเย็น/เช้าวันจันทร์โดยใช้ปฏิทิน AI ของ ClickUpเพื่อวางแผนและติดแท็กเนื้อหาของคุณเป็นชุด โดยใช้หนึ่งในเทมเพลตการบรรณาธิการหรือการโพสต์ มันจะกำหนดโทน สร้างความชัดเจนในสัปดาห์ของคุณ และลดความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้าย
3. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp
พร้อมที่จะยกระดับกลยุทธ์ LinkedIn ของคุณจากกระจัดกระจายสู่การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์แล้วหรือยัง? แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUpช่วยให้คุณวางแผนแกนหลักของเนื้อหา วัตถุประสงค์ของแคมเปญ และข้อความสื่อสาร—ทั้งหมดนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มกำหนดตารางโพสต์ด้วยซ้ำ นี่คือพิมพ์เขียวสำหรับนักการตลาดที่ต้องการให้ทุกโพสต์บน LinkedIn ของคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิม
- ส่วนการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเป้าหมาย, ผู้ชม, และการสื่อสาร
- เส้นเวลาแบบภาพเพื่อจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวันที่สำคัญทางธุรกิจ
- เครื่องมือสำหรับการระดมความคิดและการอนุมัติ
- โครงสร้างที่อัปเดตได้ง่ายเมื่อกลยุทธ์ของคุณพัฒนา
- ลิงก์ไปยังแม่แบบการดำเนินการโดยตรงเพื่อการส่งต่อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: นักการตลาดและผู้วางกลยุทธ์ที่ต้องการสร้างตัวตนบน LinkedIn ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการวางแผนสื่อ
4. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp
หากคุณกำลังจัดการหลายแพลตฟอร์มควบคู่กับ LinkedIn,ClickUp Modern Social Media Calendar Templateถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ. เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฟรีนี้มอบแนวทางที่สดใหม่และดึงดูดสายตาสำหรับการคิดค้นเนื้อหา, การจัดตาราง, และการติดตาม. มันช่วยให้คุณเห็นทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของคุณได้ในทันที—โดยไม่มีสิ่งรบกวนที่ทำให้การตัดสินใจของคุณไม่ชัดเจน.
- มุมมองปฏิทินหลายช่องทางเพื่อประสานงาน LinkedIn กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ป้ายกำกับสีสำหรับแคมเปญ ประเภทเนื้อหา หรือช่องทาง
- ลากและวางโพสต์เพื่อปรับเวลาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- การติดตามการวิเคราะห์เพื่อวัดผลสิ่งที่ได้ผลโดยตรงจากปฏิทินของคุณ ผ่านแดชบอร์ด ClickUp
- การออกแบบที่เหมาะกับมือถือสำหรับการวางแผนขณะเดินทาง
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมโซเชียลมีเดียและฟรีแลนซ์ที่ต้องการวิธีการโพสต์และติดตามประสิทธิภาพที่ทันสมัยและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบในหลายช่องทาง
5. แม่แบบกำหนดเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สำหรับจัดระเบียบเวลาการโพสต์บน LinkedIn (และแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆ) ออกแบบมาอย่างแม่นยำ ช่วยให้คุณวางแผนเวลาการเผยแพร่แต่ละโพสต์ได้อย่างถูกต้อง ไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญหรือทับซ้อนกับแคมเปญอื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการรักษาความสม่ำเสมอในตารางการเผยแพร่... และเข้าถึงช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงสุดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุด
👀 คุณรู้หรือไม่?การมีส่วนร่วมบน LinkedIn สูงสุดมักเกิดขึ้นระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันธรรมดา โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 10.00–11.00 น. ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี แม้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่การมีส่วนร่วมตลอดช่วงเวลาทำงานโดยรวมยังคงค่อนข้างคงที่ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการโพสต์ในช่วงเวลาสูงสุดเป๊ะ ๆ
- การจัดตารางเวลาเป็นรายชั่วโมงเพื่อการควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับเวลาโพสต์
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในการโพสต์ของคุณ
- ภาพรวมโดยย่อของโพสต์ที่กำลังจะมาถึง, ที่กำหนดไว้แล้ว, และที่ได้เผยแพร่แล้ว
- รองรับการกำหนดเวลาโพสต์ซ้ำสำหรับเนื้อหาที่ใช้งานได้ตลอด
- ง่ายต่อการทำซ้ำตารางเวลาสำหรับแคมเปญที่เกิดซ้ำ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานโซเชียลมีเดียและเอเจนซี่ที่จัดการโพสต์บน LinkedIn บ่อยครั้ง หรือใครก็ตามที่ต้องการปรับเวลาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย
6. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการ มันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ แผนผังธีมเนื้อหา และมอบหมายความรับผิดชอบ—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว
- ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ของแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย และข้อความสื่อสาร
- มอบหมายงานที่สามารถถ่ายโอนได้สำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ไม่มีงานตกหล่น
- ระบบการทำงานแบบบูรณาการเพื่อการอนุมัติที่ช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น
- ช่องติดตามผลการดำเนินงานเพื่อวัดผลลัพธ์หลังการเปิดตัว
- ผสานการทำงานกับClickUp Docsเพื่อการอ้างอิงแนวทางและเอกสารสรุปได้อย่างง่ายดาย
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมและที่ปรึกษาที่ต้องการปรับเนื้อหา LinkedIn ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดโดยรวม
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้
7. แม่แบบขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดีย ClickUp
กระโดดเข้าสู่เทมเพลตที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับปริมาณงานสูงหรือการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทาง รวมถึงการมีอยู่ของคุณบน LinkedIn ด้วย สร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนทั้งทีมขนาดเล็กและผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจังClickUp Social Media Advanced Templateผสานการวางแผนเนื้อหา การเผยแพร่ และการวิเคราะห์ไว้ในที่เดียว
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทุกแง่มุมของปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณ
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- ระบบอัตโนมัติใน ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานที่ทำซ้ำ
- สิทธิ์หลายระดับสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างปลอดภัย
- การติดตามอย่างละเอียดสำหรับรูปแบบโพสต์, ช่องทาง, และผลตอบแทนการลงทุนของแคมเปญ
- มุมมองที่ยืดหยุ่น—สลับระหว่างรูปแบบแกนต์ ปฏิทิน และกระดาน
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเอเจนซี่ที่ต้องการมองเห็นประสิทธิภาพของเนื้อหาบน LinkedIn อย่างลึกซึ้ง และต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายการดำเนินงานบนโซเชียลมีเดีย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ มุมมองฝัง ในเทมเพลตเพื่อเข้าถึงฟีดโซเชียลมีเดียสดของคุณและรับแรงบันดาลใจทางการตลาดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
8. แม่แบบแคมเปญโซเชียลมีเดีย ClickUp
เมื่อกิจกรรมบน LinkedIn ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่ใหญ่ขึ้นแม่แบบแคมเปญโซเชียลมีเดียของ ClickUpจะนำโครงสร้างและข้อมูลเชิงลึกมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงผลลัพธ์ คุณจะได้รับรายละเอียดงานที่ชัดเจน การทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และการติดตามประสิทธิภาพ
- มุมมองห้าแบบ (เริ่มต้น, ตารางเวลา, โพสต์, บทบาท DACI, แคมเปญ) นำคุณผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ
- สถานะที่กำหนดเอง เช่น รออนุมัติ, กำลังดำเนินการ, และ ยกเลิก ช่วยให้กระบวนการทำงานชัดเจน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและแดชบอร์ดติดตามวันที่, บทบาท, งบประมาณ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญของคุณ
- การทบทวนแคมเปญในตัวช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะปิดโครงการแต่ละโครงการด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, ทีม, และผู้จัดการการตลาดที่วางแผนแคมเปญ LinkedIn ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ พร้อมผสานกับเวบิเนียร์, งานอีเวนต์, หรือการเปิดตัวสินค้า
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา
9. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpคือศูนย์บัญชาการบรรณาธิการสำหรับ LinkedIn ของคุณ ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน กำหนดเวลา และจัดการเนื้อหาทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นโพสต์แสดงความเป็นผู้นำทางความคิด การอัปเดตของบริษัท หรือการประกาศแคมเปญ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถรักษาเส้นทางการทำงานของเนื้อหาทั้งหมดให้เป็นระเบียบและโปร่งใส
- แบบฟอร์มคำขอเนื้อหาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย
- ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณมองเห็นประเภทข้อเสนอ ช่องทาง คำกระตุ้นการตัดสินใจ และบรรณาธิการที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว
- สถานะที่กำหนดเองหกสถานะติดตามความคืบหน้าตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการเผยแพร่ เพื่อให้มั่นใจว่าการเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ
- การเลื่อนกำหนดการแบบลากและวางที่ง่ายดายรองรับการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน เช่นความคิดเห็นที่มอบหมายและแชท ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์, บรรณาธิการ, และเอเจนซีที่ดูแลผู้เขียนหลายคนและมีโพสต์ LinkedIn ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการกระบวนการแก้ไขที่มีโครงสร้างชัดเจน
👀 คุณรู้หรือไม่? คาราโอเวลบน LinkedIn นั้นยอดเยี่ยมมาก! การศึกษาของ Metricool ที่รวบรวมโพสต์มากกว่า 577,000 โพสต์ พบว่าโพสต์แบบคาราโอเวล (คือเอกสารที่มีหลายภาพ)มีอัตราการมีส่วนร่วมสูงถึง 45.85% ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทโพสต์อื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม!
10. เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาของ ClickUpผสานกลยุทธ์การตลาดและการวางแผนบรรณาธิการเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เหมาะสำหรับการวางแผนแคมเปญบน LinkedIn ติดตามกำหนดเวลา และประสานงานทีมของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกัน—ทั้งหมดในที่เดียว
- ผสานการวางแผนแคมเปญกับการจัดตารางบรรณาธิการ
- เส้นเวลาแบบภาพเพื่อจัดเรียงโพสต์ให้สอดคล้องกับการเปิดตัวและการส่งเสริมการขาย
- งานที่สามารถมอบหมายได้และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อความรับผิดชอบ
- การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อวัดผลกระทบของแคมเปญ
- ผสานการทำงานกับClickUp Brainเพื่อการสร้างสรรค์และระดมไอเดียเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและนักวางกลยุทธ์ที่ต้องการเชื่อมโยงเนื้อหาบน LinkedIn กับแผนการตลาดในวงกว้าง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หมดไอเดียสำหรับเนื้อหา LinkedIn หรือไม่? ลองถาม ClickUp Brain: "มีมุมมองโพสต์ LinkedIn ที่น่าสนใจ 5 ข้อสำหรับการประกาศฟีเจอร์ใหม่ของ
ชอบไอเดียไหนบ้าง? ให้คำแนะนำว่า: "สร้างประกาศฟีเจอร์สำหรับโมดูล
11. แม่แบบปฏิทินส่งเสริมการขาย ClickUp
เคยเปิดตัวโปรโมชั่นบน LinkedIn แล้วพบว่าหน้าแลนดิ้งเพจยังไม่เปิดใช้งาน หรือทีมออกแบบใช้คอนเทนต์เก่าจากไตรมาสที่แล้วหรือไม่? มาช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหานี้อย่างถาวรกันเถอะ!
เทมเพลตปฏิทินส่งเสริมการขายของ ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่จัดการโปรโมชันบน LinkedIn บ่อยครั้ง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือแคมเปญพิเศษต่างๆ มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของโปรโมชันทั้งหมด ประสานงานทรัพยากร และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันในเรื่องของเวลาและการสื่อสาร เพื่อให้การเปิดตัวประสบความสำเร็จ
- ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการโปรโมทหรือแคมเปญ LinkedIn แต่ละรายการ
- มุมมองไทม์ไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการทับซ้อนของโปรโมชั่นและเพิ่มผลกระทบสูงสุด
- การจัดการสินทรัพย์สำหรับไฟล์สร้างสรรค์, ข้อความโฆษณา, และลิงก์
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันที่เปิดตัวที่สำคัญ
- ง่ายต่อการทำซ้ำสำหรับแคมเปญที่เกิดขึ้นซ้ำหรือตามฤดูกาล
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และผู้ประสานงานกิจกรรมที่ต้องการจัดการการโปรโมตบน LinkedIn ด้วยความแม่นยำและชัดเจน
12. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
ต้องการโซลูชันที่ตรงไปตรงมาและไม่ต้องยุ่งยากสำหรับการจัดตารางและติดตามทุกโพสต์บน LinkedIn หรือไม่? ClickUp Posting Calendar Templateเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีที่ง่ายและมองเห็นภาพรวมในการดูว่าอะไรกำลังจะเผยแพร่และเมื่อไหร่ โดยเน้นเฉพาะจังหวะการเผยแพร่เท่านั้น เทมเพลตนี้จะช่วยให้โพสต์บน LinkedIn ของคุณมีความสม่ำเสมอและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น อนุมัติ, กำลังเขียน, ออกแบบ, และเสร็จสมบูรณ์ เป็นต้น เพื่อช่วยจัดโครงสร้างกระบวนการของคุณ
- แบ่งตารางการโพสต์ของคุณตามรูปแบบ, การปฏิบัติตามแบรนด์, หรือเวลาด้วยมุมมองหลายแบบใน ClickUp
- อัปเดตทุกคนด้วยระบบแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็ก, ฟรีแลนซ์, หรือใครก็ตามที่ต้องการภาพรวมที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายของตารางการโพสต์บน LinkedIn
13. แม่แบบปฏิทินแคมเปญ ClickUp
เทมเพลตปฏิทินแคมเปญ ClickUpถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการแคมเปญบน LinkedIn ตั้งแต่ต้นจนจบ มันให้มุมมองระดับสูงของทุกจุดสัมผัสของแคมเปญ ช่วยให้คุณสามารถประสานงานข้อความ วัสดุ และกำหนดเวลาต่างๆ ในทีมของคุณได้อย่างราบรื่นโดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ
- รูปแบบที่เน้นแคมเปญสำหรับการวางแผนโครงการ LinkedIn แบบหลายขั้นตอน
- มุมมองไทม์ไลน์และปฏิทินเพื่อแสดงภาพการไหลของแคมเปญ
- การมอบหมายงานและการเชื่อมโยงงานเพื่อให้ทุกคนรับผิดชอบและทำให้โพสต์ LinkedIn ของคุณสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของแคมเปญ เช่น การส่งอีเมลและการเปิดตัวบล็อก
- การติดตามการวิเคราะห์ในตัวสำหรับประสิทธิภาพของแคมเปญ
- การผสานรวมกับ Docs และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
- การให้ความคิดเห็นร่วมกันและการแนบไฟล์ที่ช่วยให้สินทรัพย์และคำแนะนำอยู่ด้วยกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ลูกค้าและทีมการตลาดที่ต้องการดำเนินการแคมเปญ LinkedIn ที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน โดยต้องการให้กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการรายงานมีความสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิด
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีดำเนินการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ (พร้อมเทมเพลต)
14. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา LinkedIn โดย HubSpot
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn โดย HubSpot ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผน กำหนดเวลา และติดตามโพสต์บน LinkedIn ในรูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคย เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp ในรายการนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและรวมถึงเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหาบน LinkedIn
- วันที่, หัวข้อ, แกนเนื้อหา, และช่อง CTA สำหรับการวางแผนโพสต์ LinkedIn แบบมีโครงสร้าง
- คอลัมน์เฉพาะสำหรับข้อมูลเมตาที่เกี่ยวกับ LinkedIn เช่น จำนวนตัวอักษร ลิงก์รูปภาพ และเวลาที่โพสต์
- เครื่องหมายสถานะรหัสสีสำหรับเนื้อหาฉบับร่าง, ที่กำหนดเวลาไว้, และที่โพสต์แล้ว
- รูปแบบ CSV ที่นำเข้าได้ง่าย พร้อมสำหรับการรายงานหรืออัปโหลดเข้าสู่ระบบจัดตารางเวลาในโซเชียลมีเดีย
📌 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการเดี่ยว, และทีมขนาดเล็กที่ต้องการแพลนเนอร์ที่เน้น LinkedIn โดยไม่ต้องออกจากความสะดวกสบายของสเปรดชีต
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา มีผู้ใช้ LinkedInเพิ่มขึ้นถึง 160%ที่ต้องการวิธีแสดงอารมณ์ขันมากขึ้น—จนทำให้ LinkedIn ต้องเพิ่มอีโมจิ "หัวเราะ" เข้ามา! 😆
15. เทมเพลตปฏิทิน LinkedIn สำหรับ Excel/Google Sheets โดย Coefficient
เทมเพลตโซเชียลมีเดียจากCoefficient นี้เหมาะสำหรับทีมคอนเทนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งชื่นชอบการทำงานใน Excel หรือ Google Sheets แต่ต้องการเครื่องมือวางแผน LinkedIn แบบพร้อมใช้งานทันที พร้อมฟีเจอร์อัตโนมัติสำหรับจัดการขั้นตอนการทำงานใน pipeline
นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน
- การจัดวางแผ่นงานที่เข้าใจง่าย พร้อมคอลัมน์สำหรับวันที่, เนื้อหา, สื่อ, แท็ก, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- สูตรที่ติดตั้งไว้ซึ่งติดตามความถี่ในการโพสต์และแจ้งเตือนช่องว่างในการกำหนดเวลา
- แถวที่มีรหัสสีเพื่อแยกประเภทเนื้อหาและลำดับการไหลในแต่ละสัปดาห์อย่างชัดเจน
- การนำเข้า/ส่งออกที่ง่ายดายระหว่าง Sheets, Excel และ ClickUp หรือเครื่องมือเผยแพร่
- น้ำหนักเบาและรวดเร็ว เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่ชื่นชอบการใช้สเปรดชีต
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดแบบกระจาย, เอเจนซี่, หรือผู้ที่ชื่นชอบการใช้สเปรดชีตที่ต้องการโซลูชันที่ทำงานร่วมกันได้และอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเนื้อหาบน LinkedIn
เปลี่ยนผ่านจากวางแผนสู่การเผยแพร่ได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn จาก ClickUp
"ClickUp เป็นอาวุธลับ (ที่ไม่ค่อยลับ) ของฉันอย่างแท้จริงในการทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมดของฉันเป็นไปอย่างราบรื่น"ฮารriet Evans ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์กล่าว — ซึ่งตอนนี้สามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
นั่นคือข้อได้เปรียบที่คุณจะได้รับเมื่อคุณเลิกใช้เครื่องมือที่กระจัดกระจาย—เอกสารที่นี่ สเปรดชีตที่นั่น กระทู้ Slack ทั่วทุกที่—และหันมาใช้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตวางแผนเนื้อหาฟรีและ AI ที่ทรงพลังของ ClickUp การติดตามงาน การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และการเผยแพร่เนื้อหาจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมของคุณเสมอ ในขณะเดียวกัน ฟีเจอร์แชทในตัว ความคิดเห็น เอกสาร การแนบไฟล์สื่อ และเครื่องมือตรวจสอบงาน จะช่วยให้การระดมความคิดและการดำเนินงานอยู่ในที่เดียว
พร้อมที่จะเลิกสลับเครื่องมือและสร้างตัวตนบน LinkedIn ที่มีความเป็นกลยุทธ์ สม่ำเสมอ และสามารถขยายได้หรือไม่? เลือกหนึ่งในเทมเพลตเหล่านี้ ป้อนกิจวัตรประจำสัปดาห์ของคุณ และให้ ClickUp เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้เครื่องจักรการตลาดของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น