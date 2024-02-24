10 แม่แบบวางแผนสื่อฟรีสำหรับทีมโซเชียล

การเลือกเทมเพลตการวางแผนสื่อที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับนักการตลาด นักโฆษณา และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กได้ เครื่องมือที่เรียบง่ายนี้สามารถประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณได้อย่างมหาศาล ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แง่มุมที่มีความหมายอื่น ๆ ของธุรกิจของคุณ เช่น การวิจัยลูกค้าและการสร้างแนวคิดที่น่าสนใจมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ชมของคุณ
ในโพสต์นี้ เราจะแบ่งปัน 10 แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดียฟรี ซึ่งแต่ละแบบสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี้ เรายังแบ่งปันองค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแม่แบบการวางแผนสื่ออีกด้วย
ไม่ต้องค้นหา 'เทมเพลตสื่อโฆษณาฟรี' ใน Google อีกต่อไป!
เทมเพลตการวางแผนสื่อคืออะไร?
เทมเพลตการวางแผนคือเครื่องมือหรือกรอบการวางแผนสื่อที่ให้รูปแบบที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดระเบียบและวางกลยุทธ์แคมเปญโฆษณาผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ
แม่แบบเหล่านี้มักระบุพื้นที่สำคัญ เช่น:
- ช่องทางการสื่อสาร
- วัตถุประสงค์ทางการตลาด
- กลุ่มเป้าหมายหรือบุคลิกภาพของผู้ซื้อ
- การส่งข้อความ
- การจัดสรรงบประมาณ
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- กำหนดการเผยแพร่
พวกเขาอาจระบุตัวชี้วัด เช่น ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในสื่อโฆษณา อัตราการเปลี่ยนแปลง และปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์
นอกเหนือจากการรับประกันการดำเนินกระบวนการวางแผนสื่ออย่างราบรื่นและสามารถวัดผลได้แล้ว แม่แบบนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถระดมความคิดและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณาโดยอิงจากข้อมูลได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น ผู้ลงโฆษณาวางแผนที่จะดำเนินแคมเปญสื่อบน LinkedIn
พวกเขาใช้แบบแผนการวางแผนสื่อเพื่อจัดระเบียบตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนนี้ พวกเขาอาจค้นพบจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในกลยุทธ์ของตนได้ เช่น การตระหนักว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการแคมเปญบนทุกแพลตฟอร์มที่เสนอไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค้นพบเช่นนี้สามารถช่วยให้พวกเขาปรับเปลี่ยนการตลาดเนื้อหาของตนไปสู่แพลตฟอร์มที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เช่น Instagram หรือ Facebook ได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม่แบบแผนสื่อช่วยให้คุณจัดตั้งระบบที่เชื่อถือได้และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จสำหรับแต่ละแคมเปญสื่อที่คุณดำเนินการ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนสื่อดี?
องค์ประกอบสำคัญของเทมเพลตที่พบในเครื่องมือวางแผนสื่อที่ดีที่สุด ได้แก่:
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน: แม่แบบที่ดีจะมีส่วนสำหรับ 'คำอธิบาย' หรือ 'เป้าหมาย' เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของคุณได้รับการกำหนดไว้อย่างชัดเจนและผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับการระบุไว้
- การแบ่งกลุ่มผู้ชม: แคมเปญสื่อที่มี ROI สูงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่มเท่านั้น แม่แบบการวางแผนสื่อที่ดีควรมีส่วนที่ระบุข้อมูลประชากร รายละเอียดทางจิตวิทยา และลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าของคุณโดยเฉพาะ
- ไทม์ไลน์: เอกสารแม่แบบแผนสื่อควรอนุญาตให้คุณกำหนดระยะเวลาของงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
- เนื้อหาและการสื่อสาร: เนื้อหาคือหัวใจสำคัญของแคมเปญสื่อทุกประเภท เลือกเทมเพลตการวางแผนสื่อที่มีส่วนสำหรับการวางแผนเนื้อหา เพื่อเพิ่มเนื้อหาทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ
- บทบาท: แม่แบบแผนสื่อของคุณควรมีพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้จัดการทราบว่าควรติดต่อใครในกรณีเกิดปัญหา เช่น ความล่าช้า
นอกจากนี้ แม่แบบแผนสื่อฟรีที่ดี—เช่น แม่แบบจากซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดชั้นนำ—จะรักษาบันทึกกิจกรรม ซึ่งเริ่มบันทึกกิจกรรมทันทีที่งานถูกสร้างขึ้น เมื่อมีคนแก้ไขงานนั้น ทิ้งความคิดเห็น ตอบสนอง หรือมีส่วนร่วมในวิธีใดก็ตาม ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามลำดับเหตุการณ์ได้หากจำเป็น
10 แม่แบบการวางแผนสื่อที่ควรใช้
มาดูเทมเพลตการวางแผนสื่อที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนโซเชียลมีเดียของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์และแคมเปญโฆษณาของคุณ
1. แม่แบบแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย ClickUp
เกือบ 76% ของธุรกิจท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเนื้อหาโซเชียลมีเดียมากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด ClickUp มีเทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่ายสำหรับแทบทุกกลุ่มเป้าหมายและประเภทแคมเปญ รวมถึงครอบคลุมหลากหลายช่องทางทางการตลาด
เทมเพลนต์แผนเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpออกแบบมาเพื่อผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, นักวางแผนสื่อ, และเจ้าของกิจการขนาดเล็กเพื่อจัดการการมีอยู่ทางโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ. ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลที่สำคัญเช่นเป้าหมาย, ตลาดเป้าหมาย, ประเภทของโพสต์, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และผลลัพธ์เพื่อประหยัดเวลาในการแลกเปลี่ยนเอกสารหลายฉบับ.
มันมีส่วนประกอบหลักสองส่วน:
คู่มือเริ่มต้น
เมื่อคุณเปิดเทมเพลตฟรีนี้ คุณจะพบ 'คู่มือเริ่มต้น' ในส่วนคำอธิบาย คู่มือนี้จะอธิบายส่วนสำคัญของเทมเพลตและวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณอ่านเสร็จแล้ว คุณสามารถล้างส่วนนี้และตั้งค่าแนวทางที่กำหนดเองสำหรับแพลตฟอร์มสื่อต่างๆ ได้
ตัวอย่างเช่น ใช้ส่วนนี้เพื่ออธิบายกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ทีมทราบ แบ่งปันการวิจัยตลาด บันทึกการมีส่วนร่วมของลูกค้า ระบุ เป้าหมายการตลาดโดยรวม ระบุช่องทางต่างๆ ในสื่อผสมของคุณ และเชื่อมโยงโพสต์โซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง คุณยังสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการตลาดของคุณกับปฏิทินบรรณาธิการได้อีกด้วย คุณสามารถใช้ส่วนนี้เพื่อสื่อสารจรรยาบรรณกับผู้ร่วมงานได้
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
เทมเพลตนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองสำคัญห้าช่องเพื่อติดตามเดือน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ความคืบหน้าของเนื้อหา นักเขียนคำโฆษณา และนักออกแบบ/บรรณาธิการสำหรับแผนเนื้อหาของคุณ
คุณสามารถแก้ไขทั้งด้านขวามือและด้านซ้ายมือของตารางได้ เพิ่มแท็กตามที่คุณต้องการ และลบแท็กที่ไม่เกี่ยวข้องออก อย่างไรก็ตาม ฟิลด์เริ่มต้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำงานกับเนื้อหาโซเชียลมีเดียของแพลตฟอร์มเกือบทุกประเภท
แท็บงานย่อยแยกต่างหากช่วยให้ผู้จัดการโซเชียลมีเดียสามารถจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น แสดงรายการงานทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นสำหรับทีมของคุณ คุณสามารถสร้างชื่อและคำอธิบายภายในแต่ละงาน และกำหนดรายละเอียดเฉพาะสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองได้
2. แม่แบบรายการสื่อ ClickUp
เทมเพลตรายการสื่อ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ครอบคลุมที่สุดในรายการนี้ มาพร้อมกับสี่ส่วนหลัก ได้แก่:
- รายชื่อสื่อ
- คำอธิบาย (คู่มือเริ่มต้น)
- กระดานสื่อ
- กระบวนการสื่อ
คุณสามารถดูรายการในรูปแบบ 'บอร์ด' ได้เพิ่มเติม และใช้ตัวกรองเพื่อค้นหาไอเดียได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตนี้จัดระเบียบกลยุทธ์สื่อทั้งหมดของคุณ, การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพผู้ซื้อ, ไอเดียการวางแผนเนื้อหา, และทรัพยากรไว้ในที่เดียว
ภายในส่วนแรกของเทมเพลตนี้ — รายการสื่อ — มีรายการทั้งหมดสิบเอ็ดรายการ ได้แก่:
- ธนาคารความคิด
- บันทึกการประชุม
- คู่มือและรายการตรวจสอบ
- เครื่องมือและทรัพยากร
- โพสต์และเนื้อหา
- รูปภาพและโปสเตอร์
- การวิจัย
- เมตริกและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- วิดีโอ
- คู่แข่ง
- หลักสูตรและการฝึกอบรม
คุณสามารถเพิ่มงานย่อยภายใต้แต่ละงาน ติดตามสถานะของงานเหล่านั้น มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม แนบเอกสาร สร้างเทมเพลต เพิ่มแท็ก และแม้กระทั่งแชร์การเข้าถึงได้
ความลึกและความละเอียดของแต่ละส่วนจะช่วยให้คุณสร้างไดเรกทอรีสื่อที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และวางแนวคิดใหญ่ให้เกิดขึ้นอย่างมีกลยุทธ์
3. แม่แบบชุดสื่อ ClickUp
ชุดสื่อหรือชุดประชาสัมพันธ์คือชุดข้อมูลส่งเสริมการขายที่คุณสามารถใช้เพื่อนำเสนอรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือกิจกรรมของคุณให้กับสมาชิกสื่อมวลชน
วัตถุประสงค์หลักของชุดสื่อนี้คือเพื่อให้ผู้สื่อข่าว บล็อกเกอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเรื่องราว บทความ หรือข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทของคุณ
ด้วยเหตุนี้, เทมเพลตชุดสื่อของ ClickUpไม่ใช่เทมเพลตสำหรับ การวางแผน แต่จะช่วยให้คุณสร้างรายชื่อสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและ ปรับปรุงกระบวนการวางแผนการตลาดของคุณโดยรวม
เมื่อชุดสื่อประชาสัมพันธ์ของคุณพร้อมใช้งานสำหรับนักข่าว จะช่วยเร่งกระบวนการสร้างเรื่องราวและบทความที่นำเสนอธุรกิจของคุณ—ช่วยให้คุณได้รับเนื้อหาโซเชียลมีเดียแบบบอกต่อโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก และทำให้การร่วมมือกับผู้อื่นเป็นไปได้ง่ายขึ้น ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้:
- เกี่ยวกับฉัน
- ความสำเร็จ/ตัวชี้วัดหลัก
- รูปภาพของคุณหรือโลโก้แบรนด์ของคุณ
- ข้อมูลการติดต่อ
- ตารางบริการและอัตราค่าบริการ
หากคุณจำเป็นต้องสร้างรายการสื่อหลายรายการ คุณสามารถทำสำเนาเทมเพลตแผนสื่อฟรีนี้ได้ เปลี่ยนชื่อเวอร์ชันที่สอง และแก้ไขรายละเอียดตามต้องการ
4. แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถร่างโพสต์โซเชียลมีเดียสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ และติดตามแยกกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถให้คะแนนโพสต์ บันทึกประสิทธิภาพเมื่อโพสต์เผยแพร่แล้ว และดำเนินการตามข้อมูลที่อิงจากประสิทธิภาพนี้ได้
เทมเพลตการวางแผนสื่อนี้ช่วยให้กลยุทธ์การวางแผนสื่อของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โพสต์ตรงเวลาและมีความสม่ำเสมอ ประโยชน์ของการใช้เทมเพลตนี้ได้แก่:
- สร้างโพสต์ได้เร็วขึ้น เนื่องจากข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดถูกรวมไว้ที่เดียว
- ตรวจสอบความสอดคล้องทางสายตาในโพสต์เพื่อให้เกิดการมองเห็นแบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว
- จัดระเบียบเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อไม่ให้มีอะไรตกหล่น
หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาสำหรับลูกค้าหลายราย เทมเพลตนี้จะช่วยให้การสร้างผลงานที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. แม่แบบกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย ClickUp
กลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ดีคือแผนที่เส้นทางที่ละเอียดของขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโซเชียลมีเดียของคุณ อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางคนเท่านั้นที่มีเวลาในการสร้างกลยุทธ์จากศูนย์และทำงานกับมันจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ
นี่คือจุดที่ เทมเพลตกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของ ClickUpเข้ามาช่วย
ใช้เทมเพลตสื่อฟรีนี้เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นในการเพิ่มการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียของคุณด้วยโฆษณาแบบชำระเงิน ตั้งแต่การระบุกลุ่มเป้าหมายไปจนถึงการเขียนข้อความที่กระตุ้นให้เกิดการแปลงสูง เทมเพลตกลยุทธ์การวางแผนสื่อดิจิทัลนี้จะบอกคุณว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไร
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงานและติดแท็กสมาชิกทีมที่ต้องการ (นักออกแบบกราฟิก, นักเขียนเนื้อหา, และบรรณาธิการ) ภายในงานเพื่อให้ทีมโซเชียลมีเดียของคุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีเมลเพื่อติดตามบทบาทและความรับผิดชอบของทุกคน
คุณยังสามารถเปลี่ยนสถานะของงาน เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง และเปิดเทมเพลตในมุมมองที่แตกต่างกันได้อีกด้วย นี่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่พึ่งพา Google Sheets ในการร่างกลยุทธ์การตลาดในปัจจุบัน—มันมีฟีเจอร์ครบครันเพื่อช่วยให้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนเป็นระเบียบ
6. แม่แบบขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUp
สมมติว่าคุณเป็นนักกลยุทธ์โซเชียลมีเดียในธุรกิจบริการที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย คุณดูแลหลายเพจโซเชียลมีเดียและช่องทางต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีการวางตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
การบันทึกทุกรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในสเปรดชีตจะนำไปสู่ความสับสนเพิ่มเติม โดยเฉพาะเมื่อมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนใช้แผ่นงานเดียวกัน แทนที่จะทำเช่นนั้นให้ใช้เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อการระดมความคิด การสร้าง และการบันทึกกลยุทธ์โซเชียลมีเดียและโพสต์ตามช่องทางต่างๆ เก็บลิงก์โพสต์ทั้งหมด กราฟิก ร่าง และแนวคิดไว้ในที่เดียวเพื่อการอ้างอิงและการทำงานร่วมกันที่ง่ายดายทั่วทั้งทีมของคุณ!
สร้างงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมและเพิ่มไทม์ไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและความสับสน จัดงานเป็นหมวดหมู่เพื่อติดตามความคืบหน้า และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับงานที่ต้องส่งมอบ
7. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
ปฏิทินเนื้อหาช่วยให้จัดระเบียบ วางแผน และติดตามเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในเดือนหรือปีถัดไป
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ของ ClickUpทำได้เช่นนั้น มันช่วยให้คุณเพิ่มงานสำหรับวันที่เฉพาะเจาะจง (กำหนดเวลาโพสต์) และมอบหมายให้กับผู้ร่วมงานได้ คุณยังสามารถระบุระดับความสำคัญและวันที่ครบกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างเนื้อหาจะเสร็จสิ้นตรงเวลาเสมอ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามงานในสี่มุมมอง: ปฏิทิน, รายการ, ไทม์ไลน์, และกระบวนการทำงาน คุณสามารถเลือกมุมมองได้ตามที่คุณต้องการและผู้ที่ร่วมงานต้องการ
เช่นเดียวกับเทมเพลตฟรีอื่น ๆ ที่ระบุไว้ที่นี่ เทมเพลตนี้ให้คุณเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น ฟิลด์สำหรับโพสต์ของแขก) และตรวจสอบภาพรวมของปฏิทินได้
นี่มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อปฏิทินของคุณมีภารกิจเนื้อหาจำนวนมากเกินไป และคุณต้องการตรวจสอบความคืบหน้าโดยรวมโดยไม่ต้องเข้าไปดูรายละเอียด
8. แม่แบบการขยายการผลิตเนื้อหา ClickUp
การปรับขนาดเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนสื่อ เนื่องจากช่วยเพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิก โอกาสในการขาย และการมองเห็น
เมื่อทีมคอนเทนต์ของคุณกำลังผลิตคอนเทนต์ในปริมาณมาก คุณจำเป็นต้องมีการมองเห็นในปฏิทินการแก้ไข กระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต งานที่ค้างอยู่ และฐานข้อมูลของบทความบล็อก
เทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการทั้งหมดนี้ได้ และเวิร์กโฟลว์เดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ซ้ำในช่องทางอื่นๆ ได้ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตสื่อฟรีนี้เป็นตัวเลือกโปรดของทีมเนื้อหาภายในของเรา เพราะมันช่วยให้คุณและทีมเนื้อหาของคุณสร้างกระบวนการที่สามารถขยายได้
นี่คือวิธี:
- เข้าถึงบทสรุปบล็อก ความคิดเห็น และ URL ถ่ายทอดสดได้จากมุมมองเดียว เพลิดเพลินกับรายการงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งออกแบบมาเพื่อความเร็วและความสะดวกสบายสูงสุด
- จัดระเบียบฐานข้อมูลบล็อกของคุณตามสถานะงานใน ClickUpเพื่อกรองและจัดกลุ่มโพสต์ของคุณ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ฐานข้อมูลของคุณง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ ติดตาม กรอง และนำทางผ่านกระบวนการเนื้อหา นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับเนื้อหาที่กำลังดำเนินการทั้งหมด
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpลงในเทมเพลตของคุณ รวมถึงประเภทเนื้อหา, แหล่งที่มาของผู้เขียน, รายละเอียดบล็อก, URL ที่ใช้งานอยู่, และวันที่เผยแพร่
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
- เลือกจากสามมุมมองตารางใน ClickUp— เดือนนี้, เดือนที่แล้ว, และเดือนหน้า
- ร่างความคิดเห็นและบทวิจารณ์ และจัดรูปแบบเนื้อหาในระบบจัดการเนื้อหา
- ตรวจสอบ เผยแพร่ และทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเพื่อให้เป็นไปตามตารางการโพสต์ที่สม่ำเสมอ
9. แม่แบบแผนเนื้อหา ClickUp
แผนเนื้อหาเป็นการวางแผนการสร้างและจัดจำหน่ายเนื้อหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาด เช่น การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ หรือการเพิ่มรายได้ต่อเดือน
ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร แผนเนื้อหาจะช่วยให้เนื้อหาของคุณอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง และ เทมเพลตแผนเนื้อหา ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ
มันง่าย, ใช้งานง่าย, และปรับแต่งได้เต็มที่. คุณจะพบสามส่วนในเทมเพลต:
แผนเนื้อหา
นี่คือสรุปงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ ด้านหน้าของแต่ละงานที่ระบุไว้ คุณจะพบช่องแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ระดับความสำคัญ สถานะ วัตถุประสงค์ ประเภทเนื้อหา เสาหลักของเนื้อหา ผู้เขียน คำหลัก และอื่นๆ
คุณสามารถแก้ไขแต่ละฟิลด์เหล่านี้และเพิ่มได้หากต้องการ
คณะกรรมการอนุมัติ
คณะกรรมการอนุมัติจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามสถานะของมัน—ยังไม่เริ่ม, รอ, กำลังดำเนินการ, ต้องการตรวจสอบ, ต้องการอัปเดต, อนุมัติแล้ว, หรือว่างเปล่า. คุณยังสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเองได้.
นี่จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ดีว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเพียงใด และมีงานใดบ้างที่ต้องให้ความสนใจ
ปฏิทินเนื้อหา
รายละเอียดที่คุณมีในแผนเนื้อหาของคุณจะปรากฏในปฏิทินนี้ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นภาพรวมของการผลิตเนื้อหาและสามารถปรับกำหนดเวลาได้โดยลากและวางงานไปยังกล่องต่างๆ
สรุปแล้ว, แบบฟอร์มนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์, ติดตามความคืบหน้า, ปรับให้สอดคล้องกับความพยายามของสมาชิกทีม, ตรวจสอบความคืบหน้า, และปรับเปลี่ยนแผนตามความจำเป็น
10. แม่แบบการตลาดเนื้อหา ClickUp
ไม่มี ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดใดที่สมบูรณ์หากไม่มีเทมเพลตการตลาดเนื้อหาที่ครอบคลุม เทมเพลตการตลาดเนื้อหาของ ClickUpเป็นเทมเพลตขั้นสูงที่พร้อมใช้งานทันที ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหกประการเพื่อทำให้ชีวิตของนักการตลาดเนื้อหาง่ายขึ้น ซึ่งได้แก่:
สารบัญ
นี่คือรายการของงานเนื้อหาที่รวมอยู่ในแผนการตลาด แต่ละงานถูกจัดกลุ่มตามเดือนที่เผยแพร่ ทำให้ง่ายต่อการติดตามชิ้นงานที่เผยแพร่ตรงเวลาหรือติดขัด
บอร์ดสถานะ
กระดานสถานะสรุปขั้นตอนของแต่ละชิ้นงาน คุณสามารถตรวจสอบเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของแผนการตลาดได้ นอกจากนี้ยังสามารถคลิกที่แต่ละงานเพื่อดูรายละเอียดของเนื้อหาได้
คณะกรรมการท่อส่ง
ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างท่อส่งข้อมูลกับบอร์ดสถานะคือ ท่อส่งข้อมูลจะแสดงว่างานอยู่ในขั้นตอนความคิดสร้างสรรค์ การผลิต การอนุมัติ หรืออยู่ในขั้นตอนการใช้งานจริง เพื่อให้เห็นภาพรวมว่างานกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพียงใด
ไทม์ไลน์เนื้อหา
ไทม์ไลน์ของเนื้อหาแสดงเวลาที่งานเฉพาะเริ่มต้นและเวลาที่คุณคาดว่าจะเสร็จสิ้น คุณหรือผู้ร่วมงานที่ได้รับอนุญาตสามารถกำหนดวันที่เหล่านี้ได้
คุณจะไม่พบรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่นี่ อย่างไรก็ตาม การจัดรหัสสีจะช่วยให้คุณระบุกลุ่มและขั้นตอนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนวันที่ในส่วนนี้ได้อย่างง่ายดาย
แผนกไทม์ไลน์
ไทม์ไลน์นี้เฉพาะเจาะจงกับแผนกหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณได้สร้างแผนกสองแผนก (การผลิตวิดีโอและเนื้อหาบล็อก) ไทม์ไลน์ของแผนกจะแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแผนกเหล่านี้
หากคุณต้องการแก้ไขแผนการตลาดหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกเหล่านี้ กำหนดเวลาสามารถช่วยคุณได้
ปฏิทินวันเผยแพร่
ปฏิทินการตลาดนี้ช่วยให้คุณดูได้ว่าแต่ละชิ้นงานเนื้อหาจะเผยแพร่เมื่อใด คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุงานที่ล่าช้า ไม่สมบูรณ์ หรือยังไม่ได้กำหนดเวลา ซึ่งช่วยให้แผนงานทั้งหมดดำเนินไปตามกำหนด
ด้วยเทมเพลตมากมาย ทีมโซเชียลของคุณจะไม่มีปัญหาในการสร้างแผนและปฏิทินเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย และนำไปปฏิบัติได้
โบนัส:แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียใน Google Sheets!
เริ่มต้นกระบวนการวางแผนสื่อของคุณให้เร็วกว่าใครด้วยเทมเพลตที่เป็นประโยชน์
ทีมการตลาดที่ดีที่สุดทราบถึงความสำคัญของการวางแผนสื่อที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการแคมเปญและการดำเนินงานสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอ—เทมเพลตการวางแผนสื่อของ ClickUp ช่วยให้คุณทำทุกอย่างนี้ได้เพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้แพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อวางแผน จับภาพ จัดการ และรายงานงานจากทุกที่—เพื่อช่วยให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น รายงานตัวชี้วัดสำคัญ มองเห็นกระบวนการวางแผนและดำเนินการสื่อโฆษณา และใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที
ไม่มีขีดจำกัดว่าคุณสามารถทำอะไรได้รวดเร็วเพียงใด เมื่อทีมของคุณมีความชัดเจนและมองเห็นภาพรวมของงานที่พวกเขาต้องทำ